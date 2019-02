Hora 25 (07/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1071 00:00 la si salvo en mi opinión es una está tocar hacia Miguel Ángel

Voz 1551 00:05 bueno aquí hay que ver qué momento este es un momento crucial en el que se iban a plantear muchas cosas y que quienes tienen la última digamos la última ratio que eso es la fuerza va a ver confrontados a tomar decisiones muy difíciles para ellos crucemos los dedos toquemos madera para que tomen una decisión que que no les divida porque la división de las fuerzas armadas tienen un correlato muy muy rápido que es la Guerra Civil no entonces que no se dividan ir a otra cuestión es hasta cuándo sabe que todo ese asunto de los militares tienen que ver con la disciplina es digamos lo que vertebra pero hasta cuando ya ir y a quién van a seguir obedeciendo hasta cuándo

Voz 1 00:58 es decir sí sí sí sí

Voz 1551 01:01 utilizas siempre utilizarla para para que disparen sobre la población porque se subordina eso es ahí ahí es donde puede estar la divisoria de las aguas no porque habrá gente que no lo haga ir entonces hay un sector que lo de Venezuela es muy complicado de las Fuerzas Armadas como pasaba aquí que estaba comparado con dádivas a presidentes de Livni de no sé qué tal lo había puestos para todos y luego hay otro sector más profesional y menos Inma menos imbuido de ninguna doctrina no hay un ejército en una cúpula chavista pero pero debajo de eso hay un contingente muy numeroso de gente que no está siguiendo chavista Noma turistas chavista me refiero chavista pero bueno es decir hay hay un problema muy serio de implicación de las fue de esa cúpula con el narcotráfico con mucha claridad como como sacas eso pues seguramente haciendo concesiones a veces incluso indebidas y mirando para otro lado viendo la tolerancia ya lo ha expresado lo ha ido

Voz 2 02:16 en así no tengo que decía Miguel Ángel me parece importantísimo sea efectivamente aquí con pureza y cartesiana cartesiana no se va a ningún sitio saqué efectivamente ya ahí es donde me da más miedo pues Estados Unidos y un bruto como Bolton y que los Estados Unidos tenga nada que decir en esto no por lo tanto tiene que ser muy fuerte en este momento el presidente encargado eh tiene que son muy fuerte porque tiene que resistir presiones de sus propios fanáticos interiores que los hay que hay gente que tiene sed de venganza de muchos años como pasa siempre que se anuncia al final de una etapa tiene que aguantar la presión de los más fanáticos de Estados Unidos que son los que el fondo están financiando esto y están financiando la ayuda pero que iban a poner muy pronto una factura y tiene que resistir sea eso tiene que resistir esa base de poder ser generoso o cínico me es igual pero pragmático vamos a verlo así para poder dar salida pues efectivamente a militares que que se les va la comprar llamemos las cosas por su nombre no club fíjate una cosa como hubiera cambiado todo

Voz 1551 03:21 eh si en esa reunión de Montevideo eh este de compacto que está bastante bien pensado porque han cogido país como México otro como Uruguay unos muy fuerte otro mucho más abajo de la escala los dos suficientemente lejos de Venezuela pero en el continente etcétera hay muchas cosas después han sumado a la Unión Europea si éstos existen entre unir hay hubiera dicho por el procedimiento más adecuado señor Trump fuera las manos de Venezuela hay una cosa en la que vamos a estar de acuerdo de no vamos a aceptar los modus operandi que han tenido ustedes en otras ocasiones eso en venezolano eso hubiera ciudad efectos de reconciliación en Venezuela porque claro también está el fantasma que que no es un fantasma que su pata Emma que lo tocas

Voz 0860 04:16 pero quién ha acelerado el reconocimiento de presidente encargado propio lo lo ha contado muy bien el país

Voz 1551 04:22 estos últimos parece que ha sido Trump efectivo no pues es qué ha hecho usted una gran labor a pero ahora

Voz 0946 04:28 ahora ya te baje lo probablemente salón se puede probablemente si Europa si hubiera creído

Voz 0860 04:33 el grupo de contacto antes se hubiera profundizado en la línea que se ha intentado en Uruguay pues probablemente ahora es temo lo que pasa que se ha puesto el carro y lo huella no se lo ordenó primero se ha reconocido hoy después Sagrera Grupo de Contacto yo no me lo mejor hubiera sido al revés pero bueno

Voz 0194 04:48 Ignasi no es que yo creo es primero

Voz 2 04:51 yo creo que parte de ese mensaje está se está transmitiendo mensajes no hay que ponerlo todo sobre Mango es evidente que la tesis detrás no es no es no es la que sostiene todo el resto de gente pero yo sí éste sí creo ya es donde discrepo un poco lo que decía hace un momento que efectivamente palo y zanahoria no saque por un lado efectivamente diálogo prudencia diplomacia pero por otro lado Si algo ha cambiado la situación ese ese reconocimiento que tiene riesgos espectaculares se lo tengo muy claro oí algo trabajó en derecho internacional en vivida pero es importante es arriesgada pero sin eso sin es en las consecuencias que eso tiene patrimoniales jurídicas que de repente le crea una inseguridad a Chaves que no tenía si esto se quedara solo un debate externo político con resoluciones Maduro Quirce cifras no estaría maduros estaría con la sensación de seguridad que ha perdido y esa es la realidad

Voz 0194 05:43 de aquí estamos en el exterior déjame que vaya al Brexit porque hay capítulo del serial cada día hay un capítulo la historia está hoy en bueno parece un avance eso te voy a decir eso parece exacto

Voz 1071 05:53 porque con el Brexit uno nunca sabe cómo explicaba anoche hoy era el día en que Juncker iba a recibir en Bruselas a Theresa May

Voz 0194 05:59 ahí ha llegado la primera ministra británica con el encargo de su Parlamento de tratar de mejorar el acuerdo al que llegó con Europa y que el Parlamento ya saben que lo

Voz 1071 06:07 ha rechazado resonaban todavía en las paredes de la Comisión las palabras de ayer del presidente del Consejo Europeo de Tusk

Voz 3 06:14 a los vinos de Verín

Voz 1071 06:23 creo que es posible llegar a una solución acordada pero me pregunto cómo es ese lugar en el infierno para quienes promovieron el Brexit sin pensar en un plan para llevarlo a cabo bueno tan en el aire estaban esas palabras que cuando Juncker Guy May han posado para los fotógrafos con sonrisas pero sin decir nada los periodistas les han acribillado a preguntas en alguna propuesta tiene plan B puede llegar a un acuerdo todo eran preguntas y en vista de que no ha habido más respuesta que el apretón de manos entre May Juncker un reportero se ha atrevido es este el infierno primera ministra risas y nada más

Voz 0194 07:01 no diré ya haber sido mucho infierno porque como decíamos parece que hay un avance ya veremos si sirve Griselda Pastor buenas noches buenas noches Europa Se mantienen que no renegociar al acuerdo de salida con Londres pero ahí está cambio sea viene a estudiar un anexo una declaración que puede añadirse luego sobre el asunto espinoso esa frontera con Irlanda

Voz 0738 07:21 exactamente sí de momento aceptan oficialmente que haya negociaciones entre expertos no no hay nadie que haya movido ficha cada uno Se mantienen su misma posición pero usted es un cambio importa ante porque hace muchos días que no hay reuniones técnicas y eso a pesar del malestar de May con el presidente del Consejo Europeo que fue quién ayer como hemos escuchado hablaba del infierno para expresar algo que para la Unión es muy importante y es que aquí nadie entiende como el Reino Unido está abriendo están Jose acción pero sin ningún tipo de consenso interior escuchamos a tres a mí

Voz 4 07:54 es tu muchos esto Language sí así

Voz 0738 07:59 pero es que le he dicho a todos que el lenguaje utilizado ayer no ayuda para nada y crea desasosiego lo que hay que hacer es trabajar juntos añade algo que los técnicos harán a partir de este lunes con voluntad de encontrar alguna solución que poner en la mesa porque la próxima cita entre políticos será a final de mes

Voz 0194 08:17 yo también es noticia pulseras porque la Comisión ha repasado las previsiones de crecimiento económico del continente Griselda hay una rebaja general que afecta también a España

Voz 0738 08:26 hay una rebaja de seis décimas para la Unión Europea para la zona euro damos una rebaja de una décima para España la primera por de ser preocupante para la Comisión la segunda no sabemos muy vivían porque el comisario Moscovici dice que que vamos que no no tiene ninguna repercusión al menos de momento sobre los presupuestos de los que no ha querido hablar los españoles ni sobre las promesas del Gobierno lo escuchamos

Voz 1 08:50 a mí me

Voz 1024 08:53 en España el crecimiento va a continuar va a ser menos fuerte que en años precedentes dos con uno parados mil diecinueve uno con nueve para dos mil veinte y la expansión económica va a ser también más moderada comparada con el año pasado cuando llegó al dos con cinco mil

Voz 0738 09:10 y es que en estos momentos de situación política delicada para Sánchez de la Comisión parece decidida a no hacer es decir nada que pueda empeorar

Voz 0194 09:18 gracias Griselda

Voz 0738 09:19 buenas noches

Voz 7 09:28 en Italia Quindós Elkin echarlo es pues lo que a la pensión brete quiso ir y será en el Brescia italiano Montroi mayo hablando de los chalecos amarillos y eso por si le faltaba algo a Europa

Voz 1071 09:40 están también las tensiones entre dos de los países más importantes de la Unión fin más importantes los de los países fundadores Italia y Francia lleva Roma a unos cuantos días dando a Macron donde más le duele que sean los chalecos amarillos al final París ha llamado a consultas a su embajador

Voz 0194 09:55 en Italia dice el Elíseo que es inaceptable el comportamiento del vicepresidente de email peor Roma Joan sueles buenas noches buenas ocho años intenta el Gobierno italiano que la sangre no llegue al río

Voz 8 10:06 el presidente de la República Matanela el primer ministro Conte el líder del centro izquierda Piero Fassino han pedido que Italia rebaje la tensión con Francia pero es ya crisis diplomática entre los gobiernos de Roma

Voz 0946 10:19 la crisis que ha ido cocinando si en estos últimos ocho meses de gobierno de los populistas cinco estrellas de la derechista Liga primero con las devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera franco italiana con insultos de los vicepresidentes Albini y mayo al jefe del Estado francés Macron después con disputas sobre Libia hay África incluso por las obras de Leonardo da Vinci recientemente con la suspensión unilateral de Italia de las obras

Voz 1551 10:45 túnel de alta velocidad Turín Lyon

Voz 0946 10:47 esta semana con un encuentro de apoyo del vicepresidente y ministro de Trabajo de mayo del ideólogo de los cinco estrellas Alessandro del artista a una delegación de los chalecos amarillos franceses en su conjunto ataques sin precedentes del Gobierno italiano provocaciones inaceptables violaciones del más elemental respeto entre países amigos según el Ministerio de Asuntos Exteriores francés que hoy ha llamado a consultas al embajador de Roma en París es la primera vez que sucede desde la declaración de guerra de la Italia fascista a Francia en mil novecientos cuarenta cierto no es la batalla del pie AVE de Napoleón ni la declaración de guerra de Mussolini a Francia es sólo eso crisis diplomática entre vecinos europeos que en el siglo XXI es ya bastante grave

Voz 0194 11:34 de todas formas yo Andy Mayo corre el riesgo de haber creado su propio monstruo que empieza a verse un movimiento de chalecos amarillos en su país en Italia

Voz 0946 11:41 sí sí tras el apoyo abierto incondicional del vicepresidente de mayo a los chalecos amarillos franceses aparece una versión italiana a la rabia ATA podríamos llamarla picante qué ha convocado su primera manifestación este sábado pasado mañana en la plaza de la República cerca de la estación Termini de Roma no chalecos amarillos italianos a la rabieta se concentrarán bajo el lema la revuelta de los pueblos contra el Mundialito como para pedir Unitat Unidad de Exit la salida de Italia de la Unión Europea el regreso de la lira en sustitución del euro el final de lo que llaman la dictadura fiscal o la nacionalización de la banca de las compañías de seguros y grandes empresas según la prensa italiana se acogen a esta convocatoria sectores del descontento de los cinco estrellas y de la Liga se suman además

Voz 0194 12:29 grupos de extrema derecha otros capullo

Voz 0946 12:31 a los pocos regímenes comunistas en el mundo todo un cóctel veremos qué sucede el sábado veremos si después del apoyo del vicepresidente de mayo a los chalecos amarillos franceses el otro vicepresidente y ministro del Interior Salvini envía las fuerzas antidisturbios a cargar contra los chalecos amarillos italianos a la Traviata parece probable visto el enfrentamiento in

Voz 1551 12:54 terno en el Ejecutivo que forman los

Voz 0946 12:57 los partidos la Liga y los cinco estrellas que mucho más parece

Voz 1551 13:00 un gobierno bicéfalo o dos gobiernos en uno

Voz 0194 13:04 habrá que estar pendiente de esta manifestación Joan muchísimas gracias

Voz 0946 13:07 a vosotros buenas noches para ir cerrando a también no

Voz 0194 13:10 los nombres del día el de Eduardo Zaplana al que fue ministro y presidente de los valencianos que fue encarcelado por el presunto cobro de comisiones podrá salir en libertad lo autorizado la juez pero atención lo autorizado después de que hayan localizado bloqueado los casi siete millones de euros que tenía en el extranjero Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 13:30 buenas noches en concreto sí sí

Voz 0194 13:33 desde que Zaplana en iba a recordar que está en prisión pero hospitalizado de hecho ahora mismo está en la fe porque padece leucemia hizo la juez se resistía a dar el paso campos de la liberación pero la ha dado una vez han localizado el botín

Voz 1552 13:46 claro porque así queda conjurado el riesgo de fuga del ex ministro y ex presidente valencianos que se encontraba en prisión provisional desde el pasado veinticuatro de mayo han tardado mucho en encontrar ese dinero finalmente lo han hallado son alrededor de seis coma siete millones de los en metálico según relata la juez en su auto el dinero estaba en dos cuentas en Suiza el noventa por ciento era de Zaplana y el resto de sus testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau fuentes de la investigación confirman a la SER que han tardado tanto en probar los hechos porque ha sido difícil acreditar Angels la trazabilidad del dinero afirman los investigadores que Zaplana empleo empresas pantalla para ocultar la titularidad movió de forma asidua el dinero de un país a otro de un banco a otro lo movía Paqui Payá supuestamente plana recibió comisiones millonarias de adjudicaciones ilícitas en su etapa como presidente valenciano que intentaba aflorar y blanquear en los últimos años el ex ministro ha negado los hechos en un comunicado muy rotundo Ángels afirma que nunca ha tenido dinero en el extranjero a su nombre ni al de terceros

Voz 0194 14:50 que que jugarnos está dando esto de eh

Voz 1552 14:53 bueno estos fines

Voz 0194 14:55 sí cosa campos porque el caso había generado un debate sobre la prisión preventiva en aquellos reos que padecen enfermedades graves como Zaplana había mucho debate previo

Voz 1552 15:04 sí lo había desde luego ha habido numerosas manifestaciones e incluso de algún que otro juez que habían pedido la salida de Zaplana de prisión también bueno pues se de numerosos políticos lo habían hecho los investigadores no tenían claro desde el principio Angels y tenían que asegurar las fuentes de prueba tenían que conjurar el riesgo de fuga había una un dinero oculto en el extranjero ellos lo tenía muy claro que había que probar su existencia donde se encontraba para que quedara conjurado el riesgo de fuga Nos cuentan fuentes de la investigación que no había ninguna gana de mantener en prisión provisional ni Eduardo Zaplana ni a nadie nos dicen las mismas fuentes hizo una vez ha asegurado ese dinero una vez se ha conseguido incautar esas cantidades ya asegurarse en el extranjero en Suiza porque todavía no ha llegado a España no está aún en manos de de la justicia española pero sí bloqueado pues no ha habido ningún problema en dejar en libertad

Voz 0194 16:03 Campos esta aquí Aroca que es del Betis lo digo te digo pues el quién es decir alguna cosa porque tú estabas viendo el partido que el no

Voz 1552 16:09 un gran partido del Betis y del Valencia desde luego de los dos Edipo como resultado absolutamente justo una fiesta de todos a Miguel Ángel iba a ver un espectáculo del Benito Villamarín

Voz 0946 16:23 y me alegro de que disfruta hoy en Sevilla

Voz 1071 16:27 Campos gracias a vosotros muy buenas noches

Voz 0194 16:30 Miguel Ángel siete millones casi siete millones localizados y bloqueados había mucho debate sobre por qué no ponían en libertad a alguien que está sufre que están tratamiento por una leucemia pero claro es que ahí la juez iba detrás de siete millones

Voz 1551 16:44 pero fíjate todos esos proponerlo fuera sirviera de how el un altillo en Olot pero luego eso es individuales de dónde vienen porque seguramente que tendrá un abuelo taxista que dejó seguramente no una herencia lo niegan leña a otras fortunas muy cuantiosas procedían de alguien que tenía una ferretería te acuerdas entonces no sé si será el gremio del taxi o el de los certeros que que desde luego lo que yo no me creo es que una persona como Zaplana o al dinero de comisiones y yo creo que no lo hemos tenido todo a partes han sido presidente la Generalitat lo trajo como un ejemplo a incorporar a su gobierno en este era Aznar después ha estado en Telefónica en puestos muy responsables hizo yo yo no yo yo no

Voz 0860 17:34 yo me pero hay una pregunta a mí me tiene un poco intrigado acabo de acabamos de escuchar que Zaplana dice que el dinero no es suyo hiciese defendieron suyo aquí la quita la juez el dinero a quién le hablo

Voz 0194 17:45 no hay hay un ciudadano no

Voz 0946 17:48 normalmente en puro bueno hay once

Voz 0194 17:50 en el dinero que te ha quitado dinero o lo que es eso pero

Voz 0946 17:53 al aplicarse de la justicia española la acaba de dar siete millones a alguien y no sabemos si vamos a ver

Voz 1551 17:59 a ver lo primero que dijo Bárcenas cuando en encontraron la pasta

Voz 0946 18:05 millones de aquí de que lo que dijo

Voz 1551 18:08 el dinero el liderato no dijeron los del Partido Popular el dinero no no está ahí dijo que había vendido unos cuadros sí pero bueno aparece ese dinero y lo primero que dijo el partido osea ese dinero aparece digamos a nombre OTA lo vinculado con el señor Bárcenas que era el tesorero y lo primero que dice el PP en ve decir eso no no eso ya veremos luego si vamos a una ONG local tras el dinero evidentemente lo si no está muy claro este dinero no es nuestro entonces era otro dijo pues entonces claro

Voz 0860 18:41 echando echando Casado que no me extrañaría ya sabes

Voz 0946 18:45 aún no se lo pierdes ya ya sabes ya sabe dónde puede ir fijando ya sabe dónde puede dibujando con las pensiones con que vayan pescando en el dinero a todo lo que han llevado su partido verdad

Voz 3 18:57 no no pongo Cañadell había defendido y sé

Voz 2 18:59 defendiendo que el trato que se estaban dos día humano y es verdad que estoy entre los que están poco sorprendido por este por este el puedes enlace pero pero vamos tampoco tengo muy claro si en la relación causa efecto decisión hacía falta efectivamente pues para poder terminar esta investigación porque al fin y al cabo esa investigación bancaria que no creo que venga de una declaración del propio Zaplana sano no no veo de toda la relación entre la liberación de Zaplana el hecho de que nuestras cuentas no queda pero hay que investigar tampoco van pero es de mí

Voz 0194 19:32 yo si te llaman la atención no me llama la atención

Voz 2 19:35 te millones me llamó la atención de decir esto conmigo pero me llama la atención la dureza con la que la juez ha tratado a Zaplana en este caso porque se le puede poner vamos le puede estar exigiendo muchas cosas sin ese dándolo en tratamiento médico distinto el que tal

Voz 0194 19:52 digamos yo creo que se puede separar saludamos a Enrique Hernández director de El Periódico de Cataluña Enric muy buenas noches buenas noches

Voz 9 20:01 hoy ves llevamos lo relató en portada Federer se quedó pero como a la convicción de de desde hace seis años de España es que cada cuarto de hora aproximadamente así que igual esto es barato tampoco es tan grave hemos decidido Cole a costa mencionen o ya te hace tres años que no te digo esto tapamos los casos de los Maristas han aflorado muchísimos casos manos ultimaban ayer Lucas de Montserrat y hemos hecho una especie de escrutinio al que está haciendo las destituciones tomaba este asunto ya hemos hecho que explica que De la Iglesia que es poco que titulada España inmóvil frente de pederastia en la Iglesia porque lo desganados acumulan se que haya tomado cartas en un asunto de alguna forma legal todavía todavía muy millonaria pero ninguna investigación

Voz 1551 20:51 perdona el fiscal o la Fiscalía ha pedido los datos a la Iglesia

Voz 0194 20:56 sí sí sí

Voz 9 20:58 la película la Fiscalía tiene vida los datos la y si algo algo es algo que volviera pero estamos hablando de eh destapados centenares de casos órdenes que han ocultado a sus a sus docentes a los obispos que dicen que un momento tiene cualquiera en fin una foto en la cama

Voz 0946 21:18 vale pues el arzobispo ha salido no pero es cortado

Voz 9 21:25 tuvieron que más momento también tuvo Madrid a yo llevamos llevamos Tatiana anunció la promesa de Casado derogar la ley del aborto y la presentación de una ante el Aminatu padre Cats con todas las cuentas de de Pedro Sánchez básicamente esto hayamos importado

Voz 0194 21:42 pues son las apuestas del Peri de Cataluña Enric muchísimas gracias

Voz 9 21:45 a vosotros

Voz 0194 21:48 tras esas frases y otros hechos que han ocurrido

Voz 1071 21:50 por ejemplo este doscientos treinta y nueve personas migrantes centroamericanos han sido rescatados deshidratados en condiciones infrahumanas en México les llevaban en un camión cuatro camionetas que paró la policía había algo sospechoso y efectivamente así ocurría iban encerrados sin agua sin comida la policía del estado de Veracruz ha detenido a diez personas iban dentro doscientas cuarenta personas una frase y un momento esta tarde en el Parlament de Cataluña una diputada de Esquerra Republicana yen Díaz ha reconocido que fue víctima de malos tratos los diputados han puesto en pie para ovacionar a salvo los diputados de Ciudadanos

Voz 10 22:24 Andy quién día de aquí de vista

Voz 11 22:32 física y psicológica no explico aquí parlamentario como víctimas sino como Super viven

Voz 1071 22:39 que si casi psicológica no lo explico cómo había conmovido Emma sino cómo sobrevivir el arzobispo Tarragona ahora lo estabais comentando Se va se va porque se jubila es verdad pero su marcha coincide con esa con la polémica por los abusos cumple setenta y cinco años y el arzobispo el Arzobispado vaya ha contado y que va a completar los trámites de su retiro sólo han contado hoy porque ayer en relación a los abusos de menores cometidos por tres sacerdotes de su diócesis soltó esta frase que conviene recordar si es una persona en el bien

Voz 1779 23:11 es una persona que está realmente obsesionada con el sexo y lo va buscando eso es una cosa pero yo sinceramente pienso que hay personas que tienen un mal momento que les lleva a hacer una cosa de la que después se pueden arrepentir toda la vida desde luego también tienen malos momentos en un mal momento

Voz 1071 23:26 los médicos de los centros de salud de los hospitales han parado durante quince minutos este medio día contra la falta de medios han hecho algunos de ellos convocados por la Confederación de médicos frases de algunos profesionales que esa manifestaban esta mañana en Zaragoza

Voz 12 23:38 estamos muy desmotivados porque hoy por hoy somos pocos para atender a las necesidades de la población sobre todo teniendo en cuenta el tipo de población que tenemos que atender no todos los crónicos dependientes patológicos y demás Ramoneda

Voz 13 23:54 el dietario

Voz 1150 23:58 hay un PP de día hay un PP de noche el PP que gobierna y el PP que cuando están la oposición sólo piensa en el ruido y en las manifestaciones callejeras en pocas horas la derecha convocado a salvar España con concentraciones en la calle contra el presidente Sánchez y anunciado eterna repetición de los mismos fracasos la reforma de la ley del aborto y el matrimonio gay es curioso el PP la Iglesia católica han compartido todas batallas verbales y todas las manifestaciones que en este país han dado contra leyes que ampliaban los derechos de las personas en materia de moral y costumbres y las han perdido todas incluso Rajoy siendo presidente sí tuvo que Mainar la reforma de la ley del aborto porque ni siquiera entre los suyos había consenso casados todo seguía insiste fanatismo o vicio dice Pablo Casado la agenda que vemos en Cataluña es la de ETA mentira provocación ignorancia indecencia o disparate pongo una x en la casilla correspondiente sea cual sea la palabra ganadora en boca de un presunto líder político y en esta coyuntura es una tremenda irresponsabilidad premio Vox sus colegas de mayoría en Andalucía le colocan en la presidencia la comisión parlamentaria de Cultura y Patrimonio Histórico que tiene entre sus competencias todo lo relacionado con la memoria histórica es un les Carney oquedad testimonio de arrogancia la incapacidad de empatía con la que actúan la derecha extrema y el extremo centro con todo lo que no sea la España de los suyos de lío lío y tiro porque me toca no se entiende muy bien que a menos de una semana de un juicio de tanto calado político el presidente del Gobierno acuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al glosar los méritos de la justicia española con este gesto Pedro Sánchez está reconociendo que está tiene algún problema de reputación en cuyo caso la justicia con sus actuaciones tiene suficientes instrumentos para dar la imagen conveniente que el presidente les eche una mano ser objeto de todo tipo de conjeturas que alimentarán las dudas sobre las relaciones entre poderes y más teniendo en cuenta que el juicio contra los líderes independentistas tiene todas las probabilidades determinar en este tribunal europeo

Voz 14 26:09 el oro y terminamos aquí Miguel Ángel Aguilar Ignasi Guardans Javier Aroca hasta la semana que viene tengáis buena semana a dicho con la voz muy baja bueno no no no vale venga venga lo quieren

