Hora 25 (13/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:19 hoy también queremos buscar explicaciones y resolver las dudas que nos ha dejado la segunda jornada del juicio del pluses en el Tribunal Supremo anoche en este mismo espacio y a la misma hora analizamos los argumentos de las defensas esta noche nos vamos a centrar en lo que han dicho las acusaciones la Fiscalía y la Abogacía del Estado pero antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches es el Parlamento Europeo ha denunciado hoy una ofensiva mundial contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género también en los países de la Unión en su resolución lamenta además el número creciente de víctimas de violencia

Voz 0738 00:48 si esta corresponsal Griselda Pastor es una Noguera DC prospera se puede convertir en un ejemplo también para los parlamentos nacionales y es que a un grupo de jóvenes mujeres asistentas mayoritariamente de diputados han conseguido el compromiso de los grupos políticos del presidente de la Eurocámara para modificar el reglamento y convertir en obligatorio un curso de formación para todos los eurodiputados frente al acoso

Voz 5 01:16 los que han cien días de mandato cien días donde lo hemos escuchado al presidente del Parlamento la necesidad precisamente de pisar el acelerador ir a hacer los cambios que necesita este Parlamento para ser un modelo para otros para la costosa

Voz 0738 01:31 vale Arantxa Caldera es una de las coordinadoras del movimiento que espera ahora que el presidente de la Eurocámara cumpla con lo firmado en la primera Junta de Portavoces plantee el tema para la modificación del reglamento

Voz 0194 01:44 en otro parlamento en el nuestro es donde estaba hoy la noticia después de que se tomarán las cuentas del Gobierno para este año a las diez en la crónica desastre escucharemos todo lo que se dijo en el Congreso hilo que no sería

Voz 6 01:53 jo presidente llegó el momento de las selecciones presidente va a convocar el presidente opciones todas juntas presidente que va a hacer esta tarde a para el viernes el

Voz 0194 02:08 Ernes habrá después del Consejo de ministros y el presidente convoca o no elecciones sobre el posible adelanto electoral acaba de hablar uno de los miembros del Gobierno y ministro del Interior

Voz 7 02:18 el Gobierno seguro que cuando él entienda oportuno que deben de ser las elecciones la comportará es una cuestión del Gobierno nosotros estamos trabajando seguimos trabajando

Voz 0194 02:29 Marlaska hablando en Rabat es uno de los cinco ministros que acompañan al Rey en su viaje amarró en viaje de Estado que se ha iniciado con un encuentro entre Mohamed VI y Felipe VI y que continuará con la cena en el Palacio Real los gobiernos de ambos países van a firmar una decena de acuerdos la parte económica del viaje se desarrolla mañana recibe al presidente de Colombia en la Casa Blanca lo de Venezuela han preguntado los periodistas y por la ayuda humanitaria que espera al otro lado de la frontera cuando le han dicho a Trump si tenía un plan B para ese país

Voz 8 02:55 porque se pueden vivir en sí

Voz 0194 02:59 Irán ve IC decía Tram probablemente tendré más flexibilidad que cualquier hombre en este puesto sentencia contra globo por la relación con su reparto dos sentencias previas habían dado la razón a la plataforma hoy hemos conocido una nueva sentencia en sentido contrario reconoce la existencia de una relación laboral entre esta plataforma de reparto y uno de sus repartidores repartidores ampliamos con Miguel Crespo

Voz 9 03:20 por primera vez una sentencia reconoce la relación laboral entre globo hoy uno de sus repartidores la justicia valenciana ya lo hizo con deliberó el pasado mes de noviembre considerando aún Rider un repartidor como un falso autónomo de esta plataforma ahora lo hace el Juzgado de lo Social XXXIII de Madrid considerando lo mismo para este repartidor de Globo el juez instructor del caso reconoce como nulo el despido de este trabajador tras secundar una huelga en septiembre de dos mil dieciocho dice el magistrado que se vulneraron sus derechos fundamentales de huelga

Voz 10 03:45 libertad de expresión el fallo todavía puede ser

Voz 9 03:48 el globo aunque a la par en la Audiencia Nacional está en fase de preparación un conflicto colectivo por las relaciones laborales que plantean en su modelo de negocio la NASA da por muerto

Voz 0194 03:57 sin es el robot que investigado la superficie de Marte durante quince años y que descubrió los indicios de agua en el planeta rojo no consiguió sobrevivir a una enorme tormenta de polvo según los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense estaban intentando contactar con él desde el pasado mes de junio y una propuesta más para esta ahora que es la cara B de sala vítores pues el día vivido en el Congreso y a la espera de lo que se diga el viernes el término elegido por Sara es especular

Voz 11 04:20 cadena SER

Voz 12 04:24 hora veinticinco

Voz 0194 04:29 pues vamos ya con todo nueve y cuatro minutos de la noche soy cuatro en Canarias empezamos con el análisis de la segunda sesión del juicio del catalán con Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches Javier González Ferrari buenas noches vuelos de miércoles tocaba escuchar a las acusaciones dentro de esta fase del juicio en el que se exponen las llamadas cuestiones previas ayer las defensas de los acusados aprovecharon esa intervención inicial para denunciar la supuesta parcialidad del tribunal la falta de garantías democráticas dijeron o presentarse como víctimas de un juicio político contra el independentismo y sus ideas hoy ha llegado la réplica Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 05:08 buenas noches Angels la réplica de las acusaciones las que ejercen por un lado la Fiscalía que sostiene recordemos el delito de rebelión y solicita penas de hasta veinticinco años de prisión también la acusación de la Abogacía del Estado que en ese caso renunció a reconocer ese componente violento en el proceso por tanto renuncia también al delito de rebelión y una tercera acusación la que ejerce Vox

Voz 10 05:32 con la intervención de esta última ha sido la más breve pero la Intermón

Voz 1667 05:35 de su abogado ha motivado la intervención del presidente del tribunal para despejar la polémica presencia de símbolos en este juicio en concreto de los lazos amarillos habla el abogado de Vox responde Manuel Marchena

Voz 13 05:48 qué tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una

Voz 14 05:53 la sala Millet vamos a fijar criterio la Sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y en consecuencia no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que habla de usted que hay uno de los procesados que lo está exigiendo

Voz 0194 06:09 bueno como decimos ayer sumamos la voz de un experto al análisis del juicio del proceso y nos acompaña desde Radio Barcelona José María Fuster Fabra es abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona muy buenas noches qué tal buenas noches Ana entraremos al de ETA ayer de lo que han dicho hoy tanto Fiscalía Abogacía del Estado o Vox pero qué te ha parecido la intervención de las acusaciones los abogados de las defensas habían sido muy duros en las jornadas de ayer qué te ha parecido la replica

Voz 15 06:34 bueno no pues no han sido menos duros de lo que fueron ayer las defensas a mí me han parecido realmente unas intervenciones espléndidas a la altura de la categoría profesional que tienen tanto don Javier Zaragoza como don Fidel cadera dos fiscales muy diferentes pero de una gran categoría profesional Easy bueno también la intervención del de representante de voz independientemente de eso primera cuestión que ha planteado pues me parece una intervención técnicamente interesante no se prevé yo creó al margen de las connotaciones y las cuestiones políticas que algunos quieran meter desde mi punto de vista inútilmente en este procedimiento yo creo que jurídicamente se prevé un duelo apasionante

Voz 0194 07:16 base va a ser un juicio intenso no jurídicamente con con los argumentos de un lado que también ayer lo comentábamos muy armados también del otro lado muy armados también

Voz 15 07:25 sí sí sin duda eh armado los argumentos de unos y armado los argumentos de otro y claro lo que pasa es que habrá que desgranar un poco como se dice en el grano de la de la paja ahí bueno para mí aquí lo que hay es una cierta paja política de una cierta en cuestión digamos extrajudicial que comprendo que para la gente en general pueda ser muy interesante pero que jurídicamente la el nivel la trascendencia que tiene es prácticamente nulo cero no

Voz 0194 07:56 hablabas y escuchábamos antes esa primera intervención de del abogado de Vox esa presencia de símbolos enlazada con la sala como los lazos amarillos qué te ha parecido la reacción la respuesta de Marchena

Voz 15 08:06 bueno es un criterio o sea yo creo que este tribunal lógicamente por por la trascendencia del caso yo creo que va a ser extremadamente garantista con todas las partes Easy Jet entiendo dentro de esta dinámica garantista que a lo mejor en otro tipo de de juicio o en otro tipo de de situación pues a hecho de austeridad no puede llevar símbolos políticos porque esto es un tribunal de justicia pero yo creo que lo que pretende el tribunal con muy buen criterio es que no se pueda poner la más mínima tacha a su actuación de carácter procesal desde este punto de vista entiendo perfectamente la reacción de de Manuel Marchena

Voz 0194 08:49 pensando en Europa José María

Voz 15 08:52 no es que esto de pensar en Europa yo creo que casi suena más a lo que está dando en frecuencia modulada partidos de fútbol

Voz 16 08:58 yo no sé si

Voz 0194 09:01 el mundo está aquí pensando en Europa pensando en Europa pensando en Europa

Voz 15 09:04 pues mire usted qué quiere que le diga yo si estuviera en en cualquiera de las posiciones procesales en las que se encuentra en estos momentos mis excelentes compañeros de la defensa y los fiscales y el excelente compañero que representa a la acción popular pues lo que estaría pensando es en este juicio eh lo de pensar en Europa qué quiere usted que le diga yo que soy futbolero que soy del Espanyol que cada año pensamos

Voz 11 09:28 para nos quedamos nunca acabamos de crueldad lo decías la decía también porque ayer mismo uno de los argumentos de la defensa ahí es cuando hacíamos con Martín Pallín

Voz 0194 09:38 seis decíamos bueno muchas de las cosas que se han puesto sobre la mesa son pensando en ese posible recurso ya en Europa no sé si desde el otro lado también hay gestos que se hacen pensando en eso

Voz 15 09:47 a ver yo he visto más pensamiento en Europa en las defensas que pensamiento en Europa las acusaciones es decir las acusaciones han hecho ha sido rebatir ir rebatir técnicamente de una manera excelente aquel los planteamientos de vulneraciones de derechos fundamentales que pudieran en su caso será legales ante los tribunales europeos luego lo que pueda pasar o no pueda pasa en Europa pues ella es diferente pero yo creo que evidentemente dónde deben concentrarse y estoy seguro que lo van a hacer porque los conozco a practicamente todos los compañeros de defensa es precisamente en este juicio y lo que se va a haber en los próximos días en el Tribunal Supremo

Voz 0194 10:27 esa ya de de los símbolos como hablábamos ahora de los lazos amarillos están los argumentos y en esto ha sido la Fiscalía la que ha despuntado hoy con su intervención Pablo casi

Voz 1667 10:34 dos horas que se han repartido los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena para responder a los alegatos que escuchábamos ayer por parte de las defensas de los acusa

Voz 10 10:44 más que alegatos defensivos parecen auténticos Liberes acusatorio basados en un relato alternativo pretende crear una visión distorsionada de la realidad con el exclusivo fin de desprestigiar quiere desacreditar a la justicia española y a sus instituciones Icon el último el propósito de cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado

Voz 1667 11:04 pese a ser resumía el fiscal Zaragoza la estrategia de defensa la que escuchábamos ayer la que se puede leer en los escritos de defensa con denuncias de supuestas vulneraciones de derechos de los acusados y a la que ha dado hoy la vuelta el fiscal

Voz 10 11:17 este es un juicio en defensa la democracia española es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de mil novecientos setenta y ocho que por cierto en Cataluña obtuvo el respaldo del sesenta y dos por ciento del censo electoral

Voz 1667 11:35 salirse de esa Constitución recuerda Zaragoza es situarse en la ilegalidad nada de juicios políticos ni persecución de ideas apunta el fiscal junto a su compañero Fidel cadena no

Voz 10 11:46 es cierto no es el independentismo lo que se en juicio son los gravísimos hechos que acaecieron particularmente en los meses de septiembre octubre del año dos mil diecisiete El objeto de este enjuiciamiento

Voz 18 12:00 no hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional no hay atajos no hay extramuros salir del ámbito de la legalidad constitucional es colocarse en el ámbito de la ilegalidad y colocarse en el ámbito de la ilegalidad propenso al autoritarismo

Voz 1667 12:16 ahí están sus argumentos algo a lo que se unía por cierto la abogada del Estado Rosa María Seoane

Voz 19 12:21 esto es lo que estamos celebrando aquí un juicio penal un juicio penal con todas las garantías frente al ayer tan invocado derecho penal del enemigo que a juicio de esta representación de a quién representó desde luego huelga

Voz 0194 12:37 José María han convencido las acusaciones desmontando esa idea de juicio político en la que tanto insistieron ayer algunos de los abogados del independentismo

Voz 15 12:45 a ver es que no olvidemos que el Ministerio Fiscal es verdad es parte acusadora pero es también un procedimiento el garante de la legalidad con lo cual es absolutamente normal que el Ministerio Fiscal entre en la defensa precisamente la de la legalidad es decir ha estado todo completamente en su papel que haya convencido no haya convencido pues bueno esto ya son cuestiones muy subjetivas a mí particularmente siguió ha aparecido un alegato absolutamente impecable es que además hay que ver qué fiscales hay ahí es decir Javier Zaragoza

Voz 20 13:13 es un hombre un fiscal muy duro

Voz 15 13:17 forjado en la lucha antiterrorista forjado en la lucha contra la droga técnicamente muy bueno con mucha experiencia Fidel Cadena bueno es la perfección técnica la perfección técnica entonces estamos hablando de dos personas con mucho fundamento y con mucho fuste jurídico luego ya lo que cada uno puede opinar de lo que oiga o lo de lo que deje oír yo evidentemente soy de los que estoy absolutamente convencido que este es un Estado de derecho y que éste va a ser un juicio justo otra cosa es que el análisis de los hechos gusten más a unos o gusten más a otros pero yo de la legalidad de este juicio vamos estoy absolutamente convencido desde luego sí ya me gustaría a mí que a todos mis clientes digamos tuviesen la posibilidad que los juzgad el los siete jueces que hay en este en este procedimiento veces te encuentras con casos que los juzga un juez y claro cada juez es diferente de lo que sé es que las garantías yo creo que van a ser absolutas y los fiscales han estado en su papel repito es que no son mente son parte acusar son procesalmente parte acusadora pero son garantes de la legalidad

Voz 0194 14:24 Game que abra la mesa de tertulia tengo más cuestiones para para plantearle a José María Fuster Fabra pero abro la mesa la mesa de tertulia después a partir de las diez y tendremos ocasión de volver a hablar del juicio sobre todo porque ayer lo decíamos como es imposible en cápsulas hablar solo de las cuestiones jurídicas pero eso estamos dedicando estos tramos de las nueve de la noche a centrarnos sobretodo en lo que ponen sobre la mesa ayer el caso de las defensas hoy el caso de la Fiscalía de las acusaciones si quisiera Vitoria una primera valoración de lo que pudiste escuchar ayer de la respuesta que has escuchado hoy

Voz 1971 14:55 a ver yo lo que tengo la la sensación es que estos estos preliminares en los que tanto las los abogados de la defensa como hoy la los dos fiscales han utilizado para poner en claro cuál es el el marco el terreno de juego exacto claro que es terreno político que es marco jurídico y entonces bueno pues hoy la Fiscalía ha tenido un papel curioso que es de desmentir todas las la el victimismo del que ayer hicieron uso los abogados de la defensa que de no cortar esta situación de anular el juicio político corríamos el peligro de que contaminar a toda la causa toda la vista oral y entonces el el el la la el juicio se convirtiera en un continuo porque ustedes me persiguen por el otro par por la parte de la acusación del Estado defendiéndose de que no persigue yo creo que ya ha quedado claro cuál es la situación en por ambas partes acusaciones y defensas y que a partir de ahora entraremos a lo que es deber

Voz 8 15:58 da lo que estamos lo lo que se está celebrando

Voz 1971 16:01 en una sala del Tribunal Supremo que es un juicio Nadal

Voz 20 16:06 yo espero que eso sea así Ferrari sí que los fiscales

Voz 21 16:10 ya en garantes de la legalidad a mi me parece que es es una farsa se espléndida de la espléndida entrevista

Voz 11 16:16 aquí les echo este señor que ahí sigue sin hay sí Fuster Fabra sigue escuchando sigue muy Carlos

Voz 21 16:23 no vamos a ver el el fiscal Zaragoza el que tengo el placer de conocer es un jurista de primera división es decir nadie puede poner en duda no no conozco fiel cadena pero Javier Zaragoza que conozco es un primer espada es un primer espada yo creo que lo que ha hecho hoy ha sido intachable e impecable impecable no se ha salido ni un milímetro no ha habido ni nada que haya exiliado en en todos los en todo en todo lo que ha dicho cuál es el problema como decía victoria que esto sea un juicio político como quiera en los sitios que sea es decir lo que ayer escuchamos se parecía más a un mitin que aún un alegato que un alegato de un juicio penal e tenía gracia porque veníamos victoria yo comentando entre ellos Nos conocimos en un juicio histórico en el juicio del 23F el año ochenta centros

Voz 22 17:19 sí lo cual quiere decir que eres muy joven pero yo no he de aquellos

Voz 21 17:26 no no es que me recuerde porque no son dos cosas distintas no pero cómo eran las cosas que decía las defensas de los golpistas de de aquel momento las cosas que decían eh los fiscales y decía

Voz 0194 17:41 hay una se hoy me ha removido porque me recordó mucho de todas formas José María árabe contigo María Esperanza que el hecho de de que deje tan claro la la fiscalía como tiene que hacer y lo destacaba ahora Víctoria eh cuál es el marco jurídico en el que nos movemos esto es un juicio penal esto no es un juicio político claro esto no desactiva que en las sesiones posteriores en los interrogatorios la defensa los propios acusados en sus declaraciones vuelvan otra vez a lo mismo esto no queda desactivado

Voz 15 18:09 no no claro y además como yo creo que el tribunal va a ser extremadamente garantista como he dicho vamos a oír cosas y alegatos singulares de todas maneras hay que tener en cuenta una cosa en primer lugar respecto a lo que lo que se acaba de decir que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha manifestado excepto en que me hayan hecho una buena entrevista la entrevistadora era buena

Voz 16 18:32 yo no estoy a la altura de no no es bueno no es exactamente una entrevista parecía me refiero y también hay que añadir que allí

Voz 15 18:41 junto a algunos alegatos diríamos de tipo más político también hubo alegatos muy sólidos por parte de las defensas especialmente por parte de algunas defensas y habrá cuestiones procesales que cara unos interesaran los que estamos más en este mundillo que van a ser muy interesantes y que van a tener que dirigirse con mucho estilo y con mucha

Voz 0194 18:59 claro en esto que ellos José María hay una cosa muy curiosa que ayer destacábamos que es la diferente estrategia de que tenían algunos bueno que tenían los abogados de la defensa ya había algunos de ellos muy interesados por ejemplo el de Santi Vila uno de ellos en dejar bien claro que son a juicio penal

Voz 1058 19:13 bueno es que por ejemplo es decir mi buen amigo Pau Molins somos muy siglos Morón va o vino a decir una cosa diciendo oiga digamos usted qué hago yo aquí porque me mi cliente cuando vio la que iban a liar todos los demás puede dijo

Voz 15 19:28 no lo digo en términos muy vulgares para que la gente lo entienda pues a mi me parece una estrategia absolutamente razonable y muy coherente con lo que con la actitud que tuvo el señor Santi Vila ante estas circunstancias aquí también hay que tener en cuenta una cosa que a veces a los a los abogados la propia personalidad de aquellas personas a quienes defendemos a veces no delimita eh y en consecuencia pues y te encuentras con un cliente yo por ejemplo pues recuerdo yo Lobo el famoso Lobo no un tema tal y entonces recuerdo que el lobo me decía ah mira la cárcel me da igual pero eso de que el Estado me acusa a mí de identidad falsa precisamente no lo puedo soportar esto déjalo claro usted déjalo claro en el momento en el cual tú dices bueno pues aquí tengo que incidir más porque tu cliente te lo está pidiendo no he con lo cual también hay que entender lo que decía el maestro Ortega yo seguir mi círculo estancia cada abogado de Shell y la circunstancia es la persona a la que está defendiendo la que está defendiendo mañana o pasado cuando empiecen a interrogar a los imputados y vamos a ir alegatos políticos pues probablemente sí pero hay que tener en cuenta también que unas personas a las que están pidiendo los años de prisión que se le está pidiendo hay que darles un margen de de de libertad para entendernos para que expresen todo aquello que quieran yo desde luego si fuera ellos lo utilizarían defenderme si en vez de defenderse lo que pretenden es hacer un alegato y decir pues oiga Make es que aquí no esto no es un Estado de derecho esto es una república bananera se ha atropellado todos los derechos y estoy en la cárcel por mis ideas pues bueno dígame allá ellos allá ellos es su problema yo si fuera ellos me preocuparía de de defenderme pero bueno el margen que se les va a dar estoy convencido que va a ser muy amplio

Voz 0194 21:18 María Esperanza Si yo creo que además están

Voz 1452 21:21 eh muy condicionados por las consignas quiero decir de ahí han salido todos tratando de hacer ver a a los ciudadanos que es lo que importa aquí que bueno que van a ser maltratados no por un tribunal que no dura no no dudan en rozar la calificación de en fin de injusto no podrán decir lo que quieran naturalmente en su defensa siempre ha el el el el acusado tiene derecho a defenderse la forma que me el que mejor entienda no siempre que no roce la ley

Voz 20 21:57 por cierto lo que lo que pasa

Voz 1452 22:00 simplemente es sería rozar la ley sería algo

Voz 15 22:02 la lo que he dicho Torra que la demora

Voz 1452 22:05 la está por encima de cualquier ley

Voz 0194 22:08 es realmente este señor cada día me parece una persona

Voz 1452 22:10 más rara desde luego menos merecedora de ocupar el sillón que está ocupando no en todo caso a mí francamente Ne me ha me ha llegado el aire abajo del todo de los pulmones cuando veo oído el comportamiento cuando hemos empezado a conocer el comportamiento del Tribunal yo creo que se han dicho tantas cosas se ha acusado tanto Lajusticia ha habido momentos tan graves que se han puesto en peligro tantas cosas que ver esa exhibición de rigor profesional de conocimiento de lo que están haciendo de respeto a la libertad de pensamiento a las ideas en fin que no se están juzgando que no se van a juzgar aquí sino en fin algo que ocurrió que según califica por ejemplo el fiscal Zaragoza es fue algo gravísimo bueno pues seguirá habiendo idealmente fue algo gravísimo ose va desactivando esa gravedad esa gravedad a medida que

Voz 1971 23:05 el el juicio contiene quién

Voz 0194 23:08 me quiere preguntar a Victoria o La

Voz 1971 23:10 buenas noches señor Fuster Fabra qué tal bueno vamos a ver yo le quería preguntar si habla de la necesidad de que los abogados realmente Si usted fuera uno de ellos se enfocará el tema procesal porque realmente hay fuego muchas cosas en juego muchas cosas y una de ellas es la de la calificación del delito entre rebelión sedición hay expertos jurídicos que no están de acuerdo con la calificación de rebelión consideran que faltan bueno pues la el uso de la fuerza etc etc usted cree que esto puede ser una de las claves Cara a la y lo la dureza de las condenas

Voz 15 23:45 la batalla jurídica desde luego este es uno de los puntos de esta batalla jurídica no yo creo que la acusación por rebelión como acusación es decir indicio para acusar está bien fundamentada otra cosa es que después cuando se vea las pruebas cuando se practiquen todas las pruebas sometidas al principio de contradicción se llegue a la convicción de si hubo o no hubo violencia suficiente para establecerlo al final la condena pero la acusación de rebelión yo no la considera desproporcionada es que una cosa es acusación y otra cosa es que la sentencia se considera probado que habido violencia con intensidad suficiente con la finalidad de de provocar la independencia porque hay que pensar que sí llega a la conclusión de que la finalidad era convocar el referéndum ya ese caería la rebelión Si se llega a la conclusión de que la finalidad era convocar el referéndum como medio directo inevitable para acabar proclamando la independencia podría haber reveló es decir son cuestiones muy técnicas de momento estamos aquí lo que se ha confundido especialmente por la gente no no especialista en Derecho es los fundamentos para acusar con una sentencia a mi señora usted me dice se usted capaz ahora de decir sí o no Herediano no soy capaz

Voz 11 25:03 no no no no me habría atrevido a preguntar ya ya pero

Voz 15 25:06 en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal me parece coherente si los planteamientos que han hecho las defensas me parece coherente si será cuando se sometan los requisitos del delito de rebelión a la contradicción entre las partes lo valore repito Un tribunal de una manera de campanillas cuando podamos decir si hay o no hay rebelión si esa sentencia pues a a contemplar

Voz 0194 25:29 todos los requisitos suficientes para que haya o no haya como precisamente este va a ser una de las claves sede de del juicio si hubo o no hubo violencia el pues vamos a repasar todo lo que lo que se ha dicho en la sesión de hoy sobre esta cuesta

Voz 11 25:43 hoy mismo en el segundo día del juicio la Fiscalía haya dejado claro cuál es su criterio si hubo o no violencia si hubo o no por tanto delito de rebelión

Voz 10 25:51 lo digo porque la responsabilidad de los hechos violentos que se produjeron en uno de octubre en los diferentes centros donde se votaba no creo que deba ser atribuidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sino a quién es

Voz 18 26:02 sí

Voz 10 26:03 conociendo la legalidad de todo este proceso de referéndum movilizaron a miles de ciudadanos que como ya he dicho con anterioridad como muros humanos impidieron la legítima actuación policial

Voz 1667 26:16 dejen policial en la Conselleria de Economía Javier Zaragoza defendía la existencia de violencia en aquellos registros y también durante el uno de octubre algo que apuntaba a su compañero añadiendo un factor más

Voz 18 26:27 reclamando métodos violentos a través de las masas como escudos humanos que expulsan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los Mossos que se incorporan al plan de la rebelión

Voz 20 26:38 el de la participación de los Mossos de

Voz 0194 26:41 repasamos otros argumentos aportados por las acusaciones con los que se ha completado esta segunda jornada del juicio

Voz 1667 26:46 sí ha sido muy gráfico el ejemplo del fiscal cadena para desacreditar la convocatoria de un referéndum unilateral

Voz 18 26:52 no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos desde el punto de vista de la unidad territorial segovianos de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos ni Cataluña sólo de los catalanes separatistas sino de todos

Voz 1667 27:03 parte el fiscal Zaragoza ha recordado la respuesta que la justicia alemana que viene a ser ejemplo para el independentismo dio a una propuesta de referéndum que planteó

Voz 17 27:12 era el Tribunal Constitucional alemán negó a Baviera tajantemente la celebración de un referéndum para la independencia para independizarse porque consideró que tal pretensión era contraria a la Ley Fundamental a la Constitución alemana que no reconoce el derecho a decidir de los Länder ya que la soberanía reside en el pueblo

Voz 1667 27:31 mal añadió un argumento más con el que intentaba desmontar una de las ideas con la que el independentismo justifica este proceso es la falta de diálogo por parte del Gobierno central parece haber

Voz 10 27:43 vivo culpar al Estado de una supuesta falta de voluntad de diálogo como factor desencadenante o como factor que aboca irremediablemente a ese proceso unilateral de quiebra del orden constitucional ya esa secesión consumada que afortunadamente fue neutralizada

Voz 23 28:02 muchas gracias José María tres meses van a ser suficientes

Voz 15 28:07 a ver depende depende porque hay una dinámica es que normalmente por ejemplo los juicios llega un momento en el cual se va renunciando a testigos voy a poner un ejemplo todos los abogados cuando vemos un atestado por ejemplo de la Guardia Civil lo de la policía llamamos pedimos como testigos a todos los policías y los guardias civiles que interviene el atestado a veces te encuentras por ejemplo que el que ha redactado la atestado pues ya es suficiente respecto al acta de mandamiento y registro que es una persona que el citado entonces a lo mejor con que sin un atestado aparecen en las diferentes actuaciones veinte guardias civiles tu citas a los veinte a partir del quinto pues te pones de acuerdo y hablas ante acusaciones y defensas Isère renunció al resto aquí esto suele pasar mucho en estos juicios largos yo lo recuerdo en el juicio del 11M lo recuerda uno de los juicios del GAL que había muchos testigos propuestos a los que luego acabar se acababa renunciando aquí va a depender un poco de lo que de nacer las partes desde luego si se pretende interrogar a todos los testigos aceptados y a todos los peritos vamos si esa todos estoy convencido que no acabamos antes de verano pero yo creo que todo el mundo juega todos los que conocemos este mundillo con esa posibilidad de que se acabe retirando algunas

Voz 0194 29:20 déjame que te haga una última pregunta estamos pendientes de una convocatoria electoral por parte de Pedro Sánchez que bueno a lo mejor no eh pero el viernes vamos a saber qué dice si convoca sí adelanta debería interrumpirse el juicio durante una campaña electoral si es que coincidiera

Voz 20 29:33 pero porque me parece una cosa totalmente en los es que esto no es que no sé dónde sale Burguess interrumpió un juicio por una campaña electoral pues no sé no

Voz 0194 29:42 no tiene porque yo no tiene por porque unas relaciones que

Voz 15 29:44 te veo sinceramente no le veo la misma la misma razón que interrumpir una sesión del Parlamento cuando hay un partido de la Champions

Voz 16 29:52 a veces se hace nosotros no interrumpe saco lo que no quiere decir que en hecho de que se interrumpa el Parlamento porque joder Madrid o el Barcelona sea razonable a veces en este país todos estamos acostumbrados a que pasen cosas

Voz 15 30:07 no razonables pero desde luego razón objetiva no hay ninguno

Voz 0194 30:10 pues José María pues carezco muchísima además el esfuerzo porque sé que tiene un acto que tienen este era la digo que se vaya que se vaya corriendo igual volveremos a hablar que ha sido además muy instructivo muchísimas gracias gracias y un saludo a todos

Voz 15 30:24 un auténtico honor compartir con ustedes un rato de radio hoy precisamente que

Voz 0194 30:27 el día de la radio pues encantada muchísimas gracias hasta luego Pablo hasta mañana recordarán Sastre

Voz 1667 30:32 Poza espero mañana Llongueras mañana es verdad que mañana

Voz 0194 30:35 y que mañana declara es a partir de las diez luego nosotros amén a partir de las diez hablaremos de lo que ha dado de sí este juicio con Pozas que ha estado ahí con Javier Álvarez también

Voz 2 31:07 bajada

Voz 0194 31:07 tres buenas noches a nos quedan dos días aún pero una vez que hoy el Congreso ha tumbado los Presupuestos lo comentaba ahora el viernes habremos estamos

Voz 8 31:15 buscamos a elecciones y cuando sí pero son todo especulaciones lo han sido hasta hoy lo serán hasta el viernes lo van a ser después del viernes especula haremos sobre el adelanto electoral especuló haremos sobre quién saldrá comunicarle el viernes y especular sobre la fecha de hecho ya lo estamos haciendo llevamos unos cuantos días haremos después porque será el principio de otro escenario bueno pues hoy en la cara B era inevitable la especulación Si es difícil escuchar algún político español hoy que hable de otra cosa vamos a tener un súper Domingo no serán el veintiocho de abril al final no va a haber elecciones bueno sólo por poner un ejemplo esto decía Albert Rivera

Voz 25 31:49 pero hoy se ha acabado la escapada Sánchez Sánchez Se acabó basta ya no hay tiempo para más especulación no hay tiempo para

Voz 8 31:58 es el momento te permite

Voz 25 32:00 que los españoles voten

Voz 8 32:01 pero es que por la tarde Iceta no ha dejado con ganas de seguir especulando nuestros compañeros de radio Lleida le han preguntado se puede descartar que Pedro Sánchez siga gobernando como no descartaba

Voz 23 32:11 a exhibir yo que se ha presentado

Voz 0194 32:16 no no no se puede descartar hasta que decidiera no se presentar en septiembre otro proyecto de presupuestos al Parlamento así que no se puede descartar nada vamos que seguimos especula directas a la primera parada de la cara B al diccionario esa era qué hacemos cuando especulábamos que es una especulación

Voz 8 32:31 bueno pues es especular es un verbo intransitable significa reflexionar en un plano exclusivamente teórico o hacer conjeturas sobre algo sin conocimientos suficientes eso es lo que dice la RAE tiene una tercera acepción relativa la economía son las especulaciones financieras de las que hablaremos luego otras definiciones son por ejemplo meditar o pensar con profundidad en términos puramente teóricos sin ánimo de aplicación práctica o hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza como sinónimos aparecen conjeturar suponer teorizar elucubrar cada uno de ellos también con sus matices especular como adjetivo es lo perteneciente en lo relativo un espejo y eso nos hace llegar directamente a la etimología especular viene de especular de especuló despejó sería mirar desde arriba a observar contemplar más tarde es un verbo que también daría paso a espiar íbamos con el primer tema musical de la cara B de hoy lo estaba pensando esta mañana cuando pensamos en en el tema disyuntiva entre las que elegir yo creo que en eso es en lo que esta Sánchez

Voz 26 33:35 la cual siempre y qué vais

Voz 0194 33:51 no nos vamos a acercar al término la especulación desde la filosofía una noche más os acompañan a Carrasco profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas noches el que especula que hace

Voz 27 34:04 el que especula exterioriza su modo de ver el mundo de esa forma lo que hace es duplicar lo como si fuera una espejo lo curioso del caso es que hay que tener cuidado con cómo se contrapone a ese modo de ver el mundo porque te puedes perder en tu reflejo eh estará de una forma muy bonita hacen a mencionadas ahora esa relación que existe entre espejo

Voz 8 34:25 a especular en el fondo cuál

Voz 27 34:28 dime especula como se enfrenta a su posición del mundo has bodeguera el mundo Se enfrenta a esa imagen en el espejo ir dice el pensamiento clásico hasta hoy a imagen del espejo da cuenta del autoconocimiento de qué es lo que se conoce qué es lo que se piensa así que yo voy a utilizar tres ejemplos no dejamos que tendrán que ver con diferentes modos de entender la especulación un ejemplo sería por ejemplo el lo que hace Narciso Narciso semilla en su reflejo se pierden esa reflexión qué es lo que hace según Ubilla se regodea me gusta se gusta según esta no sabe que elegir porque no tiene nada más que elegir esa lo mirarse no otra oye otra imagen del espejo que podíamos utilizar un poquito más enfatizamos moderna contemporánea hace ya espejo de Harry Potter en espejo de Harry Potter cuando te miras ves algo que tiene ya dentro lo de ti mismo es decir que ese reflejo implica que se exterioriza condiciones de posibilidad que residen en ti explicitas tu modo de ve en el mundo serán las elecciones el catorce de serán el veintiocho de abril o no serán o no será ideas que se abren y la tercera que a mí es la que además me gusta es la de Alicia a través del espejo porque Alicia cuando se miran al espejo no solamente ve su modo de ver en el mundo sumó de estarían en mundos su concepción de la laicidad sino ve otras realidades posibles de hecho la especulación en sentido bueno y fuerte filosófico no es simplemente una teoría no no especular no es simplemente teorizar por cierto teorizar viene de un verbo griego que significa mirar mirar los hechos mirar la experiencia eso lo podemos hablar después no Alicia lo que lo que muestra es que es posible cruzar el espejo lo que hace la filosofía en el sentido fuerte el término cuando especula es cómo es posible pensar otro modo de ver las cosas serán las elecciones no serán que día serán hay otras posibilidades porque Sánchez no toma la decisión que esta que se hasta velando de forma que cuando exterioriza se ponen de manifiesto todas las grietas las contradicciones

Voz 0194 36:36 dime una cosa qué diferencia hay entre especular

Voz 27 36:38 yo elucubrar la diferencias brutal porque elucubrar tiene que ver con con con con conjeturar con hacer el Narciso en el fondo te regodea son tus pensamientos no llegas a niño no llegas a conclusión es tu pensamiento no tiene salidas cuándo serán las elecciones no lo sabes porque no tienes datos empíricos no tienes no tienes datos para para poder arroja una conclusión pero en cambio el que el cubra Si bien es cierto que intenta pensar en el futuro que es lo que va a pasar el que especula no piensan en el futuro el que especula lo que está haciendo es pensar en el presente no está elucubrar ando con datos que que que que en fantasea sino que trabaja con datos empíricos tengo estos datos en función de estos datos intento dar margen de una margen a una teoría poder pensar qué es lo que puede pasar

Voz 0194 37:29 pero ahora mismo diciendo esto ahora tengo dudas de Si Pedro Sánchez especula o locura eh mira Brunet osea con lo que has dicho con el tema de los datos y especular es hacerlo con con datos pensando en el futuro no era

Voz 27 37:42 es especular tiene que ver con pensar en tu propio tiempo presente en función de ver qué opciones tienen de maniobra

Voz 11 37:51 en cambio el que lo cubra esta proyecto

Voz 27 37:54 dado al futuro no sabe qué hacer porque no sabe qué hacer porque no tiene no tiene piel la realista

Voz 0194 38:00 ya pienso que especula ahora tú qué piensas Ferrari claramente que especulan no quiere estar pensando en el presente que es estar sentado en la silla del presidente del presidente del Gobierno recular según entendido es mejor no porque lo cubra el que lo cubra no llega a conclusiones no claro

Voz 27 38:18 pero el el el el la especulación es buena

Voz 8 38:21 claro que las especulaciones buena porque cuando tú

Voz 27 38:23 exterioriza es aquello que piensas exterioriza estuvo de ver el mundo es teorizar tu mapa de la realidad ves otras formas de armar las cosas por eso especular de verdad lo siento porque era un marxista que me escuche aquí pero claro porque esto es muy muy Hegel o no en el fondo las la especulación tiene que ver con que una vez que has es teorizado has visto los problemas que hay entonces puedes resolverlo si actuar

Voz 0194 38:46 la realidad claro y el que el que especula Ana disfruta con la especulación porque nosotros por ejemplo todos estamos en vilo pensando en que va a decir Pedro Sánchez tuviese Pedro Sánchez está disfrutando de nuestra propia de la situación de los periodistas y de los ciudadanos tú eres es una a hacer esperar hasta hasta bien

Voz 11 39:03 estas depende de las patologías década sujeto pero claro eminentemente en el momento de de

Voz 27 39:10 especular en el sentido negativo para aquel que especula tiene un momento de regodeo tanto narcisista con cierto placer no luego está también este elemento de hacer espera a los demás que tiene otro componente Un poco más en el que especula lo que busca son respuestas entonces es un ejercicio que tiene que ver con un con un con un medio para llegar a un fin en cambio el que lo cubra simplemente asume su medio su fin y su medio simplemente darle vueltas a cosas que no tienen nombre

Voz 0194 39:41 especular no sería también como un sinónimo de no saber qué hacer es decir estamos diciendo que Pedro Sánchez está especulando pero a lo mejor es que no sabe qué hacer

Voz 27 39:48 por supuesto el elemento negativo de una especulación que tiene que ver con el con Narciso es que no puedes actuar no sabes cómo actuar

Voz 8 39:56 entonces entonces le das vueltas

Voz 27 39:59 es que vamos a ver todos hemos dado vueltas a alguien no no hemos dado respuesta a alguien cuando no sabemos qué hacer es parte de la salida es un pensamiento sin salida si quieres no porque se está hacen este este hacen este bucle de intelectual y Si quieres de Fanta aseos porque en el fondo no tiene respuesta

Voz 1971 40:19 está especulando victoria Pedro Sánchez yo creo que no tú crees que no yo creo que no que lo que estamos especulando somos nosotros

Voz 11 40:25 que el que él ya lo tiene que alguien lo tiene claro sí pero es que luego nos obliga a especular más verme parecen temas de indignar luego nos acusan a veces

Voz 0194 40:32 periodistas claros que ustedes sólo especulan hombre como no vamos a especular Si sabemos que este señor debería convocar

Voz 11 40:37 canciones y no sabemos cuándo va a hacerlo por eso digo que es mucho peor Él nos obliga a especular a los demás no pero yo de todas maneras sacar a partir de ahora después de que he oído lo que oído presumir de especular es que es lo que hay que hacer es especular una cosa yo creo que el espejo en el que se mira

Voz 22 40:57 y el presidente del Gobierno

Voz 11 41:00 a quién ves ahí va enredando que es el que le tiene que decir el especular que es el que es el que eleva va marcando

Voz 0194 41:08 pero me parece la la reflexión de victoria es cierta y además con muchas veces nos dicen es que habláis sin saber

Voz 11 41:13 puede que habláis ya gustaría verla nosotros esta noche Nos gustaría estar hablando

Voz 0194 41:18 la fecha electoral no va a ser el viernes cuando sepamos alguna cosa con lo cual nos quedan veinticuatro horas un poco más de veinticuatro horas de especulación placer

Voz 28 41:28 él

Voz 8 41:40 no habían pasado por la cara B a su día tenían que venir un himno de finales de los ochenta que está diciendo dónde está mi cabeza non que estoy pensando pienso yo ahora que esto también es elucubrar no lo que están haciendo parece que se esta canción luego se incluyó en el club de la lucha en la película sí es como que se revivió con esta peli después aparecido en muchas series como Mister robot o

Voz 0194 42:06 hablabas Amber Sara de la acepción económica de la especulación también sus usa mucho sí sí según la RAE ese uso

Voz 8 42:12 cortó de forma peyorativa es efectuar operaciones comerciales financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precioso de los cambios le he preguntado a Javier Santacruz que es profesor de Economía en un instituto de estudios bursátiles y esta ha sido la definición que da él

Voz 29 42:28 el comprar y vender de forma muy rápida para obtener unos beneficios anormales como superiores a los que normalmente dejé obtendría en el mercado aprovechando sobre todo cuando hay noticias eso cuando ahí hechos eh que provocan una subida o una bajada fuerte del precio por ejemplo pues de una casa sea de un valor en Bolsa ósea de cualquier otro bien que suponga que haga una su actuación bastante importante y por tanto nos podamos aprovechar de ello sería el concepto pura especulación

Voz 8 43:02 dice Javier también que en el caso de las finanzas hay mucho de elucubración

Voz 29 43:06 el ochenta por ciento de la acción de especular es elucubrar es decir es e intuir qué puede pasar no no ya en en un inmediato a corto plazo sino probablemente en cuestión de unas horas su incluso unos minutos sobre todo cuando estamos en los mercados financieros in otro veinte por ciento es tener una información que otros no tienen y eso es lo que en muchas ocasiones llamamos información privilegiada y en otras cosas simplemente que tú conoces antes que el resto algún tipo de información algún tipo de dato que es el que cambia en el momento en el que se publica cambian las circunstancias del mercado

Voz 8 43:42 y claro ahí viene la connotación negativa en Javier Santacruz la tiene clara

Voz 29 43:46 porque esto produce una una incertidumbre en los en los como por ejemplo los mercados os simplemente en la vida normal de las personas como puede ser por ejemplo cuando se está especulando con el valor de la vivienda con el valor del suelo ir y todo lo que sea introducir elementos de gran incertidumbre de de volatilidad en los en los pobres los hace que posee la persona pues tenga menos confianza en las cosas que está haciendo desde luego pues suele pueda provocar al que al que compra día el que hace la acción de especular con gran beneficio pero cien

Voz 30 44:20 pues me te has de sueño en beneficio hay una gran pérdida

Voz 29 44:23 perdido muchas veces la la fume o una sola persona o varias cuando son varias pues me muchos casos no estamos encontrando con fuertes pérdidas en la sociedad en general

Voz 27 44:32 uno de los puntos importantes que ha que ha señalado esta intervención acerca de la especulación bursátil es el tema de la incertidumbre esto es importantísimo porque parte de lo que sea elucubración no especulación vienen precisamente a intentar calmar un estado de incertidumbre en el que no sabes qué qué va a pasar ese estado de inseguridad te lleva precisamente a querer proyectar T o a querer construir algo en función del tiempo que en el que estás viviendo no

Voz 0194 44:59 con

Voz 31 45:03 ven acá

Voz 8 45:07 este tema carros Robben también nos habría venido muy bien para definir qué es la especulación financiera

Voz 31 45:18 sí

Voz 0194 45:22 volviendo al significado que no remite a la conjetura o la reflexión Sara que nos trae el mundo de la cultura

Voz 8 45:27 pues yo iría directamente a Rayuela Rayuela de Cortázar porque tú de cine tú decides tu camino no te vas basando en tus experiencias con esa necesidad de ver el mundo de verter reflejada de la que estábamos hablando de tú eliges tu camino ideal para seguir leyendo cuando lees Rayuela puedes ir por el capítulo que tú quieras después en una segunda parte que es un poco lo mismo que Rayuela son aquellas colecciones de elige tu propia aventura si éstas no libros juveniles de ficción con alternativas para que el lector decida el camino que quiere seguir en la aventura in luego seguro que os acordáis porque esto no hacen y dos meses a finales de diciembre es cuando Black Mirror sacó un nuevo capítulo con esa dinámica que era Van der NAC

Voz 32 46:12 ser destino está escrito

Voz 10 46:18 hola buenas

Voz 8 46:21 íbamos sólo con una peli más que que ésta también es brutal que pastilla coges qué hará cada una de ellas te arriesgas cuanto más mate

Voz 13 46:29 esta es tu oportunidad después ya no podrás echarte atrás si tomas la pastilla azul Fin de la Historia despertará sin tu cama y cree las lo que quiere es que este síntomas La Roja te quedas en el país de las maravillas

Voz 8 46:44 eso es fantástico porque me esta escena hay un espejo justamente está diciendo el país de las maravillas que también es Alicia alguna música para especular pues mira a ver el que especula es el que busca ayer que busca es el que está perdido vamos con dos canciones para dejar de especular y además para no parar de escuchar que son buenísimas la primera en la Fitzgerald perdida la meditación los Time y yo no sé me imagino un poco así a Pedro Sánchez

Voz 33 47:09 él

Voz 34 47:20 venga

Voz 10 47:28 la segunda perdido pero buscando

Voz 35 47:31 luego a Nadal lo que fama

Voz 2 47:37 a eh

Voz 35 47:39 la misma derive en una un suban no ha dado el mundo que eh

Voz 27 47:53 como de

Voz 10 47:59 igual damos la cara mira

Voz 8 48:02 que no tuviera que especular ni en cobrar vamos a cerrar con una de las nuestras bueno bueno Rodríguez que además desde la mirada del adiós hasta la semana que viene esta semana que había hasta mañana hasta mañana

