Hora 25 (12/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 nada de lo que se dice hoy en el Congreso se entiende si todo lo que se dice hoy en el Supremo nada de lo que suceda cuando acabe el juicio en el Supremo será ajeno a las consecuencias de lo que pase mañana en el Congreso son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:37 hola buenas tardes más allá de los argumentos estrictamente jurídicos este primer día del juicio contra los líderes independentistas deja un buen puñado de consideraciones de trasfondo político en boca de los abogados de la defensa posiciones ya conocidas que cuestionan la imparcialidad del tribunal del juez instructor que denuncian la fragilidad del sistema de garantías del Estado español

Voz 4 00:56 no me tendrán que dar la razón sean restringido todos cogí la Constitución el otro día todos los derechos de la Constitución se han restringido en nuestra

Voz 0194 01:07 el abogado de Oriol Junqueras ha sido el primero en cuestionar los fundamentos de este proceso descrito por algunos letrados como un juicio de inspiración política

Voz 1243 01:14 Olga el Darío es la abogada de Carme Forcadell exquisita

Voz 5 01:17 está juzgando por quién es por su persona por lo que se creo por sus supuestas convicciones políticas este es un trato discriminatorio por motivos políticos que vulnera el derecho a la igualdad ante el

Voz 0194 01:29 la trascendencia política de este juicios indiscutible bastaba con escuchar el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos en el Congreso donde se debatía más de Cataluña que de las cuentas

Voz 1715 01:39 solamente en los argumentos son válidos pero es bueno de vez en cuando nombrar el presupuesto puede continuar

Voz 0194 01:47 incluso Ana Pastor ha tenido que pedir algunos portavoces que al menos mencionara en los presupuestos y es que el ambiente preelectoral los salpicados

Voz 4 01:54 pero usted caro Andalucía que aparte del Gobierno vasco corren

Voz 3 01:59 me fasto con más paro con más de toda la actores

Voz 6 02:06 no se lo iba a decir con Believe habla de milagro económico pero cuando utilicen Lisa por esa vertiente hablando de papel en Andalucía se lo voy a decir sabe donde está el milagro económico del Partido Popular señor casado en la cárcel

Voz 0194 02:25 los compañeros de la sección de política nos van a resumir el debate presupuestario de esta tarde después es contaremos la última de Villarejo

Voz 1715 02:31 Pedro La Moncloa punto con ha publicado hoy un documento del ex comisario en el que deja constancia de haber ejecutado la acción final sobre la auditoría de Deloitte a la empresa de valores del entonces presidente del BBVA la fiscalía investigaba la venta de esa empresa Deloitte tenían la sede en la torre Windsor la ardió en dos mil cinco en Cataluña la Audiencia de Barcelona junto a la cúpula de Cataluña Caixa los jueces creen que no cometieron ningún delito al subirse el sueldo el presidente era el ex ministro Narcís Serra que pasando por ser Cataluña Otones volcados hacia Attias capitán estoy muy contento el fallo rotundo y lo que ha pasado ya está pasado es lo que ha dicho Narcís Serra Estados Unidos al jurado ha declarado culpable de todos los cargos al Chapo Guzmán en el que ha sido el mayor caso por narcotráfico juzgado en ese

Voz 0194 03:19 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:22 buenas tardes a las nueve menos cuarto comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones hoy dos eliminatorias Roma Oporto y Manchester United París Saint Germain ya a esta hora el Real Madrid está entrenando en el Johan Cruyff de Amsterdam donde mañana inicia la ida de los octavos de final ante

Voz 0978 03:38 Jackson y el tiempo sin grandes novedades en las próximas horas Jordi Carbó

Voz 0194 03:41 buenas tardes buenas tardes pocas novedades

Voz 0978 03:43 así meteorológica no sólo para mañana sino prácticamente para todo lo que queda de semana de hoy destacamos el calor que de nuevo ha hecho en Canarias máximas de veinticinco a treinta grados todavía quedan unas veinticuatro horas más de Calima con mala visibilidad este calor que se notará sobre todo durante la tarde en cambio en la Península y Baleares a esta hora la temperatura baja rápidamente mañana helada en la mayor parte del interior peninsular con inversión térmica es decir más frío al fondo de los valles que en puntos de montaña se formará una niebla pero poco persistente y federal mañana tiempo soleado en el conjunto del país temperaturas sin grandes cambios máximas cercanas a los veinte grados en Extremadura sur de Castilla La Mancha también en el interior de Andalucía empieza hora25

el día de la radio es mañana pero en Hora Veinticinco lo vamos a celebrar hoy nos adelantamos íbamos a llenar de oyentes el estudio ya ellos a los lindes que vengan a vernos también a quiénes no van a estar aquí nos escuchan a través de la radio no les queremos pedir que nos ayuden a mejorar que creen que creen ustedes que debería hacer la radio para ser todavía mejor ya algo muy buenos pero todavía mejor que es lo que echan de menos qué es eso de deberíamos rectificar tenemos abierto ya nuestro buzón de guasa que pueden enviar sus notas de voz con sus opiniones es el seis tres ocho siete siete cuatro siete te cuatro tres las escucharemos después a partir de las nueve los recuerdos lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 3 06:54 en Hora veinticinco

Voz 12 06:58 Pedro Blanco y si tiene

Voz 1715 07:00 los diecisiete en Canarias este es otro de esos días que queda fijado ya en los archivos buenos días a todos

Voz 7 07:06 vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa número

Voz 4 07:18 lo único que han hecho exponer las urnas un referéndum

Voz 13 07:22 por tanto veremos dignidad democrática y aquellos que incumplieron la ley o pudieron cometer delitos del Código Penal en vez de lamentarse los hechos pensárselo antes seguiremos exigiendo un juicio justo con todas las garantías sin impunidad indultos cogió la Constitución el otro día todos los derechos de la constituir

Voz 1715 07:41 bueno ha comenzado el juicio contra los líderes independentistas acusados de rebeliones el juicio con mayor carga política el proceso que fijará una versión sobre lo ocurrido en este país en los últimos años ya ha comenzado con las cuestiones previas el último intento de los abogados de la defensa por conseguir mejores condiciones para sus defendidos lo cierto es que no hay ninguna revolución argumental hemos vuelto a escuchar a los abogados poner en cuestión las garantías del Estado de Derecho nuestro país denunciar el carácter político del proceso alertar de todos los derechos constitucionales que supuestamente se han visto vulnerados en fin Alberto Pozas estado el día escuchando atentamente a los abogados Alberto

Voz 0978 08:19 las tardes qué tal buenas tardes Pedro pocos argumentos nuevos han reiterado muchas cosas ya planteadas en sus escritos de defensa hay rechazadas ya por el Tribunal Supremo que no han tenido tiempo

Voz 1243 08:27 suficiente para estudiar toda la documentación que

Voz 0978 08:30 muchos juzgados investigan el proceso y ellos sólo están personados aquí y que muchos testigos pedidos no han sido llamados

Voz 14 08:36 entendemos que la cantidad de prueba suficiente pero no su calidad creo que sería bueno para este procedimiento escuchar lo que nos pueda declarar el Rey de España

Voz 0978 08:45 denunciando como los últimos meses el carácter político que dicen ha tenido y tiene este proceso también dicen con jueces contaminados

Voz 2 08:53 es un trato discriminatorio por motivos políticos que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley

Voz 14 08:58 yo lo que les pediría él Speedo es que hagan de jueces no hagan de salvadores de la patria

Voz 1715 09:04 hoy también se han evidenciado las diferencias entre las

Voz 0978 09:07 estas defensas el abogado del ex conseller Santi Vila por ejemplo se esforzaban subrayar que él no estaba de acuerdo con la vía unilateral

Voz 13 09:14 el señor Santi Vila misma andante mi defendido había dimitido previamente de su cargo de conseller por no estar de acuerdo con dicha actuación el abogado

Voz 0978 09:23 Joaquim Forn también ha dicho que esto no es un juicio político son juicio penal

Voz 1715 09:27 el inicio del juicio en el Supremo ha tenido menos intensidad callejera de la que quizás esperaba alguna protesta de pequeño tamaño y una presencia política relativamente abundante sobretodo de independentista con el presidente de la Generalitat a la cabeza y pendiente de lo que ocurría fuera también de lo que pasaba dentro pero mirando hacia el exterior Miguel Ángel Campos Miguel Ángel buenas

Voz 1552 09:47 es buenas tardes Quim Torra el president que ha tenido que escuchar algún grito de golpista de un pequeño grupo congregado Pedro que por el contrario vitoreaban a los líderes de su paso también ha acudido el vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent para quién este juicio será la prueba de algodón de la democracia española el exconseller Arnes Maragay o el portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban todos coincidían en sostener la inexistencia del delito de rebelión hace unos minutos ha comparecido Benet Salellas abogado del presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart quien augura una condena de Europa si el Supremo no absuelve a su defendido

Voz 11 10:26 la próxima vez cuando el presidente cultural acuda al Tribunal de Estrasburgo quién van a condenar no

Voz 7 10:30 este Russian iba a ser Turquía sino que va a ser necesariamente el Estado español

Voz 1552 10:34 por su parte Jordi Pina abogado de Jordi Sanchez rouge y Turull acaba de descartar Pedro un pacto con la Fiscalía ninguno de los acusados dice contempla otro horizonte que la absolución

Voz 1715 10:45 gracias Miguel Ángel CR han madrugado bastante este martes a primera hora cortaban las primeras carreteras sin embargo el día ha transcurrido con relativa normalidad en casa

Voz 15 10:53 el día que

Voz 1715 10:59 ha habido actos de protesta convocados en varios puntos en varias ciudades sin que se haya paralizado la vida en esa comunidad concentraciones de nuevo días esta tarde pero nos vamos a acercar a esta hora en directo no hasta Barcelona sino hasta el centro Blanquerna en Madrid en el centro de Madrid donde se ha organizado un acto político al que asisten alguien te viene el presidente catalán siguiendo las palabras de lo quinto resta Javier Carrera Javier buenas tardes

Voz 0866 11:25 qué tal buenas tardes perro Pedro si acaba de comenzar la comparecencia de Quim Torra ha leído un comunicado primero en catalán luego en castellano y por último en inglés un comunicado de siete puntos en el que president de la Generalitat ha pedido el archivo inmediato de la causa la puesta en libertad de los presos para que se puedan defender y donde ha reclamado también al Gobierno español que vuelva

Voz 0978 11:43 a la mesa de diálogo haciendo además un llamamiento

Voz 0866 11:46 a la comunidad internacional a mediar dice para que este diálogo se produzca son las primeras palabras de de Torra que ha querido esperar a que terminara la primera sesión del juicio juicio que dicen no debería haberse producido nunca en un Estado democrático y que califica como un acto de venganza como una persecución política continua Pedro la comparecencia de Quim Torra ahora ya con las preguntas

Voz 1715 12:07 los estás gracias a Javier a partir de las nueve escuchábamos al presidente de la Generalitat en este acto en el centro Blanquerna desdecía muy cerca de hecho donde estamos Laura cerca de la Gran Vía en el centro de Madrid vamos a volver al Supremo porque superadas ya las cuestiones previas lo que debe ocurrir ahora es que el Tribunal se pronuncie sobre ellas se supone que debería ocurrir mañana dependiendo de lo que decida el calendario previsto puede sufrir alguna modificación o ninguna modificación en todo caso Alberto Pozas cuéntanos qué es lo que debe ocurrir a partir de ahora

Voz 0978 12:38 eh bueno pues las cosas han ido un poco más rápido de lo inicialmente previsto mañana todavía queda por escuchar la opinión de la Fiscalía de la Abogacía del Estado ir de la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista Vox el tribunal decidirá después también puede explicar que decide las cosas en sentencia es decir dejar muchas preguntas por contestar hasta la sentencia todo esto facilita que en definitiva que esta semana ya empiecen los interrogatorios seguramente no sabemos si mañana o el jueves el primero Pedro será Oriol Junqueras

Voz 1715 13:04 este martes condensa los dos grandes retos políticos que afronta este país y unos lleva inevitablemente al otro del Supremo al Congreso por el camino de Cataluña que ha terminado por ser argumento central en el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado la ministra de Hacienda se ha tenido que emplear a fondo en parte también la presidenta del Congreso pero sobre todo la ministra de Hacienda para en su caso repeler las embestidas de la derecha Hay de los grupos independentistas unos porque creen que el Gobierno cede los otros porque consideran que el Gobierno no cede lo suficiente vamos al Congreso a resumir una tarde de intenso debate político con aires preelectorales José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 13:46 hola muy buenas tardes pero de hecho la ministra de Hacienda ha endosado claramente a los independentistas catalanes que se haya quedado ella sin presupuestos

Voz 6 13:54 que elegí el Ejecutivo ha sido meridianamente claro si la tramitación de los Presupuestos depende de que se acecha habla sobre lo que ustedes llaman derecho de autodeterminación sobre Cataluña les adelanto ya que no habrá presupuesto

Voz 1108 14:09 los grupos independentistas sin embargo han insistido en que se tiene que hablar de todo en una auténtica democracia ya han mostrado su voluntad de diálogo a pesar del juicio del pluses no obstante también han atribuido cálculos electoralistas al PSOE

Voz 0978 14:22 sí

Voz 1108 14:22 pero este ambiente preelectoral se ha notado más en los duelos dialécticos a los que te referías entre Montero con Casado Rivera Éste ha hablado de estos presupuestos como de testamento político de Sánchez el popular ha hablado de no

Voz 13 14:35 viendo los presupuestos como el último tablón de naufragio como la última posibilidad de sujetarse después de haber chocar con el iceberg con esa legalidad en la que la sociedad española el pasado fin de semana ya tuvo que salir a la calle a reivindicar

Voz 1108 14:52 Montero no ha ahorrado acusaciones al PP de Casado machista autoritario y con la riqueza generada en la cárcel ya Rivera de ansiedad por llegar a La Moncloa a los dos la reciente foto con Vox

Voz 16 15:05 gracias José María es

Voz 1715 15:07 hoy se debate en el Congreso mañana se vota ya veremos si pasado mañana se da por acabada la legislatura en fin en el PSOE en el Gobierno nadie discute que sin presupuestos y eso sabremos si ocurre mañana que sin Presupuestos habrá que convocar elecciones se maneja una fecha distinta que no en el catorce abril ni el veintiséis de mayo Inma Carretero cuéntanos sola Inma

Voz 0806 15:29 hola qué tal buenas tardes lo del día catorce lo ha desmentido personalmente el ministro Ábalos en conversación informal con los periodistas yo hoy aquí en el Congreso todos los caminos conducen al veintiocho de abril es al menos lo que lo que nos trasladan distintas fuentes socialistas a la espera de que el presidente del Gobierno se pronuncie Nos dicen esas fuentes que esa es la opción por la que apuestan en este momento miembros de la cúpula de Ferraz que en su día apoyaban el Super Domingo el veintiséis de mayo que como siempre decimos rechazan alcaldes y barones del PSOE además haría que el partido por decisión de Sánchez se lo jugará todo a una carta en el mismo día de forma oficial la Moncloa asegura que hasta mañana no se pondrán en el escenario de la disolución en la tribuna la ministra Montero ha asegurado que el Gobierno va a seguir trabajando mientras Le que vetaría

Voz 0277 16:14 se lo digo por su permanente convoque usted lesione que lo tenga está claro que este Gobierno vino a gobernar que este Gobierno vino a cambiar la vida de la gente y que mientras que esa tarea sigan pendiente señor Rivera este Gobierno seguirá gobernando muchas gracias

Voz 0806 16:31 terminaba así Montero su réplica Rivera fuentes del Ejecutivo aseguran a la Cadena Ser que están trabajando a destajo

Voz 1243 16:36 hoy para sacar adelante algunos decretos Emma

Voz 0806 16:39 Teresa de empleo o educación si finalmente Pedro Sánchez se decanta por el veintiocho de abril tendría que disolver el cinco de marzo y la campaña coincidiría con la Semana Santa

Voz 1715 16:48 gracias Inma nos vamos a marchar a publicidad a la vuelta recorremos el camino que lleva desde Villarejo hasta el incendio de la torre Windsor casi nada ocho dieciséis

Voz 10 16:57 hora veinticinco

Voz 12 18:20 Pedro Blanco ocurrió en dos mil

Voz 1715 18:23 cinco de madrugada en la radio informábamos de un incendio espectacular estaba ardiendo el edificio Windsor el primer rascacielos pasto de las llamas en nuestro país un incendio muy virulento que destruyó el edificio sobre el que siempre se proyectó la duda ahora sospecha

Voz 18 18:37 como es lógico normal siempre que ocurre una catástrofe de esta muchos intereses en juego por la hora en que se produjo al final estamos hablando de daños materiales daños materiales y de algún culebrón con con faltas

Voz 1715 18:50 bueno pocos días después de aquel fuego el entonces alcalde decía esto del culebrón de los fantasmas de la hora en la que se produjo el incendio en fin que la extrañeza era algo común esos días Moncloa punto com publica hoy un nuevo documento de los papeles de Villarejo el excomisario dejó escrito que había llevado a cabo la acción final es literal la acción final para eliminar el rastro documental de la auditoría que Deloitte había realizado una firma de valores que era propiedad del presidente del BBVA un afirma que vendió una operación que investigaba la fiscalía anticorrupción hizo una auditoría que realizó Deloitte que tenía la sede en el rascacielos que ardió Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 1243 19:28 hace justo catorce años acaban de ser

Voz 19 19:31 parte de la fachada el fuego se inició aproximadamente a las once y media de la noche la planta creemos que la planta veintiuno

Voz 0861 19:38 en el Windsor Deloitte conservaba el único documento que existía de la auditoría que hicieron a FG Valores la firma que Francisco González vendió a Marilyn una venta en la que se escondió un presunto desfase contable de cuatro millones y medio de euros la Fiscalía habrá una investigación y Deloitte ese documento secreto casualmente solo un día después de aquella petición el Ministerio Público el Windsor ardió completamente y con él se evaporó el único rastro que podía comprometer a Francisco González hoy a punto com publica un documento del ex comisario Villarejo donde queda reflejado que entre sus múltiples encargos para Francisco González realizó uno con el título acción final que consistía precisamente es literal en eliminar rastros documentales de la firma de auditoría de Deloitte Villarejo dejó por escrito que el objetivo de ese encargo se cumplió totalmente

Voz 1715 20:30 además los obispos catalanes han comprometido hoy eliminar la tolerancia o el encubrimiento de los casos de abusos sexuales que asegura además tiene guasa que tengan que ponerlo por escrito digo aseguran que van a poner en manos de la Fiscalía los casos que conozca vamos a Tarragona informa el reto

Voz 1779 20:47 vergüenza dolor es lo que aseguran los obispos que sienten tras estos casos de abusos que condenan rotundamente una disculpa que llega días después de que salieran a la luz varios testimonios que lo han sufrido en primera persona por ejemplo en el municipio de Constantí en Tarragona se comprometen a eliminar cualquier rastro de encubrimiento ya investigar todos los hechos del pasado además se ponen al lado de las víctimas para ayudarles en todo lo que necesiten se solidarizan con ellas Norbert Miracle es el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense

Voz 20 21:17 te pedimos perdón a las víctimas nos solidarizaba con su dolor y también a todas las personas a las que el conocimiento de estos hechos ha escandalizado ya ha hecho tambalear su confianza en la Iglesia sufrimos y rogamos por las víctimas que han quedado marcadas en su vida

Voz 1779 21:37 la conferencia que aglutina a los diez obispados catalanes reconoce que el problema es grave y que ha hecho tambalear la confianza de mucha gente en la iglesia

Voz 1715 21:45 a una tarde nos ha dejado el veredicto de culpabilidad para El Chapo Guzmán narcotraficante personaje de aire cinematográfico el jurado lo considera culpable de todos los cargos que pesaban contra él el pendiente de este veredicto ha estado Marta del Vado Marta bueno está

Voz 1510 22:01 buenas tardes después de tres meses de juicio de la comparecencia de cincuenta y seis testigos Joaquín Guzmán Loera ha sido declarado culpable de los diez cargos de los que le acusa la Fiscalía estadounidense unos relacionado con pertenencia a banda criminal siete relacionados con narcotráfico uno por lavado de dinero y otro por uso ilícito de armas el Chapo ha entrado a la sala de esta corte debe Brooklyn sin esposas saludando con la mano a su mujer Emma Coronel escuchado el veredicto rodeado de sus tres abogados sin hacer un solo gesto ahora va a seguir en aislamiento en el penal Metropolitano de Nueva York hasta que el juez dicte sentencia dentro de noventa días una sentencia que eleva condenar a pasar el resto de su vida impresión que va a poner fin al mayor juicio por narcotráfico de la historia

Voz 1715 22:43 bueno la segunda hora del programa a partir de las nueve pretende ser una especie de consultorio técnico sobre el material jurídico que se manejado hoy en la primera jornada del juicio contra los líderes independentistas así que hemos invitado a alguien que se lo sabe todo todo sobre supremo y sobre el proceso judicial a José Antonio Martín Pallín con quién vamos a intentar resolver todas las las que tengamos la cara B de hoy se va a proyectar sobre el día de la radio que es mañana pero en Hora Veinticinco hemos decidido adelantarnos al vítores

hola sí pero nosotros somos así no hay fiesta lo adelantamos vamos a hablar de Icon oyentes vamos a celebrar este día con público el estudio va a estar lleno mañana trece de febrero conmemoramos el día en el que se creó la radio de Naciones Unidas fue el trece de febrero de mil novecientos cuarenta y seis porque lo celebramos bueno hemos para concienciar al público y a los medios de comunicación de la importancia de este medio cada año hay un lema diferente bueno para este dos mil diecinueve es reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo la tolerancia y la paz y eso es lo que vamos

a todos nos gusta mucho la radio pero para que no se convierta en una sucesión de elogios al medio que sabemos que es el mejor de los posibles lo que les proponemos hoy es que a través de el buzón de Whatsapp nos digan que podíamos hacer para ser mejores

Voz 0919 23:50 podíamos hacer para ser mejores

Voz 1715 23:53 bueno es una manera de hacer algo de crítica recuerden es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres ese es nuestro número de Whatsapp al que enviar notas de voz la tertulia hoy Cristina de la Hoz Eduardo Madina y Carlos Cué Éstas son las claves del día ambiente de final de legislatura en el Congreso esto no era un debate de Presupuestos era el inicio de campaña

Voz 0978 24:12 ahora dice anotado mucho cada uno está fijando posiciones pensando en su electorado el Gobierno y los independentistas se culpan mutuamente por la ruptura de las negociaciones nadie quiere ser el mal del PP Casado se apunta al tono más tremendista posible hasta ciento cincuenta y cinco para echar a Sánchez pensando en cerrar la puerta Vox y Albert Rivera cita a González y Guerra buscando el voto socialista desencantado con Sánchez este experimento de la moción de censura parece visto para sentencia la que le pondrá Sánchez en los próximos días según todas las fuentes consultadas tendremos campaña electoral tal vez Varias solapadas y además juicio del cruces todo a la vez un espectáculo único de final absolutamente imprevisible este nativo

Voz 2 24:55 veinticinco sigue y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:43 hora veinticinco Madrid buenas tardes Ignacio González tampoco sabía nada el ex presidente madrileño negado que ordenara espiar a rivales politicos dentro del PP en su declaración como testigo en el juicio por el caso espías ICO Moya hizo ayer Esperanza Aguirre se ha desvinculado de esos seguimientos

Voz 4 25:59 yo sí fui espiado en el año

Voz 23 26:02 dos mil ocho que de eso sí que consta acreditado en los medio de comunicación que los jubilados que ya lo denunció pero piense el único es pelaje que yo he conocido en la comunidad

Voz 1915 26:10 la semana pasada la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso decía que no tenían idea de este caso de lo que se jugaba la Audiencia Provincial hoy su compañero y vicepresidente del Gobierno regional Pedro Rollán sí se ha referido a este asunto ha reconocido incluso el daño que casos como éste hacen al Partido Popular son declaraciones en La Ventana de Madrid todos

Voz 24 26:27 las cuestiones que hoy están siendo objeto de de procesamientos judiciales forman parte del pasado en el Partido Popular pagamos una factura muy alta y la vamos a seguir pagando porque evidentemente toda esta notoriedad mediática tiene una repercusión sin ningún lugar a dudas en la intención en la intención de voto

Voz 1915 26:46 Il autopsia ha revelado que la mujer que apareció descuartizada en Alcalá de Henares murió tras recibir dos puñaladas la espalda su pareja fue detenida horas después de que la policía localizará el cuerpo de la chica en una nevera de la habitación que compartían enseguida vamos con otros asuntos de este martes doce de febrero pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad dgt Alfonso Martínez

Voz 1915 28:29 sí Arce irá a juicio por sus críticas a la actuación de la Policía tras la muerte del mantero en Lavapiés la edil será juzga da por un delito de injurias graves en su escrito la jueza también pide juzgar al presidente del sindicato de manteros Mali huella Arce hablado precisamente esta mañana horas antes de conocer esa decisión judicial para desvincular al sector anticapitalista la corriente de Podemos a la que perder han a la que pertenece demás Madrid la todavía al equipo de Carmena descarta confluir con el proyecto de la alcaldesa porque según asegura son proyectos antagónicos

Voz 1315 28:58 Nos descartamos cualquier diálogo con más Madrid son proyectos políticos antagónicos nuestra obligación y deber político y moral diría es plantear una alternativa a una propuesta a un proyecto político de centroizquierda que como decíamos antes lo que propone es una gestión progresista neoliberal de nuestra ciudad no para que en definitiva siguen mandando los de siempre los poderes políticos y financieros

Voz 1915 29:22 metro de Madrid estudia interponer una reclamación a la promotora OHL por los problemas ocasionados en las obras del complejo de Canalejas en la capital unos problemas que mantienen interrumpida la alineados del suburbano desde el pasado veinticinco de enero entre las estaciones de y Retiro la parte del próximo viernes se pondrá en marcha un servicio especial de autobús gratuito como alternativa para los usuarios afectados digamos a las ocho y media con diez grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 3 29:53 hora veinticinco Madrid

Voz 26 30:02 euro veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus de ayer

Voz 4 30:10 Gallego buenas tardes hola Añez si ayer era previo pero hoy vuelve hoy vuelve la Champions Ruiz un día que hay un petardo

Voz 0919 30:17 pero

Voz 4 30:17 pues todo el proceso presupuestario había mucha gente te garantizo yo que está esperando que llegue la nube de la noche para desengrasan

Voz 0919 30:26 si ustedes porque además tenemos pero pero que deseen sin con el pinganillo puesto con hora25 que además hay celebramos el Día alargados Se puede hacer alguien pueda hacerlo el caso es que hoy empiezan los octavos de final de la Champions con dos grandes partidos el que juegan Manchester United y París Saint Germain el United que hace dos meses parecía una perita en dulce el París Saint Germaine era favorito pero todo ha cambiado el París Saint Germain llega a esta eliminatoria con Neymar les sonado sin Cavani el Manchester United sin Mourinho ir con un nuevo entrenador lleva no sé cuántos partidos seguidos ganando parece el favorito vamos a ver cómo salen los equipos en Old Trafford como sale el París Saint Germaine que solamente tiene a va P de su tridente José Palacio buenas tardes hola qué tal muy

Voz 0194 31:12 buenas gallego once partidos Ole Gunnar Solskjaer al frente del Manchester

Voz 0919 31:16 yo Maite diez victorias y un empate debuta en la

Voz 0194 31:19 Champions y lo hace con su once de gala no tiene ningún lesionado y sobre todo tiene a Paul Pogba que es la gran estrella de este nuevo United estaba enfrentado con Mourinho pero con Solskjaer le va de maravilla al francés ocho goles y cinco asistencias en nueve partidos y es la gran amenaza para un París Saint Germaine que llegan sin Edinson Cavani Issing Aimar los dos lesionados y ojo porque en el once oficial que ha dado el París Saint Germain el que va a jugar haciendo de Neymar es Dani Alves tiene el lesionado también al lateral derecho a mi hijo gatillo querer el joven alemán en esa el lateral diestro If juega Dani Alves por delante en la posición de tridente por delante de tiro que con la que

Voz 0919 32:00 Alves Un veterano haciendo de extremo y la eliminatoria se juega a las nueve en Roma Roma Oporto como sale cual Casillas no

Voz 0194 32:08 la Casillas es el único español que juega en el Oporto

Voz 0919 32:11 se juega su destino novena eliminatoria de Champions quiere buscar su victoria ciento

Voz 0194 32:18 uno Liga de Campeones que les superaría le haría superar a Cristiano

Voz 0919 32:21 Coronado un Iker Casillas de récord que además

Voz 0194 32:23 va a tener delante a Pepe que vuelve fichado en el mercado de invierno procedente del Besiktas también es titular en el día de hoy enfrente la Roma de Di Francesco que está en el aire tras los malos resultados de conjunto romanista eso sí se agarra al factor del Olímpico una derrota sólo los último no el partido de Champions ganaron al Barcelona pero sí perdieron contra el Madrid

Voz 0919 32:42 estos dos partidos hoy podéis escuchar la transmisión en el Play Fútbol en dispositivos móviles y a través de la web de la Cadena Ser en seguida estamos en Amsterdam donde el Real Madrid ha entrenado esta tarde preparando el partido ante el Ajax en esa sesión que ha llevado a cabo el equipo de Solari en el Johan Cruyff Arena parece que estarán no ha entrenado puede ser duda para el partido de mañana pero antes nos ocupamos de lo de aquí lo de aquí los últimos días es el bar lo que sucedió en el Metropolitano las quejas del Atlético de Madrid en aquel partido ante el Real Madrid ha tomado la palabra de el hombre que mandan le di Miguel Ángel Gil Marín lanzando este mensaje sobre el bar hombre no hay que presionar pero evidentemente el bar tiene que mejorar

Voz 0455 33:28 nosotros estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos pero tenemos que aceptarlo no vale el pataleo no vale lamento lo que sale es ver si somos capaces de entre todos y no presionar pero si pedir que haya un poco más de de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas que todas son interpretados mucho pero yo creo que después de la inversión tan grandísima que estamos haciendo los clubes de fútbol en tecnologías sobre todo a nivel de el vídeo arbitraje creo que sea necesario ser un poco más valientes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de problema en que uno corrija lo otro o bien forzar a que el que está bajo revise sumó su decisión no hay que tener miedo a hay que equivocar yo me equivoco los jugadores equivocan no pasa nada el tema es tener esa decisión por parte de quién regula que les invite les obligue a ir a revisar con más frecuencia sus decisiones porque quieras no hay demasiado en juego

Voz 0919 34:20 no hay que presionar pero yo me equivoco tú te equivocas él se equivoca nosotros nos equivocamos vosotros os escribo gays y ellos se equivoca si sabemos conjugar el verbo perfectamente Miguel no hay ninguna bueno pues enseguida empezamos con todo pero como siempre al principio

Voz 1243 35:45 no hemos dicho que en la Champions hoy se estrena el bar Las a que no se espera empezamos

Voz 0919 36:00 mañana vuelve a la Champions el campeón el tricampeón el Real Madrid que ha dominado los últimos cinco años en Europa ganando cuatro Champions ida de los octavos de final en un escenario mítico Johan Cruyff Arena donde el Madrid ganó la séptima ahí donde ha entrenado hoy el equipo de Solari preparándolo de mañana con qué novedades Javier Herráez buenas tardes

Voz 1243 36:23 qué tal Gallego muy buenas tardes por la principal novedad es la baja de Varane para este entrenamiento el Real María sea ejercitado en este mítico estadio donde consiguió Mijatovic que el gol que le dio al Madrid la séptima Copa de Europa ante la Juventus no estaba Varane con gripe veremos si mañana está o no en el once inicial sino jugaban lo haría Nacho Fernández la otra duda no por ningún tema físico es quién va a jugar como lateral zurdo si Marcelo Rebelo Marcelo está jugando la Copa reggae está jugando la Liga mañana la prueba del algodón veremos si el segundo capitán es titular o no en esta que es la competición del madridismo la fetiche del Real Madrid que lleva trece Copas de Europa recuerden que Madrid se quedaron lesionados Isco Llorente por tanto mañana otra vez Lucas Vázquez Benzema Yves Vinicius formando la tripleta de ataque y esto ha dicho Santiago Hernán Solari el técnico argentino del Real Madrid sobre la racha la buenísima racha que tiene el Real Madrid ahora mismo

Voz 30 37:19 esta profesión es así el fútbol es un partido y luego otro y luego el siguiente cuando se pierde pues está todo mal y cuando se gana está todo bien los que estamos dentro en el día a día nos dedicamos a a

Voz 1243 37:32 competir al día siguiente el día

Voz 30 37:35 siguiente para nosotros el mañana de todo lo demás realmente no estamos mucho mucho menos pendiente que que las personas que están fuera no pero no a todos a los a los entrenadores a los jugadores y está bien que así sea

Voz 0919 37:49 me preguntas por la suplencia de jugador puede terminar hablando de que selló su filosofía

Voz 1243 37:58 astronomía cualquier cosa da igual Antonio Romero

Voz 0919 38:01 los contará mañana el partido en Carrusel Lola Romero buenas

Voz 1243 38:04 les hola Romero hola Gallego qué tal muy buenas a todos te pregunto rápido ves claro que Bale sigue siendo suplente y que vino

Voz 0919 38:14 CIU sigue siendo titular

Voz 1243 38:16 hombre hay mucho partido ya que a final de temporada pero los partidos de día de Hora H para mí es evidente que Vinicius es titular indiscutible para Solari que Bale se ha convertido en lo que fue con la última época en la última época de Zinedine Zidane un revulsivo de media hora para pillar al equipo contrario con las defensas bajas y aprovechar la velocidad y la pegada del galés no nos engañemos el otro día en el Wanda Metropolitano hizo dos acciones pero nada más una de ellas fue gol y la otra un cabezazo por arriba porque es su pegada es indudable pero repito en los partidos como el de mañana luego es otra cosa a lo largo de la temporada porque repito hay muchos minutos para repartir entre cuatro futbolistas pero en el partido de día de Hora H mañana es uno de ellos Vinicius titular suplente

Voz 0919 38:58 hace dos meses cuando se produjo sorteó el Madrid ha favorito pero con poca distancia porque el Madrid estaba en crisis y el Ajax estaba muy bien han cambiado las tornas ves al Madrid preparado

Voz 1243 39:06 para superar con solvencia y sin sufrir esta eliminatoria yo que soy un poco menos optimista que tú hace dos meses en el sorteo viendo cómo estaba el Real Madrid e intuyendo cómo estaba el Ajax yo quería que la eliminatoria podía estar al cincuenta por ciento ahora no tengo ninguna duda el Real Madrid es favorito contra el Ajax pero me temo gallego que en este momento de forma el Real Madrid sería favorito o contra cualquier otro equipo de Europa en esta competición de la Liga campeón mañana te escuchamos grafias Romero quieran veinte minutos

Voz 0919 39:35 dos para las nueve esto es hora25 deporte

Voz 4 41:19 lo pita Gil Manzano o vamos a Miguel Martín Talavera

Voz 0919 41:26 todo aclarado o el Atlético sigue cabreado con el bar más allá de lo que diga Gil Marín

Voz 1576 41:31 qué tal Gallego buenas tardes sí Gil Manzano que no tiene precisamente una huelga antecedentes por el conjunto rojiblanco dicho esto pues hombre sigue el cabreo pero ni más ni menos que el que han tenido otros equipos ayer decía López Nieto en El Larguero que todo empezó con el penalti Debbie de Rulli a Vinicius el Madrid se quejó lo ha hecho el Barça el ocho el Getafe lo ha hecho el Celta Villarreal ocho el Valladolid el Atlético alguno más dos partidos consecutivos que le han perjudicado si es evidente que no están contentos pero intentan pasar página y centrarse en lo deportivo con una muy buena noticia y es que Diego Costa el punto de lagarto al igual que Savic ya son parte del grupo para trabajar a las órdenes de Simeone

Voz 0919 42:07 me tienen un tocado más no

Voz 1576 42:09 sí una muy mala noticia una distensión en los ligamentos de la rodilla derecha de Lucas Hernández terminó con molestias no terminaban de remitirlo lo han hecho pruebas en la clínica navarra ya ha salido que tiene esa lesión que va a tener complicado llegar el próximo miércoles día veinte al partido ante la Juventus de Turín

Voz 4 42:26 bueno pues esperemos que Gil

Voz 0919 42:28 Manzano lo haga bien ante el Rayo

Voz 4 42:31 el decano gracias Talavera una noticia tampoco sorprende

Voz 0919 42:33 en Barcelona ya sabéis que el Barça era uno de los equipos elegidos para jugar ese partido el gran partido de Miami que finalmente no se jugó Barça Girona bueno hoy el presidente del Barça Bartomeu ha hecho unas declaraciones en un medio británico diciendo que ya sabéis que vas a luego se echó atrás cuando vio que podía haber problemas en los tribunales dijo quita quita ni Miami nada bueno pues Bartomeu ha dicho que se tienen que jugar tres partidos de la Liga española fuera de España Adrian cuéntanos lo buenas tardes hola Gallego tal

Voz 0017 43:04 buenas tardes sí ha sido en la BBC ha dicho el presidente del Barça que la mejor forma de promocionar la Liga esa cercando la a los aficionados y eso pasa por como decías jugar al menos tres partidos fuera del territorio español reconoce Bartumeu que ha hablado de ello con Javier Tebas y que lo ideal sería jugar

Voz 1243 43:22 el partido en América otro en Oriente

Voz 0017 43:24 de medio y otro más en Asia el Barça como decías quería jugar frente al Girona en Miami pero sólo si existía el consenso entre todas las partes y como no existió al final renunció a jugar este partido pero el presidente del Barça deja claro que el fútbol necesita

Voz 1243 43:40 cambios para crecer y para evolucionar sentido común

Voz 33 43:44 los cambios están llegando en las competiciones en la forma de organizar los clubes somos un gran club tenemos fans en todo el mundo y queremos ser diferentes Club de Tenis lo que tu dices

Voz 0017 43:54 la actividad institucional no para en el Barça si la Deportiva porque el equipo tiene libre hasta mañana por la tarde aunque hoy Umtiti ha ido a la Ciudad Deportiva porque sigue trabajando para poder reaparecer en Champions la semana que viene frente al Olympique de Lyon

Voz 0919 44:08 un partido en América otro en Oriente Medio y otro en Asia cuando escuche esto Rubiales me down pata tus pero y inmediato llamada Meana que llame Rubiales si le ponga el audio por favor que podemos tener noticia antes de que termine este programa el jueves Europa League con cuatro equipos españoles Sevilla juega en Italia ante la Lazio con una inquietud por el mal momento deportivo del equipo Santi Ortega novedades en los de Machín buenas tardes

Voz 1031 44:36 qué tal muy buenas tardes Gallego viaja mañana lista de veinte jugadores con una ausencia la de Webber que arrasa partido de sanción de su etapa en el Ajax si la Champions esta misma temporada obviamente ICO las ausencias de Nolito Añón Aleix Vidal Pego gonna los si aparece Marco rock veremos si realmente va a tener una oportunidad en ese partido Ecuador recién llegado en el mercado de invierno Cuca el Sevilla mejorar sus prestaciones como visitante y por supuesto hacer valer su condición de equipo potente en la Europa League

Voz 0919 45:04 la competición que mejor se le da el Valencia caído de la Champions inicia su camino en esta fase de la Europa League ante el Celtic de Glasgow tiene que viajar a Escocia como lo va a hacer el equipo de Marcelino Ximo va hermano buenas tardes hola qué tal muy buenas

Voz 0962 45:18 mañana viajan diecinueve jugadores entre ellos tres porteros Cristian el portero del filial que si no pasa nada raro será el de descarte como también lo van a ser viendo el partido desde casa porque no van a viajar niega ya con molestias musculares ni Gabriel que sigue lesionado no jugó frente a la Real Sociedad ni Santi Mina que es precisamente damnificado del partido contra Real un golpe que le tendrá apartado entre diez doce días así que no estará Santi Mina tampoco estará Rodrigo la dupla de delanteros Rodrigo es por descanso sólo deja en Valencia por descanso Marcelino como pasa en el Sevilla que lo estaba contando en el Betis que lo estaba contando Santi también hay jugador del Valencia que acumula una sanción de cuando juega en el Celta Vigo cuatro partidos de cayeron a Roncaglia mañana cumplirá el primero el jueves cuando se cae de la Champions empieza en la

Voz 0919 46:05 Europa League puede parecer de una competición menor pero luego cuando llega a los cuartos de final en semifinales de la Europa League todo el mundo se vuelve a ilusionar ojalá le pase lo mismo al Valencia El Betis DS Tien pueda en Francia con el Stade Reims Fran Rome Quillo novedades en el equipo de Quique Setién muy buenas tardes hola Gallego muy buenas lista de veintiuno va

Voz 1243 46:27 tras se ha ejercitado esta tarde pero ojo no ha entrado en la convocatoria Francis también está fuera principales bajas de un Betis donde está lesionado todavía Tello debutan en una convocatoria europea con el Betis GSEE y la Innes los dos refuerzos del mercado de invierno no ha llegado todavía Emerson el equipo viaja mañana diez y media de la mañana en el aeropuerto de Sevilla allí va a coincidir con el Sevilla viaja a Rennes antes hablará el presidente Ángel Haro

Voz 0919 46:54 y mañana antes del partido hablará Quique Setién que seguramente le caerá alguna pregunta sobre su agria polémica con el Leganés a ver si insiste en su mensaje o rectifica Setién el Villarreal juega en Portugal con el Sporting de Lisboa Villarreal que está recordemos en puesto de descenso en la Liga hay quien piensa que al equipo amarillo esta competición de la Europa League lo único que puede hacer ahora mismo es distraer lo de lo importante que en el Villarreal ahora mismo es la permanencia cómo se toman los de Calleja la competición Xavi Isidro buenas tardes