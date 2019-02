Hora 25 (15/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

la semana especialmente intensa y en un día especialmente intenso todos pendientes hoy a las diez de la mañana de lo que iba a decir Pedro Sánchez esa fecha esa convocatoria electoral de agosto echa veintiocho de abril y ahora vamos a hablar de todo ello con Berna González Harbour muy buenas noches hola buenas noches Javier Aroca buenas noches y Miguel Ángel Aguilar buenas noches

Voz 1071 02:48 la del juicio al proceso que empezó con los ecos de las manifestaciones en la plaza de Colón de Madrid la semana en que el Gobierno se quedó sin presupuestos también la de las

Voz 1 02:55 quinielas espera que antes de seguir me había olvidado que Pedro blancos de ahí estoy aquí pedir pendiente de la última hora de si los oyentes que están allí quieren decir alguna cosa eh Draco también sentada en la mesa la semana en que los partidos no es que se hayan puesto en modo campaña electoral que ya lo estaban sino que empezaron a preguntarse por los pactos que podrán alcanzar después de esas elecciones

Voz 8 03:14 toda la semana a que se confirmara al final la fecha

Voz 1 03:17 de un día y esa fecha se ha confirmado hoy les anuncio

Voz 1722 03:21 que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día

Voz 0966 03:35 veintiocho de abril

Voz 1071 03:38 hemos haciendo desde el lunes así que lo vamos a hacer por ultima vez Diario de una semana crucial día cinco

Voz 9 03:44 la fecha

Voz 1071 03:49 lo de perder la votación de los Presupuestos todavía en el Congreso una ministra se nos acercó con esta frase en los labios hay victorias que son derrotas dices porque tienes que decirlo le contestamos entonces yo ya no repuso hemos hoy esta frase que el miércoles no sonó a necesidad de reconfortar se se ha convertido en un eslogan para la campaña que ya ha empezado

Voz 1722 04:08 lo que es evidente nosotros tenemos teníamos que presentar nuestros presupuestos que lo hicimos y desgraciadamente no salió adelante pero también le digo hay derrotas parlamentarias que son victoria sociales y la ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta es Gobierno para este país lo que queremos es justicia social

Voz 1071 04:27 Sastre buenas noches buenas noches Barceló todo lo que Sánchez no ha hablado a lo largo de la semana ha ido a soltarlo de pronto entre consejo y Consejo de mini

Voz 1 04:35 en una comparecencia extensa en la que al final porque ayer parecía que no pero al final si aceptaba unas cuantas preguntas una comparecencia eso sí con aires evidentes electorales

Voz 1722 04:44 qué espera el Gobierno pues que gobierne que tome decisiones que aprueba unos presupuestos esos presupuestos pues no encuentran el apoyo parlamentario pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante siete años ha sido postergadas dame clásico

Voz 1 05:04 pero sin presupuestos uno no puede gobernar bueno hay alguien que a lo largo de todas las semanas ha ido diciendo las elecciones serán el veintiocho de abril las elecciones serán el veintiocho de abril incluso habíamos hecho alguna porra alguna puesta en la redacción y esa persona es nuestra compañera Inma Carretero Inma muy buenas noches

Voz 0806 05:21 qué tal buenas noches y más ahora que Sánchez ya

Voz 1 05:23 lo ha verbalizado con bien explicar por qué por qué ha elegido la fecha y cómo lo ha recibido su partido que fue desde donde le advirtieron de los inconvenientes del super Domingo

Voz 0011 05:33 si la decisión se tomó el lunes en maitines

Voz 0806 05:35 es la reunión que el presidente mantiene semanalmente con su equipo ahí estaban Carmen Calvo Adriana Lastra José Luis Ábalos Santos Cerdán que es el hombre de Sánchez en el partido e Iván Redondo el director de gabinete abril no aparece de repente Angels la semana pasada ya decían fuentes de Ferraz que si no había presupuestos la cosa estaba entre abril o el Súper Domingo Av el para evitar que el partido se lo jugará todo a una carta con las municipales autonómicas y europeas del veintiséis de mayo que tenía una ventaja y es que el conjunto del PSOE se iba a volcar en esos comicios y cómo conseguir tener al partido tensionado a tope sin un super domingo pues haciendo que la precampaña de los alcaldes de toda España sea la campaña de las generales por eso abril estaba sobre la mesa el lunes cuando se decidió tras la foto de Colón que quieren que persiga a Ciudadanos hasta el mes de mayo fue entonces cuando tomaron esa decisión nos cuentan fuentes del Gobierno que fue Carmen Calvo quién apostó por el día veintiocho para que diera tiempo al tú

Voz 0011 06:32 a ultimar algunas cosas que entendía in

Voz 0806 06:34 posible llamar a las urnas los dos domingos de Semana Santa Sánchez compartió la decisión con su círculo de confianza y Ferraz se encargó de pedir a las federaciones que no especular han con la fecha y así ha sido hoy han recibido la noticia con alivio indeterminados además a dar una imagen de unidad a Guillermo Fernández Vara le ha parecido muy bien la separación de las elecciones

Voz 10 06:56 cuando se merece un debate autónomo y propio no creo también que la autonomía el Ayuntamiento también se merece un debate propio y Europa no pero yo creo que lo lo razonable es que sean este parada

Voz 0806 07:10 eso el presidente de Extremadura la semana pasada veíamos a García Page en todos los medios clamando contra el relator bueno pues hoy ha subrayado todo lo contrario

Voz 7 07:18 lo que ha puesto fin de verdad

Voz 11 07:21 a esta legislatura ha sido la firmeza de fondo que hemos visto estos últimos días del Gobierno frente al intento de autodeterminación de los independentistas en Catalunya

Voz 0806 07:34 Susana Díaz que no abrió la boca sobre la negociación del Gobierno con Cataluña sí que ha salido hoy a arrimar cree que lo ocurrido en Andalucía puede contribuir a la movilización en España

Voz 8 07:44 las dos derecha y la extrema derecha ésta

Voz 12 07:47 han convencida de que a menos movilización mejor

Voz 8 07:50 por ello yo creo que los españoles que son

Voz 12 07:52 Dios en movilizarán para que está derecha no no lleven a un callejón de regresión democrática en el conjunto del país

Voz 0806 07:59 así que hoy no es entonado ninguna voz en el coro del PSOE nos dice un veterano socialista que ahora es muy importante la disciplina el mensaje único especialmente en Andalucía donde el conflicto entre los líderes es evidente pero ese es un territorio clave

Voz 1 08:13 espérate Inma que vuelvo contigo pero como tengo otra voz del PSOE aquí sentado Ximo Puig muy buenas noches president

Voz 0966 08:18 hola buenas noches luego lo preguntaré poco

Voz 1 08:21 calma por la fecha por las consecuencias pero así de entrada veintiocho de abril le parece una buena fecha

Voz 0966 08:27 hombre mejor que no se hubiera tenido que realizar estas elecciones yo creo que para nosotros los valencianos especialmente porque que no lo haya Presupuestos es una muy mala noticia una vez que un gobierno hace unos presupuestos bueno para nosotros va ir sobre la prueba no por tanto bueno nosotros no lo recibimos con alegría pero evidentemente pensamos que el presidente ha tomado la decisión correcta le gusta

Voz 1 08:54 más que el Super domingo

Voz 0966 08:56 el super domingo tenía un problema no y es esa confusión absoluta de distintas selecciones no es también una cuestión Un poco de calidad democrática no muchos debates y finalmente una dificultad no para la toma de decisión pero bueno en cualquier caso desgraciadamente va a haber una contaminación extensa que va a llegar más allá de abril yo estoy piensa adelantar las elecciones valencianas bueno nosotros tenemos la capacidad adelantar las desde luego nunca vamos a renunciar a esa capacidad pero en estos momentos lo probable es que llevemos a mayo decir no le está dando vueltas y vueltas

Voz 1 09:31 pero lo probable es que lleguemos a mayo me quedo con esta frase

Voz 0966 09:34 sí

Voz 9 09:35 es probable

Voz 0966 09:39 que cada uno saque su propia conclusión por supuesto hombres un momento en que hay que tomar determinaciones desde la serenidad me gustaría que en general se tomaran desde la sanidad no desde las vísceras del estamos viviendo en España una política demasiado trufada de víscera no demasiada digamos emoción frente a la racionalidad

Voz 1 09:59 bueno pues explicamos cuál es el escenario político que se dibuja a partir de hoy sigo hablando con con Ximo Puig porque vamos a ir explicando ahora cómo afrontan los grandes partidos esta campaña vamos a decir sobrevenida

Voz 1071 10:09 el caso del Partido Socialista del Gobierno Pedro Sánchez

Voz 1 10:11 esto el foco claro desde el primer momento

Voz 1722 10:14 calificaron presidente ilegítimo calificaron presidente golpista calificaron presidente

Voz 14 10:18 de de ser una persona que claudica que se humilla cuando has ido líder de la oposición lo único que puedo decir el ex presidente Rajoy en la cuestión catalana es que esto

Voz 1722 10:26 a su lado

Voz 13 10:29 es evidente Inma que en el Gobierno preparan una campaña ideológicamente que movilice al electorado de izquierdas

Voz 0806 10:35 sí sobre todo al que se fue a Podemos un electorado joven al que quiere movilizar a través de las redes sociales les restan importancia en Ferraz quizá por eso a que media campañas en Semana Santa conciudadanos el empeño es empujarlo a la derecha fijar la foto de Colón en los votantes que miraban a Rivera ante el acercamiento de Sánchez a los independentistas serán los dicen una campaña muy presidencial recuperando todo eso que está ya planteado y que no les han dejado hacer ni la derecha ni los independentistas vamos a oír eso a diario no parece casual que Pedro Sánchez vaya a presentar el jueves de la semana que viene su libro su manual de resistencia para explotar algo que creen en su equipo que valora su electorado y es su relato del Ave Fénix que se construyó en las primarias todo esto está ya en marcha el comité electoral del PSOE

Voz 8 11:20 ha constituido el martes se lo gana

Voz 0806 11:22 dar a los secretarios de Organización de todos

Voz 13 11:25 territorios mima mañana para empezar el calendario va a juntar a Pedro Sánchez con Susana Díaz

Voz 0806 11:30 sí en la presentación del alcalde de Sevilla de Juan Espadas estaba fijado hace tiempo pero el destino tiene estos caprichos y allí va a ser donde aparecerán juntos otra vez otro reencuentro la relación entre ambos está rota a pesar de la foto que veamos mañana y de que no habrá agresiones en esta campaña

Voz 13 11:45 Imaz gracias descansa

Voz 1071 11:47 por qué se espera lo que te esperas ni te cuento Bone ate ya lo sabía lo que te espera

Voz 0806 11:51 gracias buenas noches devengado descansa La Moncloa

Voz 1071 11:54 colgado la imagen de los ministros atentos viendo la comparecencia la primera comparecencia bueno la primera y única comparecencia hecho el presidente ir recibiendo lo luego con aplausos y sonrisas una versión solemne y más telefónica que la original de aquel dientes dientes

Voz 6 12:13 pero como no son muchos pues suena a lo que suele personas que fueron son después del Consejo

Voz 1071 12:18 poco a poco después de ese consejo en el que comparecía Sánchez había otro Consejo de Ministros tras él salía la ministro de Justicia y la portavoz a la que han preguntado si hombre no le ha parecido que el presidente

Voz 1 12:29 sí un poco de campaña aprovechando el momento de su anuncio le parece desacertado y me parece

Voz 15 12:34 es un error yo les invitaría a que acudieran a un mitin del presidente y observará la diferencia lo que ha hecho el presidente sencillamente es

Voz 13 12:43 como corresponde a un presidente poner en valor su acción de gobierno

Voz 1 12:47 ha sido en ese Consejo de Ministros en el que el Gobierno ha aprobado el último trámite para sacar a Franco del Valle de los Caídos Adela Molina buenas noches con la qué tal buenas noches Adela no sé si interesa más sacar a Franco o que los efectos de ese anuncio lleguen hasta la campaña electoral

Voz 0011 13:02 bueno la exhumación de Franco es la medida más simbólica de las que ha anunciado el Gobierno en estos meses de legislatura con el acuerdo de hoy se ha intentado trasmitir la idea de que sea culminado un proceso para llegar a la campaña electoral por decirlo así con los deberes hechos sin embargo no está nada claro que Franco vaya a salir del Valle de los Caídos mucho menos que vaya a hacerlo antes de las elecciones la ministra de Justicia Dolores Delgado que es la responsable del procedimiento ha explicado que el Consejo de Ministros ha basado su decisión de exhumar a Franco en la ley de memoria histórica que se ha descartado la Almudena como nuevo destino para sus restos mortales porque también va contra esa ley por cuestiones de orden público el Gobierno ha acordado dar quince días más a la familia para que comunique una nueva ubicación o será el Gabinete el que decida lo que la ministra no ha querido aclarar a pesar de la insistencia de los periodistas es si pasado ese plazo esos quince días el Gobierno podrá exhumar a Franco teniendo en cuenta que los nietos han anunciado que recurrirán al Supremo para impedirlo

Voz 16 13:56 en primer lugar deberá plantearse en su caso un recurso ante el Tribunal Supremo que en este momento evidentemente no se ha planteado en no intentar hacer

Voz 1 14:08 la justicia ficción porque

Voz 16 14:11 hasta que no transcurran los plazos hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir

Voz 0011 14:19 la ministra hablaba de Justicia ficción y el abogado de los Franco por si había alguna duda ha confirmado esta misma tarde que recurrirán y que pedirán medidas cautelares para que no sea ganada hasta que el Tribunal Supremo resuelva Luis Felipe Utrera Molina dice que es Eluana comunicará al Gobierno en los próximos días Ike le recordarán lo que ya dijo ese tribunal en diciembre respecto a ejecutar la exhumación

Voz 17 14:39 y advertirle al Gobierno que no puede ejecutar de acuerdo con lo que dispuso el auto del Tribunal Supremo auto que es firme porque no fue recurrido tampoco por la Abogacía del Estado en el que se advierte al Gobierno que no puede no puede ejecutar esas decisiones sin antes se sin que antes haya pronunciado el Supremo

Voz 0011 14:59 el abogado estima que el Supremo puede tardar un mes a mes y medio en decidir sobre las medidas cautelares que da por seguro que van a estimar a eso habrá que sumar lo que tarde en resolver el Tribunal sobre la exhumación en sí que serán varios meses más así que si se cumple ese calendario para el veintiocho de abril parece imposible Ángels que este tema ser resuelta

Voz 1 15:16 Adela al margen de Franco habido otros anuncios no empezando por la derogación de la ley educativa

Voz 0011 15:21 si el Gobierno ha aprobado la ley que deroga la Lomce una norma que plantea acabar definitivamente con medidas como las reválidas el adelanto de itinerarios en Secundaria o la Religión como materia computable pero que no va a tener ninguna consecuencia con el adelanto electoral no va a dar tiempo a tramitar esta ley en el Congreso así que la nueva norma que por cierto tiene un nombre oficial bastante horribles se llama LOE se va a quedar simplemente en una declaración de intenciones del Gobierno Long LOE no sí es ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica dos barra dos mil seis

Voz 4 15:55 de la adiós buenas noches hasta luego es una las si tenían que decir algo sobre esto quería decir

Voz 5 16:03 que en todo este asunto de la exhumación de Franco está pasando inadvertido una cosa importantísima

Voz 1 16:09 en la enseñas del otro día

Voz 5 16:11 en los observatorios a mí me Trías hay mareas terrestres que está en el subsuelo de la basílica del Valle de los Caídos entonces el Instituto de Geo Ciencias eh que es una joint hecho entre la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo de Investigaciones Científicas tiene dos laboratorios precisamente en el ciclo de la basílica con pan tiendo territorio con con la tumba de Franco que ya sabes que tuvo muchos problemas y no quiero seguir pero esto me parece gravísimo lo ha contado hace dos semanas nadie que en ese caso nadie nadie nadie la cabeza pero yo pienso doy una exclusiva dos liebres desde el periodismo se lanzan sobre ella estaba aquello lleno de fotógrafos para ver cómo entran y salen levantando la trampilla los investigadores del Consejo y me digas pues nada ni fotógrafos ni cámaras nada y esto me parece que es de gran reales

Voz 1 17:09 luego no sé si tendremos tiempo pero sí podemos entrar en el tema de Franco porque el tema de la fecha electoral Nos ocupará mucho tiempo pero también la teoría de a qué profundidad está enterrado Franco

Voz 5 17:17 bueno pero fíjate esto un laboratorio de grave y metía IVE mareas terrestres pero eso es porque pasarán esta mujer no yo no manejo tuit no pero qué más quiere someter a Siria

Voz 1 17:28 en Hora Veinticinco prosigue en Hora Veinticinco para contarlo no tendría tantos seguidores en Twitter como oyentes

Voz 4 17:32 entre yo que eso quién sabe qué es eso de las mareas terrestres eso

Voz 7 17:36 tiene algo que ver con la posibilidad de que enterrada allí Altidore altitud Gador pudiera ocasionar algún terremoto o algún B es decir era una medida preventiva puede ser pues

Voz 4 17:48 estás sin aclarar esto empezó exactamente en el año setenta hicimos bueno vamos a escuchar a Casado por eso convocar elecciones

Voz 1660 17:56 porque saben que cada mes que pasara Se estaban desangrando en votos pero me da la sensación de que ni convocando las tan pronto ni haciendo uso durante tres semanas de Consejo de Ministros ni convocando a las en la Semana Santa para verse aún cofrade no va a votar ni aún así

Voz 1 18:15 evitar verse algún grabenlo va a votar convocando las en Semana Santa aunque en realidad el domingo que se vote ya no serás Semana Santa en fin luego está la reacción de los partidos políticos cómo han reaccionado y que campaña vaya que campañas preparan yo tengo que decir

Voz 1660 18:30 hemos tumbado el Gobierno de Sánchez a tirar la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición ya liderado la calle

Voz 1 18:37 el líder de la oposición de la calle se dice Casado en el PP Adrián Prado buenas noches

Voz 1071 18:43 qué tal buenas noches esta claro cuál será su campo

Voz 1 18:46 Ana no cordón sanitario contra Pedro Sánchez sin que él ponga cordón sanitario a Vox al contrario

Voz 0019 18:51 sí eso que dice Casado que los cordones sanitarios siempre perjudican a quién los teje lo cierto es que el escenario electoral se plantean muy abierto por eso el líder del PP no quiere morder la mano que le puede dar de comer en el futuro en este caso que le pueda abrir las puertas de la Moncloa por eso no va a polemizar con sus posibles socios ni con Vox ni conciudadanos aunque Rivera si es verdad que ya la ha mandado un par de recados estos últimos días pidiéndole que deje claro que no piensa pactar con el PSOE el eje de la CAM España huir del ruido no entrar en asuntos polémicos en realidad los populares hablan de señuelos en referencia a las preguntas por ejemplo sobre el aborto y sobre Franco centrarse en la economía y en Cataluña y es en este punto en Cataluña en el que Pablo Casado hace especial hincapié a la hora de presentar al PP como una garantía frente a San

Voz 1660 19:35 diez y sus socios nadie podía pensar que íbamos a conseguir hacer una oposición firme responsable que hiciera cambiar su resistencia anunciada a seguir negociando con los independentistas como hoy en el propio anuncio de las selecciones no ha descartado por tanto lo que vamos a tener que elegir el veintiocho de abril es si queremos un modelo que negocie con Torra o partido que lidere la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0019 20:03 casado lo escuchábamos antes sean nota el tanto de la convocatoria electoral que al PP no le ha cogido por sorpresa antes incluso de que solidez reaccionaron al anuncio de Sánchez en La Moncloa los populares ya dejaban ver en la sala de prensa su primera imagen de campaña muy personalista por cierto una foto de casado con su nombre la gaviota con los colores de la bandera de España en un tamaño muy pequeño yo diría que casi inapreciable las siglas del

Voz 13 20:26 partido gracias y buenas noches buenas noches

Voz 1071 20:29 esta vorágine del adelanto electoral corren el riesgo de diluirse las palabras de la hermana de Gregorio Ordoñez Consuelo Ordóñez presidenta del colectivo Vasco de Víctimas del Terrorismo pedía hoy en el diario El País a Pablo Casado que no usara que no use a las víctimas de ETA hablaban con ella esta mañana hacía Pepa esta mañana en Hoy por hoy

Voz 18 20:46 Nos indigna no lo podemos tolerar dos a nosotros igual que sea Pablo Casado o cualquier otro líder político pero un político que se apropia que hable en nombre de las víctimas es indigno e indecente y no lo vamos a consentir

Voz 1660 20:59 muy contundentes Consuelo Ordóñez respuesta de Pablo Casado yo nunca voy a polemizar con una víctima del terrorismo para empezar porque tenemos veinte víctimas del terrorismo en nuestras filas algunos que pueden vivir para contarlo entre ellos un ex presidente de este partido del Gobierno yo lo que digo lo mantengo

Voz 1071 21:20 ahora quiere anotando a lo largo de los días cuáles son las diferencias entre Pablo Casado y Alves Rivera que coincidieron ya este pasado domingo en la plaza de Colón a la sombra de la bandera más grande que hay en Madrid junto a Santiago Abascal que llegaron a convocar a vis a los ciudadanos para que se echaran a las calles

Voz 0283 21:35 quiero aprovechar desde aquí para convocar a todos los

Voz 19 21:37 españoles convocar una concentración a todos los españoles así de este domingo en Madrid pero convocar en el centro de Madrid la montañas hoy el

Voz 1 21:46 el presidente de Ciudadanos Albert Rivera hablaba de una mayoría alternativa

Voz 0040 21:50 el señor Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición y por tanto tenemos que construir una mayoría alternativa porque estoy convencido que Sánchez desde la presidencia el Gobierno nunca va a rectificar Sánchez sólo rectificará y el PSOE desde la oposición sólo sin veamos al PSOE la oposición y por eso digo que para que no se reedite Un franco necesitamos

Voz 1 22:08 muchos Óscar García buenas noches buenas noches Ángels tiene Ciudadanos el reto de distanciarse del PP de la foto de la plaza de Colón mientras el PP le pregunta si pactaría con Sánchez

Voz 1645 22:20 tiene Ciudadanos Angels una encuesta interna de hace más o menos dos semanas que asegura que lo que ha pasado en Andalucía esa foto del Parlamento andaluz Se repetiría ahora más o menos en el Congreso de los Diputados así que el Rivera va a tratar de modificar de aquí a abril esa instantánea para que sea él Hinault el PP el que encabece el Gobierno lo que tiene claro Albert Rivera es que no pactará con el PSOE el Gobierno

Voz 0040 22:45 pero no les quepa ninguna duda que el señor Sánchez sí puede meditarlo resucitará francamente así que para que esa entiendo resucita Frankl tenemos que llenar de votos las urnas de votos naranjas pero de votos constitucionalistas de votos que le digan a Sánchez se acabó no puedes construir nada bueno para España con los que quieren acabar con España

Voz 1645 23:03 el presidente de Ciudadanos así se abre

Voz 7 23:06 la pactar con el Partido Popular

Voz 13 23:09 bueno pues sobrepuja no ha sido nada claro y eso que le hemos preguntado varias veces lo más cercano a un posible pacto con Vox que ha dicho ha sido esto

Voz 0040 23:17 yo no le pongo cordones sanitarios salvo aquellos que tienen de este país

Voz 13 23:21 y quiénes son los que quieren romper España destruir su país pues el PSOE de Sánchez y los partidos separatistas catalanes Angels

Voz 1071 23:30 gracias gracias hasta luego hasta luego ocurrido algún fenómeno un poco extraño porque si te fijas en el guión ahora venial Tui de Santiago Abascal

Voz 1 23:38 y es que no sea impreso

Voz 1071 23:41 tal la parquedad Blaco así que he ido a buscarlo dice Abascal la España viva eh aquí la España viva derrotado porcino una legislatura infame que empezó con un gobierno incapaz y cobarde y termina con un gobierno ilegítimo y traidor España otra vez ha sido más fuerte que sus enemigos el veintiocho de abril reconquistar conquistará su futuro hijo juntos haremos esto bueno eso Santiago Abascal el socio del Gobierno era hasta ahora Unidos Podemos que unidos no parecen podemos es lo que hay que ver decía Irene Montero esta mañana que el partido está

Voz 0814 24:13 no tenemos problema con la fecha del veintiocho de abril e insisto no es una decisión nuestra pero pero lo importante es que sabiendo que no lo era estábamos preparadas para cualquier escenario que se hubiese dado

Voz 1 24:26 Mariela Rubio buenas noches qué tal buenas noches no padece ya que esto coge a Podemos en el mejor momento no estaba a punto el partido de Iglesias dirías tú

Voz 1450 24:34 bueno pues aunque el partido ya celebró primarias en diciembre ya tiene candidato y listas es innegable que el momento morado no es el mejor con las encuestas en contra tras la crisis abierta por el movimiento de Iñigo Errejón Podemos da por seguro que se reeditará el acuerdo con Izquierda Unida que en Galicia irán con En Marea Icon En Comú Podem en Cataluña aunque para esta última confluencia todavía no hay candidatos recordamos dimitió Xavi Domènech la que podemos no cuenta con reeditar es la confluencia de Alá valenciana con Compromís hoy desde Podemos en Valencia sí ha señalado que salvo sorpresa concurrirán por separado a las generales en cuanto cuál va a ser la estrategia de campaña Irene Montero lo dejaba claro hoy somos el voto útil de la izquierda no el PSOE decía para que los reaccionarios gobiernen se dialogue de verdad en Cataluña irse mejore la vida de la gente Pablo Iglesias es el único líder al que no le van a temblar las piernas ante los poderosos la escuchábamos decir e insistía en que todo lo que el PSOE vende en materia social sea debido a la presión de Unidos Podemos

Voz 0814 25:30 el voto más útil para hacer políticas que cambien la vida de las personas el voto más útil para que el diálogo sea una realidad y no solamente una serie de palabras vacías el voto más útil para que los reaccionarios no gobiernen en este país y amenacen los derechos de las mujeres el voto más útil para cambiar la vida de millones de personas creo que todo el mundo lo sabe en España y también en Cataluña es el voto a unidas Podemos y el veintiocho de abril saldremos a ganar

Voz 1450 26:00 en cualquier caso ya lo escuchábamos antes podemos asegura que no tiene problemas con la fecha electoral ya tiene listas Pablo Iglesias ya habrá regresado de su baja paternal cuando empiece el

Voz 13 26:10 de abrir María muchas gracias buenas noches venga vamos a abrir la mesa de análisis

Voz 1 26:15 continuar la conversación que manteníamos con el presidente de la Generalitat dábamos escuchando a toda la la oposición y hoy sólo sabemos la fecha de la convocatoria no empezaron la campaña no se han celebrado evidentemente las elecciones ya están todos los cordones sanitarios puestos

Voz 0966 26:29 bueno a mí lo que me parece extraordinariamente sorprendente es que para al señor Rivera Vox sea constitucional y el Partido Socialista sea inconstitucional es que no se debió no sé si este señor recuerda cómo se hizo la Constitución en este país el papel que ha jugado el partido socialista durante tantos años idea hecho después escuchabas casado muy contento porque derribar al Gobierno ha derribado al Gobierno junto con los independentistas

Voz 5 27:03 no cuando los Independent en independentistas

Voz 0966 27:07 votan lo que que la derecha son buenos lo que parece claro president

Voz 5 27:14 no sobre todo su presidente depuesto cuando los independentistas votan con con el Partido Popular no es que sean buenos es que el voto es muy diría aceptable pero cuando votan con el Partido Popular digo en el Partido Socialista entonces invalidan lo que votan lo que votan queda invalidado han votado esos señores pero cuando es al revés no eso eso sube al marcador ese tanto sube al marcador

Voz 1 27:42 me parece el bar debemos exigir van no necesitan ni en ese caso preside lo que sí lo que sí parece claro es que nos vamos a ir a una reedición de lo que ha pasado en Andalucía en el caso que sume o tienen que sumar Partido Socialista Podemos

Voz 0966 27:58 claro vamos lo que estaba diciendo el señor Rivera es que

Voz 1 28:02 esta apuesta por el frentismo apuesta

Voz 0966 28:04 por la el bloqueo y apuesta simplemente para que de alguna manera se intente resucitar las dos Españas lo vimos en a la manifestación de el pasado domingo y en eso hay una coincidencia entre las derechas catalana Indep independentista y la derecha española con las banderas etapa la corrupción

Voz 5 28:27 ese es el resultado los dijo el roto una buena bandera lo tapa todo efectivamente en una viñeta memorable

Voz 6 28:37 se movilizará la izquierda presidente estoy convencido

Voz 0966 28:41 soy convencido este este país no es un país de de derechas interés luego no es un país que quiere abrazar la extrema derecha escuchado señor Abascal y la verdad es que preocupa a los que no son no son hispanas es es

Voz 5 28:58 España Holanda Irlanda y España e volvemos al final de la Guerra Civil os dejo intervenir Berna en Javier como

Voz 1 29:06 mostrando la verdad es que como dice

Voz 5 29:09 la confianza con el presidente de la Generalitat al final la incorporó casi como en tertulianos

Voz 0283 29:13 no no hablamos de movilización desde luego todos sabemos que el esto se ha desatado a raíz de las selecciones en Andalucía antes de las elecciones en Andalucía el presidente Sánchez quería prolongar continuar sin sin presupuestos e incluso nuevos pero voy a una cuestión concreta todos sabemos que sus a nadie pinchó en Andalucía por la desmovilización de muchísimos socialistas posiblemente más Pedrizas menos usan estas desde luego también sobre desbordados por toda la cuestión de Vox etcétera pero hay peligro ahora en estas elecciones del veintiocho de abril de que los anti pediría Éstas se queden desmovilizados en su casa

Voz 1 29:57 no yo creo que eso es el lenguaje del pasado en estos momentos

Voz 4 30:00 quién no iba a ver es si estará de acuerdo

Voz 0966 30:05 yo creo que desde luego el Partido Socialista puede momentos discrepado cero hay momentos determinados y fundamentales en los que no hay espacio para la discrepancia yo sinceramente no creo que en Andalucía tuviera nada que ver con esto tuvo que ver pues pues con otra pero la desmovilización y por supuesto pero bueno o que fueran los periodistas yo creo que la gente al Partido Socialista todos digamos los más comprometidos todos actuaron lo que pasa es que hubo otras circunstancias pero el Partido Socialista está claramente determinado unido porque entre otras cosas a lo que nos preocupa sobre todo es que la sociedad avance no vuelva atrás es que el peligro de ahora no su peligro cualquiera es que estas triple alianza de las derechas que circunstancialmente además han apoyado depeden pues realmente es que eso nos lleva nos retrotrae a un pasado que afecta a los derechos yo creo que el gravísimo error que han cometido está mañana he tenido oportunidad de comentar un momento con antes es que sean equivocado radicalmente de enemigo porque han elegido a las mujeres hilar mujeres

Voz 1 31:14 el van a ser las que les van a hacer

Voz 0966 31:16 Nart definitivamente dice una cosa presiden la respuesta

Voz 1 31:19 lo que le pregunta a Berna dicen en el Partido Socialista hay momentos para la discrepancia claro pero es que hubo momentos para desgracia hasta antes de ayer porque si uno escuchaba Emiliano García Page a Fernández Vara que lo hemos escuchando alabando a Pedro Sánchez pero antes de ayer sus declaraciones anteayer es metafórico hace cinco minutos sus declaraciones no eran bien bien de apoyo al presidente

Voz 5 31:42 bueno cada uno tiene que hablar por sí mismo yo desde luego he mantenido durante todo este trayecto una

Voz 0966 31:48 apoyo a lo que creo que es la lógica y la lógica es respeto a la Constitución respeto a la ley pero al mismo tiempo hacer política para solucionar los problemas en política ose habla o lo hay política esa es la cuestión por tanto guías lo que ha hecho terrible el presidente Sánchez pero perdones es que señor Rajoy también intentó hablar con independentistas Josep Rajoy podía hablar pero Sánchez no puedo hablar

Voz 0283 32:17 bueno tal vez creer que con ochenta y cuatro diputados tenía más fuerza de la que tenía en realidad no

Voz 0966 32:23 bueno efectivamente es verdad que esta parte de la legislatura ha devenido en una situación traumática porque hay que recordar que el Partido Popular selecto del Gobierno por la corrupción porque fue dopado elección tras elección por tanto aparece el señor casado como si viniera de Marte oiga no no es que usted estaba allí instrumentos

Voz 5 32:50 yo venía en Marte que ha borrado las siglas del Partido Popular como lo acaba de contar en la fotografía hace un momento

Voz 7 32:56 sí pero presidente convendrán conmigo que la historia reciente de el Partido Socialista no consiste solo me refiero en la dialéctica contra Rajoy la derecha no consiste sólo en haber ganado una moción de censura antes y no el Partido Popular fue a partidos

Voz 0966 33:13 Cristo

Voz 7 33:14 y eso tampoco hace tanto tiempo quiero decir con esto que puede convenir con usted en que Andalucía han pasado más cosa no pero yo creo que en general en el Partido Socialista lo que está ocurriendo es que hay una pérdida de identidad absoluta diré más esto me costa que algunos compañeros suyos de partido lo comparten compañeros y compañeras con el socialista de ayer no se puede construir el futuro

Voz 5 33:38 eh

Voz 7 33:39 eso es algo que bueno que no yo creo que el Partido Socialista como toda la nosotros yo cuando mira una foto mía de hace quince años me da mucha envidia pero es que ya no soy igual el partido socialista de Felipe González de guerra y otros tantos mártires no es el partido que probablemente se adecúe mejor a España el a esa España de futuro que quiere construir Pedro Sánchez solamente una última cosa Ángels querido presidente hoy cuando habla o Pedro Sánchez presidente de lo bloqueados en lo que él había ocurrido ha citado boscosa ha dicho bueno he tenido una oposición filibuster por parte de la palabra es suya también entregó también lo utilizo mucho sabido filibusterismo parlamentario de la derecha fundamentalmente en contra de cualquier avance de un gobierno absolutamente legítimo como es el Gobierno que surge de la moción de censura fue ha hablado también de eh el obstruccionismo la la la estocada final en términos taurino de los independentistas o uno presupuesto sociales etcétera etcétera pero pronto Pedro Sánchez no solamente ha luchado contra el filibusterismo independentista pensante ha luchado contra su propio partido yo no he visto un partido más triste el todos los día de mi vida que el día

Voz 6 34:53 Cano la moción de censura Pedro el día ese día había tristeza señor presidente

Voz 0966 34:59 muchos miembros de ese señor pues bueno seres que usted dice que había tristeza aquí nosotros hicimos una fiesta cada pero no se cada uno puede entenderlo de la manera que lo que entender el Partido Socialista es un partido absolutamente plural pero intentar definir hoy la situación en el ámbito de la discusión interna el Partido Socialista división sinceramente yo no entiendo que sea esta la realidad no lo es que haya habido

Voz 5 35:23 buenas personas que han discrepado pero el respeto

Voz 0966 35:26 esto algunas de las cuestiones que se han hecho en los últimos tiempos es razonable tampoco yo no no no lo hecho pero entiendo que pueda haber personas que me han entendido la las cuestiones que en las últimas semanas hemos estado hablando pero eso no responde en este momento al estado vital del Partido Socialista lo lamento lamentó

Voz 7 35:46 lamento muchísimo contra decide ese usted porque claro que claro que las discrepancias son Atarazanas incluso la gente que es como progresista no gusta discrepar lo que pasa es que hay que discrepar en la casa de uno lo que no se puede uno y a pregona mi discrepancia la casa

Voz 4 36:01 otro hizo lo que su partido no es sólo ha hecho alguna gente para alguna gente muy importante de su partido en su momento lado filibusterismo orgánicos

Voz 7 36:11 Partido Socialista crear una es inglesas discrepa

Voz 0283 36:14 hacías de gente muy relevante no algún agente sino gente muy relevante estaríamos hoy hablando de elecciones anticipadas es decisivo esas discrepancias de la semana pasada en torno al relator entorno la negociación la mesa de partidos estaríamos en este mismo escenario por supuesto

Voz 20 36:30 el presidente del Gobierno lo dijo hace

Voz 0966 36:32 tiempo que si no había presupuesto no tenían capacidad suficiente

Voz 1 36:35 para desarrollar su proyecto político bueno lo dijo después de decir que vuelva a gobernar siempre su pues no podré decir que pero está mañana elecciones cuanto antes os ya versiones de Pedro Sánchez tenemos unas cuantas tal

Voz 0966 36:46 pero yo creo que la la versión que ha sostenido más desde las elecciones andaluzas es es esta no pero en cualquier caso de verdad es que sinceramente no creo que en estos momentos algunas de las personas que han hecho las críticas hayan definido nada de verdad es que personas que han discrepado de lo que es la política respeto a Cataluña que serán muy influyentes en lo que era el pasado el Partido Socialista pero en estos momentos no son mías enteramente yo no me siento identificado

Voz 1 37:15 sobre las cuestiones que se dijeron la semana pasada a pesar de que pudo ser crítico respecto a cómo se comunicó pero es que una cosa

Voz 0966 37:22 la es evidentemente tener una posición un matiz respecto a la oposición y la otra efectivamente es intentar de alguna manera condicionar desde una mirada del pasado el presente Miguel Ángel Ronco

Voz 5 37:35 a dar un mal ejemplo porque siente que está

Voz 0966 37:38 los aquí llamados republicanos

Voz 5 37:41 empezamos a discrepar te va a ser de nosotros no pero

Voz 0966 37:43 que para eso estáis claros de todo

Voz 1 37:46 dos pensáramos lo mismo seguramente que los veinte que están aquí sentados no todos piensan lo mismo

Voz 5 37:50 pero vamos a ver yo estuve cuando se votó la moción por allí casualmente todos estamos aquí Minguela no no yo estaba ahí me lo menos Mariano Rajoy bueno yo estaba estaba que estaba en el restaurante yo estaba Nava

Voz 7 38:06 pero estaba su mala esta estado bolsa

Voz 6 38:09 cree que es esclavos cartel para buscarle hombre suena sí estaba en el Palacio

Voz 5 38:14 ingreso en la en la tribuna de prensa viendo cómo se sustancia daba en San sesión Icomos hacia la votación yo no vi tristeza yo vi alegría claro y rotunda de digamos no es el Partido Socialista el Grupo Parlamentario Socialista estaba borroso de de esa de esa situación y luego digamos lo más cercano a eso es la designación porque no hubo realmente una presentación de un programa político lo que

Voz 20 38:49 eh lo que hubo la el programa fue el Gobierno

Voz 5 38:54 la declaración de Sánchez como como presidente fue el Gobierno que nombró

Voz 20 39:00 el Gobierno que nombró

Voz 5 39:03 gustó mucho hice resaltaron personas perfiles ingente y bueno hubo pues esas cosas de que este que no que no había pagado haciendo eso es

Voz 4 39:14 esas pequeñas chapuzas que se que además se corrige

Voz 5 39:18 muy rápidamente y la gente lo vio con esperanza y con alegría eso eso es eso es es la percepción que yo tuve estando allí ahora a lo mejor en Sevilla o en Logroño en doce donde lo vieron con enorme decaimiento tristeza por las divisiones las pero ahí

Voz 20 39:38 en el Congreso de los Diputados claramente bueno

Voz 7 39:42 a es porque sabe entre otras cosas porque del Congreso tema gente como se pone una tirita allí delante de todo el mundo

Voz 4 39:49 la pérdida de hecho las apuestas estaban mejoren eso enviaría elecciones anticipadas y entonces sólo se después le ha ido mejor

Voz 7 39:59 era una victoria además con unas dotaciones epopeya épica muy importante y mucha gente no se tuvo muy feliz separó sito en mi teoría de que no todo el mundo estaba contento había gente muy feliz y quiero decir una cosa para no va a padecer todo pesimismo por mi parte me parece para infiltrado de otros intereses

Voz 0966 40:20 a mí me ha gustado mucho por ejemplo

Voz 7 40:22 que eh Susana Díaz la ex presidenta de la Junta de Andalucía haya salido con tanto vigor y a portagayola casi lo ha sido la primera que ha salido defendiendo la convocatoria cuando algunos socialistas ya se le veía raro la convocatoria de las elecciones y ha justificado la convocatoria de las elecciones se mostró con mucha lealtad hay que recordar que mañana los dos en Sevilla y además ha dicho oye aprendamos de la lesión

Voz 1 40:45 desde antes de despedir al al president decía una cosa ahora Berna hacia en ese momento las las encuestas eran favorables a partir de ese momento hubo muchas otras encuestas y El País Pedro ha hecho un ejercicio de es en función de todas esas encuestas cómo estaría el panorama

Voz 7 40:59 pero hay un elemento que digamos contamina cualquier pronóstico que es la participación que va a ocurrir

Voz 5 41:05 qué hay

Voz 7 41:08 Dario electoral algo que ocurrirá medio que es que Semana Santa in no está muy claro si eso va a retraer o va a impulsar la participación hay quien sostiene esta leyendo opiniones algunos sociólogos que precisamente la campaña se ha decidido hacer que coincida con Semana Santa para desmovilizar al electorado bueno eso ya será pero en todo caso haciendo una suma en bruto Le hora de Kiko Llaneras en el país una media de todas las encuestas que se han publicado el pronóstico que que hace note

Voz 0966 41:39 deja muchas opciones al Partido Socialista para

Voz 7 41:41 conseguir gobernar porque según esa media el PSOE obtendría un veinticuatro por ciento de voto el PP un veintiuno Unidos Podemos un quince ciudadanos un dieciocho por ciento y Vox un once por ciento sumando escaños de PSOE Unidos Podemos y otros partidos no alcanzarían la mayoría absoluta ciento cinco PSOE cuarenta y uno Unidos Podemos sumando escaños de PSOE Ciudadanos PNV Coalición Canaria parece quizá improbable esa unión si se alcanzaría la mayoría absoluta por un poquito ciento cinco escaños el PSOE sesenta y cinco ciudadanos y luego el resto PP y Ciudadanos más PNV y Coalición Canaria quedaría lejos de la mayoría absoluta Ahora bien si se sumaran los ochenta y seis del PP los sesenta y cinco ciudadanos hilos XXVI que esa medida de encuestas da a Vox si conseguirían la mayoría absoluta pero claro no voy a dar el resto de datos se pero hay un elemento que Kiko Llaneras aporta allí es muy interesante es que utilizando la media de la desviación de todas las encuestas y resultados desde las primeras elecciones democráticas es a medias de tres con dos puntos esos tres con dos puntos de desviación se aplicaran en favor de la izquierda sí que conseguiría una mayoría absoluta activamente holgadas sumando PSOE Unidos Podemos y algún partido más tal por qué esa desviación del tres con dos también puede beneficiar a la derecha en ese caso la mayoría sería mucho

Voz 5 42:54 pero de todo eso que estado interesante a mí hay una cosa que sí que me preocupa presidente diez cada vez que oigo por ejemplo en este caso a la compañera de Pablos Pablo Manu

Voz 0966 43:05 él le de Munilla no Montero que es la portavoz

Voz 1 43:08 lo que es la puerta portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados portavoz quiso lo importante

Voz 20 43:12 lo de menos es decir que Pablo I al único al que no le tiemblan las piernas pero es mi cuando alguien dice que no le va a temblar algo me pongo a temblar yo es decir por qué hemos escuchado a Franco en mil veces esos mi pulso no temblará ante demandar al paredón sé cuánta gente eso es lo primero que lo dijo en la Guerra Civil fue cuando la toma de Badajoz aquella atrocidad el entrevistó el corresponsal de The Chicago Tribune lo que dijo Franco es mi pulso no temblará han porque no voy a dejar ningún enemigo otras esto esto esto es lo que esto es lo que hemos aprendido que no les tiembla el pulso pues que les tiemble porque si no lo va a temblar a nosotros pero cómo se puede venir ahora con esa imagen de que no les van a temblar las piernas a Pablo

Voz 0966 43:59 el presidente de desastre de voy le voy le voy a dejar ya

Voz 1 44:04 padezco muchísimo como siempre en que se haya prestado a participar ya no en la encuesta en la entrevista sino en la tertulia

Voz 0966 44:09 oye esto siempre es una alegría y me quieren participar aquí de coco me quedo

Voz 1 44:15 me quedo con eso de ha dicho como ha hecho probablemente las elecciones valencianas en mayo sido probablemente lo que ha dicho más pues lo más probable mejor dicho lo más seguro pero yo me quedo con eso es que es festivo hecho en Valencia les puente así que los no

Voz 7 44:29 por el olor no intercambiable no se le ocurre usted de presidente

Voz 0966 44:36 tres Iber bueno el las elecciones son veintiocho el veintiocho que es el día siguiente el día

Voz 1 44:43 pues hay fiesta aquí dicen Ferrer a ver si eso de lo más probables el va a empezar a pensar usted esta noche muchísimas gracias muchas gracias a vosotros hasta luego

