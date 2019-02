Hora 25 (18/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1715 00:00 gobierno lo apoya el setenta y ocho por ciento de los encuestados frente al trece por ciento que apuesta por aplica el trece en ciento cincuenta y cinco perdón digo decía que la gente en la sociedad o al menos una parte de la asociado al menos cuando se le pregunta es aparte de los sociedades menos tremendista que la política el relator hablabais de la figura del Raja al cuarenta y siete por ciento de los encuestados la figura del relator les parecería bien veían necesario una figura de un mediador en un escenario de diálogo entre partidos son cuarenta y cuatro por ciento la rechaza y un cincuenta y un por ciento de los españoles considera que el diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat entre Sánchez y los artistas que el diálogo en definitiva no pone en riesgo la unidad de España

Voz 0194 00:46 caña cuarenta y uno por ciento cree que se travesías Ignasi no diálogos aquí de dialogar incluso con con con el diablo en la misma tendencia con todo lo que se dice el CIS pero iba el último CIS que también preguntaban las líneas rojas el tremendismo sobre el diálogo la conversación y la negociación parece ser que no está traspasada a la sociedad

Voz 1 01:07 bueno eso eso es muy importante y merece una muy buena nota

Voz 0194 01:10 si hacemos acto exacto yo lo puedo decir exactamente

Voz 1 01:12 no sólo es importantes sino que es una señal de optimismo a la locura

Voz 2 01:17 histérica hiperbólico demencial

Voz 1 01:21 en algunos casos del discurso de parte de la derecha pese o de la derecha es líder de la derecha de los tres en este momento no nos está correspondiendo la a la sociedad no gracias a Dios porque efectivamente si los que salieron a manifestarse creyeran que tienen presidente traidor que está entregando el país que estamos como la renuncia a Filipinas han atraído pues entonces lo que tendríamos un país enfermo pasivo que dice oye está aquí de alta traición y vino reacciones no no reacciona pues no es lo creen por tanto eso eso es una cosa buena y es bueno señal de optimismo y lo que pasa que está por ver ahí es donde insisto hace falta un poco y hay tiempo en la campaña para hacer un gesto que vayan poco más allá diálogo sí pero firmeza también al final uno puede ser dialogante e firme no son incompatibles e uno puede hablar pero sabiendo que tiene los pies fijos sitio el que sabe dónde está ya a veces a veces aparecido que se dialoga sin saber

Voz 0194 02:14 dónde está resonó parecen también positivos estos datos de la Encuesta La Vanguardia Gonzalo

Voz 3 02:18 sí desde luego quiere decir que que somos mejores que nuestros representantes que desde luego desde entonces no están positivo porque no no representan no nos representan del todo bien no a ver implica que hay muchas fuerzas el pasaje ese sentido común que podemos decirnos a esa esa parte de la ciudadanía que no esté histérica esta a su vez Munitis persa y por lo tanto tiene otros muchos desacuerdos Hinault forma un bloque en cambio la ciudad la la ciudadanía que si se ve representada por la reacción hiperbólico está mucho más cuestionada entonces esto es el factor de desequilibrio en la actualidad y que hace que bueno pues esa esa de algún modo esa paridad a la hora de valorar figuras como relator luego no sea igual de de par en entre me bueno es que a dialogar de acuerdo cuando te

Voz 2 03:07 con quién están contra la cosa cosas cómo se implementa luego y en qué se concreta no y es ahí donde yo siempre mantengo la misma desde hace tiempo no todo el pacto político tiene buena forma hasta que se firma tiene buena prensa hasta que se firma en el momento en que se firma un pacto nuevamente se convierte no renuncia si te descuidas aparece el más listo de la clase que lo llama traición por tanto si diálogo y acuerdos verdad está de acuerdo hasta que a veces eso se concreta en pactos entre formaciones diferentes que es cuando aparece por alguna esquina de escenario la palabra traición cerramos

Voz 0194 03:40 este bloque antes de irnos a todo lo que tiene que ver con con Europe con Venezuela con la repercusión que según un banco suizo tendría para los eso es lo que pueda pasar en España antes

Voz 1715 03:49 claro al final el dinero también hace pronósticos para ver cómo les va a ir con su dinero UBS la Unión de Bancos Suizos ha hecho un análisis una proyección sobre lo que creen sus analistas que puede ocurrir en España este banco da un cincuenta por ciento de probabilidades a que se forme un gobierno de coalición de centro derecha Univ de la unión de PP Ciudadanos y Vox lo económico dicen los analistas de este banco ese Gobierno de la Unión de la derecho las derechas como dicen desde la izquierda desde las izquierdas apostaría por un programa económico enfocado dicen en la sostenibilidad fiscal y reformas económicas moderadas que serían bienvenidas por los inversores así que según UBS este banco

Voz 1775 04:30 eso no vería mal que se uniera

Voz 1715 04:32 PP Ciudadanos y Vox y gobernará al la Unión de la Izquierda una coalición de centro izquierda configurada por PSOE y Ciudadanos me da un veinticinco por ciento de probabilidades cree menos en esa opción un escenario de falta de mayorías en las que no se pudiera conformar un gobierno este banco te da un veinte por ciento de probabilidad

Voz 0194 04:53 venga pues España está ya inmersa como pueden ver en la campaña electoral pero en eso España no está sólo el veintiséis de mayo este celebra también elecciones al Parlamento Europeo las que se va a medir la fuerza de los partidos europeístas por un lado los radicales por otro el Parlamento ha publicado hoy una media de las encuestas que se han publicado en cada uno de los países ese promedio demoscópico se puede crear una foto de nuestro país y a la vez también de Europa en Bruselas Griselda Pastor buenas noches habla muy buenas noches según el promedio en España ganará el PSOE pero irrumpirá en consonancia con el auge de los ultras en todo el continente

Voz 0738 05:26 también que es el primer sondeo que presente el Parlamento Europeo se basa en las encuestas nacionales y llegar sin participación determinada es decir no sabemos si votará el cuarenta o el cincuenta por ciento de ciudadanos pero sí fija tendencia ya a nivel español confirma que el PP tendrá que pelear por la segunda plaza que esta vez ganan los socialistas ciudadana Nos está en el mismo diecinueve por ciento que leerán al partido que casado y esto a pesar de la irrupción de Vox diez coma uno por ciento en fin pues son muchos muchos votos sumándose a la resistencia de Orban por citar un ejemplo Humala de Le Pen no que en esta misma cifra si mantienen los sondeos algo que de momento no preocupa a los portavoces del Europarlamento escuchamos a o

Voz 1715 06:12 ello el análisis que hago es que los datos

Voz 4 06:14 hoy nos dan un Parlamento más fragmento

Voz 1715 06:17 dado pero no nos dan un Parlamento más a la derecha o más a la ultraderecha al contrario yo creo que contra algunas expectativas lo que demuestra hasta

Voz 4 06:25 la lección es que en principio si las cosas no cambian el veintiséis de mayo va a seguir habiendo una mayoría por europea sólida

Voz 0738 06:33 en declaraciones a la Cadena Ser del director general de Comunicación del Parlamento Europeo pendiente como todos de saber si al final se confirman las tendencias para ver cómo se van a recomponer los grupos críticos a nivel europeo grupos en los que los españoles van a aportar dieciséis diputados por el PSOE si se confirma la tendencia quince por el PP doce para los liberales nueve para Podemos y atención al menos seis para Vox aunque esta es solo la primera aproximación que ha presentado el Parlamento Rute

Voz 0194 07:04 muy bueno pues sobre Vox esta tarde su líder Santiago Abascal pronunciaba una conferencia la invitaba al diario La Razón parece que tenía en la cabeza aquella imagen se volvió viral quizá recuerdan Le preguntaron por aspectos concretos de gestión política lo supo responder a ninguna pregunta si que hoy

Voz 5 07:19 adelanto que si alguno quiere preguntarme por la gestión de los residuos sólidos urbanos o por la situación del lince en la dehesa extremeña me ha sucedido les adelanto que yo no tengo el Estado en la cabeza no tengo el Estado en la cabeza decía tampoco creo que haga falta porque España tiene altos funcionarios capacita dijimos que sufre mucho precisamente a los políticos que tratan de saber de todo de amoldar el Estado a sus estrechas ideologías políticas Árbitro yo no tengo el estado de la cabeza no me da vergüenza reconocerlo pero yo tengo a España en el corazón nosotros tenemos a España en el corazón pero

Voz 0194 07:59 en qué momento ahora ahora vuelvo contigo que es el momento de pero está diciendo no hacen falta los políticos no con técnico sean Nos apaña

Voz 2 08:05 hemos está haciendo un alegato de a favor de la ignorancia guardan qué te ha parecido no da vergüenza claro realmente más que es ignorar

Voz 1 08:16 la cualquiera de esos funcionarios necesita un liderazgo y una una dirección política que dice vamos por aquí vamos por allá para ejecutar ejecutan algo que alguien que alguien que sabes estudiar los temas y sabe dónde vais Reñones dará

Voz 0194 08:28 vienen esto a Gonzalo un discurso peligroso también en esto

Voz 3 08:33 sí que es además la miopía o la ceguera sobre lo que es importante lo que es importante es la gestión de los residuos no tenga el corazón eso es cosa tuya sin duda donde tengas lo que tengas lo que tengas en el corazón acaba de recordarnos Griselda que con este promedio con diciendo que España la tienen el corazón

Voz 0194 08:51 seis seis por lo menos seis seis eurodiputados puede sacar Vox en Europa también ese sigue atenta a lo que ocurre en Venezuela mañana al grupo de contactos de previsto viajar a Caracas y la oposición mantiene que este sábado este sábado veintitrés empezará o eso dicen ellos el reparto de la ayuda humanitaria al que Maduro se niega

Voz 6 09:08 no

Voz 1071 09:14 los de Venezuela nosotros una de las imágenes que ha tenido este lunes cuatro diputados del PP entre ellos ahora lo escuchan González Pons que han volado a Caracas invitados por la Asamblea Nacional y que de madrugada el régimen les impedía el paso

Voz 0194 09:25 en España Pons ha convocado a los medios en la sede del partido de la calle Génova de Madrid Rafa Panadero buenas noches

Voz 1775 09:31 qué tal buenas noches y ahí ha explicado lo que les pasó se ha explicado que les había invitado a la Asamblea Nacional hay que decir que a ellos a grupo popular no al Parlamento Europeo que iban para una reunión de trabajo pero al llegar sin más explicación les han retirado los pasaportes y no les han dejado entra

Voz 0590 09:45 yo es posiblemente la situación más incómoda que que he vivido en mi vida y además desagradable y triste

Voz 1775 09:52 Pons ha agradecido que a partir de ese momento el embajador español ha estado al lado del grupo incluso en los momentos

Voz 0590 09:57 ascensos un teniente de Control de Drogas intento separarnos de nuevo de los embajadores y llevarnos a una sala para hacernos un registro específico por si llevábamos drogas yo no sé si para ponernos las

Voz 1775 10:08 después cuenta que les han pasado un cuartucho y finalmente en el mismo avión en el que habían llegado les han mandado de vuelta a España ante el gobierno de Maduro asegura Angers que les habían avisado de que no iban a poder entrar porque iban a conspirar con un presidente falso que trata de derrocar a un Gobierno elegido legítima

Voz 0194 10:23 ya a partir de ese incidente Rafa que es lo que Pons le pide al Gobierno español ya la Comisión Europea

Voz 1775 10:28 bueno pues a partir este incidente Pons dejados peticiones de un anuncio primera petición es todo el grupo de contacto ese que impulsan España y la Comisión para intentar buscar una salida dialogada tiene que terminar dice Pons que es lo que toca por coherencia

Voz 0590 10:41 el Gobierno de España debe ser consecuente y cuando cuatro españoles son expulsados de ese país en las condiciones en las que nosotros lo hemos sido no puede continuar formando parte Ny alentando el Grupo de Contacto

Voz 1775 10:54 según una petición que al ministro de Exteriores venezolano al que Pons llama canciller Fake Se le prohiba la entrada en Europa SL confisque los bienes que tengan extranjero que deben ser mucho según dice Pons en cuanto a sus representantes diplomáticos

Voz 0590 11:06 hemos que todos los embajadores acreditados por Maduro ante los países de la Unión Europea entre la propia Unión Europea deben perder sus credenciales

Voz 1775 11:13 llama la atención la contundencia con la que hace esta petición cuando desde el PP nunca han abierto la boca cuando Marruecos ha impedido la entrada Sahara Occidental a delegaciones de eurodiputados de eurodiputados la última vez hace menos de año y medio es el anuncio dice que este sábado va a estar presente en la frontera durante el intento de reparto de ayuda humanitaria la invitado al Gobierno colombiano lo ha hecho en estas últimas horas que han sido las muy complicadas así que tampoco puede dar mucha más información los detalles

Voz 0590 11:39 déjeme que se lo digan otro momento porque de momento con poderme peinar que no sé luego me estoy presentando aquí

Voz 1775 11:44 Pere tendré suficiente muchas gracias eso sí Pons dice que será un acto maravilloso añade atención que en la medida de lo posible no debería ser politizado gracias

Voz 0194 11:54 buenas noches buenas noches hasta mañana el caso es que en Bruselas no parece que compartan la las impresiones de González Pons y del PP Griselda porque el grupo de contacto es criticaba Pons va a viajar mañana a Venezuela

Voz 0738 12:05 exactamente la Unión lamenta que el grupo de eurodiputados que ha acompañado a González Pons no haya podido entrar en Venezuela pero mantiene su programa sin sanciones porque la prioridad dicen es conseguir elecciones el viaje del PP es del PP himno una misión institucional europea a pesar de la acción del presidente del Europarlamento que ha pero que hoy se tomarán medidas escuchamos al ministro Borrell

Voz 7 12:29 naturalmente que condenamos con las autoridades venezolanas no les hayan permitido entrar hicimos todo lo posible para que los o dejaran entrar pero me parece desproporcionado pedir que como consecuencia de eso España se retire del Grupo de Contacto

Voz 0738 12:46 el ministro Borrell no ha precisado si los eurodiputados populares Le habían precisado antes que tenía la intención de viajar a Venezuela dice que no corresponde a los representantes de los gobiernos decirle a ningún eurodiputado lo que veo lo que no debía hacer pero asegurando apoyará en todo lo que puedan desde el Gobierno también ha dicho que no cambiarán su voluntad de intentar una salida electoral en Venezuela esto porque la alternativa es o a que haya un enfrentamiento militar ya Europa no comparte la estrategia de los Estados Unidos ir Dubai do como presidente interino yeso lo ha repetido varias veces pero no como presidente

Voz 3 13:26 Jito gracias Griselda por cierto estoy el gato buenas noches

Voz 8 13:32 no se ha oído perfectamente ha triunfado en la antena de la SER el teatro ese ataque pues ha triunfado plenamente la cantidad se lo puedes vamos ir a tuya o de Guardans pero he pensado Guardans repita la lavadora al tema hoy al gato plaga

Voz 1715 13:48 hasta los niños

Voz 0738 13:50 las noches también Pedro ha hablado

Voz 1715 13:53 Venezuela no está hablando ahora mismo si de Venezuela con varios mensajes algunos de ellos en tono amenazador cosas que está diciendo el presidente de Estados Unidos que aquellos militares oficiales del ejército de Venezuela que todavía están apoyando a Maduro están poniendo en riesgo su futuro

Voz 3 14:07 sí sus vidas dice que los ojos de todo el mundo

Voz 1715 14:11 están y fijándose en esos oficiales que están ayudando a mantenerse en el poder dice también el presidente de Estados Unidos que ese país Estados Unidos apuesta por una transición pacífica eso era pero que todas las opciones están abiertas urge a los oficiales del Ejército a que acepten la amnistía que ha ofrecido válido ya que no bloqueen nada que permitan la entrada de ayuda humanitaria

Voz 0194 14:37 los últimos días en Venezuela nuestra compañera Ana Terradillos pudo hablar con el jefe de una de las bandas de secuestros exprés que actúan en la que vital del país en esa entrevista el secuestrador apunta a los mandos policiales ya militares del régimen como los responsables de fijar los objetivos para pedir a sus familias hasta cincuenta mil dólares a cambio de que les liberen sino pagan les matan el dinero suele quedan los extorsionadores pero una parte va a funcionarios corruptos es un fragmento de esa entrevista

Voz 9 15:03 muy bien qué se decide la persona no montamos una música Ramos su teléfono ni nadie tsunami notamos el carro con la misma lo desapareció el comisario impetuosa que tú se para Mora Goldie cuando yo no actuamos dictaminó que para la campaña así esos edito que yo hacen que epifanía gana la plata como la gana me imagino que para esa cosa ya travieso pagano a nosotros lo que en realidad es el salario mínimo y eso no al boli lamentablemente tenemos que natal sí sino para hacerle mate que hay

Voz 0194 15:39 qué hacéis con los cadáveres de las víctimas cuando no pagan

Voz 9 15:41 ah bueno eso haga tenía fosas comunes in no hay rastro alguno pues ese como es el dicho de ser una limpieza completa la Olé que Maathai limpia la de no hay evidencia si mayormente dice que que se lo perdone pero no la puedes Hortala porque ahí es donde viene el error sino su trono lo hacemos lo hacen los jefe posee los apoya todo o una parte que sí otros que no entiende un uno puede Sina lo tiene que morir callado porque él mismo Gobieno esconde empiezan a rueda Cabeza póquer fiables y muere

Voz 0194 16:14 mediante esta mañana mucho menciona la naturalidad la normalidad con la que con la que lo cuenta no debe ser supongo que que la costumbre y queremos dedicarle un minuto a una o más de un minuto lo que necesite buenas no sí es una de las historias que nos han sorprendido mucho esta tarde es la historia de dos niñas de seis de siete años que seguirá Avan maquillando se que promocionan productos de maquillaje y que tienen en Youtube atención once millones de suscriptores Save the Children advierte del uso de los niños con este fin y estudia incluso acudir a la Fiscalía de Menores que es lo que denuncia esta ONG Mariola bueno pues que es una instrumentalización de las menores que él mensajes además peligroso porque reproducen estereotipos de género y que los padres las están utilizando para hacer negocio con las marcas que aparecen en el vídeo que se titula La cita se maquillan iban a la disco a bailar el vídeo tiene casi cuarenta millones de reproducciones como dices la cuenta de Youtube de estas niñas once millones de suscriptores de fans detrás del canal de los vídeos están evidentemente los padres vamos a escuchar a Emily Rivas que es portavoz de Save the Children

Voz 1537 17:25 los niños y las niñas no pueden ser utilizados para vender productos no pueden ser instrumentalizados para promover este tipo de estereotipos que son reduccionista porque da una visión errónea de la en Hamza pero también de los adultos

Voz 0194 17:40 la ONG alerta de la grave desprotección en la que también quedan estas niñas con esta exposición digital en las redes análisis con el que coincide el ex defensor del menor Javier Urra que ha pedido incluso la intervención de la Fiscalía de Menores este caso Angela pues vuelve a reabrir el debate ético sobre los niños youtubers que es un fenómeno que ha llegado de Estados Unidos y que aquí también se ha convertido en un lucrativo negocio para los padres que son los que firman los contratos publicitarios con las con las empresas con las marcas que son los que graban y editan los vídeos Ia administran los ingresos mensuales ingresos que pueden alcanzar los dos mil los tres mil o los cuatro mil euros al mes vaya un sueldo un pedazos de sueldo beneficios a costa de sus hijos ya que las ONGs pues se pregunta dónde está la responsabilidad parental dónde está la responsabilidad digamos educativa para muchísimo gracias a esta mañana de Gonzalo niños youtubers estamos hablando de dos niñas de un vídeo que tiene casi cuarenta millones de reproducciones de dos niñas de seis de siete años evidentemente que son grabadas por sus padres que los vídeos son editar padres incluso que actúan entiendo porque sus padres les dicen que actúen de esta manera la mercantilización de los menores claro

Voz 3 18:55 qué pasa con esta nuevo paradigma de la distribución de los contenidos audiovisuales bueno pues que con sus cosas muy malas pero cuando de algún modo los medios tradicionales funcionaban como filtro operaban bueno los límites éticos limites de antológicos llegado el caso claro límites legales cuando estos barreras esas mediaciones exaltan pues claro los menores están al albur pues de personas que no tienen criterio que no tienen límites morales y en este caso por desgracias por sus padres padres claro y esto es un grave el lema que claro estas plataformas tendrían que valorar qué modo de autorregulación tendrán que implementar

Voz 0194 19:32 así que yo sepa partido la reprobación

Voz 1 19:34 hacia alma en primer lugar no social y que además repercute en las propias plataformas era una reprobación legal pues me parece cuanto excesivo pero social sí porque efectivamente es es un abuso por parte de los padres las plataformas también están logrando sea darse de prácticamente de trabajo infantil vamos creo que en realidad va por ahí

Voz 2 19:54 pues yo creo que va a los niños para la destrucción de riqueza esos esos ilegal apunta Sastre qué pasa con los niños actores

Voz 3 20:03 sólo por ser así como de abogado del diablo pero claro la duda que surge pues es que esto que llevan a los niños

Voz 0194 20:10 está regulado caso esos cambios regulado

Voz 8 20:12 claro sí sí está muy regulada no no no pero no

Voz 1 20:16 salvaje está ahí ultra reguladas los permisos Boris Diaw las horas al día todo eh no tiene nada que me

Voz 0194 20:21 sí de hecho por ejemplo se va a saber Billy Elliot no siempre es el mismo niño el que de Billy Elliot porque de ese van rotando porque los niños no pueden trabajar etcétera etcétera me lleves yo ya fue una vez y no lo voy a volver a Segunda parte hay segunda no no puede haber segunda no puede segunda déjame que salude Alberto Santamaría subdirector del Diario Montañés muy buenas noches

Voz 10 20:41 hola muy buenas noches antes buscaba

Voz 0194 20:44 a las apuestas del Diario Montañés para mañana entiendo que todavía muy focalizados en los incendios

Voz 10 20:50 bueno lógicamente gran parte de la portada de mañana a los incendios forestales aunque gracias a la labor de los exiguos cálido aquí encantado durante los últimos cinco días casi casi ochocientas personas y la llegada de la lluvia pues ha conseguido apagar prácticamente todos los fuegos que había final

Voz 11 21:05 a Pedro Recio la situación está mucho más calmada entonces

Voz 10 21:09 si la situación ya está perfectamente controlada ya no hay ningún foco yo creo que los últimos datos que nos roban el Gobierno ha

Voz 11 21:15 simplemente que había cinco cinco focos pero bueno con la previsión de que esta noche pasen practica un astuto porque ya alguna otra noticia destacada en portada

Voz 10 21:22 sí bueno también dedicamos un bloque bastante importante de lo que son las elecciones del veintiocho de abril lógicamente recogemos la acuerdo de ciudad los pagar de pactar con el PSOE que Sánchez unos comicios Laure que ha dado el caso para confirmarlo las listas con mucha renovación luego la postura del PP de Casado que aspira al otro de la derecha revelado

Voz 0194 21:40 el resto biológicas son todo pues ahora

Voz 11 21:43 Berto muchísimas gracias a vosotros Alberto Santana

Voz 0194 21:46 el director de diario el Montañés vamos con el cuaderno de frases muchas de ellas de una misma persona

Voz 1071 21:52 sí de Zaplana porque después de todas las novedades que no ha ido dando el sumario del llamado caso erial el ex presidente valenciano y exministro lo ha negado hoy todo ha ido al juzgado afirmar que fue la condición que le puso la juez para dejar en libertad y allí ha negado lo que se investiga es decir una red que ya saben tejió Zaplana eso es lo que se está investigando con algunos de sus colaboradores para cobrar comisiones desviar ese dinero al extranjero bueno él anegado adjudicaciones ilegales

Voz 12 22:15 jamás participé en una cárcel ilegal más fácil en un acto contrario a la legalidad en el tiempo que fui que fue el presidente

Voz 1071 22:28 pero hay algunos aspectos que son muy llamativos porque él niega que tenga dinero en el extranjero pese a que según se conoció la semana pasada lo hubieran intervenido casi siete millones que tendría fuera de España

Voz 3 22:39 puedo ratificar

Voz 12 22:41 da que no tengo ninguna pues hasta un bien París es imposible y lo reitero lo reitero además después de haber leído el levantamiento parcial

Voz 1071 22:55 los secretos mal lo reitera después de haber visto por tanto esta cifra por cierto siguiendo con las cifras un estudio que impulsado Repsol ha medido cuál es el impacto económico de la brecha de género en la conciliación el cálculos que las mujeres trabajan cada día dos horas más que los hombres en las tareas de casa si esos externalizar a tendría un coste que pasaría de los cien mil millones Pilar Rojas es la autora de este estudio

Voz 0134 23:16 eso nos priva de un tiempo precioso que podríamos destinar a conciliar no pues hemos calculado en torno a las mil setecientas millones de horas de tiempo libre al año a causa de esta jornada partida

Voz 1071 23:27 los efectos por tanto también de la jornada partida en el trabajo y hoy hemos conocido una nueva denuncia contra el nuncio del Papa en Francia investigan ya por una supuesta agresión a un empleado del Ayuntamiento de París informaba esta tarde Le Mond que otro funcionario ha denunciado al cardenal que tiene setenta y cuatro años por tocarle unen al gay además dicen que la gente en París que se movía en círculos ya conocía del comportamiento de este negocio de a Ramoneda

Voz 13 23:53 el dietario pues son

Voz 14 23:58 desde el fin de semana confirman que Sánchez tiene posibilidades si la participación es la alta y la izquierda y los progresistas en general se movilizan en torno al cincuenta y dos por ciento españoles quiere una solución negociada en Cataluña y sólo en torno al treinta y cinco por ciento está por la aplicación del ciento cincuenta y cinco hay espacio para el proyecto Sánchez agenda social derechos individuales anti autoritarismo algo ante unas elecciones muy polarizadas o gana la derecha o gobierna Sanchis con los demás crecen las élites empresariales y mediáticas un deseo un pacto de gobierno entre Ciudadanos y el PSOE lo ven como primer punto de sutura de la inestabilidad y consideran además que sería el peor resultado posible para el independentismo mil ciento cincuenta cinco ni opciones de negociación hoy parece imposible pero nada es descartable porque los resultados hace milagros clave en Valencia con la que Rivera plantea las lecciones con desalojo de Sánchez como primer y principal objetivo hoy suplen alineación en el tripartito de derechas hacen difícil la rectificación con un PSOE como partido más votado la sustitución de Sánchez por otro dirigente socialista es impensable además no es seguro que soy ciudadano sumen esta extraña pareja no encontraría apoyo sin ninguno de los dos lados populismo es hacer promesas a la ciudadanía sabiendo que no podrán ser cumplidas ejemplo casado prometiendo bajar impuestos sin superar el techo del déficit y sin reducir el gasto social es imposible populismo en estado puro por eso la Unión Europea empieza a dar señales de preocupación no quieren España una Italia bis sus partidos tradicionales van a la deriva es porque en su impotencia y en su desdén han dejado de lado los ciudadanos que llevan años sin ver mejorar sus condiciones de vida que no vislumbran expectativas de futuro que se sienten desamparados por la pérdida de sus referentes sociales y culturales que viven en la confusión en espacio comunicacional abrumador y que ven cómo el poder de decisión no están los gobernantes sino los poderes contra mayoritarios que no ha elegido nadie en este desconcierto el que más grita arrastra una derecha irresponsable apunta esta carta sin reparar en gastos

Voz 15 26:09 y terminamos aquí Eduardo Madina Gonzalo Velasco Ignasi Guardans buenas noches y buena semana semana toda la semana que viene y Sastre tu yo hasta mañana a ser más por ser más el Champions pero todos ahí estamos eh claro ser más dispositivos móviles por todas partes el carrusel un poquito Hora veinticinco hola no un poquito hora25 si las dos cosas hasta mañana Celia

Voz 16 26:42 sobre veinticinco Ángels Barceló SER servicios informativos

Voz 17 26:56 sí ahora XXV en Cadena Ser punto com y en las redes sociales peluqueras arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 18 27:08 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 3 27:13 todo esto pasó naturalmente hace un montón de tiempo

Voz 13 27:16 la semana pasada hacía años que no veía Youm alguna que otra vez no sabíamos puesta en contacto

Voz 1715 27:22 en ocasiones me había dejado caer por sumar cuando pasaba

Voz 13 27:24 en mayo pero nunca habíamos si te grandes mitos que han pues éramos amigos de Juve no tiene un carácter precisamente afán tal como él mismo reconoce aunque dice que es por culpa de su soltería hay de las malas pasadas que le casi todos los que lo conocen bien saben que no es fácil conversar con él y que resulta hasta imposibles si no tiene sus mismas obsesiones entre las cuales te cuenta Holly de las otras mencionó en el hockey sobre hielo los perros de raza voy a poner una serie radiofónica de baja calaña que llegó a oyentes

Voz 19 27:58 años Gilbert Sullivan firmas emparentado con uno de los dos recuerdo

Voz 13 28:05 cuando el pasado martes por la tarde sonó el teléfono y supe que tenía que ser algo referente Holly lo dijo

Voz 19 28:14 es importante y su voz afónica de excitación

Voz 18 28:19 desayuno Desayuno en Tiffany's Truman Capote mil novecientos cincuenta y ocho Captain reestructurar el placer de escuchar

Voz 20 28:28 sí

Voz 21 28:31 usted como dices yo soy una mujer pasional vivir la vida he gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomo de aquí a mejor tengo mucha confianza en mí misma seminal sol maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 13 28:47 además magnífica para alguien que sepa logra

Voz 22 28:51 hoy los que de verdad hoy la hostia que Amber

Voz 0194 28:53 tampoco se pase

Voz 23 28:55 vale venga vamos estamos todos entendieron el contrabajo regla año y suba en yo los teclados flaqueó el yo el ritmo normal Ponseti con la batería hay Pacojó al Banco Gallego visto huir

Voz 24 29:08 lo siento

Voz 13 29:10 yo de invadió al

Voz 23 29:12 a raíz de Calleri Axel donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 25 29:38 me hace muy bien

Voz 24 29:44 la

Voz 13 29:48 pase lo que pase