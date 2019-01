Hora 25 (30/01/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0194 00:00 podrá podemos pacificar se ya que precio el mensaje que hoy ha publicado Pablo Iglesias en Facebook es un acto de conciliación o la carta de ruptura definitiva con Errejón son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:16 sí

Voz 4 00:24 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 5 00:34 hola buenas

Voz 0194 00:35 tardes el Consejo Ciudadano de Podemos está reunido desde primera hora de la tarde en un intento de aclarar su estrategia en Madrid decidir cómo se relacionara con el nuevo proyecto de Errejón y cerrar las heridas abiertas en el partido Clara Serra es la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid

Voz 6 00:50 el debate político acerca de qué es lo mejor para Madrid y creo que lo mejor para los madrileños y las madrileñas tienen que ser lo mejor para Podemos niego la avenida entiendo que es porque Sevilla exclusivamente él habrá entendido que es la mejor manera de que tengamos un debate de interferir en ese debate sobre todo el más importante es va tamos juntos con voluntad de llegar a acuerdos

Voz 0194 01:10 Errejón ha decidido no asistir a la reunión de la dirección del partido que fundó Pablo Iglesias ha difundido en sus redes una reflexión de diez puntos en la que asegura que Errejón no es un traidor aunque unas líneas después les sitúa fuera de Podemos por la vía de los hechos Iglesias enmarca esta crisis en los intentos de algunos resortes del poder para impulsar una izquierda amable dice escindida de Podemos la política en Madrid sube de temperatura conforme se acercan las elecciones de mayo hoy Pepu Hernández el elegido por Sánchez para ser su candidato a las municipales ha lanzado su campaña

Voz 7 01:41 en el deporte como una política no hay nada más importante que la solidaridad el trabajo en equipo el respeto y el compromiso los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid estoy buscando jugadores te apuntas

Voz 0194 01:54 de momento sólo hay imposible rival de Pepu Hernández en las primarias el ex alcalde de Fuenlabrada que mantiene su intención de presentarse a esas primarias

Voz 7 02:09 oye en Venezuela la oposición a Maduro saca de nuevo a miles de personas a la calle en una movilización de apoyo a San why do

Voz 0194 02:16 los se siguen negando a convocar elecciones presidenciales como le exigen varios países entre ellos España la idea de celebrar elecciones legislativas sigue pareciendo insuficiente al Gobierno español Josep Borrell

Voz 8 02:26 en estos momentos la única salida desde la política a la aguda crisis que atraviesa el país de que ser la convocatoria de unas nuevas generaciones impreciso presidenciales que puedan llevarse a término con las debidas garantías supervisión de la comunidad internacional

Voz 1715 02:46 hoy por cierto trama hablado con Blanco sigue el presidente de Estados Unidos le ha felicitado por la asunción histórica del poder ha sido dicho Juan y José Cueto esta misma tarde que hay una coalición internacional que se está gestionando que se está gestando para entregar ayuda humanitaria a ese país una idea que ya empezó ayer a manejar estados Biggs pararemos también el conflicto el taxi Madrid no hay avances en la negociación la Comunidad desprecia la propuesta presentada esta mal

Voz 0177 03:10 bueno hemos recibido una propuesta es una propuesta que es inaceptable en todos y cada uno de sus términos ya lo dijimos que todo lo que supusiera intentar eliminarlas obedecer por supuesto no se iba a encontrar no

Voz 1715 03:21 del presidente madrileño los taxistas proponen precontrato ocasión con una hora de antelación viajes de un mínimo de cinco kilómetros regreso de los ovetense a sus bases antes de prestar el próximo servicio es lo que proponían esta mañana por la tarde han rebajado alguna de las exigencias Sergio Vega Élite Taxi

Voz 9 03:35 quiero hablar de quince minutos sobre contratación y el resto de propuestas valorarla positivamente hablemos y estamos seguros que ya

Voz 10 03:42 haremos una cuerda y a las ocho y media comienza Carrusel José Antonio Duro buenas tardes tal muy buenas están juegos si el primer partido el día en los cuartos de final de la Copa del Rey estamos contando Jean carrusel el Betis cero Espanyol cero que de momento daría el pase a semifinales al equipo sevillano después del uno uno de la ida dos y media comienza en el Camp Nou el Barça Sevilla con dos cero de ventaja para el conjunto andaluz además vamos a conocer que el Getafe ha impugnado el acta del cuarto de final que se jugó ayer que dio paso al Valencia para las semifinales del torneo y también tenemos en directo la Copa de la Reina a partido único los cuartos de final con la Real Sociedad allá en la siguiente ronda ha ganado cuatro a cero al Rayo está en la recta final el Levante uno Sevilla uno al descanso el Athletic cero Atlético uno con más de cuarenta mil personas en San Mamés y a esta hora comienza el

Voz 0194 04:23 el Club de Fútbol Fútbol Club Barcelona ni el tiempo anoten este nombre Gabriel así se llama la borrasca que nos trae frío viento y nieve Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:30 buenas tardes ahora mismo llueve en toda la mitad oeste de la península Ibérica las próximas horas estalló vía se irá desplazando más hacia el este pero cuando las nubes alcancé en el Mediterráneo no mostrarán actividad más allá de algunas gotas pero en el resto de la Península lluvia que irá cayendo hasta bien entrada la madrugada en puntos de montaña que miran hacia el oeste acumulaciones importantes sin lluvia más intensa de hecho será mucho más persistente hasta bien entrada la tarde de mañana en Galicia en el resto mañana irán abriendo claros a lo largo de la mañana pero igualmente con muchas nubes

Voz 11 05:00 más viento que hoy vientos de poniente

Voz 0978 05:02 con temperaturas sin grandes cambios sensación de frío donde sople el viento en el Mediterráneo máximas que en algunos casos con este viento de poniente pueden superar los veinte

Voz 1715 05:10 sí empieza ahora veinticinco Pedro vamos iría con todo pero antes dos cosas la primera es información de servicio información útil a partir de las nueve de la noche Hora Veinticinco por ser más por la web or la aplicación de la SER ir por la onda media esas cuatro posibilidades para seguir escuchando la información del día y la segunda cosa que tenemos que contarles es la noticia Iberia con Nacho Palou

Voz 10 05:33 hoy es el último día para aprovechar la campaña de precios que ha lanzado Iberia con ofertas a más de ciento treinta destinos podrás volar a los Estados Unidos desde ciento cuarenta y cinco euros el trayecto a destinos de América Latina como Buenos Aires de doscientos ochenta y cinco euros a Tel Aviv desde ciento cinco o hay desde doscientos quince euros por trayecto en la campaña de precios de Iberia también encontrarás vuelos a destinos nacionales ya Europa desde veinticinco euros el trayecto así que date prisa entra en iberia punto com o en la nueva abre Iberia encuentra las mejores ofertas

Voz 5 06:09 hora veinticinco

Voz 11 06:12 cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos lo sabe línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com y tu vehículo su herramienta de trabajo línea directa de edad de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 12 06:36 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya si eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma es Tapia sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 13 06:48 lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 07:01 si te duda es saber qué corte de traje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta y tres su entiendes Vodafone Vodafone Business juraría que apenas

Voz 4 07:21 SER Hora veinticinco

Voz 1715 07:28 Blanco así que podemos intenta recolocarse después del golpe que ha supuesto el proyecto político nuevo de Íñigo Errejón la dirección nacional del partido el Consejo Ciudadano que se llama así se reúne desde primera hora de la tarde con urgencia y con la necesidad de decidir qué estrategia van a seguir en Madrid Patricia es una comunidad en la que el partido de Pablo Iglesias en la que Podemos ha quedado en manos de una gestora en la que van a tener que decidir si compiten con el proyecto de Carmena ayer Rejón aussie por el contrario buscan alianzas Pablo Iglesias ha publicado una reflexión de diez puntos en Facebook que su perfil de Facebook en la que entre otras cosas dice que Errejón no es un traidor y oficializa también aquello que ya planteó Irene Montero la hipótesis de una negociación con el partido de Carmena Errejón que es precisamente lo que esta tarde está sobre la mesa vamos a saber si hay alguna novedad pendiente de la reunión Mariela Rubio Mariela

Voz 1450 08:20 tardes buenas tardes y todavía no ha intervenido Pablo Iglesias que lo hará telemáticamente pero han tomado la palabra en la mayoría de líderes autonómicos que han pedido sensatez en esta reunión que habría Irene Montero que según fuentes presentes en la reunión ha pedido el máximo órgano entre asambleas que avale la hoja de ruta de la dirección Ésta es negociar con Errejón sí pero no de inmediato el eso pasa señalan desde el partido por encargar a la gestora de Madrid unas primarias el objetivo elaborar una lista y construir después una candidatura de Unidos Podemos junto a Izquierda Unida sólo tras este paso se buscará la confluencia con el partido de Rejón a la entrada de la reunión a la que no ha acudido Íñigo Errejón su mano derecha Jorge More uno evidenciaba que las posiciones de fondo sobre la marca siguen estando muy alejadas para el organismo es más Madrid o más Gürtel

Voz 15 09:06 yo creo que han reflexionado y que han entendido que hay una candidatura que es la que puede sacar al Partido Popular de las instituciones buena Íñigo será vetado ya ha entendido que si eso era un escollo para llegar a acuerdos pues que no pasa nada que no hay ningún problema que aquí lo que importa es mirar hacia fuera y comenzará a la gente como digo para desalojar al Partido Popular que es el único objetivo mayo más Madrid Tomás Gürtel en lo que va a haber

Voz 1450 09:27 sin embargo en la carta que publica Iglesias en Facebook dice que es legítima la propuesta de superar Unidos Podemos pero considera que es un planteamiento erróneo que no se ha debatido además en los órganos antes de negociar debe darse en Podemos un debate interno sosegado escribe un debate en el que Errejón viene decir Iglesias no tiene nada que decir porque ya está fuera esta reunión el fondo solemnizar la oferta de diálogo Errejón con la que Montero respondía el lunes a los barones que le pedían unidad hizo lo emita también que puede haber acuerdo en el que una lista única pero que parece muy difícil el como si como más Madrid o como Unidos potros

Voz 1715 10:01 bueno Mariela cualquier novedad a lo largo de este informativo nos llamas verdad y nos cuentas venga hasta luego

Voz 10 10:06 la noticia saltó anoche

Voz 1715 10:08 a última hora la contamos ya en Hora Veinticinco hoy el socialismo madrileño ha pasado el día digiriendo la apuesta de Pedro Sánchez por el exentrenador de baloncesto por Pepu Hernández para ser el candidato del partido en las próximas elecciones municipales en Madrid cuando digo que se trataba de digerirlo para bien y para mal algunos más entusiasmados otros menos Pu Hernández debería superar un proceso de de primarias pero lo cierto es que ha tardado poco muy poco en lanzar una campaña propia propia más bien de un candidato casi casi ya elegido Radio Madrid Javier Barroso

Voz 0861 10:42 elegido por el mismísimo Pedro Sánchez el presidente del Gobierno que de hecho presentará a su precandidato en un acto el próximo domingo acaba de confirmarlo aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el Secretario General del Partido Socialista de Madrid

Voz 0194 10:54 Pedro Sánchez va a estar en todos los actos de todos los candidatos que se presenten pues no sé si su agenda sólo permite seguro que sí está seguro Sí urgente lo permite estoy convencido

Voz 1715 11:04 el conozco que va a jugar con esa

Voz 0194 11:06 transparencia y con esa lealtad órgano

Voz 0861 11:09 José Manuel Franco no cree que ese apoyo tan claro de un aparato vulnere la neutralidad del proceso neutralidad que reclama el otro precandidato a estas primarias Manuel de la Rocha

Voz 16 11:18 todos los candidatos somos iguales los direcciones del partido tienen que ser neutrales en un detener dormido un ellos las mismas condiciones

Voz 0861 11:27 si Pepu Hernández gana estas primarias el Partido Socialista de Madrid no descarta el fichaje de más independientes para solista al socialista que por cierto empezó a manejar la opción de Pepo hace quince días pero su elección su selección final fue el pasado lunes

Voz 1715 11:40 sí gracias hasta luego hasta nueva huelga de taxis en Madrid va a seguir la la Comunidad ha rechazado de plano la propuesta que hoy le ha hecho llegar el sector del taxi porque la considera radical la considera incluso más radical de lo que hasta ahora venía defendiendo los taxistas piden pero en contratación de una hora prohibir la circulación de los vehículos TC sin pasajeros es decir que no estén dando vuelta rondando por las calles de la ciudad pero además exigen también una distancia mínima de cinco kilómetros por recorrido para poder contratar esos servicios de los taxistas pasado la tarde como la de todos estos días previos protestando en el centro de la ciudad vamos a buscar la última hora con otro compañero de Radio Madrid Enrique García Enrique Bono

Voz 17 12:20 las tardes buenas tardes los taxistas dos mil según la policía han vuelto a cortar calles del centro de Madrid en este momento mantienen cortado el Paseo del Prado han estado toda la tarde concentrados de nuevo en la Puerta del Sol sede del Gobierno regional esta mañana han trasladado una contra oferta al presidente Garrido que no aceptado los taxistas proponía

Voz 4 12:37 en un ahora la contratación de nube TC Garrido lo considerado una

Voz 0177 12:43 pasa a partir de ahora a las manos de quien quiso por cierto lavarse las como Pilatos al ministro más irresponsable y más indolente de la historia al señor Ábalos

Voz 1715 12:58 bueno hemos perdido yo creo la comunicación con nuestro compañero con Enrique García que los estaba contando que por un lado los taxistas han mantenido las movilizaciones a lo largo de la tarde Puerta del Sol Gran Vía en fin las zonas habituales del centro de Madrid por las que vienen manifestándose estos días lo fundamental en todo caso es la posición de una y otra parte ya hemos escuchado ahora mismo al presidente de la Comunidad de Madrid renegar descartar la propuesta que oficialmente ha formulado el sector del taxi esta mañana recuerdo lo fundamental para contratación de un ahora recorridos mínimos de cinco kilómetros y regreso a las bases operativas del sector pero por la tarde y vamos a escuchar ahora al portavoz de Élite Taxi a Sergio Vega El sector ha empezado a matizar algo al menos a flexibilizar una de las posiciones ellos aceptan negociar esa pre contratación de quince minutos que es lo que precisamente ese aprobada en Cataluña quiere hablar de quince minutos

Voz 9 13:53 sobre contratación y el resto de propuestas valorarla positivamente hablemos y estamos seguros

Voz 18 13:58 llegáramos a un acuerdo estarían dispuestos entonces en al menos esto

Voz 10 14:02 la posibilidad de

Voz 18 14:03 aceptar los quince minutos como en Cataluña aquí en Madrid

Voz 9 14:07 parece que está siendo una de las propuestas viables dentro por ejemplo

Voz 1715 14:14 dos a valorarla bueno abiertos a valorarla ya veremos en qué queda lo cierto es que hoy avances no ha habido la propuesta los taxistas sigue contando con el no de la Comunidad de Madrid ocho catorce minutos siete y catorce en Cannes

Voz 5 14:25 varias Hora veinticinco unos veinticinco tipos

Voz 11 14:28 de calendarios así que no podemos decir eso de este lunes porque en otro calendario podría ser viernes no eso dejó Ernes de estrella la inventó otro calendario

Voz 0194 14:37 la vida calendario ya que tu mejor diríase sea cada día Seat Ateca Edition con climatizador sensor de aparcamiento Front Assist y toda la conectividad por dieciocho mil doscientas obras

Voz 19 14:48 si sueñas con ser el primer humano que pisa a Marte o Venus o algo de eso no nos engañemos está difícil pero si tu sueño es hacer un crucero eso está eh

Voz 0194 14:58 cumple tu sueño

Voz 20 14:59 los que es el corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros Busi el precio baja cero igual además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero

Voz 0194 15:14 a realidad tus sueños consulta condiciones

Voz 4 15:16 ya

Voz 12 15:18 cariño a tenemos que instalarnos una alarma ya eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma esta bien sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 13 15:29 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo dar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1510 15:42 hoy me voy a hacer diez kilómetros une mucho

Voz 21 15:45 en este siglo que quiere preparar una carrera o me voy a hacer diez kilómetros una mujer de este siglo que quiere beber agua muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que páginas al novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y colabora con Manos Unidas

Voz 4 16:03 KPN SER Hora veinticinco

Voz 5 16:10 Pedro Blanco buenos días manos vamos a hacer

Voz 1715 16:12 ahora en directo a Venezuela Caracas escenario hoy como otras ciudades del país de una nueva movilización de los seguidores de Juan Guardo ahí está la enviada especial de la SER Ana Terradillos Ana buenas tardes

Voz 0125 16:23 buenas tardes está siendo una protesta pacífica al menos hasta ahora se han cortado calles pero no autopistas ni tampoco arterias principales de esta ciudad mucha gente ha salido a la calle ya las dos de la tarde hace una hora más o menos se han desmovilizado y han decidido acudir otra vez a los puestos de trabajo respetando el horario de esta convocatoria hemos visto a personas mayores a jóvenes religiosas todas muy esperanzada en que esto es el principio del fin

Voz 6 16:49 tengo esperanza que si caiga y bueno callaron que hice para todos que tengan uno Venezuela el libro y sobre todo democrática que podamos tener una mejor calidad de vida de seguridad May

Voz 22 17:02 si no te va a seguir así nos maten y así digamos represión vamos a seguir apoyando las marcha queremos salir de Maduro ya los pobres no aguantamos el hambre si vamos a morir de hambre preferimos morir

Voz 10 17:14 las plazas protestando para que Maduro se vaya

Voz 0125 17:17 los sindicatos de estudiantes que mantiene la convocatoria hasta las seis de la tarde hora española

Voz 1915 17:22 dicen que van a seguir con su protesta hemos visto a mucha policía municipal la nacional estaba esperando en las autopistas el

Voz 1715 17:29 presidente Venezuela o el otro presidente Venezuela Nicolás Maduro se ha dejado ver hoy con militares a los que les ha pedido que sean expeditivos que si se cruzan con militares con compañeros que apoyan eso que él llama el golpe de Estado pues que hagan casi justicia exprés

Voz 11 17:44 por Honda

Voz 4 17:47 justicia inmediata máxima moral

Voz 1715 18:00 bueno lo de momento no hace caso al ultimátum planteado por varios países europeos entre ellos ya saben España dice que él estaría dispuesto a convocar elecciones legislativas pero no elecciones presidenciales que es justo lo que exige España Alemania o Francia por cierto tal vez recuerden los términos en los que ayer se refería al presidente

Voz 11 18:20 el Gobierno Nicolás Maduro quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas un tirano

Voz 1715 18:27 no es un socialista es un tirano hoy el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell al que le han preguntado precisamente por los objetivos son las selecciones de España y de otros países con su iniciativa diplomática ha asegurado que la intención del Gobierno no es un cambio de régimen por mucho que acabamos de escuchar para el Gobierno español maduro sea un tiro España no está

Voz 4 18:47 es un cambio de régimen en Venezuela estamos ante una presión para que los venezolanos puedan expresar

Voz 11 18:55 libremente su opinión sobre quién debe Jover

Voz 4 18:57 Mar

Voz 1715 19:00 ir al Partido Popular tampoco o al menos al líder del Partido Popular tampoco le parece suficiente tampoco les satisface la calificación que ayer utilizaba el presidente del Gobierno es verdad ha venido a decir hoy Pablo Casado Pedro Sánchez llamó tirano maduro pero lo hizo con la boca pequeña la sensación de que Sánchez leía

Voz 2 19:19 con poca convicción y con pretendida rapidez ese adjetivo sobre Maduro para que no se era demasiado porque por desgracia Pedro Sánchez es rehén de Podemos que es que

Voz 24 19:36 de mantiene en La Moncloa quién la amenaza con aprobar o no aprobar los presupuestos o en el día de ayer por ejemplo que

Voz 10 19:42 amenaza con tumbar su Gobierno y Juan Guaita

Voz 1715 19:45 lo sigue sumando reconocimientos uno de los últimos ha sido del presidente del Parlamento Europeo el italiano Antonio Tajani

Voz 25 19:50 estoy hablando por teléfono con el presidente ha ido nuestro único interlocutor para asegurar el apoyo del Parlamento Europeo

Voz 1715 19:56 esta mañana el Parlamento Europeo aprobará una moción que reconoce Juanjo ha ido Donald Trump fue el primer presidente que les reconoció como presidente legítimo de Venezuela y los dos han hablado por teléfono Trump está encantado cómo ha ido le ha felicitado por la histórica asunción de la presidencia ha dicho nos vamos a Washington Marta del Vado buenas tardes qué tal buenas tardes es la

Voz 1510 20:14 a la vez que Donald Trump habla directamente con Juanjo ha ido el presidente de Estados Unidos ha destacado la importancia de las protestas en Venezuela contra quién llama ex presidente Nicolás Maduro y la intención de EEUU de reconstruir las relaciones bilaterales y aquí en Washington la delegación nombrada por Wai dos se ha reunido con el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca para hablar sobre el envío de ayuda humanitaria EEUU comprometió la semana pasada veinte millones de dólares why do ha asegurado hoy que una coalición internacional está gestionando como enviar esta ayuda aunque no se conocen detalles sobre cómo la pretenden mandar o cuando el equipo diplomático leal agua ido cree que el envío de ayuda humanitaria es fundamental porque creen que será un punto de inflexión para las fuerzas armadas y confían en que los soldados permitan el paso y la distribución de alimentos y de medicinas para una sociedad muy afectada por la escasez

Voz 1715 21:02 Nos vamos a Méjico ahí está el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se reúne con el presidente de ese país después habrá rueda de prensa enviada especial Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 21:10 buenas tardes vamos a preguntarle si en esa rueda de prensa pero por el momento en el entorno del presidente aseguran que está muy contento con el fichaje de Pepu Hernández que fue una idea del líder socialista ya a pesar de que hay otro aspirante a las primarias del PSOE Madrid fuentes cercanas a Sánchez admiten con naturalidad que se va a volcar en su lanzamiento será ese uno de los asuntos de esta comparecencia el otro inevitablemente Venezuela y el resultado de la reunión del presidente con Andrés Manuel López Obrador que lo ha recibido aquí con honores en el Palacio Nacional de la famosísima plaza del Zócalo en la ciudad de México no lo admiten abiertamente en La Moncloa pero para Pedro Sánchez sería hoy un éxito salir con el compromiso de que el presidente mexicano sin corporal al Grupo de Contacto en el que está trabajando Bruselas un espacio compartido de países europeos e iberoamericanos para facilitar la transición en Venezuela el Gobierno ve margen para el acercamiento con este presidente progresista y al mismo tiempo va a participar como observador en el grupo de Lima un foro de países americanos conservadores contrarios a Maduro

Voz 5 22:12 hora veinticinco que has estado diez años aislado estudiando una Tribune el Amazonas no tuvo alguna novedad pues que tengo con línea directa un pedazo de seguro un precio que no te lo crees que te parece

Voz 26 22:24 madre mía llegas tan tarde todos los haré en línea directa siempre las mejores coberturas siempre mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el inédito

Voz 11 22:37 esta punto com una compañía Bankinter en BP

Voz 27 22:40 la repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 28 22:50 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 29 22:59 dos mil dieciocho ha sido el año con el peor ejercicio en Bolsa desde dos mil diez y es que un mal año lo tiene cualquiera afortunadamente nosotros no somos cualquiera ser la primera gestora independiente poder invertir con libertad y sin ataduras y tener mutua fondo España consolide en renta variable española dos mil dieciocho abierto a todos no le pasa a cualquiera eso solo pasa con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutó activos la primera gestora independiente

Voz 11 23:25 quién Expansión y el economista Morning Star folletín condiciones en moto a punto es

Voz 7 23:30 y hoy en la cara del perfil de alguien con mucha personalidad servidores hola hola pero escucha

Voz 1715 23:35 sí

Voz 7 23:37 y hoy a Times ha dicho de él que es la estrella indiscutible en el acto final del Brexit es Mister Speaker John Bercow El presidente de la Cámara británica sus vídeos y su sordera

Voz 1915 23:47 la vuelta al mundo y queremos saber quiénes que hay detrás de él y cómo puede influir su comportamiento en el Brexit

Voz 1715 23:52 en la tertulia de Hoy María Esperanza Sánchez Miguel Ángel Aguilar Lar y Fernando Vallespín Éstas son las claves del día

Voz 0656 23:58 entre las muchas noticias estoy aquí dijo la de la candidatura de picudo Hernández por el sobre para localidad entre las primarias ponen nombramiento definitivo disputará como Nortel Arrocha un político de larga experiencia en la gestión municipal y un hombre de partido se enfrentarán dos modelos de político El profesional entre comillas y el personaje popular metido a político está parece ser una de las tendencias momento en que vivimos el intento por tratar de incorporar a la política a personas que se han criado en mundos distintos no deja de suscitar muchas preguntas se hacen más por temor a la fobia de los ciudadanos a los políticos de profesión por atractivo personal de quiénes han ganado un nombre en su actividad la pregunta más inquietante sería otra sirve como líder político cualquiera que haya destacado en esferas ajenas a la política sería Ferran Adrià el cocinero un buen alcalde o el prototipo es equivalente la gestión equipos deportivos sala de organizaciones complejas como puede ser Umbral ayuntamientos pero esto parece secundario a logré proponerse los hoy de lo que fundamentalmente se trata es de tener impacto mediático falta por ver sin embargo si éste se traduce después el correlativo impacto electoral que es lo que al final importa

Voz 1715 25:00 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:07 muy buenas tardes ya conocemos a tres de los integrantes del equipo de Pepu Hernández se lo avanza la Cadena Ser a esta hora Javier Casal buenas tardes

Voz 0867 25:16 qué tal buenas tardes son tres concejales del actual equipo municipal del PSOE Mar Espinar actual responsable de Cultura no se va a presentar a las primarias será la portavoz del equipo de Pepu Hernández Ramón Silva se va a encargar de la organización de los actos públicos de este candidato a las primarias y la también concejal Mercedes González será la coordinadora de campañas son tres ediles del grupo que lidera actualmente Purificación Causapié en el ayuntamiento que ha convocado recordemos a los medios mañana a las once y media para anunciar si se presenta o no las primarias socialistas

Voz 1915 25:46 gracias Javier y el PSOE de Madrid defiende la elección del ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández como su precandidato desde que anoche se conoció la noticia algunas voces dentro del partido han cuestionado esa decisión la consideran un dedazo del presidente Sánchez pero la dirección lo explica casi como un revulsivo su secretario general José José Manuel Franco hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 1715 26:05 yo creo que no se trata tanto de buscar talento fuera

Voz 30 26:08 como de abrir el partido a personas que puedan aportar tienes que en el partido y quiero dejarlo muy claro no haya compañeras y compañeros perfectamente capacitadas capacitados para ser candidato a la alcaldía de Madrid que los hay pero creo que es un ejercicio democrático magnífico que abramos el partido a gente que venga ayudar a gente que venga aportar

Voz 1715 26:29 que tengan nuevas ideas

Voz 1915 26:32 y la huelga del taxi cumple ya diez días Monseñor Amigo sin visos de solución la Comunidad ha rechazado la última propuesta de los taxistas que después de ese no han rebajado mucho sus pretensiones por primera vez hablan de una contratación de quince minutos para los sube TC como ha ocurrido en Barcelona ahora la protesta pasa por el paseo del Prado allí está Enrique García buenas tardes

Voz 0962 27:01 buenas tardes se acaba de abrir al tráfico el tramo entre Neptuno y Atocha castrados el cerrados hace unos minutos se están dirigiendo los manifestantes Atocha a la estación aunque son muchos menos

Voz 10 27:11 porque se han dispersado en los últimos minutos de la última

Voz 0962 27:13 gran cortado la Gran Vía unos dos mil según la policía lo han hecho tras la concentración en Sol no deben durante esta marcha Sport espontánea dicen que quieren al da para realizar una asamblea

Voz 1915 27:23 gracias Enrique enseguida vamos con otros asuntos de este miércoles pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 31 27:32 las tardes a esta hora tenemos dos accidentes de tráfico uno en la A cuatro en la zona de Butarque en sentido de entrada que congestión de la vía en varios kilómetros también en efecto contrario por efecto mirón en segundo está en la M501 en Brunete que congestión a la vía hacia Navas del Rey más complicaciones habituales de entrada polar un hasta nudo Manoteras de salida por la A cuatro en Pinto en ambos entonces complicada la A42 en Villaverde y también las seis en El Plantío la M40 densa en Coslada en ambos sentidos y la M50 en Villaviciosa de Odón hacia la A5

Voz 1915 28:05 ocho y veintiocho se lo venimos contando los trabajadores de la residencia pública de Enfermos de Alzheimer de Vallecas han denunciado en los tribunales el abandono que sufren por parte de la Administración aseguran que falta material básico para atender a los residentes que sufren una plaga de hormigas y que las puertas de emergencia suelen estar bloqueadas la Consejería dice que todo funciona bien pero la oposición exige explicaciones José Ángel Chamorro Partido Socialista Raúl Camargo Podemos y Alberto Reyero Ciudadanos

Voz 32 28:30 las consecuencias de la falta de control de las residencias analizadas donde la Dirección General de mayor independencia no hacen

Voz 0967 28:39 las inspecciones oportunas el gran problema que tiene es que está dirigida por una empresa privada siendo un centro público que además cuenta con casi todos los avances lo que solicitamos de inmediato es que esta residencia se haga totalmente Pool

Voz 33 28:51 desde Ciudadanos estamos alarmados por la noticia que hemos conocido sobre la residencia del Centro Alzheimer en la falta de personal y medios el incumplimiento de los pliegos y la clausura de puertas de emergencia exigiremos comparecer a la Consejería para que nos dé explicaciones de las inspecciones que se han realizado