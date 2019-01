Hora 25 (29/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 algunas preguntas que deja el día hasta dónde llegará la escalada verbal después de que Sánchez haya llamado tirano a Nicolas Maduro le parecerá suficientemente contundente a la derecha au seguirá acusando Sánchez de ser un cobarde sólo se pueden usar palabras gruesas cuando se habla de Venezuela son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:41 hola buenas tardes intervención de Pedro Sánchez ante la Internacional Socialista reunida en la República Dominicana el presidente del Gobierno ha descrito esta tarde a Nicolás Maduro como un tirano

Voz 4 01:06 Sánchez ha reunido con representantes de la oposición

Voz 0194 01:08 yo no maduró luego nos contará Inma Carretero que ha dado de sí ese encuentro y Ana Terradillos nos traerá la última hora sobre el terreno el fiscal general de Venezuela ha acudido a los tribunales para pedir la aplicación de medidas cautelares contra Juan Why do al que no les sorprende la amenaza de represalias

Voz 4 01:24 la provisión del país dos la prohibición de enajenar gravar bien inmueble y muere el bloqueo de sus cuentas

Voz 5 01:33 estiman una amenaza Ricart no quiero que se come así nuestra parte muy responsablemente leyó que nada nuevo alcohol lamentablemente régimen que serán la única respuesta persecución represión ve con mucho dolor como casi cuarenta que desgranó asesinado en mero

Voz 0194 01:52 en una semana Venezuela en la cabecera de la crónica de este martes en el que Theresa May sigue intentando salvar su plan de desconexión con Europa

Voz 4 01:59 se dobló nada no

Voz 0194 02:03 la primera ministra establecido viajar a Bruselas para negociar cambios en el acuerdo bilateral siempre que el Parlamento apruebe una enmienda su propio plan que pide anular la salvaguarda para Irlanda del Norte la Autoridad Fiscal Independiente tampoco se cree las cuentas de Pedro Sánchez su presidente al igual que hizo ayer el gobernador del Banco de España en el Congreso augura una desviación de más de diez mil millones de euros en el objetivo de déficit

Voz 5 02:27 el objetivo que incorpora los presupuestos palco es pública es del uno coma tres por ciento es un objetivo improbable iré hecho nosotros hemos revisado unas tres décimas arriba la proyección de vejez

Voz 0194 02:39 la protesta de los taxistas de Madrid sigue sumando horas y eslóganes sin que se mueva nada Pedro Olano

Voz 1715 02:43 esta tarde los taxistas han vuelto a la Puerta del Sol por la mañana sí habían manifestado de nuevo frente a la sede del PP

Voz 6 02:49 es un texto alternativo para presentarlo la Comunidad de Madrid pero todos podemos decir

Voz 7 02:54 si nada todavía porque está lo sabe

Voz 6 02:57 todos

Voz 1715 02:57 trabajando en ello pero a taxistas trabajan en esa propuesta alternativa que presentarán a la comunidad ahora plantean un recorrido mínimo de cinco kilómetros que deben realizar los vehículos BT para poder hacer un servicio en Barcelona el sector de los vehículos con conductor espera contar con el decreto que regula su actividad que ha sido aprobado hoy por la Generalitat que se va a publicar esta misma semana en el Boletín Oficial Damià Calvet es el consejero de Territorio de la Generalitat

Voz 8 03:21 es una medida que creemos que es una oportunidad para la convivencia para la competitividad tanto del taxi como de las veces también efectivamente para los usuarios

Voz 1715 03:34 tras Ángel Campos nos va a recordar el contenido de la carta que escritos Vigotes desde prisión que ha enviado al juez y que señala entre otros a González Pons como una de las figuras clave en la trama de adjudicación de contratos a la Gürtel como forma de financiar el partido González Pons lo niega todo

Voz 0194 03:46 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:50 buenas tardes cambio en el banquillo del Villarreal el club anunció dado la destitución de su técnico Luis García que sólo ha estado cuarenta y nueve días dirigiendo al primer equipo el presidente Fernando Roig ha decidido contratar de nuevo a Javier Calleja que había sido despedido hace apenas un mes y medio más del mercado de fichajes el Atlético de Madrid presentaba Morata el Sevilla ha conseguido la cesión del centrocampista croata Marko Ros que procede del Lazio el Betis está a punto de cerrar la del centrocampista Jesé Rodríguez que procede del París Saint Germain y recordemos a las nueve empiezan los cuartos de final de la Copa del Rey partido de vuelta en Mestalla Valencia Getafe uno cero en la ida para los getafense y nos queda el tiempo no

amenaza otro frente frío Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes hasta bien entrada la madrugada el viento seguirá soplando con fuerza cada vez las rachas más intensas más desplazadas hacia el Mediterráneo especialmente los Pirineos entre sur de Aragón Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana rachas todavía alrededor de los cien kilómetros por hora pero en el resto de Mediterráneo también rachas fuertes el viento del norte que siguiera acumulando nubes en el Cantábrico más oriental con lluvia nevadas en los Pirineos en prácticamente cualquier cota en la vertiente sur no serán demasiado intensas de madrugada también llegarán nubes activa a Extremadura y Andalucía con algunas lluvias mañana Jiloca ambiente con el paso de las horas la lluvia progresa de oeste a este alcanzando prácticamente todo el país menos el Mediterráneo

Voz 1715 05:11 en este Hora Veinticinco les vamos a contar la nueva regulación que sea aprobado en Baleares para que a partir del año dos mil veintiuno se puedan vender pajita de plástico para beber un refresco por ejemplo bastoncillos de algodón o Chupa Chups que tengan palitos de plástico

Voz 9 05:34 lo más de lo que yo ahora doy pero no como tú

Voz 4 05:40 sábado jueves que ahora es lo mal

Voz 1715 06:47 el presidente del Gobierno eleva el tono la diplomacia dado paso la contundencia después de exigir la convocatoria de elecciones antes de reconocer agredido como presidente hoy Pedro Sánchez ha llamado tirano a Nicolás Maduro lo hecho en el marco de la internacional socialista que está reunida en República Dominicana aprovechado ese viaje por cierto para mantener reuniones con representantes de la oposición a Maduro siguiendo el viaje del presidente está la enviada especial de la SER Inma Carretero Inma buenas tardes

Voz 0806 07:15 sí buenas tardes recién aterrizado en Santo Domingo Pedro Sánchez se ha reunido durante unos quince minutos con diputados de la oposición venezolana que participan en la reunión de la Internacional Socialista y que le han pedido verle

Voz 8 07:26 la clausura ha corrido a cargo del presidente español que ha condenado con dureza al régimen venezolano

Voz 1722 07:31 así quién contrapone socialismo y libertad quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas un tirano y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista

Voz 0806 07:47 aplaude al plenario que unos minutos antes ha aprobado una resolución sobre Venezuela en términos muy parecidos a lo que plantea la Unión Europea ya los partidos opositores les ha parecido convincente el presidente español Carlos Valera es uno de los dirigentes que se ha visto con Sánchez y confía en que se cumpla el plazo de ocho días

Voz 13 08:04 si no sólo de soy efectivamente ese plazo está ocurriendo nosotros respetamos las decisiones de España de Europa pero lo que el presidente Sánchez expresó bueno tener que decirlo pero lo más probable es que eso se cumpla digamos la palabra el presidente ensanche con relación al plazo en los las ratificó

Voz 0273 08:21 la agenda institucional de Sánchez de la República dominó

Voz 0806 08:24 Kan ha comenzado después con una reunión con el presidente Danilo Medina

Voz 1715 08:28 vamos a acercarnos también en directo hasta Caracas a la capital de Venezuela la tarde Nos ha dejado la última maniobra del Gobierno de Maduro contra contra el otro presidente que también reclama su legitimidad contra

Voz 0527 08:40 Juan why do para el que el fiscal

Voz 1715 08:43 General de Venezuela ha pedido ante los tribunales ha pedido medidas cautelares en Caracas está a la enviada especial de la SER allí esta Ana Terradillos Ana buenas tardes

Voz 0125 08:53 buenas tardes y son tres medidas cautelares que el Supremo de Maduro va a tener que decidir con toda probabilidad en las próximas horas agua hay dos el de prohibe salir del país el bloquean todas sus cuentas y además el bloque anda bien todos sus activos Why do ha dicho que no desestima la opinión de la Fiscalía su decisión pero que va a continuar para adelante

Voz 14 09:12 nada nuevo bajo el sol lamentablemente régimen

Voz 5 09:15 en verano la única respuesta persecución represión vemos con mucho dolor como casi cuarenta que venezolano asesinado en menos de una semana

Voz 0125 09:25 estamos ahora mismo Pedro en un país con dos estados un presidente de facto Maduro a quién se la acabó su periodo presidencial el pasado diez de enero pero que sigue dirigiendo las instituciones ir marcando las normas del país y tenemos por otro lado un presidente interino al que la mayoría reconoce pero que todavía no tiene instituciones ni tampoco un circuito ministerial lo que avala agua ido es la gente también el cumplimiento del artículo dos XXXIII de la Constitución venezolana ahora la incógnita saber a la espera de lo que diga al Supremo si va a acatar estas normas y sanciones que le impone el estado maneja todavía Maduro

Voz 1715 10:00 gracias Ana con Ana volveremos a conectar a partir de las nueve Hoy como ayer vamos a dedicar la segunda hora del programa a tratar la detenimiento con más detenimiento la situación que se vive en Venezuela por cierto que hoy Unicef ha intentado remover la conciencia de los Dorantes y ha puesto el foco en otros lugares en la crisis que se vive en Venezuela el setenta por ciento de los fondos que pide Unicef para Latinoamérica hablamos de unos setenta millones de dólares irían destinados a los niños casi dos millones y medio de menores que han tenido que abandonar el país

Voz 1766 10:31 no tenemos los suficientes recursos para atender niños en estas situaciones tan dramáticas todo esto ha hecho que cada vez sea más complicado que tengamos menos recursos y que la comunidad internacional no esté poniendo el foco en la infancia

Voz 1715 10:44 lo que decía Javier Martos uno de los responsables de UNICEF para cerrar este bloque que nos ha llevado más allá de nuestras fronteras vamos a mirar al Reino Unido porque allí se está viviendo otro debate parlamentario más ya hemos perdido la cuenta uno más sobre el Brexit en medio de un caos legislativo impropio de país ni siquiera se sabe cuándo se volverá a votar el acuerdo sobre el Brexit irá ni siquiera se sabe qué es lo que se votará cuando se vote la primera vistas ha ofrecido hoy a volver a viajar a Bruselas para renegociar a cambio eso sí de que se apruebe una enmienda conservadora que pide que se cambie la cláusula sobre Irlanda por un arreglo nuevo en fin más incertidumbre vamos en directo a Londres Begoña Arce Begoña buenas

Voz 0273 11:23 sí buenas tardes kafkiano lo nunca visto la primera ministra apoya una enmienda contra su propio acuerdo el que ha venido negociando defendiendo durante un año una enmienda que cumple con lo que han venido pidiendo los más extremos defensores del Brexit Theresa May ha abierto el debate en la Cámara de los Comunes esta tarde anunciando que está dispuesta a ir a Bruselas para conseguir esto

Voz 4 11:45 usted

Voz 9 11:47 el nuevo intercambio de más arte

Voz 1478 11:49 la sino un cambio significativo ilegalmente vinculante del acuerdo de retirada negociar ese cambio no va a ser fácil implicará reabrir el acuerdo de retirada algo para lo que ya se existen pocas ganas por parte

Voz 0273 12:03 de nuestros socios europeos pero creo añadió May que podré lograrlo si la Cámara apoya la moción en ese sentido una moción presentada por el conservador Graham Breivik será la última en votarse esta noche ya ahora sí cuenta con el apoyo de unionistas y euroescépticos la Segunda Enmienda votante la presentado la Laborista Yvette Cooper cuenta con el apoyo de su partido del resto de los grupos de oposición de algunos conservadores intenta impedir que el Reino Unido deje la Unión Europea sin acuerdo y Main no ha logrado para el veintiséis de febrero sacar adelante un pacto formal Se pedirá a la Unión Europea que extienda el artículo cincuenta por un periodo máximo de nueve meses

Voz 1715 12:40 gracias Begoña así que máis se plantea acudir a Bruselas para negociar la reapertura del acuerdo de retirada vistas las posiciones previas de las instituciones europeas parece que esa posición de Theresa May es un arrebato de optimismo más que un acto de realismo que en fin de momento no hay una respuesta oficial de la Unión Europea ya veremos qué es lo que dice cuando diga algo

Voz 15 13:05 pues sí

Voz 4 13:07 Venezuela vive desde hace ya muchos años una gravísima crisis

Voz 16 13:11 Tica democrática y económica y humanitaria

Voz 17 13:15 tras cero al Chrome está Pedro Sancho tiene que dar ningún consejo ahora Venezuela bolivariana se quiere decir que se vayan doy mi rapidito país soy bastante vuelo Madrid

Voz 18 13:26 como siempre antes su racimo

Voz 19 13:28 en su discriminación vaya

Voz 1757 13:33 a lo que es una canción ocurre en Venezuela te lo contamos siempre se redil

Voz 4 13:41 pues como enviada especial y el equipo de Price radica no

Voz 1757 13:46 pase lo que pase

Voz 20 13:51 hay quienes piensan que no quienes piensan que si hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor y quienes creen que lo mejor está por venir hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 21 14:05 tú qué piensas

Voz 4 14:09 País Cadena SER

Voz 3 14:13 hora veinticinco

Voz 4 14:17 Pedro Blanco has dicho catorce minutos

Voz 1715 14:19 dar de las siete y catorce en Canarias así que la y que es la autoridad fiscal independiente tampoco se cree los presupuestos de Pedro Sánchez ayer se lo contamos a este mismo informativo fue el gobernador del Banco de España hoy ha sido el responsable el presidente de esa autoridades organismo que después de hacer sus cálculos ha llegado a la conclusión de que el Gobierno ha hecho una especie de trampa contable vamos que las cuentas a ellos no les salen como les sale al Gobierno la idea sostiene que el déficit va a ser bastante mayor que el que ha previsto el Ejecutivo Eladio Meizoso

Voz 0527 14:52 el denunciado oficial de su presidente José Luis Escrivá es que considera improbable que se cumpla la previsión

Voz 22 14:57 a ver que el objetivo que incorpora los presupuestos para el conjunto administraciones públicas del uno coma tres por ciento es un objetivo improbable ir hecho nosotros hemos revisado unas tres décimas arriba el la proyección de déficit público

Voz 0527 15:10 esas décimas implican que prevé un déficit del dos con dos por ciento dos décimas más que el Banco de España ayer nueve más que el Gobierno rondando los once mil millones de euros más tampoco da por bueno que se contabilicen trece meses de este año como hace el Gobierno con el argumento del cambio en las normas internacionales de contabilidad ya las nuevas figuras tributarias les atribuye dos mil novecientos millones de euros de recaudación frente a los cinco mil seiscientos del Gobierno ya las llamadas tasas Google Tobin en esa asigna apenas trescientos cincuenta millones en total frente a los dos mil cincuenta millones que les atribuye al Gobierno

Voz 1715 15:45 desde la de Hacienda ha pasado esta mañana por Televisión Española ahí dice María Jesús Montero que si no hay presupuestos del dos mil diecinueve podría haber elecciones en dos mil diecinueve

Voz 23 15:53 mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas en donde estableció que sino

Voz 4 16:00 había proyecto de presupuesto la él lesiones

Voz 23 16:02 celebrarían a lo largo del año dos mil diecinueve y creo que esa esa cuestión es la que creo que tiene en la cabeza pero muy difícil adivinar lo que en una cuestión tan estratégica no como son las lesione un presidente en un momento determinado pueda decidir pero creo que así

Voz 1715 16:16 el dos mil dieciocho fue un buen año para el mercado laboral al menos en términos absolutos y cogemos la estadística en bruto se registró el mayor aumento de empleos en más de una década se redujo el número de parados hasta situar el índice de desempleo en cifras que nos llevan a esa época que era umbral de lo peor de la crisis Rafa Bernardo

Voz 7 16:36 un último trimestre mejor de lo previsto ha convertido a dos

Voz 0527 16:38 el dieciocho en uno de los mejores años para era empleó desde la crisis con un crecimiento de la ocupación en el conjunto del año de quinientos sesenta y seis mil empleos y una caída del paro de cuatrocientos sesenta y dos mil con lo que la tasa de paro quedan el catorce cuarenta y cinco por ciento a niveles de finales de dos mil

Voz 24 16:51 ocho el Gobierno se felicita por los datos los sindical

Voz 0527 16:54 dos diagnostican exceso de precariedad Ana de la cueva secretaria de Estado de Economía Lola Santillana Comisiones Obreras Maricarmen Barrera UGT

Voz 24 17:01 el empleo creció en dos mil dieciocho a una tasa

Voz 0194 17:04 bueno al tres por ciento una tasa por tanto mayor

Voz 24 17:06 el crecimiento de la economía lo cual creo que es una excelente noticia

Voz 25 17:10 sí que la tasa de paro de los jóvenes es del treinta

Voz 24 17:13 cuatro por ciento es decir una tasa de paro

Voz 25 17:16 muy alta para UGT se trata de

Voz 26 17:18 play con altas dosis de precariedad ya que la tasa de temporalidad

Voz 0273 17:22 alcanza el veintiséis coma nueve por ciento

Voz 0527 17:24 con los datos de hoy la ocupación supera los diecinueve millones y medio de personas y el paro total se sitúa ligeramente por encima de los tres millones trescientos

Voz 1715 17:30 el hablemos un día más del taxi en Madrid no se ha registrado hoy ningún avance significativo los taxistas mantienen su huelga improvisan cada día la agenda de protesta así por ejemplo han vuelto a la sede del PP después de pasar por la sede de UGT han regresado a la Puerta del Sol por la tarde en los últimos minutos han decidido moverse por zonas del centro la Gran Vía Cibeles en fin hoy también a algunos conductores del TC Madrid han protestado frente a la sede de PSOE y de Podemos ya ven que cada bando encuentra el culpable detrás de unas siglas

Voz 0527 18:00 siguiendo esta protesta algo errático de los taxistas

Voz 1715 18:03 está nuestro compañero de Radio Madrid Enrique García buenas tardes

Voz 24 18:06 buenas tardes ahora mismo en el paseo del Prado Un grupo de alrededor de trescientos manifestantes está avanzando y cortando el carril derecho derecho dirección Atocha pretenden coger el metro hacia el estadio Wanda Metropolitano allí a las nueve decidirán en asamblea las próximas movilizaciones en la última hora han cortado algunas calles como la Gran Vía que ya está parcialmente abierta el tráfico lo han hecho después de una concentración en Sol que ha durado toda la tarde y de forma paralela a las asociaciones de taxistas ultiman todavía la propuesta que mañana trasladarán al Gobierno de la Comunidad como novedad están estudiando exigir al Gobierno regional que regule un recorrido mínimo para los WC y miran con cierta esperanza a Cataluña dicen que flexibilizan sus condiciones y que aceptarían un acuerdo como el de Cataluña Julio Sanz portavoz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 3 18:53 hombre con gracias temporada como digo el hemos presentado nuestra postura el vial que entendemos que si en otros sitios está regulando sabemos aquí no hemos hay casos aislado y ha aprobado el decreto Baleares Se va a quedar definidas claramente las condiciones de prestación del servicio la Comunidad Valenciana están trabajando le vienen dando los pasos para sacar adelante una regulación que es lo que pasa en la Comunidad de Madrid

Voz 24 19:22 aunque siguen estableciendo como el INE arroja la pre contratación temporal a primera hora a las diez entregará en el texto al Gobierno autonómico

Voz 1715 19:30 en Cataluña lo comentaba esta portavoz de los taxistas hoy la Generalitat ha aprobado ese decreto que regula el funcionamiento de los CTC entrará en vigor antes de que acabe la semana fija es antelación mínima de quince minutos para solicitar ese servicio que el sector de de los vehículos de TC ha levantado hoy la protesta que mantenía hasta hoy en la Diagonal y ahora dice que va a analizar el documento antes de decidir si se quedó no se van a Barcelona Mónica

Voz 0273 19:54 Peinado este decreto entrará en vigor el viernes y a partir entonces todos los servicios de los vehículos súbete cese tendrán que contratar con quince minutos de antelación sino habrá multas de mil euros además la normativa prohíbe que estos coches estén dando vueltas por las calles intentando localizar clientes así que deberán estar aparcados Icon el GEO localizador desconectado el conseller de Territorio Damià Calvet asegura que no han cedido ni al chantaje de las calles Miguel de los despachos es una medida

Voz 8 20:22 que creemos que es una oportunidad para la convivencia para la competitividad tanto del taxi como de las veces

Voz 0273 20:30 la presión del sector de la súbete CEA al Gobierno no ha surtido efecto y tras la aprobación del decreto han levantado al menos de momento las movilizaciones la Generalitat está preparando una ley con medidas para evitar la especulación en la transmisión de licencias tanto de taxis como dvd Cesc no se podrán vender entre particulares sino que las recuperará la Generalitat para otorgar las de nuevo a través de un concurso público

Voz 15 20:56 tenemos que a una alarma ya eso ayer robaron a los de enfrente y no tenía la alarma sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 0527 22:21 carta a la juez que el actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo Esteban González Pons tenía mando en plaza voz y voto literal en las adjudicaciones irregulares y también en la financiación ilegal del Partido Popular al mismo nivel sitúa al ex presidente del Parlamento valenciano Juan Cotino al actual diputado Gerardo Camps y al ex vicepresidente Vicente Rambla todos serán las cabezas visibles e incluso tenían sus propios proveedores tanto para las adjudicaciones como para la emisión de facturas falsas a empresarios con el objetivo de sufragar de forma ilegal las campañas electorales de nuevo literal según el bigotes al frente de este núcleo de poder supuestamente corruptos encontraba según la carta el presidente Francisco Camps González Pons ha negado en un comunicado las acusaciones del bigote

Voz 1715 23:04 es la cara B de hoy lo vamos a dedicar a las dictaduras a partir de lo que ayer decía aquí en la SER Alfonso Guerra vítores hola

Voz 28 23:12 hola Pedro vamos a volver a escuchar justo lo que dijo aquí en una entrevistarse

Voz 29 23:15 sabe todo el mundo así mucho tiempo que Venezuela está sufriendo una dictadura además incompetente porque a veces las dictaduras liquida la libertad de los pueblos pero al menos tienen eficacia en el terreno económico

Voz 28 23:29 o al menos tienen eficacia decía el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra hoy la grave Se para averiguar qué es una dictadura qué requisitos ha de cumplir un régimen dictatorial y hay dictaduras buenas y malas eficaces o INE fija e ineficaces además después de tendremos la cultura con Javier Torres para llegar hasta las

Voz 1715 23:46 a la tertulia hoy Berna González Harbour Neus Tomàs y Cristina de la Hoz Éstas son para ella las claves del día

Voz 0436 23:51 nueve días llevan los taxistas de Madrid en huelga

Voz 4 23:54 conforme pasan las protestas y colapsan las

Voz 0436 23:56 edad van perdiendo la batalla de la opinión pública ir demostrando su propia debilidad les está pasando lo peor que puede pasar esto es que los ciudadanos aprendan a vivir sin taxis y opten descubra el resto de posibilidades de transporte que ofrece una ciudad como Madrid más les valdría aborda su propia reconversión Danu Service de excelencia con el que ser competitivos en un día en que el Bigotes ha recuperado de de repente su memoria selectiva para implicaran más que probable cabeza de lista del PP a las europeas Esteban González Pons en la financiación de los populares valencianos se conocen los datos de una epa que los permitiría ser optimistas para guardar el futuro sino fuera porque chocan de pleno con la advertencia de la autoridad fiscal independiente respecto al más que probable incumplimiento del déficit con los presupuestos que quiere aprobar el Gobierno ya que era una jornada menos para que se cumpla el ultimátum de ocho días dado al tirano Nicolás Maduro al objeto de que convoque elecciones libres pero en la preferida echar al fiscal general de Venezuela para amenazar a Why do

Voz 1715 24:55 así llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 30 25:01 Hora veinticinco Madrid buenas tardes de Génova a Sol de sola Gran Vía Cibeles

Voz 0194 25:16 los taxistas siguen recorriendo la capital para mantener sus protestas ahora se dirigen al Wanda Metropolitano siguen con la huelga dan una nueva propuesta que trasladarán a la Comunidad de Madrid una de las principales novedades que contempla es la de implantar un recorrido una distancia mínima y que la súbete tengan que hacer un trayecto de al menos cinco kilómetros para poder hacer un servicio lo explicaba esta tarde en Sol el presidente de la Federación Profesional del Taxi Julio

Voz 3 25:40 plan recordar aquel temporal como digo haremos lo demás Blesa izado nuestra postura inicial que entendemos que en otros sitios está regulando sabemos aquí no vemos que hay casos aislado y ha aprobado el decreto Baleares se va a quedar definidas claramente las condiciones de prestación del servicio que es lo que pasa en la Comunidad el mal

Voz 0194 26:02 bueno pues la Comunidad de Madrid insisten devolver las competencias sobre la regulación de los sube TC al Gobierno central antes incluso de recibir esa nueva propuesta de los taxistas el vicepresidente madrileño Pedro Rollán ha vuelto a rechazar la idea de regular la precontrato temporal como

Voz 4 26:16 corrido en catalán seguimos manteniendo intactas algunas líneas rojas que ya hemos adelantado que no vamos a abordar nosotros no vamos a legislar para ganar

Voz 14 26:26 izar el exterminio de la súbete heces

Voz 0194 26:29 la oposición se divide entre los que como ciudadanos critican que el Gobierno central pasar a las competencias a las comunidades según dicen porque multiplican el problema Los socialistas en cambio aseguran que cada territorio tiene peculiaridades distintas escuchamos Ayna

Voz 24 26:41 Aguado de ciudadanos si había a Daniel Biondi del P

Voz 0194 26:43 B hace unos minutos La Ventana de Madrid apostamos

Voz 31 26:46 por una regulación nacional porque no tiene sentido que haya ocho mil regulaciones distintas para hablar de lo que es lo que propone y vosotros que las regulaciones sobrevive en Fuenlabrada sean distintas a la del Getafe y lo que viene a decir ese decreto ley es que el transporte terrestre urbano lo deben regular las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque no se puede regular el tráfico urbano en Madrid igual que el de Zamora y por tanto las no es autónomas tienen ya la obligación legal de que tiene que regular el sector del ovetense

Voz 0194 27:13 la AVT sus trabajadores han protestado también hoy quieren dejar claro que son eso simples trabajadores sino multinacionales prive no se han concentrado frente a la sede de Podemos después han marchado hasta la del PSOE enseguida vamos con el resto de asuntos de este martes pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad GT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 32 27:33 muy buenas tardes a esta hora pendientes de una colisión en la A cinco a la altura de Navalcarnero que obliga al cierre del carril derecho y provoca dos kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital también dificultad en el acceso a Madrid por la A seis en la zona de El Plantío en el resto de vías se relaja la circulación a esta hora

Voz 2 27:51 sí

Voz 0273 28:17 ocho y veintiocho el paro en la Comunidad de Madrid bajó un quince por ciento en dos mil dieciocho la creación de empleo aumentó un tres coma siete por ciento según los datos de la EPA que hemos conocido hoy con todo la tasa de paro en Madrid es del once con cincuenta y cuatro por ciento en los sindicatos insisten en que la precariedad y la temporalidad siguen marcando el mercado laboral de la región Isabel Vila Vella UGT Eva Pérez Comisiones Obreras

Voz 33 28:37 durante todo dos mil dieciocho el número de temporales ha subido ochenta y un mil cien Esto significa que no sólo no se reduce la temporalidad

Voz 34 28:48 que suben entorno a la mitad de las personas en desempleo llevan más de un año de las que llevan más de un año el setenta por ciento llevan más de dos años tenemos una gran

Voz 0273 28:58 así la izquierda trata de recomponerse tras la marcha de Íñigo Errejón a la candidatura de Manuela Carmena el equipo de Errejón se ha reunido este martes con representantes de Izquierda Unida mañana hará lo propio con eco el objetivo es según dicen elaborar una candidatura de unidad una unidad todavía rota en el propio podemos hoy su portavoz en la Asamblea Clara Serra respondía a Irene Montero que ayer pidió Errejón que no acudiera al Consejo Ciudadano estatal en el que se va a abordar la crisis de la formación

Voz 24 29:23 creo que en cualquier caso es responsabilidad de todos y de todas el Consejo Ciudadano tener voluntad de diálogo a mi me parece que cuantos más estemos mejor me parece que tendríamos que estar todos hitos con mucha voluntad de entendernos

Voz 5 29:39 llegamos a las ocho y media con nueve grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 35 30:02 veinticinco Deportes

Voz 36 30:03 el con Angels

Voz 14 30:06 Marcelo Ike sus ayer

Voz 37 30:10 buenas tardes al cambio de entrenador en el Villarreal tras esconde una cara

Voz 14 30:14 bueno pues vemos que sabía y podría ser una noticia normal si no fuera porque Luis García solamente ha estado cuarenta y nueve días en el cargo esos nada si no fuera porque el que les sustituye es Javi Calleja que era el que estaba antes a que habían echado es difícil de explicar lo ha intentado explicar el presidente del Villarreal Fernando Roig a su manera que es que es difícil explicarlo a ver qué os parece

Voz 7 30:41 agradecer al equipo de Luis García para verlo haberlo intentaba por las circunstancias las que sean la situación no no ha mejorado quiere asumir y asumo la decisión que tome que es hacer un cambio en la dirección de lo que teníamos en en aquel momento bajo mi responsabilidad bajo mi decisión ha sido una decisión de la que toma con esto todo lo que toman la decisión mía es retomar el el el el técnico detuvimos al principio llama Javier Calleja qué es el técnico que hará responsable de la plantilla a partir de mañana hasta al resto de la temporada vamos a ir todos a una bajo mi responsabilidad con todos a que vamos a conseguir el objetivo

Voz 0919 31:31 pero como presidente que soy os debo una explicación y esa explicación que os debo os voy a pagar como Bienvenido Mister Marshall

Voz 14 31:38 pero es que era muy difícil hace un mes y medio destituye son entrenador con esa uno nuevo te lo cargas ir recuperas el primero indudablemente el presidente y su consejo de administración son los máximos responsables de la situación que vive ahora el Villarreal

Voz 0919 31:56 enseguida estamos allí la otra noticia del día es la presentación de Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid una presentación emocionante como lo fue cuando estuvo en el Real Madrid y volvió de la Juve demás hoy el presidente Enrique Cerezo el presidente de la dentro de Madrid le ha querido dar un consejo a Morata de las muchas cosas que le van a recordar estos días darte la bienvenida

Voz 7 32:20 de ser de toda la suerte

Voz 14 32:23 se olvido

Voz 7 32:24 de lo que a partir de uno minuto está pensar que son los dimes y los diretes

Voz 14 32:29 tu aquí a jugar al fútbol de meter goles gracias a los dimes y los diretes

Voz 0919 32:34 dar los dos nombres más del mercado El Sevilla ha obtenido la cesión de el croata Marko Ros centrocampista que llega procedente del Nápoles y se acaba de hacer oficial también la cesión de Jesé Rodríguez el canario que estaba en el París Saint Germaine aunque había jugado dos minutos en diez meses

Voz 14 32:53 pues

Voz 0919 32:54 sí dos minutos en diez meses llega al Betis al equipo de Setién a ver si aquí esperamos todos tiene una trayectoria algo mejor que en el Paris san Germain ya sabéis que esta noche comienzan la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla dentro de veintisiete minutos un emocionante Ximo Valencia Getafe con uno cero de ventaja para el Getafe en la ida con Marcelino Bordalás en los banquillos eso es todo un espectáculo enseguida estamos allí pero como siempre

Voz 14 33:24 en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

hola buenas tardes a ver quisiera quisiera comentar el fichaje de de Morata por el por el Atlético de Madrid que viniendo de Madrid está como yo me parece me parece bien eh no entiendo la reacción de parte de de la ficción con este jugador no he visto esa reacción Nickon Adán Nickon Juanfran Nickon Filipe Luis que creo que han pasado por la misma casa que que Morata que en a Kameni con quién ha empatado Calin por favor de ninguna oportunidad ya de ha pedido a su entrenador creo que son injustos muy muy muy forofos es como si en el Madrid hiciéramos lo mismo Simone Messi vamos para pegarnos un tiro

Voz 39 34:16 gracias bueno sí sí el Madrid ficha Messi los tiros en los pegaría en en otros días

Voz 0919 34:21 el Bernabéu ha dejado vuestros mensajes

Voz 40 34:24 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve Quart

Voz 41 34:39 atento gallego que se puede esperar de al señor P Guardiola Jada Villar Baez dice que si los tres mejor equipo que es el Barcelona la Juve y el Bayern hace pobre hombre le puede hacer caso una anécdota cuando empezó a ser famoso que ya ganaba billetitos ahí estaba jugando en el Barcelona Vito todos sus amigos invitó todos sus amigo a una comilona eso lo que esperaban ello un buen restaurante hiló llevo Alba Donnell la criatura venga Gallego

Voz 42 35:12 yo buena la llevas Igor

Voz 4 35:15 el Whatsapp de Hora Veinticinco

Voz 40 35:17 PES seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 36 35:22 exprésate

Voz 42 35:27 hicimos

Voz 0919 35:28 dejamos ibamos a empezar mandando un abrazo fuerte y mucho cariño a nuestro compañero Mario Torres

Voz 14 35:42 Hong que hoy ha perdido a su padre un momento difícil para Mario hoy para toda su familia así que querido Mario para ti y los tuyos todo nuestro cariño en estos difíciles momentos sabes que si os quiere mucho aquí mucho ánimo para todos beso Mario

Voz 0919 36:05 y ahora lo vamos a Mestalla Valencia Getafe uno cero en la ida para los azulones vaya pinta tiene el partido y vaya expectación

Voz 14 36:13 que hay por ver si Marcelino Bordalás Liman

Voz 43 36:18 cerezas Pedro Morata Ximo balonmano muy buenas tardes hola qué tal Gallego saludo buenas tardes desde Mestalla no yo creo que como sigan así va va a acabar en los banquillos pero de un juzgado si continúa con esa escalada en cualquier caso creo que acabará hoy hoy ir realmente el público de Mestalla y los aficionados del Getafe que se desplacen desde allí pues para estar evidentemente pendientes de cuál de los dos se mete

Voz 0919 36:40 en las semifinales de la Copa del Rey cuando los

Voz 43 36:42 pero es empiezan a mojar para poner césped de Mestalla rápido y cuando las alineaciones son ya oficiales por parte de los dos equipos recordando que por parte del Valencia estaba la duda de si Marcelino iba jugar con más suplentes menos suplentes al final hace un equipo absolutamente titular ante la posibilidad de remontar el uno cero de la ida y poder meterse en las semifinales un Valencia que no tiene a Guedes mía con dos vía por lesión coquetean tiene un permiso por el fallecimiento de un familiar cercano allí está fuera de la convocatoria IU Rubén Bezos negociando con el Levante una posible incorporación van a jugar por parte del Valencia Schäuble en la portería pichichi lateral derecho Gayá en la Izquierda Garay Gabriel centro de la defensa Parejo pas doble pivote Carlos Soler en la derecha en la izquierda

Voz 24 37:24 Ferran y arriba van a actuar sí

Voz 43 37:27 timing hay Rodrigo Moreno Machado el Getafe que no tiene a quién como novedad importante también está fuera de convocatoria por lesión larga Amat

Voz 24 37:36 pero el once inicial es también ya absolutamente confirmado Ximo Manglano muy buenas hola qué tal muy buenas está confiado

Voz 43 37:42 dado están apunta salir a calentar los jugadores los once que ha decidido Pepe Bordalás que son los siguientes citó la bajo palos la línea de cuatro a tres Damián Suárez en la derecha Antunes en la izquierda la llene Cabrera en la pareja de centrales Flamini máximo Beach el ex del Valencia en el doble pivote en las bandas veremos si parte por la derecha Cristóforo por la izquierda Portillo la pareja de delanteros mata el hombre gol en el partido de ida Jorge Molina uno cero en la ida

Voz 24 38:12 se enfrentan dos de los equipos gallego que menos goles recibe en en el campeonato liguero va a pitar Estrada Fernández desde las nueve y media de la noche el partido desde las nueve de la noche en la sintonía del Carrusel Deportivo de la Cadena Ser en ser más ocho y XXXVIII Hora veinticinco Deportes

Voz 14 38:28 en la SER

Voz 14 39:53 antes de repasar las novedades de la Copa para mañana a las no

Voz 0919 39:56 decías del día ya sabéis cambio en el Villarreal Luis García destituido por el consejo de administración Fernando Roig ha decidido repescar a Javi Calleja aquí

Voz 1757 40:06 que fue destituido hace mes y medio el presidente

Voz 0919 40:12 Roig ha intentado explicar porqué no ha elegido otro porqué quiere recuperar a Calleja bueno Calleja evidentemente conoce la plantilla como la conocía hace un mes y medio cuando se lo cargaron ya ha dicho que uno nuevo mejor no

Voz 7 40:29 pues yo a mi opinión sino lo hubiese hecho es no cambiar por qué porque no tenía conocimiento habría que darle cuatro cinco seis siete ocho partidos de espera de lo que ver conocimiento yo creo que no estamos para perder cinco seis siete ocho partido porque perdemos cinco seis siete yo partidos estamos muertos no se pueden perder ni un minuto la decisión tomada se ha tomado de cara al español no se puede esperar nos quedan diecisiete jornadas es una decisión mía con la experiencia de anteriores y que no podía demorarse más que tienen que cambiar no quiere decir que hay que cambiar Ronald que hubiera alguien que que tuviera un aval de que garantizara

Voz 4 41:11 yo lo hubiese fichado pero de esos no hay ninguno

Voz 7 41:14 veinte prometen y prometer hasta meter una vez metido

Voz 14 41:20 una vez metido nada de lo prometido ese refrán au dicho no sé si tiene mucho que ver con el mercado entrenadores pero es una aportación de Fernando Roig a a lo difícil que es fichar un entrenador y acertar evidente

Voz 0919 41:35 bueno vamos a Villarreal como está Luis García Plaza cómo le ha sentado como está Javi Calleja que estaría por ahí vuelve a entrenar a los que eran sus jugadores hace mes y medio Xavi Isidro buenas tardes

Voz 45 41:46 qué tal Gallego muy buenas pues sí estaba a siete kilómetros de Villarreal en Benicàssim donde resida habitualmente Javi Calleja ya ha recibido la llamada de Fernando Roig me imagino que sorprendido porque nadie esperaba que la decisión del Villarreal fuera volver a llamar a su ex entrenador algo prácticamente inédito en la Liga española cuarenta y nueve días después de ser destituido bueno pues ha sido así es Anna de Don Fernando Roig más asume como propia por encima incluso del máximo responsable de la parcela deportiva que es el el consejero delegado su hijo Rosneft Querol es una decisión que además no ha sido consensuada con el Vestuario decir que veremos mañana al vestuario como recibe a su ex entrenador y una decisión que ha tomado por sorpresa a Luis García Plaza esta mañana dirigido el entrenamiento pensando hablar español y una vez acabado

Voz 1715 42:29 ha sido requerido vecinas para cómo

Voz 45 42:32 sí Carles que no iba a continuar esto la reacción de Luis García de puede enterarse de la noticia

Voz 46 42:37 ha sido sorpresivo porque esperaba estar en español y porque no había tenido ni un solo detalle que que que no pero hay que respetar las decisiones las comparto está claro porque porque me siento capacitado vivo e con fuerzas con ganas e con todo lo que lo que tiene que tener uno al frente de un equipo para sacarlo y estoy segurísimo que íbamos a revertir

Voz 7 42:57 creo deberá también que el que venga también a la revertir la situación

Voz 14 43:00 es un récord absoluto cuarenta

Voz 0919 43:03 nueve días ir repesca sal

Voz 14 43:05 creador al que habías echado el Valencia en su día destituyó a Guus Hiddink y luego

Voz 0919 43:10 volvió a contratarlo la misma temporada pero fueron dos presidentes diferente lo había destituido Arthur cruzó

Voz 14 43:17 lo repescó Paco Roig aquí lo ha hecho todo Fernando Roig

Voz 0919 43:21 la otra noticia del día bueno que le vaya bien qué es lo que deseamos todos a Javi Calleja la otra noticia del día la presentación de Álvaro Morata que hasta ahora tiene que haber completado su primer entrenamiento a las órdenes del Cholo Simeone Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 24 43:35 qué tal Gallego buenas tardes lo ha hecho lo ha completado su primer entrenamiento mucho cariño de los compañeros sobre el césped el Cerro del Espino del propio Cholo ya es uno más de el engranaje rojiblanco Laura se presentaba entre otros además del presidente y de Andrea Berta ha estado Manolo Briñas socorro Morales uno de los delegados de la cantera que coincidió con el bueno de Álvaro Morata evidentemente se le pregunta estos días por sus sensaciones por su corazón atlético por su pasado Él tiene claro dónde tiene que volver a hablar

Voz 0105 44:06 creo que que hoy no tengo que explicar aquí mi sentimiento lo que yo siento yo si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí he tenido la la posibilidad de deben iraquí no es la primera vez que yo había dado mi palabra que en cuanto en cuanto se pudiera hacer yo iba a venir aquí y eso es lo importante yo no tengo que hablar más con palabras toca hablar

Voz 14 44:27 en el campo que es lo que importa es lo que toca este era eso está claro el jugó

Voz 0919 44:33 por qué viene cedido por lo que en esta temporada y una más aunque en el Chelsea dicen que hay una opción obligatoria de compra dentro de año y medio que tendrá que efectuar el Atlético de Madrid vamos con lo de mañana la gran eliminatoria de cuartos de final Barça Sevilla en la ida dos cero para el Sevilla en la ida Valverde dejó fuera de la convocatoria a Leo Messi puso un once de circunstancias parece que la vuelta va a ser diferente porque ya tenemos lista de convocados

Voz 24 44:59 Y Messi mañana está Adriá Albets buenas tardes Gallego buenas tardes si está Messi es

Voz 0017 45:04 cuántos todos los cracks va con todo el Barça no reserva nada Valverde sólo ha descartado a Murillo a Samper a Denis Suárez que está a puntito ya de cerrar su cesión al Arsenal is siguen lesionados Umtiti Eden velé Valverde ha dejado claro que sólo piensa en la Copa mirando eso sí de reojo al partido de Liga frente al Valencia pero la prioridad mañana remontar pasar como hizo Messi ayer le pide Valverde a la gente que acuda al estadio para vivir una noche especial pero también dice que caer no sería un fracaso porque pase lo que pase dice Valverde la vida

Voz 4 45:37 que mañana no selecciones pasar para mañana

Voz 0588 45:40 no es la es el partido de mañana de Copa las cruces que queremos seguir en la competición tanto Piqué como como Leo lo he dicho antes es un reto para nosotros pero en el fondo es un reto para todos bueno algunos lo pintan de fracasó para meterte el dedo en el ojo otros bueno pues mira una decepción no sé qué para qué

Voz 47 45:56 eh la siga la vida siga pero bueno cuarto

Voz 0588 45:58 el caso ganemos perdamos para que hacemos ocho o triunfe enfermos lo cierto es que saldrá el sol y tenemos otro partido el sábado

Voz 24 46:05 por lo tanto el Barça quiere la Copa como dijo Messi pero pase lo que pase saldrá el sol que es un poco lo que dijo Gerard Piqué

Voz 0919 46:11 el Sevilla preparado para ese partido y además con un refuerzo de última hora Santi Ortega buenas tardes

Voz 48 46:17 qué tal Gallego buenas tardes las ausencias de escudería son las novedades en una lista en la que entra Javi va que el hijo del histórico Ramón Basque el delantero del Sevilla otros equipos la Liga española y Marcos Roque ha llegado hoy ha sido presentado esta misma tarde vamos a escuchar a Machín que sabía todo esto que podía ocurrir con el Barcelona de grandes refuerzos integrante llegadas a a la convocatoria de todos los buenos del Barça necesita un gol esto es Machín nosotros

Voz 49 46:40 tenemos que hacer bueno el resultado que hemos hecho aquí y eso pasa por competir bien hacer gol que se creo que va a ser un un objetivo para aumentar mucho nuestras probabilidades de pasar la eliminatoria

Voz 48 46:54 detalle de última hora gallegos reunión en el Sánchez Pizjuán entre la gente de Sarabia e ir Pepe Castro intentando desbloquear solucionar la renovación del contrato de futbolista que cuenta con varias ofertas muy importantes para marcharse ya la idea del club dejarlo cerrado las próximas horas

Voz 0919 47:11 lo contaremos gracias Santi la otra eliminatoria de mañana Betis Espanyol empate a uno en la ida en el Betis Brandon Quillo más pendientes de ese refuerzo que ya es oficial GSEE llega cedido al equipo de Setién hola hola llega a Jesé efectivamente ya está en Sevilla podría hincó

Voz 24 47:26 su mañana estar en la lista se cae Tello con un

Voz 0919 47:28 la rotura muscular se va a perder varios partidos puede entrar Joaquín

Voz 24 47:32 a reservar a Junior para no forzar pero