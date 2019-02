Hora 25 (08/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 la primera noticia la recibíamos poco antes de las siete de la tarde un choque entre dos trenes de cercanías en Cataluña hay al menos una persona muerta buscamos la última hora Barcelona Monica Peinado cuéntanos

Voz 1600 00:11 la persona que ha perdido la vida es la Maquinista de uno de los trenes que han chocado en Castel Galí cerca de Manresa en el lugar del accidente siguen trabajando los equipos de emergencias atendiendo a los pasajeros investiga porqué dos trenes en dirección contraria han podido circular por la misma vía

chocar enseguida ampliamos la información son las ocho las siete en Canarias

hola buenas tardes más allá de esta última hora la política que también mira a Cataluña ni los pasos para normalizar las relaciones institucionales ni las cesiones ante algunas de las exigencias del independentismo todos estos meses de negociación han terminado en callando por usar el verbo que hoy ha elegido la vicepresidenta para anunciar que la negociación ha fracasado Carmen Calvo

Voz 3 01:13 en esta legislatura que necesariamente es más corto de lo normal de momento esta situación en calle porque

Voz 0194 01:21 esa propuesta no es hacer la Generalitat ha tardado poco en convocar a los medios para trasladar su versión el Gobierno catalán acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar al bloqueó la negociación al negarse a aceptar en el debate la convocatoria de un referéndum pero Aragonés ex vicepresidente catalán lo que no se puede pedir

Voz 4 01:38 como condición previa para iniciar una negociación es que una de las partes renuncié a lo que renuncié a lo que piensa o rencillas sus planteamientos políticos no vamos a renunciar además porque somos depositarios de la opinión del ochenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña que reiteradamente se manifiestan a favor de un referéndum de una consulta

el Gobierno y la Generalitat insisten en que no cierran la puerta al diálogo pero lo cierto es que el plazo se agota antes de que el Congreso debata y vote las enmiendas a la totalidad de los presupuestos del Estado será la semana que viene antes el domingo la derecha habrá intentado camuflar la política entre la sociedad civil y para conseguirlo PP Ciudadanos y Vox han decidir lo que ninguno de sus líderes intervengan en la manifestación del domingo a la que finalmente sí asistirán los presidentes de Galicia y de Andalucía

Voz 0919 02:24 creo que esas manifestaciones concentraciones

Voz 5 02:26 es absolutamente prioritaria e innecesaria para el conjunto de los españoles pues ahí estaré y no solamente sale yo sino que estará un nutrido número de andaluces y andaluza que me van a acompañar en esa concentración

Voz 0194 02:39 entre los pronunciamientos de este viernes uno de quién se ha atrevido a llevar la contraria al líder del PP Pedró

Voz 1715 02:44 y lo hace desde un gobierno del Partido Popular es la secretaria general de Igualdad

Voz 1600 02:49 la situación actual en la que tenemos legalmente

Voz 6 02:51 sí han leído aborto e así citada

Voz 1715 02:55 defendió que la ley de aborto de ahora está aceptado socialmente que hay que respetar que cada uno es libre de usar su cuerpo como quiera Casado defendió ayer el que volver a la legislación de mil novecientos ochenta y cinco para entre otras cosas dijo aumentar el índice de natalidad ayudar a garantizar las pensiones les vamos a contra también los problemas de la cadena de supermercados Dia hoy ha anunciado pérdidas de más de trescientos millones de euros al año pasado el despido de al menos dos mil empleados los compañeros de Madrid además nos hablaran de un crimen terrible el de una mujer que ha sido encontrada descuartizada dentro de un frigorífico en el piso de su pareja su familia dejó de tener noticias de ella en septiembre del dos mil diecisiete pero no presentó denuncia hasta el pasado mes de diciembre

Voz 0194 03:34 en Venezuela el presidente Maduro ha arremetido esta tarde contra Europa por su iniciativa del Grupo de Contacto ya despreciado la ayuda humanitaria enviada por EEUU y otros países esa que Juanjo Aído está dispuesto a repartir con ayuda

Voz 7 03:55 para que si se atreven a seguir bloqueando caminos a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos buenos contrario iremos a abrir el canal humanitario en su momento

ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:10 tardes deporte en directo Euroliga de baloncesto acaba de terminar el partido del Real Madrid en Moscú ha perdido con el CSKA ochenta y dos a setenta y ocho a las ocho y media en Vitoria jugará el Baskonia ante el Bayern de Munich tenemos fútbol en Primera División abren la jornada a las nueve de la noche Valladolid y Villarreal y también el fútbol de Segunda con un clásico Sporting de Gijón

a veinticinco Pedro no se vive en cuanto cerremos portada vamos

volver a Cataluña para buscar ampliar la información sobre ese accidente entre dos trenes de cercanías que como nos contaba antes Monica Peinado deja al menos una persona muerta ocho y cinco minutos siete y cinco en Canarias

Voz 0116 05:41 la Unión Europea ayuda de Níger que es uno de los países más pobres del mundo con más de mil millones de euros pero esas ayudas quedan condicionadas a la aceptación de políticas de control de fronteras con un enorme impacto humano según denuncia el europarlamentario Miguel Urban que acaba de visitar este país en el corazón del desierto nigeriano y en un auténtico cruce de caminos plenarios encuentra la ciudad de haga de estación Caravan era hay patrimonio de la humanidad por su rico legado histórico y artístico su papel en la nueva ruta migratoria hacia Europa le ha convertido en la puerta del infierno desde allí salen quiénes quieren atravesar la peligrosa ruta del desierto hacia la costa mediterránea no sabemos cuánta gente ha muerto en una ruta cada vez más peligrosa como explica el eurodiputado Miguel Urban

Voz 1663 06:25 la policía nigeriana

Voz 8 06:27 bien asesorada por eh

Voz 1663 06:44 a ver que es el segundo país más pobre del mundo aunque tiene grandes riquezas naturales que son explotadas esquilmados por empresas europeas por ejemplo empresas francesas con el tema del uranio no pero aun así lo que hace que condicione hemos nuestra políticas de ayuda al desarrollo al control migratorio ha hecho por ejemplo que Se algo que era totalmente normal en Níger algo que era totalmente normal en Algadefe que era la migración muchas gracias en su gran mayoría migración estacional entre los países del entorno se ha criminalizado

Voz 0116 07:17 con este viaje junto a otros eurodiputados Urban quería dar voz a la sociedad civil nigeriana mostrar que no todos en las instituciones europeas comparten esas políticas de control migratorio imponernos a los ciudadanos ante el espejo de las consecuencias de nuestras decisiones es Europa

Voz 1765 07:33 espacio ofrecido por el Parlamento Europeo KPN SER Hora veinticinco

Voz 9 07:45 Pedro Blanco Hayden Sete y siete en Canarias

has vamos a ampliar esa información que Llanos detallaba en Flushing Monica Peinado el accidente entre dos trenes de cercanías de rodillas en Cataluña ha ocurrido antes de las seis y media de la tarde a esa hora se ha tenido el primer aviso en el uno uno dos de momento los datos provisionales hablan de una persona fallecida varios heridos cuéntanos de nuevo Mónica

Voz 1600 08:07 a la persona que ha perdido la vida es la Maquinista de uno de los trenes hay también un herido grave y una quincena de personas con heridas leves el choque se ha producido sobre las seis y veinte de la tarde entre un tren regional que había salido de Lleida y uno de cercanías que circulaba en dirección a Manresa el conseller de Territori Damià Calvet ha explicado a la SER que la investigación del accidente se centra en los sistemas de señalización de seguridad

Voz 10 08:31 es un problema que investigar no

Voz 1600 08:33 pero todo eso se tiene que investigar decía el conseller evidentemente pero se está centrando la investigación en estos dos elementos que deberían haber impedido que dos trenes que circulaban en dirección contraria lo hicieran al mismo tiempo por la misma vía los equipos de emergencia están trabajando todavía en estos momentos en las vías atendiendo a los pasajeros hasta el lugar del accidente en Castel Galí se han desplazado los conseller de Territori también de Interior también responsables del Administrador de Infraestructuras de Renfe

gracias Mario nos vamos a quedar pendientes de cualquier novedad unos pueda llegar sobre este accidente entre dos trenes un tren regional y uno de Cercanías en Cataluña

al momento de negociación que fracasa

Voz 1715 09:16 cada una de las partes intenta fijar la idea de que la culpa del fracaso no es suya sino del otro y en eso estamos precisamente esta tarde el Gobierno y el independentismo han fracasado en su intento de poner en marcha una mesa de partidos La Moncloa había llegado a aceptar la figura de un relator mediador facilitador la inclusión de representantes de los partidos a nivel estatal pero se ha negado a asumir que se discutiera en esa mesa sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación así que pese a los gestos o las cesiones de la vicepresidenta del Gobierno ha comparecido para anunciar sin llegar a decirlo que al menos a día de hoy los esfuerzos de negociación han fracasado nos lo va a contar Nieves Goicoechea

Voz 0194 09:57 el Ejecutivo no quiere seguir dialogando con los nacionalistas catalanes porque no aceptan sus límites para buscar una solución política en Cataluña estos límites son la propia Constitución española el Ejecutivo propone una mesa nacional de partidos acepta incluir una persona que facilite la coordinación de las reuniones no le llama relator avanzar en la comisión bilateral ya abierta entre los dos gobiernos seguir negociando estas cuestiones como los nacionalistas catalanes no aceptan este marco legal e insisten en celebrar un referéndum sobre el derecho de autodeterminación Carmen Calvo anuncia que el Ejecutivo no vuelve a la mesa de negociación

Voz 1539 10:31 este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación debe ser cien veces que lo hayamos dicho pero lo volvemos a repetir nunca la salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos ídem la democracia que somos

Voz 0194 10:50 a esta hora es difícil aventurar si Pe de Katy Esquerra ante este movimiento de firmeza retiraran sus enmiendas a la totalidad antes de votar las el día trece si al final salen adelante el Gobierno se queda sin presupuestos Sánchez puedo optar por adelantar las elecciones generales Calvo admite que la legislatura sería más corto sí

Voz 1539 11:08 con ello el tiempo se corta lo dijo no ha engañado a nadie

Voz 0194 11:12 calvo ha desvinculado esta decisión de la manifestación que se celebra el domingo convocada por PP Ciudadanos y Vox aunque ha acusado de forma persistente a estos partidos de no haber ayudado en absoluto a resolver el problema catalán

Voz 1715 11:24 bueno así que el Gobierno acusa al inmovilismo del independentismo la Generalitat acusa al inmovilismo del Gobierno en Barcelona sostienen que la ruptura la provocado La Moncloa por negarse a aceptar que en el diálogo debía caber todo INC todo debía estar incluido según la Generalitat un referéndum de autodeterminación nos vamos de nuevo a Barcelona Pablo Tallón Pablo buenas tardes

Voz 1673 11:45 buenas tardes el guber entendía que las negociaciones seguían en marcha con sus más y sus menos y considera que Moncloa rompe la baraja porque no ha aguantado la presión del PP de Ciudadanos de Vox el sarta día

Voz 1600 11:55 lamentamos que que este mediodía el poder

Voz 12 11:57 del Estado ha decidido abandonar el diálogo

Voz 6 12:00 el que el PSOE haya decidido

Voz 12 12:03 ceder delante de la presión de aquellos que no quieren que haya diálogo y que no quieren que haya soluciones

Voz 1600 12:09 políticas

Voz 1673 12:11 según el documento difundido por Moncloa supone un paso atrás respecto a lo acordado durante la semana también echan de menos mayor concreción un calendario o nombres de posibles relatores además a Pere Aragonés tampoco le han gustado estas palabras de la vicepresidenta Cora escuchábamos en las que aseguraba que el Gobierno ni siquiera se sentará a hablar de autodeterminación

Voz 4 12:28 lo que no se puede pedir es que una de las partes renuncié a lo que es o rencillas sus planteamientos políticos no vamos a renunciar además porque somos depositarios de la opinión del ochenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña que reiteradamente se manifiestan a favor de un referéndum de una consulta

Voz 1673 12:46 el Gober asegura que Calvo ya les advirtió ayer de que si no retiraban hoy mismo las enmiendas el diálogo quedaba roto y los independentistas alegan que no pueden renunciar a su única arma de presión

Voz 1715 12:56 gracias Pablo el PDK día dejaba entrever ayer tarde que algo se habría torcido al anunciar la presentación de una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Pedro Sánchez cosa que ha hecho hoy en el límite del plazo posible enmienda a la totalidad que también ha presentado ciudadanos esto era lo previsto no hay sorpresa Juan Carlos Girauta son los presupuestos

Voz 13 13:16 todo de la cárcel negociados en un Visa vis entre Junqueras Pablo Iglesias a cambio de la impunidad de los golpistas

Voz 1715 13:29 ahora sí podemos decía a cree que no está todo perdido de hecho Irene Montero aseguraba esta mañana que su partido sigue pensando que los presupuestos pueden salir

Voz 0814 13:38 todos somos optimistas en la medida en que creemos que al final a toda persona todo diputado diputada que tiene que apretar el botón rojo el botón verde o el botón amarillo eh

Voz 1600 13:50 va a pensar en mejorar la vida de la gente

Voz 0814 13:52 pues creo que eso es lo que va imperar ahora también Somoza

Voz 14 13:55 el instale somos conscientes de que de que hay muchas circunstancias que que pueden estar influyendo en esto y que no las tenemos todas con con los otros y por tanto que es posible que esos presupuestos los apruebe

Voz 1715 14:05 sigues es una posibilidad que los presupuestos finalmente no se aprueben así que la negociación se rompe pero la manifestación se mantiene poco a poco se va poblando de algunos líderes ayer no tenían previsto venir el domingo a Madrid pero que hoy confirman que van a estar aquí vendrá a Madrid por ejemplo presidente de la Xunta que ha modificado su regreso de Estados Unidos para poder llegar a tiempo vendrá también el presidente andaluz

Voz 5 14:26 y al final he bicho que incluso había mala interpretación o estabas estaba mal interpretando la puesta

Voz 1576 14:33 la edad de que yo no pudiera como primero creo que

Voz 5 14:36 es una manifestación concentración es absolutamente prioritaria innecesaria para el conjunto de los españoles pues ahí estaré y no solamente ellos sino que echará un nutrido número de andaluces y andaluzas que me van a acompañar en esa concentración

Voz 1715 14:49 los convocantes de la protesta estaban intentando disimular su carácter evidentemente político evidentemente partidista una manifestación convocada por dos partidos políticos pero en la que se va a hacer todo lo posible para que no haya siglas para que no haya tampoco intervenciones de sus dirigentes todo para trasladar la imagen de que se trata de una movilización de la sociedad civil Hinault del Partido Popular de Ciudadanos Adrián Prado

Voz 0019 15:14 en esa estrategia se enmarca la última decisión que han tomado los partidos convocantes que el manifiesto final lo lean varios representantes de la sociedad civil aunque por el momento no sabemos quiénes van a ser se sigue intentando pactar los nombres los líderes políticos iban a hablar pero no desde el atril harán declaraciones a los periodistas al comienzo de la concentración para el PP y Ciudadanos lo dicho hoy por el Gobierno sobre Cataluña da todavía más sentido a la movilización el domingo una idea a la que ha puesto voz el portavoz adjunto del PP en el Congreso Carlos Floriano

Voz 0332 15:43 no les podemos creer impreso la movilización del domingo Emma es importante y necesaria que nunca que nunca porque la nación tiene que darle una respuesta a aquellos que quieren vulnerar nuestros derechos

Voz 0019 15:59 el domingo no se descarta que al final del acto haya una foto conjunta todos en el escenario incluido BOC salgo que en este caso no en cómo daría ciudadanos según reconocen fuentes del partido Hora veinticinco

Voz 11 16:11 a principios

Voz 1765 17:24 muy buena veinticinco

Voz 9 17:26 a Pedro Blanco ocho diecisiete siete diecisiete

Voz 1715 17:30 Canarias la cadena de supermercados Día vive un momento crítico la empresa presentado hoy los resultados del dos mil dieciocho pérdidas de trescientos cincuenta y dos millones de euros un patrimonio negativo que la sitúan al borde del precipicio el actual equipo gestor ultima un plan de saneamiento que va a incluir en principio más de dos mil despidos de los más de cuarenta mil empleados con los que cuenta ese grupo unido al Crespo

Voz 0116 17:55 la compañía ha presentado hoy sus cuentas con pérdidas de trescientos cincuenta y dos millones de euros a la que ese procedimiento de despido colectivo que afectaría hasta alrededor de un once por ciento de la plantilla según los sindicatos las operaciones de financiación que ponga en marcha la dirección de la empresa no deben pagar los empleados piden que se busquen soluciones alternativas Antonio Pérez exsecretario general de bético el sindicato mayoritario en la empresa

Voz 0047 18:16 una vez que tengamos el análisis completo podremos saber si se puede rebajar el número de trabajadores afectados lo que está claro es que ya lo que ha iniciado su un plan de contención ante poder tener la financiación necesaria bancaria para continuar con la compañía

Voz 0116 18:31 los sindicatos han anunciado que lucharán por mantener el mayor número de empleos posibles denuncian que la pérdida de valor en Bolsa que había experimentó durante dos mil dieciocho no es más que fruto de la debilidad del negocio de las malas decisiones comerciales que tomó la dirección

en Madrid el que puede ser un nuevo caso de violencia machista es un caso un crimen brutal la policía ha encontrado el cadáver descuartizado de una mujer en un frigorífico la mujer desapareció en septiembre del dos mil diecisiete y su familia no lo denunció hasta diciembre del año pasado la policía detenido a su pareja Radio Madrid Teresa Rubio uno

Voz 1933 19:04 hombre de cuarenta y dos años que cuando ella desapareció de Alcalá de Henares comentó que lo había dejado por otro se había ido de la ciudad como ella apenas se relacionaba con su familia la madre tardó casi un año en denunciar la pareja vivía una habitación que tenían alquilada en un bajo del centro del pueblo el propietario residen el mismo

Voz 0194 19:20 no sólo tenía en su habitación yo es que no puedo hablar de esto porque lo está investigando la Policía acabo de enterar esta mañana en mil casas ese señor tenía una nevera la tendrían su habitación a lo que sea

Voz 1933 19:31 la Policía Nacional encontraba el cadáver de la joven de veintidós años descuartizado en el interior de un arcón congelador el detenido no tiene antecedentes penales ni denuncias por malos tratos

Cuddy la movilización de los compañeros de los ex alumnos del colegio salesiano de Deusto que han denunciado haber sido objeto de abusos sexuales por parte de un ex profesor y ex salesiano se han concentrado esta tarde por cierto la congregación ha reconocido y hoy que a finales de los ochenta tuvo noticias de dos casos vamos a Bilbao pendiente de esa concentración ha estado Óscar Gómez Oscar buenas tal

Voz 1646 20:04 hola buenas tardes un millar de personas vecinos de Deusto y amigos de las víctimas se han concentrado durante unos quince minutos en la plaza de San Pedro con carteles con el lema impunidad no portavoces de esta plataforma que se ha constituido en apoyo de los veinte ex alumnos de Salesianos que han denunciado haber sufrido abusos por don Txemi hace unos treinta años han leído un comunicado en el que explican que no lo habían denunciado hasta ahora por miedo o por vergüenza lo escuchamos

Voz 15 20:33 la rabona entonces la cosa dejó huella imborrable a la que hemos tratado de defendernos queriendo olvida tapar en Terra los supervivientes queremos empezar a vivir son todos muy dolidos de aficionados con la Institución Salesiana

Voz 1646 20:52 reprochan al colegio que no actuase en su día y que no es suficiente con que hoy hayan reconocido que lo sabían y hayan pedido perdón animan también a denunciar a otros niños que puedan haber sufrido abuso que los están sufriendo ahora y piden un cambio de la ley para que estos delitos no prescriban

de nuevo Venezuela o viernes de comparecencias tanto de Maduro como ido que ha seguido Victoria García Olmedo

Voz 1460 21:16 hola Pedro buenas noches el presidente de Venezuela dice estar dispuesto a convocar elecciones parlamentarias para allá Ike una nueva Asamblea Nacional de Bull devuelva la estabilidad al país Nicolás Maduro no considera necesarios los trabajos de los grupos de contactos como el de la Unión Europea y Si bien en viciados por la oposición

Voz 4 21:33 la Unión Europea está condenada Federica Mogherini al fracaso si sigue escuchando atendiendo IU obedeciendo al extrema derecha venezolana

Voz 1460 21:47 a la misma hora quemadura hablaba Juan Why do ante los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela ya anunciaba que si no dejan entrar la ayuda humanitaria y el Ejército no colabora ellos mismos harán cordón humanitario para hacerla llegar

Voz 0919 21:59 hoy el inicio de la etnia

Voz 16 22:02 me lo pasé de acopio de todo ayuda que es la primera parte de la ayuda pero vendrán muchos centros

Voz 1460 22:12 impedir esa entrada la entrada esa ayuda dice Naidoo es un crimen de lesa humanidad para el doce de febrero Pedro ha convocado una gran manifestación en las calles de Venezuela veinticinco

fría

Voz 1600 22:24 toda la península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen hoy será un día

de hoy la segunda hora del programa se va a llenar de música Rosalía no ha servido de inspiración SAR vítores

Voz 1600 23:13 por qué tal Pedro la versión que hizo del me quedo con dio de Los Chunguitos el sábado pasado en la gala de los Goya fue tremenda pero hoy vamos a escuchar originales y copias

Voz 18 23:22 cree lo conocí

Voz 1600 23:25 de este tema en las versiones de Antonio Vega María Rodes Las Grecas pero también vamos a escuchar muchos más versiones que superan al original las que las transforman las que los destrozan las que no sabemos que son la copia bueno todas ellas vamos a hablar esta noche con Arturo Paniagua que es periodista musical y después hay gastronomía el mundo de las sartenes mucho que aprender

bueno un plan nazi en la segunda hora del programa tenemos tertulia con Juan Carlos Jiménez con carne

ante el riesgo con Gonzalo Velasco están son

para él las claves del día tiempo de reduces en nuestro

Voz 19 23:53 a los políticos el ejecutivo reducido súbitamente abrir un proceso de negociación con las fuerzas independentistas horas después de su torpeza comunicativa en relación al celebre relator con ellos Sánchez parece haber renunciado a seguir dejando atrás el lastre de las autoridades de su partido a base hacer política sin su consentimiento como venía practicando los barones socialistas a su vez han renunciado a ganar la selección desde mayo dando rienda suelta un pánico con tintes de profecía auto cumplida como pronostican que la negociación en Cataluña les traerá la ruina han optado por minar al Ejecutivo antes que dirigirse directamente a su electorado para generar confianza con explicaciones podemos ha preferido ser un partido ortodoxo a representar la herramienta de cambio creo grosero en sus inicios y Ciudadanos ha renunciado a representar un partido liberal si es que verdaderamente lo pretendió para confundirse con un nacionalismo reaccionarios del que difícilmente sabrá distinguirse todo por el miedo a la embestida reaccionaria de Casado y Abascal miedo entonces es lo que debemos sentir los ciudadanos ante fuerzas políticas que no saben mantenerse coherentes en las convicciones que deberían representar

veinticinco minutos de la tarde los siete

Voz 20 24:55 no sí

hora veinticinco Madrid buenas tardes la policía investiga lo que todo apunta a un nuevo caso mortal de violencia machista en Madrid una chica de veintidós años en Alcalá de Henares cuyo cadáver apareció descuartizado en la nevera de la habitación en la que vivía con su pareja el hombre de cuarenta y tres años ha sido ya detenido la víctima había desaparecido hacía año y medio en su familia no sabía nada de ella tampoco el casero Delpy

Voz 0194 26:24 es que no no sólo tenía el óbito yo es que no puedo hablar de esto porque lo está investigando la Policía esto es un tema que tenéis que hablar logo aunque corresponda acabo de enterar esta mañana en mi casa si ese señor tenía el detenido no tenía

en Ciudad Lineal en la capital los bomberos trabajan para rescatar dos vehículos en una enorme socavón que se ha abierto en plena calle en la calle José del Hierro no hay heridos pero sí un agujero de más de diez metros de largo y dos metros de profundidad que mantiene cortado el tráfico en ese punto Beatriz Martín es portavoz de Emergencias Madrid

Voz 22 26:59 dentro se han quedado dos vehículos que estaban aparcados y afortunadamente sí sin nadie dentro en estos momentos los bomberos del Ayuntamiento de Madrid cinco dotaciones concretamente están trabajando con una grúa para sacar los dos vehículos de este socavón

eso en la capital vamos saber ahora cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Daniel Cifuentes buenas tardes

Voz 23 27:21 buenas tardes pues esta hora simplemente encontramos el tráfico en la A cuatro hacia la M30 por lo demás la situación ha mejorado

Voz 0919 27:27 con respecto de esta tarde ya no encontramos tráfico en ningún

Voz 23 27:30 punto de la capital

Voz 1915 28:18 el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Javier Barbero niega razones ideológicas Detrás de la destitución de parte de la cúpula de emergencias de la capital las atribuye a una reestructuración habitual aunque el director de Emergencias llevaba apenas dos años en el cargo y el jefe de bomberos fue nombrado a principios del año pasado los sindicatos creen en cambio que es porque estos dos cargos se habían opuesto a la jornada de treinta y cinco horas sin refuerzos de la plantilla David García Comisiones Obreras

Voz 25 28:41 la aplicación de las treinta y cinco horas no pueden ser a coste cero cuando nos referimos a coste cero es que evidentemente esto tiene que venir acompañado de de un plan un plan de empleo de para cubrir el déficit de plantilla de bomberos y por otro lado entendemos que en tanto en cuanto se aplique ese plan de empleo habrá que de alguna manera amortiguar el déficit de plantilla que hay

Voz 1915 29:04 Izquierda Unida no da todavía por rotas las negociaciones para concurrir junto a más Madrid en las elecciones a la alcaldía de la capital a pesar de las diferencias que han ido creciendo entre los dos partidos

Voz 0978 29:14 el concejal Mauricio Valiente ha aclarado que aunque sí tienen pensado presentar un candidato propio no será para ir contra el proyecto de Cannes

Voz 26 29:22 no excluimos ningún ningún escenario pero nosotros tenemos nuestro candidato

Voz 19 29:26 esos internos que vamos a debatir

Voz 17 29:31 estar en un espacio unilateralmente no vamos a hacer lo hemos hecho nunca lo estamos adiós sino para construir y eso es lo lo que estamos es posible llegar a acuerdos

hemos acuerdo llegamos a las ocho y media con diez grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco mañana

veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus de ayer

buenas tardes hola ya está en marcha la jornada de liga como a punto de empezar a punto de empezar un partido como

Voz 0919 30:15 mucho en juego Valladolid Villarreal en Pucela y todo fines desde lo de mañana mañana partidazo Zinedine madrileño en el Metropolitano entre el Atlético y que era el Real Madrid a las cuatro y cuarto de la tarde buena ordene el día después de comer a las y está ya sabemos que Isco no va a estar en ese partido porque está fuera de la como notoria noticia que nos acaba de confirmar Antón Meana en la lista de Solari no está Isco que esta mañana se retiró del entrenamiento en la de El Atlético de Madrid tampoco está Koke Ny Diego Costa son las ausencias confirmadas ya para el partido de mañana es seguir de repasamos todo pero antes deporte en directo porque acaba de comenzar un partido de la Euroliga de Baloncesto en Vitoria juegan Baskonia Bayern de Múnich un partido importante para el Baskonia de cara a meterse entre los ocho primeros Kevin Fernández buenas tardes

Voz 28 31:04 hola Gallego buenas tardes hace medio minuto que ha arrancado este partido sí clave en la pelea por el Top ocho porque el Baskonia es octavo y el Bayern séptimo con una victoria más por tanto aquí todo cuenta incluso los seis puntos de haber Age hay ambiente por todo lo alto por encima de las diez mil personas para apretar para intentar que el Baskonia sube la victoria ha salido con Bildu roza Channing Seals forman Iván San Poitier los peligros del conjunto alemán su juego más lento que el del Baskonia sobre todo el número catorce me Nihat dedo bits que te aconsejo que lo busques en Google por qué es clavado a Zlatan Ibrahimovic nueve minutos para acabar el primer cuarto nueve puntos Quirós vez Baskonia cero Bayern Munich cero

Voz 0919 31:41 terminado hace media hora el partido del Madrid que jugaba en Moscú con el CSKA ha perdido el equipo de Pablo Laso ochenta y dos setenta y ocho con algunas decisiones polémicas al final del partido que han beneficiado claramente a los rusos y luego uno de los grandes protagonistas del día es de nuevo Pep Guardiola Guardiola que la previa del City y Chelsea ha querido sin que le preguntase por ello aclarar las declaraciones aquellas de la semana pasada en las que decía que el Real Madrid no estaba entre los tres mejores equipos de la última década que para Guardiola ya sabéis eran el Barcelona a la Juve el Bayern de Munich Ike para Solari el entrenador del Real Madrid que le contestó había sido una omisión deliberada de Pep Guardiola vamos que a Guardiola les cocía reconocer las cuatro Champions en cinco años que había ganado el Real Madrid eso dejó entrever Solari así que Guardiola a su manera sin que le preguntaran ha querido hoy a aclarar

Voz 1715 32:41 en El Pinar soportes la idea

Voz 29 32:44 tiene agradable con los madridistas ya que estaban molestos conmigo

Voz 0919 32:47 el Real Madrid es el mejor equipo de Europa porque

Voz 29 32:50 ha ganado las tres últimas Champions League son los favoritos el mejor equipo de la década en Europa son ellos de largo pero el Real Madrid no es el mejor equipo de esta década cuando cuentas ligas copas y todas las demás Juventus Barcelona iba ayer han ganado seis siete y el Madrid dos es estoy seguro de que ahora Solari entenderá mejor mi respuesta Bono es

Voz 0919 33:13 es una acotación a unos convencerá a otros no pero por el tono por ese retintín con el que lo dice algo queda muy claro a Guardiola le cuesta mucho hablar bien del Real Madrid no me sale natural no se no les sale así deprisa las es evidente le pasa lo mismo que a Solari cuando tiene que hablar de disco porque hoy después de que Isco se retirase del entrenamiento le preguntaban por el mensaje que dejó ayer el centrocampista en Twitter afirmando que no había tenido las mismas oportunidades que otros compañeros

Voz 1715 33:48 Solari sin contestarle diré

Voz 0919 33:51 la veinte

Voz 1715 33:52 Cela tirado el fútbol es trabajar y poner el talento al servicio el equipo entrenar al cien por cien en cada entrenamiento y darle todo a los entrenamientos ese es el trabajo al futbolista profesional para estar disponible para cuando

Voz 0919 34:07 el toque jugar ha quedado clarísimo el mensaje por cierto hasta ahora Isco no ha contestado en Twitter a lo que ha dicho su entrenador esta mañana enseguida la previa del derbi madrileño pero para empezar siempre vuestros mensajes

Voz 30 34:23 aquí os no parece que disco tiene bastante razón en quejarse aunque es lo mismo las redes sociales no son la mejor forma pero es evidente que ante otros jugadores que no están entendiendo que no han rendido como es Bay el desde que llegó no Celestin donde la misma Sirvent unidades NYSE hace los mismos comentarios es vergonzoso porque es un jugador bastante aprovechable con muchísima calidad y que yo creo que se le está tratando injustamente y que encima se le está faltando al respeto porque la forma en que Lesaka en partidos que ya están decir hizo o lo tenerlos calentando todo el partido es bastante fuerte no se esperaremos explicaciones venga un saludo lleno

Voz 0116 35:08 me gusta este mensaje

Voz 0019 35:10 mismo hijo Le gusta tanto que pone un tuit dejad vuestro mensaje

Voz 0019 36:32 que hoy ha dado rueda de prensa porque su equipo juega esta semana con el Briviesca suerte para los dos en la rueda de prensa hoy no ha estado ni violento ni ha insultado ni ha amenazado ni ha utilizado un lenguaje eso sí pero sabemos que les gusta ser violento que le gusta insultar que Le gusta amenazar y que sino le paran hundía Si hubiera ido a por el árbitro le metieron siete partidos es es el entrenador de la Arandina aunque ahora haya decidido taparse y ese es el entrenador que mantienen en su cargo el presidente Pedro García día Javier Armendáriz una vergüenza para el Arandina para todo el fútbol español empezamos

Voz 33 37:22 y empezado dándonos una vuelta por Zorrilla allí juegan Valladolid Villarreal vaya partido tan importante para los dos pero sobretodo para el Villarreal que como pierda hoy con el Valladolid madre viajó

Voz 1284 37:34 Ignacio Tornadijo buenas tardes Gallego buenas tardes si hay seis puntos de diferencia puede ser nueve Si gana el Valladolid puede ser tres Si gana el Villarreal evidentemente se juega mucho más el equipo de Javi Calleja de lleva la inmediata de partidos sin conseguir la victoria y que esto va avanzando va el deseo hallándose la competición y siguen en el lío metió por tanto vienen a por todas pero fue el Valladolid también sabe que necesita ganar ya está un poco las novedades de ambos equipos hay cuatro cambios en el conjunto de Sergio González entra Moyano entra Joaquín Calero que es baja entra Michel el medio campo iba a jugar de titular Pablo Hervías se cae Toni Villa ya en el Villarreal hay que destacar que repite equipo no están Manu Trigueros y uno uno por lesión repita el equipo que empató el otro día ante el conjunto del español la temperatura es eh bueno aceptable para lo que es esta época del año unos ocho grados aquí en Valladolid espera una buena entrada como decimos encuentro interesantísimo entre dos equipos que pelean el descenso va habitar Hernández Hernández que por cierto es un árbitro que no gusta nada aquí a orillas del Pisuerga por circunstancias ya pasadas que bueno noveno en quizá el caso pero que en algún momento se han recordado lo largo de la semana así que todo preparado y dispuesto calentando ya en el terreno de juego los hombres del Valladolid y los del Villarreal que vestirán de amarillo a las nueve aquí arranca en Zorrilla este apasionante importantísimo Valladolid Villar

Voz 0919 38:50 las disfrútalo torna ya en El Larguero nos contáis tienen se ha llevado los tres puntos si hay empate si Hernández Hernández dos hecho bien que ojalá lo haga bien y mañana en el Metropolitano después de comer Atlético de Madrid Real Madrid dos argentinos en los banquillo yo creo que nunca ha sucedido esto en el banquillo del Atlético de Madrid un héroe rojiblanco como Simeone y en el banquillo del Real Madrid un chaval que llegó a ser compañero de Simeone en la selección argentina que llegó a ser entrenado por Simeone porque el Cholo dirigió a Solari cuando el Cholo estaba en Argentina en San Lorenzo en San Lorenzo de Almagro bueno pues mañana se darán la mano Se desearan suerte y luego cada uno a lo suyo Miguel Martín Talavera novedades las noticias en el Atlético de Madrid

Voz 1576 39:41 buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes pues lo decías tú al principio está la lista calentita ya está concentrado en su hotel el conjunto del Cholo diecinueve convocados diecisiete de la primera plantilla no están los tres lesionados que son Savic Koke Diego Costa tampoco When Pérez el central el joven central argentino que se va a incorporar después del Sudamericano sub veinte el espera para el diez de febrero marzo menos IU dos chavales del filial han colado en esa lista de diecinueve Montero el defensa su hijo Víctor Molleda bajo el hombre de ataque del equipo rojiblanco tiene más o menos clara la idea Diego Pablo Simeone de cómo va a jugar con áreas finalmente ganando el espacio en el lateral derecho a Juanfran por lo que ha aprobado hoy y arriba con Morata Icon Antoine Griezmann vuelve Godín y Saúl al once ir Lucas va a ser el lateral izquierdo y evidentemente hay un nombre propio en el bando rojiblanco Morata en el bando madridista Thibaut Courtois vuelve a la que fue su casa hoy le hemos preguntado al Deportivo

Voz 0501 40:34 no me puedo poner en lugar de la gente para ir a entender el sentimiento que puede tener Courtois asombrando gran gran portero cuando ha estado con nosotros lo ha hecho excelentemente muy bien y ahora tendrá momento como siempre lo ha demostrado en todos los equipos donde ha pasado

Voz 0919 40:50 bueno pues se llevar asegurado algunos pitos Courtois la pregunta es si se llevará alguno Morata porque es el primer partido de Morata en el Metropolitano debutó recordemos la semana pasada en el Villamarín en el último partido en el Metropolitano hubo algunos aficionados del Atlético que dijeron menos Morata hay más jugadores de la cantera

Voz 34 41:08 mañana que mañana yo creo que

Voz 1576 41:10 eh mañana el el que va ir en contra lleva la camiseta blanca y ahí ya Sebastià

Voz 0919 41:15 no va a haber una semana confundir a confundir va a hacer

Voz 1576 41:17 filas en torno a Morata por cierto ya sabes que falleció hace unos meses va a homenajear en los prolegómenos del partido iba a haber mosaico sesenta y ocho mil banderas para darle calor altera

Voz 0919 41:28 claro que sí ni en el Real Madrid Antón Meana

Voz 1576 41:31 bueno era lo normal Isco fue

Voz 0919 41:34 la de la convocatoria de Solari que nos has contado hace

Voz 1576 41:37 los minutos correcto lo que no queda muy claro es si le ponemos en la casilla de los que están fuera por lesión o por decisión técnica

Voz 0919 41:44 eso no viene especificado es un acto de fe pensé

Voz 1576 41:46 la que tiene una lesión en la espalda porque a las once de la mañana estaba perfecto Isco y a las doce se retiraba del entrenamiento ya sin prensa Nos comunicaban que justo hoy tiene molestias en la espalda la rueda de prensa de Solari ha sido un monográfico sobre Isco no ha querido nombrarle pero sí que la mandándose mensajes que escuchábamos justo en el inicio del programa aunque defiende Solari que todos los jugadores entrenan bien así que no sé cómo interpretar la frase del argentino que le manda el siguiente piropo a el Cholo sin

Voz 1715 42:18 las comparaciones son siempre disfrutó lo lo aprecio y lo respeto hemos sido compañeros en la selección ha sido mi entrenador y ha sido una bonita experiencia para mí compartir con él a nivel a nivel profesional porque tiene mucho para aportar desde el compañero inició el entrenador seguramente mañana será muy bonito partido y lo que nos ocupa es eso no el partido ponerle toda nuestra energía nuestra parte a competir eso son un equipo que compite y nosotros también

Voz 0919 42:45 a los dos competir flores de Solari para Simeone Bale titular yo creo que sí Vinicio entonces al banquillo yo creo que van a jugar los dos

Voz 1576 42:53 pero mañana lo veremos de la convocatoria me quedo con que se vuelven a quedar fuera de la convocatoria Brahim y Odriozola que ya no es noticia y está lesionado Llorente así que mañana vuelve al once en el centro del campo Casemiro

y sobre las molestias en la espalda de Isco hombre cuando tú pasas un mucho rato en el ordenador tuitear o Facebook y también tal te puede dar la espalda y eso nos ha pasado a todo hora25 deporte en la SER

menos Xisco y más marisco busca y no más

Voz 0919 44:39 otra noticia del día Messi no ha entrenado parece muy complicado que juegue el domingo en San Mamés ante el Athletic ya veremos el descanso que necesita Santi Ovalle hola

Voz 0889 44:52 qué tal Gallego muy buenas desde el entorno de Messi transmiten tranquilidad Nos dicen que era por precaución pero la verdad es que esa contractura está atrayendo a Messi por el camino de la amargura Valverde no va a arriesgar con Messi mañana se probará de nuevo para ver cómo evoluciona así que Gallego a día de hoy es una incógnita saber si Messi va a estar disponible para jugar contra el Athletic pero parece que va a tener que descansar otra vez dio el que no va a estar seguros Artur que esta va a estar entre tres y cuatro semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y hoy una cara nueva en el entrenamiento estado Un Tití que ha vuelto a hacer parte del trabajo con el grupo el quiere estar sí o sí en la eliminatoria de Champions contra el Olympique

Voz 0919 45:29 Delia la lesión de Artur que recordemos el lunes estuvo en el cumpleaños de Neymar en París vino entre no jugó contra el Real Madrid no lo hizo mal pero ahora coleccionado un mes de baja tiene que estar Valverde que trina telegramas de los otros partidos de mañana a la una Getafe Celta iban Álvarez

Voz 0889 45:48 qué tal Gallego la última hora del equipo azulón que llega con la baja de Bruno que cumplirá el segundo partido sanción tras los cuatro que le impusieron después del partido en Mestalla recupera Bordalás a Cabrera de llene los centrales titulares y el Getafe que es quinto aunque el técnico azulón no quiere oir hablar de Europa

Voz 0919 46:02 y por cierto ha querido terminar ya con la guerra entre el Valencia Marcelino Bordalás y Getafe no si tema completamente olvidado para haber

Voz 0889 46:11 a las que se centra única y exclusivamente la Liga aunque hemos dicho sigue coleando esa copa sobre todo con los partidos sanción de Bruno Le quedan por cumplir dos de los cuatro

Voz 0919 46:18 le cayeron en el Celta hay una buena noticia Paula Montes vuelve a Aspas

Voz 38 46:23 qué es la victoria anímica gallego antes del partido por lo menos para que recuperan después de seis semanas años regresa este durante su peor rival porque el Getafe le remite no le ha marcado todavía huelen primera sería va cardos a diecinueve futbolistas entre ellos Jens en que repite yo la que se estrena fuera se queda mudo

Voz 0919 46:42 mañana seis y media Espanyol Rayo Vallecano los dos equipos también necesitados novedades Raúl González

Voz 39 46:48 qué tal Gallego dice Ruby que no es una final pero es evidente que el español tiene que reaccionar porque sólo ha sumado cuatro de los últimos treinta y tres puntos la principal baja los de rubias la de Mario Hermoso por sanción y Víctor Sánchez titular en Villarreal no ha entrado en la lista como tampoco lo han hecho Naldo Duarte y Hernán se estrena se en una convocatoria para recibir a un Rayo que tiene la baja de Trejo por acumulación de amarillas regresan a la convocatoria Comesaña hay bebé entran por primera vez Mario Suárez y Uche en una lista de diecinueve donde el centrocampista madrileño podría ser el descarte sino no llega toda la documentación a tiempo desde China