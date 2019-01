Hora 25 (28/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

los vaivenes de Podemos les llevan hoy a plantearse el diálogo con Íñigo Errejón de cara a configurar una candidatura única para la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo el monumental enfado de los dirigentes de Podemos tras la decisión de Rejón de ir a las elecciones bajo el paraguas de la plataforma de Manuela Carmena más Madrid parece que se ha ido suavizando hasta hablar hoy de una posible negociación pero cuánto hay de sinceridad en esta propuesta bueno eso ya lo veremos porque la verdad es que cuesta entender el viraje Si volvemos a escuchar todo lo que se dijo desde la dirección podemos tras el anuncio de Rejón no parece que la negociación de la que hoy hablaba Irene Montero vaya a ser fácil de momento ya ponen como condición que Errejón no asista el miércoles a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal adelantado unos días por la gravedad de la situación en Podemos con su líder de baja paternal pueden tener la sensación estar perdiendo se llama el relato que sus declaraciones y alguna posterior rectificación como la de Echenique les haga aparecer demasiado intransigentes ante un dialogante Errejón y quizá si se entienda el cambio de planes de estas últimas horas porque sino deberíamos atribuirlo al sentido común ante la evidencia del peligro que supone la división o la fragmentación del voto de la Izquierda el tiempo dirá cuánto hay de estrategia y cuánto hay de rectificación y realismo en la oferta de diálogo porque las elecciones se acercan Podemos tendrá que mostrar sus cartas definitivas

hoy en la tertulia de hora25 Javier González Ferrari Eduardo Madina e Ignasi Guardans ya en la mesa Ebro León también Pedro Blanco pendiente de todo lo que ustedes nos quieren contar a través de nuestro número de whatsapp también pendiente de todas las últimas horas que se produzcan hasta las once y media cuando despedir hemos hora25 vamos a ya con el relato de la actualidad con el paso de los días ha bajado la temperatura de las declaraciones entre los dirigentes de Podemos de hecho lo que intenta el partido es que baje la temperatura en general Aung o sea por interés Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 1071 02:14 aquellas frases que tienen apenas diez días en vuelven ahora en un contexto distinto se han sorprendido las bases están inquietas se han movilizado los secretarios generales de la formación ha renunciado Ramón Espinar y el mensaje de la dirección que entonces fue tan claro

Voz 5 02:29 reconozco que me he quedado tocado y triste el crédito a que Manuela Íñigo no hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio de la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa deseó suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela pero podemos tiene la hoja de ruta que marcar

Voz 1450 02:47 en aquel mensaje Podemos tiene su propia hoja de

Voz 1071 02:50 fruta y que se resumía en una sola frase

Voz 5 02:53 estamos dispuestos a hacernos a un lado ya no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid

Voz 0194 02:59 con todo el respeto Íñigo no es Manuela no lo es el mensaje ahora suena distinto Mariela Rubio buenas noches buenas noches parece que la dirección de Podemos recula ofrece habrá una candidatura de unidad a pesar de que queda claro que no se fían de

Voz 1450 03:13 dejó eso es si al menos hay un claro giro de timón en el discurso Irene Montero al frente de la ejecutiva morada la pasada semana decía que no había nada que dialogar con quién se situaba fuera del partido hoy invitaba Errejón en la plataforma que lidera junto a Carmena más Madrid a sumarse a una candidatura única

Voz 0515 03:30 eso incluye por supuesto explorar la posibilidad

Voz 0194 03:32 de de llegar a un acuerdo con el partido de Iñigo Errejón

Voz 6 03:35 en decimos Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable e igual que en los echamos a un lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 1450 03:55 es innegable que detrás del movimiento de hoy está la necesidad de la dirección morada de rebajar la tensión la lucha por el relato entre las bases que eventualmente habrán de decidir la presión de los barones territoriales que el viernes pedían una lista unitaria y que van a ir al Consejo Ciudadano que la formación celebrará de urgencia este miércoles pero como muestra de cuán cerca o lejos puede estar el inicio del diálogo hoy también la misma Montero pedía rejón que no asista el Consejo Ciudadano al que todavía pertenece por el bien de este diálogo

Voz 7 04:23 creo que por responsabilidad no debería venir porque todos tenemos la responsabilidad de dejar de hablar de nosotros mismos ir a hablar de política en creo que la condición de posibilidad para que con el nuevo partido de Iñigo Errejón nos podamos entender es precisamente que nos permita tener nuestros debates que haya un respeto hacia Podemos y que no sea el el centro del debate que podamos podamos por tanto fijar nuestros

Voz 1450 04:44 activos mientras tanto desde hoy el partido de Madrid está en manos de una gestora nombrada por la dirección de Iglesias una ejecutiva transitoria en sintonía absoluta con el líder del Partido de hecho entre sus miembros más destacados está el ex Jemad Julio Rodríguez que Iglesias pretendía incluir en la lista de Carmena al Ayuntamiento y que la alcaldesa rechaza con todo Irene Montero ha vuelto a insistir hoy en que Podemos no va a competir con Carmena

Voz 0194 05:06 no se sabe si Rejón está dispuesto a esa alianza

Voz 1450 05:09 pues desde el entorno guarda de momento silencio pero no es un secreto Ángels que lo que Errejón ofrece no es integrarse en Unidos Podemos como más Madrid sino la operación contraria dado que considera que la marca Unidos Podemos debe superarse por citar aquella famosa frase el enfrentamiento sigue siendo sobre quién debe ser el núcleo y radiador y quiénes los sectores aliados laterales hoy Montero aseguraba que en cualquier caso sólo se va a negociar con Errejón cuando Unidos Podemos haya configurado su candidatura y su programa la mejor fórmula insistía sigue siendo esa la de Unidos Podemos y toda las fuerzas que se sumen así que pese al cambio de discurso lo cierto es que la posibilidad de acuerdo sigue por así decirlo en punto muerto porque las posiciones de fondo en realidad no han cambiado eso sí la dirección gana tiempo trata así de dar la crisis por zanjada y se deshace de una imagen Turó mencionabas en portada que quizá pudo calar en las bases la de que Iglesias eterno muy pronto a cualquier negociación ahora muchos auguran lo que hemos visto tantas veces en los procesos internos de Podemos un duelo largo en el que el resto de actores como Izquierda Unida van a ser cruciales

Voz 0194 06:08 de momento el la única certeza que es que el Consejo Ciudadano se va a reunir el miércoles sólo está eh porque luego no se sabe ni siquiera si era R

Voz 1450 06:14 Hong o el propio Iglesias claro Illa posibilidad de que el máximo órgano de Podemos entre asambleas no cuente con ninguno de los actores principales de esta crisis pues esta jornada la mesa el partido único afirma ni desmiente que Iglesias asista una posibilidad es que lo haga telemáticamente dicen desde el entorno de Rejón que el sábado en el país consideraba probable asistir ahora dicen que la decisión no está tomada esperemos que no tengamos que esperar al miércoles Isaías así ahí estaremos para contarlo

Voz 0194 06:39 gracias Mariela hasta el hasta luego venga pues abro la mesa de análisis con esta cuestión de Podemos Madina tú que crees que es tacticismo ataque de sentido común porque si nos ponía Sastre escuchábamos lo que dijeron en su momento sobre todo Pablo Iglesias pero también Irene Montero también Pablo Echenique y hoy parecen abiertos al diálogo

Voz 0515 06:59 bueno es evidente yo creo que ha habido una evolución en la vamos a decir la posición política con respecto a este tema

Voz 0194 07:04 de la dirección nacional federal sé cómo se hallaban de de la Organización de Podemos

Voz 0515 07:10 seguramente tiene que ver más bien con con criterios lo digo sin información lo digo sólo como opinión con criterios de de opinión pública yo creo que es muy difícil de explicar que lo que vale para el ayuntamiento no vale para la Comunidad creo que hay que hacer se lo dije a hace una semana hacerse un máster de máster es una palabra que no conviene citar hay que hacer un curso de hay que hacerse un curso de Podemos en el sentido de que te tienes que meter muy dentro para comprender cuáles son los matices y las disoluciones no si uno imagina dos listas diferenciadas de Íñigo Errejón is impartido llamado más Madrid ir a la Comunidad también una lista de un partido llamado podemos cuáles sean las diferencias para el proyecto de la comunidad cuáles son en que difieren difieren en un ambiente interno proyectado en ese partido pero en sus en las instituciones en este caso de la Comunidad de Madrid pero como modelo de sociedad como modelo de región de Comunidad Autónoma de todo esto seguramente no tendrían muchas diferencias es decir la diferenciación de voto de la identidad ideológico política sería muy difícil de encontrar a diferencia en ella no así que sí yo creo que se está produciendo un cambio de posición por parte de la dirección de Unidos Podemos es verdad que corrían el riesgo que tú has señalado que Íñigo Errejón quedará como ya llano aguante y la dirección de los Podemos como la que no quería dialogar la que proponía un modelo para el Ayuntamiento que no le valía para la Comunidad

Voz 8 08:34 es algo indica que puede haber una yo qué sé

Voz 0515 08:38 inercia que termine con esto terminando bien y terminando bienes compartido pues no se presente en dos listas diferenciadas yo creo que podemos es un movimiento político en origen que deriva en un partido político después que habrá que oyentes gustará más en los que les gusta la menos pero es las la expresión la de una generación más relevante que ha tenido este país seguramente el movimiento político en estos cuarenta años que en cinco en estos últimos cinco acaba de cumplir cinco años más espectacular ha sido de nada a setenta diputados en cosa de cinco años y su fragmentación en dos no puede ser descrita como un éxito sino todo lo contrario no así que bueno vamos a ver si termina como como debe terminar que es con partido único que se presenta pues en las mismas condiciones y con la misma naturaleza tanto al Ayuntamiento como aragonés

Voz 0194 09:25 venga si contemplas esa posibilidad que esa oferta de diálogo sea realmente eso una oferta de diálogo para llegar a esa candidatura unitaria

Voz 9 09:32 sí sí porque vamos a mí me me gusta mucho descripción Eduardo la comparto al cien por cien el único comentario que la añado es que aquí hay un algo de de madurez no podemos nace de un ejercicio intelectual intelecto tal sobre problemas reales de la sociedad es sobre reacciones problemas reales de la gente y una respuesta social pero muy intelectual izado muy académico muy duro pero también duda tremendamente puro muy basada en los libros y claro la la pureza en política pues no funciona no funcionen con sitio y no es decir la la los partidos tienen que abrirse hija entrando no entonces eso puede percibir como un desgaste como una pérdida de raíces o como madurez como decir bueno pues efectivamente la única manera de llegar a tener poder llegar a tener un apoyo social vamos al poder nace del apoyo social es extenderse un poco más es sólo han tendido Íñigo Errejón hay gente en podemos que todavía no lo entiende pero creo que San lleva un sopapo de de realidad en los últimos diez días lo que tú decías del relato es a eso Wozzeck es una sensación de que no no se puede tener los más puros a la derecha los menos por la izquierda eso no lo entendería nadie efectivamente de dejaría la vía libre pues al sus principales enemigos por tanto sí sí sí creo que hay hay un baño de realismo hay un buen un ir aceptando la realidad poco a poco con dolor para algunos habrá alguno quedará al portazo porque efectivamente algunos sólo saben vivir en en ambientes de quirófano no puro si inmutables pero eso en políticas imposible Ferrari

Voz 0881 11:05 bueno todo hablamos de tacticismo de estrategia yo creo que lo que tienen es miedo es decir qué es lo que han mostrado hoy hiere Montero mientras su marido cuida los mellizos ya que la Vecchia de trillizos cuidarme Benidorm pues es miedo es miedo a pegarse un batacazo importante es miedo a ver que las encuestas están diciendo que de la misma forma meteórica que subió puede empezar a bajar porque eso también lo están diciendo las encuestas y además esas encuestas lo han dicho unas elecciones las elecciones en Andalucía eh qué hombre no fue una caída espectacular pero fue una caída interesante una caída que ha dejado a la izquierda fuera de del Gobierno de de de Andalucía entonces vamos a ver yo creo que ha sido muy inteligente Errejón Errejón a Errejón está dando caña ya está dando caña Iglesias desde hace ya un par de años dándole pero bien no hay mejor es un hombre que tiene esa imagen yo no sé si será verdad la verdad de imagen de mal moderado además en un tipo mucho más empate además que lo que Iglesias que que terminan siendo un poquito antipática esta prepotencia no pero pero yo no sé qué es lo que quiere al final Errejón Errejón quiere ir con más Madrid que tampoco es que sea un partido digamos de gran tradición enormes estructuras o quiere terminar haciendo una oferta también a toda la izquierda incluido el PSOE

Voz 9 12:41 eso eso habrá que verlo eso es es es es el tema del enemigo yo creo cae tema yo no sé si Ángels turno no sé si tenemos tiempo de Felipe VI no pero claro yo lo que veo es que lo de Rajoy no es más que una una primer paso hacia algo tremendamente más importante y que si sale bien después además de todo al garete pese al final la derecha se hace fuerte en Madrid de otra manera pues estos secreto no pero pero podría ocurrir que esto sea el primer paso de algo muy importante que es bien a Ikea trajera también

Voz 0515 13:11 eso eh claro yo pienso los Verdes no

Voz 9 13:14 pienso Los Verdes en España hay un espacio huérfano que es esa Isquierda que sin ser una izquierda ideologizada como la de Podemos y dogmática y como decía antes pura es una izquierda pues eso comprometida con el medio ambiente y la agenda de los verdes alemanes creo que tendría un espacio en España Hinault no ha tenido por el sistema de partidos no porque la biología no esté ahí es algo en lo que era iniciativa los Bears y en toda España hay una hay un espacio para eso eso efectivamente podría hacer daño al PSOE o reforzarlo convertirlo en un aliado posible en distintas en distintos ámbitos yo creo que lo mejor bien hecho puede ir en esa dirección claro poderío en esa dirección y entonces acabaría dejando a una parte de Podemos como no los en los los marxistas en insistas puros de libro Cannes yo todo pues fíjate Los Verdes Joschka Fischer que acabó apoyando la OTAN sin dejar de defender a los verdes no es decir hay hay un espacio ahí las analogías llegan adonde llegan pero creo que esto puede ser muy importante yo obviamente el PSOE y la rigidez de una parte del PSOE que el problema rigidez también lo tiene el PSOE de la pureza también eh también el PSOE eso pues lo tiene que empezar a hacer mirar

Voz 0194 14:24 Madina cómo lo ves esto

Voz 0515 14:27 yo creo que el PSOE es un partido que convive mal con la pureza no porque ya tienen mucha historia sabe que la política también es en parte

Voz 9 14:34 el arte de la mantienen las etiquetas Eduardo perdona a los veo déjame a mí me hace gracia que yo escuchaba hace dos días en una con un acto aquí no aquí tanto en Cataluña hoy hemos hecho socialismo claro yo no sé si los que no son militantes están encantados de que toda una tarde hablando de temas sociales en Mataró me parece que era quede reducido a hoy hemos hecho socialismo no pues más sé si me explico

Voz 0515 14:58 no si te explicas pero bueno yo no me refería un acto matarnos sino a una tradición donde el partido

Voz 9 15:03 el brandy ya ya ya el partido socialista sabe que

Voz 0515 15:05 parte de la política es el arte de convivir con la contradicción es decir con justo lo que tú señalabas no la pureza intacta de las ideas y sobre todo académicas a veces me conmigo muy mal con la impureza de la realidad en los dilemas con una política que yo creo que es dramática por naturaleza algunos partidos tropiezan y caen y algo de eso hemos estado viendo esta semana Satanás no dicho esto quizá tenga una mayor capacidad apelar a los votantes socialdemócratas o situados en el cuatro y medio de la escala ideológica esta que suele aún solía hacer decís Íñigo Errejón no pero no veo al Partido Socialista integrándose en nada que tenga como lidera Íñigo Errejón de hecho la Comunidad de Madrid un candidato ya cerrado que es Ángel Gabilondo y las capacidades de pacto digamos entre Podemos Si el Partido Socialista las estamos viendo a nivel nacional donde el PSOE y Podemos tiene firmado un acuerdo que no no no es una

Voz 4 15:59 el escrito aunque sino empieza a ser en los presupuestos

Voz 0515 16:02 etc para Sostenibilidad un poco en fin imperfecta

Voz 4 16:05 esta esta legislatura en el Congreso de los Diputados así que esos

Voz 0515 16:08 buenos ya se han producido ahora comparto plenamente lo que habéis dicho que existe un espacio la polarización política de estos últimos años quizá del último año y medio dos años especialmente abierto hueco enorme entre cuatro y el seis de esas cardio lógica no cuando el ceros la extrema izquierda el diez la extrema derecha entre cuatro y seis hoy el CIS dice que no hay nadie si hay un hueco y a lo mejor alguien lo busca es torno no sé si lo decíamos el otro día si sale bien en Madrid si va a tener una proyección a nivel nacional pero para eso pues debería salir mal esta crisis e ir por separado tendría que quedar por encima de Podemos y entonces decir pues me voy con todo no sé si es escenarios está produciendo porque comparto lo que señalábamos antes no creo que hemos hemos dicho todos hay indicios de que esto que hemos visto como la crisis de Podemos en Madrid algo dice que empieza a arreglarse

Voz 0194 16:54 y de momento porque me recordaba Sastre las palabras de Adriana Lastra el mismo día sí exactamente horas después

Voz 1450 17:03 ese conociera que Íñigo Errejón iba con la otra plataforma exacto y le preguntaron a lastra que es la portavoz parlamentaria del grupo socialista en el Congreso oiga qué posición tendrá al PSOE en esto ella recordó que el Partido Socialista un partido generoso dijo textualmente aunque en la misma declaración ella corregía o Death antes de que corriera las internas

Voz 0194 17:22 está de nuevo los titulares se dio cuenta de la estaba de eso

Voz 10 17:25 este es el pasaje si Íñigo Errejón es nuestro adversario electoral en las elecciones de mayo Ángel Gabilondo es el mejor candidato para ganar las elecciones de una pregunta que me hacía bueno pues el periodista que me estaba entrevistando sobre la posibilidad de que Íñigo Errejón al PSOE he dicho que esta es la gran casa de la izquierda

Voz 0194 17:45 la de los años que militaba a otras fuerzas políticas pero desde luego Íñigo Errejón lo que tengo claro es que forma que está formando ahora mismo otro partido y que además es nuestra hacer salir electoral las elecciones de mayo llega el momento en que habría tenido que salir a matizar lo que había dicho lo titulares eran los titulares Ferrari

Voz 0881 18:01 hablabais de la pureza tanto tanto Ignasi como como tú Eduardo de la pureza y la pureza yo creo que la perdió ya hace relativamente no mucho pero la perdió podemos decir Podemos ya es una formación política al uso por mucho que quiera disfrazarse con movimiento asambleario que si llamarse todos los órganos de gobierno tienen un nombre distinto a los órganos de gobierno normales de los partidos políticos pero la pureza no

Voz 0515 18:32 ideas irrenunciable siempre

Voz 0881 18:34 bueno bueno bueno yo es que creo que quiere quedan muy pocas ideas irrenunciables a a Podemos muy poquitas dos o tres como mucho

Voz 9 18:44 bueno yo creo que efectivamente no esa es la tensión interior yo creo que tiene razón en parte que efectivamente bienes Freire empeño que a veces es cómico de no somos un partido los tres es ampliar no sólo emplean son otra cosa son consejos ciudadanos está bien es es un poco teatral todo pero pero sí que es verdad que en especie Irineo arroja asesoró la la pureza una especie de cosas dogmática no que que éste mantiene ahí que cuesta abandonar Inc

Voz 0881 19:11 esto cuánto tardó uno mismo el dogmatismo y la pureza son dos cosas distintas

Voz 9 19:16 no no no no significa que tienes cosas en tus papeles que cuestan mucho suprimir el lleguen los orines estés garra el partido él él yo recuerdo el PSOE tardó mucho en suprimir la palabra marxismo de esos papelitos tardó mucho un día ya no tuvo más Rebeca hacerlo porque aquellas surrealista pero tan tapados respecto su propia historia es decir eh

Voz 0515 19:37 costó cordón Congreso una dimisión de Felipe González otro con

Voz 0881 19:40 esos pues es das unas

Voz 0194 19:42 sí es una cosa al principio no es bueno en el capital de de Podemos lo que supuso para la política en este país como sacudió la política en este país como obligó a los partidos tradicionales a comportarse al menos temporalmente de otra manera a comunicarse de otra manera cinco años son las pruebas que muchos han pasado cinco años por porque están en el punto de están porque no han sido capaces de organizarse como partido que les ha pasado por personalismos dentro del partido

Voz 0515 20:13 político que es tanto como dar cabida dentro de una organización a un volumen enorme de contradicciones demás nunca es fácil segundo era un partido que nacía de plazas de movimientos asociativos que que que era un de de fórmulas previas Equo por un lado después llego Izquierda Unida los matices ideológicos que tiene dentro Podemos no son lo mismo los pensamientos que tiene un sector si quieres más Errejón y hasta que los sectores más anticapitalistas que quizás se puedan ver pues no sé en Teresa Rodríguez y en el entorno del del partido en Andalucía yo yo creo que tiene mucha complejidad en cierta medida una cierta contradicción dos han vivido a una enorme velocidad y con una enorme intensidad estos cinco años no ha sido cinco años de calma de un partido que poco a poco va estar dándose municipal mente después a nivel autonómico después a nivel nacional que que genera ahí es capaz de sujetar dentro algunas contradice Nos han vivido un enorme velocidad ya una enorme intensidad en parte porque la política española en la ha tenido en parte porque ellos el han dado parte de la velocidad que la política española acogido en estos años es propia es endógena Si quieres y otra es exógena les ha venido dada de un actor político de varios uno de ellos es Podemos casi todo lo que ha pasado en España en estos últimos cuatro cinco años ha ido a una velocidad enorme y hasta hasta dos sus digamos sometido a cosas que no habíamos visto nunca nunca habíamos visto una repetición de elecciones nunca habíamos visto las coaliciones de partidos en algunas comunidades autónomas para desalojar al partido que ha ganado sea visto por ejemplo en en la Comunidad Autónoma de Andalucía nunca habíamos visto una moción de censura que salir adelante hubo varias hubo una de Hernández Mancha otras Felipe González nunca había salido otra de Pablo Iglesias nunca había salido adelante

Voz 0881 21:53 hemos visto hemos visto de todo

Voz 0515 21:55 lo hemos visto votar que no a Podemos a una investidura socialista después votar que sí a una moción incluso con el mismo candidato que les ha pasado yo que yo creo que son muchas variables ellos lo sabe mejor que nadie desde fuera la sensación que da es que la velocidad y la intensidad han generado una cierta erosión en en la lo como decía Ignasi Guardans que estoy muy muy de acuerdo no en la pureza en la que nacieron pureza de sentido académico de ideas que siempre produce en escenarios y paisajes perfectos y cuando esos escenarios esos paisajes perfectos no llegan aparecen ansiedad aparecen las críticas aparecen las fisuras de un partido lo que siendo muy joven y teniendo muy poco tiempo pero yo no le quito y quiero volver a decirlo porque estoy de acuerdo en eso aun viniendo como vengo formando parte como formo pensando cómo pienso de una ideología política diferente la expresión política más relevante de nuestra generación en España nada así ha sucedido es es algo similar a lo que sucedieron en los ochenta y en los setenta con otras formaciones políticas no vamos a ver si es capaz de sujetar o de o de si superar bueno por las crisis que vaya teniendo algunas rutas resultados de diferencias internas pues como tienen todos los partidos

Voz 9 22:59 los los los que hemos trabajado en política europea nos hemos contaminado mucho de esa necesidad de no de no ser puros no el propio Partido Socialista convive en el grupo socialista europeo pues durante un tiempo con el New Leibovitz luego con el Lot Leibovitz es una cosa casi pos marxista con los socialistas franceses con lo que quedaba la izquierda italiana y la derecha pues tiene que convivir así ocupa el PSOE recordarlo con razón con una derecha progresista moderna en Francia que lo ha sido durante un tiempo una de chocar con la de los países de etcétera no ve repasar lo todo no quiere decir Illa Isquierda la izquierda de Podemos esta igual durante un tiempo estaba con Syriza creía que aquello era eran el bloque revolucionario y sin embargo si hoy pones a la gente habló de Podemos pues la gente seguid aparece Ley y orden conservador no que decir por qué porque son lo que a Podemos la falta gobernar a empezar a gobernar muy recientemente tener poder pero todavía está con un poder como muy local en el que las decisiones pueden tomar de forma muy aislada a problemas más amplios e Iván claro eso es lo que eso es lo que les está

Voz 0194 24:07 despertando los enseguida volvemos a las calles de Caracas Hora veinticinco

Voz 0137 28:24 ya están de vuelta de Usua ya las setenta y nueve mujeres científicas que han participado este año en la expedición Howard Brown a la Antártida este proyecto impulsado por Acciona pretende dar visibilidad al papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático que además tiene como objetivo a medio plazo crear una red internacional de mujeres destacadas en profesiones científicas tecnológicas expertas en la investigación o en la divulgación de aspectos relacionados

Voz 0194 28:50 con el calentamiento global entre las

Voz 0137 28:53 participantes de esta tercera edición ha estado cristiana Figueras ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático

Voz 27 29:01 el Chucho Aizoon aun Dunne dos ideas sufren campan porque unen dos pasiones las energías renovables y el empoderamiento femenino pero que une a estas dos pasiones a mi juicio es la invitación a aprovechar recursos que están siendo infrautilizados ha desperdiciado con la expedición de Pau auspiciada por Acciona estamos dando pasos para aprovechar al cien por cien este potencial Human

Voz 0137 29:23 a la setenta y nueve mujeres que además de la expedición a la Antártida han participado durante todo el año en sesiones formativas Working seguirán a partir de ahora trabajando de manera conjunta en la divulgación de sus conclusiones sobre el calentamiento global aportando además una nueva perspectiva de género sobre el problema

pero González Ferrari Eduardo Madina Ignasi Guardans le hemos dedicado el tramo anterior del programa hemos hablado ya a las nueve pero vamos a regresar a Venezuela porque lo que ocurre en ese país incide también en la agenda política española si eso sucede así de manera habitual imaginen estos días en que se ha agitado tanto el escenario

Voz 1450 30:13 de momento algunos titulares la oposición ahí está preparando para el miércoles una nueva movilización mientras busca que los militares se sumen el ministro de Exteriores de Maduro sostiene en cambio que ellos están abiertos al diálogo incluso con Estados Unidos que por cierto que esta es la última hora ahora el ampliaremos anunciado sanciones y mientras Juanjo Aído que asegura que ha iniciado el proceso para designar a las direcciones de las compañías

Voz 0194 30:34 petroleras nos vamos a regresar a las calles de Caracas para actualizar la situación enviada especial de la SER Ana Terradillos buenas noches

Voz 28 30:41 qué tal buenas noches un nuevo nos decías Ana

Voz 0194 30:43 Nos nos decía antes que la ciudadanía está preparada ante cualquier escenario que pueda darse a partir de ahora

Voz 28 30:50 sí además que están preparados ambos partes que esto es una cosa que hoy ayer no se Maduro no estaban preparados hoy están preparados los es sacar a la calle Pozos poco y eso a quienes muy importantes así se ley desde aquí a primera el miércoles si intenta paralizar este país una ciudad con cortes de tráfico de doce a dos del billete sí ahora calientes para cualquier ciudad Ignacio UPA el sábado una gran Khalifa facción que busca una ciudad e internacional justo cuando se cumple ese ultimátum y ocho en Europa ha dado para que Maduro convoque elecciones te decía que no se Maduro también se preparan Music y uno presidido por ejemplo ayer están en situación de alerta ante la gran Recker no sé qué internacional que esto está queriendo así dice la ellos están haciendo acopio de alimentos básicos para la población para evitar un agua ha visto icono indicó a nivel militancia están haciendo maniobras militares en el centro sobre todo el país son maniobras públicas anuncia Maduro cada dos por tres por parte de los colectivos sociales se está preparando preparando sus parrillas para actuar empiece sea lo que ellos llaman Venezuela

Voz 0194 31:54 gracias Ana hasta mañana

Voz 28 31:57 hasta mañana en Caracas ahí también novia

Voz 0194 31:59 Blades desde Washington lo apuntábamos ahora donde siguen de cerca las noticias que llegan de Venezuela corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 32:06 hola buenas noches lo primero Estados Unidos anuncia

Voz 0194 32:08 sanciones a la compañía estatal Petróleos

Voz 1510 32:11 si el Departamento del Tesoro acaba de anunciar nuevas sanciones a Petróleos de Venezuela en concreto a su filial estadounidense que sea más ICO les sanciones incluyen la congelación de activos de siete mil millones de dólares que la empresa estatal venezolana tiene en EEUU lo que crece la Casa Blanca es transferir el control de esos fondos al presidente interino o a un gobierno posterior

Voz 0194 32:32 tejido democráticamente el Secretario del te

Voz 1510 32:34 Soro no ha detallado cómo lo van a hacer sólo ha dicho que tendrá efecto inmediato en cualquier compra de petróleo venezolano el dinero irá a unas cuentas bloqueadas para evitar ha dicho el desvío de esos activos es decir la Casa Blanca quiere mantener las compras del petróleo venezolano EEUU es el principal comprador

Voz 0194 32:52 pero los fondos de esta transacción serán bloquear

Voz 1510 32:55 dos y controlados por Juanjo ha ido esta es la última medida de Washington para presionar económicamente a Maduro ahogar lo desde una de sus escasas fuentes de ingresos con el objetivo de impulsar el cambio de Gobierno

Voz 0194 33:06 hiló siguen las deserciones de diplomáticos venezolanos no la última la cónsul en Florida que ha reconocido Aguado

Voz 1510 33:12 sí Scarlett Salazar cónsul en Miami reconocía Juan ha ido como presidenta interina en un vídeo difundido en redes sociales vamos a escucharla

Voz 29 33:22 venezolanas declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano

Voz 1510 33:30 bueno este fin de semana además EEUU ha aceptado a Carlos Vecchio como encargado de negocios del Gobierno interino de Venezuela Vecchio es un conocido opositor del partido Voluntad Popular que lleva más de cuatro años aquí en Estados Unidos ha convertido de facto en el interlocutor de ese gobierno paralelo aquí en Washington se ha reunido ya con el enviado especial para a Venezuela con el lote y Brahms y con otros altos cargos del Departamento de Estado todo esto mientras la embajada oficial digamos la que designó Maduro ha dejado de ofrecer en estos momentos servicios consulares al menos en Washington aunque sus diplomáticos podrán continuar en este país durante treinta días más y al revés la misión diplomática estadounidense podrá quedarse en Caracas durante un mes después de

Voz 0194 34:15 un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Maduro y el de Wass Antón este fin de semana a la espera de que de que se desarrollen acontecimientos años gracias Marta buenas noches y luego decíamos que lo que ocurre Venezuela impacta directamente sobre nuestra vida política

Voz 1071 34:31 el viernes en La Moncloa después del Consejo de Ministros preguntaron al ministro Borrell a quien reconocía a España como presidente de Venezuela

Voz 30 34:37 es una pregunta que para contestarle a usted que hacer un máster de Derecho Internacional porque se reconocen estados nuestra reconocen gobiernos un máster

Voz 1071 34:49 bueno un día después en el mismo Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez negaba la tesis de suministro España como la Unión Europea reconocería agua si Maduro no convocaba

Voz 31 34:59 lecciones que si en el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas libres y transparentes en Venezuela España reconocerá a Juan Guarido

Voz 1071 35:09 como presidente de ventas en fin la posición española es en realidad la europea pero para el Partido Popular no

Voz 1450 35:15 no sirve no basta con el presidente del PP

Voz 1071 35:17 todo empezó en Twitter llamando cobarde al presidente del Gobierno y el partidos emplea con esa palabra que ha introducido ya en el argumentario después de llamar ocupa a Pedro Sánchez y cargar el Arsenal de las palabras después de llamarle traidor optan por referirse a Pedro Sánchez como un cobarde sea la portavoz parlamentaria sea su subsecretario

Voz 25 35:35 en toda España sabe que el señor Sánchez es un cobarde cuando hay un problema coge el avión Ci sale de España y cuando un problema competencial lo deriva al resto de comunidades autónomas y cuando hay que reconocer un presidente legítimo Leda ocho días de plazo para que convoque elecciones así actúan los cobardes

Voz 1071 35:50 declaraciones de Teodoro García Egea a las que respondía a la portavoz parlamentaria del PSOE Adriana Lastra

Voz 10 35:55 el segundo es la misma posición consensuada y dialogada con el resto de socios de la Unión Europea como todos por tanto yo lo que le pediría al secretario general del Partido Popular es que empieza a comportarse como lo que es el secretario general del primer partido de la oposición en julio de Vox

Voz 0194 36:11 Ana palabras gruesas lo acaban de escuchar traidor cobarde en fin que faltaba Venezuela la política española para mostrar un grado de enconamiento entre partidos que hace imposible que olvidemos que estamos otra vez en año electoral muriese es el ambiente que a falta de pleno ha planeado hoy a lo largo del día la Diputación permanente que ha celebrado el congreso José María Patiño buenas noches hola muy buenas noches Jones esa brecha cada vez más crispada no tanto verbal como de posición política entre el Gobierno y la oposición casi con cualquier asunto

Voz 1108 36:43 bueno podríamos decir con todos y cada uno de los que vienen apareciendo en la prensa desde inicios de año salvo uno que está en seguramente en todas nuestras cabezas eso no ha aparecido la última controversia se refiere a Venezuela de las que estabais hablando hace unos instantes PP y Ciudadanos han sido como decías muy duros con Pedro Sánchez primero con su indefinición inicial y luego con el plazo de ocho días dado a Nicolás Maduro para convocar elecciones a pesar de que se trata de una posición conjunta de varios países europeos como han recordado y escuchábamos a varios portavoces no

Voz 0881 37:14 de Ciudadanos Melissa Rodríguez ve en este

Voz 1108 37:16 pero de Sánchez una enmienda a Zapatero daba así en los problemas del PSOE el socialista Patxi López sólo ve interés electoral en España

Voz 32 37:25 me conocen al señor Why do supone una enmienda a la totalidad a lo que el expresidente ha intentado hacer en Venezuela que dará aire el al régimen de señor Nicolás Maduro

Voz 33 37:34 no buscan una posición razonable en la política exterior de nuestro país para dar solución a la crisis de Venezuela buscan cómo ganar votos en España

Voz 1108 37:45 la oposición también ha atacado a Sánchez con sus viajes en el avión oficial siempre ha dado mucho juego esta historia Rafael Hernando del PP lo sacaba a relucir en el debate sobre el Brexit imponía whisky Ipurua

Voz 33 37:57 lo que está interesado es sencillamente en hacer viajes y en exprimir al máximo el Falcon ya les llaman todos los españoles el marqués del Falcon esos días se encontraba agasajado al dictador cubano y fumándose un puro

Voz 8 38:12 qué nivel Rafael el que fumaba puros era Rajoy

Voz 1108 38:17 el socialista José Zaragoza era que daba la réplica Hernando también será Dolors Montserrat que es la actual portavoz popular en el Congreso que ball

Voz 0881 38:24 Vía e intentar que Pedro Sánchez de explicación

Voz 1108 38:27 desde su entrevista en Barcelona con Quim Torra

Voz 34 38:30 son los cómplices del independentismo porque están secuestrando Se están secuestrados por ellos porque son los presos políticos de los golpistas os son ustedes sencillamente unos traidores unos cobardes ofender

Voz 8 38:43 vilipendiar denigrar a grabar vituperada dejar informar difamar eso es lo que ha venido a ser hacer va señora Dolors Montserrat hoy con su intervención

Voz 1108 38:53 incluso han sido utilizados Ángels asuntos que ya creíamos superados el diputado de Ciudadanos Miquel Gutiérrez o Miguel Gutiérrez mejor dicho perdona era especialmente hiriente a propósito de una eventual transferencia de prisiones al Gobierno

Voz 8 39:06 Vasco residente Sánchez se doblega una de las exigencias de ETA para liberar Ortega Lara o para no matar a Miguel Ángel Blanco en una misma el acercamiento de todos los presos de la banda terrorista a las cárceles del País Vasco de todas las intervenciones que ha habido hoy en la que cada uno ha ido a poner su titular le aseguro que la peor la más insidiosa y la más repugnante ha sido la suya

Voz 1108 39:29 tras lo dicho por el socialista Serrada pariente poco se puede añadir yo creo Angels de lo que ha sido esta Diputación en cuanto a tono político

Voz 9 39:38 S

Voz 1450 39:38 encono con la oposición el gobierno al que le siguen faltando apoyos para sacar adelante los presupuestos también algún guiño de los que espera que puedan ser sus socios sobre diferentes asuntos además desde el Falcon que ha recibido el apoyo del PNV al PDK por las pensiones y Podemos que se refería al futuro de Iberia con el Brexit Éstos son sus puertas

Voz 8 39:58 pues lo consideramos que con carácter general se pueda clasificar o calificar como un abuso el uso por un presidente para un viaje privado de medios públicos hay que ir al caso a caso

Voz 35 40:11 yo espero del Partido Popular que en esta materia tenga el sentido de la responsabilidad que le permita participar en ese acuerdo que se está fraguando en el Pacto de Toledo

Voz 8 40:20 comparto la preocupación que ha expresado el señor

Voz 36 40:23 Hernando sobre la situación de Iberia con un pequeño detalle señor Hernando si Iberia se encuentra en esta situación

Voz 1450 40:28 es porque la privatizar han ustedes al final Javi

Voz 0194 40:30 carrera buenas noches qué tal buenas noches al final la oposición pedía la comparecencia de varios ministros cuánto tendrán que acudir finalmente al Congreso

Voz 37 40:38 eh oficialmente serán ocho aunque en realidad la oposición sólo ha conseguido forzar a tres de ellos porque el resto hablará a petición propia el más atareados será el ministro de Fomento José Luis Ábalos que comparecerá en principio este jueves para dar explicaciones sobre el conflicto entre taxistas IV ATC tendrá que hacer frente también a otras peticiones una sobre las consecuencias del Brexit las referidas a los problemas en el tren extremo

Voz 0515 40:59 el y en el cercanías valenciano otra sobre las cita

Voz 37 41:02 haciendo el Open Arms y una más sobre la Operación Chamartín además Josep Borrell pasará también por el Congreso para explicar la posición del Gobierno sobre Venezuela y el plan de continuidad de contingencia ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea Margarita Robles por último de las tareas e informará sobre la construcción del astillero de Ferrol eso sí el presidente Pedro Sánchez se ha librado por poco por un solo voto de dar detalles tanto de sus reuniones con Quim Torra como de la situación de España tras el Brexit por cierto sobre la polémica del funk del Falcon ni siquiera comparecerá el subdirector de transparencia que reclamaban los populares todo esto Angels en una jornada larguísima que resumía a la perfección la presidenta de la Cámara Ana Pastor en mitad de las votaciones con este comentario

Voz 0881 41:45 no sé cómo tienen fuerza para hablar toda todavía

Voz 8 41:49 de que se acuerde la convocatoria de una sesión extra

Voz 37 41:51 que han sido en You Tube peticiones de comparecencia con sus respectivos debates en más de diez horas ininterrumpidas de Diputación permanente

Voz 1450 41:59 Xavier Patiño gracias a los dos buenas noches

Voz 0194 42:02 a veces hasta luego por cerrar el dibujo político

Voz 1450 42:05 de Venezuela también ha hablado Alfonso Guerra estaba aquí esta mañana en Hoy por hoy yacía el la siguiente distinción

Voz 0881 42:12 abre todo el mundo así mucho tiempo que Venezuela está sufriendo una dictadura además incompetente porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblo pero al menos tienen eficacia en el terreno económico en el terreno de los servicio entonces la dictadura manos y no para nada

Voz 0194 42:28 los preguntó por estas declaraciones de de Alfonso Guerra que ha llamado mucho la atención pero quiero rebobinar un poco con la sesión del control que nos ha relatado Patiño al final es verdad que es algo así como el muñeco del pimpampum Pedro Sánchez que recibe todo el rato de la oposición bueno él es el presidente del Gobierno y a la oposición tiene que hacer su papel pero claro en la cuestión de Venezuela Guardans el papel que está haciendo la oposición lo que está haciendo Pedro Sánchez es unificar la postura a la postura de la Unión Europea y la oposición le llama cobarde por eso

Voz 9 43:01 me genera profunda vergüenza cada vez que habla del PP lo lamento pero emergerá Vergüenza no porque no no no no es posible ni siquiera discrepar usa andar atacando de cobarde a quién está cumpliendo el Tratado de Lisboa que ha defendido que en su momento pro presupuestos Pepe y hacer lo mismo porque hace Macron y que hace Merkel no es decir Merkel también Escobar de es es es tan absurdo que yo creo que eso puede explicar los ciudadanos que que bueno que sí es cobarde lo son todos no entonces todo toda Europa Escobar de excepto el PP es demencial es un tipo de el que no se puede entrar en calor eso pueda hacer es ponerlo ahí a la luz de todo el mundo porque yo confío en la inteligencia de los ciudadanos y y creo que a veces la mejor manera de de de que los ciudadanos vean poner las cosas en la en la palestra hasta Navidades ya es que no tengo palabras de verdad es decir me parece tan alucinante escuchan este tipo de cosas se pueden ser distintas opiniones sobre qué hacer con Venezuela pero pretende confundir un tuit la primera noche con con lo que es esperar a que la europea actúe me parece kafkiano la verdad sí me paredes me dejas Ángels yo apuntaba aquí algo que quizá también tendríamos que hablar que es también la posición de algunos intelectuales de izquierda con los venezolanos

Voz 0194 44:15 Nos ahora ahora te pero ahora te pregunto por yo te pregunto por ello déjame que que hablemos primero de de la oposición y lo que está haciendo con con Pedro Sánchez Ferrari

Voz 0881 44:23 bueno es que la brocha gorda a la que estamos asistiendo en los últimos dos años yo yo llevo diciendo ya mucho tiempo claro desde casi desde el desde finales del dos mil quince que estamos viviendo una situación absurda desde finales de dos mil quince porque en realidad prácticamente no sabemos quién manda quién manda de verdad quién toma las decisiones donde se debate el Parlamento se ha convertido en una en fin no se pueden decir más tonterías ni de más grueso nivel

Voz 13 44:59 el icono tampoco niveles

Voz 0881 45:02 la actual sobre todo no te yo entiendo que estamos en campaña electoral que llevamos cuatro años en campaña electoral prácticamente insoportable no no bueno yo desde que desde que soy pequeño eh estamos en campaña igual bueno como era pequeño no había elecciones en España pero después cuando yo fui un poquito mayor ya había elecciones en España yo creo que tiene argumentos la la la oposición que la oposición de la oposición del PP tiene ciento treinta y siete escaños el Gobierno tiene ochenta y cuatro pero vale y tiene argumentos más que suficientes más que suficientes

Voz 8 45:39 para atacar al presidente de Gobierno

Voz 0881 45:41 Partido Socialista sostiene y a sus socios para llegar insulto a la descalificación a la porque eso eso eso es pan para hoy y hambre para mañana

Voz 0194 45:53 Marina