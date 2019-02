Hora 25 (01/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 una fecha cientos de nombres y una pregunta sabremos digerir este país el juicio contra los líderes independentistas ose unos acabará tragando son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:33 hola buenas tardes los políticos presos ya están en Madrid y el Supremo ya ha puesto fecha al juicio comenzará el doce de febrero y desde ese día pasarán ante el tribunal cientos de testigos y entre ellos el ex presidente Rajoy Sáenz de Santamaría Montoro o el Lehendakari empezamos a tener algo más claro el guión de uno de los procesos de mayor voltaje político y emocional de la historia reciente un juicio que el independentismo vuelve a despreciar entre los llamamientos del Gobierno a la mesura Joaquim Torra Isabel Celaá

Voz 3 01:00 echarán personas juzgará a personas honorables por haber querido dar la voz al pueblo de Catalunya de forma escrupulosamente democrática y pacífica estamos por lo tanto ante un juicio contra el derecho de autodeterminación de Cataluña contra la democracia contra avalado

Voz 4 01:13 tras y es libre de expresar pero la moderación la retórica suele ser bastante bien recibida a la hora de apagar pasiones que no son útiles para la resolución de los problemas o de las crisis

Voz 0194 01:31 los presos como les decía ya están en las dos cárceles madrileñas a las que hoy han sido trasladados Interior investiga la difusión de un vídeo grabado por un agente de la Guardia Civil que viajaba en una de las furgonetas que componían el convoy que trasladaba a los presos en el vídeo se oye una canción sobre la Guardia Civil de unas risas leves de algún agente Juan lo pasan junto a los manifestantes Esquerra Republicana va a pedir explicaciones en el Congreso y en Hora Veinticinco regresaremos a Venezuela que se prepara para la movilización de mañana convocada por Juan Why do el Gobierno español insiste en que el lunes le reconocerá como presidente legítimo hice aleja de quienes manejan la hipótesis de una intervención

Voz 6 02:13 España no apoyaría estaría en contra de una intervención militar extranjera y creo que esto es la posición absolutamente

Voz 0194 02:23 la el Consejo Europeo el presidente de Estados Unidos ha insistido en que todas las opciones están sobre la mesa y este viernes hemos escuchado al presidente del BBVA que por primera vez se ha referido a los contratos del banco con el comisario Villarejo se llama Carlos Torres

Voz 7 02:40 en función de lo que salga lo que sí que puede trasladar es todo

Voz 1284 02:43 Francia cero con los resultados sin

Voz 7 02:45 contemplaciones de ningún tipo y mientras tanto no precipitarse ir no actuar ni pedir que se actúe sin conocer antes los hechos porque no se puede prejuzgar

Voz 1914 03:01 lo máximo posible de la operación Kichner Pedro Olano

Voz 1715 03:03 esa operación en la que usaron fondos reservados para comprar por ejemplo el chofer de Bárcenas al que se encargó que robar a documentos del ex tesorero del PP hoy Cosidó que entonces era director de la Policía ha asegurado que el no manejaba los fondos reservados que eso era cosa del secretario de Estado que entonces era Francisco Martínez para escuchar al expresidente valenciano Francisco Camps ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los contratos de la Generalitat valenciana con la Gürtel el bigotes le señala como una de las piezas clave de esa estructura Él lo niega la salida su declaración años

Voz 8 03:33 lo que sí que ha explicado es que el Grupo Prisa fundamentalmente el País y la Ser decidieron en febrero del año nueve ose dentro de nada dentro de cada diez años decidieron de una frase de una conversación telefónica del veinticuatro de diciembre construir

Voz 1715 03:49 bueno eso lo ha dicho al juez vamos que quería más al amiguito del alma que a la SER les vamos a contar la última hora del conflicto el taxi en Madrid en el sector ha renunciado a sus exigencias contar de sentarse a hablar con la Comunidad que endurecido todavía más supo

Voz 0194 04:02 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco hoy con Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 04:05 hola buenas tardes empieza un mes entretenido tres clásicos en febrero el primero el miércoles Barça Real Madrid en las semifinales de Copa la vuelta el XXVII en el Bernabéu y cuatro días después Real Madrid Barça pero en versión liguera la otra semifinal de Copa la van a disputar Betis Valencia en menos de una hora las nueve comienza la jornada de Liga en Primera con el partido Huesca Valladolid y en baloncesto una Euroliga ya ha terminado el partido del Real Madrid ha ganado en la cancha del Darussafaka ochenta y dos ochenta y seis para las nueve queda el partido del Gran Canaria que recibe al Armani Milán

Voz 0978 04:38 buenas tardes el fin de semana vamos a notar más frío que los últimos días además con viento que acentuará esta sensación y mañana también la próxima noche nevadas persistentes especialmente en el Cantábrico a ratos por debajo de los quinientos metros de altura también nevada persistente en los Pirineos sobretodo en su vertiente norte en el resto del país mañana tendremos algunos chubascos cota de nieve en la mitad norte alrededor de los quinientos metros de altura en cambio el domingo el sol va a lucir con más intensidad y las nevadas irán desapareciendo de las montañas del norte pero insistimos que el domingo va a ser incluso más frío que mañana sábado con viento muy fuerte del norte durante todo el fin de semana

Voz 0194 05:12 empieza ahora Veinticinco Pedro viento frío

empieza ahora Veinticinco Pedro viento frío

hora veinticinco Pedro Blanco ya tenemos fecha

Voz 1715 06:57 Hay lista de testigos va a ser un juicio tan largo como intenso en lo político también al emocional cientos de testigos entre ellos el ex presidente Rajoy lehendakari o la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o quién era ministro de Hacienda entonces Cristóbal Montoro desde el doce de febrero procesados y testigos van a empezar a declarar ante el tribunal presidido por Manuel Marchena detalles Christian conocido y que no resume Alberto

Voz 0055 07:23 el macrojuicio del pues es ya tiene fecha martes doce de febrero a las diez de la mañana macrojuicio porque el Tribunal Supremo ha admitido cientos de testigos a la cabeza el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy para desgranar el proceso que desembocó en la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1284 07:37 si aplicamos el artículo ciento cincuenta y cinco porque ningún Gobierno

Voz 1715 07:42 insisto ningún gobierno Rajoy y dos altos

Voz 0055 07:44 cargos de su Ejecutivo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparecerán también muchos políticos en activo la alcaldesa de Barcelona Ada Colau el lehendakari Iñigo Urkullu el presidente del Parlamento Cataluña Roger Torrent además de Gabriel Rufián y Joan Tardá parlamentarios de Esquerra en el Congreso junto con ellos comparecerán decenas de agentes de Policía Guardia Civil Mossos la Guardia Urbana y testigos de los disturbios de los disturbios del veinte de septiembre del uno de octubre los que declararán el Supremo rechaza llamar al Rey Felipe VI porque lo prohíbe la ley rechaza llamar al fugado Puigdemont porque está procesado y eso es incompatible con obligarle a decir la verdad y nada de autoridades externas para supervisar a juicio se podrá ver por streaming desde cualquier parte del mundo Granollers Alberto los nueve

Voz 1715 08:28 políticos independentistas presos han llegado esta tarde a las cárceles en las que van a pasar los proxy

Voz 0055 08:33 bueno

Voz 1715 08:39 para el traslado se ha realizado sin incidentes más allá de las protestas que se registraban a primera hora a las puertas de las cárceles catalanas desde las que han salido los presos en este viaje que les ha llevado como les decía a las cárceles de Madrid Javier Álvarez uno

Voz 0689 08:56 viaje sin incidencias y sin escalas en el que los nueve procesados en situación de prisión ya están ubicados en las dos cárceles asignadas por Instituciones Penitenciarias los hombres en el módulo de respeto de la cárcel de Soto del Real y las dos mujeres en la prisión de Alcalá de Henares el protocolo de llegada y estancia será similar al de cualquier otro interno sin privilegios ni prerrogativas y con la rutina carcelaria de cualquier día se les tomarán las huellas de cada tres y ser registrarán sus bienes personales antes de asignar les la celda hay entregarles un lote de productos para la higiene personal la ropa de cama cubiertos los presos harán una vida normal durante los diez días antes del inicio del juicio ya que a lo largo de los dos meses y medio siguientes pasarán prácticamente todo el día en el Tribunal Supremo cada uno

Voz 1715 09:35 ellos dispondrá de diez llamadas a la semana Hanún

Voz 0689 09:37 los ya establecidos y autorizados y los encuentros con la familia serán los habituales una vez al mes las comunicaciones con sus abogados no tienen límite de tiempo ni restricciones horarias y las comunicaciones institucionales tendrá lugar a petición de los interno siempre que no entorpezcan las comunicaciones del resto de los internos e internas bueno vamos a acercarnos en directo

Voz 1715 09:56 esto al exterior de la sede de la Comisión Europea en Barcelona unas instalaciones a las que han accedido esta tarde varios miembros de la Asamblea Nacional Catalana y con intención de quedarse allí una forma por tanto de aumentar la presión ahora que se acerca el juicio hice reforzar también o al menos de intentarlo la proyección

Voz 15 10:15 Internacional hay cientos de personas que se han concentrado en esas zonas donde también está un compañero de la SER Pau rumbo Paul buenas tardes

Voz 16 10:22 qué tal buenas tardes son veintiuno los miembros de la ONG de la Asamblea que tienen la intención de quedarse al menos toda la noche en el interior de esta delegación de la Comisión Europea en Barcelona han entregado una carta dirigida al presidente de esta institución a Jean Claude Juncker en la que piden que le retiren el derecho de voto a España en los órganos de decisión comunitarios por las supuestas vulneraciones flagrantes de derechos que según denuncia la presidenta de ABC diciendo que ha cometido esperará a escuchar

Voz 1490 10:48 toda esta serie de vulneraciones en las garantías procesales en el derecho a un juicio justo que consideramos que han vulnerado gravemente los derechos fundamentales que la Unión Europea en su Trapsa Tratado de Lisboa tiene como responsabilidad no es Concha habilidad fundamental garantizar

Voz 16 11:07 en el exterior de este edificio en la céntrica esquina de paseo de Gràcia con la calle Provença siguen congregados centenares quizá más de un millar de personas incluidas varias docenas de voluntarios de la Asamblea que forman un cordón va acogiéndose del brazo bloqueando las entradas de ese edificio fuentes de la Comisión Europea nos confirman que han recibido estos manifestantes están trabajando coordinadamente con Bruselas y con los Mossos d'Esquadra para Xavier pues que pues qué respuesta les dan si pueden desalojar de forma pacífica y termino Pedro cantándote algo significativo lo que debía pasar era una manifestación unitaria quería recorrer el paseo de Gràcia de Barcelona a media tarde la ANC ha cambiado de parecer ha cambiado los planes citando aquí a la comisión y lo que ha pasado es que los partidos se han borrado aquí ha parecido únicamente un primera espada digamos de la CUP Carles Riera y un diputado de segunda fila Terra nadie desde Cataluña y nadie del P de Cat aparecido en esta concentración esta ocupación del edificio de la Comisión Europea aquí en Barcelona

Voz 1715 12:04 gracias pago así que lo que iba a ser una movilización unitaria ha terminado por convertirse en una protesta que ha resquebrajado algo ese bloque el presidente de la Generalitat la ha vuelto a echar mano voy de Suu descripción un tanto esquemática de la realidad de un lado los demócratas que son fundamentalmente ellos lo otro un estado poco democrático

Voz 3 12:23 hay lucharán personas se juzgará a personas honorables por haber querido dar la voz al pueblo de Catalunya de forma escrupulosamente democrática y pacífica estamos por lo tanto ante un juicio contra el derecho de autodeterminación de Cataluña contra la democracia y contra el Gobierno

Voz 1715 12:37 ha vuelto a pedir al presidente de la Generalitat un poco más de moderación en sus opiniones porque es el argumento que hoy desplegaba la ministra portavoz porque dice los exaltados no ayudan a la solución de los problemas escuchemos a Isabel

Voz 4 12:48 la moderación en la retórica suele ser bastante bien recibida a la hora de apagar sensaciones pasiones que no eh son útiles para la resolución de los problemas o de las crisis

Voz 1715 13:09 intervención de la ministra después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que ha vuelto a quedar claro el Gobierno no cera a Juan o como presidente legítimo de Venezuela uno de se cumpla el plazo de ocho días que dio el Gobierno va a ser este próximo domingo el reconocimiento llegará por tanto el lunes un plazo plazo de ocho días que según el Gobierno buscaba evitar reacciones en caliente que pudieran desembocar en un vaya

Voz 4 13:35 la posición del presidente sobre Venezuela es firme reconocimiento de Juan Guarido para que se celebren unas elecciones con plenas garantías democráticas el Gobierno español ha liderado esta vía que es una postura común europea y que se ha manifestado estos días con el posicionamiento de numerosos países y ayer mismo con la votación del Parlamento Europeo apoyada por el Grupo Socialista Español lo cierto es que hoy

Voz 1715 14:02 no hay grandes novedades en Venezuela ese país está viviendo las horas previas a la movilización de los seguidores de Juan caído prevista para mañana sábado y con la que pretenden demostrar el aval popular a su presidencia los vamos a Caracas una tarde la enviada especial de la SER Ana Terradillos buenas

Voz 15 14:19 Torres qué tal buenas tardes ambas partes se preparan para mañana los de Why do intentando sacar mucha gente a la calle quieren que sea una manifestación multitudinaria y los de Maduro repartiendo provisiones entre la población más pobre incluso antes de que les toque para seguir conservando su apoyo vital ahora mismo para el régimen de Maduro pero incluso dentro de las favelas encuentras gente que mañana va a salir también a la calle

Voz 17 14:43 sí en la manifestación del día veintitrés de enero fue estruendosa le movió el piso al Gobierno hizo que el Gobierno temblar a inmaduro lo pensara muy bien mañana va a ser el doble por la presión por muertos después el veintitrés porque es se emitió a la casa de pienso que mañana

Voz 15 15:03 invitación va bastante fuerte porque la situación es que estamos mal bastante los van a reprimir pero estamos dispuesto porque si estamos muriendo en la casa de hambre prefiero morirme de hambre encastado Se prevé un gran dispositivo policial por parte de las fuerzas de Maduro también nuestra embajada Se reír

Voz 0194 15:19 forzar con geos que han llegado en las últimas horas

Voz 15 15:22 hasta aquí hasta Venezuela puro interés

Voz 1715 15:24 es demonios del día este que van a escuchar de John Bolton el ex asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos daba este consejo a Nicolás Maduro básicamente que elija entre la playa o Guantánamo

Voz 1643 15:36 bueno a excluir ya es bueno tuitear que les deseo un largo y tranquilo descanso en una bonita playa lejos de Venezuela cuanto antes aproveche esa oportunidad más

Voz 1284 15:45 prevalecerá que tenga buen intranquilo retiro

Voz 1643 15:48 en una bonita playa en lugar de estar en otra zona playera como Guantánamo

Voz 1715 15:53 bueno pues ese es el nivel de los asesores Donald Trump y la Unión Europea termina de perfilar el el viento y los objetivos de ese grupo de contacto anunciado ayer la primera reunión está prevista para la próxima semana en las últimas horas han continuado los contactos con los países latinoamericanos que en teoría iban a formar parte de ese grupo Federica Mogherini es la alta representante europea para la política exterior

Voz 1460 16:14 sin ya te ante la noche madrugada han continuado los contactos a alto nivel con algunos de nuestros amigos en Latinoamérica así que la preparación para la reunión ministerial del Grupo de Contacto sigue avanzando y espero tener un comunicado formal sobre son las próximas horas siendo

Voz 1914 16:29 Hamen hours

Voz 1715 16:32 están enfadados en Londres por la referencia a Gibraltar como colonia británica figura en uno de los documentos que se está manejando las instituciones europeas sobre el Brexit Un texto que se maneja ante la hipótesis de una ruptura sin acuerdo incluye esa referencia a Gibraltar como una colonia Nos vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 16:48 el Reino Unido rechaza la descripción de Gibraltar como una colonia ese término figura en la legislación preparada por la Unión Europea que permitirá a los británicos viajar sin necesidad de visado a los países comunitarios en la propuesta hay una nota a pie de página del texto a petición española que dice lo siguiente Gibraltar es una colonia de la Corona británica existe una controversia entre España y el Reino Unido

Voz 1915 17:11 lo relativo a la soberanía de Gibraltar

Voz 0273 17:13 Tokio para el que se debe alcanzar una solución a la vista de las importantes resoluciones decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas el embajador del Reino Unido ante la Unión Europea Tim barro había rechazado ese término de Colonia en una reunión en Bruselas lo mismo ha hecho aquí un portavoz del Gobierno de Theresa May calificando ese término de completa mente inapropiado Gibraltar señala el portavoz es una parte íntegra de la familia del Reino Unido y tiene una relación constitucional madura moderna con el Reino Unido eso es algo que no va a cambiar con nuestra salida de la Unión Europea todas las partes añade deben respetar el deseo democrático de los gibraltareños de ser británicos en diciembre Naciones Unidas pidió a España y el Reino Unido que encontrarán una solución definitiva a este largo contencioso

Voz 2 19:36 hubo una veinticinco

Voz 1915 19:40 el club blanco les dicen que más se prodiga en los

Voz 1715 19:43 medios hoy hemos escuchado por primera vez al máximo responsable del BBVA referirse en público los contratos del banco con Villarejo se llama Carlos Torres promete que van a ser contundentes cuando acabe la investigación abierta que va para largo el BBVA asegura que está revisando millones de documentos Eladio Meizoso millones de adoquín

Voz 0689 19:59 lento será bytes es decir millones de megas en formato digital ha dicho Carlos Torres es su argumento frente a la rapidez cree ha pedido el Banco Central Europeo el Banco de España o la ministra de Economía suscribo que la rapidez es clave

Voz 7 20:13 pero como decía antes se puede hacer lo que se puede hacer y lo demás es imposible es decir que la investigación

Voz 0689 20:20 lleva el tiempo que lleva Francisco González le ha dicho que no sabía nada de irregularidades en la actuación de Villarejo que su abandono de la presidencia en diciembre antes de lo anunciado no guarda relación con la hora publicado IES lo cree no ha escatimado elogios para su antiguo jefe nos deja un organizó

Voz 7 20:35 acción con unos valores muy fuertes unos valores muy asentados y nos deja como digo en mejor proyecto de la Industria Financiera porque ha sido este innovador visionario con fuertes principios

Voz 0689 20:47 pero eso no influirán en sus decisiones dice habrá tolerancia cero Si Se verifica lo publicado pero de momento insiste sólo son conjeturas de veracidad todavía no constatada respecto al riesgo reputacional de momento contestaba el BBVA ha sido el banco español que más ha subido en Bolsa en enero de los primeros euro

Voz 1715 21:05 hablemos del taxi de la posición de cierta debilidad negociadora en la que ha entrado el sector en Madrid que renuncie a sus propuestas de esta semana con tal de sentarse a hablar con la comunidad claro el presidente Garrido se siente fuerte parece que ha decidido hacerse todavía más el duro Radio Madrid Enrique García

Voz 0700 21:19 las tardes buenas tardes la Comunidad de Madrid no acepta ahora la propuesta que trasladó los taxistas hace una semana en los primeros días de paros el Gobierno de Garrido y el de Carmena elaboraron un borrador que ofrecieron a los taxistas y que contemplaba que fuera el Ayuntamiento de Madrid el que regulará la presentación de los WC los taxistas dijeron que no y continuaron con la huelga pero hoy han trasladado una tercera pues a la comunidad piden que sea el ayuntamiento el que regule la contratación pero ya no pone ninguna exigencia ni tiempo mínimo ni distancia mínima es decir ofrecen al Gobierno de Garrido una especie de hoja en blanco sin condiciones para la regulación de los WC pero el Gobierno regional de momento dice no a todo que no acepta lo que ha llamado vía Colau que ha provocado que hubiera hay abandone Barcelona los taxistas dicen que la pelota está estancada en el tejado del presidente Daniel Carrasco es portavoz del sector Ángel Garrido presidente madrileño

Voz 22 22:07 de o flexibilizar tanto al punto de con sus palabras adecuar un texto apropiado a sus palabras e intentar buscar una solución a esto pero por su parte me acuerdo de sus palabras de poder mientras radicalizados creo que el único radical aquí el único problema destaca que aquí es él porque es el que no quiere solucionar es cuando se empeñan en la palabra de eliminación un sector

Voz 0177 22:28 cuando nadie quiere nadie quiere eso eso establece una especie de vía Colau Obilla Carmina para que se consiga lo mismo por otra puerta y eso lamentablemente tengo que decir que si es así lo que figura el en su propuesta pues tampoco lo vamos a poder hacerlo

Voz 1715 22:39 en Cataluña hoy han dejado de operar las plataformas su Eric Adif ahí y con ellas los principales empresarios que suman miles de licencias sube TC anunciado Expedientes de Regulación de Empleo para despedir a dos mil trabajadores a las nueve en la segunda hora del programa les vamos hincar el diente a Almería la capital gastronómica del año la música nos va a llegar desde Galicia servidores hola hola Pedro yo creo que por algo compuesto

Voz 1880 23:03 Lennon allí el Hills Forever tierra de fresas de hortalizas de pescadito Mediterráneo muchos otros productos lugares donde ir a comer y platos típicos que vamos a descubrir esta noche eso va a ser a partir de las nueve y media más o menos pero antes escucha

Voz 23 23:16 el ex todo días

Voz 1915 23:20 señor ministro

Voz 1914 23:23 la cantante gallega se

Voz 1880 23:24 saca disco justo no mes Le tengo rabia al silencio viene a presentarlo aquí en Hora Veinticinco canciones populares del siglo pasado que trae al siglo XXI y canta en la calle

Voz 24 23:33 esto señor ministro ya es ser todo eso a partir de las nueve

Voz 1715 23:48 le tenemos tertulia como cada día hoy con Victoria Lafora con Juan Carlos Jiménez con Carmen del Riego a quién le hemos preguntado cuáles son para ella las claves del día

Voz 0378 23:58 seguro que más de uno ha pensado en la que nos espera cuando ha visto el traslado de los presos a Madrid en espera del juicio en el Tribunal Supremo pero la verdadera noticia estaba en el alto tribunal con un auto que decide qué testigos prestaran declaración y cuáles no los que no la mayoría de las defensas lo son porque a juicio del Supremo son menos opinadores es decir no han tenido ninguna responsabilidad en el uno de octubre no estoy hablando ya del Rey sino de no anchos que sí o de Paul Preston es decir se ha llamado a quién tiene algo que aportar en el juicio pero no a quiénes serían menos opinadores el Supremo no va a dejar que oficios se convierta en una tertulia por eso no necesita que nadie le expliqué qué es el derecho de autodeterminación

Voz 1715 24:46 porque es bueno pues así hemos llegado a las ocho y veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 25 24:57 y sí

Voz 1915 25:03 hora veinticinco Madrid buenas tardes el conflicto del taxi durará al menos hasta la semana que viene es el plazo que la Comunidad para responder a la última oferta del sector una oferta que renuncia ya a todas las líneas rojas y que de hecho se parece bastante a lo que en un principio ofreció la propia Comunidad de Madrid que los ayuntamientos regulen los sube TC que desaparezca la distancia mínima de cinco kilómetros sin embargo el presidente Ángel Garrido dice ahora que tampoco acepta eso

Voz 0177 25:30 a es establece una especie de vía Colau o vía Carmena para que se consiga lo mismo por otra puerta y eso lamentablemente tengo que decir que si es así lo que figuran en su propuesta pues tampoco vamos a poder aceptar

Voz 1915 25:42 sí se ha mostrado dispuesta a asumir esas competencias Carmena siempre que la Comunidad las traspasa

Voz 0055 25:46 en Madrid de todo el mundo intentaremos pues escuchar a unos y a otros dar una propuesta que resulte razonable esto es lo que tenemos previsto pero hoy por hoy no tenemos todavía esas competencias

Voz 0194 25:58 todo este bloqueo después de doce días de huelga

Voz 1915 26:00 a los taxistas han vuelto a Sol esta tarde y han cortado de nuevo la Gran Vía dicen que están perdiendo muchísimo dinero pero que eso no les va a hacer para

Voz 19 26:11 pero los saludan gracias adiós y nos hemos ido aguantando que si perdemos esto lo hemos perdido todo

Voz 1915 26:22 el PP suma otro investigado por la justicia la alcaldesa de Villa del Prado y diputada del Partido Popular en la Asamblea Belén Rodríguez será procesada por un delito continuado de prevaricación se admite así la querella de la Fiscalía por irregularidades en la contratación de servicios para el ayer el Ayuntamiento de esa localidad unos contratos formalizados verbalmente adjudicado sin concurso público Rodríguez llegó a adjudicar en tres años entre dos mil catorce dos mil diecisiete más de medio millón de euros a dos empresas privadas de electricidad y fontanería enseguida vamos con otros asuntos de este viernes uno de febrero pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 27:47 se lo venimos contando la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres del Ayuntamiento de Madrid se ha posicionado en contra del Gobierno de Carmena critican que ahora Madrid tumbara en el último pleno la ordenanza del PSOE que busca castigar el negocio de la prostitución acusan incluso al ha sido de haber manipulado uno de los informes que la concejala de Igualdad Celia Mayer utilizó para defender su abstención Sara Vicente es portavoz de esa comisión

Voz 27 28:09 es falso y absolutamente mentira que la mesa técnica de las entidades que atendemos a las mujeres en situación de prostitución en la ciudad de Madrid haya elaborado ningún informe que les acredite el proyecto de ordenanza pues eh absolutamente falso

Voz 1915 28:26 si finalmente no se ha proyectado en la parroquia de San Carlos Borromeo el documental Gaza nominado a un Goya el Arzobispado de Madrid lo prohibió según el párroco Javier Baeza por las presiones de la comunidad judía en La Ventana de Madrid Baeza ha descrito las amenazas y las presiones que han recibido en los últimos días

Voz 28 28:42 los llama la atención pues es lo taxativo que fue respecto a que no de sobra decirse hemos entonces no sé si es que tiene muchas presiones de quién tenga o porque tomo esa decisión sí que fue muy taxativo en que no desobedeces hemos Iker sida sobre decíamos pues que nos tendríamos a las consecuencias canónicas que corresponder

Voz 1915 29:03 el Ayuntamiento de Madrid dejará de estar intervenido por Hacienda el Gobierno madrileño cerró dos mil dieciocho cumpliendo con la regla de gasto en lo que supondrá que por primera vez en siete años dejará de estar subordinado a las limitaciones impuestas por el Ministerio el concejal de Economía Jorge García Castaño

Voz 29 29:17 hace cuatro años cuando llegamos pues algunos grupos de la derecha de algunos sectores sociales planteaban que no vamos a ver gestiona el presupuesto que el déficit Carretería que la duda se dispararía que caería el empleo que caería la inversión en la ciudad bueno lo que pasó en cuatro años es exactamente lo contrario de lo que se decía cuando llegamos al Gobierno

Voz 1915 29:36 llegamos a las ocho y media con cuatro grados en el centro de Madrid sigue Hora veinticinco que pasen buen fin de semana adiós

Voz 2 30:12 hola qué tal buenas tardes aquí estamos haciendo

Voz 1914 30:15 deportes de la cadena SER para contarnos lo que está dando de sí este primer día del mes de febrero empezado fuerte se España tirita de frío pero el deporte viene de lo más caliente la ciclogénesis explosiva llega también al fútbol con un Barça Real Madrid en las semifinales de Copa

Voz 0588 30:33 el ruido que se genera fuera no nos demasiado son dos partidos buenos bonitos deber sonantes para para la afición del Madrid para la nuestra para cualquier espectador tienen una connotación especial tiene un desgaste también especial pero no no sé qué porcentaje puede tener cada uno además es un absurdo hablar de porcentajes es lo mismo

Voz 31 30:51 eliminatoria igualada de la manera que eh

Voz 0588 30:54 el Valencia en el partido de mañana recogemos uno de los mejores momentos de la temporada posiblemente al Madrid también

Voz 1914 30:59 el mes de febrero va extra va a estar de lo más entretenido el miércoles que viene Barça Real Madrid el sábado nueve derbi Atlético Real Madrid el veintisiete de febrero la vuelta de semifinales Real Madrid Barça y cuatro días después otro Real Madrid Barça en la Liga y en medio los octavos de final de la Liga de Campeones Barça Real Madrid y Betis Valencia van a ser las semifinales de Copa cuatro equipos y dos puestos para el final del XXV de más

Voz 4 31:21 yo

Voz 1914 31:26 y mientras llegan los partidos que paran el mundo tenemos liga en Primera División en menos de media hora comienza la jornada veintidós lo hacen el Alcoraz se enfrentan Huesca Valladolid Luis Abadía es muy buena

Voz 32 31:35 qué tal Sonia buenas tardes pues con poquito aumente todavía en un partido importante porque Huesca siquiera agarrar al pequeño hilo de esperanza que les queda para recortar diferencias y el Valladolid busca tres puntos para la tranquilidad tras haber ganado el Celta el pasado fin de semana no se lo ha pensado el técnico Francisco Rodríguez que ha metido ya Javi Galán que llegó el miércoles traspasado del Córdoba en el once inicial en el Valladolid vías también fichaje invernal está en el banquillo ir como titular Sergi Guardiola las nueve Comienza el partido que dirigirá Munuera Montero

Voz 1914 32:04 mañana la una Levante Getafe a las cuatro y cuarto derbi vasco Real Sociedad Athletic Club a las seis y media partidazo Barça Valencia ya a las nueve menos cuarto Celta Sevilla en Balaídos hoy también comienza la jornada en la Liga Un dos tres a las nueve en La Rosaleda Málaga Almería tenemos también baloncesto ha terminado ya el partido del Real Madrid en la Euroliga muy buenas Marta Casas

Voz 1509 32:22 hola Sonia Lus muy buenas ha terminado con la décimo séptima victoria del Real Madrid que acaricia ya su primer objetivo en esta Euroliga que es meterse entre los cuatro primeros con este triunfo tienen ya una renta de cinco triunfos con respecto al quinto y se quedan a una sola del líder del Fenerbahçe eso sí han sufrido en Estambul para imponerse al Darussafaka ochenta y dos ochenta y seis con quince puntos de Randolph y otros tantos de Tom Collins la mala noticia lesión de Sergio Llull que sólo ha podido jugar tres minutos por unas molestias musculares que ha venido arrastrando durante la semana se ha preferido no forzar con el XXIII veremos si queda solo no

Voz 0194 32:53 sus veremos qué pasa con la lesión las molestias

Voz 1914 32:55 planes de Sergio Llull a las nueve comienza el partido del Herbalife Gran Canaria en casa contra el Armani Milán y a la misma hora estreno del torneo Seis Naciones de rugby con el Francia Gales también el día una medalla olímpica que llega casi siete años tarde Ruth Beitia va a ganar el bronce de los Juegos de Londres dos mil doce al ser sancionada por dopaje la rusa es colina no nos olvidamos de la nueva ley del Deporte hoy ha aprobado el anteproyecto de ley que hace especial hincapié en la promoción de la igualdad la regulación del deporte femenino o el impulso al deporte inclusivo pero el presidente de la Liga Javier Tebas teme que haya ocurrencias sueños

Voz 3 33:28 quién tipo decisión que se tome no se puede tomar como una ocurrencia que me levanto por la mañana hay pienso que esto es así lo pisos a la barra de un bar o yo es que creo que es así veremos cómo hay decisiones se puede llevar a poder ganar día eso esta industria siempre que gestionaba con datos con los que tenemos no con la ocurrencia de la mañana la provincia el café con leche o la pureza de la entrevista que tampoco

Voz 1914 33:51 tenemos hasta las nueve tenemos muchas muchas cosas que contar ninguna ocurrencia empezando por el clásico de la Copa poneros cómodos que vamos con todo pero antes vuestros mensajes en el whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 2 34:03 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y uno

Voz 31 34:16 cuarenta y ocho veinticinco hola buenas noches os hablo desde Valencia soy aficionado de toda la vida el Valencia socio me parece un espectáculo lamentable lo que pasó el otro ya en Mestalla los entrenadores tienen que estar en otro nivel para eso son una imagen de los equipos tan lejos como prácticamente el mes que viene en plenas Fallas jugaran el Valencia contra el Getafe debería nunca fuera de cara a la galería a hacer como que limar asperezas Si hay tener mensajes cordiales es sobre todo con educación no estar echándose Chemita Si provocando que la gente se caliente todavía más a mí verdad por mucha historia que haya habido detrás a mí no me gustan este tipo de actitudes

Voz 2 35:01 venga hasta luego el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 33 35:14 el partido en el Camp Nou y tal aquí ya perfil izquierdo dentro de la realidad de arrebatada una prueba el remató de Barcelona Montpelier

Voz 1914 35:31 me rompió ahora ha hecho entrar área saca el centro

Voz 19 35:33 venga

Voz 2 35:38 el quinto sí sí a la clienta son según Picasso pueda planta la sensible pegas acabar el clásico con clásico histórica

Voz 1914 35:48 estamos las manos del mes de fútbol que tenemos por delante que se prepare el carrusel quiere una posibilidad más que factible y el sorteo no ha decepcionado nos ha dejado el clásico Barça Real Madrid en la antesala de la final de la Copa del Rey hemos escuchado al técnico del Barça Valverde en la portada del programa sí pero hay más reacciones en clave azulgrana y sobre todo una noticia una lesión de última hora Barcelona Santi Ovalle muy buenas

Voz 1005 36:09 qué tal muy buenas la lesión de Jasper civiles el portero de la Copa va a estar seis semanas de baja por lo tanto se va a perder estos dos clásicos va a tener que jugar Marc André Ter Stegen el portero titular por lo tanto el Barça sabe que él era el coco del sorteo es es la postura de el club más aún con el portero titular en El Vestuario saben que el Madrid está en alza pero creen que son superiores a pesar de ello

Voz 31 36:34 yo ya ha hablado el portavoz del club

Voz 1005 36:37 en en en Sevilla

Voz 34 36:39 Yerma amor valorando así el sorteo en vez de una final tenemos tres tres final en una final hay ahora unos prepararemos esta semifinal o bien te digo cómodos desfilar Spinoza como resultado en casa intentar contra el Madrid estar muy atento porque el Madrid sí que es verdad que ha crecido en los últimos partidos tan con más moral entiendo IS Madrid que que que esperamos siempre un equipo ganador

Voz 1005 37:00 sin civiles en con prudencia pero sintiéndose superior al Real Madrid

Voz 1914 37:04 por parte del equipo blanco ha hablado la el habitual en este tipo de acontecimientos Emilio Butragueño aunque aseguró que Antón Meana conoce como ha caído el cruza en el entorno del equipo blanco Antón muy buenas

Voz 0301 37:13 qué tal cómo estás Sonia muy buenas pues la verdad que no ha caído bien porque no era el rival que deseaban preferían enfrentarse al Valencia o al Betis pero nos cuentan que vamos a ver cómo el Barça no es tan bueno como la prensa dice ni ellos tan malos creen que compiten tus estos clásicos van a ser diferentes al de octubre con Lopetegui en el Camp Nou lo comentabas tú en la portada del seis de febrero al seis de marzo dos clásicos en el Bernabéu uu uno en el Camp Nou un derbi en el Metropolitano y un doble duelo contra la el Ajax perdón en la Liga de Campeones muchas ganas de Copa mañana le preguntaremos por ello a Santi Solari al filo de las doce del mediodía no va a haber

Voz 1914 37:52 qué esperan mucho la ida el miércoles a las nueve con arbitraje de Mateu lado buscamos el análisis la opinión porque el Barça es favorito jefe de deportes de Radio Barcelona Sique Rodríguez hola

Voz 0978 38:01 hola Sonia pues la explicación es muy simple

Voz 1284 38:04 ver el Barça es favorito porque es mejor

Voz 0978 38:07 es superior al Real Madrid y es verdad que en el fútbol no siempre gana el mejor pero habitualmente la lógica y sobre todo cuando es una eliminatoria a doble partido se impone la única duda es si Valverde debería reservar a Messi para el partido contra el Madrid teniendo

Voz 0055 38:23 la que sin él le metieron cinco pues no sé

Voz 0978 38:25 por qué se quede en el banquillo aunque claro pensando bien si el Barça sin Messi le mete cinco al Madrid cuantos le puede meter con él

Voz 1914 38:34 no pues apuesta fuerte Sique Rodríguez Puente aéreo misma pregunta para el narrador del Real Madrid cuáles son los motivos para el optimismo Blanco Antonio Romero muy buenas

Voz 35 38:42 por razones muy buenas hombre yo creo que el Real Madrid cuando huele a parte importante de una competición tiene enfrente un rival Delta funde como su en este caso el Fútbol Club Barcelona Se convierte en el equipo más temible del mundo para mí no hay un conjunto en ni en Europa ni en España que cuando huela la sangre de un título a doble partido sea tan temible como el Real Madrid yo considero los puntos fuertes del conjunto de Solari son fundamentalmente la mentalidad de campeón y el tener ahora cuatro o cinco futbolistas muy importantes en su mejor pico de forma porque es favorito el Real Madrid yo creo que por esa mentalidad y también por el plus que le da jugar el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu el porcentaje sería mínimo cincuenta y uno por ciento Real Madrid pequeñito pequeñito que sea me parece que el Real Madrid tiene cierta ventaja en esta eliminatoria

Voz 1914 39:30 gracias Romero esos son los puntos fuertes de azulgranas y blancos las estadísticas y el calendario de uno y otro equipo lo controla Iván Álvarez hola

Voz 1643 39:38 hola qué tal Sonia muy buenas tardes pues mira esta temporada por lo menos se van a jugar cuatro

Voz 1284 39:42 sicos ya hacía varios años que no se disputaban tantos

Voz 1643 39:44 el primero de la temporada terminó con una manita del Barça lo recordamos un cinco uno en el Camp Nou que sentenció a Lopetegui el Madrid no gana un clásico desde agosto de dos mil diecisiete fue en la Supercopa de España y atentos porque en la Copa del Rey los precedentes se tiñen claramente de blanco con los títulos de dos mil once y dos mil catorce y el pase a la final

Voz 1715 40:00 ha conseguido en dos mil trece en cuanto al calendario ya lo comentó

Voz 1643 40:02 antes Antón difíciles semanas por delante que tienen tanto Barça como Madrid los cules reciben mañana al Valencia el miércoles se miden al Madrid en el Camp Nou el próximo fin de semana viajan a San Mamés y después Villarreal Olympique de Lyon en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla cerrarán por todo lo alto con la doble visita al Bernabéu en Copa y en Liga en cuanto al Madrid mañana la recibe perdón el domingo recibe al Alavés el miércoles juega en Barcelona tres días después tiene el derbi metropolitano ideal

Voz 0194 40:26 pues el Ajax el Girona el Levante

Voz 1643 40:28 traca final con ese doble duelo el Barça vuelta de Copa Liga en el Bernabéu

Voz 1914 40:32 el clásico como es normal acapara todos los focos pero no nos olvidamos de la otra semifinal que ha emparejado a Betis y Valencia el Betis quiere llegar a la final porque se juegan su estadio Comas en todo el cruce en el equipo verdiblanco Florencio Ordóñez

Voz 36 40:44 es el emparejamiento que se quería el rival que más gustaba Rafael Gordillo representante del Betis lo decía fifty fifty

Voz 0579 40:52 está al cincuenta por ciento eliminatoria pero tenemos el plus de querer jugar la final en el estadio Benito Villamarín el próximo veinticinco de mayor hasta en igualados a todo el liga los puntos en Copa del Rey enfrentándose en semifinales en Europa al hilo dos pero confían en ese plus que quieren los futbolistas del Betis para que el equipo esté jugando la final en su estadio

Voz 1914 41:14 el Valencia que está viendo la Copa como una buena oportunidad de alcanzar puestos europeos en la próxima temporada imagino que satisfechos con el cruce Ximo más mano hola

Voz 0301 41:22 hola qué tal muy buenas y Florencia aquí también tenemos Plus que en el centenario el Valencia cumple cien años los cumple el próximo dieciocho de marzo estamos de festejos toda la temporada tras los fiascos en los primeros meses de Liga también en la Liga de Campeones aunque queda la Europa League el objetivo Champions de ser cuarto la Copa del Rey además contra el rival que más gustaba igual que pasa en el Betis pasan el Valencia es va a ser el cruce más esperado lo decía hoy Marcelino que el año pasado se llevó un sopapo del Barça en semifinales y este año lo primero que quería era no volver a cruzarse con Valverde

Voz 0194 41:58 me gustaría haber jugado tres semifinales contra el Barça creo que va a ser una eliminatoria muy igualada jugamos contra un muy buen equipo que está haciendo una grandísima tiempo

Voz 1914 42:06 Prada gracias se ha quedado el cuadro de las semifinales un sorteo que ha provocado cambio de horarios en la próxima jornada de Liga en Leganés se va a jugar el domingo día diez a las doce Girona Huesca ocupa ese lugar se adelanta al sábado nueve a las nueve menos cuarto dejamos la Copa nos metemos de lleno en la

Voz 1914 43:47 vamos partidos de mañana porque juega entre otros el líder el Barça que recibe al Valencia en el equipo azulgrana además de la lesión que os contaba Santigo Valle decirles en Hoy puesta de largo de todo hubo rueda de prensa de Valverde ordena la hutu como quieras Santi

Voz 1005 44:00 pues mira yo tenemos convocatoria la gran novedad es Samper se caen de la lista cines en por lesión también Umtiti Rafinha Eden Belén no entra Jean Clair todo vivo el nuevo fichaje que ha sido hoy presentado llevará el dorsal número seis de Xavi Hernández esto ha dicho todo sobre su dorsal

Voz 38 44:14 vamos a servirse a su dos que Xavi es un jugador que yo adoraba cuando era pequeño porque veía muchos partidos del Barça claro que conozco su importancia es un número muy importante para los catalanes espero ser un gran sucesor de un número

Voz 1284 44:28 Pinto divo todo a punto para el partido para contra el Valencia

Voz 1914 44:32 gracias anti agenda aparecida en el equipo ché presentación por partida doble comparecencia de Marcelino una semana movida digamos para el técnico valencianista Ximo

Voz 39 44:40 si esta mañana se han presentado tanto sobrino como Roncaglia sobrino verá mañana el partido desde casa pues la televisión Roncaglia está entre los dieciocho convocados que acaba de dar ahora mismo Marcelino que están viajando a Barcelona entre los que no están novedad última hora se cae por lesión Gaya tampoco está Guedes tampoco el sancionado día Cavic como digo las novedades Roncaglia vieja bien otra gran noticia vuelve a la convocatoria con dos

Voz 1284 45:05 el Barça Valencia hubo partido destacado del sábado aunque

Voz 1914 45:07 el derbi vasco no se queda atrás Anoeta escenario del Real Sociedad Athletic Club novedades de la Real Roberto Ramajo

Voz 1825 45:13 hola qué tal muy buenas la principal novedad es que para hacer equipo y Manuel ha decidido convocar a los veintiún futbolistas que tiene disponibles de la plantilla incluido Aritz Elustondo que esta mañana nos ha ejercitado con

Voz 1915 45:26 sus compañeros va a intentar estar pero evidentemente

Voz 1825 45:28 con plegado que esté finalmente entre los dieciocho elegidos todo apunta a la vuelta al once inicial frente al Athletic de David Zurutuza y también de los hay en banda derecha la Real mañana se concentra dos menos cuarto en Anoeta ahí al hotel de concentración para comer y descansar hasta la hora del partido por cierto mañana se recupera la comida de directivas una buenísima noticia de la Real ID el Athletic será a las dos y media en el palco de Anoeta

Voz 1914 45:54 potente el derbi vasco y también la racha de Garitano en el Athletic aunque la mayor novedad es un delantero Diego Gonzales

Voz 0497 46:00 sí efectivamente quedan cuadro que no va a ser convocada mañana acaba de llegar eso sí recupera a Beñat tras sanción motivo por el que pierda de Marcos billete apunta titular no así Raúl García que también vuelve tras dos semanas de parón no es un partido más es lo que se dice desde el vestuario Garitano avisa que a pesar de la victoria no estaría nada hecho con respecto a pensar que el equipo está ya fuera de peligro