Hora 25 (11/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 una convocatoria electoral que hoy es una amenaza Ike el miércoles puede ser una consecuencia no hay nada más políticamente estéril que dedicarse a discutir sobre el calendario son las ocho las

Voz 2 00:11 en Canarias

Voz 4 00:26 hora veinticinco

Voz 0194 00:34 hola buenas tardes en eso estamos hoy rondando una lista de domingos posibles para que vayamos a votar la Agencia EFE aportaba esta mañana una fecha nueva la del catorce de abril prácticamente a la vuelta de la esquina lo que obligaría Pedro Sánchez a convocar las elecciones la próxima semana Adriana Lastra Partido Social

Voz 0268 00:50 están siempre lo hemos dicho que si no saben los presupuestos en las del Estado adelante evidentemente la legislatura sea cortaría ahora bien les voy a dar una primicia eso es competencia exclusiva del presidente del Gobierno y por lo tanto a él le compete tomar esa decisión hacerla pública de haber un adelanto electoral si así fuera el presidente del Gobierno siempre lo haría velando por el interés general

Voz 0194 01:12 el adelanto electoral sería una consecuencia del rechazo de los Presupuestos en el Congreso si finalmente llega a producirse pero ese adelanto tiene forma de advertencia a los independentistas que mantienen sus enmiendas a la totalidad la portavoz del Gobierno catalán ha pedido esta tarde a La Moncloa que se deje de filtraciones Iker retome el diálogo

Voz 6 01:29 sí sí al váter si el Gobierno de Pedro Sánchez tiene

Voz 0194 01:34 un interés en que los grupos independentistas

Voz 6 01:36 en Madrid ayuden a tramitar estos presupuestos en lugar de enviar globos sonda se ha salido de ellos a través de medios de comunicación lo que tendrían que hacer es ponerse en contacto con los grupos que le tienen que votar y eso en este momento no está sucediendo no estar Said

Voz 0194 01:52 la hipótesis de un adelanto electoral satisface y mucho a la derecha que ayer se echó a la calle para pedir urnas hoy tocaba hacer balance y justificar alguna de las imágenes que se vio este domingo el líder de Ciudadanos sostiene que su partido no hace ascos a ir de la mano de otras ideologías cuando la causa lo justifica

Voz 1715 02:07 eh no tenemos ningún problema desde luego compartir con personas que piensan distinto en la manifestación del Orgullo Gay por cierto ciudadanos también comparte pan tarta con Podemos por el PSOE para defender los derechos libertades la gente LGTB y tampoco nunca he visto ninguna crítica por ello este lunes nos deja otro posible caso de violencia machista ocurrido en Alicante Luque el sábado se creyó que era un suicidio cuyo pasó a ser un posible crimen machista más en la policía detenido a hijo de una mujer que apareció degollada este fin de semana volveremos a hablar de Franco porque llevan unas cuantas veces el Gobierno anuncia que este viernes en el Consejo de Ministros volverá a impulsar el trámite para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos el Gobierno se dispone a dar otros quince días en la familia para que elija otro lugar para inhumar los que no sea la Almudena es el abogado de la familia Franco interpondrá

Voz 7 02:55 curso ante el Supremo si solicitarán las medidas cautelares es fundamentalmente la suspensión desacuerdo con el objeto de que se paralice hice la justicia pues de alguna manera ampare en los derechos fundamentales que estamos intentando que se vamos

Voz 1715 03:14 vamos a escuchar momento algo surrealista a juicio de la gesta pillo el caso del supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid al juez a se disponía a interrogar a una testigo

Voz 8 03:22 sí señora Yolanda Laviana Fernández le llamamos en relación la malversación de caudales públicos la frase acusa entre otros a su ex marido

Voz 1715 03:38 bueno ahí se acabó el interrogatorio de una juez por cierto que estaba dispuesta a enviar a la policía buscar a Ignacio González porque hoy no se presentaba Ignacio González está citado para mañana

Voz 0194 03:47 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:50 buenas tardes mañana comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones con los partidos Roma Oporto y Manchester United París Anne Germaine el miércoles será el turno del equipo español que juega esta semana el Real Madrid visitará en Amsterdan al Ajax el equipo de Solari viaja mañana sólo Isco está en la lista de bajas del equipo blanco y recordemos que hoy se cierra la jornada de liga con el partido que van a jugar en Vitoria a las nueve de la noche Alavés y Levante ni

Voz 0978 04:13 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes a esta hora todavía caen algunos chubascos en el País Vasco en breve desaparecerán al igual que las nubes que los provocan de hecho la noche se presenta con cielos raso tan bien poco viento ingredientes y viales para que se formen nieblas sobre todo en la cuenca del Ebro y sobre todo para que haga más frío que la noche anterior de media las mínimas mañana serán un par de grados son más bajas que hoy con heladas en la mayor parte del interior después va a hacer mucho sol las nieblas eran poco persistentes máximas de doce a dieciséis grados cerca de los veinte en el Valle del Guadalquivir de los Veinticinco en Canarias y esta situación se irá repitiendo prácticamente durante toda la semana con marcado inversión térmica de manera que los próximos días aumentará la concentración de contaminantes empieza ahora bendición

Voz 1715 04:54 Pedro antes de cerrar portadores vamos a contar algo que hemos conocido esta tarde ha ocurrido en las últimas horas el ataque a las tumbas de la Pasionaria del fundador del Partido Socialista Pablo Iglesias en el cementerio madrileño de La Almudena tiene más información hasta

Voz 0194 05:08 buenas tardes Pedro sin las tumbas de Dolores Ibárruri de Pablo Iglesias han sido atacadas con pintura han vertido sobre ellas pintura blanca también ha ocurrido lo mismo con el Monumento a los Caídos de la División Azul todas están situadas en el cementerio civil de La Almudena en la parte civil la policía científica ya ha acudido al lugar los hechos se han producido sobre las dos de la tarde según han señalado a la SER fuentes policiales y una de las personas que ha avisado de esta profanación ha sido la nieta de la histórica dirigente del Partido Comunista la nieta de la Pasionaria Lolita Ruiz Ibárruri que hoy ha acudido al cementerio y se ha encontrado que la lápida de la tumba de su abuela estaba manchada con esa pintura Lolita Ruiz Ibárruri se encuentra todavía en el cementerio con los agentes de la Policía Científica científica que están investigando ya los hechos y que están tomando pruebas para esclarecer las

Voz 1715 06:00 gracias Mario la por cierto hoy la cara B va intentar resolver una duda fundamental que separa el éxito del fracaso lo que se vivió ayer en Madrid fue una cosa o fue la otra un éxito o un fracaso ustedes qué opinan abrimos ya nuestro buzón de guasa para que no envíen sus notas de voz con sus opiniones y las escuchábamos en la segunda hora del programa el número recuerden es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo voy a repetir argumentos

Voz 0985 06:27 espacio seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 5 06:40 Senna Perrín

Voz 9 06:42 sí acerca un seísmo de alcance incalculable esta información les recomendamos que mantengan la calma Línea directa nueve cero dos dos tres cero once

Voz 3 06:55 oye tú tienes alarmen casta si de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos los problemas de robos a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 10 07:08 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1715 07:21 dime

Voz 11 07:22 la mesa los niños las venas vengáis donde

Voz 4 07:30 ve como ICO

Voz 9 07:32 quiere el cumpleaños cuál ha sido el regalo que más te sorprende prisa es cantar cumpleaños feliz en algún otro idioma

Voz 0194 07:40 me puedes dejarnos tus mensajes de voz del programa

Voz 4 07:43 el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno nuestra cuenta de Twitter

Voz 1594 07:52 Nos encontramos esta noche con velas en dejar de la SER con Mara Torres

Voz 9 07:58 llega una ola de frío en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen hoy será un día

Voz 4 08:06 el tiempo que haga cuando conduces lleva peor un caro desde dieciocho mil novecientos euros para que cualquier día sea cundía gordito oferta pero unidades financiadas Islands hasta el veintiocho de febrero

Voz 5 08:20 KPN SER Hora veinticinco

Voz 12 08:26 Pedro Blanco ocho minutos

Voz 1715 08:29 siete y ocho minutos en Canarias este es el contexto unas horas después de la movilización de la derecha en Madrid dos días antes de que el Congreso pueda tumbar los Presupuestos la Agencia EFE deslizaba esta mañana una posible fecha electoral según la agencia que cita fuentes del Gobierno La Moncloa baraja como hipótesis una más el domingo catorce de abril por tanto Messi metió antes del veintiséis de mayo Se día el veintiséis de mayo se celebren las elecciones autonómicas locales y europeas Inma Carretero inaugural

Voz 0806 08:56 tardes buenas tardes fuentes de La Moncloa aseguran que todo depende de lo que ocurra el miércoles y que será a partir de ahí cuando el presidente tome una decisión Sánchez ha estudiado distintas posibilidades también convocar durante el mes de abril para evitar la coincidencia con las municipales autonómicas y europeas pero lo que aseguran en su equipo es que la Semana Santa dificulta esa posibilidad la otra opción para un adelanto inmediato sería ese super domingo que han defendido algunos miembros

Voz 1509 09:21 la dirección del PSOE pero que rechazan los al

Voz 0806 09:24 Caldes y los barones socialistas de todas formas tanto el Gobierno como Ferraz están dando pábulo a un adelanto sin fecha concreta sobretodo porque les interesa meter presión a los independentistas en la cuenta atrás para la votación de los Presupuestos Adriana Lastra es la número dos del PSOE

Voz 0268 09:40 siempre lo hemos dicho que si no saben los presupuestos más del Estado adelante evidentemente la legislatura sea cortaría ahora bien les voy a dar una primicia eso es competencia exclusiva del presidente del Gobierno si así fuera el presidente del Gobierno siempre lo haría velando por el interés general de España

Voz 0806 09:55 será el presidente Sánchez quién decida mañana tiene previsto asistir al Congreso para seguir el debate de unos presupuestos que distintas fuentes del Gobierno y del PSOE dan prácticamente por perdida

Voz 1715 10:05 no gracias Inma la amenaza de unas elecciones inmediatas como palanca para que el independentismo retire sus enmiendas a la totalidad a los Presupuestos si permita al menos que se trate se teme el debate de esas enmiendas comienza mañana segunda en el miércoles ya a esta hora de la tarde ni la Generalitat ni el PDK tenía Esquerra Republicana se sienten presionados al menos en público por la sombra de las urnas nos vamos a Barcelona Pablo Tallón Pablo bueno

Voz 0089 10:29 tardes buenas tardes los independentistas creen que con la filtración de hoy Moncloa pretende meterles presión para que retiren las enmiendas pero tanto el Govern como Esquerra como el P de Katyn insisten en que no habrá Presupuestos si Sánchez no acepta una mesa de negociación con relator y en la que se pueda hablar de autodeterminación por eso la portavoz del guber sarta di pide a los socialistas que se dejen dice ella de globos sonda y que llamen ya Esquerra ya al PDK para hablar de las cuentas

Voz 13 10:54 nosotros siempre estaremos por el diálogo haya presupuesto son haya Presupuestos esperamos que dentro del PSOE se acabe de definir hacia dónde va si sigue yendo con el club del ciento cincuenta y cinco con aquellos que quieren pues gobernar de manos de Ciudadanos y seguir manifestándose con la extrema derecha o decide tener una aproximación progresista ir poner en práctica aquello que se ha venido diciendo en los últimos ocho meses

Voz 0089 11:19 esta idea que desliza Bartali de que la legislatura puede seguir con normalidad aunque no haya Presupuestos también lo han utilizado Esquerra y el PDK que dicen estar hartos de que les culpen de un posible adelanto electoral o de la irrupción de Vox según dice se haya anticipadas es pues

Voz 1074 11:32 que Sánchez sólo Sánchez así lo ha decidido

Voz 0089 11:35 podemos que el que no habría quedado al puerto

Voz 1715 11:37 todos los presupuestos y anima al Gobierno a que retome el diálogo con el independentismo sin líneas rojas lo decía hoy Noelia Vera

Voz 1480 11:44 ese lo decimos a Pedro Sánchez y se lo decimos al Gobierno hay que ser un poquito más valiente sinceramente en el momento en el que estamos más todavía no para eso hace falta que Pedro Sánchez sea un poquito más valiente que no diga diálogo ahora sí diálogo ahora no lo que hay que hablar de todo hay que hablar de la situación con naturalidad de todo no

Voz 1715 12:00 la amenaza de adelanto electoral es todo lo contrario a una amenaza para la derecha PP y Ciudadanos la celebrarían la celebrarían con entusiasmo que para eso salieron ayer a la calle escuchan a Marta González Partido Popular Albert Rivera C's

Voz 14 12:13 nosotros estaríamos encantados estamos encantados de que las la convocatoria de las elecciones se haga cuanto antes inmediatamente estamos además preparados

Voz 1715 12:23 me encantaría pensar que efectivamente es como han cuanto antes por cierto lo que que lo que le pedían ayer la calle los ciudadanos han elecciones ya razón hoy tocaba hacer balance de la movilización de ayer PP y Ciudadanos están satisfechos tanto que esos dos partidos piensan ya en repetir la protesta pero en Barcelona quizá el más incómodo esta mañana ha sido Albert Rivera la acabamos de escuchar al que parece que ha terminado por molestar algo la insistencia de los periodistas al preguntarle por esa foto que finalmente compartió con el líder de Vox Adrián Prado

Voz 0019 12:59 el líder de Ciudadanos se ha esforzado esta mañana en restar importancia a la instantánea de ayer con la ultraderecha de Vox foto que esquivó Manuel Valls y en la que por un problema con el avión según la versión oficial no sale Inés arrima

Voz 1715 13:09 las creo que eso es una anécdota de políticos y de periodistas no tenemos ningún problema desde luego compartir con personas que piensan distinto en la manifestación del Orgullo Gay por cierto ciudadanos también comparte pan tarta con Podemos por el PSOE y tampoco nunca visto ninguna crítica por ello

Voz 0019 13:23 para Rivera lo de ayer fue un éxito y por eso ha anunciado una nueva manifestación contra Sánchez será el domingo

Voz 0301 13:28 Barcelona hay también pretende presentarse como la de Estado

Voz 0019 13:31 Mingo más allá de las siglas políticas en el PP también minimizan la foto de los lideres la importante dicen es la que se ve del otro lado la de decenas de miles de ciudadanos protestando contra el Gobierno sobre el manifiesto fuentes populares reconocen que en el texto había alguna inexactitud como decir que Sánchez ha aceptado los veintiún puntos de Torra Marta González la vicesecretaria de Comunicación de los populares ha tenido que hacer alguna que otra pirueta lingüística para defender su conté

Voz 15 13:56 miedo creemos que el manifiesto que se leyó ayer pues eh contenía

Voz 0978 14:02 parte de veracidad en todas sus manifestaciones

Voz 0019 14:05 el PP no descarta nuevas movilizaciones para mantener vivo el espíritu de con

Voz 1715 14:08 con contenía una gran parte de veracidad en todas sus manifestaciones dicen en el PP en el comunicado sobre el comunicado leído ayer que contenía una gran parte de veracidad en no pocas de sus afirmaciones esta es una semana Ana de altísimo voltaje político mañana va a ser inevitable no mirar al menos una vez a lo largo del día mirar digo a lo que ocurre en el supremo juicio contra los líderes independentistas comienza definitivamente el proceso de mayor carga política de la historia reciente del que hablaremos y mucho a partir de mañana íbamos a escuchar sólo cuatro segundos de Manuel Marchena el presidente del tribunal

Voz 4 14:44 muchísimas gracias no lo de verdad no me lo llevaban tiempo desfile

Voz 9 14:49 hora veinticinco tus los oyentes presten mucha atención un gran seísmo llegarán muy pronto dentro de poco recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas Línea directa nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 3 15:07 llegue a la tarifa más grande y abundante que ha presentado ya estén

Voz 16 15:11 la la doblemente irresistible veinticinco pedazo de sigue dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil y fibra cien megas a un precio irresistible solo este mes date prisa llama al quince de Jazztel

Voz 9 15:27 llega y fría en toda la Península con temperaturas bajo cero e intensas nevadas en resumen hoy será un día

Voz 4 15:35 con el tiempo que haga cuanto con su disco lleva te ahora un claro desde dieciocho mil novecientos euros para que cualquier día sea cundía oferta pero unidades financiadas Heinze hasta el veintiocho de febrero

Voz 5 15:48 cadena SER Hora veinticinco

Voz 12 15:55 Pedro Blanco ocho dieciséis minutos siete dieciséis minuto

Voz 1715 15:59 los en Canarias otro crimen machista más supuesto crimen machista la policía ha detenido hoy a la pareja de una mujer que apareció muerta este fin de semana ocurrió en Alicante el cadáver fue localizado el sábado la primera hipótesis que se manejó fue la del suicidio que ha terminado por descartarse nos vamos hasta Alicante la informaciones de Omar Sancho

Voz 1171 16:20 los primeros indicios apuntaban a que posiblemente la mujer se había quitado la vida sin embargo esta tarde la Guardia Civil ha detenido a su compañero sentimental un hombre de treinta y cuatro años después de que la autopsia revelara

Voz 1715 16:30 heridas incompatibles con un posible suicidio

Voz 1171 16:33 la pareja ambos naturales de la cercana localidad de Alcoi llevaba un año de relación sentimental y tenía un hijo en común de poco más de tres meses el propio detenido avisó a la Policía el pasado sábado sobre las seis de la mañana aseguraba que se había despertado

Voz 1715 16:46 los llantos de su bebé y fue entonces cuando según su

Voz 1171 16:48 Versión Se encontró en la planta baja de la Casa de Campo en la que vivían a su mujer degollada junto a un cuchillo hechos que ahora desmentido el examen forense el Ayuntamiento de planes ha convocado para mañana martes a mediodía una concentración en repulsa por este nuevo asesinato machista el alcalde Javier Sendra señala que pretenden mostrar el rechazo de los vecinos a esta lacra social que es la violencia de gente

Voz 1715 17:09 luego estaban los huesos de Franco que salen a pasear toma periódica el Gobierno hoy ha contado que este viernes el Consejo de Ministros va a dar otro paso más llevan unos cuantos de momento ninguno definitivo para la exhumación del dictador digo que no será definitivo tampoco este porque la familia podrá recurrir de momento lo que va a suceder es que se le va a dar otro plazo de dos semanas aproximadamente para que informe de un lugar alternativo a Almudena Adela Molina

Voz 0011 17:34 ha sido el propio presidente Pedro Sánchez el que ha ordenado esta mañana que se lleve al próximo Consejo de Ministros el acuerdo para exhumar a Franco según fuentes de La Moncloa el Gobierno va a justificar su decisión en que la exhumación no depende ni de la autorización de la iglesia ni de la familia sino de un mandato legal Además el Ejecutivo afirma que el nuevo destino de Franco no puede ser la Almudena como han pedido los nietos por razones de seguridad para evitar que se convierta en un lugar de exaltación contempla dar un nuevo plazo de quince días a la familia para que indiquen una nueva ubicación si no lo hacen será el Gobierno el que decida el abogado de los Franco ha confirmado en la SER que recurrirán al Supremo el acuerdo pedirán la paralización del proceso Luis Felipe Utrera Molina

Voz 7 18:11 se interpondrá un recurso ante el Supremo Se solicitaran el las medidas cautelares es fundamentalmente la suspensión de ese acuerdo con el objeto que se paralice hice y la justicia pues de alguna manera ampare los derechos fundamentales que estamos intentando presas

Voz 1715 18:31 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Voz 0011 18:33 ha pedido al Gobierno que todo el proceso de exhumación se realice con luz y taquígrafos

Voz 1715 18:37 vaya día para el tribunal del caso del espionaje en la Comunidad de Madrid la presidenta de ese tribunal sea mapa Redondo casi ponían situación de fuga al ex presidente de Madrid Ignacio González

Voz 17 18:47 es señor Gonzáles les estamos esperando al final de la mañana decidiremos qué hacemos con él porque evidentemente citado legalmente esta cabe la posibilidad de que se hayan unido por lo que desea y le tomamos luego de aclaración pero si no pues te mataremos a la policía afgano lo traigan

Voz 1715 19:05 bueno Ignacio González está citado para mañana no para hoy así que es normal de esta mañana no acudiera bueno después ha sido todos los momentos al juicio ha intentado iniciado el interrogatorio a una testigo equivocada

Voz 8 19:19 señora Yolanda Laviana Fernández le llamamos en relación a la malversación de caudales públicos la cese acusa entre otros a su exmarido gracias por haber comparecido

Voz 1715 19:36 imagínate que te ya creamos por la malversación el públicos con qué me está diciendo bueno lo relevante en todo caso tiene que ver con la declaración de Esperanza Aguirre de la ex presidente de la Comunidad de Madrid que lo ha negado todo ha negado que haya ordenado ningún espionaje incluso que tuviera noticias de lo que ocurría dice que se enteró por la prensa vamos casi casi como de la red Gürtel Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 19:57 evitar a Ignacio González o evitar las cámaras lo cierto es que Aguirre ha llegado tan pronto que ni siquiera la puerta principal de la Audiencia Provincial de Madrid estaba abierta un al público ha esperado esa apertura y después se ha asentado dentro la cara de la dirigente popular que lo fue todo en Madrid era un poema como su voz de escaso volumen casi respondiendo con miedo a los letrados la cuestión estaba flotando en el ambiente supo alguna vez la expresidenta madrileña que había denuncias de seguimientos a compañeros de partido

Voz 0589 20:27 yo retirado sea un presidente de comunidad autónoma no tiene conocimiento de de de que son me parece que son doscientos y pico mil entre funcionarios y contratados que tiene la Comunidad de Madrid yo no

Voz 1715 20:42 conocimiento lo ha repetido en varias ocasiones

Voz 0089 20:45 Die le informó jamás de esos seguimientos como

Voz 1715 20:48 acabamos de escuchar tampoco ninguno de los dos

Voz 0089 20:51 si antes pero tampoco ninguno

Voz 1715 20:53 sus colaboradores más estrechos Joy Eduardo Zaplana ha quedado en libertad condicional ha recibido el alta hospitalaria después ha presentado en el juzgado de será comunicado lo que ya supimos la semana pasada que el juez había decretado libertad condicional para ir después se marchaba a casa de once de febrero es el Día Internacional de la Mujer y de la niña en la ciencia por eso no sabrán oído hoy a los medios hablar

Voz 18 21:17 a hablar más de algo a lo que sí

Voz 1715 21:20 sinceramente no les solemos prestar mucha atención algunos datos quizá el más relevante de todos la presencia de la mujer en ese sector en el sector científico está estancada sigue estancada de hecho no ha mejorado prácticamente nada en la última década Laura Marcos

Voz 1509 21:34 desde dos mil nueve el porcentaje de mujeres investigadoras no se mueve del treinta y nueve por ciento pero lo más preocupante es que la cantera a las alumnas matriculadas en carreras científicas y técnicas baja del XXVI al veinticinco por ciento según el último informe del Gobierno con datos hasta dos mil diecisiete Ángeles Heras ex secretaria de Estado de Ciencia y Universidad

Voz 19 21:52 no son atrayentes en las niñas y el los jóvenes las áreas de ciencia los trabajos del futuro los mejores trabajo remunerado van a estar en esas áreas vamos a necesitar mujeres ahí

Voz 1509 22:05 aunque cuatro de cada cinco universidades públicas tienen planes de igualdad Se mantiene el techo de cristal en los puestos más altos el número de rectoras pasa de una en dos mil quince a cuatro en dos mil diecisiete el de directoras de organismos públicos de investigación de ninguna una sólo uno de cada cinco catedráticos ex mujer no se mejora nada y la brecha de género también se consolida a la hora de pedir una ayuda para un proyecto de investigación apenas uno de cada tres aspirantes es mujer

Voz 1715 22:32 y a las nueve en la segunda hora del programa nos hemos fijado en un titular hoy hemos leído en la portada del pais Francia va a regalar a los jóvenes quinientos euros para gastar en cultura es una especie de cheque que van a recibir al cumplir los dieciocho años y lo vamos a comentar entre otras personas con el ministro de Cultura aquí hemos invitado que pase por este programa para reflexionar te llamaremos a partir de las nueve en ese va a ocupar de medir el éxito y el fracaso Sara vítores hola

Voz 0194 22:59 hola Pedro si con la manifestación de ayer es que no hay forma de ponerse de acuerdo para unos hubo cuarenta y cinco mil asistentes para otros más de doscientos mil para unos un auténtico éxito para otros un rotundo

Voz 1880 23:09 fracaso así que la grave va a intentar definir estos dos conceptos que es el éxito Ike el fracaso de que dependen para qué sirven mira qué interesante la visión del fracaso desde la ciencia es el genetista Yus Montoliu

Voz 20 23:22 el fracaso es parte de nuestros modos Tíbet y es nuestro trabajo del día a día de hoy habitualmente pues los experimentos que realizamos pues no suelen tener dar los resultados que esperábamos

Voz 1715 23:37 para usted fue un fracaso un éxito lo que se vivió ayer en Madrid a veces el fracaso o el éxito depende desde la perspectiva con la que se mire lo que puede ser un fracaso para alguien se convierte un éxito para el contrario seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres llenos ahí sus notas de voz luego les escuchamos la tertulia de Hoy Milagros Pérez Oliva Ignasi Guardans y Carmen del Riego Éstas son para ella las claves del día

Voz 0378 23:59 porque son lanzado el globo sonda de las elecciones el catorce de abril un día antes de que el Congreso debata los presupuestos generales del Estado que los independentistas ya han dicho que no van a apoyar lo lógico hubiera sido anunciarlo el miércoles cuando el parlamento vote que las cuentas del Estado son devueltas al Ejecutivo de Pedro Sánchez la conclusión más simple y seguramente la más verdadera es porque es un intento desesperado de que los socios catalanes del Gobierno ante en marcha atrás pero la marcha atrás es imposible para los independentistas después de la ruptura elecciones pero sobre todo para el Gobierno para Pedro Sánchez que no tiene más alternativa no la tenía ya hace mucho que convocar elecciones de a quién beneficia pues nunca se saben porque los españoles cuando votan hacen lo que quieren pero lo que está claro es que ni el PP ni Ciudadanos deberían estar tan contentos por cómo les salió la concentración de la Plaza de Colón y sobre todo por la imagen que dieron y eso la gente lo ve

Voz 1715 24:56 así llegamos a las ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 0985 25:02 y tú negocios una flota de ambulancias no le pones este sonido a la sirena

Voz 21 25:08 no porque piensa por eso porque los negocios de piensa llega Yoigo negocio con lo mejor para los profesionales la fibra con la red más rápida inmóvil con gigas infinitos informa en el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 0985 25:22 Canal de Isabel Segunda ayudamos

Voz 3 25:24 a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifas opción para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cruzamos Lakua utilizamos Dati

Voz 0194 25:44 veinticinco Madrid buenas tardes las tumbas de La Pasionaria hay del fundador del PSOE Pablo Iglesias en el cementerio de la Almudena han aparecido profanada en Cadena SER Madrid acabamos de hablar con la nieta de la Pasionaria que confirmado esa información adelantada por el país hace unos minutos Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0268 26:02 hasta ya Manolito ahí es la unidad de la Pasionaria esta tarde cuando iba a visitar la tumba de se han encontrado con que el habían profanado la suya y la de Pablo Iglesias que están

Voz 22 26:10 no suelo frecuentar cementerio donde está enterrado que yo he ido a las seis y media de la tarde y me he encontrado con que su nombre está manchado contra enormes manchas de pintura al óleo o San también me he adentrado en el panteón de Pablo Iglesias se me he encontrado con que toda la cara te las culturas de Pablo Iglesias la machada que pintura blanca

Voz 0268 26:38 Lolita asegura que es la primera vez que ocurre este tipo de ataque que califica de indigno y que le provoca dice una enorme tristeza dolor Policía Nacional y Ayuntamiento de Madrid también confirman que se han manchado con una especie de cera negra las dos banderas republicanas del monumento a las trece Rosas en la parte civil del cementerio en la parte católica de la Almudena

Voz 0194 26:55 ha ganado dicen el Monumento a los Caídos de la División

Voz 0268 26:57 azul fuentes municipales aseguran que en ese monumento aparecido una letra que podría corresponder al símbolo ganar

Voz 0194 27:04 gracias Carolina hay Manuela Carmena rectifica la alcaldesa se ha disculpado con Julio Rodríguez hace unos días aseguró que no había pensado en incluirle en la lista para las municipales hoy en una entrevista en la SER ha dicho que no pretende ofender ley añadido que todavía confía en que haya gente de Podemos Izquierda Unida más Madrid aunque no necesariamente tienen que ser los que quieren los parques

Voz 1410 27:22 pues yo quiero a identificar porque me parece una persona excelente yo dejé a veces en las entrevistas pues pues no lo haces bien no sabe precisar todo lo que tienes que hacer no si todo va bien yo espero que más Madrid al final pues allá representaciones por supuesto de personas de Podemos de personas de Izquierda Unida pero que no están ahí por ser de Podemos e Izquierda Unida sino que están porque tienen los perfiles que necesita Madrid para que Madrid se gobierna no

Voz 0194 27:47 situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 23 27:52 las tardes finalizada la obra apunta a esta hora aún encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la M607 en la zona de la Universidad Autónoma tripulantes lenta además de salida por la A42 a la altura de Getafe y complicaciones en ambos sentidos en la VI a su paso por Majadahonda en lo que respeta las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta de momento se circula sin problemas

Voz 3 28:21 ahora en Madrid a Vic Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 0194 28:27 a consta pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio MRS con tratamientos que ningún otro aseguró

Voz 3 28:34 descubra otra forma de asegurar su salud en a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos

Voz 0985 28:40 los setenta y tres eres autónomo y tienes una guardería no poner música de espera

Voz 21 28:48 no porque piensas por eso porque los autónomos piensan llega Yoigo negocios con lo mejor para los profesionales la fibra con la red más rápida inmóvil con gigas infinitos informa tener diecisiete cero cero pienso luego Yoigo digo

Voz 25 29:02 Esperanza Aguirre asegura que nunca tuvo constancia de los supuestos seguimientos a sus rivales políticos y que tampoco los ordenó en su declaración como testigo en la Audiencia Provincial la ex presidenta ha llegado a decir que es entero del asunto por la prensa

Voz 0589 29:14 señor letrado sea un presidente de comunidad autónoma no tiene conocimiento de de de es que son me parece que son doscientos y pico mil entre funcionarios y contratados que tiene la Comunidad de Madrid yo no tuve conocimiento hoy estaba

Voz 0194 29:30 prevista también la comparecencia de Ignacio González pero el ex presidente no declarará hasta mañana por un error en la citación judicial llegamos a las ocho y media con diez grados

Voz 26 29:39 en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 5 30:02 hombre veinticinco Deportes El Juli con Ángels Barceló Ike sus calles

Voz 26 30:10 Gallego buenas tardes Ángels que vuelve la Champions descontenta no yo pensaba que eran los partidos de vuelta de la Copa del Rey me acabas no no beber Champions mañana empiezan los local de vale mañana Roma Oporto Manchester United para pasar ningún español en Madrid el miércoles Mariano y la semana que viene porque se distribuirán a dos semanas guión Barça y Atlético de Madrid pues vuelven Lee otra vez y además de verdadera noticia que estrenan el bar también en esta jornada por si no teníamos suficiente con Éluard en la Liga ahora haber pues Eliza así de este la que cortar madre mía a la que no se espera desde mañana a la Champions con el VAR

Voz 0919 30:47 por lo pronto lo que tenemos hoy es el cierre de la jornada de Liga en Primera División con el partido que se juega en Vitoria entre Alavés y Levante los vitorianos se meten en Europa el Levante un poquito más atrás vamos a ver qué ambiente hay cómo salen los equipos Mendizorroza Javier Lekuona buenas tardes Gallego qué tal muy buenas tardes

Voz 0889 31:04 al Deportivo Alavés vuelve Ximo Navarro al equipo el Pitu juega con trivote Pina Wakaso y dar cobra sana debuta ataca Shinui ahí japoneses por la grada sobre todo a periodistas en el Levante son baja Rochina Toño Postigo campaña Iwate en la dudan m comentan los compañero valenciana obsesiva a jugar con un cuatro cuatro dos a un tres cinco dos es uno día de protesta en las gradas de Mendi por programar los partidos ligueros entre semana al lunes y viernes la gente va a entrar en el minuto cinco irán vestidos de negro en señal de luto irse va a oficiar un funeral en recuerdo del fútbol auténtico con ataúd incluido por lo tanto poco ambiente ahora mismo en Mendizorroza

Voz 26 31:41 madre bis era un partido de fútbol en memoria del fútbol auténtico

Voz 0919 31:47 este partido tiene una curiosidad porque hay un jugador

Voz 26 31:50 que debía estar ahí con el

Voz 1074 31:52 ante convocado con su compañero para jugar y está en la cárcel Toño García detenido la semana pasada

Voz 26 32:01 en medio de una operación contra bueno

Voz 1074 32:05 José Manuel Alemán donde está Toño buenas tardes buenas tardes pues está en la cárcel y cumple su cuarto día en el mejor de los casos podría haber alguna noticia a final de semana porque su abogado espera una respuesta positiva a la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel para intentar modificar el auto de prisión y que sea revisado para que bueno presentando una fianza el jugador pueda salir del centro penitenciario hasta que se levante el secreto de sumario se fijó una fecha para el juicio recordemos que a día de hoy ser imputan múltiples delitos como el de pertenencia a organización criminal amenazas de muerte falsedad documental usurpación del estado civil o el blanqueo de dinero y lo que declaró Toño ante el juez es que el único que lo único que le une al cabecilla de la banda que se dedicaba a esta extorsión sexual es una amistad de hace dos meses y la ingenuidad de guardar Le cuatro mil doscientos euros en su casa porque adujo ser ludópata

Voz 0919 32:57 si te piden que les guardias alguien cuatro mil pavos en casa

Voz 1074 33:00 sí

Voz 0919 33:01 sospecha según están las cosas sospecha algo bueno pues enseguida vamos con todo con la última hora de la Champions o la Liga que esa puesta emocionante

Voz 26 33:11 se hizo con vuestros mensajes de Whatsapp para empezar el programa

Voz 27 33:17 hola Gallego buenas tardes quiero contar que decir que es una anécdota y una pregunta a la anécdota es que creo que e ICO va pasará al Libro Guinness de los récords como jugador por el cual las esa masa preguntado en rueda de prensa en dos meses han superaban Cruyff a Maradona a todo el mundo nunca nada en ningún otro de acuerdo yo de cincuenta Ése es el capitán dos años de tengo que atenta tanto con un futbolista y ahora a la pregunta quiero ganar a un favor recuerda amé o refresca me en tu memoria que tengas grabado en los seis años que lleva Isco en el Real Madí un par

Voz 28 33:58 lo que viva joder se me ha caído la baba que jugador que asistencia que manera de dirigir al equipo que golazo genera debido olvidar mirar colada uno pierde el tiempo un algo soy asiduo oyente de vuestro programa un abrazo

Voz 1074 34:11 muchas gracias un abrazo me han encantado cuando he dicho lo de a los cincuenta hay sesenta y tantos años que tengo es que eso no pasa todos dejado vuestros mensajes

Voz 10 34:21 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él EB opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 34:36 pero lo llevo me gustaría eh porque las claves lo dejó según una la lista de las ha demostrado que estaba tres centímetros detrás gustaría que deja diría usted con tanto ímpetu y con tanto ahínco el como defendió que lo gol de Luis Suárez era falta pues que también salga a decir ahora que lo de Morata era o legal gusta variar porque claro hay que hay que tenemos que intentar ser justo entonces me gustaría oírle usted ahora decir que el gol de Morata no ha sido fresco casi un gol legal pero que lo diga con ese ímpetu que dijo con lo de Luis Suárez mismo ímpetus iba igual buenas tardes

Voz 10 35:21 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 4 35:28 exprésate

Voz 29 35:31 vale pues lo voy a decir lo voy a decir venga el gol

Voz 1074 35:34 el anulado a Morata por el bar era gol

Voz 29 35:37 para mí mal anulado y lo digo BMI

Voz 1074 35:39 demente pero es que ya no es cuestión de Ségol es cuestión de que todo lo del bar empieza a ser muy pesado muy reiterativo muy aburrido que si el protocolo que si está jugada se revisa que si está otra no que existe árbitro prefiere no ir a ver el vídeo posaran los otros tampoco quieren ir que si a mí no me rectifique si no te rectifico deberá es increíble como una herramienta tan buena puede ser tan mal usada por los árbitros del bar porque hay jugadas como esa de Morata Kenia aposta te puedes equivocar anuló

Voz 18 36:10 de Ségol por Dios se pero por otra parte seamos justos alguien pensaba

Voz 1074 36:17 que con lo que nos gusta en este país la discrepancia la discusión y el jaleo iba a terminar con la política con la polémica por favor eso era una quimera era impensable aquí una gran parte de la gente prefiere no ponerse de acuerdo eso el acuerdo en Dinamarca en Finlandia en en Noruega por ahí pero aquí sí aquí lo que nos gusta discrepar que si hay cuarenta y cinco mil que hay doscientos cincuenta mil

Voz 0919 36:38 si no nos ponemos de acuerdo en nada

Voz 1074 36:41 cómo no vamos a poner de acuerdo en en el bar

Voz 0919 36:43 la Federación Antón Meana buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes qué dice de elevar los árbitros cuando estamos ya en febrero llevamos

Voz 0231 36:51 siete meses con el asunto pues no ha cambiado su opinión al revés refuerzan argumentos y creen en Las Rozas que los árbitros deberían reconocer los errores que no pasa nada y que deberían reconocerlo en público y en privado es decir dar más explicaciones ante la prensa decir las jugadas en las que han fallado también responder a los clubes que no pasa nada porque sería un error el club sepa oiga mira estos arbitró mal pero no es una persecución sencillamente es que actuó mal en este caso es sólo pensaban el primer día ya a medida que pasan las jornadas se va acentuando el pensamiento de la gente que manda en la Federación sí pero los árbitros

Voz 1074 37:28 depende de la federación sí pero son independiza

Voz 0231 37:30 destino en un colectivo que dirige Velasco Carballo que digamos no haber puesto hay Rubiales sí al mirarle Velasco Carballo lo que tiene que hacer esa carretera digamos que el arbitraje es relativamente independiente y creo que eso piensan que es bueno que no haya tanto poder del presidente de la Federación como pudo haber en algún momento de la historia y el y el Atlético de Madrid después de su queja vía Twitter

Voz 1074 37:51 ver te ha tomado también una determinación Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 37:56 qué tal Gallego buenas tardes la realidad era que el Atlético de Madrid después del error de del penalti de de Morata en Sevilla en el Villamarín por la entrada de feudal entendía que queda tras no haber dado esa charla en su día aunque lo habían recibido los internacionales en sus selecciones en verano antes del Mundial podría ser negativo y habló con el Comité Técnico de Árbitros con Velasco Carballo la cabeza para dar esa charla que no había dado el Atlético de Madrid pues bien en principio iba a ser el martes después del desaguisado del fin de semana en el Metropolitano entienden una parte y otra que no se da al caldo de cultivo ni será la empatía suficiente para de esa charla por lo tanto mañana martes el Atlético Mari sigue muy enfadado no habrá charlas de bar para los integrantes de la plantilla rojilla

Voz 1074 38:39 es decir que mañana el Atlético de Madrid tenía que ir a clase de bar pero como los profesores no les gusta ni demás han decidido no ir a clase

Voz 0017 38:48 será profesor particular iban a la casa del Atleti

Voz 1576 38:50 lo en Madrid todo muy español ocho y treinta años

Voz 30 38:53 ocho seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER Sayago que te ve el plumero

Voz 31 38:58 así hola cariño a que Bodo a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra alquiler pues te puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya de visite cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 10 39:11 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula un Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 39:23 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 0919 39:25 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 3 39:28 ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y en hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 32 39:34 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel contento

Voz 1074 39:37 la orgía el beneficio se logra con el tiempo y puede variar

Voz 32 39:39 debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 3 39:42 Bush Cal tal no has dado que Endesa decidan ahora con mayor renta no compras Tómbola lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento en tu cuota si cada cuatro años lo cambias de conducta es lo último oferte formación renting conducta condiciones en qué punto es

Voz 33 40:03 imagine el sonido atronador de la cual caer de cascadas inmensas recorrer kilómetros y kilómetros de orilla bañando ten rincones asombrosos sin agobios ni ruidos está claro que hay destinos que nadie debería perderse

Voz 3 40:16 como Extremadura todo lo que imaginas

Voz 33 40:18 no te lo imaginas fondos tenían una niñera

Voz 3 40:21 la Junta de Extremadura

Voz 0919 40:28 vamos con el fútbol de verdad que mañana empiezan los octavos de final de la Champions con dos eliminatoria Roma Oporto y Manchester United París Anne Germaine cómo ha cambiado el panorama antes de esa eliminatoria que hace dos meses parecía clarísima para los franceses Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 40:43 hola Gallego muy buenas pues si una eliminatoria muy marcada por las bajas eh clave que tiene el Partizán en para el encuentro Neymar que no va a estar tampoco en la Vuelta y Cavani que al menos el partido de mañana no bastar además la resurrección del Manchester United tras la llegada al banquillo de Ole Gunnar Solskjaer la racha es impresionante de jugadores como poco a volviendo a su mejor versión justo antes de ese doble enfrentamiento con Un Ander que tendrá en papel

Voz 34 41:06 la gran referencia arriba

Voz 0301 41:09 más el el partido de Roma contaba el Oporto vuelve casi es un año más a las eliminatorias de la Champions no se le dan mal los equipos italianos suma ya once victorias contra conjuntos transalpinos en la máxima competición europea una eliminatoria igualada eh porque la Roma no llega sobre todo en defensa ni mucho menos bien

Voz 0919 41:26 el Madrid juega el miércoles en Amsterdam con el Ajax mañana viaja a la expedición de Solari

Voz 26 41:30 hay que Javier Herráez tendrá la baja de Isco oí

Voz 0919 41:35 Lorente qué tal Gallego buenas tardes si eh solamente tiene marcó Llorente a Isco ya Luca Zidane de de baja viajará por la mañana a las seis y cuarto rueda de prensa de Solari a las siete Se va entrenar en el campo donde consiguió la séptima Copa de Europa con aquel gol de Pedja Mijatovic el campo del Ajax no se fían del equipo holandés aunque está fatal ahora mismo el hayas encaja goles toda la jornada por cierto la única duda saber si va a jugar no inicio Marcelo o refilón mañana es o pasado mañana la prueba del algodón porque hasta la fecha en la Copa jugó Marcelo en la Liga reggaetón pero en la Copa Europa veremos se carga Solari el segundo capitán por cierto también ha dicho Marcelo en nuestra compañera Tatiana Mantovani de Brasil que él nunca tuvo sobrepeso que nunca estuvo con siete kilos de más

Voz 26 42:17 el el miércoles en Amsterdan Gareth Bale suplente Vinicius titular

Voz 0919 42:22 bueno si no le pone Solari sería injusto porque Vinicius es la sensación no saben de España sino del mundo entero Vinicius a jugar otra vez sería su partido número doce consecutivo los jóvenes de la hayas Bruno alemán que hace un tiempo cuando llegó el sorteo bueno transmitían sobre todo precaución que le ha pasado se han venido abajo porqué

Voz 0301 42:42 bueno a ver para empezar hoy un parón muy importante de un mes de fútbol de sin jugar a fútbol en la liga holandesa llegaban como dices en un gran momento jugaron muchos de ellos con Holanda contra selecciones como Francia como Alemania haciendo de dando en aquel momento una medida impresionante contra el Bayern en la fase de grupos de la Champions

Voz 0194 43:01 luchando hasta la última jornada pero el equipo se se ha caído

Voz 0301 43:03 llega como dices en un momento muy delicado sobre todo a nivel defensivo y además con dudas Efrén frente de John que era uno de los alicientes más importantes es seria duda por problemas en el abductor Italia Fico la argentino que es también importante en la parcela defensiva también está en duda para ese partido

Voz 1074 43:19 el miércoles se jugará también la eliminatoria entre el Tottenham y el Dortmund ya sabéis la próxima semana que esto se distribuye en dos Lyon Barça y Atlético de Madrid Juve en la Liga después del empate de ayer en San Mamés ante el Athletic el Barça sigue líder pero tiene detrás a seis puntos al Real Madrid el Barça ha perdido cuatro puntos en las dos últimas jornadas aquí hay quién se pregunta qué le pasa a Messi porque no descanso porque Messi juega estando

Voz 0919 43:50 como se vio ayer pues a cincuenta o sesenta por ciento esta semana el Barça entre semana no tiene partidos y supongo que Valverde tendrá algún plan para recuperar Alejadría Alves buenas

Voz 0017 44:00 estas hola Gallego qué tal buenas tardes si va a aprovechar para recuperarse esta semana limpia de partidos para el Barça es evidente que Messi no está al cien por cien y eso se nota pero al final acaba jugando como ayer porque el equipo le necesita el poco peligro que

Voz 1074 44:17 pero el Barça ayer en Bilbao salió de las botas de

Voz 0017 44:19 el argentino que lo intentó pero sin acierto tampoco estuvo nada bien Luis Suárez que lleva cinco partidos seguidos jugando lo todo y se nota que está cansado como se nota pues evidentemente que muchos jugadores del Barça están Ágata agotados ya en el tramo final del partido de ayer no podían más le faltó fútbol al Barça en San Mamés pero también piernas como decimos le irá muy bien esta semana semana limpias impartidos al equipo para cargar pilas para afrontar el duelo el duro calendario que le viene por delante al Fútbol Club Barcelona

Voz 0919 44:49 cierto que el portavoz de la junta directiva del Barça Josep Vives ha estado con los medios de comunicación habló de muchos temas Jordi Martí hola

Voz 0985 44:55 hola Jesús le han preguntado a Josep Vives portavoz Si hay miedo porque el Madrid acerca ni responde vives con una cita escucha le a Tito Livio

Voz 30 45:05 yo creo que fue Tito Livio uno Inter un historiador romano que decía que muchas veces el miedo Nos acceder siempre las cosas peor de lo que son pues no hay miedo sólo hay ilusión ganas de trabajar suele esperanza sólo hay autoexigencia si nosotros queremos ser somos un club ganador queremos seguir aspirando a liderar el fútbol mundial no lo podemos hacer nunca desde el Oviedo aquí desde la ambición legítima de mejorar ir hacerlo mejor por nosotros mismos para nosotros mismos pero sobre todo para nuestra gente

Voz 0985 45:36 la noticia Jesús es que el Barça ha decidido retirar las dos medallas que el club concedió a Franco en mil novecientos setenta y uno y mil novecientos setenta y cuatro esta última medalla concedida a requerimiento del propio dictador donde estarán esa medalla estamos ya retirados afortunadamente pero físicamente hombre Se supone que así estas medallas fueron concedidas el Barça las retira oficialmente perlas tendrá vete a saber quién presta a quién

Voz 0919 46:05 las medallas espera Prados no no no creo que ayudarán no no creo que esté en donde todos estamos pensando ahora mismo el Betis perdió tres cero con el Leganés y el entrenador del Betis dijo después el partido que Leganés sólo sabe jugar a eso

Voz 26 46:22 que la gente de Leganés diría pues que bien Florencio Ordóñez Quique Setién

Voz 0919 46:27 ha dado cuenta de que metió la pata en Butarque buenas tardes buenas tardes Gallego hasta ahora no lo han manifestado hoy ha aparecido públicamente en un acto publicitario que te