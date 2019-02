Hora 25 (14/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:20 mañana no conoceremos las intenciones del presidente del Gobierno después de que ayer el Congreso tumbara los presupuestos pero parece que vamos directos a unas elecciones antes de que apriete el calor del verano no está hecha ni la convocatoria los partidos ya han empezado a poner sus líneas rojas y sus cordones sanitarios ante posibles pactos PP y Ciudadanos no pueden esconder las ganas que tienen de reeditar el pacto de Andalucía aunque Ciudadanos también tira la caña hacia un PSOE sin Pedro Sánchez contando ya con la irrupción de Vox en el Congreso aunque es curioso el énfasis que ponen los dos líderes Pablo Casado y Alves Rivera en asegurar que no pactará ni con independentistas Nickon populistas está claro entonces que lo consideran a Vox como un partido populista de la extrema derecha o no les conviene considerarlo de hecho desde el domingo en la manifestación de Colón se sacudieron todos los prejuicios si es que alguna vez tuvieron alguno del PP no sorprende del PP de Casado tan cercano un argumentario de Vox que a menudo se confunde pero de Ciudadanos sí recuerden que era el partido de centro que había llegado para regenerar la política pero su escora miento ideológico ya no deja ninguna duda así pues habrá que estar pendientes de la suma de la izquierda en la suma de la derecha y la ultraderecha para ver si se puede gobernar porque el nuevo Gobierno se va a encontrar los mismos problemas los de la gente a los que parece que algunos hace tiempo que han dejado de prestarles atención porque sino no se entiende que los presupuestos no salieran adelante y el problema de Cataluña que seguirá estando ahí la derecha plantea la solución autoritaria casi un ciento cincuenta y cinco de por vida pero el problema seguirá estando ahí incluso puede que crezca la izquierda sigue defendiendo el diálogo pero enfrente no encuentra flexibilidad y sin el concurso del resto de partidos tampoco puede hacer nada el problema seguirá estando ahí hace tiempo que nadie plantea soluciones a nada y los problemas no se llevó la utilizan

Voz 0194 02:06 en la mesa de análisis continúan Fernando Vallespín Gonzalo Velasco y Emilio Contreras y en la mesa de producción Pedro Blanco ya saben pendientes de todos ustedes de cualquier última hora que se pueda producir hasta las once y media de la noche que pondremos fin a esta edición de Hora veinticinco bueno la pantalla partida en la que se ha instalado esta semana ha desenfocado hoy el Congreso donde ayer cayeron los presos puestos para enfocar de nuevo a la sede del Tribunal Supremo después de las cuestiones previas

Voz 1071 02:31 el pasado los interrogatorios ya han empezado por Oriol Junqueras que ha dicho ser un preso político tras el ex conseller Joaquim Forn sí ha respondido a las preguntas que le hacían

Voz 0194 02:40 mañana la pantalla enfocará al Palacio de la Moncloa donde el Gobierno va a anunciar la fecha de las elecciones anticipadas iba a decir suponemos si eso esperamos día

Voz 1071 02:49 área de una semana crucial pues día cuatro AIM eso a eso vamos lo que va de las diez de la noche a las diez de la mañana buenas noches Sastre buenas noches Barceló uno puede ponerse en la piel de Pedro Sánchez desde el lunes pasado cuando vio que los presupuestos no iban a salir lleva tantos días oyendo opiniones que igual es por eso que se ha quedado en silencio y mañana tampoco aceptará preguntas voces de su entorno que le piden que adelante por ejemplo al día catorce fin lo único de Ramos no es un mal día

Voz 4 03:19 no podré puede es el día perfecto

Voz 5 03:22 voces que le dicen que lo lleve al veintiocho

Voz 1071 03:25 no que lo deje todo para el super domingo todos opinan y cuando uno sale con un argumento otros llegan curso contrario como en el fútbol del súper Domingo preguntaban por ejemplo a Ángel Gabilondo

Voz 0175 03:34 por supuesto que lo aceptaría pero otra cosa es que sea lo más agradable lo más interesante lo más importante lo preferible es es otro tema pero claro que asumir ellas humilde con toda responsabilidad lo que diga el presidente del Gobierno ya verán ustedes qué poco me voy a quejar una vez que sabrá el espacio no perder tiempo y que os de ese tipo

Voz 5 03:53 aquellos quinielas la espera a la que

Voz 1071 03:56 hemos dedicado la cara B Ikea producido algo inédito poner pausa aunque sea por unas horas la frenética vida política española a los ministros que se están multiplicando las entrevistas les persigue la misma pregunta fruto de la ansiedad ellos lo saben o dicen que no saben seguramente no sepan ellos incluso hablan en tercera persona Llanos dirán ya nos dirán los del Gobierno

Voz 0506 04:17 mañana vieran algo no no yo no lo si realmente no lo sé sólo puedo decir que mañana iremos al Consejo de Ministros llevamos

Voz 1071 04:27 el tema de Franco han ayudado vamos a la veterana llevamos el tema de Franco luego nos dirán algo decían hoy por hoy la ministra de Justicia que va a ser al revés es decíamos

Voz 0194 04:37 empezar lo que va de las diez de la noche a las diez de la mañana menos de doce horas ahora ya porque es ahora cuando Pedro Sánchez no sacará de todas las dudas Inma Carretero buenas noches hola qué tal buenas noches porque hace menos de tres horas que Moncloa anunciado como sería el formato

Voz 0806 04:51 sí ya sabemos que a las diez de la mañana en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa va a comparecer el presidente del Gobierno para hacer una declaración institucional lo que significa que en principio no están previstas preguntas para que nos aclare las motivaciones de su decisión y sus consecuencias una hora antes a las nueve se habrá reunido el Consejo de Ministros de forma extraordinaria con usos punto en el orden del día informe del presidente del Gobierno fuentes del Ejecutivo aseguran a la Cadena Ser que ya está tomada la decisión del adelanto que en lo que va a hacer Sánchez es comunicarse a los ministros va a oír lo que tienen que decir y luego hará el anuncio público después a las diez y media de la mañana habrá otra reunión del Consejo de Ministros en este caso una reunión ordinaria y ahí sí que habrá ya una rueda de prensa aún no nos han dicho quién comparecerá aunque como sea

Voz 0194 05:37 prueba la culminación del expediente para exhumar

Voz 0806 05:40 Franco siempre ha sido Carmen Calvo la vicepresidenta quien ha comparecido con este tema así que posiblemente puede ser ella quién de las explicaciones

Voz 1071 05:47 bueno estado dentro del Gobierno miran ministro Pedro Duque le preguntaban esta mañana en Antena tres

Voz 6 05:52 levante el dedo el que no se haya visto descolocado por una decisión de Pedro Sánchez

Voz 7 05:57 eh

Voz 6 06:01 así que bueno pues mañana lo hablaremos en el Consejo de Ministros lo que se haga allí lo que se hable allí después entraba dentro de las decisiones del presidente yo todavía no doy nada por hecho

Voz 0194 06:13 a la sinceridad que durante la que no se ha visto escorado por una decisión de Pedro Sánchez unos dirán incluso a lo mejor su propio nombramiento les dejó descolocado lo que el presidente va a decir mañana los ministros Inma es que las elecciones son el veintiocho de abril en esto está de acuerdo todo el mundo hasta ahora en Moncloa

Voz 0806 06:28 eso es lo que dan por hecho miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE miembros del Gobierno ninguna de las fuentes que hemos consultado Ángels maneja otra fecha que no sea el veintiocho de abril hoy ha habido revuelo con eso de que será un Consejo de Ministros extraordinario y que pudiera indicar que las Cortes se iban a disolver mañana y que las elecciones por tanto serían antes del día veintiocho eso también nos lo niegan para hacer elecciones del veintiocho de abril tiene que disolver el presidente el cinco de marzo cincuenta y cincuenta y cinco cincuenta y cuatro días del perdón de hecho nos cuentan desde el Ejecutivo que el presidente y la vicepresidenta Calvo han planificado trabajo y que dentro de la situación eso dicen hay normalidad con algunas cosas que van a sacar adelante en los dos Consejos de Ministros que quedan y los dos plenos del Congreso que también se tienen que celebrar esta es la información que manejan como decimos en la cúpula socialista en el Gobierno hoy los ministros han seguido con su gira mediática lamentando la oportunidad perdida de los presupuestos en público nadie ha dado por hecho el adelanto electoral aunque a la ministra de Hacienda María Jesús Montero se le ha escapado un poco en una entrevista

Voz 0554 07:31 bueno el presidente lo ha dicho no ha dicho

Voz 8 07:33 que el viernes o el o Moncloa ha dicho que el viernes se comunicaría la convocatoria no de cuando aclaró la duda es cuando claro por eso la yo no yo no lo sé no lo sé la duda es cuándo

Voz 0806 07:47 a la valla Montejo de convocatoria pero en realidad solo no se había citado para conocer la decisión del presidente en paralelo a todo esto el PSOE ya tiene en marcha la maquinaria de manera discreta y el lunes

Voz 0194 07:58 va a reunir a la ejecutiva federal

Voz 0806 08:00 el martes ha convocado a los secretarios de Organización de todos los territorios en Ferraz que mañana se van a enterar como todos a las diez de la mañana de la fecha que ha decidido el presidente del Gobierno

Voz 0194 08:10 pues todos pendientes de la SER a las diez de la mañana para conocer la fecha que dice el Gobierno mima mañana hablamos no esto no nos tocara otro ya verá

Voz 9 08:21 hemos escuchado ahora a Dolores Delgado esta mañana en Hoy por hoy la entrevista en la que ha reconocido errores en la comunicación del Gobierno cuando habló de la figura del relator

Voz 0506 08:30 puede que haya explicado mal sí quizá deberíamos de haber hecho más pedagogía sobre yo no haber permitido esa rendija de la de la derecha con estas tres cabezas para que lo utilizase como un arma arrojadiza contra algo que era esencial que era el diu Halo

Voz 1071 08:48 las tres cabezas es que la entrevista se ha vuelto viral por la manera de la ministra de referirse a Casado Rivera ya Abascal ha habido

Voz 0506 08:55 en exceso de manipulación por parte de la derecha Se refiero no derecha como la derecha Tri fábrica hay mucha señora bueno hay mucha testosterona el otro día en esa fotografía

Voz 10 09:14 sobre la figura del tres la red

Voz 1071 09:16 k de Pablo Casado Pedro Sánchez

Voz 10 09:18 el en un trípode del populismo que va contra la economía a través de los presupuestos en un trípode que se apoyan los independentistas trípode también en otra pata de ese trípode que que el entorno batasuno

Voz 1071 09:33 las tres patas casado decía hasta como todos los demás en campaña Hinault mira a los días de mítines de su estrategia electoral es Ayala anunció ayer mismo cuando habló de un frente moderado que es como llama al acuerdo andaluz PP Ciudadanos y Vox donde mira Casado es al mes de mayo cuando tengan que negociar un gobierno por eso se dirige en particular Albert Rivera

Voz 10 09:51 hay algún otro partido que esté dispuesto a revalidar el pacto del abrazo es decir un acuerdo con el Partido Socialista porque aquí no hay un PSOE distinto a Sánchez los españoles tienen que saberlo porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestamos juntos para decir al Gobierno que se vaya y luego vayamos a las urnas separados sin saber cuál al van a ser las alianzas

Voz 1071 10:15 ahora que ese mismo gobierno vuelva los españoles nos manifestamos juntos esa pregunta de Casado Rivera ya se hicieron ayer los periodistas al presidente de Ciudadanos lo escuchamos en este mismo programa Rivera dijo que no quería acuerdos con Pedro Sánchez el mensaje con sus mismas ambigüedades lo ha repetido hoy el número dos del partido que es José Manuel Villegas

Voz 1089 10:34 vamos a estas elecciones para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa para cerrar la etapa de San Ximo y por lo tanto cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez a cualquier pacto con el Santísimo en todo caso el PSOE tendrá que ver si se libra del Santísimo y vuelve a ser un partido que mira hacia el centro sigue siendo como es el actual PSOE un partido que mira a los populistas a los extremistas ya los separatistas para tal pero seguramente el mejor sitio para que el PSOE haga esa reflexiones estando en la oposición

Voz 1071 11:07 cerramos la puerta pactar con este PSOE decía Villegas dejando toda la carga en ese demostrativo este PSOE Casado no se fía por lo que pueda pasar apela acaba de hacerlo aquello del voto útil

Voz 10 11:17 que no es muy compatible pedir unidas para que se vaya Sánchez sin embargo ver bien acudir de unidos a las urnas

Voz 7 11:25 para alcanzar una alternativa

Voz 10 11:28 por tanto el mensaje que tenemos que mandar es si queremos que haya una alternativa Sánchez no busquemos tres soluciones busquemos una única solución

Voz 1071 11:38 quién se está refiriendo en quién puede estar pensando casado mensaje que acaba de lanzar en Vigo donde ha ido coincidir por cierto con Alberto Núñez Feijóo venga pues vamos con

Voz 0194 11:48 la tertulia y con el análisis antes a las nueve hacíamos un poco de análisis de bueno de las consecuencias de la situación política que se vive las consecuencias son las políticas que afectan a la gente que no se pueden llevar a cabo por la situación en la que nos encontramos pero ya sobre la fecha porque suponemos insistimos suponemos en todas las certezas hasta mañana a las diez de la mañana yo no no no no digo que que todo lo que lo que estemos diciendo aquí sea una certeza estamos hablando sobre especulaciones ya lo dijimos ayer porque bueno es Pedro Sánchez quien tiene que comparecer para decir algo es decir puede haber convocatoria electoral o puede no haberla si hay convocatoria electoral puede ser el veintiocho de abril o puede no serlo puede Serantes o puede ser después es cierto que todas las voces de Moncloa con la que habla por ejemplo y ya lo decía la marcan esa fecha del veintiocho de abril pero hasta mañana a las diez de la mañana cuando comparezca sin preguntas Pedro Sánchez en Moncloa no sabremos exactamente qué es lo que ha decidido el presidente del Gobierno pero Fernando si cogemos ese veintiocho de abril que es el que todo el mundo está señalando pros y contras

Voz 11 12:59 el ocho de abril bueno yo y si se escoge el veintiocho de abril es porque se piensa que realmente ya no se pudo hacer nada políticamente en lo que puede quedar de legislatura es decir quisieron la tortura a llegar hasta hasta después del verano no el veintiocho el brillo realmente entonces lo que significaría es bueno pues las afrentas ya el botón nuclear y entonces pones te pones en modo modo electoral que llegaría pues hasta el verano prácticamente yo creo que hay hay un pro muy claro y es que digamos que el el el el foco sobre el sobre el G Acció se va a otro lugar no que teniendo en cuenta que tenemos en Madrid pues trescientos periodistas extranjeros y tal pues no es poca cosa no porque esto está generando ahí también también dolores de cabeza sobre todo en Exteriores no que tiene que cuidar todo el tema de la imagen que este es un tema que hay que tener en cuenta pero yo creo que el el tema quizá más importante es que vamos a ver la gente tiene muy reciente la la la foto de la manifestación y la posición de Ciudadanos no entonces cuanto antes sean las elecciones más posibilidades probablemente tenga al PSOE de que de que ese voto dentro que se le fue al sobe hacia ciudadanos pues pueda revertir cosa que puede cambiar después de las elecciones municipales autonómicas do cuando ciudadanos puede llegar a pactar con el PSOE en algún lugar no eso yo tampoco lo excluyo es decir que si se hace antes si tiene más capacidad de acceder a ese votante no de féretro tradicionalmente que ya estaba digamos en enfocado hacia ciudadanos y que de repente ha queda un poco fuera de juego al ver el juego este ciudadano yo creo que esta es la estos yo creo que son las dos consideraciones fundamentales pero pero claro la la ventaja que tiene espera el Súper Domingo es indudablemente a la movilización Easy realmente el análisis que se hace que su digamos que los votantes del PSOE están poco movilizados pues a mí lo que me me parece que entonces sí se elegiría realmente ese tema porque y bueno pues de paso que estaba votar al alcalde porque has acabado votando no todo esto votante de izquierdas tiene ahí una ser incentivos mayores para acudir a las urnas no y luego el la posición diríamos de seguir aplazando lo hacia hacia el otro bueno otra de las ventajas perdón de que sean cuanto antes es que el tema económico no va nada bien no sólo en España no es decir que que claramente parece que hemos entrado en un nuevo ciclo y alargar mucho la legislatura podían encontrarse con que comienza a aumentar en el en el desempleo con que el crecimiento se reduce más de lo previsto y es elecciones bajo esas condiciones son son muy malas porque vas ya acudes ya a la defensiva no pero yo creo que la gran ventaja de de llevar esto hasta el hasta lo más tarde posible reside fundamentalmente en que primero algunas de las cosas que se han iniciado Se pueden acabar por ejemplo ya elecciones sin que se haya resuelto lo de Franco me parece que sería muerte no la primera lo único que se va a decidir mañana es que a ver cómo lo sacan de allí no te ven

Voz 0194 15:58 acaso no habría tiempo porque la familia tiene derecho el recurso es decir que sí

Voz 11 16:01 sí pero bueno para para entonces sí pero para entonces igual ya se puede aclarar la cosa se diluye no ha pero ahora está demasiado está demasiado cercano luego yo creo que el Gobierno es consciente de que puede seguir negociando tanto con con Podemos como con algún otro grupo político alguno estas reformas que hablamos no no es la primera hora y que yo creo que elevarían también pues bueno una especie en pequeño cheque no para aumentar su capital cuando acuda a las elecciones si decir pues hemos conseguido no que por fin la ley de la ahí mordaza pues si se desprendiera de todos es adherencias que debe colgado al PP etcétera etcétera algún logro social y bueno pues ahí hay posibilidad a través de de de manejo de del presupuesto del que dispone tienen también posibilidades de por ejemplo hacer algún gesto hacia algo hemos mucho en la universidad y el sector investigador no que se hemos estado siempre tan tan tan poco digamos tampoco en la mente de los gobernantes últimamente sea que se puede a partir del análisis de las de las selecciones el locales y regionales yo creo que se puede elaborar a lo largo de los siguientes meses una serie de medidas donde le pueda fue clubs así específicos que te pueden beneficiar no eran los que mimar no

Voz 0194 17:19 sí bueno

Voz 12 17:20 esta esta salvedad de que mañana puede pasar cualquier cosa porque estamos en la era de la política Netflix no donde siempre giros giros defecto en todos los momentos yo la verdad es que cuestionó un poco qué criterio de decisión sea algo tan frágil y endeble como como la foto de Colón porque eso no deja de ser un marco comunicativo marco de campaña que es verdad que ahora mismo está vigente y puede generar algunas dudas en el votante de Ciudadanos pero la verdad es que vemos cómo los los marcos se diluye en cambian se transforman en este poco tiempo pues eso puede puede a esa parece la tendencia actual era un crecimiento pues de las tres derechas con Vox con un papel muy principal y en ese sentido puede llegar a ser un poco temerario convocar como Kardam pronto pero veintiocho tiene una ventaja de la coherencia en principio con la coherencia si de verdad no se puede seguir actuando de una manera efectiva desde el Parlamento y una coherencia con lo que se viene diciendo y también de algún modo la consistencia democrática de evitar las las disfunciones que generaría votar todo el mismo día no y la imposibilidad de una rendición de cuentas adecuada del voto que se efectuó ahora bien a nivel de ventajas como digo tiene tiene terribles terribles riesgos no una ventaja que podría ser para eso de mayo es que en las plazas en los que tradicionalmente ha sido fuerte las candidaturas municipales le pueden impulsar pueden impulsar a la izquierda no es en Cataluña por ejemplo en el que mucha gente se animar a votar en Barcelona a opciones ya no solamente al PSOE pero a los Comunes y que por lo tanto el voto pudiera oscilar entre Podemos y PSOE haría que es arrestar a lo mejor el voto independentista en Madrid el arrastre que pueda tener las convocatorias las las las plataformas de Carmena Rejón podría arrastrar también un voto socialista que de otro modo Se podría desmovilizar en ese sentido el efecto arrastre de mayo podría traer para detraer ciertos ciertos beneficios lo que singular de hoy a mi juicio es también algo que yo creo que vamos a ver en todos los casos no es como el PSOE va a generar una especie de presión desde la derecha para que ciudadanos vuelva a desplazarse al centro ellos van a hacer el abrazo de los no para volver a cortejar los porqués es increíble como las declaraciones de hoy tanto de ciudadanos como de Podemos eran amenazas necesitáis pero al mismo tiempo sonaban totalmente a cortejo lo de Villegas ha sido totalmente descartado

Voz 0194 19:34 el PSOE sin Sánchez y Sánchez para meses sin Sciences

Voz 12 19:36 Sánchez bueno es complicado si Sánchez y Susana Díaz supongo que Lambán estará frotándose las manos pero es complejo pero realmente hay una puesta y a la larga se va a jugar hacer esa presión Emilio

Voz 0554 19:51 habéis dicho es muy difícil saber qué qué es lo que va a decir mañana el presidente del Gobierno porque lo que está claro es que la fecha que elija separa tiene lógica política aquella que más le convenga electoralmente él o al partido a él claro una cosa que sí

Voz 0194 20:09 como no me parecía importante no

Voz 0554 20:11 por eso digo que a él porque el instinto de supervivencia forma parte de la condición humana y mucho más si tú haces de la voluntad de resistir el el lema el el lema de tu vida política de tu libro que se refleja reflejan un libro fue tu libro que se reflejan en un libro pues es lógico que sea de que además no nos engañemos a pero puede evitar porque por mucha cosa por eso no porque en el fondo todos los presidentes gobiernos y toda la persona que se han presentado una lesione siempre han procurado hacerlo en el momento que me Belén

Voz 0194 20:45 a ellos les favorece eso tiene toda la lógica

Voz 0554 20:49 por lo tanto pues pues eso habrá que esperar a mañana sin embargo hay un elemento hay un dato que parece sintomático y es que la Constitución dice que efectivamente es el presidente del Gobierno el que tiene el derecho único y exclusivo a disolver el el Parlamento Ia a proponerle al Rey la disolución del Parlamento ya convocara elecciones oído el Consejo de Ministros el hecho de que la declaración institucional que mañana va a ser el presidente sea inmediatamente después de la reunión del Consejo de Ministros bastante breve porque es un Consejo de Ministros de una hora que sonase un Consejo de Ministros normal podría hacer pensar en que la convocatoria va a ser para una fecha no le en cualquier caso la reflexión que no viene pues de todo esto es que nuestro país está viviendo en una situación de inestabilidad desde hace tres años mira en tres años hemos tenido dos elecciones generales dos presidente del Gobierno yo presupuesto eso es señal de inestabilidad porque lo normal en un país estable como lo hemos sido electo institucionalmente durante con casi cuarenta años es que en tres años hubiera habido una selecciones un presupuesto un presidente tres presupuesto pero es que además si mañana el presidente anuncia elecciones en este año como eso sí parece que es una obviedad tendríamos que en tres años y medio tendríamos tres elecciones probablemente tres presidentes y un presupuesto eso es la señal más clara y más inequívoca de que estamos viviendo una situación política inestable que es justo lo que necesita un país que afronta una recuperación desde una recuperación débil unos problemas económicos de y cierta recesión porque querer

Voz 1071 22:35 la literalidad del artículo artículo ciento quince de la Constitución dice en su punto primero el apartado primero el presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros bajo su exclusiva responsabilidad podrá proponer la disolución del Congreso del Senado de las Cortes Generales que será decretada por el Rey y es un matiz importante Cañada aquí el decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones países

Voz 0554 22:57 Juan

Voz 1071 22:57 todo tiempo tendría no da marca un plazo la Constitución pero sí que dice que en ese decreto en el que fijar

Voz 0194 23:02 en el caso de que mañana convoque elecciones loable de la convocatoria elecciones tiene que dar la fecha de la disolución y la fecha de las elecciones consecuentemente no

Voz 1071 23:11 explica que el Congreso que el Consejo de Ministros de mañana salga de ahí el decreto tipo de salir sólo en

Voz 0194 23:16 eh Fernando entonces hablabas de de los pross del del XXVIII aunque te gustaban más los pros de octubre pero habrás de los pues el veintiocho entre los contras del XXVIII no está el hecho de que bueno el primero que sean dos campañas electorales que termina unas elecciones paso una semana arranca otra pero que lo que pueda pasar en esas elecciones del veintiocho eso sí condicione lo que pueda pasar en las elecciones autonómicas y municipales ya no sólo el resultado sino también que durante esa campaña hasta llegar las celebraciones se va estar negociando posibles pactos alianzas

Voz 0554 23:51 no no no astral

Voz 11 23:52 el digamos arrastra absolutamente a la otra no pero vamos a ver yo creo que el problema de Super Domingo ya empezar por aquí es que si te sale mal te sale mal en todos los frentes es decir que pierdes todo mientras que sí lo separan las pues puede ser en las generales pero te puede salir bien o mejor las autonómicas y municipales no o a la inversa no entonces bueno es es un riesgo que tiene que que tiene que asumir el a mi me parece que el hacemos íbamos los ese encuestas realmente la la gran pregunta a la que está en el aire todavía es Si Si al de al tridente Le poco no no de Quito adjetivo sea el dilema triunfa Sicko

Voz 0194 24:37 no

Voz 11 24:38 al tridente Le el Le da como para tener como materia mayoría suficiente mayoría absoluta es a los ciento setenta y seis famosos escaños no y eso no está tan claro entonces ahí es donde se la juega verdaderamente Pedro Sánchez no porque si efectivamente se produce eso pues el efecto de contagio que puede tener sobre las otras elecciones pues es absolutamente directo vamos a ver yo creo que hay un hay hay una cuestión que que que me parece que es clave no solamente pasadas elecciones en cualquiera de las fechas que esta movilización del votante tradicional de izquierdas el votante tradicional de izquierdas hasta ahora está movilizado lo vimos particularmente en Andalucía pero si la oposición sigue actuando como está actuando no cabe duda de que en algún momento va a tener que movilizarse no es muy difícil que pueda mantener digamos este estoicismo de quedarse en casa

Voz 0194 25:30 mientras no nos dice lo que dice lo que dice

Voz 11 25:33 se podrá anticipar lo que bueno pues él está anticipando no esta es decir yo creo que en España hay una amplia mayoría social que quiere resolver por ejemplo el tema de Catalunya no tú no puedes estar diciendo de que pasa allí pasa además algo que es que es imposible de ejecutar nuevas aplicaron ciento cincuenta y cinco permanente pero pero eso que es no sea que hay eso en el fondo favorece a Pedro Sánchez sobre todo porque el hecho de que no las convoque inmediatamente aumentará la histeria de los actores de la oposición que entonces ya sí que perderán absolutamente los nervios porque como estáis viendo están repartiéndose ya el botín no sea pero dilo antes tú bastar conmigo vamos a pactar con el no saques ya está repartida el botín y claro les deja en una situación de fuera de juego completo con lo cual el votante de izquierdas de repente pues ve es a lo que se les puede venir encima el país se reactiva que Messi está en inmediatamente no se sitúa hubiera el tiempo suficiente para hacerlo no hay yo tengo esa duda no es no se bajan

Voz 12 26:33 claro sobre todo una vez que bueno pues ya se puede capitalizar lo esté pasando con el juicio buena medida en que la negociación con los partidos independentistas pues está rota no que que en realidad es uno de los síntomas de un fracaso porque de algún modo la apuesta fuerte a la formación de un bloque histórico que pudiese generar una una gobernabilidad duradera en España y en muchas regiones contando con partidos nacionalistas una mayoría diversa periférica compleja de un libro que que podría haberse dado no una vez que eso está roto se puede volver a convocar a esos votantes de izquierda que se habían asustado que vienen a sus votantes algo modela de la España interior podríamos decir no bueno es una es una posibilidad que además se puede beneficiar de otra segunda cuestión es que todavía está por ver aunque desde luego hay que hay que hacer un cálculo electoral estadístico muy fino en unas generales hay provincias en las que las escaños adjudicados podrá en hacer que la competencia entre las derechas que es algo de lo que se ha hablado mucho generase alguna competencia perjudicial no es decir que el ascenso de Bosch pudiese llegar a perjudicial a perjudicar al al Partido Popular en cambios en las autonómicas fuesen antes seguramente los resultados de las autonómicas serían beneficiosas para la derecha porque al ser circunscripción única en cada autonomía bueno esa suma sería sería positiva no en ese sentido esos una esos también motivo aunque como digo esto hay que hacer un cálculo muy fino para que las generales fueran antes de que las autonómicas

Voz 0554 28:00 vamos a la única experiencia que tenemos de elecciones generales que precedido a municipales fue en el año mil novecientos setenta y nueve

Voz 0194 28:08 el uno de marzo se habría tienes sí

Voz 11 28:12 es míster datos

Voz 0194 28:14 esa existía esta figura con el adiós este hombre de mis de dato es que es muy ordenados por qué lleva su libreta esto Emilio dicho

Voz 0554 28:27 digo por respeto a mis compañeros a esta casa y sobre todo a los oyentes la preo la la improvisación buena decirlo lo decía Churchill es la que siempre para bien y por respeto porque incluso por amor

Voz 13 28:40 no hay por qué me gusta eh chico más listo pero en fin es que eso forma parte de mi vida porque desde el año setenta y nueve estuve

Voz 0554 28:48 entonces mi hijo nació dos días antes

Voz 0194 28:51 pero no tengo memoria

Voz 0554 28:54 yo y nueve Suárez convocó elecciones el uno de marzo se quedó a seis siete diputados de la mayoría absoluta y convocó elecciones municipales un mes después concretamente el tres de abril y el resultado fue prácticamente igual que ocurrió que como en las generales Suárez y la UCD no tuvieron mayoría absoluta los nacionalistas catalanes le dieron su apoyo a cambio de empezaron a preparar la bola en el en los ayuntamientos aún que en la mayoría o en muchos de los ayuntamientos de grandes capitales y de poblaciones importantes el partido más votado fue la UCD por ejemplo Madrid tuvo José Luis Álvarez doce mil votos más que Tierno Galván sin embargo no tuvo mayoría absoluta se quedaba a uno dos concejales y entonces el Partido Socialista pactó con el Partido Comunista y eso fue la primera plataforma de poder que tuvo la izquierda en España visto con perspectiva histórica e institucional es bueno porque la izquierda empezó a rodarse a tener experiencia era bueno era bueno que al final quién estaban llamados por la lógica democrática a gobernar un día España pues no llegarán al al poder desnudos experiencia con las consecuencias negativas que eso tiene por lo tanto que vayan a tener influencia las selecciones que que si se convocaran el día veintiocho del mes próximo en las elecciones que podían celebrarse dos meses después en exceso del verano en dos meses después en en el mes de mayo pues es bastante difícil la gente cambia muy pocos buses

Voz 0194 30:28 a la gente a lo mejor en las en las de mayo pueden estar porque comer otra campaña electoral y tener que ir a votar otra vez a lo mejor posible que es posible es posible

Voz 0554 30:40 pero tampoco hay que quejarse pues miren ustedes hay una manera de no agotarse han voten ustedes con partidos que son que propicien gobiernos estables no digo a quién tiene que votar y que la gente no

Voz 0194 30:52 claro ya pero eso quería que quiere decir gobiernos estables cuando ya no hay mayorías absolutas

Voz 0554 30:59 el hombre pues yo es que las mayorías absolutas es un bien escaso

Voz 0194 31:02 va a ser imposible Álvarez desde hace las últimas son las penúltimas elecciones son imposibles claro que es un gobierno está

Voz 0554 31:10 un gobierno estable hoy con la perspectiva electoral que tenemos es un gobierno de coalición clara en te partidos afines eso es un gobierno estable que la afinidad entre el Partido Socialista Ciudadanos sale corresponde a ello decidirlo que la afinidad este entre el Partido Popular Ciudadanos vos recordó

Voz 0194 31:26 no pero sí hablaban pero lo hablábamos porque lo apuntábamos en la hora anterior Emilio si son incapaces de ponerse de acuerdo si son incapaces de negociar incapaces de pactar es decir yo no no veo la posibilidad de un gobierno estable que dure el tiempo suficiente para poder sacar adelante las políticas que afectan al ajillo

Voz 0554 31:46 es ese análisis contigo esa desesperanza que los españoles luego no se sorprendan cuando vean que el Gobierno ha dicho por ejemplo que va a mantener la subida de las pensiones más mantener la subida del sueldo de los funcionarios pero como no se ha aprobado un presupuesto porque no hay una

Voz 14 32:03 mayoría estable de dónde va a sacar el de el Estado no el Gobierno el Estado dinero para pagar esa incremento de pensiones es incremento de salario donde lo va a sacar del déficit para que el lugar de un billón de euro de déficit tengamos un billón de cincuenta mil en lugar de pagar treinta y un mil cuatrocientos millones de euros de intereses de la deuda pagamos treinta y un mil quinientos millones pues mire usted si los españoles quieren eso pues palos con gusto no entrara

Voz 12 32:29 esa es que la afinidad hoy es cada vez más más compleja al menos de una manera sistema

Voz 0554 32:33 yo creo que está bien clara

Voz 12 32:35 bueno depende de qué criterios se priorice

Voz 0554 32:37 evidencia la tenemos Alicia hablamos de cuestiones

Voz 12 32:40 económicos sociales pues parece claro que abrió una afinidad como se ha visto en los últimos Presupuestos Generales entre PSOE y Podemos se hablamos de una prioridad de la cuestión nacional entonces a lo mejor podría construirse una afinidad entre cierto PSOE cierto ciudadanos al mismo tiempo ciudadanos si olvida ciertas cuestiones

Voz 0554 32:58 de hecho minoría claro pues depende de que

Voz 12 33:00 de algún modo sector somos los partidos hoy cada vez son menos partido de convicciones y de representaciones de ideas que partidos maleable

Voz 11 33:08 lo Gonzalo al final todos los partidos los diputados votan como un bloque a lo que diga el patrón no vota pero el problema es que es que ya no operamos con un único eje como era el verdadero entoces ahora ahora quién bueno vamos a ver quién apuesta por Europa por qué y cómo quiere hacer política europea no nadie nos lo cuenta no eso no lo sabemos tenemos muy claro el eje nacionalismo español por simplificar nacionalismo periférico no en qué actitud adoptar ante todo este tema que tenemos relativamente claro el eje izquierda derecha tradicional también pero claro pincha en este punto es decir el PSOE no está en A este respecto donde está Podemos no indudablemente ir PSOE va a tener siempre dificultades por mantener una coalición de facto no que no de un acuerdo formal que nunca se va a producir una colección de facto parlamentaria como la que ha tenido hasta ahora no es decir con Podemos por un lado y los partidos independentistas por otro donde por ejemplo Esquerra puede apoyar claramente políticas de izquierdas pero ojo como lo esto qué es el tema este de Pedro dependencia pues entonces ahí hay y luego a mí lo que lo que sí que no veo claro es sinceramente o sea ese donde está el el tridente porque claro el tridente está eh sobre todo lo que lo que veo es la incoherencia de ciudadanos dentro del tirante no prorrogar el tridente está muy claro dónde está boxing donde está el Partido Popular en todo lo que tiene que ver con la cuestión nacional está muy claro en todo lo que tiene que ver con políticas económicas están mirando todo lo que tiene que ver con digamos la búsqueda otra vez un discurso religioso no moralista no aborto mujer opuesto a progresismo etcétera etcétera no pero claro el ciudadanos juega eso también es decir yo lo único punto es veo unidos es en el tema catalán fuera del tema catalán todo lo demás en teoría les separa en cambio les une al PSOE

Voz 0554 35:12 pero yo estoy de acuerdo Fernando en el tema que en el tema catalán les une pero el proyecto económico para que los ciudadanos es un partido liberal sí pero no lo hice su programa

Voz 11 35:24 no no está te adoro más o menos están ahí

Voz 0554 35:26 a ver es que es que vos es el punto de vista de política económica se reclama liberal del liberalismo no político sino de liberalismo económico hay hoy una una gran afinidad sin embargo yo creo que el enfrentamiento de verdad de fondo en los en los asuntos que afectan a la propia existencia de la nación están entre el PSOE y Podemos por qué pues porque el PSOE es un partido que con todo lo que a decir está en el sistema que porque es uno de los que colaboró de una forma determinante en el sistema que sepamos la contribución en mil novecientos setenta y ocho mientras que Podemos ha dicho y ha repetido hasta hartarse que está en contra de eso y ahora mismo el matrimonio si es que se puede llamar tal cosa es un matrimonio de pura conveniencia entre este esos dos partidos a la izquierda sí que de verdad está dividida y fraccionada por una un asunto clave es estamos de acuerdo con este sistema si o no el PSOE si podemos no

Voz 11 36:19 pero vamos a ver yo creo yo creo que aquí hay dos problemas vamos a ver el primer problema ahí fundamental es que no hay liderazgo es decir sin acuerdo ni en el partido ninguno ninguno de los líderes actuales controla su partido con lo cual cada vez tienen más dificultad por bueno los partidos ni hay una pretensión por tratar de arrastrar qué es lo que significa liderazgo no es decir hacerles ver que es necesario cambiar una actitud de del partido y porque interesa por interés general sea es decir cómo va hacer ciudadanos y efectivamente el único gobierno estable que cabe es pactar con Sánchez después de unas generales que va a decir que no puede porque Sánchez porque tal no no lo oiga mire que es que hay un interés superior al suyo que es el interés de una estabilidad digamos política elegido de los ciudadanos y ciudadanas y que respete los de tiene que hacerlo vamos a Felipe González consiguió cambiar la actitud de la izquierda española hacia la OTAN eso es el hacer el liderazgo estaba pensando en eso necesitamos o El Mut Coll con el tema del Deutsche Mark y la incorporación de Alemania el euro que es que era absolutamente impopular este es un un líder de la derecha que sea capaz de hacer entender al votante de derechas español que hay que resolver el tema de Catalunya e haciendo concesiones importantes sino nunca se va a resolver a menos que quieras llevar allí los tanques por la Diagonal dónde está ese líder es el líder no existe esa es decir se lo que hacen es es seguir al pueblo subir el líder es quién consigue que los demás de sigan no los que hace seguidismo no de lo que la gente piensa a través de las encuestas y esa es nuestra mayor carencia yo creo estamos en la situación en la que estamos como consecuencia de eso que tenemos buenos líderes seguro que conseguimos gobiernos estables e como los conseguimos en la transición eh en la transición si había liderazgos gente con capacidad tomate lo que hizo Carrillo por ejemplo no sea que que

Voz 0554 38:19 partido que yo presido el mayor esfuerzo que se hizo en la Transición

Voz 11 38:22 alguien que porque las cosas no es comunista como que que que que cedió la bandera no está aquí es que ha visto bueno pero es ahora cuando nadie no cede absolutamente nada pero digamos que el el interés general además importante que este tipo de de

Voz 0554 38:36 de consideración es verdad que disculpa viene verdad que Marcelino Camacho dijo en un discurso en noviembre del año setenta y siete Poco después de la elección y quién no si iba a decir a nosotros que sólo un año y medio después de la muerte del dictador íbamos a estar en el Parlamento sin ninguna tensión sin ninguna violencia después de una erección íbamos a poder decir lo que hemos tenido prohibido y hemos sido perseguido durante cuarenta años por la dictadura nadie se lo podía imaginar por qué pues porque en el otro lado había gente inteligente y idealista que dijo mire usted pues que cambiamos o nos cambian entonces pues pusieron en marcha el proceso de reforma sí

Voz 12 39:17 por por cerrar algunas ideas yo creo que las alianzas que pueda llegar a ver tienen que estar más que basadas en afinidad en equilibrios basadas en la negociación en contrapesos mutuos es decir tienen que ser alianzas basadas no en la Comunidad en el consenso sino precisamente en la negociación de las diferencias no y eso es algo a lo que quizás no estamos acostumbrados que es la puesta cuál es el problema estamos más una política marcada por líneas rojas no por líneas rojas que muchas veces no están siempre en todos los casos totalmente fundamentadas el caso que tú cavas de nombrar yo no creo que podemos esté en contra del sistema han dicho ello yo no podemos quiere reformar la Constitución actual en algunos de esos así sacamos

Voz 0554 39:56 en contra de ese tema pero han cambiado pero lo Andy

Voz 12 39:58 yo eso yo creo que esa afirmación no no no

Voz 0554 40:01 el desdén y el desprecio con el que han hablado del sistema

Voz 12 40:04 veintiocho me tremendo pero bueno volvamos sin volver a esta interpretación no pero la es su interpretación de un conjunto de una práctica de poder que había corrompido de algún modo las instituciones y la forma partido tiene incluso una corroboración empírica bastante clara no que ha quedado como tampoco lo desde allí hemos tanto yo creo que su práctica institucional y política demuestra que puede que Podemos es un partido completamente afina final sistema lo cual Porta por otro lado no es en absoluto Vox que ni siquiera podría considerar un partido un partido liberal no porque es un partido que sencillamente tiene tiene un sesgo de poder claramente sus políticas económicas con el que ni siquiera acordaría Ciudadanos de tal manera que yo hay de coincidido con con Fernando en la coincidencia con aquí el problema es la contradicción que genera ciudadanos no y aquí veremos que equilibrio de poder

Voz 0194 40:50 era dentro de dos horas también de las líneas rojas proyecto decías ya no existe ese eje izquierda derecha que es lo que podemos para plantearnos pues si esto se irán de izquierda estos pero al margen de estos también están las las líneas rojas los cordones que se ponen ellos mismos yo no estaré yo no no saldré en la fotografía de un pacto en el que esté no saldré en la fotografía el que esté otro claro así yo lo veo realmente complicado

Voz 12 41:11 el fundacional que arrastramos que es el el el el no voto de Podemos al algo claro de PSOE Ciudadanos es esa es una línea roja tras una cicatriz que todavía

Voz 0194 41:22 yo estoy podemos es el problema es que esa sí

Voz 1071 41:24 estación Se repetiría es decir si hubiera un acuerdo entre el PSOE

Voz 0194 41:27 danos que nadie te puedes exacto cómo cómo podemos demandar estabilidad si empezamos a poner estos cordones y estás la línea roja que el tema catalán porque si no ha habido un mínimo una mínima posibilidad de entendimos

Voz 0554 41:43 tanto entre el Gobierno de fe de Pedro Sánchez y los separatistas catalanes porque ello han puesto una línea roja o autodeterminación

Voz 0194 41:50 o no hay nada de qué hablar si hoy nos hemos quedado con la boca abierta cuando hemos escuchado a la ministra de Justicia como llamaba al como lo has dicho tú yo he dicho triunfa si contribuyente básico bueno pues están también las declaró acciones de quién tiene que defender la imagen de España en el exterior es Irene Lozano muy próxima a Pedro Sánchez responsable de lo que se llama España global lo que antes era marca España pues si no han visto el pasaje de su entrevista televisiva con el canal Sky News este es el momento que más ha dado que hablar Sex

Voz 5 42:22 el sexo no está prohibido como votar no está prohibido pero no puedes hacerlo con fuerza porque si lo hace sin permiso es violación está comparando hacer un referéndum en contra de los deseos del Gobierno central con una violación las no o bueno eso ha dicho lo ha comparado con una violación a menos que me equivoque en otra vez domesticado bien lo que digo es que en cualquier acto que hagas es diferente si lo haces con permiso o sin permiso

Voz 1071 42:53 son opuesto hoy este tuit anoche no hice la mejor de las comparaciones trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con no sin el consentimiento de los afectados el referéndum del uno de octubre se hizo sin el acuerdo de la mitad de la sociedad catalana Illa ha dejado dividida

Voz 0554 43:07 comentario si la metáfora de una forma peligrosa hay que ser don José Ortega para hacer la a lo mejor es callarse a la igualdad

Voz 0194 47:55 a Fernando Vallespín Gonzalo Velasco y Emilio Contreras la semana ya saben que tiene dos grandes asuntos informativos uno es el adelanto electoral del que hemos estado hablando hasta ahora después de la caída de los presupuestos y el otro es el juicio de pluses