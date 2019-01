Hora 25 (29/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:23 Exit pero no se ha votado el acuerdo se votaban unas enmiendas que no son otra cosa que darle vueltas a lo mismo porque las posturas son lo que son y desde que a Theresa May le tumbaron en el acuerdo alcanzado con la Unión Europea no habido ningún movimiento significativo que haya hecho variar las posiciones no existen soluciones mágicas porque el intento de la primera ministra británica devolver negociar el acuerdo de salida con Bruselas choca de frente con la posición de las instituciones europeas al menos hasta ahora que ya habían dejado claro que la negociación llegó hasta lo que hay escrito en el acuerdo la posibilidad pues de unas salidas en acuerdo sigue sobrevolando Londres y Bruselas con el consiguiente impacto sobre todo económico que eso tendría de momento lo seguro sigue bloqueada la ratificación del acuerdo y que me intenta reabrirlo mandando el mensaje a Bruselas de que si se salva el escollo irlandés puede ganarse el favor de la Cámara y que de esta manera todo sea más sencillo el Brexit tiene una fecha marcada en el calendario el veintinueve de marzo para ello faltan sesenta días pueden parecer mucho pero son solo sesenta días y es muy poco tiempo se se tiene en cuenta que hasta ahora con el tiempo que ha pasado ha sido imposible validar el acuerdo

en la tertulia Neus Tomás Berna González Harbour Cristina de la Hoz y en la mesa de producción Pedro Blanco pendiente como siempre de sus aportaciones de la última hora menos rápidamente al Reino Unido porque es ahí donde nos lleva a lo más inmediato un nuevo capítulo del serial en el que se ha convertido el Brexit y en el que hasta sus propios protagonistas se pierde y Sastre buenas noches buenas noches Barceló también nosotros al estilo de las series

Voz 1071 01:53 técnicas de antes más fácil que saber quién apoya quién quién va con quién resulta imaginarse que nadie apoya a casi nadie ahí está sobreviviendo de nuevo Theresa May pone pese a que tan pocos las siguen apoyando esta vez incluso ella ha votado a darnos lo bueno contar ella

Voz 0194 02:08 ha votado en contra de sus propios planes como siempre vamos a hacer el esfuerzo de intentar explicarlo intentar entenderlo porque esta noche se votaba no el acuerdo de May con Europa para el Brexit que el Parlamento recuerden ya rechazó de manera abrumadora sino que se votaban las enmiendas a ese acuerdo y que pueden incrementar la presión sobre el Gobierno corresponsal Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 02:29 que hay buenas noches sea votada hace unos pocos meses

Voz 0194 02:32 dos ya hay algunas mociones interesantes vamos a ir por partes una de ellas por ejemplo incluye pedir Amey que vuelva a negociar con Bruselas y la propia mi está de acuerdo con eso

Voz 0273 02:42 es una propuesta del conservador y presidente del comité mil novecientos veintidós es un diputado de a pie en el que se reclamaba en esa enmienda la eliminación de la salvaguarda irlandesa para ser reemplazada

Voz 0194 02:55 en un arreglo alternativo decía así

Voz 0273 02:57 lo aprobada por trescientos diecisiete votos a favor frente a trescientos uno en contra los euroescépticos más radicales no la apoyaban anoche estaba incluido por ejemplo Boris Johnson los unionistas tampoco la consideraban demasiado va a pues bien May ha hecho concesiones y les ha dado hoy lo que querían se ha comprometido a volver a renegociar el acuerdo si votaban la enmienda contra su propio pacto el que negoció durante meses y meses ahora May se propone conseguir esto

Voz 6 03:26 como sucede

Voz 0194 03:29 con un nuevo intercambio de cartas

Voz 7 03:32 sin un cambio significativo ilegalmente vinculante del acuerdo de retirada negociar ese cambio no va a ser fácil implicará reabrir el acuerdo de retirada algo para lo que ya se existen pocas ganas por parte

Voz 0273 03:45 de nuestros socios europeos la enmienda ha sido una de las dos aprobados esta noche un total de siete

Voz 0194 03:52 la otra sido esta segunda moción que ha ganado por sorpresa

Voz 0273 03:56 ha sido una gran sorpresa

Voz 0194 03:58 ha sido una enmienda presentada por

Voz 0273 04:00 la diputada conservadora Carolyn esperaban un laborista Jake Chrome según la cual la Cámara de los Comunes rechaza que el Reino Unido deje la Unión Europea sin acuerdo ha sido aprobada por trescientos dieciocho votos a favor frente a trescientos diez en contra recordemos que lo de hoy son pocos votos indicativos la expresión de lo que quiere la Cámara sobre el Brexit no obligan a mí a acatar estas decisiones pero tienen por supuesto peso esta enmienda para influir en lo que ahora Londres y Bruselas decidan o

Voz 0194 04:33 como enfoque el problema que tienen por delante y luego ha habido una tercera enmienda de los proeuropeos que ha perdido

Voz 0273 04:40 así es había una enmienda que había presentado la Laborista Yvette Cooper una persona pro europea con mucho crédito en la Cámara de los Comunes que finalmente ha sido respaldado esta enmienda por su partido el Laborista un apoyo otorgado de mala manera esta mañana contra los instintos de Yeremi Corbijn que había presentado además su propia enmienda Cooper intentaba impedir que el Reino Unido deje la Unión Europea sin acuerdo la extensión del artículo cincuenta hasta fin de año ha sido derrotada con doscientos noventa y ocho fotos a favor frente a trescientos veintiuno en contra catorce laboristas han votado en contra desoyendo la línea oficial

Voz 1617 05:17 De7 conservadores en cambio han desoído la oficial suya

Voz 0273 05:20 y han votado a favor esto muestra hasta qué punto la Cámara está dividida también las votaciones habéis visto han sido muy ajustadas pero este es el resultado y a partir de aquí

Voz 1617 05:30 se inicia una nueva etapa del Brexit una nueva etapa

Voz 0194 05:32 Begoña por recapitular e el Parlamento le pide a Theresa May que vuelva a renegociar que vuelva a Bruselas que renegocien porque lo que no quiere es una salida sin acuerdo

Voz 0273 05:44 bueno lo que no quiere es la salvaguarda de Irlanda del Norte lo que le han pedido los euroescépticos y eso ha sido aprobado es que vuelva a Bruselas a eliminar la salvaguarda de Irlanda del Norte que busquen un mecanismo que elimine esa salvaguarda porque con esa salvaguarda aquí no se aprueba el acuerdo por otra parte los diputados también dicen al mismo tiempo que no quiere una salida sin acuerdo desordenada de la Unión Europea como conjugar todo eh

Voz 0194 06:10 esto es lo que está en el aire y eso es lo complicado Begoña seguiremos hablando como no hasta luego la salvaguarda de Irlanda como como escollo icono esto puede ser la herramienta que pueda utilizar May en Bruselas para decidir si Rehn negociamos esto yo puedo volver a Londres y ahí sí puedo tener la ratificación de del acuerdo pero vamos a ver cómo ven todo esto en Bruselas es la Pastor buenas noches buenas noches tiene dicho en Europa que todo lo que tenían quién social ya lo negociaron con May esto lo han repetido así que podría pensarse que en Europa al menos por ahora nada se moverá ni cambio lo que ese acuerdo ni prórrogas o haber movimientos

Voz 0738 06:48 bueno vamos a ver el acuerdo no es negociable pero puede adaptarse Éste sería el resumen el contenido del comunicado que vía tuit nos ha hecho llegar el portavoz del presidente del Consejo Europeo en contacto directo con los veintiocho jefes de gobierno dice más o menos que celebran primero que el Reino Unido quiere empezar el escenario de un no acuerdo piden que los británicos clarifiquen exactamente qué quieren reiteran que kurdo parta pactado vamos es la mejor garantía para una salida negociada ya partir me dicen que el acuerdo no es negociable pero que si los británicos están dispuestos a mover sus posiciones ellos pueden intentar adaptarse y esto es muy importante va a ser muy complicado pero parecen estar dispuestos a conceder más tiempo no lo dice este comunicado pero sí que sabemos que el problema del tiempos que los nueve meses que pueden reclamar los británicos tienen el profundo problema de las elecciones europeas sabéis que son en mayo y que francamente es impensable imaginar que uno puede seguir siendo miembros sin celebrar esas elecciones es más hay posiciones jurídicas muy claras que consideran que el Parlamento que saldría a partir del mes de julio cuando se considera habría el cambio de escaños sería un Parlamento en el que cualquier decisión que se tomará sería una decisión que se podía llevar a un tribunal por ilegal yeso es un problema muy grave pero todo esto son yo creo cuestiones a discutir para el futuro son temas menores pequeños lo importante es que celebran que quieran negociar tiren clarificaciones ya aunque que el acuerdo es el mejor posible están dispuestos a intentar adaptarse e insisto que la palabra que usan es adaptarse es ni más ni menos que son para ver si es posible encontrar una salida negociada dando tiempo por saber claro es cuánto exactamente hasta dónde puede llegar la adaptación

Voz 0194 08:56 me es el dato que interpretas muy bien el lenguaje de las instituciones europeas el adaptarse podemos entenderlo como que sí que puede haber posibilidad de renegociación

Voz 0738 09:08 Bono lo que lo que sí creo poder traducir aquí es que no hay nadie a nivel europeo que esté dispuesto a asumir el coste en este momento de una salida sin acuerdo

Voz 0194 09:20 la siete veces vuelvo contigo en nada para hablar de Venezuela me acuerdo que también hay movimiento en la Unión Europea con esa orden hasta ahora vuelvo contigo porque habrá la mesa de análisis con la cuestión del Brexit con las votaciones de hoy con esa posibilidad Berna de que Theresa May vaya a Bruselas y les diga esto sí de conseguimos salvar el escollo del tema irlandés yo puedo volver a Westminster me pueden aprobar el acuerdo bueno

Voz 8 09:44 vamos a ver es una forma de verlo yo no

Voz 0283 09:48 haría las campanas Si yo fuera May no lanzar las campanas al vuelo porque efectivamente puede haber buenas palabras pero los Veintisiete no están por la labor de un gran cambio en el en el acuerdo tal vez algún matiz

Voz 0194 10:00 pero es verdad adaptarse como decía Griselda sí pero

Voz 0283 10:03 no no no me lo llegó a creer no vamos a ver no esto es imposible pero los británicos vuelven a a tropezar en la misma piedra quieren mantener quién conseguirlos privado

Voz 0194 10:14 Legio sólo que ellos creen privilegios de ser

Voz 0283 10:16 soberanos independientes y aislados de la Unión Europea y a la vez mantener los privilegios de la Unión Aduanera que pasa porque no haya frontera también entre entre Irlanda del Norte Irlanda este es un tema sentimental pero también económico es muy difícil el separar lo sentimental de lo económico para la Unión Europea es aún más difícil porque no tiene esa cuestión sentimental

Voz 8 10:40 Israel es es difícil imaginar una una fórmula yo me quedaría con con lo importante que estamos viendo hoy el el

Voz 0283 10:50 les el gran espectáculo de la democracia británica que en este caso posiblemente les lleva a hacer suicidio colectivo pero pero

Voz 0194 10:58 el les lleva de forma muy ordenada Icon

Voz 0283 11:00 poder de la soberanía popular que es el Parlamento desde luego admirable por la forma en que ponen límites al Gobierno no es un gran ejercicio político interesante espectacular en este caso creo que les llevó al suicidio

Voz 0194 11:15 sus

Voz 1617 11:17 es que este lenguaje de Bruselas es

Voz 0194 11:20 hay complicado cuando se le preguntaba yo la interpretación a Griselda

Voz 1617 11:24 porque yo leía también que que Juncker le ha dicho a mí por teléfono que no se va a reabrir entonces cómo se puede adaptar no

Voz 0194 11:34 quién renegociar el izado Griselda sin red

Voz 1617 11:36 de abrirlo pues la verdad es que yo no lo sé es evidente que si no se puede renegociar o adaptar de alguna manera pues Juana elecciones o hay otro referéndum es que no sé muy bien cuál es la salida de no ganar como mínimo el tiempo que yo creo que en eso sí que están de acuerdo o les con les conviene a los dos tanto a Bruselas como como Amey no a aplazar no sé si este año porque explica muy bien Griselda al problema que hay de de de las elecciones europeas pero ganar ese tiempo para al menos conseguir esa desconección ordenada pero no pero ahí

Voz 0283 12:14 votado no a la enmienda que pedía una ampliación

Voz 1617 12:17 se tiempo nos ganaron claro entonces que que es que no que haces quiere si no no sé qué pueden hacer bueno lo admito

Voz 0194 12:25 claro que logre un acuerdo en sesenta días que es el plazo que tienen hasta el veintinueve de marzo es decir bueno vuelva a Bruselas y renegociar claro pero no queremos irnos sin acuerdos pone entre la espada y si es ni quieren eso sin acuerdo y quiere irse con un acuerdo a su conveniencia esto va a ser muy difícil

Voz 1617 12:45 usted es de todas formas es verdad que cuando miras las cifras

Voz 0194 12:48 leía el otro día no que el Brexit ya le cuesta veinte mil millones

Voz 1617 12:53 de pipa al año al Reino Unido

Voz 0194 12:56 hasta que han ido un ahí una salida sin acuerdo sí que es demoledora para la para la economía británica y bueno también para para la europea vamos

Voz 0436 13:05 sí en todo este proceso negociación yo he de admitir que sí me ha sorprendido mucho la firmeza de los negociadores de la Unión Europea

Voz 0194 13:13 muy buena medida porque saben que que

Voz 0436 13:16 sí facilitaban las cosas y facilitaba la negociación al Reino Unido podría ser el inicio de una descomposición de la Unión Europea porque estamos viendo bueno la deriva política de muchos países de la Unión del euroescepticismo como crece en determinados partidos de la ultraderecha ultraizquierda entonces en ese sentido ceder a las pretensiones de de la Cámara de los Comunes cederá

Voz 0867 13:41 el Reino Unido cuestiones fundamentales no

Voz 0436 13:44 veo yo que estén en la agenda de la Unión Europea porque además sería un error histórico nos jugamos la Unión Europea y el Reino Unido como has dicho bien Ángels los riesgos Don y duro entre otras cosas bueno el propio el propio Gobierno España se va preparando la eventualidad se ido preparando a través de convenios bilaterales en muy buena medida bueno por la cantidad de británicos que viven aquí de españoles que viven en el Reino Unido no le conviene a nadie pero aquí en menos Le con viajes al Reino Unido el Reino Unido está en un laberinto en el que no se metió el que fuera gran abanderada del euroescepticismo les bastaba con sacar el cheque británico pero nunca con mi cometió la estupidez supina de alentar ni de convocar una un un referéndum sobre eso sobre el mantenimiento en la Unión Europea yo admito que habéis hecho un esfuerzo magnífico de pedagogía con el tema del presi yo me pierdo es una cosa ya que me supero desconectó es como comenten tan hablar el déficit de tarifa de desconectó pero pero en principio lo que sabemos es que la Unión Europea se mantiene firme en las posiciones claro pero sí que

Voz 1617 14:57 Ficción perdona no y que y que el Parlamento

Voz 0436 15:00 el británico yo tampoco

Voz 9 15:03 poco tengo muy claro que si aún

Voz 0436 15:05 siguiendo toda la las las exigencias del Parlamento británico finalmente votarían a favor de la salida pactada es que es que yo creo que llegamos a un punto en que meta físicamente es imposible la salida del Reino Unido de la Unión Europea pero de alguna manera lo tienen que hacer es un proceso lleno de incógnitas enormes que puede llegar la paradoja es que llegase del veintitrés al veintiséis de mayo que es cuando se tiene que celebrar las elecciones al Parlamento Europeo en toda Europa y que no hubiera no hubiera digamos confirmado el éxito sea estamos ante una situación de normalidad histórica provocada por la irresponsabilidad vale

Voz 0194 15:45 el órgano tendría que celebrar esa sería que celebra L

Voz 0436 15:47 acciones es verdad que luego se podría ir Se reparten los diputados que que le de a España nos correspondían a cinco eurodiputados más por la salida del Reino Unido todas las opciones descabelladas están abiertas y yo creo que es que el Reino Unido y yo tengo la esperanza de que se abre la vía de de un segundo referéndum

Voz 0194 16:05 a veces no lo quería decir una cosa que que

Voz 1617 16:07 que cuando Begoña hablaba de de ese mecanismo alternativo no que que piden ahora que básicamente es para por lo ha explicado muy bien qué es evitar la vuelta a la frontera dura entre las dos Irlanda eso que propuesta que que puede hacer Bruselas claves para para adaptar eso porque la frontera está o no está

Voz 0283 16:27 claro para ellos es eliminar la afronta

Voz 1617 16:29 claro pero por eso te digo que entonces ya sería eso es ya sería renegociar un punto clave del Brexit

Voz 0436 16:37 claro Si

Voz 1617 16:39 Bruselas ha dejado claro que no quiere renegociar sí que es una adaptación pues entonces este punto yo no sé cómo lo puedes adaptar y con esto decías también de de la firmeza de de la Unión Europea creo creo esta esta misma semana que que Macron también se se mostraba contundente con lo cual yo estoy bueno esperando a ver cómo que adaptación se pudo hacer porque no la veo

Voz 0436 17:00 es que la salida de la Unión Europea tiene que tener costes sea es que es que es que tiene que suponer un coste y un coste duro y oneroso para el país

Voz 0283 17:08 que si cuando diseñaron las posibles soluciones para Irlanda Irlanda del Norte para la separación una de las posibilidades pero que Reino Unido rechazó es vale queréis libertad de movimientos entre Irlanda del Norte Irlanda pero ceder nos entonces a nosotros

Voz 0194 17:23 el control de la frontera vía telemática

Voz 0283 17:26 con una instalación tecnológica de controles por nuestra parte de buques de de automóviles de GPS es de en fin poner la tecnología al servicio de lo que puede ocurrir en en en una frontera tanto marítimo

Voz 8 17:40 como como carrera terrestre y ellos dijo

Voz 0283 17:45 aunque no que no podían ceder el control de sus espacios marítimos y aéreos y terrestres a una tecnología europea o controlada por los europeos entonces estamos en las mismas que puede haber fluidez de tráfico y que van a poder ir los de Derry al a Irlanda Eiros de Dublín a Derry claro eso es posible pero tienes que aceptar entonces con control telemático oí tecnológico que este guiado por Bruselas y eso no lo entonces las alternativas realmente yo creo que no existen pero veremos veremos

Voz 0194 18:19 cuál es el siguiente episodio de piso tiene que pasar por la ratificación del acuerdo de momento ni siquiera está clara la fecha de la votación de del acuerdo de la siguiente votación del acuerdo que ahora teóricamente ir a Theresa May a renegociar

Voz 0436 18:32 Bruselas veremos qué pasa si las negociaciones

Voz 0194 18:34 posible a ver qué dice Bruselas hasta dónde está dispuesta a adaptarse en palabras de la propia institución europea y luego a ver qué pasa con esta segunda votación todo esto insisto con esa fecha marcada en el calendario que es el veintinueve de marzo que es el día de de salida yo creo que esa fecha es lo único que es inamovible en esto es es decir que hay veintinueve de marzo algo tiene que pasar vamos a Venezuela otra vez porque la información internacional pasa por ese país Le dedicábamos ya saben la hora anterior programa pero les decía que había más novedades no por recapitular e se lo contábamos a las nueve el fiscal ha pedido que se prohiba agua hay dos salir del país y que se bloqueen sus cuenta lo que guardó ha respondido de esta bueno

Voz 10 19:17 no estoy desestimando una amenaza de Camps no quiero que se come así en otra parte muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el les recuerdo el venezolano la única refuerce persecución represión P con mucho dolor como casi cuarenta que venezolano asesinado en menos de una semana

Voz 0194 19:36 en su nuevo viaje a América Latina al presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha reunido durante un cuarto de hora en Santo Domingo con diputados de la oposición al chavismo en su discurso ante la Internacional Socialista Se refería a Maduro como un tirano así contra

Voz 11 19:50 libertad quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas un tirano y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista

Voz 0194 20:04 nuestra enviada especial a Caracas Ana Terradillos ha podido entrevistar a Aído que hablaba del papel que espera precisamente de España

Voz 12 20:10 es pero sigo esperando que no sigan respaldando no sigan apoyando como lo están haciendo en España y Madrid en Barcelona en ballets en Tenerife Pere está ya en en España se están colaborando en la medida de lo posible en aportar en la reconstitución del novio

Voz 0194 20:31 y la reconstrucción de la democracia menos horas hasta la respuesta de preguntas de Ana Terradillos sobre el papel de España pero Pedro también hay respuesta a Pedro Sánchez desde el gobierno de Maduro

Voz 1395 20:42 sí a través de Twitter el ministro de Exteriores llama Jorge Arreaza ha escrito lo siguiente listo ya Pedro Sánchez se ha sumado abiertamente al golpe de Estado de Trump en Venezuela mucho había tardado la mejor parte sigue escribiendo el ministro la mejor parte dice es cuando desde su capitalismo corporativo europeo pretende dar lecciones de igualdad socialismo cosas es Sancho así termina tuit

Voz 0194 21:09 pues esta es la respuesta del ministro de Exteriores a la intervención de Pedro Sánchez en la Internacional Socialista y la Unión Europea que trataba de formar un grupo de contacto para negociar con Venezuela y Hungría atención ha vetado esa posibilidad así que volvemos a Bruselas Visel da cuéntanos qué es esto que ha pasado

Voz 0738 21:25 no es exactamente sí aquí está la Alta Representante trabajando desde hace varios días para intentar que la Unión apruebe el Grupo de Contacto sabéis que es una reivindicación española y cuyo objetivo es intentar lograr que haya una solución pacífica dialogada hay democrática esta crisis venezolana pero para eso se necesita crear lo el grupo y que la Unión lo apoye como Unión Europea Jackie el proceso requiere una posición a veintiocho Un una aprobación a veintiocho la alta representante ha intentado hoy que esta aprobación se diera antes de que ella se vaya a Bucarest donde hay Reunión mañana primero de los ministros de Defensa y el jueves de los minis los de exteriores pero por el momento el acuerdo ha sido imposible porque aunque sea seguido por el procedimiento administrativo de silencio que es un procedimiento cuyo objetivo es evitar el problema político para los gobiernos Hungría lo ha paralizado no está de acuerdo y por tanto la Unión no puede en estos momentos impulsar el Grupo de Contacto sabemos que Mogherini va seguirlo intentando al menos hasta el jueves que es cuando en Bucarest tienen que decidir los ministros de Asuntos Exteriores

Voz 0194 22:32 gracias Griselda buenas noches no hay unanimidad en la Unión Europea que además esquina marcados ultimátum que decía antes Cristina que pueda de ocho días no podría ser de siete seis

Voz 0283 22:42 no hay unanimidad por qué paradoja que la ultraderecha europea y ahí estoy sumando a Hungría sea aliada de Rusia realmente Hungría hace esto porque porque está más cerca de de la Rusia de Putin que es más pro Maduro oí realmente los espejos son Conca Bosso con besos en esta ecuación política tenemos un panorama político ciertamente extraño no yo creo que es es muy interesante lo que lo que viene también de República Dominicana y desde luego el Partido Popular y Ciudadanos deben estar muy descolocados porque con todo lo que han criticado a Pedro Sánchez les debe descolocar mucho que que Maduro esté criticando a Pedro Sánchez por su supuesto apoyo y que el propio Why do como habéis recogido Ana Terradillos este agradeciendo

Voz 0194 23:32 pero yo de hecho de hecho hoy no ha habido críticas yo creo que al menos una veintena de declaraciones yo no escuchado hoy a la oposición no sé si a través de twitter como son muy dados adscribe a través de Twitter pero hizo habido crítico bueno pero a mí me resuenan los ecos de Teodoro García ayer cobarde cobarde a la pala de sus viajes como si uno cuando viaja no puede seguir reconociendo a Why do reconociendo les de verdad son muy paletos entonces perdona estas reafirmación simple pero son muy paletos osea Rajoy casi no se movía de La Moncloa casi no viajaba

Voz 0283 24:08 España perdió importancia diplomáticamente por esta cuestión y Sánchez que viaja cosa que debe hacer ahora irá a México después de República Dominicana importa ante que entabló una buena relación con López Obrador fin sobre todo que no por viajar vas a poder dejar de hacer política es más comparece es muchas veces ante la prensa cuando éstas fueran pero en fin deben estar muy descolocados porque Maduro está criticando enormemente a España Higuaín está agradeciéndole

Voz 0194 24:36 lo acabamos de escuchar ahora en boca del ministro de Exteriores desactiva tu crees Cristina a la oposición Pedro Sánchez ya bueno

Voz 0436 24:44 sí sí le reprochan que ha sido un poco Talent León que casi Dollé alentó hoy que el ultimátum pues no se entendía demasiado yo lo que sí es pero esta vez es que la Unión Europea que yo soy partidaria de que haya una posición que ID que España evidentemente se ponga a la cabeza de esa posición común de la Unión Europea sepa estar al nivel de de del momento histórico en el que nos encontramos tenemos otras experiencias de la Unión Europea en qué reconocimientos parciales uno de países en procesos de disgregación como ocurrió con con Yugoslavia lo único que hicieron fue contribuir a que la crisis agudizada yo espero y además es importante para Venezuela para para para la legalidad venezolana que la Unión Europea que es un referente y que además también tiene que librar muchos de los fondos que tiene el el el Gobierno que tiene el Estado de venezolano en en Europa se ponga de lado de la legalidad posiciones como la de Hungría son bastante inquietantes en un tema donde creo que esta vez sí aunque la verdad hace éxito bastante escéptica hasta hace poco creo que esta vez sí sería posible encontrar una salida a la situación venezolana aún con el temor de que hay una parte de la población armada ya no es tanto fíjate el Ejército la cúpula militar sino que puede pasar con una con esa parte de la población a la que chavismo armó pero para que cambia algo en Venezuela se necesita un reconocimiento de la comunidad internacional que fue la misma comunidad que no reconoció la legitimidad de las últimas elecciones de Maduro de las de mayo incluida España incluida la Unión Europea es pero que la posición que salga el jueves de de los ministros de la Unión Europea será un sea unívoca y en el mismo sentido

Voz 1617 26:30 yo creo que haber Pedro Sánchez o en este caso España tiene una posición podría es diferente respecto a otros países de la Unión Europea por su por su relación especial con América Latina y por lo tanto a mí que Sánchez fuese dente buscarse pues priorizar tener una una posición común en en en Europa porque es porque su posición seguramente era más importante que la que pudiesen tener otros países no me parece mal a mí lo que me parece mal es la precipitación de de Rivera ahí de Casado yo no sé cuál salió primero en twittero cual salio primero a manifestarse en la calle cuando lo que se espera en una situación de esta es que la oposición de entrada hable directamente con el Gobierno pregunte al Gobierno cuál va a ser su posición creo yo que estoy informe también de los contactos que ha tenido en este caso el presidente o o el ministro de Exteriores con con sus homólogos europeos y también pues hablabais por ejemplo da posesión de de Méjico pues de otros países que que tienen algo que decir en todo este proceso ir a mí me ha parecido como mínimo me ha parecido más responsable la actitud del presidente Sánchez que de los que los tanto de Casado como de Rivera

Voz 0194 27:50 caer a la la oposición tenía tenía tenía prisa para para estaba apretando sea

Voz 1617 27:57 pero no sé si pensaba brillará voy a ser de no sé si pensaba sólo en los venezolanos voy pensar que es también pensaban los venezolanos os sobretodo estaban pensando en los votos españoles

Voz 0194 28:08 pero la al fin y al cabo lo que estaba lo que estaba haciendo Pedro Sánchez era lo mismo que estaban haciendo otros líderes europeos es decir Si casado y Rivera criticaban a Pedro Sánchez tendrían que haber criticado a Merkel a Macron a todos los que adoptaron la misma la misma posición

Voz 0283 28:21 pero bueno vamos yo defiendo también la cautela que ésta de la que está hablando Neos porque porque un reconocimiento tan Express como el que se produjo por parte de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos realmente tiene unos riesgos y tiene unos riesgos el que vamos a realizar nosotros porque bueno no sabemos cómo va a transcurrir aquello que derramamiento de sangre puede haber posicionarse de una forma tan clara cierra puentes con con otras cuestiones no sea que que yo sí creo que hay que defender la cautela la la capacidad de interlocución desde luego avanzar y luchar por esa democracia hay por ese pueblo venezolano pero pero con más cuidado expreso Trump que al final también puede ser contraproducente para el propio Wyoming

Voz 0436 29:07 no olvidemos de todas maneras que en estos días están produciendo una riada de tensiones en Venezuela es decir no su periodo de espera de compás de espera en el que no pasa nada no no están pasando muchas cosas yo no sé si es un reconocimiento más rápido hubiera evitado lo que está pasando pero no pensemos que bueno vamos a dar un compás de espera a ver qué

Voz 0283 29:28 bueno no están ocurriendo cosas tremenda

Voz 0436 29:31 las esta incluso no sé qué día y no sé exactamente qué día se provocó un récord de detenciones en Venezuela desde la época de Chavez se están acelerando muchas las cosas ojo a lo mejor yo quiero pensar que incluso la Unión Europea el jueves de un acelerón porque la situación está empeorando no Paraguay do ya yo coincido con vosotros que cierto miedo por parte del régimen pero con el resto de los opositores y con la gente en la calle seis esta no hay un vaya de sangre meditar como tal pero sí se están produciendo muertes y detenciones en masa bueno pues

Voz 0194 30:05 veremos lo que pasa en las próximas horas en Venezuela a la a hablamos de de presupuestos de economía

Voz 15 30:59 ah pues

Voz 5 31:01 hola vive desde hace ya muchos años una gran

Voz 3 33:24 con Pepa Bueno Garrido

Voz 0194 34:27 la tertulianos Tomás Berna González Harbour Cristina de la Hoz e iremos con la economía que les decía el dinero los presupuestos pero antes una noticia que acabamos de confirmar lo acaban de confirmar fuentes socialistas es que ya se conoce quién va a ser el candidato del partido socialista a la Alcaldía de Madrid y el candidato va a ser el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández que yo no sé si tenía algún tipo de de antecedente político si había hecho política más allá de la política que se tiene que hacer cuando se dirige un banquillo de baloncesto esta es la noticia a esta hora de la noche no sabíamos quién iba a ser el candidato de hecho las últimas encuestas hablaban de cómo irían las fuerzas políticas en estas próximas elecciones pero evidentemente cuando se hablaba de cómo Leiria al Partido Socialista era sin tener un rostro visible al frente bueno a esta hora de la noche fuentes socialistas confirman que Pepu Hernández ex seleccionador de baloncesto va a ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid Javier Casal buenas noches hola Casal buenas noches

Voz 0867 35:35 bueno en los ha pillado a todos y a todas

Voz 0194 35:37 ti conectan sí porque de todos los nombres que podríamos haber barajado yo no sé si vosotros desde la redacción de Madrid podríais haber barajado este nombre pero de todos los nombres que podríamos

Voz 0867 35:46 la verdad es que este yo creo que no entraba en las quinielas por ser honestos los compañeros de La Sexta Antonio García Ferreras ha sido quién lo ha adelantado en el intermedio hace unos minutos fuentes socialistas consultadas por la Cadena SER confirman el nombre que evidentemente pilla desprevenidos incluso a muchos simpatizantes militantes socialistas diputados en la Asamblea que no sabían absolutamente nada

Voz 0194 36:06 ah

Voz 0867 36:07 pero no tiene gracia el tema porque sabes Ángels que uno de los nombres que sondeó Pedro Sánchez en su día para para ese mismo cartel va a sorprender mucho era el de Vicente del Bosque el exseleccionador

Voz 0194 36:19 cierto el fútbol es cierto

Voz 0867 36:22 quién luego fue sondeado ya cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa para otro puesto en la Secretaría General de Deportes sino recuerdo mal pero hoy se nombre estuvo ahí en el ámbito deportivo se movía Pedro Sánchez tenía en la cabeza el nombre de de un famoso Lin que que

Voz 0194 36:34 digamos tuviera cierta repercusión calado y cierto

Voz 0867 36:37 conocimiento también de la de la sociedad madrileña Pepu no sabemos cómo se las dará de político la experiencia en otras formaciones políticas con deportistas tenemos a Ruth Beitia

Voz 0738 36:46 recientemente reciente Manuela lamenta

Voz 0867 36:49 no en Cantabria con Pablo Casado no ha salido bien pero veremos qué es lo que ocurre importante nos dicen fuentes socialistas ahora mismo tiene que pasar por primarias el proceso se acaba de abrir esto no es bueno hacer evidentemente ha producido en otros casos y situaciones pienso Gabilondo una persona evidentemente con mayor trayectoria política que también se ha sometido a primarias Ike no hubo otro candidato que compitiera con él por tanto fueron unas primarias light unas primarias flexibles en cualquier caso Pepu Hernández tiene que pasar sí o sí por primarias Nos dicen Gent de de de de la de la propia dirección de del PSOE de Madrid que si te sirve de referencia hoy por ejemplo en La Ventana de Madrid en el programa de tarde tenía que participar el secretario general de del PSOE de Madrid José Manuel Franco hizo quince veinte minutos antes de su intervención esta misma tarde dicha podía venir nosotros ya estábamos sospechando que algo se podía estar moviendo pero evidentemente bueno dado el la agitado mundo político en el que vivimos ahora mismo Madrid pues podría ser cualquier otro motivo cualquier otra cosa nadie pensaba que hoy íbamos a conocer el candidato de Pedro Sánchez para Madrid y mucho menos que iba a ser

Voz 0194 37:57 Pedro Sánchez persa de Prado en Pepu Hernández que tendrán frente a Begoña Villacís

Voz 0867 38:02 no si también tiene que pasar por primarias

Voz 0194 38:04 quién si pasar designa Candido

Voz 0867 38:07 data de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid pero que tiene que pasar por primarias igual que Ignacio Aguado en la en la Comunidad de Madrid

Voz 0194 38:13 suponemos que si pasa las primarias sería Begoña Villacís sería Manuela Carmena no sí por parte del Partido Popular nunca recuerdo el nombre entero al Luis Martínez Almeida exacto exacto José Luis Martínez Almeida esto serían los cuatro candidatos falta conocer también en la candidatura de de Vox pero en cualquier caso Pepu Hernández para tener que batirse con estos otros tres candidatos escasas y un jarro de agua fría también para

Voz 0867 38:38 el actual equipo que lideraba la portavoz Purificación Causapié que bueno es estaban planteando todavía en su entorno si se presentaban uno se presentaban si había otros participantes en las primarias veremos qué hace por ejemplo Manolo De la Rocha que es uno de los candidatos que tenía previsto por ejemplo presentarse también tose escenario está abierto las primarias tiene un calendario si tiene que cumplir veremos ahora cómo encajan todas estas fichas para que Pepu Hernández sea cabeza de cartel pero pero insisto primarias tiene tiene que haber insisto que aquí hay pues un punto de frialdad de quién sea pasado cuatro

Voz 0194 39:07 años trabajando en Madrid día a día

Voz 0867 39:10 peleándose hoy mismo en un pleno municipal por ejemplo inagotable de ocho horas no ahora tienen que ver cómo desde Ferraz au desde Moncloa en este caso se impone un candidato

Voz 1071 39:19 luego están también las las encuestas casa las conoce mucho mejor por la último por ejemplo muy comentada la de Telemadrid que situaba al PSOE porque citaba ahora la portavoz actual de del grupo parlamentario municipal que os a pie con un doce por ciento incluso por debajo Javi de de Vox le situaba no

Voz 0867 39:35 el escenario municipal del PSOE es complicada porque compite con Manuela Carmena que que esquina arrastra todo el carisma y todo todo el poder de la izquierda sobre la encuesta de Telemadrid que que conocíamos ayer a esta misma hora bueno a ver hay dos datos que son importantes la encuesta se hizo antes de la crisis Errejón Pablo Iglesias y segundo en el caso de Madrid capital está elaborada con cuatrocientas encuestas sólo cuatrocientos encuestas por tanto es un dato que manejan ellos en la ficha técnica margen de error de más menos tres medio por ciento pero que probablemente sea incluso algo más

Voz 0194 40:03 bueno pues esta es la noticia a esta hora de la noche diez y cuarenta minutos nueve cuarenta en Canarias lo adelantaba la Sexta lo adelantaba Antonio García Ferreras inmediatamente lo ha confirmado a la SER fuentes socialistas Pepu Hernández candidato por el partido socialista a la Alcaldía de Madrid hasta que no es estar entretenidos Javier

Voz 0867 40:20 sin novedad en el si gana era alta de becas

Voz 0194 40:25 la novedad hasta que terminó el programa te damos pasos Javier muchísimas gracias para ahora os pregunto de este movimiento del Partido Socialista que además es lo que dice Javier ha habido gente que lleva muchos meses muchos años bajando Iker de golpe ve que si tenía alguna aspiración a ser quién liderará el proyecto para el Ayuntamiento de Madrid por parte del Partido Socialista ve como Pepu Hernández ex entrenador de la selección española de baloncesto no va a ser el candidato le hemos pedido alguien de deportes Javi Blanco buenas noches

Voz 1395 40:54 pues nada un poquito de perfil porque vosotros estáis más

Voz 0194 40:56 acostumbrados pero los que no estamos o quiénes Pepu Hernández

Voz 1395 41:00 bueno pues yo lo primero que destacaría vinculándolo un poco a su nueva faceta como político es que tiene buena dialéctica habla muy bien es muy amable en general en el trato con todo el mundo con nosotros con los periodistas siempre siempre ha sido muy amable siempre que le llamamos nos atiende con mucha amabilidad cuando el hemos solicitado una entrevista no la concedido sin mayores problemas y luego como entrenador de baloncesto era un poco igual porque ya sabes que los entrenadores de baloncesto tienen

Voz 19 41:25 alante es a hablan con sus jugadores

Voz 1395 41:28 son muy correctos son digamos bastante cultos realmente entonces pues destacaría sobre todo de Pepu Hernández a nivel intelectual digamos luego como entrenador pues está muy vinculado evidentemente al Estudiantes aquí en Madrid y luego como seleccionador nacional pues sobre todo pues eh ese Mundial de dos mil seis en Osaka con esa generación brillante con con Pau Gasol con Calderón con Navarro con ese equipazo que por primera vez hizo a España campeona del mundo ir desde luego pues se demostró ser un gran líder que todos iban a su lado Isi y luego también por cierto ha también han sido comentarista en medios de comunicación comentando baloncesto y también yo creo que haciéndolo

Voz 0194 42:06 Clemente vinculación con la política de vosotros le conocía AIS alguna yo desde luego no

Voz 1395 42:12 pero no sé si si podía tenerla no si ha estado en sí era militante de algún partido político

Voz 0194 42:17 eh tú has dicho lo del Estudiantes por ahí le puede venir la conexión con Pedro Sánchez puede ser inscrito ir a con porque sí

Voz 1395 42:23 le hayan coincidido hace años en el Colegio Magariños la sede donde está el deporte estudiantes no lo sé pero pero desde luego bueno sí que seguramente se pudo intuir que tiene ciertas inquietudes políticas y ahora desde luego se se constatan pero pero no era algo que yo pudiera imaginarme hace unas

Voz 0194 42:39 horas Javi Blanco muchísimas gracias hasta ahora bueno y ahora si os pregunto a Pepu Hernández candidato por el partido socialista a la Alcaldía de Madrid que no es una plaza menor que es la capital de España verlo

Voz 0283 42:53 otra excentricidad en la elección de candidatos al Ayuntamiento de Madrid por parte del PSOE acostumbrados a a unas cuantas recordamos a a Miguel Sebastián la propia Trinidad Jiménez que bueno llamarla excentricidad me sabe mal pero quiero decir que otro aterrizaje de estos forzosos cuando los equipos estaban trabajando en otro sentido no ha sido muy errático siempre el peso en su búsqueda de la capital del del poder en la capital por eso siempre ha fracasado

Voz 1617 43:23 a Pepu Hernández se ganó nuestros corazones

Voz 0283 43:26 si no recuerdo mal en aquel dos mil seis

Voz 0194 43:28 yo decía padre recordáis que falleció

Voz 0283 43:31 Adrià justo en vísperas del del partido final lo tengo tengo ese recuerdo así en la memoria ir todos nos decimos en en en esa victoria que además la que luego comunicó a su equipo que había muerto su padre es decir que humanamente ciertamente puede ser una gran persona un gran profesional pero no deja de ser una excentricidad otra maniobra errática por parte del PSOE ya va sumando muchísimas bueno ahora el reto es excesivo porque como habéis recordado es que ahora mismo el PSOE está quinto en las encuestas Éstas que divulgó ayer Telemadrid por debajo incluso de Vox

Voz 20 44:08 Cristina a mí me genera bastante desconcierto no tengo me aficionada al baloncesto me suena su nombre pero vamos es puro desconocimiento Perso

Voz 0436 44:19 es verdad que yo me imagino que esto generará mucha frustración en el equipo municipal del PSOE pero admitamos que tampoco había nadie con el suficiente peso liderazgo que pudiera ponerse al frente de al frente de la lista la portavoz ha Causapié ha estado al frente de de de de los socialistas de de Madrid pero tampoco ha sido un referente ya ya tuvieron un mal resultado hace cuatro años con Carmona ya cosecharon malísimo resultado los sondeos que que lo recordaba Sastre el sondeo de Telemadrid que les sitúa por detrás de Boc que posiblemente ponga Rocío Monasterio de de candidata es letal yo creo que el PSOE debiera haber hecho una reflexión ya que quería jugar en estas elecciones porque en estas elecciones aun en el supuesto de que pudiera asomar la izquierda en todo caso iba a tener un papel subsidiario al de Carmena entonces podías jugar a poner un candidato a lo mejor no demasiado carismático pero que si pudiera ser un buen vicealcalde en caso de que hubiera un pacto o apostar por una figura Osán no no no vas a ganar en todo caso conseguir el mejor resultado yo pienso sinceramente que en estas elecciones que se ponen muy cuesta arriba al PSOE en el Ayuntamiento debiera haber herido en una plataforma con con Carmena ahora que está la izquierda dividiendo así que está Podemos dirimiendo que ver qué hace creo que el PSOE la mejor manera de poder salvar la papeleta que tiene por delante Sabrido en una plataforma haberse unido a Carmena vamos a ver qué resultado yo yo soy bastante escéptica sobre el resultado que pueda obtener Pepu Hernández la verdad

Voz 0194 46:00 y ahora voy contigo pero sí el momento que primero escuchemos a Pepu Hernández una intervención hablando de baloncesto

Voz 1395 46:06 sí yo no lo recordaba pero José Luis salía José Luis Sastre me decía busca ese momento en el que él pronunciaba así la Wasilla la palabra baloncesto habían ganado el Mundial el año dos mil seis este es el momento

Voz 1071 46:18 por el que me recordaba José Luis se les recuerda

Voz 1395 46:20 te pueden antes de escuchar una palabra que para mí iba a partir de hoy

Voz 21 46:24 ahora para todos para todos va a ser muy importante Parlon Sesto

Voz 0194 46:33 si hay alguien que sabe de baloncesto y que seguro conoce mucho a Pepu Hernández es Paco Home Pacojó buenas noches

Voz 19 46:40 hola muy buenas noches a todos cómo te has quejado pues estoy alucinando la verdad para que te voy a engañar a muy muy sorprendido pero bueno esto de la ramificación ramificaciones entre el deporte y la política y nos han dado sorpresas últimamente con Ruth Beitia así que bueno pues por lo visto entraba dentro de lo posible de lo posible la noticia es una realidad por lo tanto pues como tal hay que tomarse

Voz 0194 47:04 tú qué le conoces más porque antes se preguntaba Javi Blanco estuvo entiendo que has hablado bastante con él tú en veías que tenía algún tipo de de vínculos yo no de interés por la política en interés seguramente sí pero no sé si si vinculación au hasta hasta el punto de bueno de entrar de entrar de lleno en política

Voz 19 47:20 que si te digo que me sorprende porque si yo he hablado mucho con con Pepo de hecho ha sido comentarista de la Cadena Ser al margen de un partido porque porque trabajó en su día aquí en en la casa en donde donde nosotros trabajamos pero sí es cierto que es un nombre con inquietudes sociales

Voz 0194 47:38 que yo

Voz 19 47:40 en en las conversaciones que he tenido poner jamás de vinculado a ningún movimiento político si es verdad que es un hombre con el que se puede hablar de mucho más allá de del deporte y que está preocupado por el día a día insisto mucho más allá del deporte pero para mí concedió una una sorpresa que el conocimiento cuando puede tener pues desde luego pues una persona de de izquierdas pero en ningún momento de la charla que yo yo he tenido con el ya han sido muchos los largo de los últimos años

Voz 0194 48:08 si hablamos de que en un partido

Voz 19 48:11 político ni mucho menos presentarse a la alcaldía de Madrid

Voz 0194 48:14 estamos intentando hablar con él de momento no nos coge el teléfono Pacojo si lo consigues llámanos

Voz 19 48:19 hombre por supuesto lo primero que voy a hacer segundo cualquier

Voz 0194 48:24 a ver a ver si a ti te lo coge sí que podemos hacerle un par de preguntas esta noche en Hora Veinticinco muchísimas gracias

Voz 19 48:31 un beso

Voz 0194 48:32 José María publicidad por te tendría que interrumpir y seguimos con el análisis de lo que es la noticia a esta hora el nombre del candidato a la alcaldía de Madrid por parte del Partido Socialista el ex seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández

