Hora 25 (11/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 sabíamos que esto iba a ser una semana importante y crucial para el presidente del Gobierno es la semana del juicio los políticos independentistas y es la semana de los presupuestos lo que no sabíamos es que desde Moncloa se pondrían a jugar con la fecha de las elecciones alguien de allí ha filtrado a Efe la fecha del catorce de abril Domingo de Ramos aunque luego se ha hablado de otras tantas como domingos tiene ese mes si todo esto es como para dice una estrategia para presionar a los Independent estas no deberíamos nosotros hacer de altavoces los independentistas ya saben las consecuencias de unas elecciones que podrían situar a la derecha y a la ultraderecha en el poder y Moncloa ya sabe los riesgos de una convocatoria no hace falta que sea hablen a través de los medios de comunicación otra cosa es que Pedro Sánchez piense que el evidente pinchazo de la manifestación de ayer en Colón es un espalda lo hizo a su política grave error si piensa eso pueden ser muchos los motivos que dejaran ayer a la gente en casa pero una cosa son las manifestaciones y otra cosa son las selecciones que PP Ciudadanos y Vox no cumplieran sus expectativas no quiere decir que luego no vayan a votar les O'Shea ya saben que en estos tiempos la política en las fidelidades políticas están muy caras las únicas certezas es que la inflamación dialéctica de la política parece no haberse trasladado a la calle y esta es una gran noticia que el PP y Ciudadanos Le dieron ya definitivamente carta de naturaleza a Vox al situar en el mismo plano que a ellos aún partido sin representación parlamentaria que el PP reconoce que el manifiesto que leyeron los mal llamados periodistas tenía gran parte de velocidad o lo que es lo mismo una parte de mentira que el Gobierno ya piensa en un adelanto electoral y que el momento clave es el miércoles con la votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos que los independentistas siguen diciendo que no piensan retirarlas Ike Quim Torra sigue insistiendo do en hablar de autodeterminación de la figura del relator todo esto está sobre la mesa en este lunes de febrero tenemos una semana por delante para ir despejando dudas Ángels Barceló

Voz 5 02:15 siguen en la tertulia de hora25 Milagros Pérez Oliva Ignasi Guardans y Carmen del Riego

Voz 0194 02:20 si Pedro Blanco pendiente es de sus opiniones y también de la última hora y ahora quizá Pedro los oyentes quieran opinar sobre la fecha de las elecciones de la que no sabemos nada más allá de las especulaciones

Voz 0055 02:32 venga vamos a exprimir las ideas de los oyentes y sus opiniones sobre en este caso sin las elecciones creen que Pedro Sánchez debería adelantar

Voz 1715 02:41 efectivamente se miércoles es salir derrotados expuestos en unas enmiendas a la totalidad cuando sería un buen día para votar si es que tiene una teoría sobre eso seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres notas de voz a nuestro número de guasa que repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 03:00 bueno no puedo que llevamos de año todavía no habíamos usado el tópico de semana decisiva para la política española y quizá para esta bueno pues no nos queda más

Voz 1071 03:07 el remedio llevamos doce días de año es verdad ahí por eso el tópico Se no sabía no se nos había aparecido todavía como si lo hubiera reservado todo desde luego todo para esta semana pero este es el día post manifestación el día prejuicio aunque así dicho suena

Voz 0194 03:22 otra cosa y ermita de ese escenario el Gobierno no es que asuma sino que ya habla de la posibilidad de un adelanto electoral Sastre buenas noches Ángels Barceló así que podemos

Voz 1071 03:29 hacer algo así como el Diario de la semana decisiva

Voz 4 03:32 el día uno las quinielas

Voz 1071 03:38 a todo ministro que se ponía a tiro le perseguía la pregunta de para cuando las elecciones en el diario valenciano Levante el periodista Carlos a los preguntaba la ministra Meritxell Batet por el futuro del Ejecutivo está su respuesta textual los ministros trabajamos como si no hubiera Omaña

Voz 0378 03:52 Ana

Voz 1071 03:53 quiere decir una cosa Batet esta claro pero la frase puede interpretarse casi literalmente como si no hubiera un mañana esta mañana en Bilbao la portavoz

Voz 6 04:00 Cela si hay Presupuestos Generales transita haremos el dos mil diecinueve con la con la normalidad de cualquier gobierno si no los hay ciertamente el tiempo suele decir el presidente será más corto

Voz 1071 04:15 ven que todos se han puesto a hablar del calendario aunque apenas se haya recordado hoy en España dedicó un Rey Amadeo de Saboya este once de febrero proclamó la primera República la segunda se declara un catorce de abril como saben que es la fecha que ha introducido la Agencia EFE todos son fechas juego este calendario señales de fragilidad todos se sabe hoy once del dos es el día de las emergencias por aquello del uno uno dos

Voz 0378 04:38 será por eso que en el Gobierno han hecho saber que

Voz 1071 04:41 están a punto de pulsar el botón rojo

Voz 0194 04:43 botón que sólo puede pulsar Pedro Sánchez quién debe decidir entre convocar las generales en abrir celebrar el super domingo de mayo o dejarlo ya para otoño Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 04:53 hola buenas noches Ángels mimo al margen del baile de fechas

Voz 7 04:56 sientes que Pedro Sánchez se sitúa en ese escenario

Voz 0806 04:59 si todas las fuentes del Gobierno del PSOE que hemos consultado dan prácticamente por perdidos los presupuestos el propio Sánchez esta mañana lanzaron Tweet en ese sentido ya a partir de ahí todo el mundo da por hecho que habrá elecciones y que a partir del miércoles el presidente del Gobierno decidirá la fecha de las generales de hecho miembros del Gobierno de Ferraz han estado hoy dando carta de naturaleza a ese adelanto electoral claramente interesados como están en utilizar las urnas como elemento de presión para los independentistas la número dos del PSOE Adriana Lastra lanzaba hoy esta idea en la sede socialista

Voz 6 05:30 siempre lo hemos dicho que si no saben los presupuestos

Voz 8 05:33 es una es del Estado adelante evidentemente la legislatura sea cortaría ahora bien les voy a dar una primicia eso es competencia exclusiva del presidente del Gobierno por lo tanto a él le compete tomar esa decisión hacerla pública de haber un adelanto electoral si así fuera el presidente del Gobierno siempre lo haría velando por el interés general de España

Voz 0806 05:52 de ahí no se ha movido la portavoz socialista le hemos preguntado de muchas formas diferentes pero no había manera en privado fuentes de La Moncloa confirman a la Cadena Ser que se han analizado todos los escenarios también convocar antes de las municipales y autonómicas europeas del veintiséis de mayo para evitar ese super Domingo que temen los alcaldes y barones del PSOE pero la dificultad del mes de abril está en que tiene dos domingos en Semana Santa el catorce y el veintiuno el catorce lo descartan definitivamente las como

Voz 9 06:20 poco después el veintiocho obligaría a hacer la campaña

Voz 0806 06:22 en plenas vacaciones y además a sólo quince días de la otra campaña así que en el entorno del presidente creen que es precipitado hablar de fechas piden paciencia a la última palabra la va a tener Sánchez que hoy no ha salido de la Moncloa sólo lo hemos visto en fotos que han distribuido con el equipo de la película campeones pero mañana así que tiene previsto asistir al pleno decisivo del Congreso

Voz 1071 06:43 los cálculos del Gobierno las opiniones de los partidos empecemos por Podemos que pide que no se dan por perdidos estos presupuestos Noelia

Voz 1480 06:49 mira eso lo decimos a Pedro Sánchez ese lo decimos al Gobierno hay que ser un poquito más valiente sinceramente en el momento en el que estamos más todavía no para eso hace falta que Pedro Sánchez sea un poquito más valiente y que no diga diálogo ahora sí diálogo ahora no lo que hay que hablar de todo hay que ver la situación con naturalidad de todo no

Voz 1071 07:06 el PP y Ciudadanos darían la razón a Sánchez si adelanta las elecciones claro qué es lo que ellos están pidiendo lo que por no remontarse más tiempo Le pidieron ayer en esa manifestación de la madrileña Plaza de Colón Marta González es la vicesecretaria de Comunicación del PP y Albert Rivera como saben preside Ciudadanos

Voz 0806 07:21 nosotros estaríamos encantados estamos encantados de que las la convocatoria de las elecciones se haga cuanto antes inmediatamente estamos además preparados

Voz 0040 07:31 me encantaría pensar que efectivamente va a haber elecciones como han cuanto antes por ciento lo que le que lo que le impedían ayer los ciudadanos en la calle a ver si iban a tener los los ciudadanos gritaban elecciones ya razón

Voz 0194 07:43 estos anuncios sobre el adelanto electoral los hace el Gobierno como en parte lo hace para presionar a los independentistas lo cierto es que los independentistas no se sienten presionados o al menos eso dicen

Voz 1071 07:52 de apuntaba esta mañana a primera hora Quim Torra en una entrevista en Catalunya Ràdio que no renuncia a reclamar la autodeterminación

Voz 0931 07:58 ya estaban las nuestros comisión ya saben y otras condiciones porque yo no tengo mandato distinto al de pedir siempre que en la mesa de negociación este el derecho a la autodeterminación de Cataluña nosotros no tramitará hemos los presupuestos si en el papel que se nos presenta no está ese derecho a la autodeterminación para que podamos hablar de buenos y sobre todo Tornasol

Voz 1071 08:18 el Govern se reúne habitualmente los martes por las mañanas pero adelantado a esta tarde su Consell semanal para que mañana Quim Torra acuda al juicio que empieza en el súper

Voz 0194 08:27 hay tras esa reunión Pablo Tallón buenas noches hola qué tal el mensaje es el mismo exigen la autodeterminación y además reprocha al Gobierno que lance globos sonda

Voz 1673 08:35 si los independentistas tienen la sensación de que el Gobierno ha filtrado a este posible adelanto electoral con el único objetivo de presionar a Esquerra ya han Pelé para que retire las enmiendas parece que esto no acabado de hacer efecto por lo menos en las declaraciones públicas en las que los distintos dirigentes insisten en que si Sánchez quiere presupuestos lo que tiene que hacer es acordar una mesa de negociación con un relator y en la que explícitamente se hable del referéndum con estos elementos sobre la mesa la portavoz del guber echar Tadic pide a Moncloa que se deje de lo que ella define como globos sonda que retome las negociaciones con la Generalitat

Voz 10 09:08 nosotros siempre estaremos por el diálogo haya presupuesto una vía presupuestos esperamos que dentro del PSOE se acaba de definir hacia dónde va si sigue yendo con el club del ciento cincuenta y cinco y con aquellos que quieren pues gobernar de manos de Ciudadanos y seguir manifestándose con la extrema derecha o decide tener una aproximación progresista ir poner en práctica aquello que se ha venido diciendo en los últimos ocho meses

Voz 1673 09:35 ya es que hoy los independentistas han insistido en que el diálogo se debe mantener aunque no haya Presupuestos ya han intentado quitarse de encima la responsabilidad de un posible adelanto electoral vamos a escuchar a Marta Vilalta que es portavoz de Esquerra

Voz 4 09:47 si Pedro Sánchez es el presidente del Estado español convoca elecciones anticipadas serán porque así

Voz 11 09:52 los decide no porque sea culpa nuestra o no porque no haya presupuestos o no porque a alguien

Voz 0378 10:00 te haya obligado a hacerlo

Voz 1673 10:02 los independentistas insisten en que ellos no se han movido de la mesa de negociación y que en todo caso el Gobierno central tiene tiempo hasta el miércoles para intentar llegar a un acuerdo in extremis que salve

Voz 1645 10:13 los presupuestos Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 0194 10:16 Imaz después del viernes cuando el Gobierno dio por rotas La o encallada son acuerdos y en calladas creo que era la palabra calladas exacto la palabra que que utilizo la vicepresidenta no más contacto

Voz 0806 10:26 eso es al menos lo que nos dice la Moncloa la vicepresidencia del Gobierno el Ministerio de Hacienda el Grupo Parlamentario Socialista todos niegan que hayan restablecido el diálogo con los independentistas lo que dice el Gobierno es que las cartas están sobre la mesa hay que Esquerra Republicana de Catalunya el PDK tendrán que decidir si quieren o no el diálogo en los términos que plantea el bueno dentro de la Constitución o quieren votar con la ultraderecha de Colón durante todo el día han puesto de manifiesto eso que para tumbar los presupuestos tendrán que votar todos juntos el propio Sánchez escribió en Twitter esta mañana que la política hace extraños compañeros de cama era un mensaje Ángels claramente preelectoral que será lo que tendremos en las próximas semanas si decaen los presupuestos haya o no elecciones eh en el corto plazo

Voz 4 11:10 gracias gracias esta mañana Carles Campuzano

Voz 0194 11:12 Nos portavoz del P de Cat en el Congreso muy buenas noches usted también piensa que el Govern turno ha lanzado un globo sonda con esto de la fecha de las elecciones

Voz 12 11:23 pues miren no lo sé creo que hoy el reto no está tanto en discutir sobre el calendario electoral sino en desencallar ese día al algo que parece que encalló la semana pasada abordarlo ser conscientes de que el panorama político catalán necesita espacios de diálogo que guber la meta ha hecho propuestas para crear espacios de diálogo reforzarlo de espacios bilaterales previstos en el Estatuto de Autonomía Hipódromo veo un espacio multipartidista para abordar a esa esa discusión que abordar el diálogo político y crear espacios para abordar ese ese ese problema político de primer orden puede facilitar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado por tacto oiga el Kiel el miércoles hay luz verde para empezar el trámite será buena noticia porque no es decir que hemos centrado es el diálogo inicia un proceso parlamentario de discurso presupuestaria serían lo que deberíamos de estar instalados no yo creo que los ciudadanos tampoco la entereza demasiado el calendario esperado saber si queremos sentar bases para el diálogo la encuesta el quién nos decía que la mayoría de los españoles apuestan por una solución política dialogada acordada y seguramente para la economía de todas las hacía que bueno que haya presupuesto pongámonos a trabajar en eso

Voz 0194 12:46 pero si el Campuzano diálogo sobre qué porque hemos escuchado al president Torra que es sobre la autodeterminación de ustedes saben que el presidente del Gobierno no puede dialogar sobre la autodeterminación sólo se puede hablar de eso es ese no es el único punto en el orden del día

Voz 12 13:01 el diálogo lo político debe sepa resolver el conflicto político de existen entre Cataluña y el estado porque existe entre la mayoría del Parlament de Cataluña y de la mayoría de las de las Cortes y salimos el conflicto que que que que tiene que ver lo sabemos todo porque llevamos muchos años discutiendo sobre esa sobre esas cuestiones y sobre eso es lo que hay que lo que hay que discutir no volví cada uno Margaret proposiciones sin imposiciones y sin impedimentos sin imposiciones de nadie sin impedimentos de nadie lo inteligente

Voz 0194 13:37 entre las fuerzas políticas

Voz 12 13:40 las por el camión de la inteligente por parte de las fuerzas políticas organizadas democráticas catalanas es ser capaces de construir de aquello que discrepamos que es muy importante la fallidas políticas que las sociedades nos exigen sin imposiciones impedimentos

Voz 0194 13:56 pero dígame entonces déjeme que le pregunté de otra manera que pone el independentismo sobre la mesa para el diálogo sobre qué quiere dialogar el independentismo

Voz 12 14:07 mire el independentismo pone de la mesa que el proceso judicial que mañana va a iniciarse impide que ella lo vemos le puedo asegurar que para muchos miles de ciudadanos a cientos de miles de ciudadanos lo que empieza mañana va a ser muy muy duro me pone eso en segundo lugar el independentismo durante estos meses ha sido fundamental garantizar la estabilidad de este ahorro impidiendo a propuestas del partido poco a Di de Ciudadanos y facilitando las aprobaciones Delgado decreto quieren independentismo reconoce que al Gobierno y a los partidos contrarios a la dependencia haya el derecho a decidir quiénes asisten tus razones como a nosotros no se resiste no estas razones y eso va la democracia de que cada uno tiene

Voz 4 15:00 no Gozón es inventor defiende los

Voz 12 15:02 pendientes de la gente que que representa y cada uno peticiones y recibir de saber construir la una

Voz 0194 15:10 mira política que por otro lado el sentido común

Voz 12 15:13 yo diría que la salida política al final que deberá tener que ver con la voluntad mayoritaria de los catalanes no

Voz 0194 15:20 pero usted se porque dijo en su momento

Voz 12 15:23 Almunia será aquello que los catalanes decidan que ese proceso estamos de acuerdo en eso

Voz 0194 15:27 pero yo insisto si el único punto o el principal punto que pone el independentismo lo digo porque lo escuchado usted también porque lo ha dicho el president Torra pone usted me abre un abanico más amplio pero sí el punto que pone sobre la mesa el interlocutor que es el presidente de autodeterminación entiende que el diálogo en calle no

Voz 12 15:49 bueno pero es que es de lo que se trata es que el de algunos en calle el presidente

Voz 0194 15:53 juré tiene déjeme déjeme déjeme que la gente bueno pero déjeme que le pregunto de otra manera señor Campuzano tiene que poner sobre la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez para que desencallar calle el diálogo

Voz 12 16:02 de entrada el gobierno sabe que las conversaciones de las últimos días de las últimas semanas de la especie aragonés de la consellera Artà va en una determinada dirección que parecía bien orientada oye pues recuperemos esa esa esa esa orientación letrada eso quién modesto somos menos de lo que nadie está planteando es que hoy encontremos la solución a un problema muy de fondo que lleva muchos años siendo capaz de ser ha resuelto que lo que estamos planteando es sentemos las bases que permitan que el diálogo político sobre los problemas políticos

Voz 0194 16:47 en qué punto habían dejado diálogo hubo algún tipo de compromiso hubo algún tipo de parte del Gobierno para hablar del derecho a decidir

Voz 12 16:53 pero no quiero añadir con mi cuán cualquier declaración mía dificultades vamos que creo que hoy es imprescindible que es la convicción unos y otros que aquí volverse a sentar a la mesa y que hoy por hoy sobre los discutido durante las últimas semanas lo hace imposible llegar a llegar a acuerdos todo lo contrario

Voz 0194 17:16 eso eso es estuvo estuvo

Voz 12 17:19 cerca y lo que hay que lo lo que hay que

Voz 0378 17:22 qué Diego

Voz 12 17:24 a una derecha que lo que el Partido Socialista a lo que haga Pedro Sánchez le va a acusar de traición de entregar en España los separatistas a los hacia no populistas en Italia una parte del Partido Socialista que llega toda la acomplejada con esa con esa derecha yo creo que Pedro Sánchez apostó

Voz 0378 17:45 la moción de censura pues el diálogo Colita

Voz 12 17:48 reconoció que esto era un problema político pues ahí es donde debe profundizar

Voz 0194 17:53 pero pero esto tiene esto

Voz 12 17:56 tenerlo a nuestra evidentemente el el conflicto precisamente

Voz 0194 18:00 esto tiene el camino de vuelta pero este dieron la vuelta señora hay que tener miedo esa derecha que les pueda hablar de calificar de traidores bueno del independentismo puede calificar también de traidores según lo que decidan en la negociación es decir que uno uno cada cada uno en su casa tiene su propio problema

Voz 12 18:19 sí sí le puedo asegurar que algunos llevamos semanas veces aguantando de flojos de muchas cosas pero oye y lo asumimos con mucha con mucha tranquilidad pues eso oye siempre habrá interesados en que el diálogo no sé pero aquellos que sabemos que el diálogo es la única fórmula de resolver los conflictos políticos que hemos empecinados en continuar ese día algo de eso se trataba de nuestra entender

Voz 0194 18:46 Carles Campuzano veremos qué pasa en las próximas horas bien muy buenas noches suerte en cualquier caso pero bueno abro la la mesa de análisis luego hablaremos de de la manifestación pero en el punto en el que nos encontramos Carmen parece evidente la única conclusión que podemos sacar de aquí y además por no hacer seguidismo de alguna manera al Gobierno con las los globos sonda de las fechas electorales no sé cuántos domingos tiene el mes de abril ante como posibilidad de fecha Asahi no sé cuantos le quedan a mayo antes de las elecciones que también los podría los podría utilizar

Voz 7 19:20 el hecho lo que sí que parece que ahora ellas en la cabeza de Pedro Sánchez está el adelanto electoral es que yo creo que no tienen más remedio

Voz 0378 19:28 hizo el viernes pasado Gobierno fue asumir el fracaso de lo que era el único objetivo que tenía en en la legislatura que intenté que era intentar un diálogo con con los independentistas para encontrar una solución política a esto se ha visto inviable por por varias cosas por lo que pone encima de la mesa el el independentismo y que no está dispuesto a renunciar a ello por las condiciones que ha puesto para aprobar los presupuestos que eran la liberación de los presos si hay como era en piel derecho auto

Voz 0194 20:12 pero ahora no me salía

Voz 0378 20:15 que era imposible por la forma en que se ha comportado el independentismo decía Campuzano ahora cuando parecía que las cosas iban es estaban encauzado rompen nombre no parecía que las cosas estaban causando con un desgaste tremendo para el Gobierno socialista y para el Partido Socialista Torra comete la traición de poner encima de la mesa y hacer público un documento que lo único que puede traer es problemas al al Partido Socialista un documento que insiste en que el derecho de autodeterminación es algo que que no que no se puede obviar en en esa negociación cuando sabe que ni este Gobierno ni ninguno puede puede admitir el derecho de autodeterminación cuando dice otra serie de cosas entre esos puntos que que sinceramente no son aceptable ya no por el Gobierno por la mayoría de los españoles

Voz 0194 21:16 Ignasi

Voz 14 21:18 no yo escuchaba como podéis imaginar a Carles Campuzano con quien comparte y Mata

Voz 0697 21:23 las

Voz 14 21:23 con mucho interés no cuando cuando uno negocia tiene que saber qué legitimidad tiene el que tiene enfrente no ical

Voz 0697 21:30 hacían poco la caricatura de Pedro Sánchez se libere de esos socialistas que no sé qué las derechas

Voz 14 21:37 pues no sé cuántos no claro lo mismo se puedo decir a Carles Campuzano con mucho aprecio no valle pero si tú no representan nada perdóname si te apreciamos todos mucho

Voz 0697 21:46 pero pero pero no es que todo aguantes críticas es que es que te te

Voz 14 21:51 Carles Campuzano tiene un escaño y una autoridad que es el acabará en cuanto acabe la legislatura

Voz 0697 21:54 a la cabeza que lo Tura no bastan ninguna otra cosa por su nombre no es Quim Torra que es algo pinta y sobre todo este señor que está aquí en Waterloo y el resto pues son los que pinta que esto señor el Nikkei de ni quieren nada señores y señoras eh porque también hay señoras ahí digo por Ruiz de los presión que a veces su saciedad pero verdad el independentismo no está la línea esta de dialogar y eso es diálogo es ficticio y lo demuestra efectivamente pues poner sobre la mesa esos veintiún puntos no que fue la maniobra lo decíamos en Carmen es una maniobra para dinamitar todo y lo sabe cualquiera aquí terminación esta misma mañana no pues este quinto revuelo de decir pues mientras no hablan de de autodeterminación no tenemos nada que decir pues que cite sale fuera a que decir parece claro entonces no hay no hay ningún espíritu de diálogo no decir que lo que ponemos de nuestra parte dice pero los independentistas lo que ponemos de nuestra parte ya sentarnos durante el juicio no como si el juicio

Voz 14 22:51 lo estuviera haciendo el propio Sánchez

Voz 0697 22:53 como si fuera el Gobierno quién estás sentando en el banquillo y y quién está procesando con dos esto es un sistema penal hay que recordarlo con un Código Penal que votó Convergencia y con un magistrados que forma parte un sistema que todos aceptamos por tanto si yo creo yo en todo el fondo de la cuestión que planteabas yo creo que no va a haber presupuestos y que va a haber elecciones pronto y qué mejor que busquemos una fecha porque además este país las necesita necesita aire yo no tengo nada claro que vaya a ganar la derecha porque si ese moviliza todo lo que no es esta derecha de ayer pues puede pues el resultado no está cantado en absoluto no

Voz 0194 23:28 Milán

Voz 9 23:29 pollo yo creo que el independentismo ha demostrado ser extraordinariamente hábil en situarse en callejones sin salida

Voz 0378 23:39 es es

Voz 9 23:40 todo lo que pasó hasta el seis y el siete de septiembre del año pasado era que se pusieron unas fechas ellos se pusieron las fechas ellos supusieron los objetivos que implicaba que o El adversario cedía al cien por cien au sino ellos estaban obligados a ir para adelante los supuestos ha pasado un poco lo mismo es decir han puesto un órdago la mayor han hecho la la han han forzado la presentación de la enmienda de las enmiendas a la totalidad para forzar al Gobierno a negociar lo que el Gobierno no puede negociar que es el tema de los de los veintiún puntos sobre todo el tema de hablar del del referéndum de autodeterminación ahora en esta coyuntura diríamos no

Voz 0055 24:25 entonces yo

Voz 9 24:26 es muy difícil que después de ponerse en esta situación que ha provocado las reacciones que ha provocado pues ahora ellos que están en una subasta

Voz 0378 24:35 bien en para ver quién defiende mejor a sus presos para ver quién

Voz 9 24:41 de mejor la causa independentista de la noche a la mañana puedan presentarse decir bueno pues ahora no ahora retiramos la enmienda a la totalidad lo veo bastante difícil porque ellos sean colocar una situación que es los hace prácticamente imposible a ellos mismos aunque estoy segura de que hay sectores del independentismo que consideran que esto es un error gravísimo no todo el independentismo y aquí tenemos un problema hay una parte del independentismo que está más identificado con Esquerra Republicana aunque hemos visto que la presentación de la enmienda enviar los papeles y Esquerra Republicana otra vez el de malo de Cata ha ido a remolque bueno esto es un sinvivir unir para para Ras constantemente yo creo que no tienen margen

Voz 0194 25:28 era para para para es es es decir darles esa parte en la que yo le preguntaba a Campuzano cuando les sí claro lo que tienen miedo es que la derecha les llame sabedores pues lo mismo pasa en el otro lado dar lo mismo o sea cualquier movimiento que hagan los negociadores claro puede ser visto de de una manera determinada por un sector del independentismo ya

Voz 14 25:48 por qué

Voz 0194 25:49 porque igual que en el resto de España yo creo que ahora

Voz 9 25:51 aquí estamos en uno que se llama en términos estratégicos de de colusión es decir hay dos partes que tal como está su estrategia política en estos momentos el cuanto peor mejor les va bien a una parte del independentismo no le asusta que pudiera haber un gobierno de derechas el tripartito se ser aplicara a nivel nacional porque piensan que creo que es mejor del victimismo

Voz 0697 26:24 es una

Voz 14 26:26 no iba a decir con una diferencia que es lo que que que es lo que hace más dramático y más real más gravemente responsable de independentismo que es que los que quieren el cuanto peor mejor en España no está en el Gobierno no se lo antes o después llegarán pero no es tan mientras que mientras que Cataluña a los que quieren el cuanto peor mejor están el Gobierno cosa yo creo que Quim Torra quiere el cuanto peor mejor que con seres que quiere el cuanto peor mejor claro eso pone la responsabilidad no es por el mismo sitio porque porque el cuanto peor mejor es muy propio de quién no tiene sentido de Estado y quiere está fuera a mí ya me gustaría a ver si algún día Pablo Casado o Albert Rivera ya el Gobierno tiene la responsabilidad de torear con este toro vamos a ver qué hacen vamos a ver qué hacen íbamos a ver qué dicen y es posible que cedía sean algunos socialistas los que digan están rompiendo España es decir eso no

Voz 7 27:14 a Orain así que los socialistas siempre en situaciones parecidas han tenido más sentido de Estado

Voz 14 27:19 sí es verdad pero algún socialista habrá Khedira de España pero bueno efectivamente sí estoy de acuerdo no

Voz 7 27:25 la asimétrica sí sí sí

Voz 14 27:27 terno del PP en ese momento pues cediera alguna cosa pues los socialistas lo apoyar no tuvo duda pero quiero decir que efectivamente que no se puede poner al mismo nivel esa cosa de todo el mundo tiene sus extremos no en España los extremos están en algún caso fuera del Parlamento no lo olvidemos que estamos hablando de Vox como si tuviera con comunidades autónomas y es como el Partido Antitaurino sólo que está en Andalucía está fuera del sistema por ahora son los que más gritan cambio en Cataluña están en el guber dirigen la Generalitat el Ministerio del el problema

Voz 9 27:59 el problema es que por el sistema del chantaje de la traición ha llevado a su terreno a su política tanto a casado como a Ciudadanos

Voz 14 28:09 venimos Arslan gobierna lo digo con todas las demás el catalán

Voz 9 28:13 da igual la agenda la agenda la agenda de Casado sobre todo pero también la agenda de Ciudadanos está en estos momentos condicionada

Voz 14 28:23 cierto es que todo lo cual es peor porque son

Voz 9 28:25 claro claro porque sin gobernar siendo un partido extraparlamentario excepto en Andalucía está condicionando la agenda de los dos principales partidos de la derecha en Cataluña está ocurriendo exactamente lo mismo la diferencia es que en Cataluña es verdad Torra están en la presidencia pero el miedo a ser tachados de traidores está haciendo que una parte del independentismo que ya ha asumido que se equivocaron con la unidad la realidad que no tiene salida que tienen que si quieren algo tienen que ensanchar la base que tienen que dialogar con la otra parte de Cataluña que con la que hasta ahora no quería ni agua etcétera no hay una parte del independentismo que esto lo está viendo pero no se atreven

Voz 0378 29:08 pero yo creo que es la parte dependen como decía Guardans en las próximas elecciones no va a tener cabida en una en una en unas listas hablando del P de Cat hablando de de Esquerra pues siempre parecen los buenos pero al final se ponen a la cabeza de la manifestación a la carta

Voz 0194 29:31 doble discurso de lo que dice en privado la adicción a la hora de exige

Voz 0378 29:34 no lo puedo

Voz 4 29:36 la carrera reconoce confianza respecto a yo no creo que

Voz 0378 29:45 este marcando la agenda de de PP y Ciudadanos yo creo que el PP de de Casado está diciendo lo lo que cree lo lo que piensa lo que quiere poner encima de la mesa el único problema es que al PP de Mariano Rajoy Vox le había quitado alguna bandera lo que está intentando Pablo Casado porque cree en ello yo creo que creía menos Albert Rivera pero se ha sumado al carro

Voz 7 30:14 eso es lo que está diciendo ya

Voz 0194 30:17 ahora no sé si la marca la agenda o no pero yo creo que la fotografía de ayer que aceptaron Ciudadanos Partido Popular de poner en el mismo plano a un partido que no tiene representación parlamentaria junto a los dos líderes que tienen representación parlamentaria yo no sé si les marca la agenda o no

Voz 14 30:35 sí pero Donalds sirva añadir ahora

Voz 0194 30:38 la temida Carmen soy contribuyente sí

Voz 0378 30:40 no no es un segundo en en este tema que tú planteas hay hay dos visiones en el PP y además dos visiones contrapuestas unos considera que han hecho bien al hacer eso porque sino tendrían a a Vox en una esquina diciendo nosotros somos los únicos que defendemos la unidad

Voz 7 31:02 de España etc etc con lo que incorporando le

Voz 0378 31:06 a esa foto vamos a ver a reflejarlo en esa foto digamos le quitan esa bandera para hacer la de ellos y sin embargo otros creen que lo que se ha hecho ha sido blanquear Arbós y hacerle darle carta de partido constitucionalista

Voz 0194 31:21 el mismo nivel que iremos avanzando hacia la manifestación Ignasi la la fuerza

Voz 14 31:26 nos está en las próximas elecciones por tanto despejada esa incógnita sacaba Vox sacaba Vox dentro o fuera pero sacaba Bosch como alguien que está presionando fueron a uno de los dramas que tiene este momento España es que no hayan cuatro años por delante que yo sé que Gobierno preferiría pero un gobierno en términos de ve un gobierno con una mayoría formada con Coalición eso sin ya lo veríamos pero con tres cuatro años por delante capaz de asumir riesgos de tener tiempo para recuperarse de los riesgos y eso es una razón más también por el de España por las que quince falta elecciones porque mata esta Vox es decir Le Matas no sé si tendrás exenta lo cual comunidad autónoma incluso el Congreso no lo sé pidió que el Congreso menos de lo que la gente se cree pero en todo caso ya está tendrán una foto tendrá su Gobierno tendrás ya no esta especie de cosa de huyo Llull que se en función de lo que hagamos los van a sacudir en dos meses si eso creo que es una razón más para ir elecciones cuanto antes porque habrá una posibilidad de negociar y de hablar con perspectiva

Voz 0194 32:23 avanzo hacia la manifestación porque

Voz 7 32:26 hoy es día de vísperas pero también es día de digestión

Voz 6 32:35 el día después de la manifestación en Colón que unió a la derecha con la ultraderecha hoy se analizaban esas imágenes por ejemplo la que compartieron casado y Rivera con Santiago Abascal por ejemplo el momento en el que Javier Maroto trata de organizar con Abascal la escenografía parque hubiera coincidencia pero la justa por la música y músicos deberíamos pero le dije Maroto Abascal los seis presidentes salir por el acceso de allí os lleva seguridad israelís con los tres periodista la foto coral con de los tres más seis los ex presidentes bueno vale responde Abascal sigue Maroto estad atentos porque cuando aplaudan Viva España tienes que es el entonces Abascal dice venga gracias

Voz 0194 33:18 la fotografía salió de otra manera hay cierto consenso en los análisis en que Vox salió ganando de la manifestación de ayer porque desde fuera del Congreso y lo decíamos ahora arrastró a Partido Popular y a Ciudadanos asuma arcoiris suena hablando esta mañana las ejecutivas del PP Adrián Prado buenas noches

Voz 1645 33:33 qué tal buenas noches Ángels Óscar García buenas noches hola buenos días

Voz 1071 33:38 que escribir también consenso en que muchas de las afirmaciones que se leyeron en el manifiesto eran falsas por ejemplo cuando la periodista María Claver afirmó que el Gobierno había acertado los veintiún puntos

Voz 7 33:48 que exigía que empecemos por ahí Adri por lo que dice el PP del manifiesto de la manifestación de ayer

Voz 0019 33:54 bueno pues sobre el manifiesto fuentes populares reconocen que en el texto había alguna inexactitud se refieren precisamente esa frase que remarcaba Sastre en la que se aseguraba que Pedro Sánchez había aceptado todas las exigencias del presidente de la Generalitat la vicesecretaria de Comunicación de los populares Marta González han tenido que buscar una fórmula un tanto extraña para defender el contenido de ese manifiesto

Voz 0806 34:16 nosotros realmente pues creemos que el documento que ese el manifiesto que se leyó ayer pues contenía a gran parte de veracidad en todas sus manifestaciones

Voz 0019 34:30 una gran parte de veracidad por tanto no la totalidad como justificándose es el PP el apoyo a un texto que no dice toda la verdad pues con estos argumentos que explicaba la propia Marta Gonzalo

Voz 0806 34:39 es que hemos tenido la evidencia la clara evidencia de que sobre ese documento ya había comenzado a negociar ya algunas de las propuestas de ese documento de XX

Voz 9 34:50 y un puntos está en marcha de hecho

Voz 0806 34:52 es el tema de la mediación el que hace estallar todo lo que está ocurriendo

Voz 0019 34:59 en cuanto a la otra polémica la foto de los líderes tras el malestar de ayer con Rivera por subir al escenario a más gente de la que se había pactado y así no aparecerá la dadas las Cal hoy en el PP quitan importancia a esa imagen Andrea Levy esta mañana en Hoy por hoy prefería fijarse en otras instantáneas

Voz 0160 35:13 usted me puede seleccionar esa foto yo le puedo seleccionar pues fotos que hay en otras portadas hizo durante muchos medios de comunicación de vistas aéreas amplias de de todos los españoles que hay en en Colón

Voz 0019 35:28 y es que en el PP hoy la foto que les gusta la que les interesa es en la que se ve la que se ve desde el otro lado no la de decenas de miles de españoles no decían esta mañana mostrando su descontento con el Gobierno

Voz 0194 35:39 la foto con Abascal es cierto a que era incómoda sobre todo para Rivera o hicieron ver durante la formación del Gobierno andaluz ayer Óscar sin embargo sí se produjo esa imagen la pudimos ver por mucho que moleste al presidente de Ciudadanos

Voz 1645 35:52 bueno os podéis imaginar Ángels que esta mañana en la sede de ciudadanos los periodistas que seguimos de cerca la información del partido pues no hablábamos de otra cosa que de esa foto y claro el interés el lema era máximo

Voz 9 36:03 sí yo quería preguntarle si ayer

Voz 16 36:06 la manifestación usted saludó con Santiago Abascal

Voz 0055 36:08 sí buenas tardes probablemente usted estrechó la mano no del del líder

Voz 6 36:14 considerar que la imagen de parecidos centrista de de Ciudadanos pudiera quedar comprometida

Voz 16 36:20 Itar ven quería preguntarle por la negativa de Valls a subir al escenario

Voz 1645 36:24 pero ese interés de los periodistas para Rivera no lo era tanto

Voz 0040 36:28 es que no de verdad quiero darle todo el protagonismo a los doscientos mil españoles yo sé que ustedes hacen piezas sobre esto pero yo quiero y es mi obligación también si digo que sin siglas es impartidos encienda me quiere dar protagonismo a los ciudadanos

Voz 1645 36:39 para el líder de Ciudadanos la foto del día no fue la suya con Abascal

Voz 0040 36:43 la foto por suerte fue la doscientos mil españoles izado la bandera su país y pidiendo votar

Voz 1645 36:49 algo que subrayaba constantemente esa es la foto de ayer claro la pregunta es entonces la otra foto que es lo que es

Voz 0040 36:55 creo que eso es una anécdota de políticos y de periodistas

Voz 1645 36:59 dicho esto aquí no pasa nada porque esa foto es

Voz 0378 37:02 de lo más normal para Rivera no tenemos

Voz 0040 37:05 ningún problema desde luego compartir con personas que piensan distinto en la manifestación del Orgullo Gay por cierto ciudadanos también comparte pancarta con Podemos con el PSOE para defender los derechos y libertades de la gente LGTB tampoco nunca visto ninguna crítica por ahí

Voz 1645 37:19 y además que nadie entienda que si sale con Abascal casado en la misma foto es porque piensan lo mismo

Voz 0040 37:24 me parece simplificar la sociedad pensar que detrás de una causa tiene que estar una especie de bloque homogéneo donde todo el mundo piensa igual entonces no seríamos una democracia sabíamos atracos

Voz 1645 37:33 en cualquier caso y a pesar de la marabunta de cargos que vimos a ver ayer en esa foto metiendo codos por cierto para que Abascal ni rozar a casado y éste tampoco a Rivera bueno pues a pesar de eso al presidente de Ciudadanos todavía le parece que podrían salir más dirigentes políticos en la instantánea

Voz 0040 37:49 a la pregunta es dónde está el PSOE pues esa es la gran pregunta de guión donde estaba el PSOE porque sé que muchos votantes del PSOE que no se sienten cómodos con Torra de socio it criminalizando a ciudadanos que es lo que hace el señor Sánchez

Voz 1645 38:02 sea como sea Ángels sí podemos decir que hay cargos muy importantes en ciudadanos que nos reconocen que no han calculado que no saben qué coste concreto les va a deparar esta foto

Voz 0194 38:12 a la que hoy Rivera trataba de restar importancia tampoco Oscar vimos a Valls en la foto tampoco vimos Arrimadas señalan ausencias como

Voz 7 38:20 estas cierta crítica dentro de ciudadano

Voz 1645 38:24 sin duda eh y eso que siempre comentamos aquí que la contestación interna no es precisamente una práctica habitual en el seno de de ciudadanos pero sí que hay un debate porque no estuvieran en la foto algunas figuras Valls dijo claramente que no quería esa foto pero una vez más Ribera ve en esto cosas de periodistas

Voz 0040 38:43 bueno pero yo entiendo que ustedes lo comenten pero yo como presidente Ciudadanos lo que me alegro es que el señor Valle estuviera por cierto algunos nos hubiera gustado no estuviera

Voz 1645 38:50 y como Valls también estuvo en la concentración el recién elegido candidato de Ciudadanos para las elecciones europeas Luis Garicano ir también como Valls Garicano decidió no subir a la foto hay división

Voz 0040 39:03 sí señor ahí creo que estamos super divididos tanto que he votado en las elecciones primarias de Ciudadanos se ha salido elegido por cierto felicidades con el apoyo del setenta y uno por ciento de la militancia

Voz 1645 39:16 pero esos aplausos que habéis escuchado son de miembros de la ejecutiva de Ciudadanos que también estaban siguiendo esta mañana la comparecencia de Rivera en la sala de prensa de la sede del partido aplaudía por cierto también Arrimadas que esta mañana si estaba en Madrid en la líder de Ciudadanos en Catalunya tampoco sale en la foto con Abascal no sale porque ni siquiera pudo asistir a la concentración en ciudadanos Nos dijeron primero que había tenido un problema con el tren pero luego la versión cambio nos explicaron que en realidad el avión que la traía a Madrid tuvo un retraso y que por eso no llegó mosca Adrian gracias a los dos y buenas noches

Voz 7 39:52 hasta mañana venga antes de dos mil ocho desde abril tertulia

Voz 0194 39:55 con con esto vamos un momento a publicidad y así luego no nos interrumpido veinticinco

Voz 4 40:01 disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 3 40:04 lo hace lo mismo por menos dinero

Voz 17 40:07 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llaman

Voz 0194 40:12 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 17 40:14 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos

Voz 4 40:19 condiciones el Mutua punto es

Voz 18 40:21 aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 4 40:39 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gastos de notaría gestoría registro tasación pero estoy buscas hipoteca te viene todavía mejor

Voz 9 40:47 conocer la hipoteca de un banco no te cobran

Voz 0806 40:49 a gastos ni comisiones elige bien

Voz 3 40:52 en hipotecas naranja de ING la obra con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros como siempre con cero comisiones y el precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable más información en ING punto es

Voz 19 41:12 buenas noches en el sorteo del

Voz 3 41:13 treinta y nueve tiene hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 19 41:19 nueve siete

Voz 9 41:21 doce veintiséis cuatro

Voz 3 41:25 diecisiete reintegro nueve no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabore con su labor social entre el siete treinta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es en la ONCE Mueve tu ilusión

Voz 20 41:41 sí

Voz 1071 41:43 Tura de la luz y no entender nada lo normal

Voz 4 41:47 lo normal en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 21 42:01 Luz la cera

Voz 9 42:04 sí sí

Voz 23 42:11 sigue a veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Beloki ver la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 24 42:22 cierran el cementerio de Castellón todo el día tras colarse dentro once un experto de la Generalitat logró adormecer al cerdo mediante un rifle de dardos es el mismo que adormecida a Rita

Voz 3 42:34 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en of My love con David Broncano

Voz 4 42:42 y ahora que los también en nuestra aplican

Voz 3 42:44 el móvil chica pena ser un poco o mal

Voz 4 42:47 no esto no radio inalámbrica ventas

Voz 25 42:53 el Deportivo quiere ser Yes un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque

Voz 14 43:03 pues llega a ese punto cuando llegue a ese punto Carrusel deportivo se convierte en una vez ya

Voz 3 43:07 en una montaña rusa de hacerle hasta desde la vida fue el de polémicas

Voz 25 43:20 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito nuestro día a día Carrusel deportivo de la vida Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 23 43:36 imagino su festival de música en el que actuar Turner Bruce Springsteen Cano el último de la fila lo que parece imposible en la vida real de la radio

Voz 3 43:54 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web o la de los cuarenta y los cuarenta Classic

Voz 26 44:10 sí

Voz 0378 44:14 en El Larguero de la cadena

Voz 4 44:16 SER todas las opiniones éramos capaces de opinar sin perderle el respeto sobre todo a lo pondrá en este campo

Voz 27 44:24 gran supone claro clarísimo maniataron señor ocultó a cumpla el árbitro de hábito yo tengo muchas dudas haber Baltar murciano tiempo peligroso repito faltan diagnóstico en el campo y estoy justo enfrente de ocurrir a Juan José del Campo y creo que es falta dentro de un dentro de los entre tres

Voz 4 44:39 tampoco el Vestuario y Sebastopol yo lo que digo es lo que dice

Voz 27 44:43 para mi falta de ejemplo de más laico

Voz 3 44:46 pero la guerra Messi o cualquier el viernes desde las once y media una hora menos en Canarias

Voz 4 45:00 a equivocar creer que el mejor seguro es el más caro mutuamente traer

Voz 28 45:05 de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero ven

Voz 29 45:09 sí a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llaman

Voz 28 45:13 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 4 45:21 cadena SER

Voz 3 45:24 hora veinticinco

Voz 0194 45:29 y en la tertulia Milagros Pérez Oliva Ignasi Guardans y Carmen del Riego estábamos escuchando cómo habían digerido que explicaciones daban hoy tanto Partido Popular como Ciudadanos después de la manifestación de ayer de esa cifra de bailes cuarenta y cinco doscientos mil sean los que sean había gente en la calle había mucha gente pero yo no sé si hay que llamarlo éxito o fracaso a eso hemos dedicado las nueve de de de la noche el tramo de las nueve la cara B de Sara vítores éxito o fracaso mira tú qué lectura haces de lo que pasó ayer en Colón

Voz 0378 45:59 bueno yo creo que el fracaso del éxito siempre se miden por las expectativas previamente establecidas y las propias expectativas que había hecho

Voz 9 46:09 los convocantes era una expectativa de una manifestación nada menos que para echar el ocupado La Moncloa

Voz 0378 46:16 o sea realmente

Voz 9 46:19 que cuando tú te propones un objetivo como ese pues tienes que hacer una demostración de fuerza extraordinaria y la verdad es que no fue una demostración de fuerza extraordinaria y lo primero que demostró que no era no forzar tan extraordinaria las caras de los propios convocantes en la manifestación particularmente significativa la cara de Vargas Llosa o de o de bares y luego esa foto que era una foto voluntarista que se notaba mucho que era una foto que no había sido buscada que que después portal cómo iban los acontecimientos pues sacaron pecho si os fijáis es una foto que el propio lenguaje corporal

Voz 7 47:04 sí es es es brutal exactos sacar pecho es brutal es tantos en situación de firmes efectiva

Voz 9 47:11 mirando con la barbilla hacia arriba todos mirando con la barbilla hacia arriba no por lo tanto es una actitud corporal que denota yo les plan plantó cara una situación que el fondo pues está siendo adversa está siendo yo creo que no es un éxito desde luego no es un éxito aunque luego una de las pruebas de que no es una éxitos que tardaron como yo creo más de dos horas en reaccionar a la cifra de asistentes me ha dado el Gobierno al delegado del Gobierno

Voz 0378 47:45 que era el que

Voz 9 47:47 después de mucho rato mucho rato empezaron es decir no hay doscientos mil hay doscientos mil y luego el colmo es hoy que han difundido por las redes sociales unas fotos como diciendo no es verdad había muchísima gente esto es lo que le da miedo a Pedro Sánchez por lo que sea visto por la reacción de algunos internautas pues era una foto de hace tiempo

Voz 0194 48:08 han distribuido algunos algunos tuiteros han distribuido fotografías de una manifestación en el mismo sitio porque había un elemento que precisamente es una pancarta déficit exacto una pancarta que tapaba un edificio que en la otra fotografía no tiene no tiene la pancarta Ignasi tú qué qué qué lectura hace de la manifestación

Voz 14 48:26 bueno yo de las cifras no no no me creo esa cifra tan ridículo de cuarenta y cinco mil hijo estaban