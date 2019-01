Hora 25 (28/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 a la situación en Venezuela nos vamos a dedicar en los próximos minutos un país fracturado dividido que busca salir airoso de la actual situación pensaremos en la calle y en los cuarteles cómo están los ánimos con la enviada especial de la Cadena SER a Caracas pero antes vamos a repasar otras noticias Ester Bazán buenas noches buenas noches empezamos con la última hora sobre el conflicto del taxi en Madrid en este octavo día de huelga

Voz 1454 00:40 la protesta de esta tarde se ha trasladado a las puertas de un acto del PP de Madrid después de dos horas en la Puerta del Sol la sede del Gobierno regional Miguel Ángel Leal de la Gremial del taxi

Voz 0318 00:48 seguimos igual administración sigue sigue sin responder siguen siguen el problema de ahí bueno pues nosotros estamos con moral con ánimo para seguir la lucha hasta el final no vamos a dar un paso atrás de la Administración así que nos vamos a echar atrás que da igual lo que en responder que vamos a seguir para ante los

Voz 1454 01:05 os la súbete Se también anuncian movilizaciones dicen que se van a manifestar frente a la sede de Podemos mañana el delegado del Gobierno en Madrid que se acaba de reunir con ellos ha hablado sobre los cortes de tráfico y las manifestaciones de los últimos días

Voz 2 01:15 la uno tiene que hacer su trabajo Nosotros hemos hecho hoy el nuestro

Voz 1610 01:19 eh garantizando que no se colapsara a la ciudad por un ejercicio del derecho a la huelga que a nuestro juicio es excesivo con esa pretensión de ocupar la Castellana hilo que los pedidos al presiente alguna Madrid que empiece a trabajar con intensidad para encontrar esa solución de fondo que evite que el conflicto señalar que se enquista no

Voz 1454 01:43 en Cataluña también se anuncian protestas coincidiendo con la aprobación mañana del decreto que regula a través de la vía temporal la contratación de un vehículo de este tipo en el Congreso se ha hablado hoy de este tema a las diez en la crónica política desastre resumir hemos como ha sido el debate en la Diputación permanente en la Cámara Baja y también les contaremos cuál es la situación en Podemos a dos días de la reunión de su Consejo Ciudadano las cifras del gobernador del Banco de Pablo Hernández de cosa cuestionado en su comparecencia en el Congreso en la recaudación y además ha augurado una considerable desviación del déficit por los presupuestos

Voz 0739 02:12 el Gobierno la incorporación de las medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al último cuadro macroeconómico del Banco de España nos mostrarían un déficit público en el entorno del dos por ciento

Voz 1454 02:23 indignación en Brasil por la tragedia de la mina de Bruma Ariño ahí de momento sesenta muertos y cerca de trescientos desaparecidos tras la rotura de una presa que contenía aguas y residuos minerales destruyó por completo las instalaciones de la empresa y arrasó una vecina población las familias de los desaparecidos exigen respuestas cuatro días después de la

Voz 0194 02:41 AGEDI enseguida vamos con todo pero antes la noticia

Voz 1454 02:43 quería Nacho Palomo buenas noches buenas noches pues todavía estás a tiempo de aprovechar la campaña de precios que Iberia lanzado hasta el próximo treinta y uno de enero con ofertas a más de ciento treinta destinos podrás volar por ejemplo a los Estados Unidos desde ciento cuarenta y cinco euros a ciudades de América Latina como Buenos Aires desde doscientos ochenta y cinco a Tel Aviv desde ciento cinco o a Shanghai desde doscientos quince euros estoy en la campaña de precios de Iberia también encontrarás vuelos a destinos nacionales ya Europa desde veinticinco euros por trayecto así que entra en iberia punto com o en la nueva abre Iberia encuentra las mejores ofertas

Voz 0881 03:22 hora veinticinco equipos

Voz 0194 03:24 parte creer que el mejor seguro

Voz 3 03:27 más caro traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 4 03:45 hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los del cuarto no esté tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya los cambiamos de piso no es la vuelven a poner de

Voz 5 03:58 protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas

Voz 2 04:01 España

Voz 5 04:02 llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres o calcula online

Voz 2 04:05 el Securitas Direct punto es

Voz 1203 04:07 recuerda novecientos ciento trece ciento trece en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 6 04:20 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 2 04:30 Fini Larguero de la Cadena SER caben todas las opiniones espero que seamos capaces todos de opinar sin perderle el respeto sobre todo a la autoridad claro

Voz 0739 04:41 me falta apoyar octavo clavando brazo el árbitro lo ha visto yo tengo muchas dudas la verdad

Voz 7 04:45 piano para mí el juego peligroso repito falta algún viajero sigo en el campo y estoy justo enfrente de ocurrió en el campo no me parece lo que es falta dentro del área dentro del VIII en el centro el campo en el vestuario Sebastopol

Voz 8 04:55 yo lo que digo es lo que dice el van viéndolos jugar

Voz 7 04:58 creo que sus para mí es falta de ejemplo de bajitos mal de la cabeza oye que bien que os creéis cualquier cosa que quedar y tirar

Voz 2 05:09 el Larguero de lunes a viernes desde las once y media una hora menos en Canarias han u Carreño que apenas hay quienes dicen que está mal

Voz 9 05:21 quienes defienden que está bien hay quienes se moja quienes no olvida quiénes implican hay quienes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo de sino también

Voz 10 05:33 porque tú qué piensas

Voz 0194 05:37 el país

Voz 2 05:38 cabe SER Hora veinticinco

Voz 0194 05:47 la situación en Venezuela es de aparente bloqueo político Nicolás Maduro se niega a convocar elecciones si el autoproclamado presidente Juan why do trata de agrandar las grietas que precipiten la caída del régimen los dos Maduro igualado exhortan al pueblo y al Ejército defienden ante el mundo sus respectivas legitimidades las clara de violencia que arrastran las protestas suman ya treinta y cinco muertos en la última semana además de ochocientos cincuenta detenidos y Venezuela ya es una excusa más para la perenne pugna geopolítica mundial para los rifirrafes internos de España por ejemplo a las diez nos centraremos en como Venezuela se ha colado en las disputas partidistas entre el Gobierno de Sánchez PP y Ciudadanos pero vamos a poner las luces largas para saber lo que está pasando a esta hora de la noche de la tarde allí en Venezuela estamos pendientes de una entrevista acordada con Juan Why do presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado como dijo él pero ya pueden imaginar lo previsible de la agenda de uno de los hombres ahora mismo más buscados y seguidos en medio mundo así que nosotros vamos a ir tirando hoy les presento a la mesa de análisis de hora25 Javier González Ferrari buenas noches vuelos

Voz 11 06:53 el año Eduardo Madina buenas noches

Voz 0194 06:56 Ignasi Guardans buenas noches si sumamos también a Pedro Blanco atento a la última hora y a sus mensajes desde nuestra Mesa de producción como sí

Voz 0831 07:03 hombre sí pendientes de cualquier cosa que ocurra vamos a hablar de Venezuela así que prestamos especial atención a las noticias que llegan desde allí también a su reflexión esas sus opiniones sobre lo que está ocurriendo en las últimas horas en ese país les pedimos notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 07:27 Ana Terradillos enviada especial en Venezuela muy buenas noches qué tal cómo estás buenas noches muy bien buenas tardes Patti el último movimiento Ana de Juan Guardo y la oposición vuelve a apoyarse en la fuerza de la calle y las movilizaciones

Voz 0125 07:41 si parte de la hoja de ruta de Juan Why do pasa por sacar a la gente a la calle hay dos convocatorias previstas muy importantes la primera el miércoles Angeles de doce a dos de la tarde quieren paralizar la ciudad con cortes de tráfico en un horario muy caliente claro para cualquier ciudad el sábado va a haber una gran manifestación nacional e internacional

Voz 0194 08:01 no sabíamos que la señal con Ana era inestable vamos a intentar recuperarla aunque sea a través de del teléfono para que nos cuente ya que está sobre el terreno en Caracas cuáles la última hora de momento una última hora centrada en estas movilizaciones recordemos ese ultimátum de ocho días de la Unión Europea al que se sumó Pedro Sánchez ocho días que van contando sin que de momento haya habido ningún movimiento por parte de Maduro que es quién tendría que convocar estas elecciones de momento tanto ayudó como Maduro intentan movilizar a sus fieles a sus seguidores a la espera de estas manifestaciones a la espera de este de estos ocho días de esta semana que tiene que pasar para que Maduro convoque o no elecciones hemos recuperado Ana Ana Terradillos Ana nos estabas hablando de esas dos movilizaciones una parte

Voz 11 08:49 el miércoles otra para el sábado pero que decías

Voz 12 08:51 eso es entonces movilizaciones una es realmente es una paralización de la ciudad por lo que quieren es paralizar la ciudad con lo cual se han previsto cortes de tráfico en un horario muy caliente para cualquier ciudadano que es de doce del mediodía a dos de la tarde el sábado es cuando va a haber esa gran manifestación nacional internacional que es justo el día en el que sacaba ese plazo dado por Europa para que convoque Maduro elecciones en ambas convocatorias de decía en cuanto que estuvimos ponen ayer decía que es esperar de presión policial y por eso podía la gente que sea valiente que salga a la calle que no tenga miedo algo que la gente piense luego al aceptado y que yo creo que va a ser una bueno pues una convocatoria muy secundada por mucha gente

Voz 0194 09:29 eso por parte pero cuál están siendo los movimientos realizados por por Maduro y por su gente que está haciendo

Voz 12 09:35 pues mira o los hay así como ayer no pude visualizar ninguno la verdad es que sí que te puedo contar que están en situación de alerta máxima están haciendo provisiones de comida en las comunidades controladas por los colectivos populares sabes que son colectivos que ayudan a la gente e digamos ha sobrevivido a mantenerse con raciones de arroz y aceite de harina esos colectivos populares están ya llevamos e hiriendo a un posible ahogamiento económico y eso es lo que están haciendo es provisiones de comida militarmente también se está preparando en la parte alta los saltos cargos del Ejército con maniobras militares son maniobras pública las esta anunciado y en la televisión de aquí y las está haciendo en el centro del país pero estos colectivos locales colectivos que mucha fuerza aquí en en la zona de de Caracas son colectivos que también digamos Nos están ya preparados para funcionar como guerrillas y que aseguran lo tienen claro que van a defender Venezuela con las armas

Voz 0194 10:30 Ana y lo que resulta inquietante no es el extraordinario esfuerzo que están realizando tanto Maduro como válido para ganarse los favores del Ejército porque los dos siguen haciendo gestos en esa dirección a ver quién se pone al Ejército de su parte

Voz 12 10:42 no la verdad es que es un esfuerzo que parece como una noche cómoda batallón tanto melancólica sabiendo que oficialmente los militares apoyan a Maduro pero lo cierto es que están haciendo que esfuerzo grande porque llevan varios días ya intentando colar en los cuarteles en las comandancias de la Guardia Real intentan colar ese papel de ley amnistía general que algunos no lo tienen tan claro para los altos cargos generales porque digamos que tienen delitos de lesa humanidad hacia idílicos también de narcotráfico ya lo normal sería digamos bueno pues tendría que intervenir el Tribunal Penal Internacional pero sí que es cierto que para la gente de abajo es muy interesante de hecho aunque ellos no lo reconozco aunque las ventas de las cámaras porque muestran esa esa defensa acérrima y sí que es cierto que la posición nos cuenta que hay debate hay un debate que está ahora librando tanto en la parte funcionarial en la parte de los funcionarios de en esos rangos inferiores no eso más es el decreto comporta sé que yo creo que es muy poderoso que además desde desde el propósito la demanda de la ciudadanía de no buscar de Encants a digamos que lo que quieren es llevarles a su lado para protegerle es una cosa curiosa porque hasta ahora lo que sabía digamos copado la ciudadanía es enfrente con esos con esas guardias están expolicía estoy mucho reprimen tales manifestaciones y lo que quería era era justicia pedían justicia para ello esperáramos que pida sobre todo vez digamos no venganza sino que se integren en el firmando para sacarles digamos de circuito maquiavélico en el que ellos consideran encima duro les ha metido ha habido hoy tu rapto por parte de Lilian Territori ha entregado este programa este plan para los títeres al servicio de inteligencia bolivariana el insecto ilusión Delhi cohibido oficialmente a la respuesta insisto ha apoyado maduro pero la posición existe tenemos que conseguir es espaldarazo militares sobre todo los de la parte de abajo

Voz 0194 12:26 sí por parte de los seguidores de la oposición de de Why do tienen la sensación que esta vez es la definitiva

Voz 12 12:32 lentamente completamente de la verdad es que no te la máxima de las de España

Voz 13 12:40 te pierdo Ana mueve un poco porque pierdo la cobertura

Voz 12 12:44 la verdad es que mira estos está especulo con ahora porque las comunicaciones ayer no está mal

Voz 0194 12:49 volvamos fatal

Voz 12 12:52 bueno en las comunicaciones pero bueno pasa ya no lo que te decía es que que la oposición está convencida completamente convencida de que esta es la definitiva lo viven de una forma muy saltara quizás todo forjado tanto romántica no teniendo la perspectiva que hemos pide eso actores que han acabado eh que han acabado en la cárcel pero si algo resaltan es algo tan y que lo vemos desde España aquí en principio de la oposición está unida ahí una oposición unida veremos qué pasa si finalmente se va y que convocan unas elecciones que todos sabemos que en este tipo de casos yo con la posición se vuelve otra vez a pero ellos resaltan eso tenemos una posición unida tenemos el apoyo de EEUU tenemos el apoyo de la comunidad internacional esta vez queremos incluso la posibilidad de convencer a eso rasgos interiores del ejército para que vengan nunca mejor dicho a nuestras filas

Voz 0194 13:43 Terradillos cualquier cosa que suceda en las próximas horas estamos aquí para escucharte de acuerdo

Voz 12 13:47 Jon Kepa Acero pero hasta ahora recordamos que

Voz 0194 13:50 ha ido está ofreciendo una amnistía general lo apuntábamos antes a funcionarios civiles y militares que contribuya al restablecimiento democrático desde el uno de enero de mil novecientos noventa y nueve antes de la toma de posesión del presidente Hugo Chávez pero no todos quieren lo mismo en la oposición al régimen de Maduro quiero que escuchen a la Fiscal General de la República de Venezuela destituida por Maduro en dos mil diecisiete ahora en el exilio ella se llama Luisa Ortega ahí esta misma tarde en la Ventana interrogado sobre la posibilidad de un perdón general decía esto

Voz 12 14:18 no espero que eso no ocurra espero que ya justicia que vemos en la reconciliación pero crisis me encarga haré que eso ocurra porque yo soy la fiscal general legítima la destitución mía está viciada de nulidad así como está viciado e indignidad el actos de la Constituyente por el cual designado para el cargo que yo quite ni desde el exilio estoy trabajando ni en ello cuando apenas se produzca cualquier evento que me permita llegar a Venezuela lo voy a hacer voy a trabajar en función de que haya justicia

Voz 0194 14:51 pega recordemos ex fiscal general de Venezuela aunque ella sigue considerándose poseedora del cargo también ha defendido la legalidad de la auto proclamación de Guaita

Voz 12 14:58 han dado escoltas despertaron Venezuela ha sido Nicolás Maduro que violaron la Constitución ha sido Nicolás Maduro y todo su equipo es ha dejado otra alternativa Maduro no ha dejado otra alternativa actuar de alguna manera

Voz 0194 15:15 la comunidad internacional sigue moviéndose cada cual tomando partido a su manera hoy hemos sabido que el primer ministro canadiense ellos centro do y el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez mantuvieron el domingo una conversación telefónica en la que acordaron coordinarse para responder a la crisis en Venezuela fue una conversación a petición de Canadá que hoy ha convocado de manera urgente al grupo de Lima del que forman parte entre otros países Argentina Brasil México Chile y Colombia ahí esta tarde ha comparecido el ministro de Exteriores español Josep Borrell que ha reconocido no constató ningún movimiento después del ultimátum de ocho días establecido por Pedro Sanz

Voz 2 15:49 no ha pasado nada nuevo noticiable salvo la lógica reacción de señor maduro pues lógicamente no esperábamos otra no no esperábamos otra mano próximo jueves empieza en Bucarest

Voz 0194 16:01 el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea es probable otro encuentro del Comité Político y seguridad responsable de la política exterior de la Unión veremos qué pasa allí mientras tanto saludamos han Ayuso investigador principal para América Latina en el sido muy buenas noches

Voz 12 16:15 buenas noches relatando todo lo que

Voz 0194 16:17 pasado en las últimas horas Ana estamos hablando de una situación de bloqueo maduros se niega a convocar elecciones Why do sigue considerándose el presidente legítimo como puede avanzar cómo se sale de este bloqueo

Voz 12 16:30 te habrá que que constatar que algún alguno de los actores que aún no se ha movido se mueva y todo el mundo pues lo dice es el ejército un poco que el el la clave para que haya un vuelco no en esa en esa situación lo que pasa es que parece ser que que el que el Ejército todavía no ve muy claro que eso vaya a a va a favorecer hay que tener en cuenta que el Ejército no solamente esto las Fuerzas Armadas no solamente garante de la seguridad del país y el top ten del régimen sino que son parte integrante del Gobierno es decir ellos controla las grandes empresas más estratégicas ellos controlan la distribución de alimentos ellos son el Gobierno entonces esa en ese sentido no tiene ningún incentivo para dejarlo salvo que es realmente la situación se convierta en ingobernable

Voz 0194 17:22 tú crees que puede acabar pasando porque es evidente que todos los expertos lo destaca is el papel y lo hablamos también con Ana Terradillos con nuestra enviada especial el papel del Ejército

Voz 13 17:30 eso puede acabar pasándose de bando

Voz 12 17:34 a ver yo creo que todo entero no seguramente pero sí puede haber una parte importante que pueda decir que haga sus cálculos y diga esto ya se ha acabado realmente de aquí no vamos a poder seguir en ese statu quo porque es imposible digamos entonces sí que haya esa división es es posible ahora esto para esto se necesita que una presión externa que también hayan incentivos internos es lo que estamos tratando de hacer Why do no ponerles un poco ante la constatación de que de que si no cambian ellos tendrán que asumir a una represión por ejemplo cosa que es difícil ya es muy difícil de aceptar no les convertiría a dar ese paso más que les situaría ya pues ya es el etiqueta ya no sólo de de gobierno autoritario chino ya directamente

Voz 14 18:23 el criminal es de

Voz 12 18:26 de de lesa humanidad no entonces ahí yo creo que esa presión están presionando por ese lado lo que pasa es que el riesgo no hay un riesgo de que la población no puede aguantar porque que pues estos días ha habido cientos yo tenido tratan con caricias esto es obvio y luego aparte de los muertos movilización aunque ahora pues está muy entusiasmados porque ha sido realmente sorprendente no vídeo las

Voz 0194 18:54 sí puede

Voz 12 18:57 llevar también a un nuevo cansancio desesperanza no por partes de una población que ya lleva mucho tiempo

Voz 0194 19:05 claro un nuevo cansancio que puede desembocar en otra en otro intento fallido de acabar con Maduro lo digo porque si el Ejército finalmente no termina de ponerse del lado de ido Maduro no convoca elecciones como parece que no va a tener intención de convocarlas Why do si es reconocido internacionalmente pero que que puede hacernos podemos encontrar o en una situación de

Voz 13 19:26 qué indefinido o en otro intento fallido de acabar con Maduro

Voz 12 19:30 si no ese es un riesgo evidente que son conscientes lo creo aquí como decía muy importante es que la comunidad internacional ejerza una presión a fuertes sobre sobre el Gobierno es decir en el momento que hay aún una parte significativa de la comunidad internacional como ahora que aplique realmente el no reconocimiento del Gobierno de de Maduro digamos lo reconozca ido ahí se produce toda una serie de circunstancias que cambien las relaciones entre los gobiernos y el gobierno de Maduro maduros ya no será indicado como jefe de Estado a ningún sitio Maduro ya no tendrá representación propia porque las embajadas pues a dos tendrán relaciones con el que no hambre en Why do no podrá reclamaciones de los activos que tiene en el extranjero no podrá hacer transacciones económicas nombre de este Gobierno por lo tanto eso eso es lo que puede llevar ese cambio no esa presión internacional por llevar a las circunstancias de que a él le va a élites que controla el país entienda que ya no puede continuar así que tiene que aceptar este cambio

Voz 0194 20:41 a pesar de que China Rusia si apoyen Amador lo digo porque por ejemplo cualquier decisión que pueda tomarse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas será vetada será vetada por ellos

Voz 12 20:50 sí obvio es obvio que el Sevilla con toda seguridad es más yo creo que era una cuestión de darle altavoz no al conflicto oí de internacionalizar los más que porque una decisión de de de hacer una intervención armada no creo que eso no no va a pasar ni tampoco es la intención de que lo haya yo creo que sería realmente Un paso en el que sí que pues lean en peligro las revela el conflicto regional no porque cuando tienes algún conflicto interno tendría consecuencias en Colombia tendría consecuencias sembrar se une a consecuencias en todos los vecinos y que eso no se busca porque servía realmente un paso todavía peor no a nuevas circunstancia peor pero sí pero sí evidentemente sobre todo China no que Rusia uno hecho todo tiene unos intereses económicos allí pero y ha vendido armamento y bueno parece ser que es incluso estado viendo mercenarios pero también es es relativamente reducida su capacidad de influencia en la región diferentes China tiene muchos intereses allí tiene unas grandes inversiones en Venezuela y en otros países de la región ya que el papel que adopte China es es importante

Voz 0194 22:05 pues investigador principal para América Latina no decido muchísimas gracias

Voz 12 22:10 buenas noches hasta luego seguramente

Voz 0194 22:11 hemos hablando para ver qué pasa Guardans voy a empezar contigo porque como tú estabas con en Hora Veinticinco el día

Voz 11 22:19 que apretaban a Pedro Sánchez para que me para que tomara

Voz 0194 22:23 la posición con lo que había pasado y tú decías vamos a esperar a la Unión Europea vamos a esperar que dice la Unión Europea no quiero entrar en este tramo del programa en la pugna política que está habiendo en España sólo lo hablaremos después pero si ya sabemos la posición de España de la Unión Europea que son estos ocho días ocho días Ignasi que de momento lleva en una situación de bloqueo

Voz 15 22:43 sí pero qué son ocho días que han permitido lograr el acuerdo de la Unión Europea se mostró muy complicados veintiocho jefes de Estado y de Gobierno veintiocho ministros de Exteriores y veintiocho sociedad es algunas para ellas algunas Venezuela les interesa igual que en España las elecciones el Congo pero pero para otros claro les moviliza a la sociedad no ir por tanto poner todo eso de acuerdo de conseguir una posición común pues ha exigido esta especie de peaje que es decir bueno pues vamos a esperar un poco y dar una oportunidad que difícilmente se va a cubrir pero que está permitiendo bueno que dirigiera lo que está ocurriendo que lo dijera la sociedad venezolana lo dijeran los cuadros explica muy bien tu tu invitada no los cuadros los cuadros venezolanos están digiriendo lo que va a suponer perder el reconocimiento internacional del Gobierno que apoyan que haya hecho una lista pero esa lista puede seguir no importa tanto si yo no sé si hubiera de dos ocho días tres ninguno pero pero me parece que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho muy bien en en no lanzarse por libre en en consensuar una obligación legal que tiene de acuerdo con el Tratado de Lisboa en consensuar con los demás y a partir de ahí lo que salgas mucho más fuerte que un tuit en la noche de hace una semana la presión interna

Voz 0194 23:55 a Ignasi es lo lo que puede hacer decantar o lo que puede hacer que se salga de esta situación de bloqueo

Voz 15 24:02 es que la presión internacional está tan acostumbrados a repetir la palabra internacional periodísticamente que nos damos cuenta porque tampoco pasa cada día es más pasa cada década o más lo que supone tener un gobierno un un trozo de planeta con dos gobiernos uno reconocido y otro no o reconocidos por mitad no eso eso ocurre muy raramente usa es ocurrió en Israel durante mucho tiempo que no lo reconocían ocurrió con China está todos unidos hasta el setenta y dos consideraba que tiene esta venta IP lo además era un territorio que no se sabía quién mandaba no y fijaos la interés que todo China en que Nixon pasará reconocer eso hay hay muchos ejemplos en el caso de Venezuela efectivamente eso tiene consecuencias jurídicas dramáticas dramáticas para ellos no es una declaración no es una resolución del G20 no es no es muy serio es que la embajada de Venezuela en Madrid la tienen que desalojar y la desalojaron por la fuerza porque estará ocupada ilegalmente como si hubieran entrado okupas importante

Voz 2 25:00 decía tendrá derecho a entrar y echar a esos diplomático

Voz 15 25:02 los sino son los que haya designado eh el el el el el líder ha reconocido es que el Banco de Inglaterra no le entrega el oro porque el oro considera que quién lo está pidiendo no tiene legitimidad para pedirlo por tanto significa todo el sistema bancario internacional todo el sistema de la diplomacia mundial el petróleo etcétera etcétera etcétera tú tú decías China Rusia bueno es verdad China tampoco se puede enfrentar a un europeos a que a que hay un juego triangular que China con la Unión Europea la necesitan otros muchos frentes por tanto va puede apoyar a Maduro pero no frente a la Unión Europea de forma brutal Irán Rusia así pero bueno que vayan a buscar los bancos en Irán y los bancos en Rusia no

Voz 11 25:40 no bueno yo reconozco que durante todos estos días pues seguido con como yo mantengo intacta bastante intacta mi capacidad sorpresa

Voz 0194 25:51 he visto durante estos días con sorpresa

Voz 11 25:53 la la la simplicidad y la rapidez con la que mucha gente se ha posicionado de un lado de otro como si hubiera que elegir como si todo fuera blanco

Voz 0194 26:04 lo que sí está actuando contra otro

Voz 11 26:07 cuánto que cuestiona su mínimo de nada ya les pero que cuestiona son mínimo de nada de agua ha ido ya ya es lo contrario ya eres pero no sé supongo que Putin supongo que pro china o en algún caso a lo mejor el puedes llegar a ser hasta de Podemos ese tipo etiquetas yo no me encuentro cómodo ninguna no si miro a Latinoamérica me encuentro mucho más cómodo vinculado a iconos que ya no están en activo como Pepe Mujica con Michelle Bachelet como otro otro tipo de personas que han jugado y juegan en mi opinión un papel más simbólico de un modelo que a mí me gusta más no yo creo que Venezuela es un régimen autoritario si si vemos que narra en lo que eso significa es aquel que recurra represión para ejercer su voluntad sobre la población civil y que se caracteriza por un carácter autocrático y una tendencia a la limitación de libertades personales la la fiscal que ante esas colocado en una en un pequeño corte de voz es una buena prueba de que Venezuela se define como un régimen autoritario además con una economía que sea hundido un dieciocho por ciento este año que tiene previsiones de caída de un veinte por ciento de PIB para el año que viene cuando el conjunto a la común y de la comunidad de Latinoamérica excluyendo Venezuela tiene crecimientos previstos en el entorno del dos por ciento El dato según todos los indicadores unidades de análisis centros de estudios terminará dos mil diecinueve con una inflación de el diez millones por cien es es una economía fallida es una sociedad fallida con cientos de miles de personas que se han tenido que ir dentro de un régimen autoritario dicho esto ha habido posiciones de todo tipo en el tablero internacional ha habido un sector que ha dicho pues por ejemplo al Vaticano hoy tan tan tan comodín del público en situaciones de dificultad en otras ocasiones ha dicho dialoguen Trump en media hora lo tenía todo claro Why Do it punto a la posición de España junto con Francia y con Alemania ha dicho ocho días de transición para que legítimamente Maduro convoque unas elecciones y en caso de que no lo haga que es evidente lo sabe todo el mundo no lo va a hacer y mucho menos con ultimátum porque la comunidad internacional lleva sancionado económicamente Venezuela ya mucho tiempo es una economía con sanciones económicas comerciales diplomáticas políticas multilaterales bilaterales de todo tipo de toda naturaleza no lo va a hacer y mucho menos con un ultimátum de estos digamos en el centro de escenario a la que dormir a todo el mundo y cuando no lo haga que mi pregunta es este paso lo han dado teniendo en la cabeza seguro un día nueve ocho de ultimátum mi pregunta es terminan ultimátum del día nueve que tienes razón toda Guardans la situación jurídica de Relaciones Internacionales multilateral de Política Exterior diplomática comercial es un infierno para Maduro para el régimen de Maduro para el gobierno de Maduro como cada uno quiera pero no es sencilla para los demás porque mi pregunta es romperá toda la comunidad internacional todo lazo comercial político institucional diplomático bilateral y multilateral con un Gobierno que ya lo reconoce dos le dará agua ido la responsabilidad tener que convocar unas elecciones tiene capacidad para hacerlo cuando esas elecciones cedan si es que la tuviera mi pregunta es reconocerá a ese resultado es decir elijamos Se como los libros de los pequeños las Elige tu propia aventura elija senderos que apenas el itinerario y la aventura que quieras a la página que llegues es una página difícil himno aceptemos que la página a la que se llega por un camino fácil y sólo la difíciles la otra en el Elige tu propia aventura de Venezuela todas las páginas sí

Voz 0881 29:32 la verdad es que como estoy absolutamente de acuerdo con los dos hombre hablemos un poquito también de de los de los ciudadanos de la gente de la gente que está padeciendo una situación como la que ha provocado el señor maduro señor maduro se ha pasado por el Arco del Triunfo todas las ilegalidades habidas y por haber Sir a mí que el señor Maduro dentro de ocho días Os siete ya quedan siete cuanto convoque unas elecciones quién garantiza que las elecciones que es que es tan organizadas por el señor Maduro no van a ser un fraude como gol sido las últimas Tir insinuó no son un fraude gana otra vez la oposición no las reconoce no lo reconoce como no reconocido a la Asamblea Nacional que es una cosa absolutamente terrorífica y mientras tanto Mientras tanto la gente en Venezuela lo está pasando mal está muy normal no es no solamente el problema no es un problema político estamos ante un problema humanitario también eh tenemos que

Voz 11 30:32 sale los ciudadanos de de Venezuela

Voz 0194 30:36 Pedro Blanco desde la mesa de producción con dos cuestiones de última hora sobre la situación los

Voz 11 30:42 sí a través de Twitter Juan Guarido emitido un comunicado en el que anuncia fundamentalmente dos cosas con realidad da cuenta de las primeras decisiones que está tomando en calidad de presidente de la República primera de ellas asegura que ha ordenado el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas para dice evitar que continúe el saqueo y destinarlas a satisfacer los problemas de los venezolanos y segunda decisión relevante que toma es iniciar el proceso dice de nombramiento de las juntas directivas de P de esa es la empresa pública Petróleos de Venezuela idea circo circo es la empresa que refino el petróleo en Estados Unidos es una filial controlada la al cien por cien por Pérez Devesa que opera en Estados Unidos cuya actividad por cierto los beneficios que deja su actividad no pueden ser enviados a Estados Unidos porque Estados Unidos mantiene sanciones a Venezuela por tanto toma esas dos decisiones intentar recuperar el control de las cuentas que maneja el Gobierno inicia el proceso para nombrar una nueva directiva de esas dos empresas públicas

Voz 16 31:47 sí pero yo entiendo que no tiene directiva no querrá irse no menos era una cosa es la voluntad de no no no te lo estoy cuestionando Pedro Blanco eso estoy reflexiona porque claro yo hago los nombramientos pero entiendo que los los que están no querrán irse las cuentas que quién controla las cuentas les van a pasar las cuentas

Voz 11 32:05 escenario endiablado que se presentan ahora mismo en Venezuela tanto Pedrosa como circo va a tener Se supone que a partir de ahora dos directivas dos órganos de dirección enfrentados que reclamarán en el control de las actividades de la empresa de las cuentas corrientes de la empresa del dinero que se maneja la empresa

Voz 0194 32:22 es un poco lo con lo que decíamos no les no no no no pero yo yo entiendo Guardans que es difícil de gestión

Voz 15 32:30 sí es dificilísimo es dificilísimo crono es dificilísimo por supuesto no ha habido ni un solo líder reconocido en el exilio que no tuviera alguna autoridad dentro su propio país eso

Voz 2 32:41 el virus A no lo hay eso sí pero

Voz 15 32:44 no estamos inventando la rueda osa eso ha ocurrido en el pasado hay jurisprudencia hay casos todo depende de que progresivamente se vaya haciendo con poder económico primero militares

Voz 0194 32:54 este es el camino endiablado que tú decías claro porque luego todo lo que hablábamos aterriza en forma de empresas públicas relaciones diplomáticas consulares puestos cuidado puede haber dos

Voz 0881 33:05 económico y militar el problema es que son el mismo

Voz 11 33:08 bueno claro bueno íbamos a escuchar la opinión de tres oyentes los hay que creen que

Voz 0194 33:14 no deberíamos dedicarle tanto tiempo hablar de Venezuela que hay problemas

Voz 11 33:16 cercanos y también real tenemos mucho

Voz 0194 33:19 buenos da tiempo de todo a los que dedicarnos

Voz 11 33:21 que los hay que creen que Pedro Sánchez se está equivocando en su posición respecto al gobierno de Nicolás Maduro hilos hay que consideran que Pedro Sánchez está siendo prudente y que quién se equivoca es la oposición representada por el PP y Ciudadanos oímos a estos

Voz 2 33:35 los oyentes y digo yo

Voz 17 33:37 es que no hay otra cosa que hablar que de Venezuela no tenemos otros problemas aquí más cerca ya está bien hombre de meterse con gobiernos que son constitucionales

Voz 15 33:46 bueno no

Voz 18 33:49 es increíble la manera que está tratando tratando este Gobierno la situación en Venezuela vamos a ver hasta dónde llega el señor Pedro Sánchez con todo esto

Voz 19 34:01 en cuanto hablar en el suelo de la postura que está teniendo todos los años fue una postura bastante moderada más lógica

Voz 20 34:07 pues para evitar un baño de sangre así de entrada ahora claro el problema es que la derecha tanto Rivera como Casado pues lo que pretenden mi punto de vista echar gasolina

Voz 19 34:26 el fuego aquí de paso yo le preguntaría a tanto a supe Rivera como a súper Casado

Voz 20 34:33 que Nicaragua para cuándo

Voz 21 34:48 ya

Voz 2 34:58 Sara hábitos las buenas noches de sabes que me quedo con eso de Nicaragua para cuando el final de este oyente

Voz 0194 35:05 vamos a hablar de otras cosas porque tenemos mucho programa también les había te está enfadada porque hablábamos mucho de Venezuela y muchas otras cosas cuatro meses nos quedan para las elecciones autonómicas y cada día un nuevo capítulo si hay por ejemplo

Voz 22 35:15 título en Podemos vamos a recordar a varios de ellos vamos desde hoy hacia atrás hoy Irene Montero

Voz 23 35:21 en decimos Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable e igual que nos echamos a un lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 22 35:41 bueno a estas declaraciones nos vamos a quedar con dos ideas por un lado la de romper puentes pero por otro el proceso de unidad a mí me hizo reaccionar eso son preciosos nos vamos atrás en el tiempo Nos vamos al viernes cuando nos contaba a nuestro compañero Javier Bañuelos el adiós de Ramón Espinar

Voz 2 35:59 Espinar que deja todo deja su escaño en asamblea también su cargo de senador él mismo lo ha reconocido que ha sido su propio partido el que le ha abocado a tomar esta decisión una renuncia que en el entorno más próximo año Errejón han definido como One

Voz 22 36:12 ah vale pues se dice Javier Bañuelos su partido le abocado a tomar esta decisión es lo que dice Espinar esta decisión la tomó ocho días después de que Íñigo Errejón decidiera presentarse con la gripe el agrupación de Manuela Carmena para presidir la Comunidad de Madrid luego Nos lo contaba por la noche ese jueves en Hora Veinticinco creo que la mayor yo demócrata está entre mis movilizada desnuda

Voz 0799 36:32 nada un poco huérfana bueno pues cuando eso pasa hace falta revulsivos ya que falta reaccionar y esta reacción es fundamentalmente una invitación yo soy el candidato de Podemos a presidir la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas hermanas caminar de la mano con Manolo Carmena

Voz 2 36:50 pues eso es lo que decía

Voz 22 36:52 candidato de Podemos José Iglesias

Voz 0194 36:55 todo esto se supone que ha ocurrido porque hay diferentes propuestas diferentes modos de ver la política o de hacer política en este caso dentro de un mismo partido al que le cuesta aguantar esa diversidad de opiniones

Voz 22 37:06 pero esa diversidad de opiniones existe en todas partes en ocasiones se transforma en escisiones en fracturas pero otras veces se entiende como algo absolutamente normal por ejemplo la semana pasada en el debate que tuvimos con tres presidentes autonómicos del PSOE Francina Armengol Guillermo Fernández Vara y Emiliano García Page lo dejaban claro tienen diferentes conceptos de los territorios diferentes planes en cuanto a pactos y todos los tres son socialistas para hablaba de distintas almas

Voz 0739 37:33 a los tres que estamos aquí al conjunto de lo responsables sobre en cada una de las federaciones nos une algo muy importante que el concepto de la igualdad vamos juntos porque tenemos una idea respecto de del concepto de ciudadanía y el concepto de igualdad que tarima luego tiene PSOE ha habido siempre almas detectó no de ahora del siglo XIX ha habido siempre algo el alma te puede representar Francina Armengol como el alma de los que podemos representar una mamá combina la la pusimos a conjunto y fuimos capaces encontrar un punto de aproximación de eso se trata

Voz 22 38:07 de eso se trata pero no siempre se consigue todo esto de lo que hablamos al final son distintas maneras de afrontarla política en los asuntos políticos informados una riqueza fruto de la libertad de la posibilidad de pensar y de expresarse como no quieran general estaríamos hablando de plurales

Voz 0194 38:21 bueno José en la cara B pluralismo siguientes

Voz 22 38:24 continuar hay que diferenciar por una parte el pluralismo político que es el que recoge la la Constitución en el título preliminar el artículo uno dice España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político también podemos hablar de pluralismo en términos más amplios no como corriente filosófica bueno sí nos vamos a la RAE en el diccionario de la Real Academia el pluralismo es el sistema por el cual se acepta ose reconoce la pluralidad de dos de doctrinas oposiciones pluralidad que es la cualidad de lo plural y lo plural es lo múltiple lo que se presenta en más de un aspecto si vamos a la etimología plural del latín Pro derivado de plus que es más o mucho así que es lo relativo a lo mucho un mucho claro

Voz 21 39:14 entre el que hay que elegir riqueza dices tú

Voz 24 39:36 esta cuesta cortar esta canción Adidas que exista una definición desde la filosofía sigue primera parada pluralismo filosófico es el más preguntada

Voz 22 39:44 la filósofa de cabecera Ana Carrasco ella dice que es una pregunta de fondo de armario para la filosofía que ya se hacían en torno a los siglos VI y IV antes de Cristo no la discusión entre pluralismo monísimo el monísimo sostiene que el todo es la suma de las partes que sólo hay una cosa sólo hay una verdad el pluralismo nos lo explica ella

Voz 1490 40:05 sí pero humanista el todo es la suma de las partes sería hora25 igual a la suma neutra de los miembros del equipo independientemente de quienes fueran o como dirían pluralista es el resultado de la interacción de las singularidades hay diferencias de Ángels de esa hada de Pedro Marcos de hayan es el resultado de la interacción es decir es algo a posteriori el pluralismo sostenía entonces que hay diferencia que cosas diferentes que se articulan en combinaciones múltiples en muy distintas el pluralismo entonces os tendría que hay varias respuestas correctas son la misma pregunta que no hay verdad pero si hay lo más beneficioso también esos tendría que esta respuesta diferentes a una misma pregunta puedan darse desde diferentes perspectivas y por tanto pueden contradecirse así que el pluralismo aboga precisamente por la necesidad de que

Voz 20 41:00 de diálogo y de consenso

Voz 2 41:16 somos pluma

Voz 22 41:16 Tales somos distintos somos iguales y eso da igual el Black or White de Michael Jackson en portada igual no se trata de color eso de razas es lo que dice

Voz 0194 41:24 he entendido el concepto desde la filosofía vamos a acercarnos al de la ciencia política

Voz 22 41:28 sí Miguel Ángel Simón es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y además él hizo su tesis en pluralismo el dice que el pluralismo político es tan antiguo como el pensamiento político aunque su definición es más concreta desde el siglo XX cree que lo primero que hay que hacer es diferenciar pluralismo de pluralidad

Voz 25 41:48 la pluralidad que es un hecho social que alude por ejemplo a que todos nosotros en personas pero también organizaciones sociales etcétera tenemos identidades múltiples por ejemplo

Voz 26 41:59 una persona puede ser militante del P

Voz 25 42:01 sido socialista puede ser obrero puede ser cristiano madre en diferentes momentos de su vida cada una de esas partes de su identidad puede predominan sobre otra de esas partes de en definitiva que no somos seres monolítico con una identidad única que defina que nos define completamente como persona sigo que estamos compuestos

Voz 14 42:23 de múltiples identidades

Voz 0831 42:27 superponen una sobre otra eso sería la pluralidad sigamos ahora con

Voz 22 42:31 lo que es pluralismo político

Voz 25 42:33 vamos que aquella corriente que considera que esa multiplicidad en política es algo bueno esto digo que es muy reciente porque hasta el siglo XX la dimisión lo que hoy llamamos partidos entendía como facciones tenía una carga profundamente negativa ese hecho del del del pluralismo considerar los diferentes valores opiniones objetivos etcétera como algo positivo para la sociedad del siglo veinte

Voz 22 42:59 claro y suma una cosa importantísima y es que para que exista pluralismo real hay que hablar de alternativas reales

Voz 25 43:05 para que exista pluralismo no basta con que haya diferentes opciones por ejemplo a muchos algunos oyentes tienes no lo sepan se sorprenderán del país con más partidos políticos es China que tiene prácticamente una decena de partidos políticos que esto permite a esto hace que consideremos tiene un sistema un sistema pluralista pues no porque esos partidos no suponen una alternativa al Partido Comunista es es decir no basta con que haya diferentes opciones sino que esas opciones tienen que ser diferentes

Voz 0194 43:38 en la mesa dos tertulianos que han pasado por la política respuesta monos islámica Guardans hay pluralidad de opiniones dentro de los partidos políticos

Voz 2 43:47 pero no sale hacia fuera pero si Madina bueno no sabe yo conozco alguno que salía bastante porque también yo conozco Isar estamos me Ferrari

Voz 16 44:02 a mi hermano si la avicultura os pasa por la política muchos años de periodismo es bueno que haya que haya pluralidad dentro de de la formación política si que nos enteremos los periodistas

Voz 0881 44:11 pero no nos equivoquemos los partidos funcionan como empresas y las empresas no son democráticas

Voz 2 44:15 sí

Voz 21 44:21 puede haber pluralismo Angers pero lo claro

Voz 22 44:23 dejan a que Ángela Molina y Manuel Banderas que se puede ser muy distinto y a la vez quererse no que no tienen que ver el color y estatura con las cosas del querer esta canción que pertenece a la banda sonora de la película Las cosas del querer de mil novecientos ochenta y no este tema es voz on line no sea sólo Dios lo sabe los Bigs Boys un tema de mil novecientos sesenta y seis del disco Sounds miras el primer tema de la grave sólo Dios sabe que terminará pasando como por ejemplo con Podemos en la Comunidad de Madrid destaca de hoy pues mira a la que no recuerda lo bueno del pluralismo si lo hay es que hay donde elegir no si hay donde elegir en libertad que todo depende de lo que uno mismo quiera depende de ti es Ricky Nelson un cantante de rock and roll de Estados Unidos actor más llengua fuera un tema de mil novecientos sesenta y dos y me encanta esta frase mucho verdad

Voz 21 45:35 pues ver a buen qué eh qué eh ver bueno pues

Voz 2 46:51 Godin Cadena Ser punto com y en la red social Twitter arroba Hora Veinticinco en Facebook

Voz 21 46:58 por a veinticinco

Voz 29 47:15 buenos días Carlos

Voz 30 47:17 perdona

Voz 31 47:23 son las cinco menos veinte temporada Joaquín

Voz 32 47:29 me ha llamado gorda

Voz 2 47:32 así de buenas a primeras

Voz 33 47:35 los Degas Ana algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 2 47:51 furtivos se incorpora Néstor

Voz 34 47:54 saludo fue teatro Suter porque no a todos los grandes profesionales de la cadena ser como ella quién lo Gabilondo Carlitos el armario empotrado Francino Pepa viola Pepa Bueno Manuel el coloso Carreño ya Antoni el flaco barrido a todos se ganó Zulte ahora supo ir a Asia

Voz 2 48:13 perdona análisis y pasión puestos al servicio del deporte

Voz 34 48:18 no fin de Santiago Casares no si este texto es el giro que que bueno aquí Toy como la metí te tuvo la metí quedarle metida la bici de primero en primera fila Bobby la banda Gabriela eh loco loco de qué planeta rindiendo Boluda

Voz 2 48:43 se oyen seamos realistas tu pareja puede abandonar sin que te lo esperes siente con tus amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir el bloqueo tu jefe puede echarte del trabajo Braulio hay que en desacuerdo todo en la vida es incierto todo está pendiente de un hilo pero tranquilo y algo que nunca te abandonará

Voz 14 49:19 la Cadena SER no se veía venir Se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en la cuña lo perdono

Voz 35 49:27 en la Cadena Ser

Voz 2 49:29 siempre estaremos contigo

Voz 14 49:32 además de la bulla desde que empecé a oír las

Voz 36 49:36 se ha

Voz 20 49:41 cuenta con las

Voz 1610 49:44 pasa

Voz 27 49:48 a cinco

Voz 2 49:56 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento que Atenas eh

Voz 0194 50:11 hablamos ahora de las startups y su mundo Rafa Bernardo buenas noches buenas noches hoy con un tema que también afecta y mucho a los emprendedores que es el Brexit

Voz 1762 50:18 sí vamos a conocer de primera mano un caso el de Ibero que es una empresa británica pero que tiene un feo y un equipo técnico españoles que además hacen negocios por todo el mundo así que ante las incertidumbres que genera el Brexit han decidido abrir sede permanente en Castellón que es de donde es José Bolt CEO y cofundador de Event seis José qué tal buenas noches muy bien buenas noches bueno lo primero que hacéis Sanivex gays somos Un Software

Voz 38 50:39 para la gestión de eventos que tanto grandes como pequeñas empresas en utilizan bueno pues para crear su website el registro de las acreditaciones la aplicación para el evento Ike sobre todo la innovación está pues que ahora mismo el sector que se encontraba belga con muchos proveedores y sobre todo americanos y nosotros cada pues no se españoles desarrollado por españoles pues les damos un servicio en español y sobre todo puestos en una única solución con lo cual les ahorramos mucho tiempo ir

Voz 1762 51:09 pero pero vuestra empresa están Reino Unido Londres cuéntanos por qué funda estéis allí y cómo estás llevando eso de abrirse de aquí por el Brexit pues