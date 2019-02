Hora 25 (07/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1515 00:17 no hay algunas señales de que asistimos a una vuelta al pasado hoy el líder del PP no ha mostrado una de ellas señalando que si gana las elecciones derogará la actual ley del aborto para volver a la de mil novecientos ochenta y cinco que es más restrictiva Pablo Casado ha ido más allá mezclando este tema con las pensiones en los próximos minutos vamos a ir de las declaraciones a los datos ya los hechos lo sabido también rodeados de polémica de críticas en el Parlamento de Andalucía pero antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches noches es el PDK se suma Esquerra hay también presentará mañana una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado Carles Campuzano lo explicaba apuntando a la falta de oferta de los espacios de diálogo Estado Generalitat aunque dejaba un resquicio queda en paro

Voz 5 01:01 horas encara quedan horas para que la mientas se pueda registrar los constan contactos entre harta di Calvo hay margen para que el Gobierno retorne a posiciones que ha mantenido los últimos días hasta el Gobierno hasta el último momento tendremos la puerta abierta a no acabar presentando la enmienda

Voz 1515 01:21 al fin saldar remueven las diez en la crónica política desastre ampliaremos para contar que puede suponer esto buscaremos los últimos movimientos del Partido Popular Ciudadanos y Vox en la calle pensando en la movilización del domingo volveremos con las últimas declaraciones sobre la figura del relator entre otros esta tarde hablado Felipe

ahora todo el mundo le llama la atención el relator usted una figura conocida en Naciones mira esto no necesitamos relatores me preocupa mucho la degradación institucional el grupo

Voz 1515 01:53 puede contacto busca una salida a la crisis en Venezuela ha terminado la Reunión en Montevideo aunque poco se sabe de momento el ministro de Exteriores uruguayo ha dicho que la reunión ha sido fructífera se va a enviar una comisión técnica al país se pide elecciones libres transparentes y creíbles se reconoce que la crisis humanitaria se profundiza hice anuncia una nueva reunión en marzo de Barcelona por una agresión sexual a un menor esa presunta agresión se habría producido cuando el adolescente acudía a la mezquita para estudiar el Corán informa Aitor

Voz 8 02:19 Álvarez el caso lo avanzado el periódico y lo ha podido confirmar la Cadena Ser los hechos habrían pasado el treinta de abril del dos mil diecisiete en una de las visitas del niño para estudiar el Corán el imán habría intentado penetrar los dos veces después de habría cogido con fuerza por las clavícula Le habría bajado los pantalones y habría conseguido finalmente su objetivo ahora la Fiscalía está preparando el escrito antes del juicio donde defenderá su inocencia tal y como explica su abogado Álvaro Machado en declaraciones a esta emisora

Voz 9 02:46 también te puede estar apela a la totalidad de su inocencia ahí la han pues pues defensa hasta las últimas instancias con una defensa sólida y con las pruebas en el procedimientos

Voz 8 02:57 el niño lo explicó a sus padres el trece de julio y siete días después el veinte de julio del dos mil diecisiete los Mossos detuvieron al imán según fuentes policiales consultadas por esta casa

Voz 1515 03:07 se estabiliza la epidemia de gripe el Instituto de Salud Carlos III ha hecho públicos hoy los últimos datos que no resume Laura Marcos con doscientos cuarenta y siete casos por cada

Voz 0533 03:15 cien mil habitantes la epidemia de gripe sigue creciendo poco a poco en España sólo se salva Extremadura por tercera semana consecutiva la mortalidad ofrece un seis por ciento respecto a lo esperado para estas fechas según el Instituto de Salud Carlos III que este año no dará cifras de fallecidos hasta el final de la temporada este informe sostiene que estamos muy cerca de alcanzar el pico de gripe aunque el contagio sólo aumenta entre los niños menores de cuatro años en lo que llevamos de temporada Se han detectado diez brotes de gripe la mitad en centros sanitarios y todos del tipo A de este virus el mayoritario

Voz 1515 04:08 la noche ocho y cuatro en Canarias así que abrimos ya tiempo de información y de tertulia en Hora Veinticinco en estos primeros minutos dedicado a la agenda ideológica de la derecha en materia de aborto de igualdad o de memoria histórica que vamos a analizar con la ayuda de Ignasi Guardans buenas noches Javier Aroca buenas noches muy buenas noches y Miguel Ángel Aguilar buenas noches Pedro Blanco la mesa de producción atento a la última hora y especialmente esta noche a sus mensajes

Voz 0194 05:08 a la cabeza eso de confundir tocino con velocidad después de escuchar a Pablo Casado y su idea sobre el aborto en España lo que van a escuchar ahora es la enésima ofensiva ideológica de un líder del PP contra la interrupción del embarazo mezclada esta vez con el debate sobre el futuro de las pensiones una pirueta imposible

Voz 11 05:27 queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños no en como los abortados

Voz 11 05:38 que el día de mañana nuestros hijos los juzgarán con los ojos de no me puedo creer lo que hacían nuestros padres de que llevemos diez hay hablando de leyes del aborto que llevemos tanto el dinero invertido que es el aborto se hace pública o concertada etcétera y que sin embargo estemos siendo el segundo país del mundo en longevidad y uno de los que tiene una tasa de fecundidad más baja

Voz 1667 06:02 la lógica que ha defendido Pablo Casado hoy en su entrevista en la Agencia Efe el aborto pesa en la baja natalidad en España y eso repercute al final en las pensiones futuras

Voz 1515 06:12 Saulo Morán buenas noches buenas noches y dentro de esa lógica engañosa y falsa como vamos a demostrar con datos que propone casado para mejorar la natalidad y con ello asegurar las pensiones futuras

Voz 1667 06:22 simplemente acabar con el aborto libre acabar con la actual ley que lo permite volvería a la ley que tenía el cosas social que es la que aprobó Felipe González la que respetó José María Aznar con esa ley que aprobó el Gobierno de Felipe González el aborto ya no sería libre en las primeras catorce semanas de gestación como ahora sino en solo tres supuestos los de violación malformación del feto o embarazo con riesgo para la salud física y psíquica de la madre Casado se ha puesto como ejemplo el mismo para reforzar su mensaje contra el aborto yo tengo un hijo cinco

Voz 11 07:00 mi mujer rompió la bolsa con veintidós semanas y a partir de entonces yo he visto ecografías desde ese mismo día lo que digo es que yo no entiendo como país desarrollado puede tener un aborto libre hasta la semana veinte hasta la semana veintidós en ciertos supuestos

Voz 1667 07:14 un aborto libre que según Casado el Gobierno de Zapatero aprobó porque quería dividir a los españoles y sin tener en cuenta ese supuesto efectos sobre la natalidad las pensiones el último termino el líder del PP no se ha quedado sólo en esta campaña Javier Maroto establecía en Antena tres esta mañana la relación entre el aborto y la conciliación familiar

Voz 0893 07:33 el supuesto de aborto más habitual en España es el que sucede en el tercer hijo en un matrimonio una pareja de hecho es decir en España el aborto Se está utilizando como una herramienta de conciliación es brutal es extremadamente duro aborto

Voz 1515 07:50 todo natalidad conciliación pensiones conceptos que casa el PP mezclan intencionadamente para atacar un derecho de las mujeres consagrado por ley como es la interrupción del embarazo vamos a aportar datos y cifras que demuestran que nada tiene que ver una cosa con la otra contamos para ello con nuestros compañeros buenas noches buenas noches Ángels y Rafa Bernardo buenas noches

Voz 0155 08:09 el buenas noches en conexión telefónica Gines

Voz 0194 08:12 de respeto representante de la Comisión feminista del ocho de marzo buenas noches

Voz 13 08:15 tres ideas voy a empezar contigo porque enseguida vamos

Voz 0194 08:18 pasar las cifras y los datos con Mariola y con Rafa pero que te sugieren estas palabras de Casado mezclar aborto natalidad pensiones tú crees que es desconocimiento o algo peor algo intencionado para atacar ese derecho de las mujeres

Voz 14 08:31 bueno nosotras lo que creemos es que en realidad se está mezclando los temas insiste pretende es dar solución a los problemas económicos vulnerando los derechos de las mujeres es el es el camino equivocado nosotros desde la comisión del ocho m estamos trabajando día a día para conquistar más derechos indica Manel de resistir hacer yendo a continuar avanzando y conquistar cada vez más hecho Si el derecho al aborto es un derecho que hemos ganado en las Cases Ike y que no vamos a resignar

Voz 0194 09:04 vamos con los datos y las estadísticas Mariola para empezar debemos recordar que la actual ley del aborto la que permite el aborto libre en las primeras catorce semanas ha reducido el número de interrupciones de embarazos

Voz 0259 09:13 si la tendencia es a la baja desde dos mil diez año en el que entró en vigor la actual ley de plazos del aborto aprobada recordemos por el Gobierno de Zapatero el número de abortos bajó un diecisiete por ciento entre las menores de edad que era uno de los objetivos reducir los embarazos no deseados disminuyó casi el doble un treinta y uno por ciento los últimos datos

Voz 0194 09:34 el Ministerio de Sanidad corresponden a dos mil diecisiete

Voz 0259 09:36 no se registraron noventa y cuatro mil abortos una de las cifras más bajas de las últimas décadas sí es verdad que hubo un pequeñísimo repunte de un uno por ciento mil más después de cinco años de descensos consecutivos vamos a desmenuzar los datos nueve de cada diez mujeres abortaron a petición propia dentro de las primeras catorce semanas de gestación un seis por ciento lo hicieron por grave riesgo para su salud y para su vida y un tres por ciento por anomalías fetales casado quiere derogar esta ley que está funcionando como demuestran las estadísticas para volver al año ochenta y cinco años

Voz 0194 10:13 algo que ha indignado a lo largo de todo el día a la

Voz 0259 10:15 oposición vamos a escuchar a las portavoces de Igualdad en el Congreso del PSOE y de Podemos Angeles Alvarez y Ángela Rodríguez

Voz 15 10:22 son una amenaza a los derechos de las mujeres hechas desde la irresponsabilidad ir desde posiciones incendiarias que pretenden que las mujeres vuelvan arriesgar su salud a la hora de interrumpir un embarazo

Voz 16 10:35 lo que tiene que ver con el aborto es un derecho de las mujeres no es ninguna política de natalidad ni una política conciliación como ha hecho señor Maroto que es enteramente bastante ridícula suposición

Voz 0259 10:45 críticas de la oposición ha casado ya Maroto en un mismo paquete porque ansían así han ido

Voz 0194 10:51 hoy los dos por cierto que el vicesecretario

Voz 0259 10:53 lo de organización Angeles del PP aporta datos falsos según las tablas del Ministerio el cuarenta y seis por ciento de las mujeres que abortan no tiene ningún hijo el veintiséis por ciento tiene uno el veinte por ciento tiene dos y un seis por ciento tiene tres de Pablo Casado se ha desmarcado el líder de Ciudadanos Albert Rivera lo ha hecho de esta forma

Voz 0040 11:13 mire dejemos de hablar de Franco dejemos de hablar del aborto y hablemos de España pero mezclar la caja de las pensiones estos señores saben de porque tenemos la así con la ley del aborto a mí no me parece lógico yo no lo voy a hacer desde luego

Voz 0259 11:27 Rivera dice que se siente muy cómodo con esta ley de plazos que no quiere retroceder más de treinta

Voz 0194 11:33 os recordamos ahora Mariola algo que sí influye directamente en la natalidad de un país como son las ayudas a la maternidad y a la paternidad aquí como estamos pues en una paloma hará falta mal no haya

Voz 0259 11:43 o a la maternidad ni políticas para fomentar la natalidad que la crisis y los recortes han dejado por los suelos en la última década en España estamos en el furgón de cola en ayudas familiares son muy escasas Alemania por ejemplo ya lo decíamos hace unas semanas gasta el doble de su PIB le permite conceder a las familias a las parejas una ayuda de doscientos euros al mes por hijo aquí no llega a veinticinco euros está condicionada esa ayuda a una situación de vulnerabilidad también suspende hemos en con conciliación

Voz 0155 12:15 no hay permisos igualitarios de maternidad

Voz 0259 12:17 paternidad los horarios laborables laborales son incompatibles para tener hijos hay que recordar que uno de los primeros recortes sociales del anterior gobierno del gobierno de Rajoy fue suprimir el programa de cero a tres años sobre escuelas infantiles guarderías está ahí la brecha salarial que sigue siendo importante por no hablar de las enormes dificultades para acceder a una vivienda así que las mujeres también los hombres siempre dicen en las encuestas que desean tener más hijos pero no encuentran encuentra muchísimas barreras laborales de conciliación también muchos obstáculos económicos así que ese invierno demográfico del que habla Pablo

Voz 0194 12:55 dado que entre entre esos obstáculos económicos de los que estás hablando Mariola otros factores que influyen directamente en la natalidad de un país es su mercado laboral los bajos sueldos la inestabilidad al hablar de eso sabemos mucho aquí tan

Voz 1762 13:08 quién no Rafa sí un mal que se ha agudizado con la crisis pero que no se despeja ahora con la recuperación económica en el periodo dos mil ocho dos mil dieciocho según datos del INE los salarios de los trabajadores avanzaron un siete por ciento de media tal y como lo miden los incrementos de los costes laborales pero en el mismo periodo el aumento de los precios fue mayor del doce por ciento no perdió poder adquisitivo que es lo verdaderamente relevante al margen de cuánto subirá suben las cifras salariales nominales no por otro lado aunque el empleo lleva al alza desde dos mil catorce crecen más rápido a las formas precarias temporales parciales que las estables indefinidas a tiempo completo formas precarias que afectan por cierto más a la mujer recuerda Cristina Antoñanzas vicesecretaria general de UGT

Voz 14 13:46 por ejemplo un rato que es bastante relevante que el paro es el de enero subió el doble en las mujeres que los hombres no por lo tanto esa precariedad esa temporalidad esa parcialidad todo hay que recordar que se te te sigo por ciento de los contratos a tiempo parcial secuestrados por las mujeres pues hace real que que no podamos tener un proyecto de vida

Voz 0194 14:10 últimos datos de la última Encuesta de Población

Voz 1762 14:12 te iba a finales de dos mil dieciocho el empleo a tiempo completo crecía a un ritmo del tres por ciento el tiempo parcial más rápido al tres coma dos por ciento el tiempo parcial entre las mujeres al cuatro coma dos por ciento frente al cero tres por ciento entre los hombres por otro lado el paro se encuentra por encima de los tres millones de personas

Voz 8 14:28 tasa de paro en el catorce por ciento

Voz 1762 14:30 pero ya hay análisis que apuntan a que la frontera del paro estructural Se encuentra en el doce buen el trece por ciento por la configuración actual de la economía española Andreo Cruanyes presidente de la patronal de agencias de colocación así empleo

Voz 17 14:41 que en nuestro caso responde a una inadecuación de carácter técnico de los trabajadores que están disponibles con respecto a aquellas ocupaciones que empieza a ofrecer la economía es decir se da la paradoja de que tenemos una cifra muy elevado de desempleados de más de tres millones trescientos mil pero que sigue habiendo empresas que no encuentran determinados partidos

Voz 1762 15:03 es decir un sistema económico una economía que parece que no termina de superar esas barreras fuertes una precariedad fuerte un dato último que ilustra esa precariedad según los cálculos del servicio de estudios del BBVA con la subida del salario mínimo a novecientos euros el nueve por ciento de los asalariados se ven afectados porque cobran esa cantidad o menos bueno a esto frente a la pensión media que está en estos momentos en novecientos ochenta y tres euros es decir la precariedad es tal que muchos jubilados están por encima en ingresos que muchos de los trabajadores que son los que aportan al sistema para que se pagan las persianas Rafa mareada gracias a los dos

Voz 0194 15:35 gracias sanción Inés sugiere Casado que con esta ley mejoraría la natalidad eh acabamos de escuchar lo los datos económicos que ayuda piensas que necesita la mujer que hoy quiere ser madre en España

Voz 14 15:47 cuando lo que necesitamos es dejar de estar atravesada por violencia de igualdad Illa la precariedad que es el pan nuestro de cada día por eso nosotras estamos convocando una huelga de veinticuatro horas porque entendemos que el año pasado logramos sacar a la luz muchísimo estos problemas que estaban escondidos pero en ese cita vamos que el feminismo deja estar en boca de muchos empezamos necesitamos empezar a tener cambios reales el espacio simbólico ahora necesitamos cambios tangibles cotidianos en la vida de todas las mujeres en el ámbito de la violencia de las fronteras de las migrantes que dejen de sufrir la precariedad el racismo institucional elegimos Inter dueñas de nuestros cuerpos leímos que estando a cargo el trabajo de cuidado doméstico entonces con cambio en todas las esferas de la vida va a poder vivir con dignidad

Voz 18 16:36 pues es muchísimas gracias

Voz 14 16:38 muchas gracias a ustedes en todas las esferas

Voz 0194 16:40 la vida pero mira lo que hemos sabido hoy que nos lleva al no papel de Vox en Andalucía no

Voz 1667 16:46 es una novedad parlamentaria que nos obliga a recordar la apuesta que el candidato de ultraderecha Francisco Serrano renovó en el debate de investidura de Moreno Bonilla

Voz 19 17:00 también todos incluida la derogación de las

Voz 20 17:04 de ellas de perspectiva ideológica de G

Voz 0860 17:07 esto defendía Serrano recordemos

Voz 1667 17:09 juez condenado por prevaricación al fallar a favor de un padre en la custodia de un menor hoy le han elegido portavoz en la Comisión de Igualdad del Parlamento andaluz

Voz 0194 17:19 el juez Serrano portavoz en la Comisión de Igualdad del Parlamento andaluz y luego también hablaremos de otra novedad en el Parlamento andaluz que llama mucho la atención y que también afecta afecta Vox pero para un momento para conocer la opinión de los tertulianos de esta noche Ignasi declaraciones de Casado vinculando directamente el aborto con las pensiones las cotizaciones y el mercado laboral que te sugiere

Voz 20 17:41 pues más o menos como si lo mezclará con el precio del pan no parece claro separada de broma pero es dramático no no me parece absurdo es decir él está en su derecho lo que no es absurdo que se oponga o que el tengo una determinada idea de cómo de ser el aborto Yukio mató por eso matizar sobre mi propia opinión usar respeto que Pablo Casado y una serie de personas considere que el aborto en España puede ser de otra sobre todo si no hay una prohibición radical sino que lo que hay es bueno pues sólo en determinadas condiciones etc eso es un tipo de debate que al menos claro con los poder respetar hacer demagogia con eso hacer demagogia barata mezclarlo con temas que tiene que ver para ver si de esa manera consigue agitarse y arrestar Se la opinion su lado pues eso me parece profundamente irresponsable dicho eso presupuestos no comparto la propuesta ni comparto que de que abriese date ahora España está muy tranquila no lo está tienen suficientes frentes abiertos pero muy tranquila con este tema como para que tengamos que entrar en este tipo de Mateo

Voz 0194 18:42 Miguel Ángel

Voz 1551 18:44 bueno yo preguntaría intentaría averiguar porque este señor en este momento hace ese tipo de manifestaciones a quién Se las brinda que que pública

Voz 0194 18:58 Blanco y dirige cierto

Voz 1551 19:01 lo de sólo de sombra que es mi impresión salvo mejor información que seguramente tenéis es que esto significa esto quiere eh acercarse a las posiciones de Vox para bueno pues para que Vox no este sólo para que la gente que puede dudar de darle el voto vamos diga no ahora ya merece la pena votar a este porque ésta sea éste está haciendo lo que dice Vox osea para que Vox no tenga éxito convirtamos al Partido Popular en Vox este ser este es el sistema me parece que realmente es de alta peligrosidad claro

Voz 0860 19:46 bueno primero una manifestación una expresión ideológica yo creo que a casi nadie no extraña e incluso dentro del respeto como dice Ignasi que es una parte muy importante de la derecha española incluyendo a la derecha cristiana pues esto está enfrentada abiertamente contra cualquier posibilidad de ley del aborto ni una ni otra si yo pudiera ninguna una posición ideológica y bueno existe otro contexto en Estados Unidos en una cosa de del punto de dicha ideológico está ahí y eso no se puede uno serán los ojos pero la al mismo tiempo que si lo ojea irreflexiva porque maneja contexto datos campo ojo va mucho de ello falso y otro en una amalgama absolutamente improcedente no solamente por las pensiones sino por otra cosa no se no tiene nada que ver una cosa con la otra luego por tanto habría que interrogar como dice Miguel Ángel que es lo que está ocurriendo yo creo la respuesta a lo mejor la tiene texano no cuando a pesar de las crítica cuando afirma de un empeoramiento de de del voto de el voto práctico me refiero no miento ideológica la ideología ya está ahí forman parte del mismo del mismo paquete hay un mejoramiento electoral desde una serie de votante de de la derecha hacia el votante de extrema derecha porque piensa que la extrema derecha si tiene me ahí la expresión cojones Hinault a que según soplando luego por tanto yo creo que esto tiene que ver más con con la búsqueda de un electorado perdido radical que ante estaba porque no había otra opción todo dentro el Partido Popular y que ahora pues se apuntaba a la fila más ultra Montana de de la derecha de la derecha española pero tiene

Voz 0194 21:24 atizado el Partido Popular luego hablaremos más de Joe porque hablaremos de la manifestación convocada para el domingo pero tiene garantizado este es el Partido Popular le garantiza le garantizan estos votos

Voz 0860 21:34 no no garantiza no garantiza nada pero no solamente porque entre otras cosa espero espero oí bien de todo que en España no ya suficientemente suficiente voto de extrema derecha como para que alguna vez la extrema derecha y si acaso Si alguna vez al algo ha sido deseable en España ha sido el voto moderado llamado impropia mente mi opinión de centro que él que ha mojado todo el mundo sea la búsqueda del poder no puede ser buscar el voto de extrema derecha casado los que busca con el voto de extrema derecha su propia supervivencia dentro de la derecha que quiere liderar la pero Celestin después con respecto lo que dice el señor Rivera me parece muy bien no lo que él dice pero hombre a ser proceso Popeye hago la palabra España España es todo España son también las mujeres que tienen derecho al aborto

Voz 0194 22:20 yendo a la parte

Voz 20 22:22 la estrategia de Casado efectivamente sí creo que es es tremenda en terreno yo creo que está haciendo lo que dice Miguel Ángel Rosa intentando convertirse en Vox para que Vox pase a ser irrelevante porque al fin y al cabo ya están ellos cosa que ya sabemos en Europa es el resultado que ha producido pero a la vez hay una parte de votante del Partido Popular que será pasar a ciudadanos directamente decir ya estaba ahí es hoy eso no va a hacer más que crecer porque es evidente que en el Partido Popular y es ha sido su fuerza y por eso ha podido gobernar España con mayoría absoluta más de una vez que existía pues un centro derecha muy civilizado en la frontera con con con el centro izquierda del PSOE con una derecha pues se bastante más troglodita no si en este momento y a Nano si en este momento el Partido Popular de que sólo quiere representará eso pues lógicamente lo que gane un largo al perder por otro saques es un juego muy arriesgado el que está haciendo el Partido Popular desde el del Pablo Casado desde el punto de vista de los propios intereses al Partido Popular

Voz 0194 23:22 luego seguiremos hablando de de ellos Andalucía yo que Francisco Serrano era nuevo portavoz de la Comisión de Vox nuevo portavoz de la Comisión de Igualdad el Parlamento andaluz pero no es la única novedad que afecta al Parlamento andaluz y que llama muchísimo la atención

Voz 1667 23:34 no porque nos quedaba pendiente el reparto de puestos de Comisiones ilíaca ido a Vox la presidencia de una comisión la de Cultura y Patrimonio Histórico que entre otras cosas tiene asignadas las competencias en materia de memoria histórica

Voz 1515 23:49 Sevilla Mercedes Díaz buenas noches o la buenas noches recordemos que Vox pactó con el PP eliminar la Ley de Memoria Histórica y sustituirla por otra vez

Voz 1541 23:57 su gusto vivos va a presidir ahora la Comisión de Cultura y memoria histórica que es una ley que pretende derogar la cultura en el programa electoral de voz identifica con la defensa de los toros con la caza con las tradiciones religiosas y populares es como poner al zorro a cuidar el gallinero lo ha dicho el senador socialista Miguel Ángel Vázquez que ha sido hasta hace unos días consejero de Cultura pero es que el reto harto de estas comisiones e hizo a principios de la semana pasada en una reunión en la que participaron los portavoces de los cinco grupos parlamentarios y según fuentes del Parlamento no fue una petición expresa de vos quedarse con esa comisión le correspondió por su representación en la Cámara después de que el resto de los partidos se repartieran las otras dieciséis Fernando Martínez es el director general de memoria histórica del Gobierno central

Voz 21 24:41 Nuestra en nuestro interés o autónomas es sobre temas de memoria histórica ideólogo seis incrementando la ley de memoria histórica hay democrática de o lo hace la Comunidad Autónoma del Gobierno de España va a implementar políticas día el Andalucía iba a hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica

Voz 1541 25:04 el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno ha señalado esta tarde que es un acto de normalidad política parlamentaria que Bosch preside esta comisión ya ha querido dejar claro que el poder legislativo es uno y el poder ejecutivo es otro

Voz 0211 25:17 no soy yo desde el Ejecutivo tenga que hablar sobre lo que hace el legislativo el legislativo como usted sabe son poderes diferenciado tiene su propio ritmo eso propia dinámica ni han sido los grupos parlamentario lo que han decidido esa formación política asuma la presidencia esa comisión que es un acto de normalidad parlamentaria

Voz 3 25:37 no puedo hacer ningún tipo de

Voz 1541 25:40 a los presidentes de las comisiones les corresponde convocar por ejemplo las reuniones preparar los asuntos que se van a tratar solicitar la comparecencia de consejeros So de distintas personalidades sobre cualquier cuestión que sea de su competencia a petición de los grupos parlamentarios eso es lo que dice el reglamento de la Cámara andaluza

Voz 0194 25:59 muchas gracias hasta luego hasta luego Rosa Aguilar fue la encargada de presentar esa Ley de la Memoria Histórica andaluza como responsable entonces de la Consejería de Justicia Interior ahora diputada Rosa Aguilar muy buenas noches

Voz 1836 26:09 hola buenas noches

Voz 0194 26:11 table que Vox presidiera esta comisión no había otra manera de hacerlo

Voz 1836 26:15 bueno a mí me gustaría dejar clara una cuestión es que aquí ha habido un acuerdo cerrado entre el ciudadano pos partido Popular que se le ha impuesto tanto al grupo parlamentario socialista como grupo de Adelante Andalucía o sea que he hecho con lo que no hemos encontrado en Marte hubo una reunión de todos los grupos parlamentarios ir que fue un acuerdo la te echas de Andalucía que lo trajeron cerrado por lo tanto impusieron una imposición clara al grupo parlamentario socialista el grupo de delante Andalucía y en este sentido el grupo parlamentario socialista dijo Carod que no estábamos de acuerdo sencillamente porque estamos ante una situación que no es razonable que no es justa y que no es aceptable

Voz 0194 27:03 no estima íbamos

Voz 13 27:05 sí hecho señor Aguilar no no hay ninguna ningún mal

Voz 0194 27:08 cainismo en el Parlamento para revertir si se puede impugnar hay algún mecanismo que haga esto posible

Voz 1836 27:13 bueno el mecanismo es que tanto Ciudadanos Partido Popular que son los que han llegado al acuerdo con extrema derecha pues reflexionen y rectifiquen ante la situación que han generado y que han creado porque la verdad es que lo que no estamos encontrando que se busca la confrontación permanente porque ha hecho va a Vox al Parlamento de Andalucía a confrontar enero a la presidencia de una comisión que llevan

Voz 14 27:39 Kiko cuando yo he dicho su posición en relación

Voz 1836 27:42 a la memoria histórica hoy nos encontramos con que el candidato la Junta de Andalucía el señor Serrano deja su responsabilidad como portavoz del grupo Vox para dedicarse a la Comisión de Igualdad cuando sabemos perfectamente qué posición tienen en materia de igualdad ya pasado igual con el candidato al Senado es decir que están buscando la confrontación porque hay una acuerdo cerrado con el Partido Popular que lo suscribe también cada paso ciudadana y por tanto ese acuerdo de Ciudadanos Partido Popular y Vox ha dado como resultado la imposición para que vos esté ahora bueno a la puerta de presidir una comisión tan importante como la de Cultura Patrimonio Histórico que lleva además memoria histórica democrática por tanto yo creo que el ciudadano y el Partido Popular debieran de reflexionar y rectificar porque está en una situación que no se debiera de verdad

Voz 20 28:38 bueno en esta política de confrontación de la que usted habla Thiem

Voz 0194 28:40 me que una de las primeras iniciativas sea precisamente llevar al Parlamento la derogación de la Ley de Memoria Histórica

Voz 1836 28:46 bueno ya lo han dicho y lo han firmado el Partido Popular y Vox por lo tanto no no tiene extrañar que ese sea su objetivo otra cosa es que lógicamente el grupo parlamentario de ser feliz va a luchar permanentemente porque se cumpla la ley se desarrolle cada día la ley para eso presentaremos múltiple iniciativa para que la Ley de Memoria Histórica se haga realidad y en ese contexto pues vamos a trabajar pero qué duda cabe que aquí cada día se pone de manifiesto el acuerdo cerrado del Partido Popular con puntos al que permanentemente se suman

Voz 13 29:21 lo cual no ha hecho ayer que

Voz 1836 29:23 derecha que que quieren ir pues eso hacia la derecha

Voz 18 29:27 Rosa Aguilar muchísimas gracias a ustedes buenas noches

Voz 0194 29:31 Aroca habla de confrontación pero sí provocación al menos sí que parece no Serrano en igualdad en la presidencia de la Comisión que engloba memoria histórica

Voz 0860 29:43 yo no yo no incurriría no lo incluyera el territorio de la de de la provocación simplemente de la de de la constatación de que el acuerdo entre la derecha de Andalucía con la extrema derecha un acuerdo mucho más sólido de lo que ese dice no es no es una cuestión de provocación o no provocación provocación El la propia existencia y la propia presencia por supuesto respeto a sus votantes de de la propia formación política en el Parlamento de Andalucía porque hay que recordar que estos estos señores de la extrema derecha pretende la derogación del propio Estatuto de Autonomía un octavo de la Constitución habrá habrá más mayor provocación

Voz 0194 30:24 no yo no creo que se cuando hablas de la solidez del pacto es que esto estaba su

Voz 0860 30:29 la sino que ni siquiera comparto una expresión que ha hecho mi amiga Rosa Aguilar cuando dice que ciudadano siempre se suma no ciudadanos es suma su su día sucia y Ciudadanos un suma más de de de ese de esa suma tres osea cada cosa que ocurre con el curso inevitable de ciudadano por tanto ciudadano es o responsable de ese tipo de cosas perdona que te diga porque sabes que soy sevillano yo soy del barrio del barrio donde zarpan lamento que el el para el barrio de la Macarena el Parlamento de Andalucía del que está hablando está a apenas doscientos metros de la Basílica de la Macarena de la muralla de la Macarena la Basílica de la Macarena está enterrado Queipo de Llano y en la muralla de la Macarena fusilaron a muchísimo demócrata republicano incluido militares como el general campings que era el comandante en jefe de de la guarnición de Granada que fue asesinado por orden de Queipo de Llano es decir es que es una afrenta no ser una provocación es que nombrar precisamente presidente de una comisión a doscientos metros de donde está enterrado cree y podían ir donde fueron fusilados muchos republicano mucho de ello por cierto hermano de La Macarena yo creo que es una auténtica afrenta la de moco

Voz 0194 31:36 Ignasi coincidían con esto que era esto estaba pactado

Voz 20 31:40 bueno ha coincidido en que lo importante no es tanto decir que el reparto de comisiones son parlamentos una cosa muy complicada muy complicada porque efectivamente es un es un encaje de dominó que exige la ahí donde se demuestra pues conocer el sistema parlamentario por dentro y Ciudadanos tenía la oportunidad de poner en practica lo que decía que estaba haciendo que es que aquí sólo ha habido un pacto para la presidencia Andalucía pero que el resto la vida parlamentaria seguiría su curso Isère habiendo aquí donde se demuestra que eso es mentira llevar las cosas por su nombre es decir eso no es verdad y lo que hay un pacto de las tres derechas que incluye todo entonces en ese tipo de mentalidad ahí sí que efectivamente pues se incluye la portavocía de aquí para allí para Haití la presidencia de la Comisión para ni la de tal la vicepresidencia aquí todo eso y entonces ese pacto cerrado efectivamente una media se encaja to d s encaje de bolillos paga redundancia pues como ha contado Rosa Aguilar se le ofrece al resto la oposición Le quedan unos huecos que tiene cree en eso me parece más importante la presidencia recogiendo cultura no exageró hemos el poder del presidente relató Musa en lo que se haga o no se hagan esa presencia la Comisión dependerá de lo que se lleve a votación de lo que se vote y tal no pinta bien claro no pinta bien porque diría que es la que es no pero lo pero no pinta bien no porque hayan presidente de un color o de otro sino porque porque habrá unas mayorías que permitirán cargarse o no determinadas medidas

Voz 0194 33:04 el Ángel

Voz 1551 33:05 estoy bastante de acuerdo pienso que es bastante irrelevante que este señor puede tener cierto tinte simbólico pero me parece que es posible

Voz 20 33:17 esta ético no no me parece que

Voz 1551 33:20 en el que el presidente no dirime ninguna cuestión es es una cosa muy muy de ir pasando sin más aquí no no no creo que sea muy relevante Roqué relevante que estén de acuerdo en en hacer barbaridades el fin de hacer hechas estas estamos

Voz 0860 33:39 en ese caso no tendría importancia que Bárcena presidiera una comisión contra la corrupción por ejemplo dejó eh

Voz 20 33:45 pero sería muy feo muchas si no

Voz 1515 33:48 pero lo enviarían pero si no es verdad

Voz 20 33:50 no cambiaría no lo digo yo

Voz 0860 33:53 me ha dicho porque significa un EP epifenómenos del pactos y no me refiero lo que ha dicho el presidente del Gobierno no parece muy razonable esto es ser yo soy el Ejecutivo y esto es el legislativo la prueba las algodón será cuando el Legislativo proponga una modificación una derogación de la Ley de la Memoria

Voz 0194 34:09 ver qué pasa a ver qué pasa entonces Pablo hasta mañana

Voz 1515 34:35 vítores buenas noches buenas noches no sé si Amara Pablo Casado para besar de que vamos a seguir hablando del en la cara

Voz 1880 34:41 vamos a escucharle Un buen rato además porque ayer no impactó también su capacidad a la hora de encontrar adjetivos calificativos para describir a Pedro Sánchez el nuevo después dijo que no eran calificaciones que eran descripciones que él estaba describiendo al presidente pero vamos calificativo So descripciones así en genérico lo que hizo fue

Voz 0194 35:00 soltarle de insultos vamos a hablar hoy en la clave

Voz 1515 35:03 ahí era dijimos que filón era una buena palabra para analizar la cara B

Voz 1880 35:06 sí papelón traidor y ególatra chovinista prevaricador vamos a escuchar a todo lo que dijo y luego lo analizamos empezó con Cata

Voz 23 35:15 Nuestro este hombre es una catástrofe para

Voz 1880 35:18 catástrofe para España la semana pasada dedicamos un día a la cara B a hablar de la traición de los traidores bueno también le llamó traidor

Voz 23 35:25 porque lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad iba la traición les suma la deslealtad desleal que está cometiendo alta traición

Voz 1880 35:37 de ahí pasa a la felonía dice el diccionario que la felonía deslealtad traición acción fea tal cual

Voz 24 35:43 el presidente del Gobierno está cometiendo un acto de felonía está siendo un filón contra la propia continuidad histórica de la democracia española

Voz 23 35:51 seguimos también lo llamó chovinista chauvinismo del poder y luego dijo que no tenía legitimidad lo

Voz 1880 35:59 lo de tres formas distintas vamos con la primera

Voz 23 36:01 presidente ilegítimo a partir de hoy según una un presidente que ataca la constitucional y eso vale tercera Pedro Sánchez está legitimado para seguir al frente del Gobierno de España

Voz 1880 36:14 una catástrofe traidor desleal Fenelón chovinista deslegitimado

Voz 23 36:19 es un mentiroso compulsivo

Voz 1880 36:21 pues mentiroso compulsivo también veraz que hay más aquí tardó un poquito en encontrar la palabra

Voz 23 36:26 los a establecer contactos con todos los partidos para para intentar detener este este escarnio para para España este este test

Voz 1880 36:35 carne lo que viene se que es una

Voz 23 36:37 pero también pero no lo entiendo muy bien tiene ya más terapia de diván de psicólogo que terapia parlamentaria

Voz 1515 36:46 bueno a lo mejor desequilibrado no lo sé creo que sí

Voz 1880 36:49 en el último ella creo que nos hemos topado ninguno e otra de las palabras que ya hemos analizado la cara ves es la rectificación que además por cierto recuerdo que quedamos en que rectificar era bueno

Voz 23 36:59 sólo acierta cuando rectifica y además lo hace tarde y mal

Voz 1515 37:04 yo creo que tuvo que quedarse a gusto ver pues si entramos en materia vamos con la definición de insulto que es insulta

Voz 1880 37:10 bueno es ofender a alguien provocándole irritando con palabras o acciones también es dirigirá a alguien o contra alguien palabras expresiones o gestos ofensivos en cuanto a la etimología viene del verbo latino

Voz 23 37:21 un tarea que es realmente asaltar

Voz 1880 37:24 in sería sobre Israel tus de de saltó de saltar sería un salto que será contra otro sobre otro bueno años creo que lo único que le faltó ayer a Casado es que le llaman a Pedro Rata de dos patas sabes esta canción no la de Pakistán la el barrio ronda

Voz 25 37:41 anima al ras Coria Lary ADC Tron del infierno

Voz 1515 37:58 esa es doctor en Filología profesor de la Universidad Complutense de Madrid Daniel muy buenas noches

Voz 23 38:03 a Manning que son los insultos

Voz 9 38:06 bueno no los insultos son evidentemente ningún tipo de palabra pero sobre todo son un acto de habla de cuando hablamos de la Liga como decía hostil uno de los padres de la dramática en el uso de la lengua hacemos cosas cosas con palabras no

Voz 0194 38:25 sí

Voz 13 38:27 digo describir una situación insultos uno de esos actos no y en este caso el insulto lo que trata de hacer en lo que los técnicos lingüistas digamos siguiendo sobre todas

Voz 26 38:44 eh

Voz 13 38:47 o sea comentamos es ha proyectado una intención no es un acto de habla tiene tres partes que es un acto lo cultivo el cultivo que empieza con él el acto pero lo cultivo no lo lo lo cultivo es la materia lingüística se utiliza que sea la palabra en sí claro pero detrás está el acto y lo cultivo que es la intención sea intención evidentemente es ofender a escuchar realidad los insultos están en cierta manera de lo que se llama también léxica aliados son en palabras que evidentemente no estás llamando a una persona rata de exactamente de dos patas sino que es no puede ser una rata porque es una persona no creo de de ahí una palabra pese que la cultura pues escoge como insulto no

Voz 0194 39:31 es lo que hemos escuchado de de de Casado son descripciones Él decía que son calificativos tú qué dirías que son lo que hemos escuchado no evidente

Voz 13 39:39 de no yo creo que no no es una no son aptos asevera activos porque una actuación relativo trata de describir la realidad y que tu descripción se ajusta con la realidad no la la filosofía analítica de Bertrand Russell que cuando la pragmática parte mucho también de la filosofía no el ellos trabajan con lo que se avala la verificación no que es el que haya correspondencia entre el sentido de las palabras y los hechos no tres evidentemente por ejemplo ilegítimo no sé a un procedimiento parlamentario al no eran es pasa es clave ilegítimo como desleal de otras palabras que ha utilizado tienen lo que Sam prácticos privativo son negativos que indican que el contenido del resto la palabra niegan el conteo resto la palabra nótese que hicimos que es no legítimo el Ensino

Voz 0194 40:31 citas el ilegítimo déjame que analice un par de palabras más la las que más nos llamaron la atención Celoni escucha

Voz 24 40:39 que el presidente del Gobierno está cometiendo un acto de felonía está siendo un filón contra la propia continuidad histórica de la democracia española el es el malvado

Voz 13 40:48 sí sí es el malvados y en la actualidad significa cruel malvado es el préstamo del francés que oí en el francés viene de la lengua germánica pero en realidad es el comer es el que comete felonía lo ponía el dicen al actual de él academias define como otra del deslealtad traición acción fea pero es que en el fondo no es no sé si lo sabrá cuando estudiaba Derecho tiene que ver con algo que se retrotrae mucho más atrás no el eh tiene que ver con el feudalismo con las relaciones de ya de vasallaje no es el la felonía consistía en que el vasallo no cumplía con las obligaciones a las que se había comprometido con su señor sino no hacía eso por ejemplo la fidelidad o no trabajar la tierra que tiene que trabajar en el feudo no es es decir Pedro Sánchez no puede ser un salón no que yo sepa no cuál sentido etimológico pero no no la relacionó de vasallaje en principio se cancelado la unos cuantos siglos no es entonces cuando cuando cumplía esa ser ese pacto no pues se cancelaba la relación de vasallaje a la protección que tenían señora hacia el vasallo Daniel muchísimas gracias

Voz 0194 42:07 hasta luego os pregunto a vosotros por los insultos esta manera de hablar Aroca que te parece

Voz 0860 42:13 no yo creo que no ha sido un repentino y un pronto ni siquiera la la posesión de una retahíla de insulto porque lo más importante de todo lo que dijo lo que quería decir es que el presidente Sánchez ilegítimo lo además un aliño jugador Él lo que quería decir era que era ilegítimo

Voz 0194 42:31 es falsa invoca la Constitución

Voz 0860 42:33 no fue un argumento muy venezolano sea lo hizo en él mi nos dicen no sé como se dice en la política española

Voz 0194 42:39 el Ángel

Voz 1551 42:41 sí bueno me parece que indica un retroceso ambiental que que estamos volviendo a a esos momentos de crispación que hayamos conocido que se desataron en un momento determinado por ejemplo contra Zapatero también con esa mismo Historia de la ilegitimidad

Voz 0860 43:07 presidente por accidente toda y que me parece que ese deterioro hambre

Voz 1551 43:13 entrar no cooperan en una buena dirección Ignasi

Voz 20 43:17 bueno yo sabes que soy un apasionado de Tintín importante recordó alguna de esa retahíla del capitán Haddock que empieza de hecho sobre eso hay camisetas tazas de café en las que aparece toda una sucesión de insultos a cual más absurdo no he cuando se cae no esa especie de cosa pues bueno mundo del del cómic está muy bien en el mundo de la política pues hace el ridículo sea sumar esa esa sucesión a encuentro otro insulto toda vez que sean más ver a ver a ver este

Voz 1515 43:47 pero la anteriores haberse supera el anterior pues

Voz 20 43:49 efectivamente te conviertes en un personaje de cómic que es un tipo de personaje muy respetable en mi propio canon particular ser personaje de cómic para los que respetamos el cómic pero la política Navaleno

Voz 1880 44:02 no bueno pues vamos con las canciones que dicen insultos esta es una de las mejores españolas que incluye insultos lo no sólo por lo de So payaso es que está insultando a alguien llamándolo de colorido dice me dice que estoy veces colorido a mí eso me parece buenísimo Robe Iniesta son Extremoduro es un tema de esta banda extremeña del año mil novecientos noventa y seis mira que lo intentó pero es que o de la época de Los Ronaldos o ya como Coque Malla siempre encuentro canciones para la ganadora de quién día vamos a tener que decirle que que se venga este dieta es de cuando estaba con la banda desde el año mil novecientos noventa y cuatro El álbum se llamaba también idiotas

Voz 1515 44:51 sí sobre los insultos seguro que hay muchísima literatura tan

Voz 1880 44:53 bien sí sí nos vamos a Siglo de Oro por ejemplo Góngora y Quevedo su forma de insultarse tan elegantemente uno a otro eso sí eran peleas

Voz 23 45:00 te en áreas de nivel pero si nos quedamos por ejemplo

Voz 1880 45:02 el Cervantes sólo un párrafo de Ricardo III de Shakespeare dice desfigurado por el espíritu del mal cerdo aborto oprobio del vientre pesado de tu madre engendro aborrecidos de los riñones de tu padre Andra jode del honor

Voz 1515 45:16 Paquita del barrio de El de la época totalmente y lo mismo

Voz 1880 45:18 Don Quijote metiéndose con Sancho le dice villano ruin bellaco de excomulgado Gañán faquir Belli tres socarrón de lengua VIP Erina hijo de puta traidor blasfemo vamos a pararnos pero ya aquí en el siglo XX con la literatura del siglo XX qué me quieres amor es un libro de relatos de Manuel Rivas del año noventa y seis que incluye el cuento La lengua de las mariposas un texto que muestra el insulto como forma ah de esconder el pensamiento además este texto se llevó también al cine lo que llevó José Luis Cuerda bueno vamos a escuchar a Severino Donate

Voz 28 45:54 aquel niño del

Voz 0229 45:55 que escribió Manuel Rivas se pasaba las horas corriendo por la Alameda lejos del taller de costura de su padre y soñaba con irse a América para librarse de la escuela me había metido tanto miedo que el primer día de clase semi o los pantalones

Voz 29 46:10 yo al Monte Sinaí ya de noche lo encontró Beiro el mismo que le

Voz 1239 46:15 puso de mote gorrión no sé si usted ese abrazo gorrión quiso mucho a aquel maestro que no entregaba y que casi siempre sonreía con su cara de sapo los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los Beach a que la son vidas tienen había un pájaro en Australia que pintaba de color es sólido y cuyo nombre nunca olvidaría se llamaba afiló los Rinko río Un se convirtió en el suministrador de bichos de don Gregorio recuerden el nombre de la mariposa Iris tiene un día en la cocina en que la olla de la cena despedía un aroma amargo llena Viza su madre Le Pen dos si había rezado en clase

Voz 1515 46:57 Bush hizo y supo que el maestro

Voz 1239 46:59 creo y lo que significaba ateo que su padre era republicano y que su madre era de misa diaria más tarde ya saben lo que pasó llegaron las tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento y su madre le puso ropa de fiesta de la boca oscura del edificio escoltados por otros guardias salieron los detenidos al final de la cordada ahí vale maestro feo como a la madre de gorrión que llevaba agarrado del brazo a su Papa

Voz 30 47:27 le pidió que pita

Voz 31 47:29 que vean que gritas Ramón

Voz 1239 47:35 a Monchi niños gorrión también le pidieron que gritar cuando los camiones arrancaron cargados de presos fue uno de los niños que corrían detrás lanzando piedras buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal

Voz 3 47:50 pero con los puños cerrados sólo fue capaz

Voz 31 47:53 dar con rabia

Voz 1515 48:04 bueno Saras curioso que hay músicos que insultan a ellos mismo

Voz 1880 48:07 Nos muchos vamos a escuchar una canción que es una de las mejores es el ser debe no el perdedor que además canta también en español íbamos con una serie genial de dibujos animados en la que los protagonistas no paraban de insultarse South Park

Voz 32 48:27 o en país

Voz 1515 48:30 Ramos

Voz 33 48:30 es una recomendación musical de Nacho Palomo de nuestra productor yo no la conocía pero verás que cerremos espectacular alguna vez en insultado llamando te Holocausto

Voz 23 48:39 pues escucha

Voz 34 48:42 Justo es esta guerra civil el están peste negra

Voz 1880 48:50 es buenísima tonta Gili pues el título de este tema de UGT calor es como se llama el grupo que lo forman Carlos Areces y Anibal Gomez estamos que además le han puesto una etiqueta ellos mismos lo llaman sube uno por qué no me extraña

Voz 35 49:02 vaya hasta mañana hasta mañana esto

