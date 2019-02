Hora 25 (12/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco hoy era el día para el futuro más inmediato de este país

Voz 0194 00:20 qué pasaba hoy por el Tribunal Supremo y por el Congreso de los Diputados ha sido día de pantallas partidas los oídos puestos en ambos sitios en el Supremo ha empezado el juicio a los políticos independentistas el juicio que ha estado sobre la mesa de cualquier intento de negociación para encontrar una salida al tema catalán el juicio que ha permitido los independentistas arde una situación de excepcionalidad que les sirve para justificarlo todo y si es un juicio sin precedentes lo hemos hablado antes a las nueve en el que se juzgan los hechos del otoño de dos mil diecisiete no la ideología que siguen defendiendo pudiendo defender tanto en las puertas del mismo Tribunal Supremo como en cualquier otro foro los partidos independentistas deberíamos pues encapsulado lo que pasa en ese tribunal atenernos a los argumentos jurídicos y ser capaces de abstraernos de la propaganda que independentistas y no independentistas están desplegando iban a desplegar mientras dure el proceso dejar trabajar a los jueces que aparcar las pasiones las emociones y sobre todo los juicios paralelos que a favor o en contra ya han dictado sentencia inevitablemente el juicio se ha cruzado en el debate de los presupuestos mañana se votan las enmiendas a la totalidad y no parece que los independentistas vayan a retirar las suyas au si queremos con la fecha del veintiocho de abril para una convocatoria electoral sobrevolando el hemiciclo los partidos de la oposición se han metido en plena campaña con sus intervenciones algunas de ellas más propias de un mitin que de una tribuna de oradores aunque enfrente entrado a una dura rival la ministra de Hacienda María Jesús Montero que se ha echado hoy a la espalda toda la labor del Gobierno ya ha salido hay que decirlo bien parada juicio y presupuestos lo primero supone la derrota de la política en lo segundo la constatación de que se ha dejado de hacer política para la gente unos presupuestos que suponen más dinero que suponen una ayuda a las políticas sociales van a volverá al cajón porque todo el mundo está en campaña

Voz 3 02:08 Angels Barceló

Voz 0194 02:11 sí en la mesa de análisis Cristina de la Hoz Carlos Cué y Eduardo Madina y Pedro Blanco también en la mesa de producción pendiente de todos ustedes también de la última hora Sastre buenas noches Noches Barceló bueno decíamos anoche que a la semana crucial que se está comprobando que era esta quizá le hacía falta un hundían

Voz 1071 02:29 fijémonos en la historia de este martes varios escenarios a la vez la legislatura se medía en el Congreso el momento se medían el Supremo con el inicio del juicio varios escenarios el momento simultáneo podríamos llamarlo en la tele a eso lo llaman multi pantalla en esta noche

Voz 0194 02:42 en Hora Veinticinco celebramos el Día de la radio en la red adiós esos días en los que todo confluye a la vez tienen un nombre

Voz 1071 02:47 lo tienen incluso hasta un programa diario pues de una semana crucial

Voz 4 02:50 el día dos Carrusel Días de radio aquí ICO la atención de los de fuera hoy es el día comienza el juicio a los dirigentes del otoño separatista catalana

Voz 0277 03:10 es día Bellón que has

Voz 5 03:15 los acusados ya están en el Supremo sus abogados ya están preparados en las puertas del salón de plenos pero parece que el juicio de empezar con algo de retro

Voz 4 03:21 no está añadía el proceso independentista catalán

Voz 6 03:27 estaba primera sesión del juicio coincide con el comienzo el debate de Presupuestos en el Congreso de

Voz 0194 03:31 que depende la continuidad del Gobierno

Voz 6 03:33 ya que Esquerra y El Pele Cat

Voz 0806 03:35 por lo pronto el ministro Ábalos en un corrillo con los periodistas ya ha descartado totalmente el catorce de abril

Voz 1071 03:42 era aún hay algún agente guardaba su turno para entrar en la sala en la que se decidirá todo por lo que dicen las crónicas gran expectación en el Supremo frente a la Audiencia Nacional a unos pocos metros por cierto de la plaza de Colón a eso de las diez y veinte de la mañana se iniciaba el proceso

Voz 3 03:58 muy buenos días a todos vamos a iniciar las sesiones del juicio oral

Voz 1071 04:02 a esa hora empezaba a circular ya la imagen de los acusados dándose la vuelta para saludar a Quim Torra salvo Oriol Junqueras salvo Santi Vila fue quién le dijo que convocara elecciones a esa hora en el Congreso empezaban a llegar diputados y los ministros que no lo son y Pedro Sánchez que había puesto ya su tuit del día pasaba con la sonrisa con la que se va quitando de encima las preguntas

Voz 7 04:22 eh

Voz 0277 04:23 el presidente Bortolo

Voz 1071 04:26 más que preguntas los periodistas le iban lanzando al presidente hojas del calendario será esta fecha presidente igual por eso en el patio han puesto los reporteros detrás de un cordón de seguridad Sánchez aplaudía tuitear gesticulaba y todos le iban interpretando algún ministro había que se acercaba a los periodistas a ver cómo lo veían ellos seguía entonces el juicio en el Supremo

Voz 0194 04:45 el debate en el Congreso sin que nadie se moviera esos

Voz 0055 06:53 en dos ocasiones ya han sido denegados por un lado la denuncia del juicio político por otro lado también yendo lo practico la denuncia de que el Tribunal Supremo por ejemplo

Voz 1071 07:01 no les ha permitido sentar en el banquillo no aparte de los tres

Voz 0055 07:04 ciegos a varias personas por ejemplo al Rey Felipe VI por ejemplo al ex ministro de Interior a Juan Ignacio Zoido por ejemplo al fugado a Carles Puigdemont

Voz 10 07:11 entendemos que la cantidad de pruebas suficiente pero no su calidad creo que sería bueno

Voz 9 07:16 para este procedimiento escuchar lo que nos pueda declarar el Rey de España

Voz 0055 07:20 han ido las peticiones y también han ido las advertencias porque varios abogados ya han dejado caer que si las cuestiones previas que han que han puesto hoy son rechazadas ellos lo van a llevar en un momento dado a Estrasburgo y ha hablado de un abogado concreto Benet Salellas que es un viejo conocido de Estrasburgo porque ya ha conseguido varias condenas para España para España para mal en en la ante la justicia europea Él es el abogado de Jordi cursar ha dicho esto es sobre si el Tribunal Supremo decide condenar a los líderes independentistas en la línea que solicita la Fiscalía

Voz 8 07:48 definitiva pensamos que este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de Derecho este juicio a nuestro entender es una derrota colectiva de la sociedad española

Voz 0055 07:59 hoy hemos visto una imagen positiva años que la estaba buscando otras al teléfono porque la tenían la cabeza Frances Homs

Voz 1071 08:04 con la moda eso es ahora su abogado hace

Voz 0055 08:07 un par de años fue acusado fue inhabilitado por la consulta del nueve N buscado una foto que va en contra de la tengo aquí en el teléfono de quien fue apoyarle porque hoy frases somos está como abogado y entonces Frances Homs era el acusado apoyado por Raül Romeva allí en la foto en la puerta Raül Romeva

Voz 0515 08:22 Jordi Sanchez Jordi Turull Jordi Cuixart ellos no

Voz 0194 08:25 se han intercambiado los los papeles este argumento no lo comparten lo que hemos escuchado ahora no lo comparten todas las defensas no hay quien admite el argumento de que este es un juicio político hay quien admite que éste es un juicio penal

Voz 0055 08:36 punto muchas defensas hacen coordinado entre ellas por lo menos para presentar testigos para trazar algunas estrategias comunes pero no ha sido así en otras hay algunas que están haciendo la guerra por su cuenta por ejemplo hemos escuchado a Xavier Melero que es abogado de Joaquim Forn del exconseller de Interior explicar además inmediatamente después de que el abogado de Junqueras haya dicho que es un juicio político Él ha dicho que no que estos un juicio

Voz 11 08:57 este es un juicio penal nada más y nada menos como el de una estafa

Voz 0055 09:03 no es un juicio político es un juicio penal que puede sonar un poco obvio pero pero es lo que ha comentado sabe Melero

Voz 12 09:09 poco después hablabais antes de Santi Vila del hombre que

Voz 0055 09:12 un día antes de lado y dejó el puesto de conseller de Empresa él obviamente pues está acusado de desobediencia está acusado de malversación de caudales públicos su guerra al menos la guerra procesal no es denunciar el juicio político y su abogado Pau Molins ha tardado apenas un par de minutos en explicar que él no es como los demás

Voz 13 09:28 el señor Santi Vila Mi mandando mi defendido había dimitido previamente

Voz 3 09:32 su cargo de conseller por no estar de acuerdo con dicha actuación la defensa no es ni mucho menos monolítica para llegar

Voz 1071 09:39 hasta aquí hace falta rememorar un proceso político largo en el que todos se llevó al límite también las relaciones personales se habla del independentismo como si fuera un bloque y no se recuerda que el día en que fueron a proclamar la independencia Puigdemont y Junqueras que estaban escaño con escaño no hicieron siquiera el esfuerzo de mirarse ahí estábamos acuérdate las caras de recuerdo de funeral cómo salían cada uno por uno

Voz 0194 09:58 exacto algo semejante ha ocurrido durante el juicio también con Junqueras como protagonista Javier Álvarez buenas noches buena

Voz 3 10:04 noches Ángels porque hay un momento una foto

Voz 0194 10:06 la Agencia EFE que se ha hecho viral a lo largo de la tarde en que casi todos se giran para saludar a Quim Torra menos John quieras que no será la vuelta por ahí podemos trazar una fotografía política de lo que habéis visto dentro de la sala donde tú estabas

Voz 0689 10:20 pues sí la cosa luego cambió pero ha sido una instantánea previsible la que los acusados han mostrado un escrupuloso respeto de orden en la sala con alguna manifestación de saludos más reincidente que otros como la que señala Jordi acusar que no ha parado devolverse hasta hacia el público para saludar a sus familiares y el contraste lo ponía Oriol Junqueras al permanecer casi inmóvil durante las siete horas de sesión siempre mirando al Tribunal incluso en el momento que todos estaban saludando al presidente Torra le ha permitido algunas licencias que en otros juicios hemos visto que se impedía como llevar signos externos relativos al proceso los jueces no han dicho nada ante los lazos amarillos que lucía el presidente o sus consejeros y menos aún los lazos que portaban los familiares de los presos los jueces conscientes de la situación de prisión de estos nueve acusados han dejado en que compartieran esos minutos de saludos antes y después con sus familias que han mostrado un comportamiento desde luego ejemplar de orden en la sala de vistas hacía frío en la sala en el salón principal bajo la atenta mirada además de la alegoría del fresco que está pintado al óleo en el techo de la sala que representa la justicia triunfando sobre el mal obra de Marcelino Santamaría los invitados políticos también han estado observando con paciencia estos alegatos repetitivos de los que hablaba Alberto Pozas de muchas de la defensas por ejemplo Iñigo Iturrate del Partido Nacionalista Vasco

Voz 1484 11:40 estamos en un día en el que que no teníamos que estar este juicio no se tenía que haber celebrado eh siempre hemos dicho que los esto era un problema político que se tiene que resolver a través de diálogo y de y de la negociación yo creo que las intervenciones de las defensas habían dejado claro que se trata de un juicio que no tiene lugar de vista democrático con un unos calificación de los hechos e cuadrados a martillazos

Voz 0689 12:08 ya ves que en ningún momento dice un juicio político así las cosas como habéis dicho ahora los abogados a estos abogados les toca escucha

Voz 0194 12:15 hay también Álvarez una fotografía estrictamente judicial de lo que has visto con algunas de las cuestiones que comentábamos en el tramo anterior como el lugar que ocupaban los acusados fotografió judicial si por el lugar que ocupa

Voz 0689 12:26 lo que no es casual ya que la fiscalía quiere comenzar los interrogatorios por el máximo responsable además del fugado de Mon quiere empezar el interrogatorio por Oriol Junqueras ir de segundo examen será su consejero de Interior Joaquim Forn todos estaban sentados en orden de mayor a menor no de edad sino de responsabilidad digamos en este desarrollo del proceso hasta terminar en el banquillo de los acusados al final el último con Santi Vila como sabéis cuyo abogado ha vuelto a insistir hoy en que de ninguna manera su cliente firmó ni aceptó esta declaración unilateral de independencia también había una foto judicial al otro lado del banquillo la de los dos fiscales las dos abogados del Estado y los dos letrados de Vox todos han tomado buena nota de las cuestiones de vulneraciones de derechos y mañana nos explicarán su punto de vista

Voz 0515 13:12 buenas maneras seguimos no con las cuestiones previas

Voz 0055 13:15 ya no hay mañana y después también vamos a mañana siguen las cuestiones previas mañana nos toca escuchar a la Fiscalía del Estado y a la acusación popular que ejerce el partido ultraderechista bosnios tienen que opinar antes de que el Tribunal Supremo de libere lo que sabemos lo que nos cuentan fuentes del Ministerio Público es que la Fiscalía

Voz 1071 13:31 siguiendo la línea que ha mantenido a lo largo de toda esta acaba

Voz 0055 13:33 esa va a pedir que se rechacen estas cuestiones previas que se rechacen y que desde luego no interfieran en el transcurso normal o habitual del juicio es lo que esas poner principalmente por la mañana el Supremo creen que lo pueden dejar zanjado por la mañana pero aunque terminen antes de la hora de comer el interrogatorio que decía Javier que el primero será el de Oriol Junqueras no empezará en todo caso hasta el jueves así que mañana pues a seguir escuchando

Voz 0515 13:55 Pozas hasta mañana Bastoña Javier hasta mañana

Voz 1071 13:58 un abrazo esta mañana hasta luego seguro que mañana no abra la puerta del tribunal agitación que ha habido hoy esta mañana de momento

Voz 3 14:10 hoy muchos sentimos mucho dolor

Voz 5 14:13 Cataluña y creo que también en muchos puntos del Estado se siente dolor color por ver

Voz 1071 14:21 a estas mujeres presidente ha atendido a los periodistas antes de que empezara la sesión a las puertas donde acudía también Santiago Abascal saben que Vox ejerce en este proceso la acusación popular

Voz 15 14:31 seguiremos exigiendo un juicio justo con todas las garantías sin impunidad Isern indultos seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos el hecho de que precisamente hoy sentado entre el público no en el banquillo de los acusados este el presidente de la Generalidad Quim Torra es una demostración de que el golpe sigue vivo

Voz 1071 14:56 a Vox se dirige precisamente el Partido Popular decía el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea para pedir a la formación de Abascal que no mezcle la justicia con la política que en estas vísperas de elecciones no trate de sacar partido en votos de su posición dentro de la sala

Voz 16 15:10 que mientras el juicio esté en funcionamiento mientras haya unos unas personas que están siendo juzgadas por unos delitos gravísimos contra los derechos y libertades de todos los españoles lo políticos deberíamos de alejarnos lo máximo posible de Tribunal Supremo dejar a la Justicia que actúe

Voz 1071 15:26 deberíamos alejarnos solado como mensaje a Vox aunque bien podría ser un mensaje para el propio PP a las pocas horas de esta declaración en el Congreso era Pablo Casado quién defendía en la misma tribuna del Parlamento que se había juicio era precisamente juicio en el Supremo gracias al Partido Popular

Voz 3 15:43 hoy precisamente que se inicia el juicio contra el peor golpe que ha sufrido la democracia española desde el 23F desde aquí todavía hay algunos vestigios hoy lo que tengo que hacer es reivindicar la labor del Partido Popular

Voz 0684 16:00 gracias a este grupo parlamentario se recurrió está Duddy están siendo juzgados el Supremo sino estarían siendo juzgados en el Tribunal Superior de Cataluña con magistrados nombrados por los partidos independentistas en el Parlament

Voz 1071 16:14 casado sobre los magistrados de Cataluña el jefe de la oposición en España al acabar la sesión de hoy en el Supremo el presidente catalán Torra ha comparecido esta misma tarde en la sede de la Generalitat en Madrid pedía coraje a Pedro Sánchez para volver a la mesa de diálogo y lanzaba este pronóstico

Voz 3 16:27 esta causa acabará en los tribunales europeos internacionales y la ganaremos que lo tengan bien claro aquellos que en nombre de la unidad de España no pretenden hacer justicia sino que quieren convertirse en salvapatrias

Voz 0194 16:41 a primera hora en Cataluña los llamados Comités de Defensa de la República acortaba en algunas calles y carreteras en protesta por el juicio

Voz 17 16:48 no

Voz 1071 16:51 lo cierto es que la actividad política sea de

Voz 0194 16:54 tenido en Cataluña los independentistas han cerrado también hoy el Parlament

Voz 1071 16:58 esta mañana la SER en Hoy por hoy hablábamos con Inés Arrimadas y con Miquel Iceta que criticaban que el juicio paralizara la actividad

Voz 18 17:04 a mí lo que me preocupa es que el juicio esté marcando absolutamente tanto en Cataluña que incluso los separatistas me ha vuelto nos han vuelto a cerrar El Parlament de Catalunya ellos que hablan tanto de diálogo resulta que es donde se tiene que hacer es diálogo que es en el Parlamento entre fuerzas catalanas

Voz 19 17:23 alguien que yo creo que se está demostrando que se ponen las las instituciones de todos al servicio del interés partidista de algunos es el mismo

Voz 3 17:33 el Barcelona Pau rumbo buenas noches NYSE ha reunido

Voz 0194 17:37 hoy el Gober que es el día en el que lo hace habitualmente los martes ni ha habido convocatoria en el Parlament

Voz 20 17:43 exactamente el independentismo ha querido evitar polémicas pasadas en en el que ser en el pasado en el que saludaron hasta debates en el Parlament en ese caso fue por el desacuerdo entre Cataluña y Esquerra sobre los diputados suspendidos pero el Supremo decimos que han querido evitar anular actos los han movido de día por ejemplo como decías el Kun cutícula Reunión del guber normalmente se hace los martes se hizo ayer igual que la Mesa y la Junta de portavoces del Parlament hoy también se han dejado de celebrar un par de comisiones en la Cámara y los diputados independentistas han acudido al Palacio del Parlament pero únicamente para participar del paro al mediodía para protestar por el juicio si han trabajado lo han hecho en privado en sus despachos quizás lo que supone más barullo político es el aplazamiento del pleno de la semana que viene que se celebrará el veintiséis y el veintisiete de febrero esta decisión contó por cierto con el apoyo de los comunes y se argumenta por la coincidencia con la convocatoria de huelga general por parte de un sindicato minoritario el llamado Intersindical todo esto ha llevado a grupos como Ciutadans a pedir la dimisión del presidente del Parlament el republicano Rusia Torrent a quien acusan de perpetrar un toque de queda totalitario el PP habla de insulto a los

Voz 1071 18:58 adiós gracias Pau hasta luego hasta luego cerrar el dibujo de hoy Puigdemont sigue mientras sugiera está en Berlín estuvo allí de hecho para entregar un premio los directores del documental dos Cataluña en la gala de cine por la paz de Alemania es como se llama el festival los directores de ese documental que hace unos meses se estrenó en Netflix han devuelto el premio porque creen que Puigdemont convirtió la entrega en un mitin político con uno de esos directores con Gerardo Olivares hemos hablado esta tarde en La Ventana

Voz 21 19:23 nosotros en ningún momento supimos que el premier lo iba a entregar Puigdemont a nosotros no habían jurar y perjurar aunque que pudo intervenir ni iba a hablar no haces nada y pasó todo lo que nos dijeron que no iba a pasar

Voz 0194 19:39 ya han devuelto el premio abro la tertulia con esta parte del juicio a los políticos independentistas hemos hablado antes de cuestiones más técnicas además con la asesoría de José Antonio Martín Pallín Cué plantea

Voz 3 19:53 ya al principio la posibilidad de de encapsulado

Voz 0194 19:55 Tribunal Supremo no de manera que bueno que fueran trabajando y que la política fuera al margen pero no solo y como comentábamos a las nueve Vox está dentro del tribunal sino que Abascal acompañado al abogado de Vox que además es secretario general a la a la sesión y ha dado ha hecho declaraciones a la puerta declaraciones Teodoro García ha hecho declaraciones todo el mundo más allá de que además ha habido ese pleno en el Congreso

Voz 12 20:17 lo de los presupuestos de lo que hablaremos después pero es imposible encapsulado el proceso judicial pero como a encarcelar un proceso judicial en el que están sentados en el banquillo los principales por lo menos en el caso curioso que era uno de los principales protagonistas de la política española este momento sea pongámonos en el escenario de que esta noche qué podría estar pasando no para nada indica que esté pasando propongamos el escenario de que esta noche hubiera un último intento por salvar los Presupuestos sabéis quién tendría que tomar la decisión de si ese último intento por salvar los Presupuestos adelante au nueva delante Oriol Junqueras alguien tendría que comunicarse de alguna manera mañana por la mañana en algún momento tendría que decirles si él está de acuerdo porque la política funciona así los jefes son los que toman la última edición más una decisión insisto no parece no estamos en este escenario pero es un escenario que sería posible no como tú decías bueno hasta el último minuto hasta que se vote se puede cambiar para cambiar la decisión de Esquerra Republicana de de la enmienda a la totalidad para levantarla el que toma la decisión está en el banquillo

Voz 0194 21:21 en la primera fila acusado de acusar

Voz 12 21:24 eso sea cómo vamos a desligar la política española de lo que está pasando en ese juicio cuando la política española depende de los protagonistas de ese juicio Puigdemont porque porque fue sino el otro gran protagonista de la de de la decisión del PDK que él hasta que lo estamos viendo todos los días cuando se reúnen el otro día se reunieron los dirigentes de PDK para tomar la decisión de la enmienda a la totalidad Bush estaban una pantalla si estuviera como Junquera se hubiera quedado hubiera asumido estaría en la cárcel es que es imposible

Voz 0194 21:52 más allá de la propaganda de cada uno de ellos porque hemos llegado a escuchar a Casado diciendo era casi como Esperanza Aguirre que ella descubrió la Gürtel más o menos pero es que

Voz 12 22:01 además claro es que además hoy en el debate

Voz 0194 22:03 debate ha sido ha sido interesante para ver hasta qué punto toda la campaña electoral ir

Voz 0515 22:09 esto

Voz 0194 22:09 hasta qué punto el gran combustible

Voz 12 22:12 la derecha

Voz 0436 22:13 es el desprecio el

Voz 12 22:16 la inquina de la rabia que tienen muchos españoles por la decisión que tomaron los independentistas de declarar la independencia ese es el gran combustible de la derecha y hasta qué punto el gran problema del del Partido Socialista y de de la izquierda española para para mantener la Moncloa es precisamente el la rabia Ángels precio que tienen algunos de sus votantes esto es que todo gira entorno esto no es que sea bonito no es que nos guste no es maravilloso que toda la política española dependa de un problema que en el fondo no deja de ser un paro parcial porque tenemos otros mucho problema la precariedad laboral la situación económica o problemas que afectan a todo el mundo también pero es que esto lo ocupa todo de tal manera que es es absurdo intentar hacer como si no existiera

Voz 0194 22:58 Madina

Voz 0515 23:00 sí comparto mucho de lo que ha dicho Carlos Royo yo creo que España entrar un territorio de alto voltaje que conviene ser conscientes de ello donde todas las señales que íbamos viendo se concentran en un mismo inestabilidad aritméticas imposibles Christmas pre electorales hoy ya plenamente electorales incapacidad de pacto entre partidos políticos fragilidad del Parlamento enorme fragilidad del Gobierno central tensiones territoriales leyes de desconexión uno de octubre desconexiones declaraciones independencia proceso judicial en un mismo plano y contra plano el plano lo da la mañana un Tribunal Supremo donde están sentados dirigentes independentistas socios del Gobierno en la moción de censura en lo que estaba explicando ahora mismo perfectamente Carlos Cué en si va a haber o no va a haber presupuesto Hyun contra plano que lo daba el hemiciclo todo un país esperando la decisión no sé si a cambiar como todo ha entrado en una fase marciana últimamente en este país pues a lo mejor la cambian esta noche pasa algo inesperado no parece pero a lo mejor sucede pero esa decisión ya la han tomado ya han decidido votar que no a los Presupuestos Generales del Estado algunos de los que hoy están sentados declarando ante el Tribunal Supremo por delitos que podemos discutir si están ajustados sonó si esa visión rebelión se malversación todos discutir estupendo pero que tienen una carga penal tremenda algunas peticiones de cárcel son de veinticinco años de cárcel es decir no es ninguna broma al juicio pues pues esos dirigentes que están sentados ahí tienen la llave de la gobernabilidad la llave de la financiación hubo quien pensó que con estos no se podía gobernar pero no por su ideología sino por su circunstancia por su coyuntura por el momento procesal en el que estaban por la situación a la que habían llevado a la sociedad catalana no porque crean que son nacionalistas porque quieran más autonomía la independencia no siempre han formado partidos nacionalistas parte de pactos que han sujeta con muchos momentos la gobernabilidad en este caso no porque las circunstancias hacen que con ellos la gobernabilidad sea imposible por tanto yo creo que en este nudo en el que nos hemos metido en esta circunstancia alto voltaje todo indica que el debate consiste en si va o no va a haber convocatoria electoral anticipadas iban a ser en abril mayo en octubre de una legislatura que con ciclo de cambio nació muerta y que termina en eso un debate sobre si va a ser el catorce de abril el veintiocho de abril del veintiséis de mayo o quizá en el mes de octubre la siguiente convocatoria

Voz 0194 25:31 sin preguntadas es posible han cápsula

Voz 0436 25:34 esto y no es posible desde el momento en que es el propio el independentismo el que quiere utilizar este juicio como un instrumento político como un arma política independientemente de que no estuviera Vox que también quiere aprovecharse de esta circunstancia y que ahora mismo siente Vox que es tampoco la cresta de la ola y esto le va a dar un protagonismo indudable porque mañana muchos de los ojos estarán puestos en la intervención de los del abogado de de Vox que su secretario general Javier Ortega y evidentemente hay una clara intención de utilización política de este proceso judicial pero para empezar sol primero el propio independentismo el que quiere utilizar esto en clave política y luego ya arrastra el debate política posterior el arrastrar muy buena medida lo decía Madina lo arrastra en muy buena medida por el hecho de que de estos señores depende ha dependido continuidades la legislatura de estos señores dependió una moción de censura de estos señores dependía que salieran o no los presupuestos generales del Estado que se votan mañana mañana se votan las enmiendas a la totalidad se votan en bloque por lo tanto porque son distintas enmiendas pero al votarse en bloque se supone que

Voz 0515 26:44 cuidado había una reunión de la Mesa la a ver si se podía votar por separado

Voz 0194 26:47 pero yo comprometida irán ahora iremos serbias y lo que ha pedido a Madrid había comprado y Compromís esto tradicionalmente se que ha votado siempre oyes luego hay un cambio de criterio no parece por la mayoría yo creo que intentara nos lo contará ahí pero no tanto de Baldoví de intentar que salieran adelante

Voz 0436 27:04 los Jasen bloques se calcula que van a salir ciento ochenta y tres

Voz 0194 27:07 los votos a favor de las enmiendas a la totalidad con lo que

Voz 0436 27:10 los los presupuestos de no es imposible desligar lo que va pasando el Supremo con lo que está pasando en la política española porque a esos independentistas lo ha convertido en actores políticos de primer nivel Isaac choque dependa de ellos la política española bueno esto fue icono esos votos fue con los que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con los votos de ERC con los votos del PDK cuyos principales dirigentes estando sentados ante el Supremo huido su fugados que hay una distorsión y pues es evidente hay una evidente porque creo que es asumir unos costes cara estamos ante la muestra de que que lo que esos costes no se deberían haber asumido

Voz 0194 27:52 a preguntar concretamente por el juicio y ahora iremos a conocer la las últimas novedades ya a ver cómo se ha cerrado al final la sesión de presupuestos de hoy era casi la primera pregunta que se hacía antes a a Martín Pallín Él ha hecho especial hincapié título destacaba también Madina no él decía Europa está mirando este juicio no calidad de observadores internacionales es pero Europa está muy pendiente de este juicio como puede salir este país cómo podemos salir preguntaba el por la justicia pero como país cómo podemos salir de este juicio

Voz 0515 28:21 yo diría que por partes no pero primero en términos judiciales con arreglo a exclusivamente a derecho la sala sabe como saben cualquier tipo de juicio pero que con uno que tiene la temperatura que tiene este juicio que cada coma de la sentencia va a ser observada por múltiples Lucas de todo tipo que arte van argumentar o no lo que las defensas hagan en tanto su derecho de recurso ante tribunales e instancias judiciales superiores incluido ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo etcétera no bueno uno con arreglo a derecho esta sentencia matando los fantasmas que algunos tratan de introducir que perdón porque me sale el el itinerario vital vasco lo he escuchado muchas veces con dirigentes de Herri Batasuna en en la Audiencia Nacional esto es un juicio político no no se persiguen ideas porque Torra hoy estaba sentado ahí detrás en el propio Tribunal pero no está causa hoy están independentista como Llum

Voz 0194 29:17 pero después ha dado una rueda de prensa que que seguramente no

Voz 0515 29:20 es más los más que Raül Romeva quien conozco bien de su etapa en el Parlamento cuando era diputado Iniciativa per Catalunya es más independentista que Raül Romeva por poner un ejemplo y no está encausado son hechos por tanto se sale con arreglo a derecho dos se sale con una cierta pedagogía sobre lo que ha pasado que no sé si se está haciendo es decir esto de que todo es un referéndum que a partir del cual se les juzga porque querían dar derecho de voto a la ciudadanía catalana ahí es lo hacen con arreglo a la ley con la regla eh cuidado porque eso conforma mucho de la imagen que España tiene en el exterior y este juicio con tanto observadores alucinado con los datos que ha dado Martín Pallín

Voz 1071 29:59 pues no observadores que el juicio de Nuremberg y los juicios de mil

Voz 0515 30:02 los eviten hacer además periodistas bueno periodistas observado

Voz 1071 30:05 obsesionados con dos nosotros claro no preservarlo

Voz 0515 30:07 de medios de comunicación medios radios periódicos no por tanto hay muchos ojos encima parte de la imagen del país se va a jugar yo creo que la clave está ahí la ruta es esa la brújula es sólo esa arreglo

Voz 12 30:17 a derecho yo creo que depende muchísimo de Marchena porque como es un juicio televisivo y la gente lo va a seguir y sobre todo luego los medios de comunicación harán resúmenes el que dirige todos Marchena del tono esta mañana el tono era clarisimamente un tono muy precavido no puntos tenido muy contenido muy de respeto absolutamente como debe ser obviamente es un profesional de esto pero además ha dicho varias ha citado varias veces Estrasburgo nos vamos a seguir por las normas de Estrasburgo en varias

Voz 0436 30:47 es evidente que para ellos también se eso

Voz 12 30:50 el juicio de huída obviamente es el momento de su vida Marchena se juega todo su prestigio viene de una situación dificilísima porque no nos olvidemos que Marchena iba a ser el presidente del Poder Judicial no iba a dirigir este juicio estuvo a punto pero faltó un whatsapp literalmente Sobrón Waltz sobró exacto White aseguró un whatsapp para que este señor no dirigiera este juicio si fuera el presidente del Poder Judicial viene de una pues eso de ese de ese fracaso de ese fiasco tremendo de ese whatsapp en el que el Partido Popular es uno de los dirigentes más importante Popular nada menos que el portavoz en el Senado dijo vamos a controlarlo por detrás con Marchena con lo cual Marchena tiene que demostrar doblemente no ya desde el punto de vista judicial que eso no entiendo pero desde el punto de vista imagen pública tiene que demostrar doblemente su imparcialidad tiene que demostrar doblemente que cuando haya algún interrogatorio de esos que decía Martín Pallín incontrolable incontrolado con políticos con muchísima experiencia en debates parlamentarios ya no va a ser fácil y ahí Marchena yo creo que es el es la clave de que el juicio vaya bien o mal

Voz 0436 31:54 en el Supremo insisten mucho en que ellos tienen absolutamente interiorizada la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerdan lo que comentado ya antes de que España no es de los países más condenados Bélgica con muchísima menos población que nosotros de Detrick nos triplican el número de condenas por parte del Tribunal de los Derechos Humanos yo creo que como país podemos salir bien parados de este juicio

Voz 0194 32:16 con todas las garantías procesales

Voz 0436 32:19 en un juicio en streaming absoluta transparencia donde se van escuchar las a las intervenciones de los abogados de la Fiscalía de la abogacía del Estado de la acusación popular Nos guste o no existe quizá como ha hecho Martín Pallín deberíamos plantearnos qué hacer con esa figura bueno estamos en un país que por ejemplo

Voz 13 32:41 no ha imputado juzgado condenado y encarcelado a un yerno y cuñado de Rey

Voz 0436 32:47 cosa que por ejemplo en lo hemos visto en otros casos de escándalos de corrupción por ejemplo de la familia real británica que haya pasado esto yo creo que nuestra justicia en nuestra salud democrática no está en cuestión en absoluto en este juicio

Voz 12 32:59 hacemos una base a la vuelta vamos a la otra pantalla vamos al Congreso de los Diputados

Voz 22 33:03 hora veinticinco

Voz 23 33:06 motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 24 33:12 veinte a la mutua Ike bajamos el precio de Tous

Cadena SER

Voz 29 36:51 cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 37:02 Ángels Barceló la tertulia Cristina de la Hoz

Voz 0194 37:05 voz Carlos Cué Eduardo Madina decíamos que este era un día simultáneo atento al inicio del juicio en el Tribunal Supremo y al debate sobre los Presupuestos en el Congreso

Voz 1071 37:13 por tanto se han mezclado los asuntos que la presidenta de la Cámara Ana Pastor ha tenido que pedir a los diputados que se centraran en el asunto que en principio era el que les estaba convocando allí las enmiendas a las cuentas

Voz 3 37:23 solamente los argumentos son válidos pero es bueno te besen cuando nombrar el presupuesto puede continuar

Voz 1071 37:35 bueno pues la mañana ha servido para que fuera del hemiciclo en el pasillo diputados y periodistas algunos están en esta misma mesa echaran cálculos y alguna quiniela sobre cuándo podrían ser las elecciones cuyo anticipo se daba en general será a esta hora también en general por hecho tras la puerta del salón de sesiones la ministra de Hacienda trataba de que los independentistas permitiera la tramitación que es lo que se va a votar mañana sin embargo ha sido esta tarde cuando el Congreso

Voz 0194 37:57 ha sido una fotografía exacta del momento en el que está la legislatura de la inminencia que todos sospechan de esas elecciones José María Patiño buenas noches ha sido para empezar un debate ideológico duro entre la ministra de Hacienda los líderes del PP de ciudadanos con evidentes aires de campaña electoral

Voz 1108 38:16 ha sido en efecto un intenso intercambio de golpes dialécticos y de acusaciones entre la ministra de Hacienda ir los dos tenores podríamos decir de la oposición más intenso y es cierto con Casado quién dio como un triunfo la manifestación del domingo pasado haber parado la rendición a la que se disponía el Gobierno ha dicho no ha habido ninguna concesión de réplica a Montero

Voz 3 38:36 lo que no pretende Muces seguir otros cuarenta años intentando integrar a aquellos que quiere desintegrar España se acabó

Voz 0684 38:44 la nación española ha dicho basta

Voz 0277 38:48 me puedo decir aquí en la tribuna que concesión ha hecho este Gobierno a Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado ninguna no hay ninguna concesión para Catalunya hayan lo que ustedes nunca han aceptado una concesión diferente del Estado de las Autonomías

Voz 1108 39:09 sube el tono de las réplicas y contrarréplicas Montero pintó al PP de Casado como autoritario de utilizar un lenguaje guerracivilista ID machista

Voz 0277 39:18 pero que provoca usted con insultos al presidente y provoca insultando a la mujer señor Casado no lo dicen sus mañana de Patti señor casado si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niño no en abortar él solo Kutxa dicho señor casado y eso es un insulto a las mujeres el partido que lo que ha hecho

Voz 0684 39:43 hablar con todo el desempleo de mujeres que ustedes habían creado porque no hay mayor política e igualdad que la autonomía de las mujeres para dar un portazo a los maltratadores o para dar un portazo a la dependencia que tengan porque que personas

Voz 1108 39:59 la ministra muy aplaudido al término de su intervención por la bancada socialista hay por el propio Gobierno aguijón aún hay otra vez ha casado pero también Albert Rivera con la foto juntos con Vox el pasado domingo casado no picó pero Rivera le echó en cara el eh la foto de la líder de los socialistas vascos con Arnaldo Otegi

Voz 0277 40:19 a mí me parece una foto vergonzante y me parece vergonzante silencio pagano que chilena para Sergi viviendo a lomos de la crispación se esté dejando abrasado por un partido de ultraderecha

Voz 33 40:33 antes la señora Montero ha dicho que es avergonzada de no sé qué mira

Voz 3 40:36 lo que me avergüenza es que sus líderes políticos brinden con hotel

Voz 33 40:39 eso sí que me da vergüenza

Voz 1108 40:41 Rivera que en casi todas intervención se dirigió a Pedro Sánchez tuvo que entrar al final en el cuerpo a cuerpo con Montero quién le reprochó su ansiedad por llegar a La Moncloa

Voz 1071 40:50 ocho veces equivocado a la ministra de Hacienda Montero y a Rivera le ha llamado Casado

Voz 0277 40:55 sí muchas gracias señora presidenta y usted venía la tribuna hablar de los presupuestos no señor casado claro claro a Siria hemos visto hablando de lo de los presupuesto minutes sin Llorca sabe usted quiere perdón perdón Excal viste perdón perdón perdón traía si traía al la anterior intervención ya veces que tampoco se distingue mucho o te tengo que decir que yo

Voz 0194 41:24 después ha llegado el debate entre los independentistas y la ministra que tenía que servir de termómetro de cómo están las relaciones después de que el Gobierno diera por rotas su negociación con la Generalitat

Voz 1108 41:34 pues se puede decir que ha sido más suave pero firme ya en la sesión de la mañana Montero había reconocido que se queda sin presupuestos por la demanda de autodeterminación que Esquerra IP de CAT han puesto sobre la mesa la respuesta venía por la tarde en boca de Ferran Bel

Voz 0277 41:48 no con claridad este Gobierno no va a ningún chantaje por parte de nadie

Voz 34 41:55 mire lo que nosotros lo que planteamos no es un chantaje es una negociación no es absolutamente ningún chantaje porque el diálogo nunca es chantaje

Voz 1108 42:06 esa apelación al diálogo a pesar de la situación en la que les pone el juicio del proceso también la formulaba Joan Tardà de Esquerra quiere incluso proyectaba en el futuro seguir negociando para resolver una situación que tiene lugar entre demócratas

Voz 3 42:19 las si ahora no se han dos condiciones para

Voz 35 42:21 aún Molló una negociación trabajaremos para que en un futuro cuanto antes mejor

Voz 0277 42:29 que el Ejecutivo ha sido meridianamente claro si la tramitación de los Presupuestos depende de que se acepta hablar sobre lo que ustedes llaman derecho de autodeterminación sobre Cataluña les adelanto ya que no habrá presupuesto

Voz 1108 42:43 la ministra ha salido del guión en este asunto preciso para no ofrecer argumentos a las derechas que a juicio de los independentistas han sido las que han frenado las aproximaciones de las últimas semanas Bell que incluso se ha atrevido a discutir las cifras de el supuesto beneficio presupuestario para Cataluña también ve un cálculo electoralista del PSOE al dar por perdidos estos presupuestos

Voz 0194 43:06 tenía hoy mañana que cuando se vota y cómo se vota porque había una propuesta de Baldoví a última hora de que pudieran cómo cómo va eso

Voz 1108 43:13 pero en principio ese de votar pasada la hora de la tarde aunque como dice se ha colado un asunto de última hora la presidenta Ana Pastor ha convocado mañana a las nueve menos cinco es decir antes de que empiece el pleno que estaba previsto que empezara a las nueve a la mesa para llamar la atención a los portavoces de los grupos para que hablen de los presupuestos avisó hoy que será llamado también en el hemiciclo han Tardà no pero no obstante no es confirman que efectivamente se preguntará a los letrados por esa idea lanzada por el diputado de Compromís Baldoví de votar por separado las enmiendas de devolución con la idea de que PP y Ciudadanos las suyas PDK at Esquerra votaría las sillas y por lo tanto en ninguno de los dos triunfaría lograría la mayoría suficiente como para rechazar hacer decaer los presupuestos sin embargo nos dicen que tiene pocos visos de prosperar esta propuesta porque la pueden bloquear en cualquier caso PP y Ciudadanos ir a decisión Ci el PSOE además parece ser que no va a dar la batalla

Voz 0194 44:08 gracias Patiño hasta mañana hasta mañana bueno de ese debate con los independentistas depende el futuro de las cuentas y por extensión de la legislatura en eso andan en el Gobierno buscándole fecha al calendario Inma Carretero buenas noches hola buenas noches faena parece que el Gobierno descarta esa fecha que saltó ayer la del catorce de abril pero nadie descarta el veintiocho de abril no

Voz 0806 44:28 se ha sido muy elocuente José Luis Ábalos que además de ministro

Voz 0194 44:31 Secretaria de Organización del PSOE que Nos desmentía

Voz 0806 44:34 periodistas hoy en el Congreso rotundamente el catorce de abril que es Domingo de Ramos pero en cambio guardaba silencio miraba para otro lado se hacía el sordo sobre el día veintiocho fuentes socialistas nos aseguran que en este momento la cúpula de Ferraz que defendió

Voz 13 44:48 su día el Super Domingo está situada

Voz 0806 44:50 hora en el veintiocho de abril por mucho que sea en el primer tramo de la campaña pillen Semana Santa sea sólo quince días antes de la

Voz 0194 44:59 la campaña realmente cree en que así Oliver

Voz 0806 45:01 van a los alcaldes y a los candidatos autonómicos del PSOE de la del peso de la política nacional en sus comicios ya además se hiciera coincidir Pedro Sánchez la general escuelas municipales autonómicas y europeas obligaría al partido a jugársela a todo o nada en el mismo día el veintiséis de mayo hasta la semana pasada Ángels destacados dirigentes del PSOE

Voz 0436 45:22 reconocían que habían estudiado todos los escenarios

Voz 0806 45:25 y qué pensaba que el presidente podría optar por finales de abril o por el super domingo pero hay fuentes socialistas que aseguran que ya en la reunión de maitines en La Moncloa el lunes después de la manifestación de Colón tras la foto del Partido Popular y Ciudadanos con Vox cobró peso el escenario de abril sobre todo aferrándose al relato de la pinza de la derecha en los independentistas para tú

Voz 0194 45:45 ver las cuentas así que la opción que prefiere

Voz 0806 45:48 la cúpula de Ferraz es el veintiocho de abril mientras la ministra Montoro en la tribuna hoy ha seguido en su papel de defender la continuidad del Gobierno porque el presidente no se ha pronunciado

Voz 0277 45:58 se lo digo por su permanente convoque usted lesione que lo tenga está claro que este Gobierno vino a gobernar que este Gobierno vino a cambiar la vida de la gente que mientras que esa tarea sigan pendiente señor Rivera este Gobierno seguirá gobernando muchas gracias