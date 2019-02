Hora 25 (07/02/2019)

Voz 1 00:00 este país vuelve a las andadas a ese tiempo de la política callejera de agitación otra vez la oposición salta de las tribunas al asfalto son las ocho las siete en Canarias

uno buenas tardes y la derecha se lanza calentar la manifestación convocada para este domingo en Madrid bajo el lema Por una España unida elecciones y a los líderes del PP y de Ciudadanos piden una movilización masiva para que el presidente reciba un mensaje claro y Sanchez les responde desde Estrasburgo adonde donde ha viajado para reunirse con los representantes del Consejo de Europa del Tribunal de Derechos

Voz 1722 00:54 manos cuando se prima la crispación sobre el acuerdo cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consenso salvo cuando se defienden fórmulas simplistas anacrónicas ya fracasadas para resolver problemas complejos la democracia se debilita hice realidad

Voz 0194 01:08 en esa manifestación del domingo no estarán todos los que son no severa por Madrid ni al presidente andaluz ni al presidente gallego tampoco se sumará Manuel Valls además la quiebra interna en el PSOE es innegable el último en sumar una voz crítica la aceptación de la figura del relator ha sido Felipe González a través de un vídeo difundido por su fundación

Voz 4 01:26 ahora todo el mundo le llama la atención el relator una figura conocida en Naciones Unidas no necesitamos relatores me preocupa mucho la degradación institucional

Voz 0194 01:38 en Catalunya al P de cata acaba de anunciar que también presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales como ya ha hecho Esquerra Republicana y entre las frases del día la reflexión de Pablo Casado sobre el aborto el líder del PP defiende un cambio para volver a endurecer la ley porque es imprescindible dice garantizar las pensiones en el futuro el líder de Ciudadanos cree que hay que centrarse en lo importante

Voz 5 01:59 lo que nosotros estamos diciendo sencillamente es que apostamos por una cultura progresista a favor de la vida y lo decimos además en un país con un invierno demográfico que pone en riesgo el sistema de pensiones el sistema de salud el sistema de prestaciones públicas

Voz 1715 02:53 en concreto casi siete millones de euros bloqueados por la justicia así que ahora la juez del caso ya no ve riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y le concede por tanto la libertad condicional Zaplana que sigue hospitalizado desde finales del año pasado emitido un comunicado en el que lo niega todo niega tener dinero fuera de España idílica haber cobrado comisiones ilegales millonarias estamos pendientes también de la reunión la primera del Grupo de Contacto Europa Latinoamérica para la crisis de Venezuela se reúne en Uruguay la representante europea para la política exterior Federica Mogherini abierto las

Voz 7 03:22 si el objetivo de este grupo no es imponer soluciones a los sones suena no está claro que la solución a esta crisis debe provenir del pueblo

Voz 1715 03:34 momento por cierto sigue sin llegar la ayuda humanitaria a la frontera entre Colombia

Voz 7 03:47 al psiquiatra vez

Voz 0194 03:50 todo Theresa May ha pedido sin éxito que se introduzcan cambios en el acuerdo actual la primera ministra confían que se modifique la actual salvaguarda irlandesa había a las ocho y media Empieza Carrusel Uxue Caballero buenas tardes

qué tal buenas tardes en algo menos de una hora a las nueve Se juega ese partido de ida en la otra semifinal de Copa del Rey Betis Valencia en el Benito Villamarín habrá lleno esta noche de momento ambientazo en los aledaños o la presencia de setecientos aficionados valencianistas también tenemos baloncesto ya juego la jornada veintidós de la Euroliga con el Efes Herbalife Gran Canaria en el último cuarto pierden los canarios y desde las nueve de la noche también se jugará el otro partido entre el Barça y el Zalguiris

Voz 0978 04:31 Nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes los próximos días tampoco va a variar mucho la situación meteorológica básicamente seguir haciendo sol poco frío sí que durante las noches las temperaturas pueden bajar pero tampoco demasiado estaban por encima las mínimas de lo que sería habitual para estas fechas igualmente mañana primeras horas heladas en los llanos del interior donde también se formarán nieblas mañana especialmente intensas y persistentes en Castilla y León especialmente en la cuenca del Duero algunas nubes durante la tarde sobre todo en Galicia con chubascos más tarde ya de noche la noche del viernes en el Cantábrico pero dejando poca agua allí en el conjunto del país mañana viernes acabar haciendo mucho sol con temperaturas máximas entre los quince y los ven

empieza Jara XXV Pedro ahí antes de nada información de servicio para organizar el tráfico de oyentes de la SER quiénes quieren escuchar hora25 que tengan en cuenta que deberán buscarnos a partir de las nueve en onda media en la web en La Ser en la aplicación móvil de la Ser o en las emisoras de ser más todo eso todas esas opciones a partir de las nueve

Voz 3 07:50 hubo una veinticinco

Voz 12 07:54 Pedro Blanco aceptación del

Voz 1715 07:58 el embajador coordinador relator notario como se le quiera llamar era un gesto incluso una cesión de momento parece que no consigue sus objetivos el P de caza y es la última hora ha anunciado en el Parlamento de Cataluña después de mantener una reunión al máximo nivel con Torra ha anunciado que presentará también una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado como ya ha hecho hace unos días Esquerra Republicana así que nos marchamos hasta el Parlamento Pau rumbo Paco buenas tardes

Voz 1684 08:26 qué tal buenas tardes en el Pere Català firman que han querido mantener la cuestión abierta toda la semana para esperar a una posible respuesta del Estado respuesta que dicen que no han llegado en concreto es esperaba algún avance en lo relativo a los espacios de diálogo Estado Generalitat pero lo que les ha contado el di de sus conversaciones con la vicepresidenta Carmen Calvo pues no satisface ese requisito lo ha contado el portavoz de los pues convergentes en el Congreso Carles Campuzano que pedía una oferta más consistente son declaraciones como decías de tan sólo hace unos minutos después de una reunión aquí en el Parlament entre P de Cat Jones para Cataluña Torra Puigdemont hilos con salida

Voz 1645 08:58 de sus en las últimas horas las conversaciones de la consejera y con la vicepresidenta Cowboy Nos han llevado a la conclusión de que estamos más lejos del acuerdo que lo que estábamos hace unos días en relación a la creación de estos dos espacios de diálogo político para abordar el conflicto entre Cataluña las instituciones del Estado por lo tanto mañana a mediodía enmienda

Voz 1684 09:25 podemos dar por presentada en el Congreso que se suma como decías también a la de Esquerra que higa lleva cuatro días registrada Campuzano que es del sector más pragmático más pactista del PDK te ha querido reconocer que parece que el Gobierno ha reconocido un poco la dimensión política del conflicto con el tema del relator Campuzano también ha querido dejar claro que hasta el último momento el momento de la votación de las enmiendas de devolución la semana que viene hay tiempo para esa última hora de oferta del Gobierno socialista

Voz 1715 09:49 gracias pago así que la gran paradoja política a esta hora es que después de que el Gobierno haya aceptado esa figura del relator para la mesa de partidos en Cataluña el PDK lo acabamos de escuchar en boca de Carles Campuzano sostenga que el acuerdo hoy está más lejos que lo que estaba hace unos días como si la aceptación del reactor hubiese alejado en lugar de haber acercó con las posiciones bueno el presidente del Gobierno ha enviado un mensaje a los independentistas desde Estrasburgo la capital que simboliza la salvaguarda de los derechos y de las libertades europeas en la sede del Consejo de Europa está allí la sede del Tribunal de Derechos Humanos está allí al independentismo le ha dicho que en España se respetan los derechos frente a los relatos falsos que se andan construyendo y ala derecha la derecha le ha alertado de las consecuencias que tiene la democracia el aumento de la crispación en Estrasburgo está Inma Carretero Inma buenas tal

Voz 0738 10:39 buenas tardes no ha mencionado ni a unos ni

Voz 0806 10:41 que a otros expresamente pero el presidente del Gobierno ha querido lanzar un mensaje tanto a los partidos que convocan la manifestación del domingo al PP Ciudadanos y Vox como a los independentistas

Voz 1722 10:52 cuando se prima la crispación sobre el acuerdo cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos o cuando se defienden fórmulas simplistas anacrónicas ya fracasadas para resolver problemas complejos la democracia se debilita y se resiente

Voz 0806 11:05 ha intervenido Pedro Sánchez ante el Consejo de Europa lo ha hecho después de reunirse con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que según La Moncloa ha corroborado las garantías que ofrece el sistema judicial español con este objetivo con el de contrarrestar las Feed News la propaganda independentista sobre lo que ellos llaman el Estado opresor venía hoy Pedro Sánchez a Estrasburgo donde puede acabar la causa del proceso aseguran en el equipo del presidente que no han tratado este asunto directamente aunque esta visita se ha producido a cinco días de que comience el juicio en el sur

Voz 1645 11:38 de gracias Inma que el domingo los partidos

Voz 1715 11:41 de la derecha los convocantes de esa manifestación contra el Gobierno se van a encargar de ir caldeando el ambiente como una fórmula para conseguir una movilización masiva casado cree que si la presión es grande Sánchez podría verse obligado a convocar elecciones y Rivera pide que el domingo se escuche un clamor en Madrid Óscar García

Voz 1645 12:00 Partido Popular y Ciudadanos han seguido hoy negociando el formato y la escenografía de la concentración del domingo ya tiene lema por una España unida elecciones ya ahora discuten cuestiones de logística y quién hará las intervenciones los gastos corren a medias entre PP y Ciudadanos y entre ellos está sufragar el transporte a todo el que quiera Pablo Casado en Es Radio el Partido Popular a cualquier persona

Voz 15 12:21 que quiera ir a Madrid le quiere facilitar el transporte

Voz 11 12:24 eh siempre y cuando los medios eh

Voz 1645 12:27 de ser suficientes el líder de Ciudadanos Albert Rivera espera un clamor este domingo más allá de

Voz 15 12:32 más allá de siglas más allá de partidos

Voz 1645 12:35 el Gobierno mientras tanto lamenta el tono que está cogiendo la convocatoria por parte de los presidentes de PP y Ciudadanos la ministra María Jesús Montero decía esta mañana en Catalunya que es propio de otra época creo que

Voz 16 12:45 eh son término que a mí particularmente

Voz 1645 12:47 me parecen en guerracivilista mientras tanto el músculo del aparato de los partidos parece que se desinfla por qué por ejemplo de la convocatoria Se han caído varios líderes autonómicos del PP el gallego Feijóo porque está de vuelta de un viaje oficial de Estados Unidos el presidente en Andalucía Juanma Moreno por un acto institucional previsto desde hace días tampoco acudirá el presidente del PP vasco Alfonso Alonso que asistirá al aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtundua por lado de C's Se confirma la asistencia entre otros de Arrimadas pero todavía está en el aire la del vicepresidente andaluz Juan Marín

Voz 1715 13:17 el día por cierto nos deja una perla de Pablo Casado del líder del PP entrevista en la Agencia EFE en la que defiende volver a la ley del aborto de mil novecientos ochenta y cinco volver al pasado con el argumento de garantizar el futuro Si hubiera que poner un lema en una pancarta podría ser menos abortos más pensiones

Voz 17 13:35 mañana nuestros hijos nos juzgarán

Voz 18 13:39 los ojos de no me puedo creer lo que hace

Voz 17 13:41 sí a nuestros padres de que llevemos diez años hablando de leyes del aborto que llevemos tanto dinero invertido que sin abortos en la prestación pública o concertada cederá y que sin embargo estemos siendo el segundo país del mundo longevidad y uno de los que tiene una tasa de fecundidad más baja si queremos hacia las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños no en como los abortados

Voz 1715 14:06 todo a un mes del ocho de marzo los colectivos feministas desprecian argumento de Casado han llegado a asegurar que no son no somos las mujeres máquinas de parir obreros se colectivo defienden la necesidad de una gran movilización este año porque consideran que pasado el tiempo y que no se han producido avances reales en la igualdad de las mujeres nos lo cuenta Mario lodo

Voz 0259 14:26 si uno de los objetivos que se marca el movimiento feminista para este ocho de marzo es precisamente frenar los intentos de la derecha de la extrema derecha PP Vox de recortar los derechos de las mujeres Éste es el directo mensaje de Inés Being there a Pablo Casado no

Voz 19 14:41 el tango podrá producir a obreros queremos trabajar queremos una sociedad digna queremos que los cuidados sean responsabilidad de todos y todas queremos corresponsabilidad en la crianza en la gestión de entrar familias no queremos aceptar ser máquina de parir obreros

Voz 0259 15:01 uno de los grandes éxitos de la movilización de dos mil dieciocho fue poner al feminismo en la agenda social y política y hacer mucho más visibles los problemas de las mujeres sin embargo la comisión del ocho de marzo afirma que un año después la realidad es la misma y apenas ha cambiado el panorama continúan los asesinatos machistas la violencia sexual la brecha salarial el techo de cristal y los cuidados familiares siguen abrumadoramente recayendo sobre las mujeres así que con

Voz 1715 15:27 boca en la huelga feminista bajo el lema por más de mí

Voz 0259 15:29 motivos en Andalucía la descripción gráfica

Voz 1715 15:32 las consecuencias de la entrada en la vida parlamentaria de Vox por partida doble el candidato de Vox al juez Francisco Serrano va a ser el portavoz de ese partido en la Comisión de Igualdad el Parlamento andaluz será el portavoz de su grupo Serrano fue condenado en su día por prevaricar al modificar la custodia de un niño que estuviera dos días más con su padre alguien esperaba que Vox no provocara cuando pueda hacerlo segundo ejemplo se partido va a presidir la Comisión de Cultura y Patrimonio que entre otros temas se ocupa de la memoria histórica Fernando Martínez es el director general de memoria histórica del Gobierno

Voz 20 16:05 bueno me parece que es una mala noticia de los psicólogo hace la Comunidad Autónoma el Gobierno de España va a implementar en las políticas de Moria era cumplís la histórica

Voz 1715 16:17 había no le pide la Iglesia católica que el informe de las investigaciones abiertas sobre casos de abusos sexuales a menores la ministra de Justicia redobla la presión a la Iglesia ante unos hechos dice la carta que no se pueden mantener ocultos si se quiere afrontar el futuro con dignidad Adela Molina

Voz 0011 16:33 en esa carta a la ministra de Justicia Dolores Delgado subraya también que los casos de abusos sean en el seno de la Iglesia como en cualquier institución no pueden ser ocultados ni considerados como hechos privados sino que merecen la contundente respuesta del ordenamiento jurídico penal

Voz 0738 16:46 delgado muestra su disposición a abordar

Voz 0011 16:49 conjuntamente con la Iglesia los abusos a menores también recuerda que el martes pidió a la Fiscalía que el informara del número y estado de tramitación de los procedimientos penales por abusos y agresiones abiertos contra instituciones religiosas un portavoz del Ministerio enmarca estas peticiones dentro de los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia la conferencia ha respondido a la carta de la ministra a través de un comunicado en el que se muestra extrañada por haberse enterado por la prensa de la misiva que aún no ha recibido los obispos afirman haber dado cuenta de todos los casos que han conocido a la Santa Sede y a las autoridades judiciales piden a Justicia que se preocupe por todos los abusos una sincera inquietud por las víctimas dicen en la nota exige preocuparse de todos los ámbitos e instituciones en donde se producen

Voz 1023 17:33 hora veinticinco

Voz 12 18:43 seguimos con la crónica del día

Voz 1715 19:11 a Eduardo Zaplana libertad condicional de momento el ex presidente valenciano y ex ministro sigue ingresado en el hospital pero cuando le den el alta no tendrá que regresar a prisión la jueza ha cambiado de criterio después de garantizar el bloqueo de casi siete millones de euros que supuestamente pertenecen a Zaplana y que han sido localizados fuera de España Ángel Campos

Voz 1552 19:29 los investigadores han encontrado hoy bloqueado su fortuna en el extranjero que asciende a algo más de seis coma siete millones de euros en metálico con lo que queda conjurado el riesgo de fuga del ex ministro y ex presidente valenciano que se encontraba en prisión provisional desde el veinticuatro de mayo según relata la juez en su auto el dinero estaba en dos cuentas en Suiza el noventa por ciento era de Zaplana y el resto de sus testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau fuentes de la investigación confirman a la SER que han tardado tanto en probar los hechos porque Zaplana empleo empresas pantalla movió de forma asidua el dinero de un país a otro por lo que ha sido difícil acreditar la trazabilidad del dinero supuestamente Zaplana recibió comisiones millonarias de adjudicaciones ilícitas en su etapa como presidente valenciano que he intentado aflorar y blanquear en los últimos años el ex ministro ha negado los hechos en un comunicado afirma que nunca ha tenido dinero en el extranjero a su nombre o al de terceros como esta

Voz 1715 20:26 el culebrón interminable culebrón del Brexit finalmente Theresa May ha conseguido que la Unión Europea acepte abrir una nueva negociación no sobre el acuerdo sino sobre una especie de anexo que le pudiera permitir defender en el Parlamento y conseguir el apoyo de la mayoría que ahora no tiene vamos a Bruselas buenas tardes

Voz 0738 20:42 hola buenas tardes cada uno desde su posición si es decir sin ceder ni un milímetro la novedad es que hoy han decidido poner a trabajar a los equipos técnicos y esto al margen del malestar de Theresa May por las referencias de ayer al infierno le he dicho al presidente tus que el mensaje utilizado ayer no ayuda para nada y que crea desazón le he dicho que lo que debemos hacer es trabajar juntos ha explicado Theresa May tras las entrevistas de hoy en Bruselas Mail lo que quiere son cambios en el tema irlandés la frontera cambios que desde el lado europeo le ofrecen resolver con una declaración complementaria aunque éste será hay que saberlo el tema del trabajo de los equipos técnicos que empiezan su reunión a partir de este lunes

Voz 1715 21:25 gracias Griselda de Venezuela no hay grandes novedades sobre la Reunión del Grupo de Contacto no hay novedades sobre la llegada de ayuda humanitaria hoy en la Ser estamos escuchando desde primera hora el testimonio de un teniente coronel de la Fuerza Aérea venía

Voz 1023 21:35 Solana como como vemos sí que Nicolás Maduro ha mermado la disposición combativa de las Fuerzas Armadas no quitando no quitando con ello que somos una fuerza militar Aguere aguerrida somos capaces de enfrentarnos a cualquier enemigo mirar no hay ningún tipo de confianza de Maduro la Fuerza de hecho para los de Phil para las reuniones con Maduro le quitan a las personalo los celulares a los mimos generales se prestan para que le quite los celular quitar la munición del armamento cuando van a desfilar hay mucho temor actualmente en el Fuerte Tiuna hay una revisión total de todo se nota que hay

Voz 1715 22:18 desde las diez Ana Terradillos en la enviada especial de la SER a Venezuela que ya regresa de de allí que es allí donde conversó con este militar nos va a contar con detalle

Voz 24 22:27 sí que es lo que le dijo este teniente coronel de la Fuerza Aérea de Venezuela Hora veinticinco

Voz 12 22:34 bueno siempre vuelven

Voz 1715 23:51 la segunda hora del programa es la cara B de esa vítores hoy vamos a repasar algunas de las palabras gruesas que se ha ido utilizando desde la política estas últimas horas tenemos tertulia hoy con Javier Aroca con Miguel Ángel Aguilar Icon Ignasi Guardans estas son para él las claves del día

Voz 26 24:07 Pedro Sánchez ha visitado hoy el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo ante la propaganda de quienes cuestionan la calidad de la justicia española que quienes creen que los jueces del Consejo de Europa les devolverán aquello que el Supremo los pueda quitar después de una sentencia Sánchez ha hecho un gesto útil e inteligente que España como Estado es ejemplar en Europa cuando eso se mide con datos en la mano y eso conviene recordarlo mientras dentro de España se prepara el gran aquelarre patriótico del domingo y con ello lo que debería ser un debate firme pero sereno sobre esa ocurrencia del relator se intenta promover un ambiente de alarma general un ambiente que intenta excitar a la gente Antón falso incendio todos sabemos cuando llegue el pánico si es que llega será imposible de controlar

Voz 1715 24:53 así llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:41 hora veinticinco Madrid buenas tardes Barbero de instituye aparte de la cúpula de emergencia se en el Ayuntamiento de Madrid el concejal de Seguridad ha relevado al director general de Emergencias a Ignacio Becerril al jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento a Juan José García el gobierno municipal alega motivos técnicos aunque según el diario El Mundo que adelantado esta información tanto Becerril como García se habían opuesto fervientemente a la reintroducción de la jornada de treinta y cinco horas para la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento habían pedido a cambio más inversión más personal y ahora Barbero los aparta a tres meses de las elecciones y Madrid no logra sacudirse el problema de la contaminación todo lo contrario la capital ha superado en los primeros treinta y seis días del año los niveles de contaminación fijados por la Unión Europea para el año entero este dos mil diecinueve no es el peor de los últimos diez años pero lo cierto es que ya hemos sufrido varios picos de polución a pesar del endurecimiento del plana y la entrada en vigor de Madrid central desde el Consistorio defienden que estas medidas no tienen una eficacia inmediata Rita Maestre portadas

Voz 28 26:43 cuando nosotros los ponemos reto digamos de reducción cuantitativa de la contaminación es en el año dos mil veinte que repito porque la contaminación aunque alguien cualquiera intente eh pretender

Voz 1915 26:55 otra cosa no chascando los dedos los expertos piden ir más allá consideran que en el futuro la capital no tendrá otra que endurecer las medidas anticontaminación lo explicaba el profesor experto en contaminación urbana Xavi Querol en La Ventana de Madrid

Voz 29 27:08 reducirá el número de coches no hay otra solución no basta sólo con que no entre los que contaminan menos no porque los días de de reciente construcción aún contaminan mucho esos vehículos estarán circulando los próximos once doce años otra la restricción de párking a exterior que sea exclusivo pues sólo para residentes pero para todo Madrid como ha hecho esto como para muchas medidas no

Voz 1915 27:35 enseguida vamos con otros asuntos de este jueves pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 30 27:43 muy buenas tardes pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente la entrada a la capital porla cinco a la altura de Móstoles que provoca dos kilómetros de retenciones además por efecto mirón la curiosidad de los conductores también encontrarán retenciones en sentido contrario otro alcance la circunvalación M cuarenta genera cinco kilómetros de dificultades en la zona de Carabanchel Alto en sentido a la A cuatro y además también muy pendientes del incendio de un vehículo en la A42 a la altura de Getafe que provoca cuatro kilómetros de retenciones en sentido Toledo

Voz 1915 29:00 el consejero de Sanidad responsabiliza a los pacientes de la saturación en las urgencias hospitalarias de la comunidad dice Ruiz Escudero que el cuarenta por ciento de esos pacientes reconocen que sus consultas no son tan graves como para ir a urgencias pero lo hace basándose en un estudio que recoge opiniones de pacientes cuando ya habían salido de las urgencias es decir cuando médico les había atendido diagnosticados son declaraciones del consejero durante el en la Asamblea

Voz 32 29:22 hay un factor importante que es actuar sobre la demanda las necesidades que los pacientes hace que los encierros por lo tanto yo creo que es importante funcionar sobre los ciudadanos esa percepción que tienen de la patología y evidentemente pues los propios pacientes reconocen que acudió con una patología que no era grave y el ochenta por ciento de los profesionales consideran que no son patología grave pues desde luego que también debe invitar