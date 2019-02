Hora 25 (01/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias veinticinco ya hay fecha para el inicio del juicio los política los independentistas el doce de febrero aunque ellos ya estén desde hoy en cárceles madrileñas tras un traslado a primera hora de la mañana ha movilizado a los independentistas queda poco pues para que todas las miradas se posen en el Tribunal Supremo que está dispuesto a un ejercicio de transparencia vamos a decir casi sin precedentes para que no se pueda cuestionar nada durante el juicio porque esta es la campaña que ya han empezado los independentistas dentro y fuera de España contar a quien quiera escucharles que no va a haber un juicio Justo la mejor respuesta es la posibilidad de que quien quiera pueda seguir este juicio en directo a la vista de todo el mundo a los independentistas les gusta hablar de la necesidad de observadores internacionales cualquiera desde su casa podrá observar siguiendo su lenguaje la vista además con la larga lista de testigos el tribunal intentó también blindar cualquier duda que posteriormente pudiera llegar al Tribunal de Estrasburgo y además el Gobierno español como respuesta ha puesto también en marcha una campaña internacional para rebatir el discurso de los independentistas toma la iniciativa después de la incomparecencia exterior del Gobierno de Rajoy que permitió que relato independentista catalana en su momento fuera de España en los tiempos de los hechos alternativos lo mejor es la transparencia Ángels Barceló se sientan en la mesa de análisis Carmen del Riego buenas noches buenas noches Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches y Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches como siempre desde la mesa de producción Pedro Blanco atento a los oyentes a la última hora y después incluso atento a la actualidad porque es entra un relato que Milán o Pedro

Voz 0194 02:00 Pitu seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres digamos vamos ya con el relato de la actualidad el juicio que marcará buena parte de la actualidad del año tiene ya fecha empieza en el Supremo el día doce de febrero será un macrojuicio con quinientos testigos algunos serán Rajoy Sáenz de Santamaría

Voz 3 02:17 Arruche Torrent los presos como decías han sido trasladados

Voz 0194 02:20 hoy a primera hora de la tarde llegaban a las cárceles de Alcalá de Soto Sastre buenas noches las noches Barceló

Voz 5 02:28 a primera hora de la mañana un autobús de la Guardia Civil salía de la prisión de Brians hacia Madrid con

Voz 0194 02:39 el despliegue de los Mossos d'Esquadra unas cuantas personas

Voz 5 02:42 han protestado a las puertas de la cárcel lo ha habido

Voz 0194 02:44 evidentes Interior está investigando la difusión de este vídeo grabado por un agente de la Guardia Civil que viajaba en una de las furgonetas que formaban parte de este dispositivo de traslado selló una canción sobre la Guardia Civil la risa de alguna gente cuando pasan junto a los manifestantes Esquerra Republicana abriría pediría que el ministro Marlaska compara en el Congreso de explicaciones antes de que se auto Bush de la Guardia Civil llegar a Madrid el Supremo había dado a conocer el auto en el que se describe cómo va a ser proceso Alberto Pozas buenas noches qué tal enhebrar los esta noche Llanos dabas algunas pistas sobre cómo prepara al Supremo este juicio consciente de la expectación que genera dentro y fuera de España hoy lo que tenemos ya son datos concretos por ejemplo Pozas las fechas y los testigos que serán llamados a declarar

Voz 0055 03:29 por fin las fechas porque llevábamos varias semanas esperando el juicio arrancará el doce de febrero martes a las diez de la mañana y lo va a hacer con más de quinientos testigos encima de la mesa me gustaría poder decir el número exacto pero es prácticamente imposible

Voz 0378 03:43 de sumar es un auto de ciento cuarenta páginas

Voz 0055 03:45 el INE algunos por ejemplo están repetidos es muy complicado de calcular pero hay por lo menos más de quinientos los podemos dividir más o menos por lo que es por intentar resumirlo hay algunos ligados a la aplicación de ciento cincuenta y cinco para intentar explicar un poco con muy que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aplicó este artículo en en Cataluña Mariano Rajoy desde luego encabeza la lista de testigos para aplicar este asunto irá también a Soraya Sáenz de Santamaría la ex vicepresidenta del Gobierno también se espera que comparezca Cristóbal Montoro el exministro de Hacienda este para explicar el tema de la malversación si realmente ese usó o no usó dinero público a nivel de políticos que siguen en activo y que van a venir a testificar pues por ejemplo el lehendakari Iñigo Urkullu para explicar también como medio entre Carles Puigdemont Mariano Rajoy va a comparecer también por ejemplo Artur Mas de la Generalitat de Cataluña exaltos esas exaltos cargos del Govern también por supuesto todos y cada uno de los mandos policiales que participaron de alguna manera en los dispositivos de seguridad del uno de octubre Roger Torrent también el presidente Parlamento Cataluña Ada Colau la alcaldesa de Barcelona Xavier Domènech algo no podemos tirar toda la noche hasta

Voz 0194 04:48 más de quinientos recordemos Pozas que los testigos no pueden mentir

Voz 0055 04:52 los testigos no puede mentir es una de las fórmulas más repetidas en los juicios cuando el presidente de la presidenta del tribunal recuerda al testigo que tiene obligación de decir verdad

Voz 0194 05:00 si no lo hace se le puede acusar por ejemplo donde

Voz 0055 05:03 esto de falso testimonio de testigos han sido rechazados pues han sido rechazados bastantes los más es sin duda que más esperábamos ya sabíamos que se iba a rechazar Carles Puigdemont varios de los de los acusados habían pedido que el ex presidente de la Generalitat pues compareciese en este en este juicio en calidad de testigo y lo que dice el Supremo es un es un argumento muy simple Carles Puigdemont está procesado está procesado por un delito de rebelión y eso es completamente incompatible con eso lo que hablábamos es completamente incompatible con venían juicio obligado a decir la verdad porque él como acusado aunque todavía no está en este juicio porque no está a disposición de la Justicia como acusado tiene todo el derecho del mundo a menos

Voz 0378 05:39 para defenderse tampoco a venir a declarar

Voz 0055 05:41 ley lo habían pedido tres de los de los acusados y el Supremo explica sencillamente que es que no se puede llamar a declarar al Rey a un juicio tampoco declarara por ejemplo Alfredo Pérez Rubalcaba que también había pedido tampoco van a venir lo que mencionabas antes dice el Supremo que no es necesario que venga nadie a supervisar nadie digamos externo internacional a supervisar este juicio porque el juicio como explicamos ese va a retransmitir en abierto dice el Tribunal Supremo que cualquier ciudadano del mundo lo podrá observar

Voz 0194 06:08 cualquiera desde su casa con un ordenador una pantalla podrá podrá seguirlo y en el banquillo Pozas doce dirigentes independentistas

Voz 0194 06:45 cuánto puede durar el juicio Pozas pues eso

Voz 0055 06:47 a esa hora la pregunta del del millón desde el principio la previsión ha sido que el juicio entorno a dos o tres meses ahora mismo viendo la lista de testigos que hay luego es verdad que se renuncia algunos testimonios es verdad que muchos testigos que tienen interrogatorios muy cortos pero parece imposible meter quinientos testimonios en apenas tres meses ayer mismo Carlos Lesmes noticia que la previsión dos tres cuatro meses en cualquier caso en el Tribunal Supremo lo que tienen claro es que quieren acabar el juicio antes de que empiece digamos la parte más dura de la campaña de los comicios de

Voz 0055 07:18 ley no escrita desde luego que el Tribunal Supremo intenta no mezclarse aunque es interpretable con los procesos con los procesos electorales aunque también nos recordaba ayer en el Supremo el juicio de los ERE llegó a cruzarse y de qué manera con la elección andaluz

Voz 0194 07:32 bueno pues te quedan meses de trabajo y hallaría me advertía que a las nueve menos cinco te echaba no del Supremo eso sí pero estoy bien estoy podemos enchufar en el parque baretos ramas eso no te exime de tener que entrar en Hora Veinticinco Pozas gracias hasta luego por el juicio y las derivadas que pueda tener han preguntado la portavoz del Gobierno después del Consejo de Ministros

Voz 0194 08:08 la fecha del doce de febrero tiene trascendencia judicial porque va a empezar el juicio pero tiene también trascendencia política el doce y el trece debate el Congreso las enmiendas a la totalidad de los presupuesto

Voz 6 08:19 se debate será pues la primera señal que tendrá algo

Voz 0194 08:21 tierno para saber si se despide definitivamente de los presupuestos Ozzie en cambio puede seguir teniendo esperanzas y el calor varios lo que ha ido a unir ambas cosas hoy precisamente Cela decía que las negociaciones entre el Gobierno y el Govern no están en su mejor

Voz 3 08:35 esto cuando una conversación llega a un punto ciego con las mejores dejarla unos días y ese es el asunto es decir no se han roto no se han encallado pero sencillamente se ha dejado por unos días para repensar mejor

Voz 0194 08:51 poco antes de que Cela diera la rueda de prensa habitual Quim Torra comparecía en el Palau de la Generalitat ha reunido la extraordinaria al Govern ante todos los consejeros intervenían la galería gótica aires de solemnidad además buena parte de la declaración en inglés

Voz 7 09:05 jogo pop distrae Democracy con The International Community

Voz 0194 09:10 pues lanzamientos a la comunidad internacional si el mensaje a Pedro Sánchez en catalán eran personas rurales

Voz 8 09:17 hace juzgará a personas honorables por haber querido dar la voz al pueblo de Catalunya de forma escrupulosamente democrática hay Pacino

Voz 1170 09:23 estamos por lo tanto ante un juicio contra

Voz 8 09:25 derecho de autodeterminación de Cataluña y contra la demora

Voz 0194 09:28 y contrabando una veintena son XXI una veintena de activistas de la Asamblea Nacional de Cataluña han irrumpido esta tarde en la sede que la Comisión Europea tiene en el centro de Barcelona está en el paseo de Gràcia querían hacer llegar una carta a Juncker en la que aseguran que el juicio viola dicen ellos los derechos humanos la presidenta de la Asamblea es Elisenda para Lucy

Voz 9 09:46 toda esta serie de vulneraciones en las garantías procesales en el derecho a un juicio justo que consideramos que han vulnerado gravemente los derechos fundamentales que la Unión Europea en su Trapsa Tratado de Lisboa tiene como responsabilidad no es Concha habilidad fundamental garantizar

Voz 0194 10:04 los grupos independentistas habían convocado una concentración para esta noche en Barcelona querían que fuera unitaria pero no lo ha sido partidos apenas han enviado representación

Voz 10 10:13 eh

Voz 11 10:18 sí que a estos que hoy protestan porque tiene tiene un juicio porque tienen que ir a una cárcel que es el hubieran pensado antes de dar un golpe de Estado tuvieron pensado antes dos veces y tres si era bueno romper la sociedad catalana tuvieron pensado antes y bueno prevaricar pusiera bueno cometer malversación de fondos syrah bueno destinar dinero público el referéndum ilegal si era bueno dar contra indicaciones a la policía autonómica respecto a la Policía Nacional y Guardia Civil y Rivera

Voz 0194 10:43 intervenía esta mañana en el Consejo General de Ciudadanos su partido Pablo Casado estaba en Ciudad Real esta tarde se dirigía directamente a Pedro Sánchez

Voz 12 10:51 tres peticiones a Sánchez muy concretas que no presione a la justicia que se comprometa con un indultar a los presos independentistas y que se quede en la Comunidad de Madrid para que no veamos otra vez como la administración penitenciaria de la Generalitat avergüenza toda España teniendo un trato diferencial con aquellos que han cometido presuntamente según dice la destrucción delitos tan grave contra la ley la convivencia y la unidad nacional

Voz 0194 11:18 esta propuesta que hace casado para que los presos no vuelven la Cataluña fíjate cómo incidía

Voz 12 11:23 que los regímenes penitenciarios diferenciados sólo existe en los narcos estados donde para algunos delincuentes como los narcotraficantes es más beneficiosos o en las dictaduras donde para los disidentes opositores

Voz 13 11:37 el régimen penitenciario es más

Voz 0194 11:39 bueno Maika pues hablaremos aquí la mesa de análisis con esta fecha del juicio a los políticos independentistas arcada ya en el calendario ese doce de febrero esta semana que viene no la siguiente con esa larga larguísima lista de testigos más de quinientas y con esa voluntad Victoria de transparencia por parte del Tribunal Supremo es evidente que el Supremo sabe que todas las miradas van a estar puestas ahí los independentistas han iniciado una campaña de propaganda dentro y fuera de España y a argumentando que no van a tener los políticos un juicio justo el Supremo lo que quiere es que todo el mundo pueda haber pueda seguir lo que va a pasar en ese juicio

Voz 1971 12:20 yo creo que esta esta decisión de les més que ya lleva tiempo Él no se ha hecho solamente para el el juicio el proceso

Voz 14 12:29 han sido muy bien muy bien

Voz 1971 12:32 acogida por parte no sólo de los medios de comunicación sino de la

Voz 14 12:35 gente que tenía delante de eso

Voz 1971 12:38 tipo de procesos tan complicados y con tanta tanto capacidad de manipulación si la curiosidad de saber realmente qué pasaba dentro de la sala entonces está muy bien que esté televisado porque ya incluso sobre la presencia de de Torra allí como testaferro de la honorabilidad de los presentes porque lo vamos a ver todos los ciudadanos es decir si tú quién en a beber un canal en que tú vas a poder conectar streaming lo puede seguir acto todo el rato que dure a mí eso me parece una no sé una operación de transparencia viene hecha por parte del Supremo y que en este caso concreto era absolutamente prescindible no acabo de entender por qué cuando has hablado de los testigos de los que habían sido descartados obviamente como testigo porque sería detenido a la entrada en de de de la plaza de las Salesas nada más poner un pie pero por ejemplo Rubalcaba por qué no va esa es una pregunta que yo no

Voz 0378 13:43 lo explica el auto explica el auto

Voz 1971 13:45 dice que no porque

Voz 0378 13:48 le pide que comparezca para cosas relacionadas con el referéndum del nueve de noviembre que no

Voz 6 13:53 cuando uno es conciencias está bien así vale vale vale vale vale

Voz 1971 13:58 sí a ver récord el auto por encima y no llegaba hasta ese hasta es este

Voz 0378 14:04 eso me leído los quinientos yo era

Voz 1971 14:08 ciento ciento cuarenta ciento cuarenta y pico haber pues me llamaba mucho la atención gracias Carmen el el porque la habían dejado fuera y luego hay otra cosa como coso ido el Supremo parar una cierta maniobra dilatoria por parte las defensas que estos días estábamos viendo que es no íbamos para atrás para atrás no entraban más tiempo decían claro y lo que pasa es que no se puede acusar a la justicia de ser lenta e ineficaz y luego que sean los propios abogados defensores tiempo han tenido los que ahora empiezan a dilatar las fechas sobre todo porque esto significa un traslado de los imputados a una prisión madrileña con todo lo que tiene esto de vuelta ver irritación callejera entonces bueno pues me congratuló de que la fecha se al doce y que el

Voz 0194 14:54 testigos y luego también sobre la trasferencia preside los testigos escucharon las claves a las ocho que decías los que habían sido rechazados y algunos de ellos porque tú decías una cosa son los políticos que han participado en la aplicación del ciento cincuenta decir pero claro es que las defensas que pedían como testigos opinadores

Voz 0378 15:11 efectivamente no sólo opinadores osea estaban opinadores como Pilar Rahola El auto lo que dice es que que aquí a un juicio no se va a opinar pero también por ejemplo yo Junquera se Romeva pedían una prueba testifical internacional para que relatores de la ONU el derecho de autodeterminación entonces el auto dice oiga mire el derecho de autodeterminación está en resoluciones de la ONU que España ha asumido no tiene que venir nadie comunicarnos y sobre todo no se está juzgando el derecho autodeterminación se está en juego juzgando tres delitos rebelión malversación de fondos desobediencia por eso hay esos encausados el derecho de autodeterminación es una cuestión política no jurídica y eso aparte de la transparencia a mi me parece que es lo más importante de lo que ha decidido el Tribunal Supremo Tribunal Supremo ha decidido que esto no va a ser un circo que esto no va a ser una tertulia que esto no va no va a ser un plató de televisión va a ser un plató de televisión que esto va a ser ser un juicio técnico jurídico donde las y los argumentos políticos sean de los acusados uno de los abogados de los acusados osea de los del abogado que representa a Vox no van a ser permitidos porque aquí no se va a hacer política no se va a discutir sobre si en España puede haber derecho de autodeterminación o no lo puede haber no se va a discutir sobre si unos señores han quebrantado la ley que es lo que dice el auto

Voz 1170 17:02 yo es que creo que es difícil hacer normal lo que en principio anormal porque es absolutamente anormal que que que haya doce encausados que se ha saltado la ley en un estado absolutamente democrático durante donde cualquier cosa se puede defender a través de los procedimientos reglados lo que está haciendo el Tribunal Supremo yo creo que es eso intentar dar una normalidad y además

Voz 14 17:24 el incluso

Voz 1170 17:28 a asumir una idea de transparencia que puedes a lo mejor yo no creo que sea excesiva pero quiere explicarme es decir el Tribunal Supremo y el Gobierno de España Hay España como Estado no tiene que demostrar que es un Estado de Derecho lo es desde hace mucho tiempo y lo es plenamente ni que venga pues un señor un relator de no sé dónde brota la de decir que gen España no hay libertad o que el Estado de Derecho no es pleno tal pues realmente me importa muy poco nosotros vivimos el país hemos construido una democracia absolutamente plena estamos dentro de las democracias más avanzadas del mundo por tanto yo creo que no hay que intentar demostrar lo que se es se es no hay más no hay más más ataques por tanto los encausados van a tener un juicio absolutamente Justo con jueces absolutamente profesionales que saben lo que hacen que son en sus ramas respectiva jurídicas personas de una preparación extraordinaria que saben perfectamente de delimitar lo que es un el marco jurídico el que ellos actual lo que es otra cosa que necesariamente enjuició de este tipo pues va a haber porque evidentemente sobre todo algunos días pues a ver evidentemente cuando va ella Rajoy ya a declarar va a ser un espectáculo hoy va a ser una un circo con él en realidad pero bueno es que el eso se da por descontado pero yo no tengo ninguna duda de de del armazón jurídico de que el Tribunal Supremo no va entonces sobre todo por eso a mí me extraña esas declaraciones de que Sánchez no presiona la justicia Sánchez podrá ser el logro de Madagascar y el tío más malo del mundo pero de verdad se cree alguien que va a llamar al al al presiente presuntamente

Voz 0194 19:09 pero si se bautizó se va a utilizar para hacer campaña política ya no se esperan los meses que no se espera que no no sabemos cuánto durará de juicio paralelamente a juicio nos va nos espera toda la toda la actividad política bastar alguna manera no me gusta la palabra contaminada porque es negativa pero va a estar salpicada o llamémosle como quiera por lo que pase dentro del juicio es

Voz 1170 19:30 suficientemente importante el hecho de que se juzga es lo suficientemente importante para que dejemos actuar al al al Tribunal si en no estemos diciendo cosas completamente absurdas tener la impresión que en España se puede presionaron tribunales tener una un concepto de la democracia española extraordinariamente

Voz 1971 19:49 sí lo que pasa que cuando habla en plural dices tenemos tenemos que no a decir cosas yo creo que la el riesgo no no viene por el lado de los demócratas el riesgo viene por el lado

Voz 14 20:03 de un nacionalismo que vuelva a haber una posibilidad de reverdecer

Voz 1971 20:09 entusiasmos populares que llevan de caídos desde el otoño y que van a utilizar esto como una vuelta otra vez al relato es decir esto es la oportunidad de recuperar el relato de ahí que pidan que vengan observadores de Naciones Unidas de Tercera a ver a mi todo esto me suena juegos florales pero habrá gente en Cataluña que le parezca imprescindible que si tú solo vendes como es que menos mal que está asentado no no somos nosotros los que vamos a hacer esa utilización del de la vista yo creo que va a venir por el otro lado y además no quiero ser pesimista me parece que va a ser inevitable

Voz 0378 20:49 pero yo creo que van a venir por otros lados

Voz 6 20:51 estamos viendo con Pablo Casado y Pedro Sánchez

Voz 0378 20:55 dice que no interfiera que deje de presionar a los jueces está queriendo hacer lo mismo que los independiente en el otro tiene otro sentido sí sí es decir pone en entredicho porque no quiere ponen en entredicho la justicia Pablo Casado no lo que quiere es vender que Pedro Sánchez está vendido a los independentistas y para eso lo que pretende es es decir y por eso pues puede ser a una una calificación menor de la que en estos momentos de la que en el auto de procesamiento hay por eso por eso

Voz 1971 21:31 que no se atreva a indultar empezado ni siquiera la vista ahora

Voz 0378 21:34 pero no sólo eso sea tu échale que no solamente no ha empezado la vista oral o sea no hay sentencia sino que cree que Pedro Sánchez va a estar en el gobierno secular seco

Voz 1170 21:48 eh yo estoy completamente de acuerdo con con victoria pero eso ya lo sabemos llevamos cuántos años con esta cosa tenemos una una experiencia de de lo que pasó durante los dos últimos años en los que la inacción en general del Gobierno a la hora de defender una posición en en el marco internacional pues llevó un cierto descrédito de de la imagen de España bien eso ya lo sé sabemos que tenemos la experiencia podemos articular Illán esto me siento unos en conjunto porque creo sinceramente que no es un problema del Gobierno de España no es un problema de España en términos de Ciudadanos de España le echa al Gobierno

Voz 0378 22:30 el problema y evidentemente ir

Voz 1170 22:32 cambiará el Gobierno y el problema seguirá yo creo que de verdad nos jugamos demasiado como país como para estar con una tontería de si Sánchez presionara a la a la justicia o decirle que se iba a indultar a alguien que no ha sido condenado qué pasaría si el Tribunal Supremo en aras a su absoluta independencia decide que no hay delito que no cree que pueda hacerlo e hice

Voz 6 22:55 ya no sería la primera vez claro ya lo mejor estaríamos diciendo

Voz 1170 22:58 en el Tribunal Supremo está vendido al no sé qué

Voz 6 23:01 ah pues no estaríamos no lo estaría diciendo el mismo que está diciendo ahora que que estaría muy bien que no presione a que no presione a Sweeting

Voz 1170 23:07 dejemos que las cosas porque de verdad las cosas son importantes yo creo que estamos demasiado y en esto yo creo que también generalizado es decir el el el elemento de estar permanentemente opinando de todo sobre elementos tan tal nos lleva a una a desquiciamiento de las cosas que son verdaderamente importantes por ejemplo no se las rodillas Si alguno para ganarme que ir

Voz 6 23:30 lo verdaderamente importante asumamos

Voz 0378 23:33 se refería Juan Carlos cuando yo decía que el Supremo ha decidido que esto no sea un cierto es decir circo va a haber de puertas afuera inevitable incluso dentro habrá quien quiera en algún momento gritar lo que sea pero que me refería a que a que las preguntas que se va a hacer a los testigos no van a ser decir cosa van a ser hechos y fundamentos jurídicos y nada de hacer política ni dar mítines

Voz 0194 24:05 paralelamente este ejercicio de transparencia ejercido transparencia que ha hecho el Tribunal Supremo hay también una campaña por parte del Gobierno España que de alguna manera bueno retoma una iniciativa que con el Gobierno de Rajoy es decir durante buena parte del Gobierno de Mariano Rajoy el relato independentista caló en algunos sectores internacionales y ahora victoria Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho no vamos a hacer nosotros también la campaña para que no sea el relato de ellos el que gane

Voz 1971 24:34 sí pero yo no sé si esto es el Gobierno Pedro Sánchez es una iniciativa del ministro Borrell sí pero yo creo que digo esto porque Borrell desde que llegó al Gobierno su osea uno de sus objetivos como ministro Asuntos Exteriores era precisamente operar el relato de recuperar el relato vender al exterior la democracia española y demostrar con argumentos sí sobre todo con mucho viaje muchas muchas sedes recorridas mucho intercambio internacional el la la visión de una España moderna de un estado de la Europa de la Unión Europea de un Estado puntero de la Unión Europea no de la cola no los países del Sur subdesarrollados yo creo que lleva muchos meses haciéndolo y quieras que no va calando exactamente igual que va calando en Cataluña una un cierto desánimo a unas promesas incumplidas por parte del Govern va calando también a nivel internacional una especie de en fin de recentralización del dislate que significaba la imagen de España había vendido en el Sterne

Voz 0378 25:44 el gobierno del Partido Popular también hizo esas cosas

Voz 15 25:49 y y con peor

Voz 1971 25:51 el resultado por supuesto fuerzas el último ministro de Mariano Rajoy

Voz 0378 25:55 me acuerdo perfectamente tanto de Dust es como de García Margallo entre operadoras

Voz 1971 26:00 Mar García Margallo que te ahorras que pero ese tema pero

Voz 1510 26:04 Astiz

Voz 1971 26:05 osea a qué se dedicaba das

Voz 0378 26:07 bueno lo que yo quiero decir es que también hice hizo vi vídeos lo que antes eran marca España hay que ahora España global hecho España España global no hace mucho con Borrell en un viaje que hemos hecho a la India a primeros de enero eh igual me voy a equivocar de periódico pero creo que era el Financial Times había un un artículo digamos medio favorable al independentismo en un en un determinado

Voz 15 26:41 y deje no no era así en general

Voz 14 26:45 y hacer es que estamos hartos ya de hacer pues qué pasó en la época de Rajoy

Voz 0378 26:55 cuando se produjo el uno y todo es que el dinero que se gastó la Generalitat de Cataluña en hacer esas campañas era absolutamente imposible detrás iba Margallo eh yo he hecho algunos viajes con él por ejemplo a Letonia Estonia Lituania porque hubo un un embajador letón que se puso

Voz 0194 27:19 parte de de de

Voz 14 27:21 independentistas y claro iba hilos de ese momento no entendían pero luego te te viene uno y te vende humo

Voz 0378 27:33 los medios se compra mucho humo

Voz 1170 27:35 yo es que creo que el el Gobierno de Rajoy yo creo yo he forzado un poco por la novedad de la de la situación y poner el elemento tal yo creo que centró su su su acción en los ámbitos mucho más gubernamentales más oficiales su elemento esencial su principal objetivo era que no hubiera ningún reconocimiento oficial yo creo que es importante si claros fue muy importante pero abandonó un poco eso de que el relato popular yo creo que ahora he conseguido lo primero el Gobierno y en esto me parece que hay una lógica de de continuidad bastante notable ya no tiene fuerza darse tanto la la el ego dirigirse tanto a esa oficialidad ese mundo oficial sino a un ámbito lo puede hacer a un ámbito más más de opinión pública más de dipolo de diplomacia pública a la

Voz 0194 28:24 vamos a Venezuela veinticinco buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido cuatrocientos cincuenta y uno veintiuno este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto mañana tienes una nueva oportunidad con el suelo plazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE

Voz 1510 32:58 así es John Bolton aconsejó ayer a Nicolás Maduro y a sus principales colaboradores que aprovechen la amnistía que ha planteado Juan Why do Ésta es la diplomacia de Twitter del asesor de seguridad de Nacional de la Casa Blanca y hoy en una entrevista al periodista Hewitt le

Voz 1971 33:13 ha preguntado cómo va a terminar Maduro Bolton ha dicho que podría acabar en Guantánamo

Voz 1510 33:18 bueno buenísimo

Voz 28 33:20 on fire luchaba en el juego a los pequeños

Voz 1510 33:25 creo ayer que le deseo un largo y tranquilo descanso en una bonita playa lejos de Venezuela cuanto antes aproveche esta oportunidad más probable será que tenga un buen tranquilo retiro en una bonita playa en lugar de estar en otra zona playera como Guantánamo en la Casa Blanca no han hecho más comentarios sobre esta afirmación pero un alto cargo ha aclarado que la Casa Blanca está abierta a tener conversaciones sobre donde podría aterrizar Nicolás Maduro si decide abandonar el poder Bolton que trabajó para Bush cuando abrió cuánta en amo ha negado que Trump está barajando una intervención militar inminente con el apoyo de Brasil y de Colombia aunque repite lo que están diciendo desde el principio que todas las opciones están sobre la mesa a en esta estrategia que está teniendo la Casa Blanca con Venezuela es importante Angers ampliar un poco el foco y escuchar lo que acaba de decir el vicepresidente Mike Pence en una conferencia en Florida arropado por anticastristas y anti chavista

Voz 1971 34:18 más

Voz 1291 34:21 es bueno nos la influencia maligna de Cuba está en Venezuela y también en Nicaragua donde el régimen de Ortega está reprimiendo a la gente duramente Venezuela merece ser libre Nicaragua merece ser libres

Voz 29 34:38 Javi para esta Casa Blanca

Voz 16 34:44 siempre será eso que viva Cuba libre esto

Voz 1510 34:47 son los tres países que para

Voz 1971 34:49 esta administración para la administración Trump son

Voz 1510 34:52 la troika de la tiranía Si los denominó hace unos meses John Bolton que advirtió entonces que esa troika de gobiernos socialistas liderados por La Habana terminarían cayendo para Estados Unidos parece que el primero va a ser maduro al que piensa acaba de decir que se le ha acabado el tiempo ha dicho que el diálogo se ha terminado y asegura que es el momento de la acción sea lo que sea que eso significa

Voz 0194 35:14 gracias Marta un abrazo hasta luego

Voz 1715 35:16 bueno el diario El País contaba hoy que Estados Unidos exigió a España también a la Unión Europea que rompiera todo diálogo con Maduro

Voz 3 35:23 no no conozco tal expresión es de ninguna manera el ahora lo que pasa es que toda la interpretación en todos los lugares y no hablo del Gobierno sino de las fuerzas políticas es si Estados Unidos se sitúa en un sitio ya parece que otros han de situarse en el lado contrario esto no puede suceder este esta lectura no es válida para el caso de Venezuela

Voz 1971 35:48 es la respuesta aquí daba tras el Consejo de Ministros

Voz 1715 35:50 otra portavoz la misma pregunta sobresalir me información le ha llegado también al ministro de Exteriores que participaba en una reunión de ministros que se celebraba en Bucarest

Voz 0194 35:59 España lo está haciendo seguidismo de Estados Unidos

Voz 30 36:02 presidente de Gobierno fijó un plazo este plazo se va a mantener España no apoyaría estaría en contra de una intervención militar extranjera y creo que esta es la posición absolutamente

Voz 0194 36:16 dominante el Consejo Europeo buena pues mientras en Venezuela la oposición está en vísperas de la manifestación que ha convocado para mañana y que confía en que sea una demostración al régimen de que no piensan bajar el pulso conectamos en directo con la enviada especial de la SER Ana Terradillos buenas noches qué tal cómo estás buenas noches antes de los preparativos de esa manifestación Ana déjame que te pregunte por el incidente que se vivió ayer en el domicilio de Hong porque parece que al final no se trataba de oficiales del Ejército sino de grupos paramilitares que trabajan para el Gobierno

Voz 1971 36:46 no

Voz 0125 36:47 sí he ido dijo que eran oficiales del ejército pero parece que fueron Colectivos Armados estos grupos que funcionan también como fuerzas paramilitares están muy vinculados a las fuerzas especiales de la policía a FAES pero en algunas ocasiones actúan a iniciativa propia sin contar digamos con sus jefes los colectivos tienen diferentes jefe les entrevistamos el otro día al comandante Marcos que estaba en la zona de esa ría algunos les dirige Maduro eso nos lo contó él y a otros su número dos que es Diosdado Cabello yo creo que aquí está la clave porque ahora mismo Maduro quiere ganar tiempo con lo cual actúa en consonancia y su número dos apuesta por provocar tensar más la situación con lo cual podría haber venido ahí la iniciativa

Voz 1971 37:28 ha de ir a registrar la casa

Voz 0194 37:31 decimos Ana que después de la concentración del miércoles que al final no tuvo el seguimiento de otras veces sino que la verdad que fue mucho menor la oposición se prepara para mañana

Voz 0125 37:40 si realmente se preparan ambas partes Ángels porque los de Why Do para conseguir que la manifestación sea multitudinaria más que la del veintitrés de enero los de Maduro para evitar desertores dentro de sus bastiones como lo hacen pues mira acabo de llegar ahora mismo de las favelas de Petare es la favela más grande de Latinoamérica y hoy lo que han hecho ha sido adelantar el reparto de comida tocaba mañana Hinault lo suelen adelantar prácticamente nunca pero la han repartido hoy no como un intento de seguir seduciendo a esa gente tan vulnerable de todas formas muchos han cogido su racionamiento y mañana van a estar allí en la manifestación

Voz 31 38:14 sí en la manifestación del día veintitrés de enero fue estruendosa le movió el piso al Gobierno hizo que el Gobierno temblar hay inmaduro lo pensara muy bien mañana va a ser el doble por la presión por muertos después el veintitrés por qué se remitió a la Casa de Gobierno va a caer eso lo sabemos la dictadura pie

Voz 6 38:36 esto que mañana la manifestación bases es bastante fuerte porque la situación no es que salga o no salga muy la situación es que estamos mal bastante los van a reprimir pero estamos dispuestos porque si nos estamos muriendo la casa de hambre pues yo soy una de las que digo prefiero morirme de hambre en casa o sea

Voz 0194 38:52 acabando el tiempo que la Unión Europea dio maduro para que convocara elecciones hemos visto como Estados Unidos sube el tono Ana se percibían un giro en su política pues las apariciones que hace au lo que os dice allí la gente el régimen parece más débil está más debilitado ahora

Voz 0125 39:06 bueno en su política no hay ningún giro nadie se cree la llamada al diálogo porque ya fracasado entre otras razones dos veces ya no hay ningún signo de cambio podría estar más vulnerable probablemente por la presión internacional yp porque le han tocado donde nunca la habían tocado que es el tema del dinero Estados Unidos ha congelado los activos de Venezuela en el extranjero como puedes

Voz 0378 39:27 luego la petrolera venezolana ideas

Voz 0125 39:29 con de Bono y en este caso concreto en el de la petrolera transferido el poder a la Asamblea Nacional ya Hong Lei do y esto y yo creo que quiere decir que en los próximos días Maduro no va a poder manejar todos los activos de merecen al extranjero y esto lo que va a hacer es digamos más difícil para él comprar la voluntad de la población por eso es más vulnerable

Voz 0194 39:49 gracias Ana

Voz 1971 39:51 hasta luego hasta luego venga os pregunto

Voz 0194 39:53 por la situación se expira se lo preguntaba Juan Carlos comentaba yo ahora han eh expira el plazo dado por la Unión Europea de hecho el Parlamento ya reconoció agua ido ayer como presidente legítimo y el lunes lo va a hacer el presidente del Gobierno pero tampoco se ve ningún movimiento es decir qué es lo que tiene que precipitar la salida a la caída de

Voz 1170 40:12 pero el problema es que hemos cuando ya no se hizo en el momento en la la semana pasada que hubiera sido digamos un frente muy amplio y que hubiera aislado de una forma mucho más rotunda al régimen ha dejado pasar un cierto tiempo yo creo que ahora lo que seguramente puede pasar es una cierta agonía del régimen hasta pero por primera vez en mucho tiempo lo que parece es que Maduro esta es la situación más débil de los últimos años ya no sólo su su propia situación Diosdado Cabello puedo detener a todavía una cierta capacidad de mando de los sectores más duros del Ejército pero yo no creo que tampoco tengo una capacidad real para el generalato para mandar a al al al cuerpo al al ejército común cuerpo coherente tiene que recurrir eso las fuerzas paramilitares es decir yo creo que está en una situación extremadamente débil teniendo en cuenta que todavía la estructura de poder del del régimen es poderosa y que puede causar un unos marcos represivos importantes pero yo creo que por primera vez se empieza a vislumbrar de una forma más o menos generalizada que Maduro al final va a salir del país y que va a intentar encontrar una una una salida yo creo que la Unión Europea independientemente de que se haya hecho bien o mal ahora tiene la oportunidad de poder articular una cierta estrategia de resolución del problema sobre la base de reconocimiento de de guardó pero de dar una ciertas salida para que no haya un enfrentamiento un enfrentamiento civil directo no yo creo que esa debe ser la posición de la de la Unión Europea

Voz 1971 41:47 yo creo que tenemos un precedente bastante cerca no es el caso de Ben Ali el presidente de Túnez que lleva viviendo me parece que no sé si en Arabia Saudí o un sitio así una vida tranquila placentera habiendo sido condenado en su país bueno pues yo creo que antes de llegar un derrama mínimo derramamiento de sangre pues este señor a lo mejor bueno pues eso ir a Uruguay ahí a un balneario llamas como tiene dinero más que de sobra para mantenerse en una holgada situación económica pues ésa sería una buena salida que en la medida en que evita derramamiento de sangre a mí me parece la más acertada y luego ya se intentará por los medios que sean que si es preciso juzgarle que es la Juve de todas maneras yo creo que Estados Unidos está haciendo un flaco favor a la ciudadanía venezolana con todas estas machacadas con todas estas es decir el señor Bolton lleva días amenazando acordaros la última imagen suya con un cuaderno de notas en la que se leía perfectamente porque para eso estaba escrito con letras recientemente

Voz 14 42:52 te legible y Irán de

Voz 1971 42:55 una sus supuestas tropas que iban a ser enviadas nada

Voz 0194 42:58 la frontera con Colonial azote era con Colombia en todo

Voz 1971 43:00 SER ahora es Guantánamo antes era este especie despliegue de tropas yo creo que todo esto complica es hoy el entusiasmo de sonaron complica mucho la la decisión es quizás responsable del retraso de la Unión Europea y que complica

Voz 0194 43:17 lo que pase dentro de eso yo creo implica la

Voz 1971 43:20 el internacional a eso iba Ángels exactamente eso es decir sobre todos le está complicando la vida a la Unión Europea la Unión Europea que tiene además dos países muy reticentes uno de ellos es Grecia por razones diferentes entonces yo creo que el los norteamericanos cuanto más que adictos estuvieran pues sería

Voz 15 43:39 perfectamente

Voz 1971 43:42 positivo luego es muy peligroso el hecho de lo que ha contado la la enviada especial de la Cadena SER de que parece ser que han sido los paramilitares que entraron en casa de cuando estaba la abuela y el bebé de veinte meses porque claro es decir son mucho más o mucho menos mucho menos controlados más violentos y sobre todo la búsqueda responsabilidades se podría diluir absolutamente todos lo último y lo peor a mi juicio es que el tema degenere en que sean la ingente cantidad de paramilitares a los que ha estado cultivando manteniendo el presidente los que de verdad se tomen la venganza por su mano en las manifestaciones de Venezuela Carmen

Voz 0378 44:28 yo le doy mucha importancia la han la manifestación de mañana no solamente porque vaya a haber mucha gente en la calle que estoy segura que va a haber mucha gente en la calle sino para ver qué tipo de represión se hace eh llevamos no sé son treinta y ocho muertos pero se va yo creo que se va a ver si Maduro va a ir a la desesperada hasta el fin manda sino al ejército a los paramilitares

Voz 1971 44:58 sí habrá que ver también qué horror decora ama cómo se comporta

Voz 0378 45:02 el Ejército

Voz 14 45:03 si el Ejército

Voz 0378 45:06 no secunda Maduro en una orden que le de mañana de represión de de la manifestación yo creo que puede ser nos puede indicar

Voz 1971 45:15 porque al final

Voz 0378 45:16 el final de este conflicto y cómo se va a se va solucionar

Voz 15 45:21 y no por lo demás

Voz 0378 45:24 yo creo que coincido contigo Juan Carlos por primera vez

Voz 14 45:29 lo que se ve es que

Voz 0378 45:31 no sabemos cuándo va a ser el final pero que estamos en el final

Voz 14 45:35 o en el inicio del final

Voz 0378 45:38 la pena es no saber cuánta cuánta agonía van a hacer y cuentan y cómo va a ser

Voz 6 45:44 la violaron le ha frenado las venezolano a eso es a lo peor es el esto es ese ese es el gran

Voz 0378 45:50 problema por lo demás yo tengo mi preocupación es que como se da un plazo yo no creo que se tuviera que haber hecho la semana pasada porque había que seguir formalmente dar dar oportunidades no pero el el domingo el lunes cuando acabe el plazo España y otros países de la Unión Europea reconozcan a Guarido que que que que hace Guarido vale está reconocido pero que hace que hace es que Barniol poder todavía está en manos de de Maduro aunque no tenga el dinero que cada vete será un poder que pueda cada vez más asfixiado claro de de una forma eso más más constreñida pero pero no lo tiene guardado por decir yo te reconozco tampoco y eso a mí me preocupa me preocupa porque también hay que hacer unas elecciones y en estos momentos Why do yo no creo que tenga los instrumentos para convocar unas elecciones

Voz 1971 46:57 yo fíjate pienso Carmen que la razón es la lectura que haces de la el el pulso que va a significar la la manifestación de mañana es importante para medir cómo está el reparto de fuerzas pero yo que estos pulsos Mégane bastante miedo por el el el que signifique insisto un baño de sangre yo tengo la esperanza de que los mandos militares que han recibido cantidades ingentes de dinero vuelvo a repetirlo por parte del régimen de Maduro son de una fidelidad porque les va la supervivencia en ello pero las capas medias del Ejército venezolano yo no sé si en este momento los el maduro y sus generales están en condiciones de dar un la orden a las capas intermedias del ejercito conviene recordar que Venezuela tiene una trayectoria de golpes de Estado no de los altos mandos militares sino de los cargos de los mandos intermedios

Voz 14 47:52 entonces mi esperanza está ahí

Voz 1971 47:55 de hecho es curioso que oído todos los llamamientos que esparciendo al Ejército para que no intervengan nos está refiriendo al ministro de Defensa no no no apela a pues eso capitanes comandantes como queriendo decir somos los mismos no no tener las prebendas que tienen vuestros jefes no no valles contra el pueblo

Voz 1170 48:14 pero el problema es que Diosdado Cabello y tiene en su mano un cuerpo paramilitar extraordinarios

Voz 1971 48:22 es lo que más me preocupa

Voz 1170 48:24 haga frío y una

Voz 14 48:27 es un

Voz 1170 48:29 por cierto a de rebelarse sí pero el Ejército ahora ver hay una cúpula sobre todo la cúpula militar que ha estado viviendo ha sido nombrada por claro que sea ha vivido del régimen que teme un un que que un cambio de régimen le pueda suponer tener que dejar

Voz 0194 48:48 París no Hoyo un enjuiciamiento y tal

Voz 1170 48:50 todo del aunque sea la exaltación del realismo más cínico incluso hay un poco descarnado pero o en estos ámbitos en en estos procesos de transición tan digamos tan tan tan complejos tan duros o les garantiza a la cúpula militar incluso a una gran parte de la cúpula del régimen una cierta impunidad o la alternativa incentivo que sostienen es ir a hacia el final IU utilizar todos los medios represivos por eso repito aunque en términos morales sea bastante y así aceptar esta cosa pero o favorece un marco de negociación

Voz 1715 49:30 difícil Pedro en el diario El País entrevistan al vicepresidente de Brasil bueno es una opinión personal pero en buena medida yo creo que puede ayudar a tener una idea de que pronóstico hacen en algunos países de la zona y le preguntan por el papel del Ejército lo que dice el vicepresidente de Brasil es la respuesta a la pregunta en esta entrevista es lo siguiente el estamento militar venezolano se involucrado de tal manera en el bolivariano mismo que les resulta un tanto difícil alejarse pero creo añade que en algún momento los militares pondrán el compromiso con el país por encima de las pasiones y entonces su conclusión su pronóstico creo que abandonarán al señor maduro pero que creo vicepresidente del Gobierno de Brasil

Voz 2 50:11 hombre veinticinco

