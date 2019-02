Hora 25 (15/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:20 saludamos hoy desde Valencia celebramos aquí el XXX aniversario del IVAM del Instituto Valenciano de Arte Moderno todo un símbolo de esta ciudad toda una marca para la cultura y el arte tanto en Valencia como fuera de Valencia hacemos hoy hora25 desde el hall del van muy bien acompañados y luego te contaré porque y con un programa que va encantar tanto a los amantes de la cultura como los amantes de la política ya saben tenemos la fecha de las próximas elecciones generales veintiocho de abril antes de nada con lo más destacado de Hoy Ester Bazán buenas noches

Voz 1454 00:49 buenas noches a estas alturas el día si no deben quedar muchos que no sepan la fecha a las diez en la crónica de que está por allí resumir hemos la comparecencia de Pedro Sánchez el calendario a partir de ahora y cómo se van a preparar los distintos partidos para la cita electoral en el posterior Consejo de Ministros tras el anuncio del presidente se ha dado luz verde al último trámite administrativo que permitirá a la exhumación de Franco el Gobierno da quince días a la familia para que decidan dónde quieren enterrar los restos el abogado insiste en que no tienen alternativa en la catedral de la Almudena Iker

Voz 0194 01:19 cubrirán al Supremo para en su paralización

Voz 5 01:22 advertirle al Gobierno que no puede ejecutar me acuerdo con los que uso el auto del Tribunal Supremo auto que es firme y que no fue recurrido tampoco con la Abogacía del Estado en el que se advierte al Gobierno que no puede no puede ejecutar en China antes se sin que antes se haya pronunciado el a

Voz 1454 01:41 hay otra noticia política este viernes pero está en EEUU el presidente trama anunciado el estado de emergencia nacional la única manera de conseguir el dinero que le niega el Congreso y que necesita ocho mil millones para la construcción del muro con México y lo ha argumentado así

Voz 1454 02:15 el grupo de contacto para Venezuela auspiciado por la Unión Europea enviará a principios de la semana que viene a Caracas una misión técnica de funcionarios de alto nivel para reunirse

Voz 7 02:23 con las partes enfrentadas en la crisis del país

Voz 1454 02:26 tardará también las necesidades de la población y cómo se puede garantizar el acceso de la ayuda internacional para atenderles

Voz 0194 03:17 hace treinta años en mil novecientos ochenta y nueve el mundo entero bailaba esta canción derroche aquí en España Felipe González ganaba por cuarta vez las elecciones generales moría Salvador Dalí salía a la venta el diario El Mundo Camilo José Cela ganaba el Nobel de Literatura Canal Nou comenzaba sus emisiones nacía el IVAM valenciano de arte moderno museo para promover el arte y la cultura con una identidad propia para aunar lo moderno y lo contemporáneo reivindicando lo propio y lo ajeno invitando a observar y a participar a la vez el IVAM el insulto veneciano de Arte Moderno que celebra sus treinta años ahondando en esas premisas que ya tenía a finales del siglo pasado hasta que ha venido hoy viernes Hora Veinticinco para celebrar la treintena para hacer balance de lo ocurrido hasta ahora hay para mostrar lo que queda por venir antes de nada quiero agradecer muchísimo a los oyentes que hoy están abarrotan dado el hall del IVAM muchísimas gracias

Voz 10 04:18 esta semana esta semana celebrábamos y conmemora vamos

Voz 0194 04:21 el día de la radio tuvimos la ocasión de tener en el estudio a un grupito de oyentes el estudio da para lo que da entraron los que entraron pero claro enfrentarse hoy a tantos oyentes de Valencia da como un poco de respeto verles a todos ustedes a los que imagino los días normales sentaditos en su casa costando Se cocinando preparando TAP Air de mañana les imagino con Hora Veinticinco Benicio así es imagínate hora25 Veinticinco puesto para mí es un gusto enorme cuando hoy hablo verles la cara ustedes porque ustedes no se imaginan por dentro yo ahora imagino quién nos está escuchando nosotros aquí en la mesa el equipo técnico y producción y así también ven ustedes cómo se hace la radios por dentro este Luque escuchamos a que el número uno del ochenta y nueve tienen misma filosofía que el IVAM dicen los rock set

Voz 4 05:07 un look es capaz de distinguir a una persona hace sentirse bien

Voz 0194 05:12 con uno mismo para toda la vida no sólo para una noche de fiesta el IVAM en poderío Valencia hizo que la ciudad se sintiera bien para siempre y aquí estamos nosotros porque además queremos contar lo ideal equipo quién mejor cuenta las cosas es Severino Donate

Voz 1900 05:28 a esa hora difusa entre las tres y las cuatro de la tarde de un día de febrero del año dos mil diecinueve En la ciudad de Valencia la brisa que viene del mar balancea las paellas y sartenes que cuelgan de los puestos de venta empotrados a los muros del Mercado Central dos familias de turistas asiáticos esquivan los naranjos que hay frente a la iglesia de los Santos Juanes una cuadrilla parcial acera que hace esquina con la calle los Cordes ya han pasado treinta años

Voz 12 06:05 a mí el que el socorrer

Voz 13 06:19 ahora lo mejor

Voz 12 06:24 comenzó Pozuelo a Consuelo

Voz 1900 06:30 mil novecientos ochenta y nueve serán Rex

Voz 14 06:32 dado que aquel año cayó las reformas y capacidad Mijail Gorbachov acelerar la desintegración de la UE no chino masacró las protestas en la plaza de Tiananmen Estados Unidos invadió Panamá

Voz 15 06:51 los intentos de partos no

Voz 14 06:52 el seguían parar la guerra del Líbano el Irán de los ayatolás llamó a los musulmanes a ejecutar el escritor Salman Rushdie pues la adjudicación dos personas fatal el presidente de Rumanía Ceausescu fue depuesto durado ejecutado junto a su esposa el ejército salvadoreños asesinó a dos mujeres madre e hija haya seis jesuitas entre ellos Ignacio Ellacuría en la Universidad Centroamericana

Voz 16 07:21 Salvador hemos tenido como setenta mil

Voz 14 07:23 de entre todos estos montones de Historia perduran recuerdos de cómo se gestó y tomó forma y color en la ciudad de Valencia el IVAM el Instituto Valenciano de Arte Moderno el dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve

Voz 1100 07:42 eso fue en el año mil novecientos ochenta y tres yo vivía en Inglaterra en aquel tiempo era profesor Universal Sports

Voz 1900 07:51 Tomás Llorens historiador del arte crítico elegido para poner en marcha el proyecto

Voz 1100 07:58 elabore un anteproyecto sencillo para la creación de un museo de arte moderno cómo arrancaba en principio sin colección pensamos en queda mejor no llamarle museo sino Instituto Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM

Voz 1900 08:20 Nino con un proyecto en el que la primera apuesta de núcleos de colección fue Julio González Ciprià Císcar y hoy diputado entonces conseller de Cultura de la Generalitat valenciana ya a partir de el de mil novecientos ochenta y ocho cuando pasa el director del IVAM Llorenç a director del Reina Sofía es cuando se nombró a Carmen directora del IVAM y Carmen Alborch realizó un trabajo magnífico en la medida que potenció la presencia del IVAM en los circuitos internacionales en el conjunto de España hay en una relación estrecha también con el Reina Sofía

Voz 5 09:04 ya empezamos a viajar por todo el mundo

Voz 17 09:07 viajar a los a los museos a las cuales queremos pedirle obras para las exposiciones que estamos programando eh yo recuerdo pues que mucha gente decía Valencia eso dónde está

Voz 1900 09:18 Vicente Todolí hoy director artístico

Voz 18 09:21 lo del Centro de Arte Hangar vía Oca en Milán antes director de la Tate Modern de Londres en los orígenes director artístico del Livan bueno

Voz 17 09:29 tras ella se ocupaba de todas las relaciones exteriores del Museo de todo todo el management no de toda la injerencia yo me ocupaba de la de la dirección artística percató no tiene muy claro cuáles serán sus cometidos y sus zonas estamos y es la persona con la que mejor me me he entendido

Voz 3 09:53 la dirección

Voz 19 09:54 Carmen ayudó muchísimo porque fue una persona que garantizó la independencia del del programa de exposiciones e magnífico quiso Vicente todo

Voz 1900 10:03 Nuria Enguita hoy directora del Centro de Arte de Valencia bombas Henze tenían antes directora artística de la Fundación Tàpies de Barcelona en los comienzos conservadora del IVA

Voz 19 10:14 el principio yo recuerdo bueno el museo un poco vacío que decíamos tanto esfuerzo tanto eh esos primeros años hacíamos veintitantas exposiciones al año era una Barber

Voz 1100 10:29 hombre yo creo que insufribles indicó que el regalo de su vida ha sido el IVA

Voz 1900 10:33 José Vicente Plaza tú Prince gerente de la firma Montesinos y amigo de Carmen Alborch del mundo

Voz 1100 10:39 entonces en Valencia una ciudad de la periferia que son muy modernos Merino que soy más que la que se tenía que una tía muy guapa y muy valiente Avis de un museo de arte contemporáneo se puede ser un poco la lectura fuera de aquí sin embargo claro dos meses estábamos aquí

Voz 6 10:59 con artistas internacionales con lesiones internas

Voz 1100 11:02 a finales conviviendo de tú a tú

Voz 10 11:07 los ciudadanos tanto su bombero esta obra uno

Voz 20 11:10 sin de la metodología para construir un museo

Voz 10 11:13 y eso que yo creo que fue uno de los grandes

Voz 1900 11:15 aportaciones de Bilbao ha español José Miguel García Cortés Historiador del Arte comisario crítico y actual director del IVAM

Voz 20 11:24 buscar esta entidad a que le iban sea un museo que enriquezca el debate artístico que aporten el debate cultural esto es uno fue mental Santiago a Mediterráneo dos básico es que las mujeres tienen que estar da igual que los hombres en todos los sentidos hay una cuestión también es que los discursos periféricos los discursos marginados los excusa era gente sin voz que también sería un sur metafórico tiene que estar presentes tienen que aportar porque vivimos nos periodos donde las sociedades tienen ese cada vez más libres más democráticas más plurales icono sociedades los museos las instituciones

Voz 0194 12:11 a sus treinta años de vida Ángel IVAM además de su visión internacional y nacional ha tenido muy en cuenta el arte de aquí a Valencia la Comunidad Valenciana y a sus creadores y escuchamos ahora también a su actual director ha buscado la igualdad desde el arte una motivación que pervive y qué piensan mantener en los próximos treinta años y en todos los que queden IMO nuestro especial de hoy de Hora Veinticinco hemos querido alguna manera ser un reflejo de ese espíritu ya hemos sumado cuatro mujeres que han expuesto aquí de distintas edades todas ellas valencianas Carmen Calvo muy buenas noches buenas gentes que nada gracias por estar aquí porque sé que lleva digamos tal

Voz 23 12:47 de muchísimo trabajo bueno e el tema es que estar siempre tienes que estar emocionado yo con el IVA al nuestro porque pues porque es un referente muy claro yo en aquel tiempo si ya como mayor que estoy en esta mesa puedo decir que tenía treinta años XXXIII no vivía aquí vivían parir todo eso es importante entonces cuando tú tienes una conexión con el exterior vienes a tu ciudad ya hay otro puente y eso es maravilloso eso supuso

Voz 0194 13:20 el IVAM

Voz 23 13:21 todo una frescura un un entrar un entrar a la civilización civilización sí porque la pinturas muy importante verla al ojo

Voz 16 13:35 aquí no hubo momentos

Voz 23 13:38 dos como haya ahora retomamos muy importantes y entonces tenemos nuestro voz voto era la idea fresco era el aire fresco aire fresco muy aire fresco soy un reducto en la ciudad de Valencia un reducto porque que bueno me a mí no me gusta recordar tiempos pasados pero no hay que tener hay que hay que recordar Villar

Voz 0194 14:02 no se repitan Carmen no no es que el mar deja

Voz 23 14:05 no hay que tener memoria entonces no me gusta porque bueno ya con ciertas edades te van pasando muchas cosas entonces yo tengo memoria bíblicos a tu crees que los valencianos Lage

Voz 0194 14:23 entre de Valencia de la ciudad ha entendido el IVA

Voz 23 14:26 en todo este tiempo tienen que abrirse un poquito más hay que abrirse un poquito más porque estos un museo que tiene mucha importancia

Voz 24 14:35 qué es

Voz 23 14:39 te metes en las páginas vistas Historia todas las exposiciones todos los proyectos que están haciendo son muy importantes por suerte ha pasado la época oscura tenemos otro Open de Windows es importante y hay que seguir manteniendo ese Open de Windows porque los tiempos son poquito oscuros no hay que dejarse charlar que venir a este hall que aquí se respira muchísimo hay de Joy hoy es una maravilla porque eres una gran seductora es una gran profesional y esto todo pues también es una labor del director Guy

Voz 0194 15:19 con todo su equipo que la gente ni que sea a través de un programa de radio seguro que los que están aquí todos habían estado en el IVA amantes sí sí pero pero eran milicianos árabes de un programa de radio entrar sea mezclar la radio y la cultura si yo estoy mirando

Voz 23 15:34 infinito porque claro es esta puesta en escena pues tampoco por tres los artistas somos de otra puesta en este encuentro

Voz 0194 15:42 estábamos antes a uno de los originales de diván que hablaba te la diferencia entre museo Instituto decía era importante que fueron Instituto en lugar de un museo

Voz 23 15:50 yo que siempre digo que hay que agradecer a esa puesta en escena de de de que hubiera un Ciprià Ciscar también es porque ha habido una época política que todo lo apoyó es la que hay que reivindicar ir luego por qué bueno avisos son temas personales Bergondo es decir los estamos aquí Familia estamos familia no y sobre todo porque no hay que esconder su entonces se unió una serie de gente culturalmente como cómo han se han manifestado bueno Todolí lo ha dicho muy bien no sólo era Thomas Llorenç Ciprià que a su fundador Alfaro os a que fue cuando las cosas nacen nacen con un un circuito que aflora hay Planas lleva la nave Bob Dylan Abeba es lo que hace

Voz 0194 16:43 pues que todo vaya hay cada uno se dedica

Voz 23 16:46 es una cosa y cada uno tenga ese inquietud no

Voz 0194 16:50 tú crees que las administraciones y la gente sigue te preguntaba cómo cómo había vivido la gente de Valencia el IVAM hoy vemos a muchísima gente aquí que seguramente bienvenido venido porque estábamos en la radio pero que también habrán venido a ver exposiciones tú crees que las administraciones hace treinta años se lo creyeron se lo siguen creyendo

Voz 23 17:09 una hemos tenido tiempos oscuros yo pienso que esta ha sido una ciudad que ha estado muy castigada del quitó de alguna forma el IVAM también el estigma de la ciudad es decir a la cultura estado castigada la cultura estado castigada y el IVAM ha estado castigado ya y lo dejas lo dejó ahí porque es verdad y ahora remonta de hace tiempo que ha remontado porque la cultura no interesaba nuevo se invertían otras cosas exactamente sin mentía invertían en otras cosas bueno el pueblo necesitamos la cultura necesita otros otras miras mujeres decíamos artistas valencianas patrias Patricia Gómez muy buenas noches a la hora de María Jesús González muy buenas noches buenas los presentó juntas porque sois pareja de creación simple vista bajado

Voz 1811 18:00 juntas desde el año dos mil

Voz 16 18:05 cuando empezamos a estudiar pero no fue nada premeditado fue de una manera muy espontánea no nos pedimos una beca Erasmus el primer año nos tocó juntas volvimos a pedir una beca promueve Nos volvíamos juntas ya parece que el destino nos estaba llevando a a trabajar juntas no hay fue en Italia e trabajando con más asistentes del profesor de grabado no cuando estábamos allí trabajando que los huecos que teníamos cada una hacías tú trabajo pero al final una empezó a meterse en el trabajo de la otra y acabamos ese año no firmando nada hizo todo era de las dos no fue como

Voz 0194 18:46 lo que hace es para que el público lo sepa para que los oyentes lo sepan cuál es la hora de vosotras dos

Voz 1811 18:54 pues eh bueno desde el principio en los que ha interesado mucho la al rescate de la memoria de aquellos lugares que han tenido una historia

Voz 23 19:08 p

Voz 1811 19:08 qué diferencias diferentes razones podría estar en peligro de desaparecer

Voz 7 19:13 eh

Voz 1811 19:14 eh lo que nos bueno lo que no hemos e intentábamos hacer era recuperarlo a través de una manera física y material arrancando la información que existen las las capas de pintura de las paredes que es prácticamente lo único que queda de estos espacios cuando ya nada queda cuando ya se ha ido todo el mundo cuando está a punto de desaparecer y menos Vidal

Voz 0194 19:41 los como crean dos personas juntas porque no piensa que eso de la creación es una cosa muy muy personal muy introspectiva como crean dos personas juntas cómo se reparten el trabajo como está

Voz 23 19:52 bueno discutimos mucho es fácil

Voz 16 19:56 no a ver cómo que cada una tiene un poco su su parcela instintivamente pues sale solo lo que pasa es que los trabajos que hacemos llevan una parte de gestión previa a pedir permisos para meterse el en lugares que están a punto de desaparecer a veces cuando no los conseguimos pues nos colamos no pero toda esa gestión Diego mucha burocracia e lo que hacemos previamente antes de meternos en favor de este nadie lo diría claro no lo terminamos proyectos grandes como por ejemplo fue uno de los últimos a Mauritania un centro de internamiento para extranjeros pues fue casi un año de de gestión entre embajadas para conseguir llegar y que nos abrieran dos entonces ABC es decimos si es pusiéramos la documentación sería tanto como las piezas

Voz 0194 20:52 final en que se traduce es decir ese viaje a Mauritania esa burocracia previa ese año de preparación luego artísticamente en qué se traduce

Voz 16 20:59 allí lo que fuimos nosotras fue a rescatar una ruta de inmigración que quedó extinguida y que los centros de internamiento tanto en origen como en destino habían quedado eh abandonados porque eh eh bueno las rutas de inmigración van y vienen no está se quedó bloqueada porque en la Unión Europea pago dinero en cooperación para bloquear la ruta finalmente los CIES pues se quedaron vacíos entonces nosotras queríamos recuperar esos testimonios esos gritos en la pared que se habían quedado en los centros de internamiento entonces fuimos tanto a Fuerteventura como a Nuadibú para intentar arrancar todas esas paredes cuando llegamos aquí con todos esos

Voz 23 21:42 arroyos enrollados de de material

Voz 16 21:45 que fueron casi cien kilos de arranque en paredes todo eso se tradujo hicimos unos cuadernos con todas esas traducciones que hablaban del del viaje no

Voz 0194 21:54 qué te acordábamos con Carmen carnes y yo somos las mayores aquí en esta mesa recordaba a los treinta años del IVAM los inicios de decía ya estaba fuera de España acepten cuando hace treinta años cuando que Oliván vosotros teníais diez años C G que ha supuesto el IVAM vuestra vida cómo dos mujeres de Valencia dos artistas de Valencia

Voz 1811 22:14 pues bueno yo creo que nosotras y empezó a significar algo a partir de que empezamos a estudiar la carrera de Bellas Artes yo no había pisado el IVAM antes de primero de la facultad por ejemplo a pero a raíz de de estudia la carrera sí que venían hemos pues bastante a verles las expropiaciones que estaban muy bien indica ahí en mucho público lo que sí que creo es que si no te mueves un poco en el en el en el Círculo tienes este interés por el arte contemporáneo así como éramos nosotras a estudiantes yo no sé si hubiera sido pues voy a estudiar otra cosa me hubiera acercado más entonces puede ser que sí que por la formación que hemos recibido

Voz 23 23:01 está siendo la gente no se hacer

Voz 1811 23:03 sí yo creo que sí pero no al mejor no tan tan frecuentemente como puede venir pues interesado por el arte porque estás o profesionalmente implicado porque lo estás estudiando

Voz 16 23:15 os reaccionar crees que supuso esta ventana abierta que decía Carmen el viva Totta yo totalmente bueno porque nosotras además tuvimos la oportunidad hace unos meses de hacer una exposición aquí en las salas seis del IVA hicimos una excavación arqueológica que fue tanto rastrear las Paredes como nos dejaron sacar todo el material que había generado las salas estos las comunicaciones que se habían hecho entre este museo y el resto de museos para poder gestarse una exposición

Voz 1 23:47 pudimos leer esos Trent

Voz 16 23:49 daños años y fue preciosa la primera parte de hecho la cuando estábamos Lejeune bajamos a bajo al sótano a por los archivos porque ahí lo que utilizamos fue toda la documentación que genera una exposición que no es obra entonces ahí leímos comunicaciones entre eh el comisario la directora pidiendo los años del principio la verdad es que eran preciosos Ignacio la idea leyendo las primeras comunicaciones yo creo que si hubiéramos empezado por el final no hubiera sido igual eran cartas redactadas desde el principio hasta el final una carta tardaba en llegar a Nueva York un mes entonces se redactaba todo era muy bonito la ilusión primera de esos primeros años a mí me encantó leer todo aquello que no no me lo hubiera imaginado no

Voz 23 24:39 tú Camín recuerda su primera exposición clima fue en el Centro del Carmen mil novecientos noventa y algo hace dos días bueno esto es una profesión de tiempo como los buenos vinos nos de precipitaciones entonces para mí es como si empezara que fue aquella exposición muy interesante porque había otro artista Joan Cardeña el espacio era otro bueno unas historias cambian pero bueno lo importante es siempre el IVA ha sido un gran referente porque si hubiera habido pues probablemente estas artistas hubieran rascado esa maravilla de arqueología recuperar no sé a quién quiere decir que la cultura tiene un tiempo que respetarla me queda por presentar hemos Femenía Inma muy buenas noches buenas noches es la más jovencita treinta y tres años se ha naciste cuando se gestaba el eres coetáneos al IVAM tú imaginas Valencià sin en iban

Voz 1811 25:50 bueno cuál es tu relación con la relación con él es también el acercamiento desde como lo comentado Patricia eh profesional no desde el momento que estas relacionando te con la con con la cultura pues es es un referente en la ciudad te acercas de una manera desde mi punto de vista pues eh como artista visual como artista visual que haces qué hago bueno

Voz 0194 26:22 otra gente te hace esta pregunta no

Voz 1811 26:24 con la pregunta que me hacen es que como eh si las esculturas pinturas

Voz 0194 26:29 el entonces no sabes

Voz 1811 26:32 bien eh cómo define este

Voz 6 26:35 como artista visual y entonces eso es entonces es cómo es tu obra bueno mi trabajo artístico yo creo que lo

Voz 1811 26:44 que ACS evidenciar eh en en la materia como como hay una relación con la percepción visual de una persona la percepción visual de hoy en día como está totalmente condicionada con con el ámbito digital no que que está cambiando desde la manera en que leemos las imágenes son nos comunicamos en en con ellas y hay muchas más cosas y un cuartucho con todo

Voz 23 27:09 sí diste tu qué querías dedicarte a esto

Voz 1811 27:11 cuando yo creo que cuando empiezas a ser en estos casos es les los estudios son los que hacen no pero en el colegio ya ya sabían poco que quería estudiar e lo artístico no y por eso ya eh fui a Bachillerato Artístico y posteriormente la licenciatura

Voz 0194 27:33 decía antes el director que está sentado aquí en primera fila de escuchábamos antes la la importancia de la representación de las mujeres en el IVAM

Voz 1811 27:42 cómo están las mujeres artistas que dirías como están eh yo creo que eh

Voz 0194 27:49 es es está viendo poco a poco más presencia pero que aún queda mucho por hacer

Voz 23 27:56 realmente coincides con la totalidad es que si se queda mucho por hacer en qué sentido mire yo llevo cuarenta y pico años John queda los hombres siempre Se les ve más no es un problema de cultura es un problema cultural que por eso tenemos que apostar por qué gente que apuesta por la cultura

Voz 0194 28:17 y vosotras qué piensan de la representación de las mujeres en el mundo de la cultura usamos pues se fecha porque piensan juntas

Voz 4 28:25 más

Voz 1811 28:28 sí lo yo creo que que sí que hace falta mucha más presencia pero pero que ahora en este momento y y yo creo que sí que hay una muchas más artistas que hace muy pocos años dicho las facultades de Bellas Artes au incluso en academias o escuelas de de arte casi casi todas son alumnas ahora mismo hay muchas más alumnas que alumnos pues yo

Voz 0194 28:54 me alegro de que para conmemorar este treinta aniversario del IVAM no soñamos sentado aquí en la mesa bueno me hayáis acompañado porque yo no me considero artista pero me hayáis acompañado cuatro artistas de la talla representando además esta ciudad y esta comunidad muchísimas gracias de verdad para ver no conoce

Voz 10 29:15 de de cuatro mujeres voy a pasar a cuatro hombres

Voz 0194 29:19 porque nosotros en Hora cuando salimos del estudio nunca puede faltar la música y menos en este lugar lleno de arte que ese diván ellos son Santero y los muchachos os voy a decir una cosa que yo sé que vosotros no sabéis que yo tengo y que vosotros no tenéis que es esto a que no lo habíais visto estos señores sacan un disco ellos no lo había visto todavía me lo han dado a mí pues mira aquí lo tengo este es el disco que sale cuando

Voz 23 29:48 el uno de marzo pues lo que vais a cantar es una muestra pues cuando vosotros queréis

Voz 1900 29:57 la acción se llama amañadas así

Voz 26 31:04 otra maldita mañanas eh no eran los secretos debido

Voz 28 32:33 sí

Voz 0194 32:46 estamos hablando de cultura estamos hablando del IVAM así que teníamos que saludar si si al conseller de Cultura de la Generalitat en Marsans muy buenas noches conseller hola buenas noches que es el IVAM para usted

Voz 7 32:56 bueno pues es uno de los nuestros principales pues bueno instrumentos culturales que tenemos es también emocionalmente un sitio muy muy importante porque es donde casi de los primeros pasos que dice también en el arte contemporáneo vestir como espectador como visitante con mi familia bueno creo que es un buen ejemplo de el renacer cultural que estamos viviendo y que y que queremos promover que como decía antes Carmen queremos seguir cada día más apoyando

Voz 0194 33:23 decía antes Carmen que ha habido durante una época estaba un poco

Voz 7 33:27 mirad si bueno como todo tener épocas más oscuras y esta fue una en la cuidad valenciano El País Valencià teníamos eh una reputación muy mala

Voz 0194 33:38 una también de ese lastre reputacional de la Comunidad Valenciana

Voz 7 33:41 sí sí sí completamente de esas malas prácticas el del pasado y que vinimos a cambiar y que bueno en eso estamos si estamos muy contentos de verdad porque renacer de las cenizas no es fácil pero sobre todo si hay un tejido cultural que lo que lo quiere que apuestan sea e instituciones que apuestan por ello pues unos resultados llega no hay estamos muy contentos 3DS este treinta aniversario antes hablaba no cayó el muro de Berlín el ochenta y nueve nació el IVAM bueno pues es justo esta misma semana estamos a tierra otro muro que separaba Oliván de del barrio el barrio del Carmen estamos abriendo un ágora ciudadana aquí detrás en el Jardín de las Esculturas vuelve a ver interacción vuelve reflexión vuelve a haber conexión internacional cada día es más Weiss más visitantes estamos en casi cientos entre setenta mil visitantes cuando llegamos al Gobierno hace nada cuatro años estamos alrededor de cien mil cada día más exposiciones más reflexión de un punto de encuentro que es lo que debe ser un un un Instituto de Arte Contemporáneo para que la gente disfrute para la gente se pueda expresar

Voz 0194 34:44 que que a partir de ahí se interpela a través de la cultura no es la corrupción lo tapó todo no pasaba nada más o no se veía lo que pasa

Voz 7 34:53 bueno ahogaba todos los demás eh porque se centraba sólo el interés particular de algunos no yo creo que eso es lo que más puede doler en una sociedad es que aquello que ha nacido para para unir para pensar en lo común aquello que es compartido eh termine en manos de unos pocos sólo y creo que eso es no sólo rompió las las elites sociales y también eh a los partidos políticos a determinadas personas de partidos políticos señor creo que y bueno hizo que la sociedad valenciana estuviera más triste también que no hubiera tanta les de drama

Voz 0194 35:27 ver

Voz 7 35:28 yo creo que sí hay así trabajamos de hecho creo que es fruto de de que la gente se apoderó que dijo que ya basta que no podíamos seguir con esos gobernantes creemos que que cambiar que la imputación valenciana tenía que ser otra que no podemos pasar vergüenza cuando preguntaban de dónde éramos de eramos dos esto ya no pasa esto es una gran señal de que está cambiando y sobre todo que había material cuando conoció el IVAM ya habían tejido cultural ya había artistas pero faltaba instrumento creo que aquí lo que estamos haciendo precisamente es poner en valor lo que ya había que había cosas buenas cosas buenísimas personas detrás de proyectos artísticos muy buenos y que poco a poco tiene más apoyo tiene más recorrido tienen instituciones a su lado hemos pasado de un presupuesto tenía de alrededor de seis millones estamos en casi nueve millones y medio

Voz 0194 36:15 yo en el cuatro años íbamos a seguir subiendo seguirá apostando porque tienes resultado te estoy como conseller de Cultura se tiene que pegar mucho con con el resto del Gobierno para que le den dinero para la cultura

Voz 7 36:25 bueno en este Gobierno no la verdad tengo que agradecer que el resto de compañeros no no tienen ese problema porque sabemos claro que una una sociedad culta no se puede finalizar que la mejor manera de de poder acompaña a la sociedad para que sea critica es que tenga acceso a la cultura y que cada uno pueda expresarse de la mejor manera que pueda que que cada uno desde nuestras divergencias de nuestra diversidad pues podamos aportar yo creo que esa apuesta por la cultura tiene que seguir tiene que seguir todavía con más fuerza veíamos antes será escuchábamos a los artistas que que había aquí no a ver cuatro mujeres que que yo tengo diferentes generaciones además de representaba muy bien yo creo que el momento actual no gente que que conecta muy bien con con el pasado y el presente que continúan creando que deben estar aquí y que han tenido su espacio iban a seguir teniéndolo aquí en el IVAM bien entonces espacios culturales valencianos gente nueva gente que empieza como Inma que estaba hablando antes también o como María Jesús si que también la su compañera que estaban que han trabajado aquí hace nada no de Patricia que estaban trabajando también recuperando un poco la historia no uno tiene que que hacer ese tipo de proyectos y mujeres es otra de las apuestas también derivan director está apostando también mucho en este sentido para visibilizar las mujeres teníamos en el fondo pocas mujeres en la Colección del IVAM cada día tenemos más porque estamos comprando obras de de mujeres yo creo que esa conexión entre la valenciana Vidal a la gente de aquí la conexión internacional es lo que estamos trabajando muy bien por eso pueden a ver exposiciones como las que tenemos ahora no tendrás que se pueden visitar o las que se visitaron en el pasado y las que vendrán ahora como la de ella entonces a partir de las

Voz 0194 38:03 diez hablaremos de política estar aquí el presidente de la de la Generalitat hoy hemos conocido esa fecha de las elecciones el veintiocho de abril porque el Gobierno de Pedro Sánchez no consiguió que le aprobaran los presupuestos claro para conseguir que te aprueben los Presupuestos problema catalán al margen eh pero se necesita mucha negociación se necesita mucho pacto se necesita mucho entendimiento se propone como al Gobierno de Valencia un poco como bueno como el ejemplo de esa capacidad de pactar de esa capacidad de negociar porque

Voz 7 38:34 porque así es la vida debería ser así no una políticas es el reflejo de la sociedad asociadas diversa y en este Gobierno somos dos partidos dentro del Gobierno un tercero que prestan el apoyo desde fuera tenemos diferentes posiciones diferentes propuestas pero no ponemos en común pactamos y eso es lo normal vimos a una estabilidad que nadie se esperaba no y recuerdo al inicio yo cuando decían tres tres partidos de izquierdas gobernando pues bueno el Gobierno más estable de la historia de la Generalitat Valenciana los presupuestos todos los años aprobados en tiempo de Ford más hemos atascado miles de de proyectos decenas de leyes que hemos puesto encima de la mesa para recuperar derechos hemos hecho todo lo que hemos podido y más para para mejorar la vida de la gente hay seis mil profesores más hay cuarenta mil niños más que tienen Meca comedor hay cuatrocientos mil niños que tienen los los libros gratis hay gente que ya no paga el copago hay gente que tiene derecho por fin a una vivienda digna de por eso hemos hecho la Ley de la Vivienda y estamos trabajando para que la la sociedad valenciana tenga una buena atención a la dependencia de sesenta y cinco mil personas más el sistema de dependencia el final es no dejar a nadie atrás es trabajar para que la cultura esté al centro no haya antes hablábamos de vivan pero es que estamos trabajando para que toda la cultura esté de forma trasversal en la sociedad valenciana invirtiendo mucho más con muchos más resultados pero sobre todo poniendo en el centro quiero que lo lo importante no

Voz 0194 40:00 aquello que la gente le importa y lo que necesita para vivir bien para eso hay que llegar a acuerdos cada uno desde su posición pero hay que llegar a acuerdos esto forma parte de esa de esa coalición Bloque forma parte de esta edición que es que es compromiso el objetivo de cara a las próximas elecciones cuáles

Voz 7 40:15 es que el Gobierno del Botánico continúe que la mayoría con la misma correlación de fue

Voz 1811 40:21 sinceramente no importa

Voz 7 40:22 lo más importante primer objetivo que contienen el Gobierno del Botánico porque es que para llegar a transformar la sociedad valenciana no no nos hacen falta sólo cuatro años hemos cambiado el ritmo hemos pagado las urgencias no pero hay que continuar hay que seguir transformando esta sociedad no no podemos cambiar todo en cuatro años pero yo creo que hemos puesto ya unos conocimientos hay hay un cambio de rumbo importante todos los indicadores sociales económicos culturales están mejor por lo tanto tenemos que seguir más allá de quién que ante quien cree detrás para nosotros bueno si ganamos Compromís mejor pero que no no es nuestro objetivo sinceramente hay que continuar con el Gobierno algo Tanic creo que es lo mejor para la ciudadanía valenciana

Voz 0194 41:04 para eso trabajamos si destacan que que vea una última pregunta yo decía que usted lidera el paro ha sido de más peso dentro de la coalición de Compromís que es que es el bloque es un partido valencianista con raíces nacionalistas que muchos de ustedes comparten y además no ocultan públicamente cómo se vive cómo viven ustedes lo ocurrido en Cataluña el juicio por el virus es las reivindicaciones por el derecho a decidir

Voz 7 41:25 bueno pues la verdad que pensamos que que se debería poder hablar de de muchas otras cosas pero también se debería poder hablar de esto y la políticas para eso para dialogar para llegar a acuerdos creo que que es un fracaso de la política que estamos judicial rezando procede sabemos como estos creo que se debería dialogar se debería hablar se debería llegar a acuerdos y asumir realidades saber que es la realidad que tenemos en el Estado español donde vivimos y cómo podemos avanzar lo hemos hecho aquí nosotros vamos a seguir haciendo eh hemos llegado actos con con diferentes personas es la ley del IVAM por ejemplo que hemos hecho hemos sacado adelante no hace mucho hace unos cuantos meses llegamos a acuerdo

Voz 0194 42:08 de consenso con todos los partidos políticos

Voz 7 42:10 el conseller es de Compromís quiero decir que mucha gente casi nos pone la etiqueta no de de extrema izquierda no poder llegar a consensos por si nosotros no hablamos con nadie todo lo contrario somos gente de hablar de dialogar de llegar a acuerdos si ponemos al centro en la la la mejora de vida de la gente en este caso un instrumento al servicio de la cultura para modernizar el IVA para poder hacer que tenga una mejor organización ni que sea mucho más flexible que dé respuesta pues bueno llegar a acuerdos tan sencillo como eso tan difícil en esa polarización que cada día hay más con muy poca gente con voluntad de llegar a acuerdos nosotros la tenemos y vamos a seguir trabajando así

Voz 29 42:48 no

Voz 9 43:00 hoy es viernes y los oyentes fieles

Voz 0194 43:02 Hora veinticinco que entiendo que aquí entre el público hay mucho saben que los viernes dedicamos un ratito la gastronomía de cocinas en las que la comida adquiere otra dimensión pasa a convertirse en un ejercicio de creatividad que algunos defienden como una expresión cultural de primer nivel y para otros los más entregados a la gastronomía llega a ser una expresión artística nuestro próximo invitado abre cada día su cocina a la vista de todo el mundo es uno de esos ejercicios de transparencia de quién no tiene nada que ocultar y sí mucho que enseñar su dominio de la técnica el cuidado del producto la meticulosidad casi científica con la que se ha cada plato la delicadeza con la que Se trata la comida Ricard Camarena hola buenas noches hola estamos celebrando tres décadas de vida derivar hacia Ricard Camarena hace treinta años

Voz 25 43:47 seguro que tocar la trompeta estas amenazas gana tropezando la trompetista fuera aquellas épocas estaría estudiando Bachiller imagino

Voz 0194 43:56 Bru de la época

Voz 25 43:58 tocaría la trompeta cada momento que podría

Voz 0194 44:02 me lo pasaría bien imagino que era ICO muy llegó de la trompeta Ricard Camarena ser un cocinero tan maravilloso

Voz 25 44:08 fue casualidad la verdad cocino desde muy pequeño pero realmente no me empecé dedicarle la cocina nivel profesional hasta los veinticinco años así que podríamos decir que soy de esos de vocación tardía aunque es verdad que me he criado entre entre cocineras no no profesionales pero soy muy buenas

Voz 23 44:27 eh son las de la familia

Voz 25 44:29 en un supermercado de pueblo cosa que él tenía un acceso al producto muy diferente pero la verdad es que hasta los veinticinco años no decidido dedicar

Voz 0194 44:38 sí porque a los Veinticinco porque hasta ese momento Javier dedicar a la cocina

Voz 30 44:42 es es es bastante fácil de explicar

Voz 25 44:45 la clave fue que no quiere ir a la universidad eso fue el momento clave y mi padre con buena voluntad y mayor acierto me puso me me puso a picar piedra literalmente estuve cuatro años de épica Pedrero

Voz 6 44:59 fíjate eso es literal a que tienen legales y los te voy a poner a picar piedras no pues el te

Voz 31 45:05 era el veinte cuando estuviera condenado a muerte pero realmente para faltaba la bola en la tabla alto

Voz 25 45:10 creía que con dos meses tendría suficiente y me entraría volvería a la universidad pero no pudieron Universidad después de cuatro años pensé que estaba bien y mi mujer la que hoy es mi mujer e fue la que tuvo a la la visión de decir por qué no estudias algo que te guste cocinas muy bien siempre siempre que éstas entre que entre pucheros siempre que cocinas para la familia es cuando más feliz te veo bueno yo creo que a día de hoy se arrepiente

Voz 0194 45:38 las estudiar entonces tú eres más autodidacta no notas

Voz 25 45:42 es en ese momento claro tenía ya veinticinco años tampoco he tenido mucho tiempo para para ir pensando que que tenía que hacer no sé qué me puse estudian seguida Hay el día que entre en una cocina de un restaurante porque fue como un mes antes de ponerme a estudiar quise entrar en un restaurante aprobar ese día a la hora yo ya sabía que posiblemente pasaría el resto de medidas dentro en una cocina

Voz 0194 46:05 dicen que una cocina nuestra antes una locura más goles

Voz 25 46:07 lo que hay en el mundo porque pues por qué

Voz 30 46:10 pues es órdenes es disciplina es sentimiento

Voz 25 46:14 esto es amor porque cocinar yo creo que de los actos de amor más sincero es que hay osea alguien cuando cocinas y debates cocinero y lo siente eh nunca está cocinando para él casi nunca cocinas para ti mismo estás dedicando tu tiempo

Voz 23 46:31 tú sapiencia tu tu todo a

Voz 25 46:34 algo que se va a comer otra persona dice siempre

Voz 0194 46:37 Martín Berasategui tenemos de colaborar en Martín siempre dice que claro es el mejor trabajo del mundo porque reparto felicidad dice él es cierto yo

Voz 25 46:44 tengo mucha gente que me lo dicen muchos clientes amigos que que que me consideran afortunado porque porque aparte de que me gusta mucho lo que hago a mí a muchísima gente tenemos esa suerte de poder dedicarnos algo que amamos de verdad hacemos feliz a la gente y encima nos pagan y muchas veces se van contentos éramos de Mis amigos abogados dentistas dicen es que mi casa bien en ese dejan la pasta salen algunos aliviados pero otras también

Voz 0194 47:12 esto o no nosotros los periodistas que nos dicen es que siempre dais malas noticias

Voz 31 47:16 pero bueno algunas buenas también algunas pero pero últimamente muy pocos

Voz 0194 47:20 las el restaurante de Ricard Camarena que lleva su nombre es el buque insignia de su proyecto gastronómico ocupa hoy un espacio privilegiado dice porque yo no lo he visto tengo que decir en un entorno industrial recuperado y convertido precisamente en el centro de Arte bombas Henze hasta acercado Sara evitó les hará hola

Voz 1880 47:38 Ángels absolutamente privilegiado absolutamente sí hubo más Henze es un centro de arte que se ha creado en lo que era una fábrica como decías una fábrica de bombas hidráulicas un edificio art decó de los años treinta imaginad una FAR una factoría industrial que luego cerró definitivamente en el año noventa y uno entonces la Fundación por amor al arte el ha recuperado para eso para mostrar arte fotografía lenguajes abstractos arte internacional pero también local y además formando parte de de este complejo tres joyas por una parte una bodega de finales del siglo XV que se encontró haciendo las obras haciendo el Parking otra cosa un refugio antiaéreo de la guerra civil que impresiona y un jardín que ahora ya está oscuro pero esta mañana con la luz era una maravilla el último su malo el restaurante de Ricard Camarena con la cocina abierta con obras de arte del propio centro es de esas veces años que que dices yo me me quedo aquí me quedo en Valencia vivir

Voz 6 48:37 pues va a ser que no no no vas a poder primero porque tienes que volver aquí lo fuerte tendremos que volver a Madrid en algún momento no voy para el IVA lo hablamos Vegara cuando vengas solo lagos

Voz 16 48:47 también el entorno del que el que uno cocina muchísimo muchísimo

Voz 25 48:51 porque realmente te da te alas nunca mejor dicho yo siempre contó anécdotas nosotros en el antiguo emplazamiento cerramos un martes por la noche y un día y medio después jueves por la noche dábamos nuestro primer servicio en bombas Henze en el Ricard Camarena sea fue un día y medio frenético pero fue mágico se está poniendo en la piel de gallina de de de acordarme de ese día pues porque abrimos con el mismo menú y la percepción de la gente no tenía absolutamente nada que ver es imposible aislar a a la hora de comer cómo te sientes el sitio lo que eso influye sentí las sensaciones realmente esta semana no

Voz 0194 49:31 miente si dice como los recibe el cliente es diferente comer lo mismo exactamente lo mismo en un lugar que no

Voz 25 49:37 otro totalmente iba a mí como cocinero eso lo que hace es de alguna manera darme mucha seguridad sé que me puede atraer más sé que voy a poder exprimir un poquito y también me obliga porque realmente el

Voz 23 49:49 sitio pone el listón tan alto que yo tengo

Voz 25 49:52 lo que cumplir las expectativas por una parte es mucha responsabilidad por otra parte es mucha exigencia pero definitivamente sé que a mí me va a ayudar cualquier cosa que haga va a tener sentido o cualquier cosa no pero evidentemente si hacemos las cosas bien es un plus importantísimo

Voz 0194 50:09 entonces es Montse mucha exigencia hay mucha presión en el mundo de la alta cocinados presión Ice vosotros mismos buenos eh

Voz 25 50:15 no yo no creo que haya mucha presión yo creo que si si haces las cosas con naturalidad con pasión con entrega y sobre todo con conocimiento de causa la presión es algo añadido y que muchas veces se imaginan los terceros eso de los yo creo que lo vivimos con mucha naturalidad bajo hay mucho compromiso y por supuesto eso implica que cada día tienes que hacerlo mejor no sirve de nada hacer las cosas bien hundía al día siguiente no por lo tanto como en cualquier profesión que sea exigente pues la presión yo creo que te la pones tú mismo tienes que es asumirla con mucha naturalidad

Voz 0194 50:52 esto entiendes decisiones como la de Dani García por ejemplo consiguió la tercera estrella Michelin y dice voy a hacer otra cosa voy a cerrar este restaurante voy a hacer otra cosa

Voz 25 50:59 yo sí entiendo lo de Dani García yo entiendo que el eran tres estrellas si quiere seguir haciendo lo mismo veinte años a Dani García hagan lo que hagan le voy a respetar porque que es una de las buenas personas que conozco y uno de los grandísimos profesionales que tenemos así que cualquier decisión que haga tiene sentido

Voz 6 51:17 totalmente respetable explicar la alta cocina Se podría exponer en el IVA no falta cocinas para comerla

Voz 25 51:26 no es ni siquiera para explicar la vamos a los congresos a explicar nuestras técnicas a hacer demostraciones delante mil personas siempre voy con la sensación de que lástima que esta gente no ha podido probar lo que estoy haciendo porque realmente ellos

Voz 0194 51:40 deben pensar lo mismo es bueno el evento

Voz 25 51:43 pero creo que no explicación que pueda transmitir lo que una cuchara de algo es capaz no es como la música el que no pueda escucharla señala podéis imaginar pero lo que lo que sientes a veces escuchando lo que han hecho estos chicos ellos soy músico también yo creo que es cosas te ponen la piel de gallina no hay no puedes imaginar lo tienes que vivirlo

Voz 0194 52:05 arena agradezco muchísimo que en una hora como esta que son casi las diez de la noche hayas compartido un ratito de radio con nosotros aquí en el IVAM siempre es una excusa buenísimo hasta el como gracias conceder muchísimas gracias también

Voz 10 52:17 gracias todos esos chicos de los que hablaba Ricard Camarena esos chicos que ya están ahí puesto Sant Santero los muchachos

Voz 6 52:26 a vosotros queráis todo vuestro el IVA y la Cadena SER

Voz 9 52:32 sí sí

Voz 3 52:34 ah

Voz 26 52:54 eh eh eh lo por qué no ha lo que abre sí sí

Voz 3 54:32 hora veinticinco

