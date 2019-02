Hora 25 (08/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 contra del diálogo en contra de la negociación en contra de de la política en definitiva

Voz 0378 00:04 efectivamente desde el momento en que los tres coinciden en bueno los dos Vox vos esa parte porque porque es que ni siquiera contempla la posibilidad del ciento cincuenta y cinco porque quitan las autonomías y ya está pero cuando de Ciudadanos y PP la alternativa que presentan ese ciento cincuenta y cinco pues por el diálogo mucho no estaban ya efectivamente fue fue la excusa para para además de presionara Sánchez en un momento en uno de los momentos de mayor debilidad no no digo ahora con la ruptura que era ante la posibilidad de no tener un uno

Voz 1170 00:45 los presupuestos sino tiene once

Voz 0378 00:47 supuestos la posibilidad de que las elecciones se adelanten es mucho mayor con lo que aprovecharon desde el primer momento esa metedura de pata que hizo la vicepresidenta en el Senado cuando habló de ese relator aunque cuando nos dijo

Voz 1 01:07 que consistía algunos dijimos pero esto es un secretario de actas una grabadora como dijo Alfonso Guerra o

Voz 0378 01:13 la grabadora nosotros dejemos secretario de actas no esto son secretario de actas el que el que dice éste ha dicho esto y está dicho otra cosa que visto lo visto era necesario porque claro si no se ponen de acuerdo entre el ni siquiera en lo que ya habían hablado anteriormente en lo que ya había han pactado anteriormente que unos dicen una cosa y otros dicen otra pues sería necesario que hubiera esa grabadora o ese pues es secretario de actas de todas formas dice dice lo que quién lleva las de las de perder es ciudadanos llaves yo creo que no el mayor éxito entre otros el éxito electoral que le supuso ganar el éxito político que les supuso ganar en en Cataluña aunque luego lo despilfarrar a lo hizo con la bandera de España con la bandera de la unidad de España IESA bandera que él había arrebatado ciudadanos digo al Partido Popular ahora se la está arrebatando a Ciudadanos Vox y necesita estar ahí para decir esta sigue siendo mi bandera yo soy de los que primero se ponen al al frente de ella lo que pasa es que en esta situación me refiero después de de que se hayan roto entre comillas las las

Voz 1 02:36 negociaciones una opción es que a lo mejor sí

Voz 0378 02:38 roto y no el lunes porque había una manifestación el domingo ya sino no pueden decir el lunes que la han roto por la manifestación que ya no se lo que iba a decir como en metió una derivada Juan Carlos

Voz 1170 02:54 has te lo piensas bueno yo recuerdo de un micrófono de estos abiertos sin vergonzoso que cogió un presidente del Gobierno diciendo necesitamos tensión aquí tenemos que tensionar la esta porque vamos un poquito flojos y tenemos que generar tensión cuanto más tensión generemos mejor para nosotros lo hizo un presidente del Gobierno creo que era del Partido Socialista no estoy muy seguro y por tanto es algo bastante lógico dentro del marco de la política ya en el momento en que que la vicepresidenta calvos e hizo un jaleo absolutamente extraordinario con esa figura del relator e intentó explicarla primero en la SER luego en una conferencia de prensa verdaderamente cada vez que hace una explicación era todavía más difícil entender esto el la excusa era evidente la excusa era evidente entre otras cosas porque claro partimos de la base de no es que Ciudadanos tiene que coger la bandera no hemos pensado que a lo mejor ésa es la bandera y que esa bandera aglutina a millones de españoles porque parece como si todo fuera un puro elemento de interés un puro elemento estratégico de los partidos

Voz 1 04:04 no crees que es así pues entre

Voz 1170 04:07 tras cosas porque tú puedes utilizar un marco de estratégico pero si eso ese discurso no calar ahí sino hubiera millones de españoles preocupados por la Unidad Nacional de todo esto pues a Colón irían a los primos de de Casado y los abuelos de de Rivera no iban a millones de personas lo que vaya muy cientos de miles exactamente igual es porque verdaderamente sienten igual que cuando se decía rodear el Congreso es porque había muchas personas que no es que quisiera romper la democracia sino que siempre estaban preocupados por unas determinadas ideas ingieren es decir a mí la utilización en la calle no me gusta yo soy por naturaleza moderado y me parece que la democracia se resuelve en las instituciones pero me parece que demonizar la utilización de la calle cuando lo hace la derecha no cuando lo que no me parece una cosa un poco rara la calle es un mecanismo de presión que se utiliza puede ser acertado en un momento o puede ser un desastre verdaderamente curioso es decir podemos tener el domingo

Voz 0194 05:12 ya pero el sábado el domingo que te haga una pregunta dice se demoniza cuando es la derecha quién lo saca no cuando es la izquierda la calle y tiene que haber manifestación

Voz 2 05:23 en protesta para un diálogo

Voz 1170 05:27 es que no lo que está convocaban manifestamos por un diálogo es porque con una torpeza comunicativa de acción que se hace es que ese diálogo está amenazando la unidad nacional no ese diálogo yo siempre digo vamos a ver el el la política y el discurso político tiene dos cosas una cosa es la realidad en nosotros podemos a ver si de verdad está amenazando determinadas cosas cuando se propone una mesa de partidos fuera del del Parlamento se está amenazando juego democrático a eso me parece que es absolutamente sean entrenador

Voz 0378 05:56 partidos que más de uno porque es para nosotros

Voz 3 05:59 para pienso hubiese sido así la manifestación se tendría que haber convocado hace mucho

Voz 1170 06:02 claro que cuando se sobre la mesa de partidos que el Gobierno había

Voz 0378 06:08 han reunido cuando pero cuando se

Voz 1170 06:10 día a ciencia cierta que había una persona

Voz 1 06:13 Sandro unido dos hombres lo da igual perdonan pero lo que sí se sabe pero si te sabías si se sabía que este Gobierno estaba negociando estaba dialogando no

Voz 0378 06:22 sólo eso es que se convoca por las cesiones realizadas que cesión la versión básica

Voz 1170 06:28 sacar la discusión política del Parlamento llevarlo a una mesa de partidos

Voz 1 06:32 esto no es de ayer

Voz 1170 06:33 pero que el el momento en que se convoca es cuando hay la constancia clara de que sea convocado que se abre y que además el

Voz 4 06:42 la mesa de partidos va a ser que en la antena cosas raras la Reunión

Voz 0378 06:45 anda el martes del martes del mismo día que habló del relator estaba convocada de antes y antes había habido un otra había pasado

Voz 1170 06:54 no no había dicho en ese mismo martes que había una mesa de partidos que iba a ser catalán qué iba a ser el relato hoy nos hemos centrado que no que no era el catalán no ha sido no pero cuando se hace la loca superamos la oferta de hoy la oferta de hoy enteramos antes de la convocatoria del de el de la de la manifestación fue que había un relator un relator para mediar en una mesa de partidos entre y en una mesa entre dos bandos sustancialmente diferente y eso es un aumento rompe Gonzalo

Voz 3 07:26 hablemos de de transparencia porque no no marcar lo que es la torpeza del Gobierno de su gabinete de comunicación porque no es decir la finalidad de esta persona es que las negociaciones no sean oscuras no sea no sepamos los ciudadanos no sepan qué es lo que está sobre la mesa sino que se sepa perfectamente como se suele decir luz y taquígrafos un taquígrafos tendría que haber sido en vez de un relator no que hay de eso por cosas anticonstitucional porque eso amenaza la unidad

Voz 1170 07:51 lo que yo no lo es poner en el marco bilateral al Estado y a una comunidad autónoma que no está

Voz 0378 07:58 el estado ya una comunidad autónoma

Voz 1170 08:00 entre Gobierno partidos políticos que representan al cincuenta por ciento del electorado creo que es una interpretación me parece bien o podemos interpretación además fue gracias por la caridad sí pero cuando hay millones de personas que consideran que eso es absoluta porque le han dicho que a alguno elemento así pero la verdad habrá que decirles no han cedido que han cedido la mesa de diálogo nacional establecimiento de un relator que como no lo explicó Carlos natural vas te haría que era una cosa de facilitador mediador

Voz 0378 08:32 Carmen Juan Carlos me estás diciendo que cuando los partidos políticos Hinault todos los partidos políticos

Voz 5 08:40 se reunían en Cercedilla no no eran Cercedilla en en un parador en la sierra en Gredos en vez de

Voz 0378 08:50 en el Congreso para para cada vez que había una dificultad con la con la Constitución para elaborar la Constitución era salirse del marco

Voz 1170 08:59 era una cosa es una cosa diferente porque la ponencia constitucional estaba en el Congreso otra cosa es que en un marco se reúna no institucionalizado la media era un marco institucional

Voz 4 09:11 ser activo institucionales institucionalizado bético que sonoro institucionalizado

Voz 0378 09:17 porque el propio papel de la propuesta que ha hecho hoy porque lo que hemos conocido la propuesta que ha hecho hoy acaba diciendo los acuerdos de esta mesa se traducirán en leyes exacto

Voz 1 09:29 pero Juan Carlos yo creo que no es decir que

Voz 0378 09:32 uno uno una mesa de partidos absoluta

Voz 1170 09:34 esta mente fuera del marco democrático lo conviertan en leyes con la ausencia de los dos principales partidos uno acataron el otro español es una existen lo que quiere

Voz 1 09:46 yo yo creo que pensar Juan Carlos que la gente mañana o el domingo vaya a salir a la calle por todo esto que tú estás reflexionando

Voz 4 09:54 me parece que no es exacta concesiones sale lo que sale no no

Voz 1 09:59 los que tienen elecciones tampoco es la gente que sale a la calle las elecciones son los partidos

Voz 1170 10:03 lo más banal votará estos los que salen a la calle van a salir a la calle es para que Sánchez ese vaya porque en la conciencia de millones de españoles está traicionando el principio de soberanía nacional eso así será una interpretación absurda no absurdo yo en eso no me meto pero que eso es lo que hoy una parte esencial de los ciudadanos españoles piensan pero habrá que decirles es tan

Voz 3 10:25 qué vocablo por añadir algo más incluso en el supuesto de que fuesen mecanismos no totalmente institucionales o paralelos a ver si tu zonales la situación excepcional la constatación sociológica de que exista esta fractura emocional entre españoles no requiere mecanismos que ayuden a una reconciliación entre muchas personas

Voz 1 10:44 lugar de una división no arde una división porque

Voz 3 10:47 sea por por qué condenar algo así como una reconciliación

Voz 0194 10:50 el el clima este de de crispación que quede más

Voz 1 10:54 los políticos quieren trasladar o están trasladando a la calle pero se vive también de puertas para adentro se vive en la propia se ve en el propio Parlamento

Voz 1715 11:01 sí ha habido un cruce de tuits hoy casi tan intenso como esta tertulia de hora25 el primero que tutear a Rafael Hernando por el Partido Popular decía lo siguiente dice Ortuzar es el presidente del PNV dice Ortúzar del PNV que es nauseabundo lo que ese antes y que no irá a Colón ni falta que hace escribe Rafael Hernando entre signos de admiración lo que es nauseabundo añade es lo que él y el PNV hicieron a Rajoy traicionando lo sus históricos compadreo con los etarras y sus tejemanejes para humillar a las víctimas casi nada hasta mal que el PP y el PNV una época en la que se querían

Voz 1170 11:38 hasta hace dos días llevaban bien bueno pues responde

Voz 1715 11:40 Esteban el portavoz parlamentario del PNV dice va a Colón ya vais con Rivera que fue el primero en retirar su apoyo a Rajoy con un casado kecha paladas de desprecio sobre Rajoy a diario y que ensalza a quienes con sus prácticas llevaron al PP a una sentencia judicial demoledora crucial en la moción de censura todo eso Vox Fermín

Voz 6 11:59 Aitor Esteban cruce de tuits entre Rafael Hernando dos portavoz del Partido Popular y el portavoz del Partido Nacionalista Vasco o a la vuelta nos crearán unos minutos para Venezuela Hora veinticinco

Voz 1 15:01 pelo de la situación en Venezuela el foco sigue puesto en la ayuda humanitaria que han enviado los Estados Unidos pero cuyo reparto se opone Nicolás Maduro

Voz 1667 15:09 Maduro ha hablado esta tarde en el Palacio presidencial de Miraflores para responder al grupo de contacto que ayer se reunió en Uruguay centra su mensaje en particular en la Unión Europea

Voz 1623 15:18 en la Unión Europea está condenada Federica Mogherini al fracaso si sigue escuchando atendiendo hijo obedeciendo al extrema derecha venezolana

Voz 1667 15:31 mensaje a la Unión Europea mientras mantiene su rechazo a que acceda a la ayuda humanitaria con estos argumentos ir

Voz 1623 15:37 después vine a sacar veinte millones de dólares para decirle a los mendigos saquen la mano y ahí les va a eso una amiga Venezuela no va a permitir Chow de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie

Voz 1667 15:54 allí también esta tarde hablado Juan Why do en un acto universitario asegura que la ayuda que no quiere repartir Maduro la repartirán voluntarios llama de nuevo a participar en otra manifestación para el próximo martes

Voz 0465 16:05 para iniciar el proceso de organización para que si se atreven a seguir bloqueando caminos a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos aceptó estos voluntarios iremos a abrir el canal humanitario en su momento

Voz 1667 16:20 cuando ha llegado a decir que impedir la entrada de esta ayuda supone un crimen de lesa humanidad

Voz 1 16:25 sobre el terreno pendiente del puente de Etienne diitas que se ha convertido en la imagen simbólica de la situación venezolana siguen nuestra compañera de Radio Caracol Esmeralda Rojas hola de nuevo buenas noches

Voz 13 16:36 hola buenas noches Esmeralda se va acumulando la ayuda allí en Cúcuta pero la situación de momento no cambia no es la misma

Voz 14 16:45 sí es la misma hoy en redes pero ruido ya todas las ayudas ciento veinte toneladas en total fueron las que llegaron empezaron a distribuirse por equilibrar alimentos y todo el contenido de este proceso pero ahora se está a la espera que se abre ese canal humanitarios lo que sea contemplado de pronto es el fin de semana Piquer sea el mismo pueblo venezolano quién indican hasta la zona limítrofe a quién Cucuta a reclamar esas ayudas las al vecino país tienen en cuenta la resistencia que éste tiene por parte de Nicolás Maduro hoy ha venido a la ciudad de Cúcuta el embajador de Estados Unidos en Colombia invitaba a los militares venezolanos a que se sumen a esa voz para rescatar la democracia en Venezuela hasta allá para pedir L que permitan por favor esta campaña humanitaria les ha dicho que Venezuela hoy está en sus manos y que esas ayudas puedes ir incluso a sus familias es tanto la necesitan además de ello indicó que el Gobierno colombiano ha sido clave en todo lo que ha hecho la comunidad internacional para respaldar a Venezuela

Voz 13 17:49 estamos

Voz 14 17:51 lo que puede ocurrir porque lado venezolano ya mucha gente mucha población civil ha venido movilizando y seguramente esto será a través de una cadena humana

Voz 13 18:01 si hacen estas ayudas a Venezuela Esmeralda muchísimas gracias

Voz 1 18:07 hasta luego ya hay declaraciones también de de oído en otra entrevista no Pedro

Voz 1715 18:12 entrevista a la agencia Associated France Presse queda un titular muy llamativo o ha ido no descarta autorizar autorizar perdón la intervención de Estados Unidos en Venezuela de ser necesario que le han preguntado al presidente encargado si como jefe del Parlamento y presidente encargado autorizaría eventualmente una intervención militar si fuera necesaria para eh

Voz 1170 18:33 echar a duro del poder y su respuesta literal

Voz 1715 18:35 es esta nosotros haremos todo lo posible esto es un tema obviamente muy polémico pero haciendo uso de nuestra soberanía el ejercicio de nuestras competencias haremos lo necesario

Voz 1 18:45 el hecho es que ha pasado una semana más si la situación sigue igual de bloqueada

Voz 3 18:49 y lo malos que esto puede continuar así durante durante muchísimo tiempo vamos a D yo creo que hay una cohesión que no está planteando y que creo que es que es crucial recordemos que estamos en una situación de semi Guerra Fría y que Venezuela debe muchos miles de millones de dólares a China y en menor medida a Rusia yo creo creo que reconocer presidentes está muy bien pero sin estos dos actores por más que nos pese sin que China y Rusia estén en esto no va a haber una Asamblea Constituyente en Venezuela yo a ellos se van a esforzar en bloquearla

Voz 6 19:23 del grupo de contacto no no avanzó no

Voz 3 19:26 porque no quieren que Estados Unidos tenga las cuentas del depende

Voz 1 19:29 por eso era voy a saludar a Mikel Iturbe que es el director del Heraldo de Aragón muy buenas noches Miquel

Voz 13 19:34 muchos amigos con que nos encontramos en el Heraldo

Voz 15 19:38 porque es mañana pedimos al tema que yo creo que la prensa mañana también lo colocara su portada hoy es que Sánchez no que se la prisión el diálogo con el clon a la jefatura del país de acuerdo trabaja alemán banda todos los barones al PSOE pues ha recibido con satisfacción la decisión de Sonia

Voz 1 19:56 no y alguna alguna cosa más sobre todo del ámbito local que nos puede interesar

Voz 15 20:00 si hay una polémica por la nueva norma sobre los bares y los obreros zaragozanos está bastante bueno ha mostrado su rechazo con la lanzó dormido que ha elaborado el Ayuntamiento de Zaragoza

Voz 13 20:10 bueno hay una polémica que bueno comienzas a hacer una muy bien porque hacen demasiado ruido los haces rebajar los decibelios

Voz 15 20:17 efectivamente si la norma para prohibir el consumo en el exterior de los establecimientos tan dulce también los describir cometidos una cosa curiosa va a ser responsables solidarios de las molestias posibles colegios a clientes y propietarios de acuerdo a que se va a quedar con una política abierta en ese momento

Voz 1 20:32 es decir que los los clientes que hagan ruido en la puerta de los establecimientos también va a tener que pagar por ello

Voz 15 20:37 efectivamente pues ser bueno estamos en ese proceso en este momento épica ícono y hay una buena contestación por parte de los propietarios de los establecimientos

Voz 13 20:46 pues Miguel muchísimas gracias como siempre a un fotógrafo hasta luego

Voz 1 20:50 estas son las historias que cuenta El Heraldo de Aragón y Pablo nos queda aún el

Voz 1667 20:54 Ander no de frase vamos con ellas la cadena de supermercados Dia ha presentado sus resultados del año pasado y perdió trescientos cincuenta y dos millones de euros así que ultima un plan con más de dos mil despidos de sus cuarenta mil empleados Éstas son las frases de los sindicatos Carmen Estévez de UGT y Aurora Richard T de Comisiones

Voz 16 21:12 pensamos que se han adoptado decisiones difíciles de justificar en un momento dado en cuanto al proyecto de de negocio de Revilla creímos que ha podido cometer roto pero no sé si estaría justificada la quiebra técnica que en estos momentos presenta la compañía de alguna manera

Voz 17 21:29 podríamos esperar algo así pero no tan grande dos cientos de de trabajo

Voz 1715 21:35 o sea muchas los sale

Voz 1667 21:37 llenos han vuelto a pedir perdón por su insuficiente actuación dicen ante los abusos en su palacio de Deusto admiten que tras la investigación interna han constatado que ya a finales de mil novecientos ochenta y nueve la dirección del centro tuvo conocimiento de dos casos hoy son ya veinte las denuncias presentadas esta tarde en Bilbao se ha producido una concentración de apoyo por parte de compañeros de los denunciantes

Voz 18 22:02 la mejora huella imborrable que hemos tratado defendernos queriendo olvida tapar tierra superviviente queremos empezar a vivir son todos muy dolidos tristes y de aficionados con la Institución Salesiana

Voz 1667 22:20 además Reporteros Sin Fronteras ha presentado su informe anual denuncian como las políticas de Donald Trump o de Nicolás Maduro han puesto en peligro el trabajo de los periodistas en el caso de España el texto destaca el clima de hostilidad contra los informadores que sea dado en Cataluña durante dos mil dieciocho Elsa piña es la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en Venezuela

Voz 19 22:41 es un guión que se ha venido ejecutando desde hace veinte años primero con Chávez y ahora como Maduro y es un cerco sistemático

Voz 1667 22:52 para el control de la información uno de los testimonios del día lo hemos escuchado aquí en La Ser en Hoy por hoy esta mañana Daniel hijo de una mujer que se llama Maribel y que cuando le diagnosticaron alzheimer hace doce años pidió su familia que la dejaran morir

Voz 20 23:08 Madrid no está en esta situación por por el deterioro de la enfermedad mi madre no está teniendo que un dolor físico y mental y un final de vida cruel y doloroso por por por por la enfermedad Mi madre está teniendo esto por ley por una imposición como puede haber una ley en el siglo XXI que obligue a la gente a vivir

Voz 1667 23:30 con dolor y sufrimiento eres puesta rodando un documental y su familia piensa llevar su reivindicación hasta el Congreso en nuestro tiempo a escuchar un podría poquito esas que ha muerto hoy venga

Voz 21 23:40 ha sido un momento donde hace falta arte viniendo de hace falta arriesgar los de Florida pensar mucho más en el escenario que creo ya está condenado para ser teatro al intimidad una cosa íntima sala pequeña la comunicación de de

Voz 1 24:07 ha muerto hoy en Sevilla a los ochenta y ocho años y nos queda Ramoneda

Voz 11 24:11 de del dietario

Voz 22 24:16 el lomo

Voz 1150 24:17 con la nación en la calle dice Casado en una manifiesta reducción de la idea de España porque la del PP es evidente que no caben todos saldrán por decenas de miles no hay duda convocar contra una traición a la patria arrastra hiciera acusado es quién tuvo la osadía de sacar Rajoy del poder con una moción de censura todavía más el resentimiento es una fuerza de la política con este movimiento casado quiere comprometer sus socios da derecho a la hora de emprender la reconquista y sobre todo atado Albert Rivera para que no caiga en la tentación de las alianzas compensatorias con los traidores no se pacta y además desde la calle la derecha manda un saludo el Tribunal Supremo no pongan en riesgo nuestro relato así de patético en el PP hay discrepancias de Feijóo a Juanma Moreno son muchos los que no ven claro el partido en manos de quién dice que España es un hecho moral pero acudí irán a la concentración en atención a la unidad del partido perverso argumento común a todos los partidos que limita la palabra y la dignidad de los militantes Todo por la patria y sin embargo son muchos los que piensan que casados Un líder de paso la autoridad no se consigue sólo con ruido en el PSOE sin embargo no parece posible la paz los barones lo perdonan la derrota que le infligió Pedrosa

Voz 1170 25:28 Sánchez y no pierde una oportunidad de hacerlo notar

Voz 1150 25:30 de las frustradas figura del relator de las negociaciones con Cataluña han hecho un espantajo el miedo al ser acusado de traidor a la patria es el principal síntoma de hipocondríaco el personal político son los que tienen mucha autoestima aguantan los barones del PSOE que están en apuros en sus territorios buscan culpable de una potencial derrota hay quien insinúa que los reducción estaría en convocar las elecciones generales el mismo día que las municipales y autonómicas porque creen que el voto al Gobierno podría arrastrar electores a las urnas que es lo contrario se quedarían en casa osea que en el fondo el traidor Sánchez sería el que aportaría la salvación

Voz 1269 26:12 este foro y terminamos aquí Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez Gonzalo Velasco hasta la semana que viene en fin de semana en fin de semana Pablo nosotros hasta el lunes la semana que viene la que nos espera descansa otra Invitro el juicio mira se me había olvidado tomaremos aire tomaremos hay

