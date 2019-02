Hora 25 (15/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0860 00:00 también ha dicho soy moderado busca el consenso la cohesión social la cohesión territorial quiere hacer una política sin crispación quiera ser una política útil es decir está diciendo que está relatando la mayoría de los valores eh comúnmente compartido con la gente más sensata de este país que no tiene porqué ser de centro puede ser de izquierda perfectamente por tanto yo creo que ese es el primer aspecto que yo destacaría sobre la oportunidad de la fecha a mí me parece la fecha muy oportuna incluso valiente porque el primero que se va a presentar a unas elecciones eh tanto reto que le echan los Barone pues el diseño pagaron yo el primero que se presenta a la elección de voy a ser yo coherente la fecha con su propio discurso ha utilizado el verbo avanzar en repetidas ocasiones avanzar avanza también ha utilizado también el de ni un minuto que perder por Tato quiere elecciones ya porque no me las cosas que ha dicho hecho

Voz 2 00:56 yo no si no son Mi presupuestos besó uno presupuesto son

Voz 0860 00:59 el cambio de cohesión acabar con la austeridad de todos los males que no han venido azotando durante esta derecha en el poder que ni siquiera cumplía con Europa porque también la dicho diseñó como voy a gobernar con unos presupuestos elaborados sobre la base de la austeridad una austeridad que no los ha perdido nada no nos ha pedido nadie cada día se está demostrando más y que encima no la quieren en Europa yo con eso presupuesto por tanto quiero gobernar la clave en mi opinión

Voz 2 01:25 su todos de curso son dos palabras

Voz 0860 01:28 victoria social que quiero decir con esto él él ha dicho yo le he querido demostrar al pueblo lo que yo podría hacer pero no lo he hecho porque no me han dejado los filibusteros de la derecha por un lado los obstruccionista de los independentistas por otro pero esto yo lo podría ser mi Vitoria social enseñarle a la gente lo que yo quería hacer lo que no me han dejado

Voz 0194 01:49 la frase de ahí derrotas que cómo era esta frase esas tres derrotas que parecen hay derrotas parlamentarias que se convierten en víctimas

Voz 0283 01:55 sí sí yo creo que es Sánchez ha demostrado varias veces que sabe convertir las dificultades en oportunidades no oí ahora saldrá estas no portón de humanos de al de resistencia que yo creo que tras la foto de de de las tres de derechas del domingo pasado tres derechas que vez salen de infladas porque aunque reúnan a cuarenta y cinco mil islas tienen que repartir entre los tres eso no no ha sido una gran victoria a compartir esta polarización de la que hablaba Miguel Ángel esta polarización del país en la derecha muy echada a la derecha y la izquierda muy despistada en oportunidad lo quiere hacer rápido quiere convertir convertir esa foto de los tres el cartel electoral sea edicte también estos días ir bueno confrontar a esa España bueno los símbolos de sus de sus intenciones sociales como hemos visto Ley de Educación de cambio climático todas las cosas algunas emprendidas y otras que se iban a quedar en la cuneta por eso es muy interesante que el SIMO sólo elegido para hoy ha sido lo de los restos de Franco no ahí sitúa este asunto de nuevo en el vértice de de Di de lo simbólico del de la jornada diciendo bueno para España del futuro es la que no tendrá la que yo ofrezco es la que no tendrá Fran con un monumento nacional vamos a ver qué hace con esto la España del pasado que es la de Colón y la España de los balcones esta calle

Voz 0860 03:20 creo que la clave saluda la la clave inmediata de ha sido la falta de apoyo los presupuesto por las razones que él mismo ha dado pero yo creo que en algún momento el incluso se pensó que podría gobernar sin presupuesto el el momento Petro de semanas es decir yo creo que ha habido un momento clave en la decisión del presidente Sánchez una parte de su equipo supongo o no o lo mejor ha sido una decisión unipersonal de ha sido el fracaso de la convocatoria de de la Plaza de Colón

Voz 1 03:53 por qué porque ellos peces

Voz 0860 03:55 sabían que esto iba a ser una especie de de mogollón venezolano con auto proclamación incluida de presidente encargado o que sea metafóricamente cuando sea dado se ha dado cuenta de que con todo el apoyo mediático con portada aquí portaba los pericos de derecha con emisoras confesional y laicas apoyando la manifestación con sindicato amigo si Amy cables todo el mundo la iglesia las parroquias en fin yo qué sé todo el mundo las comisaría a todo el mundo apoyando vamos a Madí vamos a Madrid y al final resulta Madrid va gente pero no lo que se esperaba no tanto como para derrocar un Gobierno por un tumulto callejero yo creo cuando se da cuenta de las debilidades encima ofrecen una debilidad de simbólica importantísimo lo que es la convivencia lo alto del estrado de todas las derecha más rancias más radicales mama antigua es y los que no representa para nada el futuro yo creo que ha sido demoledor el presidente Sánchez que ha dicho este espacio lo que apoyó

Voz 3 04:55 Álvaro Miguel Ángel hablabas tu de de

Voz 0194 04:57 la polarización no hiló el peligro para para este país decías estos malo para este país evidentemente es malo para para todos nosotros nos leía antes Pedro es evidente que es un resumen de las encuestas se las encuestas son lo que son y se equivocan lo que se equivoca pero ahora mismo las encuestas nos dicen que el Partido Socialista lo tiene muy complicado para gobernar porque entre las encuestas y los cordones sanitarios que ponen los líderes de la derecha en está más solo que la una buena le queda le queda Pablo Iglesias

Voz 1 05:25 sí pero una Pablo Iglesias no le va a temblar las piernas pero ha dicho la portavoz del grupo parlamentario pero lo que no se suele acompañar las urnas eh yo tengo muchas dudas porque hemos estado hablando de las disidencias au diferencia eso o lo que sea en en el Partido Socialista pero las de las de Podemos en otras piezas de vista pero dentro de Podemos en el mismo núcleo fundador de Podemos cuántos años duró aquello del Prado de de San Sebastián la tortilla aquella famosa que se comió Yáñez con con una Puebla del Río no no no fue en el él en la tortilla la puede haber

Voz 0860 06:10 el Prado de San Sebastián no Prados en el trece de Sedella por eso en La Puebla la estrella galletas la tortilla segoviano que no estaban cuando quiera cuando tú quieres te lleva a eso hay que todavía la tortura

Voz 1 06:25 entonces eso fue como quince bajo la lona osea algo que que

Voz 4 06:28 en fins que ya se mantiene siempre y ahí en ese en Vistalegre no se queden

Voz 1 06:34 en el núcleo ese se ha producido una escisión importantísima pero es que luego este asunto de Podemos es que tiene es es polisémico tienen cada sitio tiene un nombre distinto cuando la presidenta del Congreso de los Diputados da la palabra al portavoz del grupo parlamentario de grupo parlamentario Podemos En Marea en común hecho que eso en su abuela vamos es una cosa es interminable la la denominación del grupo pero esto

Voz 0194 07:02 no les resta votos todos otras no

Voz 1 07:05 lo que le resta pero no está como habéis dicho no está en su mejor momento no hay una cosa eh en fin que digas pues ahora precisamente yo creo que ese mal momento también visto desde el Gobierno de de Pedro Sánchez está visto como una oportunidad que desde que decía Berna no porque claro esto es están están ahí que nos acaban de aclarar pues a lo mejor ahora podemos recuperar una parte relevante de votos que se fue

Voz 0283 07:35 sí pero se nos está olvidando el tema catalán Éste es el que está definiendo todo no Ethel todo nuestro análisis yo creo que es correcto y estamos de acuerdo en lo que está pasando con la derecha con la izquierda con Podemos con el PSOE pero es verdad que Pedro Sánchez llegó aupado por la corrupción que derribó a Rajoy pero se va por la cuestión del independentismo catalán porque finalmente convirtió un

Voz 3 08:01 era una alianza

Voz 0283 08:03 la moción de censura para llegar con los independentistas lo quiso convertir en una alianza de andadura de legislatura y no pudo no pudo porque con un juicio en el supremo como el que se está celebrando los independentistas no van a apoyar ni ni una cuarta parte del presupuesto entonces esto vas a ir

Voz 1 08:21 drama una cosa hay muchas elecciones aquí

Voz 0283 08:24 en estas elecciones una de ellas es la de la que libran los propios independentistas pero en todo caso va a ser una compañía y ya tóxica para el propio Pedro Sánchez

Voz 1 08:36 el juicio que se está celebrando estos días que ha empezado el martes de esta semana es absolutamente ejemplar ejemplar no tengo ninguna y además

Voz 5 08:46 pero tú sabes que Ray P de Cat no vais a dar ni medio dedo de un bollo pues que no lo ven

Voz 1 08:54 pues están pegando tiros en todo el rato es decir en toda esta historia de lo que yo estoy leyendo he ido desde el primer día porque no quiero que me lo cuenten

Voz 0283 09:04 estoy en estrictos en la SER lo contamos muy bien

Voz 1 09:06 pero no pero es que quiero estar ahí para para ver exactamente cómo se producen las cosas viste voy a decir una cosa y en vez de una cosa años sabe es una de las cosas que más me impresiona a aparte de la impecable papel que está haciendo el presidente del tribunal Manuel Marchena pues es los periodistas los periodistas que son cientos o cómo influye sobre los periodistas El edificio el Palacio de Justicia los pero hoy estábamos pitó ahí en el hotel Wellington antes de venir para acá había cincuenta sesenta periodistas esperábamos la gente habla en alta voces ríe no se queda en el Congreso de los Diputados también en el Palacio de Justicia los presos estancos estuvieran en misa así hablan en susurros époque les impresiona el edificio la altura de los techos aquellas galerías las las las las estarán las lámparas de de la sala aquellas cuando salen de la de la vista del juicio porque hay un receso Aaiun salen a aquellos aquellos espacios inmensos y sale hablando en su suegro Rajoy merece reconducir esto sí claro menos el

Voz 0860 10:25 les pasó lo mismo quiero decir que la importancia de la altura de los techos claro hoy el

Voz 0194 10:32 también tendríamos que estar hablando casi tracción alzar el Hola

Voz 0860 10:35 por el incienso de alguna iglesia no sé que le echen el incienso pero él se queda la ética me he dicho que vamos a reconducir esto bueno quiero decir que de Cataluña claro que va a ser importante claro que es importante lo que pasa que a mí me da la sensación de que hay un movimiento no se lo subterráneo que este movimiento que de momento no detectan las encuestas que un movimiento dejar Tura de de tema Catalá hay una sensibilidad inteligente en una parte muy importante de la ciudadanía que dice lo de lo de Cataluña pero vamos a ver qué pasa que va a pasar dos Mi colegio qué va a pasar con mi hospital qué pasa con mis carretera que pasa es decir Llorca está viendo un poquito ya de de hastío porque aquellos que piensen que la minoría catalana vasca villanos olvidado de ello pues eso sepa eh desaparecer como pretende no sé con qué artes hacer el señor Rivera está equivocado o las minorías catalana y vasca han desempeñado la historia de España un papel importantísimo refiero lectores democrática si no que se lo pregunten Aznar sino que se lo pregunten también Felipe González con quien pudiera gobernar sino hubiera sido con el apoyo fundamental de la minoría vasca de la minería catalana por tanto yo creo que ese tema va a ir poquito poquito menguando y la gente en este país es suficientemente inteligente como para preferir Sigur lo catalans arreglada pero entre que se arreglan nos arregla no meterme mala Manolo Portillo llevar más dinero suiza que ya está bien de fue luego lo bloque lo los bloque lo de Cataluña haya influido suficientemente en el bloque de la derecha bloque extrema derecha en el bloque de la Izquierda lo que tiene que pasar es que la gente vaya a votar no se si en el capirote con la toalla de la playa pero que vayan a votar eso es lo que se trata la gente de izquierda vota en este país no retrocede a los cuarenta año que estamos a punto de retrocede

Voz 6 12:28 ha ganado los afectados que él no se presenta a unas elecciones pueblo pero me lo estoy pensando los días pasan con gran agitación no nos dan

Voz 0194 12:41 tiempo para digerirlo si esto es así con el adelanto de hoy vamos a cerrar una de las legislaturas más convulsas y el mandato presidencial más corto porque Calvo Sotelo estuvo casi dos años en el poder

Voz 3 12:53 en esta misma alegría

Voz 1071 12:54 estatura Pedro Sánchez ya había abandonado el Congreso una vez igual que salía ahora sin querer entonces rumiaba el escaño para que entrara a Mariano Rajoy que también se fue sin querer y sin darse apenas cuenta diríamos igual era eso lo que tenía la legislatura que los echaba a todos este fragmento por lejano que parezca ahora es de esta misma legislatura antes de que tuviéramos incluso presidente con mi renuncia

Voz 7 13:14 va al acta no dejó la política

Voz 1 13:17 sino que voy a volver a empezar

Voz 1071 13:20 ella como militante de hoy lejano pero es de esta legislatura lo mismo que este fragmento pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta cita

Voz 1 13:30 es lo mejor para mí y para el Partido Popular o dicho otro fan

Voz 1071 13:36 es lo mejor para el Partido Popular para mí las frases de Mariano Rajoy fueron de esta legislatura también esta

Voz 8 13:43 cuanto peor mejor para todos y cuanto mejor peor para todos

Voz 1071 13:47 mejor para mi beneficio político el suyo creo que la hecho la dicho peor de la que fue pronunciada de forma original bueno parece una legislatura larga con dos presidentes y un presupuesto tanta convulsión y sin embargo resultó de las más cortas sin llegar siquiera a los tres años ahora es cuando uno rememora aquellas frases de Pedro Sánchez tan reciente dispuestos dijo a llegar al año dos mil treinta ya veremos o la premisa de Isabel Cela al poco de llegar al Palacio de la Moncloa que en realidad ya trazaba el objetivo

Voz 9 14:13 Itaca pues es decir que la obligación de todo poder no es mantenerse es mantenerse y sobre todo tratar de sacar su opción de gobierno adelante

Voz 1071 14:24 en esta frase estaba todo Cela fue una de las incorporaciones de Sánchez en un Gabinete que pasó unas semanas de mieles entre la opinión pública convertido el presidente en director de casting rodeado de caras nuevas un gobierno partidista ha dicho esta misma mañana en su comparecencia muchos nombres propios

Voz 1 14:39 estas ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalzan una adicta

Voz 1071 14:45 propone y nombres aunque algunos tardaron poco en caer ha comentado aquí de máxima alerta Carmen Montón valencianos los dos por cierto al final en cambio fueron los ministros con más mili política los que han cargado con el mensaje político el también valenciano Ábalos

Voz 0194 15:00 María Jesús Montero según se vio por ejemplo está

Voz 1071 15:02 más semana a Pla

Voz 10 15:05 si hay alguna de su señoría aclaro ustedes de Iván hará lesione al Partido Socialista de constitucionalismo

Voz 1071 15:15 sobre las duras cortas dos presidentes del referéndum ilegal y el juicio y el regreso de Aznar en la derecha triunfal ICAA a decir de

Voz 8 15:24 Gobierno bajo la gran bandera de Colón y la guerra en poder

Voz 1071 15:27 hemos y los varones en guerra en el PSOE y luego el silencio de los barones como el de los corderos y al fin esta incertidumbre que ya pueden estos y Miguel Ángel todo lo que hemos vivido en tan poco tiempo

Voz 1 15:37 la situación muy interesante pero claro chino Dios nos libre de los diez incesantes cero

Voz 6 15:46 desde el punto de vista de lo acabas de inventar no no no no no no por Aíto buscó es que se sabe todas las proverbios llenazo denunciarle saben ya lo que no sólo sabe en chino giro no chino mese lo de Gato negro gato blanco que importa si cazaba

Voz 1 16:03 en esta cuerdas exceso pero eso que venía de de del que había salido al frente de Pekín para parar la revolución aquella que hizo una revolución cultural

Voz 6 16:15 Deng Xiao Ping Deng Xiaoping creo que hay que reconducir dos consiguió dar te dejo porque es viernes

Voz 1 16:21 que luego lo retomó en algún momento me parece que fue Felipe igual

Voz 0860 16:27 yo no les gustaban

Voz 1 16:29 no hay gato blanco que importa si caza ratones pero luego se ha demostrado que sí que importa porque el gato negro taza mejor los ratones que el gato blanco ya suerte la votaré además que el gato negro pasa más inadvertido en la oscuridad y por consiguiente hace muy hacen mejor fracción sea que el color del gato también es relevante en contra de lo que dice el procediese a temas tres

Voz 0860 16:53 los datos Blanco la mayoría de ellos son sordo me veo incapaz sordo de política de estarme peligro reconducir esta firme

Voz 6 17:00 soy capaz de reconducir esto porque ya no sé en qué punto estábamos estado iba bien rápido en las rápida festiva vamos en los rápido que le he dicho cosas interesantes como has dicho es librarnos de él

Voz 0194 17:15 del del de los días interés librarnos de los días interesantes bueno dos apuntes más sobre la fecha que coincide con varios eventos previstos para ese día ha dicho Sastre antes que era festivo el veintiocho no

Voz 1071 17:28 festivo en Valencia el veintinueve el veintinueve vale pues

Voz 0194 17:31 hay por cierto sería entiendo que no voy a trabajar allí eventos algunos tan multitudinarios como por ejemplo la romería de la Virgen de la Cabeza en la provincia de Jaén que dicen que es una de las más antiguas de España que se iba a celebrar ese veintiocho de abril y ahora la fecha todavía está en el aire llevan a ver si lo pueden reconducir de alguna manera tuvo a cambiar cambiado

Voz 1 17:51 la no de la romería las fechas de la romería

Voz 0194 17:54 la Virgen va a dejar de salir sudó pues no lo sé pero a lo mejor cambian la fecha era porque la de las elecciones ya no creo que la la de la romería debe ser un poco más fácil Miguel Ángel

Voz 1 18:02 yo creo que la romería la mantiene mejor táctica

Voz 1071 18:05 también otra fecha la Maratón de Madrid que también es el día veintiocho la organización va a buscar la próxima semana se reunirá con el Ayuntamiento una nueva fecha para esa celebración de la carrera iba a tratar de encontrar ha dicho hoy en un comunicado la mejor solución ya que hay mucha gente afectada me miras así porque estas afectado también a la maratón Michel

Voz 6 18:19 yo porque la Maratón de Madrid era siempre San Silvestre no lo es es la San Silvestre eso esos otra cosa Miguel Ángel esos otra cosa que tú corres estaba bajan sin pues venga ya antes

Voz 1071 18:30 cavar vamos déjanos a Estados Unidos porque anoche nos contaba nuestra corresponsal allí que Donald Trump planeaba declarar la emergencia nacional es lo que hoy se ha confirmado declara el estado de emergencia que es la fórmula recuerden que Bush utilizó durante el huracán Katrina que Obama con la gripe A para pagar el muro que separe su país de México y el anuncio lo ha hecho en una comparecencia en la Casa Blanca una comparecencia en la que ha vuelto a enfrentarse con algunos turistas lo vamos a escuchar Trump no necesita adelantos electorales vive en una campaña constante

Voz 1 18:54 Mario anexa

Voz 11 18:57 Seine es el prevé poner

Voz 1071 18:59 entonces yo es lo que es crees que me estoy inventando algo tú eres la CNN tú eres Faith News me dice el presidente de los Estados Unidos a Gemma Costa con quien ya tuvo quizá lo recuerden otro enfrentamiento después otro analista de ese medio le ha discutido los datos quedaba sobre la violencia en el muro el presidente se ha enfadado mucho y como hemos escuchado leído cortando la pregunta le mandado sentarse hasta en tres ocasiones corresponsal Marta del Vado buenas noches hola buenas noches

Voz 0194 19:24 Marta para justificar la emergencia nacional trama llegado

Voz 1071 19:27 hablar de una invasión en su país

Voz 1510 19:29 esta es la justificación del presidente para declarar esta emergencia nacional

Voz 1071 19:34 Ander Visa han N

Voz 1 19:36 nada

Voz 1510 19:38 mucho al barrio el Rey yo no voy con Rice que este país vive en una invasión de drogas traficantes de personas criminales de todo tipo y pandilleros que cruzan por la frontera sur esta declaración le va a permitir movilizar sobre todo de partidas destinadas a la reconstrucción tras desastres Nature Tales seis mil quinientos millones de dólares sin pasar por el Congreso que se van a sumar a los aprobados en los Presupuestos en total ocho mil millones de dólares para construir el muro esta decisión ha abierto la puerta a una batalla legal Donald Trump cuenta con ella

Voz 12 20:13 el echen en Denaes

Voz 1510 20:19 qué dice vamos a declarar la emergencia nos van a denunciar iremos a una Corte de Distrito y posiblemente vamos a perder luego iremos al Tribunal Supremo ganaremos decía el presidente con este tono burlón el estado de California no confiado ya que va a presentar una demanda contra la Casa Blanca organizaciones civiles también lo han hecho el Partido Demócrata asegura que la emergencia se la ha inventado el presidente y que la declaración que va a aprobar es ilegal que altera el equilibrio de poderes y vulnera la Constitución por eso anuncian que intentarán anular esta declaración también por la vía judicial por la legislativa bloqueando la en las cámaras pero para esto van a necesitar el apoyo de los republicanos en el Senado que están muy divididos entre los que consideran que no hay ninguna emergencia en la frontera y los que apoyan al presidente gracias Marta

Voz 0194 21:05 buenas Sasha es un hasta luego y hasta ahora tenemos costumbre de llamar a un director de un periódico para preguntarle por su portaba de la mañana siguiente pero siendo el día que es con la noticia que hemos tenido y vamos a hacerlo a la manera clásica eh vamos a ver cómo cuentan mañana en los periódicos ese adelanto electoral Pedro

Voz 1715 21:19 sí vamos con algunos de los titulares que se pueden leer ya en portadas impresas o en medios digitales el país pone el acento en que esta pugna electoral va a ser la más incierta Ifrán mentada de la Historia reciente ABC portada de ABC los cálculos del candidato Sánchez cuáles son esos cálculos según este periódico tras elecciones en plena Semana Santa van a desmovilizar a la oposición ABC Un mínimo de ciento diez escaños al hundirse Podemos y centrar el mensaje en que él representa el voto útil frente a las tres derechas por ejemplo Info Libre así lo ve en Sudán de titular de mañana Sánchez se prepara para construir el relato de su tercera resurrección política el Confidencial Pedro Sánchez arranca con el reto de movilizar dice este periódico al electorado andaluz Eslava interpretación que hace la clave que el Confidencial cree que va a haber en estas elecciones el español por ejemplo casado y Rivera descartan pactar con Podemos y los separatistas tras el veintiocho a por cierto

Voz 1071 22:13 eh en el español leemos que el alcalde de Lorca dice que destaca en la portada de han hecho una faena

Voz 1715 22:21 convocando una Semana Santa porque dice que sí tiene Grecia Intrum mitin y la procesión

Voz 1071 22:24 las Palmas de lo Ramón se va la procesión de las Palmas menos queda muy poquito escoge tu la frase o las frases más mira si quieres por aquello de la actualidad la frase del que fue director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos Enrique Álvarez Conde de los másteres declaraba en la comisión de investigación que ha empezado a la Asamblea de Madrid ha denunciado presiones de la comunidad el día antes y el mismo día en que se conoció el caso

Voz 1 22:48 parece que cometiera error

Voz 13 22:51 bueno en el lugar y el momento más inoportuno siendo es el objeto de encarne cedidas luchas políticas Inter entra partidarias fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores

Voz 3 23:06 eso dice haber esconde que fue la víctima el que ahora se está investigando si lo que tenía era uno chiringuito en la universidad

Voz 1071 23:13 en fin que decimos mucho que en la vida política para series sin reparar que con muchas de las frases que tenemos daría como para escribir varias novelas porque estamos donde estamos vamos a acabar con estas frases con billetes de cincuenta podrá

Voz 5 23:24 día Ignacio no me dio el dinero de Antón

Voz 3 23:28 ahora que son las ex presidente valenciano y que esta semana también han marcado la actualidad política queda Rameau

Voz 1071 23:34 moneda

Voz 14 23:35 así el dietario

Voz 15 23:39 el mundo redondo en los extremos se tocan titulares rumores mensajes insinuaciones consignas declaraciones hay una sospechosa avalancha de informaciones como los peores presagios para la jornada del viernes veintiuno en Barcelona tanto desde algunos sectores del independentismo cómodo el entorno político mediático de la derecha española hay interés Marifé esto en crear un estado de alarma inquietud con intenciones perfectamente imaginables probablemente Pedro Sánchez esté maldiciendo el día que decidió convocar el Consejo de Ministros en Barcelona pero una vez ha anunciado ya no había marcha atrás Sánchez invita a Torra un encuentro son presidente catalán no es capaz de entender qué es de interés de las dos partes que el invierno es las cosas salgan razonablemente bien en apaga y vámonos Este es conocer la primera hay más elemental responsabilidad de un gobernante evitar que todo vaya a peor que es lo que buscan los que estos días más gritan no demos más tralla la comedia de PP y Ciudadanos con Vox que la derecha quiere quitar la Junta de Andalucía al PSOE será con Vox no será cualquier intento de minimizar el papel de Abascal y compañía en esta historia es pura comedia que cada palo aguante su vela pero que no pretendan darnos gato por liebre que no colará Vox es decisivo en esta historia se busca compensación la tendrá Paul es la función del gobernador del Banco de España contribuir como todo responsable público al bienestar general país o hacer de guardián de la ortodoxia económica neoliberal dice Pablo Hernández de cosas que el ritmo de creación de empleo garantizará por el aumento del salario mínimo qué interés tienen reventar una medida de elemental justicia la revuelta actual es una crisis la esclerosis la movilidad social dice el economista francés Nicolas ya que M sin duda el malestar que atraviesa Europa no se deba a una sola causa pero la desaparición de cualquier horizonte de redención social que condena a amplios sectores sociales la exclusión es un factor muy relevante

Voz 6 25:32 terminamos aquí Berna González Harbour migran tragar Javier Aroca muchísimas gracias a los tres Dios es que te has quitado esto Mali hasta la semana que viene Pedro Sastre hasta el lunes al menos en Madrid

