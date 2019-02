Hora 25 (15/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 esta legislatura atípica tendrá un epílogo a soltura una campaña electoral mezclada con las procesiones de Semana Santa y una fragmentación de voto que nos puede situar de nuevo en la casilla de salida sin mayorías capaces de formar gobierno son las ocho

Voz 0919 00:15 las siete en Canarias

Voz 1 00:19 sí

Voz 0194 00:29 veintitantos hola buenas tardes saludos desde Valencia el Instituto Valenciano de Arte Moderno acoge ahora veinticinco en el día en el que Pedro Sánchez ha confirmado el adelanto de las generales para el veintiocho de abril justo después de ponerse la camiseta de Cannes lotes hablar de por qué futuro queremos

Voz 1722 00:56 si queremos una España constitucional orgullosa de sus derechos de sus libertades que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor al contrario Sánchez ha defendido su programa su apuesta por el diálogo en Cataluña

Voz 0194 01:13 ahí ha reprochado la deslealtad de la derecha que se arroga el mérito de la caída del Gobierno y le excluye de futuros pactos escuchen a Pablo Casado y Albert Rivera

Voz 4 01:21 que gracias a esa posición firme el Gobierno de Sánchez ha caído hemos tumbado el Gobierno de Sánchez a tiro la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición ya liderado

Voz 5 01:31 la calle el señor Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición y por tanto tenemos que construir una mayoría alternativa porque estoy convencido que Sánchez desde la presidencia al Gobierno nunca va a rectificar

Voz 0194 01:41 lo que no descarta Rivera es volver a pactar con Vox podemos afronta las generales en plena crisis Irene Montero apela

Voz 4 01:47 voto útil el voto más útil para cambiar la vida de millones de personas es el voto a unidas Podemos el veintiocho de abril saldremos a ganar

Voz 0194 01:56 el independentismo catalán decisivo en la caída de Rajoy en el adelanto de las generales lanza esta advertencia en la voz de la portavoz del Govern el sarta Dean

Voz 6 02:03 no puede haber estabilidad no puede haber eh gobernabilidad en España mientras se siga gobernando de espaldas a Cataluña mientras se siga ignorando a que hay un problema político a resolver

Voz 0194 02:16 así las cosas la campaña ha comenzado incluso en el propio Consejo de Ministros Pablo Morán

Voz 1667 02:20 sí porque el Gobierno ha aprobado la nueva ley de educación la que sustituye a la Lomce del ex ministro Wert pese a que no habrá tiempo para tramitarla en el Congreso también ha sacado la orden definitiva para exhumar a Franco del Valle de los Caídos aunque el Supremo pueda paralizar las y la familia recurre un escenario que no ha querido contemplar la ministra Dolores Delgado no

Voz 7 02:39 intentar

Voz 8 02:40 hacer eh

Voz 7 02:42 justicia ficción porque hasta que no transcurran los plazos hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir

Voz 1667 02:52 la familia tiene quince días para formalizar su recurso mientras Donald Trump en saca de la dinámica nacional el presidente de Estados Unidos cumple su desafío al Congreso ya ha declarado el estado de emergencia para movilizar los fondos que necesita para construir

Voz 4 03:05 muro CD hoy estoy anunciando unas cuantas acciones que mi administración está tomando para enfrentarnos a un problema que tenemos aquí mis hemos luchado en guerras a miles de kilómetros en las que no deberíamos haber estado en muchos casos pero no controlamos nuestra propia

Voz 1667 03:20 eran los demócratas esperan frenarle y escucharemos la declaración ante los jueces de Enrique Álvarez Conde ex director del Instituto Universitario que repartirá los títulos de máster a discreción asegura que recibió presiones de la comunidad de Madrid cuando estalló el escándalo de Cristina Cifuentes

Voz 0194 03:36 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:39 buenas tardes en una jornada de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto vamos en directo a Madrid donde juegan Baskonia Joventut Pacojó buena

Voz 0699 03:47 es que estamos en el tercer guardo de ese partido a7 treinta y uno para el final de ese tercer cuarto partido muy igualado Quirós vez Baskonia cuarenta y ocho tienen aseguró Joventut cincuenta Nico la provisto la el base de Divina aseguró Juventus catorce puntos máximo anotador de este partido recordamos a partir de las nueve y media de la noche se completan los choques de cuartos de final de esta competición entre Real Madrid Movistar Estudiantes competición que para las semifinales ya tiene clasificados a Iberostar Tenerife y Fútbol Club Barcelona hoy también se inicia en la jornada de fútbol en Primera División con el partido que juegan a las

Voz 0919 04:16 nueve Éibar y Getafe y la otra noticia del día es la renovación del técnico del Barcelona Valverde seguirá en el Barça hasta dos mil veinte con la opción de renovar por una temporada

Voz 0194 04:25 si el tiempo no se espera un fin de semana primaveral Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:29 buenas tardes en las próximas horas también mañana sábado los chubascos e incluso alguna tormenta pueden descargar con intensidad en Canarias donde las temperaturas son claramente más bajas que en los últimos días el domingo mejorará claramente en la Península y Baleares y mucho sol mañana sábado también el domingo algunas nubes cerca del Mediterráneo las más compactas el domingo en Galicia

Voz 1915 04:49 hacia donde la lluvia durante la tarde caerá de manera

Voz 0978 04:52 persistente pero en general fin de semana soleado con frío durante las noches y al empezar las mañanas durante las tardes máximas de quince a veinte grados las más altas en el Can

Voz 4 05:00 da brinco ahora mismo con vientos del sur ya superan

Voz 0978 05:02 los veinte a las nueve volvemos desde Valencia

Voz 0194 05:05 ahora desde Madrid empieza hora25 Pablo

Voz 1667 05:07 empezamos con un saludo muy cariñoso a otros de los protagonistas de este viernes son niños niños como Álvaro que luchan a diario contra el cáncer infantil así explica él lo que le pasa

Voz 9 05:18 Le que habían unas Police que estaban mal que estaban un poquito para allá entonces no se habían criado bien y luego Chavanel la espalda para matarlos y lo vuelven a criar pero bien

Voz 1667 05:34 hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer cada vez con más supervivientes gracias a la fortaleza de sus familias de los profesionales que cuidan de ellos ocho y cinco en apenas un minuto vamos con todo

Voz 4 07:14 eran vamos a tomar aire porque se nos vienen encima algo más

Voz 1667 07:18 es de tres meses de sobredosis electoral les anuncio

Voz 1722 07:23 que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día

Voz 1667 07:38 veintiocho de abril así Kenny Súper Domingo ni elecciones en otoño ni cuestión de confianza en el Congreso que era otra de las alternativas que se planteaban las generales serán el último domingo de abril la campaña por tanto coincidirá con la Semana Santa yp prácticamente enlazará con las municipales autonómicas y europeas de finales de mayo

Voz 12 08:01 se ha recibido los en mil

Voz 1667 08:03 Nuestros de el Gobierno Pedro Sánchez al presidente después de este anuncio en esa rueda de prensa a las diez de la mañana en realidad la campaña ha empezado ya porque hasta que finalmente ha anunciado la fecha Pedro Sánchez ha empleado veinte minutos de su comparecencia en hacer balance de sus nueve meses de gobierno

Voz 1722 08:20 posición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios sea bloqueado por ejemplo la tramitación de la ley de eutanasia sea bloqueado también la derogación de la Ley mordaza sea bloqueado también la derogación de la reforma laboral

Voz 1667 08:34 balance con esos reproches a los que llama extremos para referirse a los independentistas catalanas catalanes y sobre todo a la derecha que ahora quiere sacarle de Moncloa con la ayuda de Vox si hace falta

Voz 1722 08:45 unos plantean un país en el que solamente caben ellos nosotros defendemos un país en el que cabemos todos y todas esa es la gran diferencia entre la foto de la plaza de Colón y lo que defiende este Gobierno ha defendido durante estos ocho meses y seguirá defendiendo en la campaña electoral

Voz 1667 09:04 la campaña electoral que estará marcada sin duda por Cataluña así que Sánchez pese al fracaso con los presupuestos ha reivindicado su apuesta por el diálogo con la Generalitat

Voz 1722 09:13 yo no soy amigo de mirar para otro lado fui amigo de coger el toro por los cuernos de abordar los desafíos los planteamientos que se hicieron en el pasado durante siete años en Catalunya que fue negar la realidad negar la evidencia los de ahora son hasta incluso más peregrinos ya están diciendo un ciento cincuenta y cinco permanente es decir perpetuar la crisis política territorial en nuestro país

Voz 1667 09:30 una campaña marcada por la crisis catalana desde luego que era lo que más podía perjudicar a muchos barones socialistas contrarios a ese súper Domingo que se planteaba en mayo contrarios a mezclar debates y hacer coincidir las generales con las autonómicas y municipales así que hoy pues no hay críticas a la fecha elegida todos parecen satisfechos en el PSOE dicen en Ferraz que ya afrontan estos tres meses convencidos de que ganarán otra cosa es que alcancen la mayoría para poder gobernar Inma Carretero buenas tardes buenas tardes

Voz 0806 10:00 a los poderes territoriales del PSOE les preocupaba mucho un súper Domingo y ahora cuentan con que el debate nacional se resuelva el veintiocho de abril y que los alcaldes y candidatos autonómicos puedan tener su propia estrategia el veintiséis de mayo Sánchez hacer campaña para abril en plena precampaña de mayo así que cuentan con poder tensionar al partido de cara a las generales voces que han sido críticas en los últimos tiempos como Emiliano García Page han cerrado hoy filas con Sánchez y Susana Díaz confía en que lo ocurrido en Andalucía movilice a la izquierda

Voz 4 10:31 lo que ha puesto fin

Voz 0699 10:32 de verdad a esta legislatura ha sido la firmeza de fondo que hemos visto esto

Voz 11 10:39 los últimos días del Gobierno frente

Voz 0699 10:42 al intento de autodeterminación de los Indep

Voz 1915 10:44 durante horas en Catalunya las dos derecha y la extrema derecha están convencidas de que a menos movilización mejor le vaya a ello yo creo que los españoles que son sabios inmovilizar

Voz 0806 10:54 cinco la dirigente andaluza va a coincidir mañana el presidente en un mitin en Sevilla después de haber dicho

Voz 1915 10:59 es que en Andalucía se había vivido un finde

Voz 0806 11:01 a Clos será el primer acto de la precampaña del veintiocho de abril en el Gobierno están convencidos de que no había más margen para seguir siempre supuestos sobre todo dependiendo de los independentistas durante el juicio

Voz 1667 11:13 en el PP Pablo Casado estaba hoy pletórico tanto que se ha apuntado el mérito de hacer caer el Gobierno de Pedro Sánchez en Génova estaban preparados han enseñado ya su primer cartel de precampaña en la que por cierto las siglas del PP

Voz 0919 11:26 eh

Voz 1667 11:26 casi ni se ven sólo el nombre en grande de su candidato y la nueva versión de la gaviota del PP casado plantea estas generales como una simple dicotomía dicotomía catalana se decidirá o más Quim Torra o más ciento cincuenta y cinco Adrián Prado

Voz 0019 11:43 elegir entre la amigo de Torra que traerá de nuevo a los independentistas a Moncloa

Voz 1673 11:46 ah o el que ya tiene preparado el ciento cincuenta y cinco

Voz 0019 11:49 sin límite de tiempo y ampliado todas las competencias autonómicas en estos términos plantea casado la cita ante las urnas que llega antes de lo previsto según dice por la sangría de votos que está sufriendo el PSOE por su gestión de la crisis catalana

Voz 1660 12:00 me convocando las tan pronto ni haciendo uso durante tres semanas de Consejo de Ministros ni convocando a las en la Semana Santa para verse aún cofrade no va a votar ni aún así pueden evitar un desgaste tremendo porque todos los españoles les han visto pactando con los que quieren destruir una hacer

Voz 0019 12:20 el PP se presenta como la fuerza tranquila moderada y anuncia una campaña en positivo de momento casado no quiere hablar de pactos pero

Voz 1673 12:26 sí es verdad que ya mira de reojo a Ciudadanos

Voz 0019 12:29 ante la posibilidad de que los de Rivera lleguen algún tipo de acuerdo con el PSOE además apela al socialista descontento para que vean el PP una alternativa en forma de proyecto político transversal

Voz 4 12:38 al un breve inciso Casado ha reivindicado su estrés

Voz 1667 12:40 deje a su discurso en el que compara a ETA con el independentismo catalán a pesar de que algunas víctimas de ETA le han pedido que deje de hacerlo como esta misma mañana en Hoy por hoy Consuelo Ordóñez Pablo Casado se ratifica

Voz 1660 12:54 yo nunca voy a polemizar con hábito el terrorismo para empezar porque tenemos veinte víctimas del terrorismo en nuestras filas algunos que pueden vivir para contarlo entre ellos un ex presidente de este partido y del Gobierno yo lo que digo lo mantengo

Voz 1667 13:10 no obstante dice que ha recibido si algunas quejas de las víctimas del terrorismo por la estrategia que sigue Pedro Sánchez que ha seguido Pedro Sánchez en Cataluña en ciudadanos venden que lo que se decide en las generales es más Sánchez o Ciudadanos porque Albert Rivera quiere liderar el bloque de derechas sin descartar un pacto con voz de hecho no es a la ultraderecha la que descarta sino al Partido Socialista de Pedro Sánchez Óscar García

Voz 1673 13:34 Albert Rivera busca reeditar la foto del Parlamento andaluz pero en el Congreso la diferencia es que quiere liderar lo que él ha llamado una mayor

Voz 17 13:40 ya que construya una mayoría que sume una mayoría que piensen todos los España

Voz 4 13:44 el líder de Ciudadanos plantea estos comicios

Voz 1673 13:47 como un plebiscito entre Sánchez o Ciudadanos C's es la alternativa al si Sánchez no pactará con el PSOE dice si con el PP y no aclara si lo hará con Vox

Voz 17 14:00 yo no le pongo cordones sanitarios salvo aquellos que quieren destruir mi país

Voz 1673 14:03 tras haberse producido el adelanto electoral Ciudadanos ha suspendido la manifestación convocada para este domingo en Barcelona exigiendo elecciones

Voz 1667 14:10 a Vox ha felicitado por el fin de una legislatura que considera infame a través de un tuit sólo líder Santiago Abascal augura la reconquista de España y se felicita porque el país haya sí lo más fuerte que sus enemigos luego está Podemos para el que estas generales llegan en plena crisis interna muy debilitado no obstante Irene Montero apela al voto útil que puede representar su formación ya su líder Pablo Iglesias como el único candidato con coraje suficiente Mariela Rubio

Voz 1450 14:40 Pablo Iglesias decía Irene Montero es el único líder al que no le van a temblar las piernas ante los poderosos todo lo que el PSOE vende en materia social añadía se ha debido a la presión de Unidos Podemos así hablaba Montero entonó de campaña apelando al voto útil para que los reaccionarios no gobiernen sería lo que de verdad en Cataluña irse mejore la vida de la gente

Voz 0814 14:59 el voto más útil para hacer políticas que cambien la vida de las personas el voto más útil para que el diálogo sea una realidad y no solamente una serie de palabras vacías el voto más útil para que los reaccionarios no gobiernen en este país y amenacen los derechos de las mujeres el voto más útil para cambiar la vida de millones de personas creo que todo el mundo lo sabe en España y también en Cataluña

Voz 4 15:25 el voto a unidas Podemos y el veintiocho de abril

Voz 0814 15:28 saldremos a ganar en cualquier caso podemos asegura

Voz 1450 15:30 va hoy que no tiene problemas con la fecha el veintiocho de abril ya que hizo primarias en diciembre y tiene configuradas sus listas al Congreso y al Senado además Pablo Iglesias ya habrá regresado de su baja paternal cuando empiece el mes de abril

Voz 1667 15:42 en Cataluña los mismos partidos que sentenciaron a Sánchez le acusan hoy de anteponer sus intereses partidistas frente a los generales al convocar estas elecciones ellos también se la juegan porque los resultados del veintiocho de abril pueden suponer la vuelta del ciento cincuenta y cinco eso es con lo que amenaza el Partido Popular como escuchábamos antes a Pablo Casado Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 16:03 en líneas generales el independentismo se niega a asumir que sea responsable de el adelanto y carga contra Sánchez por falta de valentía por haberse alineado dicen ellos con la derecha entre quienes están esgrimido este discurso está a la portavoz del sarta días

Voz 6 16:16 no puede haber estabilidad no puede haber gobernabilidad en España mientras se siga gobernando de espaldas a Cataluña mientras se siga ignorando a que hay un problema político a resolver

Voz 1673 16:26 a quién sí ha hecho autocrítica es Carles Campuzano de El pez de Cat que también lanza este aviso al sector de su partido más próximo

Voz 18 16:32 que aspira con My hace útil de infracciones al aquí Cunit

Voz 1673 16:36 SER Cataluña Campuzano alega que para aquel repita como candidato su partido se presente con la marca que se presente debe ser mucho más útil esforzarse mucho más que en esta legislatura a la hora de buscar soluciones y mientras Campuzano mira también de puertas hacia dentro Esquerra carga contra Sánchez dado hemos ganarían en declaraciones a Cuní Gabriel Rufián cree que hoy el presidente español ha demostrado su debilidad y que se ha doblegado ante la derecha

Voz 1667 17:00 por cierto al Europarlamento terminado por desautorizar la charla que tenía previsto ofrecer el próximo lunes Carlas plus de Monti Quim Torra para dar su versión de la crisis en Cataluña allí en la Eurocámara los grupos mayoritarios habían opuesto el presidente Tajani ha encontrado en la seguridad del acto la justificación para no permitirlo Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 17:21 bueno el presidente de la Eurocámara teme una ocupación de sus instalaciones por parte de los participantes a esa conferencia que ha prohibido este es el argumento de los servicios de seguridad que advierten contra el riesgo de incidentes recordando que en Barcelona un grupo de independentistas ocuparon las oficinas de la comisión hoy hace dos semanas un argumento que ha rechazado con especial dureza Carles Puigdemont es uno expuso es un expuso es una excusa es una excusa del señor Tajani para complacer al tripartito del ciento cincuenta y cinco no hay ninguna razón de seguridad a no ser que tenga indicaciones de que los señores de ciudadanos del PP o del PSOE preparan algún altercado que tampoco sería la primera vez ha dicho sea que mientras desde Ciudadanos populares se felicita al presidente de la Eurocámara Puigdemont se prepara para recibir a Joaquim Torra que mantiene su viaje a Bruselas el lunes con voluntad de dar la conferencia en un espacio que aún no han confirmado

Voz 1667 18:23 al escenario de la precampaña alguien que puede jugar un papel clave en la legislatura el PNV dice estar preparado para esas elecciones pero reclama Sánchez que aprovecha el tiempo hasta la disolución de las Cámaras

Voz 0616 18:34 les quiero decir que vamos hasta el veintiocho de abril este Gobierno puede seguir trabajando en ese sistema así puede hacer transferencias ya les puedo asegurar que desde hoy mismo les voy a recordar unas cuantas cosas que no se puede dormir hasta hasta el veintiocho de abril en la próxima legislatura va a tener que hacerse mucha política más que nunca seguramente vamos a ser también de

Voz 1915 18:55 quisimos ir protagonistas en los próximos meses en los

Voz 1667 18:58 sus años a aprovechar el Gobierno aprovechar el tiempo será a partir de ahora aprovechar la campaña electoral desplegar las propuestas de los partidos el Gobierno ha aprobado hoy por ejemplo la nueva ley de Educación con la que pretendía revertir los efectos de la ley Wert la Lomce

Voz 7 19:14 ha hecho descender el número de graduados que tres puntos en el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en dos puntos en el caso de Bachillerato por tanto o de otras razones

Voz 1667 19:29 explicaba la ministra de Educación Isabel Celaá aunque no habrá tiempo de tramitar en el Congreso esta nueva ley de educación lo que intentará el Gobierno es cumplir una de sus grandes promesas sacar a Franco del Valle de los Caídos en Moncloa ya saben que el Supremo lo puede paralizar pero hoy han aprobado la orden que autoriza la exhumación del dictador Ikeda quince días a la familia para elegir donde quiere enterrar los Adela Molina el Gobierno ha aprobado el acuerdo que aún

Voz 0011 19:52 evita la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y descarta la Almudena como nuevo destino para sus restos mortales por cuestiones de orden público y contra la ley de memoria histórica la familia tendrá quince días para comunicar una nueva ubicación os será el Consejo de Ministros el que decida la ministra de Justicia no ha querido aclarar si el Gobierno podrá ha transcurrido ese plazo ejecutar la exhumación ante el más que probable recurso de la familia ante el Supremo Dolores Delgado

Voz 7 20:15 primer lugar deberá plantearse en su caso un recurso ante el Tribunal Supremo que en este momento evidentemente no se ha planteado en no intentar

Voz 8 20:25 hacer

Voz 7 20:27 justicia ficción porque hasta que no transcurran los plazos hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir

Voz 0011 20:37 el abogado de los Franco ha confirmado que habrá recurso y que pedirán medidas cautelares para que la exhumación no se ejecute hasta que el Tribunal se pronuncie Luis Felipe Utrera Molina insiste también en que no hay otra opción para la inhumación que la Almudena la Fundación Franco también ha anunciado que recurrirá

Voz 20 20:56 hay quienes odian y quiénes aman hay quién aprende aquí me enseña hay quienes hablan

Voz 12 21:03 no

Voz 15 21:05 esto que piensas que país

Voz 0194 21:11 tú tienes alarmen casa si de Securitas Direct quitan es que estamos pensando instalar una alarma cuéntanos podemos al chalet

Voz 0978 21:17 yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robo eso que se te meta a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 21 21:24 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1667 22:21 hora Donald Trump ha cumplido su desafío al Congreso norteamericano el presidente de Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia Kelly otorga la capacidad de reunir hasta ocho mil millones de dólares con único objetivo construir el muro en la frontera de México los demócratas van a intentar neutralizar esa decisión corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 0978 22:40 buenas tardes el presidente de Estados Unidos ha declarado emergencia nacional Rey alegando una invasión de drogas y de personas criminales y pandillas a este país de esta manera Donald Trump va a movilizar seis mil quinientos millones de dólares de los departamentos del Tesoro y de defensa para construir el muro sin tener el aval del Congreso es junto a la partida aprobada ayer en los presupuestos hará que Trump disponga de casi ocho mil millones de dólares para construir el muro con México tanto el Departamento de Justicia como los abogados del presidente y miembros del Partido Republicano han advertido a Trump de los riesgos legales de esta decisión los demócratas han calificado la declaración de emergencia Daily Gal asegurando que altera el equilibrio de poderes y vulnera la Constitución por eso van a intentar bloquearla por la vía legislativa aunque para esto van a necesitar el apoyo de los republicanos en el Senado ir por la vía judicial el gobernador de California ya ha anunciado una demanda contra la Casa Blanca que pretende desviar fondos empleados por la policía de ese Estado para construir el muro que ha prometido trampa

Voz 1667 23:45 a partir de las diez con más tiempo ampliamos y analizamos todo lo relacionado con la fecha de las generales en la tertulia Miguel Ángel Aguilar Javier Aroca Berna González Harbour Éstas son para ella las claves

Voz 0283 23:56 día Pedro Sánchez ha hecho lo que seguramente debió hacer meses atrás con la diferencia de que entonces habría actuado desde el éxito y hoy ha actuado desde el fracaso llegó aupado por la corrupción que habrá su al PP marcha vapuleado por el nacionalismo intransigente los dos males que Nos acorralan hoy nos ha anunciado unas elecciones que tienen muchas elecciones en su interior por un lado las tres derechas competirán por el discurso más feroz medirán fuerzas en tres y por otro los independentistas enfrentados librarán su primer pulso electoral en tercer lugar podemos medirá el coste de su enfrentamiento y por último el PSOE tendrá oportunidad de demostrar si es capaz de convencer os sucumbe a las lesiones externas e internas como símbolo final de este viernes de febrero los restos de Franco siguen emergiendo como el dilema entre la España que aspira avanzar o la que quiere devolvernos al pasado la encrucijada se puede respirar

Voz 10 24:52 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 27 25:41 en Hora veinticinco Madrid buenas tardes por primera vez uno de los implicados en el caso Máster denuncia presiones directas de la Comunidad de Madrid Enrique Álvarez Conde

Voz 1915 25:53 que fuera director del departamento de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos ha lanzado esa acusación durante la comisión de universidades que ha empezado hoy en la Asamblea aunque no ha aclarado ni quién ni cómo le presión

Voz 28 26:03 no parece que cometí el error de estar situado en el lugar en el momento más inoportuno siéndolo es el objeto de encarne sus luchas políticas Inter entra partidarias y académicas en las cuales no había participado y con las que no tenía nada que me fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores sin pecado capital y creo que ya he sido injustamente vapuleado

Voz 1915 26:34 unas presiones que también ha relatado una de las profesoras del master de Cifuentes Alicia López de los Mozos que acusa en este caso al propio Álvarez Conde

Voz 28 26:41 creo que usted dijo en sede judicial que de Le coacción qué es eso cierto en el que me presionó a no de

Voz 1915 26:49 es la verdad el día que la Universidad de mitin

Voz 28 26:51 la rueda de prensa que pensó que no tenía nada no entendía

Voz 1915 26:55 la misma sesión estaba citada Cecilia Rosado imputada por falsificar el acta de notas de Cifuentes y que se ha negado a declarar podemos solicitará la comparecencia de la propia Cifuentes y del actual líder del PP de Pablo Casado al entender que su asistencia es imprescindible para conocer las presuntas irregularidades de momento sólo Ciudadanos ha respaldado esa idea enseguida vamos con otros asuntos de este viernes quince de febrero pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 29 27:22 buenas tardes a esta hora tenemos complicaciones de salida de Madrid por una tres en Rivas sin también por la A42 desde Fuenlabrada hasta Torrejón de la Calzada diez kilómetros de tráfico en el resto a esta hora ya normalidad

Voz 1915 28:19 ocho y veintiocho los sindicatos piden a la dirección de Airbus en España que busque medidas de reequilibrio para garantizar el empleo aquí en Madrid hay una planta la que está en Getafe los sindicatos han tenido una primera reunión con la multinacional esperan que a principios de marzo les cuantifique en el impacto que tendrá su decisión de dejar de fabricar su modelo A380 Antonio Martín Jurado presidente del comité intercentros recordaba que ya hace dos años la empresa redujo su producción sin afectará al empleo

Voz 31 28:43 el impacto que tuvo fue bastante más del doble que pueden ahora se resolvió aplicando los mecanismos del convenio por la vía pues eso es de las transferencia de cargas a desde otros programas o a los centros de trabajo que sucede mayor impacto

Voz 1915 29:01 esta mañana ha empezado a funcionar el nuevo radar de tramo de la A cinco entre el kilómetro cuatro y el ocho que va a vigilar que se cumpla con la velocidad restringida a setenta kilómetros por hora en ese punto de momento no se va a multar a los conductores será dentro de dos meses aunque sí recibirán un apercibimiento desde el Ayuntamiento aseguran que la medida busca reducir la contaminación acústica y aumentar la seguridad Francisco José López Carmona ex director general de Gestión y vigilancia de la circulación el último han producido más de tres

Voz 32 29:28 este es un atropello

Voz 1722 29:31 los con

Voz 32 29:32 ciento setenta y dos víctimas y hasta tres personas

Voz 1915 29:36 oye si iré recordamos que mañana vuelven los paros al metro el colectivo de maquinistas ha convocado paros de una hora entre las cuatro y las cinco de la tarde en las líneas dos cuatro seis ocho diez y doce la Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del sesenta y uno por ciento llegamos a las ocho y media con trece grados en el centro de Madrid hasta mayo

Voz 33 30:04 Hora veinticinco Deportes

Voz 13 30:06 es que su

Voz 0919 30:12 hola qué tal buenas tardes bienvenidos lluvia más muchas gracias por escuchar el programa ayer les contábamos en el inicio que Simeone había renovado su contrato con el Atlético de Madrid bueno pues hoy otra renovación importante en el banquillo del Barça lo llevaba buscando Bartomeu unos meses Valverde se hacía de rogar pero finalmente hoy Valverde y el Barça han renovado el contrato hasta junio de el próximo año dos mil veinte con opción a otra temporada más Valverde que no tenía prisa dice que buenos ha encontrado el momento justo el mejor ambiente para comprometerse

Voz 1722 30:50 se hizo firmar pues hemos pensado que era un buen momento que estamos en un poco buena sintonía todos Si en ese sentido pues a la decisión ha sido sencilla para eh luego al final todos sabemos cómo es el fútbol todo está marcado por con los resultados que se pueda conseguir esta estamos obligados a a a conseguir títulos porque es la única manera que hay en esos grandes clubes de de poder de poder continuar

Voz 0919 31:17 la única manera de seguir en los clubes grandes ganar títulos sino ganas aunque tenga un contrato firmado lo tienes difícil y en el Barça la exigencia de la Champions yo creo que condiciona mucho el futuro de Valverde porque ese es el gran objetivo del Barça este año hoy empieza la jornada de Liga en Primera División dentro de nada juegan Éibar y Getafe enseguida estaremos allí para ver cómo salen los equipos en este interesante partido pero el protagonismo del deporte en directo lo tiene él el baloncesto segunda jornada de cuartos de final de la Copa del Rey está jugando Baskonia Joventut ya esa cancha Nos vamos porque estamos ya en el último cuarto Pacojo Marta Casas muy buenas tardes

Voz 0699 31:55 hola muy buenas tardes Jesús efectivamente estamos ya en el último guardó del partido a4 cincuenta y cuatro al final del mismo hoy el partido está interesante está bonito está igualado vence divina aseguró juventud el Joventut por tres puntos de diferencia ochenta ochenta y tres con un auténtico descomunal partidazo del base de Joventut Badalona el argentino Nicolás la pro vitola que lleva treinta puntos Marta Casas inalámbrico de la SER ya es el auténtico han vivido este partido es

Voz 1509 32:23 el auténtico indie Villa además así se lo está haciendo saber la grada del Palacio de los Deportes las doce mil personas que hay ahora mismo en este Whiting Center treinta puntos de Nicolas la providencia que está siendo el auténtico héroe el líder de la Peña que le está plantando batalla y de qué manera al equipo de Perasovic al Baskonia

Voz 0699 32:39 hay que decir que la Peña Jesús ha ido por delante en la mayoría del partido ha tenido hasta una diferencia de dieciséis puntos en el marcador luego bastante compensada por el conjunto baskonista Iker entramos en la recta final del partido con incertidumbre ataca Joventut Badalona quedan cuatro XXIII para llegar a la conclusión del partido el partido en un pañuelo en tres puntos Baskonia ochenta Joventut ochenta y tres

Voz 0919 32:59 Don jugarán el otro partido de cuartos Estudiantes Real Madrid bueno pues estamos pendientes del final de ese partido pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 34 33:09 adaptar de Gallego enhorabuena a los atléticos por la renovación de su hijo entrenar pero que ganan títulos y sigan en ese ritmo que llevan ya voy entendiendo yo lo del chabolismo el chabolismo que me sufran la pasta este año que viene lo mismo

Voz 0919 33:30 es una manera de verlo es una manera de verlo

Voz 22 33:32 pero hombre es partido a partido

Voz 0919 33:35 contrato a contrato dejado vuestros mensajes

Voz 21 33:39 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes de Ice parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 11 33:55 Ramos vive en un mundo aparte como la mayoría de los jugadores profesionales y nos escuchan no escuchan el vuestros debates y como les ponen a parir eso solamente lo hacemos la afición

Voz 1722 34:05 yo te somos los que sufrimos este doble

Voz 11 34:07 a las cero y este cargar de tintas que tenéis ahora ya os vale vuestra hipocresías de pedís que sea sincero le pintada Israel él entra como un torete os dice la verdad y luego vosotros os riáis de El Aziz debates dos Lendl Ponis D torpe para arriba en fin estos tienen que aprender que el enemigo se esconden los médicos

Voz 21 34:29 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:40 hombre lo de echarle la culpa a los medios de las cosas que pasan de no cuela no cuela porque la pregunta que le hicieron a Sergio Ramos después de partidos de Amsterdam estaba muy Clarita y la repuesta de Ramos también

Voz 22 34:53 me gusta zanjar los temas siempre ha provocado la tarjeta o no para que se quede bien claro

Voz 35 34:58 bueno sí la verdad es que viendo el resultado te mentiría si ocasión pero sí eh era es salvo que tenía presente y bueno eh no

Voz 11 35:07 subestimar ni mucho menos al rival Ny pensar que la eliminatorios ha pasado pero hay veces que en el fútbol tanto te toca tomar decisiones complicadas y bueno

Voz 0919 35:15 hay veces que en el fútbol toca tomar decisiones complicadas Loed decidido así lo dijo Ramos luego si el Madrid está tan asustado que rabos ha concedido una entrevista a los compañeros del diario Marca Antón Meana donde dice que no lo dijo

Voz 1673 35:33 correcto qué tal Gallego buenas tardes son tres preguntas con tres respuestas dice que todo le sorprende muchísimo porque él se refería en esta frase conserje Quirante a forzar la falta no lo hemos metió pregunta correcto pero no que pero él se refería a forzar la falta que no tenía otra alternativa porque era un contragolpe muy peligroso y que si él hubiera querido hubiera forzado la amarilla en noviembre contra la Roma en el Olímpico pero que evidentemente él no quiso decir que forzaba la sanción sino que forzaba la falta en el ochenta y ocho porque no tenía otra opción ya sabes

Voz 0919 36:06 que la UEFA ha abierto un expediente y le puede caer un partido de sanción además del de la acumulación de amonestaciones hay que decir que en el Real Madrid hay gente que cree que Ramos se equivocó forzando la cartulina amarilla porque la eliminatoria con el Ajax no está resuelta el resultado desde dos uno uno dos solamente no es un cero cinco cero siete el Real Madrid los dos partidos que juega antes del la vuelta con el Ajax son con el Barcelona la vuelta de Copa igualadísimo y un partido decisivo en Liga si en uno de esos partidos Nacho o Varane tienen algún problema físico tienen dos semanas de baja habiendo forzado Ramos la sanción jugaría el Madrid con el hayas pues con el que quedase libre Nacho y con Jesús Vallejo que no ha jugado durante toda la temporada si ahora Ana a Ramos le cae otro partido esa misma situación se podría dar en la ida de los cuartos de final por eso el Real Madrid está tan asustado con que sancionan a Ramos por eso en el Real Madrid hay gente que cree que Ramos la pifió forzando la amarilla pero si le molesta que contemos esto al oyente pues a los sentimos hay que contarlo como es

Voz 1673 37:26 me gustaría decir que el documento periodístico de tener a Ramos hoy no pierde valor bien por los compañeros de marca pero que lo hemos contado en SER Deportivos a las tres de la tarde y me reafirmo Sergio Ramos he conocido en privado que se equivocó él sabe perfectamente lo que dijo idealistas asustado que está pero que esta exposición pública de Ramos hoy enmarca no es lo que realmente piensa Ramos Ramos sabe quién no tenía que decir lo que dijo que se equivocó que se puede equivocar porque es humano pero que este fallo le puede acarrear eso más de un partido de sanción

Voz 0919 37:58 empezamos y empezamos dándole una vuelta borre Ipurua donde juegan Éibar y Getafe Vaya partidazo para abrir la jornada de Liga si el Getafe dan a este partido duerme en puesto de Champions cómo salen los equipos iban Good pudo buenas tardes

Voz 0738 38:20 el gallego se visten por debían y Ramis ambos lesionados y al final con Pedro León descartado de esa convocatoria no estarán ni en el banquillo en el Getafe Bordalás la máxima novedad es la ausencia de Molina en el once sale en punta con el saque de honor por parte de un niños de ocho años de la Asociación Internacional de niños con cáncer esto comienza a las nueve con arbitraje del catalán me dijo Jiménez

Voz 0919 38:45 ahí también los queremos dar una vuelta por el partidazo de segunda que se juega hoy viernes Córdoba Granada un duelo andaluz Lalo Rodríguez como está la Arcángel hay ambiente buenas tardes hola buenas tardes Gallego pues ambientazo por todo lo alto aquí en coro

Voz 0684 38:57 se va a rozar el lleno así lo hay quien tentado del Córdoba Club de Fútbol se miden dos rivales bien necesitados el Granada tres semanas sin ganar un punto de nueve con cuarenta y cuatro punto quinto en la tabla el Córdoba en la posición vigésimo veintiún punto a quinto de la salvación bajas sensibles en el Granada Quini alemán tenía Adrián Ramos y Chus Herrero para el Córdoba el resto el once de gala para blanquiverde

Voz 0919 39:18 aquí también hay en juego partidos en Italia en Alemania queremos darnos una vuelta por el partido de la Juve que recordemos la próxima semana visita el metropolitano juega hoy viernes va a tener un poquito más de ventaja sobre el Atlético de Madrid José Palacio Reserva jugadores quién juega

Voz 1038 39:34 pues juega Cristiano Ronaldo Ilha noticias que en esos momentos acaba de marcar la Juventus de Turín uno cero golazo de Pablo de bala que tirazo ha sacado desde la frontal del área la argentino golazo por la escuadra ya gana en el minuto cinco uno cero La Juve al proxy Noone titular Cristiano Ronaldo como te decía comparte ataque con Mandzukic y de bala vuelve a la defensa la pareja aquí el INI von Uche y se queda en el banquillo

Voz 0699 39:57 Nico Pjanic que va a ser titular seguro en el metro

Voz 1038 40:00 el así es que no reserva mucho Alec vaya

Voz 0919 40:02 a Urdaci de diva la son las ocho y cuarenta esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 3 41:33 el líder juega mañana

Voz 0919 41:34 nueve menos cuarto en el Camp Nou ante el Valladolid aunque la noticia durante todo el día en Barcelona ha sido la esperada por muchos renovación de Valverde para otros quizá algo sorprendente Champions Valle bueno de qué tal buenas tardes si firma por una temporada más hasta dos mil veinte y otra opcional Bartumeu creen Valverde gallego pero no significa que si los resultados van mal vaya a seguir es un poco una renovación para calmar todos los rumores sobre su futuro fuentes del Barça destacan que es un gran acuerdo porque aseguran un entrenador que domina el Vestuario la pizarra con solvencia ya te digo es un acuerdo para sellar un futuro juntos si las cosas van bien para que el equipo se centre un poco en partidos como el de mañana ya tenemos lista de convocados para este partido viaje está Messi en la lista de convocados no está Samuel Umtiti continúa con su recuperación esas son las dos principales novedades le hemos preguntado a Ernesto Valverde el Barça necesita ganar le da miedo el Real Madrid esta es la respuesta del técnico

Voz 1722 42:37 lo del Barça nosotros siempre hemos contado con los competidores de siempre para la Liga el Real Madrid el Atlético el Sevilla son grandes equipos pensamos que siempre van a estar ahí ahora tener miedo porque los primeros no no tener

Voz 0919 42:50 no tenemos miedo por ir los primeros dice Valverde mañana va a volver al once de vamos a ver si descarta Si descansan perdón Messi o Luis Messi en la convocatoria ya veremos si mañana está en el banquillo o de salida porque el Barça Regal vemos la próxima semana juega la ida de la Champions ante el Olympique de Lyon el Valladolid como a Barcelona José Ignacio Tornadijo buenas tardes

Voz 0452 43:11 hola Gallego buenas tardes ya llegado el Valladolid Barcelona ha viajado en AVE esta tarde bueno pues pendientes de si juega no juega Messi que para el Valladolid pues puede ser clave en cualquier caso va a hacer un partido muy intenso como hizo ya en la primera vuelta donde le puso las cosas muy complicadas obras de Valverde buscarán la sorpresa lleva veintiuno años y Valladolid sin ganar en el Camp Nou sólo lo ha hecho dos veces y las novedades son la baja importante de Alcaraz también la de Hervías y plano que está sancionado son tres hombres titulares que no van a estar en el once de Sergio González la gran novedad en cuanto a la convocatoria la presencia del ecuatoriano por primera vez de Stephen plaza el partido nueve menos cuarto y lo dicho Valladolid buscando la gran sorpresa mañana en el Camp Nou

Voz 0919 43:46 mañana también juega el Atlético de Madrid para tener un día más de descanso de cara al compromiso ante la Juve visita Vallecas Rayo Atlético de Madrid cuatro y cuarto Se estrena Simeone con su nuevo contrato hoy comparecencia ante los medios y la noticia Pedro Fullana está en la presencia de Costa en la convocatoria buenas tardes

Voz 4 44:03 muy buenas y ha vuelto a dos meses y medio después de pasar por el quirófano también vuelves Savic ninguno de los dos van a ser titulares el día de mañana va a tener minutos Diego Costa en la segunda parte pensando en el partido de Champions son baja además Koke que se reserva precisamente para tratar de llegar al partido ante la Juventus Luca si Thomas desnudar serán Filipe Luis en el lateral zurdo Rodrigo en la media Vitolo en el lugar de elevar en la banda ahí a vueltas con la renovación de Diego Pablo Simeone asegura que está convencido porque ve una plantilla de nivel para seguir compitiendo con los mejores

Voz 0501 44:34 estoy convencido el paso que estamos dando confío en el club y sobre todo creo en futbolistas aquí lo que me empuja a renovar la energía de cara a esta decisión repito nueve Mason los futbolista que tenemos otro cartel veo que se puede mejorar veo que podemos seguir compitiendo veo que vamos a

Voz 11 44:59 así luchando obviamente siguen

Voz 0501 45:01 me que me despierta en mejor gen que no

Voz 4 45:05 bueno pues la renovación de Simeone que es una realidad y hoy ha reiterado que el Mono Burgos también va a renovar en los próximos días pero todavía no ha llegado a desacuerdo con el Atlético de Madrid el presión

Voz 1038 45:13 de del Rayo Vallecano dejó caer en las últimas horas que le daba un poco miedo la posible reacción arbitral a tantas quejas del Atlético de Madrid tras el partido con el Real Madrid en el Metropolitano pero me parece a mí que el entrenador Mitchell Amanda gala va por otro camino buenas tardes

Voz 7 45:30 qué tal Gallego si el presidente Dios

Voz 0545 45:32 en declaraciones a la agencia Efe yo Michel en la rueda de prensa ha dicho esto

Voz 4 45:37 lo que dicen los demás no me bueno yo

Voz 36 45:39 lo que los árbitros no se dejan influenciar por por nadie del del exterior siempre toman las decisiones en función de lo que ven en el terreno de juego que es igual que nosotros tomamos las decisiones que creemos en nuestra nuestra idea Hay ellos toman lo que las decisiones que ven yo creo que el el bar es bueno para todos

Voz 0545 45:55 ya los oído esto dice el técnico del Rayo Vallecano además hay novedades en el equipo Míchel tiene bajas para esta jornada tres concretamente Velázquez que no podrá disputar el encuentro por acumulación de amarillas Se rompe la defensa de tres que el técnico proponía en los últimos partidos in bula ausente también no ha superado las pruebas médicas y Uche sigue con trabajo alternativo pero todavía no está disponible el que sí estará mañana es Óscar Trejo que vuelva lista tras cumplir sanción

Voz 0919 46:19 dos partidos más mañana repasamos rápidamente novedades del Celta Levante que se juega la una en Balaídos Paula Montes hola

Voz 37 46:25 Juan Diego Gallego que ha entrado finalmente en la convocatoria aunque el internacional célticos todo esta minutos y es probable que te en punta Maggi Gómez hay que recordarlo sancionado medita Cardoso también repetir defensa de tres centrales algo por lo que va a costar el Levante que recupera campaña haya Rosina para la brutal y que sigue teniendo problemas con las múltiples bajas que acumula atención sobretodo de necesidades mañana en Balaídos

Voz 0919 46:49 ya a las seis y media en Anoeta Real Sociedad Leganés Roberto Ramajo hora