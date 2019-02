Hora 25 (11/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 ahora deberíamos decir Carmencita de bueno que la justicia haga trabaje pero será tan inevitable que se mezcle con la política

Voz 0378 00:06 sobre todo por un lado el abogado de blogs va querer hacer un juicio no no ya a los independentistas sino a toda la clase política que ha dejado a no querrá hacer su campaña no que ha dejado la de defender la unidad de España y los independentistas querrán hacer un juicio político es decir un juicio en el que lo que se debata sea el derecho de autodeterminación el derecho de los catalanes a dar su opinión etcétera pero yo veo el Tribunal Supremo las salas segunda muy decidido a no permitir ni de un lado ni de otro las manifestaciones políticas a no

Voz 1 00:50 a admitir eh

Voz 0378 00:52 las preguntas que no que no se refieran a cuestiones jurídicas y técnicas que habrá muchísimas llamadas al orden Ike desde luego quiere demostrar que esto es un proceso técnico jurista Nicole no un proceso político que no tiene cabida en el Tribunal Supremo

Voz 0194 01:14 en así será complicado

Voz 2 01:16 a mí lo que más complicado me parece estéticamente es la presencia de Vox justamente es la más incómoda a mí personalmente que sabeis me he mojado varias veces que defendido que este juicio puede ser deshaga hay que creo que hay delitos muy serios etcétera pero efectivamente la presencia de Vox ahí la acusación popular es algo que me resulta tremendamente incómodo desagradable sí que habría incluso que estudiar hasta qué punto la como acción popular está para que la ejerzan partido político en activo no es la al menos lo hiciera a través de intermediario ya sería distinta ya que sólo dejó ahí pero al era muy complicado si ese era muy complicado lo sabíamos todos esta fecha estaba anunciada a estaba estaba descontada esta tensión yo todavía imaginaba que habría más aunque veremos según cómoda once el juicio a y también es verdad que el juicio va a poner negro sobre blanco algunas contradicciones del independentismo va a obligar a algunos testigos a decir la verdad hay mucha letra pequeña Quique ya tendremos tiempo de comentar no pero claro hay cosas es decir cuando uno exagera pero sobre el juramento de cita tales tonterías no saque si nos esperan días muy fuertes y muy tensos Lila

Voz 0378 02:28 yo creo que el principal aquí hay dos dos cosas que se van a juzgar una va a ser lo que sucedió en el en el otoño si eso realmente la calificación que se ha hecho en la instrucción se corresponde con los hechos decir si hay rebelión VI edición esto va a ser complicado que por lo que hemos visto de la instrucción de la arena sean forzado mucho los tipos es decir se ha hecho una interpretación por ejemplo de la violencia muy extensiva etc etc eso luego cuando llegas a la fase de juicio oral todo eso tiene que sustentarse con pruebas y eso va a ser por lo tanto la la segunda cosa que se va a juzgar por qué no por casualidad es un juicio que va a ser observado no solamente va a ser observado políticamente va ser observado jurídicamente aunque no lo quieran y aunque no lo acepten en realidad está juzgando a la justicia española también

Voz 0137 05:32 ha estado marcado por fenómenos meteorológicos extremos en distintas partes del mundo que han llenado los informativos y en las páginas de los diarios una histórica ola de frío en Estados Unidos récord de calor e incendios en Australia lluvias intensas en América del Sur y nevadas muy por encima de la media histórica en los Alpes y el Himalaya una sucesión de fenómenos que el Consejo Europeo de Academias de Ciencia vincula directamente al cambio climático y es que según esta organización los episodios de sequías e incendios se han duplicado desde mil novecientos ochenta y las inundaciones y crecidas se han cuadruplicado esta situación está acarreando importantes consecuencias económicas

Voz 12 06:10 así el clima extremo causó pérdida

Voz 0137 06:12 las directas de doscientos ochenta y cuatro mil millones de euros el pasado año una situación que obliga a los países a replantearse sus iniciativas contra el cambio climático que aborda

Voz 4 06:22 las desde una perspectiva que incluya tanto María

Voz 0137 06:25 las para reducir el calentamiento global como estrategias de mitigación que permitan reducir su impacto social y económico la implicación de las empresas es por tanto esencial en este contexto lo explica Joaquín Mollinedo director general de Relaciones Institucionales sostenibilidad Marta de Acciona

Voz 13 06:42 desde Acciona queremos impulsar una decidida transición energética que permita luchar contra el cambio climático sin frenar el desarrollo económico social nuestro modelo de negocio basado en energías renovables y en infraestructuras sostenibles es una clara prueba de que esto es posible para que esta apuesta por la sostenibilidad se generalice es necesario aunar la voluntad de todos empresarios gobiernos en sociedad civil un reto

Voz 0137 07:04 exige cambiar nuestras pautas de consumo y la generación eléctrica y abordar medidas urgentes que hagan que nuestra sociedad sea más resistente a los efectos del calentamiento global

Voz 4 08:11 hora veinte

Voz 0194 08:15 Marcelo tertulia Milagros Pérez Oliva Ignasi Guardans y Carmen del Riego precisamente hoy en mitad de todas las tormentas el Gobierno ha anunciado que piensa darle el arreón final a la exhumación de Franco al menos acaba con la tramitación para que ya todo dependa del Tribunal Supremo Adela Molina buenas noches hola qué tal buenas noches se mete ahora que se habla de un más que posible adelanto electoral el Gobierno se dispone a la aprobación definitiva de la exhumación que aunque no se produjera le permitiría llegar a unas elecciones al menos con el argumento de que ellos legalmente han hecho todo lo que podía ser así

Voz 0011 08:48 el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez el que ha ordenado llevar al próximo Consejo de Ministros el acuerdo para la exhumación de Franco unos dicen fuentes de La Moncloa este acuerdo es el el último paso del procedimiento administrativo que el Gobierno puso en marcha hace seis meses para sacar al dictador del Valle de los Caídos y al que se han opuesto los nietos la Fundación Franco el prior de la Abadía que ha llegado incluso a negar la entrada al templo a los técnicos del Ejecutivo el Gobierno argumenta dar según un documento interno al que hemos tenido acceso que la exhumación no depende ni de la autorización de la iglesia ni de la familia sino de un mandato legal en cuanto al nuevo sino para los restos de Franco bueno el el Gobierno señala también en ese documento que no puede ser la Almudena que es lo que han pedido los nietos por seguridad se basa en el informe que conocimos hace unas semanas de la Delegación del Gobierno de Madrid ante esa situación el Ejecutivo plantea dar un nuevo plazo de quince días a la familia que no estaban previstos en principio para que indique una nueva ubicación sino lo hace será el Gobierno el que decida el destino final de los restos mortales de Franco no esperada de Familia ha anunciado que va a recurrir y es llamativo no como los Franco se refugian en los derechos humanos si los nietos de Franco siempre han dicho que no iban a dar facilidades al Gobierno para la exhumación de su abuelo a la que se oponen totalmente consideran que es ideológica que atenta contra sus derechos fundamentales y que sólo pretende humillar les el abogado de la familia Luis Felipe Utrera Molina ha confirmado aquí en la Ser en el informativo Hora catorce que recurrirán al Supremo el acuerdo del viernes y que pedirán la paralización de la exhumación hasta que el Tribunal se pronuncie

Voz 0284 10:14 se interpondrá un recurso ante el Supremo se solicitarán las medidas cautelares fundamentalmente la suspensión de ese acuerdo con el objeto

Voz 16 10:25 que se paralice hice y la justicia pues

Voz 0284 10:29 S de alguna manera ampare los derechos fundamentales que estamos intentando

Voz 0011 10:34 pero los Franco ya presentaron un primer recurso para paralizar la exhumación que fue desestimado en diciembre en aquella ocasión Angels el Supremo consideró que era prematuro pronunciarse porque no había todavía una decisión de definitiva del Gobierno pero dejó una advertencia al Ejecutivo no podría exhumar a Franco sin dejar antes a la familia la opción de recurrir a los tribunales

Voz 0194 10:54 es una de Franco ha sido un gran recursos

Voz 0011 10:57 tú mental para el Gobierno que hoy vuelve a utilizar mientras se habla de un más que posible adelanto electoral pero los problemas legales y los recursos Adela han ido rebajando esas promesas que sobre todo al principio hizo el Gobierno BDP de Pedro Sánchez si la exhumación de Franco fue uno de los primeros grandes anuncios de Pedro Sánchez tras llegar a La Moncloa y dejó claro además que la memoria histórica iba a ser una de las banderas de su mandato lo confirmo en una entrevista como presidente y lo reafirmo en el Congreso el día que compareció para explicar su programa de gobierno y ninguno

Voz 4 11:25 no puede permitirse monumentos que ensalza una dictadura Nuestra tampoco por eso señorías quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco

Voz 0011 11:44 de los ese día el presidente de Hawk también que la exhumación se haría en breve todo indica que sin ser consciente de la complicación que suponía la fecha de la exhumación de Franco pasó de julio agosto luego pasó a final de año después a dos mil diecinueve se ha encontrado con la correosa oposición de la familia que ha obligado al Gobierno a intentar incluso la intervención del Vaticano no ha sido la única complicación para el Ejecutivo en temas de Memoria Histórica en estos meses además el Gobierno ha tenido que admitir que no ha encontrado la fórmula legal para retirar las medallas policiales Si con pensión incluida Antonio González Pacheco Billy el Niño acusado de torturas he reclamado por la justicia argentina tampoco en corto la los argumentos legales para retirar el ducado de Franco a la nieta mayor del dictador ni tampoco para ilegalizar la Fundación Franco o anular las sentencias del franquismo como se comprometió a estudiar la ministra de Justicia Dolores Delgado en todo este tiempo tampoco ha reformado la Ley de Memoria Histórica que sigue Ángels paralizada en periodo de enmiendas en el Congreso por el Partido Popular

Voz 0194 12:43 la danos todo lo que le queda por hacer Adela gracias a vosotros adiós

Voz 1071 12:47 por cierto en la parte civil del cementerio de La Almudena en Madrid están entre otras muchas las tumbas de Dolores Ibárruri La Pasionaria hay de Pablo Iglesias fundador del PSOE que como les IMO les hemos ido contando esta tarde han aparecido con manchas de pintura blanca una de las personas que de hecho la denunciaba ha sido la nieta de la Pasionaria quién al verlo ha dado parte a la Policía

Voz 17 13:06 bueno frecuentar precisamente que yo voy siempre arregla la tumba pongo flores etcétera etcétera trae cuanto ves que ha dado muchas querido que días se ha ido durante hace muchos años se encuentra consta memoria la tumba manchada asqueroso pues tristeza triste que hay valor

Voz 1071 13:28 han aparecido también dos banderas republicanas pintadas con concederá negra en el lugar de homenaje a las trece Rosas en la parte católica ha sido también atracado el Monumento a los Caídos de la División Azul se ha pintado hay una

Voz 0194 13:38 círculo que según fuentes municipales pues podría corresponder al símbolo anarquista Pedro y sobre lo que ha pasado con las tumbas de Dolores Ibárruri de Pablo Iglesias ha reaccionado al presidente del Gobierno

Voz 1715 13:48 a través de Twitter que es el medio de comunicación que hoy ha utilizado sobre todo Pedro Sánchez para hablar de lo que se cuando tenía algo que decir en la salida a Moncloa ya no se hecho y malgastado allí mi vida sin ser lleva estar casi todos diciendo entonces bueno éste dice lo siguiente hace ciento cuarenta años Pablo Iglesias fundó el PSOE para defender desde la política la libertad la solidaridad la igualdad y la justicia social su memoria guía hoy el trabajo de miles socialistas seguiremos luchando cada día por nuestros valores y termina si son más necesarios

Voz 0194 14:20 la última cosa de la crónica judicial que se completa con un episodio a llamarlo por ser suaves

Voz 0378 14:26 esperpéntico que ascendió en la Audiencia Provincia

Voz 0194 14:28 de Madrid Alfonso Ojea buenas noches buenas noches porque era el día en que en el juicio por el caso del espionaje en la Comunidad tenían que coincidir y así lo habíamos dicho y esperábamos Esperanza Aguirre e Ignacio González aunque luego se ha sabido que era un error la cosa ha quedado sólo en la declaración de la ex presidenta de Aguirre antes de que me expliques los errores que ha habido de tengamos en lo que ha dicho Esperanza Aguirre que parece seguir su propio argumentario de todo lo que pudo haber ella de todo de todo de todos entero por la prensa Ojea

Voz 0089 14:58 así es adelantaba tanto esta mañana que ha llegado a la Audiencia Provincial de Madrid dos horas antes a las ocho y media ya dentro pues hemos visto a Esperanza Aguirre al principio apagada con una voz muy baja y sorprendida de la situación que estaba viviendo pero luego se ha venido arriba no porque incluso a ha retado a alguno de los letrados tenía que responder a las preguntas de los abogados lo ha hecho desde el papel de una presidenta de entonces que despachaba dice cosas mucho más trascendentes que unos supuestos seguimientos a compañeros de partido Aguirre nunca escucho nada Nadj la comentó nada de este asunto ni siquiera Alfredo Prada que es una de las víctima de los seguimientos vamos a escucharla

Voz 11 15:34 perdone señor letrado pero cuyo esqueleto

Voz 18 15:37 yo creo que el señor Prada que dice que es entero en el año dos mil nueve de todo el país tiene esos momentos del dos mil nueve le transmitió usted cualquier tipo de queja cualquier tipo de incidencia al habló de la de los seguimientos a su familia los daños a su familia en absoluto Spears señor como Vega esté él

Voz 11 15:55 el señor Cobo Vega tampoco

Voz 0089 15:59 pues veinte minutos de declaración y acabó luego fuera ha confirmado a todos los periodistas que eso sí ayer ella estuvo en la plaza

Voz 0194 16:05 de color decíamos a la otra gran jornada sido esperpéntica por la serie de errores que habéis presenciado esta mañana en la Audiencia que ha pasado

Voz 0089 16:12 bueno en realidad el orden del día había fijado Angels que el primero en declarar fuera Ignacio González no y luego le tocaba Aguirre esa imagen de verlos juntos después de veintidós meses tras la activación de la operación Lezo que llevó a Ignacio González a prisión pues era la imagen del día pero González nunca ha llegado estaba citado sino iba pues tendría que ir a su casa a la policía a buscarlo y la presidenta del tribunal la magistrada Paz Redondo se lo hacía saber en un momento dado de de esta sesión a los letrados y también al jurado popular

Voz 19 16:39 este señor Gonzáles les estamos esperando al final de la mañana decidiremos qué hacemos con él porque evidentemente citado legalmente esta cabe la posibilidad de que se hayan unido por lo que desea y le tomamos loco de aclaración pero sino poderes mandaremos a la policía afgano lo traigan

Voz 0089 16:57 bueno pues tenía razones legales de peso Ignacio González para no acudió el pasado diecisiete de enero una resolución judicial de esta Audiencia Provincial le citaba para mañana para el martes y el Tribunal estaba manejando en ese momento unos papeles de septiembre ya superados por esta nueva citación claro que unos minutos antes de esto que ya era el colofón la situación se ha adentrado ya en una sido en bueno pues los problemas que surgen siempre cuando dos personas dos testigos tienen el mismo nombre el tribunal llama a quién no debe ir a por videoconferencia lo oímos

Voz 20 17:29 señora Yolanda de Le llamamos en relación a la malversación de caudales públicos la cese acusa entre otros a su exmarido

Voz 21 17:40 cuáles son las gracias por haber

Voz 0194 17:44 parecido

Voz 0089 17:47 bueno y así nos hemos quedado no

Voz 0378 17:50 sí

Voz 0089 17:50 esta mañana porque estas cosas porque sucede en los hemos querido enterar que pasa por qué qué qué es lo que ha sucedido y la verdad que hay una razón principal y hay que decirlo no es la oficina judicial que está sobrecargada de sumarios que tienen que ir saliendo para ser enjuiciados in no hay suficientes funcionarios y claro muchas veces las cosas encogen pues eso con

Voz 0194 18:08 no entiendo pero entiendo que esa persona que tenía que declarar por videoconferencia había sido advertida previamente esencialmente en aquel momento hubiera podido dicha es decir que no era ella no

Voz 0089 18:17 no en Hoy lo de Irak fijaros sí sí lo tuvo que decir porque ha sido la videoconferencia la conexión era con la Audiencia Provincial de Asturias quedó de esta persona que se llama igual que la exmujer de uno de los acusados eh había sido citada hace meses y claro y ha dicho es que no somos la misma persona que nos llamemos igual y lo había dicho con anterioridad pero bueno se ha producido hoy la vista oral que es donde todo se tiene que analizar y así ha sido veremos mañana qué sucede con Ignacio vamos

Voz 0194 18:42 vamos mañana de ella me quedo contigo ya para esta hora para que me lo cuentes hasta mañana y Carmen

Voz 22 18:50 me parecía absolutamente increíble que que

Voz 0194 18:53 persona que no es no advierta cuando recibe ese no soy yo que no es ella pero no se paralice el que la llamen igualmente que busquen a la otra es el concurso de la tele radio de quienes nos ha pasado alguna vez que llamara a alguien pensando que era una compañera de Barcelona y salieron una señora diciendo

Voz 4 19:15 entre izquierda y en la última pregunta te dicen creo que no es conmigo

Voz 0194 19:21 dejadme que salude a Paco Sánchez director de la Voz del sur muy buenas noches Paco

Voz 0256 19:26 hola buenas noches Angels pues muy bien

Voz 0194 19:29 llamamos sobre todos nosotros siempre cerramos con una llamada a un director de periódico pero claro la noticia de que ha habido algunos seguidores del Cádiz que aprovecharon los autobuses del PP y Ciudadanos para venir gratis a ver un partido el Cádiz Alcorcón eso es así

Voz 0256 19:45 bueno que tiene toda la pinta que Ci la la anécdota no el colofón de está del supuesto éxito de convocatoria que insta esa manifestación un tanto un tanto absurda no bueno dicen mucho también de de

Voz 0470 20:00 eso te llamas la la picaresca en este caso

Voz 0256 20:02 están ya sabes que la necesidad agudiza el ingenio que estaba una tierra especialmente castigada por el paro bueno parece ser que algunos sí que han sacado partido de de la inciativa no

Voz 0194 20:11 es decir se subieron se subieron a los autobuses se vinieron para Madrid pasaron de la manifestación y fueron a ver el partido

Voz 0256 20:17 exacto yo creo que aprovecharon que bueno que no se pedía filiación ni nada por el estilo muy aprovecharon el viaje a Madrid para ver a su equipo al cabe meramente nueve partidos que yo iba a decir ellos afiliación al Cádiz es Paco y alguna otra noticia quieras destacar bueno nosotros la verdad

Voz 16 20:39 que que bueno que somos un periódico

Voz 0256 20:41 pendiente bastante pequeñito al final bueno sin ya sabes cómo es esto del periodismo indica que al final lo que trasciende siempre suele ser la anécdota no lo que se convierte en viral y tal pero bueno la verdad que solemos no reporta es de producción propia fue bueno muy interesante ahora mismo tenemos en portada por ejemplo un estudio pionero a nivel nacional sobre la la historia de las mujeres sindicalista no lo veo de los sesenta una semblanza de de Salvador Távora que ya sabes que comenzó director teatral que

Voz 3 21:10 que murió la semana pasada sí

Voz 0256 21:13 en fin una entrevista también con el portavoz de Barcelona el común que tuvo aquel Jerez presentando el Atlas de la ciudad del cambio

Voz 0194 21:20 bueno ofrecer una información bastante

Voz 0256 21:23 variada indiferente por lo menos a lo que se suele leer por aquí por la zona

Voz 0194 21:27 pues yo te agradezco muchísimo que hayan compartido los contenidos de la voz del sur con nosotros muchísimas gracias Paco

Voz 0256 21:33 pues muchas gracias por darnos visibilidad estado un saludo

Voz 0194 21:36 hasta luego por cierto como quedó el claro el Cádiz claro claro pero no nos queda quedado cuaderno de frases hechas

Voz 1071 21:42 pues venga frases de la secretaria general del PP en Castilla La Mancha en la estela de frases como esta de Pablo Casado

Voz 23 21:48 queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud

Voz 4 21:51 lo que deberíamos pensar en cómo tenemos más niños

Voz 1071 21:54 no bueno pues pocos días después de esto la responsable el PP manchego Carolina Agudo se llama vinculaba de esta manera el aborto con la despoblación en su comunidad

Voz 0542 22:02 yo le digo que lo que hay que hacer es tomar medidas para luchar contra esa despoblación y hay que estudiarlas nosotros no estamos ahora mismo en el Gobierno de ni de España en el Gobierno de Castilla La Mancha pero sí que le puedo asegurar que las medidas que recojamos dentro del programa electoral del Partido Popular aquí en Castilla La Mancha y las que se recojan a nivel nacional irán dirigidas a que la gente de Castilla La Mancha se quede en los pueblos de Castilla La Mancha donde se apueste por la familia donde se apueste claro está por la vida y también para que no suframos esa de población

Voz 1071 22:37 en el Congreso los ex ministros de Fomento José Blanco y la actual presidenta de la Cámara Ana Pastor compareció en la comisión que investiga el accidente ferroviario del Alvia en Angrois no

Voz 10 22:46 yo no me arrepiento más que no haber aceptado en su día la comisión de investigación porque entiendo que eso ha supuesto que ese generara una duda sobre si había algo que ocultar o sobre si había algo que no se pudiera saber

Voz 1071 23:04 fuera se manifestaban miembros de la Asociación de Víctimas de aquel accidente

Voz 24 23:08 bueno parece intolerable que haya dicho que él no se arrepiente de nada cuando él fue el que firmó el cambio del proyecto que suponía no llevar el sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente hasta Santiago y además encabezando el el Ministerio de Fomento nos parece una auténtica hipocresía Hay

Voz 1071 23:23 la pasada contábamos el enfrentamiento diplomático entre Francia e Italia pues el apoyo del vicepresidente de mayo los chalecos amarillos Francia llamó su embajador a consultas el comisario Moscovici que es francés ha utilizado hoy estas frases Francia Italia necesita moverse no una moverse juntas no una contra y bueno en Madrid sabes que el partido reclama neutralidad algunos de los candidatos que aspiran a las primarias del PSOE en Madrid reclama neutralidad hoy ha respondido esto Adriana Lastra

Voz 25 23:54 el apoyo

Voz 26 23:55 eh de esta dirección en este caso del presidente del Gobierno y el secretario general ha de es para para Pepo porque entendemos que es la persona que puede sacar un poco raro

Voz 1071 24:06 que aunque pida neutralidad el candidato del presidente de la leyes defienden ahora ya casi dice P

Voz 0194 24:12 con el nombre de P pudo tienen ahí tienen un problema

Voz 27 24:15 Ramoneda el dietario

Voz 28 24:22 la derecha no encontró la clave para dar el tono de una semana intensa casado pretendía sacar nación a la calle pero la concentración de Colón no estar a la altura del desafío propuesto acorralar a Pedro Sánchez y amedrentar al Tribunal Supremo para que no estropee el relato de la derecha contra el independentismo hoy Pedro Sánchez respira aliviado mañana cuando empiece el histórico juicio ya nadie se acordará de la manifestación del domingo la modesta respuesta a la convocatoria en defensa a la patria se confirma algo que los extremos niegan que en España hay una amplísima mayoría de ciudadanos que quieren que la cuestión catalanas encauce la negociación política la izquierda no puede desaprovechar la oportunidad de dar forma a este deseo dar cauce a un amplio espectro político que la derecha enrocadas no está en condiciones de capitalizar mañana empieza el famoso juicio histórico del siglo decisivo todo vale para subrayar el acontecimiento el lenguaje ese desmadre en estos casos es innegable la importancia de lo que ocurre en el Supremo durante los próximos meses que además estará a la vista de todos y por supuesto la sentencia el relato judicial condicionará los relatos políticos pero sea cual sea la decisión de los jueces no será un punto final Ny resolverá el problema la cuestión catalana volverá a la política de donde no debería haber salido nunca será la política la que deberán encauzar las de ahí la estrechez de miras del discurso de la confrontación niega la realidad no es capaz de mirar al futuro me he acordado estos días de una idea del filósofo francés Claude Lefort lo propios de la democracia es que no tiene verdad hay que es capaz de mover las verdades provisionales lo cual requiere madurez ciudadana y autoestima de los actores políticos el buen gobernante es el que sabe conjugar la autoridad y el reconocimiento de la ciudadanía no se puede estar pendiente del ruido de las redes hizo el fuego amigo que es el que más daño hace

Voz 29 26:14 y terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Ignasi igual

Voz 0194 26:16 Pons Carmen del Riego gracias

Voz 30 26:19 a la semana que viene nosotros hasta mañana Sastre mañana además con gente en el estudio por qué nosotros empezamos a celebrar mañana el Día de la radio aunque sea de Regulares nosotros empezamos de regalar un boli para siempre siempre es programa no me vean con un lápiz de Delhi que hasta mañana feliz noche

Voz 27 27:09 la Cadena ser presente el placer de escuchar

Voz 12 27:15 el sábado por la tarde fue a la pastelería

Voz 11 27:18 el centro comercial

Voz 12 27:21 después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encargaron uno de chocolate el preferido de su hijo estaba adornado con una nave espacial y su plataforma de lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas con Un planeta escarcha de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras verdes bajo el planeta el pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escucho sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente el pastelero llevaba un delantal blanco que parecía un guarda polvo cordones Le pasaban por debajo de los trazos se cruzaban y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija en las fotografías deja no la interrumpió acaba pacificar al trabajo se iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no tenía una gran prisa

Voz 8 28:30 parece una tontería Raymond Carver mil novecientos ochenta y tres

