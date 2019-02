Hora 25 (04/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:20 tierno español y la mayor parte de Europa reconocido fango ha como el presidente de Venezuela ya esta hora de la noche tenemos las mismas dudas que se nos planteaban antes de este reconocimiento que pasaría el día después porque de momento Nicolás Maduro no parece tener intención de convocar elecciones ayer se lo dijo Jordi Évole ni de abandonar el poder la sociedad venezolana está totalmente dividida será por miedo seguramente prohibido tampoco ha conseguido un movimiento ciudadano determinante ni el del Ejército que los días que han pasado desde su auto proclamación sigue estando de momento del lado de Madrid de momento Pedro Sánchez ha dicho hoy que Guido debe convocar elecciones lo antes posible pero Guarido es mucho más vago en sus intenciones los primeros movimientos van a afectar seguramente a los embajadores Boedo tiene previsto para mañana nombramientos de nuevos diplomáticos veremos qué pasa con los que están ahora con los representantes europeos en Venezuela seguimos con más dudas que certezas y la ONU que ha anunciado que no se va a sumar a ninguna iniciativa sobre Venezuela el que lo tiene más claro parece ser Donald Trump no descarta una intervención militar y en ese caso que haría España que haría Europa la situación de los venezolanos de muchos de ellos es desesperada la habilitación de un corredor humanitario puede paliar algo las muchas necesidades no cubiertas en el país pero su mayor necesidad es que el tiempo pase rápido y la solución definitiva no demore y a día de hoy nadie tiene respuesta a esta necesidad Ángels Barceló en la tertulia hora25 Carlos fue Eduardo Madina en Milagros Pérez Oliva en la mesa de producción Pedro Blanco ya saben mientes de todos ustedes de la última vamos ya con el relato porque al octavo día España reconoció a Juanjo ha ido era lo que anunció el presidente del Gobierno y como saben así lo ha confirmado el mismo esta mañana en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa a esta hora de la noche sin embargo lo que decía tenemos algunas preguntas que el Gobierno no ha respondido todavía de hecho hay una pregunta clave propia que sea que es una vez reconocido Juanma ahora qué pasa le preguntaban al ministro Borrell en Bruselas

Voz 4 02:18 barajamos lo que haya que ver pero en función de lo que ocurra pero no les puedo adelantar más no soy adivino las casas para cuaderno

Voz 1071 02:26 bajamos lo que haya que ver en función de lo que ocurra Sastre

Voz 0194 02:29 buenas noches Noches Barceló

Voz 5 02:33 tanto de España

Voz 1623 02:39 ha tomado una decisión nefasta en la historia de las relaciones entre España y Venezuela yo le digo al señor Pedro Sánchez Dios no lo quiera pero si algún día se concretaron al golpe de Estado sus manos señor Pedro Sánchez que darán llenas de sangre

Voz 1071 02:59 hola maduros se dejaba ver este medio día en el estado de Aragua al norte del país rodeado de militares celebraban el aniversario del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez en el año noventa y dos rodeado de soldados Padura ofrecía una primera reacción a la cadena de reconocimientos que se ha producido hoy es verdad que se detenía en el caso de España

Voz 1623 03:17 quedara manchado de sangre para siempre la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política que realista

Voz 1071 03:30 a las pocas horas Juanjo ha ido comparecía frente a la Asamblea de Venezuela en su discurso de esta misma tarde agradecía los apoyos internacionales tienen la certeza

Voz 6 03:40 de que el sacrificio valió la pena este reconocimiento de Francia Liberté igualitaria Frater visité de Alemania de España del Reino Unido

Voz 0194 03:53 es evidente que la pregunta que nos hacemos esta noche sobre qué consecuencias reales tiene el reconocimiento de dos y tiene impacto en un terreno es especialmente en el diplomático Victoria García buenas noches buenas noches la hemos visto que el ministro Reyes reacio a dar más información pero que puede pasar con la embajada española en Caracas con la embajada que Venezuela tiene en España

Voz 1460 04:12 yo creo que Exteriores no lo tiene muy claro como decía Borrell pero tampoco dan una información clara dicen que en los próximos días sabrán que se va a hacer pero lo cierto es que fuentes de Exteriores nos han dicho que llevan ya nueve días trabajando en este escenario en escenario de reconocimiento y ahora qué pasa en el ámbito diplomático en aquí en España está a la embajada de Venezuela tiene el plácet al embajador que se llama el embajador de Venezuela en España Mario y sea tiene el placet del Gobierno español entonces tiene que quitarle primero el placet ahí sea para poder dárselo a quién venga o no

Voz 0194 04:43 pero exactamente la embajada

Voz 1460 04:46 propiedad del Estado de Venezuela entonces este caso quedaría o sea ahí hasta ver qué pasa porque hay una dualidad en el Gobierno en Venezuela hay un Gobierno que es el de Nicolás Maduro aunque no lo real toda la comunidad internacional que puede hacer España va a controlar las cuentas corrientes de la embajada las que tú se utilizan para pagar el agua la luz los sueldos de los empleados de la embajada eso lo va a controlar

Voz 0194 05:10 lo qué quiere decir quizás

Voz 1460 05:13 en tomar posesión de eso y dárselo al nuevo embajador que lleguen embajador tendría que trabajar en otro lugar en un hotel lo en algún establecimiento en alguna casa que le pongan porque en la embajada a menos que expulse hay sea de momento sigue Se seguir aquí después otra cosa importante y treinta personas con pasaporte diplomático más de treinta personas de Venezuela aquí en España que va a pasar con esos también nadie esa posicionado ni a favor ni en contra sabes que hay una pequeña caza de brujas por cualquiera que muestre intención de marcharse entonces por eso ellos son bastante cautos a la hora de Brian si es para aridez

Voz 0194 05:46 más allá de los efectos para la diplomacia que que son estos evidentes los que tú contabas qué consecuencias puede implicar esto para la comunidad española que vive en Venezuela que está allí

Voz 1460 05:54 no suelen una de las comunidades más importantes de América Latina son más de doscientos mil españoles ya ahí si hay algún problema así escala el conflicto diplomático a ellos les afectaría a varios niveles a nivel de conseguir documentación pasaportes gestiones en la embajada incluso si escala el conflicto ahora mismo hay dos vuelos casi todos los días hay vuelos de dos compañías

Voz 0194 06:15 es españolas a Caracas eso también Restoy

Voz 1460 06:17 ingería con lo cual su libertad de movimientos también se vería afectada en el caso de las empresas españolas es mucho más complicado de predecir porque allí se han quedado en todo este proceso grandes compañías españolas las petroleras gran mayoría de ese fueran pero queda grandes compañías Telefónica hay otras muchas de de de producción eléctrica y energética entonces para ella si puede haber un problema porque la legalidad dónde estás iban a pedir algún documento algún trámite es el gobierno de Maduro el que controla toda la burocracia entonces aunque esté Why Do indaga el reparto humanitario llaga todo en realidad todo el tema de papeleo ilegalidad sigue estando en manos del presidente

Voz 0194 06:55 dudo que hacer gobiernos confían en que el Grupo de Contacto avance en una salida negociada aunque ese camino se dibuja muy complicada

Voz 1460 07:03 aquí ha sido tan complicado que cada ministro que forman este grupo de contactos son ocho países europeos que son lo voy a leer que sino no lo sé Francia Alemania Italia Holanda Portugal España Suecia y el Reino Unido ya hay cuatro latinoamericanos de los cuales tres son afines a Maduro tienen gobiernos de tinte izquierdista Isona en fin no te voy a decir amigos pero sí afines sí han dado diferentes versiones del trabajo que va a hacer este grupo de contacto que se reúne el jueves en Uruguay unos dicen que establecerán una vía para hablar con Maduro y que convoca elecciones presidenciales otros como

Voz 1587 07:33 el canciller francés dice que why do tiene el auto

Voz 1460 07:36 el legal para convocar elecciones pero que el trabajo del grupo de contacto es acompañar esa transición nada más

Voz 10 09:57 cómo os escucho Don yo no sé si es eso no se lo estoy viviendo con mucha presión parecía o con los militares Torre aconsejan a permitir el paso de la ayudó militari también con la Iglesia un su equipo con las ONGs que sabes que iban a ser los encargados de transportar medicamentos y alimentos fondo absolutas de de Brasil y Colombia

Voz 0194 10:13 ahora vamos a hablar de de esa ayuda humanitaria pero antes Ana en las calles dirías que se traslada esta tensión diplomática o política estos reconocimientos que que han llegado hoy a Juan Garrido han cambiado algo

Voz 10 10:24 en la calle no en la calle la verdad es que los de lo que es donde tendría que incluir esa tensión diplomática yo creo que lo son casi todo por hecho prácticamente por hecho me atrevería a decir que demasiado por hecho donde sí tensión diplomática porque no se sabe muy bien cuál va a ser la ración de más duro más allá de ese comunicado en el que avisa a todos los países que apoyen ha ido de que se va a revisar las relaciones gubernamentales diesen las propias Embajadas e inmaduro podría optar por un ultimátum turgencia estaba España saliese de Caracas como pudriendo están turno Fernando ayer yo por ejemplo estuve en la embajada de España en Caracas irse confiaban en la posible entrada Magaña

Voz 11 10:57 van de que la entrada de un ser

Voz 10 11:00 digamos más núm Kundera digamos que en este es uno y lo que espera es que mil tres ayude lo literaria para que Maduro se haga más vulnerable y eso les ayuda quedarse aquí no Turón que AGEDI es uno no déjame seguir donde quería esto es desfavorable para ver si entra porque sería digamos Bono en un once Orly con vencería perder esos paparazzo que tienen los militares y porque tendría acceso a más recursos juego que están demandando no insinuó entra funcione pueblan sí desde luego se echarían encima de dura veremos lo que pasa

Voz 0194 11:33 veremos qué pasa gracias Ana

Voz 11 11:35 hasta luego

Voz 12 11:38 pues sí

Voz 1071 11:40 desde francés Emmanuel Macron ha reconocido no por Twitter que es el canal que utilizado también esta mañana el ministro británico de Exteriores también en Twitter en español se ha expresado el canciller federal de Austria Angela Merkel ha aprovechado la rueda de prensa que compartía con el primer ministro de Japón está en Tokio de viaje Office

Voz 2 11:55 el club ya de ella

Voz 1071 12:01 Portugal Holanda Bélgica Luxemburgo Polonia Finlandia República Checa Estonia Letonia y Lituania se han sumado a esta lista de países que hoy reconocía aguanta

Voz 0194 12:10 me verán que no están todos Griselda Pastor Bruselas buenas noches hola muy buenas noches falta Italia

Voz 0738 12:17 falta Italia sigue otros ocho más Italia con toda beligerancia el resto argumentando que nunca se reconocen gobiernos que aquí lo que se reconocen son países que estas la tradicional

Voz 1510 12:26 esta hoy pero lo cierto es que España

Voz 0738 12:29 el AVE de aprobar un documento veintiocho que sirviera de marco para esos reconocimientos nacionales y se ha encontrado tras el veto de Italia con un acuerdo a diecinueve coma aceptaba el ministro Borrell al dejar la sede del Consejo lo escucha

Voz 4 12:42 hemos Clemente va somos vamos a verlos a partir de los siguientes días vamos a ver qué es lo que ocurre hoy han escuchado ustedes la creación del presidente del Gobierno estamos trabajando para construir una declaración conjunta de más países la declaración común comunes cerrado que de momento no la va a haber hay algunos que siguen todavía o poniéndose

Voz 0738 13:04 una división que es importancia a nivel europeo aunque se lleva bien disimula por así decirlo con esto de comento a diecinueve un documento de consenso entre los que lo han suscrito pero lo cierto es que esa división es importante porque con el recibimiento con el reconocimiento aquí no acaba todo hay que ver cuáles van a ser los próximos pasos de momento nadie sabe explicar los Burris tampoco

Voz 4 13:26 barajamos o que haya que ver pero en función de lo que ocurra pero no les puedo adelantar más no soy adivino

Voz 0738 13:33 no es adivino y lo cierto es que en la práctica aquí la sensación que hay es que la unión con los reconocimientos lo que pretende es impulsar ayudar aquí inmaduros se quede solo y que si eso no funcionara no sabe

Voz 0194 13:46 en exactamente qué va a pasar gracias Griselda buenas noches no hay de momento un pronunciamiento internacional que ya sabemos que no se va a producir en Washington Marta del Vado buenas noches hola buenas noches la ONU que dice que no toma partido Naciones Unidas no se va a unir a ninguno de los grupos

Voz 1510 14:04 coalición de países que están promoviendo iniciativas

Voz 0194 14:07 para solucionar la crisis en Venezuela por eso la ONU no va a participar el juez

Voz 1510 14:12 en esa reunión de Montevideo impulsada por México y Uruguay ir tampoco va a colaborar con el envío de ayuda humanitaria de Estados Unidos Canadá y Colombia el secretario general Antonio Guterres prefiere mantenerse al margen para mantener la credibilidad de

Voz 0194 14:25 su oferta para llegar a una solución política entre

Voz 1510 14:28 duro igualado entre la propuesta de la ONU está el envío de ayuda humanitaria que tiene que coordinar con el Gobierno de Maduro y así se lo explico

Voz 0194 14:35 yo por carta la semana pasada Guterres Aguado Gobierno de aunque recordemos por su parte no descarta la intervención militar y a la vez trate de hacer llegar ayuda humanitaria

Voz 1510 14:45 no no no la descarta ayer Donald Trump lo volvió a decir en una entrevista en las series

Voz 14 14:50 bueno pues nada barbudos pues son

Voz 1460 14:56 de hecho no

Voz 1510 14:58 que la opción militar sigue sobre la mesa en realidad es algo que está administración lleva diciendo casi desde el principio y lo repite especialmente desde que cambió su equipo de asesores desde que se fueron los más moderados llegaron los halcones como John Bolton como Mike Pompeo cada vez conocemos más sobre cómo se gestó este súbito apoyo de Estados Unidos ha huído hablaba sobre esto hoy Roberta Jacobson la ex embajadora en México y ex asesora de la Casa Blanca para esta región

Voz 15 15:24 la Insein es más Streisand

Voz 1510 15:29 se decía en el que estamos viendo esta actitud agresiva de Estados Unidos que amenaza con el intervencionismo por la influencia de asesores que los asesores que mencionaba antes y del senador Marco Rubio del congresista Díaz Balart que son conocidos anticastristas Jacobson alerta sobre esto sobre quede tras del interés de Venezuela esta la lucha de este grupo contra Cuba y recuerda la troika de la tiranía de la que habla Bolton la necesidad de que caigan los gobiernos socialistas de Venezuela Nicaragua y Cuba para Jacobson EEUU está retrocediendo a tiempos de la Guerra Fría ya estoy dice es muy arriesgado en una región que todavía recuerda IBI ve las consecuencias de las intervenciones que EEUU ha hecho en el pasado no

Voz 0194 16:13 gracias Marta

Voz 1722 16:14 buenas noches Venezuela es un país hermano querido puede contar con España en esta ahora Cruz

Voz 1071 16:21 Pedro Sánchez ha comparecido a las diez de esta mañana La Moncloa sin admitir preguntas

Voz 1722 16:26 el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela al señor Why do Márquez como presidente encargado de Venezuela

Voz 1071 16:39 en la lista de diferentes reconocimientos los presidentes son los gobiernos han utilizado diferentes expresiones Sánchez ha optado por esta presidente encargado pedía la oposición que les respalde en esta política de Estado pero no encontrado buenas palabras en la oposición PP y Ciudadanos que les reprochan pues que ya

Voz 0194 16:55 que tarde un presidente que no atiende a preguntas

Voz 16 16:57 a sólo una cuestión de Estado es un presidente que tiene algo que no quiere decir

Voz 9 17:01 el Partido Popular va a llevar al presidente del

Voz 16 17:04 vernos a esta comparecencia en el Congreso

Voz 17 17:06 Maduro marche se señor maduro Se acabó usted ya no es el presidente legítimo de Venezuela ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional les reconoce ya

Voz 1071 17:15 eso pero lado en el otro lado Podemos le echa en cara al presidente Sánchez que a su juicio se precipite

Voz 1662 17:21 en reconocer a una persona como presidenta de un país cuando esa persona no controla el país no con todas las instituciones de país es algo muy peligroso diplomacia internacional es algo muy desaconsejado en derecho internacional porque como digo pues puede abrir la puerta a una confrontación armada

Voz 0194 17:47 escucharon alguien del Partido Popular en este caso Maroto criticando a un presidente del Gobierno porque no hace preguntas que es del todo criticable absolutamente criticable pero que sea al Partido Popular quien cree que a Pedro Saenz

Voz 1071 17:57 por no aceptar preguntas era una cuestión de Estado

Voz 18 17:59 Nos ya es de es de traca

Voz 0194 18:02 es con el análisis Mila voy a empezar por ti que antes casi no has tenido posibilidad de intervenir como de alguna manera viene ligado lo que hablábamos antes del ultimátum vence el ultimátum que bueno de hecho era previsible sabíamos hace ocho días que pasaría hoy lo que ha pasado esa comparecencia con ese reconocimiento de Pedro Sánchez y claro la pregunta que nos formulamos todos es ya ahora que no es lo explicaba muy bien Griselda decía nadie sabe explicar cuáles van a ser los próximos pasos yo creo que también era muy elocuente la respuesta de Josep Borrell ante los periodistas que bueno vamos a ir viendo en función de lo que pase casi parece lo de Simeone Partido a partido no

Voz 18 18:36 bueno el problema es que que si hasta ahora Maduro no ha

Voz 1587 18:42 no ha dado muestras de que entendía que la situación ha cambiado y que tenía que retirarse pues es muy difícil que lo haga en las próximas horas habrá evaluado si tiene o no tiene el ejército a su lado el hecho de que no haya movido aunque hay indicios de que pueda haber algún tipo de discrepancia interna el hecho de que no el Ejército no se haya movido su en las últimas horas es un mal indicador respecto de lo que puede venir no porque a tantos países han reconocido ya al nuevo pero sí

Voz 18 19:17 dente que

Voz 1587 19:19 de hecho sólo queda prácticamente México

Voz 0194 19:23 guay Italia entre los más importantes

Voz 1587 19:25 los más influyentes no lo hay otros pero pero sí son los que tienen un interés directo o que tienen una influencia directa entonces es caro parece que Maduro va a adoptar una posición numantina el problema es hasta dónde llega en esta situación en la que hay como dos gobiernos unos reconocido por muchas potencias extranjeras otro que reclama su legitimidad y que tiene las instituciones ninguno de los dos controla completamente

Voz 0194 19:55 el aparato del Estado entonces

Voz 1587 19:57 no sé cuál va a ser la solución el problema creo además que no sé si España precipitado pero no se ha esto va a acabar mal porque suponiendo que Maduro se retire que es indefendible la situación a la que ha llevado a Venezuela por supuesto no pero suponiendo que se retire lo que habremos asistido es a una a un retorno a las viejas políticas de injerencia interna de Estados Unidos que considera a los países americanos como el patio trasero de su casa no oí esto tampoco es positivo

Voz 0194 20:29 claro da la sensación de que todo estaba diseñado para que o Maduro Se fuera o el Ejército levantó nada pero han pasado quince días Maduro sigue ahí y el Ejército sigue ahí con Maduro

Voz 1071 20:41 bueno lo decíamos la semana pasada yo creo que digamos que Venezuela y las relaciones internacionales a partir de Venezuela han entrado en un escenario desconocido no hay precedentes relativamente cercanos de algo similar donde sobre un país el tablero internacional reconozca o uno o dos os sólo justo lo contrario de presidentes de el Gobierno de ese país para todos los efectos y todas las consecuencias que esto genera en un escenario donde todos operan aquí no se para de hablar de las injerencias internacionales y los posicionamientos de unas y otras potencias no es verdad voy trampa bolso en Haro Iván Duque digamos Estados Unidos Brasil Colombia operan del lado de Aído con Putin y Erdogan operan de lado de Maduro y aquí hay una voz que pasa desapercibida que no la escucho China porque una tradicional dueña de la deuda de Venezuela financiado hora de los últimos años de Hugo Chávez y de sí de Maduro que ha operado Geo políticamente con toda intensidad en esa región no dice nada cuál es el papel que China hay que está pasando en ese país son ese gobierno para que no hayamos escuchado su voz al menos en en la misma tonalidad pues escucha o los tradicionales aliados Erdogan Putin por el lado de Maduro no dicho esto yo creo que todo se juega en como entre la ayuda humanitaria que es una operación diseñada por Colombia por Brasil y por Estados Unidos que entrará en el espacio soberano de Venezuela a partir de una orden dada por Guido que habrá que ver cuál es la reacción que tiene Maduro porque es inmaduro decide atacar esos convoys de ayuda humanitaria puede ser el argumento que Trump necesita para la declaración de una guerra y un despliegue de tropas y si decide la entrada porque no quiere enfrentarse a ello intuyendo cuál es la jugada siguiente Why do estará tomando decisiones sobre las fronteras venezolanas estará por tanto ejerciendo de aquello quemadura no quiere que ejerza dicho esto en lo que toca a España yo me estoy convencido que la Moncloa lo tiene trabajado y además lo tendrá de común acuerdo con sino todos y muchos países miembros de la Unión Europea los socios en la fijación de una posición de Política Exterior y Seguridad Común pero cuáles van a ser las relaciones consulares a partir de ahora cuáles van a ser las grabaciones de los españoles residentes en Venezuela o que entran y salen habitualmente por cuestiones de todo tipo de trabajo de negocios de estudio lo que sea entre ambos países cuáles van a ser las relaciones diplomáticas con quién vamos a establecer nuestras relaciones de interlocución internacional todas aquellas inversiones que están pendientes a partir de ahora quién decide sobre ellas todo esto no sé si ESP admitieron preguntas intuyo que era una comparecencia de prensa compleja la de hoy pero creo que el Gobierno las próximas semanas lo tendrá que ir explicando y tendrá que dice este es nuestro plan estas nuestra implementación y a partir de ahora las cosas van a ser así Maduro ya no opera en Venezuela para los dos solos ido igualado tiene un problema y es que no controla las instituciones al régimen electoral la moneda

Voz 0194 23:50 a las consecuencias que nos podemos quedar sin embajador en Venezuela con lo que esto supone también para todos los españoles y las empresas trabajando allí ese estilo british de reciprocidad exacto que a la que se retire el plazo el plácet perdón al al embajador venezolano

Voz 1071 24:03 acción será retirar al de allí inmediatamente en principio de reciprocidad relaciones internacionales de I por tanto intuyo que todo esto lo tendrán pensado estaremos encantados de escuchar esa era la gran decisión política no si más esta decisión pierdes toda la influencia sobre el Gobierno de Venezuela se ha roto siempre es la decisión política en este tipo de cuestiones es rompemos para forzar pero perdemos la capaz

Voz 19 24:25 nada de de interlocución ya España evidentemente como Maduro ya no tiene no tiene interlocución no puede hacer nada

Voz 1071 24:31 decía decía él no sé si

Voz 19 24:33 era un día para hacer preguntas si yo estaba allí era un día para hacer pregunta

Voz 0194 24:37 así que es que en absoluto ni siquiera se ha se ha podido preguntar a Borrell que ni siquiera ha contestado a Borrell pero pero para mí es absoluto absolutamente justo

Voz 19 24:45 cable una comparecencia como la de hoy sin preguntas no digo veinticinco preguntas porque efectivamente además hay muchos temas que yo entiendo que el presidente del Gobierno no puede responder en este momento porque están en evolución y depende de como reacción Maduro pero no contesten obseso sean los que no puede hacer es no hacer preguntas una cosa como hoy que no es un no se sabe las comparecencias sin preguntas para mí no están justificadas ningún caso pero en una cosa muy excepcional un atentado en el momento en una declaración institucional de algo que acaba de suceder una tragedia alguna cosa así pero es una decisión política

Voz 1071 25:16 dos te tiene razón me explica mal día para preguntas yo a mí mismo

Voz 19 25:20 yo hablaba del lado perdón hoy que que es que ese tema digo que es una es una decisión política absolutamente legítima importante absolutamente explica en no entiendo por qué no se pueden dar preguntas pero dicho eso estos días a mí me que ante el acceso a mí me está llamando muchísimo la atención la la enorme frivolidad con la que en el debate político español se tratan asuntos complejísimo como es la decisión que ha tomado el Gobierno español y no es el Gobierno francés el Gobierno alemán el Gobierno inglés es una decisión muy complicada muy complicada ejecutar que tiene consecuencias desconocidas que no sabemos cómo que no nos olvidemos ese está reconociendo a un presidente que no controla al país para nada no tiene ninguna institución bajo su bajo su mando que además fue el elegido es el líder de la oposición pero ni siquiera el líder de la oposición cuando fue a las elecciones toda esta persona López desbordado por los motivos evidentemente porque porque

Voz 20 26:14 la la reacción del régimen no digo que no tienen la culpa

Voz 19 26:17 ha ido de eso pero desde el punto de vista político es bastante complicado lo que están haciendo es una persona poco conocida en el en la escena internacional no se sabe cómo va a reaccionar no se sabe qué va a pasar sea sea tomó la decisión de muchísimo calado Il debate político español parece como a bueno perorata

Voz 1071 26:32 a una semana más tarde un montón pero oiga señores usarán Maroto hablando pérdidas

Voz 19 26:38 no pero ya no ya no sólo por el PP en general sea el debate también los medios Sitel es de una frivolidad pero es que tiene que declara tiene que reconocer agua ido ahora mismo y sin pensarlo oiga qué estamos haciendo una cosa que no hemos hecho nunca que estamos haciendo una cosa que puede salir muy mal que puede tener consecuencias sobre la vida de personas porque puede acabar en un derramamiento de sangre señores menos vamos a pensarlo un poco Milá

Voz 1587 27:01 además el tema es que ser conocido ha con la idea de que es un presidente interino para convocar elecciones pero claro no está en su mano convocar elecciones es que no controla absolutamente nada incluso en la hipótesis de que Maduro sea viniera a hacerse un lado no convocar elecciones no es tan sencillo en un país que tiene las todas las instituciones jurídicas que controlan el proceso

Voz 0194 27:31 el censo

Voz 1587 27:32 claro hay tres millones de personas que se han ido fuera en todo este tiempo hay la la las juntas electorales las las la la estructura que ha de velar jurídicamente por las por la por la limpieza del proceso han estado intervenidas por Maduro habría que crearlas de nuevo habría que establecer mecanismos de control de Vigilancia Exterior bueno convocar unas elecciones algunas fuentes que que hoy escuchado hablan de que no menos de seis meses para poder organizar suponiendo que no surjan otros otras otras otros problemas como que quiera o no quiera irse no sé si se facilitara que convocar elecciones tampoco sería tan sencillo y mientras tanto quien gestiona gestión esa situación eso yo creo que nos hemos metido en un buen jardín

Voz 1071 28:29 esa es la clave un poco lo que se se reconoce por parte de un sector de la comunidad internacional de una parte de la comunidad internacional a un presidente que no tiene soberanía sobre el ejercito sobre las fronteras sobre la moneda sobre las instituciones sobre la tenencia de la deuda sobre los despliegues de vamos a decir instituciones diplomáticas a lo largo del mundo Isère niega la condición de presidenta que encontró la todo eso por Tato y eso maduró lo saben evidentemente son Maduro lo sabe es es verdad en mi opinión se juega todo en la orden de Why do para la entrada de efectivos de ayuda humanitaria que es verdad que muchos van a ser convoys dirigidos por venezolanos el Ejército el señor Maduro tendrá que tomar la decisión y las milicias armadas que paralelamente está armando al margen del ejército de las Fuerzas Armadas pregunta Prince la primera pregunta que surge es por qué porque ese arma milicias paralelas a las Fuerzas Armadas que reciben también órdenes desde Miraflores en señor Maduro se fía plenamente del Ejército o monta esto porque del todo se fía al margen de esa respuesta va a tener que tomar una decisión sobre sus fuerzas armadas y sus milicias armadas sobre eso mientras no no entran en función de cuál sea la respuesta de quien controla el orden público en Venezuela que en los Baidoa sino que es maduro lo controla y lo controla el orden y el desorden público puede ser argumento para una guerra en el caso de lo que habita dentro de la Casa Blanca que no son sino intenciones de desestabilización de cambio de régimen en Venezuela

Voz 0194 29:53 Pedro bueno

Voz 1071 29:54 algunas novedades de los últimos minutos una de ellas de las últimas horas la otra voy a empezar por esta última son datos que ofrece una ONG que trabaja en Venezuela es el Foro Penal Venezolano sobre la cifra de presos políticos no lo que es Venecia considera que son presos políticos en la cifra queda hoy son novecientas sesenta y seis personas las encarceladas a las que esa consideración de presos políticos dice que es la mayor cifra en la historia del país la mayor cifra desde luego en los dieciocho años que esa ONG lleva recabando los datos asegura además que desde la última actualización que te que dio que era en ese momento doscientas setenta y tres personas detenidas con la consideración de presos míticos Se ha aumentado en otras setecientas esas personas dice que el día de mayor represión fue el pasado veintitrés de enero ha terminado la reunión del Grupo de Lima estaban convocados hoy en Canadá se están dando a conocer las conclusiones una que enlaza con aquello que estabais comentando ahora hacen un llamamiento a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela al ejército de Venezuela para que manifieste su lealtad al presidente aguardó para

Voz 19 31:01 que no impida dice el grupo de Lima

Voz 1071 31:04 el ingreso el tránsito de la ayuda humanitaria a los venezolanos que es parece lo fundamental en la fase a la que hemos entrado

Voz 0194 31:11 claro es que eso es evidente la la situación venezolano las urgencias es esa ayuda humanitaria Canadá anunciaba una ayuda de treinta y nueve millones para Venezuela lo anunciado su primer ministro esta ayuda debería llegar a través de las fronteras en una de esas fronteras está nuestra compañera de Prisa Radio Esmeralda Rojas buenas noches que bueno

Voz 10 31:30 las noches cordial saludo pagan los oyentes aquí

Voz 0194 31:33 Esmeralda cuál es la situación en la frontera ha llegado ya la ayuda hasta allí

Voz 10 31:39 hasta el momento lo que están haciendo las autoridades aquí en Cúcuta que es uno de los tres centros de acopio atención anunciado para estas ayudas humanitarias por parte del presidente inquilino Juan veo es que definitivamente es el cine que en pensara coordinar con el Gobierno de Colombia directamente con la cancillería con las autoridades sanitarias el indie más que la autoría que hace ese papel más allá con las autoridades aduaneras como hizo hace una frontera mano ingresar sesenta toneladas de alimentos y lo único que se anunciados por parte de las autoridades que tendrían esa misión

Voz 0194 32:18 eh

Voz 10 32:18 se prevé que en las próximas setenta y dos horas efectivamente siga es inglés muy estas ayudas a la ciudad de Cúcuta de manera preliminar de forma que toda esta cantidad alimentos inicialmente llegan a la capital del país idea aquí seguía entrando las vías terrestres a la ciudad de consulta la frontera colombiana y totalmente calma las autoridades han entregado un recorte en las últimas horas ya Lolita normalidad el tránsito de vehículos no entrando y saliendo vuelos fuentes fueron seguidos es normal ha defendido un poco el ingreso de Venezuela hacia Colombia y ese territorio que es el primero que pisan lindo del vecino país por el estado Táchira que es una de las fronteras más grandes

Voz 0194 33:02 ajá

Voz 10 33:04 el momento estas ayudas nada hay una contingencia que es lo que estoy haciendo en estos momentos es trazando una ruta para terminar efectivamente por donde va ser el inglés

Voz 0194 33:16 por qué

Voz 10 33:18 inicialmente se tiene previsto que forma uno de los pasos fronterizos denominado el puente tiene cita por es un hecho estructura colombo venezolana que todavía no se ha puesto en funcionamiento está cerrado a pesar de que está totalmente construido por qué no tenga un versiones hasta ahora pero que hace parte de los dos gobiernos de un trabajo conjunto de infraestructura que hicieron en su momento hace muchos años cuando aún estaba en vida y que exprese bien

Voz 0194 33:45 dime una cosa Esmeralda en cuanto no llegar hasta ayuda ahí a esa zona de la frontera está previsto de cómo se va a hacer el reparto porque y emplaza a los militares parece que quién va a jugar un papel importante en ese reparto va a ser la iglesia

Voz 10 34:00 bueno lo que tiene proyectado de habilitar centros de acopio y efectivamente trabajar de la mano con las autoridades que han venido realizando ese papel en este caso les leyendas Bonet ha cumplido un ejercicio fundamental entendiendo que diariamente atiende a más de tres mil venezolanos en los centros de azúcar se habilitan para suministrarles alimentos diariamente

Voz 11 34:23 venga todavía no se ha entregado una

Voz 15 34:26 a mí en una orden de pergeñada

Voz 10 34:29 qué sector va a cumplir ese papel del lado venezolano si hay mucha atención porque indudablemente una mayor resistencia hoy son los militares pertenecen a la línea oficialista de Nicolás Maduro y aquí es la gran pregunta cómo se va a canalizar eso ayuda o quién le entregan hoy los diputados miembros de la Asamblea Nacional advirtieron que están dispuestos a desplazarse hasta la frontera con el pueblo venezolano para conminar para invitar a los militares y a los mandos de la Guardia Nacional no

Voz 11 35:01 aquí accedan a recibir esa ayuda

Voz 10 35:03 del lado venezolano pues me da muchísimo

Voz 0194 35:06 más gracias

Voz 10 35:08 estamos muy pendientes que hizo prevé que a partir del próximo miércoles de jueves es que impidiese pensar también se entrega como tal oficiante estas ayudas

Voz 0194 35:18 pues seguiremos en conexión contigo muchísimas gracias y buenas noches

Voz 10 35:22 vale una obra buenas noches a todos los claro

Voz 0194 35:24 luego le preguntaba yo Esmeralda por el papel que puede jugar la la iglesia en este reparto por eso quiero saludar a José Trinidad Fernández el secretario general del Episcopado venezolano y obispo auxiliar de Caracas monseñor muy buenas noches es

Voz 11 35:36 muy buenas noches luego todo lo más prudencia de ser de todos aquellos que quieren hacer posible que también bueno Solano y la pobre Iglesias cerca sentir en todos los concejales monseñor

Voz 0194 35:50 emplaza a los militares a que participen y ayuden en este reparto de ayuda humanitaria Maduro no permite el reparto de esa ayuda humanitaria como lo banal SER qué papel puede jugar la Iglesia por ejemplo

Voz 11 36:02 bueno la Iglesia católica siempre está comprometida para acompañarle para auxiliarla a la población más afectada ahí de acuerdo a esto nosotros respetando las leyes y sobre todo buscando el bien de las personas que lo va a poner hable cierta ayuda humanitaria es un medio para para para mitigar esa impacto tan fuerte que está viviendo una crisis tan terrible donde la gente no tiene como comer como comprar las medicinas es decir la las cosas elementales para vivir dignamente no las estamos queriendo y siete niños desnutridos y a través de Cáritas que tienen una plataforma técnica pues también estamos dispuestos ayudar a colaborar para que en todo este para que quién tendría en el territorio nacional que toquemos que este servicio siempre que que con equidad una incluso a todas las personas de una manera efectiva y que en y que no haya es Jo esfuerzo elementos que puedan perturbar que pueden enturbiar la empleó esto yo dos hectáreas y vosotros favorecer bueno yo me despedí creo que regula de peticiones

Voz 2 37:06 hoy en un comunicado conjunto con

Voz 11 37:09 la Confederación Venezolana religioso y lo Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal Venezolana hacemos un llamado a todos los organismos muy competente a la autoridad competente para que hacen posible que esa hombre te digo que no se trata simplemente de de de de poner a nadie el público y lo que sí Tamudo esto hay que hacerlo de uno urgencias por una cosa que no se tanto de seguir dejando muera en enojo picante

Voz 2 37:37 que mantenerte monseñor

Voz 0194 37:40 el piensa que puede hacer el Ejército en el reparto de esta ayuda Maduro es evidente que que no va a permitir ese reparto el ejército hasta ahora mismo con Maduro que que puede pasar

Voz 11 37:51 bueno digamos que que recapacite y que tomen cuenta que que el Gobierno de buscar siempre el bien común de todos buscamos venezolano Ilich para el paso de ayuda humanitaria en se queda en el mundo que quedan al descubierto ciertas cosas no se dan cierto monetaria no llega a los venezolanos se queda cubierto que un gobierno que está favores y que veremos es que tengo una gran población que está padeciendo esta situación tan dura

Voz 0194 38:21 de déjeme que le haga una última pregunta porque Nicolás Maduro ha enviado hoy una carta al Papa cree que es una estrategia de alguna manera para utilizar a la iglesia ganar tiempo hay algún tipo de de reunión prevista de llamada prevista

Voz 11 38:35 bueno uno está al respecto no quería que así lo van a recibir pero lo que hubo que hacer y nosotros lo hoy por venezolanos en esfuerzo el pasado mes de enero el día nueve de enero habla ellos no que el fallo porque estamos mirando y que que nuestra gente ante esa pretensión que que qué presidente tuvo de de de establecer a partir de dinero como como como presidente de la República Venezolana de la República Bolivariana de Venezuela que lo hemos considerado belicismo y por lo tanto un desconocimiento del Gobierno que carece de sustento democrático es la justicia hecho Nitro que eso les toca logremos competentes este dirimir sobre este asunto pero lo que sí estamos claro de qué estamos aquí nosotros como Episcopado llamábamos una transición pacífica Itziar hay un diálogo para que en los canales para una misión de libre de Ci elegirla

Voz 0194 39:31 pues José Trinidad Fernández muchísimas gracias por habernos atendido

Voz 2 39:35 y que ellos lo hasta luego muy buen

Voz 0194 39:38 las noches Pedro los oyentes si vamos

Voz 2 39:40 esta es la opinión de tres de los oyentes que envío

Voz 1071 39:43 estas de voz a nuestro buzón dos de ellos cuestionan la atención que se está dando Venezuela consideran que excesiva incluso que excesiva por comparación con otras dictaduras otros países latinoamericanos el problema a los que dicen los medios en la política de prestado la misma atención y luego una de de las oyentes de XXV se se cuestionó te ven sobre cómo se va a gestionar el reparto de la ayuda humanitaria es un minuto lo escuché

Voz 21 40:06 los maduros impresentable si estamos de acuerdo que tenía que Ray Gobierno también pesos un problema interno de suela detendría es bella totalmente es acuerdo y con la injerencia extranjera en un Gobierno y no tiene sentido que si tanta cobertura en los medios a Venezuela aduciendo que es una dictadura cuando hay tanta edita ahora en el mundo y nos escuchan hablar mito tiene el Milito de televisión y de radio el tema es bella

Voz 0194 40:37 quien la acompañara

Voz 22 40:39 puedo pero humanitario las fuerzas de Maduro o van a dejar

Voz 23 40:43 que entren militares de otros países a acompañarlo porque eso está muy bien

Voz 22 40:50 lo vas a poner a los curas ya las

Voz 23 40:54 has de Cáritas a defender los alimentos e ante una población muerta de hambre

Voz 24 41:00 hace unos meses hubo una masacre en otro país sudamericano y hermano Nicaragua INI Albert Rivera fue hacerse la foto ni Casado lo nombraba es un monólogo ni movió un pelo de su peluca pero

Voz 0194 41:13 claro patinete casi por cerrado el asunto de porque ha salido con lateralmente en el debate amaga en serio donante una pues una intervención militar

Voz 1071 41:26 yo creo que ha dado muestras de de de haber tras de haber roto todos los límites que hemos conocido de lo que es una gestión del Gobierno en Estados Unidos y no creo que tenga completamente descartada así la respuesta a las milicias populares armadas del Ejército venezolano a la entrada ayuda humanitaria sus efectivos es algo que degenere esa opción lo que le pone a esa opción encima de la mesa no olvidemos que Trump el año que viene va a una reelección y necesita tener argumentos de que ha jugado un papel en lo que él cree que es una zona de influencia que es un aviso en cierta medida para Chinea para Turquía una especie de en el Cono Sur mando yo

Voz 19 42:05 sí yo sinceramente espero que no porque

Voz 2 42:08 realmente es en este momento sirio delirio yo también lo espero pero sí pero por eso pondría en un brete la Unión Europea yo yo espero que hay León europea que siempre en fin hablamos de ella con muy poco respeto un pocas

Voz 19 42:21 decimos que es un desastre pero yo creo que en este en esta ocasión la posición aunque no se han puesto todos de acuerdo pero sí los más importantes con Italia que no está básicamente Italia hace ya demasiado tiempo que no está en un país del G siete Un país vamos celos de los más relevantes de los últimos cincuenta años en todos los debates que uno se puede imaginar y ahora no está está fuera es un gran drama pero bueno salvo Italia los países más importantes están yo creo que están en una posición bastante razonable que podría llegar a sido influyente porque además lo que están apretando es para que haya elecciones el gran problema es que Maduro evidentemente no no las tienen todas consigo de ganarlas

Voz 25 42:57 pero sino es una salida bastante razonable Milan están planteando locuras Milan yo yo

Voz 1587 43:03 yo soy bastante pesimista respecto de las intenciones de Estados Unidos porque la auto proclamación de cuidó coincide precisamente con diríamos el visto bueno que le dará administración Trump sin la sin el apoyo detrás hubiera hecho lo que ha hecho entonces me cuesta mucho pensar que la administración tras esos halcones de los que se hablaba en la crónica de antes han habían han previsto que se haga el auto proclamación no han previsto el siguiente paso el siguiente paso puede ser dos una que la amenaza surta efecto inmaduros vaya la presión internacional surta efecto inmaduros se vaya o maduros se crezca de forma suicida sabiendo que puede tener

Voz 0194 43:48 yo de Turki ahí de Rusia y que eso

Voz 1587 43:50 pues va va a darle un cierto oxígeno pues resista resiste pues creo que sí que Estados Unidos al menos la administración trama es perfectamente capaz de hecho ha amagado amenazado con hacerlo no

Voz 0194 44:05 es perfectamente el peaje a la vuelta vamos con presupuestos

Voz 26 44:10 quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas supera

Voz 1623 44:16 el trasero de donar Chrome está Pedro Sanz tiene España que dar ningún consejo ahora Venezuela Bolivariana se quieren ir que se vayan hoy Mi rapidito pasó bastantes vuelo está Madrid

Voz 27 44:27 cumbre de presidentes de una manera cálida según de ultimátum que le dieran al Depor de Miraflores

