Hora 25 (18/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 Albert Rivera renuncia a pactar con el PSOE después de las elecciones Albert Rivera le parece bien pactar con la derecha y la ultraderecha Albert Rivera no le gusta la alianza con la socialdemocracia Javier Rivera le gusta la alianza con la extrema derecha al menos estas sus intenciones y así de claro lo ha dejado esta mañana a la ejecutiva de Ciudadanos que aprobado no dar ni un soplo de aire a Pedro Sánchez al menos sus posible votantes lo van a tener claro antes de depositar la papeleta los votos de Ciudadanos se van a sumar a los del Partido Popular ya los de vos a pesar de haber evitado hasta la manifestación de Colón la foto con la ultraderecha Rivera parece satisfecho del pacto en Andalucía ICOM hoy encuestas que dicen que la derecha en la ultraderecha su harán el veintiocho de abril se apunta ese pacto prefiere que sea la ultraderecha la que condicione un posible nuevo Gobierno aunque claro siendo Albert Rivera puede pasar cualquier cosa incluso que cambie de opinión y después de los comicios los que suman son otros la ideología y las convicciones no son su fuerte la cuestión territorial Cataluña le ha llevado hasta donde está ahora mismo ser uno de los que más suben en intención de voto según las encuestas y el eje derecha ultraderecha es el que mantiene junto a los independentistas más encendido el conflicto se retroalimentan porque no aportan soluciones es más se oponen a aquellos que las plantean Ciudadanos ha dejado clara pues cuál es su estrategia aunque la estrategia acabe con un bloqueo en las negociaciones en España el cordón sanitario no es a la ultraderecha sino al Partido Socialista partido constitucionalista y que respeta la ley que apoyó sin titubear recuerden la aplicación de ciento cincuenta y cinco veremos cuál es el resultado electoral pero con tantas líneas rojas podemos vernos abocados a una repetición de las elecciones porque está visto que no sirve la lógica de que pueden entenderse aquellos que defienden la legalidad

Voz 4 02:00 les Barceló

Voz 0194 02:03 siguen en la tertulia de Hora Veinticinco Eduardo Madina Gonzalo Velasco Ignasi Guardans quien en la mesa de producción Pedro Blanco pendiente de dos ustedes de la última hora podemos pedir a los oyentes opinan de estos cordones sanitarios nude estas líneas rojas para los pactos sí

Voz 1715 02:17 que se vaya preparando los oyentes porque nos quedan como dos o tres meses en los que les vamos a pedir que sean comentaristas de la política seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el buzón de Whatsapp para que nos pueden enviar sus notas de voz analizando cómo se van colocando o recolocando los partidos ante las próximas elecciones generales lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 02:43 no hacía falta que los partidos reunieran a sus direcciones para entrar en modo electoral pero había que cumplir con la liturgia y eso es lo que ha ocurrido este lunes reuniones de los mandos para decidir sus estrategias para las elecciones Sastre buenas noches Ángels Barceló estrategias para antes pero sobretodo para después de las elecciones es decir los pactos a los que tendrán que llegar una vez que los ciudadanos hayamos votado

Voz 1071 03:08 cuanto más se va comentando el escenario y más necesitan unos de otros más parecen rechazarse a ciudadanos definitivamente se le ha caído el demostrativo Se hace unos días negaba pactos con el PSOE

Voz 6 03:18 se cierra cualquier posibilidad de acuerdo con este PSOE este

Voz 7 03:22 eso es miran los acuerdos con

Voz 1071 03:25 este PSOE sostenía Villegas el jueves hoy ya no hacía esa distinción ni con este ni con cualquier otro partido socialista

Voz 1089 03:32 en esta ejecutiva sea ratificado el criterio de que Ciudadanos no va pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno

Voz 1071 03:43 Nos ponía voz a lo que también contamos hace unos días que si se hubiera dado el caso que está visto que no va a poder darse de otro acuerdo PSOE Ciudadanos como aquel pacto del abrazo ellos no lo iban a apoyar

Voz 8 03:53 cómo vamos a pactar con Ciudadanos como vamos a observar cualquier tipo de alianza con Ciudadanos tanto en ese momento como ahora si Ciudadanos está situado políticamente económicamente en todo su programa electoral la atleta

Voz 1071 04:07 de pactos de alianzas el Partido Socialista prefiere no hablar

Voz 9 04:10 inspiración está conseguir una mayoría no hemos planteó ningún momento la cuestión de los pactos yo sé que el Partido Popular ha renunciado a ser primera fuerza del país lo plantea directamente aspira a poder configurar una triple alianza

Voz 1071 04:25 es lo que dice el Partido Popular pues el PP propone que más que pactos los votos a los demás partidos de la derecha vayan sólo para ellos

Voz 10 04:33 porque salimos a ganar no salimos a empatar íbamos a ganar no hay que pensar sólo hace falta pactar

Voz 0194 04:40 pues el pacto ha sido la palabra del día ha resonado especialmente en la sede de Ciudadanos porque al cerrarse un pacto

Voz 1071 04:46 con el PSOE sólo se abren la puerta ajena

Voz 0194 04:49 a realizar el pacto al que llegaron con el PP y con Vox pese a la alergia que decían que les daba el partido de Abascal Oscar García buenas noches buenas noches Angels no es Ciudadanos un partido muy dado al debate interno y hoy la decisión de hecho la han adoptado por unanimidad

Voz 1645 05:04 si los treinta y siete miembros que tiene el Comité Ejecutivo de ciudadanos los treinta y siete en bloque han ratificado este posicionamiento político que debemos decir que no es nuevo ya lo planteó en su día Juan Marín en Andalucía en que los votos

Voz 11 05:17 el ciudadano no van a servir para que la señora Susana Díaz sea presidenta del Partido Socialista de Andalucía el dos de diciembre

Voz 1645 05:25 era octubre del año pasado hoy esa idea se traslada del PSOE de Susana Díaz al PSOE de Pedro Sánchez

Voz 1089 05:30 ningún voto que vaya Ciudadanos va a servir para que Sánchez es siga como presidente de Gobierno

Voz 1645 05:38 es decir Rivera no reeditará el famoso Pacto del abrazo que es como se llamó al acuerdo que firmaron en dos mil quince Pedro Sánchez el mismo que es lo que hace Rivera pues intenta el presidente ciudadanos cortar de raíz la estrategia que estos días están llevando a cabo Pablo Casado y Santiago Abascal dejando caer poniendo sobre la mesa así como el que no quiere la cosa que Rivera podría reeditar este pacto del abrazo bueno pues hoy la ejecutiva de Ciudadanos ha dejado claro que no será así

Voz 0194 06:06 lo que pasa es que para que no queden encasillado junto a Vox IP lo que alegan en ciudadanos es que esa estrategia de cordón sanitario contra el PSOE que ha quedado tan clara sólo sirve para las generales no para las autonómicas ni para las municipales que van a venir casi un mes después

Voz 1645 06:21 sí sí hoy la la ejecutiva ha tomado la decisión exclusivamente para las elecciones del veintiocho de abril para las del veintiséis de mayo pues ya veremos ha venido a decir Villa

Voz 1089 06:30 el gas se refiere las próximas elecciones generales esa misma decisión se podía tomar también respeto tormentas municipales o no se tomará o no en su en su día pero la decisión de hoy se refería a las elecciones generales y al Gobierno de España

Voz 1645 06:43 cada cosa a su tiempo pero Ángels ya podemos decir que las fuentes consultadas por la Cadena SER fuentes de la dirección de de Ciudadanos no ponen en duda de que estos pactos con el PSOE en comunidades autónomas como Castilla La Mancha o Aragón por ejemplo pues esos pactos si se pueden dar se van a producir y además esto cuadra con la pedagogía que está haciendo Ribera de que hay un PSOE que es el PSOE de Sánchez Sanchís como el enemigo de la Constitución por pactar con los separatistas catalanes y luego hay otro PSOE que Rivera si considera dentro del constitucionalismo con esos si pactará como viene diciendo desde principios de año

Voz 12 07:17 pues como criminal hicimos los acuerdos entre constitucionalistas no haber gobiernos no haber pensarlo no haber gobiernos posibles por tanto nosotros no vamos a renegar de lo que somos y de lo que queremos

Voz 1645 07:28 esta evolución por cierto nos pone también en situación sobre cómo es la relación ahora mismo de ciudadanos con el PSOE más concretamente de Rivera con Pedro Sánchez podríamos decir que son el agua y el aceite porque de ese abrazo de ese pacto del abrazo han pasado directamente a no hablarse cuando decimos no hablarse es así

Voz 1882 07:46 porque Sánchez no ha llamado ni una sola vez a Rivera

Voz 1645 07:49 durante estos meses pero es que tampoco Rivera al presidente del Gobierno carga

Voz 1071 07:53 muchas gracias buenas noches entre las encuestas que se publicaban hoy había este dato de Metroscopia a Ciudadanos le votaron más de tres millones de personas ahora le votarían menos de millón y medio no llegan a la mitad por tanto ciento cincuenta mil votantes serían al PP doscientos cincuenta mil serían al PSOE pero la mayoría cuatrocientas mil personas que votaron a Rivera ahora votarían a Vox cuatrocientas mil ahí tiene su principal fuga y lo mismo le pasa al PP que la mayoría de votos elevan a Abascal incluso en más porcentaje que le ocurre a ciudadanos y claro Abascal estaba esta noche así de contento

Voz 0515 08:24 ya ya veremos cuál es la fuerza que nos dan los españoles porque nosotros aspiramos a que otros se tengan que plantearse entrar en un Gobierno con nosotros

Voz 13 08:31 vamos con toda la ambición

Voz 10 08:36 que yo no puedo entender es que haya quién quieren cerrar una media España en un gueto pero un cordón sanitario sólo la izquierda y los nacionalistas han tejido cordones y lo que les molesta es que nosotros nos resistimos a esto le llaman crispar a que no recibe estamos alejarlos encerrar a que salgamos a la calle a defender para todos lo que es de todos moderación si como siempre pero su misión no

Voz 1071 09:00 bueno Casado ha recibido hoy los aplausos de la junta directiva nacional de su partido en un discurso en el que ha dado por hecho que será el próximo presidente de España y en el que yendo por el camino de las comparaciones acabado en esta que equipar a las próximas elecciones las del veintiocho de abril con la transición para él por tanto Se diría que estamos ante el paso de una dictadura a la democracia

Voz 10 09:21 Tico obliga a los españoles a elegir de nuevo después de cuarenta años enfrentamiento o concordia ruptura o reformas radicalidad o integración privilegios de algunos o Ley para todos y creo que tenemos que responder una vez más unidos de nuevo concordia de nuevo reformas de nuevo integración de nuevo igualdad ante la ley de nuevo

Voz 0194 09:45 España Casado que gracias al PP

Voz 1071 09:47 se han convocado las elecciones y anticipa ya por dónde va ir su campaña Cataluña Cataluña y el ciento cincuenta y cinco

Voz 10 09:54 por tanto lo que vamos a tener que elegir el veintiocho de abril es una vez más si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido

Voz 1071 10:03 el lidere la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco casado centra su discurso en la promesa de ese ciento cincuenta y cinco que quiere más extenso y más duradero que el que aplicó su propio partido Rajoy hace un par de años y se dice dispuesto a hablar en el Senado con aquellas fuerzas que quieran recuperar la convivencia

Voz 10 10:18 ya si hay algún partido que lo que quieres dejar muy claro que sus esfuerzos van a ir dirigidos también a recuperar la legalidad la convivencia de la concordia en Cataluña a través de los votos en el Senado pues podremos hablar al respecto pero el Partido Popular es un partido que lidera esos debates que lidera esas votaciones Ike lidera también nuestros compromisos que vamos a cumplir en ese contacto con España cuyo punto número uno era precisamente recuperar la legalidad en toda España en especial en Cataluña

Voz 1071 10:47 el punto número uno ese Casado lo primero que hará a estas alturas todo tenemos claro que es el artículo ciento cincuenta y cinco pero te tanto hablar de él parece Casado le ha querido dar un sentido distinto del que le dieron en

Voz 0194 10:58 su día los constituyentes

Voz 1071 11:02 el ciento cincuenta y cinco no es en realidad un invento español una reserva que pusieron en el setenta y ocho pensando en el caso catalán en el caso vasco es una copia de la Ley Fundamental de Bonn que inspiró buena parte de nuestro texto constitucional y que prevén una garantía para que el Estado pueda reaccionar sin autonomía incumple lo establecido en la Ley en Alemania sin embargo no se ha aplicado nunca allí en España no

Voz 0194 11:24 ruido hasta hace un par de años conviene aclarar que sólo con llegar al Gobierno no basta para aplicar el artículo como parece que quiera decir escuchando Casado que es lo que quiere decir casado además

Voz 1071 11:34 eso sí primero el Gobierno deberá enviar debería enviar un requerimiento a la Generalitat especificando cuál es el punto concreto en el que atenta esa autonomía gravemente contra el interés general que es lo que está escrito en la Constitución y luego se requiere la mayoría absoluta del Senado para obligar al cumplimiento forzoso de las obligación la Constitución no establece las medidas concretas ni el tiempo en el que puede alargarse sin embargo los expertos los constitucionalistas insisten en que se trata de una título excepcional y de hecho esa es la palabra excepcional que se le la explicación que se hace del texto la sinopsis en la página web del Congreso ya hay algo importante el Constitucional admitió el recurso que podemos presentó contra la última aplicación del ciento cincuenta y así que falta por saber si esto lo deberían tener en cuenta quiénes piensen en aplicarlo falta por saber cuáles son los límites que fijará el propio Tribunal al artículo nuestro Alto Tribunal puede que se pronuncie también sobre el procedimiento necesario para poder desarrollarlo y luego está la estrategia de los socialistas dispuestos a exhibir la bandera del diálogo ya denunciar la pinza entre las derechas hilos independentistas Pedro Sánchez

Voz 0194 12:36 ahora una lista electoral a su medida y dará cabida en ella a los ministros que quieran estar el presidente de hecho tenía esta noche una entrevista en la televisión pública Nieves Goicoechea buenas noches qué tal Ángels buenas noches y que ha dicho

Voz 1468 12:47 bueno pues nos ha relatado lo que escuchamos el viernes pasado es decir todo lo que ha hecho en estos ocho meses de gobierno trece leyes XXV reales decretos sí bueno todas las leyes que se ha intentado sacar adelante pero la pregunta que nos interesaba entre otras cosas y le ha hecho el periodista de Televisión Española era qué pasa con los pactos postelectorales y ha dado una respuesta de libro hasta él está abierto a todos los partidos cuando haya que pensar en va a impactar pero ha sido implacable con el cordón sanitario el freno de ciudadanos que ha dicho hoy que se niega a pactar con el PSOE después de las generales

Voz 7 13:19 qué es lo que está diciendo si con ese mensaje es excluyen a los millones de españoles y españolas que voten al Partido Socialista yo creo que el veintiocho de abril tiene que servir precisamente para unir a los españoles el lo importante yo creo que en esta campaña electoral no es que digamos de con quién va a pactar o con qué a pactar me parece que lo importante es primero demostrar trasladar a los españoles qué proyecto de país tenemos al menos no cierra la puerta esa posible alianza o contar con los apoyos de los de los independentistas a partir de ahí pero como tampoco me cierro a entenderme conciudadanos con Podemos o con el Partido Popular

Voz 1468 13:56 es decir no se cierra Angels con los nacionalistas catalanes tampoco hemos escuchado porque es su tesis es que necesitamos unirnos todos para sacar adelante los proyectos la unidad de España ha dicho no es sólo una es propia del PP Ciudadanos sino también del PSOE pero dice que el la unidad de España la interpreta no para enfrentar sino para unir anegado cesiones a los independentistas en el diálogo abierto pero fracasado todo el camino sea hecho dentro de la ley pero aquí ha habido un problema las divisiones del mundo independentista sin citarlo lo ha dicho eso el miedo de ellos al propio diálogo

Voz 7 14:28 que el independentismo tiene pavor a sentarse a día porque al final aquel famoso Twitter sean de las ciento cincuenta monedas de plata tachando de traidor a Puigdemont lo que hacen es que estén absolutamente bloqueados es decir ellos mismos tienen pavor a sentarse en una mesa lugar frases conscientes de que la independencia no es posible Cataluña quiero decirle a los elementos más radicales de la población catalana que lógicamente están apoyando a estos partidos políticos que les han mentido y que tiene que volver a la senda constitucional ya pregunta

Voz 1468 15:03 bien Angels sobre los indultos a los doce dirigentes que se sientan ahora en el banquillo dice que no es el tiempo primero tiene que haber una sentencia para que luego hubiera un indulto sobre ello por lo tanto primero respeto al poder judicial y que hay debates ha dicho que ahora no tocan se sustanciará en ha dicho cuando toque este debate ante la petición del PP hoy hemos escuchado sobre el voto útil más o menos para mí aplicar el ciento cincuenta y cinco permanente que la gente vote al PP para que pueda votarse ese ciento cincuenta y cinco permanente Sánchez le así esta propuesta del PP

Voz 7 15:32 puede ser comprendido por la ciudadanía que aplique un artículo ciento cincuenta y cinco perpetuo ahora mismo en Catalunya cuando lo sea cometido ningún tipo de ilegalidad por parte del del gobernar la Generalitat de Catalunya al menos que el Gobierno de España conozca lo que quiero decir con esto es que tiene que ser proporcional toda la respuesta que dé el Gobierno de España ante el eventual desafío secesionista punto dos tienen que ser juntos el hambre

Voz 1468 15:58 ha Ángels por Borrell si va a ser el candidato número uno a las europeas ha dicho que es un extraordinario ministro de Exteriores y una extraordinario candidato natural que es una de las personas que tiene como candidato natural esa condición pero no ha dicho nada más también le han preguntado por si está molesto con todo lo que se dijo del funk el Falcon y el uso que ha hecho el presidente de este avión que es un avión destinado a los presidentes para desplazamientos por cuestiones de seguridad ha dicho que los ataques personales debemos desterrar los y que él nunca lo ha hecho y luego ya hablado al final del futuro le han preguntado qué es lo que haría cuando gane las elecciones falta por ejemplo no hay presupuestos diría que la primera medida serían unos presupuestos sociales también si es presidente del Gobierno otra vez intentará derogar la reforma laboral que hay ahora y sacar otra otra ley laboral que sea favorable más favorable a los trabajadores y por supuesto también fortalecer el sistema educativo público ir también le han preguntado que si no gana estas elecciones no es capaz de retirarse si se va a retirar y se va a quedar atrás esas vas a de otra vez presidente del Gobierno y hacía un símil con el mundo baloncestístico

Voz 7 17:06 hombre esto es como si le pides a un jugador de baloncesto cuando va a salir a jugar los últimos minutos de la final de la ACB que que va a hacer en caso de perder nosotros ahora mismo estamos en ganar las elecciones parece que las cosas apuntan a que vamos a ser la primera fuerza política en este país creo que España necesita estabilidad necesita progreso humildemente espero que los españoles confían en en la tarea que hemos acumulado durante estos ocho meses si desde luego lo que vamos a proyectar

Voz 0194 17:34 para los próximos cuatro años bueno pues eso un elemento de los árbitros porque depende que nada Mitre puesto que es una cosa y otra como pudimos

Voz 1645 17:41 verá ayer de una cosa ha dicho que no

Voz 0194 17:44 día convocar elecciones inmediatamente después de la moción de censura

Voz 1468 17:48 ha dicho sobre la moción de censura ha dicho a dar una vuelta al argumento ha dicho que que la moción pudo prosperar por el bono pues los apoyos que tuvo en aquel momento la moción pero y si hubieran votado no y hoy rajó Rajoy sería presidente fuera presidente hoy otra vez significaría por ejemplo que Rajoy pacto o hizo pactos ocultos con los independentistas se ha preguntado igual que a él le han acusado de hacer pactos cultos con los independentistas el ha dicho que si no hubiera hubiera fracasado la moción hubiera seguido siendo presidente Rajoy o entonces eso significaría dice él pregunta que Rajoy había pactado con ellos en aquel

Voz 1071 18:31 menta que otro argumento también al hilo de la moción de censura cuando ha dicho recordemos que fue Pedro Sánchez quien dijo que iba a convocar elecciones cuanto antes que la moción de censura dice la Constitución que es constructiva y que por tanto Siles si interpretas fielmente el espíritu de la Constitución

Voz 0515 18:43 uno no puede convocar elecciones cuanto llega al poder

Voz 1071 18:46 acción de censura porque tiene que ser construcción tengo la alternativa de gobierno Nieves gracias

Voz 1579 18:50 buenos días mañana abro abro tertulia

Voz 0194 18:54 Tito sólo después estará aquí con nosotros el ministro Ábalos y tendremos tiempo después de devolver a hablar de ello pero sobre todo por Madina este cordón sanitario que pone Ciudadanos en torno al Partido Socialista llano en torno a Pedro Sánchez sino bueno sí en torno al partido de Pedro Sánchez en las generales pero no en las municipales y autonómicas es decir lo que lo que le parece de anti constitucionalista el partido socialista en las generales no sólo parecen las autonómicas y las municipales

Voz 0515 19:22 pero yo en primero de campaña por mi anterior vida creo recordar que pone que nunca se habla de pactos por tanto el primer día de campaña decir con quién no vas a pactar que es tanto como decir con quién sí creo que es un error no forzado a no ser que tengan un enorme boquete una enorme vía de agua vamos a decir por la derecha hacia él y hacia Vox no en ese sentido se ha entendido mal sobre todo porque es verdad que en Andalucía lo prometieron y lo cumplieron por tanto si hacen igual es relativamente sencillo intuir con qué partidos ve la dirección de ciudadanos posible un pacto y cuáles no descartado el PSOE se descarta también a a Podemos y se descarta los independiente estas por lo tanto es relativamente sencillo captar en mi opinión queda demasiado tiempo como para andar hablando de pactos además los partidos ya lo han dicho todo lo que no van a pactar estaría sería todo un detalle con nosotros que nos dijeran que quieren hacer

Voz 0194 20:12 Bordalás

Voz 15 20:15 en sentido la verdad es que a estas alturas ponerse una especie de línea roja que además en el caso de ciudadanos desnaturaliza su propia razón de ser Ike contradice lo que va a hacer en el Parlamento Europeo y lo que va a tener que hacer en ayuntamientos sino que en todos los transportes usar la vida es pacto el papel de un partido posicionada en el arco donde el que está ciudadanos pues es es decir en función de los resultados de los pongan a los ciudadanos por lo tanto esta especie de cosa de de declaración hoy de nunca pactará ritmos y de convertir el Partido Socialista era una cosa que no es me parece absurda en términos parlamentarios absurda para alguien que opera gente que se llena la boca de de constitucionalismo no porque sea algo hay en la Constitución es el pacto el parlamentarismo es pacto sino pues cerraremos el Parlamento tendríamos elección presidencial una república fondo el discurso de ellos republicano practicamente no eso no no parlamentario porque significaría ir a unas elecciones con un candidato hasta en lugar de eso

Voz 1579 21:15 nuestro sistema parlamentario que ellos

Voz 15 21:18 pretenden defender de esta manera un sistema en el que se vota y después los diputados y diputadas pues escogen en función de resulta por lo tanto me parece un sin sentido constitucional y un sentido de Ana desde punto de vista el análisis político del propio interés de Ciudadanos porque eficientes han pegó un tiro en el pie

Voz 1882 21:36 ha sido tan hiperbólico el énfasis en lo que no van a pactar que yo creo que hay que entenderlo

Voz 0515 21:41 ah

Voz 1882 21:41 es como parece que la evidencia apunta hacia ese posible pacto ya están marcando las diferencias en una negociación siempre se pone el listón lo más alto posible ya hay listón más alto posible irá desvaneciéndose poco a poco porque parece que es verdad que las encuestas ahora son bueno como confrontar a la bola la bola de cristal no porque las condiciones son totalmente Nobel dos así es imposible hacer predicciones exactas pero parece que la única mayoría plausible sería la de PSOE y Ciudadanos a la que por otro lado como apuntaba Guardans es una coalición que sería bien vista por Europa que se repetirá a nivel

Voz 1645 22:15 el Parlamento Europeo a nivel de muchos municipios

Voz 1882 22:18 los claro cuál es cuál es el la novedad de hoy que hoy ha dicho que tampoco con el PSOE que ni Sánchez ni el PSOE porque parece que las declaraciones de los días anteriores parece apuntar que bueno quizás con con Sánchez pero tienen Sánchez pero claro es que Sánchez va a tomar mucho pero mucho poder Sánchez va ha hecho la mejor campaña la meritoria de la historia de la que esas desde un gobierno va a conseguir un resultado que era inimaginable hace dos años se van a acercar a lo que parece a los ciento a los ciento veinte escaños va a poder intervenir todas sus listas electorales de tal manera que esa dualidad que todavía existía entre él y el partido se va ir acabando y por lo tanto es muy difícil que Sánchez de un paso al lado de tal manera que bueno aquí quién tiene quién tiene la sartén por el mango ciudadanos que va a subir desde luego a doblar resultados pero va a tener sesenta escaños o el PSOE que va a tener ciento veinte entonces bueno yo creo que vamos a ver un un ejercicio espectacular de malabarismos para ver cómo se critican unos a otros sin excluirse no

Voz 16 23:18 luego retomaremos esta pregunta veremos quien tiene la sartén por el mango hacemos una pausa a la vuelta administraba los Hora veinticinco

Voz 4 23:26 motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 17 23:29 como tu era hacer lo mismo era por menos dinero

Voz 18 23:33 veinte a la mutua que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 19 23:43 bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 20 23:46 ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 4 24:03 mesa Manuel sabores Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 17 24:10 José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros el mundo nos explica solo

Voz 4 24:21 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo con con

Voz 17 24:29 ser buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido cuarenta y siete mil trescientos cincuenta Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido treinta y cinco mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión buenas noches que recuerda con los sondeos de la ONCE la ilusión

Voz 21 25:04 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 22 25:15 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es logra con el tiempo

Voz 0515 25:20 de variar debido a distintos factores más información en B

Voz 22 25:23 te lleva más lejos punto com

Voz 23 25:25 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 17 25:33 pero he aquí que sea fácil rápido yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 24 25:37 si esto es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso en Trail ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 25 25:57 hola me llamo Germán oyentes del Larguero una me llama emplearan soy oyente de El Larguero luego Camilo hoy soy oyente de la Rivero

Voz 3 26:07 sabes cuánto tiempo duraría esta cuña para que todos los oyentes de El Larguero dijera

Voz 17 26:13 han me llamó el abrieron veinte días seguidos es lo que implica tener ochocientos cuarenta y nueve mil oyentes

Voz 26 26:20 es Carlitos

Voz 0194 26:23 sí

Voz 17 26:25 se leyera eran cedida Brothers

Voz 4 26:29 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista acuerdos

Voz 27 26:32 mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea llamado

Voz 1579 26:41 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 27 26:44 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua

Voz 4 26:47 el Schulte condiciones de mutuo apuntó es síguenos en Facebook y Súmate a la Comunidad veinticinco

Voz 0137 26:54 haciendo memoria recuerdas cuando fue la primera vez que al mirar los márgenes de una carretera viste a lo lejos una hilera de aerogeneradores esta imagen se ha hecho habitual es que la energía eólica lleva ya un cuarto de siglo ganándose su espacio en nuestro mix energético sin embargo poco tienen en común los parques eólicos de los años noventa con los que se instalan en la actualidad así es posible lograr la misma potencia instalada con diez veces menos aerogeneradores es lo que ha ocurrido en el parque eólico del cabrito en Cádiz donde Acciona ha sustituido noventa aerogeneradores instalados hace veintitrés años por sólo doce de tecnología actual las ventajas las explica Marta López gerente de producción eólica zona sur de Acciona

Voz 1468 27:37 al reducirse en siete coma cinco veces el

Voz 28 27:39 bueno el turbinas Se ha disminuido sustancialmente el impacto visual del partido y el nivel de sonoridad mejora la protección de la fauna además el renovado Parque generan un dieciséis por ciento más de energía de la que producía antes en total este parque

Voz 0137 27:55 situado en el gaditano municipio de Tarifa producirá energía renovable equivalente al consumo de treinta mil hogares evitando la emisión a la atmósfera de ciento siete mil toneladas de CO2 el proyecto ha incluido además la restauración ir de vegetación de las zonas afectadas por las obras mediante plantaciones siembras y recuperación de taludes

Voz 29 28:18 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 28:29 Marcelo en la tertulia Eduardo Madina Gonzalo Velasco Ignasi Guardans y saludamos a José Luis Ábalos ministro de Fomento Secretario de Organización del PSOE muy buenas noches

Voz 1579 28:38 muy buenas ya sé que

Voz 0194 28:39 no quiere hablar de pactos porque esta mañana al escuchado decía que no pero las encuestas dicen que aunque el PSOE ganaría las elecciones no tendría la mayoría hombre tendrán que pensarse con quién quieren gobernar no

Voz 1579 28:52 bueno nosotros aspiramos a gobernar y como he dicho esta mañana en solitario no con un Gobierno claramente de perfiles socialista con un proyecto que lo hemos explicitado claramente los presupuestos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que fue rechazado por los dos hemos de la cámara no pero lo que hay que esperar es lógicamente a lo que dice el electorado no sea que previamente me parece incluso innecesario salvo que se tenga un proyecto compartido previamente entiendo que que la derecha este caso Partido Popular Ciudadanos Vox deben tener un proyecto ya ha compartido una aspiración compartida y por lo tanto lo plantean así nosotros no queremos tener un proyecto autónomo que siempre ha sido además un objetivo del Partido Socialista tener un un proyecto político autónomo ahora bien veremos qué dice la ciudadanía también y a función de eso veremos también las posibilidades para tener garantizada la gobernabilidad que creo que debe ser la aspiración del conjunto de fuerzas políticas ahora una cosa es la cuestión del pacto de los acuerdos eh y otra cosa es lo que yo creo que sí que debemos intentar hacer

Voz 30 30:00 qué es acordar que ha

Voz 1579 30:02 asuntos vitales para el país y en ese sentido yo creo que el Partido Socialista no renuncia a acordar con ninguna fuerza política esto acuerdos no lo son muy importantes como es el propio desafío secesionista en Cataluña eso hace falta también un acuerdo amplio e por lo tanto no renunciamos acuerdos pero desde luego no estamos pensando para nada en pactos de gobierno

Voz 0194 30:25 les ha sorprendido que hay partidos que sí que ya están pensando en pactos de gobierno Ciudadanos con quién el Partido Socialista llegó a un acuerdo que después no se fraguó pero llegó a un acuerdo y que ahora pongan cordón sanitario en torno al Partido Socialista

Voz 1579 30:38 sorprende mucho una formación que nació definiéndose socialdemócrata que al poco se definió liberal en teoría así se manifiestan sorprende porque no es esa la posición en Europa y muchos de los temas que tenemos de debate en España tienen que ver también con la oposición europeísta no sorprende mucho que no tenga ningún problema que no es cerrar la puerta al Partido Socialista pero sin embargo deje todas las posibilidades a la ultraderecha esto para un partido liberal es muy contradictorio llaman en la atención porque en su día efectivamente hubo ya un un acuerdo no que entorno a un programa conjunto claro que llamaba la atención porque además este país tampoco necesita ese esta actitud están cerradas ni siquiera se acaba de entender desde el punto de vista estratégico electoral esa necesidad que tienen de cerrarse no porque al final con esto lo que hacen es alejarse de la oposición de centro no una posición que parece que reivindicaban en todo caso yo lo que sí que ha observado que en los momentos más cruciales de la política en aquellos donde es preciso acertar estratégicamente yo voy a ciudadanos que no no atina lo bien la moción de censura que quedó fuera de juego completamente en esta ocasión veo que repite por lo tanto lo fíjese a mí más que su escorado a la derecha lo que me preocupa de esta formación es su desmoronamiento

Voz 0194 32:08 no es una anomalía que Pedro Sánchez y Albert Rivera no se hable nos lo comentaba hace un ratito nuestro compañeros cubren en formación de ciudadanos no hace mucho tiempo que Pedro Sánchez y Albert Rivera no no se habla pero la llamada no ni una dirección en la otra es decir ellos dos no es una anomalía

Voz 1579 32:24 bueno no no debería ocurrir

Voz 31 32:27 eh que es más eh

Voz 1579 32:31 puede adversario y eso no implica el no poder dialogar no poder hablar porque como digo hay muchos asuntos que reclaman y exigen pues el día usó el acuerdo también le tengo que decir que yo estaba leyendo este fin de semana el país una anécdota que cuenta en su libro Pedro Sánchez cuando la moción con la recuerdo porque está al cual porque la viví yo que fue cuando Pedro Sánchez intentó hablar con Albert Rivera esté derivó a una conversación

Voz 31 33:05 de Villegas conmigo por lo tanto quiero decir que a mí me cuesta

Voz 1579 33:10 que el presidente lo ha intentado pero lo que pasa

Voz 0194 33:12 a sus te dice nosotros no renunciamos a llegar a pactos con de las cosas graves que tiene este país sobre la mesa una de ellas usted lo dicho el desafío territorial Cataluña cómo se puede llegar a pactos o algún tipo de acuerdo con fuerzas políticas con las que no hay ningún tipo de relación y que además les llaman ustedes anti constitucionalistas

Voz 1579 33:31 claro bueno pues al final tendrán que asumir la realidad y sobre todo deberán que asumir algo que es fundamental en la cultura democrática que es la aceptación del otro no digo la tolerancia porque hay quién va de demócrata simplemente porque tolera al diferente no al al otro aquí no hay que tolerar al otro aquí hay que aceptarlo y entonces ahora un momento que tendrán que aceptar también sobre todo el resultado electoral e ahí por lo tanto pues yo creo que es un problema de aceptación no lo acabo de entender en alguien que quiere regenerar la democracia ir recurre a lo peor de la vieja política que es no no reconocerse no

Voz 0194 34:11 empezar el tendrán que aceptar el diálogo

Voz 1579 34:14 mire lo primero que tiene que aceptar por ejemplo algo básico es que te gustará el presidente del Gobierno no te gustarán pero te toca aceptar Luis reconocerlo y sobretodo tratarlo como tal el partido de la oposición también pero ha tenido siempre una un carácter muy Institució analista muy de respeto a las instituciones y aquí en el al dirigen con independencia de la consideración que te puedan merecer las políticas pero nosotros cuando la declaración unilateral de independencia en Catalunya hay todo lo precedente que fueron los decretos de de desconexión la ley de desconexión perdón la la las consultas fin nos pusimos de lado el Gobierno himnos que defendieran a Mariano Rajoy precisamente

Voz 0194 35:00 cuando habla de la importancia de llegar a acuerdos a pactos para los desafíos que tiene este país cuenta también con los partidos independentistas es decir volverían a apoyarse en los partidos independentistas perdido

Voz 1579 35:10 suele cada volvería a podíamos aceptarías nos apoyamos es que es una diferencia de bueno los votos no se pueden rechazar eh es como la presidenta del Congreso de hoy todavía de hoy pues es recibió también esos votos no ser presidente vale nadie habló ahí de un pacto que seguramente lo hubo Nos consta que lo hubo a cambio de unas concesiones para los grupos pero bueno eh tenga en cuenta que este gobierno salido una moción de censura que implica dos cosas una digamos una motivación que es la de rechazo y una consecuencia que la de un nuevo Gobierno ambas cosas van unidas constitucionalmente instrumento pero el móvil para mover un gobierno es más bien radica en la oposición ese gobierno y esa es la razón de los votos de los independentistas no un Gobierno de Pedro Sánchez sino ir contra el Gobierno de Mariano Rajoy en ese momento

Voz 30 36:09 tal era tal era así

Voz 1579 36:11 que cuando yo mantuve las conversaciones nunca hubo contrapartidas tal es así que las hemos visto porque en el debate en la enmienda a la totalidad sólo la enmienda a la totalidad es que no sea esperaron el articulado que recibimos el rechazo de unos y de otros entonces ahora bien nosotros seguimos apostando que los conflictos en democracia se resuelven a través del diálogo democrático los acuerdos tenemos una experiencia en este país es que los momentos más difíciles el acuerdo nos ha dado resultados positivos el desacuerdo nos ha dado experiencias lamentables por lo tanto es tratar de llegar a acuerdos dentro eso sí de los límites a la legalidad y en este caso por el ordenamiento constitucional con esos límites porque él vamos a renunciar a los acuerdos

Voz 0194 37:06 es decir si el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones volverá a sentarse con los independentistas

Voz 1579 37:11 no hay otra fórmula de intentar llegar a la plasmación de una España inclusiva no hay otra forma porque la forma hostil e que trata de ignorar a una parte incluso aún teniendo las medidas represivas resultado siempre son de corto plazo y alimentan posiciones más extremas todavía preso a veces vemos situaciones en que los extremos se retroalimentan porque necesitan para su desarrollo dejar bien claro esa oposición entre ellos pero desde luego no es la más útil es decir yo lo que me pregunto es aquellos que optan por la unilateralidad o por la represión por la desconsideración respecto del otro que nos digan cuál es la hoja de ruta porque todo eso es fácil oponerse es fácil pero además de oponerse qué solución damos y lo bien cierto es que en todo el gobierno del Partido Popular el independentismo ha crecido enormemente yo voy a Cataluña muchas veces hay gente que me dice que es independentista sin serlo que no tenía ninguna voluntad de serlo sino simplemente se ha dejado llevar por toda la dinámica del país yo creo que eso lo estamos poniendo en cuestión en este último tiempo por lo tanto creo que es la política de igual que es más difícil no lo sé lo que sí que es más laboriosa pero estoy convencido de que ofrece mejores resultados respecto de lo que queremos que es

Voz 30 38:41 la convivencia

Voz 1579 38:43 el respeto al orden constitucional durante todo este tiempo

Voz 0194 38:46 negociación de diálogo de conversación con los independentistas ellos pedían gestos constantemente ustedes percibieron algún gesto por parte de ellos

Voz 1579 38:55 bueno es que los gestos que podían esperar no son los que nosotros estábamos dispuestos a dar y los que nosotros estamos dispuestos suficientes pero todos venían a partir de la Concepción tiene que gestos nosotros podíamos plantear pues los gestos de tener un trato justo con Cataluña de resarcir algunas cuestiones que tenían que ver con la inversiones eh también con la significación de de la comunidad en fin el restablecimiento de las relaciones de hecho se pusieron en marcha las comisiones de seguimiento todo el diálogo ininterrumpido que tampoco pues es normal no gestos por nuestra parte ellos los gestos que querían era el reconocimiento al derecho adulto terminación es decir que no se excluyera al menos también el tema de los procesos judiciales pues esa el límites para nosotros

Voz 0194 39:44 yo el mediador internacional barra relator

Voz 1579 39:46 no yo creo que ahí hubo más debate sobre la denominación de la figura que el sentido de la misma eh sentido la misma yo entiendo que lo que se planteaba era en la medida en que no había reconocimiento por parte de ninguna fuerza política para convocar esa mesa de diálogo pues que a una persona con la autoridad suficiente como para convocar y hacer seguimiento de la misma e idear un poco feo testimonio de los acuerdos que se pudiera ir alcanzando quizá la denominación pues entiendo que no igual no fue la más afortunada porque esa palabra aparece más vinculada a conflictos presos no que nosotros no reconocemos pero en sí me parece que lo importante era el contenido ir debo decir que la reacción fue un poco histérica no yo creo que hay en todo caso hay algo que no se entiende la buena fe siempre exige que se explique

Voz 4 40:43 a lo mejor sino entiendes porque no está bien explicar también hemos dicho que no volviendo a la

Voz 0194 40:48 las a las elecciones a la palabra clave es la movilización se lleva a la organización del partido además de del Ministerio piensa que está movilizado el partido partido Estado

Voz 1579 40:58 movilizado pero sobre todo más que movilizado lo que está muy animado muy animado y lo vemos en todos los actos que vamos es decir hay una hay mucho sentimiento en nuestra militancia y más allá de la militancia yo creo que en todo el progresismo de España eh porque entre otras cosas el les están ofreciendo una vuelta atrás este país aún tiene memoria

Voz 0194 41:20 pero será suficiente la advertencia de cuidado que si no viene

Voz 1579 41:24 no yo no no vamos a jugar suelo con eso porque además qué más da Bosch que el Partido Popular en este caso están dando el mismo discurso o incluso Ciudadanos y el discurso está siendo compartido parece que incluso están compitiendo a ver quién es más extremista eso no no sólo eso yo creo que la los discursos del miedo no nos gustan los discursos en negativo no son buenos para este país este país ya llevamos unos años con con demasiada frustración no con ofrecer imposibles y sobre todo con con crispar y generar generaron pues a consecuencia de la frustración incluso resentimiento yo creo que eso hay que ponerle ya un punto final todo eso son los discursos populistas que llevamos años no por lo tanto hay que incorporar un mensaje positivo yo creo que este Gobierno a través de lo actuado pero también a través de lo propuesto donde se podía ver claramente qué país queremos ese es el mensaje positivo Le diría que yo ahora mismo no veo ninguna otra propuesta en positivo que no sea de Partido Socialista porque todas las demás son muy en negativo muy excluyentes a mí por ejemplo me causa mucho desanimó escucharla a la a la prisión Brians eh porque aparte de ser poco original ya lo utilizó Aznar frente a Felipe váyase señor González a parte de ser poco original que encierra todo una idea muy excluyente dónde ponemos el límite al váyanse váyanse del Gobierno váyanse del Congreso váyanse del país es que es una concepción tan autoritaria tan excluyente yo creo que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario hacer que nadie tenga que ir

Voz 0194 43:03 había hecho planes usted para Semana Santa o desde que es ministro

Voz 4 43:06 había uno de hacer Slam había dejado de hacer elección en elecciones

Voz 0194 43:11 en una campaña punta por la movilización una campaña en Semana Santa no puede ser un poco

Voz 1579 43:17 desmovilizador y que llevamos campaña hace ya mucho tiempo eh han lo que Reino como si viera formal a lo formal que no hayan mítines tampoco porque hacerla si hoy en día las campañas han cambiado mucho no hace falta hacerlo no hace falta hacerlo así es que cada uno puede respetar su hijo en ese momento pues lo que quiera disfrutar de las vacaciones que disfrute que quiera participar de la significación religiosa lo puede hacer desde luego los partidos políticos no tienen por qué estar son conscientes perfectamente de lo que pueden y no pueden hacer creer aseguró que no pasa nada

Voz 0194 43:52 lo que vayan a votar lo que vayan a votar

Voz 4 43:55 digo lo que voy a votar claro

Voz 0194 43:57 cívico otro del voto hemos hablado las nueve de la noche precisamente de este de este derecho que tenemos todos los ciudadanos muchísimas gracias ministro

Voz 1579 44:04 gracias a ustedes Hora veinticinco

Voz 16 44:08 cuestionar te no sabes

Voz 1579 44:09 sí es justo lo que pago por mi seguros

Voz 27 44:11 Duarte traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta con dice

Voz 4 44:27 en ese mutuo apuntó

Voz 32 44:29 buenas noches en el sorteo del siete treinta y nueve

Voz 33 44:32 que hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 32 44:36 cinco once treinta y seis veintiuno treinta y dos

Voz 1468 44:41 los diecisiete veintisiete

Voz 4 44:44 reintegro cinco

Voz 33 44:47 no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social el siete de nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es el once años Mueve tu ilusión

Voz 1 45:00 sí es casi hipoteca te viene bien conocer sus gastos de notaría gestoría registro castigo es casi hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 4 45:13 elige bien hipotecas naranja de ING la hora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde

Voz 17 45:23 por más uno coma once por ciento uno coma noventa

Voz 4 45:26 Putin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable en más información

Voz 1468 45:30 en este punto es

Voz 20 45:32 los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 34 45:48 les

Voz 29 45:56 sigue en Cadena Ser punto com y en las redes sociales bengalí vieron arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 36 46:21 buenos días Carlos buenos días

Voz 37 46:23 los Ana

Voz 38 46:29 son las cinco menos veinte de Joaquín

Voz 39 46:35 ha llamado

Voz 38 46:37 pero si de buena

Voz 3 46:39 a primeras nada

Voz 17 46:43 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 5 46:57 Carlos

Voz 10 46:58 el Deportivo quiere ser un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la compra

Voz 15 47:08 edición porque cuando llega ese punto cuando llegue a ese punto

Voz 10 47:11 el Deportivo se convierte en una bestia

Voz 40 47:13 en una montaña rusa de aceleración tienen previsto hasta tres caídas de polémicas locura desatada

Voz 3 47:25 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir es un poquito lo estudia Carrusel deportivo de la diera Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 4 47:44 cuenta con la sea

Voz 13 47:48 lo que pasa

Voz 19 47:59 después de haberle durante dos años aún flequillo andante que le tapaba la cara de verle pasar de los pantalones caídos a los rotos de los retos a los pitillo con el bichito al aire todo el invierno te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la une llegue ya te suelta vaya pintas papás mucha pinta

Voz 4 48:17 te has preguntado si ser padre compensa compensa ya puedes comprar el cupón del extra tía del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa mucho sentirme obligada tener todos mis seguros en la misma compañía para

Voz 27 48:36 borrar Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tus seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua consulta condiciones de Mutua apuntó es capaz ser

Voz 29 48:54 hora veinticinco

Voz 3 48:58 Ángels Barceló en la tertulia Eduardo Madina

Voz 0194 49:01 la Velasco Ignasi Guardans ya tenemos sobre la mesa es o no al Partido Socialista no a Pedro Sánchez ciudadanos tenemos esa idea del Partido Socialista de bueno no querer hablar de pactos decía antes Madina esto es de primero de elecciones no hablar de pactos antes de las elecciones pero hombre tampoco Gonzalo hacernos creer de que lo que quieres es gobernar en solitario es que a estas alturas de partido esto es muy complicado