Hora 25 (14/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 acción o desaprobación de risas así que si vuelven a insistir en en la risa como consecuencia de alguna de las respuestas van a ser desalojados así que por favor mantengan el respeto al acto de interrogatorio que se está realizando en este momento

Voz 0689 00:16 hemos dicho durante todos estos días que el público está muy respetuoso no se oía de fondo pero los que estábamos dentro de la sesión sí hemos podido percibir esa sensación de de risa durante esta sesión tan intensa al presidente de la Sala Segunda también ha hecho saber a los declarantes que es mejor que miren a la cara porque así se afianza ese principio jurídico el de inmediatez yo Temir hoy puedo observar simiente sonó mirar a los ojos del acusado para ver si dice o no la verdad lo decía se lo decía a Joaquim Forn

Voz 1 00:46 mire no hace falta que coja el escorzo fue mirar siquiera escucha la pregunta por mejor es decir Siro buena parte si así lo mejor

Voz 0689 00:57 más Angels en el dintel de la puerta de entrada al salón de plenos lo dice bien claro el martes lo vamos a poder ver aquellos que no se hayan fijado lo dice latín pero hemos traducido condicionaron dice así proceda de tu rostro justicia y que tus ojos vean la equidad

Voz 0194 01:13 todas formas tal y como están situados y hoy lo pensaba antes votar por tenía que estar mirando todo el rato ha hablado no no no es una ley debería permitir Gerar la silla en la mesa para al menos tener tener enfrente a los fiscales hoy era un día distinto Álvarez porque empezaban los interrogatorios yo no sé si eso ha cambiado la percepción dentro de la sala

Voz 0689 01:32 pues sí yo creo que sí la percepción desde luego desde dentro cada día es más nítida hay un tribunal muy permisivo pero estricto en cuanto al orden de la Sala ya los discursos repetitivos no los van a tolerar que aprendan todos por dónde van a ir las vías del tren sería un consejo a imitar sobretodo en cuanto a las arengas políticas que nada sirven para conformar una sentencia va a ser

Voz 2 01:52 el interrogatorio que sólo va a poder centrarse en los aspectos fácticos no va a ser posible un debate ideológico sobre precisamente la posición la actitud de carácter ideológico que cada uno de los acusados o la representación de la acusación popular pueda en ese momento encarnar

Voz 0689 02:14 dicho queda el que avisa no es traidor Nalda

Voz 0194 02:17 cosa Pozas porque de manera simultánea el proceso va la agitada vida política del país pase lo que pase con el adelanto electoral nada va a cambiar el calendario del Tribunal no

Voz 0055 02:25 sí no hasta ahora la previsión del Tribunal Supremo en todo caso a pisar el acelerador Si por ejemplo pues se podían evitar coincidir de alguna manera con la campaña de mayo de las autonómicas de mayo de las municipales de mayo eso solamente implicaría ir más rápido que así en román paladino pues implicaría que en vez de ir al Tribunal Supremo de martes a jueves pues tendríamos que ir de lunes a sábado pero un posible adelanto electoral elecciones generales por ejemplo en abril eso es lo que implicaría sería tener que cortar el juicio y el Tribunal según nos cuentan pues no está dispuesto a hacer eso no está dispuesto porque procesalmente en fin pues es un lío bastante bastante importante que afectaría sobre todo en fin a los derechos procesales de los acusados no solamente por por asuntos logístico entonces no lo que sí que tienen en su mano el tribunal lo harán si existe esa posibilidad es modular la la publicidad de la sentencia en el momento en que en que se haga pública en función del momento también electoral en que esté porque siempre intentar no coincidir con los procesos electorales

Voz 0194 03:22 Álvarez hasta mañana hasta mañana los días necesitamos la ayuda de quienes conocen bien el mundo del derecho del Supremo así que hemos vuelto a llamar al magistrado emérito José Antonio Martín Pallín buenas noches

Voz 3 03:31 es de cuatro preguntas José Antonio la primera tú crees acertada la estrategia de Junqueras no quiere responder ni a los fiscales ni a la Abogacía del Estado

Voz 1019 03:41 no por supuesto no la comparto ahora que soy abogado yo siempre recomiendo a mis clientes que contesten a todos los que estén allí hasta su un corta es que además eso da muchos más matices y amplía el campo en el que se está estableciendo el debate yo incluso contestaría voz porque eso daría también un relieve de carácter político ya que ellos hace mucho hincapié en el carácter político del proceso las preguntas de voz seguramente reforzaría son pocos por lo menos está mucho más acertado que lo que ha hecho Oriol Junqueras

Voz 0194 04:22 claro pero que hace lo que hace es Junquera es es hablar como esto es un juicio político algo que ayer en la Fiscalía dejó claro que que no estaban juzgando a ideas sino que están jugando hechos pero él mismo su teoría es que es un juicio político decía que bueno que no iba a declarar porque sentía de indefensión

Voz 1019 04:38 hombre yo creo que intensión no lo que supone yo insisto es que es muy difícil de separar yo lo comparo con unos y meses unidos por el pecho y con un solo corazón es muy difícil para un cirujano separar lo político de lo fáctico con dice el presidente todo lo fácticos político se está hablando de un referéndum ilegal algo que no se celebró porque e intervinieron esfuerza todo en público de decisiones que había sido anuladas por el Tribunal Constitucional por ser contraria a la Constitución pero que estaban emanadas de un Parlamento y aprobadas por un gobierno hagamos abstracción de Cataluña luego todo eso es eminentemente político

Voz 0194 05:25 es una cosa constante por el hecho de que cada testigo tenga una estrategia distinta ya lo hemos visto claramente entre Junquera así Ford puede implicar que se perjudiquen entre ellos

Voz 1019 05:35 hombre pues no es descartable me quedan diez por declarar y por tanto todavía no sabemos cómo va a evolucionar pero yo creo que en el aspecto de contestaron no contestar a las acusaciones debería haber habido un acuerdo previo por lo menos una estrategia que es la que yo propugno de contestar a las acusaciones

Voz 0194 06:00 y una última cuestión qué te ha parecido el papel de de Marchena en este primer día de declaraciones

Voz 1019 06:05 pues me ha parecido muy bueno porque la verdad es que ha sido muy flexible

Voz 4 06:13 no ha tenido

Voz 1019 06:15 con mucha serenidad yo no sé si era Javier o Pozas que es porque ese plano no no nos lo ofrecieron no de las sonrisas incuestionablemente sí se gesticula ostensiblemente hacen muestras de aprobación hondo e algo de sagrado el presidente puede llamarles primero la atención ideas pues en casualmente reincidan expulsar de la sala no sabemos si ha sido una simple sonrisa e incuestionablemente pues eh teniendo esos datos pero vamos está previsto que incuestionablemente no se puede en gestos de desaprobación que sea no extensibles siga rompan en un poco el orden de la Sala

Voz 0194 07:03 Icono de Vox José Antonio el hecho de que no les haya permitido leer las preguntas que tenían preparadas

Voz 1019 07:07 bueno hay un debate que no no es específico de voces esto se da todos los días porque a los partidos políticos les ha dado por ejercer de acción popular que es un tema que habrá que reflexionar sobre él para el futuro pues incuestionablemente incluso lo hemos visto también en temas y político económicos como la Gürtel

Voz 3 07:32 en el caso Nóos recordamos hoy nosotros

Voz 1019 07:35 yo la Constitución dice textualmente que uno tiene derecho a no declarar ya no confesarse culpable y que le preguntan el propio presidente de a esto contexto esto no contesto yo pienso que lo que habría que ver la naturaleza de la pregunta para que el presidente hola abogado o el propio interrogado digan a esa pregunta no contexto porque mi inculpa el hacerlo en el rechazo de plano pues yo creo que es discutible tampoco voy a entrar ahora a debate con la posición adoptada por el presidente pero debemos reflexionar sobre ese punto

Voz 3 08:19 José Antonio muchísimas gracias gracias a vosotros a la vuelta pregunta vosotros

Voz 2 08:25 veinticinco

Voz 14 12:15 cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló la tertulia Fernando

Voz 0194 12:28 exprimen Gonzalo Velasco Emilio Contreras analizábamos ahora con José Antonio Martín Pallín la diferente estrategia que han adoptado dos de los acusados en el juicio el pluses que han declarado hoy Oriol Junqueras Joaquim Forn en el que era vicepresidente de la Generalitat que era conseller de de interior ha quedado claro Emilio que tiene bueno visión más política una estrategia más política y el otro una estratagema jurídica de hecho los abogados el primer día cuando plantearon las cuestiones previas lo dejaron claro el abogado de Yunquera ya dijo esto es un juicio político y el abogado de Ford dejó esto es bullicio penales

Voz 0554 13:01 qué se debe a una razón clarísima Pepe bastante obvia no y que se basa en la diferencia de significación política que tienen Junquera informa el resto de los acusados porque Junquera es un líder y aspira a ser el líder del intendente de timo catalán hay varios concretamente puesto Mon con con el que tiene un púgil alto y un enfrentamiento hay un choque entre ambos en las próximas elecciones cuando haya las haya lo que lo que quiere dilucidar es quién va a ser el líder máximo del separatismo catalán el aspira a ser el Macià o el Companys del siglo XXI mientras que Ford es un político muy cualificado pero no aspira a ese tipo de liderazgo y por lo tanto reduce su presencia en ese juicio no a un gran alegato de liderazgo político sino a un aspecto puramente técnico debe de técnica jurídica hay basada en los hechos son dos personajes distintos con dos significación es distinta y uno dice una cosa porque tienen un objetivo y el otro lo que tiene el objetivo de salir lo mejor parado de la sentencia pues dice otra cosa distinta

Voz 20 14:06 a la contradicción en que el el el posible carácter político del juicio está en que se halla tipificado penalmente un derecho fundamental que no lo es que podría ser el de reunión que SAT tipificado como un alzamiento violento tumultuaria no por eso es en cierto modo contradictoria la actitud de Junqueras claro lo que él cuando cuando las premisas del que te denuncien a sacar abogado del Estado la Fiscalía conducen a una conclusión que es la pena tú no puedes atacar la conclusión de tocar las premisas en ese sentido la alegación de forma parecido más adecuada porque era ha defendido que su actuación nunca ha ido en contra de los mandatos del Ministerio y que los únicas recursos penales que ha presentado han sido cuando creía que había aún una incompatibilidad competencial con Diego Pérez de los Cobos no ha sido rigurosamente sentido hipotecarse para quedarse de razones sin ir en contra de esa afirmación de que podría haber una policía del juicio en ese sentido la verdad es que me ha sorprendido la actitud Junqueras que parece asegurar su condena

Voz 21 15:01 sí y bueno está claro

Voz 22 15:04 que el Palacio podemos hacer esta ahora es que hay estrategias distintas que además esas estrategias pueden entrar en contradicción son muy claro y luego hay algo que sí me pareció muy interesante que he hecho Nini bueno que que merece un comentario no porque yo lamentar la plana que comentado esto de digamos de desde la perspectiva más técnica no que es o sea que si de verdad se quiere convertir el juicio como es el rol que está adoptando yunquera un juicio político deja que te pregunto de los egos

Voz 1071 15:38 porque entonces es cuando realmente se entra no

Voz 22 15:41 en digamos en un discurso infinitamente más político mientras que ahora estamos en un discurso muy frío muy técnico no que es bueno que yo creo que lo que les interesa a todos pero si tú vas ha dirigido más a convertirlo en un en un en una una disputa política pues venga ex de la lengua a los de Vox no que se vea el odio o sea que que lo marquen tú eres de replicas no y entonces así ya la imagen diríamos que se traslada es claramente en esa dirección no

Voz 0194 16:08 pues parece que ninguno de los acusados va responder las preguntas de voz porque no lo ha hecho es un quieras que no ha respondido tampoco ni a las de la Fiscalía ni a las de la Abogacía del Estado pero Four que sí ha respondido la Fiscalía y a la aboga hacía tampoco ha respondido a los abogados de la acusación a los abogados de de Vox la deriva política de este juicio anclarse alcanza incluso al Parlamento Europeo Griselda Pastor buenas noches muy buenas porque PP PSOE y Ciudadanos piden que se cancele la conferencia que Kin Torre Carles Puigdemont de momento piensan dar el lunes que viene

Voz 0738 16:39 exactamente pasa muy pocas veces que los jefes de tres grupos políticos en este caso socialista populares ciudadanos presenten por escrito una demanda al presidente de la Eurocámara el problema es enorme porque oficialmente Tajani podría impedir el acceso a Puigdemont pero pero teme o necesita algún tipo de de raso jurídico ilegal hasta ahora el argumento había sido que Puigdemont estaba bajo una una orden un mandato de busca y captura pero esto no es así no desde que desde que el juez Llarena rechazó la la la demanda después de la decisión del Tribunal de Alemania ya a partir de ahora la cosa está complicada nulas criticar son muchas otro eurodiputado Enrique Calvet amenaza o dice que podrían darse problemas de de seguridad dentro de la de la Eurocámara el debate está abierto y todo el mundo pendiente porque si Tajani no dice nada pues Bader conferencia este próximo lunes dentro de la sede parlamentaria pero sí Tajani habla pues esta conferencia no se podrá celebrar al menos no en ese en ese edificio no sabéis que es una conferencia que está organizada no por los dos presidentes sino que en este caso está organizada por dos eurodiputados uno es de la NBA el eurodiputado nacionalista flamenco y otro es un ex ministro de Exteriores esloveno ambos forman parte de ese grupo de apoyo que está siguiendo el proceso que ha visitado a los presos en las cárceles catalanas y que está muy pendiente de todo lo que pasa por esto el título de la conferencia es exactamente pues Cataluña proceso al referéndum y retos para la Unión Europea

Voz 0194 18:21 gracias les saldrá buenas más o menos vamos un minuto Estados Unidos porque hay novedades Marta del Vado buenas noches hola buenas noches que Trump parece que está dispuesto a declarar el estado de emergencia para poder pagar el muro

Voz 1510 18:34 sí primero Donald Trump va a avalar el acuerdo bipartidista sobre los presupuestos alcanzado a principios de esta semana el texto contempla casi mil millones y medio para construir noventa kilómetros de muro y sobre todo evitará un nuevo cierre de gobierno pero este acuerdo garantiza en menos de un tercio de los fondos que Trump exige para construir el muro en toda la frontera con México así que va a firmar además de los presupuestos la declaración de emergencia nacional según ha confirmado la propia Casa Blanca de esta manera el presidente va a movilizar fondos de otras partidas en concreto del Departamento de Defensa para construir el muro sin pasar por la aprobación del Congreso

Voz 0554 19:10 me spam

Voz 1510 19:13 Deep la líder demócrata en la Cámara acaba de decir que estudiarán todas las opciones para oponerse a esta declaración de emergencia una emergencia inventada por según Nancy Pelosi entre esas opciones a impulsar una resolución en el Congreso que la desestime esta resolución se tendría que votar también en el Senado ponen a los republicanos entre la espada y la pared hay una brecha importante dentro del partido todo entre los que opinan que la situación en la frontera no es en absoluto una situación de emergencia los que apoyan al presidente además de una batalla legislativa Ángels Se espera que se abra también una batalla judicial sobre si esto es constitucional o no si es un abuso de poder o no que el presidente emplee este tipo de mecanismos para movilizar dinero federal saltándose el aval del Capitolio como dice el artículo uno de la Constitución son las cámaras quienes tienen el poder de asignar los fondos del Tesoro

Voz 0194 20:02 gracias Marta buenas noches vamos a buscar también ahora a última hora antes de cerrar los titulares de cinco días Miguel Jiménez diré

Voz 3 20:10 muy buenas noches Ángels buenas noches que nos encontramos en cinco días

Voz 23 20:15 bueno pues se nuestras apuestas me mañana esta algunas relacionadas con con el adelanto electoral de las elecciones van a dejar en el aire decenas de medidas económicas algunas que estaban sólo anunciadas otras que estaban ya en proceso de tramitación en materia laboral por ejemplo todas las medidas de de revertir la reforma laboral quería vestir a los nuevos impuestos no sólo los pelos presupuestos sino también los que iban por lo he leído en materia de energía en materia de pensiones bueno dos hacemos un repaso de todo lo que se va a quedar en el aire como consecuencia de la de la todo el y luego otra de las noticias del día quizá es el anuncio del burka que deja de acudir

Voz 0194 20:58 sí trescientos ocho

Voz 23 21:01 es lo que nos cuentan fuentes sindicales es que lo que peligran en España son unos doscientos cincuenta empleos y que los sindicatos están viviendo a una empresa que trate de perder colocarlos en en otros proyectos llevamos también titular un poco gamberro en los cajeros de La Caixa dinero por la cara y es que La Caixa está implantando el sistema de reconocimiento hacía además se reconozca la cara podrán podrán

Voz 3 21:31 porque si no nos íbamos a hacer cola esta noche a nosotros sí

Voz 0554 21:36 cirugía estética la cirugía estética

Voz 24 21:39 el muchísimas gracias gracias

Voz 1071 21:42 el sastre Cuaderno de frase venga empezando por Theresa May que ha vuelto a perder una votación en el Parlamento británico otra vez sobre el Brexit es verdad que no era vinculante esa votación pero sí que tiene su simbolismo llevaba una moción sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea y por cuarenta y cinco votos de diferencia ha vuelto a salir derrotadas los conservadores rebeldes de su propio partido se han abstenido faltan en teoría cuarenta y cuatro días para el Brexit

Voz 11 22:06 no no no donde Meneses y ayer en el Corbijn ponía el edicto la llaga el

Voz 1071 22:16 Artés cuando los presupuestos se dirigían al precipicio comentamos un pasaje que acababa de producirse el Congreso con esta frase que la diputada Oramas de Coalición Canaria lanzó como reproche a la ministra Montero

Voz 25 22:27 gracias señora presidenta vaya mitin señora ministra esto no son las Tres Mil Viviendas de Sevilla sino

Voz 1071 22:33 congreso la diputado que usted en la bueno hoy Ana Oramas ha convocado a los medios de comunicación en el Congreso

Voz 16 22:39 que tenemos responsabilidad política tenemos que tener la suficiente para jamás perder los papeles y cuando uno hace algo como lo pise yo el otro día que además hace daño a mucha gente no tiene excusa

Voz 1071 22:54 contaba que le han escrito para invitarle a visitar el barrio conocer los proyectos sociales así que va a hacerlo para visitar las tres mil viviendas

Voz 16 23:01 cuando un político tiene que explicar qué es lo que quiso decir se equivocó y sobre todo cuando esa afirmación que hice yo que nunca jamás pretendía descalificar estigmatizar a un barrio maravilloso de Sevilla como el de las tres mil viviendas tengo que corregir y pedir perdón

Voz 1071 23:22 además hay por cierto esta historia ha dimitido un diputado esloveno después de contar en el parlamento de su país que robó un bocadillo participaba en un debate que se estaba transmitiendo en directo y con toque estando en una tienda esperó tres minutos para pagar y como no venía nadie se largó sin hacerlo sin pagar Se formó tanto revuelo en las redes que el diputado ha tenido que dimitir ahora

Voz 0194 23:43 te iba a decir pero ahora mismo si alguien tuvieron poco de digo aquí yo soy de alguien que los robaron

Voz 1071 23:48 por el hambre que tiene nos queda

Voz 1269 23:50 bueno

Voz 26 23:52 el dietario

Voz 27 23:56 Juncker así en estado puro los jueces habrán tenido oportunidad de conocer el peculiar estilo del presidente de Esquerra Republicana entre el pelo

Voz 0092 24:04 picador y el maestro didáctico enfático moralista y un culto irónico antes que independentistas somos republicanos y demócratas y antes que demócratas somos buenas personas esta sido declaración de principios sobre la que ha articulado su defensa aunque no entrado el detalle de los hechos sino que ha desplegado su propio relato de todo lo que ha ocurrido está al llegar aquí en un ejercicio de reducción al absurdo del juicio al que se enfrenta dos estilos dos estrategias y Joaquim Forn siguiendo la línea de su abogado sí ha entrado en la defensa técnica con una detallada refutación de las acusaciones todo ello en un clima de atención y de respeto lejos del ruido político previo al juicio los expertos dejan una pregunta en el aire cuánto tiempo durará esta contención un amigo juez me dice el juicio será largo y la experiencia enseña que a medida que pasan las semanas con la fatiga aparece la tensión las formas se resienten después de Rajoy Sánchez iban los dos presidentes que ha tumbado el independentismo con sus votos con lo que queda más claro que el agua que el problema es catalán pero también español que el federalismo tiene sobrada capacidad de impacto sobre el conjunto RCN anal y así será mientras no se sea capaz de pasar de la bronca la política el error del independentismo Sir equivocarse de negociación con el juicio en curso oye la derecha del ataque de nervios no serán las condiciones para una negociación política plantear como condición de un pacto la autodeterminación es un brindis al sol porque nadie puede comprar siquiera la referencia a la espera de pasar el trance el juicio ese es el tiempo de negociaciones concretas por ejemplo de presupuestos pero los sectores más rudos el independentismo los que no distingue la ética los de las convicciones de la ética de la responsabilidad necesitan dar permanentemente testimonio de su fe y el dogma que mejor los representa se llama autodeterminación el problema es que hoy no toca quién política hay que saber distinguir en cada momento entre lo que es útil lo que sólo tiene valor testimonial

Voz 1269 26:09 terminamos aquí Fernando Vallespín Gonzalo Velasco Emilio Contreras buenas noches y buena semana en Valencia del vamos a Valencia mañana te llevo a casa ya era hora ya ahora te lleva cada mañana les esperamos en Valencia que tengan feliz noche

Voz 14 26:40 el pobre veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 6 26:57 united de la Comunidad veinticinco signos sin Twitter en arroba hora25

