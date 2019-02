Hora 25 (04/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 España hay otros diecinueve países de la Unión Europea han firmado este lunes una declaración conjunta de apoyo y reconocimiento a fango Aído con el horizonte puesto en la celebración de elecciones decía por ejemplo Pedro Sánchez en el menor plazo de tiempo posible elecciones que tienen que ser libres democráticas con garantías y sin exclusiones según palabras textuales del presidente del Gobierno mientras tanto en Venezuela agua dio agradecía el respaldo también de Francia Alemania o el Reino Unido y en declaraciones a la SER hablaba de la ayuda humanitaria el papel de los militares

Voz 4 00:48 inversión con todos los niveles para que no solamente entre sino

Voz 5 00:51 brinde humanitario no solamente en inglés en una ayuda que en ese para atender al bolsillo más que hay trescientos mil sentenciaba sentenció a muerte ya sino entra con urgencia esta Juve Easy enorme tenemos en ese una alta presión con los responsables de ingleses de la fuerza

seguimos muy pendientes de la crisis de Venezuela que ampliaremos a partir de las diez de la noche pero en esta próxima hora tenemos una amplia crónica de tribunales Rato y el caso Bankia la operación Kitchen o el inicio del juicio por el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid vamos con ello después de repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches noches empezamos con la última hora sobre el conflicto del taxi en Madrid a los taxistas van a votar si continúan después de quince días de huelga de recibir esta tarde un nuevo portazo de la Comunidad de Madrid Elena Jiménez buenas noches

Voz 0268 01:33 es buenas noches serán todos los taxistas unos veintidós mil quienes decidan mañana mediante una sesión con la huelga todo después de considerar la reunión de hoy con la Comunidad de Madrid como un burdo engaño Julio Sanz es portavoz del taxi

Voz 6 01:45 Nos sentimos insultados humillados

Voz 7 01:48 bueno no

Voz 6 01:49 dedos apoyaran una batalla pero la guerra va a ser larga vamos a perseguir hasta el final

Voz 0268 01:55 es que lamentan que se les haya propuesto regular el sector del taxi en lugar del de los Te3

Voz 0194 02:00 la Seguridad Social pide calma después de los retrasos en el pago de las prestaciones por maternidad paternidad no hay ninguna incidencia grave ha sido la respuesta después de que varias familias mostraran su preocupación porque no recibían el ingreso mayor herido varias madres han confirmado a la Cadena Ser el retraso en el pago de la prestación la primera vez que les ocurre una tardanza de hasta casi quince días en el caso de algún padre que incluso se reincorporó a mediados de enero al trabajo sin haber cobra

Voz 8 02:26 esta es la Seguridad Social no me ha abonado

Voz 9 02:28 la cuota que no tiene que abonar por baja maternal

Voz 10 02:31 pues a día de hoy cuatro sobrero mi marido ya disfrutado la baja pero no ha cobrado ni un solo euro de la prestación de paternidad

Voz 0194 02:40 algunas madres han empezado a cobrar esta misma tarde casualmente después de pedir explicaciones a la Seguridad Social y también esta emisora fuentes del Ministerio admiten las demoras achacables dicen a que las transferencias bancarias han coincidido con el cambio de mes aseguran que en las próximas horas recibirán el dinero todo las las demás afectada se retire a deliberar el jurado del caso contra el Chapo después de tres meses de juicio por narcotráfico contra Joaquín Guzmán en una no te federal en Nueva York las siete mujeres y cinco hombres del jurado se han reunido para empezar a deliberar el juez del caso les ha recordado que eleve a evaluar las evidencias deben partir de la premisa de que el acusado es inocente llegar a una conclusión por unanimidad más allá de la duda razonable del paso del tiempo afecta de manera diferente al cerebro de los hombres y de las mujeres según un estudio de la Universidad de Washington teniendo la misma da el cerebro de una mujer es tres años más joven que el de del hombre lo ampliamos con Javier Gregori

Voz 0882 03:31 las mujeres mayores tienden a puntuar mejor que los hombres de la misma edad en las pruebas de memoria y resolución de problemas estas la razón según resultado de una investigación realizada con la ayuda de doscientos voluntarios el cerebro de la mujer es tres años más joven según asegura una investigación realizada por la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington sin embargo los responsables de esta investigación que publica la Asociación de Ciencias de Estados Unidos no es que los cerebros de los hombres envejece más rápido sino que entran en la edad adulta unos tres años antes que los de las mujeres y que esto persiste durante toda su vida

hora veinticinco

en el deporte siempre se dan situaciones muy polémicas

Voz 21 08:16 cadena SER Hora veinticinco

una crónica de este lunes nos deja un buen puñado de elementos para una buena película de espías en la que no falla tal habla hay un pulso por el poder compañeros de partido que alimentan intrigas internas agentes de policía pagados con dinero público para buscar trapos sucios del adversario todo esto y más forma parte de la trama del espionaje político en el PP de Madrid que hoy ha llegado juicio que vamos a recordar y analizar con la ayuda de Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Eduardo Madina buenas noches buenas dotes y Carlos Cué buenas noches hola buenas noches y con Pedro Blanco atento como siempre la última hora de la información ya los mensajes de los oyentes del programa

abrimos ya así nuestro canal de guasa por los oyentes pueden enviarnos sus notas de voz con sus opiniones sobre cualquiera de los asuntos que surjan a partir de ahora seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 09:19 la trama de espionaje político que nos va a ocupar en los próximos minutos tiene hasta nombre se lo puso una de las supuestas víctimas de estos seguimientos ilegales el ex vicealcalde de Madrid Manuel Cobo icono ese nombre se bautizó la trama

Voz 1023 09:33 que y yo creo que en este procedimiento ojalá sabiendo las dificultades que tiene sepamos quién lo hizo condene y lo sigo haciendo con la misma fuerza de los seguimientos que hicieron los que hicieron Alfredo Prada y los que hicieron a Ignacio González

Voz 4 09:52 no quiere que le diga Pétain espiando noté idea pero desde luego yo soy una persona bastante confiada hija más mes de Dido espía dale mucho menos pero en fin eh cualquiera sabe a la vista de lo que hemos visto yo jamás ordene ni mucho menos con sentí que eso si es que se produjo se produjera pero me parece muy bien que se han encontrado nuevas pruebas pues esto se vuelva a abrir

Voz 1023 10:21 a Francisco Granados máximo responsable de esta Consejería y secretario general de mi partido le pido también la misma que diga la verdad de todo lo que sabe o al menos que diga lo que va diciendo que sabe con eso bastaría con qué diga lo que en algunos casos va diciendo que sabe

Voz 4 10:46 que se recapacite sobre si si alguien por esas tres o cuatro llamadas puede llegar a decir que se ha constituido en la Comunidad de Madrid un cuerpo paramilitar que se ha constituido una gesta pillo que se teme por sus hijos incluso

Voz 1667 11:04 más que nunca es importante conocer el contexto esta trama que hoy ha llegado a juicios se desarrolla en una de las etapas más convulsas de la historia reciente del Partido Popular la etapa en la que el PP se dividió en dos entre quienes apostaban por la continuidad de Mariano Rajoy en la presidencia del partido a pesar de su segunda derrota electoral en las generales de dos mil ocho y quiénes apostaban por el relevo de líder Pablo Morán

Voz 0194 11:26 buenas noches buenas noches con Rajoy en sus horas más bajas fue Esperanza Aguirre la que entró en escena para amagar durante meses con su posible candidatura a la presidencia del PP

Voz 1667 11:36 eran otros tiempos en Madrid Aguirre se sentía fuerte porque la corrupción en la Comunidad seguía oculta ya venía de ganar sus segundas elecciones por mayoría absoluta sí que sí

Voz 1762 11:46 dejaba querer durante meses amagó con presentar su

Voz 1667 11:48 candidatura a la presidencia del PP contra Rajoy si no o no los

Voz 22 11:53 sabe pues a fecha de hoy no entra en mis planes la fecha ahora si cambio de planes el primero en saberlo sea el presidente de mi partido como se lo he dicho en privado y lo reitero ahora

Voz 1667 12:05 ayer encabezó una estrategia de vacío y ninguneo continuo a Mariano Rajoy que contó incluso con la participación de José María Aznar bueno

Voz 7 12:13 en mi relación con él es es muy buena de lo que pasa es que no es una relación intensa porque claro yo estoy en primera línea de la vida

Voz 23 12:22 política y a escenificar sentimos

Voz 7 12:24 Bosch pese a los esfuerzos como este de Rajoy por

Voz 1667 12:27 disimularlo en el PP todos tuvieron que posicionarse incluso Manuel Fraga cuando le preguntaron por la posible candidatura de Esperanza Aguirre

Voz 2 12:34 Miguel amigo de presentar una une creo que el balance de Vega ya hacía durante

Voz 7 12:39 creo que debe callarse ya de una vez

Voz 1667 12:42 decía Fraga de Esperanza Aguirre justo cuando se estaba desarrollando esa operación de espionaje político que hoy ha llegado a juicio

Voz 0194 12:49 Alfonso Ojea buenas noches qué tal buenas noches Alfonso quiénes fueron las víctimas de esta trama a quién espió Ike interés podían despertar vuelos las víctimas fueron principalmente dos políticos destacados

Voz 0089 13:00 el PP madrileño Alfredo Prada que era entonces

Voz 0194 13:03 pero de justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre

Voz 0089 13:05 Manuel Cobo el de el creador de este término vicealcalde de Ruiz-Gallardón entonces en dos mil ocho verdadero hombre fuerte de la organización política regional los seguimientos también alcanzan a otras personas pero todas tienen relación comprada o con Cobo estaba en juego el dominio como vosotros decíais de la dirección de la formación conservadora en toda España en aquel congreso del PP en Valencia Aguirre en efecto le estaba echando un pulso a Rajoy pero al final el gallego logró la victoria en ese ambiente anterior al Congreso no se produjeron estos seguimientos porque Prada y Cobo apoyaban a Rajoy en todo caso los seguimientos Ángels eran malos descarados vamos que se los detectaron a los dos minutos de empezar a hacerlo

Voz 0194 13:48 y quiénes son los seis procesados en este juicio qué papel jugaron en todo esto

Voz 0089 13:51 son dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía tres guardias civiles y un trabajador de la Consejería todos empleados a sueldo de la Consejería de Justicia de ellos destaca uno Sergio Gamón que era el director general de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid según la investigación esté policía conocido de Esperanza Aguirre estuvo con ella cuando Esperanza Aguirre presidió el Senado fue presuntamente este policía el que dirigió esos seguimientos en todo caso primera idealmente gran paradoja una Dirección General de Seguridad atención en una comunidad autónoma que no tiene competencias en seguridad ni siquiera tiene policía porque no tiene nada de eso su Estatuto

Voz 0194 14:30 es decías que los seguimiento serán malos cuál era el modus operandi de los procesados como espía van siempre según el sumario eh

Voz 0089 14:36 si esos seguimientos hacían por las calles de la capital con unos

Voz 0194 14:39 o es que son los procesados que usaban

Voz 0089 14:42 medios de la Comunidad de Madrid principalmente sus vehículos Icon los móviles se marcha dejando rastro continuó de sus movimientos en todas las antenas de telefonía móvil del centro de la capital además rogó quedaban unos informes redactados de esos seguimientos pero en los que no había datos íntimos no aparecen datos íntimos porque no podían obtenerlos Se trataba principalmente de conocer con quién se reunían donde por qué se reunía

Voz 0194 15:06 es curioso en en este caso de espionaje político Henman Ing sólo alto cargo o exalto cargo procesado no porque

Voz 0089 15:13 eso es realmente asombroso sobre todo teniendo en cuenta que era una organización series es una organización jerarquizada la política porque por encima de ellos de estos seis estaba el consejero de Justicia que en aquel momento como decíamos será el propio espiado Alfredo Prada por tanto aparte de que lo denunció pues no es evidentemente la persona que daba las órdenes para que el esperan todas las miradas se centraron entonces si se siguen centrando en alguien que fue ex presidente de la Comunidad de Madrid que estuvo preso preventivo en Soto del Real por la operación Lezo y que es Ignacio O

Voz 0194 15:46 el abogado de las defensas

Voz 0089 15:48 Amón González lo decía más explícitamente esta misma mañana en la Audiencia Provincial

Voz 24 15:53 el cabeza de todo esto es Ignacio González de alguna manera Esperanza Aguirre bueno pues de alguna consentía todo este todo este tema presuntamente evidentemente igual que Granados grabados también sabía perfectamente lo que estaba pasando y bueno no es absolutamente nada a pesar de que la nosotros

Voz 25 16:07 como como defensa durante

Voz 24 16:10 cinco años presentamos cincuenta ayuna pruebas para plantear realmente quién al el verdadero culpable

Voz 0089 16:16 la Fiscalía hay que decir que pide la absolución de estos seis policías

Voz 0194 16:20 cuál es la agenda del juicio G

Voz 0089 16:22 bueno el juicio están nada más y nada menos que está al veinte de febrero la Audiencia Provincial va a aparecer casi la Madrid Fashion Week y lo digo porque es que tenemos participaciones como testigos el día ocho es el el turno por ejemplo de los espiados de Alfredo Prada de Manuel Cobo de Ignacio Palacios el once de febrero posiblemente el día con más morbo mediático Se van a juntar en la Audiencia Provincial de Madrid Ignacio González Esperanza Aguirre Gil de Biedma creo que no se ven en ningún tipo de acto desde que el primero ingresó en prisión cuando se desató la operación Lezo pero es que luego también vamos a tener a gente como Marcos Peña como testigo que fue uno de las pero las que reventó la operación Gürtel el veinte de febrero termina eh este este juicio que va por el procedimiento del jurado las nueve personas hombres y mujeres que hoy han sido elegidos el veinte de febrero tendrán que elevar el objeto de ese veredicto oí decir si consideran culpables de malversación de fondos públicos a estas seis personas o no las considera culpable

Voz 23 17:24 pues seguiremos la pista del juicio Ojea gracias a vosotros hasta este casos en que esto en los juzgados hasta la publicación de una charla que algunos de los

Voz 1667 17:32 imputados mantuvieron en octubre de dos mil doce en una reunión celebrada en casa de Francisco Granados en una de sus propiedades fue en esa reunión en la que uno de los agentes imputados José Oreja aseguro que el viceconsejero de Aguirre le había felicitado por su declaración ante el juez y que lo había hecho también que había que celebrarlo con un volquete de putas asunto por el que el propio Granados tuvo que responder en Hoy por hoy pues la presión me parece sumamente desafíos

Voz 26 18:00 tu nada tengo que decir esta nueva EPO Cressida Dick

Voz 27 18:04 aquí en fin no escandalizados cuando una conversación privada se mete en radio en televisión entonces no me he dedicado nunca al este asunto

Voz 0194 18:15 bueno sé un cáncer mis viste todo todo ese episodio les Mágina suma estaba en entrevista

Voz 23 18:23 su momento entrevistamos a Prada recuerdo que este es un caso que seguimos de cerca en el país con José Manuel Romero que en fin nosotros obtuvimos los primeros las primeros documentos del seguimiento y nos dijeron

Voz 1587 18:34 todo

Voz 23 18:35 es que escuchar esto con el tiempo y acordarse es que nos dijeron de todo es que hubo una comisión de investigación es que en la que nos insultaron todos los dirigentes del Partido Popular el que el que lo denunció una entrevista en El País Cobo fue expedientado por denunciarlo fue expedientado por Mariano Rajoy que era su amigo todo bien todo estupendo pero le hizo una historia abrió un expediente de expulsión del partido de suspensión de militancia por denunciar que esto era así todo el mundo sabía que esto era así en hablamos con todo sigue en privado no di lo negaba en privado se la guerra era si el culpable era Granados o el culpable era Nacho González esa era la discusión interna quién había montado todo el mundo

Voz 0194 19:17 tenía claro que la gesta pillo funcione sí

Voz 23 19:19 sí sobre todos los espiados pero si es que les Si es que salían ahí los datos de de los yo hicimos para una entrevista de última página me acuerdo comprada hicimos la foto en el restaurante donde la habían espiado porque es que sabía que ese día había comido ahí quiero decir que cuando sales de nueva peli tú ya has estado has hecho ese recorrido a los cinco minutos sabes que efectivamente tan espía además sabían que les seguían porque eran efectivamente bastante lamentables pero lo que lo que lo que había de trasfondo de esto que al final es Madrid y es el epicentro de todo lo que ha pasado el desastre que hemos tenido en los últimos años quiso es madrileño pero el epicentro ha sido Madrid la cloaca madrileña ha sido la más grande de todas mira que ha habido cloacas en este país porque en Cataluña de mil habido en Valencia pero lo que la forma en la que se hizo política en Madrid dentro del partido llano en entre el par de que el Partido Popular contra el PSOE dentro del partido

Voz 0194 20:09 no entre partidos sino entre ellos ellos cada uno el final

Voz 23 20:11 llegamos a la conclusión después de mucho debate de si esto era de Granados oeste extra de González llegamos a la conclusión de que cada uno de ellos tenía su propia estructura de seguridad porque se dedicaban a espiar se todos contra todos y de hecho no se sabía era la discusiones recuerdan en la investigación de esos días no se sabía quién obedecía a cada uno de los policías de decía Nacho González se dirigía directamente a Esperanza Aguirre que tenían sus vinculaciones personales con alguno de ellos obedecía Granados pero la conclusión de todo es que todo el mundo estaba espiando a todo el mundo porque no nos olvidemos lo que se moverá poder y dinero muchísimo dinero estamos hablando del del boom inmobiliario de la gran crecimiento de la Comunidad de Madrid ya hice decidía quién gestiona Madina un retrato demoledor

Voz 0194 20:52 el Partido Popular yo creo que

Voz 0515 20:55 la Éste es uno de esos casos en los que la ficción y la realidad permeabilidad en tanto que uno no sabe yo estaba escuchando vuestras intervenciones sí sí era la sinopsis una serie de una película

Voz 0194 21:06 el Mundo Today incluso sí o incluso podía ser

Voz 0515 21:09 Antonio sarcástico como El Mundo Today no pero es que hay que darle un poquito de fe hará realidad para creer que todo esto pasó no Carlos dicen la cloaca madrileña es verdad la el PP madrileño epicentro de poder de un PP que además gobernaba a nivel nacional ir donde las luchas de sucesión derivaron en una especie de todos contra todos como si fuese una película de Tarantino una especie de bar del Oeste en un western clásico donde todos disparaban contra todos lo bueno yo creo que es el el corazón de las tinieblas del PP madrileño que lo hemos ido viendo durante todos estos años y ha terminado como ha terminado no con varios ex presidentes en la cárcel con una presidenta dimitida con

Voz 28 21:46 no

Voz 0515 21:46 esta este pie de página constante donde como el fútbol no once contra once siempre gana Alemania en el caso de la corrupción y espionaje siempre aparece Esperanza Aguirre este es un caso constante no todos están muchos de ellos en la cárcel otros dimitidos ella sigue en su casa tan normal no esta viñeta que aparecen tanto en las redes últimamente no un enorme barrizal

Voz 23 22:07 ya ya siempre perfectamente de

Voz 0515 22:10 sin ningunas la mancha no hay sin embargo toda esta mancha

Voz 23 22:13 lleva su firma con contigo Mila Kunis adiós a lo que desastre realmente la justicia que desastre lo que tarda qué desastre que en algún momento en el que el fiscal Moss Moix que en suma siento no no no investigó fue acusado por no investigar quiere decir tantos años después yo cada vez que los políticos nos dicen sistemáticamente cuando hay un escándalo esperemos a que resuelva la justicia por favor tenemos a dos mil ocho estamos hablando estamos hablando de dos mil ocho

Voz 0194 22:39 vamos a dos mil diecinueve está hace once años

Voz 23 22:41 de qué pasó por lo menos nueve años desde que se publicó todo en todas partes por favor cuando escuchan político decir dejemos que la justicia actúe no no dejemos que la justicia actúe porque si esperamos a que la justicia actúe el político ya casi seguro ha dejado la política Mila

Voz 1587 22:57 bueno yo creo que lo que va dibujando la radiografía que estamos viendo a través de los diversos casos que está en los tribunales es una situación de corrupción tan extendida Eitan sistémica que que parece mentira que no pudiéramos detectarlo antes de que estallaran los escándalos no lo que ocurrió en Madrid con estos con estos espionajes es un poco el paroxismo de la idea que es instaron el PP de que todo vale en política todo vale incluye el espionaje de los propios si eso vale con los propios

Voz 0194 23:34 con los cambios que no va a valer con los otros que va

Voz 1587 23:37 no van a hacer con los otros después te explicas lo que ocurrió con el Ministerio de Interior del señor Fernández Díaz respecto de otros adversarios políticos no pero claro esta sensación de que sea la idea que hay es que todos ellos sabían que había corrupción a diferentes niveles porque era imposible no saber

Voz 26 23:55 no como no ocurría nada como

Voz 1587 23:59 salían adelante todas sus maniobras y todas sus tácticas sin que se descubrieran los casos sin que hubiera consecuencias pues eso fue extendiendo la idea de que podían hacer lo que les diera la gana

Voz 23 24:10 mira perdona no es que lo no es que lo sabían que había corrupción es que eran los jefes claro claro eran los jefes estaban en una disputa por la jefatura de la corrupción porque al final lo que se inició en Madrid como prácticamente no había oposición la oposición era interna porque la SOE no tenía prácticamente ninguna posible ganar con lo cual lo que se estaba discutiendo era quién controlaba la corrupción

Voz 0194 24:30 ellos pero pero eso lo que yo quería señal

Voz 1587 24:33 claro es que esa idea de que todo vale esa lucha en la en la cúspide por el control del poder de esa corrupción al final se acaba diseminando como un aceite como una mancha de aceite

Voz 0194 24:47 toda la organización porque si los jefes hacen esto

Voz 1587 24:49 porque no va a hacer otro si un alcalde haz esto porque no lo va a hacer el el alcalde de la ciudad de al lado no entonces claro eso es lo que explica fuera tan extendida Ethan sistémica en el PP

Voz 0194 25:00 el el caso del espionaje en el PP sólo uno de los hitos es que ya forman parte de la gestión de Esperanza Aguirre algo comentaba ahora en la comunidad pero justo hoy hemos venido conociendo el contenido de un nuevo informe de la Guardia Civil que acredita la financiación irregular de la campaña del partido en dos mil once Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 25:16 la noche Sánchez el informe habla de más de un millón

Voz 0194 25:19 de euros de dinero negro para pagar la campaña de Esperanza Aguirre incluido el desvío de fondos públicos hay casos realmente descarados como encuestas electorales que se pagaron con dinero inicialmente destinado a estudios del desempleo en la Comunidad

Voz 1552 25:32 en concreto un millón doscientos cincuenta mil euros en negro para una única campaña de Aguirre en dos mil once pero no sólo había dinero B y los agentes acreditan que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta para pagar la campaña electoral subvenciones abonadas a Fundescam fueron falseadas ilícitamente desviadas para abonar un congreso del PP un acto de Nuevas Naciones ya está la cena de Navidad del partido algunas de estas actuaciones son groseras Fundescam recibió una subvención pública para literal evaluar la repercusión de la crisis en el empleo de los municipios del Corredor de Henares y la zona norte de la comunidad un fin lícito estudio para atacar la crisis en mejorar el empleo en aquellos años terribles pues bien en realidad los cuarenta mil

Voz 23 26:13 mil euros públicos concedidos fueron utilizados

Voz 1552 26:15 para encuestas electorales del PP en Cadena Ser punto com pueden ver alguno de esos agrestes ejemplos como un correo con el que un empresario pide explícitamente al responsable financiero del PP que le paguen negro con IVA incluido si no hay más remedio escribe con sorna el empresario las irregularidades reflejadas por el informe de la UCO no acaban ahí el PP llegó a diversificar el pago entre numerosas empresas de forma ficticia para pagar menos impuestos según el informe también promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar

Voz 23 26:44 el trasiego y ocultación de facturas una

Voz 1552 26:47 de ellas angels Se llamaba cómo se movía el dinero aquí Payá S

Voz 0194 26:50 es antes cuando te escuchado me ha hecho muchísima gracia muy muy original a la hora de buscar el nombre de la sociedad quién ordenaba esos pagos

Voz 1552 26:57 bueno los principales responsables son el ex gerente regional del PP Beltrán Gutiérrez gerente de toda la vida de Aguirre Francisco Granados y Borja Sarasola en el apartado político o el ex presidente Ignacio González que era quién aprobaban las subvenciones de Fundescam que luego se desviaban con lo que se cerraba el círculo los agentes también dedican un capítulo especial al ex consejero de OHL Javier López Madrid implicado en los supuestos sobornos a cambio de obra pública en la comunidad y atención este dato para concluir si me permites el PP de Madrid declaró a la Cámara de Cuentas en dos mil once Ángels un gasto electoral de dos millones novecientos ochenta y seis mil euros no llega tres millones el gasto real según el informe fue de seis millones doscientos mil más del doble y todo esto pasa

Voz 23 27:36 en dos mil once dos años después de

Voz 1552 27:39 allí de la Gürtel y de que el tesorero nacional Luis Bárcenas hubiera dimitido ya estuviera bajo sospecha aún así siguieron con él

Voz 0194 27:46 las prácticas de cajas con como han apareciendo todo el rato los mismos nombres Amman un caso en otro caso déjame que aproveche que estás aquí para preguntarte por el juicio de la salida a Bolsa de Bankia que se ha retomado esta mañana ha habido cuatro semanas de parón ha retomado con el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción a Rodrigo Rato que ha señalado a todos los que en su opinión tramitaron un complot dice para sacarle de la presidencia de la entidad

Voz 1552 28:09 ha dibujado Rato una especie de conjura para cobrarse su cabeza en la que estuvieron implicados el BBVA La Caixa y el Banco Santander junto al ex ministro Luis de Guindos con la complicidad del presidente Rajoy dice que en abril de dos mil doce cuando Bankia estaba cumpliendo con las especificaciones del Gobierno serio obligado a incrementar las provisiones en siete mil millones al margen de la norma que estableció el Banco de España por petición expresa del ministro De Guindos que llegó a amenazarle de forma velada

Voz 1832 28:33 elaboramos una situación macroeconómica caótica que pudiera justificar esa petición extraordinaria política del ministro pero eso no está soportado por ningún las normas contables el Banco de España será una petición de las autoridades políticas que no sabe han dicho claramente que su posición en el FROB pero vamos que la posición del propio empecé a era lo suficientemente importante como para que les teníamos que hacer caso

Voz 1552 29:00 Rato sitúa a La Caixa el Santander y sobre todo al BVA como instigadores de esas presiones junto a Luis de Guindos el ex presidente de Bankia dice que no sirvió de nada aprobar ese plan a la trágala el cinco de mayo se exigió su dimisión lo hizo el presidente del BBVA Francisco González

Voz 1832 29:15 primero el presidente del BBVA después el ministro residencial BBVA les pide que dimita delante de los otros dos presidentes del ministro y el ministro que el ministro dice pocos minutos más tarde me me ratifica que él es de la misma opinión eso fue el cinco de mayo eso fue el cinco de mayo en las oficinas del Ministerio de Economía en la Castellana al lado de Cuzco en el la sala de reuniones de despacho circula que está enfrente del despacho del ministro en los datos

Voz 1552 29:49 lo dice que no le dieron ningún motivo para la dimisión pidió el auxilio de Rajoy pero el presidente le dejó caer

Voz 29 29:55 qué motivos o qué razones que dio el ministro para su dimisión para

Voz 1832 30:00 vino y me dijo que era mejor que dimitiera el presidente ha dicho que habiendo sido ministro del PP no era bueno que estuviera de presidente de un banco hay pedido al presidente del Gobierno porque me parecía de todo esto era un poco excesivo inmune ratificó que su vis que él estaba de acuerdo con lo que me había perdido el ministro

Voz 1552 30:23 todo fue una maniobra política según Rato que benefició fundamentalmente a estos bancos a los que acudieron la mayor parte de los depósitos que hubieron de Bankia

Voz 0194 30:31 pues gracias Campos tienes y terminamos este tramo por dónde empezamos hablando de espionaje

Voz 1667 30:35 en este caso por el liderado por el ex comisario José Manuel Villarejo y que contaba en sus trabajos con la complicidad innegable de un alto mando de la Policía Nacional tal y como ha acreditado en su último auto el juez del caso tándem

Voz 0194 30:48 Alberto Pozas buenas noches qué tal hay rastros que exalto mando policial señala el juez como cómplice innegable de Villarejo

Voz 1552 30:54 pues a un hombre que suele sonar bastante en todas las quinielas que rodean a Villarejo es Enrique García Castaño apodado como El Gordo que según el juez también formaba parte de la organización criminal del comisario jubilado José Villarejo el juez el juez Manuel García Castellón ha decidido unificar varias investigaciones que pivotan en torno a la figura de Villarejo dice en este auto que su participación la Enrique García Castaño en el entramado policial es innegable además en alguna de las piezas clave Ángels como el espionaje a Luis Bárcenas al ex tesorero del PP para entrometerse en las investigaciones judiciales y también en la pieza que afecta al BBVA y los seguimientos que Villarejo hizo supuestamente pues por encargo del banco dice que también estaría implicado siempre estaba presente según el juez en todos los negocios de Villarejo hoy también hemos sabido por cierto que esta semana van a declarar varios imputados en esta hidra de muchas cabezas que supone el caso Villarejo entre ellos hay cinco policías hay un funcionario de la Agencia Tributaria el más importante el jefe de informática del Consejo General del Poder Judicial el objetivo saber si contribuyeron de qué manera a toda esa información que manejaba Villarejo y que después vendía al peso a quién quién será pagarle Pozas muchísimas gracias hasta luego

Voz 0194 32:02 no sé si he visteis los Goya este fin de semana pero el Reino fue una de las películas más premiadas y escuchando lo que estoy escuchando pienso que el Reino se queda muy corta lo que decías tú que es al final la realidad me está muy por encima de la ficción sí pero la trama siempre tienen una misma estructura sí sí sí constructora disensiones verdad

Voz 23 32:20 el viernes a esos constructores y Huertas y los nombres como se van reveló nombres van siempre apareciendo unos de otros ya

Voz 0515 32:25 crecen en todas las pelis en todas esta Esperanza Aguirre rato si Bárcenas Granados nada es que es es la alineación titular que tanto nos ha informado de ella a Carlos Cue a lo largo de los años Pablo gracias a esto

Voz 1880 32:37 mañana

Voz 30 32:38 no

Voz 2 32:55 ya vino de vida

Voz 0194 33:00 Sara Beatles buenas noches empezamos la semana mirando a Venezuela luego hablaremos a las diez Pedro Sánchez lanzaba hace una semana Ultimátum a Maduro y el plazo de una semana terminaba hoy

Voz 1880 33:10 sí la de ocho días para convocar elecciones

Voz 1722 33:13 manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de ocho días sin el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas libres

Voz 1880 33:22 no son palabras de hace ocho días del sábado pasado hoy se cumpliese plazo ya las diez de la mañana el presidente del Gobierno cumplía su promesa

Voz 1722 33:30 España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela al señor Why do Márquez ultimátum cumplida

Voz 1880 33:42 sí sí esta misma tarde el ministro de Exteriores francés ha declarado que ido tiene la capacidad de organizar las selecciones

Voz 26 33:49 no consta luego yo crecí y seleccionado constatamos que el presidente Maduro

Voz 1880 33:56 ahora elecciones presidenciales que sirvan para simplificar clarificar analizar la situación de Venezuela y consideramos continuaba el ministro que El señor Why do tiene la capacidad y la legitimidad para organizar esas elecciones eso en el lado europeo pero escucha maduró

Voz 26 34:14 nadie más lo aceptamos ultimátum de nada

Voz 31 34:17 es como que yo lo dijera a la Unión Europea le doy siete días para reconocer a la República de Cataluña hace tiempo que desde Madrid no recibimos lecciones ni acatamos orden

Voz 0194 34:26 hoy en la cara B Ultimátum acatamos órdenes dice Nicolás Maduro es que un ultimátum es al final realmente una orden

Voz 1880 34:34 si en el lenguaje diplomático es resolución terminante definitiva comunicada por escrito en lenguaje coloquial diríamos simplemente resolución definitiva es una palabra que lleva tilde en castellano porque es una palabra allana así que sería el ultimátum con la ha frente a la palabra en inglés que no lo lleva más definiciones una propuesta o de decisión definitiva que establece un periodo específico para que se cumplan unas exigencias determinadas mientras siempre respaldada por una advertencia que será cumplida en caso de que las exigencias no se satisfagan suele ser la demanda final ya de una serie de peticiones previas el tiempo asignado suele ser corto porque la idea es que no existan negociaciones posteriores es lo último lo final es un ocultismo del latín que nos llega desde el inglés y alude

Voz 0194 35:20 pues eso a lo último Lakua la última concesión o el último aviso

Voz 2 35:26 hoy

Voz 1880 35:37 como sinónimos pues advertencia aviso amenaza exigencia no lo hagas es la advertencia Ésta es una canción de Marvin Gaye la original y en este caso está interpretada por el grupo canadiense de Van no lo hagas más que un ultimátum como decía una petición una súplica no hacer

Voz 0194 35:54 aborde no hacerlo no me rompió el corazón

Voz 1880 35:57 Juan Carlos Pereira catedrático de Historia

Voz 0194 35:59 Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid coordinador del libro Historia de las relaciones internacionales contemporáneas Juan muy buenas noches

Voz 32 36:06 hola qué se entiende por ultimátum

Voz 0194 36:09 las relaciones internacionales

Voz 32 36:12 bueno pues normalmente se trata de una comunicación escrita pero también puede ser horas no he estado dirige a otro de una u otra forma pues combinando le a una determinada conducta o exigiéndole que tome una determinada decisión aquí amenazándole que si no se adopta lo que se ultimátum establece pues el el Estado no se ultimátum puesto de tomar otras medidas inmediatas

Voz 0194 36:41 cuando uno lanza un ultimátum tiene que estar seguro de la victoria pero también puede ser un riesgo

Voz 32 36:47 claro claro de hecho hombre normalmente la historia demuestra la historia de las relaciones internacionales que este tipo de decisiones no la vida internacional la toma las grandes potencias y saben realmente qué tiene recursos suficientes para llegar a en fin a a tomar medidas si el cine estado por los respondo sea no no lo suelen hacer daño no no lo hacen las pequeñas y las medianas potencias viene una organización bueno pues la o no puede ser en las grandes potencias de la Historia no Estados Unidos lo como en Gran Bretaña o no que eso es lo que han tomado generalmente la historia pues ese tipo de decisiones no

Voz 23 37:32 pero cuando uno lanza un ultimátum

Voz 0194 37:35 tiene que tener previsto lo que pase después y se lo pregunto porque después además a partir de las diez iremos con ello el ultimátum que lanzó Europa entre ellos Pedro Sánchez cumplido sí en ocho días no convoca elecciones maduros reconocemos hago ido vale ya está reconocido

Voz 33 37:50 entiendo que tendría que haber preparado tendría que haber el plan a partir de ahora

Voz 32 37:55 claro hombre las medidas puede ser pistita puede ser hombre creamos la más extrema es una declaración de guerra no que es lo que ocurrió ante de la Primera Guerra Mundial no cuando éste lanzó un ultimátum una Serbia dice si tal día a tal hora no las ha respondido al lado de las situaciones más extremas pero puede haber visto gerentes niveles de no de respuesta puede ser qué es eso de las relaciones diplomáticas que que es que haya un boicot económico sanciones económicas que se suspenden las relaciones diplomáticas y la y a su vez aparejado la supresión de todo tipo de relaciones canónica que se inste a una organización internacional como la ONU para que viéramos adopte una decisión más multilateral no solamente es de gran potencia que lo que ocurrió por ejemplo en la Guerra de Corea no se inicia la cuenta pues utilizo a la a las Naciones Unidas contestaba Rusia pues para lanzar un ultimátum a Corea del Norte como respondió pues se inició el hay conflictos no que

Voz 0194 39:05 pero la ONU la uno en este caso y ha dicho que no se mete

Voz 32 39:08 claro es que la uno claramente sea no se va a meter porque hay dos países Rusia China que va a poner el veto a cualquier resolución que acepte

Voz 0194 39:19 uno de los cinco

Voz 32 39:20 yo potencias que tiene poder de veto ejercen ese poder o la no a la ONU la formal los estados insultos en los cinco países con con el voto no yo de veto Viranós como miembros ya permanente que son los que deciden si se utiliza

Voz 0194 39:38 Nos Juan Carlos Pereira muchísimas gracias hasta luego

Voz 2 39:44 la eh

Voz 29 39:56 este tema que esto ya lo sabrán The Last Chance

Voz 1880 39:58 es un tema de Rickie Lee Jones de mil novecientos setenta y nueve la última oportunidad no lo que pide el ultimátum la condición para no llevar a cabo las

Voz 0194 40:06 Lucian después entraremos a partir de las diez en detalle los últimos movimientos tanto de Europa de Estados Unidos en Venezuela pero si nos centramos en

Voz 23 40:13 el ultimátum Milán el peligro de un ultimátum es que una vez lanzado luego no te salga como tú habías planeado

Voz 26 40:22 hoy hemos puedan mira os pregunto a vosotros

Voz 7 40:27 ahora hay el ultimátum siempre es el final de la política no cuando se lanza un ultimátum como este se acaba de lanzar es evidente que ese normalmente además agotado todas las vías normalmente se cumple siempre que casi siempre que se lanza un ultimátum en política por una cuestión de en fin de de de la forma de negociar que

Voz 23 40:47 ahí sí te ponen ultimátum encima de la mesa pues se acabarán

Voz 7 40:49 acción no sino haces esto pues en la mayoría de los casos no lo hace y de hecho lo que pasó en el pasado

Voz 0194 40:57 sábado es que la decisión política que hoy Sánchez ejecutados se tomó el pasado sábado

Voz 23 41:01 porque todo el mundo sabía que Maduro no iba nevando en era como cargo lo cual es que los los ultimátum es la muerte de la política la la la la gente que hace política a base esto es un caso diferente de Venezuela pero en general la gente que hace política a base de ultimátum de líneas rojas de nunca pasaré por esto a políticas

Voz 7 41:20 es por naturaleza flexibilizarlo

Voz 0515 41:23 no son habituales no están bien vistos y tienen algo de injerencia y tiene un juego de injerencia represalia de acción reacción en ese sentido que no son el día a día afortunadamente no es verdad que Venezuela vive una crisis con características muy propias de una relación de las potencias mundiales también muy específica de ese país y dentro de esos enmarca no pero en última atún como una práctica política no funciona en mi opinión y de todos los partidos en en las instituciones nivel instituciones de país me refiero Nits

Voz 26 41:52 por el auditorio no funciona porque no cambia el curso de las cosas

Voz 0515 41:55 no porque enormemente si me dice que tengo que hacer una cosa o

Voz 26 41:57 te digo o o porque

Voz 0515 42:00 en el momento que acepto lo que me está imponiendo estoy perdiendo márgenes de soberanía no era perdió el poder Francia Alemania cuando plantea de este ultimátum a a duro yo creo que saben perfectamente que no va a seguir que no va a aceptar las condiciones que se imponen y por parte de la Unión Europea ni por parte ningún otro actor porque en el momento en que lo hace está mostrando unos niveles de debilidad que desaconsejan por sí mismos la continuidad en el cargo que ostenta

Voz 4 42:23 el de uno de los dos presidentes de Venezuela que tenemos actualmente envió digámoslo así Sarah

Voz 0194 42:28 vamos al cine misiles mientras recuperamos a Mila estoy aquí estás ahí es que he salido momento alabado ha llegado a tiempo vale

Voz 34 42:39 confesión lo siento ultimátum Mila no sé si habías estado siguiendo un poco se salvamos de peligro del ultimátum que supone el ultimátum me en política muy breve TP

Voz 26 42:49 bueno el ultimátum es es es una manera de forzar las situaciones no de idea hacer que evolucionen hacia un punto en el que por su vía natural no evolución harían venga pues vamos al cine venga había que hacerlo Francia no puede permitirse Giottos al frente de su destino estoy agradecido taxi bueno nos habla Juan Carlos de la Primera Guerra Mundial que nació como consecuencia de un ultimátum

Voz 1880 43:15 Nos vamos al cine hemos recuperado este fragmento de Senderos de gloria de Stanley Kubrick pero podría haber sido muchísimas otras películas de la Primera Guerra Mundial la gran ilusión La reina de África la beba

Voz 3 43:26 sois Jason Bourne

Voz 0089 43:28 me preguntado cuánto recibiría esta llamada dónde está

Voz 2 43:37 porque lo cierto que su despacho estará

Voz 1880 43:39 esta película es el ultimátum de Weiss es el título de la canción que está sonando ahora mismo de móvil que pertenece a la banda sonora de la película de la que hemos escuchado este extracto una película con Matt Damon parte se rodó en España en Madrid en el viaducto en el Paseo de la Castellana y un peliculón es Ultimátum a la Tierra la de mil novecientos cincuenta y uno

Voz 0194 43:59 no nos interesan los asuntos internos de vuestro planeta pero sí amenaza con extender vuestra violencia la tierra quedará reducida a un montón de cenizas

Voz 1880 44:10 es una película de Robert Wise una nave extraterrestre que llega a la Tierra IVE él sale un alienígena

Voz 0194 44:15 que el que estábamos escuchando con su mensaje apocalíptico bueno pues en dos mil ocho se hizo un rímel de la película con Keanu Reeves como protagonista este planeta se muere

Voz 7 44:25 la raza humana lo está matando a ayudarnos

Voz 25 44:32 eso no

Voz 1880 44:44 bueno el no estaremos que este tema de Richards es algo así como Pirate

hora veinticinco

sigue ahora Leire Pajín en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 30 49:31 contar siempre con un buen asesoramiento

Voz 0194 49:34 téngase