Hora 25 (04/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0515 00:00 siempre lejos de la vulnerabilidad

Voz 1 00:02 necesidad sí que cuando es efectiva normalmente sí

Voz 0515 00:05 la que se hace siempre desde posiciones sólidas movidas por la necesidad sino por la convicción en las próximas semanas vamos a ver que el presupuesto por la tarde depende de quiénes declaran Tribunal Supremo mañana no es tanto que tú te hayas puesto que ellos vean que estás a tiro es decir que si presentan y llevan hasta el final de la totalidad pueden provocar lo que todo el mundo analizan los iba verano adelanto electoral si España tiene no tiene presupuesto no no no no es eso lo levante los relevantes que tú hayas decidido ponerte a tiro qué es lo que describe el clima de vulnerabilidad en el copera al Gobierno central porque los presupuestos dependen de los que van a desfilar la semana que viene por el Tribunal Supremo esa decisión va a tomar Junquera la van a tomar dirigentes de el P de Cat que con todo el debate sobre derecho penal que se quiera plantear tienen en espera de cómo se desarrolle el juicio y que cae sobre ellos delitos de malversación de sedición rebelión veremos si retira o no que sentencia finalmente la sala que opinen estériles los jueces pero pero esto es lo que tienen por delante en ese juicio y uno no desea nunca mal a nadie pero la realidad es que tienen ese juicio por delante los que por la tarde van a decidir si España tiene no tiene presupuesto hombre el cálculo de Si Esquerra Republicana el PDK dada llevar la enmienda de totalidad hasta el final en el último momento el miércoles que viene cuando se vote en La Habana a retirar pues es jugar a una bola de cristal que no tiene seguramente nadie ni siquiera a los propios dirigentes de Esquerra porque verán cómo evoluciona todo de aquí es que viene pero de fondo la gobernabilidad y la financiación del país depende de quiénes van a ser juzgados en el Tribunal Supremo y esto yo no sé si es normal pero sí lo es en los cuarenta años anterior no lo habíamos visto nunca

Voz 0194 01:46 yo no sé si si va a tener peso no va a tener peso lo apuntaba Pablo tailandeses de Barcelona el hecho de que los propios independentistas deberían ser los primeros interesados en que se alargue la legislatura de Pedro Sánchez porque la amenaza de otro tipo de gobierno está ahí

Voz 0515 02:00 bueno es una mala cosa para Pedro Sánchez Pedro es a este titular es seguramente cierto especialmente bueno para el Gobierno no les van a desfilar en el Tribunal Supremo les interesa este Gobierno hombre dada esa acción yo creo que hay que tener cuidado con ese análisis porque estoy de acuerdo contigo creo que es así pero bueno el problema es quién les ha dado la llave para decidir si la legislatura termina

Voz 1 02:21 pero el el punto también es cuál es cuál es la alternativa porque como resulta que no hay capacidad de formar un gobierno alternativo en España porque no han traído no fueron capaces intentó en dos mil dieciséis y no fueron capaces de ponerse con una alternativa que sería Ciudadanos PSOE Podemos sea una posibilidad es evidente que no no hay manera hacerlo sea es que la la situación políticas bastante endiablada porque las

Voz 0515 02:44 no hay mayorías de gobierno y una buena que es un proyecto mayoritario que comen cada siete ocho millones de personas y ciento cincuenta diputados

Voz 1071 02:52 no claro está es maravillosa que es verdad es que Zapatero si no bueno todo el mundo bueno sí sí

Voz 1 02:59 todo el mundo es que es la principal vía

Voz 0515 03:01 que últimamente está de sus edad es que resulta

Voz 1 03:04 han multiplicado los se va a volver a eso se ha complicado con la fragmentación electoral pero bueno en fin es evidentemente eso sería más estable yo lo que quiero decir es que el el el tema del del del juicio la la complicación del juicio hace que a ver si lo planteamos así lo plantea es así es es es cierto estamos dependiendo de un juicio pero cuál es la alternativa quiero decir el problema es que ese hasta el problema es que se está instalando en Cataluña en una parte claramente el independentismo tú dices les conviene mucho que aguantar la legislatura es la lectura que hace la hablamos de lógica y la lectura lógica pero momento porque hay gente dentro del independentismo que está claramente pensando que no que contra contra el PP contra el PP que además no sería sería una versión muy dura

Voz 0194 03:50 a la derecha y la derecha más duro del PP

Voz 1 03:52 Ciudadanos en la versión más dura con el tema de Cataluña con apoyo de Vox pues hombre no nos olvidemos que los mayores crecimientos del independentismo en este país se han dado en los últimos años sobre todo del del Gobierno de Aznar cuando Aznar pasó del de la primera dictado de la primera legislatura más blanda a una legislatura más auténtica y ahí creció Esquerra Republicana me acuerdo el dato de uno a ocho diputados en el Congreso

Voz 2 04:16 Mila del quince por ciento el cuarenta y ocho por ciento en menos de diez años Ése es ese es el el el el botín que la política de Aznar y después que Rajoy ha tenido claro no es descabellado pensar que en un escenario en el que un gobierno tripartito como el de Andalucía lo primero que hiciera fuera aplicar la suspensión de la autonomía en Cataluña iba a a conseguir vencer de alguna manera una un estado de opinión que sigue siendo muy mayoritario en Cataluña al contrario yo yo no soy partidaria nunca nunca del cuanto peor mejor en ninguna situación ni las personales las políticas nunca no entiendo que para los cálculos de cierto independentismo muy extremista pensar que la forma de saltar de nuevo podría ser esa creo que algunos no están contemplando a mí me asusta mucho pensar que que alguien que no sólo por Cataluña cuando Casado está diciendo cuando Rivera dicen que se ha de aplicar el ciento cincuenta y cinco de la manera que se dice saltándose la Constitución porque la Constitución no dice eso

Voz 0515 05:38 doctor licenciado en Derecho autores como Pablo Casado

Voz 2 05:41 claro entonces cuando dicen proclaman que están dispuestos a soltar la saltarse la Constitución en este asunto que ellos creen que tienen un apoyo mayoritario de la opinión pública española no la catalana y la española si se atreven a eso porque vamos a pensar que no van a hacer el mismo cálculo para otro tipo de cosas también es decir yo creo que es una amenaza para la calidad democrática de España no de Cataluña de España y entonces me alarma que no haya reacciones más contundentes a las amenazas que ellos plantean respecto de la aplicación doscientos cincuenta y cinco a la vuelta vamos con lo último de Podemos

Voz 7 10:21 hora veinticinco Ángels Barceló en la tertulia Carlos Cué

Voz 0194 10:28 Pardo Madina y Milagros Pérez Oliva oye vi ejecutiva de Podemos la reunión de sus dirigentes para abordar los principales asuntos políticos del país como saben Podemos tiene abierta una crisis en Madrid que ya veremos cómo acaba a pesar de todo esto cuando los periodistas han preguntado a los portavoces Pablo Echenique Noelia Vera esta es la manera en la que se quitaban las preguntas encima

Voz 14 10:47 tendrán que hablar con los compañeros de Podemos Madrid para que os especifiquen todo eso que que pregunta nosotros desde la dirección estatal ahora ya creo que hemos hecho un punto

Voz 15 10:57 esto eh y aparte no en todo en todo este asunto insisto eh deben preguntarles a los compañeros de Podemos Madrid la junta general no podemos remite

Voz 1071 11:07 a los compañeros de Madrid compañeros muy compañeros pero al final son los que están pasando el marrón de las explicaciones hoy Izquierda Unida que dijo que intentaría hacer te puente ha convocado una reunión a la que ha acudido más Madrid pero no han ido representantes de Unidos Podemos hechos que

Voz 0194 11:22 corre el reloj la campaña Se acerca la factura en la izquierda en la Comunidad de Madrid no da síntomas de cicatrizar Javier Bañuelos buenas noches qué tal buenas noches y en el capítulo de hoy Izquierda Unida avisa de las consecuencias de la fractura

Voz 0515 11:35 sí una fractura ahora mismo bueno muy difícil de solucionarse con ese pegamento en el que quiso convertir exigió venía en recordarás tengas que esa fue la expresión que utilizó obras la francesa era el gol hace unos días para recomponer ese jarrón roto de de Podemos es muy curioso porque en el propio manifiesto que hoy ha entregado Izquierda Unida a todos los partidos presentes en esa reunión se contempla sin tapujo alguno la acción de la ruptura hay un capítulo concreto en el que abiertamente se fija que hacer si no alcanza esa unidad total bueno de si al final no hay una candidatura unitaria en este texto que tenemos aquí Sébire por ejemplo respeto entre todos los actores que cese el fuego cruzado entre la izquierda en la crisis era continúe de momento Podemos que hoy ha plantado a Izquierda Unida han sido los únicos que han dejado su silla vacía a los anfitriones no les ha sentado nada bien no lo decía con estas palabras Alvaro Aguilera responsable de acción política en Izquierda Unida

Voz 16 12:25 creemos que es un error no Belil tuvimos que es un error no sentarse con todos los actores políticos pero bueno desde luego por Izquierda Unida no ha quedado el intentar esa candidatura adoptar ya hemos hecho todo lo posible para que eso se produzca en cualquier caso si finalmente no es posible en el caso Izquierda Unida será por cuestiones políticas no por cuestiones de heridas internas cuestiones tan

Voz 17 12:44 que tengan que ver con temas internos

Voz 16 12:47 Organización

Voz 0515 12:48 bueno lo cierto es que Izquierdo está cada vez más lejos de integrarse una plataforma de Errejón hoy han lanzado de momento un órdago inasumible para más Madrid no se van a sumar esa plataforma Ángels sino no se comprometen a frenar nada menos que la Operación Chamartín el principal proyecto urbanístico de Carmena

Voz 18 13:03 en esta legislatura deja bien ya veremos qué pasa gracias

Voz 0194 13:06 días a vosotros Carlos Osoro de Podemos a la dirección nacional dice con la Dirección General de otra manera que la cosa es de Madrid pero bueno lo que tiene podemos ahora mismo partido abierto en canal pero como que la cosa de Madrid

Voz 1071 13:21 sí ha dimitido el responsable de Madrid y tienen que decir es

Voz 1 13:26 el responsable de Madrid por disconformidad con como la dirección nacional estaba llevando esto con lo cual esto es evidente que no

Voz 0194 13:32 es una cuestión de Madrid no es una cuestión local esto es esto

Voz 1 13:34 o sea para esta partiendo el la formación no tienen nada que ver con no no es una cosa madrileña sucedió Madrid que es el epicentro de Podemos pero no esto no es una cosa local y además puede tener repercusiones en otras en otras muchas autonomías de Podemos yo la verdad es que hay un ingenuo pero es que me parece que los incentivos para ponerse de acuerdo son tan fuertes que si es muy el todos conocemos sabemos un poco de política llevamos unos años en esto sabemos que la gente se pelea muchas veces dentro del de los partidos por cuestiones bastante irracionales y puede más el ansia de poder que la lógica política pero es que la lógica política no tienen no tienen mucha vuelta desde la lógica política les lleva naturalmente a ponerse de acuerdo ya veremos en qué condiciones y ese será una negociación difícil pero es que no tienen es un absoluto despropósito ir por separado cuando además encima las últimas encuestas dan dando que en fin me ganaría ganaría la formación de Errejón no sea que se quedaría podemos haría en fin haría un una una operación absolutamente ruinosa para convertirse en el que estamos hablando en el sexto partido de Madrid el quinto partido de Madrid en función de de Vox es ridículo entonces yo tiendo en fin van insisto llámenme ingenua pero tiendo a creer que en política la lógica política deberían pues Mila

Voz 2 14:54 bueno eso eso sería si luego no hubiera el factor humano e el factor humano es un factor muy poderoso

Voz 1 15:03 Iker que tiene mucho que ver en la crisis de Podemos claro claro eso cuando piensan como tienen tiempo para pensar y olvidarse del factor humano

Voz 1912 15:11 a lo mejor razona sí sí y aquí hay otra

Voz 2 15:13 la cosa también que es una cuestión de culturas políticas la cultura política de Izquierda Unida lamentablemente en los últimos años ha sido de permanente división Sánchez Cuenca tiene un libro que me parece muy ilustrativo qué es esto de la superior ese titula la superioridad moral de la izquierda y explica por qué la izquierda en general siempre tiene tanta tendencia la escisión que no opera en primer término en base a criterios políticos sino más bien a criterios ideológicos pone ante me los valores los principios a la acción política y negociar sobre valores y sobre principios siempre es mucho más difícil porque transigir es una traición transigir en valores en principios esto es una de las razones de fondo hemos visto la historia de Izquierda Unida los muchos intentos a Izquierda Unida siempre ha sido como una especie All espacio antiguo comunista siempre ha sido con una especie de acordeón primero se rompe y luego vuelven a negociar y se juntan se vuelven a romper y se vuelven a juntar una cultura que tiene que superarse porque si no se supera esa cultura difícilmente se va a hacer una una fuerza política lo suficientemente transversal y amplia como para que pueda cumplirse eso que dicen que pretenden que es aplicar políticas transformadoras ellos dicen hay que aplicar políticas transformadoras pero luego no hacen hacen política ni transformadoras ni de ninguno

Voz 0194 16:47 y nada las políticas las hacen otros

Voz 0515 16:51 yo creo cuando la sociedad hablar hablábamos de de de podemos podemos llegar incluso a a encontrar diferencias que explica en parte esto que les está pasando sobre todo en Madrid con sus como decía Carlos Cué su expansión al conjunto del territorio no pero cuando ellos hablan de la sociedad que diferencias establecen quiero decir si finalmente Podemos se presenta por la hoy la plataforma más Madrid con Íñigo Errejón a la cabeza se presenta por otro cuáles son las diferencias de proyecto para la sociedad madrileña de ambas formaciones es sustancialmente distinto es decir hay hay todo un universo ideológico programático estratégico de prioridades que justifique enclaves sociedad

Voz 0194 17:31 dos candidatos candidaturas

Voz 0515 17:32 no se justifica exclusivamente en clave de partido yo creo que incluso hay en alguna de las dos partes un entorno que dice bueno dos partidos de izquierda no suman pero tres Si pasamos de cinco igual sí bueno yo creo que tampoco a3 lo que hace falta que pasar

Voz 1 17:51 cinco claro que hace falta es muy peligroso

Voz 0515 17:54 es un poco lo de siempre que está últimamente me opinan en desuso un proyecto para la sociedad madrileña que concita una mayoría social de izquierdas que evite el fantasma que todos vemos en las encuestas excepto el señor Tezanos que éste no la ve que puede haber un gobierno tripartito similar al de Andalucía pero todavía con mayor intensidad y presencia de Vox dentro del Gobierno en la Comunidad la idea el Ayuntamiento gane o no gane las elecciones Manuela y eso se arregla no con dos otras candidaturas sino con un proyecto

Voz 0194 18:21 una última cuestión de la economía si la semana pasada la epa daba una buena noticia hoy el paro ha dado una mala noticia

Voz 1071 18:30 fue un mal mes de enero en el registro de parados ha crecido en ochenta y tres mil personas y ha caído al de gente afiliada a la Seguridad Social así que enero es un mes tradicionalmente malo que lo es esta ha sido el peor desde dos mil catorce para el paro ir desde dos mil trece en las afiliaciones

Voz 0194 18:46 empleo ha subido en todas las comunidades aunque es en Andalucía Madrid y la Comunidad Valenciana donde más lo ha hecho el caído las afiliaciones en todos los sectores aunque sobre todo en el cómo

Voz 1071 18:55 precio a la hostelería y las actividades administrativas

Voz 0194 18:57 con los datos de hoy un total de parados registrados vuelve a los tres millones doscientos ochenta y cinco mil España

Voz 1071 19:02 habla de las valoraciones dice el Gobierno que el dato entra en la dinámica de los datos del mes de enero Yolanda Bel de Olivas es la secretaria de Estado de Empleo

Voz 1912 19:10 no puedo dejar de destacar que el incremento del pasado mes sigue siendo menor que el producido por término medio en los últimos diez años que supera los cientos trece mil parados

Voz 1071 19:23 los sindicatos inciden en la precariedad del empleo que se pueda crear Maricarmen Barrera UGT Lola Santillana comisiones

Voz 19 19:29 el empleo que se crea sigue siendo muy precario ya que sólo un seis coma veintidós por ciento de los contratos firmados son indefinido a tiempo

Voz 1071 19:36 plato lo que tiene que hacer es una mayor

Voz 20 19:39 versión en sectores y apostar por sectores en lo que es la creación de empleo que se haga sea con condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras

Voz 0194 19:49 Ricardo de Querol subdirector del país muy buenas noches ahora para conocer las apuestas del país para mañana que se encuentran los lectores

Voz 17 19:58 pues desarrollamos las dos grandes noticias del día Venezuela con ese respaldo europeo de veinte países de la Unión agua ido como presidente interino impulsado además por Sánchez a las diez de la mañana el seguido por otros líderes europeos por supuesto la amenaza de veto a los presupuestos por parte de los independentistas catalanes déjame llama la atención sobre dos historias

Voz 0194 20:22 común

Voz 17 20:23 un robot acabado la Sinfonía inacabada de Schubert la inteligencia artificial ha completado la partitura incompleta que dejó el compositor tratamos un perfil de la mujer elegida por el Partido Demócrata para dar la réplica a trámite en el debate del estado de la Unión que es una mujer Stacey Abrams en licenciada en Derecho pero de orígenes muy humildes autora de novelas románticas

Voz 18 20:50 pues no está mal Ricardo muchísimas gracias

Voz 0194 20:53 muchas gracias hasta luego Nos queda todavía el cuaderno de frases aunque Ricardo Toro te acabo de alguna bueno sale escapase

Voz 1071 21:01 con lo disfrutas eh está de Schubert que es la que dicen es la Sinfonía inacabada pero la gente los musicólogos no se acaban de poner de acuerdo que hay algunos que dicen que es que en la quiso dejar así son los que fuera inacabada sino que no la quiso acabas se cansó los dos tiempos ya está la dejó ahí bueno vamos a empezar el cuaderno de las

Voz 0194 21:29 ases del libro como vemos que ha sido la inteligencia artificial lo lo contaba Ricardo claro eso es la han acabado hoy Juana que por cierto es triple

Voz 1071 21:37 cada también algunas noticias de escándalos no vaya a ser por eso ha intentado darnos una noticia distinta al ofreció un concierto esta noche en Londres para presentar los movimientos finales de la Sinfonía Octava de Schubert compositor que ya decimos dicen algunos que no la terminó y ahora con inteligencia artificial cruzando algoritmos y con la ayuda de un compositor han imaginado cómo sería el final como está siendo ahora mismo en Londres no tenemos el sonido del final tenemos el sonido original Giráldez sube mal rato para pisar práctico

Voz 7 22:08 ahora tenemos deberes

Voz 1071 22:09 para poner como ha sido lo que largo el algoritmo ha decidido que sea el final de esta ola alternó una alternativa de final de esta sinfonía frases del día decía frases del manifiesto que se ha leído esta noche en Sabadell después de la última violación múltiple de la que hemos tenido noticia una chica de dieciocho años que denunció la agresión sexual de un grupo de hombres en una fábrica abandonada tres individuos participaron la agresión los Mossos han detenido a seis personas

Voz 21 22:35 tertulia

Voz 1071 22:39 es una ciudad libre Venecia machistas leía el Ayuntamiento sepa personará como acusación particular en el conflicto del taxi en la ciudad de Madrid lleva quince días sin taxi en la capital han convocado una asamblea mañana los taxistas para decidir van a votar en urna siguen o no los paros el Gobierno autonómico les ha dicho esta misma tarde que se niega a regular de forma exprés a aplicar la solución que se aplicó en Cataluña según anunciaba la consejera de Transporte

Voz 22 23:06 que tenemos un reglamento de taxi que les va a dar la capacidad de ser competitivos la capacidad de poder ofrecer servicios a lo que Ciudadanos está pidiendo

Voz 1071 23:17 has de paros con las pérdidas económicas que eso conlleva para los taxistas que van a votar mañana Julio Sanz preside la Federación Delta

Voz 23 23:24 hemos asistido al más burdo engaño y desprecio a todo un colectivo del taxi de Madrid las tácticas las prácticas empleadas de esta casa han sido de lo más ruin y mezquina

Voz 1071 23:38 dije acabar con este estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington que por alguna razón te ha llamado la atención hoy concluye que el cerebro de las mujeres es tres años más joven que él del hombre ambos con la misma edad cronológica es por esa razón por la que dicen las mujeres tienen más probabilidades ojo que no sólo hecho cierto tienen más probabilidades de mantenerse lúcidas en los últimos años de su siempre

Voz 0194 24:01 más lúcidas que los hombres durante toda nuestra vida

Voz 1071 24:04 Ramoneda claros que aquí en Ramoneda de Ramoneda

Voz 7 24:10 sabes

Voz 24 24:13 Se Hong Lei do como presidente encargado para implementar un proceso electoral así lo escrito Macron y así lo ha explicado el presidente Sánchez España liderará un grupo de contacto en busca de un acuerdo en Venezuela algo parecido lo que piden Uruguay México desde una posición menos decantada Venezuela lleva ya dos semanas con dos presuntos presidente sí por mucho que las cosas se muevan fuera cuesta ver una aceleración del proceso en la entrevista que le hizo ébola inmaduro no daba la impresión de sentirse ya en la puerta de salida dije la calle parece que se va decantando hacia la oposición son muchos los poderes y en especial los que disponen de la fuerza que siguen al lado de Maduro como recuerda Almudena Grandes en El País los españoles sabemos de sobras que las simpatías internacionales los bloqueos diplomáticos las declaraciones de la ONU no de Roca dictadores osea que en ningún lado está escrito que el desenlace sea rápido y forzosamente positivo el independentismo ha puesto sobre la mesa las enmiendas a la totalidad que devolverían los presupuestos a la mesa del Gobierno en la antesala en el juicio por el uno de octubre las emociones los sentimientos reclaman atención los dirigentes independentistas retoman las grandes consignas que dejan poco espacio a la racionalidad política ya han optado por encarecer el voto a los Presupuestos aún a riesgo de acabar quemándose falta en el independentismo a alguien con autoridad que haga comprender que no hay nada más catastrófico que las políticas del cuanto peor mejor Irene Lozano se ha tomado con tanto entusiasmo la tarea de difusores de la imagen de España que a menudo los argumentos le salen contradictorios la prueba de que en España no hay presos políticos y hay libertad de expresión dice es que los independentistas dan entrevistas en la cárcel a la inmensa mayoría de los prisioneros nadie les piden entrevistas porque a los independentistas sí sencillamente porque sus palabras tienen demanda entre la audiencia es el motivo pues que son de interés político y precisamente por esta razón el juicio ha despertado la atención internacional

Voz 25 26:11 es determinamos aquí Carlos Cué Eduardo Madina Milagros Pérez Oliva buena semana hasta la semana que viene Sastre y lo eres tres años más joven de veintitrés años al final nos vamos a encontrar a mitad de camino

Voz 7 26:43 hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 26 27:10 se presenta el placer

Voz 5 27:12 Air de escuchar ella ya se había levantado y permanecía quieta frente a él indecisa dirigiendo tímidas miradas a su rubia amiga pero ésta de espaldas a un par de metros de distancia no se daba cuenta de nada

Voz 27 27:26 renunciando llamar su atención la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina viveza exhibiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa en vez de dejarse conducir hacia la pista de baile tiró de él hacia lo más oscuro ya

Voz 5 27:39 estado del jardín entre los árboles donde dos parejas bailaban abrazamos el pijo aparte sueña era bastante más alto que ella y la muchacha se ve obligada echar la cabeza completamente hacia atrás y quería verle la cara el pijo aparte empezó a hablar su fuerte era la voz una voz ronca meridional y persuasiva sus bellos ojos hacían el resto tiene una cosa necesitas el permiso de tu hermana para bailar no es mi hermana parece que le tengas miedo vienés Teresa basal la universidad preguntó el Pizjuán parte me extraña no haberte visto la muchacha no contestó acentuó aquella sonrisa enigmática despacio pedazo de animal de espacio se dijo

Voz 7 28:31 bajando la cabeza que ella pregunto

Voz 5 28:35 cómo te llamas Ricardo pero los amigos me llaman Richard Gross

Voz 26 28:39 cuentas claro Últimas tardes con Teresa Juan Marsé mil novecientos sesenta y seis César el placer de escucharlo

