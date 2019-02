Hora 25 (18/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 se llaman igual pero ya no son los mismos ciudadanos se conjura públicamente para no pactar con el mismo partido con el que el se conjuró públicamente para intentar gobernar Rivera desprecia hoy a Sánchez dos años después de haberle abrazado son las ocho las siete en Canarias

hola buenas tardes casi nada es inmutable tampoco la política en febrero de dos mil dieciséis Sánchez y Rivera firmaban un pacto de investidura con más de doscientas medidas hoy la ejecutiva de Ciudadanos ha acordado que con el PSOE no quieren tener nada que ver después de las generales José Manuel Villegas esta recurridas ratificado criterio Ciudadanos a pactar ni con el PSOE con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España así que este es uno de los primeros duelos preelectorales ciudadanos desprecia el PSOE y el Partido Socialista intenta sacarle los colores por su cercanía al extremo José Luis Ábalos rojillos Rivera lo que dice que no va a pactar con socialdemócratas de cuesta menos hacerlo con extremistas de derecha con eso le cuestan para pactar con socialdemócratas de que se pone poner Pablo Casado lleva ya un tiempo en modo preelectoral hoy ha defendido ante los suyos la moderación que incluso algunos dentro de su propio partido echan en falta a entender es que haya quién quién encerrar a media España en un en un cordón sanitario sol la izquierda y los nacionalistas han tejido por escrita y lo que les molesta es que nosotros Londres instamos a eso le llaman crispar a que no recibe estamos alejarlos encerrar a que salgamos a la calle a defender para todos lo que es de todos moderación si como siempre pero su misión no suele ir podemos reconoce que cada vez está es difícil confluir la fórmula ensayada en las comunidades y en el Parlamento se ha agotado rápido en algunos territorios Compromís no repetirá confluencia en la Comunidad Valenciana y en Galicia tampoco está claro Pablo Echenique

Voz 1662 02:14 no depende únicamente a la nosotros caso Galicia sembró el cuando no depende únicamente de nosotros y por eso sí hay otras organizaciones que no comparte esta filosofía pues hay que decir es ya las preguntas a que respecto a ellas

Voz 0194 02:32 la extrema derecha sigue engordando en Europa o al menos esa es la proyección que hace el Parlamento Europeo Pedro Blanco

Voz 1715 02:37 se trata de un cálculo hecho a partir de encuestas de cada país en el caso de España el PSOE ganaría las elecciones europeas y Vox conseguiría seis eurodiputados los ministros de Exteriores de España de Francia han denunciado hoy la exclusión de Caracas de un grupo de eurodiputados populares entre ellos Esteban González Pons

Voz 0194 02:53 pues el Gobierno de España debe ser consecuente cuando cuatro españoles son expulsados de ese país en las condiciones en las que nosotros lo hemos sido

Voz 1715 03:30 y hablaremos del conflicto entre el Gobierno y la SGAE y el Ministerio de Cultura pide la Audiencia Nacional que decrete la intervención de santidad durante al menos seis meses el presidente de la Sociedad General de Autores de pide al Gobierno que le cuente qué es lo que quiere

Voz 5 03:41 ya es intolerable así que lo que hemos optado por hacer lo que le

Voz 6 03:46 qué dice la ley y a mí me ayudaría mucho que el señor ministro me dijera que hay que arreglar exactamente a través de los periódicos y de la prensa no no tenemos más noticias pero desde luego estamos a arreglar lo que diga el señor

Voz 0194 03:58 y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:01 esta semana de Champions el Barcelona entrena está ahora en el campo del Olympique de Lyon donde mañana juega la ida de los octavos de final Valverde parece que podrá salir mañana en el once con Messi Suárez IML recordemos que el Atlético de Madrid jugará el miércoles con la Juventus de Turín en el Wanda Metropolitano y hoy también se cierra la jornada de Liga en Primera División a las nueve juegan Huesca y Athletic de Bilbao y el tiene

Voz 0978 04:22 pues Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes en las próximas horas la lluvia alcanzará a Cantabria y el País Vasco hasta mañana por la mañana irán cayendo chubascos no esperamos acumulaciones importantes de agua en general mañana nubes en el suroeste de la península con chubascos que durante la mañana pueden afectar Castilla y León después afectarán sobretodo Extremadura y algunos aislados en puntos de montaña de Andalucía a medida que avanzó la tarde el sol va a lucir en más puntos del país en el Mediterráneo con nieblas a primeras horas de la mañana después de mucho sol y temperaturas parecidas a las de hoy frío a primeras horas durante la tarde máximas de doce a dieciséis grados en prácticamente toda la Península y Baleares en el Guadalquivir y en Canarias máximas cercanas a los veinte grados empiezan hora25 Pedro

Voz 1715 05:04 el cierre portada el caso de los padres de dos niñas de seis y de siete años a las que convirtieron en youtubers han conseguido once millones de seguidores niñas a las que muestran en vídeos que según denuncian algunas organizaciones reproducen estereotipos de género Mariona buenas tardes

Voz 0259 05:20 buenas tardes Pedro uno de los vídeos titulado La cita se maquillan y se van a la disco bailar tiene casi cuarenta millones de reproducciones y es que la cuenta de estas dos menores de seis y siete años son todo un fenómeno en Internet los padres también youtubers aunque con menos seguidores que sus hijas están detrás de estos vídeos que la ONG Save the Children considera peligrosos por la utilización que están haciendo de las menores para vender productos y hacer negocio Emily Rivas

Voz 1537 05:47 niños y las niñas no pueden ser utilizados para vender productos no pueden ser instrumentalizados para promover este tipo de estereotipos que son reduccionista porque dan una visión errónea de la infancia pero también de los adultos

Voz 0259 06:01 la ONG alerta además de la huella digital que dejan estas menores en la Red sin ser conscientes el ex defensor del menor Javier Urra da un paso más y pide la intervención de la Fiscalía de Menores de Barcelona los padres de las niñas también cuelgan sus vídeos en su cuenta de Youtube en uno de ellos llegan a frivolizar con la violencia de género

Voz 1715 06:19 gracias Mariola ocho y seis vamos con todo

Voz 7 06:29 pim sí acerca un seísmo de alcance incalculable

Voz 0194 06:33 le

sí

deja vuestro mensaje

Voz 8 08:02 el Pedro Blanco la política instalada

Voz 1715 08:05 la fase de la negación la crónica de este lunes escribe con un no por delante el no de Ciudadanos a cualquier pacto con el PSOE después de las elecciones del veintiocho de habéis aquí tipo ese partido ha adquirido formalmente ese compromiso después de días en los que andaban hablando de un no al Sanchís Moya Sánchez y no tanto al PSOE así que Ciudadanos no quiere nada con el Partido Socialista Podemos no querrá nada conciudadanos el PP no quiere nada ni con Podemos ni con el PSOE el PSOE no quiere ni ver al Partido Popular Óscar García

Voz 1645 08:36 por unanimidad los casi cuarenta miembros de la ejecutiva de Ciudadanos han ratificado este lunes el veto a Sánchez y al PSOE

Voz 1296 08:42 ningún voto que vaya Ciudadanos va a servir

Voz 1645 08:45 para Sánchez siga Govern no obstante el número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas asegura que esto no significa que no vayan a pactar luego con los socialistas en aquellas comunidades autónomas ayuntamientos donde sea factible desde el PSOE José Luis Ábalos considera que Rivera

Voz 12 09:02 cuesta menos hacerlo con extremistas de derecha con suele cuesta ahora pactar con socialdemócrata

Voz 0493 09:08 las

Voz 12 09:08 se ve que se pone un poco nervioso

Voz 1645 09:11 Ábalos asegura que la aspiración del PSOE es obtener una mayoría para un gobierno monocolor la misma idea que hoy ha explicado ante la junta directiva nacional de su partido el presidente del PP Pablo Casado

Voz 13 09:22 que salimos a ganar no salimos a empatar ibamos a ganar no hay que pensar sólo hace falta pactar

Voz 1645 09:29 Podemos por su parte vuelve a insistir en que no apoyarán de ninguna manera un pacto a tres que incluya ciudadanos Noelia Vera

Voz 14 09:36 no vamos a pactar con Ciudadanos como vamos a observar cualquier tío

Voz 0738 09:39 puede Alianza es imposible que nosotros contemos

Voz 14 09:41 Lemus ese escenario para los morados no

Voz 1645 09:44 ni nada que diferencia ciudadanos del resto del arco de derechas y cada minuto menos

Voz 1715 09:48 es el ciento cincuenta y cinco va a ser una de las promesas estrella del PP aplicarlo si llega al Gobierno de forma más contundente prolongada Pablo Casado ha pedido hoy que los españoles vayan pensando en agrupar su voto en el Senado entre aquellos partidos que proponen aplicar el ciento cincuenta y cinco lo de concurrir juntos crear una lista única compartida eso es sólo un spot

Voz 13 10:11 si hay algún partido que lo que quieres dejar muy claro que sus esfuerzos vanas

Voz 0194 10:15 por dirigidos también a recuperar la legalidad

Voz 13 10:18 a la convivencia y la concordia en Cataluña a través de los votos en el Senado pues podremos hablar al respecto pero el Partido Popular es un partido que lidera esos debates que lidera esas votaciones Ike lidera también nuestros compromisos que vamos a cumplir en ese contacto con España cuyo punto número uno era precisamente recuperar la legalidad en toda España en especial en Cataluña

Voz 1715 10:39 podemos asume que aquella fórmula que tantos éxitos cosechó la de las confluencias no ha resistido en todos esos lugares una legislatura en ese partido asumen que no habrá forma de confluir con Compromís en la Comunidad Valenciana temen que peligre la confluencia gallega

Voz 1662 10:55 los compañeros de Podemos son la Comunidad Valenciana eh siempre han tendido la mano a a Compromís eh pero es verdad que no somos el único actor ir que Compromís también tiene su hoja su hoja de ruta Easyjet resultado de la confluencia en Galicia pues implica hacer algún cambio pues tendremos que asumir da posibilidades de hacer algún cambio ya digo que nuestra puesta en los acuerdos siempre es la misma siempre es configurar los espacios políticos lo más

Voz 15 11:28 Dios posible en un mes y en algunas

Voz 1715 11:30 comunidades habrá que votar hasta cuatro veces generales autonómicas locales y europeas el Europarlamento ha difundido hoy un primer estudio con proyección de intención de voto elaborada a partir de enero estas de los diferentes países que se han ido publicando los diferentes países el PSOE en el caso de España el PSOE ganaría esas elecciones dice es de esa proyección ese pronóstico Vox irrumpía también en el Europarlamento en unos comicios que a nivel europeo a nivel global fortalecería a la extrema derecha vamos a Bruselas Griselda buenas tardes

Voz 0738 12:03 hola muy buenas tardes cambio de líderes y en las europeas los populares tendrán que competir con Ciudadanos por el segundo puesto porque los socialistas con el veintidós por ciento de la intención de voto llegará en los primeros Ésta es la tendencia que marca este primer estudio que ha presentado hoy el Europarlamento no es una encuesta hay que decirlo no incluye capacidad de voto no sabemos cuántos ciudadanos participarían en estas elecciones porque se basa en un estudio de las distintas encuestas presentadas lo que están circulando en los distintos países europeos pero deja muy claro que Vox tiene una opción grande de entrar en el Europarlamento con muchos diputados seis aproximadamente se cumple el diez por ciento que prevé esta intención de voto para sumarse así a las nuevas ultraderecha a nivel europeo aunque por el momento estas cifras no preocupan a los portavoces del Europarlamento escuchamos a Jaume Duch

Voz 1178 12:55 eh yo el análisis que hago es que los datos de hoy nos dan un Parlamento más fragmentado pero no nos dan un Parlamento más a la derecha con más a la ultraderecha al contrario yo creo que contra algunas expectativas lo que demuestra esta predicción es que en principio si las cosas no cambian el veintiséis de mayo va a seguir habiendo una mayoría por europea sólida

Voz 0738 13:17 es la primera proyección del Europarlamento hoy en una sala llenísimo en la sala de prensa como hacía mucho tiempo que ya no se veía a la espera de empezar esta precampaña que va a ser complicada gracias eres

Voz 1715 13:29 de Europa sigue esperando avances en la situación en Venezuela lo el eurodiputado español Esteban González Pons ha pedido hoy a Europa que abandona el grupo de contacto que empezó a funcionar hace apenas unos días lo pide después de que este fin de semana el gobierno de Maduro le expulsó a él y a otros compañeros del Partido Popular

Voz 16 13:45 vamos a volver este sábado el Gobierno de Colombia ayer mismo por teléfono mientras estábamos siendo expulsados me llamó el canciller colombiano y me dijo oiga vengan ustedes a Colombia el próximo sábado y hemos aceptado la invitación y lo que no pudimos hacer anoche en Caracas vamos a intentar hacerlo

Voz 0493 14:02 dado que viene en Cúcuta pasando

Voz 16 14:05 con alimentos con medicina con vendas con prendas de abrigo con todo aquello que la población

Voz 0493 14:11 en Venezuela la necesita hoy en la Ser

Voz 1715 14:13 estamos escuchando el testimonio de un matón al jefe de una de las bandas dedicadas a secuestros exprés como negocio nos ha contado las órdenes les llegan desde ciertos ámbitos del Gobierno y que en los casos más extremos deciden el encargo de matar a las personas a las que secuestrar no Terradillos estuvo en Venezuela y habló con el Ana buenas tardes

Voz 0259 14:32 buenas tardes es expolicía llora dirija una banda de ocho personas secuestran objetivos cada dos meses ganan setecientos dólares al mes por extorsiones de veinte mil dólares según su relato los objetivos los marcan comisarios en activo del Gobierno de Maduro

Voz 3 14:46 no eso lo maneja el Gobierno el Gobierno que se decide mañana persona nosotros robamos lo montamos damos su carro damos su teléfono ni nadie es una manos montamos el carro con la misma lo desaparecer ir pero puesta que lo ídolo jefe mira ya pagan en el secuestro y entonces es cuando notó Kaká en su pan

Voz 0259 15:05 asegura que el gobierno de Maduro se queda con parte del dinero de este rescate Ike entre otras cosas va a actos electorales

Voz 3 15:11 uno que para la campaña de esos el que yo hacen que Epifani rana la plata como la gano me imagino que para esa cosa ya travieso pagano a nosotros lo que en realidad es el salario mínimo y eso no no alcanza Barahona

Voz 0259 15:25 como hemos visto en portadas en los familiares de la víctima no pagan la matan la entierran en fosas comunes en el cementerio de Caracas por cierto Pedro que estos secuestros se organizan también desde la cárcel y a pesar de que cuentan con la connivencia de parte del régimen están muy perseguidos por la otra parte de la Hora veinticinco

Voz 7 15:44 a todos los oyentes presten mucha atención un gran seísmo llegarán muy pronto dentro de poco recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas Línea directa nueve cero dos dos tres cero once

Voz 17 16:00 hola sí me gustaría anunciar mi negocio

Voz 0194 16:03 claro que me gustaría que lo escuchamos música

Voz 17 16:05 millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero

Voz 0194 16:08 y que sea fácil rápido yo tengo que hacer lo menos posible

Voz 18 16:12 esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre ser publicidad punto es con de tu mismo

Voz 0194 16:30 oye tú tienes al lado de Securitas Direct con piso de alquiler pero cuando te instarán la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llama si te la vuelven a poner donde las digas

Voz 19 16:40 me protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Wert llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 17:01 Pedro Blanco

Voz 1715 17:03 dura se le ha acabado la paciencia así que finalmente ha hecho lo que venía amenazando con hacer pedir a la Audiencia Nacional la intervención para unos meses de la Sociedad General de Autores la SGAE para reconducir la gestión de esa sociedad su presidente al presidente de la SGAE asegura que el Gobierno no les cuenta de qué se les acusa al Gobierno el ministro de Cultura asegura que lo que han detectado es suficientemente grave para justificar la intervención Javier Torres buenas tardes

Voz 1645 17:28 buenas tardes una intervención de en principio seis meses prorrogables en caso de que no se pueda poner en orden la entidad de gestión de derechos de autor más importante no sólo de España sino del mundo que habla español El Ministerio ha pedido también como medida cautelar que el juez le permita cambiar a los gestores de la SGAE ahora una treintena de socios que forma parte de la junta directiva XXXV en concreto el Ministerio quiere cambiar los una comisión de tres personas encabezada por el subsecretario del Ministerio de Cultura José Guirao ministro en Hoy por hoy

Voz 5 17:58 ya es intolerable Le estado tiempos el estaba al margen himno no ha habido manera de arreglar de cerdos

Voz 0017 18:09 la pacífica arreglar tres cosas que los estatutos

Voz 1645 18:11 es cumplan la ley sean aprobados por los socios que puedan votar estos de manera telemática que se cambie el reglamento de reparto de los derechos de autor que es mucho dinero al que hay que repartir el presidente de SGAE José Ángel Hevia dice que no entiende porqué dice que se ha hecho todo lo posible por cumplir aunque no sabe exactamente qué es lo que hay que hacer

Voz 6 18:29 a mí me ayudaría mucho que el señor ministro me dijera que hay que arreglar exactamente desde luego estamos a arreglar lo que diga el señor ministro

Voz 1645 18:37 y ahora hay que esperar a lo que decida la audiencia cuando eso no lo sabemos aún otro

Voz 1715 18:41 el asunto turbio lo ha desvelado hoy el país la investigación abierta por la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos informáticos que firmados por el Imserso por lo que hemos sabido después la investigación se centra en una única persona Mariola Lóriz

Voz 0259 18:54 en César Antón el que fue director del Imserso con el entonces secretario de Estado de Servicios Sociales y hoy presidente de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla siendo ministra Ana Mato varias fuentes oficiales han confirmado a la Cadena Ser que las presuntas irregularidades en los contratos informáticos de la dependencia afecta al mandato de Antón que después fue sustituido al frente del Imserso por Carmen Val Fago antes del PP y ahora en Vox que es la denunciante junto a una funcionaria la actual ministra María Luisa Carcedo señala que las anomalías del Gobierno del PP

Voz 0194 19:29 oye ganas al Gobierno ya lo hemos detectado desde entonces estamos

Voz 15 19:34 basando para para regular

Voz 0259 19:36 pisar todas las situaciones que se encontraron el ministerio dice que está colaborando con la Fiscalía Anticorrupción a la que le ha remitido toda la documentación requerida

Voz 1715 19:45 hoy hemos escuchado a Eduardo Zaplana en la salida del juzgado el ex ministro insiste en negarlo todo pese a las pruebas aportadas por la UCO pese a sus conversaciones sobre ese dinero que no llegaba de Andorra dice Zaplana que él no tiene nada fuera de España

Voz 0493 19:58 puedo ratificar hasta la saciedad que no

Voz 0699 20:02 tengo una cuenta un bien horas imposible lo reitero lo reiteró además después de haber leído el levantamiento parcial

Voz 20 20:15 Nuestra que todo sumado

Voz 1715 20:17 hemos acercarnos a Cantabria esa comunidad ha desactivado esta tarde su plan especial de incendios la humedad la climatología en definitiva ayudado a ir extinguiendo todos los fuegos de las autoridades creen que la mayor parte de las decenas de focos que se declaraban el fin de semana mayor parte fue intencionada en Santander miren Ascó eh

Voz 1593 20:35 afortunadamente la pesadilla termina hoy a esta hora sólo hay cinco incendios activos este mediodía desde el centro de operaciones del ciento doce daban por desactivado el plan

Voz 0493 20:44 les damos con finalizado el cerramos el que teníamos de incendio del capital en corrales la cuesta

Voz 1593 20:50 la UME la Unidad Militar de Emergencias abandonado Cantabria ya a esta hora sólo hay cinco incendios como decíamos en zonas altas y sin riesgo llueve además en buena parte de la comunidad y eso va a ayudar a sofocar los ya enfriar la tierra hay dos investigados y la Guardia Civil confía en localizar a más responsables y es que los más de doscientos fuegos registrados desde el pasado jueves han sido intencionados tal y como se demuestra por ejemplo por las más de treinta mecha retardada que se han recogido Pablo Zuloaga es el delegado de Gobierno

Voz 21 21:18 civil está haciendo indagaciones sobre las personas que han sido identificadas quieren más averiguaciones para intentar de de localizara a más posibles responsables de lo que estamos viviendo en cántabro

Voz 0259 21:29 la quema de pastos es una de las razones que conduce al

Voz 1593 21:32 los incendiarios aprender los montes de momento desde el Gobierno no se han cuantificado

Voz 0259 21:37 las hectáreas quemadas

Voz 8 21:42 llega la tarifa más grande y abundante que jamás ha presentado ya estén

Voz 1880 23:01 hola Pedro sí intentaremos entender qué significa votar que es el derecho a voto ya que ya sabemos desde el viernes la fecha para ejercer ese derecho el próximo veintiocho de abril

Voz 0259 23:10 pues nos vamos a interesar por lo que significa de votar como te puedes imaginar ya está hablando todo el mundo

Voz 15 23:15 por eso convocar elecciones

Voz 13 23:16 porque saben que cada mes que pasara Se estaban desangrando en votos

Voz 0493 23:20 me da igual si votas voz

Voz 25 23:24 si votas pt Si votas ciudadanos da igual

Voz 1880 23:30 pivotes con Pedro Chacón que es profesor de Historia del pensamiento político en la Universidad del País Vasco vamos a analizar el término y también como siempre en la cara B vamos a buscarla referencias en la música los libros o el fin

Voz 1715 23:41 a partir de las diez de la noche en el tiempo dedicado más puramente la información política alarma mucho también de las apelaciones al voto hemos escuchado por cierto en este montaje que nos traía Sara a José Luis Ábalos ministro y número dos del Partido Socialista luego estará con nosotros a partir de las diez y cuarto de la noche aproximadamente en este estudio en la tertulia hoy nos van a acompañar Gonzalo Velasco Ignasi Guardans Eduardo Madina Éstas son para él las claves del día

Voz 15 24:05 las claves del día los hablan ya de campaña electoral se abre un ciclo que terminará el veintiséis de mayo con tres elecciones a la vez en catorce comunidades autónomas y que antes pasará por las importantes elecciones del veintiocho de abrir una fecha experimental unas urnas tan sólo veintiocho días antes de otras una campaña de tres meses un nuevo mapa institucional completo para los próximos cuatro años y entre tanto algunas incógnitas empieza de incluirse nítidas ya en el horizonte saldrá a la primera un nuevo Gobierno o este país se verá abocado de nuevo la repetición electoral como llegaremos de salud en este clima de alta intensidad y de polarización los partidos hablarán de la sociedad lo buscarán que sea la sociedad la que hable de ellos sea lo que sea bienvenidos a la batalla electoral de dos mil diecinueve

Voz 1715 24:51 así llegamos a las ocho y veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 24 25:03 cinco Madrid buenas tardes Javier Barbero señala intereses políticos y personales tras la dimisión en bloque de la cúpula de emergencias de la capital en La Ventana de Madrid el delegado de Seguridad ha criticado la actitud de los sindicatos por poner en contra a toda la plantilla frente a las treinta y cinco horas

Voz 0194 25:20 hay algo más tiene un problema con los pluses su con la negociación de las horas e intereses personales un interés político también yo creo que sí

Voz 24 25:28 bueno de hecho hay algunos señores de Comisiones Obreras que van con frecuencia a ver a la señora Villacís el Ayuntamiento de Madrid ofrece al cuerpo de Bomberos un paquete de cinco guardias extraordinarias voluntarias al año para paliar la falta de efectivos en el cuerpo el poder aplicar esa jornada de treinta y cinco horas representante de Comisiones Obreras en la Mesa Sectorial David Gomez

Voz 0194 25:47 habla de paripé

Voz 27 25:49 sido un paripé una función de circo no sanidad allí pero han ido hemos ido y otra convocada allí para perder el tiempo para risa que nosotros no sacará la sensación que tenemos ahora mismo cosas que está sigo consultó

Voz 24 26:05 el PSOE evita que Cifuentes y Casado tengan que comparecer en la Asamblea por el caso Master los socialistas han situado al lado del PP y se han abstenido porque dicen que su prioridad es que declaren los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos de la Comunidad de Madrid el diputado Ricardo Peña

Voz 28 26:20 Pablo Casado es un alumno más pero digamos responsabilidad directa está en la universidad en la Consejería bien la persona que la Consejería mando al Rectorado para siempre supuestamente no es que nos negamos a sino el casado los bonos cuando planteen para la próxima Comisión más más comparecientes decidiremos partir no pero bueno Cristina Cifuentes

Voz 24 26:40 luego está Podemos que ha elegido que entre Cifuentes todavía imputada y Casado que no lo está sea Casado el que vaya a declarar la formación morada abandonado la comisión como protesta ya ha cargado contra los socialistas el diputado Eduardo Ruiz

Voz 0194 26:52 Nos parece increíble que el Partido Socialista y el Partido Popular se habían aliado en la mesa de la Comisión para que esclarezcan la verdad de lo que ha sucedido es están protegiendo por que probablemente porque han compartido casos de este tipo en las universidades hice están protegiendo mutuamente

Voz 24 27:06 enseguida vamos con otros asuntos de este lunes dieciocho de febrero

Voz 1509 27:10 no pero antes vamos a echar un vistazo al Estado de las carrozas

Voz 24 27:13 tras de la comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 1714 27:16 buenas tardes a esta hora tengan precaución ya que son tres los accidentes que complican la conducción en la red

Voz 0194 27:21 vial madre a uno en la dos

Voz 1714 27:24 en Villaverde genera retenciones hacia Toledo el segundo se ha producido en la M50 a su paso por Móstoles y origina densidad circulatoria en sentido A cinco el tercero y último ha tenido lugar en las seis y provoca tráfico lento en El Plantío dirección Madrid además también hay dificultades en la A cuatro en Valdemoro hacia Córdoba allí en la ronda de circunvalación M cuarenta en Coslada sentido atrás

Voz 29 27:52 el Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifas opción para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa Efe en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cuidamos el Aqua utilizamos

Voz 8 28:12 cuesta ocho y veintiocho

Voz 30 28:16 bueno es que nos han llegado a decir que limpiamos con unas bragas incontinencia voy a duchar un abuelo estamos locos Saric que faltan guante y me han dicho bueno pues utiliza los guantes perdona que reutilizan los guanches me estás diciendo que me lave los guantes para duchar a siguiente abuelo

Voz 0259 28:31 son las trabajadoras de la residencia de Alzheimer Fundación Reina Sofía de Vallecas hace menos de un mes denunciaron aquí en la SER las precarias condiciones en las que tienen que trabajar bueno pues hoy hemos sabido que la concesionaria del servicio la empresa Clece que pertenece a Florentino Pérez ha despedido a tres de ellas porque reconocieron que escondían pañales toalla esponjas para poder atender a los ancianos Podemos ha registrado no ya una petición de comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales el diputado Raúl Camargo

Voz 1662 28:55 os parece inadmisible la persecución contra las trabajadoras que denunciaron hechos que son absolutamente constatable es ir vamos a instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que tome medidas contra una empresa que persigue laboralmente a trabajadoras por el simple hecho de denunciar una situación que es a todas luces

Voz 24 29:15 y un asunto más la sede de una organización LGTB y de Alcalá de Henares aparecido este lunes con pintadas homófobas en su fachada Se trata de equipo una organización que se centra en la defensa del colectivo especialmente entre inmigrantes y refugiados que han sufrido pintadas de ese tipo en otra ocasión su presidente

Voz 0493 29:31 Vargas inquieta muchísimo a nosotras

Voz 31 29:34 mosso interpuesta esta mañana una denuncia porque parece que forma parte de de una narrativas de Bobbio están resurgiendo con mucha gente

Voz 24 29:42 llegamos a las ocho y media con once grados en el centro de Madrid sigue hora25 hasta mañana

Voz 0699 30:06 lo que sus que ayer

Voz 0194 30:09 buenas tardes collages siguen digno con la final de la Copa del Rey de baloncesto que te pareció pues que no lo vi me lo retransmitieron entonces no no lo controles y fue rebote canasta no pero no había habido una falta previa también también ve mira como los había dicho te echen no lo vi pero me lo retransmitieron mentido muchas yo sigo iba por la calle ingente que ni te imaginabas que sabía lo que

Voz 0493 30:29 el baloncesto son súper entendidos hoy todo el mundo habla que si la norma que se increíble bueno pues lo último atención del lío de la final de Copa del Rey es que la ACB acaba de sacar un comunicado sobre los errores arbitrales que este comunicado vaya a convencer al Real Madrid parece difícil Marta Casas que dicen buenas tardes

Voz 1509 30:52 muy buenas gallego pues es un comunicado recién salido del horno lo acaba de emitir la ACB es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido dice el comunicado Así empieza dicen que por primera vez han puesto a disposición de todo el mundo la imagen en el instan Ripley por tanto que toda la actuación en referencia a la jugada polémica es pública hablan de que cada vez contamos con más avances tecnológicos tecnológicos y que deberían usarlos de manera adecuada para ayudar al estamento arbitral a tomar las decisiones correctas

Voz 0194 31:23 siempre sabiendo que si ha de convivir con

Voz 1509 31:25 el error humano es algo que acaba de sacar la ACB en un comunicado

Voz 0493 31:31 ahora la pregunta es el Real Madrid va a decir después de esto que que si ha habido errores claro que esperaban que dijeran en el comunicado como ha habido errores cambiamos el resultado del partido eso es imposible Marta

Voz 1509 31:46 es algo que bueno me mira me acaba de llegar un mensaje desde dentro del Real Madrid bueno pues este comunicado no convence no gusta dentro del seno del Real Madrid no lo entienden como una disculpa ni mucho menos lo entienden como que asumen los errores cometidos en la final de la ACB el Real Madrid que bueno sigue teniendo esa idea sobre la cabeza que hemos ido contando en las últimas horas aunque poco viable de llevar a cabo un referéndum entre los socios con la posibilidad de que no abandonar la competición no

Voz 0493 32:12 esto esto de que el Real Madrid va a llevar a cabo un referéndum para ver si abandona la competición luego habría que ver si el referéndum es legal o ilegal luego ya las cosas el día que no sabemos cómo termina la cosa así

Voz 1509 32:22 no lo lo cierto Gallego es que es una opción poco viable porque el Real Madrid como socio fundador de la ACB para que salga de la liga tendría que pasar primero por una junta directiva luego por esa asamblea de socios y su correspondiente votación y también por el permiso del resto de clubes de la ACB o con la disolución de la sección inglés

Voz 0194 32:37 pero bueno bueno bueno el Real Madrid lo que exige local

Voz 1509 32:40 han ido pidiendo las últimas horas es esta disculpa pública que no convence con este comunicado piden una sanción ejemplar para los tres árbitros de la final que no les vuelvan a pitar en los próximos tres años y se quejan además de que en el momento de esa acción decisiva con Ante Tomic tomaron la decisión en apenas cincuenta segundos viendo sólo dos imágenes de las once que tenían dispone

Voz 0493 32:57 vaya lío si el Madrid no juega en la ACB donde jugaría en la ACS aquí dejamos el tema más en el larguero y nos centramos en la Champions mañana vuelven los octavos de final la ida de los octavos de final el Barça entrenado hoy en Lyon mañana Lyon Barça ya sabéis el próximo miércoles Atlético de Madrid Juve y hoy se cierra la jornada de liga con el Huesca Athletic de Bilbao seguida vamos a estar en todos los escenarios deportivos del día pero antes como siempre vuestros Mensah

Voz 0194 33:30 agentes de whatsapp que tienen que ver con el balón

Voz 17 33:34 hola Gallego once igual de San Roque

Voz 33 33:37 que digo yo que esta semana estos días los más vista yo hay bastante mal en Madrid perdió con el Girona del Barça el Madrid de baloncesto perdigones está ya lo único que nos queda esperar a que el mar te pierdo al Barça con la

Voz 0493 33:52 a un poco

Voz 17 33:55 entre tu puerta niño

Voz 33 33:57 de Roma lo un poco más hicieron pero ya no los digo nada

Voz 0493 34:03 por otro Paraguay barato

Voz 34 34:05 a la gente de el heredero no note equipo Caisse nosotros queremos que mañana gane el Barcelona en León pero cuidadito eh deja vuestro mensaje

Voz 19 34:16 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 0493 34:29 su veinticinco que que en Madrid lo sabe perder cada vez que pierde se ponen a que llame Florentino Pérez al baloncesto como en Madrid acordándote a sociedad

Voz 19 34:43 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 8 35:00 empezamos

Voz 0493 35:13 se cierra la jornada en primera división dentro de veinticinco minutos Huesca Athletic de Bilbao el colista recibe al Athletic ojo al Huesca que está en un buen momento y que si hoy se lleva los tres puntos lo mismo lo de soñar con la permanencia empieza a ser una realidad hay deja de ser un sueño como saben los equipos que ambiente tenemos Luis Abadía al muy buena están

Voz 0481 35:36 qué tal Gallego buenas tardes pues tú lo acabas de decir el Huesca tiene una oportunidad importante de remontar y ponerse a tres puntos estaba a once hace sólo dos semanas y ahora tiene esta oportunidad pero ojo enfrente está un Athletic Club que también ha cambiado mucho desde la llegada de Garitano solamente ha perdido un partido también quiere la victoria para seguir escalando puestos en la clasificación y olvidarse del lío que se está montando en la parte baja en esa pelea por el descenso en el Athletic Club destaca la vuelta de San José hay que recordar que De Marcos y García están sancionados en la Sociedad Deportiva Huesca entra también se mantiene la entra ya Ángel Herrera como

Voz 0699 36:14 principal novedad respecto al último partido el colegiado San

Voz 0481 36:17 el Martínez el partido arranca a las nueve con lleno en El Alcoraz con tres puntos muy importantes en juego para cerrar esta jornada lleno

Voz 0493 36:25 en El Alcoraz Huesca Athletic de Bilbao de lo que pase ya contaremos en el Larguero ahora una pausa en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0493 38:30 mañana Olympique de Lyon Barça ida de los octavos de final de la Champions el Barça entrenado esta tarde ha dado rueda de prensa Valverde en la previa de un día vital para el Fútbol Club Barcelona vamos hasta Lyon Adriá Albets buenas tardes como estaba hola Gallego

Voz 0017 38:45 al buenas tardes pues está ilusionado está con ganas de que llegue el partido de mañana ha hablado en rueda de prensa junto a Sergio Busquets el segundo capitán del Barça que sobre todo ha hablado de ambición de motivación máxima de los jugadores que saben que está en sus manos no cometer errores del pasado que miran hacia adelante y que tampoco quieren obsesionarse con la Champions aunque sí reconocen que ilusiona mucho esta competición Valverde ha dicho que están ansiosos preparados impresionados y que han aprendido de lo que pasó en Roma el año pasado recuerda

Voz 1715 39:16 esto es que aquella eliminatoria todo el mundo hablaba de que era el mejor rival que podíamos tener que era el rival más flojo es decir ese tipo de comentarios pero que no son demasiado esos partidos hay que venir con la no con la guardia baja sino con la guardia alta yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta muy en cuenta hemos hablado de ese partido durante mucho tiempo tampoco es cuestión de estar dándose latigazos vamos celosas un tiempo sobre al momento que a ti no te no

Voz 0017 39:41 para vas el Barça como decías acaba de entrenar aquí en el grupa más tedio me en el escenario del partido de mañana lo han hecho los veintiún futbolistas que se llevado Valverde a Lyon entre ellos Umtiti que ya tiene el alta tres meses después que vuelve a la que fue su casa veremos si puede reaparecer mañana con algunos minutos pero parece complicado

Voz 0493 40:00 la gran pregunta es cómo está Messi cómo va a estar Messi

Voz 0017 40:03 mañana va a ser el Messi que vivimos

Voz 0493 40:05 a cincuenta por ciento con el Real Madrid al que vimos al sesenta como mucho ante la actriz de Bilbao al que vimos el otro día con el Valladolid donde ni mucho menos estuvo al cien por cien Lluís Flaquer buenas tardes

Voz 1296 40:17 qué tal Gallego muy buenas cosas pero ver la mejor versión de Messi es verdad que ante el Valladolid no estuvo del todo fino pero sí que jugó los noventa minutos asumió todo el peso del juego así que demostró que recuperado de sus molestias que le impidieron rendir Telemadrid de Aletic sí que está creo que llega dispuesto a demostrar que la frase que le perseguirá todo el año la de la Copa Day deseada no era un farol sino un objetivo claro él asumió el reto del llega a León dispuesto a liderarlo Messi quiere tirar del carro para no repetir errores del pasado el Barça necesita mañana al mes y más voraz pero Messi ojo también necesitará del equipo Leo es el líder pero sólo no se basta para ganar la Champions de cómo sus compañeros les

Voz 0194 40:49 en la que se ha autoimpuesto dependerá que este año el Barça vuelva por fin a competir en Europa a Messi

Voz 0493 40:54 Suárez den velé mañana de salida o alguna más mayor precaución en el equipo de Valverde que esperas

Voz 1296 41:01 yo creo que va a tirar con Messi Suárez en velé

Voz 0493 41:03 sí porque lo ha ido rodando después de la lesión y creo que

Voz 1296 41:06 mañana el día para que vuelva al once titular con mayores garantías la duda está en el centro del campo que ahí veremos si Valverde es más o menos atrevido si lo fuera pondría Coutinho de interior para conseguir más balón de lo que está teniendo el Barça últimamente o al menos darle más calidad la circulación si prefiere ponerse jugar fuera de casa por la presión que se espera del Olympique tirar un poquito hacia hacia atrás el elegido ante con Busquets y Rakitic sería sería Arturo Vidal

Voz 0493 41:28 muy bien enseguida hablamos de El Atlético de Madrid de cara lo del miércoles ante la Juve antes Bruno lema en buenas tardes hola Gallego muy buenas el Lyon el rival para meterle en problemas al Barça en esta eliminatoria yo creo

Voz 0017 41:39 en el partido al menos de ida sigue Lepoy

Voz 0493 41:41 la llegar apagaron sustos el Barça no se toma el partido de

Voz 0017 41:44 mañana muy en serio es un equipo que físicamente sobre todo en la parte de arriba tiene jugadores que son auténticas bestias como Memphis de Pay como Traoré como musa de tiene varios jóvenes como Mendi Ndombele con bastante calidad eso sí en defensa son equipo que baja bastante por eso creo que el Barça es bastante favorito muy favorito en la eliminatoria

Voz 0493 42:01 mucho más igualado lo de mañana entre el Liverpool Ibáñez

Voz 0017 42:03 me Munich un grande de Europa se va a quedar fuera

Voz 0493 42:06 llega mejor son diez Copas de Europa entre ambos

Voz 0017 42:09 prueba de dos auténticos históricos de de la Chamber yo creo que a la pregunta llega mejor el Liverpool está mejor el equipo de Jurgen Klopp a pesar de que tienen la duda de Roberto firmó me parece un jugador fundamental joder impresionante y muy importante para Jurgen Klopp tiene un virus se tiene más dudas todavía el Bayern pero sobre todo en defensa porque está recibiendo muchísimos goles en las últimas semanas así que creo que los ingleses están mejor pero

Voz 0493 42:31 no tiene un virus hoy en días estamos todo con un yo yo mismo fondo de tremendo la verdad en bueno antes hablar del Atlético la otra eliminatoria recordemos de esta semana Schalke City donde los de Guardiola son

Voz 0017 42:41 claramente favorito sí seguramente Gallego una de las eliminatorias más desequilibradas que hay en estos octavos de final de la Champions porque llega muy bien el el City sobre todo porque el Schalke está muy muy mal ojo a David Silva que fue titular y jugó prácticamente los noventa minutos en el partido de de Copa y quién te dice que podría ser suplente en ese partido un jugador que ha sido santo y seña de Guardiola en los últimos años que ahora mismo ni mucho menos tiene la vitola de titular indiscutible

Voz 0493 43:07 ya el miércoles Atlético de Madrid Juventus el momento clave sin duda alguna de la temporada para el equipo del Cholo Simeone Miguel Martín Talavera buena estar qué tal Gallego buenas tardes el otro día jugaron en Vallecas un ratito juntos Griezmann Morata Diego course podría ser posible un tridente así de salida en el Atlético de Madrid

Voz 1714 43:25 su puesto por ello por prueba que ha hecho hoy Diego Pablo Simeone parece que el el que se le vio el otro día que le falta rodaje de dos meses fuera los terrenos de juego yo creo que no va a ser de la partida hay que la pareja en ataque va a volver a ser Antoine Griezmann y Álvaro Morata además por lo visto la buena noticia es que Koke sí apunta al once al igual que Rodrigo que Thomas partí que Saúl por lo tanto cuatro y vote además de Antoine Griezmann y Álvaro Morata es la primera prueba que ha hecho pensando el miércoles de Obama

Voz 0493 43:52 la Juve que llega mañana entrenan en Italia aquí habrá ruedas de prensa del técnico hoy de algún jugador la Juve que ya sabéis llega con el liderato tremendo que lleva en el cacho trece puntos resaca siguiente Cristiano Ronaldo en una racha goleadora bastante buena Cristiano que le ha marcado goles de todos los colores de todos los tipos al Atlético de Madrid algo especial para Cristiano de parte del Atlético crees

Voz 1714 44:18 principio no yo creo que tiene claro poner a favor del Real Madrid tampoco se relaciona vigilancia especial porque fíjate lo que tiene arriba coman Chubby Condi bala lo que tiene el centro del campo la Juve su equipo desde atrás hacia delante y no hay un plan específico para un jugador ni siquiera para Cristiano pero sí sobre todo intentar que no le haga gol el equipo transalpino ir con la portería a cero a Italia esa es la empresa que tiene el equipo de Simeone como tú bien dices en tren

Voz 0493 44:42 a las seis menos cuarto luego a las ocho menos cuarto a rueda de P

Voz 1714 44:46 en una hora antes lo harán los italianos que como Viena

Voz 0493 44:48 comentado no van a entrenar el metropolita cero cero buen resultado para la Atlético gracias Talavera y ahora vamos a repasar equipos que que después de esta última jornada andan alicaídos el Real Madrid Javier Herráez que perdió la oportunidad de mantener esos seis puntos de distancia con el Barça tras la derrota con el Girona cómo está el Madrid Javi buenas tardes

Voz 38 45:08 es tocado muy tocado Gallego es una derrota muy dolorosa inesperada durísima dos hombres señalados Solari en el banquillo Marcelo en el campo aunque no son los únicos evidentemente porque la segunda parte el Madrid hizo un pésimo partido hombre Se equivocó claramente en no meter a Vinicius de inicio que es la sensación la alegría y el mejor de Madrid y un dato muy preocupante Gallego tampoco la hinchada creyó en la remontada en los últimos cinco minutos el Bernabéu estaba pues con media entrada en Madrid

Voz 0493 45:33 hace dos días libres y que prepara su partido de Liga lo gordo les llegará la próxima semana dos partidos seguidos ante el Barcelona y luego la vuelta con el Ajax el Sevilla perdió en Villarreal vaya temporada la del Sevilla fuera del Pizjuán este año sigue cuarto en la clasificación puesto de Champions pero es que tiene a un punto al Getafe aún punto era la de es tres puntos a la Real Sociedad Florencio Ordóñez como está lo de Machín buenas tardes

Voz 15 45:58 ya cuatro el Betis por continuar la clasificación gallega o están preocupados evidentemente preocupa muchísimo porque ha conseguido sólo seis puntos de veinticuatro posibles desde que fue líder

Voz 0493 46:09 en la jornada trece recordemos con veintiséis puntos