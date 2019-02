Hora 25 (07/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:16 no quiere ser la voz de la derecha más reaccionaria en un intento de que Vox no les robe protagonismo sólo así se entiende su escalada dialéctica plagada de mentiras y de hipérbole para justificar que los ciudadanos tienen que obligar a Pedro Sánchez a convocar elecciones su llamada la manifestación del domingo se basa en un cúmulo de argumentos irresponsables que se deberían rebatir uno a uno tanto es así que miembros de su mi partido que ya han anunciado que no van a estar el domingo Colón los líderes del PP en Galicia en Andalucía y en Euskadi se alejan del discurso de Pablo Casado incendiario que ha decidió trasladar a la calle la crispación y abandonar los foros donde debe hacerse política hoy sin inmutarse ha dicho por ejemplo que la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA una barbaridad que sólo puede ser dicha ya no sólo por un irresponsable sino también por el indocumentado piensa Casado que por poner a ETA en la misma frase que Cataluña va a encender aquellos que con el fin de la banda terrorista podrían haberse desconectado de la movilización callejera Capítulo aparte merecen sus palabras sobre el aborto a las que hemos dedicado parte de este programa dado no sólo quiere volver a la ley anterior tiene la desfachatez de mezclar un derecho adquirido y ganado por la lucha de las mujeres con las pensiones o la conciliación casado convierte a las mujeres en reproductoras de cotizantes lo que no sólo es asqueroso sino que es absolutamente falso ya no sé si el pánico al ascenso de Bozzo que realmente siempre ha pensado lo que ahora haber baliza pero Casado se ha convertido en un peligro para la estabilidad de este país algunos de sus barones empiezan a darse cuenta Ciudadanos sigue agarrado de su mano en su alocada carrera hacia los postulados de la ultraderecha Ángels Barceló

Voz 0194 02:05 el programa está Pedro Blanco vamos con la actualidad política del día que ha empezado a mirar ya el domingo para cuando PP Ciudadanos Vox la derecha y la ultraderecha preparan su exhibición compartida contra Pedro Sánchez al que acusan de humillar a España por la polémica figura del relator en la mesa de partidos catalanes Sastre buenas noches

Voz 1071 02:24 coches Barceló ha sido día así de negociaciones como lo fueron para el Gobierno andaluz con esa misma mecánica el PP llama Ciudadanos y luego llamaba Vox para que no sea hablen entre ellos aunque luego acaben compartiendo espacio de momento en la Plaza de Colón de Madrid el PP trata de que sea una gran movilización pero tan llamativas como no las presencias será lo indicabas en la firma las ausencias que empiezan ya a conocerse sea tratar de

Voz 0194 02:46 de dibujar qué escenario preparan para el domingo bajo la gran bandera de España que Aznar mandó colocar en la plaza de Colón al menos como están las cosas en este momento Adrián Prado buenas noches

Voz 0860 02:55 qué tal buenas noches Angels tienen lema ya al estadio

Voz 0194 02:58 he puesto incluso a pagar el desplazamiento para la gente que quiera ir yp priorizan esa movilización aquella idea con la que flirteo casado de presentar una moción de censura

Voz 0019 03:08 sí eso es fue la verdad que un flirteo porque desde el primer momento casado sabía que no cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante la moción si tenía alguna duda Rivera se lo dejó ayer claro diciendo que Ciudadanos no piensa ir por ese camino el líder del PP ha tratado de reconducir la situación diciendo que la moción de censura la hagan los españoles en la calle este próximo domingo en las urnas el veintiséis de mayo en las elecciones municipales y autonómicas sobre la concentración del domingo de momento lo único que está confirmado como decías es el lema por una España unida elecciones ya se quieren evitar las siglas y los símbolos partidistas por eso se pide a la gente que vaya a ir a la plaza de Colón que lo haga simplemente con una bandera de España fuentes del PP unos dicen que se están analizando todos los detalles escenografía y demás y que están hablando conciudadanos y con Vox para encontrar la mejor fórmula posible para la o las intervenciones que se vayan a producir no hay nada decidido todavía ni siquiera se habrá un manifiesto conjunto O'Shea tomará la palabra algún representante de la sociedad civil el PP ha pedido la Delegación del Gobierno en Madrid el despliegue de un dispositivo especial de seguridad ante la afluencia de manifestantes que espera teniendo en cuenta además pues lo que comentabas que el propio Casado ya ha dicho que el PP facilitará el transporte a quién sea de fuera de Madrid y quiere la concentración independientemente de que sea o no militante del PP

Voz 0194 04:20 destacábamos Adri y que resultan muy relevantes las ausencias que ya se van conociendo destacados dirigentes del PP que han avisado bueno de que ese domingo por la mañana tienen otras cosas anotadas en la agenda

Voz 0019 04:32 sí tienen otros planes es el caso por ejemplo del presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo que estará regresando de un viaje oficial a Estados Unidos el PP gallego y ha dicho que de todos modos estará representado en Madrid Iker respalda plenamente una manifestación que ojalá dicen no tuviera que realizarse tampoco veremos en Colón el recién estrenado presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno que tiene un acto institucional los dicen previsto desde hace días y que no podía trasladar ni tampoco al presidente del PP vasco Alfonso Alonso en este caso está previsto que asistan acto cívico convocado con motivo del aniversario del asesinato de ETA de Joseba Pagazaurtundua prelado de ciudadanos si se confirman asistencias de Arrimadas Toni Cantó Juan Carlos Girauta Begoña Villa

Voz 0620 05:10 decís quién no ha confirmado todavía es el

Voz 0019 05:12 vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín

Voz 0620 05:15 gracias Adriana

Voz 1071 05:17 a vosotros buenas noches el recurso a la calle no es nuevo para el Partido Popular en la memoria y en la foto Teka están las manifestaciones contra la ley de matrimonio homosexual dos mil cinco

Voz 6 05:31 no

Voz 1071 05:37 dos mil cinco son las mesas con las recogidas de firmas contra el Estatut de Cataluña que se estaba tramitando aquellas que luego diría Sáenz de Santamaría mucho tiempo después que fueron uno

Voz 0684 05:47 error somos una sociedad cerrada en la que no hay nada que decir porque ya todo está dicho y sólo cabe obedecer a un destino que han determinado otro nosotros escribimos nuestro propio futuro

Voz 1071 06:02 fue un año de agitación en las calles también contra la ley educativa de Zapatero

Voz 7 06:07 al señor Rodríguez Zapatero que no le gusta que le critiquen Iker le lleven la contraria creo que tendrá que mirar hoy como los españoles le demostramos en esta manifestación que no estamos de acuerdo con su sectarismo en la política educativa

Voz 1071 06:22 Soria están también las marchas de la AVT con la participación de Rajoy en fin de la dirección del Partido Popular año dos mil seis

Voz 8 06:32 hola

Voz 9 06:33 no quiero decir me parece que volvemos otra vez a la época de la República verdad

Voz 1071 06:39 de la República ahí están las manifestaciones contra la reforma de la ley del aborto

Voz 0194 06:54 el aborto y las pensiones también ha hablado casado como explicamos en el tramo anterior del programa

Voz 1071 07:00 en realidad con las declaraciones de Casado a la agencia Efe da para hacer varios tramos de si varios programas enteros al hablar de Cataluña ha acabado hablando de ETA la agenda que estamos viendo

Voz 10 07:08 Cataluña es la agenda beta es decir es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguado pensando que algo tienen que darlo algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición de unas viviendas la democracia en el que las cartas estuvieron marcados

Voz 0194 07:32 casado e la agenda que estamos os viendo en Cataluña es la gente de ETA

Voz 11 07:36 no

Voz 0194 07:39 el Gobierno reprocha esta escalada verbal de

Voz 1071 07:41 el Partido Popular al que le quedan ya pocas cosas que decir de Pedro Sánchez la ministra de Hacienda María Jesús Montero estaba esta mañana aquí en La Ser en aquí Catalunya

Voz 0194 07:50 creo que son término que a mí

Voz 0403 07:53 particularmente me parecen eh guerracivilista me parecen término que se emplean por parte de la extrema derecha cuando cuando se quiere desacreditar a un dirigente democrático a un dirigente político si me apura incluso me me enerva más que se utilice la palabra ilegítimo para designar a un presidente del Gobierno

Voz 0194 08:13 pues al presidente del Gobierno no le han podido preguntar los periodistas en Estrasburgo donde ha ido a visitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 08:20 hola buenas noches así quiero que habéis tenido que hacer es ir Inter

Voz 0194 08:23 apretando las frases del discurso que llevaba escrito y adaptarlas a la realidad política al momento político del país

Voz 0806 08:29 sí aunque ha sido bastante clara la referencia el presidente no ha mencionado expresamente a ningún partido pero ha metido en el mismo saco a los independentistas por caminar por la vía de la unilateralidad ya los partidos que convocan la manifestación del domingo Éstas han sido las palabras de Pedro Sánchez ante el Comité de Ministros el Consejo de

Voz 1722 08:46 cuando se prima la crispación sobre el acuerdo cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos o cuando se defienden fórmulas simplistas anacrónicas ya fracasadas para resolver problemas complejos la democracia se debilita y se resiente

Voz 0806 09:00 la democracia se debilita lo ha repetido varias veces ha intervenido el presidente durante unos quince minutos en medio de la tormenta que ha provocado su política de apaciguamiento en Cataluña con el relator de por medio pues hoy Sánchez en realidad lo que buscaba en Estrasburgo es combatir las ideas que lanza el independentismo sobre la represión en España y los presos políticos así que ha explicado que el número de reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está muy por debajo de la media según La Moncloa eso mismo ha reconocido el presidente de este tribunal máximo Raimondi con el que se ha reunido Pedro Sánchez ha corroborado que el sistema español es uno de los más garantistas y por eso realmente llegan menos temas a Estrasburgo que es donde puede acabar la causa del proceso lo que nos aclara La Moncloa es que Pedro Sánchez no ha hablado con el presidente del Tribunal de ese juicio del proceso a pesar de que se han visto sólo cinco días antes de que comience en el tribunal supremo

Voz 1071 09:53 estos días los ha ido contando Inma el malestar dentro del PSOE sobre la figura del relator Un malestar que los dirigentes socialistas con las autonómicas tan tan próximas tampoco intentan disimular mucho ni ellos ni los más veteranos ayer fue Alfonso Guerra

Voz 12 10:07 la pregunta es hay alguien ahí nadie y es capaz de comprender que están calcinando la democracia al atender los requerimientos de un grupo

Voz 1071 10:19 y hoy ha sido Felipe González en unas declaraciones que ha hecho llegar

Voz 0620 10:22 su propia fundación spread una figura conocida en Naciones Unidas no necesitamos relatores me preocupa mucho la degradación institucional el Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo con el Ejecutivo de Cataluña no de Estado ha estado también discute con el Ejecutivo de Castilla La Mancha o con el cultivo de Andalucía de que discutir dialogar de los perímetros pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a partir para número uno para que necesitamos una mesa de partidos del en la que no participan los que no quieren y tienen razón decidida por un Ejecutivo que no que no nos permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o que los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios los asesores jurídicos la gente que toma nota porque la Generalitat no hace funcionar al Parlamento que es la sede natural del encuentro entre partido de las posibilidades de diálogo

Voz 0194 11:38 bueno pues sí tenía pocos problemas el Gobierno se ha encontrado esta tarde con una nueva adversidad aunque es verdad que con ésta ya contaba Pau rumbo las noches el acatará como hizo Esquerra y como hemos ido contando aquí esta semana a ser presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos el relato por tanto cambia poco las cosas

Voz 0019 11:55 sí con la enmienda republicana ya encima de la mesa pues era muy previsible lo que ha anunciado esta tarde el P de Cat aunque para eso como adelantamos el martes haya habido que reunirá a una veintena de personas

Voz 0860 12:06 Torra Puigdemont videoconferencia Cusa

Voz 0019 12:08 de ex diputados senadores la cúpula del PP y también los que ejecutarán la eventual decisión que son algunos de los ocho diputados de la pos pos convergencia en el Congreso como Carles Campuzano que ha destacado que en las últimas horas algo ha pasado que ha hecho que se alejaran las posiciones

Voz 13 12:25 en las últimas horas las conversaciones de la consejera y con la vicepresidenta Calvo Nos han llevado a la conclusión de que estamos más lejos del acuerdo que lo que estábamos hace unos días en relación a la creación de estos dos espacios de diálogo político para abordar el conflicto entre Cataluña en las instituciones

Voz 0019 12:49 ese algo según contaba un dirigente de la formación consultado en los pasillos del Parlament es que el Gobierno ha echado el freno al ver la virulencia con la que ha reaccionado a la derecha

Voz 0194 12:58 las cosas que nos cuentan ahora sobre la enmienda en sí tenía

Voz 0019 13:00 era contenido político pero quieren que sea más técnica que la que presente a Esquerra habrá referencias a infraestructuras no ejecutadas a la falta de políticas de incentivo empresarial esas fuentes también prevén que la presentación sea de perfil bajo sin grandes aspavientos lo hacen para mandar

Voz 0860 13:16 un mensaje el mensaje de voluntad de acuerdo hasta el uno

Voz 0019 13:18 minuto y el propio Campuzano ha querido destacar lo primero reconociendo que Moncloa se abriera a hablar de mediación y también recordando que en realidad hay tiempo hasta la mismísima votación de las enmiendas para que llegue una oferta del Gobierno de oferta que entienden que tiene que pasar por darle más consistencia a los mecanismos de Dial

Voz 0194 13:35 gracias a vosotros hasta luego bueno pues todo este panorama con las críticas de Felipe González con la nueva enmienda a la totalidad Inma el Gobierno mantiene la negociación con la Generalitat y mantienen también el optimismo sobre sus presupuestos bueno pues ser más realistas no digamos que no serán de todo de todo por vencidos todavía

Voz 0806 13:52 así es no han tirado la toalla siguen los contactos hoy la vicepresidenta según fuentes del Govern ha intercambiado mensajes con pera aragonés y con Elsa Artaud y siguen con su hoja de ruta que desvinculan del trámite de los Presupuestos aunque es evidente la la conexión lo cierto es que hasta el martes que viene el día que comienza el debate en el Congreso y el día que comienza el juicio del proceso creen que no se sabrá a ciencia cierta qué harán Esquerra Republicana de Catalunya y el P de Cat con sus enmiendas a la totalidad en que ese apoyan para pensar que es posible que las retiren pues mucho en la foto del domingo en que los independentistas tendrían que votar con PP Ciudadanos y Vox después de que salgan a la calle contra ellos pero son conscientes también de que la coincidencia con el juicio del virus es es letal esos nos dice un miembro del Gobierno considera que les perjudica enormemente dificulta toda la operación así que hoy en el PSOE hay muchos dirigentes que se preguntan si ha merecido la pena el desgaste de estos últimos días en los que hay muchos nervios por cierto que de todo esto hablaron ayer miércoles Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vieron en la Moncloa para hablar de su pacto de Presupuestos lo adelantado el día

Voz 0194 14:59 yo punto es esta tarde que sepamos Ángels al menos

Voz 0806 15:02 el pacto del PSOE y de Podemos sobre los

Voz 0194 15:04 presupuestos no peligra eso de momento se mantiene gracias Inma

Voz 0806 15:07 gracias hasta luego o reunión en Moncloa

Voz 0194 15:09 decir que Pablo Iglesias salió de su casa y se fue a Moncloa recordemos lo que dijo Iglesias cuando tuvo que interrumpir su baja para mandar un mensaje a la militancia después de la marcha de Errejón

Voz 14 15:20 querida inscrita querido inscrito nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas ni permiso de paternidad por una razón tan triste no imagine que hoy cuando deberíamos estar celebrando el quinto cumpleaños de Podemos pues

Voz 1071 15:33 me va a otra interrupción ese pediatra Moncloa otra interrupción del permiso de váter pero quizás esta no fue por un motivo tan triste porque no sabíamos de discrepancias graves quizá lo parece puesto y parece que no peligra el acto por los presupuestos entre los dos bueno sobre el panorama político en general el panorama que se está generando hemos escuchado la opinión también del PNV su presidente cree que es nauseabundo es la palabra que ha utilizado nauseabundo el clima que generan estos vuelve a ser textual adalides de la unidad de España

Voz 0194 16:01 el presidente del PNV Andoni Ortuzar muy buenas noches

Voz 15 16:05 no las buenas noches qué tal habla

Voz 0194 16:07 habla de de un clima nauseabundo lo hemos escuchado a quién le atribuye la responsabilidad

Voz 16 16:14 pues a esa pelea que hay que se ha instalado en la la derecha española por por ver quién es más bruto y por ver quién lanza el mayores abrupto pensando yo no espero que no sea si tú has pero pensando que el electorado que su electorado de esa pelea que tienen por el electorado aquí en Premià es al más radical no lo que no se dan cuenta es que eso a otros muchos lo que hace es alejarnos más esa idea no yo creo que no hay más que ver el el lema que han elegido para la manifestación del sábado no que tiene que ver la unidad de España con las selecciones ya no sé y probablemente con el clima que ellos están creando lo que están haciendo es dividir más España no no Cataluña y Euskadi que desde luego con este tipo de cosas Nos alejamos todavía mucho más no sentimos mucho menos partícipes de ese desastre no sino en la propia sociedad española en la propia sociedad en cualquier rincón de la ínsula esto que afecta uno o de una yo creo que les une sea que están haciendo un flaco favor a lo que ellos preconizan no me da la sensación de que de que estamos dando ya nos estamos acercando demasiado al abismo no

Voz 0194 17:36 todo por tienda

Voz 16 17:38 quién quién llega mejor situación a a esas elecciones pensando en el cuento de la lechera no como lo que pasó en Andalucía vaya miméticamente a suceder Iker que saque a cuarto cuarto más va a ser el que llega a la Moncloa yo creo que eso eso utilizar este tipo de cosas para para para llegar a La Moncloa por ese atajo pues me parece que es éticamente reprobable políticamente

Voz 18 18:06 pues una chapuza y señaló que que consume

Voz 0194 18:09 en ciudades puede tener el trasladar la agitación de las instituciones a la calle es decir no hacer política y hacer agitación

Voz 16 18:16 pues mala porque además es un es un procedimiento bastante artificial

Voz 19 18:22 yo no no pierde

Voz 16 18:25 de unos trescientos y pico kilómetros de distancia que es donde estoy yo con respecto a Madrid nosotros toda esta polémica porque haya una mesa de diálogo entre partidos porque hay una mesa de diálogo entre gobiernos incluso por que haga falta una tercera instancia que ayude o que facilite que que deseen Grass se un poco la que que que integrase perdón la las relaciones pero qué problema hay si eso pasa eso en Euskadi lo hemos hecho a lo largo de todos estos años en innumerables ocasiones

Voz 18 18:57 pero usted cree usted usted cree usted usted cree que la figura del relator es el argumento de esta manifestación de esta convocatoria no

Voz 16 19:05 que es una excusa es una pura excusa estos estaban buscando una excusa para montar un lío en Madrid no para empezar con una agitación repitiendo el manual aquel que hicieron contra Zapatero no pensando que ahora les puede dar la misma o mejor el mejor resultado pero con una diferencia que habrá hay tres que compiten por ver quién es más radical voy a quién se le ocurre el mayores abrupto y ver quién es el que tensiona más la situación política yo creo que eso es una absoluta irresponsabilidad

Voz 18 19:41 la gente que me digan que no no porque

Voz 16 19:46 mal vamos a a ver a ver el fenómeno contrario es que vamos a ser muchos más los que estamos en contra de eso que lo que ellos quieren porque nos van a no urbana persa también en que pongamos pongamos unos enfrente de los otros esa es la solución

Voz 18 20:10 yo creo que no yo creo que no la gente que estamos viendo en Catalunya es la agenda de ETA como dice Casado

Voz 16 20:15 con nosotros censo traba auténtica barbaridad pero es que además es que es muy fácil recordar nosotros hemos vivido ese proceso de aquí a todos los gobiernos también los del Partido Popular se acercaron a ETA yo utilizaron mediadores yo utilizaron intermediarios y con esto no quiero establecer ningún paralelismo porque no lo tiene en el caso de Cataluña estamos hablando de partidos establecidos legales con representación en las en las instituciones y con un peso electoral de no por por votos en unas elecciones todavía muy reciente estamos hablando de dos gobiernos legítimamente constituidos cómo puede compararse eso con el con con negociar hablar con ETA pero dicho esto salvada esa esa que es muy importante es el matiz pero es que ETA lo hicieron ellos es que lo hicieron ellos como pueden sacara a relucir un argumento tan endeble pues porque el permitan azotar las bajas pasiones intentan sacar lo peor y como el tema terrorista el tema de ETA pues en la memoria colectiva de la ciudadanía española sí mucho pero eso no dudarán en utilizarlo aunque sea una auténtica barbaridad aunque sea una injusticia compararon no es que es es una muy una baza es una política de baja estofa no normas no no no puede ser a nosotros sí personalmente esto me repugna no creo que no creo que la gente la ciudadanía Sesmero esta esto no

Voz 18 21:55 por llegar a La Moncloa eh

Voz 16 21:57 por llegar a La Moncloa ahora ahí no intentarlo con común no como fuera lo normal como sería lo normal dentro de unos meses cuando toque no

Voz 0194 22:06 dígame una cosa el Gobierno tiene a la derecha movilizándose en la calle por el relator de esto estamos hablando ahora pero Esquerra y el PP de Cat presentan enmiendas contra los presupuestos el PDK te lo ha confirmado esta misma tarde la un poco la sensación de que los independentistas no ceden en nada

Voz 16 22:22 hombre da la sensación de que de que en este momento cualquier eh

Voz 15 22:28 la situación política en este caso la tramitación de los presupuestos

Voz 16 22:32 cada uno la quiere articular y utilizar de manera táctica no para mejorar su posición yo no puedo olvidarla la situación política tan difícil que viven en Cataluña y que especialmente los partidos soberanistas hermana que viene empiezo en juicio de que que tiene presos a unos cuantos dirigentes y representantes políticos catalanes por algo que yo creo que está injustificada su prisión y eso condiciona todo mucho y la situación política es la que es y hay ahí un continuo proceso judicial contra todas las decisiones que se toman en las instituciones catalanas bien esto yo les pedí que dejó que sería bueno para ellos porque uno tiene que también ha de saber cuándo hace táctica también tiene que a ver si los movimientos que hace son favorables más allá de si le hacen daño al otro son favorables para él o no yo personalmente creo que no dar paso a la tramitación de los presupuestos más allá de que le haga o no le haga daño a Sánchez es un año no es favorable para la propia posición de los partidos catalanes es lo que honestamente pienso y cómo se lo he dicho a ellos privados lo puedo decir también el público no yo les recomendaría que negocien que que que como hacemos nosotros que extremen todo lo que quieran suposición pero con la idea de llegar a un acuerdo o no con la idea de no hacerlo

Voz 0194 24:11 les ha dicho esto como vaya como si estuviera usted haciendo de relator

Voz 16 24:15 no no por Dios nosotros ya sabemos que no podemos es esa figura porque nosotros no no no podríamos estar en ese en el centro no ha de de esa historia nosotros tenemos estamos en una esquina estamos en nuestra esquina que es la de Euskadi y nosotros también lo entiendo la posición que manifestaba ayer la Generalitat que tiene a esa ese papel tiene que ser alguien sin sin sin prejuicios ni intereses en en en el diálogo no nosotros todo el mundo podría pensar que los vascos pues como con esa fama que se nos pone ya vendrán a sacar algo de aquí también pues no no queremos sacar nada no queremos más que que las cosas vayan bien que haya una solución para Catalunya eh podamos empezar a a a cantar en positivo y a contar el positivo porque el tiempo político ya es bastante complejo en el mundo como para que aquí estemos en este tipo de de de de dinámicas no

Voz 0194 25:16 eh Le quiero hacer una pregunta Ignasi Guardans Ignasi

Voz 0860 25:20 sí

Voz 20 25:22 sí hola

Voz 21 25:25 así es el el el Gobierno vasco y el PNV siempre siempre siempre han tenido un respeto exquisito por el Parlamento vasco siempre las mayores broncas que desde el Parlamento vasco lo que han sido es un reflejo perfecto de cómo representaba la sociedad y ahí se ha escuchado de todos ha escuchado de cosas tremendas del PP obviamente también de lo que era el entorno de Batasuna al Parlamento vasco ha sido siempre el eje de la vida política en Euskadi desde esa perspectiva cómo cómo se interpreta en Euskadi un Parlamento catalán cerrado

Voz 0194 25:55 manipulado con una vida política que se intenta

Voz 21 25:58 crear fuera del Parlamento esas mesas de partidos que vacían de sentido Parlamento eso es su como la de Euskadi

Voz 16 26:06 bueno cierta simpatía

Voz 21 26:08 ha por lo que puedas sí

Voz 16 26:10 no hombre nosotros para nosotros el funcionamiento normal de las instituciones es un valor y nos costó mucho recuperar el Parlamento vasco cómo no lo vamos a a cuidar a mimar efectivamente para discutir para decir lo que haya que decir pero también para que sea un foro de cuentos y de acuerdos que es lo que soy en un Parlamento muy por cierto muy fragmentado en el que no tenemos nuestro Gobierno no tiene mayoría absoluta y unas veces conseguimos con acuerdos con la cuestión tenerla que otras veces o no pues para nosotros es muy importante y yo supongo que para los partidos los catalanes específicamente para dos partidos soberanistas catalanes esta situación será la misma lo que pasa que es verdad que la la situación anómala que vive la política catalana hace que lo normal pues pues imposible no yo espero y confío en que pronto haya entre las fuerzas primero entre las fuerzas políticas soberanistas catalanas allá una colaboración ni un acuerdo suficiente para para normalizar poco a poco la vida política catalana pero tan bien sin olvidar que que hay un juicio que hay prisioneros que gente que está sufriendo mucho también con otros partidos políticos y también con las fuerzas políticas españolas se pro mueva un diálogo eficaz y sincero para buscar una solución yo quiero una solución para Catalunya lo mismo que quiere una solución para Euskadi

Voz 0194 27:42 Andoni Ortuzar yo agradezco muchísimo que no haya atendido lo hemos sacado de una cena del Partido Demócrata europeo que mañana celebra su consejo Bimba

Voz 16 27:49 siendo no están haciendo a un auténtico interrogatorio tenemos aquí a noventa personas

Voz 15 27:54 si te quince países europeos

Voz 16 27:56 sí claro pues pues la situación política española es tan llamativa está entrando en una fase tan complicada que ha opaca o a los Italia

Voz 20 28:05 no no sale cosa amarillo

Voz 16 28:07 yo estoy aquí sometido a una rueda de prensa prácticamente

Voz 18 28:11 pues lo dejamos que vuelva a cena muchísimas gracias por atender a vosotros hasta luego

Voz 16 28:16 buenas noches estamos con el análisis

Voz 0194 28:19 es para volver a resituar porque quiero empezar por esa convocatoria de manifestación escalada dialéctica que está protagonizando el Partido Popular por esa fotografía que me siempre intenta ciudadanos pero que se podrá ver seguramente el domingo por aquello que decíamos antes con Sastre no negocian directamente y ciudadano los pero si están los tres en las mismas cosas lo hemos visto antes en Andalucía iban a estar en esa fotografía por qué ha hablado el líder de vos sí

Voz 1715 28:45 tenía un acto en Pamplona eh por cierto una intervención podría reunirse a resumirse con aquello de la viga en el ojo propio y el ajeno el alerta contradice los Paul líricos peligrosos que están llevando a España a la divisa John y al colapso claro habla de los demás no desde luego en la posición de su partido en lo que va a ocurrir el domingo de hecho una de las cosas que ha hecho Santiago Abascal es arengar a los suyos para que el domingo la manifestación sea masiva ISE consiga este objetivo

Voz 22 29:16 cómo estamos viviendo un momento de emergencia nacional y ocho aquí críticas duras a dos partidos políticos

Voz 23 29:21 pues con alguno de ellos hemos de llenar las calles hemos de llenar madrid en una gigantesca movilización para espantar y echar al ocupa de la Moncloa para que convoque elecciones para decir

Voz 1715 29:39 sí pero luego han coreado este fuera fuera fuera a Pedro Sánchez Abascal da por hecho que el Gobierno ha aceptado ya dice una mediación internacional un relator que es algo parecido asegura aceptar de facto la independencia de Cataluña

Voz 0194 29:53 luego hablaremos en caso de la figura del relato pero Miguel Ángel porque lo apuntábamos antes en el tramo de las nueve cuando escuchábamos a Casado hablar del aborto no hablábamos de de su discurso hacia la extrema derecha ahora acabamos de escuchar Abascal los discursos son con absolutamente intercambiables no es Abascal pero podría ser Pablo Casado no

Voz 24 30:11 sí puedo decir una cosa antes lo que ha dicho Ortúzar bueno ha hecho una enumeración de agravios pero pero yo creo que se podía hacer otra lista

Voz 25 30:23 por ejemplo el Gobierno ha desistido

Voz 24 30:25 no de una serie de recursos que tenía planteados ante el Tribunal Constitucional de esas y de los gestos que ha hecho el Gobierno hacia ahí hay sesenta mil o sea que todo eso de repente se se evapora ahí no hay nada más que la la cultura de la queja no es verdad

Voz 0194 30:42 hasta luego dejemos decidido otra cosa

Voz 24 30:45 dos se crea me gustaría del Servizo bienvenidos sino a constituciones y unos estatutos que lo llevamos y cuando se crea el Parlamento vasco cuando se crea yo creo creo eh que se crea Exactamente con el Estatuto jugando en el Parlamento vasco se crea con el Estatuto actual porque antes de lo que había no era Euskadi era las las Provincias Vascongadas cada una con su junta

Voz 25 31:13 y lo que era Guernica era la Junta de Vizcaya pero no era no era la esa institución no era no de las

Voz 1715 31:24 Ángel te doy la fecha bueno la fecha según Google que digo yo que será era cierta se crea con la aprobación efectivamente del Estatuto de Gernika la primera sesión del Parlamento Vasco preguntadas por ello

Voz 24 31:35 tuvo lugar el treinta y uno de marzo de mil novecientos

Voz 1715 31:38 setenta en la sede de las Juntas Generales de bueno

Voz 24 31:40 ese es escuchar a este caballero presidente del primer partido vasco lo que nos costó recuperar el Parlamento vasco no lo recuperaron lo inauguraron

Voz 0194 31:50 déjame que aparque hemos lo de las sesiones Miguel Ángel yo quiero hablar de eso eh que te decías las numeraciones que había hecho Andoni Ortuzar y en cambio no se había hecho la la enumeración de hemos salude al a la polémica del del relator el argumento que ha utilizado la derecha en la ultraderecha para convocar la argumento la excusa que ha utilizado la derecha la ultraderecha para convocar esa manifestación pero antes quiero centrarme en la manifestación quiero centrarme en ese discurso unificado del Partido Popular de Vox escuchábamos ahora vas Kallio te decías intercambiable con lo que dice Casado

Voz 24 32:18 pues sí pero porque se está produciendo ese fenómeno de mimetismo de de aproximación al rival al que consideran rival para inutilizar lo para para dejar claro a sus electores si creen que se les están yendo en esa dirección en fin no vaya es si nosotros vamos a hacer lo mismo esto esto es esta este fenómeno se ha producido en otros países hemos visto acercarse a esos populismos terminados en Francia en otros sitios con ánimo de mantener el voto que tenían esos partidos que se ven perjudicados erosionados por la emergencia de estos de estos nuevos en este caso de Vox bueno pues hagámoslo de Vox quedémonos con los electores que se están marchando a Vox esto es es de un peligro letal Roca

Voz 0860 33:13 no utilizo palabras

Voz 26 33:16 el Ortuza no nauseabundo para

Voz 0860 33:18 vivir una situación yo sí quiero hablar del bien de mí me parece que que

Voz 24 33:24 tras su sensatez su cordura que no creyó que yo siquiera o bien me parece fantástico

Voz 27 33:32 le he dicho que ha dicho alguna vez les actitudes pero también me parece que era una persona que preside el

Voz 24 33:37 Acción Nacionalista Vasco es decir lo que le costó recuperar el Parlamento ya no no se recuperó

Voz 0620 33:42 si se inauguró sello también tengo discrepan coles

Voz 0697 33:46 vivo de muchas horas pero no pudo porque estaba en el Estatuto ocho lo cargó la guerra sino con lo bueno se recuperó existía hablaron voy contigo guarda

Voz 0860 34:02 sí yo también te convoca la historia yo también tengo mi crítica cuando tercie no a señor Ortuzar a otro mucho pero en este caso primero como el segundo pienso que el talante y el contenido de su intervención contrasta en su sensatez y cordura con otros políticos en ejercicio políticos Jubilación Activa qué Nos bombardean cada día con alguno de sus predica y no siempre razonable no pero dicho esto que claro si la si la convocatoria ella tienen su origen en la creación de esta figura controvertida del relator y eso se considera una humillación al Estado lo primero que digo es que España es de una humillación fácil porque claro sentirse humillado por la creación de un relator independientemente de que la creación sea más o menos afortunada o no a tener este caso tampoco coincido con Felipe González dice no necesitamos relatores si de acuerdo en una anormalidad institucional no se necesita relatores ya lo hay pero tampoco necesita mucho obispo y los buscó el señor Rajoy tampoco necesitamos al Papa y lo buscan otras hasta los hasta los indígenas de Norteamérica a norteamericano pidieron la intervención del Rey de España en un pleito sobre su territorio histórico no contra contra Washington y la verdad es que no necesitamos a nadie las instituciones funcionaran con normalidad pero la no constatar que las instituciones no funcionan con normalidad independientemente de quién sea la culpa que mucha culpa tiene evidentemente una parte del soberanismo catalán que tiene el blog el el Parlamento poco activo pero evidentemente no hay motivos lo has cerrado a mí me para pese a mi me parece que encontrar vías de encuentro de diálogo llamemos como lo llamemos es una cosa buena para la convivencia hay pena el encuentro en España lo que pasa es que no se pretende eso lo que se pretende desanimar irá vuelvo a acudir a Ortuza poner en valor las pasiones más paja yo espero que como han dicho pues

Voz 28 36:06 pide la escenografía no

Voz 0860 36:09 parece bien ya de momento no he cogido en la plaza de Oriente no están en la en la plaza de Colón me parece bien pero a pesar de todo aquí Payá eso que mano Payá de llevar ya veremos a ver la simbología veremos a velos cántico por las ausencias que va a haber que ante las que se ha referido Ángels Barceló las ausencia pueden ser polivalente con las presencia hay algunos dirigentes del PP que no van a ir pero habría algunos dirigentes del PSOE que irían con gusto

Voz 0194 36:39 así

Voz 21 36:40 no sobre el tema de fondo también alabó la sensatez de Andoni Ortuzar conocido hace años y me parece de un tener sentido común clarísimo no con el que se puede estar de acuerdo en desacuerdo pero es una persona civilizada y así jazzista de viene Euskadi no que al final la gente puede hablar sobre el tema de de lo que está pasando estos días lo que hay es a mí me parece una reacción histérica histérica o presión absolutamente histérica a lo que es un error de comunicación y un error político las dos cosas pero sobre todo un error de comunicación porque efectivamente bueno pues si el relator lo relator se se tratara de decir bueno pues vamos a intentar que haya aquí un diálogo más fluido engrasar decía decía Andoni Ortuzar pero nadie quiere engrasar es que es mentira o sea por la parte del independentismo catalán no plantean esto para que mejoren las Reuniones no nos engañemos porque si nos hacemos trampas al solitario pues claro estamos todos viviendo en no entramos a mundo de ficción que es el de ellos ellos lo que quieren es el gesto quieren elemento y así lo declara

Voz 0697 37:46 queden bien del G siete el gesto el valor cada vez están negando que tenga claro claro está da la vuelta a la

Voz 21 37:55 la ir no no y no lo han ocultado nunca es un gesto por el que dice mire entre ellos y nosotros hay un tercero porque lo que hay es un ellos y nosotros no llores dos bloques e3 esos eso es exactamente desde donde este esto está concebido a esa trampa pues entre directamente pues hayan trago no se quién porque es en la segunda parte de mi frase hundía parece que quedan esos el PSOE porque lo que se dice es que aquí no hay ningún esto no se va a aplicar para nada a la relación entre gobernadas ahí taxi no sólo no hacen entre partidos pero a la vez estos está negociando entre el Govern tras merita alero la vicepresidenta en comunica

Voz 0194 38:32 es una figura que tiene que estar en la mesa de partidos negociada por los dos

Voz 0860 38:36 Nos

Voz 21 38:38 porque eso es eso es caótico dicho todo eso y con esa crítica a la confusión

Voz 0697 38:44 zona a meter un par de lo haya a vender a comprarle el relato al a comprar en el relato al independentismo

Voz 21 38:50 pues te digo lo que te decía con que haya un tipo de Vox presidiendo la Comisión al final pues esto no es ridículo se puede atacar se puede criticar Se discute de Parlamento pero claro decir que esto es lo que ha ocurrido es 23F pues eso les el asunto es una locura que desautorizan que lo dice impide tener un debate centra

Voz 24 39:11 tú sabes que pasa Ignasi que al partir

Voz 0194 39:13 el popular bueno se suma ciudadanos vente vente a él pues es una voz yo creo que él le da igual el motivo se han encontrado la excusa con el tema del relator que cada uno le dará la gravedad que que lo hablaron pero la excusa pero esto es lo que

Voz 21 39:28 entristece perdóname segundo eso es lo que me entristece y me cabrea iba sí lo es darnos cosas porque bares Se les da excusas y no deberíamos darles ninguna no

Voz 0860 39:37 lo de una pregunta retórica si queréis yo creo que el conflicto tiene dos parte con cuál de las dos partes estamos

Voz 21 39:46 o es que no tiene dos partes niego la mayor no niego la mayor absolutamente este conflicto no tiene dos partes estos mucho más complicado igual que lo del libro tirados para eso cuatro por lo menos

Voz 0860 40:00 tres bueno vale entre tiene tres o cuatro parte de que parte de qué parte estamos porque yo hasta ahora hasta ahora en la vivencia de todo este conflicto sino está ahí de acuerdo con la palabra conflicto también estoy dispuesto a retirarla pues relator como ven relator dispuesto a retirarla encontramos otra postura otra otra palabra bueno digo yo en toda esta con todo este carácter poliédrico del conflicto catalán decidme si en algún momento habéis tenido conocimiento o noticia que desde algún sector político para político político jubilado político con Rubén sido haya habido alguna propuesta para solucionarlo alguien ha dicho alguna vez algo interesante que merezca la pena ser tenido en cuenta bien

Voz 0697 40:48 sí ha habido buscó algo así como sesenta y tantos desde el Gobierno entonces desde todas partes de todas las partes no hay propuestas sobre la mesa el Gobierno osea tú crees que

Voz 0860 41:01 el genoma de lo los oyente mete dirigiendo ahora a mi querido y admirado maestro Aguilar tú crees que desde el Gobierno desde el Gobierno de Rajoy hubo muchas propuestas sobre la mesa sí sí mucha bien o mal

Voz 24 41:14 el uso desde este indeseable de Rajoy corrupto arrastrado por el Registro de la Propiedad también osea Quincy que no vamos a a poner las cosas que si hay tuvimos alas daban a la

Voz 0194 41:29 mientras la Miguel Ángel si la propuesta fue mandar nombrar porque exactamente no sé tú pero esto lo sé si no si la propuesta fue abrirle un despacho porque esta fue la historia abrir un despacho

Voz 0697 41:39 a Soraya Sáenz de Santamaría me gustaría no sé yo a me gustaría morirme no me gustaría morirme

Voz 0860 41:46 cómo pero que me quede tiempo hay tiempo para que me entere de cuál fue esa brillante propuesta

Voz 0697 41:51 Ignasi porque me muero deseo de Isabel así

Voz 21 41:55 del del PP del PP de Mariano Rajoy yo no conozco ninguna propuesta del entorno pues fíjate de su ex ministro de Exteriores que tampoco lo digo formularse muy claras pero de ahí salir auguraba que no iba bien

Voz 0697 42:07 relatores relató decir

Voz 21 42:09 del entorno del PP salió alguna propuesta con posibilidades mulas pero alguna idea de vamos a ver con reclamos esto sí salió dentro de la derecha catalana salieron cosas y dentro de la izquierda catalán salido cosas y algunos han tenido que ir a casa porque avales porque la han llevó traidores proponer eso dentro de Esquerra también es verdad que mientras tengamos el juicio y sobre todo bueno contra esa sentencia veremos pues todo esto es imposible yo digo algo que es muy deprimente pero lo digo aquí no se va a poder hacer nada hasta que termine la última sentencia de este juicio

Voz 0697 42:42 no que termine el juicio hasta que se

Voz 21 42:44 las cuarto refieren instancia lo una así

Voz 0697 42:47 la sentencia no la la última sentencia del tribunal europeo o de la sentencia hasta que en último condenado de saque largo Macías pues así lo frío yo te digo como

Voz 0194 42:58 pienso una no yo también lo pienso una cosa todavía relacionada con algo que se ha hablado aquí como he visto además has puesto tu cara Miguel Ángel cuando hemos contado lo de la baja de paternidad de Pablo Iglesias que te ha llamado la atención que haya dejado a los niños con alguien para que se haya ido a esto

Voz 24 43:14 la ser a Moncloa aquí hemos escuchado al poder

Voz 0194 43:16 Pablo Iglesias como con toda la tristeza del mundo decía que había tenido que saltarse por un rato la baja paternal cuando el episodio de Íñigo Errejón quiero que los oyentes escuchen también lo que dijo Irene Montero es decir su pareja madre de sus hijos sobre la baja paternal

Voz 27 43:33 está de baja son bajas hoy se nota y tomando decisiones se sigue mandando

Voz 0814 43:37 las decisiones en Podemos las importantes las toma la gente sigue atento sigue participando de aquellas decisiones que son de importantes nosotros yo también lo hecho epa he participado a través de digamos de Internet del Sky de una reunión

Voz 0194 43:51 cuando he podido decir esto sí y esto no el Consejo ciudad

Voz 0814 43:53 Edano y la ejecutiva de Podemos no se reúne todos los días la ejecutiva de Podemos todas las semana dentro de que estás en un momento en el que tú prioridad es cuidar a tus hijos y a tu familia pues también puede asestar digamos no estás enfermo ni está desaparecido

Voz 0194 44:06 pues diecisiete de enero con la entrevista con Aimar diecisiete de enero baja de paternidad que ha tenido que abrir otro paréntesis para esa reunión que estuvieron ayer en Moncloa Pedro Sánchez Iglesias

Voz 29 46:39 Ángels Barceló la tarta

Voz 0194 46:42 a Miguel Ángel Aguilar Ignasi Guardans y Javier Aroca cambiamos de asunto Nos vamos a Venezuela porque las novedades no están hoy sólo hay en Venezuela también están en Uruguay

Voz 1071 47:01 este problemáticas porque ha empezado la Reunión del Grupo de Contacto en Uruguay aunque novedades informativas hay pocas es lo mismo la información que la diplomacia de hecho a veces es hasta lo contrario es el grupo que promueve la Unión Europea y en el que participan dos países próximos a Maduro o que no reconocen agredidos son México y Ecuador la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Federica Mogherini advertía de que lo que está en juego no es sólo la estabilidad del país sino la estabilidad global añadía

Voz 39 47:30 si esta urgencia proviene de del empeora estabilizar a toda la gente dice lugar solamente

Voz 1071 47:39 el grupo ha anunciado una nueva reunión para el mes que viene Se va a enviar una comisión técnica al país a Venezuela se pide elecciones libres transparentes creíbles se reconoce que la crisis humanitaria ese profundiza también allí en Uruguay el ministro español de Exteriores Josep Borrell

Voz 40 47:53 la salvación de la situación vamos a reforzar el grupo viendo si se pudiera incorporar otros países sí sí si lo quisieran México quizá también el papel que tiene que puede jugar Naciones Unidas y a continuación avanzar en el calendario de trabajo la toma de posición sobre posibilidad de efectuar estas elecciones la ayuda humanitaria de todo eso

Voz 0194 48:18 vamos a tratar en una reunión a la imagen que estos días resume todas las tensiones es el puente de las tiendas entre Colombia Venezuela el puente que escribíamos anoche con esos tres camiones bloqueando el acceso por carretera de la ayuda humanitaria conectamos de nuevo con ese punto donde sigue nuestra compañera de Radio Caracol Esmeralda Rojas buenas noches

Voz 18 48:37 hola buenas noches Ariel qué tal Esmeralda ha llegado la ayuda podrá pasar a Venezuela

Voz 17 48:43 no hoy no podrá pasar llegaron dos seis camiones al puente te invitas procedentes del interior del país exactamente con las ayudas humanitarias que Irán India saben y familia fueron ocho horas de trayecto desde el departamento de sino hacia Spain creo estructura en medio de la resistencia que tienen Nicolás Maduro

Voz 16 49:03 pues permitirá el paso

Voz 17 49:05 ciento noventa y cinco kilómetros del recorrido Exactamente Durante este la gente aplaudió lloró

Voz 16 49:11 no

Voz 17 49:12 gritó nuevamente de su vivas y la libertad para el pueblo venezolano la caravana escoltada por miembros de la Policía Nacional ingresó al puente y posteriormente los vehículos se dedicaron al lado de las bodegas del lado colombiano parece que la comisión que trabaja en esa asistencia determinen junto con el presidente interino Juanjo yo exactamente cómo será el ingreso de las mismas ha transcendido es que van a intentar reducir cada una de estas ayudas es decir quiero llegar paquetes pequeños para poder determinar cómo sería su paso entendiendo que son más de cien toneladas de alimentos elementos hospitalarios y otros productos que llegaron

Voz 18 49:57 para mañana

Voz 17 49:59 donde el centro de acopio donde se recibirá esta ayuda ya también se ha hecho una petición para buscar voluntarios que se encarguen de esta distribución acá en el bendita del lado colombiano hice expira mañana a los representantes de Colombia de los Estados Unidos y no se descarta la posibilidad de que ese punto fronterizo llegue el presidente interino de Venezuela Juanjo ha ido sin embargo Ángels ahora ocurren una situación muy curiosas del lado venezolano está llegando la gente a Piqué al puente Etienne invitas con banderas de Venezuela con pancartas carteles diciendo que pase ya que permitan el ingreso que tengan que lleguen a donde tienen que llegar dicen algunos de estos mensajes que porta la gente en sus manos prestó es lo que está pasando ahora

Voz 0194 50:48 pues Esmeralda muchísimas gracias

Voz 17 50:52 vale un abrazo hasta luego

Voz 18 50:55 a Luis Fernando Ramírez ex coordinador de Acción contra el Hambre para el norte de Colombia está en Cúcuta Luis Fernando muy buenas noches buenas multas muy bien desde cuándo te encuentras en la zona

Voz 15 51:07 yo estoy aquí en Cúcuta hace tres me

Voz 0194 51:10 en todo ese tiempo que llevas allí ha notado en las últimas fechas una mayor salida de personas en busca de ayuda

Voz 15 51:19 enero juegos mes crucial donde vimos y no un aumento de la población que sale hacia Colombia exactamente el día tumbado hemos registrado que realizamos saldré un poco más de treinta personas en un solo día por los tres puentes que hay en conducta

Voz 0194 51:38 de esos venezolanos que cruzan la frontera