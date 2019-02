Hora 25 (04/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 es una pregunta que se puede aplicar a cualquier crisis pero es la gran pregunta hoy York qué va a pasar después de que España y otros países europeos hayan reconocido oficialmente a Juan Guardo

Voz 1 00:10 los siguientes pasos mostramos a haberlos a partir de los siguientes días vamos a ver qué es lo que ocurre

Voz 0194 00:16 y el ministro español ha sido transparente de momento el plan es esperar así que a la pregunta de ahora que la respuesta es ya severa son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:27 eh

Voz 3 00:38 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:48 hola buenas tardes Pedro Sánchez ha querido dar a esta crisis toda la trascendencia posible compareció para lanzar el ultimátum ya ha vuelto a hacerlo para confirmar sus consecuencias

Voz 1722 00:57 pero de España anuncia que reconoce oficialmente al señor Why do Márquez como presidente encargado de Venezuela el reconocimiento al presidente Guarido tiene un horizonte claro el horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible unas elecciones que tiene que ser libres democráticas con garantías

Voz 0194 01:21 y sin exclusión las arremetidas de Nicolás Maduro han subido hoy de tono esta mañana ha llamado cobarde a Sánchez y su Gobierno y ha añadido algo más digo

Voz 4 01:28 señor Pedro Sánchez Dios no lo quiera pero si algún día se concretaron al golpe de Estado sus manos señor Pedro Sánchez que darán llenas de sangre como quedaron la mano de José María Aznar

Voz 0919 01:43 en la guerra de Irak el gobierno de Maduro revisa

Voz 0194 01:46 la sus relaciones diplomáticas con los países que hoy han dado el paso de reconocer a Juan huído en las próximas horas va a avanzar en la estructura diplomática de su Gobierno Waldo ha emplazado a los militares a que decidan si iban a permitir la entrada al reparto de ayuda humanitaria son declaraciones a la SER

Voz 5 02:00 sesión con todos los niveles para que no solamente entre sino abrir de canal humanitario no solamente ingrese una ayuda que necesaria para atender al bolsillo más hay trescientos mil sentenciaron sentenció a muerte ya sino entra con urgencia esta You Easy tenemos una alta presión con los responsables de que ingresen en la fuerza Armada en la señora Venezuela las dificultades agravadas

Voz 0194 02:21 el Gobierno de Pedro Sánchez que tiene algo más de una semana por delante para intentar dejar sin efecto la enmienda a la totalidad anunciada por Esquerra Pedro Blanco

Voz 1715 02:29 si no se retira acabará tumbando las cuentas del Gobierno más

Voz 6 02:32 esta Vilalta Esquerra Republicana hoy desde Esquerra Republicana anunciamos si decimos no a los Presupuestos Generales del Estado los presupuestos de de Pedro Sánchez por esto hemos decidido formalizar una enmienda a la totalidad a estos Presupuestos Generales del Estado que mañana presentaremos de manera formal en el Congreso de los Diputados estos presupuestos no se pueden de contextualizar de la situación que vivimos en Qatar

Voz 1715 02:56 Doña en Hora veinticinco vamos a resumir los principales datos que deja la cifra del paro del mes de enero ochenta mil parados más doscientos mil cotizantes menos no es un buen dato escucharemos a Rodrigo Rato ya ha contado en el juicio del caso Bankia que entre el entonces presidente del BBVA el ministro De Guindos de empujaron fuera de la presidencia

Voz 7 03:14 entidad primero el presidente del BBVA y después el ministro exige el BBVA les tiene que dimitir delante de los presidentes del ministro y el ministro del ministro dice pocos minutos más tarde me me

Voz 5 03:28 Latifiya quiénes de la misma opinión

Voz 1715 03:31 y buscaremos la última hora de la negociación entre el sector del taxi la Comunidad de Madrid en el País Vasco se va a apostar por una pre contratación previa de al menos una hora para los servicios de vehículos con conductor

Voz 0194 03:41 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:44 tardes hoy se completa la jornada de fútbol en Primera División con el partido que juegan a las nueve en Vallecas Rayo y Leganés también tenemos fútbol de Segunda cierran la jornada dos aspirantes al ascenso Las Palmas Zaragoza y de cara al clásico de semifinales de Copa del próximo miércoles la gran duda sigue siendo Leo Messi hoy el argentino no entrenó con el equipo azulgrana mañana se van a realizar pruebas en el muslo derecho para ver si el miércoles puede estar en el Nook han ante el Real Madrid

Voz 0978 04:07 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el tiempo soleado que ha hecho hoy sigue repitiendo gran parte de la

Voz 5 04:13 Ana no esperamos complicaciones derivadas de la

Voz 0978 04:15 meteorología más allá de un aumento de la persistencia y extensión de las nieblas o de la concentración de contaminantes en áreas urbanas e industriales de momento esta noche en nubes en el Cantábrico Galicia alguna llovizna nevadas en los Pirineos vertiente norte a partir de mil ochocientos metros de alto

Voz 5 04:30 era en el resto del país también algunas nubes durante la noche

Voz 0978 04:33 se eran que no bajen tanto las temperaturas pero igualmente mañana a primeras horas ambiente frío invernal con mínimas por debajo de los cero grados en la mayor parte del interior después va a lucir el sol como decíamos con temperaturas parecidas a las de hoy un par de grados incluso más altas en G eran los moveremos entre los doce y los diecisiete empieza hora25 Pedro

Voz 1715 04:52 pues todo esto y algunas cosas más es lo que les queremos contar en esta edición del lunes de Hora veinticinco que ha comenzado ya vamos con todo

Voz 3 06:08 hubo una veinticinco

Voz 13 06:11 Pedro Blanco Gobierno

Voz 1722 06:14 España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela al señor Why do Márquez como presidente encargado de Venezuela legitimidad democrática de Juan Guarido emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela no vamos a dar un paso atrás en este empeño España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto

Voz 1715 06:40 bueno sí que hoy ha ocurrido lo que era más que previsible que ocurriera España ha reconocido la legitimidad de Juan Why do como presidente encargado esa es la fórmula que ha utilizado el presidente español presidente encargado de convocar elecciones libres en ese país decía Pedro Sánchez lo de hoy era algo más que un mero trámite pero lo lo más relevante es el periodo que se abre a partir de ahora la pregunta es una es una pregunta fundamental que Hoja de Ruta ha diseñado el Gobierno español el caso por ejemplo de que de que Maduro Noceda o de que se mantenga ese pulso entre dos legitimidades reclamadas Otto proclamadas en ese país

Voz 0738 07:19 coreografía Victoria buenas tardes buenas tardes Pedro la versión oficial de estéril

Voz 1460 07:22 ver si te cuento textualmente es que en los próximos días irán dando detalles y añaden que ojalá pudiera cantar más información pero que de momento no la poseen esto es lo que han dicho oficialmente ahora bien fuentes

Voz 5 07:33 consultadas por la Cadena Ser nos dicen que llevan

Voz 1460 07:35 varias semanas estudiando la situación ya al menos nueve días preparando un escenario que contemple el trámite diplomático tras reconocer agua ido el embajador de Maduro en España se llama Mario y sea y tiene el plácet del Gobierno español para ejercer como tal tendrían que quitárselo para ofrecérselo al que nombre why do mañana una vez retirado ese plácet aunque quedan unas tres hasta personas con pasaporte diplomático en la Embajada de Venezuela no estará claro cuál será su estatus lo que sí es cierto es que el Gobierno español congelará las cuentas corrientes de la embajada de Venezuela que se usan para los pagos de gastos diplomáticos y se pondrían a disposición del personal de la mayor complicación Pedro es que todo lo que nosotros hagamos aquí va a tener una repercusión inmediata en nuestra embajada en Caracas y el embajador de España Jesús Silva aunque sirva podrá quedarse en la embajada en representación del Gobierno español ante el nuevo presidente ante

Voz 1715 08:26 gracias hasta luego así que toca esperar esperar Iber qué es lo que va sucediendo porque nosotros sabemos qué va a suceder ni de momento parece que el Gobierno tenga claras cuáles van a ser las próximas acciones a desarrollar España ha sido uno de los primeros países en reconocer a Juan guardó de los primeros países europeos este movimiento político tenido forma de cascada ya lo largo de la mañana se han ido sumando y acumulando los pronunciamientos lo que de momento no llega no parece que vaya a hacerlo es el reconocimiento oficial de la Unión Europea porque no hay unanimidad Nos vamos a Bruselas informa Griselda Pastor

Voz 0738 09:01 exactamente sí aunque son muchos los países que de forma directa o indirecta como es el caso de Hungría han seguido la posición de España Francia Reino Unido Italia Alemania la Unión sigue sin unidad como ha aceptado el ministro Borrell tras intentar en vano esta mañana una vez más España que a veintiocho hoy se aprobará una declaración que fuera el marco a los reconocimientos nacionales

Voz 1 09:24 en España somos vamos a verlos a partir de los siguientes días vamos a ver qué es lo que ocurre hoy han escuchado ustedes la declaración del presidente del Gobierno estamos trabajando para construir una declaración conjunta de más países una declaración común está claro que de momento no la va a haber

Voz 0738 09:42 habido algunos prosiguen poniéndose Borrell con muchas prisas ante los periodistas donde no ha podido dar ninguna respuesta a las preguntas de qué va a pasar ahora

Voz 1 09:52 barajamos lo que haya que ver pero en función de lo que ocurra pero no les puedo adelantar más no soy adivino

Voz 0738 09:59 sí es que los gobiernos pretenden desde Europa ayudará a dejar solo a Maduro y es pronto para saber si el método funciona especialmente cuando el segundo objetivo afirman es un cambio pacífico

Voz 1715 10:12 bueno Maduro sigue recurriendo a ese discurso inflamado para responder a España al resto de países también que han dejado de reconocerle como presidente el Gobierno venezolano anunciado represalias diplomáticas ha dado un paso que podría interpretarse hizo como un primer gesto de debilidad es que ha enviado una carta al Papa para que medie para que se abra un día algo en la SER lo hemos escuchado ya en portada nuestra enviada especial ha podido conversar de nuevo con Juan que entre otras cosas insiste en apelar a los militares para que permitan que se lleve a cabo la operación de despliegue y reparto de ayuda humanitaria nos vamos a una tarde más hasta Caracas ahí está la enviada especial de la SER Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0738 10:49 qué tal buenas tardes Maduro lanzó un comunicado para toda Europa en el que dice que va a revisar relaciones gubernamentales con todos los países de Europa que apoyan ha ido pero de momento no hay ultimátum a las embajadas de este Gobierno para abandonar el país para abandonar Caracas esto de momento ante la Embajada española aquí en Caracas no descarta que pueden llegar más avisos incluso con ultimátum de abandono de de país en las últimas horas la Cadena SER hablaba hace una hora con Juanjo Aído le hemos preguntado si echa de menos que Europa no haya fijado fecha a la salida de Maduro esto es lo que contestaba

Voz 5 11:20 la sabíamos firmó los venezolanos este respaldo de Europa de España viene a acompañar ese esfuerzo el reconocimiento a nuestra Constitución al rescate nuestra democracia a que vivimos en una dictadura ya que pueden salir muy pronto esto con

Voz 1 11:33 por cierto Pedro que el equipo de

Voz 0738 11:35 dado que la ayuda humanitaria base repartida con la intermediación de la Iglesia también de las organizaciones no gubernamentales ellos son los que van a tener que lidiar con los militares venezolanos

Voz 5 11:45 gracias Ana Ayuso reunir el grupo de Lima hoy anuncia cincuenta y tres millones de dólares para tratar las necesidades más importantes de los venezolanos incluyendo a los casi tres millones de refugiados la mayor parte de los fondos irán a los países vecinos para que puedan ayudar a Venezuela y a los venezolanos

Voz 1715 12:09 suelas es lo que decía y usted en crudo el el primer ministro de Canadá que ha anunciado ese paquete de ayuda a cincuenta millones de dólares la operación para repartir esa ayuda es uno de los retos de la comunidad internacional del propio Juan hemos escuchado apelar a los militares en la frontera entre Colombia y Venezuela en el lugar por el que debería entrar al menos una parte de esa ayuda hay un equipo de PRISA Radio y ahí esta Audrey Carrillo

Voz 14 12:32 el Ministerio de Defensa ha anunciado que al final de las semanas estará en condiciones de entregar ayuda humanitaria en la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander Colombia papel fundamental de seguridad que será respaldado por la policía colombiana aseguró el ministro de Defensa Guillermo Botero y las autoridades en la zona de frontera están coordinando las bodegas donde se almacenarán los alimentos y medicinas el alcalde del municipio limítrofe de pilla de Rosario Pepe Ruiz

Voz 15 12:57 con ese puedan de puede estar están mercancía porque tienen que ser muy cerca de la frontera para que ellos puedan pues hacerlo en diferentes cortos y pasarlo de alguna manera

Voz 14 13:05 las próximas horas se tendrá una reunión con las autoridades colombianas en la zona de frontera

Voz 12 13:09 hora veinticinco

Voz 3 14:28 o una veinticinco

Voz 13 14:32 Pedro Blanco ocho catorce

Voz 1715 14:34 siete y catorce en Canarias todo cambia el Gobierno se va a quedar sin presupuestos y entonces Pedro Sánchez tendrá que decidir qué hace con el calendario electoral Esquerra Republicana ha anunciado hoy que mañana mismo va a presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso Sisla mantuviera los votos de Esquerra del PP de Ciudadanos serían suficientes para tumbar las cuentas vamos hasta Barcelona informa Pablo Tallón

Voz 1673 14:56 mañana los republicanos van a registrar esta enmienda a la totalidad el viernes para el PDK y a partir de allí el presidente Sánchez tendrá hasta el trece de febrero que es cuando se votan para intentar que rectifiquen para intentar que por lo menos faciliten que los presupuestos del Estado se puedan debatir en el Congreso

Voz 0194 15:11 para que eso pase

Voz 1673 15:12 por tanto la republicana Marta Vilalta como Edward Puyol de Cataluña reclaman al PSOE que ponga en marcha una mesa de diálogo con partidos estatales que aborde la crisis catalana donde haya un mediador

Voz 6 15:22 decimos no a los Presupuestos Generales del Estado los presupuestos de de Pedro Sánchez por esto hemos decidido formalizar una enmienda a la totalidad a estos Presupuestos Generales del Estado

Voz 19 15:33 el próximo viernes es cuando termina el tiempo para que el Gobierno Sánchez reaccione que sea capaz de aceptar las bases para un diálogo sobre el futuro de Cataluña el líder del

Voz 1673 15:43 el PSC Miquel Iceta ya ha avisado a los independentistas que corren el riesgo de acabar saliendo en la foto al lado del PP

Voz 1715 15:49 Ciudadanos buena de estadística datos del paro del mes de enero fue un mal mes el peor de hecho desde hace cinco años ochenta mil parados más doscientos mil afiliados menos en un mes que sufre sobre todo los efectos del final de la Navidad Noruega contaran Rafa Bernardo

Voz 1762 16:04 aunque enero siempre es un mal mes para el empleo porque sacaba la temporada este ha sido un poco peor con cifras de aumento del paro y caída del empleo que no se veían en un enero respectivamente desde dos mil catorce y dos mil trece el Gobierno dice con todo que no se salen de lo habitual en estas fechas los sindicatos critican un modelo económico que suma dicen precariedad estacionalidad Yolanda Valdeolivas Secretaria de Estado de Empleo Lola Santillana Comisiones Obreras

Voz 0738 16:26 el incremento del pasado mes sigue siendo menor que el producido por término medio en los últimos diez años que supera los cientos trece mil parados

Voz 20 16:37 lo que tiene que hacer es una mayor inversión en sectores y apostar por sectores lo que es la creación de empleo que se haga sea con condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras

Voz 1762 16:49 con los datos conocidos hoy el paro registrado total vuelve a aproximarse a los tres millones trescientos mil los cotizantes ocupados retroceden hasta los dieciocho millones ochocientos diecinueve mil

Voz 1715 16:58 de los tribunales algunas historias de hoy como el relato que ha hecho Rodrigo Rato el relato de su caída una mezcla de presiones de los competidores Si complacencia de sus compañeros de partido según su versión ante el tribunal que juzga la salida a Bolsa de Bankia el ex presidente del BBVA entonces era presidente del BBVA le dio un empujón y Rajoy término de arrojar el vacío

Voz 1722 17:19 sin motivo o qué razones cedió el ministro para su dimisión

Voz 7 17:23 aquí no animada me dijo que era mejor que dimitiera el presidente ha dicho que habiendo sido ministro del PP no era bueno que estuviera de presidente de un banco

Voz 1722 17:33 ha pedido al presidente del Gobierno

Voz 7 17:36 porque me parecía de todo esto era un poco excesivo y me ratificó que su vis que él estaba de acuerdo con lo que me había perdido el ministro

Voz 1715 17:46 y esta tarde hemos tenido acceso a un nuevo informe de la Guardia Civil en el caso que investiga la caja b del PP de Madrid informa que entre otras cosas corrobora la información irregular con más de un millón de euros en negro en el año dos mil once De Miguel Ángel Campos buenas tardes buenas tardes

Voz 1673 18:01 concreto un millón doscientos mil euros en negro pero no sólo había dinero B los agentes acreditan que el PP desvió fondos públicos de forma fraudulenta para pagar la campaña electoral subvenciones abonadas a Fundescam fueron falseadas ilícitamente desviadas para abonar un congreso del PP un acto de Nuevas Generaciones ya está la cena de Navidad del partido en Madrid en algunas de estas actuaciones son groseras Fundescam recibió una subvención pública para literal evaluar la repercusión de la crisis en el empleo de los municipios de Madrid pero en realidad los cuarenta mil euros públicos concedidos fueron empleados para encuestas electorales del partido quién aprobadas a subvenciones para Fundescam Ignacio González las irregularidades reflejadas por el informe de la UCO no acaban ahí el PP llegó a diversificar el pago entre números esas empresas de forma ficticia para pagar menos impuestos también promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas una de ellas se llamaba Pedro cómo se movía el dinero aquí Payá

Voz 1715 18:58 se le Paqui Payá SL hacías hay que ver qué jueces gracias Miguel Ángel hasta luego en la SER hoy les estamos contando la historia de una mujer que fue violada hace veinte años ocurrió en Zamora más de dos décadas después la justicia les reconoce la incapacidad permanente porque aquella violación les dejó secuelas auténtico terror por cruzarse con algún desconocido en determinadas circunstancias y eso le impide trabajar Alberto Pozas veinte años después de la violación estrés postraumático sigue hay miedo a quedarse sola miedo al sonido del timbre miedo incluso a cruzarse por la escalera con un desconocido ahora ha sido el Tribunal Superior de Castilla y León en una sentencia firme a la que ha tenido acceso la Cadena Ser el que ha reconocido su incapacidad total para volver a trabajar y su derecho a cobrar una pensión la víctima dice la sentencia ha sufrido un calvario psíquico en las últimas dos décadas Rebeca Baquero es la abogada de la víctima

Voz 21 19:44 un pasito más que el les puede a escena sobrellevar la situación por la que ha tenido que pasar por la que se sigue enfrentando

Voz 0738 19:50 si se enfrentará en su vida

Voz 1715 19:52 a la de lo social del Tribunal Supremo reconocen que nunca han estudiado un caso similar que un día más hablamos del conflicto entre el taxi y las juguetes con algunas novedades por ejemplo el primer Expediente de Regulación de Empleo para suspender a más de setecientos empleados de una de las compañías obedece que opera en Cataluña o la negociación entre el sector del taxi y la Comunidad de Madrid que se ha retomado esta tarde o incluso la regulación que se quiere aprobar en el País Vasco y que también establecerá la contratación temporal novedades de este día que resumimos con José Manuel Jiménez buenas tardes

Voz 5 20:24 buenas tardes tras dos horas de reunión entre los representantes del taxi y la Consejería de Transportes sigue sin haber acuerdo los taxistas han salido muy molesto y dicen que les han mentido en la reunión no ha habido negociación ha hablado de la regulación del taxi en lugar de las Huguet WC la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo les ha puesto una línea roja

Voz 0277 20:43 hago un llamamiento no solamente a la responsabilidad a la mano tendida pero como digo con una línea muy clara nosotros no vamos a hacer ningún tipo de modificación de le yo voy a terminar como empezado porque hay tres mil familias en Barcelona que antes tenían un trabajo ahora no lo tiene porque habrá denuncias por parte del sector de la Société des que afectará al patrimonio en este caso de la comunidad catalana

Voz 5 21:08 mañana los taxistas van a decidir si siguen con la huelga o no en todo caso han dicho que a pesar de haber perdido una batalla seguirán dando la guerra frente a los movimientos de los taxistas hoy mismo un auto la patronal de la súbete F ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Tito Álvarez del sindicato Élite Taxi por intento de asesinato y organización criminal otra y otra derivada del en la empresa Move Cars que presta servicios de a través de Uber ha presentado este mediodía ante el Departamento de Trabajo de la Generalitat un ERE de suspensión de contratos para setecientos treinta trabajadores en Catalunya y por último en el País Vasco los vehículos con conductor deberán contratarse con al menos una hora de antelación salvo en circunstancias especiales como urgencias mutuas de accidente asistencia en carretera pobre veinticinco

Voz 8 21:54 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 1715 23:44 en la tertulia Carlos Cué Eduardo Madina y Milagros Pérez Oliva Éstas son para ella las claves del día

Voz 1587 23:49 los arrestos se han alineado mal esta vez para Pedro Sánchez el día doce de febrero comienza el juicio contra los políticos independentistas acudan acusados de rebelión y el mismo día comienza también la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado sin los

Voz 0194 24:01 cuál es es muy difícil que el Gobierno pueda agotar redes

Voz 1587 24:04 es la altura los dos partidos independentistas que hicieron posible la moción de censura han anunciado sendas enmiendas a la totalidad si el Gobierno no fuerza un cambio de calificación de la Fiscalía de la Abogacía del Estado constituye una mesa de diálogo bilateral ambos saben que son condiciones imposibles especialmente la prima

Voz 5 24:23 mira no está al alcance del Gobierno forzar

Voz 1587 24:25 cambio de calificación pues motiva haría una rebelión de Fiscalía sería acusado de interferir en la administración de Justicia la coincidencia del inicio del juicio con la discusión de las enmiendas a la totalidad hace más difícil que los independentistas den su apoyo a los Presupuestos les costaría explicarlos sus bases más exaltados pero también les costaría mucho explicar qué votan con Ciudadanos y el PP la devolución de un presupuesto cuya aprobación haría posible que llegaran fondos adicionales para atender necesidades perentorias de los catalanes

Voz 1715 24:57 así llevamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0268 25:07 buenas tardes la última reunión entre la comunidad en los taxistas acaba de terminar sin acuerdo el Gobierno regional se liga regular de forma exprés lo sube trece como le pedían los taxistas a la salida del encuentro la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo ha explicado que no quiere seguir el ejemplo de lo que ha ocurrido en Cataluña donde hubo Erika Abizaid se han marchado y ofrecido un nuevo reglamento

Voz 0385 25:26 lo que tenemos un reglamento de taxi que les va a dar la capacidad de ser competitivos la capacidad de poder ofrecer servicios a lo que ciudadano está pidiendo y exigiendo en este caso en el transporte el taxi también se ha ofrecido la posibilidad de que se siente con otros sectores como una súbete es porque ellos tienen que convivir

Voz 0268 25:46 los taxistas se sienten engañados dicen que Transportes no les ha llamado a negociar pero esto es novedad mañana decidirán si siguen o no con la huelga hay que recordar que éste ya es el décimo quinto día de huelga muchos cargaba con grandes pérdidas económicas Julio Sanz ex presidente de la Federación del Taxi

Voz 3 26:01 hemos asistido al más burdo engaño y desprecio a todo un colectivo del taxi de Madrid las temáticas las prácticas empleadas de de esta casa han sido de lo más ruin y mezquina en lugar de buscar una resolución al conflicto pero que has ha tardado de dividir a un sector

Voz 0268 26:23 entre tanto la izquierda que buscaba la unidad sigues que barajándose hoy Izquierda Unida ha marcado como línea roja la paralización de la Operación Chamartín en las negociaciones con más madurez la plataforma de Carmena ayer con Izquierda Unida no negociará si no se frena ese proyecto Sol Sánchez portavoz de Izquierda Unida en la comunidad en La Ventana de Madrid

Voz 27 26:39 Nuestra apuesta es desde luego frenarlo vamos frenarlo después saudita o lo que se quiera pero es que es tremendamente lesiva para los intereses vivir solamente favorece a los de los madrileños que dirigen el BBVA

Voz 0919 27:24 ahora en Madrid acusa a Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 5 27:30 Giner pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis informes de las condiciones será Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres antes de Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestro tarifas opción para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cruzamos el Aqua comenzamos Dati hola

Voz 16 28:05 me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro le gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero eh y que sea fácil rápido yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 29 28:16 esto es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 1915 28:34 ocho y veintiocho el paro subió un tres coma tres por ciento en Madrid durante el mes de enero también bajo la afiliación a la Seguridad Social los sindicatos alertan del aumento de la precariedad y la baja calidad del empleo desde el Gobierno de la Comunidad que presume de gestión cuando los datos son positivos ahora acusan de esas cifras de esta situación al Gobierno central escuchamos a Eva

Voz 0442 28:53 Pérez de Comisiones Obreras y al presidente Ángel Garrido hay que apostar por modelos productivos por sectores que generen valor añadido hay que recuperar el papel de la industria los sectores basados en el conocimiento sí hay que dedicarlo a un empleo de calidad

Voz 0177 29:10 muy de sigue respondiendo sigue comportándose bien en materia de de creación de empleo pero también es verdad que tenemos un Gobierno de la Nación que no creo que que ayude nada a la creación de empleo porque no genera algo fundamental que es estabilidad que credibilidad

Voz 3 29:26 en los mercados y que seguridad jurídica y seguridad política

Voz 0268 29:30 llegamos a las ocho y media con ocho grados en el centro de Madrid sigue Hora veinticinco hasta Madrid

Voz 30 29:51 en Hora veinte

Voz 5 29:53 cinco Madrid

Voz 26 30:00 el deporte

Voz 0919 30:06 Iker

Voz 5 30:09 más tarde pendiente de Messi para todo el Barça sobretodo

Voz 0919 30:13 el Barça no todos bonito al Madrid también hoy el no ha pasado pruebas mañana por la mañana le van a hacer pruebas en el muslo derecho

Voz 3 30:21 suponemos que con

Voz 0919 30:24 tras el alcance de la lesión y si puede jugar el miércoles en el gran partido voy que las Barça Real Madrid es una semana grande de semifinales de Copa aunque hay que decir que hoy se cierra la jornada de liga con el partido que van a jugar a las nueve en Vallecas el Rayo Vallecano y el Leganés Ike también tenemos fútbol de Segunda se juega un partido entre dos aspirantes al ascenso dieran la jornada la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Zaragoza aunque en este inicio de Hora veinticinco Deportes queremos hablar de otro equipo el Arandina que es el líder del Grupo VIII de la Tercera División y de su entrenador por llamarlo de alguna manera a Javier Álvarez de los Mozos os pongo en antecedentes para que ese país por dónde viene la historia el año pasado sí el Arandina saltó a los medios de comunicación porque tres de sus futbolistas habían sido acusados de abusos sexuales a una menor a una chica de quince años los jugadores fueron detenidos luego fueron puestos en libertad el juicio todavía tiene que llevarse a cabo el Arandina en su día despidió a estos tres jugadores fue un despido improcedente tuvo que indemnizar bueno pues el Arandina hace unos días ha fichado a un futbolista se llama Rodrigo flores que era amigo de aquellos tres futbolistas que están acusados de abusos sexuales a una menor Rodrigo Flórez tuvo que prestar declaración porque compartía un grupo de Whatsapp con los tres acusados donde según la acusado según el padre de la denunciante Rodrigo compartía mensajes en los que se hablaba de lo que había sucedido en el piso si esos mensajes con cortaban con la versión de Suiza vamos el padre le acusa de ser colaborador por ocultamiento de la información y el padre ha hecho estos días unas declaraciones diciendo que le parece que el Arandina ha actuado mal y que fichar a este jugador que pudo haber colaborado y que se había mostrado además defensor de los acusados era una provocación para su familia para su hija la víctima supuesta víctima de los abusos cuando los medios de comunicación de Aranda se hicieron eco de esa versión del padre el entrenador del equipo Javier Álvarez de los Mozos que supuestamente había fichado a Rodrigo Flórez dijo esto en la rueda de prensa antes del último partido

Voz 7 33:00 Pablo remover la mierda todo lo que queráis encontráis muy

Voz 31 33:06 el removiendo los medios

Voz 32 33:10 a poder

Voz 7 33:13 Mary todos los días remover los hay en la mierda más absoluta pero sí no sabemos demuestra aquí que cuesta realidad nuestra realidad andar

Voz 0919 33:34 Viña enfangado es en la mierda por un plato de lentejas cuando los medios lo único que hicieron fue recoger las declaraciones del padre de la chica que había denunciado los abusos sexuales bueno ante esta Bazo había que lanzó el entrenador los compañeros de Aranda decidieron boicotear sus ruedas de prensa si el club no hacía una declaración institucional en contra de lo que había hecho su entrenador así que llegaron a la sala de prensa en la siguiente comunicación le dijeron los compañeros en concreto nuestro compañero de Radio Aranda Diego Martín al jefe de prensa sí Javier Álvarez de los Mozos y el club no se iban a retratar a rectificar lo que había dicho el tipo salió así amenazando a nuestro compañero

Voz 33 34:27 las porque Tarraco las cabezas aquellas pollas eres crees que eres un hijo de puta tú venga venga Javi Navas cubre Banco de punta de coger la del partido

Voz 0919 34:44 el estamos preguntando veinte veces Javier Álvarez de los Mozos tiene cuarenta y dos años y es el entrenador de la Arandina que además la tiene líder en el grupo VIII de Tercera División pero yo supongo que la Arandina debe tener divisiones inferiores niños que juegan al fútbol a los que el máximo responsable técnico de la institución ha dado este gen supongo que el presidente de la Arandina Pedro García no consentirá que este señor siga siendo el director deportivo de esa entidad porqué este ejemplo es perjudicial pernicioso insoportable para la decencia de fútbol la Arandina saca una nota esta tarde Diego Martín Radio Aranda que dice esa nota buenas tardes hola qué tal Gallego o muy buenas tardes pues la verdad es que esa nota

Voz 34 35:43 viene a decir algo así como que si alguien se ha sentido molesto ofendido que piden disculpas no se retracta en las palabras del propio entrenador de lo que se dijo como con todo tú gallego ir más allá bueno pues hacen alusión evidentemente y también nosotros los medios de comunicación en la tarde hemos mantenido una reunión para eh CAP también condenar lo que me en la mañana de hoy eh o con lo que la mañana de hoy amanecía las paredes del Estado para ellos

Voz 35 36:11 con amenazas hablan sobre eso

Voz 36 43:52 hola Gallego qué tal muy buenas pues de momento sigue siendo duda Leo Messi para el miércoles y su presencia en el clásico dependerá sobretodo de las sensaciones que tenga entre mañana y el miércoles el día del partido hoy ha acudido a la ciudad deportiva por la mañana no ha entrenado algo que es habitual también en la primera sesión pos partido y se ha quedado en el gimnasio trabajando con los fisios el Barça la ideas que mañana por la tarde Messi se pruebe en el entrenamiento aunque como digo es probable que la decisión se tome a última hora porque dependerá de cómo se encuentre el miércoles el día del partido pendientes también de DVD es difícil que llegue al clásico es verdad que hoy ha tocado balón ha entrenado en solitario veremos si mañana puede entrenar con sus compañeros pero con un solo entrenamiento parece difícil que os manden vuele den le pueda reaparecer en frente al Madrid

Voz 0919 44:39 así que problemas en el Barça todo lo contrario en el Real Madrid donde Solari recupera hay recupera jugadores y la gran duda Javier Herráez es quién va a jugar arriba Vinicius Bale Benzemá Lucas Vázquez buenas tardes hola qué tal Gallego sí la verdad es que el Madrid es una balsa de aceite la alegría de Vinicius Benzema que sigue pues es su particular luna de miel a tu pregunta respuesta clara jugarán Lucas Vázquez Benzema ir Vinicius que está dos marchas por encima de Gareth Bale que de momento si ayer

Voz 24 45:07 estuvo es un buen futbolista pero todavía no está a la altura de Vinicius y el jueves

Voz 0919 45:13 en Valencia aunque vamos a empezar hablando del Valencia que hoy ha tenido un gesto con su capitán con un pedazo de futbolista que se llama Dani Parejo que hoy se ha comprometido hasta el año dos mil veintidós con el Valencia es el capitán criticado durante mucho tiempo pero finalmente consolidado como uno de los

Voz 41 45:30 jefes de ese equipo y hay que felicitar

Voz 0919 45:33 dar realmente al departamento de comunicación del Valencia que le ha hecho un vídeo

Voz 24 45:37 es maravilloso contento por todo un poco

Voz 37 45:41 que yo siempre he dicho que pase lo que pase voy a hacer el el mismo fuera dentro de intentar ayudar a mis compañeros es verdad yo estoy en un club indicado para ganar hoy por lo menos para pelear para jugar finales

Voz 0919 45:57 y el Betis de Quique Setién que hará de local después de haber derrotado al Atlético de Madrid como se presenta para ese partido Florencio alguna novedad buenas tardes

Voz 35 46:05 les están como una moto en el Betis tras el triunfo ayer ante el Atlético la clasificación para semifinales pendiente de unas pruebas a Bartra que tuvo que abandonar el partido ayer frente al Athletic era optimiza ayer Setién va a ser difícil que llegue William Carvalho pero recupera futbolistas el Betis Junior que ya reapareció ayer tras mes y medio fuera de combate se que va a ser presentado mañana a las doce

Voz 0919 46:26 bien estará en la lista sólo Loren que no

Voz 35 46:28 quiera participaron ayer estando en el banquillo muchísima expectación entre los aficionados y te va ir a tope a pesar de la saturación de partidos ir esto

Voz 0919 46:39 teniendo en el horizonte el próximo sábado una Atlético de Madrid Real Madrid después del varapalo de la derrota en el Villa Marín con el Betis el Atlético prepararse partido fundamental para la Liga con qué novedades

Voz 1 46:52 Pedro Fullana buenas tardes buenas tardes con las ganas de recuperar futbolistas los que están de baja hay tres que tienen muchas opciones Koke Saúl y Godín los dos primeros están acelerando la recuperación para llegar al partido y veremos si puede contar con todos ellos Simeone porque este año está marcado sin duda por las lesiones sin un Atlético de Madrid que de momento se siente perjudicado una vez más por el bar no entienden que Hernández Hernández no llamase al colegiado del partido para advertirle del penalti sobre Morata se sienten perjudicados eso sí en público esta vez no han criticado la acción dilo que les duele sobre todo es la derrota gallego porque han dejado escapar la gran oportunidad de reducir la ventaja con el Barça

Voz 0919 47:27 fútbol femenino se han sorteado las semifinales de la Copa de la Reina y además ha habido una bomba Sofía Álvarez buenas tardes

Voz 42 47:33 qué tal Gallego buenas tardes si en la primera semifinal viviremos un auténtico clásico ya que se enfrentarán el Atlético de Madrid y el Barcelona lo harán las colchonetas como locales por lo tanto el próximo diecisiete de febrero se repetirá esa final del año pasado pero en esta ocasión será en semifinales en la otra se medirán la Real Sociedad Sevilla

Voz 41 47:53 Paul internacional todos pendientes de los equipos

Voz 0919 47:57 pues de rescate que siguen buscando una avioneta bueno no siguen buscando la han encontrado los restos de la avioneta donde se desplazaba Emiliano sala hacia Can el equipo de rescate aparte de encontrar los restos de fuselaje dice haber visto un cadáver en el interior recordemos que la avioneta viajaba Emiliano Sara un piloto no sea identificado todavía el cuerpo pero en cualquier caso todo parece indicar que la tragedia más tarde más temprano Se va a confirmar son las ocho y cuarenta y ocho sigue Hora deportes en la SER

