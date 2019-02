Hora 25 (12/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 todo en una misa decía dos días

Voz 0194 00:03 diga una cosa cuando yo te preguntaba si había puesto había ofrecido esa mesa de diálogo si así son cosas que se dicen entre políticos Entiendo entonces que Pablo Iglesias le ofrece esa mesa de diálogo por iniciativa propia no no era en nombre del Gobierno no hablaba en nombre del Gobierno no estaba ejerciendo de intermediario con el Gobierno

Voz 1 00:21 una moto es más diría que iba conversación aclarado Chrissie cuatro tiene otros iremos consiguiendo más que en esta gran oportunidad perdida por parte de Parquesol Obrero nuevos de atentado

Voz 0194 00:36 señor Tardà diría usted que mañana cae el Gobierno

Voz 1 00:40 mire nosotros los otros como decidido hoy la oportunidad que manifestar los otros y colaboramos de forma directa y en Acción Sánchez presidente de Gobierno les hemos apoyado en todo durante estos meses y los consideran que hay que convocar Victor si era porque espera que está Tura sea favorable para ellos nosotros no tenemos competencia para ello Sinn lo hacen pues fue nosotros lo queremos yo y teles explicando nuestra posición aquí está basada esos hay en el sentido común pero también una coherencia saben que nunca hemos engañado que siempre hemos dicho públicamente y en privado o y les consideran que hay las las convecinos además había creo no clara mayoritariamente entiende que la única opción si a un referéndum acordado para ello hay que trabajar desde ya Si ahora dicen es nosotros conseguimos manteniendo la mano extendida izquierda españolas para construir una solución democrática al conflicto pero no tenemos que endosar a nuestros hijos

Voz 0194 01:57 señor Tardà me aprecio ya es la última perecido escuchar que decía que incluso la figura del relator no la pusimos nosotros es decir la puso el Gobierno sobre la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1 02:08 yo era que yo redacción latiendo la totalidad ir pusimos aquello que siempre hemos recordado los otros existir un mediador ideal

Voz 0194 02:20 de Lepe pierdo muevas un poquitín pierdo

Voz 1 02:23 yo digo que yo como redactor de la actualidad no sé exactamente qué es lo que escribí impulse aquello que siempre hemos reclamado es decir una mesa una mesa configurada por las partes en los partidos políticos españoles

Voz 0194 02:38 pero entonces pero pero antes señor Tardà el Gobierno les ofreció un relator

Voz 1 02:43 bien yo yo digo que nosotros defendíamos la figura de un mediador preferentemente internacional pero al final una opción era la que remató de manera que nosotros siempre hemos dicho que no se trataba de poner nuestro acuerdo exigiendo aquello que las partes si habían sido pudiera nacional porque sino se Bonnín que establecer un marco de inicio un momento cero en lo cual no se hicieran trampas dice es decir hizo la mesa exigiera las dos opciones nosotros opciones están muy presentes en las campanas o la independencia provenía es decir lo podemos hacer nosotros siempre lo defenderemos es excusar a una de las partes de Cataluña de una parte de Cataluña hoy sirve pista de una parte tengo hoy no es una liga que no se puede expulsar a nadie que una futura la solución si estoy día no estimar comentábamos entiende cosa habrá que

Voz 2 03:48 va a estar muy bonito plano mejor

Voz 1 03:50 temprano que dotar de este esa que puesto que repito la Cataluña que hoy no es la que acuña del año dos mil cuatro

Voz 0194 03:58 perdone que insista para que me quede claro la figura del relator la pone sobre la mesa el Gobierno

Voz 1 04:04 si la figura de figura la cuando se llega a las negociaciones que se establecieron en las partes existe un momento que todo salta por los aires creo yo que el Gobierno español sea por qué hay unas revueltas dentro de palacio español osea porque consideran que los perjuicios son mayores que hemos beneficios creo a mi entender de forma muy equivocada y cometiendo un gran error y cierra animación y bien en otro caso comentamos porque sabe que pasará que dentro de un tiempo estaremos trabajando para construir una solución dialogada donde demasiadas que se concluya con un acuerdo beneficioso para ambas partes

Voz 0194 04:54 pues señor Tardà Le agradezco muchísimo que no haya tendido cuide es ese resfriado

Voz 3 04:58 muy agradecido hasta luego buenas noches bueno

Voz 0194 05:02 no parece que vayan a retirar la enmienda Cristina bueno yo hasta que mañana no se vota al filo de la una de la tarde son las once y cinco de la noche dice que no hay contactos tendría que estar en sí

Voz 0436 05:11 contactos como portavoz bueno quedan muchas horas teniendo en cuenta que la política se ha convertido en en en algo absolutamente líquido imprevisible ajeno a cualquier tipo de análisis guiado por el sentido común yo no descarto nada porque fíjate hace una semana cómo íbamos a prever que iba a pasar todo lo que pasó no que el martes en los vendió por parte del botín no que el diálogo era fantástico y que había un relato en la mesa y el viernes se descubre de repente que es que el independentismo no parece que se descubre de repente que el independentismo quiero hablar de él de del referéndum de autodeterminación aparentemente rompe el diálogo y después se nos da una fecha de catorce de abril para elecciones generales es decir vamos que quemando etapas con una rapidez que es muy difícil la verdad a mi me resultó muy complicado muchas veces intentar hacer un análisis medianamente riguroso de los acontecimientos que van sucediendo hoy estamos todos en el Congreso un estado de confusión tanto los los compañeros que hacen información del PSOE como el resto no bueno el resto teníamos digamos menos fuentes a las que acudir a la hora de preguntar cuál va a ser el calendario electoral a mí el XXVIII abrirme paso despropósito porque en menos de un mes hay otras elecciones de ámbito nacional sanciones elecciones

Voz 0194 06:23 pasa una semana empieza otra campaña

Voz 0436 06:26 los ciudadanos a dos campañas electorales seguidas una de ellas además que va transcurre en Semana Santa que vayan dos veces a las urnas además con los costes enormes que supone el campaña electoral en este país a mí me parece demencial calendario

Voz 3 06:40 la verdad es que cuando lo veamos con un poco de perspectiva y y cuando los protagonistas los cuenten algo más

Voz 0436 06:46 si se confirma claro el calendario

Voz 3 06:48 contado algunas cosas algunas crónicas hemos escrito todos los que nos dedicamos a esto y algunos detalles tenemos de lo que ha pasado esta semana pero cuando tengamos todos cuando los protagonistas esquivan libros lo cuenten nos cuenten con detalle lo que pasó veremos que ha sido una semana de un despropósito descomunal creo que sólo comparable salvando todas las distancias no es lo mismo a la semana en la que perlas Puigdemont después de una larguísima negociación en la que todo estaba hecho para que convocara elecciones con mediación del PNV y demás pues se lió la manta la cabeza dijo Aquino como colecciones en el último minuto si declara la independencia de aquellos polvos vienen estos lodos es creo que las dimensiones de esto es muy diferente porque lo lo peor que puede pasar es que va a haber unas elecciones en España a votar no cometió ningún delito sea salvo salvando las enormes distancias de las consecuencias que tienen pero desde el punto de vista de gestión política yo creo que hay algunas similitudes océanos arrancamos la semana hace diez días en que no había ningún escenario electoral al Gobierno no quería elecciones la y los socios de Gobierno no querían elecciones Podemos no quiere elecciones el PDK no quiere elecciones Esquerra Republicana no quiere elecciones el PNV

Voz 0194 07:59 sí estamos a punto de una convocatoria electoral

Voz 3 08:02 en elecciones una semana después de que todo el mundo estaban bueno vamos a ver cómo lo gestionamos y lo peor de todo es que algunos de los negociadores te admiten en privado y en los pasillos del Congreso alguna gente pues la verdad es que no sabemos bien qué ha pasado como hemos podido hacerlo tan mal porque no es tan tan lejos porque si uno el domingo en el país publicamos los dos últimos papeles si uno mira el pan papel que que nos que nos que hizo público la la la vicepresidenta el viernes y que dice en habla de un que que habla de de hablar con total libertad el otro papel que ponía la palabra autodeterminación expresamente realmente España se sea el Gobierno de España se va a romper nos vamos a ir a elecciones en una situación de inestabilidad lo que contaba Christina por discutir si es total libertad oponer la palabra autodeterminación realmente buena

Voz 0194 08:55 Madina

Voz 3 08:56 no bueno dice que fue que quizá dentro de algunos años nos explicaran esta semana digital el problema es que cuando los en los pliegues igual nos pilla en otra semana orquesta porque uno va viendo cosas que pasan que no sabe tendremos salud para no tendremos al Lupa tanto éxito

Voz 4 09:13 pues oye pero

Voz 3 09:16 uno va viendo cómo se baten todos los récords no de imprevisibilidad yo me pregunta es perdón porque vaya a redundar pero la pregunta es qué nos ha pasado para que escuchemos que alguien ha llamado a una persona fugada de la Justicia en Waterloo para intentar salvar el presupuesto de cuarenta y ocho millones de habitantes y queremos una cierta pues como normalidad entonces antes señalaba Carlos Cué hay un señor en el Tribunal Supremo decidiendo el presupuesto ir donde está el otro en Waterloo es decir hay alguien normal decidiendo el presupuesto de éxito en situación normal me refiero no es que la mayoría la tienen ellos y la preguntas una y otra vez que Nosa casado quién les ha dado las llaves para que un señor en Waterloo y otro señor en el Supremo decidan si hay o no presupuesto dos ese Gemma Mengual al Gobierno quién ha mezclado un problema territorial de primer nivel con la aprobación de un presupuesto quién ha decidido que puede cruzarse un problema de encaje territorial de vertebración territorial si quieres si elevamos un poco el lenguaje de diseño de la planta territorial del Estado de la vertebración constitucional de España con la aprobación de un presupuesto todo esto es negociable yo creo que no y hasta ayer lo era por tanto la pregunta es una y otra vez que no ha pasado yo reconozco que tras trece años como diputado en el Congreso me cuesta reconocer como propias cosas que durante muchos años las seis sentido así y una negocia ha visto muchas negociaciones seis siete me tocaron a mí como portavoz adjunto secretario general del Grupo Socialista y esto no lo he visto nunca nunca levante un teléfono con prefijo en Waterloo ni ni pedir a nadie que hablara con alguien en el Tribunal Supremo esto es nuevo por tanto tiene razón Cué cuidado con que la semana en que nos cuenten esta no será todavía peor porque esto va a verla ha recorrido las récord

Voz 0436 11:05 pero Eduardo yo creo que hay una respuesta esto que nos ha llevado a estos pretender gobernar con ochenta y cuatro diputados pretender gobernar con la más absoluta de las carencias costaba ya a Rajoy gobernar concierto XXXII gobernar con cincuenta menos era ya la demencia absoluta entonces sacabas dependiendo de formaciones políticas que no te pueden sorprender ni lo que quieren lo que buscan porque llevan queriendo buscando lo mismo desde el año dos mil dos los riesgos estamos hay cosas que son rumores eran las pero lo que sí está claro es que estamos en unas sensación yo al menos la albergo yo creo que que es muy generalizada de una de una una sensación agónica de que está de que esta legislatura agoniza de que esto es un fin de ciclo que esto no se puede estirar más yo no descarto al final al puesto que que lo intenten alargar en no lo descarto no descarto que al final haya elecciones en en abril lo que al final se anuncia elecciones como Zapatero os acordáis que que yo creo recordar que convocó en junio anunció en junio cabría lecciones en septiembre algo de eso pero bueno no ha llevado a esta situación pretender gobernar en precario sin apoyos y dependiendo de unos señores que estarían otra cosa pero que no engañan a nadie que sabemos en lo que están desde hace mucho tiempo

Voz 3 12:20 no nos olvidemos que lo que no que sea llevado a esta situación son las matemáticas lo que no está llevando esta situación es la realidad del Congreso es que no Zizou vamos a ver esto viene desde dos mil dieciséis no se logró con formar una mayoría alternativa a la del PP que sepa en la que se pusieran de acuerdo el PSOE Podemos Ciudadanos porque Ciudadanos y Podemos no encuentra ningún punto de acuerdo cosa que es bastante anormal también bastante difícil de explicar porque las diferencias en algunas cosas son muy importantes en otras se de hecho hay leyes que votan juntos osea que nos ha llevado a esto la incapacidad de diálogo claramente entre entre entre los tres que podrían conformar una mayoría alternativa al PP en su momento que nos ha llevado a esto la situación extrema a la que se llegó con una sentencia

Voz 5 13:06 condenaba al Partido Popular de forma grave y con la cantidad de años que estuvo Mariano Rajoy era correcto

Voz 0436 13:11 acciones que efectivamente esa acción

Voz 5 13:14 hay ahí está la decisión del presidente de Gobierno que mucho de gente de su entorno dice que ha sido un error de no convocar elecciones en octubre noviembre pero no nos olvidemos lo que no sea llevada esto es entre otras cosas el voto de la gente porque lo que pasa en el Parlamento y los números del Parlamento es lo que la gente que salga

Voz 0194 13:29 tú decías antes fue contestada con decías mañana podemos conocer la fecha de las elecciones es informaciones un pálpito

Voz 3 13:35 no información buena es que información información en lo que se refiere al presidente Gobierno no existe porque sólo él lo sabe y él a mí no me lo ha dicho entonces no tampoco es pálpito porque la gente de alrededor especula con esa posibilidad pero saberlo saberlos haberlo tampoco lo sabe la gente alrededor

Voz 1071 13:51 margen del juicio los dirigentes independentistas por el SES para ir cerrando hay más vida en la crónica judicial quién lo iba a decir pero si hoy nos toca volver a hablar hasta del incendio del Windsor aquel edificio que ardió en Madrid hace catorce años el edificio donde de hoy conservaba la única copia de la auditoría que hicieron a la empresa que el ex presidente del BBVA Francisco González vendió a Merrill Lynch en una operación en la que se escondía un presunto desfase contable de cuatro millones y medio

Voz 6 14:18 la Fiscalía abrió

Voz 1071 14:19 canción de reclamó a Deloitte ese documento secreto fuertemente custodiado pero sólo un día después de esa reclamación ardió el Windsor Icon él el único rastro que podía comprometer a Francisco González el portal Moncloa punto com ha publicado hoy un documento del ex comisario Villarejo donde se refleja que entre sus múltiples trabajos para Francisco González realizó uno con el título acción final que consistía ya es literal en eliminar rastros documentales de la firma de auditoría Deloitte Villarejo dejó por escrito que el objetivo de ese encargo

Voz 0194 14:49 se cumplió totalmente totalmente por seguir en Madrid en el presunto caso de espionaje en la Comunidad hoy siquiera el turno de Ignacio González después del fiasco del error de ayer Alfonso Ojea buenas noches

Voz 0089 15:00 qué tal muy buenas noches sois hoy si le tocaba a

Voz 0194 15:03 a González que dice en su tono de siempre que él no sabe nada de espías que en todo caso que el único al que espiaron fue a él

Voz 0089 15:09 sí sí sin duda alguna pero el interrogatorio fíjate que comenzaba como no podía ser de otra manera después de de desaguisado de ayer con las disculpas de la sala por emitir una citación que no era real este era el momento

Voz 1071 15:20 en el que la presidenta padre Redondo la presidenta la mano

Voz 0089 15:23 trabajo les solicitaba disculpas

Voz 7 15:25 primero pedir disculpas por el lío que hubo en casi se estaba citado ayer que estaba citado hoy

Voz 8 15:31 lo agradezco mucho señoría porque la verdad fue bastante lamentable porque me encontré por la mañana con todos los medios de comunicación acordándome

Voz 0194 15:41 bueno tampoco era cita apostamos

Voz 0089 15:44 esta vez como acabamos de comprobar pletórico muy lejos de esa imagen Angels de cuando abandonó Soto del Real incluso ha ganado peso muy seguro de lo que iba a decir incluso ha retado algunos letrados del Partido Socialista González ha negado que diera órdenes para hacer seguimientos que no sabía nada de este tipo de operaciones

Voz 8 16:02 todos ni conocía ni ordenada por qué quiero decirle que yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de Interior ni en materia de justicia ni en materia de seguridad ni lo hecho día ni podía es absolutamente falso todo eso

Voz 0089 16:18 pero en todo caso lo que ha querido decir después es que el espiado que fue una realidad fue el propio González así se lo decía a la sala

Voz 8 16:26 yo sí fui espiado en el año dos mil ocho pide eso sí que consta acreditado en los medios de comunicación yo lo que lo que yo lo denunció que supere el yo que conozco pero con ninguno de la impresionados por supuesto que por ninguno de su propio delgados pero es el único es pelaje que conocido en la comunidad

Voz 0089 16:44 bueno pues hasta el día de hoy que ha sido la séptima jornada Ángels ya no hay no sabemos quién es quién espió a quién si hubo espionaje porque los que denunciaron el espionaje ahora se han retractado en definitiva que el día quince será el Juzgado el jurado popular que se reúna para emitir una sentencia y mañana eso sí el último de los consejeros de Aguirre en la Consejería de Justicia que es Salvador Victoria

Voz 1071 17:07 pues veremos qué pasa gracias de Alfonso por la crónica de un hasta luego y un caso más que hemos tenido noticia hoy Narcís Serra y Adolf Todó han sido absueltos por los sobresueldos en Cataluña Caixa ya en noviembre la Fiscalía rebajó la petición de cárcel y ahora la Audiencia de Barcelona les ha absuelto porque entiende que no existió comportamiento delictivo ni en los aumentos de sueldos ni en el proceso por el que los aprobar la sentencia asume que los aumentos para el cúpula resultaban esto es textual difícilmente digerible para la población en el contexto en el que se encontraba pero añade la Audiencia no es misión de este tribunal realizar una valoración moral de las conductas el que se echó la valoración no sé si moral o no era el propio Narcís Serra que estaban ser Cataluña en aquí Cuní

Voz 9 17:46 el culto del estoy muy contento el fallo es rotundo ha quedado claro que no ha habido ninguna mala gestión hacía falta una sentencia para que quedase claro

Voz 0194 17:57 varios cara director de La Vanguardia muy buenas noches

Voz 10 18:00 muy buenas noches antes llevamos toda la noche hablando

Voz 0194 18:02 esa pantalla partida Tribunal Supremo Congreso de los Diputados portada partida también

Voz 10 18:07 mira la verdad es que estamos a cinco columnas

Voz 1 18:12 sí

Voz 10 18:12 donde explicamos que la defensa de los acusados abierto juicio del uno de octubre con un alegato político y la verdad es que lo que hemos visto es que la defensa aunque hay estrategias distintas depende de cada uno de los letrados pero hay denominador común no el sí cantar hacer creer que hay una puedo se ha producido una ocultación general de los derechos y que incluso hay una frase de de la del abogado defensor de Oriol Junqueras se decía que se está aplicando el Código Penal del enemigo rotunda que llevamos a a la portada fotos nosotros que también creemos en nuestra portada yendo información es el constatar que por parte del Tribunal el tribunal ha querido ser extremadamente garantista no ha permitido a los letrados extenderse ni siquiera les han interrumpido cuando cuestionaban su imparcialidad la verdad es que por parte de el del Tribunal de la Sala Penal del Supremo la estamos viendo digamos la exquisitez que va más allá de lo que de lo conoces pero que de lo que suele ser habitual no porque porque no quieren que nadie pueda tener ninguna queja no quieren que nadie pueda de alguna manera acusarles de extralimitarse

Voz 0194 19:40 de los presupuestos como titulares

Voz 10 19:43 por supuesto tenemos el Gobierno se desate ese Lance se lanza ya a la campaña el subtítulo de Sánchez baraja las generales del veinte de los veintiocho de abril ante el reto independentista al presupuesto accedía al amor por hecho de que no va a haber presupuesto parece ser que la fecha que si bien hace hace unas horas se daba el catorce de abril yo creo que la del XXVIII tiene más visos de sea realidad Domingo de Ramos no en fin

Voz 2 20:10 no no era una buena racha

Voz 10 20:14 y además ya sabes que incluso si uno sigue La Biblia el Ramos es el momento de la euforia no donde residen Jesucristo con con Ramos y yo de Laurel que es el momento de éxito pero días después se produce la concepción el calvario

Voz 2 20:32 no la la metáforas fatal varios muchísimas gracias hasta luego Sastre cuadernos de frases

Voz 1071 20:41 viendo ahora un teletipo que ha dejado esta tarde mi mesas había tres favelado Ester Bazán dice un burgalés de cuarenta y dos años ha recibido de manos de la Policía Nacional el billete de quinientos euros que encontró hace dos años en el suelo derrumbar y que entregó en la comisaría después de que haya transcurrido el tiempo legal establecido sin que nadie haya reclamado pasando estas cosas no otro quinientos euros lo llevó a la comisaría

Voz 6 21:00 la italiana de reclamado para eh

Voz 1071 21:03 pero claro como reclama esperará quieren es grave es que estos euros de circulación vallas porque ahora que lo tiene el jurado de Nueva York ha declarado culpable a Joaquín el Chapo Guzmán tras seis días de deliberaciones las ocho mujeres y cuatro hombres que le juzgaban por narcotráfico han emitido esta tarde su veredicto y la sentencia se conocerá el próximo veinticinco de junio podrían condenar a cadena perpetua lo considera culpable de los diez cargos que se le imputaban

Voz 11 21:26 es muy bonita

Voz 1071 21:31 ahora normal decía en Cataluña más que lo básico en Cataluña los obispos de esa comunidad han firmado un documento en el que se disculpan por los abusos a menores que dicen que les provocan vergüenza y dolor se comprometen a investigar todos los hechos del pasado lo hacen después de los últimos escándalos que se han ido conociendo en los últimos

Voz 12 21:50 un promete un locura al actual Arizmendi Cepsa o pasar diez las víctimas restablece

Voz 1071 22:00 ya algo que comentabas en el tramo de la cultura cumpleaños Joaquín Sabina

Voz 13 22:09 Condoleezza Rice

Voz 1071 22:12 está nada mal esta versión de Niña Pastori del contigo de Sabina el cumple setenta años se cumple también XXXV de la muerte de Julio Cortázar con una de sus frases que el cuadro de frases vamos a acabar ya con todo el funeral de Huelva fue escrito en condiciones físicas tremenda la voz de portada la frase andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrar bonitas has has visto

Voz 1150 22:44 este juicio puede llegar a ser contra los derechos fundamentales estas palabras del abogado Bernard chalé Ellas dan el tono de la primera jornada del juicio al independentismo era el día de las cuestiones previas y los abogados han trabajado con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está destinado a ser la última estación de este episodio había que apuntar a la falta de parcialidad de los jueces a las deficiencias de instrucción a las irregularidades formales sino la negación de derechos de los procesados y así ha sido osea el preludio del juicio apunta lejos es el peculiar carácter de un caso en que el Tribunal sabe que será evaluado tanto por sus decisiones como por las actitudes los modos en los procedimientos que son parte del motivo de expectación internacional generada hagan dejó a veces no de salvadores de la patria ha dicho el abogado Jordi Pina advirtiendo sobre las humano es cimentaciones de quiénes han sido en propiamente llamados arreglar lo que no resolvieron los políticos en el Parlamento Pablo Casado parisino haberse enterado el pinchazo de la concentración del pasado domingo ya seguido a piñón fijo con su hiperbólico posición acosando a Pedro Sánchez de pactar la autodeterminación como los independentistas probablemente por debajo de la mesa es decir sin prueba alguna hablaba de presupuestos pero nadie lo diría cuando afirmó que el único diálogo que cabe es cuándo y cómo aplicar el ciento cincuenta y cinco este señor aspira a ser presidente del Gobierno pero me parece que se haya enterado del sentido de la prudencia que exige vivimos momentos de algarabía política que conjugan mal con la sensatez pero tal como está la oposición dejar caer los presupuestos de Sánchez es peor con una irresponsabilidad es una estupidez el independentismo lo sabe pero no se atreve sin embargo el juicio ha empezado con escaso ruido en la calle como si la ciudadanía hubiera realizado lo ocurrido estos últimos años con mayor celeridad que los dirigentes políticos el primer día de juicio ni en Madrid ni en Barcelona los incidentes han ido más allá de lo anecdótico da la sensación de que mientras los partidos pelean el presidente a cara de perro las ciudadanía asume la calma en la paciencia como argumentos para encauzar el futuro próximo por lo menos mientras la economía Wanted

Voz 7 24:55 lo dejamos aquí Cristina de la Hoz Carlos Cuevas

Voz 1366 24:58 Madina hasta la semana que viene buena semana a todos ustedes muchísimas gracias por haber venido ya pueda aplaudan estaba solo ya saben qué pasa que tenemos que salir corriendo porque llega El Larguero que también trae a su público para el día de la radio es decir todos fuera de aquí gracias hasta mañana Sastre

Voz 7 25:31 veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

