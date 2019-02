Hora 25 (01/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1971 00:00 para volver otra vez Barnier ya manda un aviso Juncker también pero el cargo que ahora parezca esto escrito en el tratado es que significa que hay muy muy pocas no nos las posibilidades de que May consiguió renegociar el tema de la frontera de la Unión Aduanera la frontera con Irlanda y que por tanto Europa se prepara con todas las precisiones habidas y por haber de ahí el Real

Voz 0194 00:22 para la salida sin acuerdo sobre sobre precisamente esto que estaba hablando victoria sobre el Brexit y las negociaciones hay alguna novedad sois una información

Voz 1715 00:31 con exclusiva que cuenta el Independent desde hace un rato no mucho según este periódico funcionarios de Whitehall es decir del Gobierno británico han comenzado un trabajo serio es lo que entrecomilla

Voz 0378 00:47 para un modelo

Voz 1715 00:50 la relación diferente al que recoge el acuerdo firmado entre Theresa May la Unión Europea en ese modelo el Reino Unido formaría parte de una unión aduanera permanente con la Unión Europea lo que dice el Independent es que esta opción buscaría entre otras cosas digamos revitalizar el moribundo acuerdo entre el Reino Unido Bruselas o al menos intentar conseguir que el Partido Laborista variar de posición y acabar apoyando un aquí bordo nuevo en el que el Reino Unido no Irlanda sólo el Reino Unido entero formará

Voz 1170 01:26 aparte de esa unión aduanera constante permanente con Europa es en una sale Juan Carlos está yo que soy muy tal si te quieres ir vete el de uno renegocien harías nada honor negoció una vez que he dicho éste es el documento y entre otras cosas porque pueden lanzar una señal un poco extraña a otros países que crear una unión aduanera permanente pues

Voz 1 01:48 es que sin participar en los criterios es decir las partes

Voz 1170 01:53 peores de la Unión Europea pues oye a lo mejor otra dice

Voz 0194 01:56 interés que dice esto puede ser

Voz 1170 01:58 interesante Carlos en esos términos estaba la calle

Voz 1971 02:01 lo es decir estaba en que no en que permanecían dentro de la Unión Aduanera sine díe que es precisamente

Voz 1170 02:08 lo que no quieren los euro escépticos de ninguna manera si ellos lo rechazan yo no sé por qué les tuvo que conceder

Voz 1 02:14 el privilegio de tal era vale vale ahora ver el lado

Voz 1170 02:18 europeas extraordinariamente frágil y está en una situación de extremada fragilidad si tú lo que haces es permitir ya no las viejas Europas a a diecisiete velocidades sino ya rupturas absoluta y que eso no tenga consecuencias reales lo que estás mandando el mensaje es que la Unión Europea en realidad no tiene ninguna fuerza tiene bueno de consistencia y no tiene futuro absolutamente yo creo que a lo mejor en un momento dado perdón que estoy acaparando un poco a lo mejor en un futuro tú puedes renegociar llegar a un principio de acuerdo pero por el momento dado que han sido además los británicos los que han puesto encima de la mesa nos vamos váyase

Voz 0378 02:55 es que es lo dijo en la Unión Europea desde el principio no puede salir a cuenta largarse para tener un estatus en las que te beneficia más de las cosas buenas que tiene la Unión Europea pero a la hora de pagar

Voz 2 03:11 a la hora de ahí que no cuando ya

Voz 0378 03:14 eso es lo que no puede ser porque efectivamente mañana lo pedir a otro país el día siguiente otro si estás en la Unión Europea estas en la Unión Europea sino tienes que te que notar que no estás en la Unión Europea desde luego vamos con

Voz 0194 03:29 casi de los últimos asuntos del día porque de todas las ramificaciones que tiene el caso Villarejo o los casos Villarejo son plural hoy tenemos novedades de la relación entre el ex comisario de policía del BBVA novedades por la parte del Banco de cuyo presidente se ha referido esta mañana al asunto Eladio Meizoso buenas noches hola qué tal Eladio dice la dirección del banco que algo hubo entre el BBVA y Villarejo pero que no sabe exactamente qué

Voz 0527 03:54 si el presidente del BBVA Carlos Torres ha reconocido que hay un contrato da por bueno que ha costado cinco millones de euros en el tiempo pero que su antecesor Francisco González le ha dicho que no sabía nada de irregularidades en la actuación de Villarejo que su salida de la presidencia del Banco en diciembre antes de lo anunciado no guarda relación con todo este asunto que el Carlos Torres le cree que de momento insiste en todo lo publicado no hay más que conjeturas supuestos hechos no constatados

Voz 3 04:25 bien es verdad que a día de hoy no se ha constatado que sean verdad esas noticias de hechos están diciendo muchas cosas que en algunos casos directamente no son verdad eh en otros casos son conjeturas empiezan a darse por verdad cosas que están lejos de haber sido constatadas

Voz 0527 04:43 eso es lo que hay que investigar dice llevará meses sin límite de tiempo porque hay que analizar millones de documentos Hyderabad es decir millones de megas en soporte digital

Voz 0194 04:53 vamos a detenernos en esa palabra que ha utilizado Carlos Torres la palabra conjeturas Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 0527 04:58 hola buenas noches lo que se ha publicado

Voz 0194 05:01 que investiga la justicia no son Conget

Voz 4 05:03 duras hemos visto incluso contratos

Voz 1971 05:06 es la relación que tenían el banco el BBVA Villarejo

Voz 0527 05:11 sí sí han contratos una al contra fracción de más de medio millón de euros supuestamente realizada por el BBVA Francisco González para que es piara esa posible operación de de opa hostil dijéramos lo protagonizará por Sacyr y representantes del Gobierno de Zapatero para intentar desbancar a González de la dirección del BVA eso es lo que se está investigando se ha abierto una pieza separada la novena en este caso tándem en este caso Villarejo ir constan como hemos podido escuchar conversaciones grabadas informes practicados por el propio Villarejo para los ojos sólo para los ojos de Francisco González Pons también bueno pues un numerosas y es que si sino escuchas telefónicas por lo menos en los datos de cruce de llamadas más de cuatro mil teléfonos investigados de todo toda esa ese cúmulo de documentación y datos los bueno pues se los los acopio y Villarejo durante al menos un año de investigación es lo que los agentes encontraron o cuando practicaron el registro su ambición lo que se está investigando en estos momentos

Voz 0194 06:25 gracias campos hasta ahora no ha costado un poquitín este sonido pero bueno hemos entendido lo que nos decía Eladio al margen de las conjeturas sobre lo que pudiera haber con Villarejo lo que ha quedado claro es la defensa que hace el Banco de su anterior presidente de Francisco Gonzales

Voz 0527 06:39 sí de hecho Carlos Torres ha empleado minutos enteros en expresar digamos su admiración y su deuda personal con su antecesor en la presidencia del BBVA

Voz 3 06:48 Nos deja una organización con unos valores muy fuertes unos valores muy asentados y nos deja como digo el mejor proyecto de la industria financiera porque ha sido este innovador visionario con fuertes principios

Voz 0527 07:01 y eso después de haber encomendado el liderazgo de una persona íntegra a trabajadora exigente incansable un visionario para hay que trabajar con buenos principios es innegociable cueste lo que cueste todo esto ha dicho Carlos Torres de Francisco González al que nadie en el banco en la dirección actual le va a pedir que deje sus cargos de presidente de honor del BBVA presidente de la Fundación al menos hasta que termina esa larga investigación en marcha

Voz 0194 07:25 desde el punto de vista más económico la cree que este asunto puede dañar de alguna manera su reputación

Voz 0527 07:31 bueno pues Carlos Torres reconoce que ese riesgo existe que podría tener un impacto en el futuro pero no de momento si se mide por la cotización en Bolsa del BBVA

Voz 3 07:39 en el mercado desde luego por devolución inversores bolsa no se ha traducido en un impacto más allá de el impacto potencial que pueda llegar a tener pues a día de hoy lo que vemos es una evolución de hecho en Bolsa que somos de los bancos y nos lo han con que mejor comportamiento en Bolsa está teniendo desveló en España lo somos a nivel europeo estamos ahí entre los mejores este año

Voz 0527 08:01 se refiere a este mes de enero que acaba de determinar el Banco Central Europeo el Banco de España la ministra de Economía le han dicho a la dirección del BBVA que urge cerrar la investigación tomar medidas si es necesario para evitar ese riesgo reputacional también Carlos Torres dice hay que darse prisa pero

Voz 3 08:20 suscribo que la rapidez es clave pero como decía antes se puede hacer lo que se puede hacer y lo demás es imposible es decir que la investigación lleva el tiempo que lleva por más que yo soy el primero que me apremió a mí mismo apremia a los equipos y creo que la investigación se haga lo más rápidamente posible el área gracias

Voz 1715 08:40 gracias a esta estaba otro asunto en el que aparece Villarejo es la conocida como operación Kitchen el presunto uso que hizo el Ministerio de Interior de Fernández Díaz de fondo reservar los para entre otras cosas robar a Bárcenas documentación comprometedora para el PP hoy el diario El Mundo contaba que varios comisarios que participaron en ese dispositivo recibieron más de seiscientos mil euros en efectivo el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó era entonces el director de la Policía así que esta mañana Cosidó ha convocado a los periodistas para decirles que no tiene nada que ver con el posible pago con fondos reservados asegura que entre sus competencias no estaba ni el control ni la gestión de los fondos reservados que eso correspondía al secretario de Estado de Seguridad hizo responsable Secretario de Seguridad en aquella época era el ahora diputado del PP Francisco Martín

Voz 1971 09:30 bueno ese en la actual presidente del BBVA que sólo son conjeturas Víctoria hemos visto lo explicaba Campos hemos visto contratos hemos escuchado voces sabemos los pinchazos que hubo sabemos a quién espió como se espió pero todo son conjeturas es que imagínate el papelón que la caídas te hombre es decir que te nombren sucesor de la presidencia alguna entidad como el BBVA y que te tengas que tragar las guerras sucias de tu patrocinador y encima tenerte que callar que es lo que le está pasando este porque vamos a ver cómo sabe con esa precisión que se gastaron cinco millones si se gastaron cinco millones habrá una hoja de cálculo de un desglose que la existencia que él sepa si el el contrato se ha visto que había visto

Voz 0194 10:13 curación entre el BBVA muy Villarejo

Voz 1971 10:16 eso es una evidencia más que evidente pero yo pero además es que saben hasta la cantidad exacta de lo que sea bueno supongo que antes de abonar estas cantidades serían facturas falsas pero serían entonces yo no me puedo creer que ahora haya que analizar y que vamos a empezar otra vez como con con todas las causas debía de que tanto que al final nos enteramos de nada entonces a mí me parece patético que un director una entidad de la categoría el BBVA con miles de trabajadores no sea capaz de un plazo pero vamos osea en un mes dar una explicación coherente de qué es lo que se hizo en has invertido que ese pagó por qué ese pago porque hay otra cosa está hablando de que a su entidad todo esto no le afecta hoy la banca española se ha pegado un tortazo en la Bolsa y el presidente del Sabadell señor olivos diciendo que hay un daño a la imagen corporativa de la banca el general de la banca española y que a lo mejor llega el momento de decir que no todos son iguales es que cuidado que el resto de las entidades Le Point a poder al mejor le piden las cuentas que no les pidiendo pues el Banco de España o todos los organismos que participaron en aquella guerra por la presidencia del BBVA Francisco González a mí este tema me parece de vergüenza pero peor todavía el caso Kitchen seis cientos mil euros que se llevaron los mandos policiales pero que hace la Fiscalía que no llama Jorge Fernández Díaz

Voz 0378 11:49 carmesí pues lo que hace la Fiscalía es esperar porque para llamar a Jorge Fernández Díaz que es diputado tiene que mandarlo al Supremo ya tú antes de mandarlo al Supremo tiene que

Voz 1971 12:00 sí pero es que claro no tiene

Voz 0378 12:02 narrar lo muy bien porque sino no va es lo mismo que pasa con Cosidó ya ya ya ya pero que no Cosidó veremos a ver cuando los vaya al Supremo en qué situación

Voz 0194 12:12 porque lo que no tiene un pase al margen de la vía judicial le tenga que tener es lo que se cosido siga siendo el portavoz del Partido Popular en el Senado no no tiene una base es verdad que siempre hemos hablado de la responsabilidad política la responsabilidad judicial pero no tiene

Voz 0378 12:27 antes y no tiene un pase ahora cuando esté en el Supremo que pide el suplicatorio pues ya no estoy hablando de que tenga que dejar el acta estoy hablando de que es el portavoz del grupo popular en el Senado pero

Voz 1971 12:39 sí lo que tiene que dejar la portavocía como primera medida BP les debería cesar como primera medida

Voz 0378 12:45 de todas formas la salida hoy el presidente del BBVA lo que demuestra es que el BBVA no va investigar o sea no va a investigar nada que pueda afectaron manchados salpicar a Francisco González porque lo único en lo que ha venido va puesto perdón viernes Portland es bienes las Stoke éramos

Voz 1170 13:12 muy bueno lo que ha puesto

Voz 0378 13:15 el eh énfasis el presidente del BBVA es en que hay cosas que ya sabemos que son falsas eso lo dejó claro no ha dicho cuáles porque saben que esas son falsas y el resto son conjeturas pero no no van no van a investigar porque tendrían mucho que tapar incluso algún delito que no sé ni siquiera se estaría prescrito pero pero para él estos reputacional el prestigio reputación algo así sí para eso sí que sí que afectan claro eso es lo que iba a decir es

Voz 0194 13:52 es que luego está la reputación de la entidad bancaria de de los trabajadores que hay ahí dentro

Voz 1170 13:58 eso es lo que pasa que cuando hay cosas que yo no lo sé si será o no será o ya lo el tiempo lo lo lo dirá pero para qué haces estos elogios desmedidos de una persona

Voz 0194 14:12 porque claro pero ya no es Jovellanos tu jefe

Voz 1170 14:15 no estamos hablando de que la ida no

Voz 1971 14:19 imputación del Banco de una entidad como el BBVA

Voz 1170 14:22 aquí hay que tenerla cuando además nadie le ha pedido que haga esos censal favor

Voz 1971 14:27 si no tendría que pedirle que lo dejara

Voz 1170 14:30 Juan Carlos que a lo mejor tenemos que ver que hay personas que a lo mejor están libres de o no tienen ninguna pero es preferible dar un paso al lado y que la institución no sufra porque no sufre el BBVA es una institución pero sí sufre el BBVA sufre la mitad del sistema financiero español yo creo que yo vuelvo con los de antes si asumimos una cierta responsabilidad general pues tendremos que partir de la idea de que a lo mejor es preferible que González a lo mejor de Un paso inicial no tú no tienes que hablar mal de él pero no tienes por qué hablar y decir oye ya aita y luego otro elemento si todos son conjeturas para que tiene que inspeccionar millones de documentos porque si tiene que inspeccionar millones de documentos a mí lo que me me suena sin saber nada del asunto es que el lazos que hecho a que va a haber mucho exalta entonces pues a lo mejor dices no es que diez documento en total pero sí millones de documentos estamos hablando de una cosa muy rara yo creo que ha sido dura de verdad

Voz 1971 15:32 sido purita contradicción la la comparecencia

Voz 1170 15:35 ya más le valía haberse callado mesura

Voz 0194 15:37 lo que pasa es que al final da la sensación o la que puedes verlo la ciudadano la gente que en este país nunca pasa nada es decir no pasa nada hemos visto los contratos de la vinculación

Voz 5 15:47 BBVA citas este montón de acá

Voz 0378 15:52 la tiempo se necesita tiempo

Voz 0194 15:54 vale pues están los tribunales pero con todo lo que nos ha pasado en este país con los casos de corrupción ni la política ni el empresariado asumen ningún tipo de responsabilidad es decir esperan a que sean los tribunales no quién lo hagan

Voz 4 16:08 con con todo el camino que llevamos con todo lo que hemos hablado de corrupción con todo lo que hemos vivido con todo lo que hemos visto

Voz 1971 16:15 en este país quién lleva la

Voz 0194 16:16 todas sigue sin asumir responsabilidades a no ser que se mete a la Justicia Medio

Voz 0378 16:20 porque lo malo es que muchos creen que han actuado correctamente a estas alturas todavía en este en este caso en el caso del bebé en el BBVA cuál ha sido la defensa desde el principio había una operación contra el BBVA un asalto que se quería hacer nosotros lo que hicimos fue defendernos con todos los medios a nuestro alcance

Voz 5 16:43 pero ya lo eran los reyes

Voz 0194 16:50 claro pero hay un error garrafal de sitio

Voz 1971 16:52 no había ninguna operación contra el BBVA había una operación J Francisco González contra Francisco González y Francisco González a quién se quería desbancar como presidente de la entidad para poner una persona más afecta al Gobierno Zapatero el señor Sebastián en concreto que además estuviera bueno pues una vía podía ser la constructoras decir que era accionista de la entidad pero la batalla iba contra Francisco modales Yes Francisco González como presidente de la entidad defendiendo su pellejo el que contrata a Villarejo

Voz 1170 17:26 pero tienes el el presidente del BBVA tiene suficientes recursos absolutamente lícitos para defenderse de una acción que fue bastante dura hay bastante grosera del Gobierno Zapatero yo creo que tiene suficientes sin acudir a un tipo rarísimo que hace cuyos métodos contributiva o por saber si te presento un informe diciendo todo recurre ante tengo cuatro teléfonos pinchados pues hombre raro es

Voz 6 17:55 una última cosa antes del cierre una frase

Voz 0194 17:56 sé que que tiene miga el ex presidente valenciano Francisco Camps ha declarado en la Audiencia Nacional durante casi tres horas ante el juez que investiga presuntas adjudicaciones irregulares al entramado de Correa Camps aseguraba que salía satisfecho porque está convencido de que todo se hacía bien sobre su relación con Álvaro Pérez El Bigotes

Voz 7 18:16 lo he negado que conoció Peres todo lo que pasa Melo lo conocía porque hacía los actos del partido lo que sí que ha explicado es que el Grupo Prisa fundamentalmente El País y la Ser decidieron en febrero del año nueve ose dentro de nada dentro de para diez años decía donde una frase de una conversación telefónica del veinticuatro de diciembre construir un relato sobre este relato he tenido la desgracia que buena parte de la opinión pública española ha seguido manifestando su relación mi trabajo como presidente y el trabajo de mi Gobierno se intentó desde el principio destruida la persona se intentó desde el principio ridiculizar a la persona

Voz 8 18:56 la frase a la que se refiere Camps es exactamente esta

Voz 1150 18:59 bien ahí Navidad amiguito del alma

Voz 9 19:01 oye que te sigo queriendo mucho que viene también

Voz 10 19:04 ahora otro método para estirpe que yo

Voz 0194 19:07 ah pues dice Camps que la SER y país cogimos esta frase

Voz 6 19:11 para ridiculizar sí que de verdad me lo dijo que se conocía lo acabamos acabamos de las

Voz 0378 19:18 conocían pero no eran amiguitos del alma de lo que pasa que es que nos ponemos todos en Navidad tiernos esas cosas no amable es que yo ya en primer lugar del Bigotes del amiguito del alma que cada día se inventa una cosa no osa es que no quieren escuchar pero hombre negar la obviedad la frase existió la frase es esta de la frase hablaron todos los medios no sólo el país si la sed sino la frase

Voz 0194 19:48 ese fue lo que fue lo que demostraba además exacto lo lo que demostraba abortos lo que demostraba José Luis Vilela director de La Voz de Galicia muy buenas noches toda mi buenas noches no sé si en portada del periódico preocupados por el temporal

Voz 0617 20:02 vamos a Cuba por el temporal por algunos otros temas de la actualidad nacional con el buen juicio y sé que con mucha atención aunque es un chico te por aquí tierno mire todos los ingredientes sabido pues de granizadas rayos nieve mi muchísimas carreteras con muchísima se cicuta es que todavía olas de ocho metros en la costa

Voz 0194 20:27 no te desde Galicia esto

Voz 0617 20:29 todo pues para no

Voz 0194 20:32 desde casa y alguna otra alguna otra dice del ámbito local

Voz 0617 20:36 bueno quizá dos noticias que pueden resultar interesantes una de ellas es que ha comenzado justamente en Madrid el juicio por las estatuas de que bueno de dos Isaki habrán de la catedral de Santiago hechos por el maestro Mateo es que están en poder de la familia de Franco de los terceros que Santiago cosas hace mucho tiempo que está litigando para para conseguir bueno pues veremos a mucho tiempo ya llevamos mucho esperando a otra noticia curiosa es que un estudio que han hecho las universidades Dios fabril de Santiago y demuestra que Galicia representa pues un único hundimos genético muy grande es decir que la mayor parte de la población prácticamente endogámica durante siglos en territorios muy pequeño menos de diez kilómetros eran a los matrimonios pues prácticamente no tenía más que la de la zona no si se nota todavía en nuestros genes

Voz 0194 21:34 interés interesante noticia está para para buscarle leerla seis Vilela director de La Voz de Galicia muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego cerramos con el cuaderno de frases Pedro

Voz 1715 21:44 sí frases por ejemplo de la ministra portavoz del Gobierno a la que hoy le han preguntado por Pepa Bueno

Voz 11 21:50 eh lo único que les diré es que es una persona íntegra de la persona de la que estamos hablando es decir Pepu Hernández no pecó se llama vete la no ese nadie Pepo Hernández no sabía si acababa en no bueno pero PP

Voz 1715 22:08 bueno no sabe cómo se llama pero sabe que es integral ya que acaba en un bueno bueno estamos contando hoy en la SER que el presidente de la Conferencia Episcopal no ha escuchado no ha recibido ninguna víctima de abusos sexuales a pesar de la petición expresa que formuló el Papa Francisco que recuerden ha convocado una cumbre anti pederastia para dentro de veinte días este mes de febrero Ricardo Blázquez lo investigado nada

Voz 0527 22:31 la comisión que creo la Iglesia española sólo se ha reunido en paro

Voz 1715 22:34 a veces hemos hablado con una víctima de abusos se llama Miguel Ángel Hurtado

Voz 12 22:37 Nacho el menor esfuerzo para intentar hablar con las víctimas de pederastia español no está reñido con nosotros no nos ha escuchado no ha tenido en cuenta nuestra opinión a la hora de redactar unos supuestos protocolos anti pederastia la Iglesia española sigue negando la realidad del problema aquí no está haciendo esfuerzos para esclarecer la magnitud del escándalo

Voz 1715 22:58 hay frases también de la policía que ha investigado el fraude vaya historia esta del fraude de los ataúdes en una empresa de tanatorios de Valladolid antes de incinerar a los muertos daban el cambiazo los ataúdes Lorre utilizaban cobraban a sus familias como si fueran nuevos y más caros claro según la investigación empezaron a hacerlo hace más de veinte años así que se presume que hay miles de afectados y millones de euros estafados catorce detenidos en el registro que han hecho los agentes al domicilio del dueño de las empresas encontraron más de novecientos mil euros en metálico el jefe superior de la Policía Nacional es Jorge Zorita

Voz 11 23:31 que normalmente los trabajadores no solemos tener novecientos mil euros en casa bueno yo por lo menos no es a un directivo diez y que estaba en su domicilio vosotros tenéis novecientos mil euros en casa

Voz 0378 23:43 pues no sé si novecientos Ramoneda

Voz 13 23:47 la el dietario

Voz 1150 23:52 ahora si ya hay fecha para el juicio los líderes independentistas será el doce de febrero con carretas del calendario un día como éste de mil novecientos setenta y cuatro dio nombre el espíritu del doce de febrero como se conoció un ínfimo proyecto de reforma del entonces presidente Carlos Arias Navarro que pretendía perpetuar el franquismo ionizantes el traslado de los presos a Madrid es un momento gordo subrogar una gran parte de la ciudadanía catalana que sigue sin entender las fuertes los líderes soberanistas hay graves responsabilidades compartidas por quiénes gobernaba en Cataluña y España en el hecho de que no se haya sido capaz de encauzar políticamente problema hija haya llegado hasta aquí el presidente Torra al frente de su Gobierno hecho una declaración solemne para decir que el juicio cambiará para siempre a nuestro país por relación con el Reino de España seguimos en el territorio de las grandes palabras más testimoniales que efectivas es un juicio con gran carga política que sin duda tendrá consecuencias políticas de la forma en que se produzca de la transparencia en que transcurre la sentencia que emane dependerán muchas cosas ahora mismo lo que se me ocurre en nombre de la ética la responsabilidad es recordar al tribunal las cuatro virtudes cardinales prudencia justicia fortaleza y templanza Albert Rivera dice ante los suyos que planteada las elecciones municipales y autonómicas como un plebiscito a Sánchez sí o no al Sanchís moción no España es la forma de su demagógica amalgama con lo cual los que hablaban de la polivalencia pactista de Ciudadanos ya se pueden bajar del guindo si Sánchez enemigo el tridente de la derecha permanecerá unido el PP siente el acoso de Vox y las pérdidas de votos de Ciudadanos la reacción de Casado es hacer suya la agenda de la extrema derecha prepara una retahíla de iniciativas parlamentarias ni esta dirección incorporar al código penal como delito los homenajes a terroristas declarar la tauromaquia seña de identidad de España y apoyar la caza como forma patriótica genuina de mantener el ecosistema y otras apuestas imaginativas de la misma índole a estas alturas casado debería saber que los lectores radicalizados prefieren siempre el modelo la copia pero poco importa es lo que le pide el cuerpo al presidente del PP

Voz 14 26:07 por esta semana terminamos aquí Carmen del Riego Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez hasta la semana que viene nada a todos ustedes es lo mismo que dice Carmen que tengan un feliz fin de semana volveremos el lunes como siempre a partir de las ocho les esperamos

