Hora 25 (28/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 la gran pregunta es cómo gestionar a España el ultimátum una vez se haya cumplido en qué se traducirá en la política real el reconocimiento de guardó como presidente de Venezuela después de que se consuma el plazo de ocho días concedido a Maduro para que convoque elecciones son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:40 hola buenas tardes nada se mueve de momento en Venezuela Nicolás Maduro ni convoca elecciones NYSE aparta pese a la presión internacional híbrido no renuncia a un papel el de presidente del que sigue defendiendo su legitimidad

Voz 3 00:52 no ha pasado nada luego noticiable salvo la lógica reacción de señor maduro pues lógicamente no esperábamos otra no

Voz 0194 01:01 lo esperábamos hoy el Gobierno español como el resto de los gobiernos europeos que secundan su posición se limita de momento a esperar mientras se consume el plazo del ultimátum una posición diplomática que le parece insuficiente a la oposición Teodoro García Egea es el número dos del P Pepe toda la tarde cuando el problema coge el avión sale España ningún problema competencial lo deriva reflotar autónoma y cuando hay que reconocer un presidente legítimo Leda ocho días de plazo para que convoque elecciones así actúan los cobarde en Hora Veinticinco nos vamos a acercar en directo a Caracas con la enviada especial de la SER con Ana Terradillos estaremos también en las calles de Madrid cientos de taxistas se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol frente a la presidencia de la Comunidad de Madrid por la mañana la policía les desalojaba de la Castellana Ángel Garrido el presidente de Madrid

Voz 4 01:53 hay muchos taxistas que no están ya tienen vida realmente

Voz 5 01:57 de seguir la huelga que no votaron está huelga Iker yo creo que ahora se encuentran tan solo

Voz 4 02:01 mostrado como los demás los demás es que lo repito cuando se va todo nada se uno queda

Voz 5 02:05 con

Voz 0194 02:06 y en Barcelona al sector de la súbete se anunció una protesta mañana martes coincidiendo con la aprobación por parte de la Generalitat del decreto que regulará la precontrato acción temporal de esos servicios la crisis de Podemos en Madrid deja este lunes unas cuantas novedades Pedro Román

Voz 1715 02:21 por ejemplo que el partido está ya en manos de una gestora o que Podemos se plantea ahora negociar con Íñigo Errejón para intentar constituir una candidatura más amplia para las próximas elecciones autonómicas eso sí en Podemos prefieren no ver a Errejón uno de los fundadores de las reuniones de los órganos de gobierno del Partido previstas para esta semana

Voz 6 02:38 pero creo que por responsabilidad no debería venir porque todos tenemos la responsabilidad de dejar de hablar de nosotros mismos ir a hablar de política yo creo que la condición de posibilidad para que con el nuevo partido de Iñigo Errejón nos podamos entender es precisamente que nos permita tener nuestros debates que haya un respeto hacia Podemos y que no sea el centro del debate que podamos podamos por tanto fijar nuestros objetivos

Voz 1715 03:00 volveremos a escuchar una de las perlas del día la firma Alfonso Guerra esta mañana pasaba por la Ser en Hoy por hoy le preguntaban por la situación en Venezuela

Voz 7 03:07 sabe todo el mundo hace mucho tiempo que están sufriendo una dictadura además incompetente atraviese las dictaduras liquidan la libertad de los pueblo pero al menos tienen eficacia en el terreno económico en el tres uno de los servicio de todos en la dictadura en tiro para ganar

Voz 0194 03:24 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:27 estas redes el Atlético de Madrid ha anunciado oficialmente el fichaje de Álvaro Morata que llega desde el Chelsea cedido por lo que resta de esta temporada y la siguiente será presentado oficialmente mañana en el estadio Wanda Metropolitano recordemos que en fútbol se cierra la jornada a las nueve de la noche con el partido que van a jugar Alavés y Rayo Vallecano y una mala noticia para Carolina Marín la campeona del mundo de bádminton se ha confirmado que tiene rotos los ligamentos de su rodilla derecha mañana pasará por el quirófano estará entre cuatro y seis meses de baja

Voz 0194 03:56 aquí el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 03:59 es el paso de diferentes borrascas y frentes a lo largo de la semana ahora que el tiempo sea muy cambiante en pocas horas por ejemplo las inmediatas horas la nevada de los Pirineos irá desapareciendo IU mañana por la mañana es cuando podremos disfrutar de más ratos de sol un equipo junto del país y con temperaturas parecidas a las de hoy un poco de frío tampoco valores extremadamente bajos mucho más los después durante la mañana seguirá cubriendo y sobre todo a lo largo de la tarde en todo el norte peninsular desde Galicia hasta Cataluña también en la Comunidad de Madrid chubascos y nevadas alrededor de los mil metros en las montañas situadas más al norte pero nevada menos intensa que la de hoy el viento perderá algo de fuerza durante la mañana pero de nuevo será violento incluso durante la tarde especialmente cerca del Mediterráneo ostente retornos mañana por la tarde un poco más bajas que hoy empieza Juan

Voz 0194 04:45 Veinticinco Pedro Nuevo los compañeros de los ciudadanos van a contar

Voz 1715 04:47 que hoy han terminado de cambiar las señales en las carreteras para adecuarlas al nuevo límite de velocidad entra en vigor mañana de los cien kilómetros por hora del límite de velocidad en carreteras convencionales pasamos a noventa

Voz 8 05:08 existen unos veinticinco tipos de calendarios así que no podemos decir eso de este lunes porque en otro calendario podría ser viernes Obeso del jóvenes de esto la inventó otro calendario

Voz 9 06:26 sí me gustaría anunciar mi negocio

Voz 1258 06:28 a nivel claro recuerda que lo escuchasen así que

Voz 9 06:31 millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero

Voz 0194 06:33 sí Ramiro tenga que hacer lo menos posible

Voz 1715 07:27 Pedro Blanco vamos a acercarnos en directo a Caracas a la capital de Venezuela son estas horas de transición ya veremos de transición hacia qué o hacia dónde es verdad que no hay grandes novedades vientos políticos relevantes más allá de la preparación de una movilización convocada para este mía pero coles por el presidente auto proclamado por Juan Naidoo pretende que sea además multitudinaria en Caracas como les decíamos en aportada está ya la enviada especial de la Cadena Ser Ana Terradillos Ana bueno

Voz 0125 07:57 las tardes qué tal buenas tardes y una movilización que quiere paralizar Caracas a la que viene gente de diferentes puntos del país y en la que se espera represión lo dijo ayer por parte de las fuerzas paramilitares de Maduro esto va a ser el miércoles Pedro de doce a dos del mediodía estaremos pendientes es esta manifestación la que comienza a inquietar a ambas partes por un lado a los proclives del cambio porque su hoja de ruta pasa por sacar a mucha gente a la calle conseguir ese espaldarazo que se busca de los militares por otro lado los bastiones de Maduro porque están en máxima alerta preparando las guerrillas ante posibles intervenciones militares de fuerzas extranjeras dicen la clave sigue siendo los militares hoy Lilian tintorería entregado la ley de amnistía funcionarios del Servicio de Inteligencia bolivariano en el centro de reclusión dedicó y de una prisión a la que hay que llegar o al menos llegan los presos en helicóptero

Voz 1715 08:45 gracias Ana contigo volveremos a partir de las nueve de la noche en la segunda hora del programa que vamos a dedicar precisamente a la situación en Venezuela esta tarde ha pasado por la ventana por la SER Luisa Ortega era la fiscal general del país del que huyó hace unos meses

Voz 1385 08:59 de escolta Venezuela ha sido Nicolás Maduro que violaron la Constitución ha sido Nicolás Maduro todo su equipo es ha dejado otra alternativa Maduro no ha dejado otra alternativa y hay que actuar de alguna manera

Voz 1715 09:16 el ministro de Exteriores Josep Borrell reconoce que no hay nada nuevo que valorar políticamente desde que el sábado Pedro Sánchez y otros gobiernos europeos pidieran a Maduro la convocatoria de elecciones en un plazo de ocho días antes de reconocer a Juanjo ha ido como presidente

Voz 3 09:32 no ha pasado nada nuevo noticiable salvo la lógica reacción de señor maduro pues lógicamente no esperábamos otra no

Voz 1715 09:41 lo esperábamos otra oposición aquí en España elevado un poco más el tono de la crítica a Pedro Sánchez el más duro ha sido el número dos del Partido Popular que acusa al presidente del Gobierno de ser un cobarde vamos a escuchar a Teodoro García Egea del PP y Albert Rivera de C's

Voz 0648 09:58 toda España sabe que el señor Sánchez es un cobarde cuando hay un problema coge el avión que sale de España y cuando hay un problema competencial lo deriva al resto de comunidades autónomas y cuando hay que reconocer un presidente legítimo Leda ocho días de plazo para que convoque elecciones así actúan los cobarde

Voz 8 10:13 por tanto si Europa

Voz 0040 10:14 ha dicho ya que esas elecciones son fraudulentas si la elección de Maduro es fraudulenta como puede ser que ahora legítimos a Maduro para convocar otras selecciones como puede ser que ahora le demos días a Maduro para que se convierta en ocho días de un tirano aún demoras

Voz 1715 10:29 bueno algo más una voz más la de un socialista de esos de largo recorrido que hoy ha decidido distinguir entre dictaduras malas incompetentes o algunas dictaduras menos malas o menos incompetentes escuchen Alfonso Guerra esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 7 10:47 sabe todo el mundo así mucho tiempo que Venezuela está sufriendo una dictadura además incompetente porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblo pero al mes

Voz 1715 10:58 no tienen eficacia en el terreno económico en el estreno de los servicio extras en la dictadura de mano sino para nada el último día de huelga de los taxistas de Madrid y al séptimo día los taxistas tomaron la Castellana la policía intervino para desalojar a decenas de ellos que habían bloqueado esa vía vía fundamental en Madrid con sus coches la protesta se mantiene viva el sector de momento no desfallece la negociación no presenta avances significativos ha sido una tarde de movilización aporta de soul después han ido hacia la zona del Palacio de Congresos allí está una unidad móvil de la Cadena SER con Alfonso Ojea Alfonso muy buenas tardes

Voz 0089 11:43 qué tal buenas tardes Pedro la tarde ha sido intensa en efecto en la Puerta del Sol con miles de taxistas concentrados frente a la sede del Gobierno regional con gritos como los que podemos escuchar y también algún que otro lanzamiento de huevos que sean estampado en la fachada finalizada esta protesta los taxistas han recorrido andando lo están haciendo en estos momentos los tres kilómetros que separan la Puerta del Sol de esta calle Goya donde se alza el Palace yo de deportes al lado de esta institución deportiva está previsto un acto con la asistencia de los cabezas de lista populares para la Comunidad de Madrid y también para el Ayuntamiento pero esta marcha está atravesando el centro de la capital y es va en atravesando de manera muy lenta porque como decimos son miles de estas vistas está de hecho produciendo un tremendo atasco en la plaza de Cibeles porque como decimos son miles los que marchan aquí en la calle

Voz 0629 12:34 ya los antidisturbios Pedro ya se han desplegado y el helicóptero de la

Voz 0089 12:37 policía continúa evolucionando en los cielos de la cama

Voz 1715 12:51 son algunos de los eslóganes que sean gritado esta tarde en una numerosa nos lo contaba Alfonso muy numerosa concentración de taxistas en la Puerta del Sol que es donde la Comunidad de Madrid tiene su sede en Barcelona los v trece Se van a manifestar mañana coincidiendo con la Reunión con lejos de gobierno de la Generalitat en la que se va a aprobar esa nueva regulación del servicio de los juguetes en Cataluña la que fija un mínimo de quince minutos quince minutos de antelación para poder contratar un servicio hubiera acercarles el ahorro es portavoz de ese colectivo cinco

Voz 4 13:24 sí sí Vlad cada cara

Voz 9 13:27 Abu Dahdah es incomprensible pedimos diálogo

Voz 14 13:29 hoy por parte del conseller no tenemos si esto sale adelante nos veremos en la cola del paro habrá situaciones desesperadas son claros paradas

Voz 1715 13:38 bueno también mañana algunos conductores de VTV pelo en Madrid sembrado con centrar frente a la sede de Podemos un partido al que algunos de ellos identifican como una especie de enemigo de su modelo de negocio

Voz 15 13:51 eso ya se ha visto además creen que cansamos muy clara indica trigo Tabor fuera entonces pues bueno vamos a vamos a ir todos los conductores anginas deje somos trabajadores

Voz 1576 14:05 eh que somos familias que tenemos derecho

Voz 15 14:07 con los demás a llevar el para nuestra casa ignoramos nuestros impuestos en España nuestra empresa plagados impuesta sea España

Voz 1715 14:15 bueno es lo que nos decía esta mañana en Hoy por Hoy Madrid Guillermo Cobos es un conductor de un vehículo V TS por cierto que una de las frases más comentadas del día la firma el portavoz de la Asociación Élite Taxi de Barcelona se llama Tito Álvarez esta mañana reprochaba con estos argumentos el desalojo de la Castellana

Voz 0309 14:30 que todo el mundo está alucinando porque la policía no ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior iraquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas según ha declarado él eh lo que hay que venga osea que que mandé aquí a la policía reprimir al pueblo

Voz 1715 14:52 que tenía que haber preguntado muchos la condición sexual del ministro para de esta valoración horas después tenía que emitir un comunicado en el que por un lado pide disculpas a quien se haya sentido ofendido por otro asegura que lo que quería decir soporta voz es que no entienden que un ministro que también han sufrido persecución por su condición sexual de órdenes para perseguir ahora a otros colectivos algo más la respuesta de la política a esta movilización que el Partido Popular insiste en defender la liberalización del sector quieren promover que taxis y que hubo CTC es compitan en igualdad de condiciones para eso hablan de la creación de un fondo con el que compensar a los taxistas por sus licencias nos lo va a contar Óscar García

Voz 1645 15:36 el Partido Popular va a presentar esta semana en el Congreso una proposición de ley para liberalizar el sector en su propuesta figurará la creación de una bolsa Un fondo estatal creado con impuestos que se deberán aplicar a las V T CES para luego recomprar las licencias de los taxistas Teodoro García Egea secretario

Voz 0648 15:53 Peral para que esta regulación sea a nivel nacional no tiene sentido que en una comunidad autónoma hayan unas reglas distintas que en otra comunidad autónoma para coger un taxi o un AVT

Voz 1645 16:03 con una regulación nacional es también lo que pide el líder de Ciudadanos Albert Rivera Nos comprometemos y gobernamos

Voz 0040 16:08 este país en cuanto haya urnas podemos gobernar este país a revertir ese decreto y a ir una ley de unidad de mercado una ley nacional porque esto va a acabar siendo un asunto europeo que está sucediendo ya en muchos otros países

Voz 1645 16:21 Rivera Nobel legitima la huelga de los taxistas y hoy ha considerado que no debería permitirse tanto PP como ciudadanos creen que el Gobierno se está lavando las manos en encontrar una solución al conflicto

Voz 16 16:33 a tal no más que se decidan ahora con compras Tómbola

Voz 17 16:40 vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin la entrada con seguro mantenimiento incluido en tu cuota cada tres años lo cambias y conduces lo último oferte fue el renting consulta condiciones punto es

Voz 0785 16:55 bueno hoy atónitos Rizzo Le siguen dos millones setecientos sesenta mil personas

Voz 0040 16:59 jo es pobre pobre Tony pero por qué porque no ha agradable que te sigan dos millones setecientas personas ahí donde vayan por la calle y quemando demanda elevando de de no no les siguen pero no físicamente por la calle que sino como oyente

Voz 1385 17:13 ah vale vale no me imaginaba

Voz 0040 17:16 a mí me imaginaba Pepa Bueno ya Toni Garrido serio fue una masa de gente comercia alma Donoso líderes de audiencia no mal que mal momento el pasado jueves una felicidad desalojo felicidades al hoy líder de audiencia que me lo imaginaba ahí en la Gran Vía corriendo con una marabunta detrás

Voz 18 17:34 ayer hablando de hacer deporte recordó una frase que se me quedó de pequeña quién mueve las piernas mueve el corazón yo veo que en el Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento en una selección de artículos de Nike Adidas Monday pro Silver y muchas marcas deportivas más casualidad no son las segundas rebajas de El Corte Inglés

Voz 1715 18:00 Pedro Blanco y dieciocho en Canarias podemos cambia de estrategia el partido de Pablo Iglesias anuncia ahora que va a intentar que Errejón y que su formación su nuevo partido sumen una candidatura más amplia que compita por la presidencia de la Comunidad de Madrid su manera podemos siguen repudiado a Errejón de hecho no quiere ni verle en la reunión de los órganos de dirección de esta semana pero asumen que la división sería muy perjudicial para las opciones electorales de la izquierda Mariela Rubio sí

Voz 1450 18:28 después de haber dado por rotos los puentes es decir que no había nada que dialogar con quién se situaba voluntariamente fuera del partido hoy Irene Montero invitaba a en la plataforma que lidera junto Manuela Carmena más Madrid a sumarse a una candidatura unitaria con Unidos Podemos

Voz 19 18:42 a Íñigo Errejón que ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 1450 18:57 tras el movimiento de hoy está a la presión de los barones territoriales que el viernes pedían una lista unitaria y que van a ir al Consejo Ciudadano que la formación va a celebrar de urgencia este mismo miércoles cuán cerca puede estar el inicio de ese diálogo pues la misma Montero que hoy abría las puertas a Errejón le pedía que no asista al Consejo Ciudadano

Voz 6 19:13 debería venir creo que la condición de posibilidad para que con el nuevo partido de Iñigo Errejón nos podamos entender es precisamente que haya un respeto hacia Podemos y que no sea el centro del debate

Voz 1450 19:24 Montero aseguraba que en cualquier caso se negociará con Errejón cuando Unidos Podemos allá configurado su candidatura y su programa desde hoy el partido en Madrid está en manos de una gestora que ha nombrado la dirección de Iglesias y que entre sus miembros más destacados tiene al ex JEMAD a Julio Rodríguez que Iglesias pretendía incluir en la lista de Carmena al Ayuntamiento y que la alcaldesa ha rechazado con todo el partido insiste en que Podemos no va a competir con Carmena al Ayuntamiento de Madrid

Voz 1715 19:47 Arenas ha dejado también la comparecencia del gobernador del Banco de España en el Congreso a él no les salen las mismas cuentas que al Gobierno de hecho ocre el déficit de este año con los presupuestos diseñados por Pedro Sánchez has que llegan aprobar será del dos por cien

Voz 0527 20:00 dos de los buenas tardes buenas tardes y el Banco de España tiene la misma previsión de crecimiento económico que el Gobierno para este año un dos con dos por ciento pero no la misma previsión de déficit un uno con tres por ciento dice el Gobierno lo ve distinto el gobernador

Voz 20 20:14 la incorporación de las medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al último cuadro macroeconómico del Banco de España nos mostrarían un déficit público en el entorno del dos por ciento

Voz 0527 20:25 considera que ese dos por ciento en que se tienen en cuenta los dos nuevos impuestos las tasas Tobin Google puede ser mayor si esas tasas recaudan menos que lo previsto y lo considera muy probable la economía va peor que el esperado ya hay fuertes riesgos añade por el peor entorno económico internacional en sus conclusiones Hernández huecos ha puesto el acento en la necesidad de recortar más la deuda pública de reorientar el gasto público para favorecer un mayor crecimiento potencial de la economía parece evidente que un esfuerzo mayor en esos ámbitos macroeconómicos restarían recursos al gasto social en que el Gobierno dice estar centrando sus cuentas públicas

Voz 1715 20:59 dos historias más la primera una estadística que describe una realidad el aumento del número de casos de cáncer en las mujeres en los últimos cuatro años por encima de los casos que se han detectado en los hombres los expertos lo atribuyen al mayor número de mujeres fumadoras la aparición ahora de las consecuencias Adela Molina desde dos mil quince las casas de cáncer han crecido

Voz 0011 21:18 doce por ciento pero entre las mujeres ese porcentaje roza el dieciocho porque ellas empezaron a fumar más tarde la sociedad de Oncología Médica ha registrado que el de pulmón ya es el tercer tumor femenino más frecuente además el más letal y la tendencia es al alza Jauma Galcerán presidente de la red de registros de cáncer

Voz 4 21:35 la incidencia que hacia pulmón todavía subirá mucho

Voz 9 21:37 hace años la prevalencia del tabaquismo en España no llegaban cinco por ciento mujeres ahora estamos los hombres han bajado treinta por ciento de las mujeres prácticamente también está en treinta

Voz 0011 21:51 para intentar corregir esta tendencia los expertos recuerdan que uno de cada tres tumores se puede evitar sin fumar beber ni ser obeso la buena noticia es que el cáncer cada vez mata menos más de la mitad de los enfermos sobreviven a los cinco años que apenas un diez por ciento de los hijos puede heredar no

Voz 1715 22:06 el director de la DGT ha echado hoy al bolso un destornillador se ha ido a quitar alguna de las ya viejas señales de limitación de velocidad a cien kilómetros por hora por qué porque mañana entra en vigor la reducción a noventa kilómetros

Voz 0011 22:16 por ahora con un viento endemoniado los directores de Fomento y de la DGT ayudaron al operario a cambiar la señal día sujetarla para impedir que volara era la última que se sustituya en estas carreteras secundarias las más mortales se cambiaron dos mil setecientas noventa con un coste superior a los seiscientos mil euros Pere Navarro

Voz 0785 22:35 el año dos mil diez casi novecientos muertos en carreteras convencionales

Voz 5 22:42 deberíamos ser capaces entre todos de reducir un diez por ciento

Voz 0011 22:49 es la primera medida de Pere Navarro que afecta sólo a siete mil kilómetros de vía ahora el reto es conseguir por las buenos que los conductores no pasen de los noventa por las malas significa multa se sobrepasa los ciento veinte acarreará también pérdida de puntos

Voz 1715 23:03 los cerdos no en la segunda hora del programa vamos a hablar con más detenimiento de Venezuela la cara de la dedicamos a eso que tanto pregonan pero tanto molesta en los partidos el pluralismo interno

Voz 0011 23:14 hola hola Pedro que tanto pregonan y que tanto molesta porque muchas veces no se consigue llegar a acuerdos y el pluralismo acaba siendo la raíz de los

Voz 1880 23:21 más de las decisiones en los partidos vamos a hablar de conceptos de cómo en filosofía y en política también en los partidos los que recoge la Constitución y también el interno del que tú estabas hablando vamos a escuchar a Miguel Ángel Simón Él es profesor de Ciencias Políticas y así es como lo define como un reflejo de la propia sociedad plural

Voz 21 23:38 los partidos políticos simplifican la complejidad social y la transforman en un programa político eh esto provoca una tensión dentro de los partidos políticos porque efectivamente dentro de los partidos

Voz 1880 23:49 pues Pedro de esa tensión de dentro de los partidos estamos siendo espectadores últimamente así que hoy lo analizamos en la cara B

Voz 1715 23:55 lo analizamos también con nuestros tertulianos de hoy Ignasi Guardans Eduardo Madina y Javier González Ferrari está son para él las claves del día

Voz 0881 24:02 el preaviso de la Unión Europea con el Gobierno Sánchez a la cabeza ha comenzado su cuenta atrás

Voz 2 24:07 a qué piensa hacer mal va a convocar una selección

Voz 0881 24:10 les libres y con garantías quién se ha pasado por el Arco del Triunfo entre otras muchas cosas el resultado de unas legislativas que ganó la oposición democrática esos ocho días de gracia son un error o se trata de cargarse con más razones aún para que la comunidad internacional reconozca de una vez que es Why do el presidente legítimo que debe llevar limpiamente a las urnas a los venezolanos la verdad es que no es eso es lo que más importa sino que el dictador maduros se vaya sin hacer más daño del que ha hecho a su pueblo en todos

Voz 4 24:41 estos años de chavismo el que ellas

Voz 0881 24:43 lo cree Pablo Iglesias haciéndole por cierto un gran favor con ello a Sánchez

Voz 22 24:47 que ya piensa en llenar las redes con votos de quienes hicieron de él al grito de Sí Se Puede así llegamos a los ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1258 25:03 hora veinticinco Madrid qué tal buenas tardes los taxistas trasladan esta ahora su protesta al Palacio de los Deportes donde en este momento el Partido Popular de Madrid está celebrando un acto miles de taxistas han abandonado a pie la Puerta del Sol donde a las cinco enraizado una nueva protesta frente a la sede del Gobierno de la Comunidad ya su paso dirección Goya han dejado cortes de tráfico en la zona con ellos con los taxistas en Goya está nuestro

Voz 0089 25:28 de Gea Alfonso buenas tardes qué tal muy buenas tardes los taxistas están llegando ya algún efecto como tú decías un recorrido de unos tres kilómetros en los que la circulación está completamente carga cortada ahora mismo nos encontramos frente al número ciento cuarenta y cinco de la calle de Alcalá

Voz 23 25:47 ah es decir a escasos dos minutos andando

Voz 0089 25:50 el Wi Fi Center con su presencia allí intentan protestar contra ese acto del Partido Popular que asisten los cabezas de lista tanto para el Ayuntamiento como para la Comunidad

Voz 1258 26:02 gracias Alfonso VIII Día sin taxis en Madrid con las negociaciones rotas con la comunidad o los taxistas han levantado el campamento en la Castellana en un tienen previsto celebrar una asamblea en el Wanda Metropolitano donde decidirá las próximas actuaciones

Voz 4 26:15 mañana toca turno de protestas de los sube TCA

Voz 1258 26:18 once y media se van a concentrar frente a la sede de Podemos esta tarde la patronal Unauto se ha reunido con el delegado del Gobierno con José Manuel Rodríguez Uribes que les ha prometido más medidas de prevención a sus trabajadores y de forma inmediata Eduardo Martín presidente de Unauto

Voz 4 26:32 asegura que sus conductores han sufrido ciento

Voz 1258 26:35 cincuenta agresiones desde el inicio de las protestas

Voz 0785 26:37 cómo os ha realizado las medidas que se han tomado tenemos que lamentar que se haya tardado tanto tiempo en tomar ese tipo de medidas como las de hoy levantar la Castellana en poner de manifiesto que Madrid no es una ciudad que pueda ceder al chantaje entendemos que y que el taxi si quiere sentarse a la mesa no puede hacerlo mediante la coacción las amenazas y el secuestro de las ciudades porque es algo que la comunidad días ya delegado de Gobierno no vacas

Voz 1258 27:03 hay más noticias en este lunes pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la región Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 24 27:10 buenas tardes hasta ahora encontramos a tráfico intenso de salida de la capital por la dos en San Fernando de Henares en dirección Zaragoza además densidad circulatoria

Voz 0301 27:20 ya en este caso de entrada a Madrid por las

Voz 24 27:22 seis a la altura de El Plantío en el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así una vez más desde la Dirección General de Tráfico les pienses timos planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto modere la velocidad

Voz 2 27:46 Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifas opción para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa teniendo novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cruzamos el Aqua Güiza

Voz 1715 28:05 hasta aquí podemos deja la puerta

Voz 0527 28:08 abierta a un posible acuerdo con más Madrid con Errejón para una lista conjunta a la Asamblea en las elecciones de mayo algo que también defiende Izquierda Unida Madrid esta formación se ha reunido hoy con la gestora que ahora dirige Podemos en la comunidad y les han trasladado que apoyan una lista de unidad pero siempre que se someta a primarias Alvaro Aguilera portavoz de la formación

Voz 1425 28:26 trabajar con una cambiar la única con todos los actores entorno eso sí a una a un cambio de las condiciones sustanciales de del proceso todo el mundo en igualdad de condiciones debe integrarse en un proceso participativo amplio y con y con esas parámetros de primarias etc

Voz 0527 28:42 mañana Izquierda Unida se reunirá con el equipo de Errejón y uno de los defensores de de Íñigo

Voz 4 28:47 Errejón en Móstoles el segundo teniente de Alcalá

Voz 0527 28:50 el portavoz de ese partido en este municipio Javier Ortega va a retirar su candidatura a las primarias de Podemos en Móstoles el motivo es que va a encabezar su propia lista para las municipales de mayo y con él se han retirado de las primarias otros otros cuatro concejales y un sesenta por ciento más de viajeros en el metro de Madrid durante la celebración de Fitur ha aumentado el número de viajeros pero no el de trenes a pesar de que la comunidad prometió un refuerzo de la línea ocho coincidiendo con la Feria Internacional de Turismo las tablas de los

Voz 1258 29:17 trenes en las calles ha tenido acceso la SER demuestran que ese refuerzo se ha producido en detrimento del resto de líneas algo que Metro niega Juan Carlos de la Cruz secretario general de Comisiones Obreras en el su

Voz 25 29:28 burbuja no porque no se cumplen diariamente en una jornada normal sin ningún problema sin imponer nada entonces ante una situación así es imposible aumentar esa tabla trenes a no ser que sea de crimen de quitar trenes de otra línea para llevarlos a las líneas donde puede haber un problema hay quieren aumentar esa tabla de trenes

Voz 1258 29:48 con eso llegamos a las ocho a las ocho y media hay once grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 26 30:01 euros veinticinco

Voz 4 30:03 porque

Voz 26 30:05 Angels Barceló Ike sus de ayer

Voz 4 30:11 el nombre el días Morata no timorata que finalmente ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid llega cedido por lo que resta de esta temporada y una más a ver qué pasa mañana va a ser presentado en el Wanda Metropolitano Moratalla dejado algún mensaje en las redes sociales del club rojiblanco Morata que ya sabéis jugó en el Real Madrid bueno hace cuatro años tuvo una presentación galáctica en el estadio Santiago Bernabéu donde se emocionó Morata se abrazó con Florentino Pérez cuando entonces volvía tras dos años en la Juve pero bueno se van descubriendo cosas de la vida de Morata porque de pequeñito pequeñito pequeñito era del Atlético de Madrid e incluso era recogepelotas en el estadio Vicente Calderón yo había querido contarlo con esta emoción Morata

Voz 0105 31:00 tenía que desplegarán a puerta con mi padre porque quería ir dos horas y media antes tuvimos que estar dos horas antes los recogepelotas y yo estaba dos horas y media con peto de de recogepelotas que lo tengo en casa todo

Voz 27 31:11 sí hay en mi carné hay ahí va a

Voz 28 31:14 a disfrutar a ver a ver

Voz 0105 31:17 al Atleti cuando uno iba a recogepelotas iba iba a la grada así que así que estoy muy contento la verdad que que siempre cuando veo algún algún recogepelotas pues veo identificado de empecé de recogepelotas soñaba con algún día a estar en ese campo

Voz 4 31:32 bueno pues eran los sueños de Morata repito mañana ha presentado oficialmente en el Wanda Metropolitano como nuevo jugador del equipo del Cholo Simeone otro nombre del día Yeste con peor suerte Carolina Marín la campeona del mundo de bádminton se ha confirmado esta mañana que tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha va a tener que ser intervenida quirúrgicamente mañana estará entre cuatro y seis meses de baja tenemos fútbol hoy lunes se cierra la jornada en primera división con el partido que van a jugar a las nueve el Alavés y el Rayo Vallecano ganamos damos una vuelta por allí pero como siempre en el inicio del programa no podía faltar vuestros mensajes

Voz 29 32:11 Diego oye mira que en esta o echando números ahí compartidos como es la llegada de sobra los cuarenta goles Benzema pero bueno ya los cuarenta goles me da igual que despliegue macho es un tío jugando al fútbol ya da igual lo de la chuleta ahí lo de lo demás sí asistió hoy que propone lo ya hacer campañas el Madrid empieza a hacer campaña para el próximo Balón de Oro que soy con cuatro partidos como éste en día puntero Balón de Oro Benzema ya las chuletillas ya veremos cómo lo solucionamos no no no no no

Voz 0527 32:41 para la apuesta la puesta que tú hiciste era que metía cuarenta goles Benzema lleva quince goles

Voz 1715 32:47 si no llegara

Voz 0527 32:48 los cuarenta la chuletada a la barbacoa la parrillada o como quieras llamarlo la pagas tú si llega a los cuarenta ya veremos lo que pasa es por el momento lleva sólo quince deja

Voz 9 32:59 vuestro mensaje

Voz 5 33:01 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él qué opina critica hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 30 33:16 vamos Guardiola no engaña a nadie las palabras de Guardiola son todo un desprecio hacia el Real Madrid porque eso de contar que los mejores de la última década enviar al campeón de la Champions ese que le ha metido a todos los demás cuatro Champions en cinco años tres de ellas consecutivas eso es para entrar en la historia pero él se niega eso no es problema es un asunto del problema es que haya tantos periodistas que digan lo mismo que Guardiola Ike Abú

Voz 2 33:49 ausente el altavoz mediático para trasladar esa idea de Guardiola Wass de Hora Veinticinco de P

Voz 5 33:58 a seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 2 34:02 exprésate

Voz 0527 34:05 el eje yo no estaba al corriente de esto que al parecer P Guardiola ha hecho unas declaraciones en las últimas horas diciendo que los tres mejores equipos de la última década son

Voz 31 34:19 el Barça

Voz 29 34:20 la Juve y el Bayern de Munich no ha metido al Real Madrid entre los tres mejores equipos de la y no me lo creo el Paul Getty de scratch cuáles son los mejores equipos de la última década hay tres You Tube vaya Hernani Barcelona esos son los tres mejores equipos en la última década en Europa por qué pues porque todas las temporadas gana la Liga la Copa siempre están ahí son los mejores

Voz 8 34:45 dos de ellas sólo una broma

Voz 0527 34:48 no no será una broma eso digo esto es una broma de Guardiola que se está quedando con vosotros venga empezado

Voz 4 35:04 la jornada de fútbol en primera edición se cierre dentro de veinticinco minutos juegan el Alavés y el Rayo Vallecano vamos a ver cómo salen los equipos a ver si hay ambiente en Vitoria Javier Lekuona Mendizorroza muy buenas

Voz 32 35:16 qué tal Gallego muy buenas tardes mucho frío y cuatro graditos en Vitoria hecho esperando noche desapacible el Alavés quiere ganar y meterle al Rayo quince puntos de diferencia y los madrileños buscan salir de los puestos de descenso lo conseguirían ganando esta noche Abelardo apuesta por un trivote con mano Wakaso sana que en la medular el Rayo repite el once de los su timos días las últimas jornadas con los tres centrales estas peñas abogan por erradicar el fútbol liguero entre semana iban a entrar al campo en el minuto cinco del encuentro parte de la afición del Rayo los bucaneros también van a secundar la iniciativa por lo que el partido pueda arrancar a las nueve con cuatro gatos en las gradas Pita Melero López con Álvarez Izquierdo en el bar

Voz 9 37:32 sí

Voz 4 37:41 Morata ya se ha puesto la camiseta del Atlético de Madrid ya ha posado en El Vestuario de Wanda Metropolitano en el lugar donde va a estar su taquilla como nuevo jugador del equipo del Cholo Simeone su sueño desde que era pequeñito

Voz 0105 37:55 tenía que esperar en la puerta con mi padre porque quería ir dos horas y media antes tenemos que estar dos horas antes los recogepelotas y yo estaba dos horas y media con mi peto de recogepelotas que lo tengo en casa todo

Voz 27 38:06 día Carney ahí va a

Voz 28 38:08 va a ahora a ver a ver

Voz 0105 38:12 al Atleti cuando no iba de recogepelotas iba iba a la grada así que así que estoy muy contento la verdad que que siempre cuando veo algún algún recogepelotas pues a veo identificado de empecé de recogepelotas empezó derbis menos no

Voz 4 38:24 el Real Madrid ya está en el primer equipo ha pasado por el Real Madrid un tiempo pero bueno Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal buenas tardes y es eso la afición del Atleti lo va a perdonar porque en cuanto Morata meta goles unanimidad total no

Voz 1576 38:39 bueno habrá de todo yo creo que hay que respetar las opiniones yo desde luego si me preguntas creo que es el hace un flaco favor si el entrenador pelea por un fichaje top para la era la delantera y lo torpedear antes de que llegue le metes al chaval mucha presión que encima parece que no opine sobrada de ella después de un tiempo en el que no se vive las cosas en el Chelsea pero lo que está claro es que al final el entrenador y el club ante su fuerza para que Álvaro Morata ese ponga esa camiseta del Atlético de Madrid ya no solo ha posado sino que además ha entrenado ya en el Cerro del Espino con los asistentes Le Diego Pablo Simeone hoy sin los compañeros que tenían día libre a los que conocerá mañana a partir de la tarde y mañana va a ser presentado a la una de la tarde en el Auditorio del Wanda Metropolitano va a llevar ya lo sabemos el número veintidós en la casaca rojiblanca iba a poder debutar este próximo domingo en el Villamarín frente al Real Betis Balompié

Voz 4 39:25 de Enrique Cerezo bienvenida seguro Se lo puede pasar Florentino Pérez el de hace daño a algún matiz curioso que en los dos primeros que va a tener en los dos primeros partidos como local en el Metropolitano de Morata ante el Real Madrid y ante la Juventus de Turín cómo es el destino e os imagináis dos goles de Morata por ejemplo ante el Madrid y dos goles ante

Voz 0629 39:47 por la vía

Voz 0785 39:49 eh

Voz 4 39:50 te ve de todos mañana los votamos Talavera gracias hasta luego más movimientos del mercado aunque sin duda alguna operación de Morata es la más grande de este mercado del mes de enero en el Betis una salida y una posible llegada atención otro otro hombre que en su momento apuntaba muy alto GSEE del París Anne Germaine puede llegar al Betis Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 1576 40:11 hola qué tal buenas tardes volvería no al Betis pero sí a estar las órdenes de Quique Setién que lo tuvo en la Unión Deportiva Las Palmas hace dos años durante media temporada del PSG donde no ha estado jugando ha perdido varios kilos quiere volver a ser alguien importante en el fútbol es una oportunidad de mercado la que será presentado a Petit que sigue enfrascado en la búsqueda del delantero del nueve nueve para tener que por no las primeras opciones ya porque gente como o futbolistas como Calin y Alario

Voz 0527 40:40 de momento no sale hasta última hora estará

Voz 1576 40:43 pendiente del mercado para reforzar el nueve además ya digo de GSEE Emerson lateral brasileño de Brasil que está jugando sudamericano con la sub veinte con lo cual serían cuatro los refuerzo junto a Laine que ya ha debutado en el mercado de invierno y efectivamente ya es oficial

Voz 4 40:57 qué Sanabria marcha se ha marchado ya cedido al Génova hasta junio de dos mil veinte refuerzos también necesita el Espanyol ya sabes que la propiedad de el español es China bueno pues de allí llega un refuerzo veremos para cuándo Raúl González tiene buenas tardes

Voz 35 41:14 qué tal muy buenas gallego Pool ley delantero de veintisiete años llega procedente del Shanghai Fútbol Club de momento sin cifras oficiales todo lo que sabemos es que va a llevar el número veinticuatro mañana a las cuatro y media de la tarde el jugador será presentado ya allí conoceremos los detalles de la operación no se sabe cuándo podría debutar porque se lesionó en la clavícula izquierda en la Copa de Asia hay algunos medios en China apunta

Voz 4 41:35 que si pasa por quirófano podría estar tres meses

Voz 35 41:38 desde Bach hacía tiempo como dices Gallego el máximo propietario del español

Voz 4 41:42 Anselm querían jugador chino Icon

Voz 35 41:44 conseguido su objetivo Bulli es un ídolo en Asia con su fichaje el español consigue un referente dentro del mercado asiático

Voz 4 41:51 bueno a ver si consigue también un colador que es lo importante lo que debería importar más en este caso refuerzo también para el Valladolid han presentado hoy a Guardiola José Ignacio Tornadijo buenas tardes

Voz 0301 42:00 hace buenas tardes si Guardiola ha presentado nombre ansiado también en este mercado invernal de forma que ha llegado ha jugado lo ha hecho bien ha convencido pero el club ya tenía prácticamente con el jugador el acuerdo hace un mes

Voz 0194 42:13 es que ha pasado que Ángel Torres ha puesto todas las pegas del mundo por eso sí aquejado el futbolista esta mañana en su presentación

Voz 36 42:19 en en Zorrilla el Getafe ha puesto mayor impedimento pero no no pues nada sino porque pueda Ángel Torres que todo el mundo sabe cómo es si Ciudadanos en verde debe facilidad a una operación que que sabía que iba a hacer a sido al revés no ha apostado aportó aparte de malas maneras bueno al final vamos a ser felices ya estamos aquí que da lo que queríamos

Voz 4 42:42 pues hubo recadito en toda regla de Guardiola al que fue presidente suyo esto hace unos días y no sé si iba a volver al Getafe algún día Guardiola y el Celta de Vigo que repito si hoy el Rayo gana en Mendizorroza caería a puestos de descenso hoy ha tenido mucha actividad porque se anunciaba una rueda de prensa el presidente a eso de las seis de la tarde para mucha gente podía ser la rueda de prensa que sentenciaba definitivamente a Cardoso al entrenador portugués finalmente Paula Montes Mourinho no se ha cargado al entrenador por ahora buenas tardes

Voz 1694 43:14 yo te digo de momento porque a lo que es una situación preocupante era el Celta pero no critica todavía Carlos Mouriño y su consejo de administración buscan soluciones a esa crisis del Celta pasan por el mercado de fichajes se busca lateral izquierdo y atacante ya hay contactos lo ha reconocido el presidente con Sergio León en Vigo también esperan que esta tierra de una vez el mercado porque han llegado ofertas por tres jugadores y no descartan que puedan pagar la cláusula de alguna de ellas para sacar este barco de las rocas este barco que es el Celta siguen confiando Miguel Cardoso por lo menos hasta el partido del Sevilla

Voz 0785 43:44 el fútbol es muy cambiante y hay algunas circunstancias que se analiza cuando se le da la confianza como entrenador o no es entrenador tiene que tener toda nuestra máxima confianza porque en el momento que transcurridas esas etapas la tierra con nosotros lógicamente no podría continuar

Voz 0629 44:01 en qué momento está Miguel en ese balance cuando das una rueda de prensa

Voz 4 44:10 decir que el entrenador tiene toda la confianza y todo el apoyo de la Junta Directiva

Voz 0629 44:18 completa la frase vosotros sabéis perfectamente

Voz 4 44:22 mañana vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey con una eliminatoria caliente caliente Valencia Getafe Mestalla mañana nueve y media en la ida uno cero ganó el Getafe en esta eliminatoria todos los focos además del campo están en los banquillos en ese enfrentamiento deportivo entre Bordalás el técnico del Getafe y Marcelino el técnico del Valencia esta mañana ha dado rueda de prensa el entrenador del Getafe todavía no había hablado Marcelino le han preguntado a Bordalás sobre su relación con Marcelino y demás después de que después del partido de ida le dejara un recadito José Antonio Duro Bordalás muy serio qué ha dicho bueno sí está muy serio Bordalás pero no hace ninguna referencia al entrenador del Valencia hice simplemente que no tiene relación con el técnico del Valencia con Marcelino y que de momento le respeta le saludaron mañana en Mestalla sí o no

Voz 37 45:15 no hay no hay ningún

Voz 4 45:20 yo no tengo valor lejos

Voz 5 45:21 pronunciaron Ronald no

Voz 0301 45:23 lo que ocurre con los joven no sabe lo que va a pasar mañana por ejemplo hoy en la rueda de prensa halagado al Cholo Simeone después del enfrentamiento el otro día ante Atlético de Madrid lo que pase con Marcelino gallego eso ya existe bordan en la semana pasada

Voz 4 45:36 dijo que él no tenía ningún problema con Marcelino pero que podía recordar lo que dijo en su día de Marcelino Jurgen Klopp hoy Pedro Morata han ido a Marcelino para que hablase algo de Bordalás también ha tirado de hemeroteca buenas

Voz 1716 45:50 hola buenas tardes si la semana pasada si le pegó un buen viaje Pepe Bordalás a Marcelino diciendo que había muchos entrenadores que tenían mala relación con él puso el ejemplo de Jurgen Klopp que en su día dijo Jürgen Klopp que no le gustaría ser ni un minuto de su vida como Marcelino y hoy Marcelino pues le ha respondido diciendo que él respeta todos los entrenadores compañeros de profesión que les desea que les vaya bien que espera que a algunos puedan llegar a los registros que ha llegado él por ejemplo trescientos partidos en Primera División como él otros citó a Jürgen Klopp que rajó de Marcelino Marcelino ha dejado también está chinitas del entorno de Cata Díaz en concreto la mujer de Cata Díaz que cuando se marchó del Getafe la mujer del Cata Díaz le pegó un buen viaje a Bordalás no levantó por los aires así ha respondido hoy Marcelino