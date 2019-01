Hora 25 (29/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:21 Venezuela vuelva a ser nuestro primer escenario esta noche hay el fiscal general ha iniciado una investigación y ha pedido medidas cautelares contra Why do mientras en Santo Domingo la Internacional Socialista clausurada por Pedro Sánchez ha aprobado una resolución que pide la convocatoria urgente de elecciones los esperan Inma Carretero y Ana Terradillos para contarnos las novedades a esta hora pero antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches Noches y hoy también un día más pendientes de las protestas de los taxistas

Voz 1454 00:47 en Madrid noveno día ya de huelga con concentraciones y marchas a pie por la zona centro de la capital a partir de esta hora han convocado una asamblea mañana tienen previsto entregar una contra oferta en la Comunidad de Madrid en la que se contempla recorridos mínimos de cinco kilómetros para los súbete fe en Barcelona los conductores este tipo de vehículos anuncian movilizaciones cuando el viernes entre en vigor el decreto aprobado por la Generalitat Carlos Segarra portavoz

Voz 4 01:09 pero de todo lo que se que en el decreto enteros todo su contexto PDK que nos afecta así lo ven también de que forma podemos ganar no

Voz 1454 01:28 los encarcelados por el uno de octubre serán trasladados a Madrid el viernes son nueve los presos en distintas cárceles de Cataluña que tienen que ser trasladados para el juicio del Supremo informa Aitor Álvarez

Voz 5 01:38 lo ha comunicado el Tribunal Supremo en una providencia muy breve que ya tienen los abogados en la que sólo les informan de la fecha el viernes a primera hora los Mossos d'Esquadra llevarán a los presos desde los centros penitenciarios de ya Duna es más dan Ricky Puche a las Bassas hasta que es el centro

Voz 1697 01:53 qué hace de enlace entre los servicios penitencia

Voz 5 01:56 varios de la Generalitat e Instituciones Penitenciarias dependiente del Gobierno español allí en Brians dos la Guardia Civil llevará a los presos hasta los centros madrileños de Alcalá Meco las mujeres el Real los hombres Francia se ofrece para ayudar

Voz 1454 02:09 al igual es el barco con cuarenta y siete personas a bordo rescatadas el diecinueve de enero frente alivie bloqueadas ante la costa de Sicilia el presidente Macron ha ofrecido a Italia apoyo en el reparto sí les permite desembarca la tasa Google costará a los consumidores hasta seiscientos sesenta y cinco millones de así se refleja en el estudio de una consultora hecho público hoy a petición de las empresas del sector Éstas consideran que el Gobierno incurrirá en un error abordando un impuesto que perjudica a la economía di

Voz 6 02:34 qué tal no cuenta Miguel Crespo sí según este informe la tasa digital planteada por el Gobierno la pagarán los consumidores entre quinientos quince y seiscientos sesenta y cinco millones de euros a unos treinta euros de media asegura que las compañías usuarias de los servicios grabados asumirán parte del coste pero el resto lo trasladaron a los clientes mediante un incremento de los precios escuchamos a María Teresa Gómez directora general Jean

Voz 1510 02:54 puede poner en peligro el mercado único europeo y en segundo lugar porque creemos que sitúa a España en una posición de desventaja competitiva respecto de otros países de nuestro entorno

Voz 6 03:06 además las empresas españolas que usan estos servicios dice el informe reducirán sus beneficios entre cuatrocientos cincuenta y quinientos sesenta y dos millones de euros y su efecto en el PIB será dejar de abortar hasta seiscientos sesenta y dos millones de euros

Voz 0194 03:18 la propuesta más para esta hora la cara B de Sara vítores

Sara tiene un montón de preguntas sobre las dictaduras enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia

Voz 8 03:51 hora veinticinco resigna

Voz 10 05:12 tal vez tan no

Voz 13 06:21 la Ventana de Carles Francino es escuchada cada tarde por otro

Voz 14 06:25 ciento seis mil oyentes si los pusiéramos uno encima de otro alcanzarían una altura de mil trescientos setenta kilómetros y medio saldrían de la atmósfera pero llegarían al espacio exterior veo por qué pones a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre bueno para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio eso no se hace con los oyentes les ponen uno encima de otro arriba ataques hagan de la atmósfera eso no es humano ya lo nota

Voz 1697 06:51 eso es un símil ni si mil muchísimo La ventana

Voz 0194 07:40 los tiempos de la crisis venezolana aparecen acelerarse por momentos pero hasta ahora seguimos viéndonos en el terreno de las incertidumbres resistirá el régimen de Maduro a la presión internacional logrará la oposición liderada por Aído desmoronan el tinglado económico militar y social levantado por la República Bolivariana durante décadas quedarán un intento fallido está cerca el final será un final rápido y pacífico responderán China y Rusia los movimientos de Estados Unidos Sánchez ha llamado tirano a Maduro se acabó el tiempo para la negociación cuál es el estado real de la población venezolana como piensan unos y otros sacar a Venezuela de la crisis económica y humanitaria

Voz 17 08:18 en la que se encuentra en unos minutos conectaremos

Voz 0194 08:21 con Caracas con Santo Domingo y con Washington también escucharemos lo que dice Rusia pero antes mesa de análisis esta noche los acompañan Cristina de la Hoz buenas noches qué tal buenas noches Ana González Harbour buenas noches la buenas mil Neus Tomàs buenas noches

Voz 1454 08:33 las H incorporamos también a Pedro Blanco atento al

Voz 0194 08:36 a última hora como siempre a sus mensajes desde nuestra Mesa de producciones

Voz 1715 08:40 si ayer a esta hora ya les preguntamos también la opinión a nuestros oyentes sobre la situación que está viviendo Venezuela leyera hoy hay algunos elementos nuevos para los vamos a repasar así que háganos llegar las reflexiones que les sugieran a través de notas de voz al seis tres ocho

Voz 6 08:56 siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito como siempre seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 0194 09:04 Ana Terradillos buenas noches como muy bien antes de recuperar las preguntas que has conseguido arrancarle a Juan Why don buscado por medio mundo que sabemos de esa petición de la fiscalía venezolana para bloquear las cuentas de prohibir la salida del país

Voz 18 09:21 bueno lo que sabemos es que el Supremo tiene que compensar con toda probabilidad en las próximas horas son las cautelares se prohibe agua no salir del país el piano

Voz 19 09:30 todos los amigos y además lo que han hecho

Voz 18 09:33 Nos cuenta bancaria Galdós estábamos ahí cuando ha confesado que no subestima lo que diga la Fiscalía pero que él de momento sigue para adelante especiales

Voz 20 09:43 no estoy desestimando una amenaza de Cars no quiero que se come así en esta parte muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol lamentablemente régimen que Solano la única respuesta persecución represión vemos con mucho dolor cuarenta que Venezuela no asesinado en menos de una semana

Voz 18 10:05 la verdad que hay alguien que estamos sonados como en un país con dos estados fíjate yo creo que su presidente de facto que es maduro aquí el cabo hubo un periodo presidencial el primero pero que exigen a las instituciones y marcamos las normas del país tenemos por otro lado presidente interino al que la mayoría reconoce pero que no tiene instituciones la tiene todavía un círculo

Voz 0194 10:32 Baiano Ana es que tienen tengo problemas para para escuchar de no sé si te mueves un poco podemos recuperar la conexión en con mejor calidad decías que había dos presidentes maduro con toda la infraestructura su alrededor Why do presidente autoproclamado pero que le falta precisamente toda esa infraestructura

Voz 18 10:52 claro que esa es la guerra que es la la necrológica la inquietud que tiene este país se hará caso cuando a los que les duro porque efectivamente el presidente de facto es Macondo es el que evita las normas es el que insta a la Fiscalía a que no les dejen salir del país agotado entonces esa es la incógnita ahora es saber a los per a la espera de lo que diga el Supremo si a todas las ojo acciones que me impone ese Estado que maneja pero no por eso te decía que ahora no es es en el frío no está apoyado por la gente según círculo me Peer el otro es el que sí que todavía a día quitando la sopa

Voz 0194 11:27 Ana nos centramos en ese encuentro que has tenido con Aído que ha sido precisamente camino a la comparecencia donde respondía esta petición de la Fiscalía de Venezuela cómo ha ido

Voz 18 11:36 bueno con un encuentro de derechas necesito la Asamblea Nacional prácticamente el hemos secuestrado y aunque ha sido una entrevista así que Monde que vida manjar una batería de preguntas no que nos interesaban a nosotros son tres minutos de la entrevista si te parece y luego lo comentamos

Voz 0194 11:51 venga

Voz 21 11:53 deprisa pero a la Cadena Ser esperado esta es una reacción más contundente por parte

Voz 20 11:57 desde el Gobierno español Pere espero y siguió esperando que no sigan respaldando no sigan apoyando como lo están haciendo en España y Madrid en Barcelona en Valencia en Tenerife son Mi padre está ya en España aprobó por la situación están colaborando en la medida de lo posible en aportar en la reconstitución y la reconstrucción de la democracia menos con el presidente Sánchez después de aquella conversación le da Bombers

Voz 6 12:25 se ve de una manera muy

Voz 20 12:27 muy muy cálida y estoy seguro que en los próximos días según Le ultimátum que le dieran al usurpador de Miraflores creación del

Voz 21 12:39 pero alguna reacción las Alique amistad justa pero peligra desmontes

Voz 20 12:44 han habido muchas reacciones vimos una a Veintisiete sargentos hoy por expresar descontento tres hoy torturado la Familia militar te absolutamente condenó con lo que pasa en Venezuela así que hay muchos elementos que están en que no dicen que va cambiaron estará muy pronto lo que unió lo que le por lo que venía diciendo que estamos seguro que va a ser lo correcto en todo momento reconstruir no solamente sino rescatar la democracia a contemplarla

Voz 0194 13:09 exiliado una intervención militar

Voz 20 13:12 dice Caballé soberano cada país también esa convertir en este momento como y cuando oímos lo el ELN cuando una penetración de grupos irregulares en la frontera y cada país tiene que proteger también en su soberanía yo están haciendo lo considera innecesario no sólo también haremos lo considera necesario

Voz 22 13:28 no va a permitir la ayuda humanitaria teniendo las fronteras brindada cómo va a entrar la ayuda humanitaria teniéndola

Voz 20 13:33 durante más de lo que lo que estamos trabajando y el llamado que estamos a los militares presidente para cuando elecciones cuando tengamos la condicionó opino porque hay una legión real libre en Venezuela usted al final están armadas y que deberían tener tú eras huido ha sufrido durante año socialmente sufrió mucho por ataques asesinatos políticos por persecución pero estamos viendo hacia adelante ya verá el momento de valorar ese caso eh

Voz 6 14:07 tiene alguna posibilidad de triunfar si sin el ejército

Voz 20 14:11 bueno yo creo que son tan duros hoy vas a ver cómo se incorpora una diputada chavista que reconoce la Constitución es tanto bienvenido para reconocen al chavismo como fuerza política gracias gracias de saludo a la Cadena Ser de España

Voz 0125 14:26 bueno pues ya ves Angels ha sido sí una una mini entrevista pero bueno yo creo que es importante sobre todo para para para ver bueno esa fuerza que que

Voz 0194 14:34 he leído aparenta realmente tía

Voz 0125 14:37 n no esa sensación de que los militares finalmente elevan a salvar no o humana van a jugar en esta partida que yo creo que eso también es muy importante me pareció curioso lo del tema de la intervención y sobre todo eso por lo que lo comentábamos ese tema que que contamos hoy en la Cadena SER no qué va a pasar con esos comités en bueno populares con esos grupos coordinados que están financiados por Maduro que apoyan a la gente a cambio de ese apoyo no del que luego vamos a hablar pero que que va a pasar con ellos y les va a ofrecer esa amnistía pero bueno ese es un tema que luego luego abordaremos seguro

Voz 0194 15:05 pues hacemos eso mantente en la escucha cruza los dedos para que podamos mantener buen sonido que este tenemos ahora porque las comunicaciones son muy difíciles dura es bueno no ahora suena perfectamente Brión signos pasa a esta hora de la noche que siempre tenemos dificultades tanto con la buena señal como con el teléfono cruzamos los dedos mantente en la lucha por eso porque queremos que nos cuentes el encuentro que ha mantenido con algunos de los representantes de los colectivos locales de abastecimiento del Gobierno maduro pero ya que se ha referido a esas preguntas tú le hacías al papel de España nos vamos hasta la República Dominicana Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 15:36 hola buenas noches Ángels clima buenas noches

Voz 0194 15:38 la siguiendo al presidente español Pedro Sánchez en su viaje oficial por algunos países americanos y hoy se ha encontrado con opositores venezolanos ya ha respondido a Maduro durante su intervención en la Internacional Socialista Imma que se celebra en Santo Domingo

Voz 0806 15:51 si la Internacional Socialista que además ha aprobado una resolución sobre Venezuela en términos muy parecidos al pronunciamiento de la Unión Europea que saludó a lo que la Moncloa concede especial importancia porque están representados en esa organización muchos partidos de América Latina que muestran su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y critican la falta de legitimidad de Maduro buenas pues ha sido en ese contexto en el que Pedro Sánchez ha querido dejar muy clara su posición por un lado lo primero que ha hecho nada más aterrizar en República Dominicana ha sido reunirse con la oposición venezolana ha sido a petición de los diputados de Venezuela presentes en esta cumbre de los socialistas aquí en Santo Domingo es cierto que no han venido representantes del partido de Juanjo ha ido pero sí otros dos formaciones de la oposición así que durante unos quince minutos y en medio de una enorme expectación a las puertas de la Reunión esos tres diputados han escuchado de boca del presidente Sánchez la posición española el han explicado además la situación en la que viven justo al principio hemos oído como le decían que ellos no tienen armas y que lo que quieren es un arreglo pacífico Carlos Valero que es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela del partido tiempo nuevo nos contaba así cuál era su conclusión tras verse con Pedro Sanz

Voz 23 16:58 él no ha dicho que el reconoce que no es el líder de la Transición venezolana porque el líder de la legítima Asamblea Nacional será el digamos que conduzca el pues eso de elecciones y que conduzca a otras hizo que me suena

Voz 0806 17:15 les aparecido convincente el presidente español en esa reunión que se ha celebrado antes de su intervención ante la internacional socialista en la que arrancado Sánchez sin andarse con rodeos es verdad que no ha mencionado a Nicolás Maduro pero no le ha hecho falta porque ha quedado bastante claro que él estaba llamando tirano

Voz 1722 17:32 así quién contrapone socialismo y libertad quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas un tirano y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista

Voz 0806 17:50 pedía pedía aliento el presidente para los venezolanos y también para los nicaragüenses Ángels porque en esta cumbre ven Santo Domingo han decidido además expulsar de la Internacional Socialista al partido del nicaragüense Daniel Ortega su lucha por la democracia y la libertad es la razón de ser de nuestros partidos políticos eso ha sentenciado Pedro Sánchez en la tribuna aquí en Santo Domingo

Voz 0194 18:12 no gracias Inma

Voz 0806 18:14 hasta mañana luego volvemos a Caracas Ana

Voz 0194 18:16 qué son y qué hacen lo que antes nombramos vamos los colectivos locales de abastecimiento

Voz 0125 18:23 miras reconocen como colectivos populares se encargan de la manutención de los bastiones de Maduro también de su seguridad a cambio claro tiene su apoyo funcionan exactamente igual que Hizbolá en Siria o Líbano ya sabes cómo funciona Hizbolá is su función social es importante porque ofrecen comida y medicinas a la Comunidad a muy bajo precio es decir ellos pueden comprar pero es cierto que todo está sujeto a que están alineados decirlo así yo creo que eso retó al régimen de Maduro hemos estado con el comandante Carlos fue de la unidad de paracaidistas de Chávez y hoy es líder del colectivo Sarrià que es una zona al oeste de la capital venezolana está en alerta máxima dispuesto a usar las armas y mira lo que nos contestaba cuando le preguntamos por esa pregunta que es la pregunta no qué va a pasar si Maduro Kay finalmente

Voz 1118 19:10 nosotros estamos viendo un escenario bien grave con una base militar colombiana de los Estados uno que tenemos en Colombia la que llegaron horita de Israel hacia Brasil pero tiene muchos aliado en un supuesto caso un escenario el presidente Nicolas a lo llegan a desaparecer lo que se va a conformar a que iban a ser Gerry

Voz 1697 19:27 era urbano campo donde no entrar

Voz 1118 19:30 tuviéramos de resistencia para que entren a un sector donde hayan colectivo de que bombardear como están haciendo con otros países

Voz 0125 19:39 bueno es una parte de la realidad de aquí de Venezuela no cabe duda quería

Voz 0194 19:42 quería mostrar pues Ana muchísimas gracias un abrazo hasta luego o mañana más es retardo esto qué pasa estos momentos de silencios que hasta que no llega mi voz a ella y la voz de Ana no nos llegan nosotros pasan unos segundos que quedamos así como que parece que no tenemos nada que decir pero tenemos mucho que decir porque para completar el papel de los colectivos locales de abastecimiento de los que estaba hablando Ana y que además tienen un papel muy determinante que son además señalados por la oposición como el brazo armado del régimen de para conseguir el respaldo con nombres y apellidos de la población a cambio de suministros básicos de alimentos les vamos a leer Nos parece interesante parte de una orden del Estado Mayor de alimentación firmado por Nelson Álvarez secretario ejecutivo se Seve

Voz 1900 20:24 empieza con el saludo buenas tardes compatriotas y ordena los comités que de manera obligatoria e inmediata hagan llegar el reconocimiento de los ciudadanos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la orden parece que el pronunciamiento en favor de Maduro debe llegar firmado por cada miembro de la estructura y cada persona beneficiada incluye una nota final que leemos el miedo es libre si alguna persona decide no suscribir este comunicado se entenderá que tampoco desea seguir pertenencia

Voz 17 20:58 viendo al programa social Dicho de otro

Voz 1900 21:01 manera Si no hay reconocimiento no reciben ayuda

Voz 0194 21:05 ni alimentos no comen como si no hay conocimiento no comen no tienen cubiertas sus necesidades básicas vamos a dar también el papel que está teniendo Estados Unidos en los movimientos de Aído y el bloque opositor a Maduro John Bolton consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump compareció ayer para anunciar las nuevas sanciones al Gobierno de Maduro y la compañía estatal petrolera de Venezuela con el objetivo de asfixiarla económicamente Rusia uno de los principales apoyos de Maduro junto a China y también uno de los principales creadores de Venezuela respondió a través de su ministro de Exteriores Serguéi labor

Voz 1775 21:36 un mes de una enorme están violando gravemente el derecho internacional de hecho están tomando un camino directo para derrocar a la autoridad legítima en ese país latinoamericanos EEUU tiene derecho a apelar pero no tiene derecho al manejo ilegítimo ilegal del dinero de otras personas y naciones en la mayoría de casos en otros países esa congelación se ha traducido en una confiscación

Voz 0194 21:59 pues bien en la comparecencia en la que Estados Unidos anunció las sanciones que tanto disgustan a Rusia como acaban de escuchar el consejero de Seguridad John Bolton llevaba una libreta de notas y las fotografías tomadas consiguieron captar un apunte que ha desatado todo tipo de especulaciones Washington Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 22:16 hola buenas noches porque ese apunte esa nota decía

Voz 0194 22:19 a cinco mil soldados en Colombia lo que ha apuntado las tesis del Gobierno de Maduro Marta en esa rueda de prensa Bolton salió

Voz 1510 22:27 como cuentas con un cuaderno que sujetaba así con el brazo contra la chaqueta abierto por la página donde tenía una nota escrita a mano con dos ideas la primera decía Afganistán bienvenida la negociación y la segunda una frase que decía cinco mil tropas a Colombia la Casa Blanca no ha dado ninguna explicación sobre qué significa eso lo único que ha dicho la voz sobre una posible intervención militar es que todas las opciones están sobre la mesa pero la verdad es que esto lo llevan repitiendo sobre la crisis en Venezuela casi desde que Trump llegó a la presidencia fuentes del Pentágono dicen que no han recibido ninguna orden relacionada con el envío adicional de efectivos a Colombia el ministro de Exteriores colombiana ha dicho incluso que no sabe a qué se refiere Bolton con esa nota el propio Bolton tampoco ha dado explicaciones acaba de decir ahora en Twitter que habrá consecuencias serias contra quienes intenten hacer daño agua hoy a Why do au subvertir la democracia pero sin especificar qué implica eso de consecuencias serias

Voz 0125 23:21 así que la incertidumbre la poca trans

Voz 1510 23:23 carencia con la que está hablando la Casa Blanca está dando pie a que se cuestione qué consecuencias tendría si Estados Unidos toma algún tipo de acción militar veinticuatro horas después de esa rueda de prensa no está claro si la Casa Blanca realmente valora el despliegue de miles de efectivos en Colombia tampoco está clara siquiera en la intención de Bolton demostrar esa nota sifón descuidos y fue a propósito al menos para sondear posibles apoyos claro viene verdad que quiénes conocen a Bolton que sabéis que es un halcón ultraconservador que tiene una línea muy dura en política internacional no intervencionista incluso quienes le conocen dicen que no hace nada por casualidad es decir que el estaba mandando un mensaje a Venezuela pero esto son interpretaciones porque oficialmente no han confirmado absolutamente nada sobre el desplazamiento de tropas estadounidenses a Colombia

Voz 0194 24:08 bueno estaremos pendientes Marta gracias

Voz 1510 24:10 un abrazo buenas noches calor de ajedrez que es bienes

Voz 0194 24:13 hola a día de hoy cuesta entender cómo se ha llegado hasta aquí un país que requiere ayuda humanitaria pero que es el territorio con la mayor estimación de reservas de petróleo probadas del mundo superando incluso a Arabia Saudí el sesenta por ciento de los venezolanos viven en una pobreza extrema ya alrededor de tres millones de personas han abandonado el país el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia ha solicitado a la comunidad internacional setenta millones de dólares dice para asistir a los niños venezolanos que han acabado como migrantes involuntarios refugiados escucha el Manuel Fontaine

Voz 24 24:44 el sur de muy pronto a los niños en movimiento por la crisis de Venezuela sigue en aumento tenemos casi setenta millones de dólares que solicitamos en este llamamiento para nuestra oficina regional Félix continuaremos atentos a cómo evoluciona la situación esto es lo que necesitamos ahora a pero dependerá de cómo evoluciona la crisis en el terreno son casi tres millones de personas las que han salido o saldrán de Venezuela y por eso los setenta millones

Voz 0194 25:12 bueno así que con estos datos hemos oído a nuestra compañera de internacional Victoria García que nos ayuda a entender la debacle del país Vicky buenas noches buenas noches ángel fuera hacernos una idea con qué recursos cuenta Venezuela pues Venezuela es uno de los países más ricos

Voz 1460 25:24 hola de América Latina sino también del mundo porque además de esas reservas petroleras que tú contabas tiene las terceras reservas mundiales de oro y es una potencia en Gas Natural y coltán el mineral que se utiliza ahora para la fabricación de los teléfonos inteligentes sin la reserva arde dinero que Venezuela tiene en el exterior lo tiene un poquito más complicado el régimen de Maduro sólo en Londres tiene unas catorce toneladas de oro en el banco central de Londres valorado en quinientos cincuenta millones de dólares y tiene unos mil doscientos millones de dólares depositados en el Banco de Inglaterra en Estados Unidos tiene algo más de esta cantidad las cifras no se saben en concreto porque allí opera la filial de la principal petrolera venezolana fuente de divisas del régimen de Nicolás Maduro ahora es Why do quién maneja estas cuentas el dinero que está en el en el exterior las de Gran Bretaña todavía están pendientes de traspaso pero ha habido un debate en el Parlamento y es más que probable que en los próximos días también las liberen para él pero para los venezolanos va a significar aún más penurias hasta que la situación no esté clara de quién es que puedan recibir parte de ese dinero

Voz 0194 26:28 con todas estas riquezas de la que hablas como se ha podido llegar a una situación de crisis humanitaria como la que vive ese país

Voz 1460 26:34 mira explica el FMI dice que por el colapso de la producción del petróleo y las exportaciones pero esos son las explicaciones

Voz 0194 26:40 es de los eruditos a pie de calle

Voz 1460 26:43 la cosa se traduce así como una economía pujante hasta el año dos mil doce a perder un tercio de su producto interior bruto en el año dos mil catorce el precio del petróleo comenzó a desplomarse las instituciones democráticas debilitadas por el chavismo por entonces se mostraron incapaces de llevar a cabo las correcciones políticas económicas que requería para estabilizar el país te pongo algunos ejemplos los venezolanos no pagaban por la gasolina llenaban el depósito llena totalmente gratis los precios de los productos

Voz 0194 27:10 los supermercados cada vez subía más

Voz 1460 27:13 salarios cada vez llegaban a menos el Gobierno de Nicolas Malú Maduro ya en el poder intervino los precios de los productos básicos en tiendas y mercados grabó también los carburantes muchas cadenas internacionales de alimentación abandonaron el país ante la presión de las sanciones internacionales norteamericanas yp también europeas y por el intervencionismo del Estado se dejó de recibir y producir medicamentos sobre todo antibióticos y analgésicos de las grandes multinacionales repuestos para los hospitales productos que hasta entonces estaban al alcance de cualquiera ya a partir de ahí suma y sigue hasta llegar a la situación actual

Voz 0194 27:49 y qué papel ha tenido Rusia y China en esta debacle

Voz 1460 27:52 pues cuando Estados Unidos se alejó y sancionó las políticas chavistas junto con la Unión Europea Venezuela derivó las exportaciones de petróleo a China y a Rusia con quienes tienen una deuda de cuarenta y seis mil millones de dólares pendientes de pago una cantidad muy importante irán también entró en la timba la política de papá Estado se encarga de todo al modelo cubano ha terminado hundiendo al país en la peor crisis económica social que se recuerda

Voz 0194 28:17 gracias Begin forzarlo luego venga abro la mesa de análisis casi no quiero que Nos estrenamos mucho ahora porque después a las diez volveremos sea Venezuela recuperando todo lo que ha pasado más reacciones que hay tanto la Unión Europea como de respuesta de Venezuela a las palabras de Pedro Sánchez hoy en República Dominicana pero ante la situación porque podríamos decir que estamos en estos días no sé si de impagos porque claro no ha vencido el ultimátum que le dio la Unión euro PA tampoco hay ningún movimiento por parte de Maduro hoy ha habido la petición a la Fiscalía para que intervengan las cuentas de o de guardó Eleven le prohiba salir del país pregunto hay como una sensación de de cama que yo no sé hacia dónde desemboca si cada uno está midiendo los pasos de Vigo y de momento hay un gran salto cualitativo que es el económico

Voz 0283 29:03 el financiero es verdad que esta este anuncio por parte de Estados Unidos de que digamos bloquea las cuentas de P Devesa de la petrolera el es del Ejército que maneja el Ejército es un golpe fundamental al al ejército y a la vez Le le traslada agua y la capacidad de manejar ese dinero

Voz 0125 29:23 ha ido a su vez eh

Voz 0283 29:26 toma decisiones sobre P Devesa todos sabemos que de facto no van a llegar a ningún lado porque como explicaba es no tienen ningún poder ejecutivo más que el autoproclamado pero simultáneamente la Fiscalía también le impides a Liddy bloquea sus cuentas es decir que de momento nos estamos moviendo en señales financieras

Voz 10 29:46 no no de detención no

Voz 0283 29:49 no digo cosas más serias por tanto de eso se puede decir que Maduro tiene miedo por primera vez Maduro tiene miedo y la oposición está cerca de de de querer de lograr de acariciar su sueño no lo han intentado muchas veces las revueltas han sido constantes desde hace muchísimos años pero por primera vez Maduro no va de frente sino que está midiendo sus pasos y calculando

Voz 0194 30:14 claro yo no sé si uno de los motivos por los que Maduro tiene miedo de que ustedes por la presión internacional es decir otras veces que ha habido intentos por que no había una reacción tan tan inmediata tan no sé si la palabra es unánime pero bueno tan tan multitudinaria de de de posicionamiento

Voz 0436 30:32 hombre si queremos darle una interpretación benévola al ultimátum de ocho días que no deja de resultar me en periodo curioso porque no siete porque nueve es decir muchos días a qué responde quiero pensar que es darle un tiempo a Maduro para que organice y organizan su propia salida de Venezuela en cambio las señales que está dando que hemos conocido hoy de cómo la Fiscalía embargar los bienes a Why do como el impide salir del país

Voz 0194 30:56 decían que van en sentido contrario pero es verdad

Voz 0436 30:59 a lo que dice Berna el salto cualitativo sería de tenerle ahí está efectivamente el reconocimiento internacional que ha recibido Venezuela yo creo que las palabras del presidente del Gobierno en la Internacional Socialista en República Dominicana era han sido bastante clarividentes no cual tiranos Se refería al señor maduro pero si el señor Maduro es un tirano me parece una ingenuidad pedirle un tirano que organizó unas elecciones libres estamos en un punto en el que no se le puede pedir a Nicolás Maduro que haga una reflexión para que abra la puerta a que a que sea él el que se ponga al frente de la organización de una consulta con todas las garantías democráticas el día to en mayo ha ha finalizado además ya su periodo presidencial ahora mismo la única institución en Venezuela que cuenta con el aval democráticos la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional la que organice esa consulta el hay discrepancias sobre cuando termine al ultimátum si es el sábado Wes el domingo pero yo creo que Ayala arranque de semana la Unión Europea hay una reunión de ministros de Exteriores este jueves y me da la sensación que después de las últimas decisiones de Maduro de hoy aunque es verdad que no dé el salto cualitativo de la detención la Unión Europea pueda acabar acelerando las cosas curiosamente la con la Unión Europea que Sepes esa maquinaria que va con tanta lentitud a lo mejor esta vez hasta acaba acelerando algo

Voz 0194 32:23 Neus

Voz 1617 32:25 yo yo entiendo lo que dice Cristina y seguramente lo que nos falta también es información de de de lo que ha habido en él los despachos y es la dirigen las negociaciones pero a lo mejor este tiempo que ha ganado se hasta el sábado o hasta el domingo ha permitido una evitar un baño de sangre mayor aunque haya habido cuarenta muertos creo que son que ido dos poder ir preparando si es posible algún tipo de de transición todos los ordenada que pueda ser en Venezuela en estos momentos porque además yo no sé si tiene miedo o no no lo lo que sí veo es que bueno no no será tan fácil doblegar lo cómo debería doblegarse es decir cuando él habla de que hay que organizar milicias que si hay que plantar cara a una posible entrada de tropas de Estados Unidos que bueno nadie ha dicho que sea así pero bueno es decir no una cosa son las palabras y los hechos pero ya ya veremos hasta dónde está dispuesto dispuesto a hablar porque hay aguantar porque ya hemos escuchado también en alguno de los cortes de voz y se habla de las guerrillas urbanas se habla de bombardear por lo tanto ya veremos si eh tiene el apoyo del Ejército y la justicia pues pues supongo que podrá aguantar más sino porque en el ejercito parecía que también había divisiones pues le costará y luego sobre el tema de Estados Unidos muy rápido porque eh yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer si se aplican estas sanciones a a la petrolera qué consecuencias tienen para la economía venezolana porque ya no es una consecuencia sólo para al régimen de Maduro es una consecuencia para toda la economía si no espumas asfixian claro dentro de ella y lo buscaba son quinientos mil barriles diarios a Estados Unidos y eso con China India por poner dos ejemplos no no lo recuperase además tampoco sería el mismo precio en los mismos costes bueno a mí eso me parece me parece interesante hacerse esa pregunta también porque al fin al que no acaba pagando no es maduros sino en una población venezolana a las diez volveremos

Voz 0194 34:32 con con Venezuela porque hay hay más novedades pero estábamos diciendo se ponen sobre la mesa que claro hay que parar hay que paradigma y entender lo que están diciendo tú decías Berna la petrolera Petra está en manos del Ejército que parece que sea como una cosa muy normal no entonces claro cuando hablamos del posicionamiento del Ejército no podemos estar pensando en un ejército normal sino que estamos pensando en en otro tipo de gente que no quiere perder con intereses económicos

Voz 0436 34:57 hablan hasta de del narcotráfico exacto es

Voz 0194 35:00 muy amplio y muy hay mucho para explicar en esos después también me ha parecido muy interesante lo que hacen los colectivos locales de abastecimiento dicho lo decías Cristina firme aquí conforme gusté presenta su respeto sexual y su adhesión a Maduro si quiere comer dice usted no firma no va a comer esto funciona así en el régimen de madera por eso está siendo yo creo que sí

Voz 0436 35:20 esto cuando le da la ley de amnistía cuando está ofreciendo amnistías bastante generales y bueno yo creo que el problema no es tanto ya

Voz 0194 35:26 posición del Ejército que también sino es aparte

Voz 0436 35:28 de la población a la que han armado el régimen de Maduro

Voz 0194 35:31 Pedro Venezuela que también activa mucho a los oyentes

Voz 1715 35:34 sí un par de oyentes un minuto en estas dos opiniones la primera es un reproche la bueno escuchar ahora para quiénes defienden la intervención en otros países que la oyente dice

Voz 1697 35:46 pues si abandonan cada país con

Voz 1715 35:48 problemas después de esta actitud del internacionalismo dice el segundo oyente plantea una reflexión sobre cuál es la posición de los países respecto a las dictaduras esto por cierto luego enlazará con la de vítores vamos a escuchar

Voz 25 36:01 la comunidad internacional tiene un mal vicio de meterse donde no los han llamado Il nuevo dejan en el problema a los países donde ustedes los internacionalistas dan el visto bueno no metas en en lo suyo España con España Rusia con Rusia China con China está fuera de lo suyo

Voz 26 36:24 soy rozó no mira para los que piensan que Moscú restó inmiscuirse en funcionamiento en Venezuela esta duros cuando empezó inmiscuirlo las cuestiones de Arabia Saudí por ejemplo podemos problemático allí porque en un hombre con Carlos Fragata hay que ser un poco coherentes dice pensar un poco cómo manejamos todas lo dictaduras no sólo con una si es que se concede que es una dictadura

Voz 27 37:13 en esta vino

Voz 0194 37:26 Javi Torres buenas hoy recuperamos esta frase para la cara bien sufriendo una dictadura

Voz 1715 37:35 competente ha

Voz 1880 37:36 importantísimo años el además una dictadura además incompetentes son palabras de Alfonso Guerra ex vicepresidente del Gobierno aquí de ayer en la Cadena Ser en Hoy por hoy pero vamos a escuchar cómo continúa porque explica el porqué de lo que

Voz 1715 37:47 sí porque a veces las dictaduras liquida la libertad de los pueblo pero al menos tienen eficacia en el terreno económico en el terreno de los servicios

Voz 1880 37:56 la duras que a veces tienen eficacia dice Illa acaban

Voz 1715 37:59 entonces en la dictadura de las manos sino para nada bueno pues para que sean los que debían la idea vamos a escuchar

Voz 1880 38:04 ahora la frase entera

Voz 1715 38:07 el tiempo que me de suelo sufrían una dictadura además incompetente porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblo pero al menos tienen eficacia en el terreno económico en el terreno de los servicio estos en la dictadura en manos de uno para ladra también habla de la dictadura de Pinochet para

Voz 1880 38:24 hablar de sus diferencias entre la dice

Voz 1715 38:27 la dura de Pinochet horrible y la dictadura de Maduro horrible hay una diferencia

Voz 1697 38:32 que en un sitio en la economía no se cayó en otros y se ha ido en no querer Verizon diferencia es ponerse una venda porque son amigos de unos son amigo Dios no no

Voz 1880 38:42 bueno Ángels yo creo que hoy está más que justificado que la cara para analizar qué es una dictadura no y también si las hay buenas y mal

Voz 0194 38:49 sí además porque tampoco es el primero Guerra que ha hablado de la eficacia de las dictaduras

Voz 1880 38:53 por ejemplo en dos mil dieciséis Albert Rivera de vuelta de Venezuela el veinticinco de mayo de ese año de dos mil dieciséis de las dictaduras

Voz 22 39:00 no tienen democracia libertad pero tienen cierta paz y orden porque sabe lo que hay no digámoslo así pero aquellos Pedro que es una tiranía arbitral

Voz 1880 39:09 las dictaduras tienen cierta paz y orden lo de Venezuela es peor

Voz 0194 39:12 las sin entrar en buenas y malas la dictadura como régimen

Voz 1880 39:14 mítico que características tiene bueno pues ahora se lo vamos a preguntar a Lluis Orriols pero un primer acercamiento al termino dictadura es régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo Organización y reprime los derechos humanos las libertades individuales en la antigüedad romana era la magistratura extraordinaria ejercida tempore mente con poderes excepcionales viene del latín de dictar que es dictar ha resultado así que es Gobierno donde alguien dictan donde alguien da las órdenes Órdenes Ángels que se dan en todos los terrenos hoy por ejemplo la música que vamos a poner en la cara B va a ser un recorrido por algunas de las canciones que las dictaduras de distintos países censuraron vamos con la primera

Voz 28 40:02 con este tema sabrían los Rolling Stone su concierto el veinticinco de marzo de dos mil dieciséis en La Habana en Cuba ellos no pasan por allí desde hacía cincuenta años Lluis Orriols profesor

Voz 0194 40:12 de ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid muy buenas noches hola buenas noches es una dictadura

Voz 1697 40:17 bueno desde la ciencia Política el concepto dictadura es un concepto residual realidad dictadura que decir no democracia no pronto lo que no es lo que no es democracia liberal denominar términos gen pericos como como dictadura por tanto lo que menos que preguntarnos es que es una democracia no y ahí sí que hay distintas versiones hay la versión minimalista de digamos que es un procedimiento de reemplazo de las élites donde hay incertidumbre ex ante antes de las elecciones de quién va a ser el próximo presidente próximo miembro del eje con el líder del Ejecutivo ir a acatamiento digamos de los resultados Expósito es decir que después de esas esas elecciones la oposición acepta digamos quedarse en la oposición esperando que haya un reemplazo del poder en él el en un futuro Esa sería la visión minimalista luego ahí se añaden pues a libertades civiles libertades políticas elementos digamos que que sofisticado un poquito más la la definición y podemos hablar de

Voz 0194 41:14 dictaduras eficaces y dictaduras ineficaces

Voz 1697 41:17 mira eh un de una eficaz es una dictadura que es capaz digamos de repartir rentas entre las élites que apoyan ese régimen y que por lo tanto no cae no esos

Voz 0194 41:28 las élites entre entre ex es una coalición

Voz 1697 41:30 digamos de élites a en las que digamos la opinión pública tiene una un papel residual ahora si hablamos de eficacia económica que yo creo que Alfonso Guerra se refería esto ha yo creo que es es es es confundir mucho el debate precisamente porque si algo sabemos de los Estudis de ciencia es que no hay ninguna evidencia clara de que las dictaduras genere mayor crecimiento económico que las democracias ni tampoco menor crecimiento económico es decir que hay ahí digamos hay una confusión digamos entre régimen político hoy día in lo que es crecimiento económico el crecimiento económico digamos vapor hombre hay dictaduras eficientes crecimiento económicos ahí hay dictaduras que son desastrosas igual que hay democracias de una de un lado y otro por tanto no podemos calificaron a un régimen político por sus resultados económicos tienen que ser por elemento

Voz 0194 42:19 Qaeda decir porque no no vale además no sólo calificar a una dictadura por el resultado económico porque hay muchas otras cosas

Voz 1697 42:25 claro claro pero esto es un debate que en ciencia política es es es es sea debatido es decir novedoso pone esa comparación Pere entre China y la India no una democracia eh y una dictadura no y como la dictadura ha sido capaz de crecer más que la democracia no eso digamos que es un dilema que muchos han intentado estudiar de es verdad que las dictaduras dan condiciones para un mayor crecimiento económico mira eh no hay el resultados claros en eso ya te ya te lo digo lo que sí que hay resultados claros es una cuestión es que mienten más las Bonet organizaciones internacionales sobre su crecimiento del PIB eso está demostrado las dictaduras envían a Banco Mundial otras internacionales datos más falseado su sobre su crecimiento económico no eso sí que lo hemos

Voz 0194 43:07 puede haber democracias con rasgos dictatoriales

Voz 1697 43:10 sí sí absolutamente es que mira hay una cuestión que no podemos considerar a una Mokrice una dictadura como algo dicotomía o algo es democrático o algo es dictatorial hay todo un no es así no hay un hay toda una zona de grises y aún cada vez más cada vez más no porque antes era como más fácil catalogar digamos las demoras las dictaduras porque solía Bertran transiciones más traumáticas nos Trànsit transiciones digamos de golpes de Estado no pero la actualidad las democracias mueren poco a poco las democracias mueren pasito a pasito en las primeros pasitos donde donde vamos viendo que las democracias se van deteriorando incluso la gran mayoría de la población son incapaces de ver que esas democracias están deteriorando eso es precisamente lo que peso lo que pasó en Venezuela a Venezuela Hugo Chávez alcanza alcanza ya el Ejecutivo siendo una democracia plena el deterioro es progresivo cuando empieza a ser una dictadura Venezuela pues no sabemos lo que sí sabemos es que ahora mismo Venezuela no es una democracia plena como podría ser España o Reino Unido tampoco es una autocracia dura como podría ser Corea del Norte no es está en en una zona gris no

Voz 0194 44:18 oye Marías dictadura

Voz 1617 44:21 los políticos

Voz 1697 44:22 es es son un poquito más finos lío Mariano Gracia que sería como un régimen que que tiene un que es un híbrido entre entre entre ambos regímenes que que tiene digamos características de ambos ahora si la pregunta es es una democracia liberal plena la respuesta es no gobernando si si sólo hace muy la división entre democracias liberales plenas y el resto podríamos decir que sí que no es una democracia celebra el pleno y que pronto como digamos como residual quedaría como de dictadura

Voz 0194 44:50 si no pero Maduro introduce un cambio con respecto a Chávez y es que ordena anular esta Asamblea Nacional de la que es dos presidente quiero decir que esto ya lo podemos llamar dictado es genera otras elecciones creo otras elecciones para elegir una Asamblea Constituyente alternativo

Voz 1697 45:07 ese es el momento de si ese es el momento yo creo

Voz 0194 45:11 cambio que hay un aumento importantísimo en la cama

Voz 1697 45:13 a mí además de considerarlo como como una gracia no como no no no una democracia

Voz 27 45:23 Koke

Voz 1880 45:25 vamos a seguir el recorrido con temas que han estado prohibidos en el golpe de Estado de Videla en Argentina durante esos años se divulgó una lista de canciones que no se podían escuchar entre ellas temas de Pink Floyd The Queen oeste de cocaína de Eric Clapton

Voz 29 45:42 lo que está en mes

Voz 1715 45:46 no

Voz 27 45:49 claro

Voz 1880 45:52 el oeste temas para recordar nos venimos aquí a España el año setenta y dos hispana Vox tenía los derechos para distribuir esta canción que estaba siendo un exitazo en todo el mundo American PAI de John McClain la canción habla del día en el que rock murió no hace una referencia al accidente de avioneta en el que murieron Buddy Holly rivales de Bimbo pero bueno pues en la canción Do McClain dice el Padre el Hijo y el Espíritu Santo vamos justo ese momento de Father Son olivos no bueno pues la Dirección General de cultura popular dijo que eso era una irreverencia quiero ofensivo lo que decidieron fue poner un pitido encima de esos cuatro segundos escucha ahora la chapuza cuál

Voz 28 46:46 es tremendo

Voz 0194 46:47 ahora escuchamos música que las dictaduras prohibieron pero Sara desde la literatura también hay muchos títulos

Voz 1880 46:52 aquí en España por ejemplo además de todos los libros quemados o descatalogados durante muchos años estuvo prohibido por ejemplo leer La Regenta de Clarín mil novecientos ochenta y cuatro de Or well La Casa de Bernarda Alba de Lorca el extranjero de Camí ya hablando de literatura hay que escuchar es una respuesta de Vargas Llosa estos el año pasado el periodista chileno Axel caerle preguntaba Vargas Llosa en una conferencia cuantos preferirían vivir en Cuba Venezuela de Maduro antes que en el Chile de Pinochet y esto es lo que respondía él

Voz 8 47:27 bueno parte de una una

Voz 1880 47:31 previa

Voz 8 47:33 que hay dictadura buenas o que hay dictadura menos mal

Voz 1880 47:37 bueno pues eso es lo que dice no que todas las dictaduras son malas peligrosas e inaceptables y bueno Vargas Llosa precisamente en el País cree una lista de sus recomendaciones sobre novelas relacionadas con las dictaduras que traemos aquí el Proceso de Kafka Tirano Banderas de Valle Inclán o también de nuevo Orwell ese mil novecientos ochenta y cuatro

Voz 0194 47:52 sí del cine llevo rato pensando en gran dictador claro te

Voz 1880 47:55 desde el discurso final de la peli

Voz 22 47:58 pero yo no quiero ser emperador ese no es mi oficio no quiero gobernar me conquistar a nadie una película El no hay novecientos cuál

Voz 1880 48:05 está claro tampoco pasó aquí la censura de Franco pudimos verla por primera vez en mil novecientos setenta y seis vamos con otra película que quería recomendar es bananas de Woody Allen

Voz 8 48:14 la ropa interior deberá llevarse por fuera para que podamos comprobarlo además todos los niños menores de dieciséis años