Hora 25 (01/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

viernes frío con nieve y viento en el norte centro peninsular para contrarrestar en esta próxima hora les proponemos viajaron lugar donde se anuncia este fin de semana sol y temperaturas suaves unos quince grados de máximas siete de mínima los vamos a ir a Almería elegida este año Capital Gastronómica tendremos música en directo con la cantante gallega se esperan antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches una fecha periodística y política apuntada ya en el calendario el doce de febrero el inicio del juicio del cruces fijado hoy por el Tribunal Supremo a media tarde los presos llegaban a Madrid trasladados desde las prisiones de Cataluña a esta hora una veintena de personas continúa en el interior de la sede de la Comisión Europea en Barcelona son activistas de la ANC que quieren permanecer allí toda la noche como señal de protesta por la cita en el Supremo a las puertas se concentran un millar de personas en lo político escuchamos al president Torra a la ministra portavoz y al líder del PP

Voz 4 01:09 sí eran personas así juzgará a personas honorables por haber querido dar la voz al pueblo de Cataluña de forma escrupulosamente democrática y pacífica estamos por lo tanto ante un juicio contra el derecho de autodeterminación de Cataluña contra la democracia

Voz 5 01:22 así es libre de expresar pero

Voz 6 01:24 la moderación en la retórica suele ser bastante bien recibida a la hora de apagar pasiones que no son útiles para la resolución de los problemas o de las crisis

Voz 7 01:39 tres peticiones a Sánchez muy concretas que no presione a la justicia que se comprometa con un indultar a los presos independentistas y que se queden en la Comunidad de Madrid

Voz 1454 01:49 desde las diez en la crónica desastre repasamos las claves políticas y las judiciales la oposición volverá a manifestarse mañana en Venezuela después de los paros del pasado miércoles Why do hizo un llamamiento para una gran marcha el sábado Maduro ha vuelto a animar a las Fuerzas Armadas para enfrentarse a lo que califica de la mayor agresión política diplomática y económica en doscientos años ya República mientras en Estados Unidos el consejero de Seguridad Nacional advertía

Voz 8 02:12 Aschwin indias bueno tuitera ayer que le deseo un largo y tranquilo descanso en una bonita playa lejos de Venezuela cuanto antes aproveche esa oportunidad más probable será que tengan un buen intranquilos retiro en una bonita playa en lugar de estar en otra zona playera como Guantánamo

Voz 1454 02:29 los taxistas de Madrid mantienen la huelga ya son doce días esta tarde han vuelto a concentrarse en la Puerta del Sol la sede del Gobierno regional de nuevo han marchado por el centro de la ciudad no hay avances en las negociaciones escuchamos al presidente Garrido y a Daniel Carrasco de la plataforma Caracol

Voz 9 02:44 se ha puesto conviene claridad que no vamos legislar en esa línea es establece una especie de vía Colau o vía Carmina para que se consiga lo mismo por otra puerta eso lamentablemente tengo que decir que si es así lo que figura de su propuesta pues tampoco vamos a poder acepta presentamos flexibilizar tanto al punto de con sus palabras adecuar un texto apropiado a sus palabras e intentar buscar una solución a esto pero por su parte me acuerdo de sus palabras de poder radicalizados creo que lo único radical aquí el único problema allí cayese él porque el Sevilla no quiere solucionar es

Voz 1454 03:16 el consumo de cannabis medicinal es legal en Portugal desde hoy el Estado va a controlar todo el proceso desde el cultivo de la Play

Voz 5 03:22 su preparación y distribución nos lo cuenta

Voz 1454 03:24 desde Lisboa Aitor Hernández hoy en día

Voz 1707 03:27 por las ricas que permiten la producción distribución y venta de cannabis fue disimulen Portugal

Voz 0194 03:32 donde la planta se podrán adquirir en las formas

Voz 1707 03:34 las lusas con la presentación de una receta médica Estado portugués controlar todas las fases de acceso al cannabis cuyo consumo queda restringido a personas con cuadros médicos que no responden a tratamientos convencionales aunque Portugal despenaliza la posesión de cannabis para consumo individual en dos mil uno su consumo por motivos médicos sólo fue aprobado en junio de dos mil dieciocho el mes pasado el Parlamento portugués Rex a sólo dos propuestas de ley que habrían legalizado su consumo para fines recreativos Según el Estado luso al menos medio millón de portugueses consume cannabis regularmente

Voz 10 04:09 busca

Voz 14 06:17 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 19 06:21 Ángels Barceló le tengo por sí le que se quede callado quien quiera viví

Voz 0194 06:47 este tema de Atahualpa Yupanqui Le tengo rabia el silencio seguirlo conductor del nuevo trabajo de la cantante gallega se es hoy ha venido ahora veinticinco para contarnos cómo será ese nuevo disco que sale a la venta el uno de marzo no queda nada queda un mes que además aquí adelantaremos el Single es de cinco discos en el mercado con compota acciones tanto letra como música propias se es decir recuperar canciones populares del siglo pasado de Cuba Argentina Brasil o España las filtra las trae al siglo XXI las canta en gallego pero la coruñesa María Xosé silbar se se ha convertido en la última década en una de las voces imprescindibles de su tierra no sólo por su voz a la hora de cantar también por su lucha ante las injusticias su feminismo declarado sobre todas las cosas su amor por Galicia por su tierra

Voz 14 07:33 sí iba libertario defensor de todo viario esté condena esté presente

Voz 12 07:48 eh

Voz 14 07:56 la coca esos es el Barça es muy buenas noches enhorabuena mejor que se me Jean Marie pero mi madre simplemente se costaba amor tu sabes es normal llamarse es es si también llega por eso se porque ya se va me llamas es un saludo mi madre beso y así dijiste

Voz 1454 08:17 como me llaman en casa me va a conocer todo el mundo no

Voz 5 08:20 bueno así ve lo escogieron más las primeras pues hasta las que trabaje porque les gustaba mucho y entonces algún poco neutro yo dije que me parecía bien perfecto al principio me resultó extraño que la gente me llamara como en casa

Voz 20 08:32 pero ahora decía el uno

Voz 0194 08:35 de marzo sale a la venta la gente conocer

Voz 21 08:37 en este último trabajo tú yo no sé si hay nervios

Voz 0194 08:40 es un mes antes de que ya deje de ser tuviste

Voz 5 08:42 todos los demás pues mira yo nunca me pongo nerviosa pero esta vez es que como no es mío y además es de personas a las que yo le tengo un respeto respeto increíbles pues estoy nerviosa es increíble brillo nunca nunca estoy nerviosa porque no les gustó yo pues pero es que le tengo muchísimo respeto a la gente que está ahí

Voz 0194 09:01 pero dice no es mío porque yo lo decía antes esta vez no son letras tuyas no son composiciones suyas que

Voz 5 09:07 pero es extraño que deberías estar a lo mejor más

Voz 0194 09:09 yo cuando es tuyo

Voz 14 09:10 por la responsabilidad de tu creación no

Voz 5 09:13 bueno me lo yo de mi creación recae sobre mi propio ego y no sobre el mi respeto hacia hacia personas que yo consideraba miedo cómo no quedar bien con ellos sí sobre todo eso no porque

Voz 0194 09:27 a mí me no son músicos para mí son gente

Voz 5 09:29 que me enseñó a ser libres sabes a pelo

Voz 14 09:32 SAR yo les debo mi Mi vida como se ha hecho la elección muy difícil ves

Voz 1454 09:40 tienes que forman parte de mi de tu vida de tu de tu banda sonora hecho

Voz 14 09:44 el top el top Twelve y es complicado no lo una selección siempre intentando equilibrar tanto el origen no Jones geográfico como también el momento histórico sobre todo

Voz 5 10:00 la el digamos la lacra social con la que están relacionados no desde un o una versión de Strange Fruit de ese tema que dice que que hay que los al en los árboles de del del sur cuelgan Marvel eh frutos extraños que era se refiere los linchamientos que la comunidad afroamericana sufrió en Estados Unidos bueno sufrían pasado es algo generoso

Voz 22 10:23 exacto y y hasta pues eh hasta

Voz 5 10:28 era un este es que vamos a sacar ahora que es una letra que Mani que Mario Benedetti hizo en mil novecientos setenta y dos justo antes de ser exiliado no el no fue acogido con Múgica y todas esas personas que es vuestro la gente que los cogió fue a su funeral no como con Mandela pero pero casi casi lo cogen de hecho Le avisaron unos días antes

Voz 0194 10:49 ese fue y cómo ha sido la traducción porque tú lo has querido pasar a tu lengua vuela que te sientes cómoda con la que creas con la que cantas cómo ha sido ese proceso

Voz 5 10:57 muy difícil por lo mismo porque yo soy muy muy seria para esas cosas muy respetuosa tengo ese punto clásico de de Eder respetar sin no es llega la tripa es respetar al maestro beso a la maestra no en este caso y yo creo que se puntos es es muy sano es muy sano y entonces es eh mucho tiempo me llevo sobre todo el buscaba aparte el significado de la historia pues que el la actitud de la canción el matiz la intensidad la crudeza o la sensibilidad o la dulzura quedarán también impregnadas en en el léxico y en los las expresiones que yo escogían nombra es intenté adaptar las lo mejor que me que me fue

Voz 0194 11:37 sí porque forman parte de tu vida estas canciones tú cómo llegas a ellas Porto compromiso social porque en tu casa se escuchaba esto que llegas a este tipo de canciones pues porque

Voz 5 11:47 yo me crié tuve la suerte de crear me con mis abuelos eso por un lado otra entonces por ahí muchísima música sudamericana no después siempre me yo creo que siempre un punto de inflexión el día que escuche por primera vez árbitros jarabes e cuando él canta yo pregunto a los presentes sino se han puesto a pensar que la tierra es de nosotros no del que tiene más yo me recuerda ese momento como os ha como que deje de escribir dije ostras que buenos esto dice este tío ciudad yo era una chavala no debía tener quince años entonces a la puerta desde el conocimiento sólo tiene una dirección no se abre ya no se cierra y entonces ya sólo puede seguir viendo puertas llega un momento en que necesitas esas ir descubriendo Grabriel de ir descubriendo yo necesito que me digan cosas no está un poco complicado encontrarlo a día de hoy vamos con

Voz 0194 12:39 ese Single de su nuevo disco estreno mundial prácticamente un texto incluido en el poemario Letras de emergencia

Voz 24 12:45 de Mario Benedetti Diario señor ministro dotes en pleno en plena euforia en plena su rostro señor ministro

Voz 25 13:05 a ver qué es se ríe

Voz 24 13:25 FIES traza Miles Davis Tassos barrios pero sufrir a que narra que se que era asiente ustedes Hamelin aquí señor ministro

Voz 25 13:58 la Casa del Allen

Voz 10 14:20 baste de tamén en marcha de ahí

Voz 24 14:27 son duros Carlos asiente por qué ser patrimonio o más bien de de otros arrastrados por eso señor ministro

Voz 25 14:54 de casa Ri Ri

Voz 1454 15:04 detrás de emergencia de Quintín Cabrera no

Voz 14 15:07 convirtió la convirtió en canción se interpretó postura posteriormente también Nacha Guevara y ahora seis en gallego no te da miedo que no puedas llegar a más gente por el hecho de cantaba en gallego nunca te los pantalones no porque no es mi meta

Voz 5 15:22 yo tengo las lesiones me lo digo que hay dos tipos de personas que hacen arte en general es menos de las que tiene el arte como medio y las que tienen el arte como fin y yo tan sólo contempló está solamente en dos cuadro canciones Mi fines Mi canción no es que la canción me retribuye a prestigio social nada es entonces pues tú trabajas para ti sobretodo no yo trabajo para ellas Jara hasta

Voz 14 15:45 en fin si trabajar para mí primero cosa porque cantas

Voz 22 15:52 por cosas del destino o no pero en este este disco lo preside

Voz 5 15:58 hay una frase de Carlos Puebla que yo me me siento superior identificada con ella yo nunca me he considerado cantante no entonces hay una frase de Carlos Puebla que va en presidiendo el disco que dice yo no soy

Voz 0194 16:09 cantante yo soy un cantor porque cantante es el que tiene con qué cantores el que tiene porque por eso tú nunca te has considerado digan tú eres Cantora letrista también compusieron esa canción hay te puedes ganar la vida siendo Cantora canción esta

Voz 5 16:25 sí la verdad es que sí muchísimas gracias a toda la gente que

Voz 0194 16:27 paga las entra

Voz 5 16:29 dadas las entradas de mis conciertos iba a verte

Voz 0194 16:33 todo empezó por una maqueta que escucho Santiago Auserón quiera de este tema

Voz 26 16:37 a tanto aquí canta

Voz 27 16:42 no

Voz 26 16:45 ya cantado meta

Voz 27 16:56 no

Voz 26 17:00 así que prime Prime

Voz 1454 17:04 Jiménez estaba preparando una entrevista he leído que tú presentas esta maqueta a una especie de concurso que de alguna manera presidía Santiago Auserón pero que tú habías escuchado nunca Radio

Voz 5 17:14 ahora yo es que la la música manera de la música que escucho yo ello es música de los sesenta y los setenta rock'n'roll los y no me habéis escuchado nunca Radio bueno si alguna canción pero no no era no no

Voz 14 17:29 no no no echo

Voz 5 17:32 un poco la la el enamoramiento de Santiago fue intelectual no cuando lo conocí me pareció intelectualmente bueno y por supuesto humanamente claro pero musicalmente aunque lo admiro muchísimo yo no no no es el tipo de

Voz 0194 17:44 música sí ahora sí ahora a posteriori

Voz 5 17:47 no no no me había acercado a a la figura de de Santiago como autor ya ahora así yo me encanta claro cómo fue presentar la maqueta yo trabajaba es que fue todo que trabajaba en Buenos rapidamente no daba clases de música tradicional en una decisión nosotros quedamos unos amigos pues para

Voz 28 18:05 para tocar en un trastero

Voz 5 18:07 en la la pagamos a escote pagamos veinticinco euros cada uno es la canción porque nos queda el recuerdo la presentamos que acababa el viernes el concurso después de las votaciones dos meses pero que no sabíamos es que les cogía uno de los grupos entonces nos escogió a nosotros y entonces allá no podíamos si yo estaba trabajando en siempre Jo ese evento porque si no vienes tú no podemos ir porque es la picantes hemos nada por culpa es culpa suya yo estaba yo no iba a ser no no me iba a dedicar a la música

Voz 0194 18:36 bueno osea por culpa de Santiago pero ahora te diga que trabajaban salga

Voz 14 18:40 yo era yo estaba en aquel momento acabando

Voz 0194 18:43 la Filología Galega ya Antropología Social

Voz 5 18:45 no sé si estaba haciendo precisamente el el programa electoral del soterramiento no además tren en lingüística estaba trabajando en los servicios sociales repartiendo comida en una Mercedes Vito maravillosa en una furgoneta y tengo alma de furgoneta era también eh

Voz 0194 19:02 en la botella cantabas desde

Voz 5 19:05 ya que hable eso es lo que dice mi madre mía no se no te queda duda quince días por favor

Voz 0194 19:09 vamos a escuchar otro de tus demás a Pace esquiva de hace tres años

Voz 14 19:13 Ivo procura un verso para encarnar a sentir que es

Voz 29 19:20 la idea Rosa

Voz 14 19:26 la música también en las universidades una serie de charlas que se titula minoritarios Ministerio se ven que consisten

Voz 5 19:34 pero yo que siempre soy una una visión un poco pesimista de ciertas cosas bueno pesimista no sino bien informada

Voz 14 19:41 pero claro

Voz 5 19:43 pues es eh trata sobre la hegemonía lingüística en el mundo de la música muchas veces es fíjate tú no que llevas no sé por lo menos hasta los dieciocho tienes veinticinco años trabajando en la radio pues eh gente pues que lleva tanto como tú y me dice que Israel no va a ser blues en galego llorona

Voz 1 20:00 los seis en los paneles super común verdad claro exacto cuenta

Voz 5 20:04 de que el el inglés como como lengua hegemónica no sólo le está robando espacio a lenguas minoritarias o minorizada que al final no es tampoco ningún ninguna medalla para colgarse sino han lenguas francas ya lenguas francas de millones de hablantes como pues el portugués el como puede ser el español no habladas en en los cinco continentes Hudson el caso el portugués todo es una cuestión que que que liga mucho con lo que tú me preguntabas antes no es es es el el a priori o el yo yo hago las cosas y después veo lo que pasa no mientras que yo creo que el que escoger un código en el que no te desenvuelven hay más en España que es un poco el inglés deja tu Míchel

Voz 0194 20:43 les debí reducidas no

Voz 5 20:45 de repente grupos dicen no yo es que me salen las canciones en inglés de hostia

Voz 0194 20:50 ya no vamos a hacer una cosa hemos estrenado el Single pero yo no quería desaprovechar la oportunidad de que se estuviera estuviera aquí con nosotros para que nos cantara aquí en directo en el estudio de Hora veinticinco con su guitarra no es una canción de su nuevo trabajo porque sólo hemos desvelado el sin él en nuevo trabajo recuerden que lo vamos a conocer entero en uno de marzo queda un mes pero no hemos dicho ya que vienes de una guitarra cántanos algo osea que cuando tú quieras

Voz 30 21:18 y para

Voz 31 21:32 esa pauta de himno a Bryant y cantar me ha Pride

Voz 30 21:43 a qué hará para acá

Voz 26 22:01 y a a al más allá

Voz 30 22:10 Madrid a vías para para

Voz 26 22:27 va a cantar para mí no hay que heteros

Voz 30 22:40 sentí que está para para para para

Voz 28 23:06 ella

Voz 0194 23:07 sola con la guitarra no aplaudo porque una plaga un aplauso sólo queda queda un poco pobre acerca acércate acerca al micrófono en un mes sale el disco y en verano gira con tu banda habitual sí claro claro por dónde vais a estar pues estaremos en en principalmente en Galicia no pero tenemos una una fecha ya el nueve de marzo el diez de marzo en una Arzúa es la más próxima después en las ir de astros de los bando porque no se acuerda SES ha sido un gusto antes te contaba que queríamos conocerte en Hora Veinticinco ya hace tiempo no tuvimos la posibilidad de coincidir un programa que nosotros hicimos en Galicia pero estoy

Voz 1454 23:45 de has estado aquí con nosotros muchísimas gracias sobre todo por hacer el periodismo queda mucho

Voz 0194 23:51 sí sí más suerte que escucharemos ese disco a partir del

Voz 1454 23:54 a un beso bien granadas

Voz 32 23:56 de Ivo y aquí Tura está resistiendo además irás no son yo ya no es que me

Voz 3 24:50 hora veinticinco

Voz 8 24:53 quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y democracia socialista tira

Voz 12 25:00 cero de donar Chrome está Pedro Sánchez tiene el España quedar ningún consejo muy se quiere decir que se vaya doy mi rapidito para soy bastante vuelo hasta Madrid conversé de una manera cálida eran eh a no que hice la canción lo que ocurre en Venezuela

Voz 21 25:23 te lo contamos

Voz 17 25:26 esto es lo di yo como imagínate de especial y el equipo de Prisa Radio

Voz 12 25:30 a ver si lo que a Cadena SER

Voz 10 25:37 eh en la Cadena SER Hora veinte

Voz 33 25:49 cinco menos en Kiev

Voz 18 25:56 eh eh Ángels Barceló

Voz 34 26:11 no nada de

Voz 18 26:15 la eh

Voz 1454 26:22 en el año sesenta y seis mil novecientos sesenta y seis John Lennon viajó a Almería y allí compuso esta canción Strawberry Fields Forever Campos de fresas para siempre Almería el Cabo de Gata y el desierto los invernaderos y las playas de la capital el Almería la verdad es que en canchas de esos lugares en los que como dice la canción todo parece irreal y todo funciona quizá esa es una de las razones por las que Almería obtenido este año dos mil diecinueve el título de Capital Española de gas de la gastronomía tomates pero todo tipo de hortalizas

Voz 0194 26:53 esas quesos aceites para hacer migas y potaje si gazpacho Nos vamos de viaje una capital tan desconocida como interesante en su gastronomía Carlos Cano responsable de la sección gasto en la Cadena Ser buenas noches ya algunos mucho antes que nada qué significa eso de ser la Capital Española de la Gastronomía

Voz 16 27:10 bueno es un título que se creó en el año dos mil doce por iniciativa de la Federación Española de Periodistas de Turismo

Voz 14 27:17 bueno pensó básicamente

Voz 16 27:19 a promocionar destinos que quizá por sí mismos pues no no Traian a tanta gente como quizá Barcelona Madrid Granada se me ocurre no pero son destinos que sí tienen mucho que ofrecer gastronómica mente la primera capital de todas fue Logroño en dos mil trece y luego han venido Burgos Vitoria Cáceres Toledo y el año pasado León no todas le han sacado el mismo partido de hecho conseguir la capitalidad a veces es una se convierte en un arma política de doble filo en León por ejemplo hace poco la oposición socialista ha criticado al Ayuntamiento porque tuvieron menos turistas que cuando no eran capital saque bueno a veces pues hay gente que lo gestiona mejor y otros peor

Voz 0194 27:59 que se va a hacer en Almería durante la capitalidad como lo van a gestiona

Voz 16 28:02 bueno han han presentado ya un montón de actividades talleres ferias de la tapa festivales monográficos sobre un producto según el calendario oficial de Almería dos mil diecinueve febrero este mes es el del tomate y el aceite de oliva virgen extra el mes que viene marzo pastel de la gamba roja y los platos marineros pero bueno la verdad es que Almería coge el testigo de Leona hace sólo unos días midió en menos de una semana muy poco así que seguro que a lo largo de del año Nos vamos a ir entrando además actividades con las que descubrir joyas poco conocidas de la provincia como la olla de trigo como el vino almeriense o como los Cherie Gangs los Cherie gags es una palabra muy curiosa que viene de sheriff Gun de pistola de Cherif y al final es como una especie de tostada con algo encima pero caido la palabra ha ido derivando a que hasta

Voz 0194 28:51 tú has hecho turismo gastronómico pues la provincia pero Almería

Voz 16 28:53 sí sí sí sí claro este año todavía no me ha dado tiempo pero de mi última visita recuerdo un ambiente muy mediterráneo que para los de Barcelona pues es

Voz 0194 29:01 que muy parecidos MUSAC

Voz 16 29:04 descubre aquí el encanto del Cabo de Gata pero me sorprendió mucho el contraste de paisajes el Mar de plástico

Voz 0194 29:10 en el mar Mediterráneo el desierto

Voz 16 29:12 la Alpujarra por supuesto come marisco me encantó la artillería la mala que les recomiendo a todo el mundo que vaya

Voz 0194 29:19 en Almería capital si uno de Ortí

Voz 16 29:21 ellas creativas de de lo que no te imaginas aluciné con los platos del restaurante Alejandro de Roquetas de Mar que tiene una estrella Michelin Ia aunque no hay mucho que ver con la cocina subí a la Alcazaba casi escenario de de Juego de Tronos deje sobre todo muchas cosas pendientes como hacer turismo gastronómico por los invernaderos como seguir explorando chiringuitos o cómo ir al otro restaurante con estrella Michelín de la provincia

Voz 0194 29:43 José Álvarez pues desde el tres veces

Voz 16 29:45 de que me dejen pendiente el restaurante La costa de lejía

Voz 0194 29:49 es un sitio al que llevó

Voz 16 29:52 tiempo siguiéndole la pista porque no dejan de darle vueltas al producto vegetal ellos están rodeados de de invernaderos y de Huertas merecía José que lo último que han hecho es un plato de guisantes con colágeno de pescado también están haciendo pruebas con una especie de potenciador es vegetales igual ahora nos lo cuenta el local además es curioso está en un polígono en la parte de atrás celebran a menudo una subasta de verdura además cuando entras tienes una parte gastronómica hay una parte más popular la revista que tenemos aquí encima de la mesa que es una revista oficial de la capitalidad en portada lleva una una foto de uno de sus platos que es un Kimi de pimiento

Voz 0194 30:30 José Álvarez muy buenas noches buenas noches qué tal muy bien nos escuchas de ser Poniente en El Ejido y mide pimiento de eso que es pues porque yo viendo la fotografía me estaba pensando que era atún ahora mismo

Voz 35 30:42 sí la verdad que el rojo igual atún rojo del bueno pero está más rico con un pimiento un pimiento de aquí de Almería sal increíble porque ese dulzón y lo ácido de de los aliño de de la tumba de deshoja y todas estas cosas la verdad que el contraste es maravilloso en boca

Voz 0194 30:59 el aspecto es maravilloso digo una cosa propuse yo el tema de hacerla Almería como la como Capital Española de la Gastronomía tú dirías que es un poco desconocida Almería en cuanto gastronomía

Voz 35 31:11 pues yo creo que sí un poquito lo que pasa que cuando viene Almería hay para ir come come las cosas de Almería la verdad que tiene que te tiene que encantar luego tienes una cosa que no hay ningún sitio y es que producimos verdura de altísima calidad en invierno entonces yo digo una cosa cualquier cocina en España que harían invierno sino otra verdura no se podría cocinar más imaginaron lo importante que que Almería para gastronomía

Voz 0194 31:39 claro vosotros tenéis el producto ahí al lado no es una entiendo que es una gastronomía muy de producto de de cercanía de lo que tenéis al lado

Voz 35 31:47 pues claro por lo que yo hago si yo intento intentó cocinar kilómetro cero la verdura la tengo a ocho Metro que en una subasta que ya han dicho que tengo detrás

Voz 0194 32:00 el restaurante pero se subasta la verdura como se PC en una lonja

Voz 36 32:04 sí claro claro así se subasta empieza de un precio alto y empieza a bajar

Voz 0194 32:11 lo mismo que lo que estamos acostumbrados el pescado en este caso con la verdura exactamente exactamente entonces cuando

Voz 35 32:16 están muy arriba el precio pues lo agricultores están

Voz 0194 32:19 pero bueno el restaurante se pone a tope y está abierto los ojos

Voz 21 32:23 los turistas lo pueden ver de esa subasta normalmente te dejan normalmente deja así además alguna alguna Alhóndiga

Voz 0194 32:30 son muy interesantes porque aún bullicio increíble subasta muchísimo kilo muchísimos kilos de tomates miento más de pimienta

Voz 35 32:38 todo berenjena sandía melón judía mil producto de la investigación que ya aceptan su atando

Voz 0194 32:44 mini mini pimientos pequeñito Micó Nikos no se guisantes dime una cosa porque lo decía antes Carlos que es el los potenciador es vegetales has dicho no

Voz 35 32:55 esto es una exclusiva me parece sí porque estamos estamos inmersos con con Cajamar con la Fundación Cajamar que es lo que tiene su fundación en un invernadero investigación se investiga verdura hay bueno todo lo que ve todo a lo que él el mundo vegetal y ahí estamos pues haciendo platos donde yo no no no dan por ejemplo harina de semillas Balís son nutrientes que la añadimos al plato eh sin sin calentar claves que calentamos un producto seguramente cambiamos cambiando cambiamos la Lafita minas que tiene no la llamamos pues nosotros añadimos después y estamos estamos liados con eso me parece muy interesante

Voz 0194 33:34 qué supone para ti para el restaurante ese título de la Capitalidad supone que la gente ponga el foco ahí pues la verdad que sí ya que estamos es un lujo no va a variar un poco la manera de trabajar los menús su algo o tú vas con lo tuyo

Voz 35 33:51 he nombre le hace un guiño bastante importante lo que tenemos tanto el retracte gastronómico moco como la barra de José Álvarez como lo vamos a hacer un guiño yo creo que va a ser una forma de de de de levantar un poco la la gastronomía hay que conozca todo el mundo a gastronomía almeriense que tiene muchísimo que decir

Voz 0194 34:11 pero si Simon porque más allá de las hortalizas a las que les estamos dando estamos hablando desde el principio y además yo lo conozco están elegido estado viendo me parecen una cosa maravillosa pero más allá de las hortalizas que nos queda por descubrió que era antes sólo tenemos que descubrir de la gastronomía almeriense

Voz 35 34:28 sí hoy invitan a gamba en Almería

Voz 14 34:33 decimos que sí

Voz 35 34:34 ya que me pasa una cosa con la gamba la gamba roja de aquí hay cuatro marisco esenciales que son una cigala que es como más dulce aquí en Almería que en otro sitio la quilla que están haciendo una de con con Motril con Granada la de Adra Motril que a una quilla maravillosa súper gorda grasiento grasa impulsa gamba blanca luego gamba roja pero si te invitan a gamba roja Almería sea esta aquí también mitad gamba roja suba a la cabeza muy fría

Voz 0194 34:58 ante un sabor que te sube hasta hasta la frente perdura hay mucho hay poca cosa como esos en esos maravilloso y tienen que invita me tiene que imitar Malek pues me dejaré invitar pero digo ATIME dejaré invitar deberá cosa porque hablabas de de la barra del restaurante gastronómico que diferencia in en los dos espacios son dos negocios moral

Voz 35 35:20 la verdad que antes era un bar restaurante hace mucho años tiene este año hacemos cincuenta aniversario

Voz 0194 35:28 y un bar restaurante entonces compramos localidad del serio que tú no estabas aquí desde el principio

Voz 36 35:34 no no pero bueno

Voz 35 35:37 me falta poco para para tengo cuarenta y siete

Voz 36 35:39 ya casi estaba ya ahí ahí

Voz 35 35:44 compramos compramos el local de al lado doce ampliamos separamos el restaurante prolongue más gastronómico más serio y luego una barra que el bar que Azaña y medio lo lo reformamos la verdad que estoy muy contento porque hemos con un concepto muy muy de estar muy a gusto me temo para una hostelería que no sea tan seria metemos coctelería la musica está fuerte cita hay muchos platos para compartir hay mucha verdura hay alegría te lo que lo que yo quiero en en ese espacio la gente que vaya a la barra te te conocerán a identificar a tus platos igualmente sí sí claro además el Navarra lo que pasa es que él restaurantes como donde hacemos las pruebas cuando hay un éxito pues ya para salvar

Voz 0194 36:31 pasan ya hay lo dejamos está bien eso también además de la costa tú siempre recomiendas Casa Joaquín

Voz 35 36:37 a mí es que me me amigo Joaquín es encantador

Voz 0194 36:40 dónde está eso alguien dónde está

Voz 35 36:42 estará Almería en la capital exactamente una cita de de toda la vida donde es que si hubiera Almería tienes que venir tienes que a casa Joaquín como te pone las cosas de siempre con el producto un producto bueno ahora seguramente vamos a hacer una cosa una cosa con con Joaquín acabamos dar una una una pequeña escena para para Ferrán si la vamos a la vamos a dar entre el yo

Voz 0194 37:08 eso también es otra exclusiva además del potencial vegetales otras exclusiva yo te diré que yo de de almerienses Mi abuelo era además sí sí sí enciende almerienses para mí que era una gran desconocida desde hace poco tiempo porque además por cuestiones laborales he ido más de una vez y para mi ha sido una gran sorpresa gastronómica mente Almería primero me me me ha parecido la provincia maravillosa la capital me parece un sitio visible pero más que viví y luego la gastronomía me parece pero eso me me llamó la atención cuando la nombraron capital gastronómica porque bueno las gente así Cádiz así no sé qué tal pero Almería se queda ahí en Almería hay cosas maravillosas maravillosas yo creo que sí

Voz 35 37:46 sí a nivel de de producto gourmet Zas Si miramos todas las provincias andaluzas quizá sea el la la la provincia que más productos gourmet de toda eh si la analizamos de verdad

Voz 0194 37:59 luego decís aquello que también con los que suele la despensa de Europa a hombre lo decírselo sacando pecho todos exacto

Voz 16 38:07 yo yo yo yo pondría hay destacados quizá Almería Cádiz

Voz 0194 38:11 como lastre para mí es una gran desconocida vuelva a la conozco menos Cádiz mucho Almería también pero Huelva para mí

Voz 16 38:19 sí me gustan todas quiénes

Voz 0194 38:22 José Antonio Bembibre pues mira es el dueño de

Voz 16 38:24 un chiringuito que me ha recomendado mucha mucha gente se llama el merendero del Tío Pepe me lo han recomendado entre otras cosas por las migas receta de su madre que cocinan todos los días y no sólo cuando llueve que es lo tradicional en en Almería pero bueno además de este chiringuito tiene otros dos locales en en Almería está a punto de abrir

Voz 0194 38:43 otro más que sobre la caprichoso

Voz 16 38:45 el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la playa de Almería me decía que la mejor época para visitar la ciudad es marzo abril y mayo saque eso de ir en agosto sola a bañarse me acabo de Agatha

Voz 0194 38:56 tal esos fatal José Antonio muy buenas noches

Voz 23 38:59 hola buenas noches que tienen esas minas que son tan maravilloso

Voz 16 39:03 la verdad es que tiene pero

Voz 0194 39:05 en Almería el encanto todo el que viene de fuera de Almería almeriense Le gusta muchísimo migas con alguna de micro con el pan realojado

Voz 23 39:12 no no sólo hacemos de harina es emular a antiguamente se hacía con Paul pero ahora lo hacemos con harina ese mola Hay

Voz 0194 39:21 quién lo prueba repite que tienen los chiringuitos de Almería

Voz 23 39:25 tienen encanto la verdad que estamos poquito ahí medio dejado porque hace falta que es una espinita que tiene Almería por reformar un poco lo lo chiringuitos ideal un poco porque si es verdad que el acervo muy virgen en las playas de Almería y un aliciente muy fuerte y muy para fomentar mira sólo la costa entre ello fue el servicio queda los chiringuitos

Voz 0194 39:44 habría que darle un achuchón no si en ellos

Voz 23 39:47 vamos yo me yo trabajando con el Ayuntamiento y bueno pues ahí vamos que la cosa se soluciona

Voz 0194 39:53 hablábamos del producto antes con José del merendero de Tío Pepe que podemos encontrarnos además de esas migas maravillosas

Voz 23 39:59 pues todo el pescado fresco que de nuevo la lonja Almería

Voz 0194 40:02 hasta esa gamba roja que nos decía Nos decía José antes también la tenemos que como dice él si la prueba ya te enamora y el pescado que es lo que más así es lo que más sale yo soy más tradicional en mi negocio

Voz 23 40:14 ah y no como José que un poco más innovador porque eso tiene una estrella Michelin yo lo tengo bastante Innova le gusta más jugar con el producto yo soy más tradicional sigo buscando el encanto de toda la vida que te

Voz 1889 40:27 Nos sardina asada con su simples Alice

Voz 23 40:30 afeita lo viene una buena plancha con su punto y que tengas un su fiesta calidad de producto que lo que lo que buscamos muy ese calidad según bajando día a las doce de la mañana la Lonja Almería igual que la verdura como comenta José pues su a estando el pescado comprando

Voz 0194 40:45 si tuvieras que quedarte con tres productos almerienses aunque te quedarías y a qué te refieres etapa un producto no producto en producto para trabajar pues el

Voz 23 40:56 pescado y las hortalizas soldado los dos fuerte nuestro

Voz 0194 41:00 ahí tenéis ahí una gama una gama amplia para para escoger si estamos hablando mucho de la playa del mar de la montaña destacamos algo

Voz 23 41:09 en la montaña también tiene su encanto de hecho por ejemplo la mira nosotros lo hacemos la costa sólo acompañó por ejemplo yo le acompaño con sardina unos pimientos fritos hay una aceituna sin embargo siete te balazos a la zona de de la montaña hacen la misma amigas pero te acompañan con tocino frito con un rábano y entonces le dan otro otra vuelta otro toque abre todo el año en en el chiringuito no el chiringuito la abrimos de marzo septiembre

Voz 0194 41:34 además no está mal ingente todo durante todo el tiempo tenéis eh

Voz 23 41:39 sí en la costa de Almería gracia grafía el turismo pues si tenemos porque para efectos somos muy desconocido como decís vosotros claro pero sí tenemos muchísima gente que no viene a visitar como comentaba antes de de de de marzo ya empieza la la cosa muy bien hasta hasta final de agosto estamos bastante bien

Voz 0194 42:00 extranjero

Voz 23 42:02 sí más de lo que no pero porque era lo que creemos porque porque mucho más de lo que queremos tenemos eh en Almería extranjeros

Voz 0194 42:10 más de los que queréis porque parece que en que siempre

Voz 23 42:13 el Almería no se conoce media se conoce se conoce más de lo que pensamos oí hizo muy bien mirado por el por el extranjero

Voz 0194 42:21 a que toca Almería se enamora vosotros los chiringuitos que es que no tenéis algo distinto con esto de la Capitalidad Gastronómica yo creo que va a ser un éxito

Voz 23 42:32 va a ser bueno para Almería en general tanto paró chiringuito como para todos los negocio porque vamos a estar ahí en en el filón en un filón que tenemos que aprovechar que ese no va a dar publicidad en España entera y fuera de España como decía Jose que son el rinconcito de España pero que si se te da un poco publicidad Podemos no podemos sacarle partido al final

Voz 16 42:52 a restaurantes con estrella Michelin siempre hacen un poco de punta de lanza los los medios de comunicación nos fijamos siempre en ellos no esos cocineros tan creativos pero luego el el turista de a pie el que aprovecha para ir un fin de semana o está pensando en hacer una semanita allí en verano de lo que acaba disfrutando de la gastronomía popular de los restaurantes tradicionales en los que te te preparan estas migas

Voz 21 43:15 claro claro eso es la la auténtica riqueza de la la

Voz 0194 43:20 la cosa no es incompatible con la otra claro que no claro porque José unas sardinas asadas en tu restaurante a lo mejor no pero tú te has comería sin ningún tipo de problema no

Voz 21 43:27 de ello sin problema ninguno la amiga que ha dicho en la de ese modo de la de pan preferirá también preguntarlo

Voz 0194 43:36 de pan porque en mi casa hace migas con el Almería nosotros hacemos mías todavía con el pan con el para remojar asome preferida pasa que ya no la él

Voz 21 43:43 contra Telemadrid hacia el metía el pan

Voz 35 43:47 jo le ponía trocitos de patata y luego estaba con más jugoso donde encontraron una patata

Voz 0194 43:53 eh bueno no has nos pensaban trabajar en el tema de las migas en la amiga hace mucho tiempo pero una versión

Voz 21 44:00 la amiga algo que bueno que si llueve

Voz 0194 44:03 el personal oferta pero luego ya para para el Platonov no pero nos dado una vuelta y lo ponemos otra bien José Antonio que decías diu que se venden también cuando no llueve claro hay que hay que desestacionalizar claro hay que desestacionalizar eso era antes los helados eran para el verano son para todo el año los turrones eran para Navidad ahora hay marcas de turrones que venden todo el año hay que desestacionalizar la amiga en agosto bueno eso ya no lo sé con nunca calorazo les va a la playa te puedes esperar cualquier cosa yo cuando me miro ahí ahí hay claro con los turistas no sí bueno entre nuestra de Almería toman las vacaciones hay muchísima gente que da la Coto dormir lleva a disfrutarla de que José Antonio José muchísimas gracias a los dos que disfrutéis esta capitalidad gastronómica y a eso a poner Almería ahí en boca de todo el mundo para que la gente lo conozca muchísimas gracias por haber estado unos con nosotros

Voz 23 44:56 gracias a vosotros

Voz 0194 44:58 pero hasta la semana que viene las noches poquito a poco vamos descubriendo una provincia que tiene muchísimo quedarnos con Nixon que es uno de sus grupos estrella nos vamos a ir

Voz 6 45:31 en el

Voz 17 45:53 nunca pero

Voz 1454 49:17 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento Cadena SER tiempo habrá para las startups Rafa Bernardo buenas noches con una empresa a la que vimos nacer aquí en estartapeando si hace

Voz 1762 49:45 los años y media se pone en marcha la plataforma found spot que sirve para poner en contacto a particulares que hubiesen perdido un objeto o una mascota con las personas que lo hubiesen encontrado y hoy dos años y medio después pues aquí están con su modelo ya testado con ajustes realizados no sobre esa plataforma inicial y con noticias quedarnos sobre su actividad David Sanz socio fundador de qué tal buenas noches hola buenas noches bueno danos una primera panorámica de cómo ha evolucionado en estos dos años y medio bueno desde desde entonces estamos aquí cuando lanzamos la plataforma

Voz 1889 50:15 sí ha cambiado mucho todo desde nosotros personalmente como el negocio a nosotros al principio íbamos enfocados un poco más al particular y poco a poco hemos ido

Voz 35 50:25 o cambiando

Voz 1889 50:26 el particular el servicio al particular lo tenemos un poco en están Bay y ahora ya estamos dando servicio a las empresas estamos ayudando a las empresas a gestionar y optimizar todos los objetos perdidos

Voz 0194 50:37 y como habéis hecho ese cambio imagino que ajustando el algoritmo que permite funcionar a la plataforma

Voz 1889 50:41 sí exacto el algoritmo está hecho para que una persona

Voz 0194 50:45 que pierde y otra persona que encuentra

Voz 1889 50:47 es el objeto y la propia herramienta pongan en común a ambas partes realmente no hemos cambiado mucho hemos mejorado un pelín el algoritmo pero simplemente ha sido implantarlo en organismos lo que hemos hecho ha sido para una aerolínea adaptar el algoritmo para la aerolínea si es para un Ayuntamiento pues lo adaptamos para un ayuntamiento vale hemos conseguido que el algoritmo CEAR replicable

Voz 9 51:10 se pueda adaptar en en otros sectores has mencionado

Voz 1762 51:13 líneas ayuntamientos cuéntanos un poco en qué sectores estáis y qué posibilidades tiene vuestro servicio de ampliarse a otros ámbitos

Voz 1889 51:20 esa a día de hoy estamos con con aerolíneas y el Ayuntamiento de Alcobendas dando servicio al ciudadano pero también estamos no con con otras empresas sobretodo del ser del sector servicios el sector transporte perdón al final la idea es que donde haya una oficina objetos perdidos pueda estar fans ya sea un ayuntamiento ya sea una aerolínea ya sea un hotel ya sea

Voz 1762 51:41 en los autobuses etcétera háblanos de esta experiencia en Alcobendas como mejora la atención de objetos perdidos de este Ayuntamiento

Voz 1889 51:48 incorporar vuestra tecnología bueno el el lo que lo que había hasta ahora bueno pues era un seis un sistema un poco más arcaico tradicional lo que hemos hecho ha sido una una transformación digital donde lo que hacemos es sobretodo ayudar al ciudadano en este caso el cuando un ciudadano pierde algo ya sea móvil no cartera algo muy sentimental reducimos la angustia de ese de esa pérdida ya que la plataforma es automático y rápido rápidamente se pone en contacto contigo ir por otra parte la gestión para el Ayuntamiento es mucho más Rábida que decir antes pues se metía todo en una caja en en cualquier opinión que se queda se queda en una caja y ya sea por lo que alguien venga se busca Aisa da ahora ya así con coincidencias te llama entonces a la al al al Ayuntamiento le ayuda mucho en la gestión propia sede evitan llamadas se evita mails se evita también al ciudadano que vaya a la oficina objetos perdidos ya lo tiene todo en el auto mal

Voz 0194 52:41 el futuro de fans POT que es lo que estáis preparando y cuáles son los objetivos o las ambiciones de vuestro proyecto bueno

Voz 1889 52:46 la la idea es como bien decía antes donde donde hay una oficina objetos perdidos Nos gustaría estar para poder seguir ayudando al al ciudadano para que todos no soltó para que todos puedan ser ayudados por fans pues pero bueno siempre me como al ser la plataforma tan replicable inescrutable esquiable lo que lo que queremos es a seguir hablando con con aerolíneas con más ayuntamientos como

Voz 0194 53:07 decía con hoteles con Ferris ya que estéis estartapeando cuando empezaba Si estáis ahora dónde estáis dinos algo que hayáis aprendido en este trayecto emprendedor alguna enseñanza que haya sacado en estos dos años y medio de trabajo

Voz 1889 53:19 en lo personal y sobre todo a tener una actitud diferente ante los problemas antes pues bueno pues un problema te puede agobiar más ahora hay que cogerlo con más tranquilidad estudiar lo bien no llevártelo a otros puntos porque sino te acaba te acabado afectando a conocerse a uno mismo en los en los momentos más límites que esto te lleva mucho de muchas veces te lleva a momentos muy límites profesionalmente eh pues bueno pues SAS saber negociar ella tener una visión un poco más global que al principio cuando venimos aquí pues bueno pues esta teníamos una una visión muy diferente ahora sabemos que la plataforma puede ser implantada en muchos lugares de El Mundo

Voz 0194 53:53 pero también socio fundador de fondos pot gracias por haber venido hoy a estartapeando muchas gracias a vosotros

Voz 12 53:58 tu pequeño negocio puede hacerse muy grande para conseguirlo lo mejor que puedes hacer es contar con un asesoramiento profesional que te proporcione soluciones que se adapten a tu empresa Vodafone One Profesional te ofrece soluciones para que tu pequeño negocio crezca a través de un asesoramiento comercial especializado ya sea viene entienda su en tu propio negocio informa Penney catorce cuarenta en tiendas Vodafone Vodafone business to Partner en la era digital lo haría

Voz 0194 54:23 y hablamos ahora Rafa de un estudio que analiza el equilibrio de género en Lampre

Voz 1762 54:27 Sampe el de Esade Gender monitor que llega este año a su tercera oleada en el que se ha consultado a quinientas directiva sobre la igualdad y las políticas de igualdad de sus compañías fueran ven en dos mil dieciséis cuando hablamos por primera vez de este informe Icomos siempre examinó Mossos resultados con su directora que es Patricia causa y qué tal buenas noches hola bueno lo primero que llama la atención de esta edición del estudio es yo diría el mayor pesimismo no de las directivas consultadas sobre el avance de la igualdad en empresa