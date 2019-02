Hora 25 (14/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 que no sea un juicio político no impide que no se use el juicio para hacer política hoy Oriol Junqueras ha querido desquitarse después de todos estos meses sin poner voz a su ideología son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:35 hola buenas tardes el ex vicepresidente de la Generalitat se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones por considerar que se enfrenta a un juicio político en el que de nada servirían sus explicaciones Junqueras ha dedicado una buena parte de su tiempo a defender la legalidad de todas sus decisiones y la normalidad de sus postulados políticos

Voz 0684 00:53 desde mi punto de vista

Voz 4 00:55 nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada votar en un referéndum no es delito trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito nada de lo que hemos hecho es delito nada ir de los delitos que se Nos quién atribuir no hemos hecho ni uno

Voz 0194 01:12 caras ha renegado de cualquier expresión violenta que atribuye exclusivamente al Estado después ha llegado el turno del ex consejero de interior

Voz 0390 01:18 por de Joaquim Forn que sí ha respondido a las pregón

Voz 0194 01:21 desde la Fiscalía de la Abogacía del Estado primera demostración práctica de la diferente estrategia de defensa que van a seguir algunos de los procesados el fondo de su discurso no varía Ford niega que como consejero diera órdenes para facilitar la celebración del referéndum

Voz 5 01:35 insisto no permito me expreso políticamente en favor del referéndum no permito no ejerce ninguna actividad ninguna acción desde mi departamento en favor del referendo

Voz 0194 01:44 la tercera sesión acabado ya el juicio se retomará el próximo martes no se suspenderá aunque mañana el presidente anuncia elecciones y lo sabremos a las diez de la mañana a esa hora Pedro Sánchez hará una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa después de que se haya celebrado un Consejo de Ministros extraordinario a las nueve de la mañana la fecha de las elecciones sigue siendo una hipótesis pero la derecha ya anda discutiendo sobre pactos postelectorales Ciudadanos se compromete a echar a Sánchez pero nada dice de no pactar con el PSOE y el PP le llama la atención Pablo Casado

Voz 2 02:15 los españoles tienen que saberlo porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestamos juntos para decir al Gobierno que se vaya luego vayamos a las urnas separados sin saber cuál al van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva

Voz 0194 02:31 si Pedro Sánchez adelanta las elecciones debe comunicárselo al Rey que hoy regresa de Marruecos Pedro Blanco

Voz 1153 02:36 así que la agenda se van encajando poco a poco mañana Felipe VI estará disponible para escuchar Os recibir sus que fuera necesario a Pedro Sánchez se acaba la visita de Estado ese país Marruecos la primera de Felipe VI con un evidente tono empresarial y con referencias a uno de los grandes retos bilaterales la inmigración

Voz 0623 02:52 en un ámbito de responsabilidad compartida que debemos seguir trabajando reforzando con el apoyo de la Unión Europea pues es mucho el sufrimiento y el drama de pérdida de vidas humanas que generan las mafias que trafican con seres humanos

Voz 1153 03:10 entre nuestros países y en Hora Veinticinco nos vamos a ocupar de la preocupación entre los trabajadores de Airbus después de la compañía haya anunciado hoy que va a dejar de fabricar su avión más grandes el A380 hay tres factorías en España que participan en ese proyecto de Luis impacto o los dos ex hay un impacto en toda la industria de la A380 y obviamente hay una parte en España sino analizaremos detalladamente como en otros país

Voz 0194 03:33 meses veremos las plantas que se ven afectadas para vez la forma en que Podemos que es

Voz 1153 03:36 cenar esta situación para cada una de las personas

Voz 0194 03:39 lector dispone ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes bueno

Voz 0919 03:45 las tardes en juego la jornada de ida de dieciseisavos de final de la Europa League en la segunda parte en Roma el Sevilla está ganándole cero uno a la Lazio y en Francia también en la segunda parte el Betis está perdiendo tres uno con el Rennes luego se jugarán el Celtic de Glasgow Valencia y el Sporting de Portugal Villarreal otras noticias del fútbol en el día D hoy Simeone renovado su contrato con el Atlético de Madrid hasta el año dos mil veintidós y la UEFA ha abierto expediente a Sergio Ramos el jugador del Real Madrid por provocar una cartulina amarilla en el partido de ayer de Champions ante el Ajax y tenemos también Copa del Rey de baloncesto primer partido de cuartos de final se enfrentan Iberostar Tenerife y Unicaja ahora mismo en el tercer cuarto Iberostar cincuenta y uno Unicaja cuarenta

nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el cambio más significativo que tendremos las próximas horas afectará a Canarias después de unos cuantos días de calor hoy todavía máximas cercanas a los treinta grados mañana descenso notable de las temperaturas con nubes incluso algunos chubascos que pueden descargar con intensidad también viento fuerte en la Península y Baleares todo seguirá practica mente igual después de una tarde agradable la noche se presenta fría mañana a primeras horas heladas en la mayor parte del interior fuertes en muchos casos y algunas nieblas sobretodo en la cuenca del río Segura después tiempo soleado con temperaturas máximas de quince a veinte grados subirán sobre todo en el Cantábrico sábado tiempo parecido a partir del domingo cambios en el extremo este de la península con nubes y algunas lluvias

vamos ir con todo enseguida

Voz 1715 06:40 Crowe Blanco lo dejó muy claro y muy pronto en su primera intervención antes incluso de la primera pregunta el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras anunciaba que no respondería a las preguntas de la acusación

Voz 1641 06:53 ha puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguir me por ello creo que me encuentro la situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas sino por mis hechos por lo tanto entendiendo que estoy un juicio político eso es que a la entendiendo también que suelen representante electo y que me debo a mi a mis votantes a no contestar a las preguntas de las acusaciones

Voz 1715 07:22 a partir de ahí casi hora y media de declaración de Llongueras convertida en un acto de reafirmación política de reafirmación esos ideales también las acciones a las decisiones que adoptó Junqueras ha negado todas las acusaciones que se formulan contra él y contra todos los demás no cometieron ningún delito ha dicho nunca promovieron la violencia la única que ese vídeo sostiene Junqueras fue la ejercida por el Estado y pendiente de la declaración de la ex vicepresidente de la Generalitat hoy ha estado Alberto Pozas Alberto buenas tardes que tasadora buenas tardes solidarios John caras jugaba en casa sin tener que contestar a preguntas de las acusaciones ha podido desarrollar todos y cada uno de los argumentos de defensa estas una causa política Él es un preso político el origen del conflicto es la negativa del Gobierno central a dialogar con el independentismo y la violencia que hubo el uno de octubre fue culpa única y exclusivamente de la Policía y la Guardia

Voz 1641 08:07 Bill era imposible imposible teniendo en cuenta la experiencia previa prever qué sucedía que que que hubiese algunos miembros de la Guardia Civil poder al Cuerpo Nacional de Policía que actuasen con una violencia que era francamente innecesaria

Voz 1715 08:22 sí ha negado a Pedro que se usara dinero público también lo anegado aunque no ha sabido explicar cómo se financiaron las urnas las papeletas

Voz 11 08:29 no no no sea no no primero a los contribuyentes

Voz 1641 08:32 no no no les costó nada absolutamente nada

Voz 11 08:35 no no han tenido que aportar nada alejado de la batería

Voz 1715 08:37 preguntas que tenía preparada el fiscal Javier Zaragoza Junqueras ha podido ceñirse a su discurso a los términos más amables de su escrito de defensa a los doce procesados les une su compromiso con el proceso independentista pero algunos les va a separar su estrategia de defensa una diferencia que se ha hecho evidente este tercer día del juicio con el interrogatorio Joaquim Forn que sí ha respondido a las preguntas de la acusación que ha evitado las referencias al supuesto carácter político del proceso las acusaciones he intentado demostrar la participación activa de Fórum en un proceso que sabía que era ilegal el ha pretendido separar sus convicciones políticas de su actuación al frente de la Consejería de Interior narra todo Fornés abogada han sido bastante más pragmáticos de forma muy minuciosa han repasado cada detalle relacionado con la gestión que la exconsellera hizo de los Mossos d'Esquadra tanto el veintiuno de septiembre frente a la Conselleria como el uno de octubre en toda Cataluña y ha sido contundente no daba órdenes políticas a la policía autonómica catalana

Voz 5 09:34 yo he diferenciado mucho la política las opiniones políticas de el trabajo que tienen que efectuar los Mossos d'Esquadra han hablado ni con el mayor pero ni con ningún comisario de Política de instrucción política alguna

Voz 1715 09:46 Ikea ha reconocido Pedro que él siguió adelante con el referéndum a pesar de que fue advertido personalmente por el Constitucional de que no podía hacerlo ha contestado a la Fiscalía ha contestado a la Abogacía del Estado el interrogatorio del abogado del Estado ha sido especialmente atropellado el tribunal ha cortado varias veces a Rosa María Seoane criticando la forma en la que hacía algunas de sus preguntas una sola sobre la posible malversación de capitales bueno en el Tribunal Supremo juicios de retoma la próxima semana Alberto cuál es la agenda cómo pinta la marcha del juicio ahora que ya han comenzado los interrogatorios ya tenemos alguna pista sobre si se van a llevar más o menos tiempo el previsto guión de Pedro engaña a las declaraciones del resto de imputados iban a aparecer más a la de forma que la adhesión caras porque muchos si iban a contestar a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado aunque la mayoría no van a querer contestar a Vox el objetivo el tribunal sigue siendo acabar antes de mayo tienen en mente es es necesario hacer sesiones semanales de lunes a sábado pronto el martes eso sí a las diez de la mañana a otros conseller de Presidència Jordi Turull gracias Alberto hasta luego hasta luego la ministra de Justicia paseo esta mañana por la Ser Dolores Delgado ha querido poner en valor el trabajo que ha desarrollado ahí ya hay su ministerio estos últimos meses para que fuera de España ese tengo una idea fiel de la Justicia de nuestro

Voz 0506 10:54 es un ocho meses tanto el ministro de Exteriores como todos los ministros como el presidente del Gobierno que es verdad que ha estado por ahí pero ha estado por ahí haciendo cosas aquí yo misma estado en Luxemburgo en Estrasburgo en Latinoamérica he hablado en el Consejo de Europa he hablado con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estado con colegas estado en Francia con mis colegas de Justicia explicando cómo es nuestro sistema no avergonzado me diciendo que sistema tenemos o no tenemos un sistema con todas las garantías tengo suscritos todos los convenios internacionales de derechos humanos

Voz 1715 11:26 aún que la frase que ha hecho fortuna este jueves ha sido otra Dolores Delgado reflexionaba sobre el relator sobre la forma en la que el Gobierno ha dado algunas explicaciones sobre el ruido que provocó

Voz 0506 11:36 no pues le digo porque la falta o quizá pedagogía ha faltado a lo mejor espía

Voz 0978 11:41 canción de lo que se pretende

Voz 0506 11:43 la OC estaba haciendo o ha habido un exceso de manipulación por parte

Voz 12 11:49 se de la derecha

Voz 0506 11:52 ah K

Voz 1715 11:52 la derecha Tri Falic Ésta es una de esas frases es uno de esos conceptos que se pegan a la piel de quién los inventa persiga de por vida administradores Delgado será recordar entre otras cosas se como aquella que acuñó el término de la derecha trifulca otra declaración de este jueves en realidad es de esta pasada noche la hemos escuchado hoy una entrevista en Sky News a la secretaria de Estado para España global se llama Irene Lozano tenido la falta de tino de comparar el proceso independentista la celebración del referéndum con una vida

Voz 0978 12:25 el sexo está bien pero si no es con sentido es una violación votar esta bien pero si se hace sin permiso es un delito eso es lo que yo he dicho

Voz 1715 12:34 bueno Lozano ha pedido disculpas después a través de Twitter ha escrito anoche no hice la mejor de las comparaciones son quieren Lozano se encargó de poner en orden algunas palabras del libro de Pedro Sánchez que se titula Manual de resistencia algunas o todas mañana sabremos si la resistencia la sigue poniendo a prueba Pedro Sánchez digo aussie se ha agotado antes de lo que a él le habría gustado vivimos la víspera de lo que en fin parece con toda seguridad casi que va a ser un anuncio de elecciones hace unos minutos sea confirmado la agenda de mañana irá noticia Inma Carretero buenas tardes buenas tardes es la desvelaremos la conoceremos a las diez de la mañana

Voz 0806 13:12 así es el presidente tiene tomada la decisión eso nos dicen fuentes del Gobierno la va a comunicar al Consejo de Ministros al que ha convocado de forma extraordinaria a las nueve de la mañana con un único punto del orden del día que es informe del presidente del Gobierno así que se celebra a esa reunión extraordinaria pero fuentes del Gobierno aseguran a la Cadena Ser que no es para aprobar la disolución de hecho en la vicepresidencia ya tienen planificado el trabajo que quieren sacar adelante antes de que eso ocurra que tendrá que ser el cinco de marzo si las elecciones son el veintiocho de abril como dan por hecho en privado distintos miembros del Gobierno de la dirección del PSOE mañana a las diez de la mañana será el presidente del Gobierno quién diga la última palabra la hacer en en una declaración institucional desde la sala de prensa del edificio del portavoz del Palacio de la Moncloa donde ha estado hoy recluido todo el día el presidente del Gobierno sólo lo hemos visto en imágenes que ha distribuido su equipo en una reunión con el primer ministro de Luxemburgo

Voz 0194 14:06 mientras en el PSOE de forma discreta

Voz 0806 14:08 empiezan a desplegar su maquinaria el lunes está previsto que se reúna la ejecutiva federal el martes están convocados en Ferraz los secretarios de Organización del PSOE de todos los territorios

Voz 1715 14:18 gracias Inma así que declaración institucional a las diez de la mañana lo que mañana se va a echar en falta a salvo de Camí de opinión es que los periodistas puedan preguntar que no estaría además por cierto pero todavía no hay fecha concreta para las elecciones parece que serán el veintiocho de abril pero la derecha ya discutiendo sobre pastos pactos postelectorales en el Partido Popular le dice no haya ciudadanos que no entenderían que estuvieran dispuestos a negociar con un PSOE sin saña

Voz 2 14:46 hay algún otro partido que esté dispuesto a revalidar el pacto del abrazo es decir un acuerdo con el Partido Socialista porque aquí no hay un PSOE distinto a Sánchez los españoles tienen que saberlo porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestamos juntos para decir al Gobierno que se vaya luego vayamos a las urnas separados sin saber cuál al van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva

Voz 1715 15:12 Ciudadanos sigue dando algunos rodeos que son los que parecen preocuparle a Pablo Casado José Manuel Villegas ha insistido hoy en que su compromiso es estar a Sánchez de La Moncloa

Voz 1089 15:22 vamos a estas elecciones para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa para cerrar la etapa de San Ximo y por lo tanto cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez a cualquier pacto con el Santísimo en todo caso el PSOE tendrá que ver si se libra del Santísimo y vuelve a ser un partido que mira hacia el centro sigue siendo como es el actual PSOE un partido que mira a los populistas a los extremistas y a los separatistas para pactar pero seguramente el mejor sitio para que el PSOE haga esas reflexiones estando en la oposición

Voz 1715 15:54 bueno mañana conoceremos por tanto la fecha de las elecciones cuando Sánchez la comunique decidida ya la tiene se lo tiene que contar también al Rey cosa que no podía haber hecho formalmente darle podido llamar o incluso enviar un Whatsapp si fuera el caso pero ni hoy ni ayer porque el Rey está terminando su viaje de Estado su visita de Estado a Marruecos y allí también la enviada especial de la SER María Manjavacas buenas tardes

Voz 13 16:18 buenas tardes concluye en este momento la visita de Estado que ha girado en torno a la economía pero sobre todo a la inmigración con el llamamiento del Rey a reforzar la colaboración para luchar contra las mafias

Voz 0623 16:29 hemos vertebrado modelo de cooperación reconocido por socios y vecinos en un ámbito de responsabilidad compartida que debemos seguir trabajando reforzando con el apoyo de la Unión Europea por el que España ha trabajado y seguirá trabas

Voz 13 16:46 Borrell sin citar expresamente a Italia ha arremetido contra los países que unilateralmente cierran sus puertos a los inmigrantes en lo económico se ha creado una especie de patronal conjunta entre los empresarios de los dos países para reforzar las relaciones comerciales y la visita termina precisamente en este momento

Voz 14 17:04 con una recepción a una representación de la colonia española aquí en Marruecos que está formada por más de trece mil españoles

Voz 1715 18:39 año dos mil siete el director general de Airbus en España estaba casi eufórico prometía un futuro de éxito para el Airbus A380

Voz 1208 18:47 qué opinión personal es que una a finales de año funcionará el boca boca sobre todo de los pasa cero estarán al constar los unos a los otros las maravillas del vuelo en este avión ir a la cárcel había pedido evidentemente va a subir esta opción yo creo que se va a vender sólo en cuanto que empiece a operar

Voz 1715 19:05 bueno y esa compañía ha anunciado que va a dejar de fabricar ese avión porque han llegado menos pedidos de los que esperaban ocurrirá dentro de pero eso tendrá implicaciones directas en los empleados hay tres factorías en nuestro país que participan en ese proyecto Getafe Puertollano Illescas nos vamos a París que es donde se ha hecho el anuncio Carmen Vela

Voz 0390 19:26 la escasez de demanda obliga a Airbus a abandonar su proyecto más prestigioso la construcción del A380 el avión de pasajeros más grande del mundo en dos mil veintiuno se entregarán los últimos aparatos a la aerolínea Emirates el consejero delegado de la compañía Tom Enders ha reconocido que ha sido una decisión dolorosa

Voz 18 19:45 la eh

Voz 0978 19:48 tras todo el esfuerzo y el dinero

Voz 0390 19:50 dedicado el grupo negociará con los sindicatos en las próximas semanas cómo recolocar a los tres mil quinientos empleos susceptibles de verse afectados por esta decisión las nuevos pedidos para otros modelos como el A320 hacen pensar en que los trabajadores podrán incorporarse a otros programas de la compañía Airbus registra beneficios netos del veintinueve por ciento y los resultados consolidados progresan el ocho por ciento pese a las altas provisiones realizadas para el A400M que se ensambla en Sevilla y que sigue sumando riesgos al grupo

Voz 1715 20:23 el último caso de abusos sexuales a menores que se ha destapado ha llevado al Atlético de Madrid abrir una investigación porque porque el fraile marianista Manuel Briñas fue durante años durante dos décadas el responsable de la cantera de ese equipo Eagle esa persona ese hombre ha reconocido haber abusado de una menor en el colegio Amorós de Madrid ocurrió allá por la década de los setenta y los ochenta del siglo pasado hay al menos cinco personas que aseguran haber sufrido abusos de ese Fraile informó Adela Molina

Voz 0011 20:54 las víctimas tenían entre diez y catorce años cuando Manuel Briñas abusó presuntamente de ellos ocurrió en los setenta y ochenta la época en la que él que fue directo

Voz 1715 21:03 desde la escuela del Atlético era el responsable de porte

Voz 0011 21:05 vivo del colegio marianista Hermanos Amorós de Madrid y organizaba campamentos en Gredos Briñas que actualmente tiene ochenta y ocho años admitido uno de los abusos al diario El País que ha destapado el caso el Atlético de Madrid en un comunicado ha informado de que ha abierto una investigación interna para descartar cualquier abuso en los años en los que Briñas fue responsable de la cantera el club dice que condena enérgicamente este tipo de conductas que están consternados y anuncia que Briñas ha rescindido su contrato con ellos también en un comunicado los marianistas a los que Briñas sigue vinculado anunciaron ayer otra investigación sobre lo ocurrido y pidieron perdón a la primera de las víctimas la única que se conocía en el momento en el que emitieron la nota

Voz 19 21:43 hora veinticinco

Voz 1153 22:40 avance de intenciones se hora25 a las nueve en la segunda hora del programa vamos a hacer un repaso de aquellas medidas de aquellas leyes de las promesas del Gobierno que van a quedar en papel mojado van a quedar en el tintero en momento en el que se disuelvan las Cortes va a ser una especie de catálogo de frustraciones en la cara B que algo tiene que ver bueno mucho tiene que ver con las elecciones la espera Sara sola

Voz 1880 23:07 hola Pedro sí tiene que ver muchísimo porque es sonoras no lo que tenemos que esperar para saber qué es lo que va a decidir mañana Pedro Sánchez esperar también ni siquiera sabemos el tiempo de espera para que acabe el juicio del poses esperamos también en el médico en el aeropuerto en los trenes amigos y los viajes esperamos y desesperamos si perdemos la esperanza también mientras esperamos hoy vamos a dejar a un lado esa primera acepción que tiene la espera que es la esperanza Divina a esa ensoñación Nos vamos ir a la ciencia con José María Ruiz que es neurólogo psicólogo y profesor de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid Él nos va a ayudar a definir este concepto en la cara B a partir de las ocho y media

Voz 1715 23:43 tenemos tertulia claro como cada noche y hoy hemos citado Emilio Contreras a Gonzalo Velasco

Voz 1153 23:48 Fernando Vallespín está son para él las claves del día

Voz 0656 23:52 el hijo come tiene el día del más resbaladizo pero seguramente también el más popular la fecha en la que están llegando a definir convocar las elecciones dejemos con opción de finales de abril quizá la más esperada por el fracaso de los presupuestos y la inevitable sensación de final de legislatura conociendo a Sánchez que sea la opción más esperada puede que sea justamente lo que habla en su contra a nuestro todavía presidente le gusta comprender la opción del Súper Domingo en apenas atinada desde una perspectiva de pureza democrática tiene la ventaja sin embargo de que es la que más favorecería la participación se evitaría lo que más teme el sol la abstención de una parte importante de su electorado lo malo es el efecto que tendría dentro de su partido aunque yo creo que esto no le importa demasiado pero si tuviera que apostar lo haría por la opción más tardía posible quizá en otoño quién sabe puede que en otra fecha posterior porque pues por llevar a todos la contraria y eliminar la sensación de legislatura interruptus permitiría también emprender un análisis de las elecciones de mayo y tratar de enmendar desde el Gobierno o los posibles fallos de estrategias anteriores total bien mirado desde que accedió al poder no tuvo otro objetivo que el agotar la legislatura lo intentará hasta el final

Voz 1153 24:50 y así hemos llegado a las ocho y veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 19 25:18 luego Yoigo

hora veinticinco Madrid

las tardes los sindicatos se reunirán mañana con Airbus ante una posible oleada de despidos la compañía ha anunciado que en dos mil veintiuno dejará de fabricar

Voz 0194 25:33 la trescientos ochenta y tres mil quinientos trabajadores de todas sus plantas se van a ver afectados aunque no ha concretado más aquí en Madrid está la planta de Getafe donde se fabrican algunas de las piezas de ese avión Antonio Martín Jurado presidente del comité intercentros dice confiar en encontrar una alternativa para la plantilla son declaraciones en La Ventana de Madrid

Voz 23 25:51 los recortes que fue mucho más importante que Laura y fuimos capaces de resolverlo con recolocaciones internas autor Oramas y ahora pensamos que que efectivamente que estamos en una situación similar y que vamos a poniendo

Voz 3 26:06 otra alternativa que finalmente no ha perdido

Voz 0194 26:09 enseguida vamos con el resto de noticias de este jueves pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Patricia rehaga buenas tardes

Voz 24 26:17 muy buenas tardes a esta hora pendientes de un alcance la circunvalación M cuarenta en la zona de Vallecas que provoca un retención en sentido la autovía de Córdoba la cuatro más complicaciones en esta M40 en Coslada sentido A tres igual de Marín en sentido A seis también complicada a esta hora la salida por la A cuatro Pinto Guille de entrada dificultad el A1 hasta Nudo de Manoteras y la seis en Majadahonda

Voz 0011 27:28 lo popular usó las instituciones de la Comunidad de Madrid para lograr beneficios ilegítimos es la principal el de la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea y que señala Esperanza Aguirre como principal responsable PSOE Podemos y C's trasladarán el informe preliminar a la fiscalía en el que acusan al PP de obstaculizar deliberadamente la investigación en Dani Moya PSOE Miguel Ongil podemos César Zafra Ciudadanos

Voz 26 27:49 el dictamen se elevará a la Fiscalía con algún caso concreto que vienen las conclusiones generales que nos parece importante puesto que estoy abierto diligencias no hace mucho respecto al Campus de la Justicia puede afectar porque demuestra que no sólo se realizaron gastos desde el campos de la justicia sino desde empresas de la Comunidad de Madrid

Voz 27 28:08 para qué ha servido esto pues ha servido para beneficiar tanto al Partido Popular como a personalidades dentro de del Partido Popular porque creemos que es indispensable que las instituciones públicas y sobre todo a que la Comunidad de Madrid no vuelve a verse involucrada en las situaciones en las que hemos visto no podemos volver a tener presidentes en la cárcel

Voz 1715 28:27 la oposición en la Asamblea que pide a la comunidad india

Voz 0011 28:29 inicia a los madrileños por el saqueo de ochenta millones de euros que dejó el fallido campos de la Justicia proyectado en tiempos de Esperanza Aguirre precisamente el Gobierno regional se ha desmarcado incluso del criterio de sus propios abogados que reclaman a la Comunidad que repare el daño causado la consejera de justicia Yolanda Ibarrola

Voz 28 28:44 la investigación se podrá concretar la Abogacía General lo que dices que parece que ha habido un menoscabo y que por tanto conviene elevar los el trío el informe al Tribunal de Cuentas a Fiscalía y la Comunidad de Madrid hace lo que dice la Abogacía General eleva el informe el Tribunal de Cuentas a Fiscalía

Voz 0011 29:01 se abren las unas diligencias previas en la capital el delegado de Seguridad Javier Barbero atribuye la dimisión de toda la cúpula de emergencias a intereses personales responde así a los responsables de emergencias que denuncian que el Ayuntamiento quiere imponer la jornada de treinta y cinco horas para la plantilla de bomberos sin aplicar refuerzos del personal y niega que haya propuesto cerrar incluso un parque entre tú

Voz 12 29:20 sí

Voz 29 29:20 sí absolutamente falsa que diga dónde está el escrito donde yo he dicho eso intoxicación intoxicación intoxicación probablemente por algunos intereses espúreos de algunos intereses personales que tienen algunos no se pueden tratar así al cuerpo de Bomberos

Voz 0194 29:37 llegamos a las ocho y media con diez grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 0919 30:10 buenas tardes bueno esas desarrollemos fútbol europeo no si tenemos jornada de ida de dieciseisavos de la Europa League ir cuatro equipos españoles jugando su partido Neira tenemos dos el juego está jugando en Sevilla en Roma con la segunda mitad vamos a ver cómo está el partido Manolo buenas tardes

Voz 31 30:29 hola qué tal luego buena parte muy encarrilado el partido para el que aún no ha marcado en la primera parte el Sevilla está siendo muy superior hasta tres ocasiones en esta segunda parte pero todo seguía igual que es la primera pero algunos van al tenía en el Olímpico de Roma

Voz 0919 30:45 mucho más movido el partido del Betis en Francia en la cancha del Rennes Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 32 30:52 tiene que abriese el quién tiene que grave y estoy muy esencia aquí estamos viviendo el que tu móvil el viernes sigue muy suya su lo primero es que aquí defensivos se ello incluye sexo sí que hay que ser serio con lo que acaba por Joaquín talento también Sacchi Castro

Voz 0919 31:23 marcador igualado tres dos pierde el veto Luis luego a las nueve el Valencia jugará en Escocia con el Celtic en seguida estamos allí para ver cómo sale el equipo de Marcelino y el Villarreal en Portugal en Lisboa ante el Sporting otras noticias de fútbol del día en el Atlético de Madrid ha anunciado la renovación del Cholo Simeone que prolonga su contrato con el equipo colchonero hasta dos mil veintidós esta tarde la UEFA anunciado que abre una investigación sobre el comportamiento de Sergio Ramos ayer en Amsterdam en ese partido de Champions ante el Ajax donde Sergio Ramos forzó una cartulina amarilla para la perderse el partido de vuelta con el Amsterdan y pasar limpio a los cuartos de final la UEFA puede sancionar a Ramos con otro partido de suspensión con lo cual se perdería el de vuelta con el Ajax si el Madrid está en cuartos de final El de ida de los cuartos de final y también tenemos baloncesto ha comenzado la fase final de la Copa del Rey en Madrid hoy dos partidos está en juego el Iberostar Tenerife Unicaja Marta Casas buenas tardes

Voz 0277 32:27 el Gállego qué tal muy buenas si estamos a puntito estamos muy cerca ya de conocer al primer semifinalista de esta Copa del Rey está en juego el primer partido de los cuartos de final dominio claro y continuado del Iberostar Tenerife aquí en el Palacio de los Deportes setenta y siete de los

Voz 0978 32:42 Canarias por sesenta y tres puntos del Unicaja

Voz 0277 32:45 anota ahora dos puntos más Coll toma Iverson cinco jugadores de los amarillos en dobles dígitos está sufriendo y de qué manera al equipo de Luis Casimiro ya están en la pista ya están aquí también los jugadores del Valencia hay del Barça que iban a ser los protagonistas del próximo partido de cuartos de final que se va a jugar a las nueve y media de la noche que tendrá además su homenaje a Juan Carlos Navarro en el descanso

Voz 0919 33:05 luego estamos de nuevo por allí pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes aguas Gallego buenas día

Voz 33 33:14 has estado contento eh tres partidos jugados tres Barça a favor nada en contra así critica a Guardiola cuando dices las verdades venga que os Seve eleve un saludo

Voz 0919 34:36 qué te se ven al Atlético

Voz 1243 34:40 no anti Simeone tampoco por favor si el chabolismo ilustrados se inventó en el programa SER Deportivos que dirigía yo tu amigo

Voz 0919 34:49 era tiene su gracia tiene su gracia pero

Voz 1243 34:52 el caso estás perdonado porque si te has reído un rato como decías el mensaje seguro que vuelves a escuchar el programa y eso es lo importante porque la risa la risa de verdad hoy en día es muy difícil de conseguir empezamos

Voz 0919 35:14 y en honor a este oyente del Atlético de Madrid aquí está el Cholo Simeone con el mensaje oficial que ha mandado hoy a la afición rojiblanca tras renovar su contrato hasta dos mil veintidós

Voz 0501 35:25 Adecco a Enrique agradezco miel agradezco Andrea agradezco a toda la gente del Atlético de Madrid por el apoyo a la continuidad de este proyecto cuando nos espera un futuro hacia el dos mil veintidós con mucha ilusión pero con mucho de sí eh genera eh volver a renovar con con el Atlético de Madrid de todo lo que veo de cara al futuro que veo trabajo veo gente veo gente involucrada veo ilusión juventud que no puede generar progresos a nivel de equipo cuatro patas de la mesa siguen firmes fuerte como hemos estado todo este último el entrenado creo que eso ha sido seguramente una fortaleza muy grande que hemos tenido hasta el día de hoy si no se espera de acá para adelante no cambiar Mar como cuando empezamos aquella noche Málaga pensando solamente en el paro

Voz 0919 36:34 ha sido partido partido a partido hasta dos mil veintidós dice Simeone veo proyecto veo juventud veo fuerza Abeba afición y veo pasta veo pasta porque porque porque va a haber pasta de la buena además el entrenador mejor pagado de España quizá pero muy buenas tardes

Voz 35 36:51 buenas tardes el lo es lo era y lo seguirá siendo además mejor pagados si cabe que antes uno de los mejor pagados de El Mundo y no es un mal día para reafirmar esta relación con el Atlético de Madrid ha hecho oficial lo que ya avanzó SER Deportivos el pasado veinticuatro enero hoy una de las noticias más esperadas por los atléticos Simeone ha estampado y la firma en ese nuevo contrato hasta dos mil veintidós is hecho oficial esa renovación le quedaba un año más amplía por tanto dos más su contrato renueva el todo el cuerpo técnico salvo uno el Mono Burgos el segundo entrenador según ha podido saber la Cadena SER no ha firmado la renovación porque no está de acuerdo con lo que le ofrecen iba a seguir negociando

Voz 36 37:26 pues hemos días con la entidad una renovación

Voz 35 37:28 su contrato tiene un año más por tanto no tiene prisa pero por eso entre otras cosas no ha salido hoy en esa fotografía oficial en la renovación del cuerpo técnico del Atlético no

Voz 0919 37:38 hombre si se arregla lo del Cholo que que en la anterior renovación rompa esa dupla en la anterior renovación faltaron en la foto el Mono Burgos y el profe Ortega en este caso el profe Ortega si aceptará no acción de momento no es bueno muy bueno nos alegramos de que el Cholo prolongue su contrato hasta el año dos mil veintidós en una de las noticias del día que la noticia de la tarde es que la UEFA ha decidido abrir expediente informativo después de que Sergio Ramos reconociera ayer tras el partido en Amsterdam con el Ajax que había forzado una cartulina amarilla para acumular la expulsión en el partido de vuelta hay perderse ese partido pasar limpio a los cuartos de final

Voz 0194 38:16 te gusta zanjar los tenemos siempre ha provocado la tarjeta uno por para que se quede bien claro

Voz 37 38:20 bueno sí la verdad es que viendo el resultado te mentiría si te puedo sí eh era es salvo que tenía presente y bueno

Voz 0684 38:30 mucho menos al rival Ny pensar que la eliminatoria está pasado pero hay veces que en el fútbol todo te toca tomar decisiones

Voz 0919 38:37 complicada hay Sergio Ramos que luego a través de Twitter quiso rectificar estas declaraciones aunque hoy las imágenes que hemos visto en el golazo de gol pidiendo permiso al banquillo para forzar esa cartulina amarilla dejan claro que fue una acción intencionada a qué se expone Ramos que va a hacer el Real Madrid si es que va a hacer algo Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes pues la verdad

Voz 36 39:02 que la Diogo Sergio Ramos lo hizo de fábula en el campo y luego en la zona mixta pues la lió estuvo torpe y ahora se expone a una posible sanción esperemos que no del Comité de Disciplina el día veintiocho sería un partido como tú decías por acumulación y otro por forzar eh esa cartulina amarilla recordemos que llama el pasó con Ramos y con Xabi Alonso hace muchos años también en este campo hice aquella vez hubo sanción económica no deportiva Zaragoza dijo que si esto volvió a ocurrir con otro equipo con el que fuera habría sanción deportiva vamos a lo que ocurre no hay que anticipar acontecimientos el Madrid está a la espera de lo que diga la UEFA y les sanciona Ramos va a recurrir así que deja un sabor agridulce la vuelta de Amsterdam del equipo después de esa victoria uno dos el equipo sí a sanción si sanción a Sergio Ramos evidentemente va a apelar pero lo tiene complicado porque lo que dijo Ramos ayer la verdad es que no hay por dónde cogerlo lo dijo claramente y es muy complicado que haya vuelta atrás

Voz 0919 39:56 tiene bastante complicado son las ocho y cuarenta minutos esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 8 41:10 la entre dos aguas Coll Word muchas más películas Domingo diecisiete la sombra de la ley por nueve con noventa y cinco euros

Voz 0919 41:19 país a punto de terminar los partidos de Betis y Sevilla en la Europa League vamos a Roma Lazio Sevilla Manolo Aguilar

Voz 31 41:36 tres ochenta y siete del partido de ida y vuelta Souto para el Sevilla iba pero todo sigue igual ochenta hiciese y medio cero uno gana el Sevilla con el gol de

Voz 0919 41:48 sería un resultado magnífico para los de Machín y el Betis Se acerca el empate en Francia ante el Real Florencio A

Voz 0684 41:55 lo está intentando lo está intentando faltan cinco minutos estamos justamente en el cuarenta saca por la derecha Barragán ahora que acaba de salir al campo se lava Mandi pero el resultado sigue siendo de tres a favor del redes pie del Betis marcara el tercero para irse con ventaja

Voz 4 42:11 ya

Voz 0919 42:12 y luego a las nueve va a jugar en Valencia en Glasgow ante el Celtic vamos a ver cómo sale el equipo de Marcelino Ximo más mano muy buenas tardes ahora vamos a Escocia primero vamos a Lisboa ante el Sporting de Portugal llega el Villarreal que no sé si está más preocupado de lo de la Liga es su penúltimo puesto que de lo de la Europa League Xavi Isidro hora

Voz 0684 42:37 qué tal hemos muy buena hacer los salvará de buenas no es aquí se va a jugar el Villarreal como tú decías muchas de sus opciones de estar en la siguiente fase aunque mirando de reojo lo que ocurre en la Liga que es la principal preocupación en esta situación del Villarreal eso sí no sentir a la competición pero presenta Calleja siete cambios en el equipo titular con respecto a Valladolid sale el equipo con Andrés Fernandez en portería defensa de tres para Víctor Ruiz Funes Mori y Álvaro carrileros Pedraz Mario por delante doble pivote Javi Fuego Manu Trigueros de enganche Fornells arriba Carlos Bacca Isa muchos jueces no hay ni media entrada de momento en el sosiego a la de de Lisboa el partido arranca a las nueve de la noche con arbitraje del francés Clement

Voz 0919 43:18 lo pasamos otros marcadores y otros partidos de la Europa League antes de volver a Escocia Héctor González

Voz 1189 43:23 qué tal muy buenas gallego está cayendo el Arsenal que está terminando con diez el partido por expulsión de la red en un campo de un rival a priori inferior el del Bate Borisov en Bielorrusia el Inter está ganando sindicar de eso sí pero con la autora Martínez arriba Borja Valero en el centro del campo cero uno a domicilio al Rapid de Viena además Krasnodar cero Bayer Leverkusen cero gala tasa el ayuno Benfica dos Olympiacos dos Dínamo de Kiev uno ya Slavia de Praga cero Kent cero para las nueve el Chelsea con Serrin muy tocado después del seis cero contra el City el domingo en la Premier visita el Malmö sueco con Kepa hay Pedro titulares Hazara Higuaín empiezan en el banquillo el Nápoles con Fabiani Callejón titulares juega en Suiza en campo del Zurich ya además Shaktar Donetsk centran de Frankfurt bruja Salzburgo Viktoria Pilsen Dínamo de Zagreb

Voz 0919 44:06 ahora sí vamos a Escocia como sale el Valencia de Marcelino Ximo

Voz 39 44:10 hola qué tal buenas gallego con neto bajó palos venezolano tras hay que acabar con Parejo el doble pivote con Carlos Soler titularísimo te aprendan esa novedad en la izquierda y las novedades y se pasa del extremo a jugar hoy en la Mostra debuta con la capital catalana queda ojo hoy en Europa Rúber sobrino del personas entre ellos cuatrocientos Henze mientras a convertir estos pesado para el Valencia

Voz 0919 44:39 bueno pues de lo que hagan el Valencia el Villarreal hablamos en El Larguero ahora estamos pendientes del final del Sevilla en Roma cero uno en el descuento está ese partido ID el Rennes Troy tres Betis dos

Voz 40 44:52 una vuelta por el baloncesto estamos a punto de cómo

Voz 0919 44:55 será el primer semifinalista de la Copa del Rey parece que va a ser el Tenerife Marta Casas

Voz 0277 45:02 el último minuto ya de este primer partido de cuartos de final Gállego dominan con firmeza los hombres de Txus Vidorreta once puntos arriba a falta de cuarenta y ocho segundos hora va a tener los tiros libres Jaime Fernández para intentar recortar un poquito la diferencia a favor de Unicaja pero el Iberostar Tenerife ya sonríe su banquillo ya sonríen también los aficionados amarillos están aún pasito a cuarenta y ocho segundos de meterse en las semifinales de la Copa del Rey

Voz 3 45:28 el Iberostar Tenerife ochenta y cinco Unicaja setenta

Voz 0277 45:30 en cuarenta y ocho segundos para el final lo Alberto

Voz 0919 45:33 vamos como sorpresa o estaba en los pronósticos pues esto

Voz 0277 45:35 para la eliminatoria más igualada podríamos decir entre el cuarto y el quinto llegaban de esa manera la clasificación en el momento del sorteo yo diría que sí que sí es una sorpresa tal y como sabía dado las últimas semanas pero también es verdad que el Iberostar Tenerife está haciendo una gran temporada así que sorpresa pero tampoco demasiado grande podrían

Voz 0919 45:53 los decir volvemos al fútbol ya la Liga porque mañana comienza una nueva jornada como el partido que juegan Éibar Getafe hoy ha hablado Mendilíbar es un tipo tipo claro un tipo Franco aquí como no ha hablado sobre el estilo de juego del Getafe claro cuando se habla de todo el Getafe de pues de lo de Marcelino y demás hay que hay que tener cuidado con lo que se dice pero Mendilíbar no se corta iba escudo aunque ha dicho vendió buenas tardes

Voz 1104 46:25 buenas tardes Ramón Gallego bueno pues a Mendilibar no va a poder contar con varios de sus jugadores potente Dmitro Guy Ritchie Iván Ramis pero sí la gran novedad es la presencia de Pedro León que vuelve después de la lesión en la fascia plantar en veinte meses cuatro operaciones Gallego ha tenido el de Mula pero sí atención a las palabras de Mendilibar que sabe que los de Pellegrino vienen a morder

Voz 41 46:51 y inmuebles en como nadie son constantes no ha visto momentos que desfalcar lo tienen claro a qué juegan

Voz 42 46:59 como muy bien muy bien a de apretar a la hora de de robar balones

Voz 41 47:03 ahora los duelos individuales son son ganadores la mayoría de ellos sabe cuando cuando un tribunal tiene que parar el ritmo de juego si te marcan ellos citaba entorpecer no porque saben jugar con con todo eso

Voz 0919 47:18 muerden muerden y saben jugar con todo eso no está ni mucho menos menospreciando el juego del Getafe Uxue Caballero el Getafe como llega al partido de mañana buenas tardes

Voz 43 47:28 buenas tardes pues viajas y Markel Bergara Amat N'Diaye lesionados Bruno sancionado y se han quedado fuera de la convocó a convocatoria que Yáñez yp Portillo al Getafe que sigue preparándose duelo de mañana y en la rueda de prensa previa al encuentro

Voz 0978 47:39 ha vuelto a hablar el técnico José Bordalás sobre el VAR

Voz 44 47:42 Ana yo siempre he sido partidario del bar

Voz 0919 47:46 qué ha habido

Voz 44 47:49 desconcierto en algunos momentos descontento en otros pero bueno yo creo que va a ir mejorando el no se hablará llegaron momento estoy convencido

Voz 0919 48:03 yo otra de las grandes cuestiones del fin de semana es como está Messi para jugar en Liga con el Valladolid o para jugar el Lyon la próxima semana en Champions salarial vez gallego qué tal buenas tardes bueno pues dice Valverde que LB muy bien