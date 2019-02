Hora 25 (13/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 artistas en todo el mundo bueno lo apuntábamos ya antes a las nueve de la noche lo pasa no hemos tenido tiempo de extendernos Ferrari lo que ha quedado claro en estos dos días de cuestiones previas en el marco en el que se van a mover unos en el que se van a mover otros aire vimos cuál era la estrategia no unificada de todos los abogados había algunos que se desmarcaba en un poco de esa estrategia

Voz 0881 00:19 lo mayoritariamente de juicio Polly

Voz 0194 00:21 Tico juicio a la autodeterminación etcétera etcétera y hoy el marco jurídico que sentaban los fiscales diciendo estas son las reglas del juego

Voz 0881 00:28 lo que hay que jugar yo creo que hay que coger las palabras del ministro Borrell que es uno de los tipos más inteligentes que hay en este Gobierno no se persigue una ideología sino un delito tiene que calar en la opinión pública que todavía puede tener dudas tiene que calar en el resto del mundo porque hay algunos países europeos incluso donde da la impresión de que España es un país que no tiene libertades que está reprimiendo al al al al pueblo catalanes se han dicho tantas salvajadas no mire usted no se persigue una ideología porque como no sé quién ha sido el quién lo ha dicho muy bien eso se ha es uno de los fiscales que Zaragoza e miran ustedes ustedes llevan pidiendo la independencia mucho tiempo

Voz 0194 01:18 ayer ayer mismo la pedían en la puerta del tribunal

Voz 0881 01:21 no no pasa nada y a nadie se le ha detenido por eso se le ha detenido porque usted ha cometido un delito un delito que no sabemos cómo lo va a tipificar el Tribunal Supremo si es unas edición si es un delito de rebelión sigue ya veremos ya lo veremos eso que lo hagan los jueces los que hay que confiar porque si no estamos perdidos pero pero mire usted es que la falsedad de que se persigue una ideología es lo que hay que desmontar urgentemente por el bien de este país idea de cómo nos miran desde

Voz 1452 01:58 exterior Esperanza sí bueno yo como nos miran desde el exterior la verdad es que creo que no nos miran como están pretendiendo conseguir los los independentistas no hay algunas

Voz 0881 02:10 cuánto poder eh bueno siempre y

Voz 1452 02:13 en es que mismo cuántos hay en todas partes dejaron claro es que pues España tiene hoy en fin solamente con sacar la nariz un poquito más allá de de los Pirineos de ingreso no empiezas a ver cómo te tratan y como y como está la cosa no vayas donde vayas a sea realmente no sé yo no me he sentido en los últimos cuarenta años vejada por nadie en ningún país extranjero por favor osea verdaderamente yo creo que hay una invención en toda en toda esta historia la invención del independentismo que nos ha puesto al borde del abismo y que además cuando está poniendo en duda la democracia española lo que está haciendo es ofender nos a todos los españoles yo no sé si se han parado a pensar en en en Esquerra Republicana hay gente pero muy inteligente pero muy culta pero muy especial pero hombre por favor que no se dejen arrastrar por la visceralidad porque los españoles que vivimos aquí respetando la ley respetando una Constitución que se puede homologar con cualquiera incluso superar alguna de las de las eh las constituciones de algún país europeo por favor no no nos ofendan más somos ciudadanos libres y ciudadanos con derecho a decidir y ciudadanos en fin que que bueno que nos pro uno exportamos muy bien en mesa extranjera xenón no verdaderamente este asunto ha sido está siendo demasiado ofensivo lo que pasa es que a mí me parece que por ejemplo esas canciones de Borrell yo yo quisiera un poco más de relajación no porque además ya estaba dicho lo ha dicho el fiscal Zaragoza se lo ha aclarado a las defensas y a los que están ahora mismo en en el juicio los que los que están acusados que ya veremos por cierto que no estamos adelantando a los acontecimientos de una manera bastante curiosa no porque lo mismo llegamos al final del del juicio vemos que hay sentencias que bueno que no son lo dramáticas que de de principio parece que que tenemos que asumir no

Voz 0194 04:37 Victoria

Voz 1971 04:40 yo querría destacar dos cosas una que me llamó la atención hoy es el papelón de la abogada del Estado que ha tenido que sustituye al compañero que dejó el puesto al considerar que si había un delito de rebelión claro hemos tenido que defender lo indefendible menudo papelón que choca frente a la libertad de Zaragoza luego con respecto a lo que ha dicho pozas de la bueno la posibilidad de que la la estrategia de defensa de Junqueras mañana consista en un relato pormenorizado de sus Pías costura preside su fervor religioso pues considero que es una muy mal enfoque de la defensa porque al que fue una al Tribunal Supremo su pacifismo sus sentimientos religiosos no forman parte de la causa lo importante sería a lo mejor tener el no sé el coraje de desmentir que fue él el cerebro que creó toda la estructura del proceso que acabó con la declaración de independencia pero si hace eso sus siglas perderán cualquier expectativa electoral por tanto como no pueda hacerlo va a utilizar el victimismo de yo soy independentista pero soy bueno y la prueba es que voy a misa regularmente yo me temo que eso no va a conmover para nada el tribunal

Voz 0194 06:01 Pedro ayer decíamos que el Parlament guber de la Generalitat estaban paralizados por el juicio pero bueno parece que no hay intención de reabrir los

Voz 1715 06:10 no de hecho mañana iba a decir medio Gobierno bueno es un poco exagerado pero casi medio Gobierno no va a estar trabajando en Cataluña va a estar en Madrid pendiente de la declaración de Oriol Junqueras se van a desplazar hasta hasta esta ciudad el vicepresidente aragonés la consejera de Presidencia el Estadi el consejero de Interior Miquel book y la consejera de justicia Ester Capella además del presidente del Parlamento de Cataluña que también se va a venir hasta Madrid para estar presente durante la declaración de Junqueras no sólo eso sino que el Parlamento de Cataluña sobre esto a las nueve Se mencionaba precisamente lo que está ocurriendo sobre esto ha habido bronca política estos días en esa comunidad Parlamento Cataluña ha suspendido dos comisiones que se iban a reunir mañana la de Salud y la de Acción Exterior Relaciones Institucionales y transparencia en fin no es que el Parlamento diga a suspender el juicio pero parece evidente que guarden la razón ser

Voz 0194 07:05 esta es otra derivada no María Esperanza guber paralizado el Parlament paralizado ya desde hace mucho tiempo es que quién gobierna en Cataluña es de tres desde luego nadie desde hace mucho tiempo el par lo del Parlamento es es una cosa tremenda lo abren cuando quieren dicen hoy toca abrir

Voz 1452 07:22 eh porque lo decido yo abren un poquito de fin de movimiento político luego lo cierran ya no se sabe cuándo verdaderamente no es serio no es serio y el señor Torra no está gobernando pero no está gobernando

Voz 0194 07:37 por los cálculos políticos victoria los catalanes se han quedado esa partida sin esa partida presupuestaria que iba destinada a la gente los catalanes los mallorquines lo murcianos todo el mundo pero los catalanes también entre ellos por la decisión de los independentistas de no apoyar estos presupuestos encima y en casa tampoco tienen un gobierno Jarre sobre todo

Voz 1971 07:57 lo grave es la las partidas presupuestarias porque eran muy altas es decir los mallorquines han perdido pero han perdido mucho más los catalanes es decir los catalanes tenían transferencias por un lado y tenían además inversión en infraestructuras tan necesarias no hay más que ver lo que pasa con el accidente regalías de de la semana pasada por lo tanto eran de verdad urgentes esas necesidades es verdad además que me había un un un desfase y que Cataluña tiene derecho a esos fondos que se iban a aprobar los presupuestos por lo tanto que si ellos mismos los que digital pues os quedáis en fin no se habrá muchos catalanes que hoy estén realmente molestos

Voz 0194 08:36 sí lo último hace unos días fue noticia Eduardo Zaplana la juez decidió dejarle en libertad después de bloquear el día

Voz 1715 08:41 pero que tiene en el extranjero hoy el ex presidente vale

Voz 0194 08:44 el ex ministro vuelve a estar de actualidad porque se ha conocido parte del sumario del caso erial el de las presuntas comisiones que se llevaba por la adjudicación de las ITV es Miguel Ángel Campos buenas noches hola buenas noches

Voz 0881 08:56 del sí la Guardia Civil atribuye Zaplana un papel

Voz 0194 08:59 administrador en esa trama con conversaciones muy explícitas que le de la tarifa

Voz 1552 09:04 los siete tomos del sumario abierto y revelan transcripciones de conversaciones grabadas entre los sospechoso

Voz 0881 09:10 los él toma grandes precauciones antes

Voz 1552 09:12 pero en una de ellas entre Zaplana es su testaferro Fernando hot en un hotel de Madrid del Wellington el año pasado el exministro se mostró preocupado con la posibilidad de repatriar dinero desliza Zaplana que dispone de efectivo en el extranjero pero que sí lo hace

Voz 0881 09:28 lava en España dice literal no

Voz 1552 09:30 van a decir usted dónde va supuestamente referencia a Hacienda en esa misma conversación Zaplana lamenta que Ignacio al parecer el ex presidente madrileño Ignacio González no le estaba dando su dinero desde

Voz 0881 09:43 el Principado de Andorra

Voz 0194 09:46 el objetivo de la estructura Campos era ocultarlo sería ocultar diez millones de euros

Voz 1552 09:50 sí casi nada entre entre seis y nueve empresas utilizó Zaplana que fue cambiando de nombre Él y su entorno para esconder en Luxemburgo Uruguay comisiones por diez coma

Voz 0881 10:00 cinco millones de euros procedentes de las

Voz 1552 10:02 acciones irregulares bajo su mandato en Valencia a empresas del entorno de Juan Cotino entre otras en los mercados los nichos de los que extraían las mordidas eran dos fundamentalmente el Plan Eólico valenciano ir también el negocio de los las siete uves los agentes Ángels es pasmoso en sus informes trazan al céntimo la ruta del dinero hasta llegar a Suiza donde los investigadores recientemente han recuperado en efectivo seis

Voz 0881 10:33 coma siete millones que ya han sido bloqueados en esa

Voz 1552 10:36 qué país el hallazgo casual por último de unos documentos en un despacho de abogados relacionado con el yonqui del dinero Marcos Benavent es el que permitió iniciar la operación en dos mil quince Los agentes investigaban el caso Taula de Valencia Ángels pero tras descifrar los documentos se toparon

Voz 1971 10:54 gracias lo de eso esas denuncias yo

Voz 0194 10:57 bueno que se dedican abrió un claro te digo que a todos les ahora ahora te pregunto por lo que dice este sumario que delata bueno yo creo que muy claramente ese dinero que tenía fuera porque porque me pedía o au se quejaba Zaplana de las dificultades que tenía para repatriar lo pero sobre financiación y que afecta al Partido Popular hay alguna novedad

Voz 1715 11:19 quizá los oyentes recuerden que en el Congreso existe todavía existe una comisión que investiga investigaba la financiación del partido pero bueno como hoy lo que ha ocurrido en el Congreso es de tal trascendencia política hemos dejado de prestar atención a otras cosas que también ha sucedido y es que PP y PSOE se han unido para dar carpetazo definitivamente a esa comisión el calendario de decía que tenía que tener sus trabajos realizados el once de marzo para entonces habrán de presentar sus conclusiones lo que Ciudadanos si podemos denuncian o por lo aquello por lo que se quejan es que esos dos partidos han decidido que la Comisión acabe sin que esa comisión haya llamado a declarar por ejemplo Mariano Rajoy que resuelvan a poca tienen las poca cosa clara siendo como ha sido durante no poco tiempo presidente de un partido iba a decir sobre el que hay sospechas no sobre que hay certezas que se ha financiado de manera irregular pues ni Podemos ni Ciudadanos lo han entendido finalmente PP y PSOE se han unido y con el voto de calidad del presidente de la Comisión han dado el carpetazo

Voz 0194 12:19 de mucho no habrá servido esa comisión

Voz 1715 12:21 hace por completar ya la página sobre el caso Villarejo en el informe anual del Gobierno o de gobierno corporativo cambia la CNMV el BBVA ha reconocido hoy el daño que le puedan causar sus vínculos con el ex comisario no obstante lo ponen condicional sin nombrar al comisario por su nombre dice que si se confirman estas actividades irregulares podría tener un impacto reputacional negativo el banco también admite que podría estar inmerso en investigaciones judiciales incluso sin saberlo y añade que está llevando a cabo una investigación interna pero que todavía no puede predecir lo que va a durar ni cómo va a acabar ni las implicaciones que pueda tener

Voz 0194 12:56 mejor va a ser como la comisión del Congreso sobre la financiación del Partido Popular pues vaya usted a saber sobre todo porque es una investigación interna entonces por eso por eso mismo fin decide hacer la externa entre otras cosas dicho decía la Kagan no pues eso es pues la banca gana vamos con el tema Zaplana Ferrari tenía problemas Zaplana para repatriar dinero porque se iba a anotar iban iban a dar se iban a dar cuenta me imagino vamos a ver los que lo hemos repatriado nada en nuestra vida y no sabemos cómo estamos hablando de casi diez millones eh

Voz 0881 13:24 sí sí me en fin hay meses que el órgano eh diez millones de euros en un dineral es un dineral

Voz 1 13:34 aquí en fin

Voz 0881 13:38 vamos a ver el Partido Popular tienen un trabajo por delante tiene una campaña electoral que no sabemos cuándo va a ser pero que va a ser bueno va a ser una por lo menos la del veintiséis de mayo ya está en funcionamiento y además tiene eh que el señor Casado que limpiar definitivamente la casa porque tiene que presentar la casa es como cuando vas a vender el piso que no pueden meter la basura debajo de la alfombra porque a lo mejor el comprador levantar

Voz 0194 14:10 tiene que tener la casa lieder en la casa como la patena

Voz 0881 14:14 ya eso debía dedicar también un poquito de tiempo el señor casado y sus colaboradores por cierto por cierto Easy pasado mañana el presidente del Gobierno anuncia

Voz 2 14:26 la que no va a haber elecciones

Voz 0194 14:29 es que llevo toda la noche con la maldad es una posibilidad que no es es una posibilidad que no desechar voy

Voz 0881 14:35 secreto por lo menos hasta final de año María esperar

Voz 0194 14:38 ah tú tienes problemas para repatriar dinero

Voz 1452 14:40 yo sí tengo muchísimos problemas no yo no sé cómo hacerlo yo lo Servillo no sé cómo hacerlo no es es verdaderamente tremendo es es que es para para más se cuánto dinero no pero desde el instante primero en el que llegaron a sus puestos empezaron a tramar la manera de llevárselo no esto es verdaderamente tremendo y lo más tremendo de todo es que el Partido Popular nadie ha reaccionado nadie pero absolutamente nadie ha reaccionado al desastre que supone el ser condenado porque ese partido está condenado por por por todas estas tropelías no nadie lo ha reconocido dices que que se ha casado en que limpia

Voz 0194 15:24 les costó no les costó perder el Gobierno eh

Voz 1804 15:26 ellos no lo han reconocido costó perder el Gobierno Englaro pero ya que tampoco reconoció nervioso eh Filesa no nació Files no vamos a ver lo reconocieron

Voz 0881 15:37 es

Voz 1452 15:37 bueno los jueces sentenciaron porque además hubo quién fue a la cárcel y santas pascuas y bueno pues aunque tampoco bueno vale yo pues sería porque los primeros es no tenían yo qué sé yo no me acuerdo de aquello realmente me acuerdo de que fue un escándalo un escándalo terrible naturalmente una decepción muy grande para para miles y miles de de españoles que habían votado al Partido Socialista con verdadero entusiasmo no hizo una excepción grandísima y ahora habrá pasado igual a los a los votantes del Partido Popular de ver que oye vamos a ver cómo es que pasan estas cosas y no salís a dar la cara porque es desde luego que que bueno que han pasado cosas y que ha caído el Gobierno pero no por eso no por eso no reconocido eso claro cuando todavía cuando nos hemos enterado de lo de Zaplana pues no podemos menos que decir cuantos más por favor que lleguen al final que pidan perdón a todos los que hayan caído en corrupción todos Richter PP o de cualquier otro partido no

Voz 1971 16:45 se la decisión que ha tomado en el Congreso a la imagen de unos extraños compañeros de viaje osea que de repente el PP y el PSOE que en ese hablan es en tan sean capaces

Voz 0194 16:54 una la verdad para cerrar para cerrar la cornisa la Comissió curioso es algo muy curioso

Voz 1971 16:58 hoy además que bueno me llaman los peores pensamientos como el creer que que se está pactando cambios es decir que que espera al PSOE que le del PP a cambio de cerrar esta comisión sin necesidad de que comparezca Mariano Rajoy en cuanto a Zaplana yo aquí me gustaría recordar la cantidad de exigencias críticas me admoniciones quizá dice que se han hecho durante todos estos meses a la juez por la crueldad que había tenido con Eduardo Zaplana de no dejarle ir a su casa con la enfermedad que tiene qué razón tenía la magistrada es decir estaba esperando que la Comisión de la de la UCO que estaba en Suiza pudiera traerse el dinero que se ha demostrado fehacientemente porque sino de cuándo acá la banca suiza suelta ese dinero que era de Eduardo Zaplana y una vez que ya lo he tenido aquí ha dicho ya no hay ningún motivo para huir porque ya se acabó el dinero del extranjero por tanto la se puede ir a su casa a ver todas estos que se han sentido tan conmovidos y es lógico ante una enfermedad hay que respetar a la justicia porque una vez más se ha demostrado que la jueza tenía razón

Voz 0194 18:10 recordemos que sacó un comunicado Guardo Zaplana diciendo que él no tenía ningún dinero que hicimos la broma es anoche en la tertulia diciendo a ver a quién le habrán bloqueado las cuentas si no son suyas y ahora en contaba campos que se desprende del sumario esa conversación tan Clarita tan Clarita que no sabe qué hacer para para en el dinero Casimiro García Abadillo director del independiente muy buenas noches con que va al independiente

Voz 3 18:36 bueno vamos con una historia de Carmen Torres que tiene que ver con la situación política hay con la decisión del Gobierno inminente de anunciar en el Consejo de Ministros el viernes en un adelanto electoral entonces lo que cuenta Carmen es que las tesis de adelantar a abril las elecciones eh ha sido mantenía de manera muy contundente

Voz 1452 19:05 y no

Voz 3 19:07 ministro vagabundos y que al final esa tesis que bueno recoge básicamente la oportunidad que tiene ahora mismo el Partido Socialista de recuperar la centralidad una vez que en los presupuestos han sido rechazados por el Congreso y amiga ha ganado enteros ante otras posiciones que defendían dentro del Gobierno el que lanza elecciones o bien se convocaran en ese súper domingo de mayo conciencia aplazarán a después del verano en torno al desde octubre y bueno pues es un poco la intrahistoria de cómo se ha tomado por parte del Gobierno del presidente del Gobierno

Voz 0194 19:52 llevábamos Casimiro toda la noche especulando dais por hecho el veintiocho de abril

Voz 3 19:57 si damos por hecho el veintiocho de abril se sí aunque yo la verdad siempre que que hacemos una apuesta con el presidente Sanz

Voz 0194 20:07 eso también lo hemos dicho

Voz 3 20:09 te puede pasar cualquier cosa no cambia de posición varias veces sobre sobre este asunto pero yo creo que ahora no tiene margen de maniobra firmada e esta noche a las personas que hacen que siguen al Gobierno el Gobierno les ha mandado una especie de testamento político no lo que ha

Voz 4 20:32 lo el

Voz 3 20:34 desde que está nuevo viento y lo que no ha podido hacer por haberse echado abajo los Presupuestos no es un acto actuando todas las desgracias te queremos que esta meto hemos llegado hasta aquí lo hemos podido hacer más

Voz 0194 20:47 Casimiro García Abadillo muchísimas gracias

Voz 3 20:50 gracias hasta que directo de Le Pen

Voz 0194 20:52 gente y nos queda todavía el cuaderno de frases Sastre verdad

Voz 1715 20:55 con las de Donald Trump sobre Venezuela le han preguntado en la menor de Despacho Oval de la Casa Blanca sí tiene un plan B en caso de que Nicolás Maduro se quedara en el poder responde Trump que él tiene plan B C y hasta de

Voz 5 21:10 claro porque se pueden vivir en sí

Voz 1715 21:15 idea

Voz 6 21:17 está la desaires se ha quedado en la él

Voz 1715 21:19 EFE declaraciones de Trump al recibir al presidente colombiano Iván Duque en el mismo despacho oval ya decimos entre tanto Nicolás Maduro sigue tratando de dar aires normalidad a la situación ayer por ejemplo anunció un Plan Nacional Sobre el turismo dice que en ningún otro momento había tanta atención internacional puesta sobre

Voz 1552 21:37 en el caso de los espías de Madrid atentos a esta historia

Voz 1715 21:39 el ex comisario encargado de esta investigación judicial que fue Jaime Barrado ha manifestado ante la Sala hoy que le tocaba declarar que dos cargos institucionales le presionaron para que los informes que él realizaba y como policía realizaba fueran manipulados se lo pidieron recordemos dos cargos institucionales a los que además ha puesto nombre que yo

Voz 7 21:59 nieve a rectificar tú uno de los informes Sky ordenado por el señor quería que pusiera falsedades todo esto con punto de cosas yo no me fío pide señor Oliver han ido de señor voy le contestaba la pregunta

Voz 1715 22:13 ya que pusiera falsedades denuncia por tanto al que era su superior a Olivera y al entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix de presionar para que hiciera informes falsos Moix recordemos llegó a ser fiscal anticorrupción bueno de o político puede que hoy haya sido el último pleno de la legislatura ya veremos el último diputado aquí ha intervenido que era del PP ha bromeado con esa posibilidad quizás mis frases hayan sido en las últimas de la legislatura hemos escuchado que decía en los pasillos y algunos aprovechaban para despedirse en esta jornada tan cargada no por ejemplo se despedía la diputada Rosa Martínez de Podemos con aplausos de grupos que no eran el suyo solo ya hasta palabras amables Ésta ha sido su reflexión final

Voz 0612 22:50 hace tres años el grupo parlamentario llegó a esta Cámara y comenzamos a rastrear a recibir todo tipo de elecciones sobre decoro parlamentario en forma actitudes estos tres años he aprendido que si algo depende la dignidad en esta cámara no es tanto del número de camiseta sin número de corbatas sino de las formas de las actitudes ante los debates Estamos en un momento que yo creo que esta institución está deteriorándose el debate hay demasiado ruido demasiada exageración temo que estamos creando desafección en la ciudadanía la desafección es el mayor enemigo de la democracia que muchos de ustedes dicen defender muchas gracias por toda la aprendido así no

Voz 1715 23:35 final alza mal luego la diputada meses Rodríguez Ciudadanos a pedido de la palabra y Ana Pastor también sin incorporada despedida oye la NASA ha dado por perdido al Opportunity investigó la superficie de Marte durante quince años resultó dañado por una catástrofe natural así que ya no habrá manera de recuperó

Voz 0194 23:50 ya no puede mandar nada más el oportunidad el Opportunity

Voz 8 23:53 ha perdido esos ocasiones nos queda Ramoneda el dietario

Voz 1150 24:01 la pasada semana cuando parecía que teníamos presupuestos amarrados al presidente Sánchez entraron las dudas apurar la legislatura con el apoyo independentista o convocar ya parece que llegó a la conclusión de que no hay ninguna razón objetiva para pensar que a final de año su situación sería mejor que ahora sin embargo el martirio cotidiano del juicio a los independentistas no parece el mejor acompañamiento para una campaña electoral Sánchez Se la juega a una carta ganarse la confianza de la mayoría de ciudadanos que quieren una solución dialogada para el conflicto catalán con la derecha enrocadas y con Podemos en plena crisis de identidad Sánchez debería tener amplio espacio para crecer pero cuidado con las dudas y las relaciones que asustan al potencial votante dice Albert Rivera hoy ha perdido Sánchez y ha ganado España exactamente lo contrario de lo que decía el sábado qué es lo que ha cambiado que el voto independentista pasado de pactar con Sanchis a votar contra los Presupuestos el demonio independentista en el papel de ángel redentor quizás para compensar Albert Rivera ha dejado claro que esta vez no pactará con Sánchez es decir quedó especialmente consagrado el tripartito de derechas como alternativa al PSOE Ciudadanos renuncia a la polivalencia como ya quedó claro en la plaza de Colón Vox ya es de la familia al rechazar los Presupuestos del independentismo se desprende de una de las cuerdas que le aguantaban en la pared el Govern pierdes si la derecha acecha pero los creyentes como Torra estas cuitas humanas no les importan sus fantasías siempre están por encima de la realidad y la moral actuará de coartada de su nueva responsabilidad política los abogados defensores alternaron ayer discursos políticos con argumentaciones muy técnicas hoy la Fiscalía no se ha contenido en absoluto en sus respuestas afirmar que es un juicio en defensa de la democracia española o que los acusados querían hacer claudicar al Estado o que no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos corresponde al análisis político y no a la presentación de hechos objetivos y debidamente probados que se espera de un fiscal por mucho que se repita que no es un juicio político en la sala es difícil resistirse a caer en la tentación es inevitable a la vista de cómo se ha llegado hasta aquí

Voz 6 26:09 terminamos puedo de Victoria Lafora María Esperanza Sánchez Javier González Ferrari gracias y buenas noches Sastre esta mañana tenemos cesto por San Valentín mayor hoy para mañana pues bueno cuando acabemos

Voz 1804 26:20 que una nota de servicio para todos aquellos que tienen que comprar regalos todavía no

Voz 6 26:23 eso no se San Martín esto es una fiesta comercial celebramos no las celebramos hasta mañana feliz punto veinticinco

Voz 9 26:47 ya es Barceló Cadena SER servicios informativos

