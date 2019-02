Hora 25 (18/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco

Ángels Barceló después de meses de avisos y advertencias La de hoy es la crónica anunciada una petición de autorización del Gobierno para intervenir la SGAE hoy ha llegado ese día ha dicho el ministro de Cultura en los próximos minutos es vamos a explicar en qué consiste esa petición que supondría si eso no es reversible antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches lunes de campaña sin serlo conjugando el verbo pactar incluso antes de que nada haya pasado en las voces de PSOE PP Podemos Ciudadanos y Vox

Voz 1745 00:47 quería no nos hemos planteado ningún momento era cuestión de los Paco

Voz 4 00:49 y por tanto nosotros el pacto que ofrecemos es a los españoles

Voz 5 00:53 cómo vamos a pactar con Ciudadanos es imposible que nosotros contemplamos ese escenario Ciudadanos no va a pactar

Voz 3 01:00 ni el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España pues aspiramos

Voz 4 01:07 aquí otros se tenga que plantearse entran

Voz 3 01:09 nosotros reflejamos a partir de las diez en la cara única política desastre y hablaremos con el secretario de Organización del PSOE y ministro José Luis Ábalos remiten los incendios encantado con la llegada de la lluvia la situación ha mejorado el Gobierno de aquella comunidad asegura que los casi doscientos fuegos declarados en la región desde el jueves son provocados hace una hora ya sólo quedaban cinco focos activos en zonas altas y escarpadas fuera de él núcleos de población California demandará Thuram por su decreto sobre el muro esta demanda intentará bloquear la declaración de emergencia nacional firmada por el presidente de Estados Unidos el pasado viernes con esa decisión Trump busca liberar sin pasar por el Congreso el dinero que necesita para construir el muro con México el fiscal general de California ha adelantado que una docena de estados Se asuma a esa querella el número de Nini es de jóvenes que ni estudian ni trabajan descendió el año pasado en dos mil dieciocho el porcentaje de jóvenes de quince a veintinueve años en esa situación era del quince coma tres por ciento un punto menos que el año anterior y siete menos que en dos mil trece Así se recoge en un estudio del Ministerio de Educación que refleja además que el porcentaje de Nini es inferior en los hombres que las mujeres la ACB reconoce errores arbitrales en la final de la Copa del Rey de baloncesto entre el Trilla el Barça Marta Casas buenas noches buenas noches

Voz 1509 02:18 el si hace apenas unos minutos comunicado oficial de la ACB con la valoración del presidente Antonio Martín un comunicado en el que asumen que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido además en el texto hablan de que pese a los avances tecnológicos siempre se ha de convivir con el error humano explicaciones que por cierto no convencen al Real Madrid también hace unos minutos comunicado de a Eva la Asociación de Árbitros españoles en el que reconocen la existencia de errores graves al final del partido en el que aseguran acatarán las decisiones que pueda

Voz 3 02:45 Marlaska unos quedó una propuesta más para esta hora la cara B de hemos escuchado a los dirigentes políticos al inicio de este resumen los volveremos a escuchar a las diez de este en ese modo campaña y así hasta el día de votar

Voz 1880 02:55 para ha elegido el voto pues enseguida vamos

Voz 3 02:58 con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas

Voz 4 03:27 hora veinticinco

Voz 8 03:30 atención atención en prevé un fuerte seísmo afectó a todo el país está sigan atentos a esta cadena seguiremos informando

Voz 3 05:37 nueve y cinco minutos ocho y cinco en Canarias que ha pasado en las gay para llevar al Ministerio de Cultura solicitar la intervención de la entidad esa pregunta que vamos a intentar despejar en los próximos minutos y que vamos a comentar en la tertulia de esta noche con Gonzalo Velasco buenas noches la mucho Eduardo Madina buenas noches años Ignasi Guardans buenas noches qué tal buenas noches también que desde la mesa de producción Pedro Blanco atentos sus mensajes y a la última hora Ése es el reto que nos hemos propuesto esta noche que es explicarles qué pasa en la SGAE la entidad privada que gestiona a los derechos de propiedad intelectual en España y que en la última década se ha convertido en una fuente constante de escándalos e irregularidades Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 06:17 hola Ángels buenas noches

Voz 3 06:20 vamos a empezar contando que las que tiene

Voz 1667 06:22 ciento veinte años de historia se fundó en mil ochocientos noventa y nueve curiosamente para romper el monopolio y los abusos que por entonces ejercían los editores en la explotación de las obras dicho de otro modo la sociedad nació para que los propios autores pudieran auto gestionar los beneficios que generaban sus creaciones actualmente tiene más cien mil socios divididos en colectivos y administra un repertorio superior a los diez millones de creaciones entre obras musicales dramáticas coreográficas audiovisuales según datos de la propia entidad la Ley de Propiedad Intelectual encomienda la SGAE en la defensa y la gestión de los derechos de autor es decir la primera misión de la entidad es repartir el dinero que genera la utilización comercial de las obras en dos mil diecisiete manejó unos ingresos de doscientos ochenta millones de euros en dos mil dieciocho falta por cerrar las cuentas pero se espera llegar

Voz 3 07:14 a los trescientos millones de euros

Voz 0194 07:16 alegar Don es socia de la sociedad desde hace más de veinte años y autora de libros Gael monopolio de la decadencia Ainara muy buenas noches

Voz 15 07:24 hola buenas noches en era por qué decidiste

Voz 0194 07:26 certeza o asociar Tea las gay qué alternativas tiene un autor o autora como tú para cobrar los beneficios que genera una de sus creaciones

Voz 15 07:34 bueno en aquel momento hace hace veinte años pues la verdad es que no había muchas alternativas fue un año creo que el noventa y cuatro noventa y cinco en el que pues mis canciones empezaron a sonar en la radio empecé a tocar en festivales en salas de conciertos e me ofrecieron un contrato discográfico en ese momento pues alguien te dice oye si quieres empezar a cobrar tus derechos de autoría pues no te queda otra que asociar TEA es pues tampoco con dieciocho años no te planteas muy bien qué sin alternativa sonó la adhesión es voluntaria o no pues cosas que después Tebas presente Te vas preguntando con con el tiempo no pero bueno así así me hice socia pensarlo mucho más la verdad

Voz 0194 08:24 a ver cómo se decide lo que corresponde a cada autor por la explotación de sus obras

Voz 15 08:29 bueno es una pregunta complejísima complejísima quizás hay que empezar explicando bien desde luego dieciocho un resumen fantástico ahora mismo es de cómo surgió la SGAE cuando pero bueno para que existen estas entidades de gestión colectiva yo creo que hay que explicarlo porque en realidad son beneficiosas para el colectivo autorial sobre todo en el caso de la música por la propia naturaleza de de estas obras y la y la gran difusión que pueden adquirir pues es casi imposible que que yo pueda monitorizar por ejemplo si mi sin una canción mía puede estar ahora mismo sonando en un bar en una azada si algún grupo está haciendo una versión si es decir monitoriza el uso de nuestras obras de forma individual se nos hace muy complicado por no decir imposible entonces este tipo de entidades de gestión colectiva la verdad es que bueno pues fueron un acierto en ese sentido para ayudarnos como ha dicho el compañero en principio fíjate cómo surge no para poder

Voz 0194 09:35 claro en poder ahora a los autores

Voz 15 09:38 poder autogestionaban estos hechos qué pasa si quieres contestando a tu pregunta pues que la manera de recaudar y repartir se ha tornado bastante impusiera que no

Voz 0194 09:50 déjame que pare aquí déjeme déjeme que pare aquí luego sigo contigo porque me interesaba precisamente que explicara sexto eh el porqué de su surgimiento el porqué de gente como tú se apunta ella luego iremos a lo que no ha funcionado porque es lo que tú estabas contando es la teoría y otra cosa es la practica que siguiesen exacto que sigue sin ser del todo ortodoxa tal y como les venimos contando el Ministerio de Cultura ha solicitado la intervención temporal de la entidad Javier Torres buenas noches

Voz 3 10:15 la noche es el juez el que tiene que autorizarlo pero

Voz 0194 10:18 el objetivo del ministerio es tomar el control de las socio era para poner orden a la primera pregunta es por qué ahora bueno

Voz 16 10:25 me piquete cambie la pregunta cómo hemos llegado hasta aquí

Voz 0194 10:28 que es tan típica pregunta pero que aceptó de inmediato

Voz 16 10:30 poner literario sabes cómo empezaba la crónica de una muerte anunciada la de Gabriel García Márquez el día en que lo iban a matar Santiago Nasar bueno esta crónica podría empezar el día en que iban a pedir la intervención

Voz 0194 10:40 las obras de Pedro Sánchez bueno la crono

Voz 16 10:43 también se podría llamar crónica de una petición anunciada o Fin de partida que es el título de una obra de teatro de Samuel Beckett lo habían mediado el ministro de Cultura lo había repetido varios días después el caso es que en un escrito que envió a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional requiere autorización para intervenir de forma temporal porque el Ministerio no pueda hacerlo directamente tiene que pedir permiso judicial en caso de ser autorizada esa intervención será por un periodo de seis meses aunque pueda haber una revuelta de seis meses más si la tarea no se acaba cuál es la tarea tres generales regularizar el funcionamiento institucional de la entidad clarificar la gestión y que funcione de acuerdo con la legislación y tres en concreto reformar los estatutos para adaptarlos a la Ley de Propiedad Intelectual habilitar el derecho de voto electrónico para todos los socios en todas las ocasiones Ike el reglamento de reparto de los derechos de autor sea modificado y luego aprobado por los socios en una asamblea estas tres tareas son las que no ha podido sacar adelante la junta directiva de la SGAE compuesta por treinta y cinco socios por lo tanto el Ministerio quiere sacar los de la dirección de la

Voz 4 11:52 SGAE porque la según

Voz 16 11:54 la petición es la remoción cautelar de esos cargos y su cambio por una comisión de tres expertos encabezadas por el subsecretario del Ministerio y todo esto nos lleva a un punto org todo depende de la Audiencia Nacional de sus tiempos que ya sabes que la justicia española es veloz como el rayo no osea que podemos tener nuevo Gobierno no tener decisión judicial O'Shea bueno eso es un arcano esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0194 12:18 el ministro de Cultura José Guirao justificaba la intervención y se apoyaba en un dato que resulta sorprendente

Voz 17 12:24 pues ojalá que se hagan una idea el sesenta por ciento más son El no de la música de ciertos derechos se reparte entre los artistas y la escritora que salen en televisión entre las dos de la madrugada y las seis de la madrugada

Voz 16 12:44 esto es sólo uno de los temas que quiere aclarar el Ministerio con su intervención Javier si por la mañana en la SER el ministro también decía

Voz 17 12:51 ya es intolerable ha dado tiempo se les ha dado margen no no ha habido manera de arreglarlo de forma pacífica así que lo que hemos optado por hacer lo que lo que dice la ley que este es la intervención

Voz 4 13:10 ya a media mañana en Córdoba añadía esta frase sea ahora dicen que lo van a arreglar de que mañana

Voz 18 13:17 pues fenomenal estupenda sabrás

Voz 3 13:20 los problemas no queremos otra cosa

Voz 18 13:22 la más que que ese arregle lo que tienen que arreglarlo

Voz 16 13:25 eso quiere decir que si cumplen con los requisitos lo de la reforma de estatutos el voto electrónico el cambio de las normas de reparto decae la petición porque ya han cumplido pero deduzco yo ya no sé si es mucho o poco deducir que esto tiene que ser antes de que el juez de permiso porque si el juez da permiso lo va a hacer si si la comisión nombrada por el Ministerio

Voz 0194 13:45 a ver intervención el actual presidente de las gays el gaitero José Ángel Hevia que aquí en la SER también se ha mostrado sorprendido por la intervención o la intención de intervenir de cultura de hecho dice Javier que no piensa dimitir y que espera que el juez decida

Voz 16 13:58 mira el el viernes pasado contamos que un vicepresidente de la SGAE pidió que dimitiera y que podía tenerse que someter a una moción de censura si la petición de ese vicepresidente prospera posee tendría que ir hoy Heredia ha dicho que está sorprendido que la SGAE ha hecho todo lo posible para cumplir que si no ha cumplido es porque bueno por razones variadas y añade que está dispuesto a hacer lo que el ministro le diga

Voz 0227 14:23 a mí me ayudaría mucho que el señor ministro me dijera que hay que arreglar exactamente por qué a través de los periódicos y de la prensa no no tenemos más noticias pero desde luego estamos a arreglar lo que diga el señor ministro

Voz 16 14:36 que digo yo que si ha hecho todo lo posible y luego está esperando que le no sabe exactamente qué tiene que arreglar entonces no sé muy bien qué es lo que ha arreglado en fin saber dónde está el problema en las gays el reparto del dinero

Voz 4 14:48 la me estoy acordando una película de mil ochocientos noventa y uno Enrique Urbizu que se llamaba

Voz 16 14:52 en Todo por la pasta esto seguro que sí

Voz 3 14:55 como Madina los la la la conoce

Voz 16 14:58 es el meollo de la cuestión la pasta trescientos millones de euros generados más o menos el año pasado en la SGAE tiene un sistema por el que quién tiene más beneficio más votos tiene los votos son esenciales para controlar la junta directiva que es quién aprueba los repartos entonces quiero decir que está claro no entonces los músicos son los que tienen el control de la junta directiva mucho

Voz 0194 15:22 dos de ellos tienen ingresos pro

Voz 16 15:25 de de entes de la emisión de música en la franja nocturna de la televisión aquí en no

Voz 0194 15:29 hacía referencia antes el ministro y entonces los minis

Voz 16 15:31 los músicos que no dependen de la música nocturna apoyados también por la multinacional las multinacionales del disco las editoriales han estado presionando para cambiar el sistema han pedido una y otra vez la intervención del Ministerio porque creen que es injusto el reparto hay otros temas tan

Voz 0194 15:46 Ainara vuelvo contigo que ha fallado dentro de la SGAE para que sea un nido de tantas irregularidades que ahora vamos a contar una una pero tu opinión en qué momento esto se va al traste

Voz 15 15:57 yo creo que ha sido una una cadena de de de de momentos diversos Si de hecho bueno pues de acumulación de irregularidades que nos ha llevado a nuestros días no estabais explicando lo perfectamente el tema de cómo se recauda y reparte es el meollo de la de la cuestión no para que nos entiendan la gente por ejemplo a los hosteleros a las salas a los usuarios del repertorio SGAE les aplica una tarifa plana en pues en torno al aforo que tiene porqué no a la publicidad de las emisoras etcétera no son tarifas plana que en las que no se atiende al uso efectivo de las obras sino que porque un bar pone digamos a a Sastrón el anterior presidente derrame lo explico así un bar pone me paga por la posibilidad de poner música no por efectivamente

Voz 19 16:57 no por la música no por la música que pone exacto

Voz 15 17:00 es muy probable que a mí un bar que me ponga y que pague a SGAE que ese dinero llegue nada porque el reparto es ponderado quién Madoff genera más caudal como ha dicho el compañero quién más recauda más votos tienen porque el voto también es ponderado en ese entonces estamos ante un círculo vicioso en el que más vende los que más éxito comercial tiene supuestamente son los que más son pinchados repertorio

Voz 0194 17:32 sí

Voz 15 17:33 el reparto va hacia ellos y ellos son quienes tienen la mayoría de los votos los que deciden en rumbo de la entidad

Voz 17 17:42 la tienen

Voz 16 17:43 yo sólo quiero decir una cosa sobre la fórmula del reparto es matemática pura y quinto el ingeniería lo juro lo he visto y es una cosa que lo hacen unos ingenieros

Voz 0194 17:53 ha apuntado vive yo también lo he visto

Voz 15 17:56 yo para para las entrevistas que realizamos para libros el monopolio en decadencia una de ellas fue Antón Reixa expresidente de la entidad a mí me dijo Reixa que cuando entró como presidente le pusieron un Power Point explicando cómo se hacía el reparto de las televisiones que se lo tuvieron que poner dieciocho veces

Voz 0194 18:19 viéndolo con dificultad

Voz 15 18:21 la risa no me parece una persona

Voz 0194 18:24 lo apuntábamos al principio esa intervención que propone ahora que pone sobre la mesa el ministro Guirao es sólo el último capítulo de un serial repleto de irregularidades que se remonta Pablo a dos mil once

Voz 1667 18:35 a uno de julio de dos mil once el día en el que se desencadena

Voz 0194 18:37 la llamada Operación Saga

Voz 20 18:42 el nada en esa ese presentaron cincuenta guardias civiles armado como si lo autores estuviéramos dentro armado también dispuestos a repeler la agresión no sé me parece me parece un tanto desproporcionado cincuenta cincuenta guardias civiles armado para para esto no hubiera ni

Voz 1667 18:58 así relataba Caco Senante la entrada de la Guardia Civil a la sede principal de la SGAE en Madrid aquel día de verano e insisto en dos mil once El registro que autorizó a la Audiencia Nacional buscaba pruebas de un presunto desvío de fondos hacia un entramado de empresas que cobraban por trabajos que no se realizaban un entramado creado por el director de la filial digital de la SGAE José Luis Rodríguez Neri los registros finalizaron con nueve detenidos incluido el director de la SGAE Teddy Bautista sorpresa entre los propios autores como plazo

Voz 1746 19:28 digo domingo el autor debe estar protegido absolutamente por la sociedad de autores y que nada más esperamos que haya una claridad y que haya en este momento que serían las cosas con objetividad lógicamente aquel que tenga culpa tiene que responsabilizarse todos los implicar

Voz 1667 19:53 dos en aquel caso están fuera de la SGAE y en la calle después de pagar fianzas aunque a la espera de juicio Baute está dimitió la entidad comenzó un proceso de refundación en mayo de dos mil doce llegó el músico Antón Reixa a la presidencia

Voz 21 20:07 hoy es el día del protagonismo de los autores que soberanamente hemos decidido asumir el protagonismo en esta sociedad de gestión que hemos leído el pasado clave autocrítica que sabemos que además es esencial nuestro compromiso colectivo en la gestión en la vida participativa de esta sociedad y que los treinta y nueve miembros de la junta directiva coincidimos todos en que no hay vuelta atrás la SGAE va a cambiar aquí empieza una nueva SGAE

Voz 1667 20:34 pero un mes después Se publica una multa de Hacienda la entidad por evadir impuestos y la Comisión Nacional de la Competencia impone otra multa de más de un millón y medio de euros por abuso de posición dominante por las tarifas que imponía la SGAE para la utilización de música en bailes de bodas bautizos comuniones una crónica de la corrupción presunta

Voz 0801 20:54 supone la sociedad que aumenta con condena

Voz 1667 20:56 las para dos directivos por el uso de tarjetas de la entidad en locales de alterne la aparición de la sociedad en el caso Nóos otro caso sonado el presunto fraude de la rueda por el que dieciocho personas fueron detenidas por el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas por televisión casos que llevaron al ex ministro Méndez de Vigo

Voz 4 21:14 a lanzar esta advertencia creo que el talento hay que pagarlo también hay que remunerar aquellos que lo producen que lo crea no que lo cantan y por tanto estoy completamente compromete

Voz 22 21:24 con ello el según esa ley que aprobamos ese decreto ley la SGAE tiene tres meses desde su publicación para ponerse al día la porque se ponga al día insisto en la línea de gestión de transparencia

Voz 4 21:37 gestión de cuentas tres meses para ponerse al día pasado algo

Voz 1667 21:39 más de tiempo ahora finalmente ha dado el primer paso para intervenir

Voz 0194 21:43 Ainara casi antes de despedirte tú crees que es la intervención la mejor salida para la SGAE

Voz 15 21:48 no lo sé porque como es la primera vez que ocurre algo así en la historia y no tengo ni idea de cuál es no pueden ser las consecuencias lo que sí que me parece importante es que este es un momento en el que es debe repensar su modelo que yo me contó lista debe refundar de dos refunda se teniendo en cuenta a todos los autores yo tengo la suerte de tener voto soy esas pocas autoras que que aún tienen voto pero la mayoría de quiénes estamos asociados no no lo tienen no tenemos siquiera no tienen la capacidad de asistir a una asamblea ni de escuchar lo que allí se trata creo que hay una opacidad interesada en este modelo y que esto está atención esto que está sucediendo cómo estáis explicando los medios de comunicación los tengo que felicitar porque lo habéis hecho de forma brillante cómo estáis explicando esto a la sociedad me parece importantísimo para que esto sirva para borrón y cuenta nueva

Voz 0194 22:54 pues Ainara yo te agradezco que nos hayas ayudado a explicarlo porque no es fácil no es fácil era era era el reto que teníamos esta tarde noche y yo muchísimas gracias

Voz 15 23:04 muchas gracias un abrazo hasta luego

Voz 0194 23:06 esto no es fácil explicar cómo funciona la SGAE el cuál es el problema porque se ha llegado hasta aquí pero nos parecía importante que hoy que es el día en el que el Ministerio anuncia la intención de intervenir a menos los oyentes tengan claro para qué sirve esta sociedad y que es lo que la ha llevado a la situación en la que se encuentra ahora que obliga al Ministerio hacer este movimiento Ignasi in empiezo contigo por tu vinculación a los temas a los temas culturales y de gestión cultural decía

Voz 16 23:33 ahora Ainara no la SGAE debe fundarse hay que repensar la coincides con esto

Voz 23 23:39 sí sí cotizó del todo por aquello de lo que dicen en inglés usa no sólo me vinculación presente de gestión sino que yo sido legislador antes yo he trabajado en estos temas de propiedad intelectual y del marco jurídico también el europeos a la base de todo estos derecho europeo no de los derechos y de dónde salen esos derechos lo las fórmulas concretas de gestión pues cambian de país a país sobre todo la la el caos que tiene España no lo tiene nadie por tanto lo que me parece muy importantes ese esfuerzo que has hecho a mí no me atrevo felicitarte aquí como guía en este momento en antena por separado por lo que es la importancia brutal de la propiedad intelectual de que los autores tengan remuneración el cubren que cobren en algo que es muy difícil porque lo que venden pues pues es eso una canción una idea no es mucho más difícil que quién vende tomates no por tanto estructurar es hoy hacerlo toda una una línea una cadena de valor entre entre un concierto la grabación de un disco alguien que ingresa en su cuenta corriente es muy complicado ir es el caso español pues efectivamente eso está funcionando muy mal yo felicito totalmente ministro Guirao yo cuando yo estaba el Ministerio no tenía ninguna responsabilidad en esto estaba en el despacho de al lado pero de ese tema ya hablamos más no quiero ni creo que deba contar pero evidentemente ya entonces este tema estaba sobre la mesa sí lo que ocurre es que como siempre una medida de este tipo una intervención tan drástica pues siempre te parece que van a dar una última oportunidad a la SGAE que va teniendo últimas oportunidades un montón de años por tanto hace muy bien el ministerio en en bueno si el juez autoriza como espero que lo haga pues entrar ahí limpiar y renovar las cae casi fondeo de una refundación prácticamente

Voz 3 25:26 Mainar si pasa a la sociedad

Voz 4 25:30 yo creo que poco explicada como rodeada de muchas incomprensiones y además con muchos problemas tanto de gestión como de cosas elementos que eran que no sea imagen de los policías entrando que antes señalaba hace ya algunos años bueno yo creo que toca justo ahí no es verdad que si el Gobierno ha decidido entrar es porque tiene material suficiente como para saber que esa entrada algo no y si sirve para que de una gestión diferenciada sea bueno para los autores China eso significa que se vendan las grandes medios y a los grandes sellos sino que reparte mejor gestiona mejor y lo hace de forma transparente pues bienvenida sea decisión que ha tomado el Ministerio de Cultura no ojalá esta sociedad se explique bien para que está al servicio de los autores se comprenda bien dónde va cada euro que entra allí como recauda Hay cómo distribuye dejemos de tener las noticias alrededor de uno de los elementos que es nuestra producción cultural nuestra este era cultural hay dos derechos que antes señalaba Ignasi de propiedad intelectual que están en parte en el ojo del huracán de este cambio tecnológico de época no si la la paradoja esta sociedad es que al final de

Voz 1143 26:33 Abate proteger a los el eslabón más frágil de todo el proceso creativo que son los propios autores y eso que estamos hablando de música ya no hablemos de libros de un problema tremendo con la piratería con el propio cine no pensamos que este es un sistema la famosa rueda que también sería difícil de explicar que permitía las televisiones tienen que pagar por por la música que emiten que se crease en editoras y emisoras que recibían de algún modo así el dinero de manera que las propias cadenas el ucraniana que hubiese autores desconocidos familiares personas amigas que modificaban ligeramente una canción de tal manera que al final se beneficiaban Si dejaban silbaban al cincuenta por ciento el beneficio es decir era un sistema que mediante su corrupción generaba una desprotección absoluta de los autores será autores casi es casi heroico

Voz 16 27:18 eh a menos que claro te a una gran empresa ahí estos lo

Voz 1143 27:20 que no puede pasar no la cultura no debe ser una posibilidad de privilegiados no debe ser una operación de alto riesgo ni debe ser relegada a bueno a la afición de cada uno sino que debe ser tenemos la posibilidad de que uno trabaje de una manera relativamente estable produciendo y creativamente no

Voz 0194 27:37 bueno pues lo hemos intentado queríamos explicar lo que era la SGAE sobretodo nos parecía importante esto e explicar el funcionamiento de la SGAE porque le dedicamos minutos de radio y hojas de papel en los periódicos minutos de televisión siempre tenemos dudas de de cómo cómo funciona ideal porque se ha llegado hasta aquí Javier

Voz 1143 27:58 sí pues pincha Melo espérate un momento

Voz 0194 28:03 es que tenías daba a ver si si lo conseguíamos es que mientras estábamos hablando de esta cuestión yo recibido un whatsapp de un teléfono que yo no tengo memorizado que me dice no me parece bien ni la selección de opiniones ni el criterio con el que estáis tratando el tema de la SGAE como autor y socio me gustaría intervenir yo le he preguntado quién era porque evidentemente no tenía el teléfono memorizado Fernando Martín músico ex crítico de El País y socio de SGAE Fernando muy buenas noches

Voz 24 28:27 hola muy buenas noches comenzamos muy bien

Voz 0194 28:29 te doy no tengo mucho más que un minuto y medio pero como dices que no estás de acuerdo ni en como lo hemos hecho bien las opiniones que aquí se han reflejado me gustaría conocer la tuya

Voz 17 28:38 exacto la intervención del Ministerio de Cultura tiene que ver exactamente con una cuestión que está suyos dice y está en manos de los jueces como es el tema de las que es muy fácil de explicar es decir es detenido en un medios de comunicación que han estado utilizando la gente que tenía can no nada el de imponer una serie nocturna recabar con esa programación actuarán más de lo que se recauda en otras durante el día y como él como habéis explicado antes con el sistema de los votos el permitir que la gente que estaba ocupando la franja nocturna y cobrando por ello además tus altos cargos y perpetuarse esta situación todo lo demás es discutible porque la sobre la SGAE como la onces nuestros días exactos no poner mucha vigilancia en que hace mucho tiempo no se puso cuando había mucho dinero alrededor de todo el mundo

Voz 24 29:30 estaba feliz todo motores parecía absolutamente bien ahora que hemos esto de la crisis y que los músicos están sufriendo de lo hemos lo estaba pasando Tovar es que el Gobierno tiene que intervenir

Voz 17 29:42 pero no es que la obsoleta iban yo diría que refundar las que corregir comportamientos que son penalmente reprochable Jesús

Voz 0194 29:51 el caso no creo no creo no creo que se distinga mucho la opinión que tú estás dando ahora con lo que se ha hablado hasta este momento a lo mejor la palabra refundar te ha parecido demasiado grande pero yo creo que hay mucha coincidencia en lo que tú estás diciendo lo que ha dicho hasta este momento aquí

Voz 17 30:06 lo es que no lo sé es que me hubiera gustado de escuchar a los tiempos en los que había mucho dinero alrededor de ahí

Voz 0194 30:13 ya pero entonces pero pero entonces pero entonces no los problemas no afloraban nosotros estamos hablando de la SGAE porque tiene un problema y eso tú lo reconoces entiendo que reconoce que la SGAE tiene un problema y que alguna cosa hay que hacer para solucionarlo

Voz 17 30:26 exactamente tiene un problema de índole legal que es el que condiciona un once fue donde hizo todo lo no que está su yo dice es decir que es el el el que tiene que tomar nada con ello aplaudimos cultura porfía intervenga porque una se ve que no no que navegaba a la deriva tal como ha sido la composición de siempre que debe ser de voto ponderado porque evidentemente nada poder decir al autor que más vende que tiene votos que lo que alguien tiene un disco en el voto ponderado pero deberá conducirse esos comportamientos Irene vigilen si desde el Gobierno Poveda

Voz 24 31:03 a esto me parece tan facilita claro como

Voz 17 31:05 eso como ya ocurrió con buen con con otras muchas entidades en España que que no se sitúan siempre bajo bajo la misma lupa viven es evidente la cuestión de los autores

Voz 0194 31:17 yo te agradezco que hayas querido entrar para puntualizar muchísimas gracias no tenía más tiempo muchísimas gracias

Voz 17 31:24 un muchas gracias en cualquier caso

Voz 0194 31:26 insisto tampoco me parece tan diferente las opiniones que eso estaba andando hasta aquí que sobre todo lo que queríamos hacer y creo que lo hemos conseguido a explicar el funcionamiento no me parece tan diferente con lo que Fernando Martín han querido ha querido exponer micrófono estaba abierto para que pudiera dar su opinión pero insisto no diagnostica también problema es verdad que dice que no se hablaba de la SGAE antes bueno pues porque si no tenía problemas no teníamos porque hablar de las

Voz 23 31:49 es que no es verdad ancho perdóname no es verdad que no sólo la SGAE cuando las vacas gordas

Voz 3 31:55 es decir lo que yo llevo muchos años en esto y hubo muchos años hablando de la SGAE yo yo más

Voz 23 32:02 que esa frase no la aguanta no la aguanta una hemeroteca no lo aguanto la hemeroteca perdóname es absurda lo que ocurre es que efectivamente la el intervención las medidas drásticas pues llegan cuando el vaso pero pero bueno decir que nadie se preocupa de la SGAE cuando éstos se repartía dinero pero por favor

Voz 0194 32:17 exactamente hemos empezado los premios de la SGAE en dos mil once desde antes que ya estábamos hablando de ella Javier seguiremos hablando de la SGAE

Voz 3 32:26 hasta mañana tiempo para la cara B vamos rapidito ahora bidones buenas noches buenas noches desde el viernes tenemos una fecha marcada en la agenda el veintiocho de abril esa Lucio

Voz 4 32:59 que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros ha propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día veintiocho

Voz 1880 33:14 su de abrir el día en el que tenemos que ir a votar ejercer nuestro derecho a voto es la primera cara B con esa incógnita ya resuelta la de la fecha así que hoy lo vamos a dedicar al voto voto del que por supuesto no hablado sólo el presidente del Gobierno por eso cada mes que pasara se estaban desangrando mod desangrarse votos bonita expresión desde el PSOE decía Ábalos el fin de semana que él votó a cualquiera de las derechas va al mismo sitio

Voz 25 33:44 dos Si votas pt Si votas Ciudadanos no es decir que se presentará pero bueno

Voz 3 33:51 a quién votamos cuando votamos desde cuando votamos o qué tipo de derechos el derecho

Voz 1880 33:56 voto hoy en la cara B eso es íbamos ya como siempre con las definiciones dice el diccionario de la RAE que el voto es la expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción la segunda acepciones gesto papeleta u otro objeto con el que se expresa una preferencia ante una opción en la etimología hoy es de esas palabras que tienen un origen bonito votó viene del latín de Bottonm el voto era una promesa que se hacía a los dioses viene del verbo ver que es prometer así que el voto del voto es lo prometido que quería para explicar esta palabra homófona es decir que suena igual pero que no es lo mismo el otro voto Pablo Casado

Voz 4 34:31 dicen que que los presupuestos son la constatación de que los independentistas no han votado bueno los independentistas y no los han votado con v pero los que les hemos votado con veis somos

Voz 1880 34:46 nosotros bueno pues qué es eso de botar con b que dice Casado que ha hecho significa arrojar o tirar fuera algo o a alguien que ha sido esto despedir a alguien de un empleo chocar contra una superficie sería un balón Begona no saltar desde el suelo pegar botes bueno esto es los que son con B son los que han unos interesan pregone ya que estamos vamos a usar su significado para la primera canción de la cara de de hoy en la que Tequila nos invita a votar a votar com

Voz 3 35:26 Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco muy buenas noches

Voz 24 35:31 buenas noches grandioso sí compañía

Voz 3 35:33 Pedro Sara nos acercaba la definición del diccionario pero que es votar en qué consiste ese derecho

Voz 24 35:39 sí bueno el derecho que tenéis buenos ciudadanos ni hombre me Si nos remontamos a la Grecia clásica en podemos remontarnos a muy lejos no pero lo que conocemos nosotros las urnas con Sampedro electorales es una cosa relativamente reciente entre nosotros tal como lo conocemos hoy realmente en pantallas aspecto con esta historia buenos mil novecientos setenta y siete por mejor decir nombre entre las municipales ahí empezó poco no hay precedente obviamente cesó la Segunda República con las con las primeras elecciones se digamos con voto universal fines masculino que Poemas mil novecientos treinta y tres sí bueno pero no tiene nada que ver con las escuelas veremos actualmente hasta el momento que se votaba por ejemplo cuánto cuestas se votaban empezabas actual es más reducidas más comarcales

Voz 0194 36:25 en cualquier caso Pedro es un derecho que se asocia a la democracia

Voz 24 36:29 obviamente el de el derecho devotos de hechos ya consolidada y sobre todo en el derecho de voto con todas las condiciones que les damos no solamente que votando no hay un sistema detrás de circunscripciones del sistema electoral de recuento fin muy complejo

Voz 0194 36:46 que no lleva o que lleva un ciudadano a votar acercarse a las urnas y depositar la papeleta

Voz 24 36:51 si los los teóricos esa estas muy estudiado parece mentira pero tenemos es puro aspectos no no y en este caso que hay dos dos condicionantes fundamentales digamos que son la identidad con la y no en por ejemplo pues se por cultura política provincia de partido porque pues porque lo que se porque Rajoy es gallego hoy Félix González andaluz la mentira he dicho plan genérico y luego está también la racionalidad no que tú piensas que realmente qué qué político que va a beneficiar a cimas que otros no concepto racional de elección racional y eso concepto identitario no

Voz 0194 37:24 y la abstención Pedro es un modo de votación es un derecho como el de votar el abstenerse

Voz 24 37:28 sí por supuesto por supuesto deberían ser considerados más todavía te lo que está ahí teóricos incluso que hablan de computar ya que son cosas distintas pero comprar al más la abstención conmutar el voto en blanco

Voz 15 37:39 Padrón blanco asignándole escaños todo

Voz 24 37:42 en el Parlamento que fuera para demostrar pues una desafección una postura distinta en los partidos vigentes etcétera no tanto las sienten como el Botón blanco tienes calidad muy importantes

Voz 0194 37:51 y el que votemos implica que elegimos a nuestros representantes

Voz 24 37:55 esto es no no no no es así no es tan sencillo es hombre se suelen sobre tarde tal manera no pero los sistemas electorales con Marta recuento las circunscripciones las las más los partidos como se estructuran etcétera da lugar a que no sea algo tan automático muchísimos menos o San sistema cocinarlo mayoritarios depende que la circunscripción sea general coman los autos las europeas por estado os articulaciones provinciales o autonomías si hay un enorme de de situaciones en las que hace pensar que no es que tú vas a elegir a qué candidato directamente sino que luego hay una intermediación que que lo que toca

Voz 15 38:31 poco y mucho se habla del sistema

Voz 0194 38:34 Toral beneficia a unos perjudica a otros pero también cada vez que se habla de reformarlo parece imposible por qué cuesta tanto abordar esta cuestión

Voz 24 38:41 cuesta cuesta que los partidos mayoritarios han dado cuenta de que el sistema es es bueno para ellos eso por una parte en cuando teníamos el sistema bipartidista se demostraba que los dos grandes partidos siempre salen beneficiados frente a por ejemplo un tercero como es el cierre de las puertas pero con los nuevos partidos ha demostrado que sobrepasando umbral sobrepasando un umbral ya compiten en igualdad con con restos pero ahí se ha quedado el tema sin sin sin tocar no perderlo por mucho tiempo

Voz 19 39:09 Pedro Chacón como siempre muchísimas gracias hasta luego

Voz 13 39:14 eh

Voz 1880 39:17 no un forme es este tema de la banda Chicago mil novecientos setenta y siete está en el coro de Gospel que estamos escuchando y el candidato que prometiendo de todo no a los votantes incluso prometen un momentos y lo escucharemos coches nuevos que funcionan con cerveza Maribel de lo que prometen Gonzalo piensas que el derecho es uno de los más importantes

Voz 4 39:44 desde luego es el voto a sentirnos representados que votó a elegir nuestro destino

Voz 1143 39:49 es un derecho un tanto singular porque claro uno puede ser responsable de los propios actos porque puede rendir cuenta de ellos en cambio un uno no puede rendir cuentas de las decisiones de sus sus representantes no es responsable

Voz 4 40:02 el votante del PSOE Zapatero de la reforma de la Constitución o el de Felipe González de los pues no

Voz 1143 40:09 entonces hay hay una hay por eso todo voto es un voto de confianza por eso cuando un un un ve que no les representa se siente especialmente

Voz 0194 40:17 leonado Marina

Voz 4 40:19 yo creo que indudablemente no es lo que te era como un derecho político una parte sustancial de tu identidad como ciudadano nada de una democracia no así que no se concibe un sistema de libertades y no se puede elegir quién nos gobierna por tanto indudablemente es uno de los derechos centrales guardan

Voz 23 40:40 es más el más importante es cuando funciona bien otra cosa es que el derecho de voto es algo más que poner una una urna como se demuestra Estados Unidos por ejemplo donde el sistema está todo patas arriba ellos estamos donde estamos no pero conceptualmente si cuando eso se hace viene informa es un voto que se tiene que hacer dentro de un ecosistema que funcione sino no

Voz 1880 41:03 su música por el mismo todo lo que el anterior está también se llama Bud formativo también a mí dice siete votamos promete hacerlo bien ser decente y ser honesto son de Special que son esta banda británica que después de casi cuarenta años el año pasado volvieron a sacar disco este fue el Single de ese disco Burning del mente está hablando de la situación política en Reino Unido ponen con el Brexit

Voz 0194 41:28 buen momento para una canción como esta desde el cine traemos

Voz 1880 41:31 derecho al voto pues mira con la palabra sufragio que no hemos hablado todavía pero realmente el derecho del que estamos hablando en sufragios el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos bueno pues a finales del siglo XIX principios del XX es cuando surge un movimiento británico el de las listas que lo que pedía el voto para la mujer y hay una película de hace cuatro años dos mil quince que habla de ella se titula así también y su directora es Sara que Burón y en ella aparecen actrices como Meryl Streep

Voz 26 41:58 ya veis luzca el Potter las mujeres

Voz 1880 42:01 para decidir nuestro destino

Voz 10 42:04 mira

Voz 1880 42:07 el resto de recomendaciones del cine lo que vamos a hacer es quedarnos hoy en España vale la imprescindible la que traería aquí la verdad que cada día amanece que no es poco José Luis Cuerda mil novecientos ochenta y nueve hay elecciones en el pueblo y así queda la cosa

Voz 25 42:20 hemos ganado al Calvin asegura con Andrei

Voz 3 42:26 se ha presentado nadie

Voz 25 42:28 experiencia que sigue Paul Robert de Mercedes también han salido cinco adúltera pero bueno ya se lo diremos a ella para que los maridos quiénes enteren Chisinau

Voz 1880 42:41 con uno tres años antes de Amanece que no es poco en el ochenta y seis llegaba al cine El disputado voto del señor Cayo de Antonio Giménez Rico esta esta basada en una novela de Miguel Delibes que tiene el mismo título son las elecciones del setenta y siete y es el intento de hacer campaña en un pueblo de Burgos que tiene sólo tres habitantes señor Cayo es el alcalde

Voz 27 43:01 no se fíe de estos te quitaran sus tierras

Voz 4 43:04 eso no

Voz 27 43:06 tierra raya aquí para todos tiene que cobrar

Voz 1880 43:09 de una más que recordaban los chicos del CNI en la SER este fin de semana y que yo creo que viene perfecta para estos días en los que se habla de la derecha actriz fábrica pues es Pepi Luci Bom y otras chicas del montón en Almodóvar del año ochenta

Voz 28 43:22 ahora nuestro concurso elecciones generales quién es aquí el que el que venga más grande más bella y más descomunal Imaz perfecta será nombrado rey del resto

Voz 1880 43:39 no no vamos con con una más es una serie seguimos también en español sede de la que ya hablamos aquí porque es que además se titula vota Juan desborda se estrenó hace nada esto es en TNT es de Diego San José Juan Cavestany con Javier Cámara como protagonista para calmar los ánimos de la Xunta ante la crisis mejor dicho el asunto ya estoy alguna otra música en la cada vez más

Voz 0194 44:03 hoy sólo son músicas para conseguir

Voz 1880 44:05 Toxo sean las que se usan en las campañas elegido una que usó el Partido Popular y otra que usó el PSOE esta es la primera estas a cantar en los mítines del PP sale cambiaba la letra encima decían Zapatero fue un error pero Illa del PSOE es el pues lo mismo de Alejandro Sanz está la usaba Simancas en su campaña de dos mil tres aunque vamos a cerrar la cara B Sara bueno pues hoy hemos hecho una buena una votación en el equipo en Hora Veinticinco no estabas tú no no ya lo he visto pues sí era era entre los redactores es vale para elegir la canción de cierre de hoy de la cara B ya te digo que ha habido de todo ha habido votos nulos una abstención ha vuelto en contra pero al final la ganadora ha sido Cayetano de Carolina durante

Voz 10 45:48 ahora no me atajar los votos

Voz 1880 45:52 pues tenía que caer Carolina Luis Gallego estará encantado porque uno de sus grupos de cabecera ya esta canción la estuvo machacando durante un tiempo en Hora veinticinco Deportes hasta hasta mañana

Voz 29 46:40 a mí sí

Voz 30 46:48 ahora veinticinco en Cadena SER

Voz 4 46:51 y en la red de veintisiete

Voz 3 50:16 llegamos al tiempo de las empresas y de los emprendedores Rafa Bernardo buenas noches buenas noches hoy hablamos de hablar con las máquinas

Voz 1762 50:22 las mejoras que están registrando las tecnologías relacionadas con la voz hacen que cada vez sean menos necesario pues una pantalla un teclado no para comunicarse directamente con todo tipo de dispositivos para hablar del estado de la cuestión tenemos con nosotros a Julio Prats director de productos y soluciones empresas de Vodafone qué tal buenas noches

Voz 0801 50:37 no noches en qué estado de madurez de innovación

Voz 1762 50:40 se encuentran las tecnologías relacionadas con la voz