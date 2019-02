Hora 25 (14/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:19 poco a poco vamos despejando dudas ya sabemos que el presidente va a comparecer mañana en Moncloa a las diez de la mañana para hacer una declaración institucional después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros convocada una hora antes Se espera que en esa comparecencia desvele los detalles de un eventual cita electoral nosotros esta noche vamos a intentar resolver otras cuestiones otras dudas como el trabajo que queda por delante en el Congreso que va a depender eso sí de la fecha elegida para ir a las urnas antes vamos a repasar otras noticias Ester Bazán buenas noches

Voz 1454 00:48 buenas noches y la política la justicia o a la inversa como estos últimos días en la tercera jornada del juicio del proceso que han escuchado las declaraciones del que fuera vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras del ex conseller de Interior Joaquim Forn desde mi punto de vista

Voz 3 01:02 nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada votarán en referéndum no es delito trabajar para la independencia de Catalunya de forma pacífica no

Voz 2 01:12 delito nada de lo que hemos hecho es delito no

Voz 1715 01:14 no no hay ninguna instrucción política

Voz 1454 01:30 el juicio se retoma el martes a partir de las diez en la crónica desastre resumir hemos las respuestas de Yunquera su abogado sólo le ha contestado a él lo que ha dicho Forum el exconseller ha respondido a las acusaciones salvo a la de Vox Theresa May sufre una nueva derrota otra votación perdida en el Parlamento y cargada de simbolismo aunque el texto no era vinculante como nos cuenta desde Londres Begoña Arce

Voz 0273 01:50 la estrategia del Brexit de Theresa May ha sufrido una nueva derrota esta tarde en la Cámara de los Comunes su moción sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea ha sido rechazada por cuarenta y cinco votos de diferencia doscientos cincuenta y ocho frente a trescientos tres Se trataba de una votación no legalmente vinculante simbólica hasta cierto punto pero tenía su importancia el golpe ha venido de los conservadores rebeldes que se han abstenido lo ocurrido demuestra que May está muy lejos de la mayoría estable que necesita en el Parlamento y que dijo tener hace tan sólo unos días en su última visita a Bruselas allí están convencidos de que es imposible Visto el panorama en Westminster confiar en la autoridad de la primera ministra

Voz 1454 02:32 finaliza el viaje de los Reyes a Marruecos más de veinticuatro horas de esta visita de Estado acompañados de cinco ministros y que en esta jornada incluido toda la parte económica el Rey ha subrayado que a pesar de las excelentes relaciones bilaterales todavía queda mucho por hacer para que ambos países se conozcan mejor y trabaje más juntos la visita ha terminado con una recepción con los españoles residentes en Marruecos

Voz 0194 02:51 con reconocimiento en Madrid a los donantes de médula

Voz 1454 02:54 los que desde los años ochenta se han hecho donantes ha sido en el hospital de La Princesa pionero en la capital en los trasplantes de este tipo informa Teresa

Voz 1715 03:00 ha sido un homenaje a todos los que han hecho posibles los dos mil trasplantes realizados en el centro hasta un letras

Voz 5 03:05 tanto en el año mil novecientos noventa y siete por una leucemia gracias este trasplante he visto ver crecer a mis hijos yo he podido seguir disfrutando de la vida te agradezco infinitamente al Servicio de Hematología del Hospital La Princesa de Madrid a mi hermana por supuesto para darle donde a su médula de verdad gracias granjas Ingres

Voz 1715 03:23 el Servicio de Hematología de la Princesa hizo su primer trasplante mil novecientos ochenta y dos cada año realiza una media de

Voz 0194 03:29 sesenta y una propuesta más para esta ahora la cara B de Sara vítores hoy la espera que para la cara B no va a ser larga Nathan no queda nada

Voz 0194 05:47 fue en Canarias salvo sorpresas mañana a esta hora ya conoceremos la estrategia que emprende el presidente del Gobierno tras el rechazo de sus presupuestos esperamos confirmar si convoca elecciones generales y en ese caso la fecha elegida de esa fecha dependerá el futuro de las iniciativas legislativas que están en trámite en el Congreso Ike decaen con la disolución de las Cortes vamos a explicar a continuación y lo vamos a analizar en nuestra tertulia Hall con Fernando Vallespín buenas noches calvos José Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Gonzalo Velasco buenas noches hola qué tal Pedro Blanco un día más pendiente de la última hora que sus mensajes en la mesa de producción del programa porque Pedro más allá de la fecha de la incertidumbre si es cierto que le vamos a poner nombre a todo aquello que el Gobierno no va a poder hacer

Voz 1715 06:31 entiendo que los oyentes también verán frustrados algunos de sus

Voz 0698 06:35 la expectativas es probable que

Voz 1715 06:37 algunos de nuestros oyentes confiaran en que en este tiempo de legislatura se eh acabar con la reforma laboral por Gemma o se tumbara definitivamente la ley educativa que es aquello que ustedes van a lamentar que no se haya materializado cuando definitivamente se disuelvan las Cortes seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de Whatsapp al que enviar notas de voz repito

Voz 2 06:58 yo siempre seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 17 07:06 en esta cámara por ejemplo ha apostado por garantizar la independencia de la Corporación de Radio Televisión Española por restituir la universalidad de la sanidad pública quebrada por la mayoría absoluta en el pasado mandato el señor Rajoy por acabar con los aspectos más regresivo de la ley mordaza o por garantizar

Voz 1667 07:22 estas son algunas de las iniciativas que desgranaba Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura era el treinta y uno de mayo del año pasado algunas de esas iniciativas y otras que están en trámite en el Congreso se perderán con la disolución de las Cortes

Voz 0194 07:35 Pablo Morán buenas noches buenas noches a mi la disolución de las Cortes depende de la fecha que elija Pedro Sánchez para convocar elecciones

Voz 1667 07:42 acto porque según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General las Cortes se disuelven cincuenta y cuatro días antes de la fecha electoral esto es si Sánchez optase por ejemplo por convocar las generales el catorce de abril las Cortes deberían disolverse la semana que viene de esta forma cuanto más tarde se convoquen más margen de maniobra tendrá al Congreso para intentar sacar adelante algunas leyes que están en tramitación

Voz 0194 08:06 de nuevo son las políticas y las iniciativas sociales las mayoritarias las que corren más peligro por eso hemos convocado a tres compañeras de la sección de Sociedad de la Molina buenas noches qué tal buenas noches ahora Marcos buenas noches como la esa de la sección María buenas noches hola qué tal adhiera anoche ya avanzadas algunas de las medidas que decaen con el rechazo de los presupuestos nos decías que la dependencia es la partida más perjudicaba podemos añadir las leyes que están en trámite en el Congreso me la voy a empezar por el pacto

Voz 0259 08:33 el Estado contra la violencia de género porque está amenazado estoy pensando en la posible entrada de Vox en el Congreso que como sabemos pide incluso la derogación de la Ley Integral los actuales

Voz 0194 08:43 grupos parlamentarios tienen prácticamente consensuada

Voz 0259 08:46 la ponencia parlamentaria para desarrollar las medidas urgentes de ese pacto como por ejemplo que la maltratada no tenga que presentar denuncia para adquirir la condición de víctima una cuestión a la que se oponen radicalmente los de Santiago Abascal si no da tiempo a aprobar estas medidas urgentes hay dos leyes con un futuro muy incierto la ley el eje TBI y la ley de transexualidad en materia de igualdad incertidumbre también para la ley de equiparación a dieciséis semanas de los permisos de maternidad y paternidad para que sean intransferibles ir remunerados al cien por cien también para la norma contra la brecha salarial porque las mujeres recordamos cobramos de media seis mil

Voz 0698 09:26 los menos al año

Voz 0259 09:28 junto a la extensión de derechos ley de muerte digna de cuidados paliativos que queda estancado en el Senado Illa de eutanasia que esta así corre muchísimo peligro de hecho PP y Ciudadanos pues ya la mantienen bloqueada pidiendo prórrogas del plazo de enmiendas podemos decir que empieza a eternizarse lo que escuchábamos antes la renovación en Radiotelevisión Española a la selección de candidatos del concurso público

Voz 0698 09:51 paralizada y hay además un par de proyecto

Voz 0259 09:54 los que ni siquiera han llegado al Congreso el Gobierno los anunciado estoy hablando de la ley de Protección a la Infancia también la ley contra la trata y la explotación sexual de moco

Voz 0194 10:04 tres Laura en materia de sanidad está en el aire una de las grandes apuestas del PSOE que es la recuperación de la sanidad universal pero hay más

Voz 1276 10:10 si el asunto más importante que se está tramitando en el Congreso ahora mismo es ese blindaje a la sanidad universal que se perdió con el gobierno del Partido Popular y este es un caso especial distinto por ejemplo de la ley de muerte digna o la eutanasia porque la recuperación de ese derecho fundamental para los inmigrantes en situación irregular se aprobó en el Consejo de Ministros nada más llegar al cargo la ex ministra cara

Voz 0698 10:28 me montó en un real decreto en julio y el Congreso

Voz 1276 10:31 la convalidó después entonces aceptó que los grupos pudieran introducir enmiendas porque podemos el PNV y Esquerra por ejemplo creían que ese ese decreto se quedaba corto y eso es lo que se está tramitando en este momento si se disuelven las Cortes decaen esas mejoras lo esas enmiendas al texto pero nos dicen que la sanidad universal si queda en vigor otra cosa que si termina junto a los presupuestos de Pedro Sánchez es la supresión de parte del copago farmacéutico para siete millones de pensionistas los más vulnerables y también para las familias con rentas muy bajas y con hijos a cargo y luego hay varios planes del Ministerio con mucho calado social que se quedarían en el aire por ejemplo el plan contra las terapias de lo hemos hablado muchísimo aquí en Hora Veinticinco habrá que ver qué pasa porque ahora mismo

Voz 0194 11:12 en la agencia del medicamento está pasando examen

Voz 1276 11:15 en a estos productos para elaborar un registro dos mil han pedido estar en él pero apenas doce defienden que curan algo

Voz 0194 11:20 se sabe que va a pasar con eso tampoco se sabe qué va

Voz 1276 11:23 usar con el Plan Nacional para la Prevención del Suicidio que ahora mismo sigue desarrollándose dentro de una estrategia de salud mental otra estrategia que está a medias es la que pretende renovar la atención primaria hay tres grupos de trabajo de expertos de pacientes y de comunidades que se han puesto a trabajar para resolver las carencias de los centros de salud sobretodo en zonas rurales pero no sabemos si dará tiempo a culminar ese ese plan y sobre el precio de los medicamentos otro tema que preocupa mucho hoy mismo los expertos en economía de la salud han hablado con el Ministerio para preguntarle precisamente qué pasa con ese registro para evaluar el coste de los fármacos en relación a su efectividad y así poder fijar y revisar los precios de los medicamentos pero la ministra Luisa Carcedo es optimista con poder cumplir su agenda lo decía esta misma mañana

Voz 18 12:08 nosotros estamos trabajando no vamos a levantar el pie del acelerador y todos los proyectos que pusimos en marcha en estos meses pues vamos a continuar con ellos sin ningún tipo de de retraso de

Voz 1276 12:21 bajada de ritmo en cualquier caso Angels el Ministerio de Sanidad ha convocado hoy por sorpresa a las comunidades aún consejo interterritorial el día cuatro de marzo así que parece que sí que quieren dejar cerradas

Voz 0194 12:32 las cosas va a dar tiempo con estoy en educación Adela mañana Se aprueba el proyecto de reforma que deroga la Lomce la ley Wert pero nada garantiza que se pueda tramitar para convalidar la en el Congreso

Voz 0011 12:41 sí todo indica que la reforma de la Lomce se va a quedar en el tintero porque con el adelanto electoral el previsible adelanto electoral no va a dar tiempo a tramitar el proyecto de ley que aprueba como dices mañana el Gobierno ese trámite en el Congreso dura varios meses así que el curso que viene la ley Wert seguirá en vigor sin ningún cambio eso supone por ejemplo que reggae Religión seguirá contando tanto como temáticas que la demanda social servirá para abrir centros concertados que no habrá asignatura de valores Se mantiene la posibilidad de recuperar las reválidas tampoco va a dar tiempo a reformar el sistema de becas el Partido Popular en el que el Gobierno había empezado a trabajar con el objetivo de mejorar las cuantías que han caído un dieciocho por ciento de media desde dos mil trece lo que sí podría aprobarse año esa aunque rozando el larguero es la derogación de los recortes en Educación que ha supuesto el aumento de los alumnos en clase de las horas lectivas de los profesores o que permite que no se cubran las bajas de los docentes hasta los diez días la ley que los elimina podría ir al pleno del Congreso de la semana que viene eso sí si hay pleno

Voz 0194 13:39 bien hay hay iniciativas relacionadas con la iglesia de Leila

Voz 0011 13:42 memoria histórica que se pueden perder si mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el último trámite para exhumar a Franco pero sólo eso el trámite porque la familia del dictador ya ha anunciado que va a recurrir al Supremo dependiendo del Gobierno que haya en La Moncloa cuando el Tribunal resuelva puede que la exhumación pues no se lleve a cabo además también quedará pendiente la reforma de la Ley de Memoria Histórica que lleva paralizada en el Congreso por el Partido Popular y Ciudadanos desde noviembre is salvo solo presa nos quedaremos también de momento sin conocer el listado de inmatriculaciones de la Iglesia que el Gobierno dijo hace meses que estaba ultimando y aseguró que iba a hacer público

Voz 0194 14:16 así como curiosidad Mariola lo que tiene más opciones de ser

Voz 0259 14:18 el Barça es el proyecto de pensiones de orfandad para no

Voz 0194 14:21 los huérfanos de la violencia machista que está ya en la red

Voz 0259 14:24 esta final de su tramitación parlamentaria si se va a salvar por la campana este asunto figura en el orden del día del pleno de la próxima semana lo hemos comprobado se va a aprobar definitivamente el jueves veintiuno después de dos largos años de tramitación para una cuestión la verdad que tendría que ser de la máxima urgencia es una ley que garantiza a todos los huérfanos de la violencia machista una son de seiscientos euros al mes sabes que al drama del asesinato de sus madres añade la precariedad a la gran precariedad económica en la que quedan sus madres no habían cotizado o no lo habían hecho durante el tiempo suficiente así que se quedan sin ese derecho normalmente estos niños se quedan a cargo de los abuelos maternos en situación es también muy difíciles no hay ayudas para ellos así que va a ser el lo último que dé tiempo a hacer en materia de violencia

Voz 0194 15:11 no hay rozando la madre de la la hora sección de Sociedad muchísimas gracias a las tres

Voz 1667 15:19 hay más porque también está en el aire la ley del cambio climático la que plantea los coches diésel y de gasolina a partir de dos mil cuarenta y otra promesa importante del actual gobierno la derogación de la ley mordaza que bueno al final se ha quedado en reforma en la supresión de algunos de sus puntos is sea corta también el calendario para derogar la limitación de las investigaciones a seis meses sobre la que hablaba esta mañana en Hoy por hoy la ministra Dolores Delgado

Voz 0506 15:46 hemos pretendido la derogación hasta ahora hay hasta la fecha la Mesa del Congreso lleva a a con el apoyo de del PP y Ciudadanos sesenta ampliaciones de plazo para una norma que solamente dice pero que se derogue ese es un artículo de impunidad es un artículo de impunidad y en materia

Voz 0194 16:10 Mika Rafa Bernardo buenas noches se puede quedar en vía muerta los cambios parciales de la reforma laboral que recordemos ha venido prometiendo insistentemente el Gobierno de Pedro Sánchez desde

Voz 1762 16:20 antes incluso de llegar al Gobierno bueno el Gobierno tiene pactado con los sindicatos pero aún no ha aprobado los decretos para revertir lo relativo a la primacía de los convenios de empresa la vigencia de los convenios una vez caducados y el control de los horarios de la jornada laboral ahora notablemente el tiempo apremia más que nunca para los sindicatos que llaman días y día también al Ejecutivo de Sánchez actuar antes de que sea tarde escuchamos a Pepe Álvarez de UGT hoy

Voz 19 16:44 queremos que el Gobierno acelere la agenda del cambio y sobre todo del desmontaje de los aspectos más lesivos de la reforma laboral

Voz 1762 16:53 de pensiones la revalorización conforme al IPC sólo se aprobó para dos mil diecinueve estaba pendiente de pactar el nuevo sistema de revalorización conforme al IPC y eso quedará también casi seguro para el próximo Gobierno próximo Gobierno por cierto que tendrá también que pensar cómo articulo nuevo préstamo del Estado la Seguridad Social Paul que al caer las cuentas de dos mil diecinueve las cantidades previstas en el presupuesto prorrogada del año anterior no se ajustan a las necesidades actuales los recordaba también hoy mismo el secretario de Estado Octavio Granado

Voz 20 17:19 sabemos ya que el crédito que se contenía el año pasado los presupuestos es un crédito que los va a generar dificultades bueno pues las medidas adoptarlas

Voz 12 17:29 fin de año y a fin de año evidentemente habrá un gobierno salido de las urnas

Voz 1762 17:34 por peligra también bien porque están anunciadas pero no aprobadas bien porque están en Cortes todavía no terminadas en medidas como el sistema de cotización de los autónomos según sus ingresos reales la reforma del mercado eléctrico el proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda que debería contemplar la alimentación al precio de los alquileres el control de las viviendas turísticas o la nueva regulación de la subcontratación además de por supuesto como cada vez que nuevo Gobierno poner a cero otra vez el diálogo social tener que volver a poner en marcha en las diferentes mesas para hablar de los diferentes aspectos del mercado

Voz 0194 18:03 trabajo pues casi nada Rafa gracias Mercedes otra iniciativa que están riesgos la propuesta para poner fin a los aforamientos Nieves Goicoechea buenas noches ETA ésta era otra de las grandes apuestas de Sánchez para dar respuesta a los casos de corrupción

Voz 11 18:16 sí lo presentó a acuérdate como un gran anuncio era los cien días de gobierno estaba destinado a eso a limitar Noa

Voz 1468 18:24 acotar a limitar pero no eliminar el aforamiento de los políticos para delitos cometidos fuera de su cargo claro es decir que si un político si se hubiera aprobado esa ley o se fuera a aprobar dentro de unos días soy un político con un cargo público cometieron delito de corrupción bueno pues seguiría teniendo ese privilegio con lo cual se acota van a otras cuestiones pero no al ejercicio cargo público ir por ejemplo en delitos de corrupción lo presentó como una reforma exprés de la Constitución que podía hacerse rápida pero claro tenía que tener el apoyo del PP porque es una reforma de la Constitución necesita una mayoría de dos tercios en el Parlamento ese anuncio

Voz 1722 18:58 quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos si todos actuamos con altura de miras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo sesenta días desde que se inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados tanto la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno

Voz 1468 19:27 bueno pues se ha quedado en la mitad de camino otra cuestión la eliminación del voto rogado para que los emigrantes españoles no tengan que expresaran por anticipado su voluntad de votar se quedará previsiblemente sin tramitar estaba previsto hacerlo puede trámite de urgencia Ángels pero para que estuviera para las elecciones de mayo pero claro al meterse por medio las posibles elecciones generales

Voz 0194 19:48 parece que no puede dar no va a llegar a tiempo

Voz 1468 19:50 a personas que están fuera de España puedan bueno tener menos trabas no y luego comisiones de investigación que se quedan también a medias bueno pues la ley de financiación de partidos que está en el Senado y la de la financiación del PP en el Congreso sobre la que ayer hubo una noticia y es que un acuerdo entre el PP y el PSOE este sí que puso de acuerdo al PP y el PSOE para que Rajoy no acudiera a esa comisión también están sin finalizar las conclusiones dos importantes la del accidente del tren terrible tren en Angrois Lille disponer también de hace varios años se quedan sin conclusiones parlamentarias Angela

Voz 0194 20:25 pues también unas cuantas cosas gracias Nieves gracias y una última sección en materia de Cultura Javier Torres buenas noches buenas y eso es lo que está en peligro

Voz 0907 20:33 pues mira lo que no haber es la non nata Ley del mecenazgo pero bueno tampoco era para esperar nada porque como no iba a verla otra vez bueno exactamente se queda en el tintero la reforma de la Ley de Patrimonio también tendrá que esperar incluía la protección del paisaje del patrimonio industrial del cinematográfico aquí un pequeño problema personal contengan la respiración porque he hecho un máster en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se va a quedar a dos días a tres días de ser aprobada finalmente y entonces tenemos que volver a empezar otra vez

Voz 0194 21:06 con la que has aprendido tuya que lo que había aprendido y además

Voz 0907 21:08 yo creo que incluso podía probar no estoy seguro tampoco va a haber reforma de el Instituto Nacional de las Artes Escénicas el Inaem osea que el jaleo con los técnicos y para que se pueda contratar a un artista en un punto determinado que se ponga enfermo pues vamos a tener los mismos problemas con Hacienda ya sabes que esto gestiona el Centro Dramático Nacional la orquesta el coro nacionales la Compañía Nacional de Cerro de teatro clásico eso no se va a parar la sustitución de los directores el concurso ya está esta es un trámite administrativo también es un trámite administrativo la intervención de la SGAE claro

Voz 0194 21:45 pero también estamos a eso no estamos a eso

Voz 0907 21:48 cualquier momento y cuando digo cualquier momento

Voz 0698 21:51 digo cualquier momento marzo era

Voz 0907 21:55 el plazo que había dado la administración y Carmen Thyssen para llegar a un acuerdo el la Chiqui cientas mil renovación de esto pues no va a haber no sé si va a haber otra prórroga o no se les acaban en marzo no se se llevaran si hay prórroga la Chiqui cientas mil Una no habrá bajo cada del IVA en los libros electrónicos del XXI al cuatro ni subida del nueve coma siete por ciento del presupuesto de Cultura tras años de estancamiento o bajada vientos para museo se quedan en nada en nada el aumento para las artes escénicas para el cine ir me voy a detener en la Real Academia que está más que ahoga entonces la habían ofrecido un millón estaban en los presupuestos un millón setecientos mil pero sotto voce Se había dicho no bueno en los presupuestos mientras se negocia pues a lo mejor seis millones más pues nada pues nada porque como no presuponía lo que estaban los presupuestos no

Voz 0194 22:43 se podía negociar Torres muchísimas gracias venga preguntó a la mesa de análisis después tendremos tiempo eh especular o elucubrar como decíamos ayer en la cara de de de Sara vítores sobre la posible fecha dónde nos lleva todo esto etc etcétera pero puestas sobre la mesa la cantidad de cosas que se quedan por hacer de todos aquellos anuncios que había hecho Pedro Sánchez de todas aquellas iniciativas que han empezado ya a algún trámite pero que no va a dar tiempo a terminar los pero claro si convoca elecciones Ferrando se queda esto

Voz 21 23:18 si se queda parado no es me parece buena idea que lo ya es lo he ido no sólo la enumeración porque uno no se da cuenta realmente de esto hasta que no lo ve no así en en en lista y además bastante apabullante algunas cosas además dice pero cómo es posible que acabe no no ese remate bueno yo creo que esto esto en cierto modo corrobora el el la tesis de que bueno que tampoco pasa nada porque hay convocadas elecciones en poco más tarde es decir que algo se puede hacer a pesar de todo no que solamente se a cambio de textos legales algo que no lleve que no lleve o que no presupone necesariamente el que la esquiva un presupuesto no por ejemplo lo hablábamos de la ley mordaza él si algunos aspectos pues pueden cambiar eso no tiene ningún efecto presupuestario pero incluso puede escribir algún dinero a la realización sobre todo a mí me ha parecido muy importante toda la parte de Sanidad que está yo creo que ese es un paquete que merecería ejemplo todo lo que tiene que ver con el blindaje la sanidad universal me parece que sea imprescindible el copago ha criticado también hay muchas personas que que realmente sufren no lo sufren el precio de los de los medicamentos es un tema en el que se habla mucho en Europa y en España nunca nadie habla que es el suicidio por ejemplo no había había una le quiere ver claro que tiene que ver con que tiene que ver con salud mental que es algo que en España también se ha abandonado bastante no o sea que uno va campo por campo Se da cuenta de que bueno de que yo más que el coste no Gobierno el coste de la ausencia de una

Voz 0194 24:56 la cultura de pacto lo lo lo que lleva la inestabilidad no el coste

Voz 21 25:01 de la que ahí es donde está el dónde está el auténtico problema porque problema problema esta no tienen que bueno hay hay todo un conjunto necesidades sociales que todavía no han sido satisfechas y eso no es cuestión exclusivamente un partido compartido lo puede promover lo puede impulsar sino que realmente que todos los partidos están implicados debería estar implicados en buscarles solución no

Voz 0194 25:22 Lozano

Voz 21 25:23 yo es que estoy fatal después de todo lo que ha descontado pero si puedo sí

Voz 1667 25:27 Aguirre y saqueo convoque elecciones es realmente terrible

Voz 0194 25:31 toda pero es que estas son las consecuencias reales Fernando S sino nosotros estamos todo el día dándole vueltas a las declaraciones políticas que uno dice uno pacta otro no quiere pero es que las consecuencias reales son estas

Voz 0698 25:41 otros estamos al Juego de Tronos muchas veces pero pero es que política es mejorar condicionar las condicionó la debilidad de nosotros los ciudadanos y no

Voz 21 25:50 esas sobre todo políticas política claro

Voz 0698 25:52 las públicas como como se dice no es estos son medidas todas las que se han nombrado que lo que hacen es garantizar que esas dos palabras que son tanto la igualdad y la libertad de derecho y todos tenemos derecho a la libertad y la igualdad se materialicen de verdad es decir que sean reales que se cumplen porque la desate mención a la diversidad la desatención a la hecho a la universalización de la sanidad a una educación digna e igualitaria para todos y todas estas cuestiones que se han ido nombrando a lo que implica es si se desatiende esto es que bueno que cada individuo se las apaña para proveerse de salud para proveerse de educación es decir esto implica quebrar el vínculo fundamental que nos une que es la idea de que bueno nosotros no nos responsabiliza amos de cuidarnos los unos a los otros no responsabilizando de esos riesgos que podrían afectarnos de que nos afectan a todos en algún caso

Voz 22 26:46 pero además hay otra cosa esas leyes ya no saldrán adelante iniciativas saldrá adelante con el riesgo

Voz 0194 26:52 de qué depende de quién gobierne novato

Voz 22 26:54 tener la iniciativa para tirarlas adelante claro

Voz 0698 26:57 claro es decir esto rompe el vínculo el vínculos hacer fundamental que es la solidaridad orgánica y además aumenta una serie de brechas que cada vez esta más en aumento la brecha pero desigualdad salarial la brecha intergeneracional de cada vez más tremenda la brecha por cuestiones de género entonces

Voz 0194 27:11 Emilio

Voz 12 27:14 yo creo que esto lo que confirma es hasta qué punto era irreal el objetivo del presidente del Gobierno de querer gobernar con ochenta y cuatro diputados y querer alargar sin fundamento y sin apoyo suficiente una legislatura al final se ha visto que eso no era posible sean crea unas expectativas que hoy se ven frustradas a crea una de sus una frustración y una decepción en un sector amplio de la sociedad española que esperaba que se resolviera tres que no era posible que se resolviera con ochenta y cuatro diputados no es posible sostener la vida de un gobierno durante más tiempo del que los hechos al final acaban arrastrando lo no había dicho que en España no hay cultura de paz con pacto no la hay de de hace muchísimos años ir en fin no lo digo a modo de reproche pero cómo van a pedir cultura de pactos quién ha llegado a la dirección de su partido y en consecuencia la presidencia del Gobierno enarbolando el eslogan de no es no es muy difícil de llegar lo no ha habido una de las cosas que a mí me ha sorprendido en la lectura de las muchísimas leyes que van a decaer el informe magnífico que han hecho nuestros compañeros y es que no ha decaído ninguna ley que pretendiera acabar con la precariedad y con los contratos temporales y con los salarios bajos hoy la Organización Internacional del Trabajo ha hecho público un dato que para mí es preocupante es el siguiente de los dieciocho países cuya economía más importante de Europa España es el país que tiene el mayor número de contratos de menos

Voz 0194 28:44 bueno pues eso podía estar dentro de la reforma laboral que queda a las reformas que que podrían hacer que querían hacer malabares queda pérdidas

Voz 12 28:52 la conclusión cuando se aspira lo que no se puede al final puesto

Voz 0194 28:57 decae dice Emilio la frustración ante las expectativas Pedro qué dicen

Voz 1715 29:01 es oyentes bueno pues la verdad es que hemos recibido bastantes mensajes ir vamos a escuchar un resumen de las frustraciones de nuestros oyentes que van desde mejoras en la dependencia al tratamiento de la dependencia a cambios profundos en la ley de educación a cambios también profundos en la ley mordaza vamos a escuchar este minuto diez segundos de los mensajes que hemos recibido nuestro caso

Voz 23 29:25 bueno yo lo que he estado echando durante toda echando de menos durante toda la legislatura era un avance sobre la ley mordaza ya sino que Ciudadanos sí pero las están teniendo la Mesa del Congreso pero es que no hemos oído ni una palabra sobre

Voz 24 29:42 ningún avance en ese sentido deben de cambiar los partidos políticos la ley el Estado

Voz 0194 29:47 el de manera inmediata no

Voz 24 29:51 color que la hacer unas elecciones en este momento en el que haya diferencia de voto

Voz 25 29:57 según donde vivas quiero enviar mi agradecimiento a la derecha extrema derecha hiato vio los partidos catalanistas porque gracias a ellos todos aquellos que estamos esperando que la dependencia tengan más recursos pues no es que

Voz 26 30:14 vemos en ella buenas noches yo falta que no siga adelante la derogación de la Lomce donde parte de la Lomce en parte porque no va a desaparecer la Religión como materia optativa en primero de Bachillerato y eso en un país laico y aconfesional como el que estamos y en los centros públicos no debería de ser

Voz 0194 30:33 insisto en estas son las cosas que le preocupan a la gente esos son los problemas que tiene la gente más allá de las disputas políticas de los ataques políticos los problemas de la gente tienen los nombres de todas esas leyes de todas esas iniciativas que no van a poder salir adelante por la inestabilidad política provocada al final

Voz 26 30:54 por todos los partidos Pablo hasta mañana mandaba

Voz 28 31:16 no

Voz 26 31:21 Torres buenas noches

Voz 0194 31:23 empezamos un concepto que ya rodeaba vamos ayer en la cara B hablando de especular de elucubrar y es que la mente se pone a trabajar cuando no

Voz 1880 31:31 pero si hoy hablamos de la espera las horas que nos quedan que son ya menos para saber qué pasará mañana Se habrá uno o convocatoria de elecciones a la sede de la mañana nos queda algo más de doce horas pero también espera por ejemplo ante el juicio que comenzó el martes y que no sabemos ni siquiera

Voz 0194 31:48 no bacalao tengamos vamos directas hoy a la definición que significa esperar que es la espera

Voz 1880 31:53 hoy vamos a ir el diccionario pero vamos a ver los distintos significados del término gracias al inglés bueno de paso gracias a la música pero bueno primero la etimología del latín esperaré la raíz es la misma que la de esperanza que es espeso en el diccionario la espera es acción en efecto de esperar calma paciencia facultades saberse contener y de no procederse sin reflexión espera el verbo es tener esperanza de conseguir lo que se desea creer que ha de suceder algo especialmente si es favorable o permanecer en un sitio donde se cree que ha de irá alguien o donde se presume que ha de ocurrir algo claro todo esto que os he dicho son cosas muy distintas entonces vamos a explicarles cómo os decía desde el inglés desde la música con tres palabras el hub el White ILP vamos con la primera

Voz 29 32:41 es mi hijo

Voz 30 32:45 eh pues la

Voz 29 32:53 a su vez sabe como doce más aquí nada es cierto

Voz 1880 33:02 vale pues ésta dice Espero que alguien ahí que me cuide cuando me muera es The Johnsons y este es el de es que es el el que espera con esperanza no el que tiene que ver con una ensoñación con algo religioso cuando estamos anhelando que algo pase pero que no podemos contar con ello es esperar es el que se traduce como Jo la segunda sería Spence

Voz 26 33:42 es decir aquel que dice que está esperando a un Papá Noel en Navidad remodela

Voz 1880 33:47 ese es el día señalado en este caso estamos usando la lógica para sacar conclusiones es por ejemplo espero que mañana el mar esté muy bonito en Valencia preclaro el mar siempre está muy bonito en Valencia ahí usaríamos él es esperar con España

Voz 0194 34:01 sí porque mañana vamos a Valencia celebrar los treinta años del IVA del Instituto Valenciano de Arte Moderno esta queremos verlo bonito exactamente

Voz 26 34:09 de eso íbamos con la tercera el buey malos esa tercera acepción es la de la espera física estamos con nuestro cuerpo esperando algo aquí en los Stones no están esperando a la chica están esperando a un amigo bueno mejor dicho están esperando una amiga yo y todos nosotros seguimos aquí esperando que dirá mañana Pedro Sánchez qué pasará mañana

Voz 31 34:55 cuando vuela seny qué pasa cuando no te que aquí

Voz 0194 35:08 te queremos entender la espera desde la neurosis psicología dejamos a un lado esa primera acepción de la espera como Esperanza Divina el How como ensoñación íbamos a la ciencia José María Ruiz es neuropsicóloga hoy profesor de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid José María muy buenas noches buenas noches que le

Voz 32 35:27 pasa el cerebro cuando esperamos

Voz 33 35:29 pues el cerebro cuando está esperando en realidad en términos neuronas científicos lo llamamos el cerebro en reposo porque es un cerebro que está entre tareas no el cerebro que hay que lo que hacen cerebro entre una tarea que le hemos pedido que haga la siguiente tarea que le hemos pedido que haga es estar con una especie de modo en reposo llamamos el modo por defecto qué es lo que supone la activación de unas áreas cerebrales que habitualmente suelen estar desconectadas cuando hay una tarea en en marcha cuando deja de haber tarea en marcha esa hasta esas áreas cerebrales se activan de una manera característica quieren decir que la persona está por defecto no en stand by en modo como de espera

Voz 32 36:14 pero no le puede generar ansiedad el hecho de estar esperando algo

Voz 33 36:18 pues que en realidad hay una espera perdón hay una espera más de de tipo sin tarea que es un poco a la que yo me estabas

Voz 32 36:27 mi esperanza que Dios expectativa

Voz 33 36:29 esa espera en la que hay expectativas y que puede generar una cierta ansiedad sobre todo cuando la expectativa es alta no cuando el refuerzo de incentivo el premio o el castigo es especialmente emotiva deparar individuo en ese caso la espera es una espera mucho más activas proactiva es una espera en la que hay mucho pensamiento y hay mucho control ir mucha mucho foco atencional esa espera es una espera que puede acarrear y pueden

Voz 34 36:57 conllevar alguna

Voz 32 36:59 una respuesta de ansiedad yen esta es la que hay que educar de alguna manera el cerebro para bueno para para que esa costumbre a la espera la sala mucho ahora de la meditación del mil Funes sería un poco eso claro sí

Voz 33 37:11 dio un poco la la filosofía un poco el importar un poco filosofía oriental más centrada que celebró a que nosotros nuestro pensamiento esté más centrado en el presente menos revisando las cosas malas del pasado y menos anticipando problemas del futuro es decir en cuanto que nos centramos más en la tarea actual en el presente en lo que está ocurriendo ahora mismo pues menos pasado hay menos futuro hay más felices estamos

Voz 32 37:42 todo el mundo es capaz de tener el cerebro en algún momento en stand by

Voz 33 37:47 si en ese momento entre tareas precisamente no cuando hemos acabado una cosa no hay en realidad una meta en el cerebro es decir no hay objetivos no tenemos un objetivo siguiente sencillamente estamos como en una especie de de de ese modo por defecto el problema es que el pensamiento suele en cuanto en cuanto puede meter inmediatamente alguna meta a corto plazo que parecer pues levantarme a beber agua o lo que sea entonces en ese en ese caso ya hay tarea ir sujeto se ponen modo Portabella

Voz 32 38:19 tenemos ahora como menos paciencia para la espera es decir este tiempo entre entre y tarea se se ha cortado

Voz 33 38:25 claro es que bueno esto tiene mucho que ver con con la sociedad un poco lo que ha ocurrido con las tecnologías de la información también un poco con las empresas de envío de productos a domicilio una serie de cosas que han ido ocurriendo en los últimos años y es que sea genera un poco hubo una sociedad de la inmediatez es decir yo quiero algo y lo quiero ahora no lo quiero dentro de una semana ni dentro de un mes porque de alguna manera pues por determinadas circunstancias se ha generado está y necesidad en los individuos que realmente es perjudicial en algunos casos porque hay momentos en los que hay que esperar es obligatorio Espert

Voz 32 39:05 pues porque hay unos plazos en las cosas

Voz 33 39:08 y hay determinados individuos que tienen problemas para esperar no precisamente por esa necesidad de inmediatez continúa en la que en la que han sumergido sus vidas no

Voz 32 39:19 José María como siempre un gusto muchísimas gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 39:25 están los ex capaces de tener el cerebro en stand by

Voz 0698 39:27 hay tarea no yo soy yo soy terriblemente activo literarios géneros eso sí

Voz 0194 39:32 casi todo el mundo es capaz porque yo tengo la sensación que no

Voz 0698 39:34 sí claro es pago esperar algo tiene tiene sus desventajas ventajas desventajas que a veces se tiempos hace más largo clara que llegaron no sé se se extiende la buena ventaja es que todo lo que pasa mientras tanto se interpreta en función de lo que de lo que vaya a dar no esto pasaba muchas veces con con con la face to y la filosofía de la Historia por ejemplo desde una perspectiva marxista oye la economía va fatal pero es que esto es el signo de que va a llegar la revolución ya al catolicismo Nepal aún poco no oye mira estamos pecando todo es que va a llegar el Apocalipsis ya tú eres capaz Fernando

Voz 21 40:07 no no el el yo creo que solamente puesta en el cerebro y de verdad si te aburre es lo que está vinculado con el aburrimiento

Voz 0194 40:15 sí pero si te aburre es estás pensando yo creo

Voz 1667 40:18 la miseria porque tienen que pueden para no aburrir quinientos me creativo también no era el aburrimiento

Voz 21 40:23 más no sé dónde Vicky que que además es es garantía de salud que Sabores es bueno para la salud y bueno para la salud sí leí un artículo sobre eso negro neurocientíficos

Voz 0194 40:34 qué árabe sobre el aburrimiento movimiento Galletti

Voz 21 40:37 entre sí que además en en en alemán en el Land Bailén que es la baile es decir que el tiempo se te hace largo por momentos significa la la traducción es esa no que el tiempo se te hace largo esa con lo cual claro no nos aburramos porque siempre tenemos que hacer cosas inmediatamente Emilio

Voz 12 40:55 yo cuando se escuchaba no han venido a la cabeza un libro que leí hace muchísimos años conocido de Ortega Ortega se el hombre la gente contaba una cosa que era muy interesante decía que la diferencia que había entre el hombre y el animal era la inteligencia cosa que es evidente no por qué el hombre tenía la capacidad de ensimismada sí de meterse dentro de sí mismo de pesar es decir en activo tras que el animal cuando tienes una necesidad descubiertas no está alterado es decir provocado por el alter por el otro tiende a quedarse dormido y pone el ejemplo del paro decía que el hombre poco inteligente tiene poca capacidad de Sils Marsé y por lo tanto tienen cerebro Solana era listo Ortega

Voz 28 41:41 Pedro

Voz 2 41:44 no nueva

Voz 26 41:55 está la traído para Amelio es que la estaca es la nave del olvido de realmente de un cantante mexicana de José José del año setenta hay decenas de versiones pero he cogido la dejó Iglesias que es la que más me la que le gusta Emilio

Voz 0194 42:10 has ha hablado en muchas ocasiones Sara de las listas de espera médicas es una de las esperas que todo soufflé

Voz 1880 42:16 sí Il entre ellas la lista espera quirúrgica que es la que todos conocemos no el tiempo que esperas para una intervención pero hoy hablaba con Francisco Miralles que es el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos Él me decía que esa es la lista que todos conocemos de la que más hablamos pero que es la menos importante

Voz 34 42:33 que realmente no se conoce esa que ya que estamos del paciente demanda por un problema de salud a su médico de cabecera este pues no tiene claro su diagnóstico de remita especialista y pueden pasar meses hasta que lo veía el especialista con un proceso patológico que no sabemos su diagnóstico el que es y luego hay otra lista espera que es intolerable en un sistema sanitario y del que hemos presumido todos no

Voz 32 43:05 esto cuando nos cuenta Miralles es muy grave pero también claro más graves en qué se traduce la espera cuando estás enfermo

Voz 34 43:11 la espera en el proceso de datos llegado pues más o menos conocemos ya la evolución de problema es la espera de un paciente que no tenemos el diagnóstico la evolución es gravísima puede ser incluso consecuencia de la muerte Mundial no la estamos aplicando está visto que corresponde exaspera además es sólo un agobio una frustración para la familia es una intranquilidad a una ansiedad que que para el paciente para su entorno no

Voz 28 43:44 a que sientas

Voz 1880 43:48 qué otra versión entenderá de Armando Manzanero es el autor de ese tema de esperaré pero esta es la de Presuntos Implicados

Voz 0194 43:54 Nos da tiempo a abordar la espera desde la cultura pienso por ejemplo en esperando

Voz 1880 43:57 todo si el teatro del absurdo de Samuel B que de estos dos personajes que

Voz 26 44:02 al lado de un árbol esperando la llegada de un tercero la llegada de Godot no hay un relato

Voz 1880 44:06 Jorge Luis Borges que se titula así la espera que forma parte de la publicación El Aleph en mil novecientos cincuenta y un ensayo que se llama el tiempo regalado de la editorial Libros del Asteroide de Andrea Köhler es un elogio de la espera desde distintas obras de la literatura occidentales lo que dice es que la espera es una de las vivencias humanas más importantes

Voz 0194 44:25 hay una película la espera en dos mil quince

Voz 1880 44:27 con Juliette Binoche son dos mujeres la madre la novia de un chico que las dos lo están esperando si la película es la relación de ambas en esa espera y otra que quería recordar es el cielo puede esperar de Warren Beatty del año setenta y ocho estuvo nominada a un montón de oscars al final se llevó el de Mejor dirección artística y esto que escuchamos es la banda sonora el compositor David

Voz 26 45:04 con qué nos vamos hoy

Voz 35 45:06 seguir como hasta ahora que nada tiene que ser el cierre al hombre

Voz 26 45:15 lo hicieron tras los cristales Dios entonado y mientras venido también Aparicio

Voz 0194 45:30 sería políticamente incorrecto rictus espera fumando

Voz 1880 45:32 es está la conocemos por la peli de El último cuplé del cincuenta y siete pero realmente es un tango de los años veinte

Voz 28 45:44 Egipto y Dolan

Voz 26 45:46 sentir sus hasta mañana en Valencia cuando hemos visto bonito y con más deseo

Voz 28 45:54 cuando sus ojos juego soy un beso estando en mi mi ídolo

Voz 36 46:07 tú le debe

Voz 7 46:16 Hora veinticinco

Voz 14 46:32 eh

Voz 16 46:34 la presidenta el placer de escuchar Emma Booth

Voz 1280 46:40 Bella inteligente y rica con una familia acomodada y un buen carácter parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de veintiún años sin que casi la infligiera o Ainhoa ese era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa hacía ya demasiado tiempo

Voz 38 47:07 que su madre había muerto para que ella conserva así algo más que un confuso recuerdo de sus caricias y había ocupado su lugar una institutriz mujer de gran corazón

Voz 1280 47:17 que se había hecho querer casi como una madre la señorita Taylor había estado dieciséis años con la familia del señor Body House más como amiga que como institutriz encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la intimidad que había

Voz 2 47:33 entre ellas era más que de otra cosa

Voz 38 47:36 lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Inma eran de

Voz 1280 47:40 una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba a mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello en la turbadora en absoluto de un modo demasiado visible la señorita Taylor se casó Jane Austen mil ochocientos quince

Voz 16 48:15 cada Inés seas el placer de escuchar

