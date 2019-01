Hora 25 (29/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 a los presupuestos para el conjunto administraciones públicas del uno coma tres por ciento es un objetivo improbable de hecho nosotros hemos revisado respecto a lo que teníamos en el plan presupuestario en nuestro escenario central unas tres décimas arriba el la proyección de déficit público

Voz 1071 00:16 para el Gobierno este año acabará con un déficit del uno con tres por ciento si PP y Ciudadanos hubieran permitido que se aplicase la senda más amplia que autorizó Bruselas nuestro déficit hubiera llegado a ser del uno con ocho siempre según los planes del Gobierno pero ni así sería un objetivo realista el Banco de España dijo ayer que nos pasaremos en un dos por ciento y hoy la airea los ir lo subía

Voz 0194 00:37 en dos con dos por ciento la autoridad fiscal rebaja las previsiones de recaudación que hacen esos presupuestos ahí está la clave no el Gobierno confía en recaudar gracias a sus nuevas medidas tributarias cinco mil seiscientos millones la aire lo rebaja dos mil novecientos entre otras cosas porque los nuevos impuestos entrarán en vigor con el año ya avanzando en el caso es que Europa lo contábamos aquí anoche descarta pedir a España que vuelva a enviar las cuenta la Comisión mantiene su evaluación de las cuentas de noviembre pasado en las que es verdad ahí ya decía que existen riesgos de incumplimiento pero lo que no pide lo que no pidió ayer fue un nuevo borrador lo que sí se cumple de momento es la previsión de que bajaría el desempleo y ese es el gran dato económico no la Encuesta de Población Activa la tasa de paro cae ha caído en nuestro país hasta el catorce por ciento una de las mejores épocas desde que acabó la crisis esas son las grandes cifras Rafa Bernardo buenas noches las ocho empecemos por la parte buena que nos lleva a una epa que no veíamos desde hace años

Voz 1762 01:29 si todo gracias al último trimestre un final de año mejor de lo esperado porque en vez de bajar la ocupación en subir el paro como suele pasar al final de año esta vez ha pasado lo contrario y esto ha dado un impulso a las cifras globales de dos mil dieciocho que ha cerrado con quinientos sesenta y seis mil empleos más que dos mil diecisiete mejor dato de un final de año desde dos mil seis con cuatrocientos sesenta y dos mil desempleados menos que no es un dato mejor que el de dos mil diecisiete pero que tampoco está mal resultado una tasa de paro como decía desde el catorce con cuarenta y cinco por ciento dos puntos mejor que la de finales de dos mil diecisiete y unas cifras globales ya muy similares a las del comienzo de la crisis cuando

Voz 0283 02:02 yo empezaba a dejar notar sus efectos

Voz 1762 02:04 pero antes del gran golpe del invierno dos mil ocho dos mil nueve tenemos ahora como entonces diecinueve millones y medio de ocupados y tres millones trescientos mil euros

Voz 0194 02:11 dado Sunde dos horas Rafa estaba bien la parte menos buena de la estadística y es la que habla por ejemplo de la precariedad no que crece

Voz 1762 02:18 sí porque aunque estemos en esas cifras del comienzo de la crisis la la realidad es que la crisis sucedió afectó a gravemente a la economía española hay también las políticas que se tomaron afectaran mucho el mercado laboral y el resultado de esto bueno que las cifras más dramáticas mejoran pero siguen siendo muy elevadas por ejemplo sigue habiendo más de un millón y medio de parados de larga duración casi la mitad del total sigue habiendo más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro sigue habiendo en treinta y tres por ciento de paro juvenil aunque y cincuenta mil jóvenes menos que en dos mil diecisiete buscando trabajo sin encontrarlo y en cuanto a precariedad pues se ve que suben todas las formas de empleo pero la epa Nos dice que suben más las temporales que las indefinidas más las parciales que las de a tiempo completo así que el resultados que a finales de dos mil dieciocho la tasa de temporalidad es ligeramente más elevada que un año antes es ahora del veintiséis coma nueve por ciento y la de parcialidad pues también llega al catorce coma ocho por ciento

Voz 0194 03:09 Rafa muchas gracias y gracias por la paciencia nada me he estado esperando un ratito nueve quisiera muy importante caso se discutan más o menos los números del gobierno lo que necesitas aprobarlos aprobar los presupuestos la ministra de Hacienda avisaba hoy que sin cuentas se acaba la legislatura lo decía en Televisión Española

Voz 2 03:27 mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto la lesiones es celebrarían a lo largo del año dos mil diecinueve y creo que esa esa cuestión es la que creo que tiene en la cabeza pero muy difícil adivinar lo que en una cuestión tan estratégica no como son las lesione un presidente en un momento determinado pueda destruir pero creo que hasta

Voz 0194 03:50 es difícil adivinar hasta quién quiere que sea el candidato imagina dice el PP que ya le gustaría que Pedro Sánchez convocara elecciones pero que no se fía Marta González es la secretaria de Comunicación

Voz 1600 03:58 eso es lo que estamos reclamando desde el Partido Popular eso es lo que reclama creemos toda España que se convoquen ya elecciones para poner fin al desgobierno de Pedro Sánchez pero lamentablemente estamos ante una nueva táctica de presión a sus socios Hinault ante el cumplimiento de la palabra que Pedro Sánchez dio cuando se produjo la moción de censura que era para convocar elecciones

Voz 0194 04:24 bueno se cuestionan los números por diferentes el Banco de España al aire se cuestionan los números de Pedro Sánchez se cuestiona la posibilidad de que lo saque adelante que de momento parece ser que no la fecha de caducidad de la legislatura hoy la ponía la ministra Montero en dos mil

Voz 3 04:41 nueve hoy vamos de todas maneras si esto es una especie ducha escocesa porque recientemente también dijo Sánchez al PP Ciudadanos no tengan tantas P tanta prisa que había veinte Entonces yo de todas maneras sí creo que hay un elemento nuevo que puede distorsionar los planes de Sánchez yo que siempre he pensado que Sánchez intentaría aguantar hasta el final de la ley

Voz 0194 05:00 es la altura

Voz 3 05:01 su plan B que realmente la plana no tengo presupuesto son escenario de no temo presupuestos pero puedo sacar unas se decretos muy importantes adelante no eso ha compensado por ejemplo con la exhumación de los restos de Franco le podría permitir aguantar hasta el final de la legislatura lo ocurrido recientemente en el Parlamento cuando Podemos le tiró abajo el decreto sobre los alquileres yo creo que se ha sido una advertencia para mí un poco sorpresiva porque creo que es una formación política ahora mismo que no debería irá elecciones que el de que el escenario electoral para ellos es terrible es Podemos no el hecho de que tiraran abajo un decreto ley que también el Gobierno considera muy importante porque forma parte de ese paquete de medidas sociales que quiere poner en marcha independientemente de que no tenga cuentas para este año y que hayan tirado abajo a lo mejor sí ha incorporado un elemento de desconcierto en los planes del presidente en todo casos se juega un poco al equívoco sobre todo de cara al independentismo padece bueno sostenibles y ustedes no nos apoya los presupuestos podríamos ir a unas elecciones en las que el siguiente presidente fueron Pablo Casado ustedes mismos pero yo sigo de verdad pensando que no va a haber un horizonte electoral este año y además la teoría de Moncloa siempre ha sido si damos por descartado ya en marzo yo creo que por plazos ya no pueden ser para el Súper Domingo hay plazo para convocar hasta el uno de abril pero la teoría de siempre de Moncloa ha sido si aguantamos a otoño del dos mil diecinueve pues ya tiramos hasta dos mil veinte

Voz 4 06:28 es evidente que es un elemento de presión para los independentistas

Voz 3 06:32 las

Voz 4 06:32 y si ellos están dispuestos a votar que no insisten lo que pasa es que también está muy pendientes del calendario es decir ellos y las elecciones son en otoño sea para para resumirlo ellos lo que no quieren es una sentencia a unas elecciones antes de la sentencia porque entienden que dan por hecho que la sentencia será condenatoria lo que quieren asegurarse es que los presos vuelvan a cárceles catalanas

Voz 5 07:03 eh por lo tanto eso Si hubiese un Gobierno que no

Voz 4 07:08 pues de Pedro Sánchez pues sería mucho más complicado porque ya sabemos que tanto Casado como Rivera no sólo no están porque regresen a cárceles catalanas sino que que va a ser mucho más dura la posición con Cataluña por lo tanto yo entiendo que la ministra lo hace para presionar porque sabe que ellos este los ellos pero si los partidos independentistas tienen sus propias contradicciones entre lo que dicen y lo que creen que les pues

Voz 5 07:32 de convenir en en en última

Voz 4 07:34 instancia y hoy diferencia haría de Podemos tú cuando hablas con la gente de Podemos no te dicen una cosa es que perdiese esta votación que es verdad que fue un toque de alerta pero no te dicen que no vayan a votar los Presupuestos al contrario aquí por ejemplo en Cataluña uno de los elementos de la gente de Podemos los común para negociar con la Generalitat era que se tenía que aprobar el Gobierno y los presupuestos de Madrid bueno

Voz 3 07:58 no yo creo más desborde que no saque determinados decretó

Voz 4 08:01 seis no hay presupuesto es decir es ese es otro debate un gobierno sin presupuestos puede aguantar más de medio año a base de decretos bueno yo creo que es es de yo tengo dudas Rehn y lo han hecho todo sí pero yo creo que lo va a intentar pero lo tengo da espero pero sí que es cierto que que ellos están presionando los independentistas porque saben que no se está hablando sólo de las cuentas sino que hay muchos muchos más datos encima de la mesa que aunque no se cuenten pues están teniendo en cuenta en la negociación

Voz 0283 08:29 en todo caso es un deterioro de las instituciones que yo creo que es muy muy arriesgado por parte de Pedro Sánchez aparte de nocivo estas advertencias que había hecho este organismo de sobre independiente de responsabilidad fiscal ya las hizo la Unión Europea las han hecho otras instituciones desde el momento número desde el momento cero de estos presupuestos se había calculado unos ingresos que no están justificados por leyes que aún están pendientes de aprobar o que recién están aprobadas au tasas que están recién aprobadas y que no van a generar ese a ese ingreso de dos mil setecientos cincuenta millones que defiende el Gobierno sino más bien algunos cientos entonces es una isla los habilidad que yo creo una trampa mostrar unos presupuestos tan tan tan endebles en cuanto a los ingresos y creo que es una irresponsabilidad perpetuar el esa voluntad de seguir que ciertamente es la que tiene Pedro Sánchez jugando con con los independentistas al lanzar este tipo de mensajes yo creo que antes o después esto le pasará factura a Pedro Sánchez

Voz 0194 09:36 voy con el conflicto de taxi porque algunas cosas se mueven en Barcelona y todo parece quieto de momento en Madrid

Voz 1600 09:45 es una medida

Voz 7 09:47 que creemos que es una oportunidad para la convivencia para la competitividad

Voz 1071 09:53 a medida para la convivencia decía este mediodía el conseller de Territori Damià Calvet el Govern el Govern de la Generalitat aprobar

Voz 0194 10:00 todo el controvertido decreto que regula los quince

Voz 1071 10:02 minutos con los que hay que contratar con antelación un WC

Voz 0194 10:09 las hubo trece que se concentraban en la Plaça de Sant Jaume mientras el verde liberaba estudiarán o dicen que van a estudiar su posible marcha de Barcelona de entrada ya amagaron con eso y ahora Monica Peinado aseguran que lo van a decidir después de leer bien el decreto cuéntanos buenas noches

Voz 1600 10:24 buenas noches del sector de las súbete cesa presionado con movilizaciones con amenazas de despidos masivos y con abandonar Barcelona pero el Gobierno catalán ha aprobado el decreto como estaba previsto y al menos de momento los propietarios de los vehículos de alquiler con conductor han levantado la protesta que mantenían desde hace once días en la Diagonal y dicen que ahora la van a estudiar bien lo que dice el decreto antes de decidir qué hacer este decreto entrará en vigor el viernes y obliga a que todos los servicios de vehículos con licencia obedece se tendrán que contratar con quince minutos de antelación sino habrá multas de mil euros la normativa también prohíbe que estos coches estén dando vueltas buscando clientes por las calles deberán estar apartados con el GEO localizador desconectado el conseller de Territori Damià Calvet asegura que las regulaciones proporcional y que no han cedido a ningún chata

Voz 0194 11:15 la

Voz 1600 11:19 quince minutos es un tiempo razonable proporcional y competitivo y no queremos ceder al chantaje de las calles Niall de los despachos decía Calvet este mediodía el conseller ha reprochado a las empresas de vehículos V TC que hayan amenazado con despidos masivos antes incluso de la aprobación de este decreto

Voz 0194 11:37 Mónica que la Generalitat prepara una ley para evitar que se especule con las licencias de taxis de vehículos con conductor no para que no haya intercambios entre particulares que es una parte importante del problema

Voz 1600 11:48 si el conseller asegura que el decreto que se ha aprobado hoy es sólo el primer paso que ya trabajan en una ley que va a incluir medidas para evitar la especulación en la transmisión de licencias de unos y de otros la idea es que sea la Generalitat quien compre las licencias a los profesionales que las quieran vender y que las vuelva a repartir la Generalitat a través de un concurso para eso el Gobierno catalán necesita dinero ya han explicado hoy que lo quieren obtener a través de una tasa de nueva creación esta ley en la que trabaja el Gobierno catalán regulará de nuevo el funcionamiento de los taxis de los vehículos con licencia WC habla por ejemplo de la posibilidad de regular el taxi compartido o deje los taxis tengan tarifas

Voz 8 12:29 civiles en el caso de los vehículos con Liza

Voz 1600 12:31 denuncia TC pues de regular la formación de los conductores los periodos de descanso etcétera sigue iremos contando cómo avanza esta ley

Voz 0194 12:40 ya veremos gracias Mónica buenas noches es en Barcelona Mientras tanto en Madrid

Voz 9 12:51 bueno bueno bueno

Voz 0194 12:53 día de paros también de protestas de cánticos por la mañana al Genova frente a la sede del Partido Popular por la tarde en la Puerta del Sol y todavía creo que durará Enrique García buenas noches qué tal buenas noches vamos a empezar la nueva propuesta de los taxistas pedirán que el recorrido mínimo para coger uno nueve TCSA de cinco kilómetros

Voz 10 13:12 si los servicios jurídicos de las asociaciones llevan todo el día elaborando un texto que harán público mañana entregarán a primera hora al Gobierno autonómico en forma de contrapropuesta fuentes participantes en la elaboración de este texto confirman a la SER que trabajan con una nueva exigencia y que es novedosa hasta la fecha

Voz 0194 13:28 quieren que la comunidad regule el mínimo de Quilmes

Voz 10 13:30 los que pueda hacer nube TC durante su servicio un mínimo de cinco kilómetros bueno que conlleva esta limitación de qué forma en cualquier caso beneficiaría al taxi eh bueno en Madrid capital los taxis tienen una doble licencia una municipal que regula y permite el servicio urbano y otra autorización en este caso de la Consejería de Transportes que regula y permite el servicio interurbano a los sube TC sólo tienen esta segunda autorización y sin embargo la mayoría de sus trayectos según los taxistas son dentro de Madrid a nivel urbano por lo que establecer un mínimo de kilómetros por servicio dificultaría los trayectos cortos de los WC aunque desde las asociaciones Ángels sus portavoces son prudentes al menos de forma pública y a la espera de que se presente ese texto mañana siguen defendiendo que su línea roja es la contratación temporal ven con buenos ojos esa pre contratación de al menos quince minutos por la que ha apostado Cataluña Julio Sanz portavoz de la Federación de profesionales del taxi

Voz 11 14:21 en flexibilizar la postura intentamos llegar al texto que se puede cocer y que se puede trabajar sobre él porque a día de hoy y después de nueve días de huelga indefinida no habido negoció el Dios lo que es una clara disposición de la Comunidad de Madrid en entrar en determinados que

Voz 10 14:44 precisamente por eso la apuesta de Cataluña Angeles no es viable aquí por la negativa del presidente Garrido de no regular la contratación temporal

Voz 0194 14:51 yo decía que segundo día consecutivo de concentración en la Puerta del Sol ahí está el Gobierno autonómico de ahí marchas por las calles más céntricas de la ciudad durante la tarde y han acabado junto al estadio el Atlético de Madrid el Wanda Metropolitano donde se reúnen y tú estás ahí no

Voz 10 15:07 si estoy aquí de hecho ha terminado hace unos minutos en el párking del estadio una asamblea han decidido que no van a pasar la noche aquí el hecho la imagen hasta ahora es la de es la fila la filas de decenas de cientos diría de taxis saliendo del recinto han decidido en asamblea concentrarse mañana de nuevo en Génova la sede del PP a las once de nuevo a las cinco yo irán a Sol han cortado como decías las principales calles del centro de Madrid han cortado la Gran Vía y el paseo del Prado y sin ningún incidente de hecho el cansancio de estos días de huelga es tangible también el lo improvisado hoy de alguna forma lo descoordinado de sus movimientos por el centro de Madrid durante el día de hoy donde un grupo de unos trescientos han cortado la Gran Vía pero otros cientos que era más no quería les pedían que no lo hicieran ya han venido directamente metro aquí al Wanda Metropolitano donde han realizado esta asamblea que que ha terminado hace unos minutos

Voz 0194 15:56 pues Enrique muchísimas gracias

Voz 10 15:58 gracias a tan descoordinado como que la Asamblea

Voz 0194 16:00 terminan el Wanda Metropolitano pero nosotros que trabajamos en Gran Vía treinta y dos sólo mirando por la ventana Pedro qué es lo que vemos

Voz 12 16:06 no la terraza es por ejemplo una terraza con las de este edificio antes me escribían en pitidos en la Gran Vía desde hace rato y es verdad hay decenas de taxis

Voz 7 16:14 el Círculo en fila de a uno con lentitud

Voz 12 16:18 lo cierto es que a esta hora de la noche once y cuarto de la noche va hace tres minutos cuando subió a la terraza la Gran Vía que está colapsada pero hay mucho más tráfico del estos últimos ocho días por los taxis están circulando entiendo que también muy deportes

Voz 0194 16:31 bueno taxis en Madrid y una última cuestión en el caso de la Fórmula uno de Valencia hoy les estamos contando las novedades que ha proporcionado Álvaro Pérez conocido como El Bigotes en una carta que ha enviado desde la cárcel Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 0283 16:45 porque el bigotes escribe a la juez

Voz 0194 16:47 para decirle que no entiende porqué es eliminó de la causa el pasaje en el que hablaba del papel que tuvo atención Esteban González Pons

Voz 0283 16:55 sí se queja la CUP que se eliminase de proscripción lo que dijo de Esteban González Pons qué es lo que dijo lo expresa en su carta que el actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo tenía mando en plaza voz y voto dice literal en las adjudicaciones irregulares y también en la financiación ilegal al mismo nivel que a Pons sitúa al ex presidente del Parlamento en Juan Cotino al actual diputado Gerardo Camps y al ex vicepresidente Rambla todos eran cabezas visibles e incluso Ángels tenían dice el bigote sus propios proveedores tanto para las adjudicaciones como para la emisión de facturas falsas a empresarios con el objetivo de sufragar de forma ilegal las campañas electorales en la cúspide de ese supuesto quinteto corrupto de poder valenciano sitúa el bigotes a Francisco

Voz 0194 17:40 no pero Pons dice que todo lo que dice El Bigotes es mentira no que es difamatorio

Voz 0283 17:45 que es todo falso que es mentira que se reserva el derecho de emprender acciones legales no que las vaya a emprender a pesar de la dureza de esa carta ella expresa de que pueden ver en Cadena Ser punto com que bueno pues en estos momentos el dice en su defensa que en el momento de los hechos ni formaba parte del Ejecutivo valenciano ni tampoco del Partido Popular en las pues campos muchísimas gracias y buenas noches y nos queda tiempo para otra

Voz 0194 18:10 la conexión con la República Dominicana Inma Carretero buenas noches porque ahí está Pedro Sánchez y evidentemente a la que ha saltado la noticia de que Pepu Hernández ex seleccionador nacional de baloncesto iba a ser el candidato por el Partido Socialista alcaldía Madrid todos los periodistas allí habéis intentado preguntarle que habéis sacado

Voz 13 18:30 de todas las formas posibles pero ha sido absolutamente imposible que el presidente se pronuncie sobre este tema hemos estado muy cerca de él porque ha ido dando un paseo por el centro colonial de Santo Domingo así que prácticamente hemos sido ha dado durante todo el trayecto pero lo hemos intentado preguntar de mi forma si lo lo máximo que ha hecho sonreír nos ha mirado de forma cómplice pero no ha querido pronunciar ninguna palabra ni confirmar esta noticia que sí que confirman fuentes socialistas y que el resto del equipo que va por detrás de él en este paseo pues está dando por hecho no hay ninguna duda de que ha sido ésta la elección del secretario general del P PSOE pero hoy no no ha querido decirnos nada sabido un vecino de Barcelona que estaba por aquí haciendo turismo se ha parado con él ha dicho que de Barcelona ya hemos encargado a él que le haga la pregunta es posible de esta forma se ha hecho la foto si ya se ha marchado al hotel para descansar un poco antes de una reunión que tiene en la residencia del embajador aquí en Santo Domingo con la colonia española vamos intentar allí de nuevo

Voz 0194 19:27 a ver cómo estás

Voz 13 19:30 lucido este fichaje no cederemos que preguntarle mañana en la rueda de prensa que va a ofrecer en Ciudad de México con el presidente López Obrador

Voz 0194 19:38 pues a ver si conseguís arrancarle al gracias Inma hasta luego ahí se ha quedado Inma con los claxon de de de Santo Domingo Miguel Jiménez director de Cinco Días muy buenas noches

Voz 13 19:50 hola buenas noches vamos con las apuestas del P

Voz 0194 19:53 yo Dico para mañana lo de Pepu Hernández no lo debe llevar vosotros

Voz 13 19:56 sí lo con los ojos de bajo costo para los deportivos eso sí cuenta

Voz 0194 20:04 los Miguel vamos a ver si vamos a llevar

Voz 13 20:06 es uno de los temas que habéis comentado esto es de la EFA contamos que la construcción y la educación impulsar la mayor creación de empleo en doce años nos fijamos un poquito en cuáles son los sectores donde se está creando más más empleo en España en el título llevamos creados ya dos coma cuatro millones de empleos no hay un plazo de cinco años Ése es una de nuestras apuestas otro que habéis comentado Bruselas tampoco se creen los presupuestos antes

Voz 0194 20:32 no

Voz 13 20:34 a pesar de ingresos y en consecuencia la del déficit ni te cuento también otro a otra historia propia que llevan

Voz 14 20:41 hemos e insiste Renfe ultima aún

Voz 13 20:44 han pedido de de trenes de Cercanías para Madrid Barcelona a comprar doscientos once trenes para para renovar la lozana mejor al ser que decir

Voz 0194 20:54 a algunos ya les conviene Miguel muchísimas gracias muchas gracias hasta luego las apuestas de cinco días lo que podrán encontrar los lectores de este periódico para mañana nos queda Sastre el cuaderno de frases

Voz 1071 21:07 depende de lo rápido que vayas bueno yo creo que algunas ver si los presos serán trasladados el viernes a Madrid para el juicio que se iniciará en febrero en el es decir dentro de unas semanas en el Tribunal Supremo esta tarde en un acto en Esquerra ha leído frases hechas leído una conferencia entera que Junquera había escrito en prisión han proyectado la imagen del presidente de Esquerra Junqueras en holograma meterlo le

Voz 15 21:28 Díaz cano pan renuncia anuncia acá vía democrática pacífica

Voz 1071 21:34 no pensaba ninguna vía democrática de vuelo frases y nombres propios Josep Antoni Duran i Lleida ha sido nombrado consejero de AENA la sociedad que gestiona los aeropuertos la junta general de accionistas tiene ahora que ratificarlo ocupará la vacante que deja el ex ministro Josep Piqué que dimitió quítate tú para ponerme bueno en fin todo vuelve no del exterior eso contaba ayer compareció en la Casa Blanca el asesor de Seguridad a John Bolton fue cuando anunció las sanciones a la petrolera del país la frase no estaba lo que dijo sino las notas que llevaba escritas llevaba a la vista quizá sin querer quizá queriendo esta frase manuscrita cinco mil tropas a Colombia que como saben tiene frontera con Venezuela pues vamos a escuchar la frase del canciller colombiano de Carlos Trujillo al que preguntaban los periodistas oiga que cree que quiere decir la Casa Blanca cuando pone cinco mil tropas a Colombia

Voz 16 22:26 con respecto a la mención a Colombia en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación

Voz 1071 22:39 pues no tienen idea frases del presidente de Correos que ha contado que negocia con varios bancos para que la red de casi dos mil cuatrocientas oficinas postales presente en algunos servicios bancarios es un cambio sobre todo para esa España despoblada los pueblos afectada porque van cerrando las oficinas de muchos bancos así que este anuncio de correos que ya veremos en qué se concreta y el Gobierno ha anunciado también el cierre del almacén de gas Castor desde la ministra de transición ecológica Teresa Ribera

Voz 17 23:06 la situación presente es decir con los actuales tapones lo puede prolongarse por mucho tiempo debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que a nuestro juicio solamente puede estar orientada a facilitar la solución definitiva al estas instalaciones es decir cómo

Voz 1071 23:27 la clausura el cierre y en Brasil siguen desaparecidas doscientas ochenta personas después de la rotura el viernes pasado de la presa de uno de los gigantes empresariales del país han muerto de momento y que se sepa sesenta y cinco vecinos hay cinco personas detenidas biliares cargados de indignación han exigido a las autoridades que aceleren el trabajo para buscar a los supervivientes que puede ir Ramoneda

Voz 18 23:52 el dietario

Voz 1150 23:56 el traslado Madrid dos pesos independentistas se anuncia para el próximo viernes es la señal de salida del juicio por el uno de octubre durante un año soberanismo catalán ha vivido a la espera de este momento por un lado la solidaridad con los acusados es el único imán que atrae la unidad del independentismo por otro lado ha sido la gran coartada para el inmovilismo como si todo quedara pendiente es lo que ocurre en el supremos para el PSOE de Torra debería ser el momento en que relanzar el independentismo aunque la opinión más extendida es que después del juicio Illano excusa para seguir dilatando la aceptación de la realidad y la revisión de las estrategias los últimos movimientos van en la dirección de preparar el día después la improvisada presentación de la criada expresa el temor de Puigdemont de quedarse en fuera de juego cuando llegue el verano se ha Carlos cuál sea la sentencia después de ya el conflicto entrará en una fase nueva casado teme que para compensar alianza con Vox en Andalucía Ciudadanos de algún gobierno al PSOE después de las elecciones de mayo en Podemos se teme que su guerra fratricida otorgue polivalencia Ciudadanos para hacer mayorías a la derecha o la izquierda en Madrid una vez más se confirma que el centro no es una cuestión de ideología sino de geometría por ejemplo el que ocupa el lugar tres entre cinco desplazarse hacia un lado no significa perder el centro si el conjunto de partidos se ha movido en la misma dirección Venezuela sigue protagonizando la política española con Pedro Sánchez en América subiendo el tono verbal contra Maduro muchos dan por acabado al líder chavista pero nada garantiza que la agonía sea rápida maduros resistirá mientras la cúpula militar aguante de la capacidad de la oposición de garantizó

Voz 0194 25:33 sobre su futuro sin problemas con la justicia

Voz 1150 25:35 dependerá que suenen pronto los tambores la tradición más de un millón de personas se han afiliado mutuas privadas después del tijeretazo que el PP dio a la sanidad pública en dos mil trece la derecha sabe perfectamente para quién trabajan nunca se equivoca

