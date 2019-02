Hora 25 (13/02/2019)

Voz 0194 00:00 de nada le han servido a Pedro Sánchez todos sus esfuerzos con el independentismo que ha terminado por empujarle hasta la encrucijada au sigue gobernando encaramado al inexistente bloque de la moción de censura o se deja llevar hacia las elecciones que no quería convocar son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:40 es el presidente Sánchez informará el viernes a su Gobierno sobre su decisión y después nos enteraremos todos los demás hasta entonces todo serán especulaciones y para muestra un botón el mismo que soltó la liebre del relator hoy apunta la hipótesis de que Sánchez decida seguir gobernando es Miquel Iceta

Voz 4 00:55 está cómo no no no descartaba no se puede descartar incluso que decidiera presentar otro proyecto de presupuestos en septiembre no se puede descartar tan nos otras descarta

Voz 0194 01:04 el Congreso ha rechazado hoy los presupuestos de Pedro Sánchez después de que los dos grupos independentistas hayan mantenido sus enmiendas a la totalidad pero ni el P de Cani Esquerra se quieren hacer responsables de un hipotético adelanto electoral Carles Campuzano Joan Tardà

Voz 5 01:18 ya han preferido instalarse en la idea de que la responsabilidad de la caída de los presupuestos es compartida por la derecha y los socialistas no no es básicamente responsabilidad del Gobierno alguno

Voz 6 01:31 voy a hacer lo que quiera lo repito un gran error histórico que la izquierda española se ha mostrado

Voz 0194 01:37 la mayor parte del arco parlamentario da por hecho que habrá elecciones pronto hoy tanto el PP como Ciudadanos eran muy gráficos al dar por agotada la legislatura Pablo Casado Albert Rivera

Voz 1660 01:46 hoy queda claro que ha sido el fin de trayecto que esa agonía de la que hablábamos ayer ya no se puede alargar más que España merece un mejor gobierno lo merece cuanto antes pero

Voz 4 02:13 estos días la información es un camino de ida y vuelta desde la política la justicia segunda jornada del juicio del pluses hoy era el turno de las acusaciones este es un juicio entre tensa pero democracia española es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de mil novecientos setenta y ocho que por cierto en Cataluña obtuvo el respaldo del sesenta y dos por ciento del censo electoral

Voz 1715 02:40 sabido es uno de los fiscales del caso una estrategia de la Fiscalía hoy estaba aclara contrarrestar la versión ofrecida ayer por las defensas es un juicio político han dicho no se persiguen las ideas no se han vulnerado los derechos en resumen una enmienda a la estrategia de los procesados en Hora Veinticinco los vamos a acercar a Rabat el Rey Mohamed VI ha recibido al Rey Felipe VI primer viaje de Estado del Rey de España a ese país se había ido posponiendo durante meses llega hoy con una agenda breve de apenas veinte horas y entre las novedades del día el informe de la UCO informe de la Guardia Civil con detalles sobre el patrimonio millonario de Eduardo Zaplana en el extranjero sobre sus intentos para manejar el día que a las ocho y media comienza a Carrusel Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas tardes el Real Madrid visita al Ajax

Voz 8 03:23 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League a partir de las nueve de la noche desde Amsterdam en el escenario del partido ya con el once blanco Javier Herráez buenas tardes

Voz 9 03:32 hola qué tal Paco muy buenas tardes desde este escenario majestuoso el Johan Cruyff arena cincuenta y cuatro mil espectadores que va de nada grada dos mil de ellos españoles el once del Real Madrid suena así Courtois en portería Carvajal Nacho al final Varane se quedó fuera por gripe Ramos reggae Lon Ramos seiscientos partidos con el Real Madrid al centro del campo para Modric Casemiro Kroos y arriba juega Bale no juega Lucas Vázquez con Benzema y la alegría del Real Madrid Vinicio Junior

Voz 8 03:56 gracias Herráez el otro partido del día a la misma hora es el Tottenham Borussia Dortmund y también en marcha la jornada veintiuno de la Liga Iberdrola acaba de comenzar el partido del líder Madrid Club de fútbol Atlético de Madrid en la segunda parte pierde del Barça uno tres ante el Sporting de Huelva gana a la Real Sociedad cero uno

Voz 0978 04:12 y el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes la situación meteorológica se mantiene estanca y así aguantará como mínimo hasta el domingo en la consecuencia más clara con esta inversión térmica es el aumento de la concentración de contaminantes en zonas urbanas e industriales hoy la calidad del aire ya es pobre en muchos puntos de nuestro país iba a ir empeorando los próximos días las no esperamos cambios significativos por ejemplo en el viento las temperaturas esta tarde que de nuevo han dado lugar a un ambiente agradable están bajando rápidamente mañana mínimas parecidas a las de hoy sensación de frío frío poco persistente mañana de nuevo lucir el sol la mayor parte del día con temperaturas durante la tarde parecidas a las de hoy ambiente agradable al sol algunas nubes más en el Mediterráneo pero con muchos momentos de sol en Canarias las temperaturas empezarán a bajar pero mañana sí gracias

Don poco decanos me empieza hora25 Pedro

cuenta que por eso del fútbol a partir de las nueve nos van a tener que buscar a los de Hora Veinticinco en ser más en la web de la Cadena SER Cadena Ser punto com El la aplicación móvil de la Cadena SER y en onda media así que no hay escapatoria bueno vamos ya con todo pero antes noticia Iberia con Nacho

Voz 3 07:18 Pedro Blanco su sitio

Voz 1715 07:20 minutos de la tarde siete y siete minutos en Canarias este es el momento que lo puede precipitar todo sí

Voz 18 07:26 ciento noventa y uno no ciento cincuenta y seis más dos votos emitidos telemáticamente abstenciones una

Voz 3 07:33 en consecuencia quedan aprobadas las enmiendas de devolución

Voz 18 07:36 por tanto rechazado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año dos mil diecinueve bueno

Voz 1715 07:41 pues finalmente el independentismo no cedió ni la Abogacía del Estado ni el reto a Tour el dinero destinado a Cataluña en los Presupuestos y las políticas sociales ni las reuniones de Sánchez con Torra ni los foros bilaterales nada P de Cat Esquerra Republicana han retirado las enmiendas a la totalidad de los presupuestos así que a partir de ahora Pedro Sánchez tiene que decidir si sigue gobernando sin presupuestos con el bloque de la moción de censura disuelto usted convoque elecciones el viernes en principio deberíamos salir de dudas Inma Carretero Inma buenas tardes

Voz 0806 08:15 sí buenas tardes no se va a pronunciar hasta el viernes el presidente pero nos dicen fuentes gubernamentales que sobretodo es para esperar a que estén aquí el Rey y los ministros que Le acompañan en Marruecos pero que realmente lo que se vive es un ambiente de final de legislatura La Moncloa sólo ha confirmado que después del Consejo de Ministros se conocerá la decisión pero la fecha dieciocho de abril es la que comparten la dirección del partido socialista también distintos miembros del Ejecutivo que hoy se han desplegado para hacer una campaña mediática tras la caída de los presupuestos en los que está el programa electoral de Pedro Sánchez para las generales a la espera de que se confirme la convocatoria las terminales del PSOE guardan silencio hay sorpresa generalizada entre los altos cargos y los cuadros socialistas que creían que por las dificultades el Super Domingo Sánchez finalmente se iba a decantar por unos comicios en otoño la última palabra no está dicha pero poco a poco empiezan a asumir que esta primavera van a tener dos campañas seguidas

Voz 1715 09:13 insisto en teoría el viernes deberíamos salir de dudas hoy el independentismo ha querido sacudirse la responsabilidad por un posible adelanto electoral hay una responsabilidad de la que no puedes acudir es la devolución de los presos puestos al Gobierno presentaron las enmiendas a la totalidad no la retiraron hoy tanto el PP CAT como Esquerra intentan fijar la lesión de que la única responsabilidad es del Gobierno

Voz 5 09:37 creo que han tenido muy poco interés ya han preferido instalarse en la idea de que la responsabilidad de la caída de los presupuestos es compartida por la derecha y los soberanistas no no es

Voz 1715 09:48 que de responsabilidad del Gobierno

Voz 19 09:51 he estado creo que

Voz 4 09:54 se equivoca no hay no tiene ningún

Voz 19 09:57 sentido que no asuma que hay que hablar de todo bien negar al principio de realidad en principio democrático creo que es un gran error

Voz 1715 10:06 bueno más allá del independentismo del Bloque Independentista casi todo el arco parlamentario coincide en que se avecinan elecciones la discusión claro sobre cuál es el mejor momento la derecha las quiere las quiere pronto pero no tan pronto como para que se convocaran el veintiocho de abril podemos asume que la sabrá aunque no entra en la especulación sobre las fechas nos lo va a contar José María Patiño

Voz 20 10:31 las diputadas de la Comisión de Energía se despedían en el pleno o unas de otras desde la tribuna de oradores y los partidos apuntaban ya sus estrategias de cara a unas elecciones que consideran inevitables Pablo Casado se ve ganador al liderar un frente de unidad de las diré

Voz 1660 10:46 esas si los españoles nos piden que hagamos un frente común para intentar mejorar la economía la legalidad y la convivencia en España parece irresponsable que les ofrecemos un proyecto

Voz 20 10:58 fracturado Rivera se deja llevar porque asegura que pactará con los partidos constitucionalistas pero nunca más con Sánchez los líderes de PP y Ciudadanos quieren elecciones cuanto antes pero prefieren el Súper Domingo de finales de mayo una mala fecha para Aitor Esteban del PNV que sin embargo con ironía sugería casado y Rivera un candidato de consenso

Voz 21 11:19 también pueden ustedes proponer al señor Abascal aún no siendo diputado sería constitucional por si no lo saben ya que lo promocionan tanto y se sienten tan cercanos a él en su patriotismo al fin y al cabo ya han posado juntos en la foto en Colón

Voz 20 11:32 los que definitivamente parecen ir en direcciones opuestas son Alberto Garzón de Izquierda Unida Irene Montero de Podemos el pedía continuidad y ella elecciones

Voz 1715 11:41 es una voz más esta tarde le han preguntado en la SER a Miquel Iceta Nasser de Lleida líder del PSC han pedido una especie de pronóstico e Iceta que por cierto fue lo destacaba Angels en la portada quien soltó la liebre del relator notario apuntador en fin Iceta dice que no es descartable que Pedro Sánchez siga gobernando Nono

Voz 4 12:03 no no descartaba no se puede descartar incluso

Voz 22 12:06 que decidiera presentar otro proyecto de presupuestos en septiembre no se descarte

Voz 4 12:09 dar tan nos POTA descarta bueno así que

Voz 1715 12:11 una hipótesis que no deberíamos dejar de manejar en palabras del líder del PSC Miquel Iceta que presidente del Gobierno pueda tomar la decisión de seguir gobernando ida volver a intentar sacar adelante unos presupuestos en el mes de septiembre los presupuestos van de regreso por tanto a la Moncloa es momento de hacer un balance de las implicaciones que tiene el rechazo a las cuentas de Pedro Sánchez las cuentas ya saben al final básicamente es buscar el equilibro entre los ingresos y los gastos y claro el hecho de que esas cuentas finalmente no se vayan a aplicar tiene desde luego implicaciones Eladio Meizoso gasta

Voz 0527 12:46 hola buenas tardes y hay partidas del gasto público importantes que aumenten este año por decreto como la subida de las pensiones o del sueldo de los funcionarios en conjunto estas dos suponen unos diez mil millones de euros más los presupuestos incluían medidas para financiarlo como el impuesto digital de transacciones financieras sobre el gasóleo cambios en los de sociedades IRPF o patrimonio con un ingreso adicional previsto de unos cinco mil seiscientos millones de euros que ahora desaparece resultado aumento del déficit público advertía ayer en el Congreso la propia ministra de Hacienda

Voz 0419 13:17 en un escenario de política constante es decir en caso de que estos presupuestos no salieran adelante el objetivo del déficit seguía con dos guardias con cuatro veces la cifra que estamos proponiendo es decir

Voz 0527 13:30 en torno a un punto más de déficit por encima del uno con tres por ciento previsto por el Gobierno eso equivale a unos doce mil millones de euros más de déficit los presupuestos contemplaban también un aumento de la inversión en infraestructuras del cuarenta por ciento son casi dos mil doscientos millones de euros más eso ya no será posible si hay que aplicar los presupuestos prorrogados del año pasado

Voz 1715 13:50 el segundo día del juicio del proceso en el Supremo una especie de avance de lo que vamos a vivir dura de las próximas semanas que no es otra cosa que la pugna por imponer una versión de los hechos entre las defensas y las acusaciones la Fiscalía ha puesto hoy un empeño especial en intentar desmantelar desactivar los argumentos de los abogados de los procesados los escuchamos ayer en resumen los fiscales sostienen que no se juzgan en este caso en este proceso no se juzgan idea sino hechos sostienen que el juicio no atenta contra los derechos básicos de nadie sino que aseguran va a servir para a su manera fortalecer la democracia pendiente de este segundo día también ha estado hoy Alberto

Voz 0527 14:32 estás en menos de dos horas los fiscales del caso han hecho una enmienda a la totalidad de los argumentos de las defensas Javier Zaragoza y Fidel cadena han defendido que este no es un juicio político

Voz 4 14:41 este es un juicio en defensa de la democracia pero democracia española es un juicio en defensa del orden constitucional

Voz 0527 14:48 han mantenido su acusación por rebelión reclamando

Voz 23 14:50 métodos violentos a través de las masas como escudos humanos que expulsan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los Mossos que se incorporan al clan de la rebelión

Voz 0527 15:00 afirman que el derecho a la autodeterminación no existe ni aquí ni en Europa porque la misma Alemania que se negó a entregar a Puigdemont niega que se pueda convocar un referéndum independentista

Voz 4 15:08 el Tribunal Constitucional alemán negó a Baviera tajantemente la celebración de un referéndum para la independencia para independizarse

Voz 0527 15:15 mañana a las diez de la mañana el Tribunal resolverá algunas cuestiones previas las relativas a los derechos políticos los deja para la sentencia después empezará de interrogar

Voz 1715 15:22 Dario al John que era el presidente del tribunal ha querido zanjar hoy una discusión sobre las apariencias sobre los símbolos la abogado de Vox se quejaba de que uno de los procesados Jordi Sanchez luciera el lazo amarillo

Voz 24 15:35 este tipo de eh símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación

Voz 3 15:41 Nos al Amiri vamos a fijar criterio la Sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y en consecuencia no va a poner ningún obstáculo a que los acusados el símbolo del que ha hablado usted es que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo Hora veinticinco veinte

diecisiete minutos

Voz 1715 17:24 informe de la UCO es demoledor para el ex presidente valenciano y ex ministro Eduardo Zaplana la Guardia Civil describe su abundante patrimonio habla de pisos de terrenos de dinero depositado en el extranjero los agentes grabaron algunas conversaciones de Zaplana en las que por ejemplo se queja de que no le están dando dinero de Andorra en las que plantea los problemas que tendrían España si decidiera sacar varios millones de los que supuestamente tenía por ahí Miguel Ángel Campos hasta nueve empresas utilizó Zaplana y su entorno para esconder en Luxemburgo Uruguay comisiones por diez millones y medio procedentes de las adjudicaciones irregulares bajo su mandato en Valencia a empresas del entorno de Juan Cotino entre otras pero el sumario también revela transcripciones de conversaciones grabadas entre los sospechosos en una de ellas entre Zaplana y su testaferro Bell hot en un hotel de Madrid el exministro se mostró preocupado con la posibilidad de repatriar dinero desliza Zaplana que dispone de dinero en el extranjero pero que sí lo afloraba en España literal me van a decir usted dónde va supuestamente en referencia a Hacienda en esa misma conversación Zaplana lamenta la que Ignacio al parecer el ex presidente madrileño Ignacio González no le estaba dando su dinero de Andorra los agentes trazan al céntimo la ruta del dinero ya han recuperado en efectivo seis coma siete millones en Suiza el hallazgo casual de unos documentos en un despacho de abogados relacionados con el yonqui del dinero Marcos Benavent permitió iniciar la operación en dos mil quince Ecos de otro asunto turbio el BBVA asume que su supuesta relación con el comisario Villarejo puede pasarle factura lo dice en la información que ha remitido a la CNMV después de la celebración de su junta y el propio Villarejo ha emitido un comunicado en el que niega que guardara relación que guarde relación con el incendio de la torre Windsor

Voz 3 19:07 nos los órganos Rabat los Reyes realiza

Voz 1715 19:09 han una visita de Estado ese país viaje con agenda corta menos de un día completo el Gobierno marroquí en pleno el Rey marroquí ha recibido a Felipe por la noche ya tiene lugar la cena oficial enviada especial María Manjavacas

Voz 1444 19:21 en unos minutos aquí en el Palacio Real comienza lo que es el acto más institucional la cena de gala que ofreció Mohamed VI a los reyes a la delegación española pero ha sido antes cuando ha tenido lugar la foto más política la foto de los acuerdos que ha firmado los reyes en presencia de los cinco ministros españoles y sus homólogos marroquíes son muchos más de diez para luchar contra la delincuencia para agilizar el paso del Estrecho acuerdos en materia energética intercambios culturales y para mañana ya se queda la parte más económica la empresarial también los discursos esta tarde el recibimiento ha sido a lo grande con todo el boato con toda la familia real al completo recibiendo a los Reyes a pie de escalerilla es en el aeropuerto de Rabat y con todo el Gobierno marroquí en pleno para escenificar que la relación entre los dos países es excelente hice quiere reforzar aún más si cabe con esta visita de Estado la primera que acusan los Reyes de España que a este país a Marruecos

Voz 1715 20:15 yo hoy en la SER les estamos contando la situación a la que se enfrentan unos mil enfermos de leucemia la escasez de un fármaco de un fármaco importante para sus tratamientos que las farmacéuticas están dejando de fabricar porque ya no le resulta un gran negocio ha caducado la patente Laura Marcos

Voz 1509 20:30 la Fundación Josep Carreras reconoce a la Ser que hay tanta escasez de Sabina en España que para dársela a algunos de los mil doscientos enfermos de leucemia a los que tienen más recaídas o los que más necesitan un trasplante tienen que buscar fuera Enric Carreras es director del Registro de Donantes de mete

Voz 29 20:44 que algunos centros han tenido que empezar ya conseguir el fármaco a través de medicamento extranjero porque los stocks están bajando con lo que espero es que no haya quedado nadie desabastecidos por el momento

Voz 1509 20:56 pero estos problemas de suministro no acaban aquí sedán hasta en una decena de fármacos contra el cáncer cuya patente ha vencido y por tanto producirlos ya no es tan buen negocio para los laboratorios como lo son por ejemplo los antibióticos Ramón García presidente electo de la sociedad de Hematología

Voz 30 21:11 qué compañía farmacéutica podría producirlo problema es que hay es que son muy baratos para una población total en España diez quince mil personas no son tan rentables

Voz 1509 21:22 Sanidad asegura que la Flood Gravina volverá a circular a finales de marzo pero los oncólogos alertan de que hay enfermos para quienes no existe tratamiento alternativo fiable

Voz 1715 23:03 hoy como ayer la segunda hora del programa la vamos a dedicar analizar con una perspectiva algo más técnica lo que hoy se ha escuchado en la segunda jornada del juicio de la cara a ocupar de eso que vamos a hacer ahora con cierta intensidad de que al viernes especular ser rito

Voz 1880 23:14 hola pero sí que llevamos haciendo ya unos días y que haremos después del viernes también aunque hoy Rivera le ha dicho Sánchez que ya no

Voz 3 23:21 es que se acabo el especular cero Sánchez se acabó

Voz 7 23:24 ya no hay tiempo para más especulación no hay tiempo para agonizar la legislatura es el momento de permitir que los españoles voten

Voz 1880 23:31 bueno pues en la cara B especuló haremos con el significado de especular es reflexionar en un plano exclusivamente teórico o hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente análisis desde la filosofía también desde la música o el cine como siempre la perspectiva económica de la especulación que también la tiene eso será sobre las nueve y media ya hasta las diez vamos a llegar con la cultura de Javier Torres

Voz 1715 23:52 en la tertulia Victoria Lafora Javier González Ferrari María Esperanza Sánchez está son para ella las claves del día

Voz 1452 23:57 el más breve Gobierno de la democracia acaba los independentistas mediante en una exhibición de insistencia en el error Joan Tardá se traiciona a sí mismo como ciudadano de izquierdas votando con la derecha contra un presupuesto de Real avance social mientras el Gobierno acaba el juicio con más expectación casi mundial empieza a juzgar los hechos ocurridos en Cataluña los meses de septiembre y octubre de dos mil diecisiete con un tribunal que demuestra riguroso justo para precisar que no se juzgan ideas que no se juzga el independentismo sino los hechos

Voz 1715 24:28 fiscal Zaragoza califica de gravísimos

Voz 1452 24:31 ellos van a Marruecos país con el que nunca ha sido fácil la relación con el que hay que practicar fino y alta política el Rey y los ministros que lo acompañan darán valor o no a esta visita según resulten las gestiones que lleven a cabo de hecho a personajes de oscuridades y de dinero fácil Villarejo en desacuerdo con su digital de cabecera Zaplana su tesoro robado que nos deja perplejos

ocho veinticinco y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:46 veinticinco Madrid buenas tardes la cúpula de Emergencias de Madrid acusa al delegado de Seguridad Javier Barbero de cercenar el servicio hoy este grupo de bomberos ha dimitido en bloque lo hacen después de la destitución de dos de sus compañeros denuncien también que Barbero quiere aplicar la jornada de treinta y cinco horas para los bomberos pero sin reforzar la plantilla poniendo en riesgo su seguridad Rubén Gallego uno de los miembros de la cúpula directiva explicaba en La Ventana de Madrid que Barbero ha llegado a proponer mes el recorte en varios servicios entre ellos el cierre de un parque de bomberos en Tetuán

Voz 35 26:15 la decisión técnica de la que habla Barkero a mí francamente me deja un poco perplejo indica que quiere profundizar sobre un proyecto pues que que lo pongan encima de la mesa hay que nos cuente a todos y nos explique cuál es ese proyecto incluso llegó a proponernos reducir efectivos durante la noche en determinados parques hace cierres parciales a lo largo del día y sierras concretos absolutos como el de para que el cuarto de avenida de Asturias

Voz 0194 26:38 Bay ciudadanos piden ya la dimisión de barbero escuchamos a sus portavoces José Luis Martínez Almeida hay Begoña Vía

Voz 36 26:44 en lo que se impuestos una determinada visión política que al final lo que está poniendo en riesgo es a los madrileños porque hay que decirlo claramente la operatividad de los parque de bomberos no está garantizada en este momento

Voz 37 26:54 lo que nos lleva a concluir es que todos estos ceses que son muchos que ya son calificados de purga se podrían haber evitado con un solo cese el cese

Voz 7 27:04 el delegado del señor barbero

Voz 0194 27:08 Il giro en el juicio del caso de espionaje en el PP en la Audiencia Provincial el entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix instruyó la investigación del caso según ha denunciado uno de los policías encargados de investigar los seguimientos es el agente Jaime Barrado

Voz 6 27:21 que yo me niego a rectificar uno de los informes ahí ordenado por el señor Rivera quería que pusiera falsedades todo esto con punto de cosas yo no me fío ni señor Oliver han ido de señor Boix le contestaba la pregunta

Voz 0194 27:36 la presidenta del tribunal ha decidido suspender la declaración de Barrado como testigo las defensas de varios de los acusados han anunciado acciones penales contra este agente eso superior y contra Manuel Moix los tres serán citados en un nuevo procedimiento penal que se investigará en Plaza de Castilla enseguida vamos con otras noticias pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 38 27:57 buenas tardes las mayores complicaciones las encontramos en este instante en las salidas de la capital donde hay circulación lenta por lados en Alcalá de Henares la A42 a la altura de Fuenlabrada y cinco a su paso por Móstoles tráfico intenso además de entrada a Madrid por la A uno hasta Nudo de Manoteras yen lados en Torrejón de Ardoz dificultades además en ambos sentidos en la A6 en Majadahonda en lo que respecta a las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta en este momento se circula con normalidad

Voz 0194 29:15 qué tendrá que ampliar las medidas del protocolo anticontaminación en una entrevista en la SER la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés ha respondido a la Plataforma de Afectados por Madrid central que hoy han vuelto a denunciar problemas para los repartidores que no pueden entrar en la zona

Voz 39 29:27 con todas las medidas que se han tomado seguramente son insuficientes haya que tomar más me encantaría algo hubiera un consenso sobre la gravedad del tema de todos los partidos políticos

así llegamos a las ocho y media con doce grados