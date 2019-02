Hora 25 (13/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 no hubo sorpresa de última hora los independentistas no retiraron sus enmiendas y el Congreso acabado rechazando los presupuestos de Pedro Sánchez y sin presupuestos la legislatura ya saben se hace más complicada Éstas son las únicas certezas porque llegados a este punto todavía no sabemos qué piensa hacer el presidente del Gobierno sólo que el viernes anunciará lo que piensa hacer entendemos que lo que piensa hacer es convocar elecciones pero tampoco somos capaces de asegurarlo al cien por cien recordemos que el libro que acaba de escribir se titula precisamente manual de resistencia así que Pedro Sánchez va a seguir alentando las especulaciones unas cuantas horas más es posible que hace una semana no estuvieran sus planes perder la votación de los Presupuestos por eso seguía con la negociación con los independentistas nadie fue capaz de prever este final sobretodo los que dialogan pero algo pasó el chantaje de Quim Torra haciendo públicos los famosos veintiún puntos la figura del relator la manifestación de Colón el inicio del juicio del pluses y la consiguiente subida del tono independentista y la incapacidad del Gobierno de explicarse un cóctel perfecto para un fracaso el fracaso para Pedro Sánchez que ha sido incapaz de sacar adelante las cuentas a pesar de sus esfuerzos para entenderse con los independentistas había que intentarlo algo que su antecesor no hizo incluso había que hacer algunos gestos que los ha hecho pero enfrente se ha encontrado con un muro desde Cataluña no se ha hecho ninguna concesión no ha habido ningún gesto que diera aire a un presidente del Gobierno apretado ya no sólo por la oposición sino también por su propio partido no le han permitido respirar así que fracaso también para los independentistas la cara de sus representantes esta mañana en el Congreso era todo un poema conscientes de que dejaban caer al único Gobierno con el que se podía hablar quizás el principal error haya sido mezclar presupuestos con negociación territorial y quizá el principal problema haya sido la falta de sentido de Estado de la oposición derechas la dependencia de los independentistas de quién lidera la tesis de cuanto peor mejor un cóctel explosivo que ha estallado hoy las consecuencias ya las veremos hoy a las sufriremos Ángels Barceló siguen en la mesa de análisis en la tertulia esta noche Victoria Lafora María Esperanza Sánchez y Javier González Ferrari y desde las nueve pendiente de todos ustedes también de la última hora en la mesa de producción de droga

Voz 1715 02:35 a última hora ha habido poca la verdad en la última hora

Voz 0194 02:38 la Champions estará la última hora estará paralizada esperándole sacar el partido están en el descanso

Voz 1715 02:44 bueno los oyentes mencionábamos hablábamos en la cara B de especular de las especulaciones que estos días se han unido el periodismo y la política vamos a pedir a los oyentes que se quieren especule creen que habrá adelanto electoral sino que debe haberlo cuando qué fechas les vendría mejor con el ex parece la más oportunas seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es de guasa seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 03:10 en unos momentos que resumen una legislatura esta mañana en las Cortes se ha producido uno de esos en dos sí ciento noventa y uno

Voz 5 03:18 no ciento cincuenta y seis más dos votos emitidos telemáticamente abstenciones una

Voz 1660 03:24 en consecuencia quedan aprobadas las enmiendas de devolución

Voz 5 03:27 por tanto rechazado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año dos mil diecinueve ha sido ahí

Voz 0194 03:33 cuando en esta semana en la que iban a pasar tantas cosas ha ocurrido la que el Gobierno ya esperaba PP y Ciudadanos junto con los independentistas tumbaba en los presupuestos de Pedro Sánchez Sastre buenas noches

Voz 1450 03:43 noches Barceló diaria de una semana crucial día tres ya el final o no

Voz 6 03:49 no

Voz 1071 03:53 Miquel Iceta estaba en radio Lleida y no descartaba que Pedro Sánchez pudiera seguir pueda seguir con decretos o tratando de impulsar nuevos presupuesto

Voz 0194 04:01 no no no descarta decidir que se ha presentado

Voz 1071 04:07 no no se puede descartar bueno en el Gobierno lo que se da por hecho sin embargo que vamos a ir a elecciones hay derrotas que saben a victorias nos venía a decir un miembro del Gobierno mientras salía del hemiciclo y trataba de abrirse paso por un pasillo el congreso en el que hoy sólo podías andar a codazos los escoltas tenía que acompañar al presidente del Gobierno para que hundía más esquivar a todas las preguntas con su recital de vamos venga buenos días gracias

Voz 1715 04:37 ha faltado un nos caemos para que la imagen no rememorará

Voz 1071 04:42 aquella de Rajoy saliendo del restaurante hay derrotas que saben a victorias pero la verdad es que no había hoy entusiasmo los rostros del Gobierno lo que había era mucho ministro alzando los hombros porque están cómo estamos todos sin saber había poco entusiasmo en el independentismo compañero de foto hoy con el PP y conciudadanos ahora los señalabas atentos a lo que estaba ocurriendo mientras en el Tribunal Supremo ayer fueron las defensas hoy intervenían los fiscales

Voz 7 05:06 habiendo que se les abogaba al enfrentamiento violento y al choque violento grande fue uno de esos acusaban ayer a la SER el Tribunal Supremo y con la misma

Voz 1071 05:13 en apuntaban hoy al Congreso para tratar de descifrar lo que tiene Pedro Sánchez en la cabeza todos son teorías todos creen saber pero que nadie olvide que hoy seguimos celebrando el Día Mundial de la Radio y en realidad aquí como en el Pro

Voz 0194 05:25 drama nadie sabe nada Inma Carretero buenas noches Almudena Nacho Sánchez se ha ido del Congreso a la Moncloa luego hemos intuido sin decir nada en ese murmullo que hemos escuchado ese ruido y ha sido luego cuando os han contado que el viernes saldremos de dudas cuando sabremos si hay elecciones si las hay cuando las habrá

Voz 0806 05:43 sí ha sido al filo de las tres de la tarde ha sido cuando han despejado el escenario y la Moncloa emitido ese comunicado en el que asegura que el viernes después del Consejo de Ministros Se van a despejar las dudas en realidad nos dicen fuentes del Gobierno que han mirado las opciones de hacerlo mañana pero es que hay cinco ministros en Marruecos en el viaje oficial con el Rey y en principio no parece muy correctos con esas fuentes anunciar una disolución de las Cortes sin del jefe del Estado sin haberlo visto en el Consejo de Ministros el ambiente hoy de todas formas como decís ha sido de fin de legislatura la fecha el veintiocho de abril es la que comparten en la dirección del partido también distintos miembros del Ejecutivo según nos confirman fuentes socialistas así que a la espera de que Sánchez Seco explique hoy han sido sus ministros quiénes están desplegando se los medios de comunicación para denunciar todo lo que no les han dejado hacer que estaba en los presupuestos que son realmente el programa electoral del PSOE para estas generales en el partido Ángels cunde la prudencia entre los diputados altos cargos y cuadros del PSOE hay quienes todavía tienen duda así creen que aún al final Pedro Sánchez pueda optar por el mes de octubre porque les inquieta la movilización del partido en plena Semana Santa otros creen que además que el PSOE ahora tendría dificultad para sumar con Podemos y formar Gobierno pero la verdad es que aunque la última palabra no está dicha poco a poco a lo largo del día son muchos los socialistas que empiezan a asumir que esta primavera van a tener dos campañas seguidas

Voz 0194 07:08 Inma cuando dicen en el Gobierno que todavía les quedan cosas por hacer a qué se refieren por parece que puedan aprovechar el consejo de ministros del viernes que viene para lanzar los proyectos que luego llevarían a la campaña

Voz 0806 07:18 bueno en realidad para Comme si quiere convocar el veintiocho de abril tendrá que disolver el cinco de marzo así que quedarían tres reuniones del Consejo de Ministros nos cuentan fuentes de La Moncloa que tienen que planificar lo todo pero por ejemplo están trabajando para llevar de forma simbólica porque no daría tiempo aprobarla una de las grandes promesas de este gobierno del PSOE que es el proyecto de ley de reforma de la Lomce eso aseguran a la Cadena Ser fuentes del Gobierno ya hay otros acuerdos que sí que van a poder tramitarse en su totalidad como el Plan Nacional Integrado de energía y clima que está previsto para el día veintidós y que se enviará a Bruselas con

Voz 1452 07:51 como estaba previsto la ministra María Jesús Moro

Voz 0806 07:53 pero seis esforzada hoy en los pasillos del Congreso en defender que van a cumplir todo lo que

Voz 1452 07:58 vamos que culminar la tramitación de los

Voz 8 08:00 decretos leyes queda trecho por delante queda camino y por tanto queda en manos del presidente la posibilidad de convocar cuando el considere conveniente las elecciones generales

Voz 0806 08:10 era lo que comentaba Montero la ministra de Trabajo Magdalena Valerio Valerio ha abierto también la puerta para sacar adelante vía real decreto algunos de los contenidos que estaban en los presupuestos por ejemplo relacionados con la reversión de la reforma laboral de Rajoy

Voz 0194 08:25 no te voy a pedir que me digas la fecha Inma pero entre los periodistas que hacéis gobierno tenéis hechas las maletas ya para la campaña

Voz 1660 08:31 les están mentalizando la maleta

Voz 0806 08:33 siempre la hemos tenido hecha porque Sánchez de es un presidente viajera Ajero

Voz 1971 08:38 pero por lo pronto este fin de semana ya tiene

Voz 0806 08:40 plato fuerte de precampaña en Sevilla el sábado que va a presentar allí al alcalde de Sevilla Juan Espadas en Andalucía donde ya gobierna ese tripartito de derechas de que denuncia el PSOE iba a coincidir allí por cierto con Susana Díaz por primera vez después de las elecciones

Voz 0194 08:55 alzas interesante encuentro jaima gracias

Voz 0806 08:57 a esta mañana los partidos independentistas solos

Voz 1071 09:00 que hoy han compartido esa foto con PP conciudadanos y los que se han apresurado precisamente por eso a salir para afirmar que ellos no son los responsables del punto al que ha llegado la legislatura de echo la culpa la dejan caer Esquerra I P de Cat sobre el Gobierno

Voz 1660 09:13 si hay un asustado y creo que

Voz 9 09:17 se equivocan no hay no tiene ningún sentido que no asuman que hay que hablar de todo bien negarle al principio de realidad el principio democrático creo que es un gran error

Voz 10 09:29 creo que han tenido muy poco interés ya han preferido instalarse en la idea de que la responsabilidad de la caída de los presupuestos es compartida por la derecha y los soberanistas no no es básicamente es responsabilidad del Gobierno

Voz 1071 09:42 lo que decían hoy en el Congreso Joan Tardà de Esquerra y Carles

Voz 0194 09:45 Lozano es interés interesante la posición de los partidos no tanto por lo que ha ocurrido hoy en el Congreso sino por el escenario que se abre a partir de ahora porque ahora ya están todos en campaña

Voz 1071 09:54 así todos los mensajes tenemos que leerlos en esa línea no que es lo que puede pasar y sobre todo qué alianzas nos llevarían estos pasar los muchos pantallas pero a qué alianzas apuntan ellos que podrían producirse después de las elecciones bueno tanto lo están en campaña que en su comparecencia de esta mañana para tratar de ahuyentar la foto que compartió con Abascal en la plaza de Colón el domingo pasado Casado ha definido al PP como partido de la moderación pero sin embargo luego a hablar de ese frente que remitiría a la foto andaluza

Voz 1660 10:20 si los españoles nos piden que hagamos un frente común para intentar mejorar la economía la legalidad y la convivencia en España parece irresponsable que les ofrecemos un proyecto fracturado por eso yo lo que puedo decir y cómo lo hemos hecho en Andalucía hay como lo hemos hecho siempre es que además de ser un proyecto ganador el Partido Popular es un proyecto integrador

Voz 0194 10:44 de lo que hablaban todos los partidos era de la fecha de las elecciones Mariela Rubio buenas noches al buenas noches estemos precisamente por el PP y Ciudadanos que son los partidos que han pedido elecciones de manera inmediata aunque bueno también luego matiza no es eso es

Voz 1450 10:57 desde el PP Pablo Casado ha asegurado que la votación de hoy ha sido una moción de censura de facto por lo que las elecciones deberían celebrarse cuanto antes pero al mismo tiempo decía que deberían ser de manera conjunta con las locales las autonómicas y las europeas es decir

Voz 1452 11:10 el veintiséis de mayo porque otra cosa añadía

Voz 1450 11:13 sería un despilfarro por su parte Juan Carlos Girauta de ciudadanos utilizaba ese mismo argumento sobre una cita en abril que sería un despilfarro pero también señalaba que existen complejidades técnicas en un super domingo mayo les escuchamos

Voz 1660 11:25 parece lo más lógico desde el punto de vista presupuestario es no gastar casi doscientos millones de euros por unas elecciones que tendrían lugar veinti tantos días después lo más lógico parecería que se celebraran todas las elecciones el veintiséis de mayo

Voz 1167 11:39 no parece que en un país razonable se organicen una selección dos selecciones con menos de un mes a un mes de diferencia no también es cierto que todas en mayo pues presentan complejidades técnicas de todas maneras todo eso palidece al lado de lo importante que es efectivamente la necesidad de que haya unas elecciones cuanto antes eso sí el de Rivera decía hoy

Voz 1450 12:04 la legislatura está muerta y cada minuto que pasa a España está paralizada con los independentistas es textual aprovechando esa debilidad

Voz 0194 12:11 y luego están los partidos que no tienen claro que haya que ir a unas elecciones inminentes

Voz 1450 12:15 el portavoz de ERC de hecho en el Congreso Joan Tardà señalaba que no ve inconveniente en que Sánchez pueda seguir gobernando aunque no tenga Presupuestos añadiendo que si el presidente decide adelantar las elecciones será porque entiende que el PSOE va ganarlas desde el PDK at Carles Campuzano se ha mostrado partidario de urnas en otoño una vez eso sí que el juicio del bruces haya finalizado y se conozca la sentencia al escuchamos

Voz 10 12:35 el puede entender lógicamente que no sería bueno que una campaña electoral interfiriera en el juicio y que por tanto esperase a que las elecciones se produjesen ha pasado el verano de cara al otoño pero una de es el juicio haya finalizado y la sentencia se conozca pero eso no depende de nosotros el juicio depende todo el presidente del Gobierno

Voz 1450 12:57 el PNV su presidente Andoni Ortuzar ha afirmado que sería malo para la democracia que hubiera cinco urnas distintas el veintiséis de mayo

Voz 0156 13:04 yo creo que sería un error y sería malo para la democracia porque sería mezclar churras con merinas que hubiera eh cinco urnas distintas no yo creo que son meteríamos a un estrés

Voz 1660 13:17 mítico a la a la ciudadanía

Voz 0156 13:20 y hasta creo que sería desde un punto de vista práctico de gestión practica de de esas esas elecciones e introduciría riesgos para la para la calidad democrática de sería no

Voz 1450 13:34 así que desde el PNV claramente se apuesta por que se convoquen para la fecha más alejada posible

Voz 0194 13:38 capítulo aparte Mariela la posición de Podemos no a quiénes no parece que interesen unas elecciones en este momento de tensiones internas y de hecho las discrepancias sobre la fecha electoral entre ellos son evidentes

Voz 1450 13:49 aún así para Podemos ahora veremos unas elecciones son en el fondo el mal menor una vez que se ha esfumado la que iba a ser su principal baza electoral los presupuestos Irene Montero decía que desde hoy dejan de ser socios del PSOE para ser oposición porque esta votación perdida evidencia decían los límites de Sánchez para gobernar en solitario

Voz 11 14:05 creo creo que no va a quedarle otro remedio al Gobierno insisto creo que esta votación ha reflejado con clara evidencia los límites del Partido Socialista Pedro Sánchez para gobernar en solitario y por tanto asumo que va a haber una convocatoria de elecciones para convocar las elecciones cuando más le convenga a él y cuando más le convenga al partido Socialista nosotras estamos preparadas para salir a ganar en cualquier momento en cuanto el presidente convoque que su potestad

Voz 1450 14:30 en la formación morada aseguraban hoy que no colaborarán a que Sánchez permanezca en La Moncloa mediante reales decretos a pesar de que esa ha sido la opción que hoy como portavoz de Unidos Podemos ha defendido Alberto Garzón en la Cámara

Voz 0297 14:41 por lo que fuera los presupuestos generales del Estado no salieran en este momento nosotros les pedimos que nos dejen caer todas las leyes que están ahora mismo negociadas que están ahora mismo en trámites que son positivas y que en unas hipotéticas elecciones anticipadas de caerían

Voz 0194 14:59 así que Garzón su tesis la de que el futuro

Voz 1450 15:01 de Unidos Podemos puede depender de cuantas medidas se hayan sacado adelante con el PSOE cuando lleguen las urnas pues era inmediatamente desautorizada desautorizado él por Irene Montero en los pasillos del Congreso

Voz 1452 15:12 es que los dirigentes de Podemos en privado dicen que apoya

Voz 1450 15:14 para Sánchez gobernando a golpe de decreto sería hacerle la campaña al PSOE en resumen Angels a Podemos no le vienen bien las urnas ahora pero creen que todavía sería peor para ellos un Gobierno de Sánchez que existiese y cuyas medidas podrían verse obligados a apoyar a cambio de nada

Voz 0194 15:28 es una una última cosa Mariela porque ya se han puesto todos los partidos a especular que es la palabra del día con lo que ocurriría en unas elecciones Podemos ha querido lanzar un aviso ya vetaron recordemos una investidura del PSOE conciudadanos parecen dispuestos a volver a hacerlo

Voz 1450 15:42 suena un aviso a navegantes socialistas después de quince minutos de conversación con los periodistas en los pasillos del Congreso Montero no ha querido marcharse sin decir motu propio que una cosa tenía que quedar clara la frase textual ha sido esta si Sánchez piensa gobernar con Ciudadanos en el futuro que nadie se olvide de que somos el mismo Podemos que vetó con su voto esa opción no sólo ha querido decirlo Montero sino que ha querido que lo contasen dejando claro nos ha dicho a los periodistas

Voz 1071 16:08 es curioso porque poco después de eso Albert Rivera le han preguntado precisamente allí en la Cámara si volvería a pactar con el PSOE como hizo en aquella investidura que no salió lo que se deduce de lo que dice Rivera es que no pactaría con Sánchez más que con el PSOE

Voz 0040 16:21 creo que la salida es echará Sánchez de La Moncloa evidentemente ese deseo de los que pasa por las urnas a los españoles y que ni siquiera están convocadas las elecciones pero vaya no me escondo se lo dije a en la cara Sánchez que creo que él era un obstáculo para que es que no voy a decir lo más claro que tenemos que echar Asencio más claro no lo puede

Voz 1071 16:38 Mariela gracias hasta luego sobre la posición de los partidos así como Rivera mira al PSOE el PNV tiene interés en centrarse en el PP y en Ciudadanos a los que reprochaba su reacción en cuanto se introdujo

Voz 1450 16:49 la vida pública la palabra relator así es como

Voz 1071 16:51 hablaba Aitor Esteban les habría dado

Voz 12 16:54 lo mismo siempre de un relator hubieran decidido poner un botijo

Voz 1660 16:57 en agua fresca

Voz 13 16:58 necesitaban necesitaba cualquier excusa para hacer un Cristina cazó en el área estilo Nick Mari gritar penal

Voz 1660 17:07 eso es lo que necesitaban cualquier excusa

Voz 0194 17:10 comentaba antes y que uno de los elementos que ha influido en que el Gobierno no diga nada hasta el viernes es el viaje oficial de los Reyes a Marruecos enviada especial María Manjavacas buenas noches buenas noches un viaje casi relámpago no lo que varios ministros acompañan al Rey esta noche tocaba cena de gala

Voz 1444 17:25 sí este es el colofón de este día el acto más institucional el de más huato que hice mucho a nivel de gestos y de relaciones pero al contrario de lo que pasa en España este acto aquí es completamente mudo sin discursos sin palabras que a nosotros nos llama mucho la atención pero que aquí es habitual aquí las declaraciones las hemos buscado Justo antes de la de los acuerdos bilaterales aprovechando que están como tú decías aquí cinco ministros y que en este viaje bueno pues también se ha colado el posible adelanto electoral preguntábamos al ministro del Interior Grande Marlaska y más o menos nos decía que las elecciones serán cuando considere Sánchez cuando toque y que el Gobierno está tranquilo escuchamos

Voz 14 18:02 consciente el Gobierno seguro que cuando el entienda oportuno que deben de ser las elecciones las convocará pero es una cuestión del presente Gobierno nosotros estamos trabajando seguimos trabajando

Voz 1444 18:16 y hoy el trabajo del Gobierno a quiera firmar y firmar acuerdos bilaterales los cinco ministros con sus respectivos homólogos marroquíes firmaban acuerdos para luchar contra la delincuencia para agilizar el paso del Estrecho con más efectivos en el puerto de Algeciras también ha firmado acuerdos en materia energética intercambios culturales hoy en día como os decía era de boato el recibimiento ha sido a lo grande con toda la familia real al completo con el Rey los hijos las hermanas alguna cuñada también todos estaban a pie de pista en el avión luego la ceremonia de bienvenida también ha asistido el Gobierno marroquí al completo y luego pues para mañana se queda como la parte más económica la parte empresarial hay aquí ochocientas empresas instaladas veinte mil que tiene

Voz 0194 19:02 la acciones comerciales con este país para mañana

Voz 1444 19:04 quién Ángel pues se quedará los discursos me he quedado con lo

Voz 0194 19:07 de la cena muda entiendo que no ha habido discursos propia entre ellos hablan no durante la el ellos sí hablan entre ellos y hablan y las imágenes da fe de que hablan pero nosotros no sabemos lo que dice hasta mañana Maria gracias un abrazo habiendo cuñados

Voz 1071 19:20 las largas como nuestro recordemos sólo una cosa más que ocurrió hace un año cuando Mariano Rajoy no tenía claro si aprobaría los presupuestos que al final PNV mediante aprobó Pedro Sánchez que en esa época si daba ruedas de prensa convocó una para retar así al entonces presidente del Gobierno

Voz 0156 19:35 Fuentes del Gobierno no puede aprobar su principal lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza

Voz 0194 19:43 el vicepresidente del Gobierno Carmen Calvo buenas noches

Voz 15 19:46 buenas noches se ha acabado hoy la legislatura

Voz 16 19:50 no os y lo que empieza es la competencia constitucional que tiene el presidente para tomar una decisión que ha anunciado que lo hará en este Consejo de Ministros que ya sólo pasado mañana

Voz 0194 20:01 el anuncio lo va a hacer el viernes la decisión la tiene tomada

Voz 16 20:04 bueno es de las pocas competencias que son de carácter unipersonal que la Constitución a lo único que obliga es al presidente a la deliberación de su Consejo de Ministros que no le vincula es decir que el presidente dijo hace ya mucho tiempo que quería unos presupuestos generales porque queremos seguir afrontando los problemas este país y su correspondiente respuesta que de nada el tiempo se ha cortaría bueno es pasado mañana

Voz 0194 20:33 todas formas usted debe saber ya si tiene la decisión tomada cuál es la decisión es la vicepresidenta del Gobierno

Voz 16 20:39 mi mi posición es la de hacer lo que él me encarga ejecutar y coordinar lo que él planifica y por lo tanto yo no voy a invadir una competencia que no es mía

Voz 0194 20:51 lo dos formas Miquel Iceta el líder de los socialistas catalanes ha dicho esta tarde que no se puede descartar nada desde gobernar por decreto o presentar otros presupuestos incluso está el Gobierno en ese escenario

Voz 16 21:04 es que estamos en una situación que no deberíamos darle demasiada vuelta son Veinticuatro horas Él tiene esa competencia él es una persona muy sensata hay muy realista vino a hacerse cargo del Gobierno de España con la intención de hacer reformas y no hemos parado de hacerlas en estos presupuestos que ni siquiera se ha dignado estos extraños compañeros de camino que la la derecha radicalizada y el independentismo Nos impiden seguir avanzando y él lo dijo Vengo a gobernar hacer reforma este país tiene que salir de la crisis con más igualdad justicia y en ese sentido repito es que estamos en veinticuatro horas de una competencia que es suya tendrá criterio como lo ha tenido siempre para saber que la política es donde tiene que estar en en la respuesta así en la vida mire España en los problemas que tenemos los españoles no es otra cosa no es una entelequia extraña es una cosa muy real los independentistas Gemma

Voz 0194 22:04 cuarenta y ocho horas acusando al Gobierno de haber roto las negociaciones de haber roto el diálogo de haberse levantado de la mesa

Voz 15 22:12 en qué momento se rompió esto

Voz 16 22:15 miren no no no hay una situación en la que se rompe nada venimos hablando durante todo estos ocho meses desde el primer momento nosotros recompuso Simo el abandono al que la anterior Gobierno había sometido a Catalunya y a sus problemas también además de la acción que condujo a lo que condujo y de lo que en estos días precisamente estamos teniendo buena buena prueba de ello en nosotros llevábamos desde antes de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona hablando en fin de enfocar también la salida política además de hablar de lo cotidiano de infraestructuras de los problemas que evidentemente Cataluña tiene como cualquier otro territorio el el asunto está en que el independentismo en un determinado momento siempre piensa que no hay límites siempre piensa que se puede poner en un orden del día que vamos a debatir lo que ellos piensan que tienen que es un derecho a la vicepresidenta

Voz 15 23:16 sí desde el principio cualquiera no no no perdón no al principio no era así no no no yo siempre no planteaban la autodeterminación

Voz 16 23:25 ellos evidentemente hablan todos los días del derecho a la autodeterminación nosotros sabemos y todo el mundo sabe que tienen un proyecto independentista el asunto está en que nosotros somos el Gobierno y el Gobierno puede en una comisión bilateral en una comisión bilateral hablar de muchas cuestiones de casi toda la cuestión de lo que no podemos aceptar de manera evidentemente formalizada en un la estructura que está en una ley orgánica que el Estatuto de Cataluña es que existe el derecho a la autodeterminación ellos están en ese proyecto pero el Gobierno no puede reconocer ese derecho porque no existe ni en nuestra Constitución ni en ninguna democracia si en fin el campo independentista piensa que con esas posiciones y con esas estrategias se puede avanzar el Gobierno en un momento determinado dice que por ahí no podemos avanzar podemos avanzar respetando las posiciones evidentemente pero no pensando que el Gobierno va a aceptar nunca que existe un derecho a que la unidad del estaba español se rompa de ninguna manera esa la situación que hay que aprender yo creo que hoy el el diputado Aitor Esteban lo ha hecho muy bien hay que aprender cuando se negocia también a cuáles son las las realidades

Voz 15 24:43 bueno pues en el momento en el que ellos exigen que

Voz 16 24:46 esa afirmación que ellos hacen que no existe en otra realidad jurídica sea un objetivo a debatir el Gobierno tiene que decir que no

Voz 0194 24:55 dígame una cosa que se han mezclado la negociación de los presupuestos con la negociación

Voz 15 25:02 sobre el tema de Cataluña algo tan complejo tan difícil porque coinciden

Voz 16 25:07 ah sí dice la vicepresidenta ha con

Voz 15 25:10 donado a los presupuestos

Voz 16 25:12 pues mire aunque es difícil porque desde luego las situaciones de la política son toda hoy en día muy compleja aquí en cualquier lugar del mundo fíjese la la coincidencia de que el debate de presupuestos la vista oral del del proceso no alguien lo podía esto manejar para que coincidieran a veces las cosas coincide fíjese la situación de Cataluña no puede estar determinada por ningún un hecho concreto por muy importante que sea aprobar unos presupuestos Luzón para cualquier país para cualquier gobierno siendo así nosotros estábamos hablando con ello de temas cotidianos de enfocar repito también el debate político coinciden a veces la cosa pero tenía también interés en dejar claro que nosotros no estamos condicionando algo en lo que creemos es que hay que salir a buscar soluciones a Cataluña con diálogo costará el trabajo que cueste y el tiempo que cueste pero ese es un hecho tan importante de una situación tan grave de nuestro país que no puede estar condicionado a nada concreto a nada si acaso coyuntural aprobaban no aprobar un presupuesto siendo muy importante una cosa que pasa la situación de Cataluña no remite la situación está ahí

Voz 0194 26:33 pero dígame una cosa usted me dice hablamos de las dos cosas porque coinciden en el tiempo pero bueno se pueden hablar de las dos cosas digamos en escenarios diferentes lo que quizá sea pero lo que quizá hombre pero según contó el Sartori usted les pidió que si retiraban la enmienda continua es decir sí que estaba mezclada la negociación

Voz 16 26:53 repito las situaciones se solapan pero es evidente lo hemos demostrado perfectamente que en un momento determinado cuando en el documento que ellos no pueden aceptar porque no aparece el debate a el derecho a la autodeterminación que ello insisten en que tiene que no hay ni real ni legal en nuestro país nosotros decidimos que no podemos avanzar si lo hubiésemos tenido condicionado habríamos seguido cómo no lo teníamos condicionado nosotros no avanzamos y luego por otro lado es verdad que como hemos hecho ministra de Hacienda hasta el último momento le hemos pedido a todos los grupos de la Cámara a ellos también que no les cerraran el paso a los a los presupuestos bastante de cerdito

Voz 0194 27:40 dígame una cosa usted le pidió les pidió que retiraran la enmienda

Voz 16 27:45 yo les pedí todo el tiempo que por un lado al margen de lo que veníamos hablando sin hablar de presupuestos en muchas ocasiones que se venía evidentemente la fecha presupuestos encima que no parecía lógico eran los presupuestos pero fíjese como cada semana les hemos ido pidiendo

Voz 15 28:04 qué con validaron los reales decretos

Voz 16 28:07 de todos los reales de Nieto también

Voz 0194 28:09 es que además ha cortado momento hubo petición expresa de retirada de la enmienda

Voz 16 28:14 bueno pero si no la pone hasta que ya tenemos los documentos en la mesa ni siquiera la tenía puesta la pone después la pone incluso cuando estamos hablando ellos proponen un borrador nosotros contestamos volvemos a contactar con otros estamos cruzando documento no la tenía ni siquiera puesta esa enmienda la pone después Illa pone incluso cuando nos estamos cruzando documento quiero decir con esto para que todo el mundo me puedan entender bien que en esas fechas es evidente pero no solamente yo la la el Gobierno leí va estar pidiendo a esto grupo que nos hubieran abierto pasa los presupuestos que los apoyaran pero repito para nosotros quedaba completamente claro que dialogar con Cataluña es algo que va a ser inevitable para poder resolver esa crisis que no se puede vincular con hechos concreto por muy importantes que sean los presupuestos los son pero para nosotros no estaba vinculado hasta el punto de que cuando en el último documento ellos vuelven a contestar con que hay un punto del orden del día en el que ellos tienen fijado el derecho a la autodeterminación el gobierno dice que no

Voz 0194 29:23 y una una última cosa en ese diálogo tan importante ha hecho algo el Gobierno para que se sume a ese diálogo el resto de fuerzas Ciudadanos y Partido Popular y lo digo porque al final cualquier acuerdo al que se llegara en ese diálogo no se puede tirar adelante sin el consenso del resto de fuerzas políticas

Voz 16 29:41 no pero es que fíjese Ciudadanos y el Partido Popular señalan

Voz 0194 29:45 pero ustedes lo han intentado es decir el Gobierno por ejemplo Pedro Sánchez ha intentado convencer de alguna manera Albert Rivera con llamadas con reuniones para que se sume a este diálogo

Voz 16 29:52 no nosotros estábamos intentando arrancar ese diálogo en la parte de responsabilidad que nos tocaba que se diálogo tenía que estar abocado al final a que todos participaron de hecho en una parte de nuestra conversación ello les digo que hay una comisión en el Congreso de los Diputados impulsa nada por nosotros por los socialistas en la que se sientan todos los partidos políticos que tiene representación en la Cámara Baja de nuestro país y que cualquier propuesta a la que pudiéramos llegar tendría que abocar tendría que acabar estando ahí esto se lo acabo yo diciendo pero es evidente que nosotros con un partido como Ciudadanos que no ha movido ni una sola pieza en Cataluña cuya única política es seguir confrontando Cataluña el Partido Popular nosotros no podemos arrancar un diálogo contando con quienes no quieren estar lo que es evidente es que ese diálogo Si hubiese ido avanzando y fructificar no se tendría que ir incorporando todo el mundo porque en cualquier caso lo que nosotros pensamos se que la salida a Cataluña tiene que ser una salida política eh

Voz 0194 30:56 hay comunicación entre Pedro Sánchez y Albert Rivera o Pablo Casado

Voz 16 31:02 el presidente del Gobierno recibió al al líder de la oposición a los pocos días

Voz 0194 31:07 sí pero más masa más allá más allá de esas recepciones al que todos vemos Il con luz y taquígrafos cuando yo hablo de comunicación hablo de usted ya me entiende de llamarse o de mandarle mensajes

Voz 16 31:18 yo creo que hay cosas que a veces con el puro sentido común sentían bastante bien Él es una oferta de alcanzar acuerdos en lo que denominamos política estará presupuestos violencia de género algunas cuestiones importantes el señor casado tardó dos minutos en irse cinto y Amelie agitar la inmigración este verano nada más llegar a su cargo el señor casado el otro día como hoy ha recordado la portavoz del grupo parlamentario socialista no le un solo insulto del diccionario para referirse al presidente del Gobierno al que insiste trata de ilegítimo e inconstitucional es difícil hablar con una oposición que se mueve en ese territorio por cierto por cierto que es una regresión de la política española en cuarenta años hemos conseguido que una Constitución de todos no ven ninguno ni de ninguno ni de unos ni de otros sino de todo haya abierto paso una democracia sólida lo que está haciendo en este momento las tres derecha que son sólo una es una verdadera cultura política española mire al presidente no le ha faltado el señor casado el señor Rivera un solo insulto mire acabo de escuchar lo llevo oyendo al rato el señor Rivera en una especie de casi cuestión personal bastante poco virtuosa sólo quiere que no exista al presidentes antes pero ya le digo desde aquí que el Partido Socialista tiene un secretario general que presidente del Gobierno iba todo en un bloque el PSOE con su secreto

Voz 15 33:00 estadio General que se llama Pedro Sánchez vicepresidenta para los periodistas que estamos aquí que están escuchando sacamos billetes para nuestros viajes de Semana Santa o no lo sacamos pues ya

Voz 16 33:10 quiero en sólo veinticuatro horas para pero

Voz 0194 33:13 subiendo el precio a medida que pasan los días también se lo digo eh

Voz 16 33:15 en Veinticuatro horas subirá poco comprenderá yo creo que todo el mundo también me puedo comprender yo ocupo un espacio que es el de hacer el trabajo que él me encarga no puedo

Voz 1660 33:25 mí me deja invadir un espacio que

Voz 16 33:28 no que no me corresponden

Voz 15 33:30 más gracias muchas gracias hasta luego buenas noches

Voz 1071 33:34 han decaído y los presupuestos la oposición ha sumado mayoría para que prosperara las enmiendas a la totalidad el único precedente de un caso igual fue el de la última legislatura de Felipe González en el año noventa y cinco entonces fue la unión del PP con Convergencia i Unió la que tumbó aquellas cuenta qué es lo que de que hay que impida

Voz 0194 33:50 que se alargue la vida de los presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy Eladio Meizoso buenas noches hola buenas noches implica Eladio que habrá más déficit porque el Gobierno ha aprobado más gasto y el presupuesto era la manera de recaudar dinero para financiarlo

Voz 17 34:03 sí

Voz 0156 34:04 si la propia ministra de Hacienda decía

Voz 0527 34:07 por que siempre supuestos aumentará el déficit público respecto a la previsión oficial del propio Gobierno que era recordemos del uno coma tres por ciento

Voz 18 34:14 que en un escenario de política constante es decir en caso de que estos presupuestos no salieran adelante el objetivo de déficit se iría al fondo con cuatro

Voz 1660 34:24 desde la cifra que estamos proponiendo

Voz 0527 34:28 el uno con tres al dos con tres de media una diferencia de un punto equivale a doce mil millones de euros y esto sería porque partidas importantes del gasto sean aprobado por decreto fuera de los presupuestos como la subida de las pensiones o el sueldo de los funcionarios son unos diez mil millones de euros más entre ambas medidas pero no habrá al menos a corto plazo esas medida las incluidas en los Presupuestos con las que se quería financiar ese aumento del gasto el impuesto digital el de transacciones financieras el aumento del impuesto sobre el gasóleo el de sociedades IRPF Patrimonio que aumentaban también para los contribuyentes de los tramos más altos con una recaudación adicional en conjunto de cinco mil seiscientos millones de euros según el Gobierno que ahora desaparece

Voz 0194 35:09 las inversiones Eladio cuánto se pierde

Voz 0527 35:12 pues la partida clave en este apartado es la inversión en infraestructuras tanto por volumen de gasto como por el incremento porque los presupuestos preveían casi siete mil seiscientos millones de euros este año que es un cuarenta por ciento más que lo que se había presupuestado el año pasado con la prórroga de los Presupuestos en vigor ya no es posible ese incremento que suponía casi dos mil doscientos millones de euros más ya algún experto nos apunta que en sentido estricto el recorte debería ser mayor que esos dos mil doscientos millones porque la prórroga debería implicar que sólo se mantenga las inversiones plurianuales es decir las partidas que corresponden a dos mil diecinueve en proyectos que abarquen varios ejercicios económicos las demás inversiones apuntan estas fuentes deberían decaer con los presupuestos que hoy han rechazado las Cortes

Voz 0194 35:57 gracias Eladio

Voz 0527 35:58 hasta luego son lo económico vamos a ver qué pasa

Voz 0194 36:00 en lo social buenas noches

Voz 0259 36:03 el Ángels porque el Gobierno quiso poner énfasis en las medio

Voz 0194 36:05 la sociales cuáles son las medidas que decaen

Voz 0259 36:08 pues la dependencia es la más perjudicada adiós al incremento de ochocientos millones de euros para mejorar la atención y para el pago de las cuotas a la Seguridad Social de las cuidadoras se cae la ampliación a ocho semanas del permiso de paternidad se pierden los veinte millones de aumento para el pacto de Estado contra la violencia de género se esfuma la posibilidad de suprimir el copago farmacéutico para los pensionistas no habrá subida de becas tampoco el refuerzo económico para combatir la pobreza infantil Ikeda muy tocada una cuestión muy simbólica desaparecen los quince millones de euros para la memoria histórica todo esto si hablamos del dinero de los presupuestos pero si miramos al Congreso si hay elección pues se desvanecen importantes leyes que están en tramitación quedarán amenazadas las medidas del Pacto de Estado la ley de muerte digna la de eutanasia la sanidad universal la reversión de los recortes educativos además de la renovación de Radio Televisión Española Se puede decir adiós también a otras iniciativas que el Gobierno tenían Ahern en agenda por ejemplo la nueva ley de Educación así que vamos a seguir con la ley Wert la de protección a la infancia o la ley de trata ahora gracias hasta

Voz 0194 37:17 hasta luego bueno pues vamos a especular un ratito Víctoria con eso que no sabemos qué es lo que va a hacer el presidente del Gobierno no sabemos si va a haber elecciones cuando las va haber pero parece que todo el mundo está señalando esa fecha del veintiocho de abril parece la la la la más probable pero bueno siendo Pedro Sánchez uno tampoco se arriesga a firmar nada el caso es cómo cómo hemos llegado hasta aquí no como la demostración de ese difícil equilibrio de esos compañeros de aventura en la moción de censura pura que bueno ha estallado de la manera que ha estallado

Voz 1971 37:51 sí lo curioso es que habéis ido metiendo totales totales

Voz 0194 37:57 sí voces voces corte cortes corte corte con las voces

Voz 1971 38:02 desde los de los principales dirigentes políticos y curiosamente cada uno ve como siempre la feria según leva es decir hay unos que quieren elecciones ya de forma inmediata y otros que preferían posponerlo al otoño entre estos es siempre un conflicto interno es decir en el tema de los eso

Voz 1 38:19 secesionistas catalanes es porque hay una batalla

Voz 1971 38:22 clarísima que otra vez se vuelve reabrir con toda su fuerza porque si las elecciones fueran ahora entramos en en una pelea casi a cara descubierta entre Esquerra Republicana y lo que queda acreditada porque Push Mol no quiere tener personas que no sean de su absoluta cuerda en el Congreso de los Diputados el PNV preferiría prolongarlo más allá entonces habla de las dificultades de este supermartes en Ferraz que es lo más curioso ven con buenos ojos el veintiocho por qué porque lo aleja porque el Ferraz está protegiendo a varones ya candidatos a las alcaldías que están absolutamente a Koke y Naos con la posibilidad de

Voz 0194 39:03 yo no sé si les protege mucho con unas elecciones el veintiocho

Voz 1971 39:06 claro pero es que para ellos lo peor sería el veintidós de mayo

Voz 1660 39:09 ha quedado claro claro pero para ir

Voz 1971 39:11 lo peor sería el veintiséis entoces incluso dentro del Gobierno tampoco y esa unanimidad de que han relatado todos de lo que diga el presidente esto es una prerrogativa suya además a mí me llamó la atención la administraba alero que esta tarde ha salido hablando de la utilidad de los decretos leyes Icomos de veintiséis que se han presentado sean aprobó veinticinco y claro todos los temas sociales que dependen de su departamento que lamentablemente ya van a quedar colgados que van a pensar los pensionistas que no van a reducciones los medicamentos o los de la ley de Dependencia entonces ha sugerido la posibilidad de que se podría seguir los decretos leyes por tanto yo creo que está todo abierto está abierto el veintiocho de abril está abierto el veintiséis de mayo está abierto en otoño

Voz 1660 40:01 pero hay una cosa en la entrevista con con la vicepresidenta la vicepresidenta ha insistido tanto en sólo quedan veinticuatro horas son lo queda en veinticuatro horas es decir yo creo que el presidente no puede salir el viernes para decirnos que va a haber elecciones en otoño sería absurdo que lo dijera en febrero es decir

Voz 1971 40:24 hiciera la fecha y fija el veintiséis de septiembre ya lo dice desde ahora

Voz 1660 40:30 es muy pronto eh es muy pronto yo yo vamos a ver yo lo que entiendo o quiero entender aunque ya no entiendo nada pero quiero entender que de las palabras de la vicepresidenta se supone que como muy tarde las selecciones pueden ser el veintiséis de mayo todas juntas yo comprendo claro yo comprendo que Aitor Esteban

Voz 19 40:52 sí hay ya mi buen amigo

Voz 1660 40:55 Andoni Ortuzar eso de poner siete urnas buff qué lío pero yo no sé como decía Ángel si es peor unas para para lo que están diciendo los encuestas bocado que encuestas se va a basar el presidente del Gobierno en la que publica hoy el diario punto es que no es precisamente un peligroso

Voz 20 41:18 yo he

Voz 1660 41:20 en periodo de la idea que salir mediático del actual Gobierno o el lo que dice el CIS

Voz 0156 41:26 es de decirnos que empieza a ser ya el CIS gravísimo porque claro es un chiste

Voz 0194 41:31 claro de alguna de alguna manera el resultado de esas elecciones claro condicionar lo que pasa claro una derrota del Partido Socialista condiciona a lo que pueda pasar dentro de son en menos de un mes

Voz 1660 41:41 claro menos de un mes menos de un mes y la gente no cambia de de voto en menos de un mes aunque sí es cierto que en las municipales la gente si vota mucho a la persona pero hemos visto históricamente lo que pasaba en La Coruña Paco Vázquez es que a Paco Vázquez le votaban hasta las monjas de clausura

Voz 0194 42:01 María Esperanza

Voz 1452 42:02 sí vamos a seguir especulando yo naturalmente fíjate

Voz 1660 42:09 Ferrari yo estoy

Voz 1452 42:11 es muy de acuerdo con lo que plantean Aitor Esteban a mí me parece lo pensaba antes que él aunque claro no puedo demostrar pero pensaba que tanta urna la gente puede decir mira ayuda queda en mi casa sabes porque me estáis volviendo loco tantas sólo unas en un solo día es una cosa que tienes que prepararte psicológicamente para ir al colegio electoral e claro

Voz 1660 42:32 lo tienes que llevar bien organizado en María peor claro claro pero tienes que iba caminando en letras de verdad

Voz 1452 42:40 yo creo que es mucho o no que ya es mucho tal como está no si le ponemos una una urna más no sé estoy de acuerdo insisto con autores con Aitor Esteban que además yo creo que me voy a hacer del PNV porque de verdad es es del sitio donde veo que hay un poquito de luz

Voz 1660 42:56 es una cosa muy sevillana esa Kuala hacerse del PNV a veces se pierde horas y la creadora de la idea pero pero vamos a ver si

Voz 1452 43:09 en este momento yo acabo este me parece que a última hora

Voz 20 43:14 puedo decir a a Alí

Voz 1452 43:17 ser de Esquerra Republicana que hombre que es que el Gobierno puede seguir gobernando y puede con decretos le vamos a ver qué es que de verdad una tiene que oír cosas que se queda absolutamente aplastada oye pero si tú has hecho un gesto con tu voto has tomado una decisión que sabías muy bien que iba a tener una repercusión absolutamente mala para la vida del Gobierno para la continuación de la el Gobierno que me vienesa contar ahora yo creo realmente que en este momento hay una confusión política grande son la mente tiene claro lo que lo que quiere hacer por lo que va a ir la derecha echa de tres la derecha de tres porque yo no veo en el caso de que su puesta en el supuesto caso de que de que el Partido Socialista en fin sacara tantos votos como para poder volver a tener pretensiones de de de gobierno no sé quién iba a estar porque sino están se han enfadado tanto como para dejarlo caer en este momento los independentistas sino está la derecha si no está Ciudadanos que ya ha dicho que de ninguna manera que el objetivo es echar es que desde luego el objetivo político de un líder que sea el objetivo de echar sin explicar cuál es el pecado mortal del presidente me parece verdaderamente tremendo

Voz 0194 44:44 Le Le le preguntaba a la vicepresidenta pero no he conseguido una una respuesta ahí de hecho ayer exponía Madina lleva antes seguimos ponían poco Madina ayer sobre la pista sí ha sido un error Víctoria El hecho de mezclarse decías que han coincidido en el tiempo la negociación de la a de los de los presupuestos con la negociación del del tema Catalá en sí coinciden en el tiempo

Voz 1971 45:05 bueno pero no hace falta cruzar las a lo mejor no pero además es que a mí me llamó la atención la vicepresidenta con un tono de fatalismo total ha dicho como que son como esas cosas como le llamaba Leire Pajín la conjunción astral

Voz 0194 45:17 claro claro planetarias detalle sí sí sí sí sí sí bueno pues sí sí

Voz 1971 45:23 es como si ahora volvemos a estar otra vez delante de una conjunción planetaria vamos a ver los presupuestos se podían haber presentado antes de Navidad es decir que los han retrasado porque han ido dejando pasar el tiempo para el tiempo sabiendo perfectamente que el juicio estaba fijado para una fecha que los persisten los a los procesados tienen que estar en Madrid ya para entonces cuando se iba a verse sabía todo es decir les ha pillado el toro sencillamente claro ha sido el momento peor para llegar a una negociación porque claro es evidente que yo me he quedado con ganas de que nos explicara Si en esa natural necesidad de diálogo de las que ellos hablan permanentemente para solucionar el tema político de Cataluña pasa porque en caso de volver a la Moncloa volverían a retomar el diálogo o es que se han quedado ya escarmentados no van a volver esa pregunta me hubiera gustado es el diálogo

Voz 1660 46:13 vamos a ver el el Gobierno puede tener toda la voluntad de diálogo pero es que los soberanistas no quiere un diálogo quieren lo que

Voz 0194 46:23 es la autodeterminación ha estado sobre la mesa desde el primer momento pero no estaban como condición sine qua non como está

Voz 1971 46:30 como esta semana

Voz 0194 46:32 va o al menos o al menos así te has sido condición sine

Voz 1660 46:36 bueno para para Torra para Puigdemont luego si estoy se sentaban en la decía otra cosa años y todo pasó justamente por eso y

Voz 1452 46:44 para eso

Voz 1660 46:45 es que es que Esquerra además perdona a María Esperanza Esquerra que ha estado jugando a bueno ya veremos podemos ser más flexibles cuando han presentado ahora la la enmienda a la totalidad la presentan porque no quiere hablar del Gobierno determinación no han dicho sí declaro Issam quedó en su paz por lo tanto a mí me daba se preguntarle a la vicepresidenta tanto que no es que el poder

Voz 0194 47:13 no te puedo decir es que podéis preguntar

Voz 1660 47:16 no no bueno ya ya enviado pero solo que levantino no no no no pero si se sentía es el segundo fracaso del diálogo con los con los soberanistas el primer fracaso sonadísimo de de otra vicepresidenta eh es que cada vez que va a los catalanes vicepresidentas se abrasa

Voz 0194 47:38 qué hacemos de existimos no no no no

Voz 1660 47:41 pero no pero no pero pero pero tampoco se puede ceder es que claro es un callejón sin salida mientras los los soberanistas no se den cuenta que hay una mitad al menos una mitad de los catalanes que no quieren la independencia por lo tanto también hay que respetarles al final al final dentro de un tiempo no sé cuánto lo lo dije yo aquí hace muchísimos meses habrá referendo un referéndum pactado pero para eso tiene que cogerse la Constitución y cambiarse la Constitución no se va a cambiar mientras no se pongan de acuerdo los grandes partidos que hoy no sabemos quiénes son los grandes partidos

Voz 0194 48:26 Esperanza que es decir algo