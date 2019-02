Hora 25 (31/01/2019)

No hay resultados

Voz 0194 00:00 una cosa son los gestos y otra las estrategias el reconocimiento de Juan guardó como presidente tiene el valor del gesto pero cuál es la estrategia española o europea que pretende conseguir el grupo de contacto para Venezuela que sea anunciado hoy y qué papel desempeñará sin Maduro no se aparta son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:41 hola buenas tardes Europa pone en marcha la idea que propuso España hay constituye un grupo dedicado a la crisis política de Venezuela compuesto por miembros de la Unión países latinoamericanos el anuncio lo ha hecho la representante europea para la Política Exterior tras la reunión de ministros de Exteriores de hoy

Voz 3 00:57 yo creo que de contacto se va a crear y se va quitar su creación la próxima semana que muy probablemente tenga lugar ya una reunión ministerial de una reunión a nivel ministerial de los países que lo van a formar que por supuesto España estaría allí como no hemos tomado desde la creación de este grupo desde hace ya más de tres meses Europa aparece

Voz 0194 01:21 tomar impulso en esta crisis esta misma mañana el Europarlamento aprobado una resolución por la que se reconoce Juan Guardo como presidente legítimo de Venezuela Antonio Tajani el presidente de

Voz 4 01:31 la Eurocámara es un placer anunciar que el Parlamento Europeo pero conoce Juan guardó como legítimo presidente interino de Venezuela

Voz 0194 01:39 sentado hoy lo que denomina como plan país una especie de programa de gobierno para el periodo de transición hasta las próximas elecciones lo ha hecho en un acto en la Universidad en el que ha denunciado el intento de intimidación de la policía venezolana que se presentaba hoy en su casa buscando a su mujer hace una hora o comparecía junto a ella y a su bebé

Voz 5 01:56 eran cuatro funcionarios

Voz 6 01:59 la llegando preguntando

Voz 6 02:09 pero vine a darme y para que vaya al que creo que no lo grabó y también viajaremos en directo a Caracas Anna Terrón

Voz 0194 02:18 de ellos nos va a contar entre otras cosas la liberación de los periodistas de la agencia Efe que fueron detenidos ayer y que van a permanecer en el país y el último sondeo del CIS tampoco ha provocado indiferencia la encuesta dice que el PSOE ganaría las elecciones con doce puntos de ventaja sobre la segunda fuerza que sería ciudadanos quince puntos sobre el PP que pasaría a ocupar la cuarta posición después de Podemos Adriana Lastra PSOE Pablo Casado pp

Voz 7 02:42 de los datos que reflejan el CIS son datos reales que no hay trampa ni cartón porque ahora ni siquiera se elabora cocina no hay trampa ni cartón en los datos del CIS

Voz 8 02:54 a mí ya me parece de mal gusto tener que explicar lo que ya no es una broma pesada sino es una malversación de fondos públicos en beneficio partido

Voz 0194 03:01 y un día más hablaremos del conflicto del Taxi Pedro Blanco y con alguna novedad en Madrid del sector del taxi anuncia que va a eliminar de su nuevo propuesto en la exigencia de una porque contratación temporal Miguel Ángel Leal de la Asociación Gremial del taxi

Voz 9 03:13 iba iba obviar ya la el tema atemporal a la cuestión de minutos el te de minutaje Si va a eliminar ya que sea el ayuntamiento el que cada uno

Voz 0194 03:22 en Barcelona las plataformas de vehículos retrocede anuncian que dejan de operar en la ciudad ante la entrada en vigor de la nueva norma que allí sí obliga a una pre contratación con un mínimo de quince minutos de antelación Juan Galiardo exporta

Voz 10 03:33 ante las restricciones a los juguetes se aprobadas por el Gobierno catalán nos vemos obligados a suspender el servicio de Durex en Barcelona a partir de mañana a disposición de la Generalitat de Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona retraso en una regulación justa para todo

Voz 0194 03:48 que a las ocho y media deportes en la XXV Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:50 buenas tardes quedan menos de cuatro horas para que se cierre el mercado de fichajes de invierno destacamos algunas operaciones el Barça ha hecho oficial la cesión al Arsenal

Voz 6 03:58 de Denis Suárez por su parte de los azulgrana

Voz 0919 04:00 han fichado al lateral brasileño Emerson que va cedido al Betis el delantero brasileño del Espanyol Baptistao Se marcha jugar a China y el Valencia se ha hecho con los fichajes de Rubén Sobrino del Alavés y Roncaglia del Celta recordemos que a las nueve y media se completan los cuartos de final de la Copa Juan Girona al Real Madrid en la ida el resultado de cuatro a dos hace favoritos a los blancos para meterse en semifinales y en la Euroliga de baloncesto hoy dos partidos el Barcelona juega en Grecia en la cancha del Olympiakos y el Baskonia recibe en Vitoria al Maccabi

si el tiempo se fue Gabriel llega la borrasca Elena Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes en las próximas pero horas el tiempo se va Mostar muy cambiante a la espera de que el fin de semana cada vez a más sol pero también más frío de aumentó lluvia persistente hasta bien entrada la madrugada ratos intensa al este de Cantabria en el País Vasco durante la madrugada chubascos en gran parte del interior de la península mañana por la mañana en el Mediterráneo después como decíamos ratos sin lluvia incluso se abrirán claros pero no os fiáis porque durante la tarde incluso en muchos puntos descargarán tormentas con algo de granizo y cota de nieve que por ejemplo en el extremo norte de la península se situará alrededor de los seiscientos metros a destacar que mañana el viento se va a reforzar acentuando la sensación de frío viento fuerte hasta el sábado cuando todavía tendremos algunos chubascos especialmente en el Cantábrico el domingo mucho más sol empieza Juan veinticinco Pedro Pino queremos dejar de felicitar al Javier del Pino a consiste juro al Gervasio Sánchez por el premio Rey de España de periodismo en Radio lo han conseguido por la serie de reportajes vidas enterradas historias desenterrados en el vivir sobre represaliados por el franquismo enhorabuena también a Nicolás Castellano al que el Rey ha entregado hoy el Premio de Spock por su reportaje sobre los niños esclavos en Benin que gusto da poder felicitar a compañeros igual vamos con todo pero antes la noticia Iberia con Nacho Palou

Voz 2 08:13 Hora veinticinco

Voz 1715 08:16 Pedro Blanco mucho mucho minutos siete y ocho minutos en Canarias Europa se mueve hilo hace hacia donde había propuesto al Gobierno español nos vamos a marchar en directo a Bruselas Griselda Pastor Griselda buenas tardes

Voz 1390 08:28 hola buenas tardes la Unión Europea anunciado esta misa

Voz 1715 08:30 esta tarde la conformación de un grupo para la crisis de Venezuela que va estar compuesto por algunos países europeos por otros latinoamericanos es una propuesta que ayer detallaba el presidente Sánchez y que Griselda ha conseguido sumar el apoyo de los socios de mayor peso

Voz 1390 08:43 si finalmente la luz verde

Voz 0738 08:46 de los veintiocho países quiera previa muy importante aunque para eso Previamente el ministro borre ya tenido que garantizara los reacios como Hungría o Italia que este grupo de contacto no hará de mediador escuchamos al ministro español

Voz 3 08:59 hemos dejado bien claro que esto no es un grupo creado para mediar en la diferencia de lo que están haciendo México y Uruguay han convocado una conferencia internacional con el fin de mediar este objetivo este grupo ya no es mediar ya es una vez que sea como la posición clara de que la legitimidad está en la Asamblea Nacional lo apoyó de este grupo es impulsar ayudar a crear las condiciones para que se puedan celebrar las elecciones presidenciales que eso que está está reclaman

Voz 0738 09:32 pues para impulsar esas elecciones presidenciales con España van a compartir grupo Francia Alemania Italia Suecia Portugal Holanda Reino Unido y lo harán trabajando codo a codo con Ecuador Costa Rica Uruguay y Bolivia IS grupo empezará a trabajar la próxima semana después del reconocimiento bilateral de Why do porque el ministro también ha confirmado que el presidente Sánchez como había anunciado hará efectivo el reconocimiento este próximo

Voz 1715 10:02 bueno esta ha sido la noticia de la tarde porque la noticia de la mañana pasaba por el Europarlamento que aprobaba esa resolución que adelantase ayer y que reconoce como el presidente legítimo de Venezuela

Voz 0738 10:12 exactamente el Parlamento es la primera y de momento la única institución europea que hace efectivo el reconocimiento un reconocimiento importante porque además aporta el paraguas político para que el grupo de países que como España quieren pasar al reconocimiento bilateral de Guarido puedan hacerlo sin ser acusados de romper la unidad es que ha sido el momento de la aprobación oficial escucha

Voz 4 10:34 es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce Juan guardó como legítimo presidente interino de Venezuela

Voz 0738 10:41 es Antonio Tajani el presidente de la Eurocámara leyendo este recuento cuatrocientos treinta y nueve votos a favor ciento cuatro en contra y ochenta y ocho abstenciones

Voz 1715 10:53 pese al al presidente designado Juanjo ayudó precisamente agradecido expresamente esta tarde el reconocimiento del Parlamento Europeo

Voz 21 11:00 yo tengo y lo agradezco al Parlamento Europeo en nombre toda Venezuela el reconocimiento a una gesta democrática está pacífica al respeto de nuestra Constitución

Voz 1715 11:12 bueno fango Aído ha presentado hoy lo que llama Plan país un plan con el que quiere demostrar que lo suyo no es un movimiento improvisado que detrás de su designación como presidente hay un plan ambicioso

Voz 21 11:25 han bien pensado estructurado en cada una de las áreas oímos tres pero también seguridad también servicios públicos también muchos elemento todos tenemos un rol este aumento hemos hablado de encuentro me lo de reencontrarnos como Ciudadanos Seth segundo elemento importante hoy en la presentación de este plan país el tercer elemento categóricamente demostrar no con palabras con eso sino que estamos unidos en la construcción de este plan

Voz 1715 11:58 bueno después Juan WISE dos se ha marchado hasta su casa donde se había presentado hoy la policía preguntando por su esposa ir allí ha vuelto a aparecer a las puertas junto a su mujer junto a su hija vamos a Caracas ahí está la enviada especial de la SER Ana Terradillos Ana buenas tardes

Voz 0125 12:13 buenas tardes si Pedro es el primer acto de intimidación contra oído por parte de Maduro desde luego añade mucha tensión a esta situación el FAES ha entrado esta mañana en casa de Juan Gallardo y lo anunciaba el mismo al término de la presentación de su plan económico un acto que tenía previsto esta mañana en la Universidad we do hacía responsable a las fuerzas de Maduro de todo lo que pueda pasar a su familia

Voz 21 12:35 señores del aquí estoy con mi esposa mi hija está Mi casa Yago responsable de cualquier cosa intimidación que le pueden hacer a mi bebé de apenas veinte meses que es lo que han hecho todo este país y les digo de aquí salvo a mi casa y salimos todos juntos estoy segó

Voz 12 12:55 pero el líder opositor reconocido ya por Europa como

Voz 0125 12:57 presidente vive en Santa Fe en una barriada de clase media mayoritariamente opositora habrá que ver ahora si algún tipo de reacción a esta entrada de FAES en casa de

Voz 1715 13:07 a lo largo de las últimas horas hemos estado pendientes de la suerte de varios periodistas de la agencia Efe de la agencia española Efe que habían sido detenidos ayer finalmente Ana han quedado en libertad

Voz 0125 13:17 si no era la decisión inicial prevista pero finalmente los periodistas de Efe no van a ser deportados lo confirmaba esta tarde a primera hora fuentes diplomáticas a la Cadena Ser fuentes diplomáticas que trabajan aquí sobre terreno sabemos que les han llevado al Servicio de Inmigración pero que finalmente las autoridades de Caracas han tomado la decisión de no deportar les les va a acreditar como periodistas se quedan en Caracas con su cobertura primera liberado a tres periodistas después también al motorista venezolano que se encontraba trabajando con ellos

Voz 1715 13:46 gracias Ana contigo volveremos a partir de las diez de la noche algo más por cierto la opinión de Antonio Ledezma fue alcalde de Caracas desde hace un tiempo vive en Madrid esta mañana decía que no no reconocía ese grupo contacto que finalmente ha creado la Unión Europea propuesto por España Antonio Ledezma ha pedido a nuestro país algo más que haga algo más de lo que ha hecho hasta ahora

Voz 1390 14:07 pero estamos al borde de salir de esta pesadilla por eso necesitamos que hoy mismo el Gobierno de España que hoy España reconozca a Juan guardó como presidente de la República que hoy a España intensidad apoya intensificar las sanciones económica personales contra los saqueadores del Tesoro Público venezolano y que también espa

Voz 15 14:31 a apoyar el análisis

Voz 1390 14:34 que se tramitan en la Corte Penal Internacional

Voz 1715 14:39 y hoy es día dieciséis con lo que eso supone últimamente esta vez no hay cambio de metodología pero sí resultados muy muy muy llamativos según ese sondeo el Partido Popular pasaría a ocupar la cuarta posición literalmente diría yo diría por debajo del PSOE de Ciudadanos de Podemos y sólo por encima de Vox el CIS asegura que el Partido Socialista ganaría las elecciones con una ventaja de doce puntos respecto a la segunda fuerza que sería ciudadanos los datos los tiene Adrián Prado

Voz 0019 15:08 si el PSOE conseguiría el veintinueve coma nueve por ciento de los votos un punto más que en diciembre el PP como decías quedaría relegado a la cuarta posición tras caer más de cuatro puntos del diecinueve coma uno al catorce coma nueve el gran beneficiado por este fuerte retroceso de los populares es ciudadanos que salta segundo puesto a pesar de que los de Rivera pierden dos décimas respecto al CIS anterior conseguirían el diecisiete coma siete por ciento de los votos Unidos Podemos y sus confluencias registran una ligera subida hasta el quince coma cuatro se convierten en la tercera fuerza política eso sí la encuesta no recoge la crisis interna que vive ahora mismo el partido ya que el trabajo de campo se realizó entre el uno y el trece de enero otro de los datos destacados es el crecimiento de Vox que casi duplica las cifras de diciembre pasa del tres coma uno al seis coma cinco por ciento el CIS además recoge varias preguntas sobre Cataluña una de ellas en concreto sobre qué es más necesario en la situación actual el treinta y seis coma nueve por ciento apuesta por una política que combine el diálogo y el cumplimiento de la ley y un treinta y cuatro coma ocho apoya la opción de una política de diálogo y negociación

Voz 1715 16:10 con el PSOE no encuentra ningún motivo para sospechar de los resultados del CIS en esa posición no hay sorpresa tampoco el Partido Popular no le gusta nada de hecho Pablo Casado llegue a hablar de malversación ciudadanos cree que las encuestas le señalan como la única alternativa

Voz 7 16:23 que los datos que reflejan el CIS son datos reales que no hay trampa ni cartón porque ahora ni siquiera se elabora cocina no hay trampa ni cartón

Voz 8 16:33 a mí ya me parece mal gusto tener que explicar lo que ya no es una broma pesada sino una malversación de fondos públicos en beneficio partidista

Voz 22 16:39 que el Partido Socialista está hinchado en las encuestas manejadas por Tezanos Ike existe una tendencia en todas las encuestas que vamos viendo en el resto de medios en las que ciudadanos e es la única alternativa al Gobierno de Sánchez

Voz 1715 16:54 el CIS ha preguntado por Cataluña los encuestados prefieren una política que combine diálogo y cumplimiento de la ley a una política de mano dura la mano dura forma parte de la literalidad de la pregunta o prefieren votar a partidos que plantean diálogo y negociación a los que plantean opciones Carles duras también es literas por cierto que el Tribunal Supremo sigue sin fijar exactamente la fecha para una reanudación del juicio del proceso el presidente del Supremo del Consejo del Poder Judicial se ha reunido hoy con periodistas para hablar precisamente de cómo se va a desarrollar

Voz 0055 17:27 juicio entre otras cosas y allí estaba Alberto Pozas la fecha sigue siendo una incógnita aunque según nos cuentan desde el Supremo parece complicado que pueda empezar ese martes cinco de febrero los jueces tienen que estudiar casi dos mil páginas de alegaciones de las defensas preparan un auto de algo más de cien folios el Tribunal Supremo mientras tanto se vuelcan la transparencia del proceso su presidente Carlos Lesmes ha explicado hoy que el juicios retransmitirá en directo por streaming en la web del consejo ya ha dicho que todo el que quiera observar tendrá todas las facilidades para hacerlo desde cualquier parte del mundo en el alto tribunal Pedro son conscientes de que habrá muchos ojos puestos en el Supremo esos días más de seiscientos periodistas de ciento cincuenta medios un tercio de ellos internacionales han pedido una acreditación este juicio dice Lesmes puede ser una oportunidad para poner de manifiesto la calidad de la justicia española

Voz 1715 18:09 de algo más para cerrar este capítulo de información que ya adelantaba el confidencial que apunta al elegido por Pedro Sánchez para ser o al menos para intentar ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid según ese medio Pepu Hernández constituyó una sociedad para facturar sus conferencias una sociedad que acabó utilizando para gestionar parte de su patrimonio inmobiliario según El Confidencial esa ha sido una forma de pagar menos puestos desde su entorno niega la mayor escuchan a Mar Espinar exconcejal del PSOE en Madrid es portavoz de la candidatura de Pepu Hernández

Voz 23 18:37 queríamos aclarar que no hay ninguna irregularidad para rebajar impuestos ilícitamente eh es toda la sociedad mercantil siempre ha tributado conforme a la ley vigente en todo momento es más no ha habido ningún requerimiento por parte de la Agencia Tributaria en cuestiones de imagen y ninguna cuestión conforme a esta empresa es absolutamente falso

Voz 1390 18:58 no que es su segunda vivienda Se adquiriese

Voz 23 19:01 a través de ninguna sociedad lo hizo Pepu con su mujer como personas físicas asumiendo todas las obligaciones a las que estamos todos obligados

Voz 1715 20:38 Pedro Blanco Iván o al menos eso es lo que dicen Hubert ahí han decidido dejar de prestar servicio en Barcelona a partir de mañana una vez entre en vigor la nueva regulación que les obliga entre otras cosas que los clientes pre contraten sus servicios con una antelación de quince minutos vamos a Barcelona a la información de Mónica P

Voz 1600 20:58 la normativa que entrará en vigor mañana impide dos cosas que son fundamentales en el servicio que hasta ahora habían prestado Guber y Cádiz Fay que el usuario pueda saber donde están los vehículos más cercanos y que los pueda contratar de manera inmediata a través de las aplicaciones por eso el director de España Juan Galiardo anunciaba esta mañana

Voz 10 21:15 entre las restricciones a la juguetes se aprobadas por el Gobierno catalán nos vemos obligados a suspender el servicio de ex en Barcelona a partir de mañana

Voz 1600 21:22 los conductores que trabajan para ibérica del fallo para las empresas contratadas por estas plataformas se ven ahora sin trabajo

Voz 1390 21:29 parece ser que mañana dejaremos de trabajar no sabemos exactamente lo que ocurrirá en un futuro

Voz 0194 21:37 pero de momento estamos todos en la calle el Ayuntamiento

Voz 1600 21:39 de Barcelona dice que no hay motivos para despedir a nadie porque en Barcelona hay trabajo para los taxis para los vehículos con licencia o vete

Voz 1715 21:46 iré Madrid de Valladolid perdón llega una de las historias más llamativas del día la detención de varias personas acusadas de un fraude en tan ató Chris la investigación está bajo secreto de sumario y lo poco que se sabe es que supuestamente daban el cambiazo a los ataúdes es decir los cambiaban por otros más baratos que los que habían pago de las familias antes de la incineración Radio Valladolid Manuel Rodríguez

Voz 1402 22:09 quince detenidos hasta el momento en esa operación policial para investigar ese supuesto cambio de ataúdes a la hora de incinerar a las personas fallecidas una operación que sigue su curso un centenar de policías de homicidios acompañados de agentes judiciales ideado buenas han registrado varias sedes del grupo El Salvador entre ellas un cementerio privado en Valladolid

Voz 26 22:27 sí eso es verdad de necesitarían un castigo ejemplar porque ya además del dolor de los familiares que tienen que despedir a un ser querido si encima al estiman a la hora de adquirir un un ataúd pues fíjate

Voz 1402 22:38 testimonios de personas que esta mañana iban a visitar a familiares fallecidos desde la patronal de funerarias de España Alfredo Gosálbez su secretario general señala que estamos ante un hecho aislado

Voz 27 22:48 que es un caso aislado primero hay que esperar también a ver que la policía termine de hacer los de investigaciones las autoridades judiciales manifiesta

Voz 1715 22:54 esperemos que unen responsabilidades por su parte

Voz 1402 22:57 presa al Salvador responsabiliza de los hechos a un exempleado

Voz 0194 23:01 y a partir de las nueve y como yernos o Irán por la aplicación tras leer en la web de La Ser en Sermas en onda media en la segunda hora la cara B lo vamos a dedicar un término muy actualidad la tradición sagrada

Voz 1880 23:13 hola Pedro a los que traiciona en los que se sienten traicionados los de ahora mismo de enero de dos mil diecinueve y también las traiciones a lo largo de la historia no va a explicar el término Pancracio Celdrán él es experto en historia y literatura medieval

Voz 0554 23:25 decimos que Tradicción a aquel que es desleal o que decida a quién se les traigo cursa con Man nacido que se vuelve contra la persona que las jurado fidelidad y abandona su Campsa

Voz 1880 23:43 bueno pues desde la historia pero también desde la filosofía como siempre en la cultura vamos a analizar hoy en la cara B la traición

Voz 0194 23:49 la tertulia de Hoy y Javier Aroca Gonzalo Velasco y Emilio Contreras está son para él las claves día

Voz 0554 23:55 a la economía española pierde fuelle en dos mil dieciocho creció el dos coma cinco por ciento seis décimas menos que el año anterior casi siete mil millones menos que en dos mil diecisiete este dato es malo porque refleja un retroceso es bueno porque España crece por encima de la media europea nos enfrentamos a un ciclo económico de desaceleración global agudizado en Europa por la caída del crecimiento en Alemania el temor a un Brexit duro Icon Italia que hoy ha entrado en recesión ante este panorama que se espera del Gobierno español algo tan sencillo como un programa que impulse el crecimiento reflejado en unos Presupuestos creíbles pero el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal nos dicen que el proyecto presentado en las Cortes no es creíble sí es un igual que hay dudas de que el Gobierno consiga los apoyos para aprobar en mayo un presupuesto que debieron estarlo en diciembre la incertidumbre está servida que visto el panorama hice obtiene hombre es lo único que necesita la economía española

Voz 0194 24:51 así llegamos a los ocho veinticinco las siete y veinticinco minutos en Canarias

Voz 1915 25:10 buenas tardes tras once días de huelga los taxistas rebajan sus exigencias Iborra en la contratación de los sube trece de su nueva propuesta el principal escollo todo este tiempo en las negociaciones una oferta que van a trasladar a la Comunidad de Madrid hasta ahora siguen en la Puerta del Sol donde esta tarde han decidido acampar hasta que el Gobierno regional se reúna de nuevo con ellos volvemos de nuevo hasta ese punto al kilómetro cero Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 31 25:33 buenas tardes desbloquear la situación y negociar este es el objetivo de la propuesta del factor hasta Ayuntamiento que era capitán de la plaza de Cibeles le diga a la Puerta del Sol que debe ceder las competencias a los municipios es una propuesta que aún debe ser muy afinada pero los detallando Zabaleta Miguel Ángel Leal de la genial del taxi de Madrid

Voz 9 25:52 el Ayuntamiento se les da potestad a la Comunidad de Madrid que regulará el tiempo de contratación hasta donde pueda todos los supuestos a discriminatorio regular libranzas el tiempo de espera además de para que estos derechos que regula la ley lo tiene ella desarrollar órganos

Voz 12 26:07 el Agustín de la captación de aceptarla fora

Voz 1915 26:14 gracias Alfonso la Comunidad asegura que por el momento no tiene sobre la mesa esa propuesta y lo anunciado aquí en la SER hace unos minutos el concejal socialista Chema Dávila se suma a la carrera de las primarias al Ayuntamiento de Madrid Dávila que es el actual portavoz de Medio Ambiente confía en que ese proceso sea neutral a pesar de que la dirección ya han mostrado su predilección por de Hernández sí ha deslizado que no le gusta ese acto programado para el domingo en el que se presentará al exsenador de baloncesto y al que acudir el presidente del Govern

Voz 0194 26:41 el para qué va promovió estoy seguro que al acabar promocionando a todos los precandidatos exactamente igual eres un candidato osea es un acto que yo sufra Pedro Sánchez probablemente nadie en el sentido de que yo creo que es un formato que no es razonable pero en cualquier contexto por supuesta legítima para hacerlo se puede hacer ningún tipo de problema yo estoy seguro que será todos los medios a otros precandidatos para poder funcionar en Álava

Voz 1915 27:03 Dávila de Pepu Hernández que no ha salido a dar explicaciones si lo ha hecho su equipo sobre esa sociedad creada en dos mil seis para

Voz 1390 27:09 al menos impuestos por sus conferencias y trabajos

Voz 1915 27:11 todo está en orden decía la portavoz de su equipo Mar espina

Voz 23 27:14 es absolutamente falso que su segunda vivienda Se adquiriese a través de ninguna sociedad lo hizo Pepu con su mujer como personas

Voz 1390 27:22 Casas subiendo todas las obligaciones a las que

Voz 23 27:24 el estamos todos obligados por supuesto está al día de sus pagos ya al corriente de sus obligaciones fiscales entendemos que estamos en el ojo del huracán y sabemos que vamos a soportar muchas presiones durante estos meses

Voz 1915 27:37 también de esta tarde el equipo de errejones más Madrid o han cerrado ya un acuerdo para concurrir juntos a las a las elecciones autonómicas de mayo fuentes de los dos partidos dicen que esperan sumar también Izquierda Unida Podemos en cambio ni siquiera ha confirmado aún si acudirá a esa reunión convocada por Izquierda Unida el próximo lunes para elaborar una candidatura única de toda la izquierda en Madrid enseguida vamos con otros asuntos de este jueves treinta y uno de enero pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 32 28:05 muy buenas tardes a esta hora pendientes de una colisión en la A6 a la altura de Jada ahondó hay que provoca tres kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital además el efecto mirón la curiosidad de los conductores también generar retenciones en sentido contrario además encontrarán a esta hora tramos complicados de la M40 especialmente Coslada sentido entre

Voz 1915 28:53 los trabajadores de todos los servicios de Urgencias Sanitarias de la Comunidad se han unido en una plataforma que hoy ha entregado en la Consejería cincuenta y tres mil firmas para pedir más personal que les permita tratar y cuidar a los pacientes con dignidad también la reapertura de camas de hospitalización que en este momento no están funcionando

Voz 34 29:08 quiero agradecer a todos los ciudadanos de Madrid que si en un momento dado tienen esperas para una ambulancia para una urgencia que reclamen esa espera espera una urgencia vital que denuncien

Voz 35 29:20 esto personalmente a compañeras cambiar el pañal un paciente en el pasillo eso es indigno e inhumano y no estamos aquí para hacer eso estamos viendo pasar esto y no queremos

Voz 1915 29:31 que siga así sin levantar la voz y una cosa más las elecciones para elegir al nuevo rector de la Complutense serán el próximo tres de abril la presentación de candidaturas empieza mañana y durará hasta el doce de febrero llegamos a las ocho y media con siete grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 2 30:10 buenas tardes hola ayer en el mercado de fichajes

Voz 6 30:15 dado que quedan todavía pues a las doce tres horas y media de dos maneras quitando lo de Morata por el Atlético de Madrid más que mercado ha quedado en Mercat mercadillo un mercadillo hippy pero sí un mercadillo de segunda mano por qué no

Voz 0919 30:29 hay grandes operaciones doy Annecy algunas a vuela pluma Denis Suárez Se confirma que

Voz 6 30:33 se va cedido al arsenales del Barça el Barça fichado a un lateral brasileño Emerson a su vez lo cede al Betis hasta final de temporada el delantero brasileño de el

Voz 0919 30:46 Espanyol Baptistao China Rubén Sobrino llega del Alavés al Valencia Roncaglia llega del Celta Valencia Kenan código firma por el Athletic debe

Voz 6 30:57 Bilbao bueno son algunos de los movimientos que

Voz 2 31:33 hola buenas tardes Gallego vaya a partido más extraño ha acabado el primer cuarto los veintiuno arriba al Barça seis al veintisiete pero ahora Olympiacos le ha clavado un parcial de once cero por tanto inicio el segundo cuarto diez arriba al Barça diecisiete Olympiacos veintisiete Barça luego jugarán en eh

Voz 0919 31:53 el Baskonia en Vitoria el Baskonia el Maccabi ay se me olvidaba el Comité de Competición ha hecho públicas las sanciones por lo ocurrido en el partido entre el Valencia y el Getafe los incidentes una vez que terminó el encuentro cuatro partidos al jugador del Valencia día Cavic cuatro partidos a Bruno del Getafe cuatro partidos a Damián del Getafe dos partidos a Mata del Getafe y uno al preparador físico del Valencia estas son las consecuencias de lo vivido en ese partido en Mestalla

Voz 0645 32:26 ella luego valoramos como la reciben

Voz 6 32:29 ambos equipos pero como siempre inicio del programa vuestros mensajes de guasa Iván

Voz 29 32:34 buenos días en gallego aquí compañía letal cuando el mensaje es para condenar los hechos que sucedieron en el campo del Valencia con eso están ganas esas agresiones etc etc no pero sobre todo hay que hay que tener claro que estas actitudes estos comportamientos se pueden evitaría

Voz 0194 32:52 los comités de Competición las declara

Voz 29 32:54 acciones previas los insultos y las amenazas entre comillas que hubo etcétera etcétera no de jugadores como de técnicos no más rivalidad dentro del terreno de juego fuera del terreno de juego más cordialidad menos enemistad mucho espíritu Quini sobretodo sanciones ejemplares para los que lo hacen mucho espíritu Killing me gusta

Voz 0919 33:17 dado me ha gustado esa definición ha dejado vuestros mensajes

Voz 2 33:20 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 37 33:36 señor Gallego te acuerdas que ayer os Rey es de Guardiola de acuerdo a las dos últimas Copas de Europa jugadas por el Real Madrid te acuerdas de Xarla el gol de Ramos eso no lo decís venga Gallego buenas noches

Voz 2 33:54 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 25 34:00 exprésate

Voz 0959 34:04 por cierto esta noche en El Larguero vamos a debatir sobre lo que dijo Pep Guardiola tiene razón Guardiola dejando fuera a el trío de mejores clubes de la última década al Real Madrid yo voy a defender por supuesto que no tiene razón es más ibamos a ganar empezamos

Voz 6 34:32 mañana en el Benito Villamarín a la una y media del mediodía

Voz 0919 34:35 asesor de las semifinales de la Copa donde ya están el Barça tras su remontada ante el Sevilla donde está el Valencia donde está el Betis y dónde puede estar el Girona y el Real Madrid vamos a Montilivi la vuelta de la eliminatoria de cuartos cuatro dos en la ida ganó el Real Madrid que es el gran favorito para estar en esa semifinal

Voz 0684 34:54 ves cómo salen los equipos que ambiente tenemos Antonio Romero buenas tardes hola qué tal Gallego saludos a todos los oyentes de la Cadena SER ya desde Montilivi con fresquito noche cerradas han abierto las puertas de esta esta de hace aproximadamente veinte minutos aproximadamente habrá diez mil once mil espectadores cuando comience el partido a las nueve y media buscando ese sorteo que tú anunciar mañana a medio día en el Benito Villamarín buscando el cuarto semifinalista de esta edición de la Copa del Rey ya tenemos la confirmación oficial de los dos equipos Solari va por la Copa Herráez muy buenas hola qué tal Romero qué tal a todos

Voz 0919 35:27 el oyente de Hora Veinticinco si no hay ningún tipo de novedad tan sólo entra Llorente por Casemiro el centro del campo estas el once del Real Madrid Keylor Navas en portería defensa para Carvajal Varane Ramos Marcelo centro el campo para Llorente Ceballos Cross bien punta como siempre repite Solari Lucas Vázquez Benzema

Voz 0684 35:47 Vinicius Isco en el banquillo Isco en el banquillo por tanto no es el descarte se quede en la grada fe de Valverde además del tercer portero Ramos titular Marcelo titular IU vuelve después de su lesión de jugar el otro día un ratito Marcos Llorente para darle descanso a Casemiro también Dani Torrente tenemos la confirmación oficial del once titular de novia o muy buenas noches

Voz 6 36:09 hola Romero qué tal Herráez hace Gallego

Voz 38 36:11 Eusebio sale con el equipo de la Copa con Gorka en la portería línea de tres en defensa con Ramalho Bernardo Muniesa carril derecho para Pedro Porro Izquierdo para Raúl García en la sala de máquinas Douglas Brave Granell ir Peck y arriba

Voz 1390 36:25 Stuani y el Choco Lozano vestuario Gallego

Voz 0684 36:27 se quedó en el banquillo en el estadio Santiago Bernabéu hoy titular pareja de delanteros con el Choco Lozano que fue el que abrió el que metió el primer tanto en el partido de ida de la semifinal esto lo pita Martínez Munuera en el terreno de juego cuadra Fernández el balear será el árbitro en la labor recordamos hace exactamente una semana el el el el a la misma hora y en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida Real Madrid cuatro Girona dos a partir de las nueve y media buscamos el cuarto semifinalista esta edición de la Copa

Voz 0919 36:57 bueno pues viendo la alineación que saca su Solari ni una confianza en el Real Madrid a pesar de la ventaja en la ida y el Girona lo que le queda ir a por todo e intentar estar mañana en la semifinal con las semifinales con el Barça con el Valencia ICO

Voz 1390 39:07 sí

Voz 6 39:12 el último día del mercado de fichajes de invierno hubo un tiempo que estas horas serán frenéticas en la sede de la Liga de Fútbol Profesional que parecía aquello que selló Wall Street pero han cambiado los tiempos y hoy operaciones grandes en este mercado hay pocas pero bueno hay tiempo vamos a ver qué ambiente ahí en la sede de la Liga Si hemos visto llegar a presidente maletines cheques Héctor González buenas tardes

Voz 41 39:40 qué tal Gallego muy buenas pues de momento eso queda en el pasado hoy la tarde es muy tranquila sí que tenemos

Voz 1390 39:46 los confirmaciones de última hora oficialidad

Voz 41 39:48 cosas que ya sabíamos como es la cesión de Rubén Bezos del Valencia al Levante la llegada de Javi Galán al Huesca también llega el equipo oscense cedido por parte del Alavés Adrian Diéguez el Luca solaz a un lateral derecho de Boca Juniors llega cedido al Celta de Vigo deja el Alavés para irse cedido al Albacete a la Segunda División Dany Torres que contaba con pocos minutos esta temporada de momento otra

Voz 1390 40:09 en calidad dos horas tres horas veinte perdón para que se cierre el mercado de fichajes y lo más importante el fax sigue funcionando hombre que no falte

Voz 6 40:19 de los equipos que más se ha movido en este mercado aunque sea a una escala menor por así decirlo es el Barça hoy se hace oficial la salida de Denis Suárez pero Adriá Albets el Barça ha hecho dos movimientos de última hora algo sorprendentes buenas tardes si es qué tal

Voz 0017 40:36 llego buenas tardes por la mañana se ha hecho oficial la salida de Denis Suárez tratar de hecho hemos visto ya entrenando en las instalaciones del Arsenal ha renovado un año con el Barça pero se ha marchado cedido al equipo de Unai Emery hasta final de temporada el Arsenal le pagará una pequeña cantidad por la cesión al Barça se hará cargo de la ficha

Voz 6 40:54 el jugador se guarda una opción de compra dentro

Voz 0017 40:57 de veinte veinticinco millones de euros Se marcha Denis Suárez llegan por un lado Jean Clair todo tuvo el joven central francés del Toulouse todavía no es oficial su llegada pero podemos contar que el jugador ya está en Barcelona la idea del Barça es presentarle mañana en el Camp Nou Thibault tenía que llegar en julio gratis pero el Toulouse le tenía apartado y el Barça pagará por la llegada del jugador en este mercado de invierno para que no esté sin

Voz 42 41:21 por último apuntar también otro movimiento lo de

Voz 0017 41:24 qué decías quizás un poco extraño pero el Barça fichado también a Emerson lateral derecho del Atlético Mineiro pagará por él doce millones de euros pero de momento jugará cedido en el Betis

Voz 6 41:34 vamos que llega la ficha Hay que hasta final de temporada en el Betis

Voz 0919 41:39 es una de las incorporaciones en el equipo de Quique Setién que estaba pendiente también de las salidas de curioso ver ayer a Sergio León jugar la eliminatoria de Copa ante el Espanyol marcar un gol y marcharse del Villamarín llorando porque parecía claro que iba a salir en este mercado Santi Ortega que pasa buenas

Voz 0684 41:57 muy buenas pues no se va a quedar en el Betis y finalmente seguirá hasta el final de temporada que es lo que quería el entrenador le había dicho que no quería contar con él que prefería otras opciones de jugadores no llegan más delantero se queda Sergio León y efectivamente como con pero a Barcelona llega Emerson del Atlético Mineiro pagan a medias al final de la temporada una cesión que para el Betis que va suponer seis millones de euros y si decide quedarse sólo abonará otros seis y al Barça le gustan las próximas ventanas podrá comprarlo también así con una operación peculiar compran a medias al final de la temporada ahora estará el Betis a M

Voz 0919 42:28 son el Mineiro así que no salen no salen Sergio León del Betis que sonaba para el Celta que sigue buscando refuerzos ha encontrado ya alguno Paula Montes sola

Voz 43 42:36 no habrá llego en este último día del mercado Miguel Cardoso que es Brown como lateral izquierdo después de que haya hecho oficial el regreso de tu casa Plaza procedente de Boca Juniors Ike ya había militaba hace tres temporadas en el Celta B en el filial y también el fichaje de debut ambos cedidos hasta final de temporada a estas horas además como ha indicado el club serán más llegadas y tampoco más salidas

Voz 0919 43:01 gracias Paula en el Atlético de Madrid bueno el equipo que ha hecho la gran operación de este mercado con Morata también va a llegar un chavalín para reforzar la defensa rojiblanca Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 43:12 quedan gallego si Naw en Pere ya lo había firmado este pasado verano el Atlético de Madrid argentino dieciocho añitos jugaba en Argentinos Juniors donde después de de ficharlo el Atlético My lo dejó cedido esta temporada está jugando ahora es el capitán del en el Sudamericano Sub veinte de la selección argentina está haciendo un gran papel y en vista de las bajas de las bajas que va a haber sobre todo al final de la próxima temporada quiere el Cholo que ya esté en el equipo en todo

Voz 1715 43:36 expongo termine el Sudamericano Sub veinte ya

Voz 1576 43:39 formar parte de la primera plantilla del Atlético de Madrid el que no va a formar de la primera plantilla Atlético Madrid nunca malvas el Johnny Otto que ni siquiera ha jugado y que ha sido traspasado ya oficialmente al Wolverhampton por veinte kilos y dos movimientos de cantera Salomon Obama que te suena aseguro traspasado al Celta de Vigo con opción de compra de recompra en cuatro temporadas in Nicolás Schioppa Case delantero uruguayo llegó el año pasado dieciocho añitos estaba jugando ahora el sudor decano sub veinte con Uruguay estaba cedido en el Rayo Majadahonda pues ha acabado con esa cesión el Atlético de Madrid y lo va a mandar a Italia al Parma y un jugador

Voz 6 44:11 porque fue importante en el Atlético de Madrid

Voz 0919 44:13 Mario Suárez que se marchó China vuelve a nuestra Liga Sofía Álvarez va a jugar en el Rayo Vallecano

Voz 1509 44:18 qué tal buenas tardes Gallego el mediocentro de treinta y un años ha rescindido contrato con el equipo chino Yen Payne y está cerca de fichar con el Rayo Vallecano hasta final de temporada ni en el caso de que el equipo franjirrojo consiga la permanencia se quedaría otro año más Suárez lleva sin ir convocado con el equipo chino desde el veinte de octubre de dos mil dieciocho hizo lo jugado diecisiete encuentros el año pasado por su parte Alejandro cadena jugador que rescindió contrato con el Reus formará parte de la defensa vallecana tras la salida de Dorado además de esto el club vallecano está a la espera de la llegada de otro delantero de las salidas de Alex Alegría Javi Guerra

Voz 6 44:51 el Athletic de Bilbao como decimos ha fichado a quedan cuadro hijo de mejor el que fuera jugador de la Real Sociedad

Voz 0919 45:00 el Valencia también estaba pendiente de movimientos en el mercado Ximo Manu

Voz 1576 45:05 si Rubén Sobrino ya se ha entrenado esta tarde en Paterna recordemos cuatro millones de euros ha pagado el Valencia Alavés firma hasta el año dos mil veintidós es el fichaje en la delantera también ha entrenado esta tarde Roncaglia cedido hasta final de temporada por el Celta de Vigo el Valencia quiere cerrar la incorporación del joven Javier Sáenz el Tenerife que se que daría hasta final de temporada cedido en el Tenerife el Valencia podría pagar dos millones de euros una operación muy similar a la de Manu Vallejo con el Cádiz llegarían los dos el próximo verano el que falta por salir a poco más de tres horas que serían cuatro si contamos el fútbol inglés que es donde se le quiere encontrar acomodo bud Suay Marcelino no lo quiere tiene que salir sí o sí pero aquí el reloj va corriendo iba echó allí sigue hasta ahora en las oficinas

Voz 0919 45:50 te vas a tener que regalar practicamente bueno pues a lo largo de las próximas horas habrá más movimientos hay tiempo hasta las doce en el Larguero repasaremos todas las operaciones pero nos quedamos en Valencia para hablar de las sanciones del Comité de Competición después de la trifulca que

Voz 6 46:05 do al término del partido entre el Valencia y el G

Voz 0684 46:09 da fe

Voz 6 46:10 el Comité de Competición ha puesto cuatro partidos a día Cadí cuatro a Bruno cuatro Damián dos a Mata uno al preparador físico del Valencia en Valencia Ximo como se han recibido las sanciones cómodo

Voz 1576 46:24 lo esperaban sabían que después de la redacción del acta de ver alguna de las imágenes que había Cavic Leiva caer una sanción grave la

Voz 1390 46:31 caído en los cuatro próximos partidos así que Marcelino pierde al central francés para los tres próximos de Liga en la ida de semifinales el Valencia no va a recurrir porque como te digo esperaban algo así igual que esperaban que le cayese un partido a uno de los ayudantes de máxima confianza al preparador físico de Marcelino así que intentando que pase cuanto antes

Voz 6 46:51 el capítulo el otro día del Geta exhibiendo el Barça juega pasado mañana con el con el Barça mañana dar la rueda de prensa en Marcelino seguramente les van a preguntar por el todo esto yo no sé cómo será