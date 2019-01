Hora 25 (28/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 la situación en Cataluña ya riesgo que a su juicio conlleva

Voz 1 00:04 no se pueden saltar las normas de convivencia porque así se disuelve porque la balcanización parece que está muy lejos pero eso cuando coge carrerilla llegan seguida inmediatamente en España

Voz 0515 00:16 es eso claro de balcanización

Voz 1071 00:23 sobre el proceso y a las puertas del juicio el Supremo ha vuelto a denegar la libertad o las medidas alternativas que pedían los nueve procesados porque considera que el riesgo de fuga ha crecido ha crecido entre otras cosas entiende el tribunal porque tiene establecida una sede en Bélgica una sede permanente el Tribunal rechaza equiparar el caso este caso con el opositor kurdo de Mirta de salvo que pedían las defensas su caso por el que Estrasburgo condenó llegó a condenar a Turquía bueno pues aquí dice el Supremo no se persiguen ideologías en España y sobre el juicio María José Segarra la fiscal general del Estado advertía ante el riesgo de que en todo este juicio haya procesos de desinformación

Voz 3 01:00 es evidente que en un juicio con tanta interés mediático va a haber mucha información y desinformación también yo lo puedo decir es que desde Fiscalía vamos a explicar intentar ser lo más diáfanos posible para que si se entienda no sólo a través de la retransmisión televisiva sino que se entiendan los posicionamientos que en cada momento se hago Sega Fiscalía desde luego va a querer informar y explicar a los ciudadanos si ese es el interés

Voz 1071 01:24 eso en lo judicial en lo político lo último es el portazo este fin de semana de Esquerra Republicana a la cría de jamón para que vayan juntos a las elecciones la portavoz del Govern pedía a los republicanos que elijan elijan entre ellos o Ada Colau vamos a escuchar a esta mañana quién

Voz 4 01:41 yo tengo citaban Santa típico entendemos que hay tiene que decidir si está controlado o está por la entidad

Voz 5 01:50 bueno luego Ignasi te pregunto por esto que está pasando con los independentistas pero sí quiero preguntaros Ferrari dice el gobernador de

Voz 0194 01:58 el Banco de España que no se cree las cuentas de las cuentas de del Gobierno que la presión de déficit no no no la acaba de ver y en cambio dice Europa no no hace falta que mandar las cuentas

Voz 1121 02:09 ya pero coinciden en una cosa que no es ninguna tontería que es en el cálculo de los ingresos

Voz 6 02:17 a tener por impuestos el Estado

Voz 1121 02:21 en eso sí coincide lo acaba de Griselda el gobernador del Banco de España eh

Voz 6 02:30 Bruselas eso es lo que te

Voz 1121 02:32 lleva más déficit si yo no soy economista ni ni lo que era Dios como decía Lola Flores pero

Voz 7 02:38 pero en fin

Voz 1121 02:41 creo que se parece mucho lo que he dicho lo que dice otro de todas formas los gobernadores de los bancos centrales de cada país están para tocar un poquito la nariz al Gobierno iba a ser menos no va a ser menos pero lo que dicen no me parece muy insensato no me parece muy insensato porque el cálculo de recaudar tres puntos más de lo que cree tanto el Banco de España como la propia Bruselas estamos hablando de muchos millones de euros

Voz 0515 03:14 bueno hay más avisos en las dos direcciones no sólo del banco no sólo de la comisión bueno yo creo que todo va a depender evidentemente del recorrido de la economía este año no son pocos los centros de estudios que yo creo que el Gobierno no tiene no tiene claro que anuncian que el tercer y cuarto trimestre el ritmo de crecimiento la economía va a bajar por debajo de lo que nos hemos acostumbrado en los últimos dos tres años no que será menor también de lo que parece que va a ser el primero en el segundo trimestre vamos a ver si eso es cierto en función del ritmo de actividad económica que España tenga algo todo el año de todo el año dos mil diecinueve pues los volúmenes de recabación subirán más subida menos además está por ver el comportamiento tributario que van a tener dos nuevas figuras fiscales y una elevación del mínimo exento en el impuesto sociedades para que todas las empresas llegamos tributen un mínimo sino recuerdo mal no creo que está en el trece coma cinco por ciento por ahí vamos a ver qué volumen de recaudación genera toda esa actividad económica con este nuevo marco tributario no es verdad que las experiencias en otros países indican que impuestos como el de la actividad financiera que no es exactamente una tasa Tobin

Voz 1121 04:24 el impuesto a las grandes tecnológicas

Voz 0515 04:27 las que operan en el vamos es decir universo digital no ha generado una recaudación tributaria como la que en principio estaba prevista pero está por ver que funciona no funcione en un país como nuestro en un momento como éste en un entorno económico como el que tiene España hoy en el año dos mil dieciocho el año dos mil diecinueve perdón por tanto veremos además el Gobierno tiene la capacidad de que si ve que se deba al déficit en la parte final del año ejecutar menos de lo previsto en el presupuesto y punto no es muy recomendable hacerlo uno tiene que tener tendencia a ejecutar aquello que prevé Montoro lo hacía todo el rato no preveía muy por encima de donde finalmente ejecutada en todo excepto en gasto militar que hay siempre ejecutaban mucho más de lo que preveían no bueno veremos a ver cómo evoluciona la economía mi opinión la clave está más que de comportamiento Tributario de los impuestos están la actividad económica que anuncia ciertas nubes aunque no grandes nubarrones para final de año

Voz 0194 05:17 todas las incertidumbres

Voz 8 05:20 son brutales decía de parte fiscal ese impuesto sobre sobre las transacciones digitales no Sastre no en ningún sitio que no conozca de malos resultados es que no hay ningún si no me que me refería al otro área perdona no no no no te quiero en la otras y la otra la de Transavia eres a su alma la mal llamada tasa Tobin si se está aplicando y efectivamente no está dando nada pero digo la digital porque yo que conceptualmente es un tema pues en el que trabajó un poquito si me permitís de conceptualmente de parece interesante pero claro una cosa es ponerlas en una pizarra y otra convertir esto en una tasa que se puede aplicar exigir recurrir cobrar implementar estos muy distinto no creo que esos deberes no se han hecho todavía no se han hecho porque son muy complicados de hacer porque lleva la Comisión Europea no cede discutiendo sobre esto hace años por tanto bueno vamos de de eso que queda de que queda realmente de esa de esa tasa digital en la que tanta fe hay hay vamos cuyos resultados tanta fe tiene puesta el Gobierno no y luego lo otro el otro elemento que que pone Strike es la incertidumbre yo tampoco soy economista pero si me dedico a leer informes económicos de otros no de de gente de la que me fío de la que no me fío también porque a veces es bueno saber que dicen otros Ícaro el Brexit no y el Brexit el veces Nos va a costar a todos un dinerito o sea no vamos a salir ya hemos tocado hoy no toca pero sí que como nubarrones Tai Nos van costaron dinerito todos

Voz 1022 06:46 eso que lo sepamos Ignasi insiste quería que tener

Voz 0194 06:49 si antes sobre ese portazo de Esquerra a la cripta para ir juntos a las listas

Voz 8 06:53 plan antesala de ser experto en Podemos pues imagino los expertos el independentismo es ya como los criminólogos que había en sus tiempos de guerra fría habría criminólogos Grecia se levantaba antropofagia espera se ha levantado significa es había había libros enteros sobre un gesto oro en independentismo está pasando poco eso saque hay hay tres patas es muy difícil resumir sólo al oyente así de golpe pero hay esencialmente tres elementos Esquerra Republicana por un lado lo que queda del PDK por otro Illa querida a la que el PDK dejó su terreno y que en este momento ocupa un espacio estructural del PDK pero no supe de qué es lo que dirige Puigdemont con su Palmar de Troya de de Waterloo no y entonces eh desde desde ese que bueno el que influye os hace pocos días le fueron a verlo el Sindicato de Taxis de Faber la batería si es un señor que está ahí de que que dirige y otras ha montado la querida Ia la querida pues efectivamente se ha pasado mucha gente del PDK algunos están en este momento con la obediencia hasta que desconecte salud texto eso es complicado de hacer Esquerra no no está comprando ese relato y por tanto Esquerra está siendo bueno tiene un candidato en el que tiene puesta mucha esperanza no está dispuesto a jugar allí Si uno ve en Twitter pues de este llamando traidor y de ese tipo discurso la unidad que hemos visto en Podemos está repitiendo escala en Cataluña

Voz 0194 08:13 mira si es difícil interpretar los movimientos del independentismo que yo estoy fin de semana preguntaba algunos independentistas que me explicaran qué era esto de la querida porque mm me cuesta entenderlo no sabían no podía los propios independentistas les cuesta explicar exactamente que todo lo que ha sido buenísimo entonces pues bueno una fuente iba iba a saber que es un partido no yo sé que es una asociación

Voz 8 08:38 bueno pues por una razón jurídica muy sencilla porque es que las los estatutos impiden que alguien esté en los dos por tanto la única manera de los dos es que pueda estar en una asociación la querida funciona como sacian pero a la vez está en Convergència pero jurídicamente está registrado partido eh lo que lo podéis verificar vamos yo no medio a mirar los registros misterio interior pero Makoto toques así que está registrado por tanto ya existe la querida como partido en este momento lo que están haciendo es que la gente se apunte como asociación para que un buen después hará que hubo un día

Voz 0194 09:11 sea un partido claro a todas las cosas

Voz 8 09:14 hay sin tener que hacer nada si os parece bien todos vosotros pasáis tras ser militantes del partido ICO el partido hasta creó pues ya está ahí en ese momento el pene cat se cae como un edificio e iba a decir es un ejemplo del dos mil uno no quiero pero que CSKA entero como una torre no de sedes hace ya está que es lo que pasará al P de Cat porque la caridad mayor porte

Voz 0194 09:34 venga pues vamos con el conflicto del taxi que se enquista en las calles de Madrid

Voz 1071 09:42 ha vuelto a ser un día de protestas de corte de la Castellana a primera hora en la capital hasta que ha intervenido la Policía Nacional luego las protestas han seguir hasta construir estas te escuchamos son las de la Puerta del Sol donde han centrado las críticas en el presidente autonómico en Ángel Garrido octavos

Voz 0194 09:56 día de paros en Madrid y Javier Casal buenas noches Ángels no parece que esté en vías de resolverse no ha sido una tarde seguida de una noche de movilización

Voz 0867 10:04 es sí un día sin pausa por la mañana desalojo de los taxistas en la Castellana mediodía protesta frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova y esta misma tarde noche concentración en efecto la Puerta del Sol sede del Gobierno regional después en toda la zona de Goya donde el Partido Popular celebraba un acto político y este es el momento Plácido un taxista madrileño ha quemado frente a la sede del Partido Popular su carné del PP vasco vistos

Voz 1022 10:29 el Partido Popular de un atasco de este conflicto enquistado es una de las imágenes del día junto ese vídeo que

Voz 0867 10:36 también que has visto Angels de un taxista que se desploma ante un policía Siria

Voz 0194 10:41 en el fútbol siguió piscina

Voz 0867 10:43 básicamente el momento no hay reuniones previstas entre las partes y Gobierno central y autonómico se están echando la culpa mutuamente de de de no resolver esta crisis José Manuel Rodríguez Uribes es el delegado del Gobierno Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 9 10:56 lo que tiene que hacer el presidente de la Comunidad de Madrid prohibidas Pepa es ponerse a trabajar porque esto es nuestra estamos cumpliendo con nuestra obligación Ayuntamiento y Delegación del Gobierno para garantizar el orden público los derechos de los ciudadanos pero el tema de fondo lo tiene que resolver el presidente a la comunidad vamos

Voz 10 11:11 lo prometo cajera mi que es negociar por supuesto por el sector del

Voz 8 11:14 así pues

Voz 10 11:16 cuerdo de razonable para ambos la cosa

Voz 0867 11:19 sigue porque los taxistas deciden a esta hora en asamblea que hacen cuál va a ser la hoja de ruta a partir de mañana de momento los coches que están aparcados en Ifema y otros en las cercanías del estadio Wanda Metropolitano

Voz 0194 11:29 sí lo que están pidiendo medidas de seguridad después de los incidentes de los últimos días

Voz 0867 11:33 Solís han visto lo ha dicho esta tarde con con el delegado Uribe sí han pedido más control de hecho contabilizan ciento cincuenta incidentes con taxistas desde que hace una semana se iniciará esta huelga Eduardo Martín es el presidente de la patronal de las súbete cede un moto

Voz 11 11:47 hemos pedido medidas de seguridad de prevención para nuestros conductores que garanticen la seguridad de los mismos para que puedan salir a trabajar de forma segura sin miedo desempeñar a desempeñar su trabajo como cualquier otro trabajador de ese país

Voz 12 11:59 serán medidas eh de previa

Voz 11 12:02 ficción que serán a la inspección de Policía Nacional el plazo tiene que ser inmediato porque las agresiones e han sido continuas y continuadas

Voz 0867 12:09 conductores súbete cese manifestar mañana frente a las sedes de Podemos y del PSOE en el centro de la capital y la Comunidad de Madrid insiste en que no se puede llegar a un acuerdo con las calles colapsadas y sin tener en cuenta todas las parte

Voz 0194 12:20 así que Ángels bañadas mañana más veremos qué pasa gracias Javier hasta luego poniéndose las declaraciones del día están las del portavoz de Élite Taxi Tito Álvarez

Voz 13 12:33 de todo el mundo está alucinando porque la policía no ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior iraquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas según ha declarado él eh qué es gay que venga osea que que mande aquí a la policía reprimir al pueblo

Voz 1022 12:55 luego ha escrito en Twitter una nota para quejarse de que manipulen esta declaración porque según él lo que pretendía era enfatizar que alguien que ha sufrido

Voz 1071 13:02 pasión por Serguéi envía a la policía

Voz 1022 13:05 a reprimir y mientras tanto en Barcelona

Voz 14 13:08 raro

Voz 1071 13:12 quienes somos MCC que queremos trabajar unos quinientos conductores de ovetenses se han manifestado frente a la Conselleria de Territorio para pedir al Govern que no apruebe mañana como tiene previsto es martes reúne el Govern el decreto que restringe el margen de compañías como Uber Cavic Faith Se tendrán que resolver los vehículos ya saben con una antelación mínima de quince minutos Ése es el tiempo aunque el área metropolitana de Barcelona lo elevaba hasta una hora

Voz 1022 13:37 esto no es un farol se lo hemos dicho al conseller de la Generalitat se lo hemos dicho a la Generalitat de Cataluña se lo hemos dicho Ada Colau ellos van a ser los culpables de que nosotros empecemos a analizar los despidos es triste donde vamos a tener que llegar este era el aviso del director de la empresa que tiene más licencias tres

Voz 0194 13:57 las tanto por meter la política medio PP y Ciudadanos culpan al Gobierno de la situación a la que se ha llegado con el taxi y el PP presentará una proposición de ley para que el sector tenga una regulación estatal autonómica

Voz 1071 14:09 leí Nacional de reconversión del sector es también la propuesta de Albert Rivera responde por el Gobierno el secretario de Estado Pedro Saura precisa

Voz 1121 14:15 la gente para que esta regulación a nivel nacional

Voz 15 14:18 sabemos que el señor Sánchez cuando no tiene una solución sobre algo le echa la culpa a otro fin este caso para regular el taxi lo que ha hecho seguido de una forma no muy elegante pasarle la pelota las comunidades Otero nos comprometemos gobernamos este país en cuanto haya urnas podemos gobernar este país

Voz 16 14:33 a revertir ese decreto voy a ir una ley de unidad de mercado

Voz 17 14:36 una ley nacional porque esto va a acabar siendo un asunto europeo de septiembre la Comunidad Autónoma de Madrid no ha hecho absolutamente nada yo entiendo que el presidente de la comunidad autónoma ha estado más en lo suyo quiero decir en si repetía o no como candidato a la presidencia pero desgraciadamente no estaba haciendo su trabajo

Voz 0194 14:55 la situación de el taxi en Madrid bloqueada

Voz 18 14:58 esto sí sí que está bloqueado veremos a ver qué pasa mañana porque de momento no hay ningún tipo de acuerdo sí hubo un acuerdo en Barcelona más que un acuerdo un parche que ya veremos por dónde salta sino los próximos días tarde tarde o temprano y mientras tanto Ferrari bueno con con las formas los taxistas pueden ir perdiendo la razón poco a poco

Voz 1121 15:16 es que todo es una locura yo empiezo a pensar que el toro que mató a Manolete la del PP porque es lo único que le falta ya que el Partido Popular en el mes de julio hubo un lío de campeonato con los taxistas y todo eso dependía del Gobierno defendida de Gobierno bueno que hizo el señor Ábalos ministro de Fomento lavarse las manos pasárselo las comunidades no puede ser no puede ser que cada comunidad autónoma tenga una forma de regular el transporte público es que es inconcebible es inconcebible además que yo sepa las licencias a lo mejor me estoy equivocando las licencias de los taxis las dan los ayuntamientos son los ayuntamientos desde aquí el Ayuntamiento se pone de perfil el Gobierno central se pone perfile dicen es que este señor presidente de la comunidad que del PP naturalmente

Voz 0194 16:07 no trabaja hombre aquí el quiero trabajar

Voz 1121 16:09 casi nada hasta hoy ha sido el delegado del Gobierno porque hasta hoy el delegado del Gobierno no ha tomado una decisión sobre que los taxistas no podían estar colapsando absolutamente Madrid porque ha habido otros días donde se han roto lunas se han tirado piedras se incluso se ha disparado perdigón aras contra alguno de los vs heces vamos a ver en esta en a estas alturas de del siglo XXI que los taxistas pretendían ser un monopolio y que encima lo pretendan ser violencia me parece inconcebible bueno yo creo que estamos en el primer acto transfer

Voz 0515 16:43 Amazon tecnológica que va a hacer que dentro de seis años diez años estaremos en el segundo el tercer acto de esta obra de transformación tecnológica el debate será qué hacemos cuando los coches ya no necesiten conductor que es a dónde vamos es por tanto un debate de un enorme intensidad para un acto que va a durar unos cuantos años dicho esto yo creo que es un momento perfecto para que el Ministerio de Fomento tome las riendas y elabore una legislación al menos para los ámbitos interurbanos al menos para la fiscalidad al menos para las condiciones laborales al menos para que haya una competencia en condiciones normalizadas de mercado entre la súbete CSI los taxis porque este país no admite monopolio nada tampoco en la digamos el transporte de personas en ámbitos urbanos e interurbanos que es lo que pretenden y el esfuerzo inútil conduce a la melancolía los taxis y además no pretenden llamando o pretendiendo insultar a un ministro por su condición sexual paralizando el corazón de varias ciudades teniendo conatos de violencia contra trabajadora así la mayoría trabajadores

Voz 1121 17:51 no no con los patronatos bueno todo tipo de violencia

Voz 0515 17:54 has claras esa Port por tanto no no le veo sentido aquí hay espacio de mercado para que una regulación de la súbete heces y de los taxis permita una convivencia en el ámbito de la economía España

Voz 1022 18:05 hola normalizada y regulada mandar

Voz 0515 18:07 miles y miles de personas al paro prohibiendo que eso funcione pues es un anhelo que los taxistas tienen pero que que todo el mundo sabe que no va a terminar

Voz 1022 18:15 por guardando un minuto

Voz 8 18:16 bueno la parte orden público ya lo dije osea yo espero que eso les sancione crecía entre el abuso total ahora la parte nos está dando los suficiente lo que nos va a costar a todos os aquí hay varios Navantia es para empezar en esos son varios días que van a cerrar recordad cuando en ese momento hasta la parte de más pierda en en Cádiz defendía Navantia porque sabía lo que el empleo bueno con con en Cataluña van a saltar por los días en contra ese decreto y se a la gente en la calle en una proporción equivalente a lo que fue aquello eso es lo que no vamos a encontrar y a partir y además el Estado va a poner licencias que autorizó que se han quedado vacías de contenido por tanto Se están expropiado a nivel de Comunidad Autónoma unas licencias concedidas por el Estado es absurdo hay que era una ley estatal hay que era una reconversión hay que poner dinero hay que hacer un marco jurídico equiparar todo eso pero sé que hacerlo en todo el Estado Hinault con no con taifas que en este caso se están comportando como reinos de taifas

Voz 0194 19:11 Encarna Samitier director de veinte Minutos muy buenas noches estamos ahora aquí en la tertulia en el conflicto de los taxis entiendo que va a portada del veinte minutos

Voz 19 19:22 si va por cada veinte minutos además con un poco las dos caras del conflicto porque el Madrid pues contamos que se han recrudecido las protestas en busca de una solución que paradójicamente parece que se aleja cada vez en esta edición de Barcelona damos esa otra cara de la moneda porque contamos también que el Govern aprobará los quince minutos de preaviso pese a las protestas de

Voz 20 19:48 eh lo sube ir allí

Voz 19 19:50 la otra la otra cara de esta manera tan tan complicada

Voz 0194 19:55 hay alguna otra noticia destacar en la portada

Voz 19 19:58 si hablamos en esta portada de ir llevamos aportará una radiografía que han hecho es sindicatos y asociaciones defensoras de la sanidad pública en Madrid y que bueno alertan de que hay más pacientes por médico más tiempo de espera y menos camas también abrimos una ventanita a la política Podemos se abre ahora a negociar con rejones Madrid es nuestro nuestro titular destacado de política

Voz 0194 20:24 pues encarna Samitier directora de veinte minutos muchísimas gracias

Voz 19 20:28 a vosotros

Voz 0194 20:30 las apuestas lo que pueden encontrar los sectores de veinte minutos mañana en el periódico y nos queda el cual

Voz 1071 20:36 turno de frase eso es frases para empezar de Ricardo Costa que fue mano derecha de Francisco Camps en Valencia hasta que se acabó la fiesta por citar aquella famosa frase de González hoy ha vuelto a señalar Costa al ex presidente valenciano a Camps como quién ordenó emitir facturas falsas para contratar a Orange Market y mientras en Les Corts Valencianes comparecía Alfonso Rus por el caso Imelsa que fue presidente de la Diputación de Valencia el mensaje a Camps era del todo distinto Elder le preguntaban si seguía pensando que si pone las manos en el fuego por él no se las acabaría quemando

Voz 21 21:09 Costa siguen las declaraciones en tribunales esta semana yo le pregunto

Voz 0194 21:14 sigue creyendo usted que no se queman con las manos

Voz 21 21:16 atendiendo al señor Camps

Voz 0867 21:19 en absoluto y la verdad que libera

Voz 1022 21:24 me pondré después ni vea decía el ex alcalde de Xàtiva frases

Voz 1071 21:27 el Papa que avisa que no va a autorizar nunca el celibato opcional que el celibato es dice una obligación ha dejado la puerta abierta eso sí a ordenar como sacerdotes a hombres casados de lugares recónditos pero para él el celibato es estas la expresión utilizado un don de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado en Panamá dio la habitual rueda de prensa en el avión papal y ahí fue cuando citó esto esta frase de San Pablo

Voz 1022 21:51 sexto de la vita prima de cambiar de el IVA

Voz 1071 21:57 prefiero dar la vida antes que cambiar la ley del celibato tan discutida

Voz 1022 22:02 en estos últimos menos en los lugares recónditos menos en los lugares verdad

Voz 1071 22:06 de ahí que no sé exactamente qué se repite finos de lugar recolectó la santidad en la misma comparecencia las frases de Francisco sobre Venecia

Voz 1022 22:13 sí yo entrara decir haga caso a estos países hagan caso de que dicen es metería en un rol que no conozco sería una imprudencia pastoral de mi parte qué haría daño que es lo que me asusta el derramamiento

Voz 1071 22:34 frases citas por ejemplo de la sociedad de Oncología Médica constata el aumento del número de casos de cáncer en las mujeres en los últimos cuatro años por encima de los casos que se dan en los hombres los expertos lo atribuyen al mayor número de mujeres que fuman Jaume Galcerán presidente de la red de registros de Cannes

Voz 22 22:51 la incidencia de cáncer de pulmón todavía subirá mucho hace años la prevalencia global del tabaquismo en España no llegaba al cinco por ciento mujeres ahora estamos los hombres han bajado treinta por ciento de las mujeres prácticamente también están entre veinte por ciento

Voz 1071 23:07 la Dirección General de Tráfico espera reducir un diez por ciento la mortalidad en las carreteras convencionales porque a partir de mañana bueno escrito mañana ahora son unos minutos se realice eso es reducirá la velocidad máxima permitida pasará en estas vías de cien a noventa kilómetros por hora hoy se han cambiado ya las últimas señales Éstas son las señas las frases

Voz 0470 23:27 señales que nos envía el director general de Tráfico Pere Navarro

Voz 23 23:30 el año unos mil dieciocho casi novecientos muertos en estas carreteras convencionales deberíamos ser capaces entre todos de reducir un diez por ciento es decir

Voz 1022 23:44 Nos cantamos las señales de pera navarras hemos captar lo hubiéramos también lo hemos Ramoneda

Voz 24 23:52 el dietario

Voz 0515 23:56 también hubo los políticos hablan cuando se vendan precipicio irritada respuesta de Pablo Iglesias a la alianza de Íñigo Errejón con Manuela Carmena se ha disuelto en el aire por una vez la razón se ha impuesto al resentimiento se ha comprendido que se había abierto una brecha que se podía llevar la organización hasta el pozo y que por tanto es mejor buscar la complicidad aunque fuera ya sin amistad que entrar en un ritual de duelo por la ruptura Podemos se abre negociar la candidatura por Madrid y compartir los daños antes que dejarse llevar al desastre por una cuestión de honor sin embargo existe el riesgo de que la negociación agrave las heridas no será fácil para la Iglesia es aceptar que Errejón ha de ser el candidato Madrid los exhibe con una patrulla de militares Figo hay dos encomienda a la Virgen y pide al Ejército que no actúe contra ciudadanos dos imagina es que dicen muchos los dos personajes pero sobre todo confirman que el devenir inmediato la crisis venezolana dependerá de la posición que toman las Fuerzas Armadas las dos partes no saben la cúpula militar es rehén de las corrupciones del régimen en las que está enfangado pero si se va bajando niveles inferiores la jerarquía al hartazgo puede ser parecido al de gran parte de la ciudadanía es posible aislada al mando no en vano el entorno de Godó deslizar mensajes de Amnistía hay reconciliación en nombre de la unidad los dirigentes políticos independentistas se negaban a decir en público lo que reconocían en privado que se acaba una etapa que la estrategia unilateral es inviable que hay intereses contradictorios en juego y que cada cual tiene su agenda personal y de partido la constitución de la querida el movimiento de Puigdemont ha hecho saltar por los aires el mito de la unidad convertido en banal consigna Ernes Maragall el candidato Esquerra Republicana al Ayuntamiento de Barcelona sirve el primero en romper el tamaño hay un problema de Unidanos resuelto en el campo del centro derecha ha dicho nuestra tarea irresponsabilidad no es hacer su trabajo es decir que el lector independentista tenga variedad para ex mujer sí después hay que aliarse para formar mayorías y hace ahora iros motos establecer ambas jerarquías

Voz 25 26:06 que bueno y terminamos aquí Javier González Ferrari Eduardo Madina Ignasi Guardans buena semana los tres hasta la semana que viene esas spread hemos superado lunes hemos superado el lunes parecía poca cosa mira ya estamos casi a martes hasta mañana feliz noche

