Hora 25 (12/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:19 debate de Presupuestos en el Congreso debate político que continuó hasta ahora en el mismo día en el que el Tribunal Supremo abría sus puertas para el juicio del es en los próximos minutos queremos resolver todas las dudas jurídicas de procedimiento en los han ido surgiendo a lo largo de esta primera sesión a nosotros y aquellas que se han expuesto a los abogados en esta lista de cuestiones previas nos va a ayudar a entenderlo al magistrado emérito del Supremo José Antón Martín Pallín debate jurídico que comparte protagonismo decíamos con el debate político del Congreso y creo que acaba de terminar

Voz 4 00:47 buenas noches buenas noches lo vamos a preguntar a Nieves Goicoechea que sigue en la Cámara Baja Nieves adelante

Voz 1468 00:53 sí sí final de este primer día de pleno hola María Jesús Montero desafiante en muchos momentos con la oposición contundente en otros ha levantado aplausos entre sus compañeros de escaño y al final ha recibido la felicitación del presidente del Gobierno con dos besos al igual que han hecho varios ministros y diputados que han pasado delante de ella por su escaño Sánchez ha abandonado el hemiciclo ha dejado con la duda con la incógnita sobre posible

Voz 5 01:15 el adelanto electoral

Voz 1468 01:26 bien pues casi con aburrimiento contestaba a esa pregunta tras el Pablo Casado que ha pedido a Sánchez que se vaya y convoque elecciones recuerda al váyase de Aznar con Felipe González en mil novecientos noventa y cuatro a él la Casado le han preguntado si quiere elecciones en abril

Voz 6 01:40 señor casado ahora sí parece que el lesión bueno a ver si es verdad que grafias

Voz 1468 01:46 a ver si es verdad gracias todo hace indicar Angeles que los presupuestos de caerán mañana porque habrá más votos a favor de las seis enmiendas de totalidad que en contra de ellas por tanto de caerán serán devueltos al Gobierno

Voz 1454 01:57 a partir de las diez la crónica política desastre estará inundada hoy de declaraciones políticas y respecto al inicio del juicio del Prius es la última valoración fuera de la sala del tribunal ha sido la del president de la Generalitat Quim Torra que auguraba

Voz 4 02:09 esta causa acabará en los tribunales europeos internacionales y la ganaremos que lo tengan bien claro aquellos que en nombre de la unidad de España no pretenden hacerlo

Voz 8 02:20 justicia sino que quieren convertirse en salvar

Voz 4 02:23 Adrián encendido debate en el Parlamento Europeo donde

Voz 1454 02:25 ha comparecido el primer ministro Italia erigido en portavoz de las clases populares y algunos Le han respondido que deje de ser el tonto útil de la derecha ante europea corresponsal Griselda Pastor buenas noches novela

Voz 0419 02:36 las noches buena Tino es un personaje de la comedia del arte italiano que genéricamente se identifica allí como una marioneta Yeste ha sido el ejemplo usado por el presidente del grupo liberal Guy Verhofstadt para referirse al presidente del Gobierno de Italia lo escuchamos

Voz 5 02:51 el oro al mío tomando pero de verdad

Voz 0419 02:55 es ni preguntas sin haber fronteras tal será usted el cine no es decir la margarita de Salvini de animal yo unas palabras duras que han sido respondidas por Giuseppe con así evidentemente Ojén de no sólo al que les habla sino a todo el pueblo al que represento lleve nude perdón en para escuchar a los jefes el grupo me han tratado de marioneta cuando represento al pueblo italiano un debate imposible en el que Conthe ha intentado comportarse como el portavoz del pueblo ante las élites y que evidentemente no ha funcionado

Voz 1454 03:31 la protesta vuelve a las calles de Caracas para pedir la entrada de la ayuda humanitaria al término de la marcha en calma y en un ambiente festivo Why do ha anunciado que el próximo fin de semana realizarán asambleas para organizar y preparar a todos los voluntarios que se han sumado a los planes para recoger esa ayuda humanitaria si los militares no permiten la entrada desde Colombia y una propuesta más para esta noche la cara B les hará vítores noche hablaremos de la radio con los oyentes los que están ya en este estudio son muchos los que nos escriban a nuestro número de Wass

Voz 0194 06:59 cero nueve y siete minutos de la noche ocho y siete en Canarias ha comenzado el juicio a los políticos independentistas el más importante de mayor calado judicial político y social de cuantos se han celebrado en la Historia de España y lo vamos a comentar junto a Cristina de la Hoz buenas noches las noches Eduardo Madina buenas noches Ángels y Carlos Cué como siempre llegará la hora de los señores esperemos que llegue un poquitín antes esta está viniendo para acá que ha terminado hace nada el pleno de Presupuestos en el Congreso de los Diputados está corriendo ahora mismo por la Gran Vía

Voz 1880 07:29 hará llegar

Voz 0194 07:30 el juicio comenzado como es habitual con las llamadas cuestiones previas que las defensas de los doce acusados han aprovechado para reclamar la supuesta vulneración de sus derechos es una frase que esta vez más que nunca puede resultar interesante porque probablemente el Tribunal de Estrasburgo tendrá que revisar estas cuestiones cuando haya sentencia y esta sentencia se recurra a la Justicia europea así que vamos a revisar los argumentos que han expuesto hoy las defensas ante el tribunal del proceso con la ayuda del magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín muy buenas noches buenas noches y bienvenidos a esta tu casa muchísimas gracias por estar aquí ayudar también a resolver las dudas que les hayan podido surgir a ustedes a los oyentes nuestro Whatsapp también está abierto hoy a su participación a sus posibles dudas sobre el juicio del Prusia es en la mesa de producción está Pedro Blanco

Voz 1715 08:15 desde las ocho de la tarde los oyentes están muy activos por nuestra celebración previa del día de la radio luego les vamos a escuchar y a partir de ahora esperamos que también por lo que han podido escuchar en esta primera jornada del juicio por las dudas que les en su

Voz 0194 08:28 el recuerdo el número de whatsapp que enviar las notas de voz

Voz 7 08:31 es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 08:40 qué decir tiene que los oyentes que nos acompañan en el estudio como decía antes son muchos gracias por compartir con nosotros el día de la radio si tienen alguna pregunta o alguna duda sólo tienen que levantar la mano y tendrán la posibilidad de de hacerla para empezar pues Antonio como valoración general eh que que nos jugamos en este juicio que se juega la justicia española

Voz 1019 08:58 hola buenos a la justicia española se juega el Estado español y hay un dato que yo creo que no se ha hecho hincapié en él que es irrelevante yo tengo ya ciertos años en esta en organismos internacionales y los juicios de Ruanda Burundi ni idea la ex Yugoslavia

Voz 20 09:18 mi los juicios de Karachi sí

Voz 1019 09:23 de todos los que ha habido han reunido a seiscientos periodistas acreditados cincuenta medios extranjeros ni siquiera en el Tribunal de Nuremberg pero allí por razones técnicas las televisiones no podían ir había tal número de periodistas y medios extranjeros acreditados porque ha pasado esto es que de repente se han vuelto locos si se quieren venir todos a España incrementar el número de turistas o es porque realmente está pasando algo grave que preocupa a todo Europa in

Voz 0194 09:56 por qué son importantes en este caso esas cuestiones previas que han planteado los abogados de los acusados que eso lo que se ha dedicado la jornada de hoy

Voz 1019 10:03 bueno porque como has anunciado es todo esto está encaminado a ir primero al Tribunal Constitucional no prejuzga vemos a lo mejor el Tribunal Constitucional solución alguna de las cuestiones de derechos fundamentales pero indudablemente la mayor parte de ellas se reproducirán sino no las admite el Constitucional en Estrasburgo hay una es decir media las defensas piensan están

Voz 0194 10:28 harán su labor pensando en Estrasburgo y una

Voz 1019 10:31 previa fundamental que es la competencia es competente el Tribunal Supremo para conocer de estos delitos no en mi opinión no han tenido que forzar la máquina de una manera que a mí me parece excesivamente eh vamos desviada a un poco de lo que es el derecho han tenido que acudir a que las urnas se compraron en Francia se fabricaron en China ya que pagaron a observadores extranjeros en el extranjero con lo cual se han saltado el Estatuto de Autonomía de Cataluña que dice que los delitos cometidos en Cataluña o en Extremadura La Rioja o en Asturias se ven por el Tribunal Superior de Justicia del lugar donde se

Voz 0194 11:17 este caso el TSJ de Casado que se hayan

Voz 1019 11:19 metido fuera del territorio de Catalunya

Voz 21 11:24 Comics

Voz 22 11:29 Nos vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número

Voz 1667 11:36 veinte novecientos siete daño pues con estas palabras del presidente del tribunal el magistrado Manuel Marchena se ha iniciado formalmente el juicio del prosa es a las diez y veinte minutos de este martes doce de febrero a partir de ahí cuarenta y cinco minutos para cada una de las defensas para que expongan sus reclamaciones y peticiones de contenido jurídico que según ellos hay que resolver antes de comenzar el juicio en sí

Voz 0194 11:58 Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches de los primeros argumentos que han puesto sobre la mesa suenan a enmienda a la totalidad de la instrucción y del propio juicio

Voz 1667 12:06 no respetarse los derechos de los acusados denuncia del primer abogado en tomar la palabra Andreu DNI de ex representante de Oriol Junquera si del ex conseller Raül Romeva

Voz 7 12:15 me tendrán que dar la razón se han restringido todos cogí la Constitución el otro día iba todos los derechos de la Constitución sean restringido en nuestro procedimiento

Voz 1667 12:25 los argumentos jurídicos y técnicos sean mezclado en estas cuestiones previas las defensas han tratado de presentar este juicio como un proceso contra ideas políticas Hinault contra hechos consumados una de las más claras en ese sentido ha sido la abogada de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell al reprochar que el resto de la Mesa de la Cámara sea juzgada en Cataluña

Voz 23 12:45 es que se está juzgando por quién es por su persona por lo que se cree os sus supuestas convicciones políticas este es un trato discriminatorio por motivos políticos que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley

Voz 1667 12:58 en una línea parecida el abogado de Jordi Cuixart ha cuestionado que la acusación de la cuestionado la acusación de la Abogacía del Estado es Benet Salellas

Voz 7 13:05 cuando comparece la Abogacía del Estado dice que comparece para proteger los intereses del FLA is sin embargo nuestro caso concretamente que no estamos a acusados de ningunos hechos ni delitos que tengan nada que ver con los recursos públicos entendemos que la Abogacía del Estado a ejerce como acusación particular de forma indebida en cuanto al señor

Voz 1667 13:28 de Kutxa cree que se han vulnerado los derechos de reunión y manifestación de los años

Voz 0194 13:33 casi por orden de lo que acabamos de escuchar Martín Pallín escuchábamos a a Van den aire como decía así de manera cruda e yo no sé si si suena exagerado se han restringido todos los derechos de los acusó decidió cogido la Constitución y se han resentido todos los derechos de los acusados

Voz 1019 13:48 no así en bloque diría que no pero algunos por supuesto se han restringido por ejemplo se ha hecho ahora alusión una cosa muy interesante es que un ministerio escala en España se llama fiscal porque durante muchos años éramos los encarar eran ya nacido los encargados de velar por los intereses económicos del Estado y hubo un momento que ministro paisano mío gallego pues no separó dejó a los abogados del Estado para defender los intereses económicos es lo que decía la malversación porque se está perfectamente legitimado para acusar de malversación pero dejó al Ministerio Fiscal para ejercitar la acción a en los delitos por tanto la acusación de ese visión también va a plantear plumas

Voz 0194 14:40 sean o qué derechos han podido ver vulnerados de escuchábamos cohesión por ejemplo el último abogado derechos de reunión de manifestación coincidiría con eso

Voz 1019 14:50 bueno pero eso ya entramos no en derechos del proceso sino calificación de hechos delictivos era una reunión delictiva o no y puede ser una vulneración del derecho pero siempre que se condene o no sé cuándo bueno para ellos todavía no se les ha condenado sea que ya veremos a ver que además ha manifestado que a que la manifestación la han tenido lo que no comparten es que esa manifestación sea constitutiva de delito

Voz 0194 15:18 a razones para pensar como decía también alguno de los abogados que estamos ante un proceso político

Voz 1019 15:23 bueno es que ahí sí que en vez de la Constitución hay que coger el Código Penal penal hay delitos contra el patrimonio contra el honor contra la vida contra libertad ir contra la Constitución y las instituciones políticas del Estado a mí que me expliquen a una persona o a mí me acusan de violar la Constitución y las instituciones políticas no me están acusando de un delito político si me lo explican a lo mejor me comentó

Voz 0194 15:50 él es el técnico el que sabe pero también os quiero preguntar a vosotros ya la mesa de análisis Carlos Cué muy buenas noches o que has llegado además acabas del Congreso te dejo te dejo respirar Cristina has escuchado algunos de los argumentos de de de de las defensas hoy era el día que planteaban todas estas cuestiones previas proceso político sean restringido todos los derechos de los acusados que lectura haces tú de lo que ha pasado y bueno yo creo

Voz 0436 16:13 era lo previsible no lo que es intentaba fundamentalmente las cuestiones previas era demostrar que existe un déficit judicial español que yo creo que es falso hito de cara a Europa es perfectamente consciente el Tribunal Supremo de que esto acabará en Europa de hecho durante todas estas semanas anteriores han mantenido reuniones con distintos periodistas también con periodistas extranjeros para explicarles el proceso judicial español por ejemplo España es uno de los países que menos condena tiene de por vulneración de derechos humanos en Estrasburgo porque cuando se va a Europa no es para juzgar los hechos de los que se acusa a los a los condes

Voz 0194 16:47 o no se supone que son condenados

Voz 0436 16:50 su recurren si no se vulnera de alguna manera las garantías procesales entonces el intento del Tribunal Supremo pero yo creo que una justicia que tenemos perfectamente equiparable a otros países nuestro entorno ha optado para en un proceso total ya absolutamente transparente en streaming se van a dar los todas las las declaraciones para demostrar que no se llevado vulnerar y sobre todo que no hay ninguna sentencia escrita en contra de lo que dice el independentismo este es un proceso penal el abogado de quinto Real ha dicho esto es un proceso penal no político hay no no no todas las no todas las defensas están utilizando las

Voz 0194 17:24 misma estrategia esto es un proceso

Voz 0436 17:26 no una ideología recordemos que el independentismo gobierna en Cataluña recordemos que quinto órganos menos independentista que Carles Puigdemont Oriol Junquera y que está pudiendo desarrollar su labor política aquí se está juzgando la posible vulneración de de un mandato del Tribunal Constitucional

Voz 24 17:45 y como bien ha dicho el magistrado hoy de

Voz 0436 17:48 de una un un delito contra la Constitución

Voz 0194 17:52 después entraremos a partir de las diez largo con el con el con el juicio pero Pallín decía yo al principio que me estaba sufriendo lo que decía lo que decía Cristina yo decía la defensa a su defensa hace su defensa pensando en Estrasburgo pensando en Europa entiendo que el Tribunal Supremo también está siendo o va a ser especialmente cuidadoso pensando también en Europa no

Voz 1019 18:11 bueno lo ha demostrado la intervención previa de Manolo a Marchena que ha sido para mí impecable ha explicado muy serenamente y cuál iba a ser su actitud hasta ahora afortunadamente todo ha transcurrido en términos comparables con cualquier proceso homologables a cualquier proceso europeo yo me temo que cuando empiecen los interrogatorios la cosa no va a ser tan pacífica por dos motivos primero porque hombre yo he sido fiscal veinte años y asistido muchos juicios nunca sabes sabes cómo empieza pero nunca sabes cómo va a terminar en el curso del interrogatorio se cruzan situaciones que no preveía tienes que cambiar el chip que llevabas ya en en la cabeza y en segundo lugar porque hay una acusación popular de que va a dar una carga política inevitable al proceso

Voz 0194 19:06 después insisto a partir de las diez hablaremos también de esta carga política pero una primera lectura de lo que ha pasado hoy con estas estrategias que además lo destacaba Cristina diferentes estrategias después árabes diez Pozas Nos lo no lo explicará con detalle diferentes estrategias por parte de las diferentes defensas

Voz 0763 19:20 porque es bueno yo creo que a ojo vamos a decir ojo a brochazos gordos

Voz 0515 19:24 no tenemos la sensación de que todos son los mismos tipos delictivos las mismas acusaciones las mismas circunstancias procesales las mismas defensas en el mismo marco del mismo juicio y no es así ahí hay distintas peticiones penales para distintos acusados distintos abogados funcionando es verdad lo que dice José Antonio aparecerán dentro de no mucho tiempo distintas acusaciones particulares una de ellas la de Ortega Smith que es ya entiendo que hay que aceptarla pero en mi opinión es inaceptable

Voz 0194 19:51 por qué va a hacer política en un procedimiento judicial

Voz 0515 19:54 y ese es precisamente el riesgo que este juicio tiene no que está envuelto en una atmósfera con un alto componente político de alguna manera operan la médula Espinar de uno de los problemas con vivencial es que este país tiene que están Cataluña dentro de la socia catalán en primer lugar en el conjunto de la sociedad española en segundo lugar y además es un factor que opera dentro de la política nacional este juicio coincidiendo con los Presupuestos Generales con todo lo que hablaremos después por tanto hoy bueno creo creo que hemos visto distintas estrategias de defensa por parte de los distintos abogados para distintos tipos de delitos penales que por parte de la Fiscalía y la Abogacía General de Estado orbitan alrededor de cada uno de los acusados pero yo creo que es un juicio con todas las garantías procesales José Antonio daba el átomo aparecido tremendo más de seiscientos medios de comunicación acreditados que no sabemos nosotros ahora porque ha dado el dato él pero lo sabe también el juez y la sala por tanto se saben observados es decir todo componente político que orbita alrededor de este juicio creo que es eso componentes políticos orbitando las decisiones de los jueces no tengo ninguna duda que operarán en función de de lo que ponen en derecho penal

Voz 0194 20:58 bueno yo no suelo esos seiscientos periodistas el juicio se puede seguir en directo hace puede levantar con la mañana y con el café de la mañana se puede poner a seis vicio día añoran sí quizá ahora sea en cualquier momento pueden conectarse claro salvo bueno pero el fútbol es ahora ya no hay a esa hora ya no habrá juicio

Voz 0515 21:16 compita con el Congreso decía bueno ver hoy así

Voz 0194 21:19 es antes que había sido muy interesante al voy contigo pero por una cosa que decía ahora Madina la presencia de Ortega Smith la presencia de Vox del partido de ultraderecha ahí en la acusación esto es inevitable partido político ejerza la la la acusación en España pero

Voz 1019 21:36 no es la única en el sistema continental europeo que es la acusación popular la acusación popular tiene un origen

Voz 25 21:46 eh IU tiene sus ventajas y sus

Voz 1019 21:49 convenientes con lo estamos viviendo ahora es una desconfianza hacia el Ministerio Fiscal el ciudadano español puede pensar el fiscal como obedece al Gobierno pues no va a desplegar no en este juicio

Voz 0194 22:02 en el que se había otro juicio

Voz 1019 22:04 actividad que requeriría la defensa de los intereses del pueblo por eso ejerzo yo la acción está reconocida en I se discutió mucho en el momento constituyentes y se mantenía no se mantenía creo que los tiempos han cambiado de alguna manera esto que apuntabas hay una proliferación de aquí canciones populares por partidos políticos porque no nos centremos en voz si hacemos una estadística entre en los ayuntamientos es que en vez de emociones se tiran querellas cuando salen de la reunión todo el mundo se querella contra nosotros bueno ha asistido a juicios también con el partido con partidos políticos personados como acusación popular y esto nos tiene que hacer reflexionar a ver hasta qué punto lo mismo que he dicho lo que el abogado del Estado que no puede meterse en ese terreno a ver hasta qué punto la acusación popular puede meterse no

Voz 0515 22:56 los cuenta no la verdad es que vivimos días históricos por encima de nuestras posibilidades pero yo creo que éste era de verdad no sea la escena de esta mañana con las pantallas de las televisiones partidas a la mía está en un lado decidiéndose la legislatura y muy probablemente acabando en el otro el juicio que está condicionando esa decisión y que la persona una de las dos personas más importantes para tomar la decisión de cuánto dura este Gobierno esté sentada en ese banquillo viendo las imágenes de ese señor escuchando a todos los abogados

Voz 0194 23:25 murió que era murió yunquera sus

Voz 0515 23:27 la gente que depende de él en el Congreso defendiendo que van a tumbar al Gobierno realmente yo creo que esto ya hemos visto muchas cosas en España en los últimos años pero esto ha sido espectacular yo yo signo interesaba mucho lo de esta mañana que realmente es es cada vez más evidente esto no es un juicio españoles Un juicio europeo es un juicio en el que en la justicia española asumido absolutamente que forma parte porque es así de la estructura justicia europea el presidente del Gobierno que tuvimos la semana pasada en Estrasburgo con él para ir a defender que España es un país garantista porque en este juicio efectivamente se está jugando el prestigio de la justicia española dentro Europa no sólo el prestigio a la sentencia Estrasburgo desde el primer minuto efectivamente Marchena empezadas y es bastante espectacular

Voz 0194 24:08 hablábamos de la diferente estrategia de de los abogados de la defensa pero había un punto en común de todos que es ha sido cuestionar la imparcialidad del tribunal

Voz 1667 24:17 uno de los más contundentes aquí ha sido Jordi Pina el abogado del exconseller Jordi Turull también de Josep Rull hijo del ex presidente de NC Jordi Sanchez

Voz 7 24:26 otro de los magistrados de la Sala no deberían poder juzgar estos hechos por estar contaminados al haber hecho una valoración jurídica en frase instructora que está eminentemente prohibida opina cuestionado

Voz 1667 24:39 articular la legitimidad de Manuel Marchena para presidir este tribunal por los mensajes del popular Ignacio Cosidó en los que apostaba por este magistrado para controlar la Sala de lo Penal del Supremo

Voz 7 24:49 quizás el señor Cosidó lo inventó pero Europa nos dice siempre tenemos presente en las decente sentencia Tegui que las apariencias son muy importantes

Voz 1667 25:07 área Pena la condena que recibió España en Estrasburgo en noviembre por no garantizar un juicio justo a Arnaldo Otegi para terminar con esta petición al tribunal

Voz 7 25:16 yo lo que les pediría él Espido este hagan de jueces en todo caso no hagan de salvadores la patria corte de esto no va a este procedimiento

Voz 0194 25:27 Center de alguna forma contaminados estos magistrados como para invalidar los como miembros del tribunal en este juicio

Voz 1019 25:32 de la contaminación objetiva hay que medirla en cada caso concreto y el alcance de su resolución sean toma una resolución de trámite y pues realmente no están contaminados sí han entrado en el fondo de la cuestión pues Estrasburgo dirá que están contaminados yo no sé hay que valorarlo repito en cada caso se ha planteado la cuestión que seguramente de Estrasburgo Iker muy interesante la denegación de la comparecencia de crispado y la cosa tiene su trascendencia porque ese señor no es un cualquiera es el portavoz en el Senado ve el partido mayoritario de la oposición es senador Se supone que tiene que conocer las reglas del juego democrático mandó un Whatsapp increíble cuando llegue a Estrasburgo no salvan ni a creer

Voz 0194 26:24 generar problemas en Estrasburgo extremo esa

Voz 1019 26:26 ante porque lo que se quería es que declarase no con los medios de comunicación diciendo que fue una tontería porque de pasada sino bajo juramento bajo apercibimiento de que algo Mater falso testimonio que ese Whatsapp se lo inventó o que se guasa procede de alguien que le dijo que lo pusiera en marcha y esto es lo tenía que decir en juicio bajo juramento y aumento de falso testimonio han denegado esta mañana se plantea una de las cuestiones que le va a llamar la atención a Estrasburgo porque seamos claros Se decía que no os preocupéis que Marchena va a controlar las salas segunda desde hace diez Sarasola tendrá que explicar un senador desde país no

Voz 1667 27:13 hay otra reclamación que han repetido varias defensas porque no sólo Cosidó el único testigo que querían para declarar en este juicio han en algunas han sido rechazadas por el tribunal anteriormente pero los abogados han reiterado esas peticiones por ejemplo la petición para que comparezca el Rey Felipe VI sobre la que insistía Jordi Pina

Voz 8 27:32 una es la de Su Majestad el Rey de España

Voz 7 27:34 Don Felipe VI valga por adelantado que yo no quiero importa a Su Majestad valga medios no es mi propósito pero ya lo expliqué creo que el el el Tribunal cometió un error cuando dice que la declaración de Su Majestad está prohibida por el artículo cuatrocientos once de la ley literaria yo interpreto que una cosa es prohibir y otra cosa es estar exento

Voz 1667 28:00 junto a la del Rey otros altos cargos políticos empezando por Carles Puigdemont que reclama

Voz 7 28:05 el abogado de Yunquera entendemos que la cantidad de prueba suficiente pero no tu calidad lo concretamente vamos a reiterar la solicitud de la prueba testifical de los procesados Push the money Rovira desde Nador Ignacio Cosidó ID Don Carlos Enrique Bayo

Voz 0194 28:21 hablábamos de de la de esa petición de comparecencia de Cosidó los otros casos que se piden la del Rey por ejemplo está justificado

Voz 1019 28:28 era del Rey tiene razón el abogado dice están exentos de declarar el rey y la reina en los determinados familiares de la familia real están exentos pueden comparecer pero personalmente yo pienso que en su función el discursos en función de jefe de Estado no aporta nada al debate judicial en todo caso si alguien quiere enterarse gracias a las tecnologías que lo sustituyan por el discurso que tampoco duró mucho no sé si siete ocho minutos porque quiere lo puede no pueden reproducir pero pero no me parece que se mezcle en un juicio de esta naturaleza una intervención en el Estado que puede ser acertada o desacertada pero que para nada interviene deberían la compra

Voz 0194 29:12 tenía precisamente por ese ese discurso del tres de octubre y para ir cerrando casi algunas reclamaciones Pablo que podamos destacan en esta primera jornada

Voz 1667 29:19 así critican los abogados por ejemplo que no han tenido acceso a toda la documentación todavía que han tenido poco tiempo para preparar la defensa e incluso que algunos ni han tenido ordenador en la cárcel para hacerlo de nuevo Jordi Pina un ciudadano

Voz 7 29:32 ha decidido obviando los mandatos de este tribunal que en su cárcel estos señores no tenían derecho a poder trabajar porque no es un ordenador para ver películas es un ordenador para poder preparar su defensa con las garantías máximas que merecen cualquier acusado

Voz 1667 29:51 plantean algo también que no han cuestionado en todo el proceso que haya documentación

Voz 1019 29:55 no traducida del catalán reclaman traducción

Voz 1667 29:57 simultánea durante este juicio cielos

Voz 7 30:00 tontería a mí me cuesta también mucho más expresarme en castellano que en catalán porque llevo toda mi vida haciendo los informes en mi lengua

Voz 1667 30:09 materna

Voz 0194 30:10 qué va a hacer el Supremo con todas estas reclamaciones con todas estas peticiones con todas estas cuestiones previas que han puesto los abogados de la defensa sobre la mesa

Voz 1019 30:18 bueno tendrán que explicar en una resolución en un auto porqué rechazan unas porque a lo mejor admiten otras a lo mejor rectifican en materia por ejemplo de testigos puede rectificar pero todas las cuestiones previas desembocan en una resolución judicial el rechazando las de plano

Voz 0194 30:37 yo creo que debe razonar si motivarse porque rechazan o a lo mejor alguna parcialmente José Antonio Martín Pallín Nos quedan como mínimo tres meses de juicio seguiremos encontrando a unos pues es muy

Voz 1019 30:51 esta vez sí sí yo creo que va a ver y creo que van a surgir algunas chispas que a lo mejor van a dilatar el tipo que el porqué pues porque es normal osea en todo juicio Un factores la agresividad por ejemplo en las preguntas eso produce un rechazo en la persona que se cree inocente eso lo vemos en cualquier juicio si encima el que se cree inocente es o una presidenta de un Parlamento Ésta es la cuestión

Voz 0194 31:22 me dice o un vicepresidente un vicepresidente

Voz 1019 31:24 el Gobierno la cosa puede adquirir caracteres no prohibirá hicieron terminar con esto Europa está aquí no por morosidad está por es la primera vez en la Unión Europea quince Juca a parlamentarios por acciones parlamentarias nulas contrarias a la Constitución incuestionablemente pero en ningún caso constitutivas de un delito de rebelión sí sí han leído la jurisprudencia del Tribunal

Voz 0194 31:51 es esto una pues sean tres meses no sean los que sean Martín Pallín seguiremos hablando muchísimas gracias gracias hasta luego Pablo hasta mañana muchos más mañana

Voz 5 32:15 vino

Voz 1880 32:22 Sara habituales buenas noches qué tal buenas noches

Voz 4 32:25 desde ya el día de la radio que es mañana trece de febrero nosotros nos adelantamos aquí Jorge Oramas digo siempre

Voz 0194 32:30 por delante de todo y además lo decía principio lo hacemos

Voz 4 32:33 con el estudio lleno eso así con la sensación un poco rara no porque habitualmente estamos aquí solitos y la Audiencia impone pero bueno si dicen algo se aplauden para que se les oiga y además porque se semana de aquí con una

Voz 0194 32:48 lección del magistrado Martín Pallín que has te la llevan sea la llevan para casa estará en la cara ven estos minutos de radio intentamos siempre encontrar lo que hay detrás de lo que escuchamos describir un concepto entender lo que se quiere decir con una expresión determinaba conocer personajes más o menos desconocidos hoy la intención es saber

Voz 1880 33:05 quiénes son los oyentes no eso es que es la audiencia no qué entendemos por un oyente fácil no es y cada día menos porque las aplicaciones móviles el escucharlos podcast en vez de la emisión en directo todo eso hace que sea más difícil cada día definir quién nos escucha pero bueno se entiende por audiencia de radio al público que sigue o atiende a una determinada emisora de radio yo o alguno de sus programas sin Nos vamos al latín como siempre viene de aire que es grupo de personas que escucha ahora mismo si hablamos de nuestra audiencia por ejemplo aquí en la Cadena Ser vale pues es de cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes Hora Veinticinco también es líder en esta franja nos escuchan un millón dos mil oyentes esto es el EGM el Estudio General de Medios quién se encarga de hacer las mediciones oleadas que así se llaman que hay tres al año

Voz 0194 33:49 de todo esto porque es mañana el día de la radio que el trece de febrero

Voz 1880 33:52 porque es la víspera del catorce de febrero que es el día de los hechos

Voz 4 33:54 morados tienen que ver con una broma

Voz 1880 33:58 la fecha trece de febrero es porque es el día en el que se creó la radio de Naciones Unidas fue el trece de febrero de mil novecientos cuarenta y seis el objetivo

Voz 0194 34:07 eso de celebrar este Día Mundial es con

Voz 1880 34:09 ciencia hará al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia para mejorar también las redes y la cooperación internacional entre todos los organismos que se dedican a la radiodifusión y cada año hay un lema diferente para este dos mil diecinueve es reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo la tolerancia y la paz

Voz 0194 34:28 bueno pues vamos a hacer una cosa como Pedro Blanco les daba a los oyentes qué harían ellos como mejorarían la radio no sé si nos tenemos que esconder mucho o no un poquito poquito me lo temía

Voz 1715 34:38 sí hablábamos con Sara estatal Eto'o tenemos claro que la radio es la leche es el mejor de los medios es el que el que más nos gusta que queremos estar pero también tenemos claro que ése puede mejorar así que hemos pedido a los oyentes que a través del seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres nos digan que ellos para que la radio sea todavía mejor bueno ya hay opiniones sobre la presencia del fútbol por ejemplo sobre la publicidad sobre los límites entre la opinión y la información vamos a escuchar este minuto y medio de los oyentes de Radio

Voz 26 35:07 pues está muy bien que de cabida a los oyentes para que podamos enviaron nuestro mensaje Si colaborarán pues el programa pero yo creo que estaría mucho mejor si tuviéramos la oportunidad de participar allí en la misma radio en directo para hacer debates pues política o de cualquier otro tema

Voz 0194 35:24 que qué hacer para conseguir una rabieta

Voz 27 35:27 por pues por ejemplo que el poder económico no sea capaz de guiar vuestras opiniones

Voz 0356 35:34 hola buenas noches me llamó Vicente es una de las

Voz 28 35:37 lo que me gustaría es que elimina A6 los número nueve cero dos

Voz 29 35:42 en referencia a su pregunta de qué se podría mejorar entiendo que en la radio entiendo que tanto verdad que como en cualquier otro medio periodístico sería bueno que hicieran una identificación

Voz 30 35:52 de que la

Voz 29 35:55 lo que está comentando es información u opinión me parece que hoy en día es difícil para mucha gente distinguir entre es batible

Voz 0763 36:05 que seáis transmisores de las noticias sin valoraciones sobre todo a favor del establishment demasiado fue que los de otros deportes

Voz 20 36:19 o bien el tema es sí

Voz 8 36:21 Tales y es que cada cual oye

Voz 31 36:24 emisora que se acomoda más a sus ideas creo que ya no soy medios de información sino mucha reses de conformación de opinión

Voz 4 36:37 claro

Voz 1880 36:42 decía Angels que el lema del Día Mundial de la Radio de este año es reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo la tolerancia y la paz así que vamos con eso con diálogo tolerancia paz que esto también hora en la música no es un tema de mil novecientos setenta y ocho en el que es verdad que con ironía si Elvis Costello dice la radio es una buena salvación es maravilloso

Voz 0194 37:03 la Carlas Peñas coordinador de programas de Cataluña durante veinte años ha sido productor Gene el Hoy por hoy La Ventana hablarporhablar siempre fraudes Gemma Nierga ahora que lo pienso sólo te ha faltado ser productor de Hora Veinticinco Carla Peña buenas noches qué tal buenas noches antes que nada caras cuéntanos qué es la figura del productor radiofónico porque fuera de la radio no se sabe muy bien aunque por ejemplo en la gente que está en el estudio les ve por ahí por detrás del cristal pero que hace exactamente un productor radiofónico

Voz 0356 37:32 a mí me gusta definir la figura del productor como la del conseguidor No también la la la del mediador aunque hay que ir con cuidado con los términos últimamente que se utiliza

Voz 0194 37:43 mientras no es relato

Voz 0356 37:45 exacto pero digamos que es quién debe tenerlo todo a punto para que todo esté a punto en el momento de de la emisión yo creo que es una figura que cuanto menos se cite mucho mejor estar haciendo su trabajo

Voz 0194 38:05 yo siempre digo ponga un productor en su vida todos deberíamos tener un productor al lado dentro estas labores está la de atenderá al oyente Carlas cómo se hace esto se coge la llamada como como se entiende uno con los oyentes

Voz 0356 38:19 te yo entiendo el trabajo de atender a los oyentes cómo quién está detrás de un mostrador en una tienda aquí cada uno de los clientes va cogiendo su turno que entonces vas vas vas dando la tanda evidentemente cada uno de esos oyentes es tu mejor cliente debes entender lo que quieren ese momento eh lo que se quiere llevar lo que quiere hacer yo siempre he entendido ese trabajo a veces es complicado porque la radio trabajamos contrarreloj siempre tenemos poquito tiempo para para atender pero yo intento que al menos a los oyentes cuando llamen cuando llaman a la radio sientan que que realmente hay alguien que les está escuchando

Voz 8 39:06 creo que que está entendía está entendiendo

Voz 0356 39:09 lo que lo que quiere hacernos llega no yo creo que eso es es algo vital cuando cuando alguien se pone en comunicación con nosotros

Voz 0194 39:16 yo es que no se escuchan siempre a nosotros que se sientan escuchados cuando quieran aportar algo y además hay una cosa que de haberse encontrado

Voz 32 39:22 a miles de veces cuando hay oyentes que dan en la

Voz 0194 39:25 tecla que dices ostras

Voz 12 39:28 ni se nos había ocurrido a nosotros ni habíamos pensado en esta arista que tiene este tema y el oyente lo hace da en ello no

Voz 0356 39:36 sí es de bajan a la arena Osama a la realidad un poco no que a lo mejor muchas veces emborrachado de de datos e informaciones navegamos a veces es la radio por por alturas que que la gente no no llega a conseguir nunca no

Voz 0194 39:53 tú eres muy oyente de la radio además de ser productor

Voz 0356 39:56 si no sólo por trabajo sino simplemente porque soy un friki y realmente me gusta me gusta escucharla y me gusta que me acompañe

Voz 0194 40:08 déjame que pregunte porqué antes Madina tú estabas diciendo cuando vio a un oyente que decía lo del fútbol y otros deportes tras diciendo yo también yo también qué hacemos para mejorar la rabioso es una buena idea

Voz 1019 40:18 Juan

Voz 0194 40:18 lo que no quiero ser como el malo de la sala no hables puede serlo porque yo sé que hay cosas sagradas es el fútbol no en este en este se estás precisamente en el programa que menos queremos

Voz 0515 40:29 no no no yo soy da exacto no

Voz 0194 40:33 bueno voy a confesar una cosa para los oyentes que están aquí a él le gusta el fútbol tanto es así que cuando juega el Athletic de Bilbao le tengo que quitar la tele porque si no es que me des pisto pues eso mismo pues eso mismo

Voz 0515 40:44 a mí me gusta el liso en el Athletic de Bilbao que es una manera que te guste el fútbol diferente aunque no hay aprietan los títulos ir es un poco el raro de la Liga pero creo que tiene más que ver con los horarios no cae fútbol jueves viernes sábado domingo lunes Champions Copa todo el rato mucha preeminencia fútbol pierde un poco de valor porque antes al concentrarse en dos días después más de Madrid y seguramente tiene otra opinión no porque no todo todo en Madrid pero era un poco más especial no en ese sentido yo creo que tiene demasiada presencia

Voz 0194 41:14 tú qué harías para mejorar la radio eh

Voz 0515 41:16 no a mí me me interesa esto esto que decía el oyente de poner a gente a debatir con nosotros porque es verdad que una de las cosas que nos que nos pasa a nosotros es que estamos tan metidos en la información tenemos tanto contexto

Voz 0194 41:27 vivimos con una burbuja que vivimos una uruguayo a veces

Voz 0515 41:30 yo creo que los temas que tratamos son los que interesan a la gente pero no necesariamente entonces la tener una persona allí de vez en cuando

Voz 33 41:36 o hago todos los días digamos a alguien que te puede el oyente que te puede recordando

Voz 0194 41:41 pero eso es cuando presenta a los tertulianos serán Madina cubo de Cristina y el oyente me parece estupendo pues no me parece una mala idea cristiana tú te harías para ganarlo

Voz 0436 41:48 la idea pero fíjate yo creo que dentro de esta crisis generalizada que han vivido los medios de comunicación y la reconversión del sector

Voz 24 41:55 y yo creo que es la radio

Voz 0436 41:58 la que mejor ha aguantado la que mejor tiene perspectivas de futuro tiene yo creo que es difícilmente sustituible por otra cosa están vemos de otra manera la televisión Lemos de otra manera los periódicos pero creo que la radios los escuchan de una manera y además tiene la gran virtud de que puedes escuchar la radio mientras haces muchas cosas en tu vida yo creo que eso es es magnífico la radio John yo no cambiaría muchas cosas a mí me gusta como está y me parece muy bien que echen fútbol porque la calle es mucha oferta sino que les escucha nos pueden escuchar por ser más

Voz 0194 42:30 por ser más allá de las aplicaciones y todo todo y todo y que además es decir que estoy muy contenta porque no voy a hacer la media de edad de los oyentes que nos acompañan pero pero sí

Voz 1880 42:41 sería ven típico tren es no

Voz 4 42:44 si miro para llamo que treinta bueno venga venga XXXV aquel

Voz 0194 42:50 gente que está que está ahí pero esto era mientras en déjame que le haga le haga una pregunta a Carlas Carlas tú que has estado en todas las franjas menos en Hora Veinticinco cambiar el perfil del oyente en función de la franja

Voz 0356 43:00 por supuesto el oyente de de la noche tiene mucho más tiempo también también tú en principio y es mucho más dado a abrirse o lo que es más íntimo no y desde luego yo siempre recordaré pues las historias que que la gente confiesa no no se diagnóstico médico que a lo mejor no compartido todavía con nadie una frustración no cualquier cualquier emoción que que el hecho de Bono de estar al mejor solo y de noche permite pues también compartirlo no con con alguien que en ese momento se convierte en una en un compañero una compañera en este caso no la radio

Voz 0194 43:47 incluso en Hora Veinticinco es verdad que da la sensación que podemos hacer las entrevistas con un poco más de tranquilidad el análisis también es un poco más tranquilo yo creo que lo da lo da la noches Sara había un oyente que levantaba la mano

Voz 32 43:58 día de años es una propuesta no si para mejorar la radio creo que lo que hay que hacer es acercar a los jóvenes al final somos muchos que amamos este medio y a veces la notamos un poco lejos

Voz 0194 44:09 dime dime una cosa cómo hacemos para acercarla porque este es un debate que tenemos mucho nosotros cómo hacemos para captar a estos oyentes que tienen tantos impulsó tantas posibilidades como cómo lo hacemos

Voz 32 44:20 escucharnos los temas que nos interesan igual darnos voz en las tertulias porque la media de edad de los tertulianos muchas veces hoy hoy no te vas a quejar

Voz 4 44:29 haré aquí la que sube la media soy yo

Voz 32 44:33 muchas veces nos sacan veinte años no los discursos que escuchamos dijimos que nos pillan tan lejos que desconectamos

Voz 0515 44:43 a veces suena la voz y no somos tan mayores es nuestro

Voz 0194 44:46 pero claro claro por eso le digo oye pues ya no no tenemos tenemos tenemos de todo tenemos de todo la más vieja seguramente no no porque hay tertulianos más lejos que yo voy a decir la más vieja la presentadora la Electra no hay tertulianos mucho más viejos

Voz 1880 45:03 y más grandes que nos hablan de música como Lana del Rey este es un tema el disco today de dos mil doce Rice quiéreme porque ahora estoy tocando en la radio ahora sí que me quieres no es lo que está diciendo la la neoyorquina y no podía faltar Bruce Springsteen que también nos habla de la radio lo hace en este tema de dos mil siete que se llama a Radio Nowhere donde repito todo el rato una frase que es ideal que sea hay alguien vivo ahí

Voz 4 45:32 bueno es esa pregunta que tiene te lo día el otro día con el Barça Madrid dijimos ya estará en ahí alguien los estará escuchando lo dice también el muchos conciertos no

Voz 1880 45:40 como un grito que pide que pide vida no que pide moverse pero tengo otra de Springsteen en la que también habla de la radio en el mismo sentido en el que lo hacia la nada el Rey en la canción que acabamos de escuchar es Bobby dice en alguna habitación de hotel estará puesta la radio y me escucharán cantando esta canción y un tema más que además lo junta todos son los Talking Heads las cabezas parlantes el tema se titula Radiohead que encima le dio nombre después a otra banda dice tu mente es una radio yo tengo un receptor mi cabeza it estoy sintonizan Nos vamos al cine para hablar de Radio Valencia bueno primero nos vamos a la tele a las series íbamos a empezar con Doctor en Alaska es maravilloso hasta Cabo esta es de de Daniel la nueva pertenece a la banda sonora de esta serie la canción se llama Jolie Luis si os acordáis uno de los amigos del protagonista del doctor Fleiss Man de allí de así Céline era Chris Stevens eh locutor de la radio local que va pinchando música hay que además vaciando reflexiones filosóficas pero bueno vamos más allá

Voz 34 47:12 lo vea

Voz 3 47:16 no esto no es una prueba de esto es Rock and roll all rock'n'roll nunca tan tan

Voz 1880 47:22 mil novecientos ochenta y siete locutor de la radio es Robin Williams en la guerra de Vietnam llega a Saigón a distraer a los soldados estadounidenses y al final lo que te queda de la película es que es un no a la regla verla en toda regla basándose en la idea allí en el título de Good Morning Vietnam hace cinco años los madrileños Edu Algora dirigieron el documental Good Night Sarajevo esta es la historia de un periodista que decidió quedarse en Sarajevo a pesar de las bombas para seguir trabajando en la radio local durante la guerra de Yugoslavia y una ya la última Días de radio una película de Woody Allen

Voz 35 48:03 diga señor Martin y Altman leemos el equipo de listín telefónico para Irak expande día

Voz 1880 48:13 venga que cerramos esta cara B radiofónicas bueno pues me vas a decir que es muy evidente estaba al tanto de menos verdad no podíamos hacer una cara B dedicada a la radio los oyentes sin el vídeo Kill de mil novecientos setenta y nueve han pasado cuarenta años en este momento esta canción decía que el vídeo iba a matar a la radio yo no digo nada pero aquí seguimos

Voz 0194 48:38 seguimos Carles Peña muchísimas gracias que no Marte la radio el whatsapp ni ninguna otra cosa ni Twitter ni ninguna otra cosa que no la maté nada que que que dure muchos años Sara hasta mañana

Voz 1880 48:49 mañana

Voz 5 49:11 no

