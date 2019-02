Hora 25 (08/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0376 00:02 eh

Voz 0194 00:20 luego lo hacemos con un giro del Gobierno de Pedro Sánchez que ha pasado en poco más de tres días de aceptar la figura del llamado relator para la mesa de partidos de Cataluña negociación llevada a cabo entre Gobierno central Gobierno de la Generalitat a romper las negociaciones con los independentistas en medio de todo esto las dificultades del propio Gobierno para explicar el acuerdo la sobreactuación de la derecha calculaba pueblos réditos selecto cuáles la intransigencia del nacionalismo que exige pero no cede

Voz 0194 00:48 así hemos llegado al día de hoy en el que el Gobierno ha tirado la toalla quizá porque había calculado mal los efectos colaterales de sus decisiones Pedro Sánchez lo ha intentado algo que no hizo el Gobierno de Mariano Rajoy ha intentado el diálogo que sin ninguna duda es la única vía para encontrar una solución a cualquier conflicto diálogo hablar escuchar intentar entenderse pero dialogo le han fallado dos cosas el sentido de Estado de la oposición de todo

Voz 6 01:12 a la oposición de todos los partidos pero sobre todo

Voz 0194 01:14 lo del PP que cuando gobierna cuenta con el apoyo leal de los socialistas lo más reciente el ciento cincuenta y cinco y más antiguo la negociación con ETA pero que cuando está en la oposición dinamita cualquier iniciativa y la segunda las exigencias de los independentistas que pidieron gestos al Gobierno gestos que el Gobierno ha hecho y que no se han movido ni un milímetro lo de sus postulados así las cosas ha ganado el cálculo electoral la derecha y la ultraderecha arrancan el domingo en Colón su campaña ya da igual que no haya negociación ni diálogo a ellos de hecho nunca les importó el argumento querían llevar la crispación a la calle tensar polarizar al máximo con un Ejecutivo que es echar a Pedro Sánchez de Moncloa el dos en el argumento y la bandera de España patriotas de pacotilla a los que sólo les interesa su país y les lleva hasta el Gobierno algunos de ellos por cierto son los mismos patriotas que han robado y que han utilizado las instituciones del Estado para sus propios delictivos intereses y por cierto donde están los moderados del PP los escandalizados por el discurso de Casado porque entiendo que los

Voz 7 02:16 hay muy preocupados por la deriva del partido

Voz 0194 02:19 el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado el diálogo con los independentistas era su obligación como será la obligación de quién sea que ocupe Moncloa porque esto es la política ha cometido errores como aceptar la figura del relator que llevaba implícita la desconfianza en las instituciones foro donde debe radicar el diálogo pero lo ha intentado llegados a este punto con él diálogo interrumpido los presupuestos a punto de fracasar y la oposición echada a la calle en un ejercicio de irresponsabilidad tremendo lo más lógico sería una convocatoria electoral que vuelva a recolocar las piezas del tablero y que sean los ciudadanos los que decidan entre la política o la agitación Ángels Barceló se sientan a la mesa de análisis Carmen del Riego buenas noches buena noche Juan Carlos Jiménez buenas noches era noche y Gonzalo Velasco y en la mesa de producción Pedro Blanco atentos a todos ustedes que aunque sea viernes sabemos que nos están escuchando también a cualquier última

Voz 0194 03:35 hoy tenemos una crónica política muy intensa margine harán pero lo primero es conectar con Manresa la ciudad catalana en cuyas proximidades se ha producido el choque frontal entre dos trenes de cercanías que circulaban por la misma vía una persona ha muerto y casi cien heridos Albert Prat buenas noches qué tal buenas noches que se sabe de los heridos

Voz 8 03:51 pues lo último que sabemos es que la víctima mortal es la conductora de uno de los dos trenes que han chocado Se trata de una mujer de veintiséis años además hay cuatro heridos graves nueve menos graves noventa y dos heridos leves y sesenta y cinco de ilesos a esta hora los bomberos están comenzando a liberar entre los amasijos de hierro de plástico de la cabina donde ha quedado atrapada la única víctima mortal de este de este aquí entre los heridos de más gravedad han sido trasladados en el Hospital de Manresa y un tercer tren sea aproximado a la zona del choque para evacuar a los heridos leves algunos de ellos han sido trasladados en los centros de atención primaria más próximos nosotros nos hemos podido acercar a pocos metros de donde ha ocurrido el accidente estamos hablando de una zona de difícil acceso se trata de un tramo de esta vía de de Cercanías en medio de varios campos que da un par de kilómetros del centro de Castelli Galí a un municipio a pocos kilómetros de de de

Voz 0194 04:48 hola acabo de comparecer el presidente la llena el Tata allí mismo en el lugar del accidente qué información hay que explicación dan a las causas del siniestro

Voz 8 04:56 pues lo lo que sabemos hasta ahora es que el accidente se ha producido sobre él a seis y veinte de la tarde entre un tren regional que ha salido de de Manresa por la vía equivocada ya ha chocado con un cercanías que circulaba en dirección contraria hace unos minutos en el puesto de mando avanzado el conseller de Territori Damià Calvet apuntaba a un posible error del sistema de señalización o de los operarios que deben comprobar también que circulan correctamente

Voz 7 05:22 tenemos que averiguar si esto lo va a hacer Adif y Renfe que es lo que ha fallado Si ha fallado pues los sistemas de señalización de detección los sistemas incluso humanos de comprobación de sentido de la marcha pero en todo caso ha habido un accidente y a partir de ahora se tendrá que trabajar en esclarecer sus causas así también a pedir responsabilidades por este accidente

Voz 6 05:46 el president de la Generalitat se ha desplazado hasta el lugar del accidente ha dado apoyo a las a los familiares de la de La Maquinista ya ha pedido que ha perdido la vida insistimos ya los varios

Voz 8 05:56 un centenar de heridos el president al presidente Pedro Sánchez a través de la de las redes sociales ha mandado también un mensaje de cariño y apoyo a todas las víctimas de este accidente y aquí en este lugar de los hechos en este puesto de mando avanzado siguen aquí decenas de bomberos a también mucha muchos mossos d'Esquadra e insiste en que durante toda la noche a seguirán encima del terreno para esclarecer cuáles han sido realmente las causas de este accidente

Voz 0194 06:22 a ver qué vamos pendientes de cualquier novedad la hay nos pide paso de acuerdo

Voz 6 06:26 perfecto me ahora comentaba ahora Albert

Voz 0194 06:28 desde la zona del siniestro desde Manresa que había ya un tuit de Pedro Sánchez dando el pésame a los familiares de la víctima también el ministro de Fomento se ha pronunciado

Voz 1715 06:36 el ministro de Fomento ha trasladado por supuesto el pésame a la familia de La Maquinista fallecida Ia confirmado que esto es novedad aclaró Adif y Renfe trabajan ya dice la investigación de las causas del accidente se informará puntualmente entiende por tanto que en compromiso desde transparente con los resultados de la investigación

Voz 0194 06:52 pues insisto hoy quedamos pendientes de cualquier novedad casi un centenar de heridos y una víctima mortal que hasta ahora está siendo rescatada de entre el amasijo que ha quedado convertida la máquina del tren de cercanías accidente pues en Manresa la semana empezó con una sopa de palabras de confusión resulta hasta coherente que haya acabado prácticamente de la misma manera eso a la espera de la manifestación que la derecha Illa ultraderecha han convocado para este domingo en la plaza de Colón donde está

Voz 1071 07:18 a la bandera más grande el lunes Esquerra Republicana anunció que daba el paso contra los presupuestos que presentaría la enmienda a la totalidad

Voz 0194 07:26 el martes fue Miquel Iceta quien introdujo la palabra de la semana

Voz 1071 07:28 facilitador aunque luego Carmen Calvo tiró del todo de todo el caldero el caudal léxico del español al final lo dejó en relator para que una palabra llevara la otra Torra filtró Quim Torra filtró que hoy lo que habían pedido los independentistas a Pedro Sánchez era un mediador el miércoles

Voz 0194 07:43 llegó la cadena de sinónimos de Pablo Casado de traidor

Voz 1071 07:47 Afellay por fin este jueves fue el PDK del que anunció su enmienda contra las cuentas lo que dejaba al Gobierno pendiendo de un hilo y su portavoz Carles Campuzano soltó esta frase que hoy ahora que ya tenemos más elementos encima de la mesa hoy entendemos un poco mejor las

Voz 0019 08:00 conversaciones de la consejera

Voz 9 08:02 con la vicepresidenta cabo nos han llevado a la conclusión de que estamos más lejos del acuerdo que lo que estábamos hace unos días así hemos llegado

Voz 0194 08:13 a este viernes en el que la negociación ha fracasado aunque ni el Gobierno ni el Govern quieren dar por rota

Voz 0376 08:18 como usted se podrá imaginar lo que no es razonable ni responsable es alargar una situación cuando uno piensa que hay un elemento que

Voz 6 08:28 no se puede salvar claman

Voz 1468 08:32 abandonar el diálogo social

Voz 6 08:34 buenas noches buenas noches Barceló

Voz 10 08:37 todo no

Voz 7 08:41 en esta legislatura que necesariamente es más corta de lo normal de momento esta situación en calle porque esa propuesta no es afectados

Voz 0194 08:51 un momento en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa en la redacción aquí que lo estábamos siguiendo dos en el que todo eran preguntas los intercambió vamos preguntas rompen rompen dan por roto no lo dan Se acabó la negociación la vicepresidenta evitaba el término ruptura pero si recurría a este que acabamos de escuchar el verbo encallar la conclusión era esta la negociación entre el Gobierno y el Govern ha fracasado a pesar del relator a dos días de la manifestación de la derecha en la madrileña Plaza de Colón Nieves Goicoechea buenas noches qué tal Ángels buenas noches Nieves cuál es la explicación que da el Gobierno que ha pasado con algo que era lo que ha hecho

Voz 1468 09:24 la vicepresidenta ha sido hacer un recuento de lo que han hecho estos ocho meses frente a lo que dicen ellos que Rajoy no hizo que no hizo nada que no busque una solución

Voz 0378 09:31 Tica para la problema catalán entonces al Gobierno

Voz 1468 09:34 ha dicho ella ha empezado busca de espacios de diálogo desde el principio desde hace ocho meses para encontrar esa solución política en Cataluña diseñó el marco de la negociación todo dentro de la ley de la Constitución hasta llegar al día de hoy como decíais

Voz 0194 09:47 cuando el Gobierno muestra a la prensa en el transcurso

Voz 1468 09:50 sobre la rueda de prensa su última oferta la Generalitat que no conocíamos en un documento como el que nos ha mostrado de tres páginas ahí se decía que había que mantener

Voz 0194 09:58 por la vía del diálogo institucional que es la que vienen mantenía

Voz 1468 10:01 Do entre los gobiernos central y catalán a través de esa comisión bilateral que ya está funcionando y crear una nueva mesa de partidos de carácter pues más bien nacional porque ahí decía en ese párrafo con todos los que tienen representación en Catalunya eso por tanto incluye Dios al PSOE Campos hemos acepta además y es la clave en una parte del texto que hoy nos han mostrado la figura de una especie de coordinador de las reuniones no aparece en el texto la palabra relator pero es una petición del mundo nacionalista ese concepto y el Gobierno lo ha aceptado una nueva propuesta en estos términos que según la vicepresidenta no ha sido aceptada por lo nacionalistas y por lo tanto la negociación ha fracasado hoy

Voz 0376 10:43 este Gobierno tiene la firme decisión y vocación de establecer todos los puentes posible que la ley nos permita para que el diálogo se produzca pero en este momento el trazado que hemos hecho para que ese diálogo se canalice no es aceptado por los partidos independentistas

Voz 1468 11:04 el Gobierno entiende que esta propuesta que ha hecho cómo ha sido rechazada por el mundo independentista por los nacionalistas catalanes porque han pedido un referéndum sobre el derecho de autodeterminación es una petición ese referéndum sobre la autodeterminación que está fuera de ese marco que hoy hemos conocido que es el que el Gobierno ha ofrecido hoy a los partidos catalán

Voz 0376 11:25 este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación debe ser cien veces que lo hayamos dicho pero lo volvemos a repetir nunca la salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somo ida la democracia que somos

Voz 1468 11:44 pero es verdad que los nacionalistas catalanes de a Esquerra y la Generalitat han manejado en el discurso continuamente que ellos lo que le buscaban era una negociación para llegar en un otro eventual momento a un referéndum mira que llegue ahora eso era lo ha eso al derecho a otro evitar determinación o a la independencia de Catalunya pero hoy el Gobierno ha considerado que eso irán aceptable pero era hoy cuando lo ha considerado no antes

Voz 0194 12:12 cuánto tiene que ver en todo esto eh la manifestación del domingo en el giro que se ha producido hoy

Voz 1468 12:18 la presidenta no ha reconocido en ningún momento si el Gobierno gira en su estrategia debido a esa presión social y política que ya puede existir sobre el Gobierno ante la manifestación a la brecha convocante de la manifestación sí que le ha reprochado que no haya ayudado en absoluto en todo este tiempo a que fructifique el diálogo

Voz 0378 12:35 y el Gobierno y la Generalitat

Voz 1468 12:38 si no han programado nunca ese diálogo porque mientras estaban dialogando no sabían que esa manifestación se iba a convocar el próximo domingo

Voz 0376 12:46 el día veinte no sabíamos había manifestación el día diecisiete de enero tampoco lo sabíamos el día veinticinco tampoco hace cuatro días cuando estábamos cruzando posibilidades tampoco lo sabía no en absoluto

Voz 0194 12:57 hola anegado así varias veces como define el Gobierno la situación en la que entramos ahora es es una ruptura en qué punto está bueno

Voz 1468 13:04 posee la vicepresidenta se ha cuidado mucho de manejar la palabra ruptura durante la comparecencia es más si se dieran las condiciones ha llegado a decir en algunas ocasiones el diálogo podría retornar es decir Si los nacionalistas catalanes dejan de exigir el referéndum sobre el derecho de autodeterminación

Voz 0376 13:23 va vamos a parar como Gobierno que el diálogo sobre estas bases tenga algún día posibilidad pues bien no pero de momento lo que no tiene ningún sentido es que la sociedad piense hola Soriano tenga la clave clara de lo que este Gobierno procura cada día

Voz 1468 13:47 es decir no pero dejan un camino así ellos

Voz 0194 13:50 se retractara vamos a ver cómo lo ven en el otro lado en Barcelona Pablo Tallón buenas noches hola qué tal han comparecido el vicepresidente catalán Illa portavoz Pere Aragonés y el esta tarde en el Palau ellos como definen el punto en el que estamos

Voz 1673 14:04 bueno pues vienen a decir que esto ha sido una ruptura totalmente unilateral hasta el punto de que ellos según cuentan habían ofrecido a Carmen Calvo reunirse esta misma tarde y les ha dicho que no vamos

Voz 6 14:14 escuchará a la radio lamentamos

Voz 11 14:16 que que este mediodía el Gobierno del Estado ha decidido abandonar el diálogo

Voz 0194 14:22 que el PSOE

Voz 0376 14:23 sido ceder delante de la p

Voz 11 14:25 Sion de aquellos que no quieren que haya diálogo y que no quieren que haya soluciones políticas

Voz 1673 14:32 como veis considera que Sánchez no ha aguantado la presión de PP Ciudadanos y de Vox especialmente tras la convocatoria de la manifestación y asegura que los independentistas van a seguir sentados en la mesa en todo momento

Voz 1071 14:44 está clara por tanto cuál es la línea roja que ha trazado el Gobierno la autodeterminación su negativa eso el propio Sánchez al poco de que hubiera acabado la rueda del Consejo de Ministros a tuitear esta frase el Gobierno no aceptará nunca un referéndum y esa es la parte para

Voz 0194 14:57 no precisamente la que los independentistas no ceden

Voz 1673 14:59 no a pesar de que en el documento que hoy hemos conocido se especifica que cada cual podrá plantear libremente cuál es su solución para resolver la crisis territorial a pesar de esto al vicepresidente aragonés no le han gustado las palabras de Calvo en las que aseguraba sentíamos a horas que ni siquiera se iba a ser

Voz 3 15:15 para hablar de este referéndum lo que no se puede pedir es que una de las partes renuncié a lo que es horrendo

Voz 12 15:22 sí a sus planteamientos políticos no vamos a renunciar además porque somos depositarios de la opinión del ochenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña que reiteradamente se manifiestan a favor de un referéndum de una consulta

Voz 1673 15:35 además asegura que el documento cuya hecho público La Moncloa es un paso atrás respecto a lo que ya se había acordado en los últimos días y además echan de menos una mayor concreción un calendario de Roma

Voz 1468 15:45 es una metodología propuestas

Voz 1673 15:47 nombres sobre el famoso relato en lo que sostiene

Voz 0194 15:50 con ese Pablo es que el Gobierno les pidió que retiraran las enmiendas a la totalidad

Voz 1673 15:54 sí esto es lo que cuentan que ayer mismo la vicepresidenta les advirtió de que si Esquerra y el PP Cat no retiraban hoy mismo las enmiendas pues las negociaciones quedaban rotas pero los independentistas replicaron que no podían renunciar a su única arma de presión en estas negociaciones y en esta situación pues hemos llegado al punto muerto de hoy entre

Voz 1071 16:11 por eso una declaración de Carmen Calvo que hizo aquí en la SER estuvo el miércoles en Hoy por hoy y señalaba que no tenía nada que ver una cosa con otra es decir no tenía nada que ver y no mezclaban la negociación sobre Cataluña con los presupuestos lo que pudiera pasar con ellos

Voz 0376 16:23 la situación en Cataluña no se puede circunscribir a los presupuestos ojalá fuera tan sencillo como que la situación de Cataluña se puede resolver porque haya o no haya presupuesto porque lo apoyo porque no los apoye la situación de Cataluña es una situación excepcional complejísima necesita de sentido común de madurez de paciencia y de ayuda

Voz 0194 16:43 p

Voz 13 16:43 por todos hay más cosas

Voz 0194 16:46 ya sé que no a envolver aquella entrevista del miércoles en el documento que el Gobierno entregó a la Generalitat y que hoy en distribuido en la

Voz 1071 16:52 Clos no hablan de relator sino de una especie de facilitador mencionaba antes ni así la definición exacta es ésta dice el texto al frente de la mesa de partidos Se propondrá de común acuerdo una persona que será quién facilite la coordinación de los trabajos de las convocatorias y fije el orden del día ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo dará fe de los acuerdos alcanzados ir determinará el seguimiento de su aplicación varias funciones portando bien esto

Voz 7 17:18 esta definición que hacía del relator

Voz 1071 17:21 Carmen Calvo la presidenta en su entrevista este miércoles contenta

Voz 14 17:24 es una persona eh seguramente una persona un hombre una mujer en Cataluña que haga el trabajo de convocar poner un poco orden en el debate recordar de qué se está hablando si se avanza o no se avanza algo tan sencillo como esto nos conduce a un debate donde estamos entre y las condiciones hemos

Voz 1071 17:46 en ese papel bueno en este documento también que entregó el Gobierno a la Generalitat espera que no se habla de una mesa de partidos estatal que era la gran reivindicación independentista pero sí describe una mesa con dos representantes por partido que tengan lo dice así capacidad de decisión en ámbito estatal y catalán de cada grupo político representado en Cataluña la formación vinculada a los mismos osea traducido que pudiera y un representante del PSC por ejemplo y otro del PSOE o dirigente de los que

Voz 6 18:10 muy lo decía ahora nieve tiene dijo Calvo

Voz 1071 18:12 en la entrevista sobre la creación de una mesa estatal pues que para eso ya estaba al Congreso

Voz 7 18:17 yo ya les dije a al vicepresidente y a la consellera que en el Congreso de los Diputados hay una comisión abierta para la evaluación del modelo autonómico para la posible en fin reformas actuaciones de futuro que tengamos que tener en la estructura territorial de nuestro país que es una estructura descentralizada Nieves

Voz 1071 18:38 dados a este punto cuanto más cerca estamos hoy de unas elecciones de la tormenta perfecta podría serán porque de momento está

Voz 1468 18:45 pues en la ruptura del diálogo a día de hoy tenemos que ver el día trece si se aprueba o no las enmiendas a la totalidad de los diferentes grupos entre ellos P de Katy Esquerra si se aprueban las enmiendas el presupuesto de General del Estado decae por lo tanto Pedro Sánchez no tendría ese presupuesto al que ha vinculado la mayor parte de su gestión política durante estos meses las selecciones estaría cercanas pues si si todo esto ocurriera la vicepresidenta del Gobierno ha dicho que la legislatura es más corta

Voz 0376 19:14 lo dijo el presidente y yo creo que en esto no conviene me hace falta que es el interprete con estas cuentas tendremos un dos mil diecinueve normal ejecutando las política sin ella el tiempo sea corta

Voz 1468 19:28 pues sí y elucubraciones sobre la fecha ya entonces Angels pues todas Pablo Iglesias ya te acuerdas que activa su partido para estar preparado para primavera para sociedad

Voz 0194 19:37 las primarias es la otra fechas ha llamado Super Domingo

Voz 1468 19:39 de mayo que tendría cuatro convocatorias no me equivoco la que deslizó el propio Sánchez antes de Navidades en un almuerzo que para él lo él querría en todo caso para

Voz 0194 19:48 en octubre si hubiera que y Pablo la semana que viene que es cuando empieza el juicio al pluses hay alguna opción de que los independentistas retiren sus enmiendas a los presupuestos

Voz 1673 19:57 pues mira a la mayoría de fuentes consultadas Nos admite que las posibilidades son pocas son muy pocas es verdad lo contábamos el otro día que existe un sector en el PDK pero también alguna figura destacada de Esquerra pues que cree que tumbar ahora las cuentas devolver como un bumerán en forma de un gobierno de derechas en España además con ganas de aplicar el ciento cincuenta y cinco para más inri que sería a quien le tocaría gestionar la sentencia de del proceso pero es verdad que también aquí llegamos al otro punto clave lo decías tú ahora el juicio que en piedra este martes aquí lo que nos cuentan que para que puedan retirar la enmienda el mismo martes o el miércoles que ya habrá empezado juicio insisto dimos por lo tanto que habrá habido la foto de lo anterior guber de Forcadell sentados en el banco de los acusados la oferta que tendría que llegar desde Moncloa tendría que ser enorme para que pudieran justificar ante sus bases que con esa imagen en una mano pues ellos retire la enmienda con la otra está complicado pero seguro que los contactos van a seguir en las últimas horas sobre todo a partir de la manifestación del domingo que también va a ser el otro punto de inflexión así que todavía queda una mínima esperanza de que los presupuestos puedan superar este primer toro

Voz 0194 21:01 hablaremos de esa manifestación del domingo Pablo Nieves muchas gracias a dar noches todos todavía dos dos apuntes más antes de abrir la tertulia sobre este cambio de rumbo de las negociaciones sobre Cataluña lo primero Miquel Iceta que fue quien destapó la caja de los truenos Rivero él mencionó el primero mencionar el dijo facilita por en esa entrevista en TV3 ahí empezó todo como diría aquél y que hoy ha vuelto a hablar acabar

Voz 1071 21:23 acaban de llegar los unas declaraciones que ha hecho el primer secretario del PSC

Voz 0194 21:26 en Tenerife ha dicho que el diálogo es de valientes y agradecido la posición del presidente del Gobierno

Voz 1591 21:31 hay gente que no quiere diálogo yo creo que por miedo que algunos por conveniencia hay gente que piensa que de los conflictos saca beneficios políticos y está dispuesto a que los demás paguen el precio que sea por ese beneficio político hirió a Domino de esa política L declara incompatible con esa política

Voz 1071 21:53 la después le han preguntado qué le parecían las declaraciones de esta semana de Alfonso Guerra de Felipe González

Voz 1591 21:59 de la primera gente que conocí del partido habían una persona muy mayor de la que desgraciadamente no me acuerdo el nombre que me dijo una cosa muy impactado y que no olvidado desde entonces dice antes de hablar mal de un compañero te caiga la lengua al suelo por lo tanto yo practico esa enseñanza primera de mis inicios yo no estamos obligados a compartir las posiciones de un oso de otros pero sí que tenemos un deber de lealtad con el secretario general del partido más en un momento que es presidente del Gobierno

Voz 0194 22:35 y el otro apunte Pedro se van conociendo algunos detalles de cómo se ha producido

Voz 1715 22:40 sí de déjame que recupere mencionaba antes José Luis Astre la entrevista de esta semana Carmen Calvo aquí en La Ser en Hoy por hoy en esa entrevista Pepa Bueno el preguntaba por un grupo de guasa si existe que se llama coordinación BCN Madrid y Carmen Calvo contaba

Voz 0376 22:54 vivimos todos en el en el teléfono llegue el Whatsapp para decirnos te puedo llamar a las cuatro y tú le dices no porque a las cuatro estoy en el Senado nombre llame a la cuatro llevarme a las seis que si nota

Voz 1715 23:05 bueno pues habla de un grupo El Guaje que para que nos coordina hemos cuenta La Vanguardia como ese grupo de Whatsapp ha sido fundamental para que el Gobierno transmitiera la ruptura o

Voz 1071 23:16 el empeoramiento llamarlo

Voz 1715 23:18 a usar el término de Carmen Calvo dice La Vanguardia el miércoles los negociadores aragonés Calvo mantiene una videoconferencia de hora y media de gobierno aceptaba la figura del relator en Cataluña iba a renunciar a la figura de un raptor con perfil internacional a última hora de la tarde el miércoles la propuesta del Gobierno no termina de gustar en la Generalitat en fin se complican las cosas hasta que se llega la mañana de hoy en la mañana de hoy a través de ese grupo de Whatsapp y el mensaje de Carmen Calvo es el siguiente oiga usted retiren la enmienda a la totalidad y nosotros estamos dispuestos a discutir sobre los nombres para los relatores ir en ese momento lo que Aragonés vicepresidente catalán le propones tener una videoconferencia por la tarde estamos hablando de las tres

Voz 1170 24:01 treinta y cuatro de hoy dice la Vanguard

Voz 1715 24:03 ya a las trece cincuenta de hoy Carmen Calvo dijo según la versión de La Vanguardia escribe en ese grupo de Whatsapp algo así como tenía que ser ahora la respuesta de sí o no entiendo que es uno suerte

Voz 0194 24:16 por eso se produce el en el encasillamiento bueno pues abrimos tertulia abrimos mesa de análisis con el desenlace decía yo al principio de esta semana de vértigo un Gobierno dispuesto a dialogar dispuesto a negociar con errores incluidos el relator por ejemplo comprar los argumentos de los independentistas pero dispuesto a negociar por un lado y por otro lado los independentistas y lo contaba Nieves ahora que siempre sobre la mesa han tenido la misma exigencia que es el referendo de autodeterminación era el motivo de la conversación el motivo de la negociación pero que no es de esta semana es que es el objetivo ha sido él mismo desde el inicio de las conversaciones del diálogo que a todo esto la derecha la ultraderecha pero sobre todo los partidos con representación parlamentaria partidos como os gusta llamarse constitucionalistas que han dejado la lealtad aparcaba que no han apoyado en nada al Gobierno al contrario en cuanto el Gobierno ha dado un paso en falso como puede ser el asunto del relator lo que han hecho es agitar la calle convocar esa manifestación de la que después hablaremos el domingo en Colón yo no sé Carmen si éste era el desenlace que se podía prevé a ver qué es lo que ha sido el detonante para esta ruptura de hoy cuando parecía que el Gobierno incluso mantenía el tipo con con lo del relató porque a pesar de todo lo que lo que se dijo y lo que pasó en el momento en el que se conoció el Gobierno sigue negociando esa misma tarde a través de este sabia a través de videoconferencias que puede haber pasa

Voz 0378 25:53 pues que que cuando estás dudando gestos y muestras de buena voluntad por otro lado solamente te dan bofetadas pues llega el momento en que alguien dice hasta aquí yo creo que la presentación de la de la enmienda por parte del P de Cat a la a los presupuestos que ha sido al final la gota que ha colmado el vaso unido a todo lo que hemos vivido esta semana donde no ha sido menor no ya la la manifestación convocada que va congregará a muchísima gente sino también la oposición interna que ha encontrado Pedro Sánchez porque cuando se hacen cesiones aunque esto no las quiere revertir a revestir de cesiones hacia quién van dirigidas esas cesiones lo que hace es pagarte con una traición como hizo como hicieron los independentistas el martes como hizo Torras sacando el papel de los veintiún puntos de sí e interpretando que habían conseguido lo que lo ya un un éxito con el relator que era lo que ellos pedían cuando ellos pedían otra cosa pedían un mediador internacional en la mesa entre los dos gobiernos no en la mesa entre los partidos llega un momento en que dices bueno para qué voy a estar esforzándose sí por el otro lado no hay absolutamente ninguna voluntad de hacer nada porque cuando al final dices no pero todo es para que haya un referéndum de autodeterminación es decir un referéndum de independencia de sí o no eso es que además no lo puede conceder el Pedro Sánchez porque es ilegal entonces cuando tú circunscribe escribes el diálogo dentro de la ley y el de enfrente solamente tienen una posibilidad de pasó también a a Rajoy con Artur Mas cuando después de mucho tiempo les recibió en La Moncloa Ile dijo solamente vengo

Voz 15 28:09 yo a pactar la fecha en la hora en referendo dijo pues si solo viene a eso

Voz 0378 28:15 lo siento pero no pues no pues no podemos un poco lo mismo

Voz 0194 28:18 Juan alguna pena Juan Carlos vamos a ver

Voz 1170 28:21 que el cuando el mito del diálogo y el concepto nuevo concepto mágico que el podemos casi a poner en el mismo y él mismo plano y en el mismo nivel que el viejo con el concepto del consenso significa algo o no significa absolutamente

Voz 0785 28:37 nada

Voz 1170 28:38 es decir dialogar ante luego todos los gobiernos cuando hay un conflicto y todos los gobiernos de intenta encontrar soluciones a Rajoy se le plantearon cuántos puntos se dijo puedo hablar de todos menos de uno de los creo que eran veintiocho no recuerdo exactamente sólo de uno no puedo hablar pero no porque no quiere hablar sino porque que mi posición como presidente de Gobierno me impide a constitucionalmente siquiera plantear la posibilidad de un referéndum de autodeterminación la otra parte que es lo que hizo sino hablamos de esto no me interesa absolutamente nada a Pedro Sánchez lleva al Gobierno a partir de una moción de censura que yo creo que no sé por qué especie de de iluminación creía que podía haber cambiado las la perspectiva de los partidos independentistas

Voz 0194 29:27 hay que intentarlo como mínimo Juan Carlos

Voz 1170 29:29 pero que no es decir si tú partes de que por el hecho de que tú crees que ya que te han apoyado la moción de censura van a cambiar su objetivo básico y entonces puedes y reconducir eso que se llama diálogo a yo doy todo menos el el el referéndum de autodeterminación bien es eso puede ser puede ser una solución yo no lo digo que que lo sea o que no lo sea decir yo como presidente del Gobierno por lo menos estoy obligado creo a intentarlo intentarlo no significa pactar algo significa por lo menos escuchar y ver qué qué posibilidades si de verdad los dos partidos independentistas han cambiado su objetivo básico bueno en ocho meses creo que han dado pruebas más que de sobra de que no había ninguna posibilidad de que se cambiará el objetivo maximalista de los dos partidos independentistas por lo tanto tu iniciar desde el veinte dice la la la señora Calvo una negociación que sabías que antes o después iba a encallar Ike no en Cayo no han callado antes porque básicamente los tres las tres hojas que han planteado hoy la la APD que es que ha repartido la la la la vicepresidenta pues más o menos contestaba una gran parte de las reivindicaciones o de las posiciones de negociación de los partidos independentistas pero claro es que cuando esté plantea el el el referéndum yo no es que el Gobierno quiera o no deja de creer es que en el momento que acepte eso directamente hay un recurso al Tribunal Constitucional este Gobierno caería en una ilegalidad que le llevaría a un proceso pena

Voz 0785 31:06 sí claro haber explica es la racionalidad perdón de la decisión de tiene razón no en base primero a a la falta de gestos en relación a los presupuestos evidentemente ya es demasiado aceptar todo esto no IAC explica AIS con mucha razones que claro en una negociación el margen siempre está en y por debajo de la exigencia más altas estamos autodeterminación o autonomismo pues desde luego el margen de debe negociación está en un en una en una manera de autogobierno con muchas más concesiones no hay por lo tanto hay en un con me sobra habilidad ahora si bien el momento elegido y la secuencia de acontecimientos hace que esto no se represente como una decisión racional por la irracionalidad del independentismo sino como una claudicación una renuncia por qué será después de la torpeza comunicativa que supuso poner encima de la mesa el nombre que yo ni siquiera creo que la figura fuese fuese algo malo en sí mismo pero desde luego nombre de relator fue una torpeza sea después de que le has puesto cebo a las tres derechas para que se manifiesten después de que haya habido una presión interna desmesurada ante la que nunca Sánchez había cedido nunca la ejecutivo y nunca este nuevo PSOE había cedido ante la presión de sus varones que han manifestado esta semana un pánico desmesurado yo lo que creo que el PSOE tiene una tendencia a a situarse en situación de debilidad es decir están en el Ejecutivo con un Parlamento que no le apoya pero con un equilibrio posible están en muchos gobiernos autonómicos y sin embargo como una especie de profecía auto cumplida ya adelantan su propia derrota entran absolutamente qué es lo que les ha pasado a todos los los los gobernantes autonómicos que en lugar de explicar en lugar de aprovechar su situación de hegemonía de algún modo entran en pánico y atacan a su propio Ejecutivo que a su mayor fortaleza no entonces en este sentido claro

Voz 0378 32:55 esto tiene todos los visos de ser el inicio esta vez sí de un fin de legislatura no yo

Voz 0785 33:03 cuál es lo que creo que debería haber hecho el Gobierno no tengo desde luego la solución pero pero sí que quiero aventuró una cosa yo creo que el problema catalán no tiene solución no tiene una absorción desde luego inmediata estamos dentro de un de una época en la que solucionó mismo dicen algunos no queremos una solución inmediata para todo en realidad la única solución es lo que se dice habitualmente no varón para adelante seguir corriendo por qué porque mientras las situaciones duran los procesos hacen que la gente cambia las posturas Campbell se modifiquen los equilibrios ligeramente ya se encuentra en nuevas nuevas vetas no entonces renunciar a esto es verdad que todo pasaría por hubiese unos presupuestos para poder seguir tirando el balón hacia adelante pero supone la la bueno olvidarse la posibilidad de que de que la situación se transforme

Voz 0378 33:46 pero pero presenta el Gobierno Pedro Sánchez sí tiró un balón para adelante para no solucionar el problema catalán que Serra soluble como todo como tú dices pero sí para ofrecer algo que pudiera de suavizar la situación y seguir para adelante que fue algo que en su en su diálogo con los dirigentes catalanes no ofreció Rajoy Rajoy no ofreció nada tampoco negociarlos puntos pero no no daba una alternativa Pedro Sánchez dio una alternativa hagamos otro Estatuto modifique hemos las leyes necesarias para que algunas de las cosas que se tumbaron en el Tribunal Constitucional por considerarlas inconstitucionales puedan ser constitucionales a través de de modificaciones de leyes de leyes orgánicas pero eso tampoco también los independentistas dijeron no es que no lo contemplaban

Voz 13 34:49 o actas de determinación

Voz 0194 34:51 la autodeterminación o referendos referéndum no

Voz 16 34:53 nada nada más

Voz 0378 34:57 yo creo que si se hubiera querido desde el independentismo al margen de los presupuestos de explorar alguna vía de estas ya ver que sacan para tirar la pelota hacia adelante que nos dure otros diez años quince años el que hubiera o no presupuestos daría lo mismo a estaríamos en una situación muy distinta en la que estamos ahora donde no habrá presupuestos pero tampoco habrá diálogo pero porque que dialogamos yo que creo que hay que dialogar siempre yo que creo me temía que la el final de The el diálogo cuando lo inició Zapatero no ahora el día veinte sino antes iba a ser esto que creo sin embargo que había que intentarlo creo que merece la pena intentarlo que al final te topes contra la pared contra la que te topes ahora entre dejarte

Voz 1468 36:02 varios pelos en Lagartera

Voz 0378 36:05 acabar con tu partido porque no consigues nada pero estás haciendo que tu partido que además no cree en lo que él está ofreciendo a los independentistas que eso también hay que tenerlo en cuenta y así todo lo presentan ya si todos se callan me parece que en que lo los varones no podían tampoco

Voz 0194 36:29 da da da un poco la situación de todas formas y también que pienso que no estaba tan de acuerdo con lo que decía Juan Carlos yo creo que hay que apostar por el diálogo siempre siempre me parece que es la única manera y una de las cosas que se ha criticado mucho en este proceso es la falta de política del anterior Gobierno cuando decíamos que haga política política al final yo creo que el diálogo forma parte de la hacer política pero sí tengo la sensación de que este Gobierno ha querido dialogar pero su interés en una estrategia clara

Voz 0378 36:58 bueno es que esta estrategia aclara tampoco se podía tener en cuando decía

Voz 0194 37:03 entonces ya pero tú cuanto cuando cuando dialogan entiendo que tienes que ir planteando escenarios

Voz 0378 37:09 ya bueno pero yo creo que el de el de Al

Voz 15 37:11 eh hacer otro otro Estatuto de autonomía para Cataluña otro Estatut

Voz 0378 37:17 qué hubiera también ha levantado ampollas en el PSOE pero ahí no no hubiera sido como como lo que hemos visto esta semana

Voz 1170 37:26 Carles saber dos cosas primero plantear un nuevo Estatuto era una cosa digamos casi un brindis absolutamente al sol por más que se empeñen en la actual Constitución o la tras formas o una planta catalana sistema jurisdiccional españoles imposible absolutamente imposible sea lo que se declaró inconstitucional ya la lectura que se hizo fue una lectura suficientemente generosa hacia el no el doctorado en gran medida

Voz 0194 37:57 el problema de la sentencia fuese

Voz 1170 38:00 podía ir lo que se hubiera podido modificar bueno sí y yo creo que el el la competencia pasar el puerto de Barcelona la competencia de la Generalitat pues es algo muy intrascendente creo que es muy intrascendente entre otras cosas porque la reforma del del del de la última reforma estatutaria agotó esa vía de de de de traspasos competenciales ya no hay muchas más cosas que que traspasar ya además no son los que careciera de de de una estrategia es que la estrategia de Pedro Sánchez era yo soy el anti Rajoy el anti PP por tanto esto me sirve como pegamento para que todo se vean obligados toda esta amalgama que me ha apoyado en la moción de censura se vea permanentemente obligada a apoyarme porque si no estoy yo viene el malo ir cuando Casado llega a la a la secretaría de la Presidencia del Partido Popular ya el malo y adopta otras posturas y es un malo todavía más malo

Voz 0378 38:57 bueno eso es un ni el discurso

Voz 1170 39:00 lo de el dóberman impacta ya en los votantes de derechas ir para los votantes de izquierda para el propio Partido Socialista es un discurso ya muy muy insustancial llevamos oyendo lo casi cincuenta años es decir si Pedro Sánchez se cree ese sigue creyendo que ese discurso va a alterar el el el impacto que el que las negociaciones con los independentistas ha causado no en el PP no he Vox no en en ciudadanos sino en su propio partido está aquí poco de suelo otra cosa quince segundos plantear una mesa de partidos sin el primer partido catalán Issing el primer partido español no es que sea una estrategia de negociación es un suicidio absoluto era una cosa completamente dispar

Voz 0378 39:43 no en la mesa hasta es es tenían su sitio

Voz 6 39:47 sí se claro sentarse directo ciudadanos los ciudadanos y para eso está

Voz 1170 39:54 lamento es que saltarte el barco institucional de la democracia es pero

Voz 0194 39:59 Gonzalo es un paso bastante dura repito que el momento

Voz 12 40:02 el momento está muy mal mecido los tiempos están muy mal medido sabemos lo importante que es esto a la hora de

Voz 0785 40:07 de permitir que se construye un relato no porque al final esto de la comunicación política básicamente se va a ser en evitar que los Chacal este ataque no es todo lo permite lo tolera porque porque claro esto supone ya la concesión de la iniciativa a los manifestantes del domingo supone que sean ellos los rescatadores de la paz por los catadores de ser representan controló el cincuenta por ciento de los toros de español el ochenta por ciento de todo el electorado bueno veremos veremos ahora de las las elecciones pero verlo pero veremos las posturas y sobre todo en base a qué contenidos está basando esa alianza no porque pero con las declaraciones de los últimos días no se está basando en una mera defensa de los mecanismos neutrales de la Constitución sino en base a unos contenidos políticos muy determinados eso a la cuestión la cuestión de Cataluña Crime abramos del independentismo como una masa uniforme cuando sabemos que no lo es que está llena de fracturas parece que se han aprovechado mal esas fracturas ahí habido un actor John no me canso de decirlo que era Esquerra que parecía que podía haber operado otro papel entre otras cosas porque su estrategia era la de ganar tiempo ganar tiempo su caso para conseguir una base más amplia del independentismo contento intenten

Voz 0378 41:14 se intentó por parte del Gobierno digo aprovechar esa

Voz 1468 41:17 la la la vía que era la

Voz 0378 41:20 entre comillas racional la como dicen seria la de Oriol Junqueras

Voz 0785 41:25 yo soy del Madrid pero no es no es la cuestión es qué es lo que al final hace que no los actores políticos actúen como actúan pues la verdad es que miedo El miedo su motivación máxima no en en los dilemas siempre de racionalidad diré prisioneros estas cosas que sé que contamos los profesores siempre cuando no sabes qué va a hacer el otro siempre toma una decisión más conservadora por si acaso no y esto parece lo que pasa con Esquerra y con todo siempre por si acaso pierdo los votos ahora que parece que voy a ganar las elecciones me mejor no hago nada me quedo cómo estoy porque al final voy a ganar las elecciones pero claro cuando Esquerra lleguen los comicios sea el partido que gobierna la Generalitat pero en el Gobierno de España esté quién parece que va a estar a este paso

Voz 0194 42:06 pues veremos lo que sacan no ya ponía sobre la mesa Gonzalo la manifestación del domingo abordamos íbamos con los detalles a la vuelta veinticinco

Voz 0194 46:09 Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez y Gonzalo Velasco vamos a ir ahora con la convocatoria de esa manifestación de la derecha de la ultraderecha Ciudadanos Partido Popular y Vox para el domingo pero pedíamos la participación de los oyentes tanto para que nos dieran su opinión sobre la ruptura o el encasillamiento de la negociación entre independentistas y el Gobierno también sobre la manifestación y la verdad que hay muchos oyentes no Pedro

Voz 1715 46:29 sí sí sí este viernes creo que hay margen viernes de radio venga saca a la calle y eso está muy bien bueno en este mes esto cuarenta segundos vamos a escuchar las opiniones de cuatro cinco oyentes que bueno valoran la ruptura del diálogo hay quién lo celebra hay quien cree que en todo caso no servirá para matizar los traidores callejeros de la derecha hay quien se queja efectivamente de que el Gobierno Man tuviera ciertas esperanzas en el diálogo con el independentismo

Voz 5 46:55 vamos a escuchar las opiniones te da muchísima pena por qué veo a Pedro Sánchez solos sin apoyo cuando precisamente en lo que ha querido ha sido dialogar que es lo que necesitamos pero veo eh que volvemos otra vez como pasen muchísimos conflictos internacionales como los extremos

Voz 0194 47:19 son los que se aprovechan de la

Voz 5 47:21 Sion creo que Pedro Sánchez

Voz 24 47:23 sería convocar elecciones Iker a ciudadanos decidan si quieren crispación como dicen en el PP y Ciudadanos o quieren que Pedro Sánchez siga haciendo lo que hace diálogo con los catalanes

Voz 25 47:38 sólo quiero decir que a ver qué van a hacer ahora todos estos voceros que están llamando a la manifestación del domingo ya no tienen motivos claro que no los necesitan sólo quieren hacer ruido

Voz 26 47:52 el caso resulta que quien se lo debe estar pasando pipa en estos momentos debe ser la antigua vicepresidenta del Gobierno anterior perdón Soraya Sáenz de Santamaría aún recuerdo cuando hicieron la transferencia de las carteras con Meritxell Batet que Meritxell con toda la buena voluntad del mundo es ella por supuesto pues nada vamos a intentar tender puentes vías de ley algo para intentar resolver la crisis territorial es recuerdo la mueca que hizo por detrás Soraya como diciendo intenta intenta que ya veremos lo que pasa

Voz 0486 48:21 a conseguir sinceramente no entiendo muy bien por qué el Gobierno de Pedro Sánchez se ha metido en este embolado como en tantos otros Si bien le reconozco el hecho de Collor de rectificar pero no entiendo por qué no se puede aceptar que que hay un nutrido grupo de españoles incluso desde la izquierda que no queremos negociación con los catalanes

Voz 0194 48:41 estos son los que opinan los oyentes este viernes por la noche en Hora veinticinco vamos con la manifestación del domingo Adrián Prado buenas noches qué tal buenas noches Adri en vista de la rueda de prensa de de Carmen Calvo PP Ciudadanos y Vox dicen que aún hay más motivos para la convocatoria

Voz 0019 48:56 es el diagnóstico que hacen los tres partidos tras escuchar a la vicepresidenta creen que la movilización el domingo pues redobla su

Voz 1715 49:01 en el caso del PP porque el Gobierno demos

Voz 0019 49:04 dado su adicción a la mentira y el engaño así nos lo trasladaban fuentes populares con la rueda de prensa de Carmen Calvo todavía en marcha un argumento al que luego le ponía voz el portavoz adjunto en el Congreso Carlos Floriano

Voz 0376 49:15 según el Gobierno