Hora 25 (11/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

un Tinder de la cultura así bromeaba Alves

Voz 0194 00:21 ha pasado el creador de una aplicación que se ha puesto en marcha esta semana en Francia hay que permite a los más jóvenes gastar en cultura de momento trece mil voluntarios la están probando en los próximos minutos les vamos a contar cómo funciona y qué balance hace de las experiencias que se han puesto en marcha en España nos acompañan a esta noche el ministro de Cultura antes repasamos otras noticias Ester Bazán buenas noches buenas noches

Voz 6 00:42 sí vamos a actualizar la noticia que les contábamos hace una hora han sido atacadas con pintura blanca las tumbas dedo

Voz 0136 00:47 Boris Ibárruri del fundador del PSOE en el cementerio

Voz 6 00:50 Gil de la Almudena de Madrid Carolina Gómez buenas noches buenas noches acabamos de hablar con la nieta de la Pasionaria Lola Ruiz Ibárruri que al visitar a su abuela esta tarde como hace habitualmente se ha encontrado con que la tumba de esta histórica dirigente del PCI de Pablo Iglesias que está justo al lado en un panteón habían sido profanada con pintura blanca asegura que en treinta años no había ocurrido nada

Voz 0136 01:09 claro

Voz 7 01:10 bueno es que reducción entendió que arregla la nueva con con flores detrás detrae cuando ves que algún ser querido que en días caído durante hace muchos años se encuentra circunstancias memoria y la tumba manchada asquerosa pues tristeza triste valor

Voz 6 01:31 el Ayuntamiento de Madrid confirma que las dos banderas republicanas del monumento Las trece rosas también en la parte civil el cementerio de la Almudena han sido manchadas con una especie de cera negra en la parte católica también se atacado con pintadas al Monumento a los Caídos de la División Azul fuentes municipales aseguran que en ese monumento aparecido una letra que podría corresponder al símbolo anarquista a partir de las diez en la crónica política desastre ampliaremos si hay alguna novedad ahí les contaremos todo lo que se ha dicho hoy sobre la posibilidad de que haya elecciones incluso antes del famoso

Voz 8 01:57 el domingo de finales de mayo han hablado todos los partes

Voz 6 02:00 los políticos aunque no hay una fecha cerrada los hechos más próximos y de eso también hablaremos esta noche son dos el inicio del juicio por el proceso en el Supremo el inicio del debate de Presupuestos en el Congreso ambos empieza mañana reunión en Bruselas del Eurogrupo pendiente del Brexit y de Italia han ha terminado ya ese encuentro

Voz 0194 02:17 tres de economía se marchan sin saber cómo disimular

Voz 6 02:20 su preocupación por las actitudes políticas que llegan desde Roma no es la primera vez Griselda Pastor

Voz 0738 02:25 la crisis por el apoyo a los chalecos amarillos anti Macron se suman ahora los deseos de mantiene en la cárcel al gobernador del banco central italiano por actuar sin seguir instrucciones del Gobierno de Roma deseos de Salvini que han obligado a reaccionar así al presidente del Eurogrupo

Voz 4 02:43 ex ministro eres de Independence

Voz 0738 02:48 todos los ministros de Finanzas apoyamos aquí la independencia de los bancos centrales ha afirmado Centeno en la rueda de prensa del Eurogrupo que en plena estrategia para evitar el impacto del Brexit no sabe cómo ha de gestionar las salidas de tono que llegan desde Roma

Voz 0194 03:04 el primer ser vivo de la tierra que podía desplazarse vivió hace dos mil cien millones de años

Voz 6 03:09 se trata de una diminuta ameba que se movía entre rocas este descubrimiento adelanta en mil quinientos treinta millones de años la fecha hasta ahora conocida nos lo cuenta Javier Gregori

Voz 0882 03:17 estilizado una sofisticada técnica de rayos X este equipo de geólogos internacional coordinado por la Universidad de Poitiers en Francia ha podido reconstruir en tres dimensiones el primer ser vivo de la tierra que pudo moverse Se trata de una especie diminutas amenas que vivieron en una roca de lo que

Voz 9 03:35 ahora es Gabón hace dos mil cien millones de

Voz 0882 03:37 años que se movían para buscar alimento y oxígeno esta evidencia adelanta en mil quinientos treinta millones de años la aparición a la tierra de los primeros organismos

Voz 0194 03:46 capaces de nuevos así una propuesta más para esta próxima hora la cara B de Sara vítores y hablamos de éxito y de fracaso de dos queda todavía al noticia debería Nacho Palomo buenas noches

Voz 0194 05:30 nueve y cinco minutos de la noche ocho y cinco en Canarias abrimos tiempo de información tiempo de tertulia no hora25 hoy con Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Carmen del Riego buenas noches muy buena noche Ignasi Guardans que en esta primera parte de la tertulia va a cumplir también la función de experto y ahora explica de porque Gordan buenas noches buenas noches porque vamos a hablar del bono de quinientos euros que el Gobierno francés ha puesto en marcha para impulsar el consumo de cultura entre la población juvenil de entrada Guardans que te parece

Voz 1403 06:00 me parece brillante me parece brillante parece me da mucha envidia y el diablo están los detalles porque no es un tema más complejo que simplemente poner quinientos euros al bolsillo de la gente es una aplicación es un ecosistema por decirlo así ah y por tanto hay que ver eso por eso está en pruebas porque porque es poco complicado tiene límites de lo que se puede usar por ejemplo en compras online exige un una startup detrás Aitor sistema operativo detrás y por tanto me parece muy muy bien y ahora hay que esperar que eso funcione

Voz 0194 06:30 pues ahora entraremos también en en los detalles ustedes como siempre también pueden participar en la tertulia a través de esos mensajes de voz al Whatsapp del programa que ya espera Pedro Blanco en la mesa de producción Pedro

Voz 1715 06:40 tenemos ya un buen puñado de mensajes sobre el tema que tratemos en acabe éxito o fracaso de la manifestación de ayer pero antes vamos hablar de Cultura Juventud y también queremos que nos aporten sus reflexiones a través del seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres nos envían hay los rotos de voz recito seis tres son siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 07:02 a ver qué le parece a los oyentes esta historia es un bono de quinientos euros para invertir en productos y actividades culturales así funciona la gran apuesta de Emmanuel Macron para facilitar el acceso de los más jóvenes a la cultura

Voz 12 07:16 ya

Voz 1667 07:20 bueno pues son quinientos euros para gastar en cine en teatro el libro sin cursos suscripciones online en plataformas de música para escuchar por ejemplo la mejor canción del año según los Grammy que es entregaron anoche este DC San médica de la artista se

Voz 0194 07:35 por ejemplo Pablo Morán buenas noches de momento el funcionamiento de este bono está en fase de pruebas

Voz 1667 07:41 exacto Nos lo decía Ignasi aprueba seis meses con la participación de trece mil voluntarios de cinco departamentos franceses según cuenta nuestro compañero Alex Vicente en El País este bono fue una de las promesas de la campaña electoral del presidente Emmanuel Macron a yo hice pretende a la medida en una entrevista a la emisora France Culture él en enero de dos mil diecisiete antes de las presidenciales hablaba de un pase para facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura del detallaba

Voz 8 08:12 quién lo financiaría

Voz 1667 08:15 sí Cuenta Henning hojita el estaba en una pequeña parte decía Macron junto a los distribuidores y los llamados gafas que es como se conoce en Francia las tecnológicas formadas por Google Apple Facebook y Amazon que de momento han rechazado participar en este proyecto francés pese a ello el Gobierno de Macron no ha renunciado a la puesta en marcha de este bono lo ha defendido desde el primer momento el primer ministro Edouard Philippe lo defendía así en su primer discurso de política general en la Asamblea Nacional francesa era el mes de julio de dos mil diecisiete Liga

Voz 9 08:50 Blair hace libre más aunque bajo los oropeles de Los Palacios yo la República vive te queremos permanecer volver a ser incluso una nación de lectores inspirándose en iniciativas destacables llevadas a cabo por numerosas asociaciones territoriales acceder a las obras y la creación hace libre nuestra época trastoca las maneras de difusión de las obras es a la vez una oportunidad y un desafío aprovechemos para facilitar el más amplio acceso posible a los bienes culturales con la creación de un pase cool que ahora el para los jóvenes como ha propuesto el propio presidente pero abramos también el debate en el marco europeo con los gigantes digitales para garantizar a los artistas los medios para que pueda vivir de sus creaciones para participar en la financiación de este acceso a usó

Voz 1667 09:43 el diario Le Monde estima que hasta dos cientas mil personas doscientos mil jóvenes podrían beneficiarse de este pase cultural de este bono cultural a finales de dos mil

Voz 0194 09:52 vente Javier Torres jefe de Cultura de la SER muy buenas noches buenas noches y cambias de hora entras al principio de este tramo en lugar del final cómo cómo funciona exactamente el bono cultural que está en pruebas en Francia el móvil y el mundo de las aplicaciones es la herramienta no con la que se canalizan esos quinientos eh

Voz 8 10:07 exactamente en primer lugar ese bono

Voz 0287 10:10 Duran ni tú ni yo no no tenemos edad para los que acaban de llegar a la mayoría de edad curiosamente para los que pueden votar por primera vez vale no para los de dieciséis años también con la idea de introducir a los jóvenes en el consumo cultural no son quinientos euros periodo de pruebas seis meses mediante una que sirve para comprar libros DVD's para suscribirse a plataformas streaming series música para entradas de cine teatro conciertos talleres cursos tienen un gasto tope tienes que gastar puedes gastar hasta doscientos euros en el mundo digital hasta doscientos euros en libros DVD's once en cedés y luego es libre si tú quieres gastar los quinientos euros en artes escénicas en música en teatro en danza puedes hacerlo también en talleres en cursos decías que la idea es que alcance a doscientos mil jóvenes el año que viene lo decía Pablo si es que funciona que no sé muy bien qué es eso de que funcione porque a ti te dan quinientos euros a ti o a uno de diez o un chaval una chavala de dieciocho años y lo lo lo quema enseguida

Voz 0194 11:13 ya pero tiene que hacer a través aplicación conscientes de que sólo le permitirá gastarse los productos culturales que la aplicación haya predeterminado

Voz 0287 11:20 exactamente ese ese es un problema porque dicen que a ver qué es lo que va a tener que contenido cultural va a tener precisamente ese esa esa plataforma digital no el presupuesto para las arcas francesas para esos seis meses de pruebas treinta y seis millones de euros si se pone en marcha para los dos cientos mil francesa en el dos mil veinte para finales de dos mil veinte son cuatrocientos millones de euros ya que voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto el presupuesto del Gobierno socialista en España el ese que puede o no ser presupuesto alcanza incultura los novecientos cincuenta y tres millones estamos hablando que Francia puede destinar la mitad Lage en casi la mitad vale también vamos a ser justos se en Francia ese ocupa el uno por ciento del presupuesto general esa cultura en España es el cero dos por ciento y ello

Voz 0194 12:08 una experiencia similar aquí en España pues mira

Voz 0287 12:10 de haberlas las hay el Bono Cultural del Ayuntamiento de Madrid para gente de entre dieciséis y veintiséis años acceso gratuito para seis espacios municipales con un máximo del veinticinco por ciento de las entradas Matadero Teatro Español bueno luego también están excluidos los fines de semana lo que no sea parte de de la programación del área de Cultura también para los adornados en Cantabria está el bono cultura joven son cinco mil bonos con descuentos de treinta euros cada uno para los nacidos en el año dos mil y luego pensándolo mucho todos tenemos bueno cultural por ejemplo los jubilados para entrar en los museos para ir al cine Paris los teatros esto lo tenemos todos lo que pasa es que no lo llamamos bueno siempre te lo llevamos descuento no lo queremos todo cuando nos jubilemos cuando llegamos Soledad no pero también los parados también quiero decir que hay que no se llama exactamente bueno pero existe

Voz 0194 13:06 esto y los Hawk y los jóvenes también a través de las tarjetas jóvenes también tienen algunos descuentos conseguirá un ministro de Cultura muy buenas noches

Voz 13 13:15 hola buenas noches mi esto estábamos hablando

Voz 0194 13:17 la iniciativa de Francia quinientos euros para los jóvenes a través de de una aplicación para que se gasten productos culturales Le gusta esta iniciativa

Voz 13 13:26 bueno yo creo que es una iniciativa que a ver cómo les va la prueba porque en Italia ya la tuvieron ahí ha ido regular yo creo los franceses lo que han hecho bienes plantean hacer una prueba primero con con un en fin un número reducido de ahí sacar conclusiones con lo cual es probable que seguramente después de hacer el ensayo a lo mejor lo varíen pero bueno habrá que verlo

Voz 0194 13:54 cree que funcionaría aquí una iniciativa similar hablábamos de bueno bonos descuentos que también existen en España de ayuntamientos de comunidades incluso de la administración central funcionaría un quinientos euros a los jóvenes

Voz 13 14:09 bueno es que no es comparable la situación en primer lugar porque el Estado francés es un estado absolutamente centralizado hito le el Gobierno francés tiene todos los recursos

Voz 14 14:20 claro

Voz 13 14:21 la la cultura como para todos los temas en el Estado español que es un Estado autonómico lo recusó de la cultura están los de Ministerio de Cultura más los de las diecisiete autonomías y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es decir que cualquier iniciativa de este tipo tendría que hacer una iniciativa acordada entre el Gobierno central y las autonomías porque Portugal un ejemplo ni la Comunidad Autónoma de Cataluña sumando la de Andalucía prácticamente que el Ministerio y eso es porque aquí está descentralizado con lo cual cualquier experiencia debiera de ser compartida con las Comunidades autónomas y repartir ese coste entre todos los actores que aquí en España pues somos mucho más que en Francia

Voz 1667 15:18 el ministro buenas noches según la información país Francia conseguido que novecientos socios privados participen en este periodo de pruebas no hablaba usted de la dificultad de articular una medida similar en España con las CCAA pero hay interesa aquí en España entre productores distribuidores privados en fomentar el consumo de cultura con iniciativas así

Voz 13 15:38 si yo no he dicho nada hablado dificultad he dicho que habría que hacerlo con las comunidades

Voz 0194 15:43 no quería creo que esto sea más

Voz 14 15:45 difícil pero bueno hay que hacerlo con ellos

Voz 13 15:48 entonces yo creo que sí yo creo que las las empresas privadas y han no sé si toda pero yo creo que en una iniciativa de la administración pública estoy seguro que muchas se sumarían ir de hecho ya lo habéis apuntado antes decías ha estado yendo un poquito dando entrada de la entrevista aquí hay mucho descuentos y muchas Entrada gratuita en museos en la Filmoteca Española para menor de una edad o por ejemplo en la Filmoteca Española te puedes comprar por un bono de cuarenta euros al año se puede decir ilimitadamente a ver las películas que quieras bueno quiere y está funcionando muy bien son manera distinta de verlo no me parece mal la francesa si sale bien porque hay que recalcar que va a ser una experiencia por ejemplo en Italia que ya han tenido la experiencia pues ha habido por un lado fraudes

Voz 14 16:52 por otro lado no

Voz 13 16:54 no todo el mundo pero en fin hay que ver la fisura del sistema por otra parte de que si no recuerdo mal había un cuarenta por ciento de jóvenes que no se han interesado por el tema yo creo que en este tipo de iniciativas siempre son buena funcionan mejor o peor

Voz 14 17:11 hay que experimentar Lar y también nada

Voz 13 17:14 darlas a la realidad cultural de cada país

Voz 0194 17:18 el ministro no le puedo despedir sin que me diga usted me puede decir algo de la fecha de las elecciones

Voz 15 17:23 pues no porque no lo sé si

Voz 13 17:26 por otra parte la única persona que él de que puede contestar esa pregunta es el presidente del Gobierno que ha sumó su protesta

Voz 0194 17:34 si no les han puesto no les han puesto en preaviso a los ministros

Voz 14 17:37 no no es aún pues tumbó Bassat no no hay comunicación vía Whatsapp ministro muchísimas gracias a ustedes muy buenas noches

Voz 0194 17:47 bueno pues sobre la mesa decía antes que guarda antes y casi en calidad de experto porque es responsable de una consultora cultural en Bruselas Ama comedia eh Guardans por ampliar aire también con Carmen y con y con Mila tú decías bueno es una experiencia lo decía también el ministro habrá que ver cómo funciona ahí estos trece mil jóvenes que de momento están disfrutando estos quinientos euros a ver a ver cómo funciona

Voz 1403 18:10 sí lo que ocurre es que hay una diferencia filosófica muy importante con cualquiera de las medidas españolas que ha comentado el ministro e incluso con la con la italiana no que es filosófica el sentido de que es algo conceptual algo político que es tú cumples dieciocho años si tienes un año para gastar este dinero ir punto Es una introducción a la Cultural lo cual me decía una persona dice bueno es discutible que esto no haya que hacerlo a lo mejor antes no hay todo eso se puede debatir a lo mejor hay que hacer los dieciséis pero la decisiones que te pone este dinero disposición dándote además la oportunidad de dónde lo puedes gastar que no sólo intervencionista sino que viene acompañada la aplicación de un Mapi de oportunidades de cursos etcétera ir al hoyo novecientas empresas pero si alguien en el equivalente a Alcorcón de París para entendernos no monta un curso de danza pues simplemente se registra en la aplicación ese curso de danza se podría financiar a través de la aplicación una vez se verifique que es de verdad un curso de danza serio no hay un mínimo de uno y por tanto no tiene nada que ver con otras fórmulas muy legítimas que es pues un descuento a la tercera era hijo unos bonos en la Filmoteca es otra cosa porque es tienes dieciocho años tienen un año para gastar este dinero bienvenido a la cultura et Esteban estar bombardeando el buen sentido en tu a una Vectra descargas con oportunidades con cosas dinero y sobre todo a partir del mes de octubre pues si en la App te quedan trescientos euros te quedan unos meses para gastarlo porque Sete extinguir en cuanto te ha pasado el año a los diecinueve se te acaba el chollo con lo cual efectivamente se genera una dinámica de marketing cultural espléndida y muy distinta de todas otras iniciativas el fraude en Italia es verdad también el periodo era más amplios a que era en Italia es de los dieciséis a los veintidós y además eh daba muy poco organizado que eso claro han aprendido los instalen en Francia está muy poco organizados respecto de que es de donde se puede utilizar no por ejemplo en Francia no podrá utilizar lo comentaba antes en la introducción no no puedes utilizar en productos digitales propiamente en no físicos no posee tramas que doscientos euros ni siquiera puedes comprar libros los puedes encargar perros tienes que ir a buscar en la librería Xàtiva obliga a pasar por la librería ni puedes comprar un disco puedes apuntar ya musical a producirse en el mundo de la exactamente

Voz 0194 20:24 SAR una exactamente tienes que pisar

Voz 1403 20:27 he que lo mismo y eso hace que

Voz 0194 20:29 que después cuando se acabe el bono algún día vas a tener ganas de pisar una ley

Voz 1403 20:32 bueno algún día habrá sido al cine porque no puedes descargar todas las películas con un con una de estas de streaming no podrás porque a partir de dos ciento este que han trescientos euros que si quieres ver cine veta una sala o te los vas a comer esos euros no es otra dinámica yo creo que es bueno ahora que puede tener fisuras como todo habrá que ver funcionar

Voz 16 20:50 Mila que te parece a ti la iniciativa abrirán me parece bien porque bueno es lo que

Voz 0194 20:57 a lo mejor podría Serantes y se trata de ir a la gente a los jóvenes el mundo la cultura claro a lo mejor con dieciséis como me antes Javier estallido que

Voz 16 21:05 esto de los hábitos de lectura la gente que en las escuelas trabaja para introducir a los a los estudiantes en en la literatura por ejemplo si no lo introduces temprano y les haces tomar el gusto por la literatura después ya de mayor sino han leído es más difícil claro el bono éste sí tiene tanta versatilidad que tiene todo tipo de productos etcétera pues claro seguro que lo que lo pueden aprovechar pero quizá la edad con dieciséis años también estaría bien el tema del fraude a mí me preocuparía menos porque si es un ahora con la informática y con la aplicación está bien hecha

Voz 0287 21:43 no sería claro claro claro

Voz 16 21:46 será difícil que haya fraude en Italia no sé porque en Italia en esto fraude siempre tienen un problema que no acaban de resolver pero yo creo que en Francia estos está estaría mejor ir luego pues la idea de que la las sinergias es decir qué es ese dinero que haya una aplicación pero que después tengas que era una librería o que quién está por ejemplo quién quién tiene un producto cultural que se interesante va a hacer el esfuerzo de entrar en esa en esa opción no entonces ahí se crea una sinergia que desde mi punto de vista puede ser interesante esto son maneras indirectas claro quinientos euros es una cifra importante para personas que los jóvenes ahora mismo no tienen precisamente mucha disponibilidad de dinero no

Voz 0378 22:38 pero sobre

Voz 16 22:38 todo es una cifra muy importante para las banlieues para los los jóvenes que en su casa no llegan a fin de mes eh esto

Voz 0194 22:47 que no tendrían medios para acceder a la cultura ni nada pero tampoco

Voz 16 22:51 que es una cifra importante pero relativamente mucho más importante para los que no tienen acceso precisamente de la cultura Carmen

Voz 0378 23:00 yo sin embargo tengo mis dudas sobre sobre la fórmula a parte de la edad porque yo creo que esto se hace en la escuela cuando los chavales están en la escuela o o o pasa lo que en Italia que es que la mitad prácticamente de los jóvenes ni siquiera

Voz 0194 23:17 se han interesado por por el

Voz 0378 23:20 por el descuento este yo creo yo creo que sería más efectivo subvencionar todo ese tipo de actividades de forma que los jóvenes que accedan a ella tengan pues o gratis o a un mínimo precio todas

Voz 14 23:41 esas actividades pero eso no te empuja ir no te Ohio bueno pues no lo sé

Voz 0194 23:48 lo mismo sitio subvencionan que si tienes que gastarte quinientos euros son ese año conmigo que un mes bueno pero si no ha aumentado

Voz 0378 23:57 antes que te regalen los museos es lo que pasa

Voz 1403 24:00 pero sí que te dice gasto texto que se te está pasando el tiempo it estás perdido

Voz 14 24:05 entonces se pero si no sabe libros gastarte los porque es que no te lo da

Voz 4 24:09 leer más tengan pocos eso es verdad nada en libros en en cine o en teatro

Voz 0378 24:16 pero o en museos

Voz 4 24:18 esto no recomendará la AP aunque éste por eso decía que es un ecosistema en libros habrá que en libros no sé hasta qué punto la recomendación pero en el resto por eso decía que es interactivo la app te dirá ahí está esta oportunidad tiene esta exposición tiene este curso vives en este sí Conejero

Voz 1403 24:33 canalización vives en este sitio tienes este curso

Voz 4 24:36 la cerca donde estén termina termina perdón perdón perdón no no por otro

Voz 0378 24:41 otro lado me parece que el hecho de que de que sea indiscriminado el el premio vamos a decirlo así a todos los que cumplen dieciocho años pues habrá mucha gente que efectivamente esté deseando consumir cultura tenga dinero para consumir cultura pero habrá gente que tenga el suficiente dinero para consumir cultura que sin embargo los lo puede estar retrayendo a otras personas que Le que les interesa

Voz 14 25:10 sobre eso me dejas

Voz 1403 25:13 pues porque eso eso sí son de ese mármol otros otros también pero esto es un debate particularmente político en el que yo creo que esa toma esa decisión yo la comparto que es que a los dieciocho años lo voy a decir así sin matices se puede matizar todos son pobres quiero decir un chaval hace años aunque su padre tenga mucho dinero tenga castillos en el Loira sigue siendo un chaval de dieciocho años aunque le pongan dinero en la cuenta no sólo van a estar en fin es algo que le obligó Frontino el saque yo así como otro tipo de medidas

Voz 4 25:42 universales que no distingan la renta

Voz 1403 25:44 me parece un error incluidas ayudas familiares por ejemplo y tal me parecen un error lo dejó claro una ayuda cultural o a las dieciocho a los dieciséis ese debate sí que estoy de acuerdo no lo distinguir en función de la renta no porque porque a esa edad entre comillas con muchas comillas todos son pobres insisto

Voz 0287 26:01 las yo tengo varias preguntas que tengo dudas se cuando se hace el hábito si es que se hace se hace hábito con esto luego cuando se empieza realmente a descargar música o o los o videojuegos y luego una cosa muy francesa es que básicamente los productos son franceses pero eso está bien

Voz 0194 26:22 porque claro porque además activas la industria la industria propia de alguna manera sea esos

Voz 0287 26:27 muy francés porque la porque la defensa de la cultura francesa por parte de los franceses

Voz 1403 26:31 porque hemos conocido pero podrán ver Almodóvar en París y podrán comprar una a ver una película

Voz 4 26:35 sí pero lo mío con la mayoría de momento

Voz 0287 26:38 la gran mayoría de los productos y las empresas son francesas ofrecen productos franceses si no recuerdo mal creo que era Netflix Netflix Google y Apple no están en Facebook

Voz 16 26:49 tampoco está son desmarcado han dicho que no querían Mila bueno a ver yo creo que los impuestos o las o el dinero que en un país se destine a este tipo de iniciativas puede tener más de un objetivo el primer objetivo obviamente es introducir a la gente joven en la cultura o estimular la la la penetración estimular uno ciertos hábitos el tema de los hábitos soy un poco más escéptica en el sentido de que los hábitos hacen antes antes de los dieciocho eso seguro pero bueno todas una oportunidad de gastar quinientos euros como mínimo sabes que esos quinientos euros iban a estar en Cultura y eso ya es algo

Voz 0136 27:32 y como segundo objetivo me parece muy bien

Voz 16 27:35 que que que que se plantee un una cuestión porque la cultura es una es una herramienta es un elemento que bueno ya bastante globalizados estamos bastante predominio tiene la cultura americana en toda en todas las manifestaciones como para hacer un poquito de discriminación positiva tampoco se trata de pero pero yo no me escandaliza haría

Voz 4 27:59 no no no totalmente de acuerdo pero el derecho hecho que España tuviera esa iba a decir habría que ver si lo permite la Unión Europea porque recordemos cuando

Voz 0378 28:12 en España los museos eran gratis para los españoles se lo prohibió

Voz 4 28:16 el contexto que no es verdad que sea franceses es verdad que será en librerías francesas porque no nos sirve para comprar el Corte Inglés es verdad Amazon o no pero que no sé por qué porque desde luego los jóvenes compra muchísimo por Amazon pues pues

Voz 0194 28:31 que te obliga de mayo es porque te obliga a pisarla

Voz 4 28:34 no es comprará como habla por qué no vas a poder online puedes comprar online encargarlos por los libros

Voz 1403 28:42 cargar el libro electrónico Nuevo pero siempre que lo vaya que busca librería pero por ejemplo en plataformas de cine hay plataformas de cine digital que no sólo sólo en Netflix que tiene un montón de cine independiente americano tiene el cine español sino europeo en España el equivalente a Filmin en Francia por ejemplo saque no no es verdad solo cine francés

Voz 0194 29:00 no vamos a dejar aquí veo que el debate es interesante y además yo tengo muchísima curiosidad por saber si funciona o no con lo que Pablo vamos a seguir esta historia que tenemos nosotros se nos ha pasado la ropero adiós a los sesenta y en cualquier caso sí que será interesante cuando saquen las conclusiones en Francia volver a hablar de ello para ver qué cuáles son los problemas que han detectado o qué piensan hacer con la iniciativa hasta mañana Javier Torres esta mañana no

Voz 17 29:55 para ello

Voz 4 29:59 eres buenas qué tal buenas noches después de la manifestación de ayer

Voz 0194 30:02 escuchando por un lado a los asistentes y por otra parte a gente que no acudió lo que yo me pregunto hoy nos hemos preguntado todos nos lo estamos preguntando desde ayer

Voz 0136 30:11 bueno fue un éxito o un fracaso pues normal que hacer lo porque quién dice cómo se mide Un éxito que además cuando no está definido cada uno puede opinar lo que quiera ir más aún se puede fiar de las opiniones de quién quiera pero bueno vamos a escuchar por ejemplo algunos de los convocantes algunos de los asistentes al Real

Voz 18 30:29 Debbie del Partido Popular bueno yo creo que ha sido un éxito de convocatoria en la que pues sabido es una mayoría

Voz 0136 30:35 españoles que se han concentrado ya lo veo como un éxito vamos José Manuel Villegas C's

Voz 0378 30:40 sí

Voz 19 30:42 calibrar loco uno ya la calle Serrano o cómo no va con todas las calles adyacentes llenas de gente pero fue un éxito pero

Voz 20 30:52 Ortega Smith de Vox la concentración ha sido un auténtico éxito la respuesta ya la han dado los español

Voz 4 30:58 es muy pronto en las urnas

Voz 20 31:00 la claro

Voz 0194 31:01 Sara que para los asistentes la manifestación fue un éxito y todo lo contrario para aquellos que no fue

Voz 0136 31:07 bueno pues a ver según los datos de la Delegación del Gobierno a la manifestación asistieron cuarenta y cinco mil personas mientras que para los asistentes fueron más de doscientos mil Si hacemos caso de los datos oficiales cuarenta y cinco mil asistentes son muy pocos comparados con las últimas movilizaciones por ejemplo el año pasado en la manifestación del ocho de marzo la manifestación feminista se contabilizaron ciento setenta mil Si nos vamos a dos mil cinco una de las más grandes la manifestación contra la negociación con ETA en aquel momento fueron doscientos cuarenta mil

Voz 0194 31:37 pero aquí estamos siempre con la misma discusión no como se cuenta la gente que va a una manifestación como se hace lo de el número de personas por metro cuadrado

Voz 0136 31:44 sí eso eso es lo que le he preguntado a Ramón Adell Argilés él es profesor del departamento de Sociología de la UNED

Voz 21 31:51 en general se contabilizan a ojo no se contabilizan ahora si nos ponemos a contar los que hay métodos para ello pues hay si es una manifestación por ejemplo el movimiento está en contacto Filadelfi la anchura de filas cuando hablamos de concentraciones en ese sentido lo más lógico es hacer mediciones por metro cuadrado para ello hay que contar de fotos aéreas es lo ideal y si no se cuentan de muchas fotos en el acto sobre todo captadas en el momento de de máxima asistencia

Voz 0136 32:25 bueno pues eso sería la forma pero claro yo lo que le he preguntado también es cómo es posible que la estilos Weil en tanto no que vayan de cuarenta y cinco mil a doscientos mil

Voz 22 32:34 una manifestación precisamente el CAC

Voz 21 32:36 con entre periodos electorales para demostrar que se tiene la razón obviamente no hay un árbitro que mide ex debería haber instituciones poner ejemplos de de acción de gobierno debería hacer recuento sistemáticos objetivos de asiste pues no se hacen que los organizadores multipliquen de dos a veinte veces la cifra pues forma parte de las demagogias usual forma parte de la cosa es creer pues no cree los convencidos aunque no hayan estado suele creer la cifra a los organizadores y los que no pues va la cifra más baja

Voz 0194 33:13 mientras grabábamos estas mismas dudas a los oyentes no Pedro les preguntamos fue un éxito para ustedes fue un fracaso la manifestación de ayer y que dicen

Voz 1715 33:20 bueno pues hay opiniones para todos los gustos vamos a escuchar todas ellas muy interesantes caro depende

Voz 23 33:27 de de bajo qué unidad de medida

Voz 1715 33:30 se mide el éxito o el fracaso si es por asistentes oyentes dicen fracaso si es por repercusión en red eso en medios de comunicación algunos límites dice un éxito para los convocantes vamos a escuchar un minuto y veinte segundos y os pido que también prestamos atención al último oyente que echa mano de la memoria de la valoración que en su momento se hizo de otra manifestación en Madrid desde el Partido Popular escucharlo

Voz 4 33:52 me parece un fracaso convocar

Voz 24 33:54 entre cinco mil personas en toda España teniéndolos en autobús pagándolo incluso hasta el bocadillo yo creo que he hecho hasta dirían que hacer mirar

Voz 25 34:03 casa del compañía yo creo que la manifestación de ayer fue un éxito para los convocantes y un fracaso para todos los españoles sentí que me arrebataba han una bandera que también me corresponde

Voz 26 34:16 en lo que ha pasado en Andalucía eh no sabía su asustado pero afortunadamente no porque lo digáis los medios sino porque no hay que ver si no hay más que ver las imágenes para darse cuenta que desde luego no ha sido masiva para nada

Voz 27 34:35 éxito fracaso su éxito en cuanto a seguimiento de redes sociales y medios afines y medios no afines hay fracaso podríamos cuantificar lo en cuanto a personas que han ido a la convocatoria en total han sido cuarenta y cinco mil medio Camp Nou más o menos

Voz 28 34:51 emplearía como vara de medir las palabras de Esperanza Aguirre en dos mil doce relativas a la marcha minera sobre la capital cuantificado en unas veinte mil personas por aquel entonces Aguirre consideraba modesta esta marcha ya que para salir concejal en el Ayuntamiento de Madrid era necesario llenar al menos tres veces en el Bernabéu con los manifestantes en Colón no se llegaría llenar del todo un

Voz 0194 35:13 saben la comparación y los cálculos que hace este oyente vamos a dejar a un lado el análisis de la manifestación porque luego a partir de las diez de la noche vamos a dedicarle buena parte de de la crónica política del análisis política político pero vamos con la definición de hoy que dice el diccionario del éxito del frac

Voz 0136 35:29 vale pues define Éxito como el resultado feliz de un negocio la palabra viene de éxitos del latín es ese éxito del inglés no la salida el resultado el final y fracaso

Voz 16 35:39 Justo lo contrario es el resultado adverso

Voz 0136 35:42 eso de una empresa o negocio viene también de la tienes una palabra formada por el prefijo Fran que es entre un medio de algo Equal share que es romperse así que fracasar sería romperse por la mitad recordaba hoy Ángels otra definición otra forma de ver el fracaso que es el modo en el que lo sienten los científicos no escucha lo que dice Lluis Montoliu el ex genetista en el Centro Nacional de Biotecnología

Voz 29 36:07 los investigadores vivimos permanentemente en el fracaso yo creo que esto es el estado natural de cualquier científico Nostra que boca vamos a explorar hemos hipótesis que luego no podemos confirmar esto nos obliga a rehacer las preguntas y en muy pocas ocasiones quise y más tenemos éxito lo cual nos permite dar un salto cualitativo y avanzar hasta el siguiente estadio dio la siguiente pregunta que queremos resolver pero para nosotros el fracaso es parte de nuestro modo es nuestro trabajo del día a día ya habitualmente pues los experimentos que realizamos pues no suelen tener o no suelen dar los resultados que esperamos

Voz 0136 36:54 así que posee llega el éxito angels uno tiene que estar preparada preparado no vestido para el éxito seguro que os acordáis de esta canción de Roxy

Voz 4 37:10 el escritor Alex Rovira acaba de sacar la

Voz 0194 37:12 la venta su último ensayo amor acaba de salir precisamente de la presentación ahora mismo en Bilbao decenas de veces nos ha hablado de estos conceptos tan relacionados con la inteligencia emocional ex muy buenas noches

Voz 14 37:22 es Alex tú cómo cómo define es el éxito

Voz 22 37:27 el éxito se define a partir de cumplimientos de una expectativa y la expectativa puede ser cuantitativa o cualitativa por lo tanto si la expectativa de en manifestación por ejemplo hubieron cien mil personas es un profundo fracaso si la expectativa cualitativa es movilizar una determinada línea de pensamiento a dos sacerdotes geología de derecho que extrema derecha subjetivamente y para sostener tu narración y es justo Beiras una éxito pero en definitiva pretende mucho del umbral que tú pongas para el cumplimiento de las cifras de las esperanzas cualitativas

Voz 0194 37:58 claro pero el umbral la expectativa nunca se hace pública previamente a que hay un tertuliano Miguel Ángel Aguilar que siempre dice que tendrían que ir para después que en la noche electoral no veamos que todo el mundo ha ganado que deberían ir los partidos políticos a un notario antes de las elecciones ante notario decir será un éxito si me votan tanto será un fracaso si me matan tantos

Voz 22 38:17 exactamente por qué se hacen las trampas al solitario y porque dentro de algunos partidos no todos pero especialmente dos que creo que estos tres que pagar aquí hay una coraza narcisista muy fuerte por la cual difícilmente asumirán alguna vez en error pedirán perdón

Voz 14 38:32 el fracaso es necesario para el camino hacia el éxito es necesario fracasar para avanzar

Voz 22 38:40 depende de cómo les el fracaso porque dentro de la aproximación como el invitan lo anterior científica es desde un punto de vista científico la aproximación empírica un fracaso no se le como tal en la anécdotas de cuando él está ya alguna lámpara incandescente una bombilla es sus intentos reiterados de conseguir crear el vacío en la cúpula de cristal para que al arder el filamento no estallara kosher decía ahora se mil maneras diferentes de cómo no hay que hacer una bombilla por lo tanto hay una lectura que te permite ser muy práctico es decir mira yo no me hizo notar matizó sencillamente esto no ha pasado como yo esperaba que pasara muy bien qué puedo aprender qué hábitos puede incorporar qué lectura puedo hacer hace propia construcción como sujetos para tirar adelante hecho un fracaso productivo podríamos hablar de un fracaso productivo que es aquel que lo importante no es tanto lo que te pasa sino de las lecturas que puede extraer de lo que te pasa obviando que en circunstancias en nuestras existencias donde eh a una pérdida esperada no cabe una lectura de de de

Voz 0194 39:42 ya lo que a Alex y yo creo que es muy difícil que la gente vea un fracaso como algo positivo salvo la lectura científica que hacíamos antes no para el fracaso siempre pensamos

Voz 22 39:50 la cultura depende de la Cultural sean los países anglosajones esta cultura prevalece prevalece mucho depende de cómo haya sido buscado desde que miraba tú tengas va a a como actriz y estoy los procesos que vas construyendo en la vida hay hay gente que tiende a atribuir el fracaso externamente es decir el que va a haber un examen suspendido dice al profesor usted me ha suspendido el examen hace una atribución externa profesor y por lo tanto estable incontrolable usted ha suspendido las hay otros que al llamar a la puerta dicen tengo que es suspendido Electrabel una atribución interna subjetiva y por lo tanto si depende de mí es inestable en la puedo cambiar es controlable fíjate tú mismo fenómeno admite dos explicaciones dos narrativas distintas que ponen al sujeto como pasivo como activo como posible causa de una transformación de aprendizaje o como una décima que está sometido al criterio del tercer en este caso el evaluador

Voz 0194 40:48 decías tú decías la palabra educación eso también es clave una de las criticas por ejemplo que se hace a los padres de hoy en días que no preparan a los hijos para el fracaso no no no no quieren que fracase no les enseñan a caer

Voz 22 40:59 es una crítica habitual es uno de los síntomas de la inmadurez emocional fall es la es la baja tolerancia a la frustración

Voz 14 41:08 yo creo que precisamente

Voz 22 41:10 algo no estoy hablando de la resignación pero que si algo significa una persona con una cierta madurez que a veces las cosas pueden ir como esperamos a veces no pero a pesar de eso sí el fracaso estrepitoso sueldos muy doloroso oye pues nada la palabra resiliencia de objeto que hemos olvidado calidad como valor

Voz 14 41:32 fíjate reiterar

Voz 22 41:33 desde el fracaso que es tirar por lo tanto

Voz 14 41:37 deberíamos reivindicar también no

Voz 22 41:39 astrofísicos Sarkozy para la sociedad en general porque para él lo importante es

Voz 14 41:44 yo diría inevitable

Voz 22 41:46 es una sería otra casos hubiera

Voz 0194 41:49 muchísimas gracias por este ratito

Voz 14 41:51 un placer escuchar gracias hasta luego

Voz 0194 41:54 ya os pregunto no por la manifestación y además casi en formato de titular que luego tendremos tiempo pero Carmen el fracaso có mo algo positivo tú crees que alguien lo ve no

Voz 0378 42:05 no nunca es no estamos hechos para aceptar que hemos al que hemos fracasado

Voz 0194 42:10 sí aunque el fracaso no sirva para después bueno mejora

Voz 0378 42:13 no lo que se busca es un intento de de decir bueno pero pero ha pasado esto verle aunque sean lo más mínimo positivo que tenga para poder seguir adelante no Milá breve

Voz 16 42:29 sí es una un reto personal del fracaso puede sacar una lección si es un reto político cómoda la manifestación casos en fracaso

Voz 4 42:37 Ignasi Grassi si perdona que había cortado en el ámbito empresarial sí que hay muchos casos de fracaso reconvertido en éxito en el ámbito político no hay demasiado ego para eso es imposible

Voz 0194 42:56 esta es la canción más vendida de la historia de la música

Voz 0136 42:58 casada pues el año pasado porque desde que se murió Michael Jackson se convirtió en número uno estos diez años el mayor éxito entre los éxitos pero el año pasado el disco de éxitos de los Eagles lo desbancó esto es según los datos de la revista Rolling Stone vale thriller consiguió treinta y tres millones de discos vendidos y la compilación de los éxitos del setenta y uno setenta y cinco de los Eagles XXXVIII millones de copias

Voz 4 43:21 sí

Voz 30 43:26 eh tú

Voz 0136 43:34 otro de los discos más vendidos de la historia bueno además de los Beatles Alanis Morissette AC CDC Pink Floyd bueno me quedo con otro es el rumor de pan éxitos del mundo del cine bueno a ver la verdad es que estoy haciendo algo un poco reduccionista que relacionan el éxito de un disco de una canción pone el número de ventas que ha tenido tampoco es eso no se hacemos lo mismo con las películas por ejemplo tendríamos que decir que Avatar Titanic han sido las que más han recaudado pero las más taquilleras serían Sonrisas y Lágrimas Star Wars o la primera primera Lo que el viento se llevó

Voz 31 44:20 adiós Conca Oporto el tipo de aplastar a vivir por encima de todo esto y con todo haya terminado volvería para ver lo que ni yo ni ninguno

Voz 4 44:30 no es esto es una es una exitosa esto es un exitazo aunque no hubiera recaudado tanto esta escena por sí misma ya es un éxito con qué es súper éxito Nos vamos a ir a mira no sé si finalmente terminará siendo un éxito

Voz 15 44:53 pero en camino sí

Voz 32 44:56 ahora

Voz 33 44:57 no

Voz 34 45:01 Armenia

Voz 0136 45:08 tema que se llama Golden our da título al disco que se ha llevado el premio al Mejor Álbum del año y al Mejor Álbum de Country en la edición número sesenta y uno de los Grammy este fin de semana

Voz 4 45:25 pues después de tu exitosa sección ya te puedes ir hasta mañana

Voz 35 45:57 hora veinticinco

Voz 36 46:03 sí

Voz 10 46:08 sigue sin Cadena Ser punto com y en las redes sociales Ventisquero la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 17 46:33 buenos días Carlos buenos

Voz 10 46:35 Nos honra

Voz 0194 49:29 llegamos al momento de las empresas y los emprendedores Rafa Bernardo buenas noches buenas noches hoy con un tema de moda

Voz 8 49:35 en Internet de las cosas y no ir a hablar de Estado

Voz 9 49:37 o sea no la que permite que estamos conectados vía internet pues con todo tipo de objetos canto cotidianas como industriales en fin de todo tipo que nos facilitan datos que obedecen nuestras instrucciones bueno son campo enorme lleno de posibilidades pero que no sirve de nada si no se lo puede manejar y aquí es donde entra el proyecto del que hablamos hoy Jorge Trincado ciudades Singer punto yo buenas noches

Voz 8 49:57 hola buenas noches encantado bueno punto yo bueno en fin somos una plataforma de código abierto orientada a simplificar el Internet de las cosas es decir damos una serie de herramientas que permiten desarrollar productos conectados con esta tecnología de una forma más ágil más sencilla que si la gente lo desarrolla desde cero bueno hablamos aquí de productos de todo tipo de hecho cuanto más grande sea la red mejor como podemos ver en proyectos de Smart Cities industria cuatro punto cero pero también en pequeños proyectos para domótica o proyectos de investigación está siendo muy utilizado últimamente

Voz 0194 50:35 cómo está cambiando nuestras vidas el Internet de las cosas por ejemplo en vuestro caso para qué tipo de soluciones está utilizando vuestra plataforma

Voz 0378 50:42 a día de hoy la mayoría de nuestros clientes son desarrolladores industriales

Voz 8 50:46 la creando un producto conectado o integrando su infraestructura a su cadena de valor con esta tecnología esos son ejemplos Un poco más aburridos pero bueno dentro de la domótica o del del lugar que creo que es lo que más fácil entender los los los oyentes hay ejemplos muy diversos ya no sólo el encender o apagar una luz que yo creo un poco lo más intuitivo sino cosas que pueden ser mucho más beneficiosas por un ejemplo claro e imagina que ponemos un pequeño sensor de encharcamiento en la cocina debajo de la lavadora debajo de la pila del grifo y en caso de que haya una fuga nosotros también tenemos una electro válvula de la acometida de la casa que podemos cerrarla y avisar al usuario y media tienes una fuga en la lavadora ya cerrado el el agua así que no va a ir a más no vas a tener callos en la televisión o en el en el la televisión del del piso de abajo no que puede ser incluso peor que vaya a este es un ejemplo muy claro y que tiene un beneficio muy bueno para para todos

Voz 0194 51:43 qué sectores son los que tienen más interés en adoptar los avances que facilita el Internet de las cosas donde notaremos más aplicaciones de esta tecnología pues especialmente en el transporte se ven muchos casos de uso empresas que quieren tener monitorizado en todo momento su stock