Hora 25 (08/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

esta semana de insultos ruido y rupturas nos lleva a utilizar la música para calmar los ánimos al menos durante un ratito me quedo contigo fue la canción que versiona Rosalía en la gala de los Goya esta noche les invitamos a quedarse con nosotros para escuchar otras canciones y sus versiones después entenderemos la cocina para hablar de sartenes veremos si las utilizamos bien al calor de la cocina Icon los casos un poco más altos de lo habitual empezamos esta hora de repasar otras noticias para Ester Bazán muy buenas noches buenas noches y lo primero es buscar la última hora del choque de dos trenes ocurrido esta tarde entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa Monica Peinado cuáles son los últimos datos

Voz 1600 00:53 según la última actualización del servicio de emergencias médicas el choque de trenes ha dejado una persona muerta que es la Maquinista de uno de los trenes tres heridos graves Se sabe que un tren regional ha salido de Manresa por la vía por la que circulaba en dirección contraria un tren de cercanías y el conseller de Territori Damià Calvet apuntaba en la SER que ha habido un error en la señalización o las comprobaciones que tienen que hacer los

Voz 0376 01:15 por sables de circulación pacto PSOE que investigaba espeta

Voz 5 01:18 todo se tiene que investigar pero por ahora parece ser que ha habido algún tipo de error de señalización del automatismo que tendría que impedir que un tren circule en contra había ido los sistemas manuales porque los operarios tienen que poder comprobar avista que están circulando correctamente

Voz 1600 01:33 hasta el lugar con hasta el lugar del accidente se han desplazado los consellers de Territori interior y también el presidente de la Generalitat

Voz 0194 01:40 la negociación con Cataluña en calles en la palabra

Voz 1454 01:42 qué empleado la vicepresidenta del Gobierno para definir en qué punto han quedado los esfuerzos en busca de una solución la vicepresidenta anunciaba que los independentistas no aceptaban la propuesta que les habían trasladado el Govern respondía que no se pueden pedir algunas renuncias escuchamos a Carmen Calvo había per aragonés este

Voz 0376 01:58 pero no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación debe ser cien veces que lo hayamos dicho pero lo volvemos a repetir nunca la salida política de Cataluña tiene que ser en el mar propio del Estado de Derecho ídem la democracia que somos

Voz 1718 02:17 que no se puede pedir es que una de las partes renuncié a lo que es o rencilla sus planteamientos políticos no vamos a renunciar además porque somos depositarios de la opinión del ochenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña que reiteradamente se manifiestan a favor de un referéndum de una consulta

Voz 1454 02:34 a pesar de esto PP y Ciudadanos dicen que hay más razones que nunca para la movilización del domingo en la que no serán los políticos los que hablen desde el escenario sino algún representante de la sociedad civil a partir de las diez en la crónica desastre escucharemos a todos los protagonistas los Franco tienen razón las estatuas del pórtico de la Gloria son suyas si así lo asegura una sentencia de un juzgado de Madrid que hemos conocido esta noche que desestima la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Santiago Radio Galicia Aida Pena

Voz 6 02:58 es una sentencia contra la que cabe recurso pero los Franco han ganado esta primera batalla el Ayuntamiento de Santiago pues las estatuas de Abraham e Isaac obras del Maestro Mateo la sentencia optimiza al principio de su captación es decir posesión pública pacífica ininterrumpida de un bien para este sistema de apropiación sólo se necesitan seis años de posesión en este caso pasaron ya sesenta y tres en el fallo la jueza considera que la demanda interpuesta no llega a identificar por completo las estatuas Hinault pruebas si ha existido la posesión tras la firma de la escritura lo que en su opinión es necesario para acreditar su uso público el Ayuntamiento recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid

Voz 1454 03:32 el Gobierno alivia la burocracia para los investiga el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un decreto ley que facilita los trámites que ralentizado en sus proyectos nos lo cuenta Javier Gregori

Voz 0882 03:41 la medida más destacadas que se elimina la intervención previa de Hacienda en los organismos públicos de investigación y que por ejemplo impedía comprar una silla Si esto no está detallado en el proyecto aprobado este decreto también facilita la compra de materiales y la contratación indefinida de científicos como destaca el ministro de Ciencia a Pedro Duque

Voz 7 03:58 son reformas que solucionan las necesidades que unánimemente se me han ido expresando

Voz 0882 04:05 dos y otra medida destacada es que las investigadoras en situación de maternidad no serán discriminadas en la selección y evaluación de su actividad científica

Voz 0194 04:13 vamos ya con todo pero antes la noticia debería Nacho Palomo buenas noches

Voz 9 04:41 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien hay quien piensa que en el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 10 04:52 qué piensas del país

Voz 3 07:07 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 16 07:13 un hombre muy similar el drama de un gran banco o a llamo eh

Voz 0194 07:32 en mil novecientos ochenta Los Chunguitos Enrique Juan y José Salazar sacaron a la venta este me quedo contigo que un año más tarde cerraba la película deprisa deprisa de Saura en aquel momento aún no sabían el recorrido que iba a tener esta canción una vida que continúa treinta y nueve años más tarde y que continúa emocionando Antonio Vega le puso un ritmo más pop a la original de

Voz 9 07:54 los hermanos Salazar

Voz 20 07:58 dices tú que ya visitó que

Voz 14 08:10 Maria Rodés les sumo sensibilidad y ternura

Voz 21 08:14 el

Voz 22 08:20 con esa garantes con sí quedo contigo

Voz 14 08:31 en Las Grecas volvieron a agitar Rosalía la llevó a lo más alto

Voz 23 08:53 como

Voz 24 08:55 la radio vamos

Voz 23 08:59 a llamo

Voz 0194 09:09 es difícil va a ser olvidar estos tres minutos de la actuación de Rosalía en la gala de los Goya la semana pasada junto al curso juego Català de versiones de las que superan a la original de las que la transforman hasta hacerla desaparecer de las que destrozan de las que no se llega a saber que son la copia de todas ellas vamos a hablar esta noche con Arturo Paniagua periodista musical presentador el programa sesiones el Movistar Plus Mari Arturo Paniagua

Voz 1 09:34 buenas noches buenas noches Benyaich de todas estas canciones versiones que acabamos de escuchar Me quedo contigo tú con cuál te quedas bueno yo creo que el golpe de efecto de Rosalía es brutal pero no te pasa por encima sobre todo por elegir una canción probablemente podría haber elegido cien canciones distintos que hubiesen representa

Voz 25 09:53 esto igual el cine español pero eso eso esta decisión inesperada no de sorprender causa un golpe de efecto tremendo y es verdad que tiene algo que deben tener todas las versiones que es el espíritu de la original este espíritu melancólicos de la original es muy reconocible Gabri venas no que tiene la original pero la personalidad del artista que la que la ves sí no yo creo que eso es muy muy interesante igual me quedo con la de Rosalía aunque aunque luego se me critique porque porque estamos en pleno de la nave

Voz 14 10:23 la de Antonio Vega me gusta muchísimo

Voz 25 10:26 esa personalidad de Antonio Vega ese ese arrastre hacia el pop de alguno de alguna forma pero pero si cada una de ellas son muy particulares si tienen algo

Voz 0194 10:34 es decir de dos horas para que una canción para que las versiones de una canción haya más de una que sea muebles que has ido versionada tantas veces que tiene que tener una canción sea por esta canción se ha versionado tantas B

Voz 25 10:44 entonces yo creo que debe ser una canción con mucha personalidad que de alguna forma sea identificable por el público y sobre todo yo creo que siempre las versiones tienen un puntito de conexión

Voz 14 10:55 su mano no de empatía de de que la cara

Voz 25 10:58 haciendo alguna forma conecte contigo con esa conexión hacia la original luego llega la la curiosidad tremenda las rotura de esquemas que te causa la versión

Voz 0194 11:08 en tu programa los músicos tocan en directo tocan versiones una de las que más nos ha gustado y más ha gustado ha sido la versión de So payaso de Extremoduro que además justo ayer la escuchábamos aquí en en Hora Veinticinco hablando de de insultos pero vamos con la versión de Morgan

Voz 9 11:25 esto puede clavados sin red

Voz 25 11:41 crees que está gustando tanto esta versión bueno cada banda que vine al programa el programa lo hacemos cada semana los viernes en Movistar Plus cada banda que viene durante cuarenta minutos estamos hablando de mucho también los escuchamos en directo y siempre les pedimos una versión en exclusiva les damos total libertad hinchar peces no llevamos sorpresas tan increíble no por la canción que eligen ir también porque hay un poquito de homenaje intergeneracional no muchas veces traemos bandas tan nuevas como Morgan que decidan mirada a mirar al pasado y hacerlo con no de una forma tan espectacular no no te esperas So payaso en este registro para delicado tan bonito pero a la vez que cuente tanto no hay que tenga parte de la rabia de la original yo creo que es lo que triunfa y además es de una valentía brutal porque So payaso es como un monumento no la gente no se la guarda como si es una es una especie escasa

Voz 0194 12:36 como como un himno qué riesgos tiene de todas formas versionar

Voz 25 12:39 bueno está al destrozar máximo bueno está aquello que hizo Ramoncín con esmero Teen Spirit de Nirvana pero también la gran peligro exterminar yendo hacia el karaoke no intentó que se acusa muchas veces a los concursantes de talent shows yo creo que una versión como decía antes tiene que tener mucha personalidad por parte del artista el artista tienen que ver aclara activamente llevárselo un poquito hacia su terreno plantar la igual sería lo fácil eso sería lo fácil lo evidente y es lo que nadie quiere no porque para escuchar algo parecido al original te vas al original entonces en este caso yo creo que es el lo más complicado y tenemos lo que en el programa cada cada grupo cada artista que viene termina llevándose esa versión que elige a su a su terreno escucha esta

Voz 14 13:53 para mí hacer versiones es algo pues muy estimulante es una de las cosas que más me gusta hacer

Voz 7 14:00 primero porque es como cantar una canción maravillosa que transcrito y hacerlo como si la dices escrita tú tanto intento no sentir la presión de lo que supone versionar aun grande sino simplemente hacerlo desde el respeto desde la diversión y la felicidad que produce

Voz 3 14:24 qué tropa

Voz 26 14:37 Love of Lesbian Izarra dijeron esta maravilla de versión de lucha de gigantes de Antonio Vega eso dice

Voz 0194 14:42 Zara la escuchábamos ahora frente a la presión que supone versionar un grande ganan el respeto y la diversión Santi Balmes cantante de Love Of Lesbian muy buenas noches

Voz 27 14:53 hola buenas disponen Soto qué tal gana

Voz 0194 14:55 presión no gana la diversión cuando te enfrentas a versionar una canción como esta cuál es tu sensación

Voz 27 15:02 mira estoy de acuerdo con codo con el tema de pasarlo bien haciendo versiones en este caso yo para mí fue fue un poquito más más tenso que quizás es una de las canciones preferidas de del pop en castellano de de Mi vida cosas y realmente en la que la atonía en bucle durante mucho tiempo en afronte entonces yo siempre pensaba que sagrado que es muy personal el porque en esa o a una evidencia a un a un mundo interior de Antonio Vega realmente pues lleno de de de eso de la de de esos miedos intangibles que puede tener y la verdad es que la muchísimo respetan muchísimo de esta vez sí que estaban nos toca Palomo algo que para mí era sagrado

Voz 0194 15:59 dime dime una cosa porque está aquí conmigo Arturo Paniagua y él decía que bueno que para una versión sea buena es que no sea un karaoke sino que quién versiona selle la canción se lleve el tema a su terreno como es el proceso de llevar la canción a tu terreno

Voz 27 16:14 y parte de dos agencias eh yo creo que cada persona cuando está cantando una canción suya pues intensa visualizar cosas calles que les recuerdan escenas que recuerdan pues a a parte de su día a mí me pasa con las canciones del azules y a partir de ahí surge todo no pues es es realmente es invitar a alguien a cenar a tu casa actual yo misma digamos y a partir de ahí pues aplicarle en tu vida no ubicarlo y ahí sale como como área

Voz 0194 16:48 porque con Zara

Voz 27 16:51 bueno era era una cuestión de de de que realmente nosotros tenemos mucha química cuando cuando vamos juntos y aparte de eso realmente daba un color especial a la canción Te contrasta muchísimo con con comía octava sabes todos a partir de ahí se pero siempre que hacemos algo pues resulta porque somos como voces antagónicas pero que curiosamente Alavés combinan la mar de bien

Voz 0194 17:14 con la baja de cuando sonado tu voz nuestro técnico Marcos Granado hecho que voz por favor contó octava baja Santi Balmes

Voz 25 17:21 parece en el nuevo disco de Santi Balmes buenas noches imagen una canción maravillosa osea que ya son practicamente pareja cómica

Voz 27 17:32 no pero lo cierto es que funcionan siempre no qué qué sucede pero sí pero que no sé

Voz 14 17:39 bueno

Voz 26 17:43 esta es una versión maravillosa e eh

Voz 25 17:46 me parece muy bonito lo que lo que dice Sara es verdad que hay que mantener esa ceremonia calidad del homenaje pero también hay que pasárselo bien claro claro si vas asociación una versión no vale la pena

Voz 21 18:00 la este T eso

Voz 26 18:11 este es el tema yo creo más versionado de la historia el Yeste desde los Beatles los Beatles Ray Charles

Voz 28 18:19 eh

Voz 0194 18:24 los módulos Paul McCartney Michael Bolton Eva Cassidy María corales

Voz 14 18:28 todo el mundo casi todo el mundo ha versionado ya estuve no

Voz 25 18:31 todo empieza determinan los Beatles dicen las

Voz 29 18:33 sí sí que tiene tiene tiene todo su sentido

Voz 1 18:36 hay temas de los que creemos que la versión es el original hasta que alguien nos dice no no no está no es la original original era otro

Voz 0194 18:50 resulta que la original no es la de Whitney Houston sino que es Dolly Parton

Voz 1 19:00 qué pasa porque tampoco es que la versión sea mucho mejor a nivel vocal yo creo que sí mucho más

Voz 25 19:08 entre la de la de Whitney Houston pero de repente llega Whitney Houston con esa voz tremenda y convierte una canción que a priori bueno sí es una canción muy bonita ha cantado de una forma muy tierna de repente la convierte en un huracán de emociones le otorga una hípica emocional tan tremenda además dentro de una película que fue muy taquillera Iyad el resto fue historia a día de hoy sigue siendo el sencillo físico o de ir la gente a la que siembra comprar más

Voz 14 19:37 vendí más vendido por una mujer

Voz 0194 19:39 estos que nos pensábamos que era Willy Houston pues no Dolly Parton vamos con una tríada de Schubert

Voz 3 19:46 de hecho en Javier Álvarez

Voz 25 20:06 bueno pero tal es la historia de la SER bueno claro lo que cuenta es que hay un muchacho que se llama Diego que que el le encanta esta canción que dice Aserejé pero en realidad lo que lo que intentan reproducir ese estribillo Sugar se llamaba La Banda del que dice

Voz 3 20:24 sí hay Segi hip hop

Voz 14 20:27 te estoy cantando sólo llevan al éramos el Roxanne dices que en este caso gana la versión a la original

Voz 3 20:46 es la versión

Voz 25 21:06 quiénes bueno es probablemente una de las cosas de las mejores cosas que le van a pasar a la música española este año es un muchacho de veintipocos años que solamente con su guitarra y con su voz es capaz de hacer estas maravilla que está escuchando tiene una capacidad para en volverte con su voz para para para hipnotizar te prácticamente cuando canta Igueste años sacará su primer disco una de las primeras cosas que a publicados esta versión de de The Police que bueno para este invierno yo la prefiero ya en primavera preferirán The Police

Voz 14 21:40 pero ahora en invierno apetece ponerse tierno

Voz 31 21:45 y juro donde

Voz 14 21:48 vamos con otra de las actuaciones de tu programa esta es la copia

Voz 3 22:03 y estas el original

Voz 14 22:15 me cuesta decantar me yo no sé quién gana Drexler hoy bueno yo creo que es un homenaje muy bonito también es un

Voz 25 22:23 la vuelta de tuerca de Israel llevándose mucho a su terreno una canción que todo el mundo conoce es muy complicado eso es claro porque la gente tienen la Cinema cada tiene tan metida en la cabeza sacarla de ahí es muy complicado yo creo que lo lograron con su con su versión que la agradeció

Voz 3 22:38 Jorge Twitter

Voz 14 22:42 pero pero sí es muy bonitos muy bonito lo que lo que hacen in sobre todo muy complicado sentarte y decir que elijo Iker riesgos suele tomó cuando por la televisión entonces es un esfuerzo que se agradece a todas las bandas me gusta el reto de todas formas yo creo con la siguiente me quedo con la copia Julio Iglesias himno Iván Ferreiro ninguna duda no hombre de Julio Iglesias no no no yo soy muy de Iván Ferreiro pero sí creo que llega un momento en el que te no en qué notas influencias de un artista en otro a través de las versiones también es decir que iba a Ferrero bebido de Julio Iglesias totalmente vamos a ir con esta preciosidad de sí mismo que es la versión de Nothing compares to You la originales de Prince la que hemos escuchado mil veces es designio O'Connor

Voz 25 23:39 pero es que

Voz 32 23:45 si Arturo Paniagua muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y la verdad es que las versiones se han convertido en una nueva tendencia dentro de la música y cada vez van a más por por esa capacidad que tenemos para conectar con ella pues les vamos a dedicar otro problema tu te vienes fantástico

Voz 19 24:07 la

Voz 4 24:15 hora veinticinco de algunos siempre

Voz 33 24:19 en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas circuitos países lejanos mucho más a precios especiales son completa Paco en tres meses pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que Viajes el Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 4 24:51 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 14 24:57 sí es indispensable en todas las cocinas es poderosa

Voz 0194 25:02 que siempre manda quién la tiene por el mango las hay de cerámica de de flor de acero inoxidable hasta de titanio es fiel porque siempre hay una disponible a pesar de que la ponemos en el fuego la golpea Amos la menea ambos con vigor a veces la olvidamos por un tiempo después del trabajo y las rascando sin piedad para dejarla como nueva hemos pensado que hoy Lasarte se merecía un homenaje

Voz 1490 25:35 mira teniendo por aquí

Voz 0194 25:45 el este uso del sartén Azor que le canta Conchita Bautista Carlos Cano responsable de la sección de Gastro de las buenas noches hola buenas noches hoy hablamos de loco mundo de las sartenes el arte de freír yo creo que más o menos todos nos hacemos la idea pero técnicamente que

Voz 34 25:59 bueno pues podríamos decir que es un tipo de cocción que se Casper que ese carácter

Voz 0335 26:03 no por el uso de una grasa quizá no sea tan saludable como hervir asar está buenísimo pero está buenísimo Nos gusta mucho realza toros alimentos da un toque crujiente además así que si no usábamos la fritura es todo un placer de hecho está muy asociada a la cultura gastronómica mediterránea a nuestra cultura gastronómica la grasa aquí que más útil hemos es sin duda el aceite de oliva pero bueno también podemos usar otros productos luego hablamos de ello lo importante es que esa grasa soporte bien una temperatura elevada de entre ciento sesenta ciento ochenta grados para que la gente no penetren en alimentos sino que crea esa corteza crujiente y por dentro se mantenga toda la jugó sida de de producto no sé lo que queremos es freír algo muy fino en cambio pues se va es hidratar nos va a quedar crujiente como una patata Chipre

Voz 0194 26:50 claro que cruje entonces voy exacto al pensar en fritura a mi se me ocurren muchos platos buenos buenos ser cuáles podríamos destacar

Voz 34 26:56 bueno pues las croquetas patatas fritas el pescaíto chopos las albóndigas

Voz 0194 27:02 en dietas la temporada de verdura

Voz 0335 27:05 los calamares a la romana los buñuelos los rollitos de primavera

Voz 1 27:09 incluso cosas dulces como los churros solas o los buñuelos dulces también

Voz 0335 27:13 la verdad es que yo después de mucho rato pensando en cuáles eran mis florituras favoritas me quedo con tres las patatas fritas en concreto las de mi abuela que las cortaba así como de una forma especial le queda probado las mías pues no a ver si a ver si las pro profit las croquetas desde luego que las hay muy buenas en muchos sitios no me puedo olvidar de un frito empero All o en puchero que proveen La Taberna del Chef del Mar en El Puerto de Santa María qué maravilla qué maravilla

Voz 0194 27:40 pero si un puchero y ahora que decirlo del puchero que utensilios utilizamos habitualmente para Freire que deberíamos utilizar para freír

Voz 0335 27:47 claro es que has empezado hablando de las sartenes que es el retén Silvio más habitual pero también se puede freír en en una olla en un pero un puchero como lo quieras llamar o en la freidora no tenemos esos tres utensilios básicos al final se trata de un recipiente en el que podamos calentar una grasa hay dependiendo de lo que queramos freír Si es una pieza muy grande pues necesitamos también

Voz 0194 28:07 claro y exilio y silencio

Voz 0335 28:10 la verdad es que este tema ha causado furor en la redacción de la Cadena SER pocas veces la gente tiene tanto interés es que es verdad que sea es algo que hacemos todos los días pero que no despierta muchas dudas

Voz 0194 28:21 pues sí el retén Silvio las sartenes cómo cuidarlas como bueno vamos a conocer algo más de este arte en la cocina de su principal el hotel sino que es la sartén que a mí me dices que la redacción yo te diré que bueno tengo tesis doctorales sobre las sartenes ahora ahora me vas a presentar a la primera de nuestras invitadas podría hablar con ella de ello quiénes Eva González

Voz 0335 28:40 pues mira es la responsable de tienda en CUC in the Kitchen Company una cadena de tiendas especializada en menaje pequeño electrodoméstico que tienen dos tiendas en Barcelona dos el Madrid en Palma de Mallorca yo la conocía en la que tienen en la Corredera Baja de San Pablo Larraín muy cerquita en Malasaña la verdad yo antes compraba utensilios de cocina aprovechando ofertas de supermercado en el primer bazar que pillaba pero me he convertido en cliente de esta tienda porque trabajan buen género te asesoran la mar de bien en la tienda de Corredera además tienen un espacio llamado The Box en el que ofrecen cursos y talleres de todo tipo también de cómo utilizar la sartén a es que es muy importante Eva González muy buenas no

Voz 35 29:19 sí es muy buenas noches la espera imitarle en la

Voz 0194 29:21 gente cuando va a comprar una sartén pues me decía

Voz 35 29:24 vamos vamos muy perdidos no vamos todos me he perdido yo de hecho ha aprendido mucho también aquí me he tenido en preguntas que me hacen mis clientas a investigar y luego pues con la ayuda sobre todo de los fabricantes y sus historia de los distribuidores que nos ayuda a la venderlas a ver tenemos un sinfín de utensilios en lo que es la la parte del menaje acabados Mi no conocemos nada de ellos que ya conocemos el te flores en la T adherentes además ultimamente ser nombrado muchísimo pero hay muchísimo producto tanto del aluminio acero del Hierro hay muchísimas muchísimos precios también muchísimo precios pero pero cuando vamos a comprar una sartén tenemos que ser conscientes de que estamos vamos a compraron él decía yo antes compraba cualquier sartén decía Carlos tenemos que ser conscientes de que vamos a comprar una herramienta importante en la cosa muy importantes sartén y cuchillos lo que más utilizan la cocina a diario todos los días aunque no sabemos cocineros cómo tenemos que comer es algo que utilizamos pero es donde menos dinero se invierte es algo que no mostramos al exterior nadie lo ve entonces es como que nos cuesta más gastar que al final lo barato siempre sale caro lo caro no tiene porque ser barato todo lo contrario sobre todo cuando tenemos fabricantes que no garantizar el producto de por vida entonces no va a salir caro pues lo compramos una vez en a lo mejor en veinte años no puede ser caro si utilizamos tres veces la día lo tienes amortizado completamente en una semana ha venido de Bacon

Voz 0194 30:46 muestrario de sartenes que tenemos encima de la mesa y yo estoy que me estoy muriendo porque me quieres llevarte a casa no todas las sartenes sirven para

Voz 35 30:55 todo no también nosotros claro lo que recomendamos sobre todo es saber quién cocina en casa quién lo va a utilizar para gastar más o menos dinero también porque por mucho que te gastas apenas tienen su Ferrari lo pisas puerto te estampa como si te compras elabora sartén no la vas a cuidar no merece la pena entonces también mezclar los los materiales porque depende si vamos a freír por ejemplo o vamos a cero la acabado plancha o vamos a hacer una tortilla pues podemos mezclar esos materiales tener una década sí yo tengo una sartén porque frío croquetas esa es la sartén de las croquetas no como tal pero sí como material por ejemplo que nos conducen mejor el calor pues a lo mejor tenemos mejor material en el acero en El Hierro porque no escogen mejor temperaturas aceite más que un aluminio con antecedentes entonces ahí tenemos esas diferencias pero no porque sea sólo para coquetas oso la de la tortilla sino porque los materiales Nos distribuyen de distinta manera al calor pero yo sí tengo solo

Voz 0194 31:50 tortilla todo el mundo y que nadie la toque no es que la tengo escondida los peros porque eso solamente

Voz 35 31:58 ante normalmente de la toque porque

Voz 0194 32:01 se la carga claro porque si eso es cierto no si tú frías en la sartén de las tortillas salsa de tomate haces Asetma qué te te la acabas cargando no

Voz 35 32:11 claro pero por uso a lo mejor pero no porque sea buena o mala cosa si yo me compro una sartén de baja calidad levadura mucho menos pero se además yo no la cuido que sobre todo no ponerla como dice José Juan que es el fondo de que no la pongas nunca modo infierno no pocas a fuego a tope porque te la vas a cargar igual sea mala o sea bueno

Voz 0194 32:31 sea como hay que poner el fuego para una sartén sobre todo

Voz 35 32:34 trabajamos con las placas que casi todos ya tenemos placas en casa y sobre todo inducción tiene que son fuegos de dos tercios de temperaturas si tengo nueve Lapo seis lo ideales Pere calentar ahora entiendo porque es

Voz 0194 32:44 me pegan a mí lastre lo hacemos al revés

Voz 35 32:47 lo que llevamos de año nuevo para que siente que bueno hemos a correr muy rápido muy rápido y luego queremos calentar no no si yo no pongo a tope luego bajo los sea haciendo mal tengo que ponerlo suave y luego subir entonces tenemos que encontrar ese punto de calor tanto en adelante porque voy a estropear el ente como en un hierro en una cero porque una cero y un ente verse trabajamos con un buen material y una buena temperatura no necesitamos ante adelante para nada lo que pasa delante de veinte es el cuatro por cuatro vale para todo

Voz 0194 33:18 luego para limpiarlas porque hay quien dice no no lo pongas jabón no no las flores con el bajo para limpiarla

Voz 35 33:23 crece la guardería pero cuando menos se limpien mejor es decir

Voz 0194 33:25 lo de lo de la servilleta de cocina pasarlas

Voz 35 33:28 pero esos para distintos materiales también puede limpiar te permite lavaplatos no te lo voy a recomendar

Voz 0194 33:34 no nunca lo permiten lo más

Voz 35 33:36 dado cuando hay una entidad un revestimiento cualquier esmalte cerámico o el esmalte es dejarla enfriar es lo más importante os a eso que hemos visto toda la vida de sartén caliente caliente al agua maravilloso porque te sale todo el aceite pero eso sólo se hace para el hierro natural que es echa un poquito de agua que es el yerra mineral o para el acero para todos lo demás siempre dejamos enfriar cómo se limpia

Voz 37 34:00 con las pongo él faire ya está

Voz 0194 34:03 me decía yo antes se que teníamos aquí encima de la mesa los oyentes no nos ven pero tenemos a tendremos desde antes material eso es destinos acabado a ver si somos capaces de explicarlo si es que tenemos aquí

Voz 35 34:14 dentro del aluminio o lo que es la base hay muchas personas que no les gusta por todo lo que sea escuchado últimamente tanto del aluminio como el templo que es realmente France un revestimiento antecedentes una marca registrada es el que más mala fama cogido hoy en día en cualquier establecimiento confianza incluso una sartén barata no es tóxica pero dentro de esos revestimientos tenemos el aluminio más básico que es el que se de forma que es una capa un fin a muy plana la aluminio en cuanto coge temperatura vuelve a su forma natural por eso se forma lo tenemos los aluminio forjados que es lo que tenemos aquí que ya son aluminio que se hace la forma pero con temperatura con calor entonces ya no se de forma ese pueden hacer más gruesas están preparadas para durar más

Voz 0335 34:53 esta que tengo yo aquí es un ente

Voz 0194 34:55 eso ya sería una aluminio

Voz 35 34:58 forjado lo que es la pieza es más compacta la base y además lleva donan un alumno os ha perdido un ante a Drenthe juego revestimientos reforzado no llega a ser el titanio que es también hablamos de él pero sí es un ente de veinte preparado para aguantar más temperatura para durar más tiempo de uso que le pasan y que al final es una composición creo que con sobrecalentamiento que es lo que más daño le hace se empieza a romper empiezas son como la moleculares han unido no entonces cuando los obra calentamos empiezan a separa imagínate que es un espagueti que se empieza a romper Itu no lo ves visualmente pero es como si fuera un cabello de ángel eso es lo que hace que se vaya atrapando ahí el alimento claro con el uso realmente ahora ya es cuando se ahí es cuando se pega cuando trabajamos con este tipo de sartenes que tenemos homenaje ya bueno que no es ese revestimiento nunca vamos a tener contacto con el aluminio no nos vamos a comer el es adelante porque no se desprende pero pierde sus propiedades se queda la parte de la base mate que es la que más Daniel hace el calor sobre todo el calor

Voz 0194 35:57 esas pequeñitas que yo siempre que voy a comprar una no sé para qué pero si me quiero comprar uno bueno así que separa que para hacer Tote

Voz 35 36:05 dentro los materiales claro tenemos el aluminio que es lo que más conoce lo que más encuentra la naturaleza lo más liviano y es el todo terreno que vale para todo se pega nada pero es que luego tenemos el lloro el Hierro dentro de los hierros que se encuentra también no se encuentra fácilmente pero si se extrae también de la naturaleza es más ecológico tenemos dos tipos este el chiquitito que ves aquí es lo que se llama mineral es el yerra tal cual no tienen ningún componente más que le pasa a ser hierro pues como las patrulleras que eso sí que lo porque si lo usábamos valle era tradicional que cuando la limpiamos de tenemos que pone lo sí porque se oxida que tienen contra Seller que tiene oxidación tenemos que evitar esa oxidación entonces necesita un poquito más de mantenimiento realmente más mimo para que no se reside y que tienen contra o porque gusta menos sobre todo cuando son pues todas las placas a La Ventana que son cristales es que son pesadas una sartén de hierro te puede pasar unos tres kilos pero qué ventajas tiene comparado con la otra pues que son de por vida

Voz 0194 37:07 vamos y se dejan en herencia Icon esta pequeñita podría hacer una tortilla de patatas así que no sé no me pegaría somos caros las de hierro

Voz 0335 37:16 pero no que la Grecia sale muy

Voz 35 37:19 bien de precio te puede salir como un ante del ente tipo piedra así van más o menos

Voz 0194 37:23 pero ya pero estamos en la idea de que vale la pena gastarse dinero no es lo porque te duran muchísimo tiempo claro vive como inversión inicial claro sí

Voz 35 37:31 lo que pasa que el el lo que tiene un poco en contra sobre todo es que tenemos que encontrar también el punto de calor de ocio

Voz 0194 37:37 es que se está clave que esta clave que tú me has dado para mí lo que me va a cambiar la vida

Voz 26 37:53 ya sabemos elegir la mejor sartén tenemos pistas para elegir la mejor sartén lo va a ver si somos capaces de hacerlo vamos con los secretos de Freire para eso Carlos tenemos a María Victoria entre Ruiz dime quién es

Voz 0335 38:04 pues mira ese claro habla de las sartén pero por muy buena sartén que tengamos y no hay aceite no Fritzl que metamos dentro de lo que tratamos de exacto María Victoria Ruiz es una de las personas que más sabe de aceites del mundo diría yo es doctora en Química vice directora del Instituto de la Grasa donde trabajaba desde hace treinta años un instituto que forma parte del CSIC a lo largo de su carrera ha participado en más de cien publicaciones actualmente lidera el grupo de investigación de modificaciones de los lípidos de los alimentos que estudia entre otras cosas la oxidación lírica pero yo y le he pedido que no se ponga muy técnica que no sale de los aceites como si estuviese hablando con la vecina del tercero María

Voz 36 38:43 estaría muy buenas noches muy buenas noches y muchas gracias para la presente pero hay que diga aquello se todo lo que hay que saber en el mundo de nave en para lo vamos a dejar en España el aceite de oliva es lo mejor para freír el aceite de oliva uno de los mejores para freír lealmente uno un aceite que tiene una propiedad de por dos tipo primero porque resisten mucho la temperatura tiene poca susceptibilidad a ser degradado y segundo porque nutricionalmente de lo más interesante somos unos privilegiados en España por tener este tipo de dieta

Voz 0194 39:22 el con cual tenemos que freír con el virgen extra aceite de oliva normal

Voz 36 39:26 el virgen extra yo lo recomendaría para cosas que necesite poca cantidad de aceite porque porque nosotros compramos extra porque tiene aroma el aceite de oliva virgen y virgen extra se caracteriza porque tiene con unos aroma agradable porque tiene sabor sabor picante y amargo si tú eso lo echa en una sartén no en un una freidora al primer calentón digámoslo así pues eleva el aroma con lo cual eso que has pagado esa propiedad de que has pagado se elevan en el primer intento lo tiras a la basura en la segunda parte es porque los compuesto nutricionales pues se degrada con la temperatura ya no te los comer entonces es mejor un aceite virgen para utilizarlo en crudo en ensalada o en una un asado que necesita poca cantidad de aceite haitianos matiza la cocina eh

Voz 0194 40:18 pero eso sí yo cojo una de las sartenes que me ha traído Eva yo voy a hacer un pescadito frito y cojo una de las sartenes que me ha traído además hay una que es así como bendita Le quiero poner bien de aceite para para poder meter el pescado dentro que aceite pongo

Voz 36 40:32 de los aceites de oliva porque en las categorías de aceite de oliva oliva virgen extra virgen y aceite de oliva propiamente que es una mezcla entre virgen y refinado siempre me aconsejable el aceite refinado y el aceite de orujo de oliva que también está dentro de la categoría que son aceite que están preparados para no degradarse tan rápidamente

Voz 0194 40:54 podemos utilizarlo el aceite

Voz 36 40:56 si las veces que sea necesario hasta que te sepa mal hay estudios hecho con flirtea doméstica y lo año ochenta o noventa no recuerdo en los cuales se ve que las señoras desestiman el aceite mucho antes de que llegue bien al nivel de degradación porque cuando la apariencia del aceite au comunica sabor raro a las a lo alimento lo cualquier persona lo desestima y se puede utilizar tantas veces como sea necesario lo que pasa que lo normal es que sitúa frías pescado o algún tipo de alimento que comunica sabor el aceite pues ya no lo suele utiliza para otra cosa

Voz 0194 41:33 yo que soy un poco mayor en mi casa había una especie de tarros donde se utilizaba el aceite de la carne del pescado y además lo no

Voz 0335 41:40 el toro lo ponía así han bueno no soy tan mayor

Voz 0194 41:42 entonces ponía lo ponía así se sea reutilizable el aceite de la carne del pescado para no mezclar los sabores no exacta

Voz 36 41:50 ante el aceite de pescado se utiliza normalmente para cosas de pescado ser se utiliza para referir pecado

Voz 0194 41:56 es decir no puede colar el aceite uno fríe un pescaíto yo que sea un ejemplo

Voz 36 42:02 puede puede colar ese aceite

Voz 0194 42:04 Aguirre aprovecharlo por supuesto

Voz 36 42:07 hasta que tú tenga percepción desagradable que no es habitual

Voz 0194 42:11 inferir con de una aceite de girasol

Voz 36 42:14 claro que también es Mamadou to cualquier aceites refinados todo el aceite de girasol colza soja pero

Voz 0194 42:22 cuál resiste mejor las temperaturas

Voz 36 42:24 el de girasol hay dos tipo uno que es alto le a un supermercado y te vende especial para freidora alto o Lecco y otro que es convencional que no pone nada pues dentro de esa gama el alto Leko porque se parece en su composición al Oliva entonces pues para freír el aceite de girasol alto le confería un poco más recomendable aunque también es habitual utilizar el aceite de girasol normal

Voz 0194 42:52 en la mantequilla pues mira

Voz 36 42:54 eso depende de la tradición culinaria eso también se utiliza solamente para asar la lo Pirineo para arriba o bueno sí es fácil encontrar tradición de usar mantequilla y manteca de cerdo hay mucha variedad

Voz 0335 43:10 pero sólo resistió también la temperatura no sé si

Voz 36 43:13 es la mantequilla también es fácil que resista la temperatura toda la grasa que tengo claro

Voz 0335 43:19 pues no hay que separa aparte de niña

Voz 36 43:21 bueno eso es distinto sitúa a utilizar un aceite una vez pues retirar todos los sólidos en suspensión cualquier cosa que flote sería recomendable porque eso ayuda degradar más rápidamente el aceite pero el usar mantequilla o usa otro tipo de grasa

Voz 0194 43:37 bueno puede que pueden ser la materia clasificada a lo mejor

Voz 36 43:40 no es que el animal ya que utilizamos no tiene solido él suspensión echó una batida la la mantequilla que se ahora son emulsión y la verdad es que no suelen tener tampoco nada flotando

Voz 0335 43:53 luego una cosa curiosa si alguien alguna vez en una fritura le ha salido mucha espuma igual le puede dar así como mala espina no es como todas estas como de dónde sale y en realidad no es malo verdad

Voz 36 44:06 no va en mano el la formación de de gases no hoy sale para fuera la lo normal es que cuando tú metes el alimento suele salir un poco de forma porque el alimento tiene aire incluido también tiene humedad esa humedad sale para fuera de forma violenta porque tú fría ciento ochenta grados el agua hierve a cien grados cuando tú mete el alimento el agua sale para arriba como loca Isabel en forma de fuma haciendo burbujitas

Voz 0194 44:32 se sigue investigando las frituras incluso en Andalucía donde yo pienso que hacían las mejores figuras del mundo ahí se sigue investigando

Voz 36 44:41 que la fritura Eulen a una agresión al aceite bastante Chikatilo pone de manera natural a ciento ochenta grada entonces lo que se puede producir ahí es de mucho tipo cosa desde productos que pueden dar carácter tóxico si se eleva el contenido o también puede ser aditivos que se le añadan a lo aceite para que no formen espuma o por qué porque resista más en la en la fritura que aumente el el periodo de vida útil o también se puede por ejemplo estudiar en los alimento si hay alguna cobertura o algún tipo de aditivo a añadir a la harina de los rebozado que al que el cosa para que retengan menos grasa hay mucha Fassi estudia vaya Master

Voz 0194 45:25 además desde sartenes y de frituras lo último ya que tenemos que dejarlo pero como Eva nos ha traído aquí las sartenes con esto que yo entiendo que es para poner Teresa eso es importante

Voz 35 45:34 por tanto tampoco sabía prendido Joel desde las una encima de la otra al final por todas vienen ya preparadas con una base normalmente un fondo difusor o con unos tornillos que te va haciendo golpeó en la base de la de poner un protector interesante es entonces tanto la limpieza en frío como utilizar productos sobre todo en ante adherentes de madera silicona para no dañar los protegerlas entre ellas porque si no acabas de decir perdón y limpia zafio todas las sartenes cuando están en frío menos

Voz 14 46:03 de basarse en esta vía cuando eso es

Voz 26 46:07 bueno máster ya digo en sartenes y en frituras un gusto de verdad María Victoria Eva muchísimas gracias a las dos muy buenas voces Carlos hasta la semana que viene hemos aprendido mucho oyes

Voz 1490 46:33 por aquí

Voz 40 50:28 las noches estamos trabajando para que sea en las próximas semanas pero que no sea cuestión de de meses en cuanto a a las medidas pues ya lo anunció el presidente del Gobierno en octubre del año pasado en pleno South Side donde en primer lugar y anunció la estrategia España nación emprendedora y algunas de de las medidas que ahí por ejemplo tenemos esta red de incubadoras y acelerador horas y que queremos impulsar o lo que es una de las medidas estrellas o lo que queremos que sea este este primer escalón de la estatal a España nación emprendedora que es la ley de estar

Voz 0194 51:07 la ahí de startups estado sometida a consulta pública durante un mes hace poco que se acaba de cerrar ese plazo que necesidades nos trasmiten los emprendedores que creen que hace falta recoger en esta norma

Voz 40 51:17 bueno en primer lugar que para precisamente saber lo que opina la gente hay que recordar que esta es la primera vez en la que se hace un proceso de consulta pública para una ley relacionada con el emprendimiento tanto en las consultas como en todas las reuniones que he tenido me he ido a Barcelona he tenido reuniones en Madrid ha estado recientemente en Valencia con con el sector es decir con la gente que está entre viendo en diferentes centros y hijab ella las respectivas ciudades y lo que buscamos en primer lugar con la ley de startups es recoger las reivindicaciones históricas de este sector es decir había otras normas por ejemplo a la ley de Emprendedores de año dos mil doce que claramente no ha solucionado los problemas de los emprendedores en nuestro país lo que tenemos que hacer es realmente atender a las necesidades de los emprendedores evidente mente cuando cuando comienzan a a hablarnos de la las necesidades y que conozco a parte de primera mano poderosa hablan de medidas para facilitar la atracción del talento es algo que estamos absolutamente abiertos a a explorar a facilitar la inversión de los que ese es uno de los retos del emprendimiento en España tanto la fase inicial como luego la fase de calaveras bueno pues a lo mejor tener sistemas similares a los que pueda haber en otros países para incentivar estas primeras inversiones y luego bueno pues en en en general la cuestión de los incentivos fiscales que como dijo el presidente pues si es algo que estamos dispuesto también a explorar dentro de esta ley siendo una excepción a como vemos en la política general del del Gobierno que lo lo que lo que estamos es son marco completamente diferente así que esto Nuestra que este Gobierno particular el presidente de Gobierno entiende que este sector es fundamental para generar un nuevo modelo económico que permita el crecimiento de de toda la economía

Voz 1762 53:07 de las medidas que ha anunciado que queréis poner en marcha el llamado Proyecto Bandera busca atraer y desarrollar eventos internacionales de emprendimiento traerlos a España para fomentar el contacto entre inversores internacionales startups españolas que puede hacer el Gobierno para lograr esto porque específicamente esto

Voz 40 53:22 lo que nosotros queremos hacer desde la perspectiva del Gobierno es estimular ese tipo de eventos en particular para que vengan más inversores para desplazar más inversión a estos eventos que más empresas españolas puedan beneficiarse y por lo tanto a acelerar el proceso de maduración de la inversión en nuestro país que es también un reto no en comparación en España estamos viendo unos números de inversión cada vez mayores está madurando rápido pero todavía son números que son escasos son pequeños comparado con otros mercados entonces lo que no puede ocurrir que una startup por el hecho de haber nacido en España o haber tiene unas primeras rondas en España o porque el emprendedor todavía no tenía la experiencia para puede saltar directamente a esos mercados globales se vea perjudicada lo que tenemos que hacer es estimular para que esa maduración ocurra cuanto antes de acercarnos lo máximo posible posible perdón al Rey